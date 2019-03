Hora 25 (18/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:20 las con las que los principales partidos políticos concurrirán a las próximas elecciones algunas de ellas configuradas a golpe de fichajes más propios del mercado de invierno futbolístico de que de la política algunos roto otros conocidos otros desconocidos pero contradictoria subrayada algunos rescatados del olvido in mucho mucho de fidelidad al líder sea el que sea más que nunca el debate interno en los partidos parece imposible la confección de las listas ha servido para pasar para saldar cuentas pendientes y deshacerse de todo lo que suene a antiguos liderazgos da igual si se ha prescindido de parlamentarios brillantes o de gestores interesantes y suenan a otra corriente que no sea la líder la del líder no tienen nada que hacer en la política tendrán que esperar a que cambien las tornas lo han hecho todos aunque quienes tienen más cuentas pendientes son PSOE y PP todavía sangrando por las heridas de sus respectivos cambios de liderazgo Pedro Sánchez ha arrasado con todo lo que suene a sus ánimo Ipad

Voz 1971 01:17 lo casado con todo lo que suene a marianismo

Voz 0194 01:19 como os allí mismo los puestos de los defenestrados los ocupan aquellos que han manifestado fidelidad al líder sobre todo en los momentos difíciles entiendo que todos los que se presentan lo hacen para ganar gobernar para todos los que les voten y los que no lo hagan y me pregunto si en la confección de las listas son incapaces de integrar como lo van a hacer con la gente por cierto y nadamos hoy idónea estos dos partidos ni al resto de debates ideológicos de propuestas para los ciudadanos se han dedicado armar la guardia pretoriana de los candidatos a la presidencia esperemos que con las listas cerradas se pongan a trabajar en serio Ángels Barceló

en la tertulia siguen Miguel Ángel Aguilar Victoria Lafora y Fernando Vallespín

Voz 0194 02:08 a la política vamos a empezar con el suceso que ha encendido hoy todas las alarmas en Europa del que hasta ahora se siguen investigando sus razones el ataque en el tranvía de Utrecht a manos de un hombre que ha sido detenido esta tarde Ike ha matado a tres personas y ha herido a otras cinco con de está nuestra compañera Ayman Rashidiya en muy buenas noches

Voz 3 02:26 hola buenas noches miman la policía no

Voz 0194 02:28 carta que el detenido un hombre turco de treinta y siete años sea un terrorista aunque hasta ahora no lo tiene claro y de hecho apuntan a posibles motivaciones personales

Voz 1315 02:37 efectivamente no hay absolutamente nada claro algunas fuentes relacionan con una de las víctimas del tiroteo una expareja pero la policía todavía no ha confirmado la identidad de los heridos la motivación terrorista siga sobre la mesa y no se descarta en absoluto pero la Fiscalía el coordinador antiterrorista la policía y el propio primer ministro marque Rutte insisten en que no importa será un motivo terrorista o personal no hay que hacer las cosas más pequeñas de lo que son lo escuchamos

Voz 4 03:03 todo eso ha paralizado la vida pública en Utrecht y en sus alrededores por completo es un evento de enorme magnitud aunque no al nivel de Nueva Zelanda ha habido una gran cooperación de todos los coches

Voz 0194 03:16 los de seguridad que han derivado en la detención

Voz 4 03:19 donde el principal sospechoso eso demuestra la cooperación entre todos los Estados de la administración

Voz 1315 03:28 las comentan y es un hombre de treinta y siete llama Cidón Turquía se ha subido a la zona oeste de Utrecht que antes de llegar a la siguiente parada ha sacado una pistola ya ha empezado a disparar primero lo ha hecho contra una mujer y después contra la gente que lastrado intenta no ayudar o que estaba intentando huir del tranvía según los testigos presenciales cuando el tranvía abrió las puertas los viajeros salieron corriendo y entre ellos también presunto tirador que se subió a un coche un Renault Clio de color rojo que estaba aparcado en la misma plaza del veinticuatro de octubre donde ha tenido lugar el tiroteo a eso de las tres de la tarde la policia localizado el vehículo como a unos cuatro kilómetros del lugar con el motor en marcha y a las seis y media después de varias operaciones policiales en diferentes casos de la zona los agentes han dado contando que estaba escondido en una de ellas en estos momentos está haciendo editor rogado junto a su hermano y a una tercera persona que todavía no ha sido identificada

Voz 0194 04:22 mantuvimos allí cuál ha sido el impacto en la opinión pública porque de momento se ha elevado el nivel de alerta antiterrorista

Voz 5 06:12 a ustedes cuentas literal lo que a los demás es hemos aceptado hemos pedir que se respete a nivel federal y eso no significa asustar cuenta significa escoger aquello que más responde al equipo que queremos hacer

Voz 1071 06:26 de pronto las ruedas de prensa se han puesto a hablar de purgas de ajustes de cuentas para negarlas claro prefieren llamarlo de otra manera prefieren llamarlo renovación aunque las brechas que ahora se ven sean los restos de esas brechas basadas tan

