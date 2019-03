Hora 25 (15/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0860 00:00 te libera que que bueno he leído a plantear las elecciones está planteando como un una pugna entre las dos España yo creo que no ha ido de España si hay muchas Españas muchas España Massey fuera tan constitucionalistas hubiera leído la Constitución de Cádiz La Pepa donde habla de España en plural no hay mucha España Ara en su mentalidad si hay dos Españas una España moderada que en la que te estamos refiriendo tú Milagros Illa España es la que está defendiendo con esa crispación en su defensa política a los que está siendo hundiendo precisamente los principios fundacionales de su partido que parecían ser moderado y regenerador no se puede querer ser regenerador y al mismo tiempo hacer una política de escobas reclutando gente para las para su candidatura mucha ABS con un procedimiento digital porque por ejemplo yo no creo que Girauta vaya Toledo porque haya habido manifestaciones en Toledo pidiendo

Voz 1 00:56 ha seguido vivirá por lo que sea no ir pues pues es

Voz 0860 01:01 procedimientos digitales que pone a uno en Almería obtienen Toledo otro Tyco después los tienen santificar con una apariencia de Primaria eje final resulta un pucherazo deprime de primer nivel yo creo que en el caso del Partido Popular es radicalización ideológica en el caso de ciudadano es nerviosismo porque la operación Andalucía el ha hundido se dobló explica de momento en lo que dice Moët yo el señor Marín decía que quería ser presidente de la Junta Andalucía y él les a final pacta que no que es el señor Moreno Bonilla pero con una a una indicación lo mismo que yo te doy a ti el voto porque era la lista más votada cuando yo sea la lista más votada en Madrid tengo tengo que gobernar You Madrid también con dos vamos también pero es que eso según la demoscopia no ocurre así que pasa pues que están ataca en todos los revivió

Voz 0194 01:48 eh con los problemas de pescar en de según qué caladeros y buscando candidatos por ejemplo a Casado les sale un problema con otra candidata

Voz 1715 01:55 si en este proceso de digitalización de la política Casado eligió a dedo a Teresa Maya da para ser la candidata a presidir el Principado de Asturias Teresa mañana fue presidenta de Hunosa y fue concejal del municipio de ayer entre el dos mil ocho y el dos mil diez hoy se ha sabido que junto al resto del equipo está imputada por un delito presunto delito de prevaricación urbanística porque por conceder una licencia supuestamente irregular para la compra de unos terrenos donde se iba a construir un geriátrico ella ha comparecido hoy ante la prensa hoy se ha sabido que está imputada porque un juzgado se ha inhibido en favor de otro juzgado de de Oviedo por ella en la rueda de prensa ha asegurado que nadie les dijo este es un argumento que utiliza cuando aparece la sombra de estos presuntos delitos que nadie les dijo que no se pudiera tomar esa decisión y que fuera irregular ese proceso

Voz 0194 02:47 bueno pues problemas que van saliendo con los candidatos elegidos en algunas en algunos partidos en algunas candidaturas vamos con el anuncio del día que ha llegado en plena precampaña Adela Molina buenas noches hola qué tal buenas noches sólo faltaba que el Gobierno le pusiera fecha a la exhumación de Franco y eso es lo que ha hecho hoy otra cosa es que se pueda producir como quieren el diez de junio

Voz 0011 03:07 si el Gobierno puesto fecha y lugar a su intención de exhumar inhumar a Franco el diez de junio por la mañana el Ejecutivo quiere que sus restos sean llevados de Valle de los Caídos al cementerio de Mingo Rubio en el Pardo al mismo panteón en el que está enterrada su mujer Carmen Polo y que es propiedad del Estado de Patrimonio Nacional así lo ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo que ha explicado también la elección de esa fecha

Voz 0376 03:31 el Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que Irán será al panteón de Mingo Rubio el parto hemos decidido esta fecha para que no este el nulo momentos en los procedimientos electorales que ahora afrontamos no solamente el del veintiocho de abril sino también el del veintiséis de mayo para que esté al margen

Voz 0011 03:57 calvo ha dicho además que todo el proceso de exhumación ir reunió Rey inhumación hará en la intimidad sin cámaras y que podrá asistir la familia

Voz 0376 04:06 contemplamos evidentemente que la familia pueda querer y en el texto aparece una íntima ceremonia para su propio familiar aquí está eh estrictamente contemplado también que no habrá comunicación ni imágenes ni naturalmente convocatoria pública para preservar también la intimidad de estos restos

