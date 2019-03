Hora 25 (18/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 una obra de teatro y una librería en el punto de mira de hoy canalizaciones ultra esta noche volvemos al debate sobre la creación artística y sus límites ponemos de nuevo sobre la mesa la delgada línea sobre la que muchos casos terminan decidiendo los tribunales entre quienes se sienten ofendidos y aquellos que anteponen el derecho a la libertad de expresión antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches están

Voz 1454 00:40 marcha la investigación sobre el tiroteo de esta mañana en Un tranvía de Utrecht y que ha dejado tres muertos y cinco heridos tres de ellos graves el presunto autor de los disparos ha sido detenido esta tarde pero no está clara su motivación el terrorismo está sobre la mesa aunque ser rebajado ya el nivel máximo de alerta se baraja también la posibilidad de que actuará por un problema familiar según los testigos parecía tener fijación con una mujer que viajaba con él y se enfadó con la gente que intentó allí

Voz 0194 01:03 a partir de las diez en la crónica desastre buscaremos novedades sobre

Voz 1454 01:06 lo ocurrido en tres estaremos en Londres para recordar las declaraciones del presidente de la Cámara advirtiendo al Gobierno de May que no puede llevar al Parlamento el mismo acuerdo otra vez para ser votado el texto que ha rechazado ya dos veces nos ocuparemos del nuevo plazo de veinticuatro horas que la Junta Electoral Central ha dado al president Torra para retirar los lazos amarillos además de los fichajes políticos de la polémica por las listas del veintiocho de abril como ejemplo Casado Ia Ábalos

Voz 4 01:30 la deriva habrá que preguntar a los partidos que hacen pucherazos a los calientan el transfuguismo o a los que han hecho una auténtica purga sus listas electorales como han declarado algunos barones territoriales antes de ayer en el Partido Socialista esto es lo que ha pasado en el Partido Popular

Voz 6 02:33 si hay que denunciar o al menos comunicar no a la a la autoridad no tiene porque ser una denuncia porque sobre todo si se trata de la persona que ya es mayor de edad la denuncia en realidad no se puede presentar si no se cuenta con el visto bueno de la de la víctima a la que tiene que presentarlo al menos comunicarlo a las autoridades

Voz 1454 02:53 Escuelas Católicas tenía hasta ahora unas directrices más genérica sobre cómo afrontar los abusos a menores dentro de los protocolos de conducta general que publicó en el año

Voz 0194 03:00 dos mil dieciséis Un ciclón arrasa al sureste de África y los muertos podrían superar el millar es la advertencia

Voz 1454 03:05 el presidente de Mozambique aunque oficialmente las víctimas son ochenta y cuatro El

Voz 0194 03:09 imágenes y vídeos de testigos y organismos internacionales seré como han desaparecido bajo las aguas poblaciones enteras y otras están incomunicadas el ciclón ha destruido numerosos campos de cultivo

Voz 1454 03:20 esto cuando empezaba el tiempo de la cosecha nos queda una propuesta más

Voz 0194 03:22 para esta ahora la cara B de Sara vítores es escuchar a los

Voz 1454 03:25 críticos alardes sus listas Sara ha elegido esta noche

Voz 0194 03:27 disciplina con lo que nos queda todavía es la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 3 06:44 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 06:50 siete minutos de la noche ocho y siete en Canarias abrimos el tiempo de información y de tertulia en Hora Veinticinco este lunes me acompañan Victoria Lafora buenas noches muy buenas de Fernando Vallespín buenas noches buenas noches Miguel Ángel Aguilar buenas noches muy buenos ya que vamos también desde ahora nuestra mesa de producción donde está Pedro Blanco atento a la última hora ya los mensajes de los oyentes al Barça del programa

Voz 0171 07:10 nuestro tema DVB hoy es intensamente social cómo digieren ustedes si es que hacerlo obras del tipo de las que ha provocado es aqueja de los católicos este fin de semana de Madrid cree en todo caso que la libertad creativa lo cultura el arte de detener cortapisas este es un debate muy interesante así que el teléfono al que enviar sus notas de voz el Whatsapp es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo recuerdo seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 07:45 la provocación es un término íntimamente ligado al la cultura y al arte desde que la humanidad tiene memoria y buscan ella es una forma de alimentar su alma y su pensamiento el conflicto llega siempre cuando esa libertad de expresión no libertad artística de creación se convierte en ofensa para algunos esto vuelto ocurrir en las últimas horas con un libro con una obra de teatro que no han gustado nada al sector ultra católico de nuestro país Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 08:09 con Ángels buenas noches

Voz 15 08:13 vamos a empezar por la

Voz 0194 08:14 hora de teatro un montaje del colectivo cordobés vértebra que finalmente se ha representado este fin de semana en Madrid pese a la presión de esos grupos ultra católico exacto la obra se llama Dios tiene vagina

Voz 1667 08:26 una de las dos partes de un montaje de mayor duración en el que este colectivo teatral con doce años de historia reflexiona sobre los factores que influyen en la formación de la identidad del individuo éste será hablan de música hablan de folclore de gastronomía y también de religión los intérpretes están desnudo sobre el escenario ya en algunas partes de la representa son evocan imágenes ya acciones relacionadas con la Semana Santa o con iconos de la Iglesia católica la obra se estrenó hace dos años se ha representado en Barcelona en Tarragona en Francia pero incluso antes de verla la Asociación de Abogados Cristianos se inmovilizó aquí en Madrid para evitar su representación Polonia castellanos presidenta de este colectivo

