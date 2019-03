Hora 25 (15/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 ya es curioso que sea 15M la calle vuelva a sonar así

Voz 2 00:13 mira yo me voy a hacer mayor yo quiero tener hijos y quiero que mis hijos vivan y a este paso no voy a poder hacerme mayor entonces pues eso también es venida a reivindicar el derecho a los jóvenes Abidine

Voz 1 00:26 jóvenes de todo el mundo piden acción contra el cambio climático y Hora Veinticinco se suma esta noche al debate desde Barcelona son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:38 sí

Voz 4 00:46 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:58 hola buenas tardes desde el edificio Media Tic de Barcelona un ejemplo de arquitectura eficiente y sostenible que no recibe hoy para hablar con portavoces del movimiento juvenil que está recorriendo las calles de centenares de ciudades de todo el mundo exigen medidas efectivas e inmediatas contra el cambio climático pero siguen sin respuestas Naciones Unidas ha anunciado hoy un preacuerdo para frenar el vertido de plástico en los mares a partir de dos mil treinta Julio Barea Greenpeace

Voz 5 01:22 así que echamos de menos es más yo prontitud porque estamos hablando el año dos mil treinta iraquí admiten casi no actuamos rápidamente pues por un problema global a escala planetaria

Voz 0194 01:32 el grito el de las calles que contrasta con el sonido y el horror del ataque de ultraderecha en Nueva Zelanda este es el sonido de la matanza de al menos cuarenta y nueve personas en dos mezquitas del país que uno de los atacantes retransmitió en directo a través de Facebook un vídeo que hasta ahora se sigue compartiendo en Internet reabriendo el debate sobre el control de los contenidos en redes es el peor atentado en la historia del país y así lo reconocía su primera ministra Theresa

Voz 6 01:58 ya te tú claramente hoy es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda lo que ha sucedido aquí es un acto de extrema violencia del que no hay precedentes muchos de los afectados por este tiroteos son inmigrantes puede que incluso algunos sean refugiados en Nueva Zelanda Time ahí

Voz 0194 02:16 en las fotos aquí asaltado en el Consejo de Ministros que ha puesto fecha a la exhumación de Franco sin contar con el Supremo Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:23 hola buenas tardes quieren hacerlo el diez de junio y quieren llevarlo al cementerio de El Pardo a Carmen Calvo no le preocupa que los jueces puedan paralizar la operación el abogado de la familia opina que el Gobierno sólo quiere hacer campaña con este anuncio

Voz 1539 02:35 los tribunales harán su trabajo y que consideren el Gobierno no tiene ningún comentario que hacer acerca de esto pero si tiene que fijar una fecha que es esta para poder terminar repito el procedimiento

Voz 7 02:47 es un anuncio lleno de medias verdades y sobre todo la falta de respeto a nuestro sistema judicial y a los derechos legítimos que tienen mis clientes como nietos de son

Voz 1667 02:58 el de la precampaña por cierto el PP va desvelando los nombres de sus listas se caen nombres de peso como Fernando Martínez Maíllo en cambio Cayetana Álvarez de Toledo o Juan José Cortés el padre de Mari Luz encabezarán las listas de Barcelona y Huelva repasaremos los nombres enseguida con Adrián Prado y volveremos a la junta de accionistas del BBVA más polémica de los últimos años una de las víctimas del espionaje de Villarejo ha tomado la paz

Voz 0882 03:22 habla es el empresario Luis del Rivero

Voz 8 03:26 y mucho más al presidente hay que exigirles lo mismo que aparece

Voz 0501 03:30 no solo

Voz 1667 03:32 sí lo parece además estaremos en Valencia con la última hora de la investigación sobre el parricidio

Voz 0194 03:37 Begoñia ya las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 03:40 hola buenas tardes viernes de sorteos y lista de la selección el Barça se va a enfrentar con el Manchester United en los cuartos de final de la Champions la vuelta en el Camp Nou y habrá duelo español en los cuartos de final de la Liga Europa Villarreal Valencia el Sevilla que cayó eliminado ha cesado al técnico Pablo Machín les sustituye Caparrós escucharemos también lo más destacado de las ruedas de prensa de Zidane y Simeone y repasaremos las novedades que son muchas en la lista de la selección para los partidos contra Noruega y Malta clasificatorios para la Eurocopa del año que viene la Euroliga está jugando el Barça de baloncesto en la cancha del Fenerbahçe gana cuarenta cincuenta y dos a las ocho y media juega el Baskonia ante el Buducnost y en tenis en Indian Wells Rafa Nadal juega a cuartos de final a las nueve y media de la noche contra el ruso Cassano y el tiempo para

Voz 0194 04:20 fin de semana Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes al

Voz 0978 04:23 durante un descenso importante en las temperaturas que notaremos a última hora del domingo mañana vamos a tener temperaturas más altas que hoy acabará haciendo calor en muchos puntos del país esta tarde ya hemos alcanzado prácticamente los treinta grados en el Valle del Guadalquivir mañana superaremos los veinte en toda la península y en los archipiélagos los valores más altos en el centro y sur de la península de veinticinco a treinta grados en el Guadalquivir se puede superar los treinta cambio el domingo el máximo de calor se desplazará al Mediterráneo sobre todo sudeste de la Península con máximas alrededor de los treinta grados en el resto del país el domingo empezarán a bajar las temperaturas al aparque las nubes aumentarán en Galicia y el Cantábrico con lluvia que se irán intensificando a medida que avance

Voz 1258 05:02 arte y a última hora del domingo el descenso de T

Voz 0978 05:04 pero será que el ambiente se note frío en prácticamente todo el país

Voz 1667 05:07 son empieza hora25 Pablo empieza también una de las grandes citas del cine español de cada año se ha consagrado ya como tal es el Festival de Cine de Málaga donde se encuentra el equipo del cine de la Ser capitaneado por Pepa Bueno

