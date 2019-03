Hora 25 (18/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1551 00:00 muy bien considerado es decir las cosas cambian en el centro de en en en en las metrópolis que tienen esa responsabilidad y Madrid pues es ese espléndido para manifestarse

Voz 0656 00:13 sabemos que vivimos padecemos

Voz 1551 00:15 ya que es un buen sitio para manifestarse no hay ningún problema yo creo que no ha habido ningún problema eso seguramente pues habrá defraudado a quienes pensaba que era un momento de Fides perfil no ven ustedes se manifiesta pues buenas tardes y aquí no ha pasado no nada muy ya estaba próxima no

Voz 0656 00:40 pero antes de que intervenga en el proceso

Voz 0194 00:42 dices hay un un episodio que hoy se ha hecho viral en las redes sociales Sastre la conversación entre alguien que intentaba contramanifestarse y un policía eso es Se acerca un grupo de agentes a un grupo de jóvenes que van con las banderas de España

Voz 1071 00:59 el escucha lejos lo que les van diciendo es tranquilamente han venido aquí se han manifestado en la democracia sexo vea hay que uno de los jóvenes insiste y le dice eso no es algo de lo que enorgullecerse y es cuando el policía contesta esto es lo bonito de la democracia que se puedan manifestar otra cosa es lo que yo piense les va diciendo eso va a parte pero que se puedan manifestar hilo están haciendo eso eso es lo bonito de la democracia

Voz 0194 01:25 este ha sido el episodio de hoy se ha hecho Vila viral de ese policía hablando con los jóvenes que llevaban banderas españolas y que se estaban aproximando a la manifestación independentista el centro

Voz 0656 01:35 sí bueno al policía este da una lección de educación cívica no parece que había que reproducirlo no hay diseñaron los colegios de este tipo de cosas no es verdad es que son son estas cosas de las que bueno que tanto alcaldesa falta hacen no Bono yo estoy de acuerdo con lo que Miguel Ángel yo creo que Madrid en a este respecto esto bueno es cierto modo va roto con con muchos de los presupuestos del discurso del independentismo radical no sólo según el cual estaban Un país fascista en un país fascista Homero si no le han dejado manifestarse segundo hubiera habido una manifestación paralela que hubiera provocado algún la violencia hubiera habido pues botes de humo hubiera habido igual alguna carga policial no me imagino a Erdogan no con ese especie de de de paralelismo que se hacen en que Turquía Hay el Estado español que la manifestación estaba

Voz 1551 02:28 desmintiendo lo que reclamaban no

Voz 0656 02:30 es que claro no hay oferta pues aquí está no pero pero van a mi me gusto todo no se sea el que fuera tan pacífica el que se pudiera hacer el que bueno el que tuviera mucha representación también desde Cataluña porque se hubieran sido mil quinientos pues tampoco estaríamos hablando ahora de esto que tuvo su éxito es decir hubo mucha gente que se desplazó que se desplazó a Doc sobre todo la naturalidad con la que bueno con la que se recibió con la que lo estamos comentando no porque podíamos estar comentando a Turquía los muertos lo que sí ha pasado la Policía o cualquier otra cosa no

Voz 1971 03:05 pero sobre todo la falta de incidentes es decir que nadie fue allí a insultar ni ha cortado el paso ni en ni hubo piquetes con banderas españolas

Voz 1 03:16 si tu Charo la rueda autobús de actos nada nada nada

Voz 1971 03:20 nada no solamente eso sino que además los madrileños que hemos pasado una temporadita con el tema de la huelga en los taxis y la manía de aparcar en el centro de la Castellana pues el este fin de semana en los autobuses de los manifestantes los que están en uno de los laterales y aún así no paso nada nadie pintó un autobús ni pinchó una rueda ni suelto a nadie hombre tenía su su toque romántico sentimental el mensaje cantaban de que hemos venido a despedirlos bueno pues si decidiese eso lo que saben ustedes en su perfecto derecho se despiden se vuelven otra vez a mí me pareció un acto de civismo completamente