Voz 16 09:07 no se ponen en contacto con nosotros varios persona nos piden que hagamos algo Antilla es semejante ofensa antes semejante hasta que a los sentimientos religiosos de los católicos en este caso pues mire y afortunadamente no la hemos visto porque pues prefiero gastarme el dinero en otras cosas más interesantes y el tiempo pero si hay un trozo hay que que se puede ver en Internet Illes más que el nombre es ilustrativo al atenta contra los sentimientos religiosos y que podríamos estar hablando de que además es un delito contra los sentimientos religiosos delito de exhibicionismo

Voz 17 09:41 el eso para empezar podríamos juntar valora

Voz 16 09:44 el prototipo de delitos pero es una obra que días antes de Semana Santa pues el título es muy ilustrativo también ir evidentemente que lo que busca es atacar a los católicos

Voz 0194 09:54 redacción Madrid Alfonso Ojea buenas noches qué tal buenas noches Angels la Fiscalía no ha visto motivos para suspender esta obra

Voz 1971 10:02 ha representado este fin de semana tal y como estaba

Voz 0194 10:04 ha previsto

Voz 0089 10:06 pues así es porque en su escrito la Fiscalía no puede apoyar la suspensión cautelar porque la obra ya fue estrenada el pasado día quince no hay ya posibilidad de que exista un daño irreparable si se estrenaba porque esa realidad es un hecho es una cuestión de tiempo de tiempo jurídico de plazos a los que no han llegado desde luego los recurrentes la Asociación de Abogados Cristianos es más la Fiscalía no entra siquiera a valorar a valorar los razonamientos jurídicos porque la urgencia de la suspensión que exigía esta asociación de letrados pues quedó superada por el calendario dice el Ministerio Público que sí lo son

Voz 0194 10:36 el Inter lo consideran oportuno pues pueden ir

Voz 0089 10:39 por la vía de la querella para determinar si ese montaje teatral la obra Dios no tiene página es un delito contra los sentimientos religiosos si así lo hacen por deberán estar atentos al calendario no vaya a ser que también sobrepasen los plazos

Voz 1667 10:50 Alfonso muchas gracias la nosotros a luego buenas noches ahí la Fiscalía permitió la representación pero eso no ha terminado con la polémica de hecho justo antes de la tercera y última representación de la obra anoche mismo en el complejo cultural Matadero de titularidad pública se escucho esto

Voz 18 11:10 sí

Voz 0171 11:12 señores contigo un grupo de católicos se desplazó a ese recinto para rezar no que escucha en Rosario

Voz 0194 11:20 Getsemaní de San Marcos ex directora de Programas de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid muy buenas noches

Voz 19 11:26 buenas noches lo terreno rosarino formaba parte de la obra

Voz 0194 11:29 alguno lo pudo llegar a pensar a lo mejor

Voz 20 11:31 no no no formaba parte aunque es verdad que algunos

Voz 19 11:34 preguntaba vinculado a la obra

Voz 0194 11:37 qué criterios aplica en ustedes para seleccionar una obra en la programación de los espacios municipales como es el caso de matadero

Voz 19 11:45 bueno ahora empezar nosotros como de Cultura desde la institución personas que ostentan cargos públicos en la institución el área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid no Program vamos en los centros culturales una labor de las direcciones artísticas de los centros podría

Voz 1971 12:00 que ustedes esta parte de ese están informados de lo que se va a peor

Voz 0194 12:03 drama

Voz 19 12:04 si nosotros llegamos las programaciones ir respetamos absolutamente la autonomía artística tanto en la decisión de esos directores y directoras que programan los centros públicos como también en esa variada programación de artistas y compañías que integran esas programación

Voz 0194 12:21 mismo

Voz 19 12:22 lento y en fin expresiones que son están dentro de la libertad de cree

Voz 1971 12:29 y quién programa que evidentemente son los responsable

Voz 0194 12:31 tres de los determinados centros públicos una municipales les advierten de que alguna obra

Voz 0614 12:36 bueno en puede puede generar algo de polémica ustedes

Voz 0194 12:39 se imaginan cuando lo leen que eso puede generar algo de polémica

Voz 19 12:43 bueno es que a veces las comunicaciones inesperada unas veces pueden ser muy obvia previsibles y otras veces no de hecho tanto en con contexto municipal como nosotros con contextos institucionales públicos hemos visto no sólo obra de teatro expresiones de la literatura el arte y la música que a veces es impredecible y por dónde va a venir es verdad que es una obra que está muy contextualizada dentro de ese díptico por la identidad Dios tiene vagina era una de las dos obras que forman parte de ese díptico que es extremo hace ya un año y medio

Voz 21 13:16 en el terraza que había pasado

Voz 19 13:18 por varios festivales tanto en Cataluña en Francia en México bueno es la Compañía Andaluza de una trayectoria a mediana o TIM la gente seria y que no es la que oímos hablar de ellos los que trabajamos en el mundo de la cultura no entonces en ese sentido está muy contextual el izado Hinault aparentemente no tenía por qué producir ningún tipo de polémica

Voz 1971 13:43 una última pregunta pero antes

Voz 0194 13:45 lo apuntamos las reacciones políticas que ha provocado esta polémica

Voz 1667 13:48 sí porque en plena precampaña estos grupos ultra católicos han señalado al Ayuntamiento como responsable de la programación de esa obra en un espacio público han coincidido precisamente con argumentos similares a la Asociación de Abogados que escuchábamos antes Abogados Católicos también el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid José Luis Martínez Almeida en declaraciones a Telemadrid

