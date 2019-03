Hora 25 (15/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:19 a esta hora ya saben que marca el inicio de la tertulia el inicio del repaso a la actualidad y el análisis hoy con Milagros Pérez Oliva muy buenas noches los vemos cara a cara si te gustó más buenas noches buenas noches también Nos vemos cara a cara de Javier Aroca buenas noches nos vemos cara a cara César que tú estás más veces en Madrid que ellas dos que no vienen vamos recordamos a los oyentes que estamos emitiendo esta edición especial de Hora veinticinco desde Barcelona y estamos en Barcelona resulta muy difícil escapar del monotema que es el pluses y el conflicto político pero para este viernes les proponen es contarlo de otra manera con las Pepe la perspectiva de aquellos que se van al menos de momento no les proponemos una entrevista o un par de entrevistas sino una conversación en la que quiero también que participen los tertulianos de esta noche Joan Tardá buenas noches bueno venir usted se va o lo echan

Voz 0947 01:10 he decidido que con quince años llega Madrid haciendo política parlamentaria ya tenía suficiente ir teniendo en cuenta que también hay mucho trabajo aquí en en casa pues se trata de cambiar de trinchera

Voz 0194 01:27 Carles Campuzano buenas noches buenas noches y usted se va o lo echan bueno yo quiero quedarme

Voz 3 01:33 osea lo echa quería quedar

Voz 4 01:36 tuvimos debate discusión defendimos algunas ideas parece ser que no le hicieron mucho caso algunos y aquellos que no merecieron mucho caso pues no estamos en las listas pero la vida continúa por suerte

Voz 0194 01:48 hay vida más allá del Congreso incluso dirigente hay vida más el Congreso ahora vamos a hablar de esta salida de los dos de esta ausencia que vas a quedar como raro ve cuando conectamos con el Congreso en los de Tardà allí sentado esté Campuzano allí hablando va queda un poco raro ahora hablaremos de ello porque ni Joan Tardá ni Carles Campuzano irán en las listas que son ahora mismo el principal foco de conflicto en los partidos el que tiene más novedades en este momento de la noche es el partido popular que mañana presenta las listas Adrián Prado buenas noches

Voz 4 02:19 Ángels buenas noches hice resumen una idea

Voz 0194 02:21 casado barre el marianismo buenos

Voz 0019 02:24 sí lo evidencian las cifras por lo menos de los cincuenta y dos cabeza de lista sólo encontramos a tres exministros de los Gobiernos de Rajoy Isabel García Tejerina número uno por Valladolid Ana Pastor por Pontevedra Rafael Catalá por Cuenca eso sí los tres no olvidemos se posicionaron a favor de Casado en las primarias del PP es que de las listas Ángels además también desaparece cualquier rastro del socialismo por ejemplo muy significativo el cambio en Zamora el que fuera coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo no repetirá como número uno le sustituye el actual portavoz de los populares en las Cortes de Castilla y León Isabel Blanco Fátima Báñez tampoco repetirá como cabeza de lista por Huelva de hecho la exministra hoy ha anunciado que deja la vida política para empezar una nueva etapa en el ámbito privado era una de las personas de confianza en el partido de las vicepresidentas sus

Voz 0947 03:11 de Totó ha generado algunos recelos internos

Voz 0019 03:13 Nos es Juan José Cortés el padre de Mari Luz y bueno cara visible del PP digamos en la defensa de la prisión permanente revisable tampoco estarán en las listas Íñigo Méndez de Vigo Álvaro Nadal o Cristóbal Montoro Éste último además había mostrado su disposición al partido para ocupar el puesto que Casado considerara oportuno

Voz 4 03:31 finalmente se cae y otra

Voz 0019 03:33 las novedades Angels que anunciado el PP esta tarde es la de la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril hermana del concejal

Voz 4 03:38 diseñado por ETA a Alberto Jiménez Becerril que van

Voz 0019 03:41 dejar la lista por Sevilla los integrantes más cercanos del equipo de Pablo Casado también va a ocupar puestos de cabeza Teodoro García Egea secretario general del partido serán número uno por Murcia Javier Maroto por Álava Cuca Gamarra deja la Alcaldía de Logroño para liderar la lista por La Rioja Marta González en A Coruña inocente tirado en Toledo déjame dar te dos datos curiosos casado sólo mantiene el veintidós por ciento de los cabeza de lista al Congreso respecto a dos mil dieciséis y hemos hecho el cálculo de cuántos hombres y cuántas mujeres e integran la lista de los populares pues son veintinueve hombres y veintitrés mujeres

Voz 0194 04:16 Madrid ya que estamos en Barcelona nosotros tú estás en Madrid desde aquí hemos el fichaje de Casado para esta provincia para Barcelona porque vuelve quién se fue precisamente criticando Rajoy en este programa además la conocemos Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 0019 04:27 sí podemos decir que es el fichaje estrella de Casado de hecho en el acto de mañana que se va a celebrar aquí en Madrid para presentar estos cincuenta dos cabeza de lista ella va a ser la única que va a tener una intervención junto a Pablo Casado ya fue diputado entre dos mil ocho y dos mil quince en esa ocasión por la lista de Madrid es cercana al ex vicepresidente Aznar actual al ex presidente quería decir Aznar actualmente de hecho es vocal de la Fundación FAES es la puesta de Casado para frenar Arrimadas y además su fichaje supone desplazar de la lista en Barcelona la actual portavoz del partido en el Congreso Dolors Montserrat como decías fue muy crítica con la gestión de Rajoy y acabó despidiéndose con una carta muy dura en la que sobretodo reprochaba al líder del PP pues que todas sus armas para combatir el independentismo fueran la tecnocrático ya el plan

Voz 0194 05:12 por todo esto para las generales Adri que propone Casado para las europeas

Voz 0019 05:16 bueno de momento que esté confirmado según hemos sabido aquí en la

Voz 4 05:19 cadena SER es la presencia de el hasta ahora

Voz 0019 05:21 portavoz adjunto en el Congreso Rafael Hernando que se va a Bruselas estaban también en duda su participación no su integración en la lista de Huelva finalmente perdona Almería finalmente se va a Bruselas hay otros nombres que también parece que han solicitado la posibilidad de Bruselas es el caso de Juan Ignacio Zoido sustituido como número uno por Sevilla hay que también parece que podría estar previsiblemente en la lista de las europeas del PP