Voz 0656 03:59 hay un punto en el que me parece que es muy muy importante distinguir los dos Madrid no sea él está en Madrid y que es al que ser al que nos referimos cuando se habla del Estado español no como la capital tal y luego en Madrid teológico no es lo lógico es que es que no madrileños Mis padres bueno yo nací en Madrid pero mis padres de fue de imagino en casi todos vosotros os aquí en Madrid tiene una sociología Sin Sin identidad más sociable algo así como un legado regional o algo por el estilo porque en Madrid siempre fue una especie como de bunker de extraño ahorrar un pueblo grande de funcionarios fundamentalmente no hay ir poco a poco se ha convertido hay una ciudad industrial pero también muy muy muy de muy de avalanchas no yo creo que ese segundo Madrid es el Madrid que está acostumbrado a ver venir a los a los mineros de León a los de porque te a los a los animalistas a los niños esto es que protestan contra el cambio climático no cuando que había ahora toca a Torra y sus secuaces bueno pues muy bien

Voz 0194 05:10 que sepan que se manifieste que se manifieste

Hora Veinticinco

Voz 0656 05:15 perdónenme podría poner un capuchino entonces pequeña

Voz 1 05:18 vale yo quiero un mandato vale

Voz 3 05:21 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 1 05:24 vale pero descafeinado se marchando cuatro cortados

Cadena SER Hora veinticinco

Ángels Barceló en la tertulia Miguel

Voz 0194 07:19 Angel Aguilar Victoria Lafora Fernando Vallespín la crónica internacional vuelve a empezar por el Brexit porque se esperaba que ésta fuera otra semana trascendente como todas las que

Voz 1071 07:27 llevamos ya lo mejor probablemente lo es pero desde luego el guión ha cambiado esta tarde por la decisión de la speaker el presidente del Parlamento británico de advertir a la primera ministra de que no puede llevar a la Cámara otra vez el mismo texto del acuerdo de salida de la Unión Europea que los diputados ya le han tumbado un par de veces la previsión era

Voz 0194 07:45 lo que Westminster lo volviera a votar pero ahora Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 07:49 que hay buenas noches han cambiado los planes bueno ese Plans alterado inesperadamente porque el anuncio del speaker John Bercow añade aún más incertidumbre al futuro del presi y nadie lo esperaba Bercow ha hecho esta declaración sin avisar previamente ni siquiera a la primera ministra haya ha sido un auténtico shock

Voz 1 08:08 lo Johnson matizó

Voz 0273 08:10 es que el Gobierno no puede hacer legítimamente es volver a someter a la Cámara la misma propuesta os sustancialmente la misma propuesta que presentó la semana pasada fue rechazada por ciento cuarenta y nueve votos El anuncio ha sido jaleado con entusiasmo por proeuropeos por rebeldes euroescépticos lo que significa que cada uno lo quiera interpretar a su manera entusiasmo furor también de quiénes acusan al speaker de estar extra limitándose en sus funciones y estar saboteado el acuerdo de Theresa May el abogado general y miembro del Gobierno Robert Clark ha calificado la situación de grave

Voz 1 08:50 él

Voz 0273 08:53 estamos enmedio de una gran crisis constitucional una crisis política que vamos a tratar de solucionar pensando en el país la decisión de Berkeley muy polémica está siendo examinada por juristas puertos con lupa en todo caso se ha confirmado que Theresa May va a escribir al presidente del Consejo Europeo Donald Tusk solicitando la ampliación del artículo cincuenta

Voz 0194 09:14 gracias Begoña un saludo bueno pues a la espera de lo que ocurra en el Reino Unido los movimientos ahora se producen en Europa

Voz 1071 09:20 que pide a los británicos básicamente que se aclare lo pedía por ejemplo esta mañana el ministro español de Exteriores Josep Borrell no quieren esto

Voz 9 09:27 no tiene esta no sí pero si no quieren este acuerdo si no quieren salir sin acuerdo

Voz 10 09:37 no quieren hacer otro referéndum

Voz 0194 09:42 qué es lo que el presidente del Consejo Europeo está de gira por Europa para que las grandes capitales apoyen su plan de dar a los británicos una prorroga larga Griselda Pastor cuéntanos

Voz 0738 09:52 sí primero Merkel después Macron son los dos pueblos en las posiciones de la Unión Europea no podemos decir que la unidad derrota pero sí que hay sensibilidades distintas no con Alemania Holanda Hungría Irina marca son más pragmáticos Francia Irlanda evidentemente Bélgica o España mucho más exigentes y quieren ver