Voz 19 14:08 es una obra que promociona un ayuntamiento cuyo cuya portavoz recordemos asaltó semidesnuda en una capilla y coaccionado a los que estaban dentro estamos cansados ya de soportar ataques y ataques por parte de gobiernos de equipos de gobierno que en lugar de atacarnos deberían protegernos y además de pagar todo esto con nuestros impuestos

Voz 22 14:30 lo que yo no voy a permitir cuando sea alcalde Madrid en sesenta y nueve días es que instalaciones públicas alberguen espectáculos teatrales en este caso que lo que pretenden única y exclusivamente es ofender que se vayan a los locales privados ya está y no haber ningún problema aquí nadie está cortando la libertad de expresión aquí lo que estamos diciendo es que con los medios públicos lo que no vamos

Voz 0614 14:49 el eres ofensas a las creencias y convicciones

Voz 23 14:51 de millones de personas desde el Ayuntamiento recuerdan que Inma

Voz 1667 14:54 Madrid Se han representado muchas obras igual lo más explícitas que Dios tiene vagina in no ha habido ningún problema recuerdan por ejemplo el caso de la obra de Scarlett Letter de Angélica Liddell en el que se podía ver la figura del Papa rodeado de desnudos y de todo tipo de prácticas sexuales en esta ocasión se representó en teatros que dependen de la Comunidad de Madrid es decir el

Voz 0194 15:16 dada por el Partido Popular Getsemaní cuánto hay de de precampaña en esta polémica

Voz 19 15:22 bueno yo creo que respetando con supuesto las opiniones de todo el mundo es muy sintomático como se publicista la expresión artística

Voz 0194 15:30 no quién gobierna

Voz 19 15:33 con los artistas que libremente y crean sus obras en espacios públicos ya sean de Ministerio de la Comunidad o del Ayuntamiento para las personas que trabajamos en culturas siempre ha sido muy importante ese respeto a la autonomía artística que de entonces cuando se publicista hice quiere llevar la cultura a este extremo yo creo que es cuando no caemos en esto es decir es muy importante entender en que nuestra saliendo por la boca de un político un esta saliendo por la boca de yo misma que ostentó este cargo de directora general no sino que hay que entenderlo en ese contexto de que es una obra de arte cultura como quien escribe un libro hace una canción etcétera no entonces a mi Tim personalmente creo que que estas quizá la línea delicada en la que bueno insisto siendo respetable cualquier opinión y demás es donde debemos tener extremo cuidado

Voz 0194 16:33 ha visto usted la obra

Voz 19 16:36 esto la obra tiene ganas de verla y si tengo ganas de verla pero la verdad es que yo no he podido verla tenía mucho trabajo este fin de semana

Voz 21 16:43 sí sí bueno he visto el trailer

Voz 19 16:46 insisto conozco a la compañía visto otros trabajos suyos pecho alguna de las fotos ha difundido no pertenece siquiera a este trabajo sino un taller quieren ellos hace muchos años enterrar bueno como digo es una compañía que merece

Voz 0194 16:59 todos Mané de San Marcos muchísimas gracias a vosotros hasta luego pero avanzábamos antes se que junto a esta obra ante la cara hablaremos hay un libro que también ha exaltado los ánimos de algunos un hostal

Voz 1667 17:12 exacto el libro España salvaje de La Felguera Ediciones que utiliza una imagen del fundador de la Legión de José Millán Astray para ilustrar su portada

Voz 23 17:21 el martes de la semana pasada la librería

Voz 1667 17:23 ya la integral en el barrio de las Letras en Madrid expuso varios ejemplares de ese libro en su escaparate poco después tres horas después recibieron esta llamada después de que lo dicho aparecerá el libro en la estantería

Voz 24 17:38 eh

Voz 25 17:42 dígame por favor conmigo puedes hablar soy María

Voz 26 17:46 soy de la plataforma contigo ética Millán Astray el que tiene en el escaparate y con el que has difamado en las redes sociales es una ofensa para muchos españoles por eso te pedimos que lo retire es informamos de que vamos a tomar acciones legales contra tu tienda y contra la editorial que ha publicado quiero

Voz 23 18:03 qué le pareció ofensivo por su título

Voz 26 18:05 España salvaje unido a la foto empleada de Millán Astray héroe español que defendió con sangre y como un héroe a la nación española porque entonces española verdad

Voz 25 18:14 no termino de comprender en qué se basaría en las acciones legales pero hagan lo que crean oportuno no vamos a retirar el libro

Voz 26 18:20 somos gente distinta después de esta conversación amistosa repito que vamos a tomar acciones legales contra su librería contra el editorial

Voz 23 18:30 la llamada duró más de seis minutos

Voz 1667 18:31 dos lo que acaban de escuchar es una recreación de la Marte de esa llamada que los propietarios de la librería han publicado en

Voz 0194 18:38 lo que son muy importantes es una recreación de lo que han publicado los propietarios de la librería que han escrito el diálogo que mantuvieron quién cogió esa llamada con la persona que que llamó el libro cuenta con varios autores vamos a saludar al autor del prólogo que es Jorge Martínez integrante del grupo Los Ilegales Jorge muy buenas noches

Voz 27 18:57 la prudencia que este día bajas

Voz 2 19:01 de qué de libro de qué habla

Voz 27 19:04 bueno es muy intentando escribir pueblo que se asentó sobre lo cual viaje concreta habla de mono azul sonora es que han naturaleza humana mirarse en el espejo

Voz 21 19:15 eh

Voz 27 19:16 el actor señal estén pocos pueblos en la historia de Estado bocas más vamos a sí mismos la especial más conmovedor más poblado el planeta somos capaces de lo mejor de lo que por fin vídeo que estas costumbres hambrientas y ahora estoy aquí nos avergonzamos de que esas tensión APA claro corazón es a su efecto nadie me está claridad nuestra verdad somos así de esta manera ahí cree no puede cambiar todos queridos ya

