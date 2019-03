Hora 25 (14/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 no no lo encontramos de sopetón sin saber quién quién iba a ser no ha habido nada previo no habido negociación no conocemos nada de proyecto el muy difícil que un grupo

Voz 2 00:11 pues personas una persona reconozcan que sí

Voz 3 00:13 veinte abandona un proyecto porque no han cumplido sus aspectos

Voz 2 00:16 las personales

Voz 1645 00:17 y luego está el goteo de consecuencias que se siguen produciendo en Castilla y León a raíz del fraude en las primarias regionales el otro día contábamos aquí que dimitió el secretario de Comunicación en el partido bueno pues hoy se ha producido otra renuncia la de la mujer que iba a ser la candidata a la Alcaldía en Valladolid Pilar Vicente que se posicionó también de forma muy destacada junto a a Silvia Clemente claro ahora quién controla el partido es

Voz 1406 00:43 su contrincante Francisco Igea pero ella

Voz 1645 00:46 ella dice que se va por una cuestión personal

Voz 4 00:49 son mía muy personal que tomó tras un

Voz 0194 00:53 difícil o personal y familiar de cuatro

Voz 4 00:55 años muy intensos mañana

Voz 1645 00:58 ver Rivera tiene previsto presidir una convención con todos los candidatos los cabezas de lista tanto al Congreso como a las elecciones autonómicas veremos la foto de la propuesta de Rivera la de sus candidatos mientras las bases del partido no dejan de tambalearse gracias Óscar bueno bastante bueno

Voz 0194 01:15 vamos a ir por partes Madina que las explicaciones de Pablo Casado primero señalando a los periodistas que desde ayer no estamos haciendo otra cosa que hacerse nuestro trabajo y él dice que hemos creado una gran fe en News que es lo que está creando el y luego porque como parece ser que no sólo ha contado a mucha gente en el partido los argumentos que utiliza mono que utiliza el mismo eh los aumentos que utilizan algunos miembros de su partido son bárbaro

Voz 0515 01:41 no es un poco de récord olímpico esta porque yo creo un político siempre tiene la opción por experiencia tal tiene que decidir si habla de un problema real o de sí mismo y últimamente Pablo Casado todavía no ha hablado nunca problema real no para hablar de sí mismo aquí de quién hablas de sí mismo por qué España no tiene un problema real con esto que él ha señalado lo tiene él en su cabeza en Oslo ha enseñado desnudando sea ante el público gratuitamente a un mes y medio de campaña lo cual es clarificador para el voto de quizá varios cientos de miles de personas no uno siempre duda yo desde luego tuvo o esto es una mente perfectamente perversa tipo emperador para el Patín en garajes o ex Hannah Arendt Harare en y la banalidad del mal me inclino por Hannah Arendt porque normalmente los patines demasiado perfecto no pues no será expulsada a una mujer en situación irregular si entrega a su hijo en adopción estás diciendo que no será expulsada una mujer en situación irregular si entrega a su hijo en adopción excepto que sea Pablo Casado y no lo entiendas aunque lo hayas dicho tú por tanto yo de de fondo aquí hay el problema dije tratan de explicar lo inexplicable sobre un telón de fondo que sencillo el primero es que ya sabemos que son capaces de todo de todo lo que no tiene límite segundo que normalmente no saben de lo que hablan tercero que tienen un tema problemático con la inmigración y cuatro miedo con Abascal y aquí pues les ha salido bien parece la Pasionaria a su lado Santiago Abascal yo me lo tomaría todo un poco más en serio si hubiera alguien alrededor del señor Casado que diría oye para que desnudarte oye para de dejar Abascal en la Liga Revolucionaria comunista oye trata de detectaron problemas real y ofrecer una solución medianamente aplicable implementar hable cuatro no no enseñe es todo aquello que no conviene enseñar Hi5 trata de analizar una realidad en la que puedas posición arte con una mínima mayoría detrás dado que dentro de un mes y medio te vas a jugar la vida en unas elecciones la vida políticas entiende no sé al rededor este Teodoro García Egea no sé quién hay pero así no puede seguir porque es que se ha dicho esto semejante atrocidad racista

