Hora 25 (15/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:20 el edificio Media Tic creo que es el mejor escenario para hablar de cambio climático este es un edificio modélico en cuanto a eficiencia y sostenibilidad y desde aquí hablaremos con algunos de los jóvenes que han participado en algunas de las marchas de esta mañana repartidas por toda España por todo el mundo hablaremos también con expertos y representantes del Ayuntamiento de Barcelona para ver que hace una ciudad como ésta para el medio por el medio ambiente pero antes vamos a repasar lo último de las noticias Ester Bazán buenas noches buenas noches primero

Voz 0138 00:46 en la política las listas del PP para las elecciones el veintiocho de abril que mañana presentará Pablo Casado y que dejan algunas novedades llamativas recaen nombres como Cristóbal Montoro Fátima Báñez que deja la política o Martínez Maíllo Dolors Montserrat no será la número uno por Barcelona sino que la elegida es Cayetana Álvarez de Toledo Otras novedades son Juan José Cortés o la hermana del asesinado por ETA Teresa Jiménez Becerril según ha sabido la SER el ahora portavoz adjunto en el Congreso Rafael Hernando Se marcha a Bruselas el otro titular con sorpresa salió a mediodía del Consejo de Ministros

Voz 1880 01:16 la

Voz 1 01:17 Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que irán será al panteón de Rubio

Voz 0138 01:29 para el abogado de la familia Franco respondido en el informativo Hora catorce que el Supremo aún no se ha pronunciado de la información internacional lo ocurrido en Nueva Zelanda la policía ha detenido a cuatro personas por el atentado contra dos mezquitas y que uno de los atacantes difundió en Facebook durante diecisiete minutos uno de los detenidos ha sido acusado de asesinato otras dos están dos personas están siendo investigadas y la cuarta ha sido puesta en libertad el atacante mató al menos a cuarenta y nueve personas el tiempo fin de semana de calor de temperaturas altas en el centro y sur de la península mañana sábado pueden llegar a los treinta grados rozarán en el Domi el domingo en el Mediterráneo

Voz 0194 02:05 el a última hora del domingo llegará un des

Voz 0138 02:08 denso importante de las temperaturas

Voz 5 02:54 la

Voz 6 02:58 eh

Voz 7 03:00 no

Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 03:07 hoy viernes quince de febrero de dos mil diecinueve se ha escuchado un grito planetario a favor del futuro millones de jóvenes de todo el mundo han respaldado la huelga mundial que exige actuaciones inmediatas para frenar el cambio climático Berlín

Voz 8 03:33 doce y también de Barcelona

Voz 1 03:39 mira

Voz 1880 03:43 JAP Honda

Voz 9 03:45 sí

Voz 1 03:50 Bruselas

Voz 0194 04:12 jóvenes y no tan jóvenes de miles de ciudades de más de cien países de todo el mundo han salido a las calles para unirse al movimiento después Future debemos será rondan Estocolmo el lugar donde empezó esta historia

Voz 1 04:28 si el quién

Voz 0194 04:30 hacían ver que el adolescente de dieciséis años que un viernes del mes de agosto del año pasado se apostó a las puertas del Parlamento sueco se declaró en huelga escolar para exigir a su Gobierno que aceptara los acuerdos sobre el clima firmados en París ha dicho lo que todos sabemos y tanto nos cuesta reconocer que estamos ante una crisis existencial la más grande que afronta la humanidad los más jóvenes han heredado un planeta que pasa por serias dificultades medioambientales m de la ONU perspectivas del medio ambiente mundial detecta las pésimas consecuencias del cambio climático se acelera la pérdida de la biodiversidad empeora la calidad del aire se reducen las reservas de agua dulce se expande la desertificación Se intensifica el deshielo de los polos los plásticos invaden los océanos crece la inseguridad alimentaria y energética el medio ambiente se sigue deteriorando debido a modelos de producción y consumo insostenibles y jóvenes nos están pidiendo que reaccionemos que no les robamos el futuro les hablamos hoy desde las tripas del edificio mediática en el barrio de Sant Martí de Barcelona no ha sido una elección al azar Se trata de un edificio con cuatro fachadas diferentes recubiertas de una piel especial el este un material que consigue la aclimatación y el ahorro energético y que símbolo de la nueva arquitectura sometida a los criterios de sostenibilidad y eficacia esta es la casa de la tecnología de la innovación y la comunicación muchas gracias a los oyentes que han venido hasta aquí un viernes por la noche gracias por acompañarnos aplaudan y así la gente verá que no estamos solos se estima que dejes ha quedado en su casa de Irán no ha ido nadie sí ha vendido gente está estoy lleno agradezco muchísimo la compañía y espero que disfruten del programa ustedes la gente que nos está escuchando como todos los días desde desde sus casas decía que esta es la casa de las tecnologías Innovación y Comunicación y a nuestro lado se sientan dos de las voces eh que se han unido a ese grito en favor del clima que hoy más hoy digamos como había recorrido todo el planeta Gemma Recarte tiene veinticinco años es estudiante de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña ha hecho huelga Gemma muy buenas noches buenas noches Guillermo Chirino también tiene veinticinco años estudia programación en la Universidad de Barcelona también ha hecho huelga Guillermo muy buenas noches buenas noches como el día como lo habéis visto que participación había había mucha gente había poca gente

Voz 1946 06:46 ha superado completamente nuestras expectativas y por ello estamos de celebración no

Voz 10 06:52 exactamente han siempre se comenta que el ecologismo es una lucha que no tiene mucho seguimiento etcétera etcétera etcétera y sin embargo hemos desmontado de nuevo esa mitología demostrando que cuando hay un modelo a seguir la gente según eh

Voz 0194 07:06 porque pensamos que es está uniendo la gente porque pensáis que los jóvenes están sumando a este movimiento a ese grito que decía que Nos hacéis al fin y al cabo a los mayores eh reclame esto porque es lo es el país que no que el mundo que os vamos a dejar a vosotros creéis que hará allí este este momento

Voz 10 07:21 porque entendemos que el movimiento estudiantil debe preguntarse qué sentido tiene formarse para un puto

