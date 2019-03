Hora 25 (18/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 será una de las grandes paradojas de las próximas elecciones generales filo franquistas pueden acabar en el Congreso gracias a la misma democracia que han despreciado con sus alabanzas a Franco y su defensa del golpe militar son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:37 hola buenas tardes antes de que hablemos de la nuestro en Hora Veinticinco nos ocuparemos de lo que hoy ha ocurrido en Utrecht el ataque de un hombre a un tranvía contra el que ha abierto fuego Ike ha dejado tres muertos y cinco heridos la policía detenido después de las seis de la tarde al supuesto autor del ataque Pedro Blanco

Voz 0194 01:07 este suceso ha paralizado la vida pública en Utrecht en sus alrededores por completo es un evento de enorme magnitud aunque no al nivel de Nueva Zelanda había una gran cooperación de todos los cuerpos de seguridad que han derivado en la detención del principal sospechoso eso demuestra la cooperación entre todos los Estados de la administración Holanda como primer destino el Reino Unido será el segundo

Voz 1795 01:33 o Massa

Voz 0194 01:38 el presidente de la Cámara de los Comunes le ha dado un portazo Theresa May que había previsto una nueva votación de su acuerdo del Brexit esta semana John Bercow ha anunciado esta tarde que no permitirá que se debate y vuelva a votar un acuerdo que sea casi idéntico al texto que ya se ha rechazado dos veces y en Francia el primer ministro anunciado esta tarde un paquete de medidas como respuesta a los graves incidentes de este fin de semana en las protestas de los chalecos amarillos el Gobierno cambia el jefe de la policía de París y anuncia que prohibirá las manifestaciones en algunos lugares señalados como los Campos Elíseos si se esperan incidentes este es lunes de resaca después de la poda que el PSOE ha hecho algunas listas José Luis Ábalos niega que hayan purgado a los candidatos del entorno de Susana Díaz tiene el PSOE andaluz no ocultan su descontento

Voz 4 02:26 tratamos de que los criterios que tenía la dirección federal fuera recogidos en las provincias donde se decidió recogerlos no ha habido nada más que hablar y que revisar yo no somos de revisar los acuerdos y en la que no ha habido acuerdo pues ha habido que tomar una decisión ya está

Voz 5 02:41 ninguna justificación del porqué serán nombre que yo tuve que buscar Pineda cambia

Voz 0194 02:49 bien en las listas del PP Pablo Casado inscriben la normalidad

Voz 1715 02:52 Hinault como los otros partidos dice que lo hacen purgas au intentan un pucherazo

Voz 4 02:56 la deriva habrá que preguntar a los partidos que hacen pucherazos a los calientan el transfuguismo o a los que han hecho una auténtica purgan sus listas electorales como han declarado algunos barones territoriales antes de ayer en el Partido Socialista es lo que ha pasado en el Partido Popular

Voz 1715 03:10 además decía Vox ha fichado ya a cuatro generales para encabezar algunas de sus candidaturas los hay que se sumaron al manifiesto franquista del pasado mes de agosto es el caso de Alberto Asarta general condecorado ex jefe de la misión de la ONU en Líbano y que va a ser el cabeza de lista al Congreso por Castellón esta tarde la Junta Electoral Central ha rechazado el recurso presentado por el presidente de la Generalitat al que le concede veinticuatro horas para retirar los lazos amarillos de otros símbolos partidistas de las fachadas de los edificios públicos

Voz 0194 03:35 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:38 buenas tardes la selección española de Luis Enrique se ha concentrado hoy para preparar los dos primeros partidos de clasificación para la próxima Eurocopa de fútbol recuerdo el próximo sábado Mestalla jugamos ante Noruega la próxima semana ante Malta otro de los protagonistas del día es Monchi que ha sido presentado como nuevo director deportivo del Sevilla vuelve al cargo que abandonó hace año Medio para firmar por la Roma y hoy se tira la jornada de fútbol en Segunda División A las nueve juegan en Los Pajaritos Numancia en Málaga

Voz 0194 04:04 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:07 a medida que avance la noche y sobretodo ya la próxima madrugada la lluvia ir afectando a todo el Cantábrico a ratos incluso con intensidad sobre todo en la parte más oriental también la próxima madrugada y que a lo largo de mañana en distintos puntos del Mediterráneo por ejemplo en la mitad este de Cataluña también en la Comunidad Valenciana sobretodo en Baleares

Voz 1715 04:25 el INE sudeste de la Península tendremos chubascos

Voz 0978 04:27 localmente una tormenta puede descargar con intensidad pero en este sector del Mediterráneo también muchas pausas y momentos de sol más sol en el resto del país con temperaturas parecidas a las de hoy frío durante la noche y mañana al empezar la mañana durante la tarde al sol ambiente un poco agradable

Voz 0194 04:43 pieza hora25 Pedro por cierto que esto es bueno

Voz 1715 04:45 la extraña muy extraña no va a haber fútbol ningún día bueno mejor dicho no va a haber fútbol que afecte hora25 ningún día eso no ocurre todas las semanas ni siquiera todos los meses así que tenemos pleno de Hora Veinticinco durante el lunes martes miércoles jueves y viernes de momento vamos a perder

Voz 1460 05:40 un se conocen desde hace casi cuatro décadas pues yo creo crecimos en el ochenta o el ochenta y ocho