Voz 0011 04:28 no habrá convocatoria pública aunque ya sabemos el día que será por la mañana la vicepresidenta también ha asegurado que el Gobierno que haya el diez de junio sea el que sea deberá cumplir con esa decisión si no hay ningún impedimento judicial por ejemplo is salvo que cambie la Ley de Memoria Histórica que establece que en el Valle de los Caídos sólo pueden estar víctimas de la Guerra Civil

Voz 0194 04:47 claro Adela pero ese es el plan del Gobierno que de momento un anuncio porque saben en Moncloa que la última palabra no es de ellos sino es del Supremo que pasa a partir de aquí

Voz 0011 04:56 pues a partir de aquí todo pasa por el Tribunal Supremo que debe decidir en las próximas semanas si aceptan las medidas cautelares que han pedido la familia Franco los benedictinos que custodian la basílica del Valle de los Caídos ambos han solicitado al tribunal que impida la ejecución de la exhumación del dictador hasta decidir si se ajusta a la ley es decir hasta que haya una sentencia firme lo que puede tardar varios meses demorarse más allá del diez de junio los nietos también quieren además que el Tribunal se pronuncie sobre si el Gobierno puede vetar la Almudena como lugar para enterrar a Franco así que todo depende del Supremo aunque la vicepresidenta Calvo no ha querido reconocerlo claramente esta mañana se ha limitado a decir que el Gobierno ha culminado con la decisión de hoy los trámites de su competencia quién se lo ha recordado ha sido el abogado de los Franco Luis Felipe Utrera Molina que ha estado en el informativo Hora catorce aquí en la SER

Voz 2 05:44 el Gobierno es consciente de que este tema está sub You dice el Tribunal Supremo que por lo tanto esa decisión no depende del Gobierno sino del Tribunal Supremo es un anuncio lleno de medias verdades y sobre todo una falta de respeto a nuestro sistema judicial y a los derechos legítimos que tienen mis clientes como nietos de su abuelo

Voz 0011 06:06 Utrera Molina ha confirmado esta tarde además que van a recurrir también el acuerdo de hoy así que todo depende de esa decisión judicial Ángels que previsiblemente no llegará antes de finales de marzo o principios de abril

Voz 0194 06:17 gracias Adela gracias a vosotros

Voz 1071 06:21 pues mientras Carmen Calvo hacía este anuncio La Moncloa el PSOE iba tuitear todo la fecha no una vez lo ha hecho varias veces en realidad ha reaccionado en esa red todos los partidos afortunadamente para el empleo para el progreso para España y para todos el diez de junio ya no estarán en el Gobierno ha escrito García Egea del PP afirma Vox lo mismo que la familia del dictador no se atreverán dicen a profanar una sepultura ya tutelado también Pablo Iglesias esto el Gobierno se comprometió con nosotros a quitarle la medalla al torturador Billy el Niño no lo hizo se comprometieron después a sacar al dictador del Valle de los Caídos ahora dicen que el próximo Gobierno a lo mejor lo Neos

Voz 0194 06:58 no tiene el Gobierno la última palabra porque la tiene el Supremo es posible puede pasar que el diez de junio ni siquiera estén gobernando pero le ponen fecha incluso ahora que a mí lo que más me sorprende diez de julio por la mañana que hoy es viernes frito Kazán el Consejo de Ministros y noticia de Franco

Voz 1 07:13 pero ahí están todavía ya veremos hombre eso de que será una ceremonia íntima me parece que como anunció está bien pero eso lo decidirá la familia e incluso la Fundación por lo tanto ya veremos si llegado el caso es íntima Isasi quieres que sea íntima a lo mejor sería no dar la fecha in y además no concretar que será por la mañana luego es verdad que aunque estén en el mejor de los casos y a lo que juega a favor del Gobierno es el tiempo porque aunque estarán en funciones