Voz 12 07:26 duró completamente incierto el informe del IPC

Voz 10 07:29 apenas habla de que tenemos son solo once años para limitar las emisiones de CO2

Voz 11 07:35 dura por un cincuenta por ciento sino

Voz 10 07:37 estaremos ante un escenario de catástrofe climática pero ese momento por ese motivo creemos que apela tanto a la juventud ya que nosotros no nos encontraríamos el planeta tal y como es encontrar nuestros abuelos nuestros padres no lo podremos disfrutar de la misma manera y finalmente porque debe a nuestra edad nosotros no tuvimos el tiempo suficiente para llegar a espacios de poder y de cambio político entonces es nuestra responsabilidad apelará a nuestros adultos y pedirles algo tan simple como que nos cuiden como que no nos roben el futuro

Voz 0194 08:08 desde cuando Gemma desde cuando tienes conciencia de que hay que luchar por esto

Voz 1946 08:12 personalmente yo personalmente desde hace bueno unos tres años decidí tomar acción pero conciencia de este problema desde antes no he perdía la cuenta no no sé

Voz 0194 08:26 tomar acción qué quiso decir eh

Voz 1946 08:28 a a formar parte del movimiento ecologista de forma activa eh bueno decidí eh bueno hacerme vegetariana pues un ir allí y por otro lado eh entre a Ecologistas en Acción eh porque bueno creo que son una un grupo interesante en cuanto a perspectivas

Voz 10 08:51 y cuando empezaste con esto yo hace un par de años cuando empecé a militar en el sindicato estudiantil de P en progresistas sí

Voz 12 09:03 lo bueno de hecho aquí en Barcelona con

Voz 10 09:05 netamente en noviembre tuvimos la primera marcha para el clima hay fue cuando nos conocimos Gemma yo por ejemplo igual empezamos a conocer el movimiento estudiantil nos empezamos a crear tejido asociativo entendíamos que es un problema que por mucho que nuestro sistema quiera vendernos que es algo que puede resolver tu sólo en tu casa sabemos que eso es completamente falso que es algo estructural que debemos resolver colectivamente entre todas y todos y por ese motivo decidimos organizarnos y empezar a crear un espacio estudiantil juvenil donde nosotros podamos encontrar nuestras propias herramientas para apelar a nuestros a nuestros líderes

Voz 0194 09:41 quiero que pedimos vuestra persona reflexión personal sobre una noticia que ha llegado hoy desde Nairobi se ha clausurado la cumbre medioambiental de la ONU algunos lo califican de acuerdo histórico pero en realidad es un principio de acuerdo es decir que no está firmado es sólo un compromiso esas cosas que pasan en las cumbres no vinculante para acabar con la contaminación marina de plástico

Voz 13 10:00 sin micro plásticos que entraría en vigor a partir de la

Voz 0194 10:02 año dos mil treinta allí el problema de la deforestación ha quedado para otras cumbres futuras por falta de entendimiento pensáis que esto es actuar

Voz 1946 10:10 no de hecho por eso mismo nos manifestamos creemos rotundamente que que no hay hay una falta muy preocupante de de valentía política porque creemos que se intenta conectar a todos y eso es imposible frente al Emergencia climática que vivimos

Voz 0194 10:27 los vosotros grita pero tenéis la sensación de que no se escucha

Voz 1946 10:31 pues sí eh bueno por eso nos estamos manifestando y por eso seguiremos manifestando en los cada viernes hasta que no se consiga las medidas adecuadas

Voz 0194 10:41 en vísperas de del ocho de marzo descubrimos que todo el mundo era feminista me golpe todo el mundo tenéis la sensación que poco a poco todo el mundo se va a convertir en ecologista

Voz 10 10:49 sí pero creo que nacerá con la connotación que el a las cosas que las dado creemos que no será una reivindicación puntual cuando no creemos estamos convencidos de ello muchos medios nos lo han preguntado voy de hecho a entendemos que por ejemplo aquí en Barcelona llevamos un mes manifestando hemos cada viernes la primera vez que nos manifestamos éramos cincuenta personas menos contábamos entre miles a entendemos también que es un movimiento que ya se ha demostrado en el centro de Europa uno nuestra liga una Europa que cada viernes porque nos manifestamos todos los viernes no deja de crecer bien nuestras viernes es que nosotros sabemos que eso estamos ante una crisis que necesitamos una respuesta inmediata y contundente ya entendemos que desgraciadamente a diferencia del movimiento feminista o el movimiento LGTB otras luchas sociales nuestra lucha sí que tiene en cronómetros que tiene cuenta atrás no resolvemos la crisis climática cómodo reitero dice el informe del IPCC además de otros muchísimos informes científicos no habrá punto de retorno más preguntaba por por la red

Voz 0194 11:52 son de de los políticos que al final es a quién vosotros les estáis gritando no yo preguntaba también a vosotros desde cuándo teníais conciencia del problema tenéis la sensación que la sociedad la gente bueno que hay muchísima gente joven

Voz 10 12:03 eh

Voz 0194 12:04 la ciudadanía en general es consciente del problema

Voz 1946 12:07 yo creo que a ese respecto tienen muchísima responsabilidad también los medios de comunicación y las instituciones educativas porque no se preocupan e de informar de dar eh la la perspectiva adecuada sobre este problema es decir que impactos a nivel cotidiano tiene por ejemplo que llegue ese eh un gran porcentaje de las especies están en peligro de extinción eh creo que ese tipo de estadísticas que se dan eh no sé no tienen en cuenta o no contemplan qué qué efectos va a tener en nuestra vida cotidiana himnos no se contempla por ejemplo que las cadenas trófica así la biodiversidad son extremadamente importantes por poner un ejemplo para la la alimentación humana es decir falta información ahí como una especie de campaña de desinformación en todos los niveles

Voz 1880 12:57 que que es una de las cosas que nos gustaría

Voz 1946 13:00 tramar también los medios de comunicación también tienen mucho que decir ante esto y tienen una una labor por hacer tan importante como la las de las instituciones políticas