Voz 5 05:45 pues mañana veremos juega esa presentación Adri ya quiero contamos gracias hasta luego

Voz 0194 05:49 qué les parecen estos nombres que van sonando les pregunto a Campuzano dotarla estas listas piensan que viene una campaña de polarización si es que no estamos ya en una campana de polarización

Voz 0947 06:00 bueno a Aznar como encima gana gana batallas después de muerto recuerdo recuerdo que porque además casi compartimos escaño escaños con con Cayetana porque durante creo que fue la VIII Legislatura lo separaba solamente dos escaños habíamos ocasión de hablar a recuerdo que Cayetana formaba parte de un de un grupo muy minoritario de nacionalistas dentro de un océano de diputados y diputadas afines a Rajoy muy bien aquí y ahora pues están de nuevo en el poder no de manera que ciertamente ha regresado el fantasma eh de de azar que es la parte más reaccionaria de un Partido Popular que ya tiene un ADN muy reaccionario no de manera que si son más noticias ídolos muchos RACC pues paga el precio de aún cuando eres nacionalista española con toda la legitimidad para el precio de ser Cabana el curso incluso paga prenda pero el hecho de ser catalana y que cuando habla pues si es cierto que incluso despierta alguna antipatía o es motivo de una cierta burla lo digo malévola no digo malévola por parte de impuso un diputado quiso ante eso eso propia que se les nota demasiado que es caravana aún cuando creo que a veces incluso Clos eh yo tengo tengo la impresión que se vea obligada e incluso a teatralizada cantó su posición por el hecho que sabiendas sabe que se que se mira con lupa por el hecho es el canal árabe

Voz 0194 07:52 aquí la más que a otros Campuzano sí parece

Voz 4 07:54 siempre sorprendente esta realidad de la política española que son los cuneros no la persona que va a representar los electores

Voz 0947 08:04 qué una provincia determinada

Voz 4 08:07 ni ni ni nada tiene que ver con la realidad de esa de esa provincia sorprende rompe con los en principio democrático que es el vínculo entre representantes representantes de Cayetana vive aquí en Barcelona alguna vez viene muy me he encontrado paseando con que han encontrado yo paseando por por Barcelona no ha pero vaya no creo que sea la persona que puede representar los intereses los valores las necesidades que los conozca de los ciudadanos de la demarcación de Barcelona que son las que van le van a votar no el vínculo ese de desaparece y luego me preocupa me preocupa que las personas del mundo el PP con mayor capacidad de entendimiento y diálogo sean barridas de las listas Sara estaba atento toda la información sobre Fátima Báñez Fátima Báñez de la que discrepo enorme es cuestiones ha sido siempre una mujer en la que incluso durante las semanas más complicadas de septiembre y octubre del año pasado tuvimos una puerta abierta para intentar siempre encontrar algún tipo de solución y de de salida de las voces que te que entendía que esa deriva autoritaria día del bebé de casado era un riesgo para el propio pagado por el eso es en Puerto por tanto eficazmente a la visión más dura de la política popular

Voz 0194 09:28 os pido un titular que luego abordaremos más esta cuestiona ahora seguiremos hablando con ellos lo que os ha sonado esto de las listas del partido Brother trasiego

Voz 6 09:36 trasiego de candidatos y de sus sensación muy clara

Voz 0860 09:40 pero yo creo que el Partido Popular se Giba Ariza se una reducción de cabezas de yo creo que te dejabais a son peores que las anteriores hice radicaliza vuelve a un fin una derecha integrista Hay porque no brava también

Voz 7 10:00 pero no me ha recordado estos días que duran está de gira porque al presentar sus memorias Si Nos para vender libro eh que ya se vende solo pero luego hay un momento que explica una conversación que tiene con con Rajoy y Rajoy le dice no quiero saber nada más en la vida de Aznar no pues ahora parece que Casado no quiere saber nada más

Voz 1 10:21 de la vida de nada que huela a Rajoy

Voz 7 10:25 me parece que es una mala noticia para España

Voz 0194 10:28 en las próximas generales se presentan Junqueras les pregunto a tarda ya Campuzano va a ser esto una pugna entre posibilistas y maximalistas

Voz 0947 10:39 no yo creo que hay que asumir para poder entender todo lo que ocurre y lo que va a ocurrir es que estamos inmersos en una gran anomalía entiendo que Si aceptamos como marco de debate las partes se todas las partes impuso las más enfrentadas asumen que estamos viviendo en una neumonía iban ya podemos empezar a creer que puede haber alguna solución claro e instalarse la anomalía de forma permanente creo que significa anular o incluso no reconocer creímos en una anomalía significa eh no no encarar el problema viene estamos viviendo en un anomalía cualquiera que vivimos en una neumonía las partes las partes enfrentadas puesto que ciertamente hay hay hay partidos políticos que tiene la voluntad de encauzar una solución pues es adecuado todavía y otros que tengo la impresión que han optado por utilizarla gasolina porque entienden que la agudización de las contradicciones puede conllevar algún provecho tengo la impresión que aquí en Cataluña en caso que las fuerzas independentistas obtengan obtengamos un buen resultado creo que además no tendremos estaremos en condiciones de plantear un escenario de diálogo y negociación es cierto que no sabemos que SOE vamos a encontrarnos siguió como soy de aquellos que el curso dicen algo que nunca hubiéramos pensado que dirían como Lambán Page que hablan sin pudor de incluso ilegalizar a Esquerra Republicana o SOE que entiende que tarde o temprano el conflicto entre demócratas solamente puede resolverse democráticamente ves con Joan Tardá

Voz 0194 12:43 de diálogo yo tengo la sensación que Campuzano no está en las listas eh porque ha primado quiénes no quieren el diálogo en su cuando en su en su lado bueno porque usted ha sido un defensor un jabalí de diálogo de la negociación y de de intentar entenderse