Voz 1971 10:11 más claras esas razones de tres a mí para hablar de la prórroga

Voz 0194 10:16 es el datos accedido al borrador no con el que trabaja en las instituciones europeas y en ese papel que te has visto evitan poner una fecha

Voz 0738 10:23 exactamente digamos que el párrafo parada

Voz 0194 10:25 les ruega está a punto pero lo que falta es este

Voz 0738 10:28 en qué plazos y esto porque no han recibido aún esa carta de mi con las razones la justificación que es tan importante para algunos gobiernos y después porque hay muchos puros y muchos contras a las opciones digamos que la

Voz 1971 10:42 prórroga corta hasta hasta

Voz 0738 10:45 final de mayo con el límite del primero de julio es el tema más fácil el límite del primero de julio es porque si el Reino Unido no sale antes is sigue aquí después José dice la obligación diría elecciones europeas y en el documento que tienen los gobiernos sobre la mesa eso que era muy claro no y además el problema es que a partir de de esto pues aquí era un cierto miedo hilo sabemos por los debates que han mantenido en las reuniones los diplomáticos preparando esa cumbre de jefes de Gobierno esta misma semana quedan poco apuro que con ese plazo largo los que lo ven menos claro haya un cambio de gobierno en el Reino Unido ya cabe rechazando el acuerdo que está sobre la mesa y entonces qué pasa volvimos a la casa de acero y por cuánto tiempo bueno todo eso todo eso se puede entender de un documento en el que hay otro punto claro y es que los británicos no pueden aspirar a negociar el futuro acuerdo comercial con la Unión mientras dure la prorroga en eso los juristas Xunta Zack taxativo IS tema está también en el texto iba a marcar el debate de la noche del jueves con tres Sami

Voz 0194 11:55 qué tal buenas noches claras preguntó por por el Brexit pero no todos los problemas europeos reducen a eso se reducen al Brexit

Voz 11 12:02 eh

Voz 1971 12:05 no

Voz 8 12:10 este es otra

Voz 10 12:11 el sonido de París el pasado sábado cuando los chalecos amarillos se manifestaron de nuevo entorno a los Campos Elíseos no hubo solo estas también pillajes que sufrieron más de ciento cincuenta establecimientos de pleno centro de la capital otros veintisiete fueron destruidos el más emblemático de dos restaurantes y que simboliza de alguna manera el lujo parisino de Mané

Voz 0194 12:32 era que hoy ante la posibilidad de que se repita esta estampa al Gobierno de Macron ha decidido tomar medidas prohibir

Voz 1071 12:37 manifestaciones en los Campos Elíseos sí prevé

Voz 0194 12:39 que se produzcan altercados corresponsal Carmen Vela buenas noches hola muy buenas noches tiene Macron problema con los chalecos amarillos y ante las imágenes del pasado sábado decidido cortar por lo sano

Voz 0390 12:50 Macron tienen un problema grave y toda la clase política del país también desde noviembre aunque las causas es remonte nada décadas atrás ya aunque el gran debate nacional este ejercicio inédito de democracia directa en Francia parecía estar dando resultados el Gobierno se ha visto desbordado una vez más por los acontecimientos el sábado el primer ministro Edouard Philippe hace mea culpa

Voz 1 13:13 sí

Voz 0390 13:15 la estrategia policial no ha sido ejecutada correctamente al funcionamiento es el algunos barrios por eso releva al prefecto de París por el de Burdeos ya han surgido las primeras críticas pues la ciudad portuaria ha sido tras la capital la más dañada por las violentas protestas además se ha decidido la

Voz 0656 13:33 División da manifestaciones en los Campos Elíseos de París

Voz 0390 13:36 en otras zonas sensibles de Francia cuando se prevean altercados la Federación de seguros francesa estima en ciento setenta millones los destrozos provocados por las manifestaciones de los chalecos sin contar el último fin de semana se han declarado si diez mil siniestros a ello hay que sumar los perjuicios económicos al menos el cero coma dos por ciento del PIB porque casi la mitad de los comercios y empresas no estaba asegurada contra la pérdida de ganancias que oscila entre el treinta y el cincuenta por ciento el sábado en la capital grupos de vándalos mezclados ayudados por manifestantes prendieron fuego hasta su destrucción a tres quioscos de prensa incendiaron una casa varios bancos un conocido restaurante como habéis dicho además saquearon un largo centenar de comercios tras haber sufrido irrupciones violentas miles de puestos de trabajo peligran por los cierres ceses de negocio

