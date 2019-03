Hora 25 (19/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

del ejército al Congreso General exteniente sus sargentos aspirantes a políticos de los que estamos empezando a hablar con cierta normalidad porque son candidatos a las próximas elecciones del veintiocho de abril han llegado mayoritariamente con Vox pero los hubo antes esta noche preguntamos a los expertos cómo se hace ese recorrido Ike connotaciones tiene en nuestro país antes repasamos otras noticias con Ester Bazán la Delegación del Gobierno en Cataluña enviado una muestra representativa de los edificios que dependen de la Generalitat de donde no se han retirado los lazos amarillos en el tiempo fijado por la Junta Electoral Central este organismo tiene que decidir entre otras medidas se abre un expediente au acude a la Fiscalía mientras el presidente Torra ha pedido ayuda al Síndic de Greuges al defensor del pueblo catalán y por eso la portavoz el sarta di definía cuál será su postura al president nunca él el presidente sí que ha informado al Gobierno de que él esté o no de acuerdo con el posicionamiento del Síndic de Greuges sí que seguirá las recomendaciones del Síndic como hace siempre o intenta hacer siempre el gobierno de la Generalitat a partir de las diez en la crónica desastre nos ocuparemos este tema de la noticia que les estamos contando hoy en la SER sobre las órdenes de Vox para ocultar las aportaciones económicas de empresarios haciéndolas pasar por donaciones de familiares o amigos también les hablaremos del Brexit esta semana la cumbre europea en la que debería cerrarse el acuerdo de salida si es el jueves eso está previsto en Bruselas ya se está trabajando pensando en esa cita ante la que el presidente del Gobierno decía esto hace unos minutos

Voz 1667 01:43 si no se rectifica el acuerdo de retirada antes del veintinueve de marzo escucharemos con atención cuál es la propuesta que hace el Gobierno británico Sí Se propone una extensión deberá indicar los para qué con qué fin

Voz 5 01:58 avanzar haciendo círculos sonar FRAM hablan de Venezuela

vidente de Brasil ha acudido esta tarde en la Casa Blanca Bolsonaro no descarta apoyar una posible intervención de EEUU después de que Tram dijera que los dos mantenían todas las opciones sobre la mesa ya amenazase con endurecer las sanciones a Venezuela esta noche termina las fallas en la cremà de los más de setecientos monumentos repartidos por toda la ciudad de Valencia a la calle Nos vamos con Toni Jiménez buenas noches

Voz 6 02:22 buenas noches con la crema de los monumentos en los que se han invertido más de siete millones y medio de euros se pone fin así a cinco días frenéticos con una alta ocupación hotelera llegando al noventa por ciento en un clima estable soleado el inicio rozando los treinta grados y más fresco al final de hecho hay ahora mismo un cuarenta por ciento de probabilidad de lluvia el rito del fuego arranca a las diez con todas las fallas infantiles a las doce las grandes y la última en arder será a la una de la madrugada la obra proceso creativo de Pichi Avoy la Torre y Sanz en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad fuera de concurso que representa a todas las de la capital

gracias Toni sino están en Valencia nosotros les ofrecemos nuestra propuesta para esta ahora la cara B de San Javier diecinueve de marzo si hablamos de la paternidad de todos los conceptos relacionados con él enseguida vamos con todo pero antes la noticia debería Nacho Palomo buenas noches

Voz 5 07:12 no

Voz 2 07:17 hora veinticinco

nueve y siete minutos ocho y siete en Canarias abrimos tiempo de información y tertulia en Hora Veinticinco para abordar en este primer tramo la presencia de militares en política algo bastante habitual en otros países pero que aquí está limitada desde la Transición cuando se quiso cortar con uno de los pilares del franquismo como fue la vinculación de los militares a la vida política vamos a escuchar a profesionales de carrera y lo vamos a debatir también con la ayuda de Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Berna González Harbour buenas noches un las buenas ingleses que se va a incorporar en unos minutos a esta tertulia también Pedro Blanco desde la mesa de producción atento como siempre a la última hora y los mensajes de los oyentes algo