Voz 0194 05:47 buenos treinta y ocho

Voz 7 05:51 y a lo largo de ocho películas se han convertido en una de las parejas más sólidas del cine español bueno yo creo que Ana Belén Víctor Manuel son también no para muy sólido que este jueves en Hoy por hoy dos de las figuras más importantes de nuestro cine hablarán de dolor de gloria ir experiencias compartidas el jueves en Hoy por hoy Antonio Banderas Pedro Almodóvar de cháchara con uno de sus

Voz 0194 07:01 el club blanco chiringuitos y siete en Canarias sabemos

Voz 1715 07:05 quién es ahora sólo falta saber porqué lo hizo la policía ha detenido esta tarde al supuesto autor del tiroteo de esta mañana en Trek que ha dejado tres muertos cinco personas heridas a esta hora se sigue sin descartar el móvil terrorista pero lo cierto es que desde hace ya algunas horas que ha partido esta tarde se baraja la hipótesis de que se trate de un asunto familiar o de un ataque llevado a cabo por motivos personales no vamos a acercar hasta La Haya desde allí informa Inma Rachid

Voz 0188 07:33 la policía holandesa detenido a Men ni su nombre de treinta y siete años nacido en Turquía como principal sospechoso del tiroteo todavía no hay nada claro no se descarta ninguna hipótesis pero a medida que van pasando las horas aparece más información sobre el arrestado la Policía se muestra más reticente a confirmar los motor ambos detrás del tiroteo la motivación terrorista sigue sobre la mesa pero está cogiendo mucha fuerza que sea un asesinato de honor o un tema familiar por la posible relación del detenido con una de las víctimas del tiroteo en cuanto a lo que ha ocurrido esta mañana ETA NYSE ha subido a un tranvía en la zona oeste de Utrecht ha sacado una pistola ya ha empezado a disparar primero contra una mujer y después contra la gente que la estaba intentando ayudar inmediatamente después salió del tranvía se subió a un coche aún Renault Clio de color rojo localizado más tarde a unos cuatro kilómetros con el motor en marcha la policía ha llevado a cabo varios operativos en diferentes casos de la zona y no fue hasta hace un par de horas que han localizado el único y principal sospechoso del tiroteo la ciudad si el país están en shock están de luto el municipio estaba en plenos preparativos de la Vuelta Ciclista a España dos mil veinte y el resto del país preparándose para las elecciones locales del próximo miércoles

Voz 1715 08:51 en el Reino Unido las muestras de impotencia de Theresa May son cada vez más evidente su intención era que el parlamento votara de nuevo mañana o pasado el acuerdo del Brexit antes de pedir una prórroga de la artículo cincuenta por el presidente de la Cámara de los Comunes le he dicho que que no que ose vota un acuerdo sustancialmente distinto o no se volverá a votar lo que ya se ha votado ISE ha rechazado en dos ocasiones vamos a Londres Begoña

Voz 0273 09:16 Theresa May va a escribir al presidente del Consejo Europeo Donald Tusk solicitando la ampliación del artículo cincuenta según ha confirmado el secretario de Estado para el Brexit en la Cámara de los Comunes el anuncio se ha producido poco después de que el portavoz de la Cámara John Bercow acabara con la posibilidad de que May pueda presentar a votación su acuerdo por tercera vez lo que el Gobierno no puede hacer legítimamente es volver

Voz 1450 09:43 meter a la Cámara a la misma propuesta o sus

Voz 0273 09:45 socialmente la misma propuesta que presentó la semana pasada fue rechazada por ciento cuarenta y nueve a la declaración de Bercow ha sido un auténtico shock que ha pillado por sorpresa a los diputados estamos ante una gran crisis constitucional ha señalado el abogado general y miembro del Gobierno Robert por clan no hay comentarios desde la oficina de la primera ministra pero es fácil imaginar la furia de May

Voz 1715 10:12 los ministros europeos de Asuntos Exteriores estaban hoy reunidos el Brexit sigue ocupando por motivos evidentes una buena parte de su agenda y uno de los más gráficos a la hora de describir el estado de ánimo que ahora cunde en Europa ha sido precisamente el ministro español de Asuntos Exteriores

Voz 3 10:27 no no quieren este acuerdo no tiene de momento mañana lo acepta esperemos hierro pero si no quieren este acuerdo si no quieren salir sin un acuerdo y no quieren hacer otro referéndum

Voz 1715 10:44 qué es lo que nos digan qué es lo que quieren es el resumen de la declaración de Josep Borrell IP todavía de la crónica del mundo vamos a mirar hacia Francia las consecuencias que ha tenido hoy los incidentes registrados incidentes de gravedad registrados este fin de semana el algunas de las protestas de los chalecos amarillos las imágenes del uso de la violencia se volvieron a ver en París el primer ministro ha comparecido esta tarde para anunciar entre otras cosas cambios en la cúpula policial pero sobre todo la prohibición de que los chalecos amarillos se pueda manifestar en algunas zonas concretas del país en algunas ciudades Sí Se teme que vaya haber incidentes desde París informa Carmen Vela

Voz 0390 11:21 el prefecto policial de París Michel pues se convierta en la primera víctima política tras el estallido de los chalecos amarillos en noviembre lo que ha pasado en los Campos Elíseos el sábado no es una manifestación esa gente quiere destruir la República de todo con ella todos los que estaban allí se han hecho cómplices la respuesta esas duras palabras del presidente Macron la transmitía esta tarde el primer ministro Edouard Philippe también anunciaba la prohibición de manifestaciones en los Campos Elíseos en zonas sensibles de otras ciudades francesas mientras el ministro de Economía hacía un negro