Voz 4 13:00 yo constato un hecho objetivo a doy fe de ello que aquellos que en el último año los últimos dos años hemos insistido y hemos procurado practicar la teoría de que el conflicto político tan sólo puede tener solución a través de una de un acuerdo y que además hemos afirmado que el soberanismo catalán no puede inhibirse en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan en Catalunya y que se deciden en el Congreso quienes estamos desde la oposición mayoritariamente no estamos en en las listas lo constato es un hecho es un hecho objetivo y luego que cada uno juzgue y opine otra cuestión en relación a las candidaturas tanto de Oriol Junquera desde Carles Puigdemont lo que es cierto es que la decisión en su momento de Rajoy de a expulsar el problema político hacía lo hacia lo judicial hace lo Penal

Voz 0947 13:56 genera la fugacidad de este G

Voz 4 13:59 Ezio que está en marcha ya la necesidad de las fuerzas políticas soberanistas de poner en evidencia la justicia del propio proceso judicial con esas candidaturas no tan sólo las de Carles Puigdemont Junqueras las de Jordi

Voz 0947 14:12 Josep Rull Jordi Turull dos a alarmar

Voz 4 14:14 ah Dolors Bassa que pueden evidencia las de Rumanía en un escenario de elecciones resulta que hay políticos que están en proceso judicial en el equipo que pide

Voz 0947 14:24 eso es una verdadera anomalía que en el corazón de Europa en el mundo democrático rico culto en donde todo empieza y todo acaba en la democracia exista un Estado un Estado democrático en no cuando se haya recuperado la figura de preso político o exiliado esto es una memoria como es una anomalía llevar un lazo amarillo o que cuelgue en el balcón de atún un lazo amarillo Joan anomalía pero producto de otra neumonía que es la asistencia presos luego en una contienda electorado esto se visualiza puesto que es la realidad hídrica

Voz 0194 15:05 pregunta a recibir a la mesa la mesa de ustedes dos han estado siempre de acuerdo en dos de los disputa

Voz 0947 15:11 que las esta última etapa templo

Voz 0194 15:14 eh con lo que había que hacer con los presupuestos de de Pedro Sánchez han estado de acuerdo discutidos que desde

Voz 0947 15:18 hombre nosotros y a diferencia de Carlas nosotros ni tan solo destinamos un segundo un segundo a la hora de decidir qué teníamos que votar favorablemente la moción de censura que presento Pedro Sánchez es decir a cambio de nada creo que en sus filas hubo más debate nosotros hemos votado igual que ellos todos los reales decretos menos el de la vivienda al que eh se fabricó el Gobierno Sánchez y además cantó ellos aborde Carlas como nosotros hemos dejado muy claro que hay que construir escenarios de diálogo para que algún día estos escenarios diálogo den paso a un escenario de negociación un día a un acuerdo favorable para las partes Campuzano

Voz 0860 16:14 a ver

Voz 4 16:15 sobre la moción de censura a algunos tampoco tuvimos ninguna ninguna duda yo mismo a Margarita otra cosa es que en el paro

Voz 0194 16:23 qué hubiera sí exacto propia de A Margalida Roig

Voz 4 16:25 les recuerdo que el mismo viernes que se presentó la moción de censura yo le mandé un mensaje Yanguas a diecinueve hablemos de esto es cierto que

Voz 0947 16:34 no todo el mundo autobombo tan rápido y también es cierto que finalmente todo el mundo lo lo compartió

Voz 4 16:40 en cambio creo que en estos últimos meses y ahí creo que el el error es compartido entre Esquerra Republicana Hay nosotros es que tendríamos que haber informado el debate de la tramitación de presupuestos de otra manera de otra manera que no vinculando a la discusión de la tramitación de los presupuestos al diálogo político entre los dos gobiernos han sido más inteligente darnos tiempo darles tiempo al Gobierno de España para que la discusión

Voz 0947 17:10 sobre las comisiones de diálogo pudiese frutal

Voz 4 17:13 quitar hiló precipitar a un fin de legislatura a que desde el punto de vista de los intereses políticos del soberanismo no creo que aporte nada y que además tiene algunos riesgos que tener algunos riesgos espero que no espero que la capacidad de Cataluña vive el resto del Estado de evitar el Gobierno de las derechas se produzca de evitar el Gobierno soy ciudadanos pero creo que el soberanismo de ha demostrado tener menos inteligencia de la que Le lo hubiese convenido

Voz 0947 17:42 no estoy de acuerdo o no estoy diciendo todo acuerdo puesto que de hecho lo tuvimos casi en la mano casi en la mano eh unas partes asumían que para no contaminar las relaciones institucionales es decir las comisiones bilaterales era necesario crear en paralelo a una misa una mesa para empezar a hablar una mesa en la que en una parte hubiera los partidos españoles favorables a una solución la otra parte Vanessa los partidos catalanes favorable solución quedaba pendiente el PSC se articulaba en en el bando que acaban o en el bando español pero éste era un problema secundario yo fui redactor de la enmienda de totalidad a los Presupuestos y recuerdo que puse como una de las condiciones la existencia de un mediador internacional viene esto al del Gobierno español dijo que esto no podía ser la carta del relator era una carta interesante bien dijimos que sí por qué porque en toda en todo diálogo hace falta un notario para que cuando sale de las reuniones una parte no diga y la otra parte dígale sino que una persona que que se al tratarse de lo que se habla y para qué

Voz 0860 19:12 al día que si alcanza al escenario de

Voz 0947 19:15 la negociación los engranajes empiezan a Ricky INAR pues sepa poner lubricante bien acto seguido después que la vicepresidenta Carmen Calvo que hizo un buen trabajo e saliera pronunciase salió yo nunca lo había visto llevo mucho eso y es todavía más nunca había visto que una par de de grupo socialista hiciera ruedas de prensa en contra de la otra parte del deseo de un contra del grupo socialista saltó Felipe González Guerra Lambán Lage y luego el tripartito derechista convocando a la manifestación de Colón acto seguido al Gobierno el Gobierno eh pues eh pero paró máquinas es cuando envía un mensaje de desearle suerte o desear suerte pero esto fue una un ataque furibundo por parte de una partido manierista por supuesto la ofensiva de