Voz 1715 07:58 si va a ser muy interesante que los oyentes nos cuenten qué percepción tienen ellos del ejército del ejercito español hoy de la identificación del Ejército o no quizá no lo veían así con determinadas ideologías o de la existencia de una libertad incuestionable o cuestionable para tener ideología siendo militar de carrera o simplemente un holgado seis tres

Voz 5 08:21 ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es nuestro número de Whatsapp al que enviar las notas de voz

Voz 1715 08:26 seis tres ocho siete siete cuatro

Voz 5 08:29 siete cuatro tres militares en el Congreso

Voz 0194 08:31 decía son partido de ultraderecha estas la realidad que nos puede devolver las urnas después del próximo veintiocho de abril con el fichaje por Vox de cuatro altos mandos del Ejército en el Retiro algo muy poco habitual en nuestro país por razones puramente históricas Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 08:46 Ángels buenas noches olvidemos nunca que el Ejército por muy sagradas que sean sus misiones está no para mandar sino para servir esta frase la pronunció el capitán general Manuel Gutiérrez Mellado en el setenta y seis fue en su toma de posesión como vicepresidente de asuntos de la defensa Se le considera el artífice de la transición militar de España porque consiguió integrar al Ejército en el nuevo sistema democrático que por entonces estrena vamos este es el verdadero camino en algunas inadmisible aunque excepcionales actitudes que con carácter minoritario o individual se han producido la Fuerza de los Ejércitos no es fuerza propia sino delgada es un depósito que se confía pero del que no podemos hacer uso sin obediencia al deseo y voluntad de quiénes fueron depositando es decir del resto de la nación ese secuestro su empeño porque durante cuarenta años el franquismo apoyó su poder en los militares ellos ocupaban pues en fin cualquier puesto en la Administración así que uno de los primeros pasos de Gutiérrez Mellado fue cortar esa vinculación a través de un decreto ley que obligaba a los militares a solicitar el retiro si pretendían realizar actividades políticas

Voz 1454 10:02 una limitación que sigue vigente a día de hoy Mariano Casado abogado experto en derecho militar fue miembro del Observatorio de la Vida Militar Mariano Casado muy buenas noches

Voz 0472 10:11 muy buenas noches la limitación para los militar

Voz 0194 10:13 es tenía sentido pudo tener sentido en ese momento hace cuarenta años la sigue teniendo hoy en día

Voz 0472 10:21 bueno yo creo que sí la limitación es conforme al para preservarla de verdad la política sin llevárselo uniforme puesto parece razonable que no puedo hacer política temas deja el uniforme antes y luego dedicarse a hacer política eso es lo que me parece más razonable

Voz 0194 10:38 a qué otros derechos civiles renuncian los militares en el ejercicio de su carrera

Voz 0472 10:44 bueno tienen restringidos a la libertad de expresión derecha Reunión el derecho de asociación sindicación en fin Tchité tienen una buena incidencia en la esfera de derechos de que diga que sí disfruta otro ciudadano que no sea necesita

Voz 0194 10:56 y luego cómo se tiene que hacer ese recorrido desde el ejército a la vida política

Voz 0472 11:02 bueno tiene que tiene que pasar a una situación que se llama servicios especiales para ello tiene que ser designado candidato el problema hasta el problema se puede dar en en Tenerife que es designado candidato digamos ese punto de vista mediático de información del partido hasta que se materializa esa condición de candidato con la Junta Electoral le puede pasar ahora más incluso en periodo en partido son días en primarias

Voz 21 11:29 sí que diga en las primarias antes

Voz 0472 11:32 que todavía no son formalmente candidatos eso no está regulado con esas mismo tienen la ley dos reglamentos que regulan estas cuestiones ya es una cuestión que debería abordarse en breve porque cada vez es más que sean se presenten a primarias porque si no se presentan a primarias jamás eran candidatos

Voz 0194 11:50 pero mientras se presentan a primarias con como no son candidatos formalmente y oficialmente no tienen que abandonar el Ejército claro

Voz 0472 11:58 tiene que abandonar y por lo tanto estaría en una situación de la nacionalidad política podría verse afectada y entonces esa situación es la que realmente tienen que regularse en alguna ocasión algún grupo parlamentario lo ha pedido