Voz 0194 11:52 no balance sin contar los destrozos del último

Voz 0390 11:55 de semana la Federación de seguros francesa estima en ciento setenta millones y los perjuicios económicos provocados por las manifestaciones de los chalecos diez mil siniestros declarados casi la mitad de los comercios y empresas no estaba asegurada contra la pérdida de ganancias que oscila entre el treinta y el cincuenta por ciento el sábado fueron destruidos por el fuego tres quioscos de P

Voz 1450 12:16 densa saqueados un centenar de comercios tras haber sufrido irrupciones violentas sólo en París

Voz 1715 12:25 iremos a lo nuestro si miremos a esta crónica de campaña de precampaña el presidente de la Generalitat tiene veinticuatro horas un día para hacer lo que la Junta Electoral quiere que haga lo que Quim Torra no quiere hacer retirar de las fachadas de los edificios públicos los lazos amarillos o los símbolos que la Junta Electoral Central considera que son partidistas y por lo tanto inadmisibles en instalaciones públicas en plena precampaña la decisión la ha tomado hoy la Junta Electoral Central ID de momento el presidente de la Generalitat no haya dicho ha dicho que la valla a acatar José María Patiño

Voz 1108 12:56 los argumentos alegados por el president han sido desestimados la Junta Electoral Central reafirma que los lazos amarillos y las esteladas son símbolos partidistas no cabe alegar como hacia Torra que haya sido otro partido Ciudadanos el quede ha presentado la denuncia cuando hace de la retirada de esos símbolos un argumento electoral el restablecimiento de la neutralidad política no hace que eso suponga una ausencia de imparcialidad tampoco vale que el president diga que no se puede ejecutar la orden porque hay edificios cuya gestión no está en manos de la Generalitat la mayoría dice la Junta dependen de la presidencia o de alguna consejería y las excepciones

Voz 0919 13:32 pueden indicar la Junta advierte a todos

Voz 1108 13:34 en esta ocasión de las responsabilidades administrativas y en su caso penales en que puede incurrir si persiste la desobediencia el president de hecho Arria

Voz 1715 13:42 es una multa de hasta tres mil euros

Voz 1108 13:44 vía penal hasta un año de cárcel e inhabilitación para cargo público de prosperar la denuncia que ha presentado el PP ante la Fiscalía la delegada del Gobierno Teresa Cunillera será la responsable de verificar si se cumple la orden antes del mito

Voz 1460 13:58 con de la crónica de precampaña lo habitual lo que su

Voz 1715 14:00 Le ocurrir habitualmente los partidos y es que los jefes de los partidos intentan que las listas electorales sean a su imagen y semejanza ocurrió este pasado fin de semana en el Partido Socialista de una manera especialmente visible en el caso de las listas de las candidaturas que llegaban desde a Andalucía en Ferraz en la sede del PSOE niegan la purga por el PSOE andaluz llega a asegurar que ni siquiera conocían algunos de los nombres que han impuesto desde la sede nacional nos lo cuenta Inma Carretero

Voz 0806 14:29 a Susana Díaz no podía salirle gratis el pulso a Pedro Sánchez eso aseguran en privado fuentes de Ferraz que reconocen que han ajustado cuentas tras las primarias aunque José Luis Ábalos el secretario de Organización hoy ha evitado en rueda de prensa pronunciarse en esos términos

Voz 8 14:44 lo del ajuste de cuentas por lo que a los demás les hemos aceptado hemos pedido que se respete a nivel federal y eso no significa ajustar cuentas significa escoger aquello que más responde al equipo que queremos hacer

Voz 0806 14:56 se ha empeñado Ábalos en resaltar que hay cuatro provincias andaluzas que sí que pactaron las si pretende la dirección federal trasladar que Susana Díaz está debilitada en su territorio pero la ejecutiva andaluza niega la mayor recuerda que todos los secretarios provinciales evitaron ayer votar las candidaturas en señal de protesta porque entienden que Ferraz ha laminado al mismo ya metido a nombres que ni siquiera han pasado por las asambleas para que los voten los militantes Juan Cornejo es el secretario de Organización del PSOE andaluz

Voz 5 15:26 nombre que yo tuve que buscar dinero lo estoy siendo más sincera cosa no

Voz 0806 15:33 Cornejo salía ayer abatido del Comité Federal hoy ha dicho que es el último día que habla de listas pero la batalla por el control de la Federación Andaluza parece estar servida una vez que pase el ciclo electoral

Voz 1715 15:44 lo de la imagen y semejanza es una técnica habitual y no es exclusiva desde luego del Partido Socialista Pablo Casado también ha moldeado sus listas ya barrido ha intentado barrer los restos de la etapa anterior del marianismo sin embargo hoy el líder del Partido Popular ha preferido ver la paja en las listas ajenas

Voz 0111 16:02 no sólo me siento legitimado sino mayoritariamente respaldado y el único líder de un partido político que además tiene una convención para preparar las citas electorales por tanto la deriva habrá que preguntar a los partidos que hacen pucherazos a los calientan el transfuguismo o a los que han hecho en una auténtica purgan sus listas electorales como han declarado algunos barones territoriales antes de ayer en el Partido Socialista eso no es lo que ha pasado del Partido Popular

Voz 1715 16:24 luego esta Vox que ha decidido fichar a sus candidatos de entre quiénes hicieron la mili de hecho algunos siguen pensando que hay lugares a los que se llega mejor por la vía de las armas y que se gobiernan mejor por la vía del palo hasta ahora son cuatro los generales que ha fichado y algunos de renombre y algunos que se sumaron ese manifiesto franquista del pasado mes de agosto Mariela Rubio