Voz 0194 06:40 cuál es el caso más paradigmático en eso probablemente sea el PSOE ayer la Federación Andaluza se negó a votar las listas electorales yo haya llegado a decir que algunos de los nombres que les han impuesto los han tenido que buscar en Internet porque no sabían prácticamente quiénes eran Inma Carretero buenas noches buenas noches escribía en cuanto se conocieron las listas está Twitter para las despedidas emotivas y luego esta whatsapp para los lamentos y las rencillas caga aplicación tiene su utilidad en cada trance como lo que es escribe el Twitter ya lo vemos cuéntanos lo que ese dicen los whatsapp bueno te cuento sin desvelar fuentes porque ella mañana noticia poder contar nada los drones

Voz 0806 07:15 lo más significativo quizá es que entre los dirigentes de Ferraz admitían que claro que ha habido Ajuste de cuentas que a Susana Díaz no podía salirse gratis no le podía salir gratis a Susana Díaz el pulso que ha planteado según ellos no han querido entender lo que ha pasado escribía alguien que añadía que las listas las iba a hacer Pedro lo sabían ya han llegado muy lejos otro comentaba que tome nota Susana Díaz para no seguir perdían todo eso es lo que decían sobre esa primera reacción que tuvo ayer la expresidenta cuando se enteró de habían laminado a los suyos así que en Ferraz están satisfechos de que el líder socialista que tiene el poder lo haya ejercido para demostrar que él también manda en el PSOE de Andalucía aunque allí no ganase en las primarias lo del ajuste de cuentas lo ha negado en público y José Luis Ábalos en la rueda de prensa aunque sí que ha explicado el secretario de Organización que allí donde no hubo pacto se veían con manos libres para deshacer las listas

Voz 1660 08:09 tratamos de que los criterios tenía la

Voz 0175 08:11 son Federer fueron recogidos en las provincias donde se decidió recogerlos pues no ha habido nada más que hablar ni quiere revisar porque no somos de revisar los acuerdos y en aquellos donde no ha habido acuerdo pues ha habido que tomar una decisión ya está pero es que para eso está la Comisión Federal de Listas porque si no estuviera para eso lo que no tiene sentido que existiera

Voz 0806 08:28 por eso por el lado de Ferraz que tuvo en vilo a los damnificados hasta el final de hecho algún que otro diputado y también concejal porque eso tocaron también listas municipales nos pedían ayer a los periodistas que le mandamos una foto con la página del dictamen en la que estaba la lista con su nombre porque sólo teníamos algunas copias en papel y querían confirmar el puesto en el que finalmente lo habían metido si es que lo había metido para quedarse tranquilo una de las personas excluidas Nos escribía no sé lo que ganan con esto el partido se va a cabrear Irene en las elecciones y la verdad es que había socialistas andaluces también de Aragón que coincidían en que se sentían en cierto modo engañados por la dirección federal porque entendían que no había habido voluntad real de negociar y también por retrasar la decisión hasta el último minuto metiendo a nombres que ni siquiera habían llevado a las asambleas para que los pudieran votar los militantes y eso es lo que ha explicado esta mañana en Sevilla el secretario de Organización del PSOE andaluz

Voz 0256 09:23 Juan Cornejo nombre

Voz 6 09:27 que yo tuve empecé a buscar dinero lo estoy haciendo más pero sea el no qué más da igual que tuve que empujar perder perder yo para para mí numerosas en tanto que tiene el Partido Socialista en Andalucía como

Voz 0806 09:45 cómo se enteraba así Juan Cornejo que ha dicho que esta es la última vez que va a hablar de las listas y que ahora toca trabajar por por las elecciones realmente para Susana Díaz es vital obtener un buen resultado en las generales en las municipales y las autonómicas también para intentar fortalecerse y la paradoja es que fuentes de Ferraz aseguran que cuanto más votos tenga Pedro Sánchez sobre todo si vuelve a gobernar más difícil va a tener continuar la líder andaluza porque habrá dirigentes de allí de Andalucía que irán virando que ese es además uno de los objetivos de la dirección federal en este proceso de configuración de las listas

Voz 0194 10:19 para las listas europeas desaparecen los ecos no es capaz de Rubalcaba

Voz 1971 10:23 ver si había algunos que ya habían dicho adiós antes de que

Voz 0806 10:25 los dejaran fuera como Ramón Jáuregui que ya anunció el año pasado que dejaba la política pero por ejemplo el exministro José Blanco que está pendiente de la decisión pues finalmente no va en la lista de las europeas que en los puestos de salida además tiene una renovación importante del sesenta y cinco por ciento no va a estar tampoco Elena Valenciano con eso ya se contaba después de que Pedro Sánchez nueva quisiera promover dentro del grupo hace unos meses realmente los veteranos que continúan son Juan Fernando López Aguilar Clara Aguilera que es andaluza pero no protegida de de Susana Díaz por supuesto la portavoz Iratxe García que es la número dos de la candidatura por detrás de Josep Borrell y la gran novedad ese César Luena ahí sí que ha habido reconciliación fue secretario de organización de Pedro Sánchez la abandonó para irse con Patxi López en las primarias al poco de la dimisión de Sánchez como secretario general pero ahora lo repesca dicen en Ferraz que su carrera política no podía