Voz 22 12:12 no alguna asociación profesional de militares lo apellido

Voz 0472 12:15 la regulación de las situaciones administrativas recogiese esa realidad critica que verla la existencia de de ICAN que haría que no está recogido en el ordenamiento jurídico vigente

Voz 0194 12:28 se destacaba ya desde la primera pregunta la neutralidad política pero hay algún caso o alguna vía por la através de la cual un militar pueda expresarse o defender sus ideas

Voz 0472 12:39 sí yo creo que lo puede hacer con con absoluta tranquilidad siempre que no incida en cuestiones que tengan una especial relevancia política o o aquellas que en ese momento ella una especial confrontación política pero en las en las cuestiones sociales económicas y profesionales desde nuevo puede hacerlo incluso debe hacerlo porque es la única manera de defender sus hechos tiene que hacerlo y para eso se ha regulado la sociedad profesional en España que todavía tiene ciertas limitaciones está en una fase todavía incipiente pero bueno ha avanzado yo de todos los militares no no no ejercer los derechos ahora de la misma manera el ejercían hace unos años ahora es mucho más más fácil hacerlo aunque sigue siendo a veces complicarlo

Voz 0194 13:24 considera que el fichaje de de militares por parte de Vox tiene en nuestro país unas connotaciones diferentes

Voz 0472 13:32 bueno puedo tenerlos que aquel fichaje por dos lo que me preocuparía mi desde el pude insta más jurídico es es que los militares retirados que así lo llama aunque no están sujetos al régimen de derechos a los Beatles no están sujetos a la ley de derechos en el Código Penal Militar disciplinaria lo curioso poniendo ordenamiento jurídico actuales que pueden usar uniforme podrían usar el uniforme lamentos militares sociales son lecciones podrían mantener la inquilina su imputación como militar con el empleo que tuviera eh a ver digo claro esto está bien así pero en la situación que se está planteando militares retirados que iban a ocupar cargos o a presentarse como candidatos claro mantener esa poseída por la ley actual plantea serias dudas yo creo que habría que reformar la Ley de la Carrera para que los militares retirados que se presentan en candidaturas de obtienen un puesto de representación política no pueden seguir utilizando su empleo militar y eran de la palabra retirada

Voz 5 14:40 Mariano Casado muchísimas gracias

Voz 0472 14:42 muchísimas gracias a ustedes luego muy amables

Voz 1 14:46 bueno nosotros

Voz 1454 14:47 el paso de los cuarteles a la política son los cuatro últimos fichajes de Vox cuatro altos cargos del Ejército en el Retiro porque mientras no se cambie nada como decía ahora nuestro invitado se les llama Se les sigue llamando así cargos del Ejército en el retiro que aspiran a entrar en el Congreso con la ultraderecha los cuatro

Voz 1667 15:04 yo de alto grado efectivamente son el teniente general del Ejército del Aire Manuel Mestre el ex Jemad Fulgencio Coll que será el candidato de Vox a la alcaldía de Palma y los generales Alberto Asarta y Agustín Rosetti estos dos últimos firmantes del manifiesto de exaltación de Franco que decenas de militares la mayoría jubilados firmaron el pasado verano un texto que no sólo ensalzaba el dictador sino también su golpe de Estado en julio del treinta y seis para salvar según se podía leer textualmente una España agredida ya asediada por el comunismo Inter

Voz 0194 15:38 nacional quiero saludar a otro alto mando militar ya retirados el teniente general Pedro Pitarch ocupó por ejemplo el puesto de jefe de las fuerzas terrestres hola Comandancia del Eurocuerpo muy buenas noches

Voz 22 15:49 buenas noches qué le parece a usted

Voz 0194 15:51 Tito del Ejército aunque sean retirados a la política

Voz 22 15:55 no no no si falta el Ejército es una opción personal de cuatro generales que han decidido aceptarlo supongo yo no aprendido como candidatos a las próximas elecciones por tanto no es el ejército a las Fuerzas Armadas te tienen muy mala sigue manteniendo no como siempre una exquisita neutralidad con respecto a la política sin duda alguna

Voz 0194 16:22 no son formas es verdad que no es el ejército no son los primeros que tampoco serán los últimos ha habido más casos