Voz 1450 16:47 buenas tardes buenas tardes y cuatro generales para las listas de las próximas elecciones generales y locales Alberto Asarta cabeza de lista por Castellón Agustín Rossetti Cádiz Manuel Mestre Alicante Fulgencio y candidato a la alcaldía de Palma de Mallorca todos son militares retirados por tanto ya no están sujetos a la disciplina castrense dos de estos generales tú lo mencionabas Agustín Rosetti ya Alberto Asarta fueron firmantes del manifiesto que el pasado verano suscribían a hasta quinientos militares defendiendo la figura de Franco Asarta es una figura reconocida dentro del ejército de tierra al que pertenece fue segundo de la Unidad Militar de Emergencias y estuvo al mando de los cascos azules en el Líbano de todos los cascos azules no sólo los españoles el general de mayor graduación entre los fichajes de Vox es el que fuera GM jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra Fulgencio Coll que entre otras cosas fue el general que mandaba las tropas españolas en Irak cuando Zapatero ordenó la retirada en dos mil cuatro

Voz 1715 17:37 gracias Mariola el perdón el país en los está llenando de gente ofendida no lo digo formaría la el nombre no no lo decía por ella ni siquiera por el error en los últimos días en Madrid han ocurrido cosas cómo estás

Voz 9 17:52 y nadie

Voz 1715 17:58 hay gente que sigue rezando pero en este caso un grupo de católicos olivos que se sentían ofendidos se iba a rezar a las puertas de la sala en la que se representaba una obra que se titula Dios tiene vagina una obra que les resulta ofensiva por el uso de imágenes religiosas de concepto religiosos intentaron algunos intentaron que se suspendiera la representación acudieron a los tribunales ahora la Fiscalía va a tener que decidir va tendrá que valorar si efectivamente esa obra atenta contra el sentimiento religioso rol de Madrid Alfonso

Voz 0089 18:25 G la Fiscalía de Madrid en su escrito ante el juez señala que el Ministerio Público contrario da que se suspenda la representación teatral de Dios no tiene vagina y lo hace por un principio jurídico fundamental el tiempo la obra fue estrenada el pasado día quince por lo que ha desaparecido la urgencia por daño irreparable que solicitaban los demandantes por tanto la sociedad son de Abogados Cristianos ha perdido el tiempo en los juzgados sin darse cuenta que el tiempo ya estaba perdido si la obra ha sido estrenada dice la Fiscalía no tiene sentido seguir con este procedimiento no existe la urgencia de una medida así de restricción de derechos porque el tiempo se agotó la obra se ha estrenado no entra el Ministerio Público valorar la ilicitud o no de este montaje escénico que podría generar un delito contra los sentimientos religiosos Si la Asociación de Abogados Cristianos sigue manteniendo esa acusación debía acudir a la vía de la querella pero que miren antes el calendario no vaya a ser que los plazos expiran

Voz 1450 19:21 hora veinticinco

Voz 3 20:40 hora veinticinco

Voz 0194 20:43 Pedro Blanco y minutos

Voz 1715 20:46 de minutos en Canarias otras historias del día por ejemplo esta que les estamos contando hoy en la ser los problemas con los que pueden encontrarse algunos empresarios del sector hotelero fundamentalmente españoles que operan en Cuba por qué porque Estados Unidos va a desbloquear una ley que permitirá a los ciudadanos cubanoamericanos reclamar a aquellas tierras que fueron expropiadas al inicio de la revolución castrista iba algunas de esas tierras algunos de esos empresarios tienen construido sus hoteles Victoria así

Voz 1460 21:12 para Pedro buenas tardes en unas horas entra en vigor el artículo tres de esa ley de la ley Helms Burton en EEUU una decisión de Tron para ganarse votos de los cubanos de la Florida cara a las elecciones del próximo año pero que preocupa mucho al sector turístico español en Cuba porque esta ley permitirá que cualquier ciudadano cubano americano con propiedades expropiadas por la revolución castrista en las que ahora estén haciendo negocios el Gobierno cubano con las empresas mixtas con las copera denunciarles y pedir una compensación económica José María Viñals ex abogado de la firma Luppi cine internacional que defiende los intereses empresariales españoles en Cuba

Voz 0919 21:48 puedan verse

Voz 4 21:50 muy demandados en Estados Unidos los bienes de esa empresa en Estados Unidos con otros países donde se ejecuten la sentencia de Estados Unidos pues juega Messi esos activos sede

Voz 0194 22:01 embargados o confiscados para hacer frente

Voz 4 22:04 que a las deudas que solicitar estos

Voz 1460 22:06 en la lista que ha elaborado el Gobierno de trampa y una veintena de empresas españolas que pueden resultar afectadas la mayoría del sector turístico hotelero como Melilla Hoy de Eurostat también del sector manufacturero

Voz 1715 22:18 gracias Victoria ahí desde hoy los colegios católicos tienen ya una guía de respuesta ante los casos de abusos sexuales han necesitado que alguien ponga negro sobre blanco lo que aparentemente debería ser una obviedad

Voz 16 22:31 que si conocen algunos de esos casos os han conocido algunos de esos casos tendrían que denunciarlos

Voz 1715 22:41 a las nueve en la segunda hora del programa vamos a hablar de eso que mencionábamos hace unos segundos hablaremos de religión de arte cultura y de la presión de algunos grupos la cara B la graves inspira en algo de lo que también hemos hablado en la confección de las listas electorales en los que se quedan fuera y en la disciplina Sara

