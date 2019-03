Hora 25 (19/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1450 00:00 después de meses utilizando las instituciones como ariete de su proyecto independentista porque iban a dejar de hacerlo ahora porque iban a obedecer a la Junta Electoral cuando ni siquiera escuchaban al Tribunal Constitucional solas ocho

Voz 2 00:36 hola buenas tardes el independentismo hizo de la desobediencia una forma de acción política y eso no ha cambiado mucho el presidente de la Generalitat senyera retirar lazos y señeras de las fachadas de los edificios públicos pese al segundo ultimátum de la Junta Electoral Central el Sartori esta mañana después de la reunión del Gobierno a la así al presidente manta ni la banca a esta hora la decisión del president es mantener la pancarta que está colgada en el balcón del Palau de la Generalitat el presidente entiende que esto es preservar la libertad de expresión y entiende también que no está de acuerdo con la instancia que ha recibido de la Junta Electoral Central no hay discrepancia entre el exmiembro hábil de discrepancia entre los miembros del Gobierno hemos acordado por voluntad de los propios con Sellés que en las sedes de los diferentes departamentos se actuaría de la misma manera apartamentos actuaría Jamal ahora tiene que ser la Junta Electoral la que decida si actúa contra Torra de alguna forma la Delegación del Gobierno ha identificado dos edificios que siguen luciendo esos símbolos lazos instaladas la oposición tiene claro que el Gobierno tiene que responder a ese nuevo pulso del independentismo Pablo Casado Albert Rivera Sánchez

Voz 1706 01:36 tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público

Voz 0040 01:43 si no lo hace Torra moto propio y está prevaricado

Voz 4 01:45 que actúe la Fiscalía porque evidentemente no atender a la resolución de la justicia es delito

Voz 2 01:51 ya hay volveremos al Supremo jornada número dieciocho del juicio por el uno de octubre con el relato de los testigos sobre la presión callejera vivida en los días que precedieron a la consulta esto es lo que ha contado un agente de la Guardia Civil que participó en el registro en la sede de la Consejería de Economía el pasado veinte de septiembre

Voz 5 02:06 insultos y las amenazas de muerte eran eran casi ya en ese momento algo ya suave pues lo que estaba ocurriendo que se la pudo conducir hasta el vehículo se la pudo introducir dentro los manifestantes empezaron a zarandear el vehículo la secretaria T

Voz 3 02:28 comenzó a llorar

Voz 2 02:31 en la SER estamos escuchando el testimonio de varios ex cargos de Vox ex altos cargos de Vox que nos han contado cómo el partido les pidió que maniobrar han para camuflar algunas donaciones Pedro Blanco

Voz 1715 02:41 según su relato uno de los vicepresidentes de Vox les pidió a los cargos provinciales que buscaran testaferros o familiares con los que poder trocear donaciones Carlos Alberto caldito fue dice

Voz 0645 02:52 presidentes de Vox en Badajoz y Félix Molina

Voz 1715 02:54 ejerció como presidente de Vox en la provincia de Toledo recorrida

Voz 1706 02:59 o amigos para para para pasar desapercibido confiesa estrecho desgraciadamente es la pera

Voz 0662 03:05 Tica corrientes me vienen un señor que es constructor de la zona de aquí de de Yuncos y me trae un sobre con quince mil en dos Mehdi Éste es que eso es una donación tan partido que ya sabré yo como la como te digo yo dice que de eso nada que no lo cogía ha sido una de las fosas por lo que me han echado del partido

Voz 1715 03:22 vox no ha dado muchas explicaciones ha publicado un tuit en el que entre otras cosas descalifica la SER la emisora de las Fake News unos llama en Vox creen que las denuncias de irregularidades en su financiación son historias de risa es lo que han escrito escucharemos al negociador europeo del Brexit a Michel Barnier que esta tarde ha dejado claro que Europa no va a conceder una prórroga para la salida del Reino Unido si no está claro a cambio de

Voz 6 03:43 fue muy bonito cuál sería el propósito y la consecuencia de una extensión y cómo podemos hacer

Voz 0919 03:48 curarnos de que al final de una posible ampliación

Voz 6 03:51 Nos encontramos otra vez en esta situación en la que estamos hoy en cualquier caso el Consejo Europeo necesita establecer lo que es mejor para los intereses de la Unión Europea extender la incertidumbre sin un plan claro añadirá costes adicionales a nuestros negocios también incluirá un coste político para la Unión Europea

Voz 2 04:13 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:16 las tardes Paco Jémez serán en las próximas horas entrenador del Rayo Vallecano después de haber llegado a un principio de acuerdo para sustituir a Michel que fue destituido ayer por la tarde recordemos que Michel es el undécimo entrenador destituido esta temporada en Primera División vamos para récord sigue la concentración de la selección española preparando los dos partidos de clasificación para la Eurocopa hoy se han realizado pruebas al madridista Asensio esas pruebas descartan una rotura muscular se queda en el grupo de Luis Enrique aunque tiene difícil jugar el próximo sábado ante Noruega y tenemos también Euroliga de baloncesto y juegan Barça y Gran Canaria los azulgrana buscan la quinta plaza para la clasificación Gran Canaria ya no tiene opciones