Voz 22 16:29 sí bueno claro que sido sabido anteriormente un ex JEMAD que se fue a Podemos y ha habido de un comandante oficial me parece seguro al Partido Socialista por tanto esto ahora claro como son cuatro generales y de golpe y un partido e emergente de los Yabalia emergentes pues parece que causa mayor impresión además claro estamos hablando de cuatro figuras no porque somos los currículum de cada uno de ellos Utah victoria profesional sus expedientes académicos dominio de varios idiomas etcétera pues lo deshace como muy muy valiosos no para este partido que que ellos sean buenas malas y como candidato sino para cualquier partido llegan lógicamente un gran supondrán un gran una gran elevación del nivel político en tu caso de eurodiputados no me cabe la menor duda

Voz 0194 17:22 aunque algunos de ellos hayan firmado un manifiesto que ensalza el golpe de Estado del treinta y seis

Voz 22 17:28 bueno yo ese manifiesto yo y lo firme

Voz 0194 17:32 no no ya ya sé que usted no lo firmó pero dos de los fichados

Voz 22 17:37 me quedé me tenía tranco murió hace cuarenta y cuatro años subirnos iba desde resulta que que los restos del dictador estaban ahí en el Valle de los Caídos prácticamente olvidados ataques que el presidente nadie lo sabe todo le recitado porque porque como sabe usted nadie eh nadie y digamos muere mientras no es arrojado al olvido de multa que no está más de moda que nunca no se da cuenta de nuestro presidente que no está luchando contra Franco sido tan luchando contra contar su baraka que lo eso que el misticismo islámico cree que era una bendición que vine de de la regueros de Marruecos desde el desembarco de Alhucemas de los años veinte esto es un tema es un tema que para mí el el el el el el relacionarlo con el franquismo

Voz 24 18:29 a veces pero eso pero eso está dormido

Voz 0194 18:32 eso que usted me está diciendo justifica que haya militares aunque sean el retiro que hayan firmado ese manifiesto ensalzando la figura del dictador

Voz 22 18:39 mire usted el militar en el retiro que dicen ser los retirados

Voz 21 18:43 son

Voz 22 18:44 es la mínima plenitud de derechos que tiene usted que tiene cualquier civil porque una vez que han pasado a la situación de retirados recuperan todas las todos los la plenitud de derechos que estaban limitados anteriormente en la situación de activo o la situación de reserva hablo de derechos y libertades la Reunión la calidad política de apostar por tiene perfecto derecho conmoción personal a mi hermano que ha ganado en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano español con nada más que sometido lógicamente al Athletic

Voz 0194 19:18 dígame una cosa entre los que están en activo Usted que conoce que conoce al ejército hay muchos obstáculos y muchos nostálgicos del franquismo

Voz 22 19:27 quería le he dicho que es museo hace cuarenta y cuatro años la mayoría

Voz 0194 19:31 bueno pero esto no quiere pero esto no quiere decir nada murió hace cuarenta y cuatro años pero vemos ahora mismo por ejemplo opciones políticas que que todavía siguen estando la figura dictador puede pasar lo mismo en el Ejército en que murió hace cuarenta años

Voz 22 19:42 no quieren casi cuarenta y cuatro ya bueno pues yo no lo creo no lo creo es decir siempre hay nostalgia de muchas cosas mire usted la mayor las nostalgias que ahora mismo entiendo yo que yo veo observo en los militares en mi compañero militares que la nostalgia por una nación por por un país por España que no esté en Diego ha sido puesta en riego de desunión es es esa es la mayor las nostalgias de porque el tema del del del secesionismo tema del independentismo catalán es un asunto troncal que eh la unidad de España como te sabe seguramente los oyentes los entienden perfectamente ir la soberanía nacional no mienten ambigüedades está en el ADN de los militares pero no de los militares españoles de los militares de cualquier país del mundo yo en vez de de funcionó como he mandado yo dejé el cuerpo europeo tenido bajo dando cuerdas alemana Heredia buenos de cualquier militar naturalmente que que que está en contra de la secesión y mucho menos de la burla de la tomadura de pelo que se está produciendo contra contra las leyes como hasta ahora mismo el presidente de la Generalidad con el tema es famoso de la