Voz 0194 13:10 quedaros aquí sentados te voy a ir presentando a otros invitados podéis intervenir cuando queráis podéis preguntar lo que queráis mangas todo lo que queráis después pues donde estará no ya será ya será otra historia porque quiero presentar HB Carles profesor investigador del CSIC y él nos ha pedido que quitemos renglones de su currículo para esta presentación uno de los expertos en calidad del aire con mayor prestigio internacional ha estado al frente de del programa europeo Airbus se que ha proporcionado a los países del sur las medidas necesarias para reducir la contaminación del aire en las principales ciudades del Mediterráneo vamos primero al diagnóstico cómo estamos

Voz 11 13:45 pues muy bien muy mejorado muchísimo por ejemplo aquí en Barcelona en dos mil cinco teníamos cuarenta y cinco microgramos por metro cúbico de partículas en suspensión ahora tenemos el cincuenta por ciento por tanto hemos mejorado mucho pero a base de tocar la industria de tocar que cómo se hacen las obras pero tenemos mucho miedo tocar el Bay y ahora para mejorar no hay otro remedio que Roca el coche al coche y aquí es donde hemos Susper

Voz 0194 14:21 qué qué índice de responsabilidad tiene el coche en la calidad de las

Voz 11 14:25 por ejemplo cuando ahora el último informe del ministerio para la Transición Ecológica pues destacan por por superar los valores de dióxido de nitrógeno de protección a ser de humana Madrid Barcelona Granada Bilbao esas son las ciudades ahí en el óxido de nitrógeno en un ochenta por ciento es el tráfico dentro de del tráfico el diez el diésel sobre todo el privado y las furgonetas de reparto

Voz 0194 14:58 los taxis pero hay dejamos hueso no porque cada vez que las autoridades hablaremos con representantes la dentro cada vez que desde una administración se intenta frenar hubo un anuncio de del propio Gobierno central poniéndole fecha de caducidad a los coches diésel y hubo problemas stocka Argüeso siempre que se toca eso

Voz 11 15:17 sí de hecho problema que que se creó es por una sobreprotección ya lo decía Charles Darwin que la especie que triunfa en un ecosistema es aquella que tiene el ambiente un poco agreste y entonces hemos hecho una gran Toyota tratando de impedir que entren al mercado europeo y en cambio nuestro o hijo diésel lo hemos hecho medio tonto eso es lo que ha pasado pero

Voz 0194 15:40 con la industria Sí Se conseguido rebajar no

Voz 11 15:43 la rebajar las emisiones industrial

Voz 0194 15:45 a ver si si eso ha sido en

Voz 11 15:47 el uno de enero de dos mil ocho la directiva europea osea si hay sociedades que aún discuten la pena ser europeo no en Medio Ambiente lo mejor que nos ha podido pasar a ser europeos porque se lo tomaron muy serio en la directiva madre desde el mil novecientos noventa y seis tiraron mucho país los países escandinavos en los países de Europa Central ya han hecho unas directivas increíbles donde es por ejemplo en China o en Corea las normas Euro a pesar de que ha habido un poco de fraude conexión hidrógeno con las partículas han funcionó muy bien las gente siguen en nuestra normativa en Irán en Teherán siguen nuestra normativa en euro entonces en la industria pues por ejemplo había una central térmica que que emitía como todo el país de Dinamarca en azufre y a partir del uno de enero de dos mil ocho dejó de hacerlo y ahora con satélite veíamos esa central térmica en noche en estrógeno igual que Elena y ahora se ha quedado solo

Voz 0563 16:57 esto está

Voz 11 16:57 empieza entonces en Industria se pero el problema nuestro es que de no se atreven a tocar el vehículo privado no se atreven en cambio sociedades como Milán Palermo Pavía Bolonia Roma que son muy similares a nosotros ya lo han tocado

Voz 0194 17:17 no es decir esto es un problema más español

Voz 11 17:19 sí español porque Portugal ha tocado en Lisboa e sobretodo español iremos

Voz 0194 17:26 se debería pagar por entrar por ejemplo al a la a la almendra central de las ciudades

Voz 11 17:30 bueno es lo que ha hecho Estocolmo por ejemplo en el dos mil seis el alcalde yo me gusta llamarle impuesto más que peaje porque peaje lo cobra una empresa para hacer dinero el impuesto se puede reinvertir en transporte público no ir treinta por ciento el número de coches se ha mantenido desde dos mil siete hasta la actualidad con el treinta por ciento menos ya ha crecido la población de de Estocolmo en cien mil habitantes yo creo que que gente que se había ido fuera visto que la ciudad volvía a ser atractiva volvió Milán lo hizo en el dos mil quince cuesta cinco euros entrará en Milán tres euros y medio Estocolmo y el alcalde de Nueva York ha prometido que este año costará once coma cinco dólares entrar en Manhattan nosotros lo que proponemos es poner un carril VAO como al que hay en Madrid o en Barcelona Syva si un vehículo va con tres personas que no pague el peaje o el o el impuesto y entonces obligue haríamos a que se agruparse más la gente

Voz 0194 18:37 iniciativas como por ejemplo nosotros que venimos de Madrid Madrid Central que yo como ciudadana habitante de Madrid Central

Voz 11 18:43 eh pienso que funciona funciona se nota la reduce

Voz 0194 18:46 de gráfico B se nota el otro día dice también de la contaminación es una buena manera de no

Voz 11 18:50 esa es la mejor medida que se ha hecho en España sobre el tráfico privado el problema es que tiene cuatrocientos veinte hectáreas y esos son dos por dos kilómetros eh nosotros también estamos en la mesa de de que recale en Madrid lo que decimos es que hay que hacerlo ampliarlo mucho más no pero es una medida súper inteligente porque es una zona de bajas emisiones entonces la gente ha entrado obligatoriamente en marzo de este año pero la misma medida entró en cincuenta obligatoriedad en cincuenta ciudades alemanas el uno de enero de daño dos mil diez y aquí entran al dos mil veinte la ventaja de aquí es que la es mucho mayor no pero Madrid tiene kosher inteligentes por ejemplo no puede aparcar en su perfil ningún ninguna persona ningún vehículo que no sea de residente eh residente entonces ya no es el que no entra en los contaminantes sino que los otros los no se puede cruzar el centro no entonces eh es es bueno pero Madrid tiene que hacerlo grande sino durará poco efecto