Voz 0194 19:48 dime una cosa ruega más te escucho un poquitín mal pero si quisiera preguntarte por si sientes preocupación por lo que me decías al principio intuyo que sí de que una librería puede llegar a recibir amenazas por el simple hecho de promocionar un libro como éste

Voz 27 20:05 pero en ese tiempo se dado mucho que Marte preferidas quiero tenerlas qué cosas se ir ahora pero sabemos cuáles pues o bien todos en el que todos estos prohibidos los vocacionales se están empleando a fondo la gente vida constantemente pocos gran parte de esto lo tendrá que afectos políticos la gente que que están en mundo intelectual probablemente por no haber transgredido con más frecuencia que has dicho cosas más claras pues ahora parece ser que todos los derechos seguirle hechos y experiencia ha considerado duramente por por todo por estos proyectores vocacionales que un recurso aquí hacemos un instante tenga agilidad la tienes

Voz 0194 20:52 Jorge Martínez muchísimas gracias hasta luego muy buenas muy buenas noches lástima Llanos entendía perfectamente lo que estaba diciendo en México la calidad de de la línea no era no era la óptima abro la mesa

Voz 28 21:07 pero la tertulia Fernando una obra de teatro Un libro una obra de teatro denunciada por un grupo de abogados ultra católicos porque dice que puede

Voz 0194 21:18 cometer un delito contra sentimientos religiosos y un libro que simplemente se expone en la en el escaparate en la estantería de una librería reciben en la librería una llamada como la que acabamos después

Voz 2 21:28 dónde están

Voz 0614 21:29 límites no yo creo que los límites muy claros es decir no hay límites es la libertad de expresión prácticamente ilimitada con con algunas excepciones donde realmente quién debe limitar es más bien que te haber auto limitación más que más que la la imposición de restricciones desde fuera a su primo americano en este sentido ha sido absolutamente claro si hubiese puede quemar la bandera americana se puede decir lo que es

Voz 1971 21:56 eh

Voz 0614 21:57 se puede desfilar en un barrio judío con con con con vestido de nazi no hay ningún tipo de limitación en cambio en en digamos en en en Europa tenemos mucho más una tradición donde el límite es eso que se da en llamar ahora el los discursos de odio no es decir cuando valiéndose de la libertad de expresión se pone en marcha un tipo de discurso que fomenta el odio hacia una determinada minoría pues en ese caso Diego Mas establece una prohibición no pero claro esto no es discurso del odio o sea es decir es libertad de expresión escribir un libro sobre las obras

Voz 0194 22:36 claro que estaba pensando ahora Fernando se pasea un autobús con la cara de gire la hablando de las feministas y no pasa nada durante muchos kilómetros de su recorrido y en cambio aquí si sí que no pasa nada bien porque la fiscalía no lo no lo admite no pero hay denuncia

Voz 0614 22:51 sí lo que pasa es que vamos a ver yo creo que hay que hay que hacer dos enfoques no el enfoque pragmático el enfoque pragmático a lo que nos dice es que si queréis dotar de la mayor publicidad posible a este tipo de obras denunciarlas con lo cual nunca hubiéramos enterado que existió esa obra que ha salido ese libro jamás eh por lo menos yo nunca me hubiera enterado porque tampoco estoy muy al tanto de cuál es la escena es decir que es la mejor garantía para que tenga éxito este tipo de de propuestas y luego está el otro el otro debate que el debate muy interesante y que y que entrar con muchos matices que fue el que ese es su estoy todos os acordáis cuando lo de Charlie Hebdo el atentado no el inicio en soy Charlie es decir hubo quiénes decían ojo hay límites no porque en el fondo el el el problema religioso cuando esa religión pertenece a una minoría debe ser protegido de forma distinta la religión mayoritaria porque pues es una forma de señalar a esta minoría hay por tanto sí puede a través de este tipo de ataques fomentar el discurso del odio y por tanto no es lo mismo como pueden pretender los católicos se sienten ofendidos que los musulmanes porque en último término no vamos a es decir nadie pretende perseguir

Voz 1971 24:06 a través de estas de estas obras a los católicos de de España invicto en y yo creo que

Voz 0614 24:11 más que la defensa de la libertad de expresión

Voz 1971 24:14 lo lo lo ocurrido o que estos dos Gestoso estas dos episodios son la secuela de El Paso de Vox por la política española entonces bueno pues esta especie de ola de intolerancia frente en este caso el mundo de la cultura pero también es frente a todo aquello que ese salga fuera de esa especie de casticismo accionario del que han hecho su emblema entonces bueno pues el hecho de que unos señores escenario desnudos que bueno pues habrá gente que se escandalice pero tienen toda la libertad del mundo para hacerlo ya es lo que a partir de ya no se tolera osea se tolera la caza se tolera el toro esas cosas sí mucha hombría mucha testosterona pero él la cultura siempre ha estado asociada con una especie de de monopolio de la

Voz 29 25:06 quién Arda entonces hasta eso

Voz 1971 25:08 va a tener una una

Voz 29 25:11 una lectura de peligro

Voz 1971 25:13 es la prueba es que la la llamada a la librería es absolutamente amenazante porque el libro no solamente analiza cómo somos los españoles sino que trata mal a una figura el franquismo si veis los los y las respuestas son cada vez más violentas o japonesa rezar el rosario ya mar amenazando diciendo que una querella hay que hasta ahora han sido pacíficos pero aténgase a las consecuencias esas son las secuelas de Vox Miguel Ángel