Voz 1463 05:20 en los festivales de cine se van adaptando a los nuevos tiempos y Málaga es una muestra de ello el certamen del cine en español reúne una gran variedad de películas que muestran la diversidad de nuestro cine donde la comedia es el género preferido Dani Rovira uno de sus referentes el actor malagueño inaugura también clausura el festival todo a la vez idea hemos visto taxi a Gibraltar una alocada historia que protagoniza haciendo de taxista cabreado con el Plan Málaga también se abren las nuevas ventanas habrá película de Netflix en competición series como gigantes y atención porque también hay youtubers Michu será la estrella

Voz 1258 05:57 mañana en Internet de la gente se cree cualquier cosa

Voz 1463 06:00 a esta hora continúa la gala de apertura donde la actriz

Voz 1258 06:02 Julia Gutiérrez Caba recibe homenajes ocho y seis y seis en Canarias en un minuto

Voz 1667 06:12 es con todo

Voz 9 06:18 hay Vives que han dejado ligada usted importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan la educación vacunas y nutrición en el futuro suma atea vidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es

Voz 1 06:39 en el coche cuando estás en el mostrador ese blanco que está detrás del blanco

Voz 9 06:44 qué te pasa bastante pero aún BP lo que te pasará siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros eso en BP en otros sitios no en BP se promoción baliza en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 1513 07:00 mira cariño Un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 4 07:12 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recorta novecientos ciento trece ciento trece

Voz 10 07:26 hola qué tal está muy preocupada no está yendo como esperaba Aíto como base

Voz 1 07:32 pues yo no doy a basto desde que puse mi anunció en la radio en poco tiempo

Voz 9 07:35 toda la ciudad me conoce estos son lo parar a sí misma

Voz 11 07:39 deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 4 07:45 IB3 ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad pronto ves que apenas SER Hora veinticinco

Voz 1667 07:58 hablo Burana o los amanece a esta hora en Nueva Zelanda en el día después de la peor matanza de su historia esta apacible nación oceánica sufrido la conmoción de un terrorismo dos punto cero que ha utilizado las redes sociales para difundir su masacre en directo a todo el mundo sí resulta aberrante pero todavía hasta ahora sigue circulando por la Red el vídeo de diecisiete minutos de esa retransmisión todo el ataque a través de Facebook ataque contra dos mezquitas de la localidad de Christ Church en en Nueva Zelanda como decimos unos ataques con sello de la extrema derecha y que han dejado al menos cuarenta y nueve muertos medio centenar de detenidos de heridos perdón y cuatro detenidos informa José Luis García Íñiguez

Voz 1061 08:44 el principal acusado de la atentados Brenton un australiano de veintiocho años el propio primer ministro de su país ha asegurado que es de extrema derecha y así lo confirman las inscripciones que él mismo había hecho en el arma utilizada para los ataques pintadas en blanco llevaba referencias a otras matanzas de musulmanes también históricas como la batalla de Clavijo de la reconquista española también había nombres de neonazis como el español Josué Estébanez el arma se ve en el vídeo en el que el atacante retransmitió a través de Facebook su atentado diecisiete minutos en los que se ve desde que va en el coche escuchando música balcánica hasta irrumpir por ejemplo en una de las mezquitas disparar indiscriminadamente incluso en un momento vuelve sobre sus pasos para asegurarse de que no había supervivientes diecisiete minutos en los que Facebook no interrumpió las señal a pesar de que se trataba de una matanza en tiempo real la red social ha caído en la apertura de la Bolsa de Nueva York Facebook también Twitter donde había subido fotos de alarma han anunciado que trabajan para retirar todo el material relacionado con el atentado pero el terrorista no utilizó sólo esas redes sociales también difundió hoy de alguna manera avisó de que actuaría en Chan un polémico foro en el que se encuentra todo tipo de propaganda o teorías de la conspiración a esta hora siguen allí por ejemplo comentarios que cuestionan que se trate de un atentado real el apartado en el que han compartido sus fotos y un manifiesto antiinmigración se llama políticamente incorrecto

Voz 1667 10:04 en horror que contrasta con otra cara a la cara amable de la globalización la de los jóvenes por el clima que se han manifestado en mil ochocientas ciudades de todo el mundo contagiados por Greta Zan Wert

Voz 12 10:14 no hay ni siquiera hayan fiscal

Voz 1258 10:19 a este cambio

Voz 12 10:20 James Chase

Voz 14 10:28 la joven sueca inició en agosto la protesta viernes por el futuro llamamiento para cambiar por un día las clases por la calle y exigir así políticas contra el cambio climático que las nuevas generaciones van a sufrir de lleno en España miles de estudiantes se han sumado hoy a esta ola

Voz 0259 10:44 en los jóvenes españoles han decidido abrazar la movilización internacional contra la inacción de las élites políticas y económicas frente al calentamiento global en Madrid cinco mil ante el Congreso

Voz 1914 10:56 que sin planeta Hay es que es muy duro

Voz 1258 10:58 no hacen nada por cambiar estoy y hay que luchar por las cosas

Voz 0259 11:02 miles de estudiantes en Barcelona clamaron por la vida porque no hay Planeta

Voz 15 11:06 pues allí hay ningún sentí

Voz 0259 11:12 en Sevilla frente al Ayuntamiento contextos como ni un grado más

Voz 16 11:16 a realizar en ese Villa lleva años sufriendo con Brothers dio el y la temperatura que como todos sabemos cada vez son más alta tema de los plástico la contaminación ser humano no es el único que está en el planeta

Voz 0259 11:30 en Valencia a golpe de bombo uno por cada especie que desaparece

Voz 17 11:33 somos la primera generación que está viendo de verdad el

Voz 1914 11:35 bioclimática hicimos la última que va a poder hacer algo que sería verdad que no

Voz 18 11:38 otras nuestras casas podemos hacer cosas para cambiar pesetas

Voz 1667 11:40 arriba no hacen leyes que implican a todo el mundo

Voz 18 11:43 no hay mucha gente que no es consciente de lo que está ocurriendo

Voz 0259 11:45 Zaragoza Vigo Ferrol Murcia ya sí más de cincuenta actos de un movimiento juvenil verde que despierta también en él