Voz 1071 04:03 justificable hoy

Voz 0515 04:05 de que será capaz el veinticuatro de abril

Voz 1406 04:08 retomando la literalidad de la frase de Casado que esto suena al pasado porque esto suena a los setenta bueno porque suena esto psiquiatras del franquismo no Nájera hay otros que que planteaban esto Rojo no claro para que no desarrollen pues esta mala mala mala y con mal origen mejor ponerlos en otra familia no parece que estos niños merecen más vivir la vida con otras familias familias españolas que con sus madres que cuáles son las causas profundas que hacen que estas madres sientan obligadas a dar a sus

Voz 0194 04:45 la primera causa proteger es por eso por eso miran claro

Voz 1406 04:50 el objetivo es ese segunda pro para hablar de problemas reales porque hay muchos casos y hay muchas denuncia de asociaciones como pro Demme que están trabajando para denunciar que hay un sesgo racial a la hora de quitar las tutelas a los padres que además esto con una noticia que rodaba esto esto sí que es un problema real tratar estas cuestiones con profundidad dedicar fondos para analizar cada situación como merece proteger a las familias con las familias de lo contrario damas en un contexto de cómo se dice el invierno demográfico esto suena realmente mal suena a lo que suena San no hay mucha interpretación si no suena

Voz 5 05:31 la cuestión porque efectivamente todo todo se trataba de dar un determinado tono que además mezclaba inmigración con maternidad con unas preside tronó pro de de de protección pero pero un poco a la al viejo estilo no te vamos a proteger esos Aldo Moro no es una gestación subrogada hasta entonces claro fijaos que si realmente hubiera querido decir lo que luego ha dicho que quería decir podía haber dicho algo así como lo siguiente el Partido Popular se compromete a proteger a todas las personas sin papeles en España para cuando se relacionen con el Estado en situaciones de vulnerabilidad nunca pueden ser expulsadas por ese motivo y entonces lo que estarías lanzando un mensaje de apoyo a la inmigración en situaciones de debilidad de de mujeres inmigrantes violadas que cuando la comisaría o no satélite comisaría porque porque esta situación en la que se arriesgan efectivamente lo que acabas de decir de protección de datos no va a ser expulsadas o en general que tenga que estén sometidas a que mida si de verdad se cree que hoy pretendían en lo que cuando le han pillado ha intentado decir pues podía haber dicho en esa línea no en lugar de eso pues no sacó esa especie de discurso de protección de la infancia del inmigrante porque lo acaban tirando contenedor que es algo que además no es verdad que además es falso que que que no está basado en en en en en la realidad jurídica que describe sí que es muy curioso ese hecho sólo los que hemos estado en política eso es qué es lo que nos une aquí de fondo un poco Eduardo y a no

Voz 6 07:02 hay hay ese punto de que siempre hay gente más papista que el Papa osea el jefe se equivoca pero antes de que llegue la instrucción de que el jefe es equivocado todos los detalles antes de que el jefe corrija el corrija todas las demás ya están intentando como el jefe no se puede haber equivocado vamos a intentar justificar porque ha dicho

Voz 5 07:17 te voy al jefe no es extraordinaria

Voz 1406 07:21 es al intentar averiguar a ahora en las razones profundas de la cabeza

Voz 5 07:25 que seguro que el jefe querías tiene más razón había querido decir eso no es increíble

Voz 0194 07:30 es increíble y lamentable por otra parte dejadme que os pregunte también por la sospecha Gonzalo en Ciudadanos no explican no lo han explicado en ningún momento a pesar de que dijeron que abrirían una una investigación qué pasó realmente con esas primarias en Castilla y León en las que hubo esos ochenta y dos votos fantasma que al final le costaron la candidatura a la candidata de la dirección del partido pero claro es que hay otras circunscripciones hay otras provincias donde han levantado la mano y han dicho que a lo mejor aquí también