Voz 4 20:20 eh el de la Plaza Colón fíjate ahí yo creo que el problema que tuvo el Govern de la Generalitat y que aceptó el Gobierno de España fue precisamente abrir ese diálogo vinculándolo en la práctica los presupuestos por eso digo más inteligente hubiese sido de moros margen porque lo que sabíamos es que a la que ese acuerdo empezase a dar resultados a la que se hizo público la figura del observador se desató la tormenta Si no hubiésemos condicionado un escenario otro y la gestión de los tiempos de la discusión de las comisiones la idea discusión de los Presupuestos los hubiésemos situado en escenarios diferentes nos habremos cerrado esta subida lo que es cierto y allí coincido con Joan que a partir del martes cuando se hace pública primero por la mañana con Iceta en TV tres la figura del relator por la tarde

Voz 8 21:09 en en Kabul cuenta grados perdona que Iceta se hubiera podido ahorrar cargó pero a veces bien

Voz 9 21:14 algo y Carmen Calvo lo cuenta muy mal torpemente general

Voz 4 21:18 de una enorme confusión permitiendo que a partir del miércoles incluso desde esta casa me cayese muchísimas pullas no y todo eso se hunde y a partir de miércoles jueves yo creo que el PSOE da por roto la post decide que quiere este escenario de elecciones algunos lo intentamos a la tarde del martes con Pablo Iglesias intenté intentamos también hacerlo con Joan intentamos una última operación más voluntarista que eficaz para intentar salvar en última instancia la posibilidad de empezar a tramitar los los propuestos y no fue posible Mela bueno

Voz 6 21:53 has preguntado antes si estábamos ante una lucha entre pragmáticos dialogantes posibilistas Maristas pragmáticos dialogantes el cuanto peor mejor no yo tengo dos las sobre esto porque hemos visto en los últimos dos tres años cómo se iban alternando Esquerra en Cataluña o el Pde Cat o como quiera que le que le llamemos finalmente en los dos papeles a veces en secuencias de tres semanas en tres semanas hemos podido cambiar los papeles mi antes de los presupuestos Esquerra aparecía como el pragmático Puigdemont debo hacerlo como el gran diríamos radical e pero luego llegamos a la moción de a la votación de los Presupuestos es admitían a trámite o no hay Esquerra estuvo exactamente igual que un así que yo no tengo claro dicen son los pragmáticos de quien sólo en absoluto para nada en cambio sí que creo de lo que predomina en este momento es la lucha de dos partidos que son los principales impulsores del soberanismo por la hegemonía del soberanismo y eso condiciona extraordinariamente todas sus decisiones de manera que tengo la impresión de que la mayoría de las veces Ellos razón harían que lo mejor en un momento determinado es una determinada posición no se atreven a llevarla a cabo porque tienen miedo que si lo hacen el otro que entonces estará radical le dirá que es un traidor y los dos se van pasando de una otra yo lo siento mucho pero lo veo así ya entiendo que sí

Voz 8 23:28 no no no me parece

Voz 0947 23:30 es muy legítimo e incluso intelectualmente tiene una lógica interna lo cual significativa la comparte nuestros Si creo que hemos sido muy transparentes siempre el Partido Socialista siempre nuestra reconocido Esquerra Republicana nuestra coherencia siempre muy y creo que con todos cuento hemos dejado clara nuestra posición y además es una posición que no arranca del Partido Socialista o en relación socialista también una tuvimos con el Partido Popular ir a la investidura Partido Popular de señor Rajoy en el XVI ya lo dijimos este hay dos caminos hay dos caminos el camino del diálogo yo camino de hola judicialización yo recuerdo que la investidura a señor Rajoy dije Si usted opta por la segunda habrá de nuevo presos políticos exiliados yo señor Rajoy en la réplica salió hoy creo que me dijo además con retranca porque sabe hacerlo me dijo Ustedes dos Esquerra Republicana dan miedo cómo puede decir que en España presos políticos esos ocurrió en estos no dieciséis estamos en dos mil diecinueve estamos peor que no entonces yo creo en no nosotros siempre hemos optado por una solución de diálogo ahora bien un diálogo yo sin condiciones sin condiciones porque ahora Partido Socialista Partido Popular están haciendo lo mismo que durante muchos años hizo la Margaret Tucker es decir no aceptar un diálogo sin condiciones y hasta que no vino Tony Blair con fue la reunión de Tony Blair que dijo sí acepto un diálogo sin condiciones

Voz 0194 25:11 Campuzano

Voz 4 25:12 sí fíjate yo creo que en en esa historia aceptando la mayor que la competencia para que la competencia de partidos es la esencia de la democracia e portando forma parte del paisaje e compitiendo hoy Podemos y con en el PP Ciudadanos día compiten con voz sea que eso forma parte del escenario pero no no lo puede explicar todo yo lo que lamento es que en este periodo de ocho meses el Gobierno del PSOE nos haya dado menos triunfos aquellos que defendemos el diálogo y algunos intentos que hemos hecho para poder exhibe de algún triunfó tangible real intente Esquerra estaba al corriente de este de este intentó con la ministra Cela resolver bien el tema de la inmersión lingüística y el Ministerio de Educación la ministra Celaá tuvieron pánico político a buscar una solución hubiese compartido el PSC los Comunes de Esquerra Republicana y el Partido Demócrata para cerrar bien la Lomce y le advirtió la ministra Cela oye es posible que la reforma de la Lomce no tengas tiempo de hacerlo

Voz 0860 26:16 por eso vemos bien el tiempo la cuestión de la energía

Voz 4 26:18 el lanzaremos un mensaje a la sociedad catalana falta coraje demasiadas veces no

Voz 6 26:24 yo creo que es verdad que se ha puesto muy de moda eso de que la competencia lleva a dar bandazos lo vemos a un lado y otro del espectro ideológico de todo el mundo está dando bandazos por la competencia pero cuando Puigdemont hizo un ejercicio de pragmatismo y quiso convocar las elecciones fue Esquerra Republicana la que con algunos tuits muy famosos hicieron que fuera imposible convocar las elecciones de eso tenemos todo lo que ha venido después que es nada menos que el juicio y después lo los dos cuando supusieron después