Voz 0194 20:04 Nos acompaña también Janet Sanz que es teniente

Voz 15 20:06 en de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona responsable

Voz 0194 20:09 le del área de Ecología urbanismo y movilidad mientras estaba hablando HB que ella con la cabeza a los oyentes que están en casa no mueven pero porque qué complicado es esto no es muy complicado porque pues porque toca pocas hueso tocas

Voz 12 20:23 intereses de muchas muchas tipologías no por tanto bueno tienes que construir un consenso tienes que genera alternativas tienes que hacer propuestas que sean factibles técnicamente

Voz 0194 20:35 te tienes que evitar que se utilice electoralmente

Voz 12 20:38 gente también esta cuestión no generar esos consensos y esa información que vaya más allá no del día a día y que por tanto sean medidas

Voz 0194 20:46 que lo pongamos en cuestión no porque realmente lo necesita para García ser impopular también es da la sensación que no se toman medidas por miedo pues bueno a las protestas de los dos que hemos vivido las obras en la Gran Vía porque la Cadena SER está en la Gran Vía de Madrid y hemos vivido la ampliación de las aceras la reducción del tráfico bueno aquello para mucha gente ha sido

Voz 12 21:06 este cuento olas de la su perilla cuando impulsamos la superior aquí el pleno y además hay algunos vecinos que veo que están también entre el público y pueden dar fe de ello las protestas la cantidad de gente que salía cada día a hacer ruido no a decir que no estaban de acuerdo o lo que hemos lo que también ha pasado con los carriles bicicleta no que han definitiva ha sido cuestionar este privilegio que tiene hoy el coche en las calles que utilizan y por el sesenta por ciento es nuestro espacio público y cuando hemos puesto carril bus exclusivo o hemos puesto bicicletas pues los barrios muchos eh han levantado como

Voz 0194 21:41 decía como decía anhelo de la superiora déjame que en nuestra compañera Emma Miguel ha pasado la tarde con algunos vecinos lo digo porque aquí en Barcelona entre los vecinos de donde estamos conocen muy bien la su perilla pero nuestra compañera ha pasado la tarde con algunos vecinos de una de estas super manzanas que están transformando el paisaje de algunos puntos de Barcelona escuchen esto es lo que se escucha una tarde cualquiera en las calles del centro de Barcelona

Voz 0563 22:10 y esto es lo que se escucha a la misma hora las cinco de la tarde en la superchería del Poblenou la primera gran manzana que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona en dos mil dieciséis para saber qué es esto de la súper le quedado con tres vecinos son Patrick Martí Silvia hola vosotros aquí antes de que se transforman a esta zona en nuestro caso hace siete años que vivimos en en esta zona donaron siete ocho años se cuánto ha cambiado el espacio de su coche

Voz 16 22:43 que era un sesenta por ciento del espacio ahora se ocupa los bancos las mesas y las personas no antes

Voz 6 22:52 Olivas súper tardaba disminuye para llegar a super ahora cuando voy encuentra todo la calle conozca a la gente porque estamos más en la calle tardó mucho porque es es saludos habla de la cadena ser punto de encuentro y antes no lo era

Voz 0563 23:08 no sé las mesas de picnic con ejemplo han sido el gran triunfo en todo el horario nocturno también los los cómodas las usa no para bien y para mal bueno tener había otro fenómeno que por lo menos se ha visto desde fuera es que se ha creado una especie de comunidad no sé si vosotros os conocía antes de que ese crear a la superiora

Voz 16 23:26 hemos hecho hablo por mí muchos amigos que antes hubiera sido sólo vecinos

Voz 17 23:31 el paso a mejorado mucho

Voz 6 23:34 hola soy vosotros estáis constituida

Voz 0563 23:36 los en una asociación de vecinos de la superiora el motivo fue que al principio hubo críticas no de hecho en algunos balcones veo carteles que pone no a la superior ya son pocos pero pero sigue habiendo alguno que paso porque la sombrilla no fue bienvenida desde el principio no fue bastante dramático al inicio hubo mucho ruido no de la gente que no entendía esto tampoco se ha explicado bien sea el Ayuntamiento en julio había hecho una nota de prensa en en septiembre vacaciones teníamos un papelito en las porterías indicando los cambios y claro pues la gente el primer día que coge el coche Oca buscar el bus y no está donde estaba no pues te enfada segundo día ya no porque segundo día de la sorprendido y luego ya cuando pasa el tiempo Yves lo que se puede hacer con este espacio público la aceptación ya es total qué notáis vosotros cuando salís del barrio y os pasáis por por el resto de Barcelona pues sobre todo noto mucho más ruido no en la ciudad deberíamos tener pues eso las quinientas supere ya que están programadas en la ciudad se al objetivo ampliarlo a su pelillos a toda la ciudad quedo con esta idea de que a pedacitos pero otros modelos de ciudad son posibles muchas gracias gracias gracias

Voz 18 24:44 el tráfico perimetral del botellón mata más charlar porque ya

Voz 8 24:56 ah pero

Voz 13 24:59 sepuede se quieres objetivo que decían que lo estudiará ampliar la toda la ciudad

Voz 19 25:03 bueno ya hemos empezado cero aparte de la del pop la que fue la primera tenemos ya

Voz 12 25:08 impulsada la de San Antón y que ahora se está ampliando porque empezamos con un radio un poco más no un perímetro un poco más concreto alrededor del mercado y ahora ya estamos subiendo ya estamos ampliando nos llevará practicamente tener cuarenta y ocho mil metros cuadrados

Voz 19 25:22 libres de vehículos no que vayan muriéndose

Voz 12 25:26 ese espacio y que por tanto para jugar para pasear para estar en el en el corazón de l'Eixample demás que no es poca cosa

Voz 0194 25:34 sí recomendaciones volverá lo del vehículo quemamos Consuegra recomendaciones como que cuando hay episodios elevados de contaminación se deje el coche en casa eso sí la gente hace caso sólo primer Bono de hecho nosotros