Voz 1406 07:58 claro como en Talavera de la Reina no que quedan de la atención yo lo que no entiendo es por qué

Voz 0515 08:02 que esté este esfuerzo en decir que

Voz 1406 08:05 hace en primarias que son Democràtic eso que son como dijo Rivera hace un par de semanas casi casi un movimiento civil porque es lo que vino a decir no como si fuesen Carmena y sus plataformas de qué no dicen que bueno que son lo que son un partido bastante vertical bastantes esa lista y que creen que ese es el mejor modo de gestión porque al final sino lo que pasa es esto pues que hay fraude que hay intervencionismo que hay enfados cuando determinadas circunscripciones quieren desarrollarse de una manera de una manera autónoma y claro cuando ya encima esto pasa con los candidatos de la tercera fila del bipartidismo que rescata el partido de la regeneración pues claro es que claman poco al cielo no entonces de las contradicciones que tensan el rictus de además de Rivera dichas mente ya están empezando a ser bueno os difícilmente restaría para que vuelvas a eso

Voz 0194 08:48 las Madina porque el otro día que le preguntaron a Rivera por el tema este en Televisión Española que estas cosas pasan cuando cuando botas en cambio como hay partidos como el Partido Socialista donde está prohibido votó

Voz 7 08:59 sí sí Jover pues esto yo para hablar de candidatos que dejaron corte tendidos que cortó las orejas las primarias de votar al Partido Socialista

Voz 0515 09:17 no no no lo que pasa es que yo creo que bueno no no les no les e interpretar porque la verdad es que no sé muy bien qué ha hecho Ciudadanos en Castilla y León primero el PSOE tiene primarias hoy que las tiene es verdad que a la presión tengo ver ahora pues sólo se va a presentar una persona por eso no vamos a ver a varias compitiendo en principio como hemos visto por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid quizá veamos a algunos dos lados no pero hombre lo que no vamos a ver nunca en en este en en esta parte del mundo digamos la que fue presidenta por una sigla llega como candidata avalada por el presidente de su partido a unas primarias intentan pucherazo y encima la Palma esto hay que reconocer que es muy complicado hacerlo es para nota así que no sé qué será mirar porque me parece Castilla León ha sido en fin como se suele decir en tenis error no forzado

Voz 5 10:10 sí es yo no me alegro de que Ciudadanos se segunda porque al final eso Si sí descalabro da pues eh bueno pues otros que todavía son peores van a tener más votos su saque en ese sentido me parece que además será bueno que haber tenido un partido de centro que tuvieran cierta solidez el desencanto que está viviendo en la comunicado de los de Talavera no porque me ha parecido muy significativo lo he visto por Twitter ha descargado email comunicaba entero y efectivamente no pues Talavera no va a cambiar el futuro de España desgraciadamente hemos de Talavera el respeto mucho no pero no va a cambiarlo todo pero lo que dicen ahí es tremendamente significativo porque es el retrato de un desencanto de desengaño e ellos sabían metido en política Se metieron proyecto creyendo que iban a formar parte y derepente venir alguien desde la capital idea callados todos claro esto es todo lo contrario de lo que parecía que iba a ser Ciudadanos osea que si es un momento muy delicado muy delicado si quieren sabido

Voz 1406 11:06 a venderlo como un éxito de la autonomía idea democratización interna del partido no tan tan tan ha cambiado y les ha pillado

Voz 1071 11:13 eh antes de salir al exterior que hay también cosas que contar del Brexit dos nombres propios más en este caso sobre el PP ha anunciado hoy ese partido que el periodista Pablo Montesinos será su cabeza de cartel por Málaga cubría la información política del PP conocedor del Partido del Congreso y conocido sobre todo por sus apariciones en varias tertulias de televisión y el otro nombre es Isabel Díaz Ayuso está contando hoy Radio Madrid que la candidata a la Comunidad de Madrid que no es diputada usa el coche sin embargo del grupo parlamentario que tiene que usar pues sólo los parlamentarios dijo el PP que a veces era porque le acompañaba algún diputado luego ha reconocido que por ejemplo en alguna ocasión iba con su novio llevados por un chófer ella hoy no ha hecho nada