Voz 0194 11:17 acabar así así que en este caso no ha habido

Voz 0806 11:19 Juste de cuentas Lille César Luena fue uno de los que agradeció ayer en Twitter la nominación a la candidatura

Voz 0194 11:24 es que no es lo mismo irse con Patxi López que con Susana Díaz

Voz 0806 11:27 parece que no fue por lo que por lo que hemos visto en las

Voz 0194 11:29 la figura de de las listas Inma grafias gracias hasta luego hay frases de José Luis Ábalos que bien hubiera podido pronunciarlas Pablo Casado

Voz 1071 11:36 que esta mañana no ha llegado a quejarse de las Fainé

Voz 0194 11:38 sus cómo se hizo la semana pasada pero protesta

Voz 1071 11:41 daba por la cobertura de los medios porque digan que aparta a los representantes de su rival en primarias Sáenz de Santamaría o incluso de la etapa de Rajoy cuando lo que hace dice él es renovar los nombres Adrián Prado buenas noches qué tal años buenas noches Casado no entiende las críticas

Voz 0019 11:57 bueno la verdad que hoy lo hemos visto un poco enfundado cuando los periodistas le han preguntado por esas críticas internas tanto por como han hecho las listas como por la deriva del partido en algunos asuntos polémicos literal

Voz 1660 12:07 antes que yo no sé de qué está preguntando yo soy el primer presidente del Partido Popular elegido libremente frías en primarias con un programa muy claro que fue ratificado un congreso abierto a toda la militancia por tanto yo no sólo me siento legitimado sino mayoritariamente respaldado

Voz 0019 12:25 ya se sabe que no hay mejor defensa como en ataque bueno eso Casado desvía el tiro señalando al resto de partidos

Voz 1660 12:30 la deriva habrá que preguntar a los partidos que hacen pucherazos a los calientan el transfuguismo o a los que han hecho una autentica purgan sus listas electorales como han declarado algunos barones territoriales antes de ayer en el Partido Socialista eso no es lo que ha pasado en el Partido Popular

Voz 0019 12:45 casado entiende que se haga un juicio de valor sobre las listas cuando todavía dice hay trescientos candidatos por designar y sobre todo que se cuestiona en dos casos concretos los de

Voz 0194 12:53 Fernando Martínez Maíllo Carlos Floriano

Voz 0019 12:56 Rey direccional dos digámoslo así al Senado

Voz 1660 12:58 de cincuenta y dos candidaturas que dos pase ante el Congreso y el Senado sinceramente creo que habría que analizar un poco los términos que se utilizan incluso a la hora de valorar lo que hace un partido político y lo digo sin

Voz 7 13:10 la luz pero es que a veces se extienden pues una así

Voz 1660 13:13 formaciones que no no no no tienen ninguna relación con la realidad

Voz 0019 13:17 al final ha tratado de zanjar la polémica insistiendo en que en el PP hay sitio para todos eso dice el líder el PP Ángels lo cierto es que el proceso de configuración de listas sí ha generado malestar interno en algunos sectores del partido durante el fin de semana se ha hablado de indignación incluso de humillación sentimientos una vez superado el enfado inicial se han reconvertido en red en resignación yo creo que lo define muy bien esta frase que nos decía alguien en el PP toca replegar velas esperar nuevos temas

Voz 0194 13:42 hemos aceptado casado también Adrían defender la incorporación de Cayetana Álvarez de Toledo porque la critican incluso desde dentro del partido

Voz 7 13:50 no

Voz 0019 13:50 si no sólo los nacionalistas catalanes cuestionan a la número uno del PP Borrell lona por no ser catalana ni hablar catalán también ahí en las filas populares quién no lo comparte

Voz 1971 13:58 eh

Voz 0019 13:59 es el caso por ejemplo del eurodiputado del PP Europeo Santi Fisas que en Twitter asegura que decir que no hablar catalán da sentido a tu candidatura es un desprecio a Catalunya y a la lengua catalana así no se combate la autodeterminación es un comentario en referencia al discurso que Álvarez de Toledo pronunció el sábado durante el acto de presentación de los cabeza de lista del PP ella dice que no dijo eso que es una interpretación errónea que atribuye a las mentiras de nacionalismo bueno en todo caso Casado ha vuelto a defender la designación de Álvarez de Toledo y lo ha hecho con esta comparación