Voz 1880 23:01 hola Pedro empezaremos por definir que es la disciplina de partido o de voto que es lo mismo nos lanza avanza ya el politólogo e Pepe Fernández Albertos

Voz 17 23:09 enumero mediante el cual los Parla

Voz 18 23:11 comentarios en una legislatura se comportan a la hora de votar de forma unívoca dentro de un mismo partido dentro de un mismo grupo parlamentario

Voz 17 23:22 es decir que todos los miembros de él

Voz 1982 23:25 Partido Socialista pero iremos al origen de

Voz 1880 23:27 concepto desde la etimología desde su significado su acepción como objeto o sus variantes en la educación en el mundo militar todo eso en la cara B hoy la disciplina

Voz 1715 23:37 que suele llegar a eso de las nueve y media a nueve y treinta y cinco aproximadamente en la tertulia hoy hemos convocado a Miguel Ángel Aguilar a Fernando Vallespín ya Victoria Lafora y está son para ella las claves de día

Voz 1971 23:48 la Junta Electoral letal Veinticuatro horas a todo para que retiren los lazos amarillos de los edificios públicos el mismo día en que Vox da a conocer sus cabezas de lista con una sorprendente presencia militar más que listas electorales parecen quinielas para dirigir el cese del y entre tanto uniforme un histórico de la bronca parlamentaria el ex diputado del PP Ignacio Gil Lázaro también se suma a la ultraderecha ninguna sorpresa como tampoco ha sorprendido la reacción de Susana Díaz ante la purga de sus fieles tomo nota y ante un mal resultado Se pedirán cuentas de los programas ni una palabra para que si luego no se cumplen y mientras Podemos con su líder Iglesias a la cabeza sigue desaparecido de la escena pública y pasan los días y la candidata por Madrid del PP Díaz Ayuso no aprende su última perla dice así hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda y sin ruborizarse

Voz 1715 24:44 bueno la tertulia los tertulianos también convocados hoy a partir de las nueve de la noche hora son las ocho veinticinco minutos las siete y veinticinco en Canarias

Voz 20 24:56 eh

Voz 10 25:03 Metallica más alta del mundo con mil setecientos setenta y seis escalones que puedes cazar

Voz 1460 25:09 cuantas más en el parque de bomberos de los cazo fantasmas en Nueva York

Voz 1915 25:34 veinticinco Madrid buenas tardes la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso no descarta aumentar las privatizaciones sanitarias de la era de Esperanza Aguirre en una entrevista hace unos minutos en La Ventana de Madrid Díaz Ayuso hablaba de colaboración público privada Yola colaboración público

Voz 0310 25:50 nada desde luego no la voy a descartan por cierto estamos destinando el cuarenta por ciento del presupuesto el cuarenta a la sanidad pública luego esos la gestión de Partido Popular me dices vas a mantenerla así la había mantener de esa manera pero descartó la colaboración público privada que me ayude por ejemplo ha seguido aumentando la la asistencia bucodental día

Voz 1915 26:09 Ayuso habitado en cambio reivindicar Aguirre y Cifuentes se dice que no quiere mirar al pasado sí ha defendido la elección de su número dos en la lista el alcalde de Alcorcón David Pérez y ha negado que sea homófobo o machista y ha arremetido contra Madrid entra en Madrid Central que hoy ha vivido su primer día laboral con multas la jornada ha transcurrido con normalidad en las calles de la ciudad y Carmena aprovechado esta tarde en la inauguración de unas jornadas universitarias Mundiales que se celebran aquí en Madrid para defender la medida en plena en tienen Madrid

Voz 0194 26:37 él es el City

Voz 1915 26:41 estamos implantando en Madrid medidas para reducir la polución ha dicho Carmena enseguida

Voz 0301 26:47 vamos con otros asuntos de este lunes dieciocho de

Voz 1915 26:49 Marzo pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 0159 26:55 buenas tardes a esta hora estamos pendientes de un accidente en la M cuarenta en Coslada en dirección al tres además retenciones en la M cincuenta en Getafe sentido norte por otro siniestro en este caso se ha resuelto y en las seis de entrada a Madrid a la altura de Majadahonda y El Plantío

Voz 0799 28:16 nunca he ocultado que la forma de hacer política hay de gobernar de Manuela Carmena para mí era una referencia nunca creí que hubiera que elegir entre esas referencias pero si hay que elegir es que para mí es una referencia de primer orden cuál es el ejemplo más importante pues el ejemplo más importantes que el oro que hoy hay muchos vecinos de Madrid que no votaron por Manuela Carmena y que sin embargo hoy reconocen que la ciudad es más abierta más entre distritos del sur y distritos del norte esa capacidad de desarmar los prejuicios e integrar a gente muy diferente para mí es un es una hoja de ruta es una es una brújula in creo que hay que aplicarle la Comunidad de Madrid

Voz 1450 28:53 los trabajadores de días sean con

Voz 1915 28:55 centrado esta mañana frente a una de las tiendas que la empresa quiere cerrar en Madrid son veintiuno en total de las ciento ochenta y nueve que tienen toda la comunidad en toda España hasta mil quinientos trabajadores pueden verse afectados por el ERE que plantea la compañía y los sindicatos reclaman que ser recolocar a los afectados Belén Fernández responsable de sector de comercio de UGT que tiene