Voz 7 11:51 Nos queda el Brexit

Voz 8 11:54 a ta

Voz 7 11:58 no nos cansamos hay que traer el maquinillas de Carrusel y cuando le vas dando qué le voy dando bueno tercer y de momento último día de votaciones

Voz 1071 12:08 hay que decir que las de hoy parecen más fáciles de entender que las laberínticas de los últimos días resumiendo mucho el Parlamento británico no quiere que se vuelva a votar en referéndum el Brexit y pide una prórroga

Voz 0194 12:19 a la salida de corresponsal Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 12:22 que hay buenas noches podríamos decir que habéis salva las

Voz 0194 12:24 semana pese al evidente desgaste

Voz 0273 12:28 una victoria amarga Theresa May claudica porque siempre dijo y repitió mil veces que no habría ampliación por cuatrocientos doce votos a favor doscientos dos en contra los diputados han respaldado esa moción del Gobierno para extender el plazo de salida hasta el treinta de junio para que esa es la cuestión la primera ministra quiere aprovechar esos tres meses para tratar de sacar adelante su acuerdo si su acuerdo el de siempre en una nueva votación la próxima semana la tercera si es rechazado nuevamente May buscará una ampliación aún más grande para el Brexit lo que implicaría que el Reino Unido deba participar en las elecciones del Parlamento Europeo el líder de la oposición Jeremy Corbyn

Voz 0738 13:08 ha desterrado esta noche esa agenda ya ha pedido res

Voz 0273 13:11 once habilidades a la primera ministra

Voz 9 13:13 se habla

Voz 0273 13:16 con él tiene que aceptar que su acuerdo hoy la posibilidad de una salida sin acuerdo simplemente ya no son opciones viables y en segundo lugar debe poner a punto la legislación para enmendar la fecha de salida del veintinueve de marzo qué pasará a partir de ahora es una incógnita pero May ha perdido completamente el control de los suyos esta noche la mayoría de los diputados conservadores ciento ochenta y ocho han votado contra la moción de su líder y primera ministra incluidos más de media docena de miembros del Gobierno y entre ellos Stipe Barkley el ministro para el Brexit que minutos antes había defendido la moción como cierra el debate Barkley es además una de las personas que posiblemente deba ir a Bruselas a negociar la extensión del artículo cincuenta

Voz 0194 14:01 gracias Begoña buenas noches hasta luego Griselda Pastor buenas noches muy buenas no saben en Bruselas que les va a llegar lo que se esperaba que les llegará que es la petición de aplazamiento ictus decía que que sí que estaba por la labor pero

Voz 0738 14:13 no sé si es una posición unánime pues francamente muchas delegaciones que se han enterado al mismo tiempo que que la prensa al margen claro que la Comisión siempre había planteado esta opción de una prórroga como de una prórroga corta ahí Tusk ha dicho que lo que quiere es que sea un una prórroga no en fin hay un problema con unas elecciones es europeas lo apuntado Begoña y lo que no sabemos es lo que va a pasar en la cumbre del jueves que es cuando los jefes de Gobierno para tener que hablar de este tema pero nos prometen que puede ser una reunión muy larga además es evidente que en las opciones que están sobre la misa la posición no tiene todavía la unanimidad necesaria

Voz 1071 14:53 todavía antes de que se produjeran las votaciones de hoy las últimas han preguntado por el Brexit a Donald Trump

Voz 1061 14:58 anda no voy a hablar mucho del Brexit sólo sé que es un asunto muy difícil y muy delicado que está destruyendo un país entero hecho está destruyendo a muchos países y es una vergüenza que las cosas tengan que transcurrir de esta manera