Voz 1660 14:28 igual que por ejemplo Meritxell Batet vino del número dos por Madrid y nadie le pidió su pedigrí madrileño pues yo creo que una persona como Cayetana Álvarez de Toledo que vaya de número uno por Barcelona que es la segunda ciudad más importante de España pues creo que nadie tiene porqué pregunta sobre su catalanidad sobre todo aquellos que lo que quieren destruir Cataluña

Voz 0019 14:52 no sabemos si es coincidencia o no pero el caso es que Casado el próximo miércoles viaja a Barcelona para arropar precisamente a Cayetana Álvarez de Toledo en su primer acto ya como Cantiga

Voz 0194 15:00 gracias Adrian

Voz 8 15:01 adiós buenas noches

Voz 1071 15:05 los Comunes si Podemos en Cataluña trataban hoy de quitar importancia a su última crisis la última de una larga serie el que fuera senador Oscar Guardía algo que ganó las primarias de Podemos ha renunciado a ir en las listas al Congreso porque entiende que la candidatura es independentista al situar al frente a Jaume Assens

Voz 9 15:21 a mí durante la negociación de la lista de poner en contacto conmigo bueno tampoco logos algo que ahora quiera aparecer como como que proceso yo creo que cara ha habido ciertas diferencias políticas hay han traducido el que se haya apartado se apartado de la vista

Voz 1071 15:41 hola opciones de Arango esta mañana en Hoy por hoy donde hemos escuchado también a Iñigo Errejón Podemos no está quemado cree pero le hace falta una renovación

Voz 10 15:49 no creo que esté quemada pero sí que creo que que hay veces que hacía falta un poquito de renovación yo por ejemplo he podido hacer un tipo de listas con que me hubiera encantado haber podido hacer en Podemos y que no se pudo porque los partidos tienen una tentación todos a la endogamia al cierre al volverse impermeables a lo que les rodea que dificulta atraer perfiles pues eso un psiquiatra un investigador contra el cáncer una abogada laboralista una experta ecologista creo que hubiera sido bueno pero no se pudo

Voz 0194 16:22 se que describe Rejón es lo que explican en ciudadanos que trata de hacer Alves Rivera atraer a gente de varios lados este fin de semana de hecho anunciado nuevos fichajes aunque el partido sigue sin sacudirse las sospechas de fraude en las primarias de algunos territorios Javier Carrera buenas noches

Voz 1390 16:39 qué tal buenas dosis mientras sigue el misterio sobre

Voz 0194 16:41 lo que ocurrió en Castilla y León que todavía no aclaran el último caso que es estudia es el de Cantabria

Voz 0866 16:47 sí allí es el televisivo Félix Álvarez se impuso en las primarias en las primarias pero su principal rival José López pide más datos sobre las votaciones hay según López una extraña concentración de votos desde los mismos dispositivos

Voz 1551 17:00 que ella ha habido desde una misma saliera

Voz 12 17:03 sido en que hutus o otra sido trece en otra no

Voz 7 17:06 desde mayo sabido mucho otros siete

Voz 0866 17:08 quiere saber este candidato el momento concreto en que se emitieron esos votos la Comisión de Garantías ya ratificó los resultados y en esos

Voz 0040 17:15 estaba hoy Albert Rivera desde Valencia todo el mundo tiene derecho a recurrir cualquier elección cuando pierde en este caso resuelto recursos no más

Voz 0866 17:23 eso sobre Cantabria porque sobre los ochenta y dos votos nulos de Castilla y León sigue sin dar más detalles lo que sí hace Rivera es presumir de incorporaciones como la del ex abogado del Estado Edmundo Bal para quién el líder naranja tiene en mente incluso una cartera

Voz 0040 17:39 imagínense que España tuvo un ministro justicia como el mundo yo creo que no sería todo mucho mejor una justicia independiente fuerte leal al Estado

Voz 0866 17:46 es el Gobierno de los mejores el de los más preparados es el mensaje de Rivera mientras algunos militantes se preparan también pero para trasladar el caso de las primarias a la Fiscalía si la dirección Angers no ofrece una explicación convincente

Voz 0194 18:00 gracias Javier pasta luego mientras su líder aparece lo justo más bien poco y cambiamos de partido Vox deja que su campaña se vaya construyendo en whatsapp en las referencias que los demás partidos hacen de Santiago Abascal que hablen de él aunque sea

Voz 1071 18:15 a media tarde esto significativo a la Agencia Internacional routers ofrecía para sus abonados que son medios de todo el mundo esta información el partido de extrema derecha Si es como la adjetivo ha inscrito en sus listas a ex generales que habían expresado su apoyo a Franco la inclusión de estos candidatos abiertamente franquistas con antecedentes militares de alto rango subraya dice la nota de routers porque boxeo abre un hueco en un país que en gran parte se había alejado de la política militarista de extrema derecha desde la muerte del dictador pues esas son