Voz 1667 11:51 España está claro que el resto de estos jóvenes es que su mensaje cale en la política que se traduzca su llamada en medidas efectivas porque de momento apenas se escucha el eco de estas protestas en los foros de decisión hoy mismo Naciones Unidas ha anunciado un principio de acuerdo para comenzar a frenar un problema tan preocupante como es el vertido de plástico en el mar el problema es que ese principio de acuerdo entrará en vigor en el año dos mil treinta Javier Gregory el punto sin duda

Voz 0882 12:19 más destacado de esta resolución que se acaba de aprobar en la cuarta asamblea de medioambiente de la ONU que acaba de terminar en Nairobi es el acuerdo para combatir el daño causado nuestros ecosistemas por el uso insostenible y el desecho de productos plásticos incluida la reducción significativa de productos de plástico de un solo uso antes del dos mil treinta ya Greenpeace este principio de acuerdo mundial les parece histórico pero con un plazo demasiado largo como explica su portavoz Julio Barea

Voz 19 12:45 desde luego es un acuerdo histórico porque ciento noventa y tres naciones que se hayan puesto de acuerdo en un tema como éste que sirva para algo pero sí que echamos de menos

Voz 1667 12:53 eh mayor prontitud porque estamos hablando al año

Voz 0882 12:56 además en la resolución no hay tampoco financiación ni tampoco un plan concreto para retirar este tipo de residuos del mar

Voz 1667 13:03 hace trece siete y trece en Canarias de vuelta a casa sorpresa en el Consejo de Ministros no por un nuevo decreto sino porque el Gobierno ha puesto fecha a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos esta

Voz 1539 13:13 la Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que Irán será al panteón de Mingo Rubio el parto que es de titularidad

Voz 1463 13:29 estatal dice Moncloa ha elegido esta fecha

Voz 1667 13:32 que no coincida con las campañas electorales que tenemos por delante pero lo hacen sin esperar al Supremo sin esperar a saber qué decide el alto tribunal que al final Adela Molina tendrá la última palabra

Voz 0011 13:43 el Gobierno no ha esperado a que el Supremo decida si acepta las medidas cautelares que ha pedido la familia Franco para que no se ejecute la exhumación hasta que haya sentencia y al que los nietos también han solicitado que se pronuncie sobre si tienen derecho a enterrarlo en La Almudena la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que con esta decisión el Gobierno culminan los trámites de su competencia ya evitado reconocer que la última palabra la tienen los tribunales

Voz 1539 14:04 los tribunales harán su trabajo el que consideren el Gobierno no tiene ningún comentario que hacer acerca de esto pero si tiene que fijar una fecha que es esta para poder terminar repito el procedimiento

Voz 0011 14:16 el abogado de los nietos ha insistido precisamente en eso en que todo depende de lo que digan los jueces Luis Felipe Utrera Molina en el informativo Hora catorce

Voz 20 14:24 el Gobierno es consciente de que este sistema está Yu dice ante el Tribunal Supremo que por lo tanto esa decisión no depende del Gobierno sino del Tribunal Supremo

Voz 1667 14:34 el letrado ha subrayado que los nietos no se niegan a hacerse

Voz 0011 14:36 cargo de los restos de Franco como ha dicho la vicepresidenta pero que quieren inhumar lo en La Almudena sólo dieran otro lugar si el Supremo avala el veto del Ejecutivo a la cátedra

Voz 1667 14:44 de la precampaña Adrián Prado buenas tardes qué tal Pablo buenas tardes tenemos novedades importantes en el Partido Popular porque esta tarde hemos ido conociendo en fin algunos nombres que van a componer sus listas para las elecciones generales del veintiocho de abril aquí también Adrian hay muchas sorpresas sí porque Casado apuesta claramente por la renovación del partido sólo dos ex ministras de los gobiernos de Rajoy figuran entre los números uno de las listas al Congreso del PP Isabel García Tejerina encabezará la de Valladolid y Ana Pastor la de Pontevedra además el que fuera coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo no repetirá como número uno por Zamora le sustituye el actual portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León Isabel Blanco entre los fichajes más llamativos Cayetana Álvarez de Toledo será la número uno por Barcelona ya fue diputada entre dos mil ocho y dos mil quince en esta ocasión por Madrid cercana al ex presidente Aznar actualmente es vocal de la fundación FAES a I le conocíamos que Fátima Báñez abandonaba la vida política figuraban todas las quinielas como posible número uno por Huelva finalmente ese puesto lo va a ocupar Juan José Cortés el padre de Mari Luz y la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril hermana del concejal asesinado por ETA Alberto Jiménez Becerril encabezará la lista de Sevilla ocupando así el puesto de Juan Ignacio Zoido que previsiblemente formará parte de la lista de los populares para las europeas además Cuca Gamarra dejará la Alcaldía de Logroño para liderar la lista por La Rioja y tal y como estaba previsto Teodoro García Egea el actual secretario general del PP será número uno por Murcia Javier Maroto vicesecretario de Organización encabezará la de haber la de Álava gracias Adriana es luego Partido Popular va Kompany va componiendo sus listas Albert Rivera ha llamado a la unidad de los suyos líder de Ciudadanos ha reunido esta mañana en Madrid a sus cabezas de lista para decirle sexto después de las dudas y las críticas internas que ha provocado el pucherazo de casta

Voz 0040 16:22 de León os propongo que nos dimos la mano os propongo que sigamos abriendo las puertas al talento como vemos en esta sala os propongo que en cada uno de vuestros municipios y autonomías lo aquí muchos candidatos también autonómicos Transformers también desde las autonomías desde los municipios esa España que queremos

Voz 1667 16:38 de vuelta Moncloa la decisión del Gobierno de impugnar la resolución del Parlamento de Cataluña para crear una comisión de investigación sobre la monarquía así lo anunciaba y lo explicaba la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 1539 16:51 ha acordado también en el Consejo de Ministros eh llevar al Tribunal Constitucional la impugnación del acuerdo de el Parlament de Cataluña creando una comisión de investigación del Rey para la figura del Rey este Gobierno no puede aceptar que sí en competencia alguna se trate de investigar la figura del jefe del Estado que en este caso por parte de un Parlamento territoriales