Voz 24 21:07 tomando el pelo queremos saber si el Gobierno

Voz 22 21:09 no Polo o el juez de tú no les Le demanda un decaimiento y los mete en el cuartelillo esta noche a dormir qué es lo que tenía que hacer

Voz 24 21:18 usted daría el salto a la política he tenido alguna oferta ha tenido una avanzar recibí reciente ha tenido alguna

Voz 23 21:29 que sí

Voz 22 21:32 pero pero pero no estoy soy demasiado demasiado joven para meterme en esos berenjenales

Voz 0194 21:39 has sido de Vox esta oferta señor pitar

Voz 24 21:42 yo no digo de quién ha sido solamente uno ha dejado más de una entonces yo lo agradezco mucho

Voz 22 21:49 eh de lugares muy distintos de yo estoy en el centro

Voz 0194 21:53 pues teniente general Pedro Pitarch muchísimas gracias por haber estado con nosotros

Voz 24 21:57 a ustedes buenas noches y gracias muy buenas noches

Voz 0194 22:01 bueno pues abro abro tertulia después de de ver cómo bueno cómo respira el ejército y cómo respira clientes de la Abogacía piensa que deberían modificarse al menos las leyes para hacer este tránsito entre el Ejército y la política pero antes Pedro déjame que te pregunte una cosa porque has estado buceando buscando datos del CIS sobre la percepción que tienen los españoles de del ejercito de manera

Voz 1715 22:23 periódica el CIS hace una encuesta que sea mala defensa Nacional y las Fuerzas Armadas el último yo encontrado es de septiembre

Voz 25 22:29 del dos mil quince Si bueno hay algunos datos yo creo que interesantes porque se pregunta a los

Voz 1715 22:37 encuestados sobre cuáles son los valores que en su opinión son más importantes en un militar bueno una militar no aparece la opción de la neutralidad política en la lista eh que aportan los encuestadores del CIS no aparece esa opción de las que sí aparecen el valor más importante y que menciona el dieciocho por ciento de los encuestados es la preparación técnica seguida de la valentía la honradez la obediencia y la disciplina más preguntas interesantes esta la diecisiete en general la opinión que usted tiene sobre las Fuerzas Armadas españolas

Voz 11 23:09 buena regular mala o muy muy buena bueno entre muy buena y buena suman

Voz 1715 23:15 más del cincuenta por ciento de las opiniones de los encuestados pero curiosamente digo yo que deben hablar de oídas porque a la pregunta de con qué interés y usted el tipo de informaciones cuadros medios hablan del ejército mucho bastante poco o ningún interés bueno pues el sesenta y dos por ciento dice que no tiene ningún o poco interés en las informaciones sobre el ejército a ver si

Voz 0194 23:39 a ver si no nos está escuchando a nadie hoy esta reflexión que estamos haciendo sobre la presencia del Ejército en la política Mila es vox quién va a pescar sobre todos decía antes en los primeros casos ni serán los últimos hay militares en el Partido Socialista hay militares en Podemos militares retirados evidentemente pero es vox quién está pescando ahora en el caladero de ejército pero nunca Ladero muy determinado destacaba antes Pablo de los fichados dos firmaron este manifiesto no me decía el teniente general hombre una vez están fuera del ejército pueden hoy pueden firmar y pueden hacerlo lo que quieran pero

Voz 5 24:17 claro no sé yo Mila

Voz 26 24:20 bueno a ver yo creo que aquí lo relevante es que son determinado tipología de militares a los que vos está reclutando para ser candidatos Castellón Cádiz Alicante Palma son son son provincias importantes pero lo que tiene relevancia desde mi punto de vista la la la estrategia que representa eso por parte de Vox que es decir que los militares vuelvan a tener algo que decir en política en España como las leyes no permiten que militares en ejercicio pues porque sino tendrían que dejar de estar en ejercicio puedan hacerlo pues entonces va a buscar entre los jubilados y entre los jubilados busca precisamente un perfil obviamente que ideológicamente coincida con ellos pero claro este es un perfil que al menos en dos de los casos y un tercero con declaraciones públicas hechas por en sitios en los que pueden identificarse son personas que han elogiado a Franco que han que han que han firmado dos de ellos el manifiesto este que que que ensalzaba presentaba el alzamiento