Voz 1587 07:45 si ganase la de

Voz 1 07:47 derecha tendrían que hacer una investidura casi exprés para poderlo frenar en el caso de que el Supremo y antes pero es verdad que mirando los los plazos la constitución del Parlamento el veintiuno de mayo si esto es el diez de junio teniendo en cuenta que es más que probable que no tengamos la resolución de cómo van a ir las cosas hasta a lo mejor después de las municipales bueno es lo único que yo creo que puede puede cuadrar al Gobierno teniendo en cuenta que desde que hizo el anuncio no ha pasado nada quiero si van pasando cosas pero eh Franco está allí bueno yo entiendo que como explicaba muy bien en la crónica postre lo han anunciado bombo y platillo como todas las decisiones que tienen que ver con la exhumación pero hasta que no lo veamos Aroca

Voz 0860 08:32 los yo creo que es un acto de dignidad del Gobierno tarde vedad pero que pone fundamentalmente en evidencia a todos los gobiernos democráticos cabido tanto de la derecha como de la izquierda en España desde el año mil novecientos setenta y ocho en una democracia moderna europea que además abomina como debe de abominar todo democracia de un pasado dictatorial y fascista no es comprensible que haya un jefe de Estado sepultó en un mausoleo público además no por tanto yo creo que un acto de identidad de perdón de dignidad dignidad no completa porque dependerá de otros factores pero la decisión está tomada yo estoy muy feliz como ciudadano de que un Gobierno de este país puede por fin haya puesto término a a una circunstancia como esta lo que me sorprende y admira y al mismo tiempo me indigna que la derecha no lo esté apoyando porque la derecha democrática de este París de este país debería de si verdaderamente como dice el PP no quiere hablar de Franco en la elección que me parece muy bien amable pero que inconveniente tiene como Partido Demócrata en apoyar algo como esto

Voz 1 09:38 Aroca se puede estar de acuerdo en que hay que sacarlo pero también coincidirá conmigo que esta retransmisión minuto a minuto de todas las gestiones Guirós pregunto El Bulli

Voz 0194 09:49 claro claro lo tiene como otro

Voz 1 09:51 la política el arte de la polis la política es el arte también hacer cosas

Voz 0860 09:56 claro y a ser cosa Aida serlo dejará al público la pole la poner declara el Nápoles llega como se dice la política como se dice en mi tierra hacen encerró tapado no vale sea la que es la la que hacen ser tapado en la política secreta la que debe ser enunció en algunos momentos en Italia la que corresponde a lo que no se ve la política sin sin que se vea no es política ni desde luego democrática

Voz 1587 10:20 yo creo que cuando Sánchez llegó al Gobierno quería hacer una serie de medidas que fueran simbólicas esta era una de las más importantes porque aunque la trascendencia para toda la población eh es es es nula diríamos en cambio sí que simbólicamente es cerrar todo un periodo que tenía que haberse cerrado muchísimo antes entonces el PSOE se compromete a hacer esto hilo anuncia con toda la vehemencia con toda la solemnidad que requiere lo que probablemente no calculó en ese momento o quizá no estaba bien informado o quizá está bien informado pero no calculó bien la capacidad de resistencia que todavía de revelado este país y para mí es más noticia no es tanto noticia que el PSOE haga lo que pueda para intentar sacar a Franco sino los muchos obstáculos que todavía el franquismo es capaz de interponer para Tom para que se tome una medida que tenía que haberse tomado muchísimo hace muchísimo tiempo desde este punto de vista yo justificó las acciones del Gobierno es decir quizá la comunicación ha tenido alguna torpeza en las entrevistas con el Papa han sido como han sido etcétera pero en el momento que el Gobierno se encuentra con una resistencia que además es una resistencia anacrónica totalmente anacrónica tiene que llevar adelante porque el Gobierno tiene un compromiso y ahora se arriesgaba a ir a las elecciones sin haber cumplido su compromiso ente interpreto que la decisión que toma hoy es decir yo quiero cumplir este compromiso y hago lo posible para cumplir este compromiso ya no depende del ahora depende del Supremo como hemos dicho a ver la familia está haciendo con el Supremo un un dice que pide que haya medidas cautelares que impidan la inhumana la exhumación e en el diez de junio porque es un acto irreversible no no es reversible hemos visto que se transfieran cadáveres de aquí para allá y desde luego el trasiego en cada la muerte sí que es irreversible pero otras sin llegar a ver cadáver no es irreversible y por lo tanto es muy probable que sí que se pueda hacer desde junio es posible que se pueda hacer decirle entonces el PSOE se puede seguir en el Gobierno en funciones y puede cumplió el compromiso Easy no ha hecho todo lo que estaba en su mano para pero yo eso no lo cuestiono lo único que cuestiono tampoco es cuestionarlo