Voz 1071 15:11 es memorable que empiece diciendo no voy a hablar mucho de los Boys significativo sobre el caos que está produciendo toda esta situación es que los rectores de las universidades españolas está reconociendo que una salida por las bravas sería un desastre sobre aconsejaría a los estudiantes que se pidan un erasmus al Reino Unido el curso que viene Josep Maria Garrel el responsable de la CRUE decía esto ya no se contesta

Voz 10 15:31 exactamente si recomendaría o no recomendaría me pasaron unos cuantos meses diciendo que no hay que cambiar los planes pero lógicamente al resultado de la votación de ayer genera una incertidumbre de tremendamente importante

Voz 1071 15:45 bueno pues ya que estamos en Bruselas por si faltaban dolores de cabeza están las declaraciones que hizo ayer

Voz 0194 15:49 nada menos que el presidente del Parlamento Europeo Antonieta Jean

Voz 1071 15:52 escuchamos anoche en este programa su reflexión en una radio de Italia sobre Mussolini

Voz 11 15:55 ni es realizar infraestructuras como él que hizo cosas positivas citaba las infraestructuras por ejemplo juicio histórico añadía tiene que ser objetivo

Voz 0194 16:06 celda le ha pedido el Parlamento Europeo que se retracte no ha tenido más remedio que hacerlo

Voz 0738 16:11 pues exactamente si no ha tenido más remedio y eso que había pasado todo el día pues criticando encima a los que le exigía la rectificación pero ha habido unas sesión muy dura este medio día en la que sí ha terminado exigiendo pues justamente al presidente suplente porque Tajani está en Italia que le comunicara que esperaba que iba a rectificar pediría perdón de momento ha enviado un comunicado pero lo que no sabemos todavía si será suficiente porque los grupos de la esquirla están mirando si tiene los apoyos el necesarios para poder pedirle que dimita gracias Giralda buenas noches hasta luego eh

Voz 0194 16:49 Vance la semana que viene otra votación votan por encima de sus posibilidades yo creo en el Parlamento Europeo van a pedir esa prórroga pero claro el otro día ya lo decíamos aquí prorroga para qué

Voz 5 17:00 sí yo soy radicalmente contrario a una prórroga que vaya más allá de junio vamos en contrario como de salir a manifestarse en contra de gritar y de San contrario de verdad porque por qué puede hacer mucho daño cosas y lo que hay es una situación en la que la semana que viene después de del tercer intento pues los niños del Parlamento británico se comen las OPA que la madre les está poniendo un hay otra vez di de la tercera detrás la sopa no yo todo ese la toman pivotan entonces sí que es verdad que en esa situación y la analogía no es mía es de un escritor inglés que la puesto hoy periodista inglés vamos que la puesto y me ha parecido espléndida si votan eso efectivamente ya no hay tiempo de hacer la legislación necesaria para llevar ese el Acuerdo de Salida y ejecutarlo en Inglaterra pues efectivamente con el Reino Unido y efectivamente en ese caso sí que pues un una prórroga de unos meses para que tenga tiempo de pasar las leyes si no hay acuerdo y simplemente se trata de prorrogar para ver bueno esto vamos a ver cuánto dura pues efectivamente no no no yo no soy en absoluto partidario de eso porque entre otras cosas la consecuencia muy sencilla sería que abrió unas elecciones europeas con diputados británicos escogidos sabiendo que tienen fecha de caducidad porque por definición lo tienen que serían quiénes votarían a la próxima Comisión Europea próximo presidente el Parlamento y todos los cuadros europeos de la próxima legislatura saque la situación surrealista sería que tendríamos sirio de hombres y mujeres escogidos casi para desmontar el invento con un peso enorme como lo han tenido siempre los británicos por población en en la legitimidad Rodés legitimidad al próximo presidente Ikeda manos quitarían escaños los españoles todo eso y más detalles daría me parece tremendo por tanto nada hasta junio ir fuera fuera

Voz 0194 18:44 a un minuto y medio para Madina adinerados estoy a palabra perdón perdón pero