Voz 27 25:30 Toral como una necesidad para para parar

Voz 26 25:34 salvar al país y ahora mismo acabamos de escuchar de una persona que no pertenece a lo que no sabemos que haya aceptado ir a voz

Voz 1454 25:41 pero que no que no aceptado en ningún partido exacto pero

Voz 26 25:44 bueno que no sabemos si es la que los les Él lo ha dicho pero le hemos escuchado decir que la unidad de España es algo que va en el ADN de los militares a ver los militares pueden opinar a nivel personal de lo que quieran como quieran y donde quieran pero como militares lo que tienes que estar al servicio de la nación de los legítimos representantes de la nación por lo tanto ellos no tienen que expresar desde este punto de vista ninguna preferencia por nada porque es es

Voz 0194 26:16 bueno ni siquiera a mi la unidad de España es decir siquiera porque hubiera era exacto sí sí sí la nación decidiera la nación como Estado política etcétera decidieran que España se parte como Checoslovaquia

Voz 26 26:29 estoy parte pues deberían hacerlo deberían aceptar es un proceso democrático tomado con todas como se prevé en la Ley otra cosa que me ha preocupado es la manera como se ha expresado el el el entrevistado respecto a Pedro Pitarch sí sí sí de pitar en relación al tema de los lazos porque claro aquí Él ya se ha dejado ir un poco no diciendo bueno esto es una burla contra las leyes puede haber gente que piense que es una burla contra las leyes que hay que aplicar las leyes pero desde luego eso decir que vaya al cuartelillo a dormir si eso no tiene nada que ver con las leyes porque las leyes no prevén que pueda ser detenido ir al cuartelillo prevén diríamos un procedimiento administrativo prevén multas prevén inhabilitación en caso pero tiene unos procedimientos no se arbitrariamente ir acogerá el presidente de la Generalitat llevarlo a cuartelillo porque si ves es un lenguaje que ya me preocupa

Voz 0283 27:25 sí ha sido muy esclarecedoras la entrevista con el teniente general porque efectivamente hemos visto cómo cómo se sitúa en la defensa de esa justificación de de movilización a favor de de la unidad de España en contra de los lazos de la movilización política de los militares retirados incluso ha justificado ese pensamiento a favor de Franco que que están en su derecho pero yo creo que no se da cuenta o quiere pasar por alto que que si están en su derecho es legal digamos pero se están cargando estos dos generales la imagen de un Ejército que costó mucho forjar de un ejército separado del franquismo tú lo has dicho antes esto ha tenido connotaciones en España que no las tienen otro sitio eso pierdes

Voz 0194 28:12 sí militares perdona incluso al propio que estaban en el Ejército está hace cuatro días es decir mí que desconocemos conocemos exacto pero que esto que está diciendo ahora

Voz 1454 28:24 todos del cuartel te lo decía seguramente también cuando estaba dentro del cuartel

Voz 0283 28:28 sí sí sí efectivamente es legal tienen su opinión sí

Voz 26 28:31 lo que ya no son militares en ejercicio

Voz 0283 28:34 pueden expresarla pero es que se están cargando la imagen del ejército refleja además como Vox está apostando por la

Voz 0194 28:42 estrategia el discurso único que es la la unidad

Voz 0283 28:44 España es decir no sabemos lo que piensa de la estrategia económica de no no no su único eje de discusión es la unidad de España y asocia la defensa de la unidad de España con los uniformados y en esto sigue como en otras cosas el esquema de Bolsonaro claro el presidente de Brasil Tina siete militares en su Gobierno y quiere dar esa imagen de tranquilidad de de de de de tal es una de las imitaciones que hace aparte de otras como no acudir a a debates sólo hablaremos Paredes pero bueno es es otra cuestión lo más importante y preocupante es eso como definitivamente intentado asociar intenta vos asociar su imagen a la a los uniformados que ya vemos por este teniente general que justifican

Voz 0194 29:29 escucharla la reflexionó la petición que a raíz de estos fichajes de Vox en el Ejército retirado e insisto hacía la ministra de Defensa Margarita Robles