Voz 1551 25:43 no sé si vamos a ver yo parto de un principio que he dicho aquí otras veces el arte es transgresor el humor transgresor pero no toda transgresión no todo cosa humor el histórica tiene carácter artístico o sea que hay transgresiones muy zafia se supone es un transgresor pero lo que no es es un artista

Voz 0194 26:09 ya pero podríamos entonces el debate sobre la calidad de en la calidad de la

Voz 1551 26:12 obra no lo digo nada lo que digo es que como no lo he visto pues no sé si realmente es algo que que realmente merezca que no estén

Voz 1667 26:21 por ello es una patochada volumen Jara la impresión de que en acción de los abogados católicos es simplemente por el título y por lo que se puede ver a la persona que tú has entrevistado a que hemos pues don contéis

Voz 0171 26:33 pero que no la he visto yo diría

Voz 1551 26:36 algo hemos progresado no mucho pero algo porque hemos progresado porque antes en una debería ponían eso habían cargado el escaparate o como era accedan a una amiga mía que tenía una librería que se llamaba La oveja negra sal habían quemado entonces ahora llaman y dicen que van a hacer acciones legales a mi me parece que es un avance notable a lo mejor es un avance menos

Voz 0194 27:01 por aquel en el que llama no es un aval

Voz 0171 27:04 bueno no lo sabemos porque es una

Voz 0194 27:06 la recreación pero el diálogo mucho diálogo

Voz 1551 27:11 a lo que no dice es que las vayan a tomar por su cuenta si yo no estoy defendiendo hasta este te das cuenta de dar cuenta de la di de de las dice las dificultades que hay libertad que no las ponemos nosotros a nosotros mismos no pero sí decir que vamos a a acciones legales pues bienvenido sea que todo se se sustancie con acciones legales

Voz 0614 27:37 hasta luego eso lo que quieren Rosell

Voz 1551 27:40 claro hombre pues siempre que lo hagan de una manera que no interrumpa la sesión o el teatro o que lo haga si lo hacen en una esquina Rosario por en el viacrucis no pasa nada

Voz 0614 27:53 cuando no vamos a ver yo creo que hay un un efecto Vox indudable como ha dicho Victoria que además están crecidos están muy crecidos es decir se piensan que tienen ya más poder social del que realmente tienen por un lado pero luego por otro lado yo creo que es lo contrario de lo que decía es Miguel Ángel yo creo que ahora mismo hay una crisis de liberalismo en el sentido de tolerancia de apertura a opiniones creo que hay una amenaza de un nuevo fascismo de las ideas que además está anclado sobre algo muy peligroso se ve en todas las universidades americanas donde no puede impartir una conferencia a alguien que voy a hablar de el conflicto israelí palestino porque puede ofender los sentimientos de algunos de los allí presentes temas que tengan que ver con sexo porque siempre hay una minoría que se puede ver entrada o sea que hay una serie de protocolos que han reducido a la nada la libertad de expresión en los campus que se sitio donde realmente libremente

Voz 1551 28:52 estás hablando con autoridad Fernando pero estás hablando de los Estados Unidos da

Voz 0614 28:56 pero en España está obrero que lo mismo es decía que aquí hay acordaros que la que se montó con lo de la bandera no puede gustar más o menos pero pero hay también se están produciendo efectos que que que yo creo que que sobrepasan a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados no y que yo creo que encaja muy bien con un mundo en el que realmente ahora lo que lo que lo que prende es la polarización no entonces si el otro siempre es el que se pasa tú nunca te pasas no sea el otro es el mal lo que pone a Hitler en un autobús no es decir la otra derecha es es inaceptable dentro la libertad expresión lo tuyo no ya de inversa no no sea volvamos al liberalismo este bueno hay que hacer lo que quiera no existe ya el Marqués de Sade marcó el camino no es que sí

Voz 0171 29:40 puede decir prácticamente todo es sin que se uno

Voz 0614 29:42 la sociedad debíamos la participación de los oyentes

Voz 0194 29:45 porque este es un tema susceptible de de polémica como como hemos visto Pedro qué dicen los oyentes

Voz 30 29:50 es más susceptible de polémica que para los oyentes es un ejemplo de las

Voz 0171 29:53 susceptibilidad excesiva susceptibilidad

Voz 30 29:57 de algunos los oyentes los mensajes que hemos recibido todos son críticos con la protesta de los ultra católicos en resumen

Voz 0171 30:04 vienen a decir oiga si no les gusta vayan a ver la obra

Voz 30 30:07 si tienen que rezar vayan a las iglesias a rezar que es el entorno propicio para hacerlo escuchamos estas cuatro

Voz 31 30:12 bueno pues posiblemente esa parcela donde han hecho la Iglesia con las otras iglesias que yo había no hacía falta para que hubiese una quinta Iglesia poner su hubiese podido dedicar a otra cosa mejor para el colectivo vecinal pero sin embargo no les vamos allí a la puerta de la iglesia a protestar voy a armar jaleo la tontería está gente lleva unos límites que se vayan a su iglesia recen todo lo que quiera y a los demás que no

Voz 32 30:43 eh solamente quería decir que estas organizaciones ultra católicas tienen la piel muy fina de si estrenan una obra que creen que atenta contra su tumoral insurrección pues simplemente que no vayan

Voz 30 30:56 por qué no se va a ver problemas reales de los abusos sexuales cometidos por representantes de la Iglesia católica contra menores los cuales mi propio Papa quieren meter mano esto sí que un problema arrea no si Jesús tiene o no tiene vagina