Voz 2 04:54 si el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas

Voz 0978 04:57 de ese las próximas horas los chubascos acabar desapareciendo del Cantábrico no del Mediterráneo donde es probable hasta bien entrada la madrugada algunas lluvias débiles por ejemplo podían afectar en la misma ciudad de Valencia más intensas e incluso con alguna tormenta en Baleares donde mañana todavía tendremos algunos chubascos en el mediterráneo peninsular mañana ya sólo en el sudeste de la Península y la mayor parte del tiempo no lloverá en el conjunto del país mañana a primeras horas notaremos más frío que hoy heladas en pueblos de montaña sobre todo en la meseta norte durante la tarde al sol ambiente agradable máximas en general de doce a dieciséis grados alrededor

Voz 0919 05:34 los de los veinte cerca de los ríos Tajo Guadiana

Voz 1715 05:41 el informe de la Sociedad Española de Ornitología que calcula que en una década han desaparecido de nuestro país hasta treinta millones de gorriones Javier Gregori son un

Voz 0882 05:51 auténtico videomarcador por eso es importante saber que la contaminación del aire el excesivo ruido y los insecticidas tóxicos han acabado ya con una quinta parte de los gorriones en España porque sólo durante la última década han desaparecido treinta millones de ejemplares según el último balance realizado por la aseo la Sociedad Española de Ornitología un declive alarmante que sube al sesenta por ciento Si sumamos también a lo ocurrido en el resto de Europa como advierte Juan Carlos Atienza de las eh

Voz 7 06:18 estamos hablando de cientos de millones de gorriones que han desaparecido de hecho en ciudades

Voz 0882 06:24 como Londres Bruselas Amberes Hamburgo los Borgia

Voz 7 06:27 con es ya sean destino

Voz 10 08:00 Pedro Blanco así que están ahora

Voz 1715 08:03 las fachadas de algunos edificios de la Generalitat lucen los mismos lazos las mismas banderas que antes de que la Junta Electoral Central exigiera su retirada el presidente catalán ha decidido mantener ese pulso is seguir abonando la desobediencia como parte de la acción política del independentismo nos vamos a Barcelona informa al Prat quién

Voz 1906 08:25 no no se mueve ni un milímetro y mantiene el desacato al ultimátum que ayer le daba la Junta Electoral el plazo terminaba a primera hora de esta tarde ni presidente ni consellers han descolgado por ahora ningún lazo de la sedes de la Generalitat Torra encargado un informe al defensa por del pueblo catalán para que analice si es oportuno o no retirarlos sólo acatará lo que le diga él lo decía este mediodía la portavoz del AVE

Voz 1600 08:47 la al president a él el presidente sí que ha informado al Gobierno de que él esté uno de acuerdo con el posicionamiento del Síndic de Greuges sí que seguirá las recomendaciones del Síndic como hace siempre o intenta hacer siempre el gobierno de la Generalitat a état

Voz 1906 09:02 Torró ha tomado esta decisión por consenso con el resto de los consellers ya han acordado actuar igual si les llega la misma orden de la Junta Electoral por cierto el presidente ha intentado frenar el plazo de la Junta con un nuevo recurso este mediodía que el órgano electoral ha rechazado de nuevo en menos de una hora

Voz 1715 09:17 la Delegación del Gobierno ha informado la Junta Electoral Central que efectivamente sigue habiendo lazos en las fachadas de algunos edificios la clave a partir de ahora es doble que va a hacer la Junta para garantizar que se cumple con aquello que ha exigido que ocurra que se retiren esos símbolos partidistas la segunda clave qué consecuencias puede tener para Torra para los consejeros la desobediencia José María Patiño

Voz 1108 09:41 la Junta corrige lo que no es delito así Se establece las competencias que fija la ley electoral que posibilita su actuación directa para corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral como retirada de papeletas carteles urnas en este sentido puede abrir un expediente al president de la Generalitat y multar con hasta tres mil eu los sin embargo en paralelo hoy como advertía a la propia Junta en su resolución de ayer Quim Torra también puede incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal en este caso la Junta deberá trasladar los hechos constatados por la Delegación del Gobierno en Cataluña a la Fiscalía a las tres de esta tarde según las fotos remitidas a la Junta por la delegación los lazos y las esteladas seguían exhibiéndose en el Palau de la Generalitat en las sedes de ocho consejerías Si la Fiscalía ve indicios de delito deberá comunicarse comunicárselo a su vez al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dado que Quim Torra es aforado en ese momento según fuentes judiciales consultadas por la SER Se podrían pedir medidas cautelares para que un juez ordene a los Mossos la retirada de los lazos amarillos las esperadas de los edificios dependientes de la Generalitat el

Voz 1715 10:53 Gobierno insiste en que es la Junta Electoral Central la que debe reaccionar el organismo que tiene que tomar decisiones a partir de ahora la oposición tanto al Partido Popular como ciudadanos piden al Gobierno lo hemos escuchado en portada y lo vamos a volver a escuchar ahora piden al Gobierno que reaccione y que haga que la ley se cumpla en Cataluña

Voz 1706 11:11 es Sánchez diga claramente si Torra hoy incumple el ultimátum de la Junta Electoral que diga si el Gobierno va a hacer a través de la policía o a través de la delegaciones del Gobierno lo que todos estamos reclamando que es que se mantenga la neutralidad de la espacio público unos haga propaganda