Voz 0194 18:42 las últimas incorporaciones del partido ultra Mariela Rubio buenas noches buenas noches militares nostálgicos ingente del PP desencantada con su partido como en el caso de Valencia en las últimas veinticuatro horas Vox anunciado fichajes dentro de los sectores más conservadores del PP de la Academia de los tres ejércitos el ex diputado del PP Ignacio Gil Lázaro será cabeza de cartel en la provincia de Valencia muy próximo a Mayor Oreja abandonó el PP hace cuatro años por lo que llamó divorcio emocional un historiador Fernando Paz autor de obras que niegan el Holocausto esto será el número uno por Albacete además ya son cuatro los generales que figuran en las listas de Vox en las próximas generales y locales Alberto Asarta cabeza de lista por Castellón Agustín Rosetti por Cádiz Manuel Mestre por Alicante que se suman al nombre ya conocido hace semanas de Fulgencio Coll candidato a la alcaldía de Palma de Mallorca todos son militares retirados por tanto ya no sujetos a la disciplina castrense

Voz 1071 19:34 a raíz de esto que ahora cuenta Mariela a la ministra de Defensa Margarita Robles le han preguntado esta mañana por estos últimos fichajes de vos

Voz 0194 19:40 el Ejército español Fuerzas Armadas

Voz 13 19:43 están al margen de cualquier discusión política la neutralidad política es la clave de las Fuerzas Armadas y sería bueno que ninguna fuerza política tuviera la tentación de utilizar

Voz 14 19:54 pero a las Fuerzas Armadas porque si algo

Voz 13 19:57 se caracteriza el ejército y se tiene que caracterizar este

Voz 1971 20:00 precisamente por su carácter apolítico

Voz 13 20:02 el que defienden a todos los españoles sin excepción y lo que hace de garantizar los derechos y las libertades y desde luego que nadie nadie venga dar ejemplos a nadie de lo que es España

Voz 0194 20:15 Mariela quiénes son estos generales retirados bueno pues dos de ellos Agustín Rossetti Alberto Asarta fueron firmantes del manifiesto que el pasado verano suscribieron los recordaréis hasta quinientos militares defendiendo la figura de Franco Asarta es una figura reconocida dentro del ejército de tierra al que pertenece fue segundo de la Unidad Militar de Emergencias estuvo al mando de los cascos azules en el Líbano de todos los cascos azules no sólo de los españoles también fue coronel jefe en Nayaf en Irak el general de mayor graduación entre los fichajes de Vox es el que fuera JEME Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra el teniente general Fulgencio Coll que entre otras cosas fue el general que mandaba todo el contingente español en Irak cuando Zapatero ordenó la retirada en dos mil cuatro

Voz 1071 20:55 el Partido Popular ha pospuesto el viaje que tenía programado este miércoles a Melilla Pablo Casado contaba F que este aplazamiento se debería que el candidato por esa circunscripción la de Melilla es el ex comandante general Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu que aún no habría recibido el autor cesión precisamente del Ministerio de Defensa se encuentra en situación de militar en la reserva hasta que no reciba esta autorización días de plazo no puede participar en actos

Voz 0194 21:18 Colirio que Mariela pueden estos militares afiliarse a un partido o presentarse en las lista bueno las Reales Ordenanzas que el código disciplinario castrense que son de obligado cumplimiento para los militares no permiten romper la neutralidad política ni hacer manifestaciones en este sentido estos obligatorio para los militares en activo pero también para los militares que están en la reserva que es la reserva pues esos años que transcurren entre que un militar deja de estar activo pero todavía no ha pasado a retiro es decir no se ha jubilado y por lo tanto en teoría en caso de crisis podría volver al servicio los cuatro generales de Vox están jubilados ergo no incumplen las Reales Ordenanzas pero un general en la reserva debe solicitar el paso a retiro antes de poder entrar en política por completar el relato de lo que plantea Vox entre sus propuestas está incluso ilegalizar a Podemos si lo decía él que es la número tres de Abascal en las listas al Congreso iban Espinosa de los Monteros miembro del comité directivo nacional de Vox lo hacía en Antena tres cuando se le preguntaba por Íñigo Errejón

Voz 1342 22:14 nada hay no me interesa mucho el personaje antes pintado un poco más pero es peligroso porque encima pone buena cara pone cara de niño pequeño todo esto se compuso de estos son exactamente los más peligrosos de todos porque ocultan su verdadera bilis que es una bilis antiespañola radical izquierdista tremendamente peligrosa para nuestro país y que algún día deberíamos analizar si tienen derecho hasta el mi juego político los que no creen en España y los que no renuncia al marxismo que tantos muertos ha dejado

Voz 0194 22:42 desde Podemos que hoy ha reunido a su ejecutiva Pablo Echenique respondía así preguntado por estas declaraciones de Espinosa de los Monteros

Voz 0256 22:49 yo creo que Gastón te llevas tonterías que dice lo que dice o que dice voz creo que lo mejor es no contestarlas porque ponen en fondo creo que ellos mismos son conscientes de que son tonterías lo hacen para para provocar por lo tanto no es mejor no entrar en ese juego