Voz 12 25:46 no hay episodio una de las primeras cosas que hicimos al llegar al Ayuntamiento no es decir en una situación de emergencia cuando hay un riesgo para la salud grave no puede ser que no tengamos un protocolo de emergencia y que forme parte de la de las actuaciones estructurales de la ciudad y lo primero que hicimos fue incorporar en nuestros protocolos y funcionamientos lo aprobamos por mayoría ocho luto en el pleno del Ayuntamiento e esas restricciones con partículas tienen unas no tienen unas a más actuaciones y con y con NO2 tiene otras que van más dirigidas al vehículo y por tanto eso fue lo primero para tener y aparte recomendaciones evidentemente no cojas el coche porque directamente no vas a poder entrar con él porque si lo encontramos alguna sanción

Voz 0194 26:27 vinculada pues a eso

Voz 12 26:29 a partir de aquí lo que empezamos a hacer es a extender esa esa medida que era muy puntual porque en el caso de Barcelona nosotros tenemos una contaminación y Xavi lo puede explicar mucho mejores pero una contaminación más continuada estructural que no tanto por Picos aunque hay zonas evidentemente que también tienen esos picos más graves y por tanto queríamos ir a una medida que fuera estructural de ambos esto de toda la ciudad no del centro no no no hacer un Barcelona central porque es nuestra Ciutat Vella que prácticamente ya tiene muchas zonas pacíficas entonces el objetivo era decir vamos a hacer todo a una zona donde las los vehículos contaminantes no pueden circular que es lo que hemos preparado para que empiece el uno de enero del dos mil veinti deje fuera ciento veinticinco mil veía

Voz 0194 27:10 por el hecho de que queden vehículos fuera que no entren en episodios puntuales sirven sólo para bajar puntualmente eres un poco crítico con esto radicado

Voz 11 27:21 digo nunca vamos a ver ni Berlín Estocolmo Nigel Helsinki niños no nadie aplica medidas de de pisos ellos tienen vamos Berlín es la capital de los anticiclones de acuerdo lo que hay que hacer es hacer bien los deberes

Voz 14 27:40 cuando nos venga el examen por sorpresa

Voz 11 27:43 que hayamos estudiado bien eso de estudiar a última hora te puede salvar muy pocas veces de aprobar el examen

Voz 20 27:50 no yo quería preguntar una cosa y es que que que qué tipo de reducción qué cantidad de erupción implica esta medida veinte por ciento veinte por ciento de vehículos contaminantes e idea misiones de mayo

Voz 12 28:04 entonces está haciendo también los cálculos pero aproximadamente es un llegaremos al treinta por ciento que es el objetivo que nos marca la Unión Europea acordes a corto plazo se al al principio de la medida eh nos ponemos llevan quince más reducción del quince y en dos tres años llegamos a los ciento veinticinco mil coches nos permite llegar a cumplir el treinta por ciento de los de de reducción que nos marca

Voz 3 28:26 pero eso ya serán medidas reestructurado en sí sí esto ya no serán no eso ya no vale

Voz 12 28:33 o sea nosotros el tema era mientras hacemos la medida estructural tenemos que hacer alguna cosa no tengamos una situación de emergencia que estoy de acuerdo con Xavier y además lo hemos hablado mucho hecha había formado parte con nosotros de la mesa no ve con científicos para poder intentar tirar hacia adelante estas medidas además no sólo teníamos que hacer todo esto sino también fortalecer el transporte público o islam por ejemplo Ciudad de Barcelona es la ciudad que más está invirtiendo en transporte público cuando somos los que tenemos menos recursos no pero hemos incrementado un noventa y cinco por ciento hemos impulsado la superior ya es el carril bici son muchísimas acciones para generar alternativas también útiles para la gente

Voz 0194 29:10 si esto antes Gemma la importancia de que los medios de comunicación y abordemos estas cuestiones y es verdad que

Voz 21 29:16 no sólo lo hacemos cuando hay una manifestación cuando ayer por ejemplo sería el informe de la ONU que son tan escandalosos los datos entonces todos ponemos el foco aquí para que es una idea desde la mesa de producción donde está siempre Pedro Blanco como recoge lo

Voz 0194 29:30 los medios internacionales las manifestaciones de hoy

Voz 22 29:33 pues cuando mencionaba Gemma la importancia que ya le da como recordaba que los medios se hagan eco he decidido hacer el siguiente repaso el

Voz 1715 29:41 país el mundo ardían New York Times Washington Posse el Corriere della Sera Figaro Lemond Frankfurter Allgemeine Zeitung ABC periódico de Cataluña Público de Portugal de todas estas webs habló de de las páginas web sólo el Le Figaro abre con la movilización de los jóvenes hoy en el mundo en las demás aparece de manera más o menos destacada algunos periódicos el País El Periódico de Cataluña en la prensa española el ardía poquito menos el New York Times algo más el Frankfurter Allgemeine Zeitung nada por ejemplo nada destacado en el Washington Post de decir que a esta hora para las grandes webs de referencia en el periodismo mundial no es salvo en casos Haro la noticia

Voz 0194 30:28 nosotros al menos a las nueve hemos abierto con esto a Vitoria

Voz 24 30:55 buenas noches

Voz 0194 30:57 hoy no te escucho o ahora para sensibilizar y queríamos sacar la cara B a la calle es estrenara fuera del estudio este es un programa un tramo habitual en nuestra hora25 hemos pensado que no estaríamos hablando de nuestro futuro del medio ambiente con los estudiantes de fraudes Fletcher se había organizado la huelga estudiantil internacional si no fuera porque sombra

Voz 1880 31:15 la graves estrena así fuera del estudio Angels con un perfil va a ser cortito pero supera impactante que es secreta Zoom ver la niña sueca que ha revolucionado a la juventud que los ha sacado a la calle que les ha hecho reflexionar pararse a pensar ayer por ejemplo Angels una cosa más eh algún día de este viernes por el futuro internacional un grupo de diputados socialistas noruegos le han puesto como candidata al han propuesto a ella como candidata al Nobel de la Paz de este año lo han hecho porque según dicen el movimiento de masas que impulsado es una contribución muy importante para la paz es increíble porque esta niña llegó a nuestras vidas hace menos de un año fue el veinte de agosto de dos mil dieciocho