Voz 0515 18:48 no yo no yo creo que este es el típico ejemplo de una irresponsabilidad generacional casi completa y compartida Chamberlain etc aparte es muy difícil yo lo dije ayer creo que es muy difícil encontrar una generación política en la historia del Reino Unido con mayor nivel de responsabilidad porque eso sea casi generalizada por fases y por capítulos equipos distintas o distintos episodios no bueno yo creo que todos saben lo que tienen que hacer pero ninguno sabe después como ahora las elecciones ni los congresos respectivos dentro de sus partidos y por tanto están votando que no a todo un hay otra vez la la venta Fraga apostó Ignasi de este escritor periodista británico de que no se quieren comer la sopa de lo que tienen que hacer que es básicamente asumir la responsabilidad por el referéndum que convocaron por el papel que jugaron imponga que aquello que hicieron típico nudo en mi opinión del que no sabes que yo no tengo idea como lo van a terminar en Oviedo

Voz 1406 19:39 en muchísimo y un poco el espectro vivo es una época en la que se reiteran muchas situaciones de colapso institucional ir los colapsos institucionales tienen el riesgo de que alguien de vez en cuando alguien de repente diga bueno es que esta institución no funciona no entonces los británicos lo han hecho con la Unión Europea pero ahora puede que alguien me diga bueno es que esto que tenemos aquí que se llama democracia que sea llama que se llama con límites y contrapesos no funciona tal manera que tenemos que empezar a pensar generacional mente partidos la responsabilidad de que las cosas funcionen y que se encuentra soluciones pragmáticas

Voz 0194 20:13 abríamos este tramo de Hora Veinticinco con ese paso al lado de Francisco González como presidente de honor del BBVA Miguel Jiménez director de Cinco Días muy buenas noches

Voz 3 20:22 hola buenas tardes encontraremos se son cinco días pues sí por supuesto ser el tema por el que apostamos mañana y aportamos algunas cosas además de reproducir integran a la carta de dimisión se puede llamar así de de Francisco Gonzales explicamos que aunque se ha presentado como una salida temporal mucha gente que considera que va a ser muy difícil de revertir porque la investigación va para largo porque no está institucionalizada la figura del presidente de honor del banco por qué ese paso va a ser difícil que vuelva a producirse yo tragó otra cosa que avanzamos en el contenido de la intervención que van a tener mañana en la Junta los sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores en relación con este tema lo que piden es tolerancia cero y piden además que que no se cierre en falso el caso y advierten de que de que puede afectar a la reputación la reputacional a la credibilidad del banco ideal por más indirectamente a la plantilla

Voz 0194 21:33 pues Miguel muchísimas gracias

Voz 3 21:35 muchas gracias a vosotros hasta luego tema principal

Voz 0194 21:37 de cinco días para para mañana nos queda todavía el cuaderno de frases hechas

Voz 1071 21:40 alguna Saiz si el Senado de Estados Unidos ha rechazado esta tarde la emergencia nacional decretada por el presidente Donald Trump para financiar el muro en la frontera con México dos semanas después de que el Congreso también lo tumbara hay doce senadores republicanos y todos los demócratas que han votado en contra de esta declaración de emergencia para desviar fondos ahora Trump vetará esta decisión y la pelota volverá al Congreso pero el daño político para Trump ya está ahí no la frase de uno de los senadores que han abandonado al presidente de EEUU

Voz 12 22:10 en Kansas

Voz 1071 22:13 la mafia que esta declaración es compatible con la Constitución la Constitución de los Estados Unidos el presidente de la Conferencia Episcopal en España Ricardo Blázquez ha acabado para hacer aquello que hasta ahora no había querido hacer la Iglesia en nuestro país reunirse con las víctimas de abusos de sacerdotes en concreto la hecho con la primera de momento única asociación constituida de víctimas de abusos ocurre que no tenemos frases de Blázquez porque no ha querido hablar con el argumento de que era un encuentro privado lo que sí hay son frases de las víctimas que han dicho esto al salir del encuentro que no ha sido que ha sido por cierto en un restaurante cerca de la sede de la Conferencia Episcopal