Voz 0107 29:12 tierras son más más pequeña vale tierna que realmente eh no tienen ventas nosotros podemos entender una tienda no venden

Voz 24 29:20 pues aconseja que nace para cerrar el tema de negocio yo eso que sólo podemos entender pero que se cierra la tienda no signifique que serán los trabajadores insisto que la empresa siempre nos está diciendo que día quiere seguir con su negocio negocios el negocio va a seguir adelante

Voz 1915 29:34 llegamos a las ocho y media con trece grados en el centro de Madrid sigue hora25 esta mañana

Voz 0194 30:08 buenas tardes Bolaños que hacía Messi en Valdebebas entrenar en la Ciudad Deportiva muy sobrada está entrenando con la selección de Argentina

Voz 0919 30:37 también está entrenando a la selección española de fútbol que se ha concentrado para preparar los dos primeros partidos de clasificación para la próxima Eurocopa jugamos el jueves con Noruega en Mestalla y la próxima semana jugamos en Malta vamos a ir luego a Las Rozas para ver cómo está el equipo de Luis Enrique que inicia ese camino para la Eurocopa tras

Voz 1715 30:56 tropezón que tuvimos o la liga de las no

Voz 0919 30:58 acciones a esta hora el Rayo Vallecano está decidiendo si destituye a Michel el técnico del equipo rayista que ya sabéis está en puesto de descenso Ike parece tiene las horas contadas también es noticia de hoy la vuelta de Monchi al Sevilla se fue hace año y medio a la Roma la experiencia la Roma no le ha ido bien el Sevilla recupera a su director técnico más exitoso le han preguntado a Monchi esta mañana sobre aquello de volver después de lo bien que le fue en su primera etapa vamos que segundas partes a veces no son buenas Monchi ha salido con esto

Voz 1795 31:34 valorado a la tradición hay mucha gente fuera de Sevilla del mundo el fútbol que me han dicho que me equivoco en la decisión mucha gente pueda el Sevilla fuera de Sevilla mucha gente que me recuerdan de que nunca segundas partes fueron buena todo eso lo con lo se lo ha valorado lo he metido todo en la balanza a la hora de una división que decía estar aquí me amigo hoy compañero Víctor verte me decía ayer que cuando me hicieran esta pregunta dijera que El Padrino II pone aunque el padrino uno de pensar que la segunda parte puede ceder mejor que que la primera es

Voz 26 32:13 en El Padrino II fue mejor que el padrino uno pero Instinto Básico dos fue lamentable nos quedamos con la Uno e hirió dos Nicoletta gris dos así que cuidado segunda partes a veces no son buenas

Voz 0919 32:32 pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes se sigue hablando mucho de

Voz 19 32:37 le

Voz 21 32:37 no me oyes que me hace mucha gracia que parece que no ha ganado las Copa de Europa anteriores porque es que pero vaya que no le apetecía no tenía la gana el de ganan la sabe lo habláis de una manera que es que parece que nada que este año que va por ella porque el que este año el va Sade porque le porque este año quiere jugar no creo que sea así verde

Voz 0194 33:09 no los no hemos dado corazón el año

Voz 0919 33:14 en los años anteriores también también las quería ganar pero parece que las quería ganar más Cristiano Ronaldo empezamos

Voz 27 33:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0194 33:43 quiere volver a traer a un entrenador que se fue me alegro porque prefiero antes a Zidane que Mourinho

Voz 4 33:50 también espero que sinceramente no te dijo que cumple su palabra

Voz 0194 33:54 plenos poderes con la plantilla suele

Voz 4 33:57 continuará en fichajes en altas en sin nada que sea el propio entrenador el que bueno modifique y haga la próxima plantilla a su gusto su imagen y semejanza que es la única manera de que de que el equipo juegue algo al ataque en defensa al contraataque a no jugar a lo que sea pero que sea el propio entrenador el que decida qué jugadores vienen porque los quiere porque quiero jugar de esa manera ya ves en julio el tiro no se mete donde no ello un saludo hasta abril Whatsapp

Voz 27 34:25 veinticinco Deportes se hizo hachas nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 0919 34:34 va a estar muy interesante porque hoy por hoy Zidane todavía no

Voz 28 34:37 dicho ni a quién quiere ni quién se va a ir

Voz 0919 34:41 estamos todavía en marzo lo mismo te puedes encontrar con que llegue el mes de junio

Voz 28 34:45 Zidane que no se va nadie porque yo no veo a Zidane diciéndole a cuatro de ese vestuario nos quiero aquí el año que viene así que tiempo hay

Voz 0919 34:55 por delante ahora la selección española de Luis Enrique nos pegamos un trazo en la liga de las naciones y el próximo sábado en Mestalla ante Noruega empezamos la fase de clasificación para la próxima hora

Voz 29 35:13 copa muchos cambios otra vez en una lista de Luis Enrique en las últimas convocatorias habidos siempre siete ocho jugadores nuevos ya dijimos en aquella liga de las naciones que no sabíamos muy bien cuál era el equipo de Luis Enrique cuál era el esqueleto básico de la nueva selección de Luis Enrique y por ahora seguimos sin saberlo vamos a ver que ha habido en el primer entrenamiento Javier Herráez buenas tardes hola qué tal Gallego si además han caído hombres muy importantes