Voz 0194 31:51 ese es el primer día que no fue al colegio así con quince

Voz 1880 31:53 años ahora tiene dieciséis ella tomó la decisión con quince años de no ir los viernes al cole y dedicarlos a acercarse al Parlamento sueco en Estocolmo donde vive ella que ya sueca para protestar dijo que hasta que no lo escucharan no pensaba parar ya en septiembre otros niños y unían con ella a la

Voz 0194 32:09 protesta Greta subió miedo del vídeo

Voz 1880 32:12 a las redes sociales que se hizo viral y ahí es cuando empezó todo Kus frac sin aún estamos en huelga escolar por el clima todos los

Voz 25 32:24 Berners nos sentaremos a las puertas del Parlamento sueco hasta que Suecia esté alineada con el Acuerdo de París estamos a todos a que hagan lo mismo en cualquier lugar en donde estén

Voz 1880 32:33 hoy es viernes y no es la única que ha dejado de ir al cole ni muchísimo menos ya hemos escuchado las voces de estudiantes de todo el mundo de toda España los llamados a la huelga en este movimiento que ya puso en marcha el Friday el viernes para el

Voz 0194 32:46 iré donde partía su protesta pues hace unos años cuando

Voz 1880 32:48 tenía once Greta pasó una depresión ella estaba deprimida porque no entendía el comportamiento del mundo el comportamiento de los políticos no entendía un futuro sigue sin verlo en el que la preocupación principal de los que estamos aquí no sea cuidarlo además el verano pasado en Suecia hubo una ola de calor que originó cincuenta incendios veinte mil hectáreas arrasadas siendo ese ella dijo hasta aquí ha llegado el momento esto ya no se puede parar

Voz 0194 33:11 hay sin que

Voz 1880 33:13 Jaime I ha sido

Voz 25 33:16 como el momento justo cada vez más personas son conscientes de la situación de emergencia en la que vivimos derecho de que estamos atravesando una crisis existencial que no ha sido tratada como tal y ha sido ignorada durante décadas esto también ha contribuido a la rabia de la gente de más

Voz 1880 33:37 y esto que escuchamos a los argentinos de ver SUR Vergara Abat cantándole a la tierra lo que dices yo te agradezco porque aquí estoy vos sos mi única madre

Voz 8 33:46 y con alma y vida hoy enero tu jardín la idea de Greta que crece

Voz 0194 33:51 lo decías que todo empezó el veinte de agosto del año pasado pero desde ese momento hemos visto a en muchos sitios a la política también la está escuchando

Voz 1880 33:58 con años una cosa es que lo dejen participar

Voz 0194 34:00 la cosa es el escenario luchan con ellos han pero si esto

Voz 1880 34:04 invitada por ejemplo en la cumbre en la Cumbre del Clima de Kato Wise en Polonia en diciembre pasado

Voz 0194 34:08 no

Voz 1880 34:09 IU going hecha no económica también ha sido invitada por el Parlamento Europeo en Bruselas acaba de está we know nos Don Juan Chuck cesta también pasó por el Foro de Davos esto fue en enero bueno yo estoy nacen enlaces es blanco bueno aquí lo que estaba diciendo nada es ni blanquinegro hoy dice no quiero la esperanza no quiero que tengáis esperanza sino que entré en pánico Belloso dice que tiene una enfermedad si tiene síndrome de Asperger que es un tipo de autismo in esta puede ser una de las razones de sus altas capacidades intelectuales nosotros hemos preguntado a Manolo Loeches qué es neurocientífico del CSIC para que no es contra exactamente qué es eso de las pergeñó Friso sobre todo

Voz 26 34:56 sobre todo problemas de lo que se contacto social entender las señales sociales de las personas es decir lo que implica una mirada a una expresión emocional dudoso pole suele retraer bastante que muchas veces

Voz 0194 35:09 de subida anterior de su familia que sabemos pues mira Greta

Voz 1880 35:12 nació el tres de enero de dos mil tres Svante zumba es su padre que es actor su abuelo también actor directores Olof summer y la madre es Malena hermano eh la entrevista en el diario El País de la que hemos escuchado estos audios de Greta decía que su madre ha tenido que hacer un gran esfuerzo porque la niña le pidió que no cogiera aviones y lo ha hecho la madre de Greta es cantante de ópera pero también ha trabajado en musicales canta jazz Yes quién representó a Suecia en Eurovisión hace diez años en dos mil nueve con esta canción la Boix

Voz 0194 35:48 nos fuéramos al cine a la tele a la literatura para definir a Greta como lo haría

Voz 1880 35:52 pues tres ejemplos muy rápidamente el que me parece que lo clava totalmente es hípicas las largas sueca que también era sueca luchadora independiente fuerte sueca feminista y sobre todo muy preocupada por la realidad en la que vivía no la segunda Mafalda

Voz 27 36:09 Juan dos horas así contribuiría puede asintió

Voz 1880 36:16 la tercera es Jane Godall que es mujer no es dibujo animado unidad ficción la mujer que luchó toda su vida por proteger a los gorilas de protagonista también de gorilas en la niebla

Voz 0194 36:28 Weir

Voz 8 36:30 no hay no hay

Voz 0194 36:34 ahora te preguntas con qué canción Se Ramón vale pero déjame que despida a los invitados de esta primera mesa Maya Guillermo muchísimas gracias a todos estos ocho Sima suerte gracias por hacernos ver lo que muchas veces nosotros

Voz 3 36:47 es más fuerte Lara se pregunto a Sara porque siempre terminamos la cara

Voz 0194 36:55 me con una música iba a ser el directo encima ya que está

Voz 1880 36:58 hemos a que fuera ante bien de una persona joven Marta Ana

Voz 22 37:03 cuando tú quieras

Voz 29 37:27 IV sin embargo la hay química tras no no no

Voz 30 38:11 y y no

Voz 29 38:13 ah

Voz 30 38:18 y a mí

Voz 29 38:26 eh soy yo pero su

Voz 3 41:21 en un ratito volverá para poner el broche a esta a esta hora

Voz 32 41:27 ah bueno

Voz 0194 41:36 cerrarlas tiene quince años quizá dieciséis fue adoptado por una familia de clase media cundía conoce a Claudia a través de una aplicación de contactos ella es hija de una familia de la burguesía catalana la primera noche que empieza a tener sexo aparece una prima de Claudia todo se viene abajo se separan Claudia no le volver a coger el teléfono un policía va al piso de Carles porque porque Claudia era menor porque les de una clase social inferior porque parece modo es moro quiénes es que la gente cree que es pues que en el siente que es tan enfadado medirme buenas noches hubo al tres D J qué quiere decir