Voz 4 26:55 Pardo hicieron una moción de censura

Voz 6 26:57 esto en el que se abrió realmente una oportunidad por qué luego cabría

Voz 0947 27:02 hoy porque el momento cero eso que tú marcas no poder

Voz 6 27:06 es remontarnos más atrás e también lo vemos

Voz 8 27:09 no no no pero digamos

Voz 0947 27:11 cero cada uno lo coloca donde más le interesa yo por ejemplo poco en el año dos mil catorce cuando tres comisionados Joan Herrera Jordi Turull en la cárcel infartos reunida hoy en Ginebra fueron a Madrid a pedir autorización para hacer un referéndum tiene tan sólo se admitió a trámite

Voz 6 27:29 estoy dejadme digamos que uno

Voz 0947 27:32 la son de Parla Adrià más atrás

Voz 3 27:34 carne que haga una pausa ya Inter

Voz 0194 27:38 vienen una pausa y volvemos Hora veinticinco

Voz 3 27:42 si buscas

Voz 10 27:43 pote k te viene bien conocer sus gastos gestoría

Voz 0947 27:45 el registro así hipoteca terminan

Voz 11 27:48 mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos ni comisiones elige bien

Voz 0194 27:52 hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros tiro comisiones y el precio que busca encuentra encuentras en ING punto es

Voz 5 28:03 invitamos a los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius e inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 12 28:16 la vida tiene al menos una historia

Voz 13 28:19 algunas escriben otros las Len para unos y otros los muchos libros

Voz 1 28:25 el niño Últimamente me preguntan mucho por los sonidos reto oficio que parecía que bonito

Voz 3 28:31 Nos visitará escritora María Sánchez en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias

Voz 14 28:37 los muchos libros con Macarena Berlín aprendemos a escribir y a leer entre líneas Cadena SER

Voz 15 28:50 únete a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora Veinticinco punto es

Voz 9 29:00 en el Larguero tratamos todo el deporte e incluso

Voz 5 29:04 algunas cosas más tú como Reid como se hizo con tu lengua

Voz 0194 29:08 sobre cerrándose Beat is it y el Espanyol como se dice además cierta serlo no ser ser o no ser eso eh

Voz 4 29:19 el de lunes a viernes T por El Larguero día hablaremos de todo el deporte de lo

Voz 0194 29:26 el texto de Nasser

Voz 16 29:31 en

Voz 12 29:37 cada vida tiene al menos una historia

Voz 3 29:40 algunos las escriben otros

Voz 13 29:42 las Len para unos y otros los muchos libros

Voz 1 29:46 el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vía en la madrugada del viernes al sabado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín Grecia y el del interior de todos los gestora aprendemos a escribir y a leer entre líneas dos muchos libros cadenas y los viernes después del Larguero Ortega Carlos Ortega buenas noches del programa de hoy será muy distinto a los habituales cada Las Noches de Ortega Juan Carlos Ortega síguenos también en nuestra cadena ser punto com bonitas Belinda

Voz 17 30:41 cuente con las

Voz 1 30:45 lo que pase

Voz 5 30:58 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido

Voz 18 31:04 setenta y siete mil setecientos treinta y seis serie XXXIII

Voz 5 31:12 este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros y quince millones Si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once fecundo esta mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartir ilusión recuerda que este martes diecinueve de marzo se celebra el sorteo extra día del padre de la ONCE con un premio de diecisiete millones de euros buenas noches ya sabes con los sorteos de la ONCE la explosión

Voz 1 31:46 perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña vale y yo quiero un mandato vale

Voz 6 31:51 pues distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 3 31:54 vale cortado pero descafeinado eh

Voz 0947 31:57 soy ese marchando cuatro cortados

Voz 19 32:00 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Wolkswagen micros Tirreno King Wang world Space tuareg en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 5 32:12 dicen que a la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras puedan Aquarius queremos desmontar esto invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables y Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de Laura inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 20 32:33 cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 32:40 Angels Barceló en la tertulia Javier Aroca Milagros Pérez Oliva

Voz 0194 32:44 Neus Tomàs y en la conversación también Joan Tardá Carles Campuzano quién no veremos la legislatura que viene en el Congreso de los Diputados tenía turno de palabra Neus Tomás para preguntar lo que queráis

Voz 7 32:55 si decía Carles Campuzano que ha faltado coraje Madrid yo estoy de acuerdo creo que también aquí ha faltado cabeza fría hay falta cabeza fría no sé si están de acuerdo tengo la sensación yo me he posicionado en esta tertulia claramente en contra de que los dirigentes políticos estén en en la cárcel me parece un abuso de la prisión preventiva por lo tanto no no tengo que insistir en eso pero también tengo la sensación que el hecho de que desde la cárcel se esté dirigiendo la estrategia la política también desde Waterloo tengo la sensación que a veces se tiene secuestrado un poco utilizo esa expresión que seguramente no les gustará pero tengo esa percepción que secuestra secuestrar un poco y no al partido y también a los a los posibles e electores porque hay un componente sentimental que seguramente hace que falte esa cabeza fría por ejemplo en el en el Palau de la Generalitat una pregunta que bueno pueden discrepar faltaría más una una pregunta que con brevedad disparo

Voz 0194 33:55 es una una pregunta que les quería hacer

Voz 7 33:57 SER y como los conocemos todos hace muchos años e deseándole es larga vida a los dos pero pidiéndoles sinceridad ustedes creen que verán un referéndum acuerdo acordado para Cataluña

Voz 0947 34:11 estoy convencido absolutamente convencido de hecho de hecho cuando una idea cuaja en una sociedad democrática como ha cuajado en Cataluña a la opción de referéndum va su aceptación va mucho más allá que no los límites del mundo independentista estoy convencido de yo lo que no sé es creo que no va a ser es un referéndum sobre independencia así de veneciano estoy convencido que referéndum será entre la propuesta que acabe haciendo Reino España para los ciudadanos catalanes iraquí la independencia ese estoy convencido de ello es más no hay democracia sin consentimiento máxime en el siglo XXI en sociedades avanzadas y cuando hablas con algunas personas más proclives a especular más progresistas de mundo socialista asumen que tarde o temprano habrá que buscar una solución de este tipo