Voz 0194 23:07 podemos y recordaba Ángels que también Bolsonaro ha fichado a varios militares para sus filas gracias Mariela hasta luego vamos a hacer una cosa vamos a hacer ahora la pausa y así a la vuelta abrimos la tertulia con la confección de las listas con quién entra con quién sale con los generales retirados que se apunta Iliana Vox Hora veinticinco

Voz 0194 29:24 Marcelo la tertulia Miguel Ángel Aguilar Victoria Lafora Fernando Vallespín vamos con el análisis de la confección de esas listas electorales de todos los partidos que han dejado fuera aquello que suene antiguos liderazgos y que han puesto en valor aquellos que son fieles al líder al al nuevo líder salen de las listas gentes de trayectoria reconocida que todavía podrían dar mucho de sí en cambio entra gente más desconocida o como mínimo de de trayectoria todavía por por demostrar que te parece

Voz 7 29:56 vamos a ver a mí me me sorprende que sigue sorprendiendo sinceramente

Voz 0194 30:00 porque siempre es así siempre es así

Voz 7 30:02 a al vida no y es que tanto en el Partido Popular con el Partido Socialista vamos que los que nuevos que fueron entrando sí mantuvieron no un vínculo con los anteriores sea queda probablemente por digamos porque había una historia de partido no a la que había que respetar y por tanto había una serie de nombres que que tuvo la capaz que ha de sobrevivir a los cambios en la dirección pero por ejemplo además por la misma forma en la que fueron elegidos no a Rajoy no tuvo más remedio que coger a gente de de Aznar por ejemplo porque fue designado por Aznar no pero bueno después de lo que ocurrió en tanto el Partido Popular como en en el Partido Socialista parece que hay que distinguir dentro de del de los partidos que hemos sido mencionando yo creo que es es más parecido el síndrome en el Partido Popular no

Voz 0194 30:54 los los viejos partidos los viejos partidos pues

Voz 7 30:56 precisamente porque estamos quizá más acostumbrados a que hubiera una cierta permanencia de algunas figuras pues puede haber sorprendido algo más pero a mí personalmente no sea porque claramente son dos movimientos de ruptura en dos movimientos en los que se presionó mucho a la gente por la lealtad es decir la lealtad un nombre por el alertaba una candidatura por posicionarse en la gente que dos señalada hay evidentemente pues ahora pues es ha recogido la cosecha y entonces pues pues esa famosa frase de guerra no el que no se mueve pues es que se inmuebles

Voz 0194 31:33 no sale en la foto

Voz 7 31:34 que eso pues bueno pasado aquí pasa en todas partes y luego ya hay otro

Voz 1551 31:39 es el modelo de ese es un modelo

Voz 7 31:42 lo atípico porque en cierto modo evidentemente no necesita cuadros necesitan hombres no hay bueno en lo que a mí me extraña es que incorpora unos nombres que realmente tampoco le añade mucho valor es que haré

Voz 0194 31:56 estamos yendo yo quiero una España en la que mundo oval sea

Voz 7 31:58 a él no le justicia pues eso lo dice bueno pues mire usted es que demostraba es decir que ha sido una actitud suya en en un aspecto muy concreto yo lo que necesitamos son políticos que tengan una capacidad ya que estamos abocados a tener políticos profesionales bueno pues los bien la cosa que realmente estén bien formados que de vez en cuando se incorpore gente de la sociedad civil pero claro gente de la sociedad civil que se puede incorporar dados los sueldos que suele ser gente jubilada que luego pasó con el ex presidente llegó a cola que luego pesado pues superó generar no tenían más remedio SAS está incorporando mucha gente que ya no tiene otra cosa que hacer en el mundo me y eso es una cosa que debería darnos debería darnos que que pensar también y luego me pido un turno por Podemos

Voz 0194 32:46 luego tenemos a hablar de Podemos Miguel Ángel

Voz 7 32:49 eh

Voz 1551 32:50 no yo creo que es un poco desmoralizador pero fines lo que estamos viendo y está teniendo en cuenta no no computan ni los méritos y la capacidad solamente la adhesión inquebrantable entonces aquí todo se mide en unidades de cariño de líder la UCI Le comprendes si el líder te quiere pues te va bien no quiere pues pues al Richi esto me parece bastante disolventes sabes creo que que en fin que debería a la hora de confeccionar listas para que no son para la ejecutiva que son para para un que van a ir al Congreso de los Diputados las presentación de los ciudadanos vamos de los ciudadanos españoles de los electores de los votantes entonces a mí me me me es corazón aún poco no y luego la la banalidad esta las ocurrencias no el padre de no sé quién el abuelo de su abuela en sigue