Voz 0040 11:29 a favor de los querer y si no lo hace Torra en propio de está prevaricado que actúe la Fiscalía porque evidentemente no atender a la resolución de la justicia es delito y además el gobierno España tiene que actuar Sánchez lo siento mucho ya sé que son sus socios ya sé que se pasean con ellos ya sé que le apoyaron la moción de censura pero es el presente España hasta que deje de serlo

Voz 1715 11:50 la sede de Ciudadanos en Barcelona ha aparecido hoy con pintadas señales de haber sido atacada durante la noche y eso ha llevado tanto a Pablo Casado como Albert Rivera a cargar las tintas contra la cupo contra

Voz 0919 12:02 el Ram la organización dependiente de la

Voz 1715 12:05 tanto es así que incluso el líder del Partido Popular ha llegado a plantear su ilegalización

Voz 1706 12:09 es pura kale borroka si ese ataque reivindicado como en otras ocasiones por Arranz por ejemplo que es la organización juvenil de las CUP debe ser ilegalizado

Voz 0040 12:18 idioma pregunto tiene que seguir cobrando dinero público del Estado Un partido que reivindica atentados ataques

Voz 1450 12:24 contra otro partido

Voz 1715 12:26 y hoy se ha retomado el juicio en el Supremo por el uno de octubre siguen pasando por allí testigos hoy lo han hecho varios agentes de la Guardia

Voz 0919 12:33 pic que participaron en la investigación

Voz 1715 12:36 en los despliegues de seguridad previos al uno de octubre un exalto cargo del Ministerio de Hacienda que ha reconocido que pudo haber algún resquicio para que la Generalitat es escapara del control de ese ministerio controles establece para que no se gastar dinero público en la organización de la consulta vamos hoy al Supremo de nuevo Alberto Pozas

Voz 0055 12:56 las tardes buenas tardes la mañana se ha centrado en la posible malversación de caudales públicos y Felipe Martínez Rico ex subsecretario de Estado de Hacienda ha reconocido que era posible saltarse el control que el Ejecutivo central ejercía sobre las cuentas catalanas

Voz 11 13:07 estos certificados llegan hasta donde llegan tienen los límites que tienen la realidad material

Voz 0055 13:13 es mucho más completa y compleja por la tarde los testimonios ya se han centrado en la rebelión y la violencia guardias civiles por ejemplo el veinte de septiembre de dos mil diecisiete frente a la Conselleria de exterior

Voz 5 13:22 los insultos y las amenazas de muerte eran eran casi ya en ese momento algo ya suave con lo que estaba ya

Voz 7 13:29 todo el uno de octubre en el referéndum ilegal en zonas rurales de Barcelona como si hubieras

Voz 12 13:34 en una patada en la cabeza de forma violenta de un guardia

Voz 1450 13:37 que cincuenta tumbado en el suelo tendió en el suelo mientras tanto

Voz 0055 13:40 lo dicen estos agentes los Mossos sólo miraban las defensas aseguran que los vídeos demuestran que al menos en algunos casos esto no fue así

Voz 1715 13:48 entre Irán hilos testaferros les está quedando una financiación de lo más discutible Will hacerles les está contando el testimonio de tres ex cargos orgánicos de Vox a los que el partido les pidió expresamente que maniobrar a través de testaferros de familiar eso de conocidos para poder recibir donaciones con las que financiarse convenientemente troceada convenientemente maquilladas Mariela Rubio

Voz 1450 14:13 así es el vicepresidente provincial de Vox en Badajoz hasta hace nueve meses Carlos Aurelio caldito asegura que recibió la orden de la dirección del partido en diciembre de dos mil diecisiete durante las primeras jornadas de coordinación de Vox la directriz fue la siguiente ocultar la identidad de los empresarios donantes como aceptando su dinero pero escribiendo lo como donaciones de familiares o amigos de cargos de Vox en definitiva testaferro

Voz 1 14:37 los buscaba

Voz 0662 14:39 E incluso algunas formas de SO2 recurrir a parientes o amigos para para para pasar desapercibido

Voz 1450 14:47 no es el único testimonio Daniel Molina que ocupaba la presidencia de Vox en Toledo hasta el pasado noviembre confirmaba en la SER también la orden de la dirección nacional

Voz 0662 14:55 el tema de los empresarios que para decirte es que no quería que se vieran como que era extrema derecha ni directamente lo cogí éramos los directores provinciales los di diéramos entre gente de confianza para hacerlo Alfa

Voz 1450 15:09 el ex presidente de Vox en Toledo ha asegurado a la SER que un constructor local de llegó a ofrecer quince mil euros en un sobre dando por hecho que se inscribirán a nombre de terceros

Voz 0662 15:18 Train sobre con quince mil en dos yo no voy a coger ningún sobre el día ha sido una de las cosas por lo que me han echado del partido

Voz 1715 15:24 un tercer exalto cargo provincial de Vox ha confirmado

Voz 1450 15:26 la SER que la orden de la dirección sobre las donaciones de empresarios se repitió en la convención del partido que fue celebrada en Valdemoro en diciembre de dos mil dieciocho