Voz 0860 35:19 yo creo que el el la

Voz 4 35:22 la evidencia de que hay que votar que en el que hay que votar a quiénes defendemos la independencia debemos de poder defender nuestra nuestra idea la expiración en términos democráticos es indiscutible sean no hay ninguna razón democrática que pueden impedir eso otra cuestión es que eso que ese referéndum dependencia sea incluida la independencia sea la solución que podamos ver dentro de los próximos de los próximos años y otra cosa es en la medida que no hay nadie hoy que formule una idea de España en Cataluña que sea ganadora en la medida que una idea de España que reconozca que Cataluña es una nación interacción que aspira a un autogobierno lleno de contenido político de verdad con lo político y no hay nadie que sea capaz de dibujar ni imaginar un reparto efectivo del poder dentro de España en la media que eso no existe

Voz 7 36:18 la red de periodismo irá ganando adeptos y les dio está medible de que se responde con un sí o no si los votos de sus respectivos grupos si consiguen tener grupo y son imprescindibles para por ejemplo que Pedro Sánchez vuelva a ser investido porque yo entiendo que sí es el tripartito derechas no tendrán nada que decir en la autodeterminación tiene que ser una exigencia para que puedas haber esa investidura

Voz 0947 36:54 tres pateras tres exigencias no he dicho no no es que si eh políticas sociales progresistas amnistía y autodeterminación

Voz 1 37:05 no hay amnistía autodeterminación no hay investidura siempre primus dicho

Voz 0947 37:11 que un rudo los presos hablo por los Esquerra nunca nunca nunca van a pedir ni asumir el indulto sólo faltaría

Voz 0860 37:22 están ya tengo la ventaja que no estoy en campaña ni

Voz 4 37:25 sí estará en campaña y por tanto no lo sé serán mis compañeros los que lo decidirán mi consejo

Voz 6 37:30 no

Voz 4 37:31 mi consejo es que para lo que deben de trabajar es para crear las condiciones

Voz 0860 37:36 posibles para el aquí

Voz 4 37:38 todo eso es evidente que es y va a ser más fácil posible Ra reeditando la mayoría que hizo posible la moción de censura pongan mucha inteligencia en eso

Voz 0194 37:48 no sé yo si los consejos de Campuzano los excusan mucho en su partido

Voz 0860 37:53 como no podría faltar diálogo diálogo estamos hablando constantemente de diálogo pero las palabras también enferma como todas las cosas yo creo que la palabra diálogo en esta democracia está en la UVI por dos motivos primero porque una parte no no comprende la posesión o no quiere comprender la posición del otro

Voz 0947 38:18 por qué

Voz 0860 38:18 también ni siquiera se quieren entender los problemas de los otro actuante hablaba de como reacción una parte del PSOE ante un apuesta por una determinada política de Diallo claro

Voz 0947 38:29 tienen que pedirlo hay ilegalizaciones que reúne si no gordo pero hay que

Voz 0860 38:34 comprender los problemas entiendo yo si sigue el diálogo esa palabra tan mayúscula que queremos todo hay que comprender incluso los problemas de los otros Hinault utilizar los problemas de los otro a favor de Tous usted sino intentar ayudar incluso al adversario a que arregle sus problemas dándole alguna coartada ante decía también Carlas Hombres G nunca no dan a nosotros a los que apostamos por el diálogo cuartelillo hablando en términos para que no entienda todo el mundo por tanto insisto creo que es una palabra enferma para recuperar el verdadero sentido de la palabra diálogo debería más todo a ser un un esfuerzo para sacar de la UCI de la UVI no como Craig no por lo demás estamos ante una elección generales lo ciudadano van a decidir si apoyan a dos partidos que entienden de alguna madera el diálogo y otro sabemos que no entienden que el diálogo de ninguna manera me entiendo

Voz 0947 39:24 debiéramos devenido de la cosa se Pedro Sánchez constantemente esa dirigido a Carles de mi reclamando que los catalanes dialogamos Easy siempre lo hemos contestado lo mismo yo muchas veces y Carlos también oiga pero ustedes cuando han servido dialogar Partido Popular SOE ciudadanos bueno son el ejemplo son ejemplo perdona solo ejemplo de la faz de diálogo es más aquí cuando los catalanes hemos dialogado como antes me refería yo al año dos mil catorce y hemos llevado una propuesta una propuesta eh con las dos terceras partes de Cataluña porque claro si teníamos si teníamos las dos terceras partes lo Parlamento debe ser porque estuvieron dialogando mucho de que sirvió

Voz 4 40:16 yo creo que para sacar al diálogo de la UCI lo que necesitamos entender que junto con el diálogo se necesita la voluntad de acordar la voluntad de acordar es lo que exige a las dos partes más coraje a las dos partes han en nuestro buque más coraje en el mundo del PSOE de Podemos más coraje voluntad de acordar yo creo que es lo que ha faltado hemos escenificado el diálogo pero cuando nos hemos aproximado a la voluntad de acordar todo el mundo todo el mundo ha tenido siempre el pánico de los costes políticos del acuerdo por razones distintas bueno pues si no hay esa voluntad de acordaría asumir el coste político de la acuerdo el diálogo

Voz 1 41:00 es una retórica aparte es muy importante está claro ladera asumir el coste

Voz 0860 41:06 SER Mello solamente a mí a las utilice caldos se va contigo un paréntesis los problemas nuestro de juveniles comparado con otro es sendos diálogos metió refiriéndose al acuerdo de Viernes Santo en Irlanda hija de niño pero voy lo termina verdad y eso es una invitación a lo tienes o no si yo lo estoy yo lo que quiero es contribuir a señala la UCI porque el día que tengamos esa palabra con mayúsculas seguramente tenemos regla muchísimo de los problemas que tenemos pero digo elecciones general ciudadano van a decidir si apoya a aquellos partidos que tienen una idea del diálogo y aquellos que no tienen ninguna idea el diálogo pero claro hay una hay una contradicción in terminen en el independentismo en mi opinión porque yo entiendo remate escucha muchas veces Joan hablado fundamentalmente a hablan del diálogo pero si hablamos del diálogo y decimos que el diálogo es clave fue en vuestra formaciones políticas que la gente el diálogo se cargan a los que buscan el diálogo explicarme cómo se come eso