Voz 7 34:01 y luego el cinismo este de de decir que que no que ellos no

Voz 27 34:08 aquí no hay que no hay que no hay pruebas que las drogas están en los otros para cuentas que no hay no sí que en este caso ha dicho

Voz 1551 34:17 qué estar es el nulo recuperando Pepe orgulloso de su pasado no un PP es que pasado del PP no es para estar orgulloso yo creo que puede ser recuperar los valores del PP de compra pero hombre el pasado se ha pasado del PP ya están en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias yo creo que es un poco me encantaría lo escucha todo eso en a ver yo creo que la el para mi juicio es el mayor

Voz 1971 34:51 Viesgo que tienen estas listas electorales dentro del PSOE claramente hay un ajuste de cuentas y además es militancia a la que está ocupando los puestos clave en en las diferentes y carteles electorales provinciales autonómicos etcétera Si te das cuenta la el conflicto dado en Aragón con Lambán que no tiene ninguna sintonía con Sánchez y en Andalucía donde bueno para hablar de la la la la presidenta a quién es tu puede ser el primer paso para sacarla definitivamente del PSOE andaluz de Andalucía o sea que yo aquí sí que creo que en el PSOE sí que ha habido una purga interna de o estás conmigo estás contra mí a la calle pero en el resto en los partidos de la de la derecha desde el centro hasta la extrema derecha lo que hay es una especie de movimiento compulsivo de buscar caras mediáticas caras que que atraigan votos pero hice ese espíritu que sustituye

Voz 0194 35:48 van a lo que era clara lo que era allí mismo o marianismo claro claro claro que una cosa no quita la otra

Voz 1971 35:54 pero no no son tanto fieles a la nueva dirección como a ver quién hace la pirueta de traer al al personaje que más pueda mover las redes sociales por ejemplo que es un tema que tiene una importancia enorme para estos partidos de la derecha es decir en este momento Vox esta cree cuando una especie de fábricas de gente encargada de hacer lo mismo que hizo Podemos que es mantener vivas las redes su campaña a la campaña de Vox se está basando básicamente en las redes en fin todos los expertos en en en teoría electoral te dicen que en unas elecciones generales el hecho de poner a una Cayetana Álvarez de Toledo en Barcelona o al papá de Mari Luz en Huelva tiene un efecto muy muy colateral porque en las elecciones generales se vota al señor que va a ser candidato a la Presidencia del Gobierno si tú quieres que señor casado sea presidente del Gobierno tú vas a votar al PP al margen de quién esté

Voz 0194 36:53 hay aquí en ahí en esa lista por lo tanto

Voz 1971 36:56 esta especie de búsqueda y Miguel Ángel decía de la banalidad Chuck esta sociedad líquida en el que usa que en la tele ya de por sí es capaz de atraer votos yo me en fin espero que los expertos tengan razón y que al final lo que se vote sea al presidente porque esto

Voz 2 37:14 una de verdad batalla

Voz 1971 37:17 ya por los militares franquistas en Vox bueno que me decís de Gil Lázaro os acordáis del caso de el caso Faisán con Rubalcaba todas las semanas pero es verdad es verdad

Voz 0194 37:32 verdad que era era era era el ultraderecha

Voz 1971 37:34 lista pero más además encantados de haberse conocido donde va a acabar en Vox pues claro entonces esta especie de pugna por por traer eso yo yo quedan huecos en la lista se quedan huecos todavía podemos ver

Voz 7 37:48 el poder corporal

Voz 0194 37:51 quita quita esperando que la llame claro está claro que te ella

Voz 0448 37:55 casado y que si este Gil Lázaro que pregunta todo el rato por el chivatazo del Faisán pues el otro ha salido diciendo que el once de marzo que que está sin aclarar el once de marzo y que hace falta

Voz 27 38:11 a ver si va a fichar a Casado estás diciendo a Quito algo aún algo así Hall para reforzar la lista no está mal

Voz 7 38:18 yo yo creo que el que el el la clave la dijo hace la pelota que a la jefa la la dijo años a comienzo no es decir lo que nos interesa no es tanto el quién sino el que no es decir qué es lo que van a hacer dos partidos que de momento no

Voz 1971 38:34 se habla de los nuevos más admiro

Voz 1551 38:37 la cosa como dijimos cuando cuando Pedro Sánchez hizo el Gobierno no había hecho declaración pero hizo un gobierno del Gobierno Silvio declaración estos todas las listas al programa pero a través de la lista ya hace transparente a todo

Voz 7 38:51 no pero yo creo que las listas lo que sea más que el programa lo que busca es captar la atención vamos a ver no solo muchas veces estamos en un momento en el que el problema es un problema de Economía la atención saques que es muy difícil atraer que la gente de repente se detenga para mirar la televisión y ver qué pasa no entonces vete tú traes al padre de la por Mari Luz esta niña hay tal y de repente pues la gente pues se queda viendo no cuando de repente información anda a esto me recuerda esto o de repente ver a votación parlamentaria va