Voz 1715 15:35 vox ha respondido esta información a través de Twitter por ejemplo con un mensaje que dice la radio de las Facebook News utiliza a antiguos miembros de Vox rebotados para contar películas de risa e intentar distraernos eso es todo lo que ha dicho el partido por qué es relevante esa maniobra que denuncian esos ex cargos de Vox pues porque hay una ley que regula la financiación de partidos impone obligaciones que Vox habría intentado saltarse en Hora catorce hemos hablado con Carlos Cruzado del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha

Voz 13 16:07 por tanto si se utilizan testaferros son personas que no son realmente quién es están donando ya entradas estaría incumpliendo la ley Si además esta bueno Esau fraccionado esa donación te podría ser superior a los cincuenta mil euros estaríamos hablando de otra la irregularidad

Voz 1706 16:23 qué dice la ley de financiación de partidos es que el cine

Voz 13 16:25 costado identidad de quién está donando iconos puede superarse Pons esta cuantía de los cincuenta mil euros

Voz 10 17:41 Pedro Blanco ahí está

Voz 1715 17:43 Europa esperando una carta ese es el resumen de esta semana decisiva para el Brexit una carta de Theresa May en la que aclare qué piensa hacer que ofrece para conseguir una prórroga del artículo cincuenta en Bruselas dan ya justos de paciencia el negociador europeo Michel Barnier ha dejado claro que no habrá prórroga si la piden a cambio de nada de nada que el satisfaga vamos a Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 1450 18:07 hola muy buenas tardes la verdad si es que el presidente de la Cámara de los Comunes negando que pueda ponerse a votación extra del Tratado de salir dificulta la posibilidad de un acuerdo este jueves que es el día previsto para la cumbre de jefes de Gobierno porque la estrategia europea pasa por entender que una prórroga corta con una Quiéreme y solo puede aceptarse a cambio de un sí al texto rechazado ya en Londres escuchamos al secretario de Estado de Asuntos Europeos marcó Aguiriano

Voz 15 18:34 el británicas muy solventes y han explicado que hay métodos reglamentarios parlamentarios y jurídicos para responder a las preocupaciones del speaker Bell

Voz 1880 18:44 quiere usted decir que si pueden volver a poner el acuerdo sin cambios concretos siempre era el texto me lo dijo John dicen los británicos

Voz 1450 18:51 o sea que aquí fuera de micro empieza ya apuntarse que antes del día veintinueve sabéis que esta es la fecha forzosa de salida podría convocarse otra reunión extraordinaria de jefes de Gobierno porque según narco Aguiriano Mike tiene todavía diez días para convencer a su Parlamento

Voz 15 19:06 ver en cualquier caso de momento lo que está encima de la mesa es el mejor acuerdo posible a seguimos defendiendo la señora a mí tiene incluso que todavía diez días para convencer a su Parlamento

Voz 1450 19:19 la advertencia es muy clara Pedro y aquí queda

Voz 1880 19:22 perfectamente resumida decía antes gracias a Griselda hasta luego

Voz 1715 19:27 tres la pista terrorista cobra fuerza hoy de nuevo como explicación del ataque de ayer era un tranvía que dejó tres muertos y varios heridos los investigadores hablan de un texto de una nota que han encontrado en el vehículo del supuesto autor de ese ataque vamos hasta la ya informa Aimar Rachida

Voz 16 19:42 todo

Voz 17 19:43 todavía hay mucha confusión sobre los motivos del tiroteo aunque la Fiscalía ya descartado una de las opciones más sonadas no hay ningún tipo de relación entre las víctimas sigo comenta Nice el hombre turco de treinta y siete años fue detenido horas después de darse a la fuga tras el tiroteo no se trata de un ajuste de cuentas familiar al menos con las pruebas que tiene ahora la Fiscalía Glock Men es el principal sospechoso de lo ocurrido aunque también hay otras dos personas detenidas dos eh

Voz 2 20:09 hermanos de veintitrés y veintisiete años

Voz 17 20:12 sin ninguna relación familiar con el presunto atacante no se sabe muy bien cuál es su papel en lo ocurrido pero la policía ha subrayado que están siendo interrogados también por su relación con el drama de Utrecht hay mucha presión sobre el primer ministro para que dé explicaciones sobre el tiroteo y especialmente sobre qué hacía en libertad

Voz 1450 20:33 pesar detener una lista de al menos nueve

Voz 17 20:35 vi antecedentes penales por delincuencia común desde dos mil doce la ultraderecha exige la dimisión del ministro de Justicia pero el Gobierno promete asumir responsabilidades cuando termine la investigación

Voz 10 20:49 y algo más la imputación de quien fuera consejero de

Voz 1715 20:51 ciudad de la Comunidad de Madrid y en la actualidad el encargado por Pablo Casado de vigilar a los suyos para detectar prácticas corruptas y el imputa por la gestión que se hizo de la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Campos

Voz 1906 21:02 el ex consejero de Justicia en Madrid Alfredo Prada tres responsables de las direcciones técnica y financiera de la Ciudad de la Justicia comparecerán como imputados el próximo veintisiete de marzo para explicar el supuesto saqueo de las arcas públicas con el macroproyecto fallido en el que se enterraron cerca de cien millones de euros el juez pedirá explicaciones sobre la falta de control en las contrataciones de documentación justificativa del proyecto o la ausencia de racionalidad económica en el gasto entre otras irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas también destaca los gastos bajo sospecha de una Visa Platinum o el pago de un máster a un trabajador con treinta y ocho mil euros públicos como consejero de Justicia Alfredo Prada era uno de los principales responsables de un proyecto del que hoy queda poco más que un solar en la actualidad el imputado Prada preside la oficina del cargo popular en la dirección de Pablo Casado encargada de velar por la idoneidad de cargos y candidatos en el PP