Voz 1 12:38 es esta retransmisión permanente incluso cuando no había noticia de de de lo que se estaba haciendo dicho eso es verdad que yo de la derecha no esperaba que lo apoyasen hubiese estado bien pero la derecha casado no las pero la derecha que dice que no es derecha Press derecha D'Rivera pues tampoco pero sí que es verdad que lo que ha demostrado es como la judicatura una parte importante de la judicatura todavía es tierra con tics que no debería tener en este país y eso ha ayudado a poner muchos obstáculos en este proceso me preocupa más dura justicia casi más que la iglesia de la Iglesia

Voz 0860 13:16 querido esclarecedor que hemos tenido en este proceso que no he dado cuenta hasta qué punto alguna institución instituciones muy importantes

Voz 3 13:22 pero siguen eh

Voz 0860 13:25 pero vete EADA de franquismo me refiero desde el Poder Judicial la iglesia yo creo que deberían haber dado fecha una paga eh exhumar a Franco y otra

Voz 3 13:37 para sentarse a

Voz 1 13:40 a robar culo gordo con nosotros es absolutamente estas ya table que un prior de unos o un cura o tengan jaque al desde de la época de Fernández de la Vega que se habla de los dos pues

Voz 0194 13:56 es más les contábamos anoche como uno de los hombres más poderosos de las últimas décadas Francisco González daba un paso al lado

Voz 1071 14:02 ya fuera por el momento a la presidencia de honor del BBVA y de su fundación hasta que se resuelva la investigación del caso Villarejo hasta que se sepa si pagó al ex comisario para que expiar hay pinchar a teléfonos miles por cierto para impedir a la constructora Sacyr que se hiciera con el control del van

Voz 0194 14:17 con la renuncia de González fue sobre la bocina antes de que se produjeran Bilbao la junta de accionistas que ha sido hoy

Voz 1071 14:23 ha sido una de las más convulsas que se recuerdan para Carlos Torres Vila hoy era la primera junta como presidente del banco

Voz 4 14:30 casi doce mil BBVA seguirá investigando con rigor colaborando también activamente con la justicia en el esclarecimiento de los hechos en el interés de la entidad

Voz 0194 14:42 el caso Villarejo el caso Villarejo ha centrado buena parte de las intervenciones de los accionistas que han pedido rigor a la dirección incluso algunos han pedido que Francisco González devuelva su bonos

Voz 1071 14:52 más o menos lo esperable entonces hasta que ha hablado el ex presidente de Sacyr el propio Luis del Rivero es decir quién quería controlar el banco Hypo

Voz 0194 15:00 que González supuestamente contrató a Villarejo

Voz 5 15:02 para que los espiar a todos

Voz 6 15:05 tiene mucho más francés de que hay que sí sí res lo mismo que a veces no solo

Voz 5 15:10 sed estos sí lo parecer no sólo ser honestos

Voz 1071 15:14 sino parecerlo anegado Del Rivero que aquella operación fuera por razones políticas Mike detrás estuviera Zapatero con esta frase le aseguro que si hubiera estado a favor la acción se hubiera realizado y añadido que aquello tenía el apoyo de más de ochenta familias vascas que mandaban según ha dicho en el banco hasta que FG que es como se le llama les echo

Voz 0194 15:33 pide la página internacional el foco sigue sobre Nueva Zelanda un país al que las crónicas describían como un país apacible y tranquilo la pasada madrugada como saben se enfrentó a la peor matanza de su historia con el ataque contra dos mezquitas

Voz 1071 15:46 al poco de que se produjeran los hechos que han dejado por cierto cuarenta y nueve muertos comparecía la primera ministra del país yacían Arden

Voz 7 15:52 ese día no han elegido Nueva Zelanda porque este es un país donde el extremismo violento no tiene cabida rechazamos este tipo de ideas y debemos seguir rechazando las Éste no es un lugar para este tipo de comportamiento ni para este tipo de ideología

Voz 0011 16:08 queremos y debemos rechazarlo este es un lugar

Voz 7 16:10 en el que la gente debe sentirse segura donde nos sentimos seguros

Voz 0194 16:15 no lo principal acusados

Voz 1071 16:17 el australiano australiano de veintiocho años de extrema derecha en el arma llevaba inscripciones que recordaban matanzas de musulmanes incluso la batalla de Clavijo de la reconquista española por haber había nombres de neonazis como el de un español en una de las mezquitas disparó de forma indiscriminada incluso volviendo a pasar por donde ya había pasado para asegurarse que no salía nadie comida y todo eso lo saben