Voz 33 31:16 no nos acordamos de la fatwa que lanzaron contra Salman Rushdie proceder los sentimientos religiosos bueno aquellas islamismo me parece que es todo terrible pero estamos a un pasito de hacerlo

Voz 0171 31:29 mismo aquí calor hasta mañana hasta mañana

Voz 34 31:35 sí vas a hábito las buenas noches buenas noches

Voz 23 31:59 en seis semanas para que los españoles vayamos a votar día veintiocho de abril y estos últimos días los partidos están confeccionando sus listas dejando fuera quiénes son el pasado incorporando nombres que creen que pueden ser valores seguros sea así están renovando ajustando ven viéndonos a todos que serán el mejor equipo y también buscando nombres que no les salgan díscolos que sean disciplinados en eso hayan dicho que de purga nada bueno lo han dicho en el Nacional no en el andaluz Ábalos cuenta que lo que están haciendo es adaptarse tomando decisiones

Voz 5 32:30 tratamos de que los criterios que tenía la dirección federal fuera recogidos en las provincias donde se decidió recogerlos pues no ha habido nada más que hablar ni que revisar que no somos de revisar los acordase y en la que yo no no ha habido acuerdo

Voz 23 32:42 Pablo Casado el Partido Popular está orgulloso dice él buscando a obedientes disciplinados renovando el ochenta por ciento de sus cabezas de lista

Voz 0171 32:50 lo que os intenta más allá de cualquier análisis e interpretación que se puede hacer a la opinión pública lo que se presenta es un equipo orgulloso de su pasado

Voz 23 33:00 y en los fichajes de Vox ahí sí que hay disciplina y además de la militar han incluido en las listas a tres ex generales franquistas en Ciudadanos Rivera

Voz 35 33:09 no se hable con él directamente me propuse si quería formar parte porque yo creo que imagínense que España tuvo un ministro justicia como el mundo yo creo que no sería todo mucho mejor justicia dependía

Voz 23 33:18 sí del mundo oval dice Rivera leal al Estado seguro que Leal también al partido obediente y siguiendo la disciplina también

Voz 0194 33:25 es la cara B que es otra de esas palabras que tiene varias acepciones

Voz 23 33:28 sí es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo una colectividad en una profesión en una determinada colectividad Ésta es la excepción que nos interesa otra sería la rama del saber humano como con objeto y método de estudios propios por ejemplo la disciplina de las matemáticas o la disciplina deportiva y por último la disciplina es también una Trump tanto generalmente de cáñamo que se usa para azotar a una persona o que los penitentes usan para muchos

Voz 0194 33:58 en esta vida yo es de todas esas acepciones nos quedamos con la Penya

Voz 23 34:01 sí con ese conjunto de reglas de comportamiento que son principios relativos al orden y a la constancia a la capacidad de controlar impulsos que se salgan de los objetivos si vamos a la etimología años disciplina viene del latín es la misma raíz que discípulo que es aprender se trata entonces de que hay un maestro y uno que aprende uno que está por encima y otro que acata la disciplina

Voz 0194 34:25 hablamos hoy para empezar de la disciplina de partido de la disciplina de voto

Voz 23 34:29 sí que es lo mismo lo podemos llamar de las dos maneras disciplina de voto o de partido mira otra curiosidad decíamos antes que la disciplina también es es instrumento que se usa para azotar no bueno pues inglés la disciplina de partido se dice party Wii que parties partido ir huy es látigo osea es son no pienses diferente que sacó el látigo así que vamos con el primer tema de la cara B el azote el Witt

Voz 34 34:53 se debe

Voz 23 35:04 a Pepe Fernández Albertos es politólogo el nos ha explicado que la disciplina de partido es el fenómeno por el que los parlamentarios se comportan de manera unívoca a la hora de votar lo que le hemos preguntado es si ese comportamiento se lleva a la práctica en todo el mundo

Voz 17 35:19 cuando los partidos son los que estructuran la competición política pues una vez que estos partidos eligen a sus representantes y ocupan el Parlamento estos parlamentarios tienden a comportarse de forma uniforme dentro de estos grupos parlamentarios pero hay mucha variación Nightlight hay sistemas parlamentarios en los que los partidos crean estructuras que obligan y que sancionan los partidos que se desvían hay otros parlamentos otras estructuras legislativas donde los parlamentarios aunque es acaben comportando de forma aunque sigan más o menos las directrices del partido pueden desviarse sin temor a perder el salario váter me de su posición en las próximas elecciones de la línea del partido entonces la disciplina de partido es menor

Voz 23 36:04 lo que pasa es que yo lo veo como un recorte de libertad no esto es lo que opina el politólogo

Voz 17 36:09 es verdad que en la disciplina de partido restringe la libertad de los parlamentarios pero podemos decir que también lo hace a cambio de que los ciudadanos cuando vayamos a las elecciones sepamos tengamos una garantías adicionales de que cuando votemos a una oferta o a otra sepamos qué tipo de políticas Esteban llevar a cabo si cada parlamentario fuera libre a la hora de decidir en cada votación que es lo que más considera conveniente apropiado los partidos no tuviera nada que decir en estas decisiones sería muy difícil que fiscalizar ambos a los partidos en las elecciones en el momento de votar sería muy difícil saber cómo conseguimos que cuando votó un partido o a una coalición ese partido ese coalición se va a comprometer con un determinado programa de gobiernos y luego los parlamentarios bueno