Voz 0194 14:27 gracias Carmen está sólo por un momento el Brexit de porque las palabras las victoria de Borrell de notaban un cansancio sea que digan ya que es lo que quieren porque no se quieren irse quieren ir sin acuerdo no se quieren volver a votar pero yo creo que más o igual de cansado que Borrell está el speaker que hoy ha hecho un giro de guión como decía Begoña inesperado incluso están mirando a ver si no se ha extralimitado en sus funciones para decir no señores no vuelven a votar un texto que ustedes ya han votado y han rechazado dos veces

Voz 1971 14:56 a ver yo y se ha convertido en un personaje absolutamente heroico dentro de lo que es el Parlamento británico sea los gritos horda o nos tiene a todos Obidos yo evidentemente hay una una frase que dice mucha gente que es que se vaya pero que ya sea Is y no sepan que se aclaren primeros a que la Unión Europea ya ha cubierto el cupo de la generosidad la paciencia la tolerancia y el intentar poner orden en estos señores que lo que necesitan es ir a unas elecciones es decir que la señora May convoque unas elecciones entonces a ver su nuevo un nuevo gobierno una nueva oposición son capaces de llegar a un acuerdo lo que no puede ser es Ni contigo ni sentí tienen mis penas remedio y menos aquí toda Europa absolutamente convulsionada

Voz 1551 15:47 entonces yo entiendo perfectamente a Borrell Miguel Ángel si estamos en una situación mi completamente espera

Voz 0194 15:58 no pero para el veintinueve de marzo no queda nada eh no no claro

Voz 1551 16:01 pero es que es que que si esto sí esto viniera planteado pues no sé por Kosovo no que está dudando sobre si pero es que es es que es el Reino Unido en fin que que era era un país completamente previsible con una con un Servicio Exterior con un servicio de inteligencia con un con un sí vencer

Voz 1971 16:26 tú viniendo de decepción

Voz 1551 16:28 Ales con una en fin los inventores de la de la democracia resulta que Sánchez están pegando tiros en el pie todo el rato es decir está están dando esto es un carnaval es decir pero pero pero que broma

Voz 0656 16:44 la está Miguel Ángel haciéndote entre otras cosas con al resto de los europeos

Voz 1971 16:49 qué pensábamos que ellos tenían unos magníficos políticos pues son igual de malos los que tenemos aquí

Voz 0194 16:55 lo normal no se perdona irresponsable

Voz 0656 16:58 sí vamos a ver respecto de Bercow el el speaker o una

Voz 1551 17:04 bueno un una entrevista pero también un reto

Voz 0656 17:08 potaje muy muy largo y muy muy interesante en en la revista prospectiva digo para quién está interesado en el personaje de una foto del dejó está muy muy simpático pero un poco la impresión que yo tengo es que te habérsele subido un poco la cabeza no hay se ve ahí en el en la entrevista el tras el éxito no sobre todo el éxito es la naturaleza tienen horror al vacío claro a medio desaparece el otro desaparecen porque hay que asumir el liderazgo pues esto lo digo yo esté claro el sábado cuenta de que como el el Reino Unido además no tiene Constitución es así no se puede ir construyendo que él puede construir precedentes que de cierto modo reescribir la Constitución inglesa

Voz 1551 17:50 la inexistente que efectivamente no

Voz 0656 17:52 pero pero pero ojo que que ahí porque éste es una persona yo creo que centrada Hay seguramente tiene mucho sentido el que no puede estar votando indefinidamente la misma propuesta no eso es porque claro si esto es así porque no se otra vez el Brexit no lo mismo por la misma razón no no y yo a mí lo que me preocupa realmente no es Reino Unido me preocupa Europa eh me preocupa por tanto que estemos enredados todavía en este divorcio con el Reino Unido no podamos hacer frente a los auténticos desafíos que tenemos como como grupo hemos visto de los follones que hay en Francia el lío que hay ahora con con Italia Hay la Ruta de la Seda china ojo que hay puede haber también un follón tremendo Alemania que también tiene sus propios problemas nosotros con Cataluña