Voz 30 35:40 pero de campos Saúl Tiago Koke eh

Voz 29 35:43 disco y fotos a ver quién va a ser ocho años

Voz 30 35:46 pero Ramos parece que Iñigo Martínez pero sigue el cásting de el técnico asturiano han estado veintiuno de los veintitrés aquí en Las Rozas han trabas dado entrenamiento muy suave casi de recuperación a puerta abierta no ha estado Fabián con un proceso gripal el centrocampista del Nápoles Haidar hospital incluso vamos a ver si se puede quedar o no en en Las Rozas a residencia como digo con bastante fiebre Fabian el jugador del Nápoles y Marco Asensio un problemilla muscular sin importancia ha trabajado dentro de las instalaciones pero sí que va hasta el Marco Asensio del próximo sábado en Valencia para medirse a Noruega aquí la imagen la de Sergio Ramos en chándal en la puerta de la residencia este mediodía recibiendo sus compañeros uno a uno cuando iban llegando a Las Rozas el abrazo del capitán especialmente a Navas Jesús Navas que llevaba sin venir cinco años a la selección este es el Camero en la web oficial de la selección española de fútbol muy contento de devolver a la concentración con la selección siempre es una noticia muy buena a nivel personal y bueno como bien dices a preparar ya la la próxima Eurocopa clasificarnos en intentar hacer un partido muy serio consiguiendo los objetivos que por supuesto es es ganar no

Voz 29 36:56 Ramos recibiendo a portagayola a los compañeros de la selección no le estarían grabando un documental de Amazon ni nada de eso no Ravi pues pero creemos que no creemos que no creemos que no está viendo había documental de por medio bueno para el sábado aventuraron primer once por ahora imposible no

Voz 30 37:16 quiere jugar mucho por banda Lemos bueno hablando con los porteros hemos visto a Luis Enrique hablando con De Gea y con pavo está viendo portería en ese momento con nosotros Elena Pepa reporteros estaba Kepa por los gestos veíamos que quiere abrir mucho el juego noruegas un equipo un poco tosco que va bien por arriba y la idea es jugar con no sé si con bajitos pero abrir mucho el campo con hombres como Jordi Alba

Voz 0919 37:38 cerda por la derecha creo que Jesús Navas y arriba Marco Asensio parece que Rodrigo que está en racha el futbolista al delantero del Valencia son las ocho y treinta y siete enseguida la noticias de la

Voz 29 37:48 Liga que tiene un entrenador más destituido

Voz 0919 37:52 Michel Llano ex entrenador del Rayo lo contamos a nadie

Voz 31 37:59 llega una ola de frío en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuerte

Voz 1971 38:03 está sediento e intensas nevadas en resumen

Voz 31 38:06 será un día

Voz 0919 40:06 José Palacio buenas tardes muy buenas gallego estaba claro que tenía las horas contadas Michel ya no es entrenador del Rayo Vallecano no lo es después de perder ayer

Voz 1038 40:14 es a uno ante el Villarreal quedarse el Rayo Vallecano a seis puntos ahora mismo de la salvación más uno del gol average que tiene perdido con el Villarreal esta tarde hace unos minutos ha sido la decisión que ha tomado el consejo de administración del Rayo Vallecano el que sólo les mantenía Raúl Martín Presa el único que confiaba al presidente del club en Michel pero finalmente ha decidido destituir a Míchel como técnico del primer equipo y ahora la duda es quién va a coger el club quién va a acoger

Voz 0919 40:41 sólo a partir de mañana mismo el dos

Voz 1038 40:43 nombres suenan el que contábamos Julio Velázquez del ex técnico del Betis Alcorcón últimamente en el Udinese esta misma temporada au sino un viejo conocido de la parroquia franjirrojo a como es Paco Jémez que también es uno de los favoritos del presidente del

Voz 0919 40:57 pues de haber ganado sólo seis partidos en veintiocho jornadas cinco empates diecisiete derrotas Míchel deja de ser técnico del Rayo Vallecano uno que acaba de llegar bueno lo que pasa es que llega a su casa después de año y medio fuera Monchi nuevo director deportivo del Sevilla seguramente nombre que diseñó la mejor etapa deporte va del Sevilla de su historia no ha tenido demasiada suerte en Italia irse ante Ortega desde la semana que viene bueno se va de vacaciones creo pero se pone a los mandos inmediatamente bueno

Voz 0746 41:25 buenas tardes Gallego es la noticia del año para el aficionado del Sevilla que ve exactamente lo que tú has contado el que diseñó la plantilla ganadora de cinco UEFA si otros títulos más dieciséis finales vuelve a casa y confiable él él ha explicado todo esto o los motivos resumidos he porque vuelve al Sevilla

Voz 1795 41:43 no estoy aquí hoy para salvar el culo a nadie no esté aquí hoy porque el Sevilla tengo un problema Sevilla una entidad saneada modélica envidiada en el mundo lo dice uno que ha estado dos años fuera me han transmitido un una idea de futuro del Sevilla que coincide mucho con lo que yo tengo en la mente de que creo que tiene que ser el Sevilla El futuro

Voz 0746 42:06 la renovación de Sarabia la de Banega ya veremos si la deben ceder aparte de técnico para el año que viene ha descartado siquiera Caparrós

Voz 0919 42:13 acabo de decir eso primeras labores de Monchi que ha vuelto a casa pero Caparrós Caparrós dirige al equipo hasta final de temporada y luego vuelve al lugar que ocupó

Voz 0746 42:22 Ava su ubicación natural sería responsabilidad en la cantera del Sevilla junto con

Voz 0919 42:28 Pablo Blanco

Voz 0746 42:29 un cargo creado hoc él en cualquier caso Monchi ha dicho que no lo descarta como técnico para el año que viene pero creo que el tiraba de manual la idea es traer a otro entra