Voz 17 42:09 es mi segundo nombre pero nunca lo Vigo a Pascual en una rueda de prensa la Debedado no

Voz 0194 42:16 voy tendrían mucha Riou Banyeres el autor del texto de la obra de teatro ataques acrónimo de las palabra inglesa son I was también conocido como dirigida por Monte Rodríguez interpretada por Albert Salazar Albert muy buenas noches entonces estamos hablando del monólogo que se convirtió en la sorpresa el éxito teatral de dos mil dieciocho en Cataluña que tienes temor

Voz 17 42:36 no lo sé la verdad que no lo lo que sí sé es que conecta mucho con los jóvenes que estamos encantados porque es ver el teatro lleno de gente joven lector nunca pasa conecta mucho creo que porque es un tema muy actual y universal no se habla mucho del racismo y conecta mucho porque usamos mucha música bailes Si se hace de una forma muy sincera Hay con mucho amor al todos

Voz 0194 43:01 que al final la gente con eso conecta cierta no sólo frente

Voz 22 43:05 el telespectador sí sí sí sí totalmente solo reto al principio cuando

Voz 14 43:10 Montse y Dani me propusieron hacer

Voz 22 43:13 este proyecto estaba acojonado

Voz 14 43:16 pero hemos estado un año trabajando en en este proyecto muy duro y cómo

Voz 0194 43:21 muchas gallegas y ya se me hace cómo se prepara uno para queda tienes yo veintitrés veintitrés antes de aprendas menos en si pensaba que ya peli tres años como como hace uno para meterse además en un papel que yo entiendo que debe tener mucha convulsión también por dentro no sí sí

Voz 14 43:39 pues con mucho esfuerzo y mucho trabajo es lo que te digo hemos estado durante un año trabajando en este proyecto y con la directora Montse hemos estado trabajando mucho mano a mano yo se lo tengo que agradecer mucho porque ha hecho esta pieza teatral y por mis condiciones

Voz 0194 43:58 casi para Titi exacto sí sí ha sido una obra que se multado

Voz 14 44:00 para mí es un regalo inmenso que hemos hecho

Voz 0194 44:04 Danny Boyle Daniele conocidas eh

Voz 17 44:06 no no no teníamos ninguna de hecho Montse tampoco en la historia de la obra es bastante graciosa porque yo era escribir una noche tampoco sabían y lo que escribía me senté escribí fue una noche de insomnio oí así quedó entonces

Voz 0194 44:18 a ver a ver el momento momentos tú te sientas una noche ya de una obra de teatro que te pase nada pasaba esa noche había tenido un mal día no

Voz 17 44:27 no sé si lo supiesen siempre digo lo mismo repetiría el patrón porque mira es una noche

Voz 22 44:32 bastante provechosas Lamas no

Voz 0194 44:35 pero al final también es verdad que tú decías no que aborda cuestiones yo no la he visto que decirlo me sabe muy mal porque me me da mucha red entrevistar a gente que que hace teatro que escribe libros sin haberlo visto siempre lo lo intentó todo pero esto no ha tenido la la ocasión tú decías al final claro aborda todos los temas de actualidad

Voz 17 44:51 si no sea que te Ita

Voz 0194 44:53 quién es todo lo que te va abriendo en la cabeza esa luego que

Voz 17 44:56 evidentemente en la cabeza mi todo lo que es un tema de racismo todo lo que es cómo abordamos temas de la adopción y demás siempre me interesaba mucho quizás por presiones familiares Si no es un tema que siempre me interesó entonces creo que también antes preguntabas por era fórmula escribirla una noche me obligó a mí a vomitar clonizar muy sincero muy emocional en la escritura evidentemente luego ahí hay que arreglarla Hay vas matizando pero la obra el noventa y cinco por ciento es igual luego como un tema judicial además de una abogada me dijo todo el juicio es al revés eh pero pero claro esto te obliga a ponerte en una escritura muy emocional

Voz 0194 45:45 ya te Albert techo pensar

Voz 14 45:46 la obra sí sí claro mucho está llenas

Voz 0194 45:50 manteado cuestiones que a lo mejor no te habías planteado

Voz 14 45:52 sí sí sí sí es la obra habla sobre todo del racismo y de cómo en la sociedad juzgamos a la gente sin conocerla hay hay muchas cosas de micro racismo es que tenemos en la cabeza inconscientemente el porque nos han educado así a mí me ha hecho darme cuenta que que los tengo aunque sea

Voz 0194 46:12 el son que son tics que tienen las seis y las tal

Voz 14 46:14 metidos ahí ahí me ha ayudado a mí personalmente a ir por la calle quitar método este tipo de de de de prejuicios que tenemos en la sociedad

Voz 0194 46:25 el público es mayoritariamente joven que viene a veros

Voz 17 46:29 el cincuenta por ciento si lo lo que a mí me encanta este vienen mucha gente joven Iker repiten jóvenes trayendo a sus padres que eso es ahora por ejemplo hacemos unas funciones que son a los sábados a la mañana muchos padres con sus hijos adolescentes claridad es genial porque abre una ventana para hablarnos temas que quizás nos hablarían por ejemplo todo el tiempo repite un patrón que es me encierro en mi habitación pongo música que bailo que también Baeza día estos muy adolescente claro pero el adolescente de modo y el padre de otro entonces eso varios padres no son dicho abierto la puerta que después de la obra podamos hablar hablar de ciertos temas que sino no tendríamos cómo abordarlos