Voz 1971 18:40 ya hay Europa Italia como esta por eso

Voz 0656 18:43 bueno aparte ya del de Vara de que ya están ahí los los gobernando los populistas a tope no que Ia todos esos problemas una Europa más unida el grupo más racional una Europa reconvertida en algo diferente con más apoyo popular podría ofrecerles una solución muy buena no y entonces estamos distraídos con esto del Brexit no podemos dedicarnos a lo que debería estar dedicando los no como como te has puesto

Voz 1 19:09 por hablar de

vamos con dos apuntes más de de la actualidad

Voz 0656 19:16 Internacional

Voz 1071 19:17 en Nueva Zelanda el Gobierno se ha reunido hoy en Wellington por primera vez desde el tiroteo de un ultraderechista contra dos mezquitas en Nueva en ese país mató a cincuenta personas e hirió a otras cincuenta el Gobierno reformará su Ley de armas aunque tiene diez días para explicar en qué sentido Lara allí se pueden vender armas semiautomáticas como las que usó no todas pero sí algunas las cursó el terrorista que por cierto viajó a Europa hace dos años según se ha sabido ahora paso estuvo en Jerez de la Frontera Jan Argelia anuncio de Buteflika lo ha contado esta tarde la televisión estatal de ese país el presidente pretende reformar la constitución dice después de la celebración de un referéndum popular esto es lo último que propone Buteflika después de esa modificación legal Goode explica convocaría elecciones para elegir al nuevo presidente que les sucediera él renunció a presentarse después de las protestas que se organizaron El País aunque aplazó sin fecha las selecciones sin tiempo para

Voz 0194 20:09 saludar a Nacho Carretero director de El Confidencial muy buenas noches

Voz 0656 20:13 qué tal buenas noches Ángels buenas noches a todos

Voz 0194 20:15 para conocer las apuestas del confidencial para las próximas horas

Voz 0656 20:19 bueno no aunque oficialmente no se estamos en campaña electoral

Voz 0194 20:23 me digas

Voz 0656 20:26 nosotros recordáis cuando

Voz 0194 20:29 cuando no había campaña efectivamente no

Voz 0656 20:31 es la como si fuera están condenados al votar eternamente pues igual igual no lo que llevamos hablando del fin de semana hoy lunes también desde la confección de las listas lo que han hecho una especie de casting más propio del reality de previsión que del Congreso de los Diputados y mañana lo que hacemos en esta ocasión lo que hacemos al confidencial nos fijamos en Ciudadanos y es que la formación naranja puesto patas arriba su historia congreso de cada veintiocho de abril en la mayor parte de las provincias han cambiado de número uno irrigar además ha fichado a los estrellas que bueno los que venimos hablando no de Marcos de Quinto Alcoa cola en ganó el estado del mundo va ir la etnia gitana Sara Jiménez pues bien ahora nos hemos dado cuenta que este atasco de fichajes ha provocado un tsunami está haciendo que nombres claves pero que hablamos para esta formación como Juan Carlos Girauta Miguel Gutiérrez estén en riesgo que queremos decir concreta en riesgo porque han sido relegados a posiciones muy secundarias y hay dudas de que puedan conseguir su escaño después Ángels hablabais antes de Europa populismos y esto es lo que está ocurriendo este de alguna forma tema paralelo que nos fijamos mañana confidencial Illes la preocupación es uno de los grandes retos de Europa que es el envejecimiento de Europa y curiosamente en contra de lo que dicen algunos la escasez de mano de obra inmigrante y es que la única hoy los datos de Eurostat la Oficina Estadística Europea que han puesto de relieve un proceso cada vez más preocupante es que aumentar los empleos sin cubrir con la asistencia terminar restricciones al mercado laboral no son las que están relacionadas con la cualificación que es lo más manido todo lo que hablamos siempre sino también con la las migratorias que han aprobado en los últimos años muchos gobiernos europeos gobiernos que estos populistas que impiden casar oferta y demanda de puestos de trabajo un problema pero Europa del cual mañana tendréis rendidas cuentas en el confidencial Éste y otros compuestos haylo hay