Voz 0194 16:38 los porque el atacante lo retransmitió en directo por Facebook en directo durante diecisiete minutos de hecho no sólo utilizó esta red social también otras en las que de alguna manera avisó de los planes que tenía hora Facebook o Twitter trabajan para retirar ese material pero aún es posible localizarlo hemos pedido a nuestro compañero Pablo Morán hola Pablo

Voz 1667 16:56 hola angels que nos cuente cuál es el debate que sean

Voz 0194 16:58 cierto y las consecuencias de este tipo de utilización de las redes en los atentados

Voz 1667 17:02 en realidad es un debate que se reabre verdad porque estamos de nuevo ante esa incapacidad de las grandes empresas Tecnocom

Voz 0860 17:09 Becas para controlar la difusión de mensajes de odio

Voz 1667 17:11 o más grave si cabe de matanzas como como esta hecho el ataque de hoy en Nueva Zelanda es un claro ejemplo de cómo estos grupos utilizan siguen utilizando estas redes para difundir sus ideas porque ya no sólo que uno de los atacantes retransmitir en directo en Facebook ese ese ataque sino que lo anunció previamente entre diez y veinte minutos antes de la masacre invitó a sus contactos en redes a seguir online yen directo su entrada a una de esas mezquitas de de la localidad neozelandesa de Chris chats como decías esa retransmisión en directo duró diecisiete minutos diecisiete estos en los que Facebook fue incapaz de cortar la comunicación a pesar de que hace sólo dos años cree una herramienta para detectar publicaciones violentas entre sus usuarios y lo que es peor es que después se ha vuelto viral sea compartido rápidamente en el resto de redes sociales y a esta hora todavía circulan en la web enlaces al vídeo de la matanza sea compartido a través de Twitter en You Tube en Instagram routers por ejemplo la agencia Reuters ha llegado a detectar una cuenta de esta red social que ha compartido el vídeo con más de un millón y medio de seguidores Facebook asegura que cancelaron las cuentas del atacante en cuanto a la policía les alertó de lo ocurrido pero en fin ya era tarde ya lo estaban replicando cientos quizás miles de Ushuaia ellos en la red Youtube también ha declarado que trabajan para detectar contenido violento en su red pero en realidad es que hace casi veinticuatro horas de este ataque lo ocurrido en Nueva Zelanda se ha convertido no recuerdo algún precedente en la primera matanza anunciada en redes transmitida en directo y convertida en contenido viral en la Red sin que nadie haya podido frenarlo y es paradigmático Ángels que estas redes sociales censure en por ejemplo un desnudo o un semidesnudo la imagen de un pezón por ejemplo pero no hayan podido evitar lo que ha ocurrido hoy

Voz 0194 18:54 gracias Pablo hasta luego no quedan sólo dos minutos once y hay dos debates aquí muy interesantes son hechos la la propia matanza en sigue el odio el que le lleva o que les lleva a estas personas a a matar en en en una mezquita y luego de las redes Mila

Voz 1587 19:10 bueno es que vivimos en un mundo en el que la tecnología está en todas partes con capacidad de transmitirse instantáneamente a todo el mundo en el momento mismo ocurre algo es tan porosa tan extensa la red de Instagram Twitter etcétera que aún que pudieras localizar al emisor de la de esto no puedes evitar que en cuestión de fracción de segundos se hayan hecho miles dieciséis millones de copias de copias que siguen que siguen que siguen circulando porque cada mensaje es un mensaje autónoma pero lo preocupante es que no

Voz 0194 19:53 no se no se pueda detectar el anuncio de la matanza y que durante diecisiete minutos que bueno es mucho rato de diecisiete minuto

Voz 1587 20:00 yo yo yo yo entiendo cuántos miles de millones de mensajes se emiten cada minuto

Voz 0860 20:09 yo creo yo no me creo mira que yo soy torpe pasas cosa que tecnológicamente no se pueda controlar estuvo ya se controla todo yo lo que me pregunto es quién controla ideológicamente la red me refiero la superestructura logré de yo no creo que