Voz 1971 39:23 por este señor eso se mira debió creo que estamos hablando

Voz 7 39:26 lo de estamos hablando aquí ahora de interés comunicativo de que se hable del Partido Popular luego ya banalidad que más saben de justo o no pero bueno estamos en eso Se trata de captar la atención y entonces los nombres son los que están diseñados para eso eso es fija es el hecho diferencial de Vox es que busca captar la atención sin acudir a los sitios sino a través de lo que saca en la red estará cuanto más escandaliza más consigue captar

Voz 1551 39:54 la atención colgara en forma de combatir a boxes no hablar de Vox no sería un poco la la consecuencia los amos contra claro de denostar no lo es

Voz 7 40:06 es más los medios algunos medios cinco veces más que Hillary en toda la campaña no porque claro como decía barbaridades todos los días posteriores en abrían los telediarios Truman BZ eran ahora estamos un poco en ese en ese camino yo ahí el el el partido que vio más despistado en todo esto

Voz 1551 40:25 esta Ciudadanos porque tiene más

Voz 7 40:29 más libre y cuando está naciendo una incorporación

Voz 1971 40:31 nefastas no sólo por eso sino porque realmente Ezio

Voz 7 40:34 la edad no es es el el el partido que tendría la la oportunidad ahora de de decir ve realmente lo que ha hecho ha sido atarse las manos para no negociar con el PSOE por el otro lado pues sea se suma digamos a lo más radical del del grupo de la derecha Hinault aporta tampoco

Voz 0194 40:56 son al que sea novedoso pero conocía el problema son las prisas miedo ante las encuestas bueno él no el problema de Ciudadanos

Voz 7 41:04 vio

Voz 0256 41:05 de numero uno acordadas cuando las encuestas

Voz 7 41:08 que de repente se está viendo que bueno que puede quedarse a la altura de Podemos

Voz 0194 41:13 o incluso por debajo de Podemos se tienen mala suerte no que te parece Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona bueno el Partido Popular

Voz 1551 41:19 pues es que vamos a ver Cayetana Álvarez de Toledo anduvo en un momento determinado recorriendo España con algo que no me acuerdo que era que es lo que creo que vendía

Voz 7 41:29 pero algo sus hubo menos

Voz 0194 41:31 sí políticamente quiere es decir

Voz 7 41:34 ah bueno estaba cerca de todas las movilizaciones que en el centro está vacía

Voz 1551 41:38 es un grupo Floridablanca no Floridablanca ese grupo este así un poco de los aznarista es dentro de sí el PP yo no lo conozco mejor si ha tomado posiciones muy definitiva sobre Cataluña

Voz 0256 41:57 sí las ha tomado sigas ha tomado si las osea que

Voz 0194 42:00 sí sí sí sí sí sí sí sí sí ya estado y todas las manifestaciones que se han hecho ya osea se ha posicionado muy abiertamente sobre la situación en Qatar

Voz 7 42:09 el uniendo reconocerle que como figura es distinta de las figuras del PP convencionales no solamente sea por el acento por por la forma en la que plantea las cosas por la forma en la que escribe digamos que no es un personaje habitual de algunos encuentra ahí en el en el partido popular no yo creo que quizá eso también es por lo que es lo mismo a captar la atención no esto siempre lo al hombre

Voz 1971 42:36 pasa lo que pasa en un doble sentido captar la atención porque si algo no se puede decir de Cayetano es que es una persona simpática es una persona más bien distante

Voz 7 42:46 pero dura dura dura sí absoluta

Voz 1971 42:48 era muy dura sí sí pero no o sea si tú llegas te encargan de todas las novedades que incorpora el PP ser tú la portavoz y lo primero que dices es que porque tiene ya que hablar catalán inmediatamente se convierten en foco de conflicto entonces yo creo que demasiado el PP en Cataluña ha ido perdiendo fuelle fuelle Puelles hasta quedarse en ya veremos sino testimonial o

Voz 0194 43:13 ya lo es para la de Cataluña ya lo es ahora ya veremos en la general

Voz 1971 43:17 es también precisamente porque sus dirigentes han sido la línea de derecha derecha del Partido Popular volvemos a repetir la jugada poniendo otra vez a una candidata que es muy muy de derechas

Voz 1551 43:31 pues ya estamos ahora con el esfuerzo que ha hecho con las cosas que ha hecho con las barbaries a las que se ha sumado creyendo hacer méritos

Voz 0194 43:40 lo que pasa que pasan por la izquierda déjame que vaya publicidad Europa ya la vuelta tu turno de Podemos

Voz 1804 49:14 Ángels Barceló apertura Miguel Ángel Aguilar

Voz 0194 49:17 te afuera Fernando Vallespín hablando de la confección de las listas nos quedaba Podemos y también quiero conocer vuestra opinión especialmente Miguel Ángel sobre los generales retirados que se apuntan analistas de Vox pero podemos que perillas turno