Voz 1463 17:19 un Parlamento autonómico

Voz 1994 17:22 llega una ola de frío en toda la Península con temperaturas bajo cero

Voz 1463 17:26 estas rachas de viento e intensas nevadas en resume

Voz 1994 17:28 hoy será un día

Voz 9 17:30 el tiempo que haga cuando conduces lo sub lleva que ahora un caro desde diecinueve mil trescientos euros para que cualquier día sea oferta pero financiadas con Fox van a Hainan hasta el treinta y uno de marzo

Voz 0812 17:43 dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es una Hamen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 21 18:03 oye David tú tienes alarma se desde cuitas diré que estamos pensando en ponernos una ni te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves Se te han metido gente a vivir por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos estos problema

Voz 4 18:16 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece que apenas SER Hora veinticinco

Voz 14 18:36 anoche dieciocho

Voz 1667 18:37 siete dieciocho en Canarias Bilbao ha cogido la junta de accionistas del BBVA la de este año marcada por la polémica y el escándalo del espionaje del ex comisario Villarejo encargado por el ex presidente de la entidad Francisco González un ex presidente que ayer se quitó de enmedio renunció a sus cargos para no enturbiar esta cita lo cierto es que los accionistas han tomado la palabra para digamos leer la cartilla a la directiva de la entidad por este asunto y entre ellos Luis del Rivero una de las víctimas del ex comisario en este caso Bilbao Óscar Gómez

Voz 1646 19:07 la primera Junta de Carlos Torres como presidente del BBVA ha sido la más convulsa en años accionistas y sindicatos han intervenido para pedir cuentas por la presunta implicación del ex presidente Francisco González en las escuchas de Villarejo entre ellos el ex presidente de Sacyr Luis Del Rivero que ha dicho que nunca hubo una operación política para echar a González sino un intento de las familias de Neguri de recuperar el control del banco Ike Si Zapatero les hubiese apoyado lo habrían conseguido

Voz 22 19:35 apoyar ya le aseguro que si hubiera dejado a Lazio cuya

Voz 1646 19:53 el sonido no es bueno porque este año nos han cortado la línea de grabación cuando intervenían los accionistas y cuando han terminado el presidente Carlos Torres sea remitido a su declaración previa BBV

Voz 1258 20:03 ha sido BVA es

Voz 1667 20:06 que BBVA seguirá siendo un banco honesta

Voz 23 20:08 esto agradece González que se haya apartado y

Voz 1646 20:11 sé que cuando concluya la investigación interna en unos meses las judicial tomarán las decisiones necesarias en interés del banco

Voz 1667 20:18 en Valencia ha sido un viernes de luto en la localidad de Godella sí finalizaba ese minuto de silencio en la localidad son las muestras de dolor tras el parricidio de dos niños de tres años y cinco meses hoy se ha detenido también al padre y la madre a disposición policial desde anoche la han trasladado a un centro para valorar su estado mental sobre la mesa la actuación de los servicios sociales que se habían interesado por la situación de la familia pero no tanto como para evitar lo que finalmente ha ocurrido Valencia Toni Jiménez

Voz 24 20:54 en febrero de dos mil dieciséis Se produjo la primera intervención de los servicios sociales por un conflicto vecinal pero ese expediente se archivó hace unos días el once de marzo Un miembro de la familia llamó a la policía que acudió a la casa hay determinó que todo estaba en buenas condiciones dos días después desde el teléfono del menú

Voz 1646 21:10 no sé contacta de nuevo con los servicios sociales de Godella

Voz 24 21:12 ese inicia una nueva intervención así lo explicaba la alcaldesa de la localidad Eva Sanchis

Voz 25 21:18 el teléfono no contacta telefónicamente con servicios sociales de Movilla para poder el conocimiento una información facilitada por la familia extensa se establece coordinación con el centro escolar San Hacienda rogamos por donde asiste hijo mayor el centro de salud de Godella y la Policía Local de Godella hice contacta telefónicamente con la familia extensa para ampliar la información y continuar con la intervención

Voz 24 21:41 la vicepresidenta de la Generalitat Mònica Oltra de cuya Conselleria depende el departamento de menores afirma que se ha puesto en marcha el protocolo previsto y se va a hacer un seguimiento de la intervención de los servicios sociales en este caso

Voz 1667 21:53 les queremos contar también una novedad que va a beneficiar a muchos portadores del VIH en nuestro país hoy se ha anunciado la llegada a España de un nuevo tratamiento que va a aligerar la vida de estos pacientes porque va a sustituir las pastillas diarias por una simple inyección informa Laura Marcos

Voz 1509 22:09 expertos en la lucha contra el sida han activado la cuenta atrás de estas inyecciones mensuales que les cerrarán por siempre la pastilla diaria que ahora tienen que tomar los ciento cuarenta mil infectados que hay en España como muy tarde en año y medio esta nueva generación de tratamientos de larga duración aterrizará en Europa y para quienes ya tengan una carga vírica indetectable los pinchazos se podrían reducir a apenas seis al año Josep Mayol las ex jefe de la Unidad de VIH del Clínic de Barcelona

Voz 1344 22:36 desde el punto de vista del paciente no es lo mismo pincharse una vez cada cuatro o cada ocho semanas cada ocho semanas casi casi es cambiar el hábito yo creo que esto no para todos pero para un porcentaje de pacientes nada despreciables aunque renovados

Voz 1463 22:50 gran revolución en el tratamiento pero no en la prevención

Voz 1509 22:53 Don porque hoy se siguen diagnosticado en España tres mil nuevos casos de VIH al año los mismos que hace más de una década

Voz 1667 23:00 a las nueve se lo comentaba Ángels al comienzo especial Hora veinticinco desde Barcelona desde el edificio Media Tic consagrado al cambio climático será vítores buenas tardes