Voz 1 20:25 que haya un un interés

Voz 0860 20:28 no digo que haya un interés pero me da la impresión de que

Voz 1587 20:31 hay que no hay capacidad de reacción

Voz 0860 20:34 yo creo que hay mucha tolerancia con determinados costó conducta en la red muy poca tolerancia con otros luego por tanto un Big Brother tiene que haber ahí que decida cuando se tolerante cuando hay intolerante lo lo veo como pregunta retórica general hagamos todo con respecto a estos hombre hasta ahora cada vez que ha habido un un atentado de la extrema derecha islamófobo ha pues bueno son unos Lobo aislado este ya se están repitiendo demasiado ir hay una extrema derecha activa se está demostrando y leído la prensa tercera que hay conexiones en Europa hay conexión entre ello menos broma con la extrema derecha menos forma con la extrema derecha violenta islamófobo íbamos a poner la empezando por la noche

Voz 1 21:16 muy rápido ha conseguido la atmósfera de miedo que ha dicho uno de los terroristas por lo tanto se consigue se busca hacerse pretende el terror lo consiguen así dos hay un documental que se titula Facebook y que explica un poco como eh se controla cómo se controla mal pero se intenta controlar este tipo de contenidos eh Jaime no se puede comparar eso siempre fracasa por lo tanto no no voy a Doña una razón no voy a hacer un spot leer pero o eh da miedo ver como hay miles de personas en países como la India donde se pasan horas y horas quiere decir igual doce quince horas sólo visionando imágenes súper truculentas y algunas

Voz 0194 22:00 el escuelas evidentemente Sastre que nos queda todavía el cuaderno de frases con frases

Voz 1071 22:05 día por ejemplo el minuto de silencio en Godella en Valencia después del presunto parricidio de los dos niños tenían tres años cinco meses los dos padres están detenidos a la madre la han trasladado esta tarde a un centro abono para evaluar su estado mental tras este es el sonido la frase la de la alcaldesa de Godella sobre ese municipio se cierren hoy todas las preguntas porque vivían en esas condiciones los niños que anoche aparecieron muertos y enterrados el día once hace cuatro días un miembro de la familia llamó a la policía que determinó que todo estaba en buenas condiciones y dos días después se volvió a contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento

Voz 8 22:42 venga Enrich a trece de marzo de dos mil diecinueve el teléfono del telón contacta telefónicamente con Servicios Sociales para poder el conocimiento una información facilitada por la familia extensa del deseo

Voz 1071 22:55 ha dicho hoy antes porque ha tenido comparecerá alcaldesa y luego la vicepresidenta merecer Mónica Oltra ha dicho que se va a hacer un seguimiento de la intervención de los servicios sociales en este caso España ha sumado al Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea para informar al instante sobre campañas ahora hablabais de la red campañas de desinformación de las Fein News intercambiarán datos con otros países Éstos son las frases de la

Voz 5 23:13 el presidente falsas nosotros nos incorporamos ahora a este grupo de trabajo fundamentalmente lo que se está trabajando es poder tener un sistema de alerta rápida

Voz 1071 23:23 dos apuntes más los jesuitas de Cataluña es la primera orden religiosa en España que abrió una investigación sobre posibles abusos desde los años sesenta ha identificado hasta ahora ocho personas vinculadas con la orden acusadas de agresiones cometidas en diferentes décadas en sus colegios y la compañía aérea estadounidense American Airlines ha anunciado que suspende de forma temporal sus vuelos a Venezuela alegó motivos de seguridad suele decisión que se produce un día después de que Washington informara lo hizo ayer la Casa Blanca de que todos sus diplomáticos han abandonado ya el país

Voz 9 23:53 caribeño Nos queda Ramoneda el dietario

Voz 1150 24:00 cuando sea mayor quiero estar viva dice Greta Tumblr la joven activista sueca mientras los poderes establecidos mareando la perdiz los acuerdos internacionales difícilmente pasa de las palabras a los hechos y algunos gobiernos todavía niegan las evidencias sobre el deterioro del planeta los jóvenes de sesenta ciudades rompen la atonía hay toman la calle para avanzar la protesta Ellos quieren vivir even que a sus mayores el futuro de la especie les importa poco somos la primera generación dicen que afronta ambos el cambio climático con voluntad de actuar son conscientes de que si la especie humana no quiere extinguirse hay que cambiar los modos de producción y