Voz 0919 42:39 que tenga suerte Monchi hoy en Madrid Messi y Cristiano Ronaldo los dos curiosamente Messi entrenando con la selección albiceleste como hemos dicho al principio en Valdebebas preparando el amistoso que bajo el próximo viernes con Venezuela aunque no sabemos si va a jugar mucho poco o loco

Voz 0017 42:55 el quiera Adriá Albets en Barcelona que esperan buenas tardes hola Gallego qué tal buenas tardes bueno va a jugar lo que él quiera veremos si juega solo ese amistoso frente a Venezuela en el Wanda Metropolitano o también el partido que va a jugar Argentina frente a Marruecos la previsión es que juegue uno de los dos pero veremos qué pasa con el crack argentino que viene de hacer una exhibición otra más en el Benito Villamarín con esos tres golazos que pudieron ser cuatro pero al final la madera impidió el póquer del futbolista del Barça Iniesta fíjate fue la reacción de la grada del campo del Betis con el recital de Messi así vivieron los béticos el momento del tercer gol el de vaselina madre mía

Voz 0919 43:44 Marín entregado a Messi por cierto Suárez se lesionó en ese partido y ese sí que no va con la selección de Uruguay no diez y quince días de baja por un esguince en el tobillo derecho así que se quedará en Barcelona para recuperarse se ahorra el viaje a China con la selección de Uruguay y el objetivo es que llegue al derbi friend el español Messi en Madrid y Cristiano Ronaldo en Madrid aunque Uxue caballero cristiano ha venido a otros asuntos buenas tardes

Voz 1509 44:07 qué tal buenas tardes ha venido para inaugurar una clínica capilar el delantero de la Juventus a comprar ha comprado el cincuenta por ciento de la empresa IMS paria global hoy ha sido su presentación ha estado acompañado de su pareja Georgina Rodríguez al hay que ha decidido incorporar también a la administración de la empresa y esta tarde Cristiano celebrado una fiesta privada en la clínica para amigos y conocidos a la que han acudido futbolistas del conjunto blanco Cristiano asegurado que el proyecto va a ser un éxito que se busca ayudar a los españoles y a la economía España

Voz 0919 44:32 a los españoles que la economía española exacto que bueno y además si pagan impuestos mejor todavía esta mañana en Valencia este sonido era en honor

Voz 26 44:42 de un cumpleaños cien años del Valencia Club de Fútbol estamos en Fallas mascletà para el Valencia

Voz 0919 44:59 el ruido de color naranja al Valencia ya su centenario que estás celebrándolo por todo lo alto Pedro Morata Valencia buenas tardes

Voz 35 45:09 buenas tardes y uno de marzo de mil novecientos

Voz 0107 45:12 el paro para crear el Valencia Junco rendir ahí Pego y dieciocho de marzo se inscribió legal Prince el club de fútbol hace exactamente hoy años así que se ha celebrado en la ciudad de Valencia desde la primera hora la mañana como una marcha cívica de ex futbolistas donde la principal presencia ha sido el jugador internacionalmente más conocido de la historia del Valencia Mario Kempes al frente de otra serie de futbolistas la principal ausencia ha sido precisamente desde la accionista en este momento mayoritario del Valencia Club de Fútbol Peter Lim después han estado en el Ayuntamiento de Valencia una recepción con el alcalde después una ofrenda hoy el presidente del Palencia a mil Murci estaba así de contento invitaba a toda la ciudad de Valencia a celebrar estos cien años de este club ya centenario con veintiún títulos en su haber

Voz 36 46:02 el éxito rotundo gracias a toda la gran familia del galés latinistas que querer venir hoy para celebrar este gran día gracias a la gente gracias a todo el mundo que quiere seguir apoyando este club a muerte

Voz 0919 46:14 felicidades para todos los valencianistas vamos a Barcelona porque como la jornada de selecciones paraliza el fútbol no solamente en España también por ejemplo en la Premier en Gran Bretaña ahí está de visita Pochettino el entrenador del Tottenham Santi Ovalle sonaba para el Real Madrid pero eso era antes de la vuelta de Zidane buenas tardes buenas tardes pues sí la verdad y le hemos preguntado directamente en la presentación del torneo Mick de fútbol base les hemos preguntado a Pochettino te ha pasado por delante ya el tren del Real Madrid

Voz 37 46:43 estoy muy feliz estoy un poco diferente a lo mejor usted hace esa pregunta que puede ser que al noventa y nueve por ciento de de mi colega lo mejor y tengan un pensamiento diferentes echó disfruto el día a día en lo que pase mañana a será a consecuencia de hoy pero

Voz 0919 47:01 así ha firmado una final entre el Barça y el Manchester y el Tottenham perdón pero ha echado balones fuera cuando tocaba hablar del Real Madrid

Voz 26 47:10 también está de visita en Madrid en un acto de la Liga de Fútbol Profesional Iker Casillas el portero del Oporto que va a ser uno de los embajadores de nuestro campeonato como vamos a ese acto a ver qué ha dicho aunque queremos hablar también de fútbol femenino porque este fin de semana Se ha producido un acontecimiento impresionante récord de asistencia a un partido de chica jugaban en el Metropolitano el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona realmente Sofía Álvarez lo que ha sucedido en ese estadio este fin de semana demuestra que el crecimiento del fútbol femenino de la Liga Iberdrola en nuestro país es imparable buenas tardes