Voz 1463 23:10 qué tal hola Pablo si jóvenes de sesenta ciudades españolas de cientos de países de todo el mundo han salido hoy a la calle para reclamar un mundo mejor nosotros lo llevamos contando todo el día y hoy parte del equipo de Hora Veinticinco Nos hemos venido a Barcelona a escuchar también las voces de esos jóvenes sobre este movimiento de los viernes por el futuro vamos a hablar con dos estudiantes también va a estar con nosotros el experto en calidad del aire hecha había Querol estará también la teniente de alcalde de Ecología que es Jeanette Sanz va a haber tiempo también para la cultura Pablo como todos los viernes nos van a acompañar el autor y el actor de la obra ACA como siempre que salimos del estudio tendremos música en directo hoy con la jovencísima Marta Night

Voz 1667 23:49 muchas gracias a todos esperamos a partir de las nueve a partir de las diez semanas sumar también a la tertulia Joan Tardá y Carles Campuzano junto a Neus Tomás Javier Aroca Milagros Pérez Oliva que nos ha enviado ya sus claves de este viernes

Voz 1587 24:01 el independentismo se manifestará mañana en el Paseo del Prado de Madrid para protestar por el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra sus principales dirigentes pretende hacer una demostración de fuerza en la capital de España como la que en dos mil diecisiete protagonizó en Bruselas en aquella ocasión cuarenta y siete mil catalanes se desplazaron a la capital comunitaria plena aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución por el que se intervino la autonomía catalana ahora el Gobierno autonómico sea normalizado pero el conflicto está lejos de haberse encauzado tienen derecho a manifestarse pero no es normal que un presidente de una institución del Estado y el Gobierno de esa institución se manifieste contra otro poder del mismo están no no estamos en un país normal esperemos que al menos la manifestación discurra sin incidentes

Voz 1667 24:51 las hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 26 24:57 y cuando abres la nevera para coger una ventanita pero Socós versa esa tarta de tres chocolates estás tensando con el

Voz 1463 25:06 lo mejor que puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 27 25:20 el que te busca con y tienes casa dejar encontrar las exposiciones más relevantes te esperan en tu municipio guardia Julie su arte pop el atrevido Hollywood de los años cincuenta en Madrid el legado cultural de Lorca en la capital las cárceles de pirámide sí muchas más informa tenían tres uves dobles punto comunidad punto madrid

Voz 28 25:41 Manuel Villegas es una historia que te pertenece a ti a tus padres a los tuyos todo el mundo es teletienda por Fecsa mejor libro del año y más de quince ediciones

Voz 9 25:53 publicado por Alfaguara

Voz 1258 25:58 hora veinticinco Madrid buenas tardes un año después de la muerte del joven senegalés Man veía a causa de un infarto en Lavapiés el sindicato de manteros ha vuelto a salir a la calle para recordarlo y exigir una reforma de la ley de Extranjería es el sonido de una concentración que ha terminado hace unos minutos en el lugar donde falleció este joven mantero cuyo fallecimiento provocó fuertes disturbios esa noche en el barrio de Lavapiés en La Ventana de Madrid hemos hablado con Mali que huye portavoz del sindicato de manteros un año después seguimos esperando

Voz 29 26:33 Mortier en nuestro compañero pero por el contrario han seguido persiguiendo criminalizando a los manteros no ha cambiado nada al contrario que después de la muerte de Arman by con hemos hablado con el Ayuntamiento dijeron que iban a buscar alternativa política a los manteros porque nadie quiere ser mantero

Voz 1258 26:52 aves pero no han hecho nada y a las puertas del fin de semana vamos a comprobar cómo se circula a esta hora en las carreteras era comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 27:02 buenas tardes estamos muy pendientes de la A tres en esa carretera varios accidentes continúan complicando la circulación sentido Valencia a las zonas más congestionadas a esta hora son Rivas Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo densidad circulatoria también de salida en la A cuatro en Pinto y en la A42 en Fuenlabrada hay más complicaciones en la M40 concretamente en Pozuelo dirección a cinco de la M cincuenta a la altura de Getafe sentido la A4 por otro accidente

Voz 9 27:34 este mes ve en el entrenamiento que súper Airways de Parque aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos centrado XXVI con noventa en Parque Warner punto com

Voz 1 27:44 sabías que en Toronto puede subir la escalera metálica más alta del mundo con mil setecientos setenta y seis escalones que puede es cazar fantasmas en el parque de bomberos de los caza fantasmas en Nueva York

Voz 30 27:56 pero lo realmente asombroso es que con los increíbles precios de Lufthansa puedes volar a Norteamérica desde trescientos veintiocho euros ida y vuelta con todo incluido reserva antes del tres de abril en tu agencia de viajes o

Voz 1 28:08 el Lufthansa punto com Se aplican condiciones sella su Dubois

Voz 9 28:13 Bruce canta hora25

Voz 4 28:17 Adri

Voz 1258 28:21 miles de jóvenes han llenado hoy las calles del centro de Madrid exigiendo que se actúe contra el cambio climático la capital se ha sumado a la protesta mundial estudiantil viernes para el futuro y los más jóvenes han dejado claro cuáles son sus priori

Voz 2 28:33 pues mira yo me voy a hacer mayor yo quiero tener hijos y quiero que mis hijos vivan y a este paso no voy a poder hacerme mayor entonces pues eso también es a reivindicar el derecho a los jóvenes a vivir ya no sólo vivir en un planeta limpio

Voz 0464 28:47 ya hace unos días el presidente Pedro Sánchez ha contestado por carta a los alumnos de cinco años del colegio público La Ana en Galapagar que enviaron una misiva a varios líderes internacionales para que se comprometieran con el cambio climático Sánchez leyó esa carta en una conferencia hay agradecido en una nueva carta los pequeños su confianza preocupación la reacción de los niños los la contaba hace unos minutos aquí en La Ventana de Madrid su maestra Guiomar Rome

Voz 31 29:09 pero yo soy apueste por la tarde y dije bueno vamos a ver un vídeo de El presidente de España que está hablando han seiscientos presidentes de seiscientos países y ahí está

Voz 32 29:19 escúchame cuando dijo voy a leer una carta donde los niños y niñas de un colegio eh tan todos abrir los Thomas nosotros