Voz 1880 23:17 la Pedro el día del padre que la grave va a dedicar a la paternidad a su significado a eso que llamamos nuevas paternidad es a los permisos que desde el día uno de abril se amplían vamos a viajar también en la historia para saber cómo eran las maternidades más antiguas con Ignacio Martínez Mendizábal que España antropólogo del equipo de Atapuerca repasaremos también otros conceptos relacionados con la paternidad como patrimonio patrón o patriarcado

Voz 1715 23:40 en la tertulia de Hoy Milagros Pérez Oliva Cristina de la Hoz y Berna González Harbour está son para ella las claves del día

Voz 0283 23:45 la mejor noticia que hemos vivido en España en estos días ha sido la manifestación del sábado de Madrid donde decenas de miles de independentistas pudieron comprobar que no se a nadie por sus ideas sino por sus hechos la otra buena noticia es el desarrollo del juicio del pros es que nos está permitiendo contemplar cada día la verdadera naturaleza y las carencias de todos los protagonistas no hay espacio para la ética ante el juez Marchena pero no todo iba a ir también el presidente Torra nos ha regalado hoy otro episodio de la famosa astucia de los independentistas al comunicar a la Junta Electoral sus dudas sobre los edificios concretos de los que debe retirar los lazos amarillos que no tiene claros trasladar la cuestión al Síndic de Greuges ya fuera de cuentas Torra intenta burlar la legalidad y olvida si es que lo sabido alguna vez que es presidente de todos los catalanes Nobel cuarenta y siete por cien que intenta imponer su visión sobre todos los demás institución debe ser el espectáculo de una posible inhabilitación por desobediencia o de una orden directa a los Mossos para que quiten esos lazos será el siguiente capítulo de este culebrón preferimos francamente los que transcurren dentro de la legalidad

Voz 2 25:27 buenas tardes el PP descarta apartar a Alfredo Prada imputado por desfalco en el Campus de la Justicia Prada exconsejero de la Comunidad y actual responsable de vigilar la corrupción en el PP de Casado tendrá que acudir a declarar la semana que viene la Audiencia Nacional el juez José de la Mata le ha citado como investigado a Elia tres técnicos de la Comunidad de Madrid para esclarecer el origen del agujero el cien millones de euros en el fallido macroproyecto de Esperanza Aguirre el vicepresidente de la Comunidad Pedro Rollán hasta la defensa de Prada amparado en los estatutos del partido para mantenerlo en el cargo

Voz 7 25:56 en estos momentos Alfredo Prada no ocupa ningún cargo público nuestros estatutos determina que hasta que no se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción con la corrupción en no se procederá a efectuar una suspensión

Voz 2 26:14 son declaraciones de Rollán en La Ventana de Madrid donde también hemos escuchado la primera reacción de la oposición la portavoz de Podemos en la Asamblea Clara Serra habla de falta de regeneración en el partido

Voz 0442 26:23 popular que no se ha hecho nada a lo largo de esta legislatura en materia de regeneración es decir pasó una cosa muy grave es que una vez demostrado que el Partido Popular sea financiado irregularmente en la Comunidad de Madrid y ha concurrido haciendo trampas a las elecciones los votantes que van a ir a votar el próximo veintiséis de mayo no tienen ninguna garantía de que esto no vuelva a pasar de que a día de hoy lo vaya es otra vez haciendo trampas

Voz 2 26:46 en ese debate el vicepresidente madrileño defendido a la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso que ayer manifestó en una entrevista aquí en la SER su intención de ampliar lo que ella llama colaboración público privada en los hospitales de Madrid

Voz 7 26:57 hay que decir que Isabel Díaz Ayuso quiere seguir fomentando el modelo sanitario del Partido Popular que es el que tiene en las listas de espera más bajas de España que es el que ha situado a la región de Madrid con la mejor sanidad no sólo de toda España sino de la segunda mejor de toda Europa

Voz 2 27:13 pero la oposición rechaza esa idea escuchamos a Ángel Gabilondo el PSOE a cara Serra de Podemos sí a Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 22 27:20 yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento no

Voz 7 27:23 nosotros somos de un sonido

Voz 22 27:25 pública de calidad ellas reivindica

Voz 0442 27:28 feliz heredera de Esperanza Aguirre mientras estamos solicitando a la fiscalía que investigue lo que ha pasado con el despilfarro que ha supuesto la privatización de la sanidad

Voz 7 27:38 soy presidente de la Comunidad de Madrid la sanidad madrileña no se va a privatizar nuestra lucha es iba a ser contra la ineficiencia y despilfarro

Voz 1 29:02 yo digo Manuela Carmena Íñigo Errejón

Voz 1450 29:05 con son ya oficialmente los candidatos de Más Madrid al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid el noventa y cinco por ciento de los electores ha respaldado sus propuestas ya con habido candidatura alternativa la propia Carmena