Voz 0194 36:55 claro así explica donde existe más disciplina de partido

Voz 21 36:59 la correlación también entre más disciplina de partido cuanto mal

Voz 17 37:04 las elecciones se estructuran en función de competición entre partidos entre ofertas programáticas diferenciadas por por ideologías por si las elecciones son una lucha entre candidatos individuales como sería por ejemplo de los principios de la democracia digamos preparado dista del siglo XIX donde vio competiciones electorales entre candidatos son los países en los que las elecciones están más orientadas a la a de la de dirigir candidatos concretos más que a partidos en esos contextos tiene más sentido que haya menos disciplina de partido porque la fiscalización de los representantes a partir de dos votantes individualmente conociendo sus representados pero cuando nosotros que nada no conocemos a nuestros representantes que conocemos a los partidos a los que hemos votado tiene poco sentido tiene menos sentido miedo tenemos de libertad plena estos representado das representantes debe optar por una cosa cada otra en cara o Tasio impetuoso en el Parlamento

Voz 23 38:07 no sé si recordaréis este grupo son Aerolíneas Federales un grupo de los años ochenta grande Vigo ya que le cantaban al muy al látigo a ese azote aunque no lo superan estaban cantando también a la disciplina José Antonio

Voz 0194 38:19 alcancemos profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y experto en Juventud José Antonio muy buenas noches

Voz 21 38:25 hola qué tal cómo estáis muy bien José Antonio

Voz 0194 38:28 blindan un látigo

Voz 21 38:30 bueno la disciplina indudablemente dedica una exposición de aceptación del poder y por tanto no implica también una posición subordinada de sumisión con lo cual es látigos posible que sea más bien simbólicos pero yo creo que sí que está ahí

Voz 0194 38:45 y la disciplina la disciplina no acaba con con la creatividad con antes incluso preguntaba Sara al otro invitado con la libertad individual noquea seres demasiado uniformes

Voz 21 38:55 pues sí probablemente quien más ha estudiado eso fue Foucault no con su obra vigilar y castigar Illa asociado la a la digamos al a las formas de control no asociadas por ejemplo al al cuerpo ya la enseñanza evidentemente si hay una sociedad disciplinaria quién era que el vamos que no sentimos relativamente cómodos si nos atenemos a la cómo se han producido los acontecimientos en este país por ejemplo es verdad que que estamos muy bien adiestrados en ese sentido

Voz 1971 39:24 a quién le interesa esa única

Voz 0194 39:26 dormida por la que yo te preguntaba

Voz 21 39:29 pues probablemente en términos así concretos no interesa a nadie es una forma de funcionamiento social que es funcional es posicional Piqué lo aplicamos desde la escuela desde lo aplicamos nuestras relaciones profesor alumno pero también padres hijos es por supuesto Reyes súbditos es decir son posiciones sociales que nos dan cierta seguridad y desde ese planteamiento pues encontramos discursos muy disciplinarios cuando salimos a la calle es muy yo creo que es malo como tú dices con respecto a la creatividad y a la diversidad

Voz 0194 40:04 pero es funcional y hay y hay gente que apuntabas antes eh hay gentes que necesita que se siente cómodo en la disciplina

Voz 21 40:12 sí sí sí sí los principios de autoridad yo creo que que normalizan mucho y los discursos normalizados es binarios de alguna forma ofrecen seguridad hay hay mucha gente que necesita seguridad para vivir lo que pasa que yo creo que esa ese exceso de seguridad va en detrimento de una sociedad en muchas ocasiones mucho más democrática por ejemplo hablar de democracia participativa de partidos pues es hablar de una democracia sesgada no entonces que suena un poco así pero hay una primera parte que es la que en los partidos que es poco democrática como estamos viendo no de porque esto que Albert Rivera dijo pues le llamé que ya dice que iba a ser candidato pues hombre es que ni siquiera el partido no

Voz 0194 40:52 una última cosa en la educación de los niños tú crees que se sigue primando la disciplina que tiene mucho peso

Voz 21 40:59 sí sí soy yo tengo dos hijas el sistema educativo público sí desde luego lo que no prima es la creatividad Ny la diversidad en lo disciplinario bueno es doctor tender verle en su teoría de la clase obtenidos a las normas son las normas y las notas son dos formas de control brutales que aplicamos desde los cuatro cinco años es una pero es así

Voz 0194 41:24 luego hay gente que dice no nos niños lo que incitan es disciplina

Voz 21 41:28 claro claro y lo y lo hice lo aplicamos y lo aplicamos techo el sistema educativo es absolutamente disciplinario por supuesto yo diría que castrante en cuanto a que a que si hay opiniones divergentes tienden a a someterse ya llevarse a la norma y entonces bueno entre otras cosas es lo mejor por eso ha aumentado el número de de niños con TDAH no

Voz 0194 41:52 que a lo mejor no tienen una enfermedad

Voz 21 41:54 sólo es una cuestión que no digo yo que indiquen Robinson

Voz 0194 41:57 pues nos Antonio muchísimas gracias hasta luego buenas noches adiós

Voz 23 42:14 ver Brick In the Wall otro ladrillo en la aparece el disco de Pink Floyd de mil novecientos setenta y nueve Esta es la quinta canción del disco que es la más famosa de las tres partes de la Another Brick in the wall habla sobre las normas súper estricta sobre el control esa férrea disciplina que habían las clases en las escuelas durante la década de los años cincuenta

Voz 0194 42:30 venga os preguntamos otros luego hablaremos de como han hecho las listas los partidos las purgas etc pero sobre la disciplina de partido la disciplina de voto victoria está bien planteadas necesaria