Voz 5 29:27 les hice momento fue emocionante

Voz 1258 29:31 todo listo a la capital para que mañana comienza a funcionar completamente Madrid Central por lo que comienzan también las multas el Ayuntamiento no ha previsto un refuerzo los agentes de movilidad y confía en que la jornada transcurriera sin ningún problema llegamos a las ocho y media que pasen un buen fin de semana hasta el lunes

Voz 0501 29:53 hora veinticinco hubo veinticinco

Voz 1258 30:05 deporte con el look

Voz 1914 30:11 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este viernes quince de marzo aunque no sé si media hora va a ser suficiente para repasar cómo viene el día en lo deportivo porque la verdad hay mucha tela que cortar empezando por el sorteo de Champions el Barça se va a enfrentar con el Manchester United en cuartos la buena nota Alicia que invita a Juventus y City hasta una hipotética final la mala que United parece otro desde que se fue Mourinho la ida en Old Trafford el día diez de abril la vuelta el dieciséis en el Camp Nou en ese lado del cuadro Liberpul Oporto y por el otro Tottenham Manchester City y Ajax Juventus de Turin los que ya no están en Champions son Atlético y Real Madrid en los blancos el terremoto fue de tal dimensión que provocó la vuelta decidan el francés tiene muy claro cómo quiere que transcurra este final de temporada

Voz 1994 30:57 lo que queremos es acabar la temporada ganando el máximo de los de los que no queda ante el el deberes de de todos los jugadores de todas las gente que trabaja aquí es creer hasta el final y nosotros tenemos once partidos y lo que queremos hacer es ganar los once partido luego veremos lo que lo que lo que va a pasar

Voz 1914 31:19 mensaje optimista de Zizou que incluido a Isco ya Marcelo en la convocatoria para el partido mañana contra el Celta en el Atlético de Madrid Simeone también ha querido dejar atrás el palo europeo vertido

Voz 0501 31:30 podido con o no lo hace el trabajo base de fuerza superarnos a base de saber aceptar las críticas Simeone

Voz 1914 31:54 quizá el más señalado por lo de Turín ha recibido hoy el apoyo del consejero delegado del club Miguel Ángel Gil Marín comunicado para expresar su confianza en el entrenador en el equipo por cierto que el Atlético valora la posibilidad de presentar una queja formal ante la UEFA por los gestos de Cristiano Ronaldo sólo nos queda un equipo en los cuartos de final de la Champions y sólo vamos a tener un equipo español en las semifinales de la Europa League Villarreal y Valencia se van a enfrentar en cuartos de final una ronda en la que no está al Sevilla su Cao ha desembocado en el cese del técnico Pablo Machín toma el mando Joaquín Caparrós

Voz 4 32:32 así de claro y de terminar la temporada pues en dejar el cargo independientemente de que nos metíamos en Champions que sigue siendo el objetivo que tenemos que tener entre ceja y ceja

Voz 1914 32:45 una cara conocida para intentar enderezar el rumbo sevillista hay muchas caras nuevas en la lista de la selección para empezar la carrera hacia la Eurocopa del año que viene debuten canales Sergi Gómez Fabian Jaime Mata

Voz 33 32:57 no es un día muy muy feliz si la verdad es que ahora mismo todavía del llega la noticia e innovador tiempo todavía a disfrutar la mucho pero pero sí es verdad que somos un día inolvidable y un día de de muchas

Voz 1914 33:09 revolución en el combinado nacional que se va a enfrentar el sábado que viene a Noruega en Mestalla allí el día veintiséis visitará a Malta en estos dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte por cierto noticia que eso ha contado la Cadena SER la Federación ha presentado una denuncia contra el ex presidente federativo Larrea y contra el presidente de la Federación de Castilla y León Marcelino Maté por un presunto delito de apropiación indebida así que el fin de semana que viene no hay Liga pero éste sí la jornada empieza dentro de nada en menos de media hora en Anoeta lo hace con el Real Sociedad Levante Roberto Ramajo hola

Voz 1258 33:41 hola qué tal Soria muy buenas ya está en calentando ambos

Voz 1179 33:44 conjuntos tanto la Real como Levante partido dentro

Voz 1258 33:46 pues dadas porque tanto los txuri urdin como los granotas acumulan tres jornadas seguidas sin ganar novedades importantes en el once de la Real porque va a debutar en Primera el octavo canterano de Zubieta esta temporada Ander Guevara va a llevar el timón en el centro de campo de la Real Sociedad además vuelven al once ya hay Aritz Elustondo dice uno cruza Sandro Ramírez seguirá en punta de ataque a pesar de no haber Macao todavía ningún gol y por parte del Levante Rubén empezó principal novedad en un once que va a jugar con tres cinco dos también Borja Mayoral se queda como referencia en punta de ataque echó que arranca a las nueve lo arbitra el cántabro Cordero Vega Melero López en el bar

Voz 1914 34:26 por si después nos atropella el tiempo no quiero olvidarme de otras cosas en la portada del programa como por ejemplo que Rafa Nadal buscan puesto en las semifinales de Indian Wells ante el ruso of dentro de una hora aproximadamente que tenemos Euroliga de baloncesto dos equipos dos partidos con equipos españoles está cerca el final el encuentro del Barça en Turquía Xavi Saisó

Voz 1610 34:45 qué tal Sonia pues quedan tres XXI para el Senado el partido en Estambul ya está sufriendo el Barça setenta y cuatro setenta y seis está ganando de dos puntos la noticias todo la exclusión la expulsión de Pesic en el minuto uno de partido doble técnica el Barça gana B dos tres diez para el final setenta y cuatro setenta hay soy

Voz 1914 35:05 acaba de empezar el partido del Baskonia en Vitoria Kevin Fernández

Voz 1179 35:08 hola Sonia buenas tardes con una mala noticia la lesión de más Gianni que sí ha roto la fascia plantar y se va a perder lo que resta de fase regular de Euroliga por tanto Baskonia sin tres de sus cuatro mejores jugadores para un partido clave que tiene que ganar ante el penúltimo clasificado porque ha ganado un rival directo como Panathinaikos en la cancha del CSKA Baskonia va a afrontar la fase decisiva de competición desde la sexta posición sea tapado el aro del conjunto de Poio Orica le cuesta mucho anotar Aquino el metro adscriben llevamos ya tres minutos de partido no es ha inaugurado el marcador para los locales en el Buesa Arena Quirós vez Baskonia cero Brooke unos cuatro hijos