Voz 0947 42:00 pues mira te voy a poner otro escenario todavía más más breves más difícil los poderes fácticos desde La Caixa Banco Sabadell pasando por el Ibex ya sabes cuál la operación que tiene diseñada no un pacto entre Partido Socialista Obrero Español Ciudadanos oye tú aquí incluso los intelectuales buena parte del mundo de la comunicación todo mundo hará Moon de todas cosas porque controlan muchos medios de comunicación

Voz 4 42:32 pero como esa es una amenaza la Entel la inteligencia del soberanismo es también trabajar políticamente para hacer posibles amenazas no le ponemos delirios lirios aquellos

Voz 8 42:43 sirvió de beticismo quiere ganar las elecciones en Cataluña para el pedido

Voz 6 42:46 cerramos determina a esto a esto iba a ver estoy de acuerdo que el PSOE no ha hecho suficiente entre otras cosas porque estaba también prisionero de los que desde la derecha en España estaban al saltar a Sala

Voz 0194 42:59 asumir el coste como decías a Escámez

Voz 0860 43:02 pero desde la derecha socialista claros no solamente la desde las granadino de dentro del partido

Voz 6 43:07 pero pero esa actitud que tienen secuestrado al PSOE es desde luego sí alimenta poniendo desde Cataluña condiciones imposibles para el otro que sabéis que son imposibles para el otro por tanto aquí

Voz 0947 43:18 Solomon sentarse a Vanesa todo el a la mesa ya empezar a hablar sin condiciones esto es pedir cielo

Voz 6 43:25 no no no las veintiuna condiciones hablar de del del referéndum no es que si pues no es que quién es que si los Siglo XXI no pudimos probar de todo pues pues hombre haber depende sino que quieres conseguir algo a lo mejor no hablar de todo

Voz 0947 43:40 pues dentro no has de empezar por algo

Voz 6 43:42 joyas seguirá sin no puede ser una solución

Voz 0947 43:45 con una solución que desde el inicio momento cero haga trampas deje aún no no no se puede dejar al margen la opción defendida por el cincuenta por ciento escalones ni se puede dejar al margen la opción de todo acaban es verdad

Voz 6 44:01 pero tu hoy estás diciendo una cosa que no decíais hace cuatro días notas diciendo hoy es dicho

Voz 0947 44:05 a un referendo que tenga no reflejen no no dicho referéndum he dicho autodeterminación negociar un referéndum

Voz 6 44:13 puede que en ese referéndum allá él sí o no hay dependencia pero es así

Voz 8 44:17 no no no dicho allá otra opción

Voz 1 44:19 era ha dicho referéndum muy sea la independencia o la pues tareas hasta los Vañó es para catar

Voz 6 44:24 perdona pero hasta ahora estábamos siempre en el escenario de un referéndum horas escocesa sí o no y eso no se conseguirá pero esto esto esto nuevas con se porque en España no van a aceptar un referendo que sea sí o no a la independencia

Voz 8 44:37 lo pero esto no esto no es lo que decimos ahora de hace cuatro días esto es el análisis que hacemos de octubre el guión porque todo

Voz 4 44:49 las de Joan Baco venir en los próximos meses y años con mucha imaginación y audacia política porque cada uno está la posición que está sin renunciar a sus principios posiciones habrá que construir una solución política en la que todos los sentamos reconoció

Voz 1 45:05 y eso es lo que hoy no estamos Neus y ahora sí cerramos Neus no es que me me parece

Voz 7 45:11 qué tengo que insistir en esto están dispuestos a bloquear la legislatura si no hay esa mesa que incluía la autodeterminación Joan

Voz 0947 45:21 estoy convencido estoy convencido que si ganamos dos selecciones habrá mesa de negociación convencido convencidísimo convencidísimo esos hacen un aspira

Voz 8 45:32 eso no es más que si ganamos las elecciones viviremos emitiremos yo creo soy pacte conciudadano Lime confianza es que va a ver la inteligencia suficiente

Voz 4 45:41 este como para bloquear la legislatura IN encontrar el espacio que canalice ese diálogo pero eso

Voz 0194 45:48 Tardà Carles Campuzano muchísimas gracias por esta charla Villa disfrutar de la vida fuera del Congreso de los Diputados

Voz 4 45:54 la vida que hay vida vidas hablaremos más adelante cuando esto

Voz 0194 45:57 en este calmó un poco de cómo es esta vida fuera del Congreso de los Diputados muchísimas gracias a los dos

Voz 0947 46:02 gracias

Voz 21 46:07 Sastre estas ahí aquí estoy

Voz 0194 46:09 la que lleva rato esperando hará publicidad grabó

Voz 1 46:11 voy contigo venga vamos a ver

Voz 3 46:13 hora veinticinco tienes ya

Voz 22 46:16 a tu cupón del extra día del padre de la ONCE no te quedes sin jugar y pides Eloy ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados en juegos once punto es recuerda este diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con el extra día del padre de la ONCE ser padre compensa

Voz 23 46:35 once ahora hereje renombre algo que el episodio de esta semana sea especialmente macabro el presidente de un partido político creado por el IBEX35 busca afanosamente en vertederos simuladores algún candidato o candidata que pueda meter en sus listas electorales tan absorto en su búsqueda que no ve llegar al camión de la basura que la presa el sus cámaras de compactación de residuos

Voz 21 47:17 logrará salvar sede está muerto

Voz 1 47:19 terrible de protesta A vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 15 47:39 únete a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 25 47:49 en la Cadena SER presentan

Voz 0947 47:53 el placer

Voz 25 47:53 yo he escuchado Emma Booth

Voz 1280 47:56 Klaus bella inteligente y rica con una familia acomodada he aquí un buen carácter parecía reunir en su persona en los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de veintiún años sin que casi la infligiera aula y no Haase era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella conserva así algo más que un confuso recuerdo de sus caricias