Voz 2 29:15 a decía esta mañana que el resultado era algo con lo que ella contaba

Voz 1410 29:19 bueno sí era una cosa que contábamos con ella muy bien sobre todo por los equipos correr esa idea nueva de diseñar el equipo va a ser como si dijéramos suministro ejecutivo y por eso es tan importante el equipo y el perfil ejecutivo de cada uno de los concejales

Voz 2 29:35 llegamos a las ocho y media con doce grados en el centro de Madrid que sigue Veinticinco hasta mañana

Voz 3 30:10 hola qué pasa una temporada con los entrenadores que llevan once destituciones

Voz 0919 30:14 previendo ya lo decía la canción aquella la recuerdas precaución amigo entrenador la Liga es peligrosa

Voz 1880 30:20 pues está cumpliendo buenas once destituido

Voz 0919 30:24 el último Míchel el entrenador del Rayo Vallecano pero es que antes de que Michel fuera destituido ayer por la tarde habían caído Lopetegui Solari Calleja Luis García Asier Garitano Berizzo Leo Franco Machín Antonio Mohamed Ícaro dos Madrid Celta y el Villarreal han sido los primeros de la lista en el cambios once entrenadores hacía veinte años que no caigan tantos y ojo que no terminó la temporada que puede caer alguno más el último Michel que se ha despedido así de emocionado esta mañana delante de los periodistas de sus jugadores de la afición bueno no podía ni hablar el polvo a los jugadores porque siempre

Voz 3 31:14 buenos y los malos momentos el Rayo pierde un entrenador ahora pero gana

Voz 7 31:35 sigan a un aficionado más en este mundo del fútbol hay mucho postureo pero la hemos

Voz 0919 31:39 es de Michel eran realmente sinceras bueno pues el Rayo elegido como nos adelantaba ayer Jose para nació el sustituto Paco Jémez que va a ser oficial dentro de poquito Palacio buenas tardes qué tal muy buenas tardes Gallego si era el preferido por el presidente por Raúl Martín Presa Paco Jémez que volverá al Rayo Vallecano tres temporadas después después de ese descenso a segunda división pero es el segundo entrenador con más partidos entrenados en el club franjirrojo gusta que ya conoce la casa que conoce la liga y que sabe lo que tendría que hacer directamente una vez que cogiera al equipo quieren directamente que incluso esté entrenando mañana mismo por la mañana ya con sus nuevos jugadores Paco Jémez un hombre de la casa que tendrá como misión el milagro de salvar al Rayo Vallecano que ahora mismo está a seis puntos de los puestos de la permanencia en Primera realmente lo tiene francamente difícil selección española nuevo día de trabajo ya sabéis que el sábado jugamos ante Noruega partido de clasificación para la Eurocopa hoy le han hecho pruebas a Marco Asensio el madridista se descarta que tengan una rotura muscular se queda con el grupo de Luis Enrique aunque parece difícil que pueda ser del once inicial en ese primer partido ante Noruega el sábado en Mestalla la noticia más significativa lo del día del mundo del fútbol en el día de hoy es que el París Saint Germaine no va a tener ningún tipo de castigo por los fichajes que hizo en el año dos mil diecisiete después de expediente investigación de la UEFA y demás hoy el TAS ha liberado de todo posible castigó al París Saint Germaine atención por un defecto de forma de la UEFA que la UEFA abrió expediente para investigar al París Saint Germaine lo cerró lo volvió a abrir y lo hizo fuera de plazo bueno luego lo cuento BG no se lo cree nadie absolutamente nadie y tenemos Baloncesto Euroliga hoy juegan Barça el Gran Canaria los canarios ya no tienen opciones de nada el Barça intenta asegurar la quinta plaza luego nos daremos una vuelta por el Palau pero como siempre en el inicio del programa vuestros el partido del sábado

Voz 26 33:50 menuda ataque de entrenador gradual sólo un consejito como me dijo me abuelo los experimentos en casa y con gaseosa hablando de fútbol femenino que quiere hacer el padrino con su amigo el rubios eh hacer una liga aparte para que entre la Champion que se lo gane empiece desde abajo no comprando no comprando licenciados que se lo gane y alta

Voz 0919 34:19 luego Gallego un hasta luego el rubio se Rubiales eh pues si no lo no es el youtuber no no me Rubiales deja vuestro mensaje

Voz 0919 35:13 para que Iker vuelva a tiene que llamar Luis Enrique va con la selección de Lucho venga segundo día de concentración de cara a esos dos partidos de clasificación hoy han hecho pruebas Asensio ha hablado canales por donde empezamos Javier buenas tardes qué tal Gallego pues empezamos por la iba a decir lesión no aportó