Voz 13 22:47 habidos esta rectificación es decir ve claro que que la línea de la Iglesia vaticana es de investigar todos los casos los mismos marcaba un plazo no es un plazo caprichosos emplazó lógico que también ha cogido por ejemplo la ponderación de las cuitas en Cataluña que se investigan a y sesenta

Voz 1071 23:07 ha dimitido el consejero de Salud del Gobierno vasco el lehendakari le ha sostenido hasta ahora incluso le ha defendido mientras explicaba su renuncia dimite por las supuestas filtraciones de exámenes en el año dos mil dieciséis de oposiciones para distintas especialidades médicas

Voz 0804 23:21 hoy público todo mi afecto respeto y consideración al consejero de Salud de es difícil encontrar más honestidad en el ejercicio de una responsabilidad pública que la demostrada por el consejero Jon dar Con

Voz 1071 23:38 hoy esta noche estamos también atentos a lo que ocurre en Israel dos cohetes lanzados desde la franja palestina de Gaza según las primeras informaciones contra Israel han activado las alarmas antiaéreas en el sur de la ciudad de Tel Aviv al parecer uno de los proyectiles ha sido interceptado por el sistema de defensa antimisiles Se llama Cúpula de Hierro este misil mientras el otro pudo haber caído en un área deshabitada según informan los medios pues estamos pendientes de

Voz 0194 24:01 Ramoneda

Voz 14 24:04 el dietario

Voz 1150 24:06 en el juicio contra el proceso catalán va camino de convertirse en una serie de televisión en directo y con una audiencia muy superior a la que se esperaba todos hemos visto juicios en el cine cargados de sobresaltos ni sorpresas pero esta vez unos ofrece en tiempo real los auténticos protagonistas sin actores como intermediarios yo y el mayor Trapero ha tenido quizás la mejor prestación que se ha visto hasta ahora un juicio son terreno minado porque la defensa de la propia suerte es la prioridad de los que intervienen los que a menudo enfría viejas complicidades hoy Trapero con aplomo con serenidad la exposición y con autoridad a la hora de afrontar los intercambios verbales ha defendido obviamente sus intereses como acusado en otro sumario pero sobretodo ha ejercido de jefe de los Mossos esos defendiendo por encima de todo a la policía catalana a sus miembros y así ha desmarcado la actuación de los suyos en las consignas dos dirigentes independentistas ya ha dejado una frase digna de encabezar el resumen final de titulares estábamos preparados para detener al president Puigdemont a los consellers el relato judicial da muchas idas y venidas a principios de semana había sospechas de que a falta de pruebas de violencia actual se buscaba Trapero como culpable principal de una violencia promisión hoy es legítimo preguntarse si el juicio ha dado un vuelco el cinismo de Casado y su entorno mediático después de bailar el agua Vox después de legitimar su discurso idea hacer suyas muchas de sus propuestas por ejemplo en materia de familia hay feminismo ahora le piden que no se presente en determinadas provincias para que la derecha no pierde escaños en los restos y ponen en circulación consigna que votar a Vox es favorecer al PSOE fueron ellos los que le dieron vida reconocimiento les toca apechugar con esta compañía con la que por otra parte se han sentido perfectamente cómodos hasta ahora uno es eso lo que decía la foto de Colón

Voz 0194 26:01 por hoy terminamos aquí Eduardo Madina Gonzalo Velasco Ignasi Guardans gracias y hasta la semana que viene a ser tengas buena semana Sastre nosotros hasta mañana y mañana hasta una vez en Barcelona creo pero haciendo bueno ninguna también tiene decirte mañana en Barcelona en el edificio Media Tic les esperamos

Voz 15 26:41 con veinticinco

Voz 16 26:44 Ángels Barceló Cadena SER servicios informativos