Voz 26 48:30 ya había ocupado sin lugar una institutriz mujer de gran

Voz 27 48:34 que se había hecho querer casi como una madre la señorita Tale

Voz 1280 48:39 no había estado dieciséis años con la familia del señor Bush House más como amiga que como institutriz encariñara con las dos hijas pero sobretodo con la intimidad que había entre ellas era más de hermanas que de otra cosa

Voz 26 48:53 lo cierto era que los Vega esos peligros de la situación de Emma eran

Voz 1280 48:57 una parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma Éstas eran las desventajas que amenazaba a mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello en la turbadora y en absoluto de un modo demasiado visible

Voz 1 49:25 la señorita Taylor se casó Jane Austen mil ochocientos quince KPN el PIB

Voz 5 49:37 bueno Adela Baamonde dice llevo escuchando la canción de Morgan volver desde

Voz 9 49:40 Prada pasada Icahn dando si me hago no me salen babas como vamos a comprobar

Voz 28 49:47 no

Voz 9 49:52 la canción dice Easyjet se que no me vidas

Voz 28 49:58 no no sale

Voz 5 50:01 vamos lo cierto mucho

Voz 1 50:05 las rocas forestales hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes rocas

Voz 9 50:13 con Pepa Bueno Eaton era Rino síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 0947 50:20 el todo del perfume puede evitar este bulo que ha regresa

Voz 27 50:24 pero a Whatsapp la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias seleccionamos para Till lo más Viranós tomar

Voz 0194 50:31 el rol de la Serra lo que quieras cuando tú quieras descarga te nuestra aplicación

Voz 5 50:44 dicen que la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras puedan Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de Laura inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 20 51:05 cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 51:15 hay ver celo la tertulia Javier Aroca Milagros Pérez Oliva

Voz 0194 51:19 pero insisto más hablando con Tardà y con Campuzano lo que podemos hacer es completaria además teníamos lo de las listas del Partido Popular completar el dibujo político de este viernes Sastre

Voz 1071 51:28 vamos a ir porque en la vida política y alimentado dio una fecha de la exhumación de Franco a la que ahora iremos pero también de estas horas previas en la que los grandes partidos están preparándose estas

Voz 0019 51:38 vamos antes de las novedades en el PP en el caso

Voz 1071 51:40 lo de la demarcación de Barcelona con ese fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo es el PSOE el Comité Federal aprobará las listas el domingo después de exhibir sus diferencias con Ferraz Andalucía la federación más fuerte Aragón cerrarán filas con la dirección a pesar de que les cambiarán los primeros puestos en las listas al buque ellos ya sabían que iba a pasar hasta aquí llegó la pelea pero por el momento

Voz 0194 52:01 pues tal vez Rivera Sastre que trata de que se cierren todas las heridas que se han abierto en su partido estos últimos días

Voz 1071 52:06 heridas y las sombras de sospecha que primero fueron sólo el Castilla y León y luego se han reproducido a mayor o menor escala en otros sitios hoy Rivera ha convocado sus cabezas de lista y allí aumentado como nunca la misma palabra que era ésta

Voz 0040 52:18 la unidad que os pido a todos que juntos le digamos a los españoles que este es un proyecto que une no me veréis a mí insisto a los que sus candidatos autonómicos no me voy a pelear con vosotros si presente Gobierno contra las autonomías ni vosotros conmigo vamos a ir de la mano

Voz 1071 52:32 de la mano mientras eso sucedía Madrid Barcelona Inés Arrimadas denunciaba esta mañana ante la Fiscalía a Quim Torra porque no ha retirado los lazos a María

Voz 29 52:39 nos vamos a ir hasta el final porque ya está bien de unos políticos que se piensan que están por encima del bien y del mal por encima de la justicia que se han pensado que los edificios públicos son el tablón de anuncios del separatismo

Voz 1071 52:51 también el Partido Popular la ha llevado ante la Fiscalía esta noche un grupo de encapuchados esta pasada noche intentando retirar el lazo y el cartel que están en la fachada del Palau algo que no han logrado después de un forcejeo con los Mossos

Voz 0194 53:02 a hablo tertulia con todo lo político que tenemos sobre la mesa en nada vamos con la cuestión de de Franco pero voy a dejar desarrollar porque la noticia de la tarde noche eran esas listas del Partido Popular que ya hemos dicho de alguna manera el titular Se borra cualquier sombra de mal

Voz 9 53:17 el mismo índice sitúa a gente muy afín

Voz 0194 53:21 a Pedro casa a Pablo Casado al frente de de las listas muy afín a Pablo Casado y que al final llevan a la polarización es decir entienden y al Partido Popular de una manera muy diferente como lo entendían los que estaban antes

Voz 4 53:35 creo ahora ahora ahora no había

Voz 6 53:38 ha salido no ha salido mucho públicamente pero había malestar dentro del del PP por esta sobreactuación que está haciendo Pablo Casado por estas propuestas

Voz 30 53:50 que no es tan tan sólo en una derecha diríamos moderada

Voz 6 53:55 mucho menos están en la derecha cuando empezó a hablar del aborto cuando ha empezado estas últimas patinado sobre el tema de los inmigrantes y las adopciones que luego ha querido vestir de Fame News pero ahí estaba el la confirmación del Partido Popular sobre cómo era no y entonces eh yo creo que él es un líder que se siente un líder cuestionado que sabe que va a bajar en las próximas elecciones y que por lo tanto va a ser atribuida la bajada a la manera como él la conducido esta campaña electoral por la gente que no está de acuerdo en esta derechización hacia Vox diríamos que ha hecho es asegurarse blindarse exacto asegurarse que la gente que saldrá en las listas será una facción homogénea que no le cuestionará si tiene que ir a la oposición al menos podrá continuar su carrera política creo que es una operación de salvamento

Voz 0860 54:49 claro que sí pero yo que los recuerda que la la la de ahora a Vox el hecha culpa de todos los males no la derecha la derechización del Partido Popular empieza ante de Vox

Voz 6 55:02 en

Voz 0860 55:03 es decir hay quizá con Pablo Casado cita hay un momento y con su uso

Voz 6 55:08 ahí sigue con Aznar en sus lectores