Voz 1177 35:39 lamente sobrecarga que tiene Marco Asensio pendientes del balear tiene una sobrecarga en el gemelo de su pierna izquierda ya ayer contábamos desde Las Rozas que no entrenaba con el resto de compañeros tampoco lo ha hecho en el día de hoy incluso hay un parte médico de la Federación Española de Fútbol doctor Cota diciendo que la han hecho una ecografía que refleja que no hay afortunadamente rotura Ike sigue en la concentración hombre lo normal es que en dos días ya se pueda entrenar con el resto de compañeros también bueno pues Pau López al tercer portero que tiene un problemilla cervical también siguen la concentración va a ser De Gea el portero de los dos partidos la idea que tiene Luis Enrique que trabajó hoy hora y media me cuentan que a full con mucha intensidad en Las Rozas con Luis Enrique como les gusta él en el andamio dirigiendo a los futbolistas aquí en la sala de prensa turno para Sergio Canales primera convocatoria con la absoluta llamado a ser un referente del fútbol nacional llegó con dieciocho años diecinueve al Real Madrid el Racing de Santander era una de las joyas de la corona pero tres gravísimas lesiones de rodilla cortaban su progresión pero hoy ha sentado un canales reflexivo maduro y que ha visto la parte más además la positiva de lo que le ha pasado en su carrera deportiva este es Canales

Voz 1862 36:53 cuando me he parado a pensar un poco hacer un análisis siempre he visto que después de cada lesión es un jugador diferente no sé por qué circunstancias igual he visto diferente al fútbol y bueno ahora después de esta evolución creo que que me siento mucho más fuerte en todos los ámbitos

Voz 0919 37:13 Canales uno de los nuevos realmente la selección tras el golpetazo que nos pegamos quedándonos fuera de la liga de las naciones inicia una nueva etapa pero inicia una nueva etapa después de que Luis Enrique que recordemos

Voz 27 37:25 llegó en el mes de agosto

Voz 0919 37:28 a a la selección lleve ya unos cuantos meses no sabemos muy bien cuál es el estilo cuál es el bloque cuál es la columna vertebral de la selección vamos a analizar de aquí al viernes línea por línea lo que puede ser la selección la nueva selección de Luis Enrique hoy empezamos por la portería que quizá es donde está todo mucho más claro Antonio Romero buenas tardes qué tal Gallego muy buenas a todos que Luis Enrique parece que apuesta por De Gea pero hay que recordar que De Gea en el Mundial con Lopetegui Fernando Hierro no estuvo bien Ike en esa fase de clasificación para la Liga de Naciones tampoco estuvo cien por cien aceptado había mucha discusión así alrededor de los líderes de los tres porteros que lleva tú crees que lo tiene claro Luis Enrique que pueda haber variaciones

Voz 0239 38:16 yo creo que va a ir aumentando el grado de dificultad según transcurran los días de la semana en el análisis de línea por línea pero en la portería es de las pocas cosas que Luis Enrique ha transmitido que lo tiene claro otra cosa es la opinión de los demás

Voz 0919 38:27 yo creo que que que De Gea sólo ha estado al nivel el día de Wembley

Voz 0239 38:32 frente a Inglaterra les recuerdo un par de manos espectaculares recordando al portero que asoma casi todos los fines de semana en la Premier en el Manchester United pero aquí la opinión que cuenta es la opinión de Luis Enrique no sólo lo tiene claro en cuenta la titularidad indiscutible de David De Gea al que le da bola gallego cada vez que tiene oportunidad en cada comparecencia de prensa sino que su segundo portero es Kepa es decir ahora mismo no tiene opciones de ser primero y el tercero es un portero como Pau que entra dentro de esos cánones de joven con progresión y que está siendo titular en la Liga española por cierto Pau que yo creo que ahora mismo tendría otros porteros que podrían ocupar ese tercer nivel tercer escalón pero lo que importa repito es la opinión del entrenador Luis Enrique lo tiene claro

Voz 7 39:13 su uno es De Gea su dos Pepa su tres Pau eso parece que a corto plazo no va ayer

Voz 0919 39:19 estuvo Casillas en Madrid en un acto de la Liga dijo que le gustaría volver

Voz 28 39:23 daría porque va mucho tiempo hoy porque me echaron de menos también entiendo es que tienes treinta y ocho años que es otra generación que soltó otro tiempo yo todavía no he dejado las selecciones lo dicho esta boca Moyel me retire lo dejo San veloces tampoco me gustaron virus

Voz 0919 39:39 tiene alguna posibilidad no

Voz 0239 39:42 no tiene ninguna posibilidad porque repito el uno y el dos están claros para el número tres me parece que todos coincidimos en que un tipo que lo ha sido todo ir leyendo como Iker Casillas venir a ser un meritorio la selección española no tendría ningún sentido

Voz 0919 39:53 mañana la defensa que también tiene su lío ocho y cuarenta esto es Hora veinticinco Deportes en las

Voz 7 39:59 oye tú tienes a tu piso la de Securitas Direct y qué tal estoy pensando en ponerme desde que robaron a unos vecinos se lo están poniendo todos en bloque que creo que voy a hacer lo mismo pues yo te lo recomiendo y más si ya han robado en tu portal