Voz 0194 22:16 os buscaremos Nacho muchísimas gracias

Voz 0656 22:19 otros buena hasta luego adiós queda a un par de minutos

queda a un par de minutos

Voz 1071 22:24 tres algunas de ellas la NASA ha explicado hoy que en diciembre se produjo la explosión de un meteorito la atmósfera de la Tierra que fue diez veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima lo localizaron satélites militares de Estados Unidos en el mar de Bering frente a la península de Kamchatka en una zona remota de Rossi las frases de la NASA el Supremo ha cerrado hoy al Ayuntamiento de Tordesillas la última posibilidad que le vaya a cambio

Voz 12 22:49 la última posibilidad que le queda para mantener el toro

Voz 1071 22:51 Vega el Tribunal avisa al alcalde de ese municipio que no vale ya la pena que acuda ni siquiera al Tribunal Constitucional frases del alcalde que es del PSOE se llama José Antonio González Poncela e intenta a pesar de todo que se siga festejando el Toro de la Vega

Voz 13 23:05 a a raíz de esto último dictamen del Supremo lo que hemos hecho junto con el grupo Especial el Ayuntamiento es encargar a la asesoría jurídica externa al Ayuntamiento un informe sobre las vías que se pueden seguir a partir de ahora y que una vez con ese informe en la corporación luego a que entren en el Ayuntamiento

Voz 1071 23:24 intento de Tordesillas Putin que no está en su mejor momento de popularidad ha ido encontrarse con ella a Crimea ha protestado contra quienes como Europa no reconoce lo que él llama Reunificación hoy se cumplían cinco años de esa anexión lo que también ha hecho hoy el presidente ruso es firmar ha afirmado Putin una ley contra la difusión premeditada de notar las falsas y otra que castigará las ofensas a los símbolos patrios a muchos les ha llamado la atención muchos observadores internacionales lo comentaban esta tarde les llama la atención que sea Putin quien impulsa

precisamente una ley contra los voy pero en fin está al mundo vamos con Ramoneda

Voz 1 24:01 el dietario

Voz 14 24:05 dicen que los partidos deberían ser el alma de la vida democrática malo tienen porque nada hay menos democrático que unas organizaciones basadas en quien se mueve no sale en la foto vemos estos días los líderes políticos buscan obedientes soldados para formar grupos parlamentarios a su medida repasemos Pedro Sánchez se ha impuesto a los suyos donde el acuerdo con los barones locales no ha sido posible de modo que existe antes repiten La Moncloa sus a nadie decía puede pensar en cambiar de vida Pablo Casado ha liquidado al sobre ismos ya gran parte la vieja guardia dando entrada a sus fieles a sus caprichos y Albert Rivera ha sido pillado con las manos en la masa de pucherazo en su intento de imponer a sus escogidos y luego se sorprenden de que la gente no se siente representada la función do representa antes es hablar y aquí se les escoge para acallar quizás tenga razón la filósofa Fabián Prüfer cuando dice que en democracia la representación no es la solución chino el nombre del problema hay que reconocer la claridad con que Ciudadanos enseña sus cartas ideológicas basta el encabezamiento de la lista de Madrid para que se entienda todos los primero Albert Rivera que ha forjado su figura como ariete en la lucha contra el nacionalismo soberanista catalán segundo Marcos de Quinto ex vicepresidente Coca Cola cinco coma siete millones de retribución en dos mil diecisiete genuinos representantes los actos empleados al servicio de las élites donde realismo rampante patria dinero así se escribe un programa tan simple como transparentes la patria como absoluto el Supremo racismo blanco el odio al inmigrante que el rechazo el feminismo este es el programa común los populismos de extrema derecha que recorren el mundo y que especulan independientemente con los miedos de la gente el tienen a como referente y son una amenaza para la democracia que hacen los demás partidos para combatirla en España con la derecha jaleando Vox ni siquiera hay acuerdo en el diagnóstico volvemos a los viejos tiempos en que el nazismo y el fascismo se hicieron con el poder sin que nadie supiera cómo había sido

por hoy terminamos a que Miguel Ángel Aguilar Victoria Lafora Fernando Vallespín hasta la semana que viene teorías buena semana nosotros hasta mañana porque a que nos hacen las listas como los partidos los equipos todos conversión inversión adiós ha dicho lo contrario de un momento hemos superado el lunes el ajuste cuenta hoy el día que me ponga yo ajustar cuentas Miguel Ángel feliz noche

veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