Voz 1971 42:43 sabes lo que pasa que es que yo no sé si sin la disciplina los partidos si serían capaces de mantener el atisbo de unidad que les queda entonces yo me parece yo ver creo que aquellos partidos que tienen un liderazgo muy claro y una una persona que debe a la la expectativa de de obtener el poder que es lo que mueve a los partidos es realmente lo que concita la unanimidad prietas las filas en el momento en que entramos en un periodo electoral en qué no se sabe si vas a pasar a ser el jefe de la oposición ahí es cuando vienen

Voz 0194 43:15 la tienen problemas con la que dar Miguel Ángel disciplina de partido sibilina de voto

Voz 0171 43:21 no hay más remedio que la disciplina de partido a menos que cambiar vamos un sistema de imputado fue el elegido por una circunscripción pudiera hablar como sucede en otros países mis electores aquí no aquí responde

Voz 0614 43:37 de hecho ha escuchado alguna vez a un diputado

Voz 0171 43:39 que invoque a sus electores porque el ciudadano no porque no nos conocen Fernando hombre yo viendo lo que está viendo en el Brexit Dios te favor de la disciplina condicionado por el habría solucionado el problema hubiera solución al problema pero vamos de seguida

Voz 38 43:59 yo lo la

Voz 23 44:04 que estas Lute a Salon es el tema dice no cambies porque me gusta cómo eres sea Se tal cual eres no te impongan normas ni órdenes porque es así como te quiero ellas de Barcelona aunque vive en Nueva York este disco en el que está está canciones de pensar de dos mil trece las pequeñas cosas que hacemos eh

Voz 0194 44:23 nos vamos al cine es boca habrás tres películas de disciplina

Voz 39 44:26 sí claro Ángels supones bien a corta votar

Voz 40 44:30 no señor sí señor en cuanto acaba con las literas quiero que el imperio repesca

Voz 41 44:34 las rutas pero quiero que eso retretes limpios sustentan químicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy a volvió esto

Voz 23 44:46 maqueta metálica Stanley Kubrick mil novecientos ochenta y siete son un grupo de reclutas en un centro de entrenamiento de la Marina lo que impone el entrenador yo no sé si es disciplina West dominación Matthew modding es el protagonista

Voz 0194 44:59 Kikes Meetic hay de las imprescindibles sí vamos

Voz 23 45:01 son más cine con disciplina militar muy emotivo

Voz 0171 45:04 no responder a menos que quieras

Voz 23 45:11 estas acordáis La teniente O'Neill es de Ridley Scott diez años más tarde estas de mil novecientos noventa y siete con Demi Moore que es la primera mujer que forma parte de una unidad de élite de el ejército de la Marina en Estados Unidos y una más una tercera

Voz 42 45:25 mira unos días en que está a punto de llevar está cargado de electricidad esa estaba

Voz 2 45:35 como

Voz 23 45:41 la verdad es que esta película American Beauty no podría servir para explicar cualquier concepto de la carabela podía mostrar todos los días porque habla un poco de todo no pero sin destripar la película sin sin el famoso spoiler que decimos ahora Kevin Spacey protagoniza una historia de una familia en EEUU del sueño americano pero lo que recuerdo con pavor es esa disciplina de los vecinos el padre de la familia no vamos a decir más

Voz 43 46:05 que no que la miren si todavía más eso que a estas alturas me extraña que haya gente que haya visto disciplina militar pero ya antes hablaba le preguntaba José Antonio Alcocer

Voz 0194 46:13 por la disciplina educativa en la escuela

Voz 23 46:16 qué es lo que sería el código de conducta que impone la escuela para asegurar el orden y el funcionamiento en el aula Rebelión en las aulas

Voz 0171 46:23 buenos días bueno ya podéis sentaros

Voz 23 46:32 esto es una película del sesenta y siete con Sidney Poitier como protagonista es un ingeniero negro que empieza a trabajar como profe en un grupo de estudiantes que son muy conflictivos en en las afueras de Londres más ejemplos de disciplina en el aula o intentos de disciplina la clase

Voz 34 46:53 sí

Voz 44 46:54 que estuviese estuviese estuviese puesto era ésta

Voz 23 47:02 es una película francesa en la que el profesor intenta imponer disciplina en el aula es un instituto bastante conflictivo también los chavales no aceptan los métodos muy similar en cuanto al argumento que llevamos con la última Diarios de la calle

Voz 0171 47:14 publicaban dibujos así en los periódicos judíos con narices muy muy altos también publicaron estudios científicos que demostraran que los judíos y los negros eran la forma más baja de la especie humana judíos y negros eran medio animales que como era medio animales no importaba así se morían la vida sería mucho mejor si estuvieran todos muertos

Voz 23 47:39 esto está inspirada en una historia real es una profesora de un instituto en California después de los disturbios de mil novecientos noventa y dos por los conflictos que hubo allí internacionales

Voz 2 47:59 el cierre disciplinadamente

Voz 23 48:02 de de la cara B que siempre llega al final disciplinadamente el final de esta nuevamente al final pero no sé si es mucho de disciplina e hoy vamos a hacer como muchos otros días que es acabar con el antónimos del término hemos analizado en la cara B entonces frente a la docilidad a la obediencia el ordenó la sumisión vamos a hablar de hacer las cosas con toda libertad como a uno le gustan Ellos son de San Sein la canciones de The way I Like It desde mil novecientos setenta y cinco aquí también estaba yo pensando que bueno a lo mejor también es disciplina porque para cantar y para bailar también como hacían estoy distribuirá las discotecas nosotros y nosotros hemos Romero disciplinadamente detrás

Voz 34 49:04 hasta mañana Sara hasta mañana lo único que abre preguntas aquí a veces estás nervioso