Voz 0919 41:42 a este congreso del bienestar en Cádiz punto yo se apunta Marcos Granado también los el programa a ver si alguien recoge nuestra sobre una de las noticias del día el Tribunal Arbitral del Deporte ha cerrado definitivamente el expediente que abrió el París Saint Germaine por supuesto déficit excesivo los fichajes del verano de dos mil diecisiete cuando fichó a las vez a Neymar ya en papel acerados expediente porque admite un recurso del París Saint Germaine contra la Comisión de Control Financiero de los clubes porque presentó un recurso fuera de plazo bueno es es una cosa durante mirad he en el año dos mil diecisiete en el verano del dos mil diecisiete el PSD paga por Neymar doscientos veintidós y ficha en papel por ciento ochenta la Comisión abrió un expediente el uno de septiembre de dos mil diecisiete pidiendo toda la documentación de los fichajes al París Saint Germaine los clubes el resto de clubes en Madrid y el Barça el Bayern de citar estaban pendientes de eso bueno pues el trece de junio de dos mil dieciocho cerraron el expediente sin sancionar al París Saint Germaine le obligaban simplemente hacer ese año una venta por sesenta millones pero no había sanción nueve meses después de estudiarlo claro él él él cuando lo fue tan grande que nueve días después de esa decisión la comisión de revisión de la UEFA de ese control financiero decidió que había que abrir el expediente otra vez porque no y volver a estudiar pero esa apelación a su propia decisión no la presentó hasta el diecinueve de septiembre cuando el plazo para presentar las alegaciones era de diez días por la propia UEFA presentó dos meses tarde el recurso a su decisión claro el París Saint Germain se ha acogido a ese defecto de forma figurar de Arbitraje del Deporte le ha dado la razón son ha dicho la UEFA presentó tarde su propio recurso presentó casi dos meses tarde su recurso por los clubes la Juve el Barça el Madrid el Bayern de Múnich están que trinan con esta decisión porque nadie cree que a la UEFA que a los abogados de la UEFA se les pudiera olvidar presentará el recurso en el plazo de diez días que tenía Bruno arma en buenas tardes hola

Voz 1715 44:03 llegó muy bueno el caso es que el Paris san John

Voz 0919 44:05 vende lo que hizo en dos mil diecisiete ya no va a ser ni investigado ni culpado

Voz 0301 44:11 no no lo que supone es que sale absolutamente indemne es como has dicho en la portada hay ahora en el programa absolutamente definitiva la resolución de deltas y supone que el París Saint Germain no va a tener castigo alguno ya no sólo hablamos gallego que le permite quedarse con sus cracks con aquellos que pinchó en aquel

Voz 0919 44:29 verano de dos mil diecisiete los que decías Neymar

Voz 0301 44:32 en papel por valor de cuatrocientos millones de euros sino que le habilita absolutamente para ficharlo que considere este próximo verano siempre y cuando esté dentro de los límites eh que propone el fair play financiero así que puede fichar puede quedar con sus cracks el PSC

Voz 0919 44:47 vaya palo para la comisión de control financiero de los clubes de la UEFA después del ridículo que han hecho con este caso del París san Germain bueno vamos a hablar de entrenadores por ejemplo Joaquín Caparrós que estuvo ayer en El Larguero hablando de su nueva etapa en el Sevilla sabes que era el director deportivo pero como echaron a Machín coge el banquillo lo mismo que hiciera el año pasado bueno que no descarta que ahora que haya llegado Monchi el puede ser el entrenador del año que viene Caparrós lo ve así

Voz 0956 45:16 hola tenía una idea clara de no entrenar sobre todo esta temporada consejos decidió que fuera yo yo no le puedo decir que no al seguí hay y ahora el presente que estoy entrenando con muchísima ilusión a una plantilla espectacular muy exigente los partidos que nos quedan íbamos a ver chino colmo unamos con él

Voz 7 45:34 trabajar

Voz 0956 45:35 otra de cómo tomó existen Bronx y Coaña exitosos donde una relación magnífica más pura más que una relación de de de profesional hay una relación de auténtica amistad pero insisto que

Voz 0919 45:45 qué espera Fran Roquillos Sevilla para que Caparrós siga de entrenador el que lo tiene que decir el Monchi porque ahora Monchi manda Maggi Caparrós Monchi lo es todo gallego en el Sevilla viene con plenos poderes me han dado las llaves del club con carácter indefinido y su nuevo cargo de director general deportivo está por encima del resto de empleados del club incluido capa Ross pero se van a llevar bien eso lo aseguro su relación va más allá de lo profesional no va a haber problema entre ellos otra cosa será la decisión que se tenga que tomar a final de temporada en función de cómo queda el Sevilla en la Liga que el objetivo sigue siendo la cuarta plaza no es descartable que eh si no llega a la cuarta plaza aussie sine decide fichara otro entrenador para la próxima temporada sí bueno en el Sevilla sigue siguen fluyó estoy convencido que en un cargo vinculado a la cantera o algo similar pero pero sigue en el organigrama del club al cien por cien como va a seguir en el Athletic de Bilbao Garitano después de que bueno lo haya hecho bien recordemos sustituyendo a Berizzo en el banquillo de San Mamés le van a ampliar el contrato Iván Martín buenas tardes

Voz 32 46:49 buenas tardes Gallego de hecho ya negocian el presidente del incidir director deportivo Alkorta lo tienen claro quieren que sea ahora la temporada que viene los nombres como apunta son incontestables cogió el equipo a tres de la salvación in catorce partidos los partidos estuvo Berizzo en el Athletic está hacéis ya de la Europa League hay buena sintonía porque a Garitano también le ilusiona arrancar un proyecto de pero en el primer equipo del atletismo

Voz 0919 47:11 el Celta de Vigo su entrenador lleva dos jornadas son dos derrotas pero Pablo Amo des ya entrenador es imposible no se comía Fran hasta el final Fran Escribá