Voz 1914 35:44 si fuera poco esta madrugada ha comenzado el Mundial de Fórmula uno año I después de Alonso de momento empieza como terminó con Hamilton marcando el mejor tiempo en los primeros libres ponemos así como dos que vamos con todo aunque lo primero escuchar vuestros mensajes en el whatsapp del programa

Voz 4 35:58 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y uno

Voz 0194 36:10 el ímpetu de su veinticinco el sorteo no sé cómo va cada mañana pero sí me atrevo a que la fina la final va a ser Juventus Fútbol Club Barcelona porque por muchos no con que digan que gofio ergo del Atlético de Madrid yo no termino de e hizo fuego no fuego el penalti que le pitaron a Barcelona fue un penalti de tebeo AB después le metió cinco goles pero y lo primero es abrir partío y a los dieciocho minutos a ti te regalan un penalti la historia cambia y si encima de todo el Fútbol Club Barcelona más todavía por lo que te digo que esa va a ser la final buenas tardes

Voz 4 36:52 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1914 37:04 bueno pues vamos a guardar ese mensaje por si el oyente a ciertas afín al Barça Juventus de momento el equipo azulgrana conocido hoy su rival en cuartos IS camino hacia una posible final el Manchester United primer escollo en la carrera hacia el Wanda Barcelona Santi Ovalle muy buenas

Voz 0882 37:17 qué tal muy buenas si les gusta el les gusta eh Manchester dicen que es positivo en el vestuario del baja porque no querían ni a la Juve Niall City Old Trafford además la injusta porque dicen que evoca a gran noche europea de fútbol por lo tanto en el Vestuario contentos con este cruce y así lo ha dicho Guillermo Amor el director de Relaciones Institucionales del Barça que admite que es mejor jugar la vuelta en el Camp

Voz 0501 37:42 así los primeros día Manchester sacar un buen resultado creo que está muy bien y creo que nos hemos ganado el Barça creo que no ha ganado allí todavía no habíamos empatado hago esto pero según me ha llegado tampoco había ganado

Voz 0882 37:58 ocho cruces en Champions Sonia los dos últimos en la final con sabor dulce para el Barça la última vez que se enfrentaron a doble partido cayó el Barça con ese golazo de Paul Cols en dos mil ocho

Voz 1914 38:09 el United gracias anti está en franca progresión desde que esos caer se hizo cargo de los diablos rojos pero no sé si le vale para plantar cara al equipo de Valverde director de Play Fútbol Bruno Alemany muy buenas

Voz 0301 38:19 qué tal muy buenas pues a ver es un equipo que ha mejorado mucho como decía haces mucha gente pone el foco en la mejoría en los números al nivel goleador a nivel ofensivo pero sobre todo está defendiendo mejor y saliendo muy bien a la contra llegara con varios jugadores y en una moral muy superior a lo que les dejó Mourinho caso de poco a de for sobre todos los dos pero también Lukaku incluso Lin Gabi Ander Herrera que es hecho titular indiscutible y que además ya ha superado la lesión y podrá ser titular para este partido contra el Barça

Voz 1914 38:46 gracias Bruno con toda la información a ver cómo ha caído el cruce en Can Barça alegría precaución o una mezcla de las dos cosas muy buenas Jordi Martí

Voz 1344 38:53 va Bernard Soria buenas tardes es que el Barça ha evitado a los adversarios más temibles va sube el Liverpool el City de Guardiola quizá yo hubiera preferido Nacho al Oporto pero en ese término medio se situó al Manchester que derrocó por PSC es cierto pero lo hizo de carambola pero que también es cierto que recupera para la eliminar

Voz 1 39:11 por contra el Barça a muchos efectivos y por lo tanto rival sólido enrachado

Voz 1344 39:16 es que eso sí tiene que tener esa herida todavía frescas en Wembley dos mil once final de Champions el mejor partido de la era Guardiola con gol de Messi un Messi que sigue al frente de la manifestación y con la mejor versión de Messi el Barça creo que es favorito máxime con la vuelta en el Camp Nou

Voz 1914 39:35 Francia Jordi exacto la ida será en Old Trafford el día diez de abril la vuelta en el Camp Nou el día dieciséis cómo ha quedado el resto del cuadro cruces fecha sólo a Uxue Caballero

Voz 1509 39:43 hola qué tal Sonia Liverpool Oporto es otra de las eliminatorias de aquí saldrá el rival del vencedor entre el United y el Barça y se medirá como local al ganador que quede de esta eliminatoria entre ingleses y portugueses los otros enfrentamientos son el Ajax Juve un cruce entre los equipos que eliminaron al Real Madrid y al Atlético de la competición tendremos duelo entre equipos de la Premier Tottenham Manchester City sólo se han enfrentado una vez esta temporada vencieron los de Guardiola los ganadores de ambos emparejamientos por esta parte del cuadro se medirán en semifinal

Voz 1914 40:09 esto en la Champions en la Europa League tendremos seguro un equipo español en semifinales porque en cuartos se van a ver las caras Villarreal y Valencia que dicen en Villarreal Xavi Isidro

Voz 0838 40:17 hola qué tal muy buenas bueno pues la suerte la verdad que les ha sido bastante esquiva no querían venir en pintura el equipo amarillo al Valencia y el derbi valenciano lo tienen servido por encima de la mesa pero ojo que este Villarreal se transforma en Europa es un equipo que a base de raciones no sabe lo que es perder que viene de meterle cinco al cénit y que se ve capaz de lograr cualquier cosa Javi Calleja reconoce que no le gustaba el sorteo

Voz 0219 40:39 eliminatoria complicada rival conocemos muy bien una gran plantilla entrenador uno de los que principio yo quería evitar pero eso los cruces ese sorteo es lo que ha tocado y tenemos que hacer grandes partidos para para poder pasar la motivación es máxima la ilusión también en eso nadie no va a ganar