Voz 0194 24:34 cabe en las residencias que esto comporta

Voz 1150 24:37 los gobiernos no actúan habrá que movilizar las ciudades se cuarenta de ellas se pusieran de acuerdo para sacar los coches del centro tanto el impacto ecológico como el político serían mucho mayores que los efectos que generan acuerdos ese compromiso como el de París que sólo sirven para constatar la ceguera del Bosque mandan contrarreloj Pedro Sánchez intenta sacar a Franco del Valle de los Caídos antes de cerrar su mandato diez de junio la nueva fecha anunciada por lo menos sería un hito identificador de su primera y breve presidencia pero lo que ha sido imposible en cuarenta años no es fácil en tan poco tiempo el franquismo amparado en una derecha que siempre lo ha llevado puesto sigue teniendo capacidad de resistir en su empeño en defender los iconos de la dictadura Inés Arrimadas lleva al presidente Torra a la Fiscalía por desobediencia al no retirar los lazos amarillos en la Generalitat y Ada Colau cumplen las instrucciones la Junta Electoral y los retira de la fachada del Ayuntamiento unos tensan otros pacífica que es lo que han venido haciendo durante todo este proceso tiene ciudadanos otra estrategia política en la cuestión catalana que dedicarse a trasladar los problemas la justicia puede que esta actitud de votos pero tarde o temprano habrá que emprender el camino de la política será irresponsable el que no lo haga

Voz 0194 25:57 hay terminamos aquí Javier Aroca Milagros Pérez Oliva Neus más gracias hasta la semana que viene a los oyentes que siguen aquí en Barcelona muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del programa y a los que están en sus casas también muchísimas gracias Sastre Nos vemos el lunes los te mal las perece el primer bolo en Barcelona verdad ha estado bien Mi primer bolo de Hora veinticinco en Barcelona Itu desde Valencia para que la gente que está aquí vea cómo es la radio muy plural eso unos en Madrid uno en Valencia y otros en Barcelona hasta el lunes Sastre adiós feliz fin de semana

Voz 5 26:42 lo veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 11 26:54 sigue ahora XXV en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook Hora

Voz 12 27:08 la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 13 27:14 y en ella visteis como en las farsas de la vida que a estos muñecos como a los humanos muevan los delitos groseros que son los intereses las pasiones sillas los engaños y todas las miserias de su condición tiran unos de sus pies y los llevan a tristes andanzas tiran otros de sus manos trabajan con pena luchan con rabia tan con astucia matan con violencia pero entre todos ellos desciende a veces del cielo

Voz 14 27:41 el corazón

Voz 13 27:44 como tejido con luce el sol y con luz de luna el hilo de la que a los humanos como a esos muñecos que asemejan humanos les hace parecer divinos trae a nuestra frente resplandores de Aurora pone alas en nuestro corazón y nos dice que no todos farsa en la farsa que hay algo divino en nuestra vida es verdad es eterno no puede acabar cuando la farsa cada

Voz 15 28:10 los intereses creados Jacinto Benavente mil novecientos siete se escucha

Voz 12 28:21 también nos tenemos que intentar quitar esa idea clásica esa visión tan fetichistas

Voz 16 28:26 todo de la gomina enfundada en cuero látex final BBC me lo practicamos personas de a pie personas normales se puede dominar a muchos nos gusta decirlo así se puede dominar hasta en pijama de nuestra más firme intención es aprender más practicar mejor experimentar a eso se trata nuestra cita de la noche de los viernes al sábado a las cuatro de la madrugada

Voz 5 28:48 una hora golfa para golpear incluso nada convencional Contigo Dentro Celia Blanco

Voz 9 29:05 sabes porque dos millones setecientos sesenta mil oyentes eligen cada mañana a Pepa Bueno entonces Esta promo es para hoy por de seis a doce y veinte de la mañana una hora menos en Canarias con Pepa Bueno hizo Toni Garrido

Voz 0194 29:22 cadena SER

Voz 18 29:25 Ted comunes y una mujer

Voz 19 29:27 el pasional vivir la vida gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomos de aquí de allá dado mejor tengo mucha confianza en mí misma seminal maravilloso estupendo soy oyente de la cadena

Voz 5 29:40 la venga para oyentes que sepa Lord

Voz 19 29:44 oiga o sea de verdad hoy la os que

Voz 1667 29:46 bueno tampoco sepas