Voz 0194 47:09 tú imaginabas el éxito

Voz 17 47:12 en broma pero ni en broma porque de hecho es lo que te decía yo les prohíben anoche de esta directora Montse Rodríguez yo la conocía pero de vista y si hay un actor en común que habíamos trabajado y le dije no la y leído antes me la leyó El le dije crezca la dirigiría mejor yo o Monza Meinhof Montse ligeramente nos juntamos Commons y le encantó dijimos bueno que actor pues así fue como preguntando también un poco porque tiene que tener unas condiciones físicas muy específicas osea pasa todo el tiempo de los dieciséis a los veinticinco tiene que haber una cuestión física de la piel que de juego racismo

Voz 0194 47:56 se eh entonces bueno dijimos Alberto

Voz 17 47:58 al azar y empezamos a remontar amigos que tales sabios no hay una cosa que preguntamos tanto Montse como yo somos muy parecidos que es es buena persona osea porque trabajar con malas personas no queremos dudosidad es maravilloso a todos los llamamos y mira

Voz 0194 48:18 ya cuando te llaman y te ofrecen el proyecto

Voz 14 48:20 haga la vuelve me llamaron y me dicen tenemos un texto es un monólogo claro mi mi cara de lo puedes imaginario había hecho una obra de teatro antes que esto

Voz 0194 48:32 sólo había tenido una experincia en el teatro

Voz 14 48:34 había hecho cuando era más pequeño pero así como ya de más mayor sí

Voz 0194 48:38 porque según televisión sí que tienes experiencia televisión sí sí

Voz 14 48:40 pero teatro había hecho solamente una una hora y bueno y también de la de escuela interpretación pero claro el reto para mí era inmenso inmensos

Voz 0194 48:49 sólo claro si también lo lo guay es que había

Voz 14 48:51 esto es una pieza de Montse que también había dirigido hacia tres años

Voz 1946 48:56 eh que era un monólogo que

Voz 14 48:58 a lo protagonizó protagonizaba este chico que tenía una milésima Ávila que es el actor que nos puso los tres en en contacto me alucina me Filippo entonces ya fue como con fue con confianza a ciegas con Montse y con Dani porque el texto cuando lo leí aluciné

Voz 0194 49:13 aquí de lo increíble que era él decía que el público reacciona público joven que luego te en hostales que sensación tú tienes desde desde el escenario como el actor de la reacción del público

Voz 14 49:23 es muy fuerte porque claro al estar solo mi mi compañero de escena es el público entonces depende de cada función sale una función muy diferente a la otra porque el público es muy diferente entonces es una obra donde miro directamente a los ojos de la gente y hablo con ellos y les les explico una historia

Voz 0194 49:43 Tales Inter les interpela y es un poco

Voz 14 49:45 da cuenta que la ficción analiza

Voz 17 49:48 personas la madre osa en esa fusión esa persona es la madre tal amigo esa persona tal amigo crea unos vínculos con el público específicamente con cada uno

Voz 14 49:59 es muy guay también ver cómo las reacciones de estos personajes que se cree el público hacen reaccionar al al resto del público y de repente en la que me hace de madre es una mujer más salada no que estás a la hora

Voz 0194 50:13 ya tiene que interactúa contigo

Voz 14 50:15 no no no habla simplemente que cuando me dirijo a ellos les estoy otorgando el papel de madre pero no no

Voz 22 50:22 y Sadena bailar poder ir tranquilos a verla

Voz 17 50:26 se les ve la cara sí sí claro entonces claro la reacción que tengan es muy importante

Voz 0194 50:32 claro que eso es algo que la televisión tú no tienes claro claro no lo bueno sólo me pasa a mí los días que salgo de del estudio que no tengo nunca nadie ahora porque estoy giradas por viento a lo mejor conoce está gustando a la vista aérea está disfrutando con lo porque no han funcionado mucho el boca a oreja no

Voz 17 50:48 sí sí sí sí fe ir redes sociales yo

Voz 14 50:50 creo que también ha sido bueno la clave juventud

Voz 17 50:53 es social Instagram que tiene doce mil seguidores y eso ha hecho todo una bola que ha crecido mucho y empezamos haciendo gira por Catalunya yendo a esta sala pequeña que seamos la sala Fly Hard luego pasamos al teatro a ahora la vía Roel Nos queda gira bueno por toda Cataluña y ahora la temporada que viene la idea es ir a Madrid

Voz 0194 51:15 a ella para España ayudemos a veros inflar el día a día que vais a Madrid como se memorizado monólogo que es algo que a mí siempre me preocupan

Voz 22 51:22 de eso a mí también de los elementos de la función

Voz 14 51:27 eh no no con mucho trabajo oí ya te digo es que hemos estado un año trabajando a mí me dicen de hacer esto en tres meses y estoy seguro que hubiera dicho que no

Voz 11 51:36 porque era el setenta páginas ochenta me parece

Voz 14 51:40 hemos sido muy poco a poco como Chema acuerdo el no cogía el texto está al cabo de dos meses de estar ensayando al principio era pues personaje como este chico en cómo se mueve el sabes ir en skate sí saber qué sabes hacer cuál es que y no fue hasta al cabo de dos meses que yo me iba estudiando texto que empezamos a ponernos con el texto

Voz 17 52:00 porque hasta hace como de bueno de esta persona a los Veinticinco a las dieciséis hace como de narrador ACB diecisiete personajes más en cómo diez espacios claro es muy difícil interpretativa Méndez

Voz 0194 52:15 la gente a lo mejor se pregunta Un programa que dedicamos al cambio climático el medio ambiente porque les hemos invitado a ellos dos os diré que porque Rosa Abadía que hace un programa maravilloso en la Cadena Ser los fines de semana por la mañana nos dijo queréis maravillosos que la obra era fantástica y que al final es la juventud y habla de la juventud de lo que preocupa a la juventud y han sido los jóvenes los que han empujado a la gente a la calle para pedir por favor que se haga algo y al fin y al cabo aquí también hay un joven que a través del teatro cuenta cosas muchísimas gracias a los dos muchísimas

Voz 15 52:45 sí y cuando Benaissa Madrid Nos

Voz 0194 52:48 esas que quieren saber enseguida al que ofrece Dios suele Marta Nike para poner el broche a esta hora cuando queráis

Voz 34 57:08 la Cadena SER donde Fire Iñaki Gabilondo un minuto de silencio por qué habla Pepa Bueno de abrupto final en la sección de las voces de la patria