Voz 1914 40:58 esta es la opinión del técnico del Villarreal Javi Calleja coma caído en el Valencia Pedro Morata

Voz 34 41:05 todo respetuosa con los que ha dicho espera a uno de los tres que al principio el Valencia le hubiese gustado que saliera si hubiese indicios que actualmente elaboran Valencia suplico sensor incriminatoria han hecho que enorme en el partido que bueno

Voz 35 41:22 ante los dos sonoras nueve de la noche del estalla con lo cual en Valencia que hay satisfacción pero muy respetuosa siempre desde la come el rival que va a tres entre el Villarreal porque además su equipo que no hace falta hacer es cada lo conoce perfectamente

Voz 1914 41:37 gracias Pedro Morata no va a ser el primer derbi europeo de la Comunidad Valenciana Villarreal Valencia como es el resto de eliminatorias Gonzalo Conejo

Voz 1153 41:44 buenas tardes pues el Nápoles Arsenal es el otro duro referencia estos cuartos de final vencedor de esta eliminatoria será quien se enfrente al ganador del duelo fraticida entre Valencia y Villarreal será la primera vez que napolitanos y londinenses se enfrenten en una eliminatoria europea también tendremos un Chelsea Slavia de Praga los desarrollo se enfrentan al equipo que eliminó anoche al Sevilla la prórroga es una gran oportunidad para poder llegar a la final ya que a priori son los rivales más fuertes de este lado del cuadro en el que el otro duelo será Benfica Eintracht de Frankfurt

Voz 1914 42:11 hacia Gonzalo como decía Gonzalo el Sevilla cayó eliminado anoche en Praga y el club ha decidido cambiar el timón del equipo y es un timón muy conocido Manolo Aguilar

Voz 1179 42:19 se han desatado los acontecimientos ha destituido a Machín esta misma mañana se ha despedido esta tarde el cambio recae en la persona de Joaquín Caparrós queda director de

Voz 1914 42:29 de fútbol Caparrós entrenador del Sevilla ya

Voz 1179 42:32 ha dirigido la primera sesión esta misma tarde y una nueva sorpresa Pepe Castro anuncia negociaciones con Monchi para que vuelva

Voz 4 42:39 imagina cómo habrían sido buena y muy receptivo a que sean lector deportivo de momento

Voz 1914 42:47 veremos qué pasa con Monchi Caparrós vuelve ya a coger el timón del Sevilla es su tercera etapa en el banquillo de Pizjuán mañana comienza la segunda etapa de Zidane como técnico del Real Madrid en menos de un minuto estamos con el equipo blanco

Voz 1 42:58 si estás pensando en un súper regalo para tu Súper papá

Voz 36 43:01 ya están aquí las mega ofertas de Media Mark especial Día del Padre con un doce por ciento de descuento en smartphone Samsung para que esté siempre conectado con todo más información ya inconsciente y en medio punto es

Voz 10 43:14 hola qué tal está muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 1 43:20 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 9 43:23 toda la ciudad me conoce estos son no parar

Voz 11 43:28 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 4 43:33 entre ser publicidad punto y ayuda fue negoció a despegar apuntarían

Voz 37 43:44 y madridismo recibe de nueva pidan mañana

Voz 1914 43:47 se volverá a sentar en el banquillo del Bernabéu hoy rueda de prensa previa al partido contra el Celta el francés gira a todos bien metidos en la recta final de temporada incluso a los que han estado un poquito fuera de la dinámica del grupo muy buenas Antonio Romero

Voz 38 43:59 qué tal su felicidad de la Ciudad Deportiva de Valdebebas once partidos para un reto filosofía sólo se pone ganarlos todos partido a partido sin pensar en si se puede alcanzar al Fútbol Club Barcelona o incluso al Atlético de Madrid para la segunda plaza y por supuesto asegurar la cuarta que es la que da lugar al derecho a jugar la próxima temporada de la Liga de Campeones diecinueve convocados lo tiene claro Zinedine Zidane no quiero restar todos fuman salvo el que está lesionado fundamentalmente Marcos Llorente el resto la lista de convocados diecinueve jugadores entre ellos Isco y Marcelo la pregunta aclara parece un mítico francés del Real Madrid cuentas con todos incluidos con ellos dos

Voz 1994 44:34 lo bueno yo aquí es que son buenos todos buenos jugadores muy importantes es que sean todos todo listo saben que que nos faltaba once partidos yo voy a contar con con todo

Voz 1914 44:49 gracias Antonio el Celta llega al Bernabéu a contrarrestar ese efecto de felicidad pero sin margen de error Paula Montes

Voz 1694 44:55 ya es sabido que Yago Aspas no volverán al equipo hasta después del parón y la baja de Hugo Mallo por sanción la suplirá con Kevin que ha recuperado recientemente de una lesión habrá cambios en el once para evitar la relajación de los suyos es su plan no se verá afectado por la llegada de decidan al Real Madrid diecinueve jugadores se lleva Escrivá para la cita de mañana

Voz 1914 45:11 gracias Pablo Real Madrid Celta cuatro y cuarto en San Mamés seis y media duelo entre Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid veremos cómo encaja el equipo de Simeone el Cau de Champions dice Simeone que lo ha superado Miguel Martín Talavera eso dicen nacer

Voz 5 45:23 muy complicada para el técnico y para la entidad rojiblanca se siente que está en el disparadero esto decía Zimmer

Voz 0501 45:31 llamamiento como entrenador está puesto diariamente no soy de una persona que piensa no tengo nada que demostrar porque ya demostré no pudo la que demostrara todo lo es decir que el fúnebre

Voz 1576 45:44 el día a día e F en cuanto a las palabras de Diego Pablo Simeone ya estará en Bilbao diecinueve convocados Miguel Ángel Gil cerrando filas en torno a su entrenador del Atlético de Madrid que está estudiando la posibilidad de denunciar a la

Voz 5 45:58 en UEFA los insultos hacia su gran parte Cristiano Ronaldo hizo gestos obscenos

Voz 1914 46:02 enfrente un Athletic que necesita una reacción Diego González