Voz 0136 29:37 el Ejército español no estar Fuerzas Armadas

Voz 0545 29:40 están al margen de cualquier discusión política la neutralidad políticas la clave de las Fuerzas Armadas y sería bueno que ninguna fuerza política tuviera la tentación de

Voz 2 29:50 cruzar a las Fuerzas Armadas porque si algo

Voz 0545 29:54 se caracteriza el ejército y se tiene de caracterizar es precisamente por su carácter apolítico porque defienden a todos los españoles sin excepción y lo que hace de garantizar los derechos y las libertades y desde luego que nadie nadie venga dar ejemplos a nadie de lo que es España

Voz 1454 30:11 tú tú lo decías Mila como no pueden meter a militares dentro del ejercito porque la legislación no lo permite bueno van a buscar en militares retirados de un perfil muy determinado

Voz 5 30:22 Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 28 30:29 en

Voz 0136 31:22 Nos un poco padres no bueno pero unos más que otros también femenino hoy de todas maneras nos quedamos sólo con unos no porque la cara B va a hablar de la paternidad no sólo porque sea diecinueve de marzo sino por los nuevos permisos y eso es verdad que no son para todos

Voz 1454 31:36 se queda exactamente en la ley los permisos de paternidad porque hubo retrasos no para que entrarán en vigor

Voz 0136 31:41 por si hubo primero problemas técnicos luego informáticos pero el decreto del Gobierno entró en vigor el ocho de marzo el día de la mujer en lo que esto significa en la práctica es que el uno de abril los permisos de paternidad pasarán de ser de cinco a ocho semanas luego la previsión es que en dos mil veinte suban a ocho semanas en el dos mil veintiuno se equiparan a las dieciséis semanas que tienen las madres

Voz 1454 32:04 lentamente además estamos hablando del concepto de nueva paternidad de las nuevas paternidad

Voz 0136 32:08 ves que realmente son las originales no lo que ha sido ser padre siempre es una forma activa de ejercer la paternidad algo que el feminismo reclama que es la igualdad ahora nos lo va a contar nuestro invitado pero antes vamos con el primer tema que regalamos hoy a los padres en la cara B es la conocidísima y además versión y Father and The Cat Stevens pero vamos a escuchar un directo Hessel y en el festival María del Mar del dos mil quince es como una carta Angels de despedida de un padre a su hijo el está diciendo mírame soy viejo pero soy feliz una vez fue como tú que no es fácil y luego le dice ahora sé que tengo que irme tengo que

Voz 1454 33:17 nunca de Stevens vamos a buscar el significado de paternidad la etimología de la pala

Voz 0136 33:21 bueno pues en la RAE simplemente se define la paternidad como la cualidad de padre pero claro Nos vamos a padre padres Baró o animal macho que ha engendrado a otro ser de su misma especie varón que ejerce las funciones de padre macho en el ganado destinado a la procreación cabeza de una descendencia familia o pueblo la etimología de paternidad viene del latín paterna citas de pater padre e hijos pertenencia entonces eso perteneciente o relativo al padre

Voz 1454 33:51 los términos relacionados con esa misma raíz no como patrimonio

Voz 0136 33:54 sí por ejemplo patrimonio también patria patriarcado patrón patria también de pater Patrice como país de origen de los padres patriarcado que desciende de la tiene también del griego de patriarca Patrick Arkin el padre que manda y por ejemplo patrimonio de Patrimonio un lo recibido por línea paterna

Voz 1454 34:14 hacia Martínez Mendizábal es para Leo antropólogo del equipo de Atapuerca y director de la Cátedra HM Hospitales Universidad de Alcalá Ignacio muy buenas noches

Voz 24 34:23 estamos hablando ahora Sara

Voz 1454 34:25 de de nueva paternidad tú crees que existe

Voz 21 34:29 bueno yo creo que es en antigua paternidad que por lo menos aquí en occidente recientemente pues es para está aflorando no que lo veamos la nueva paternidad

Voz 0194 34:38 cuál es es antigua paternidad

Voz 21 34:41 pues ahora se escuchaba con las definiciones de paternidad no de que que que que difícil se hacen en hacer las cosas que yo diría que paternidad ese sentimiento maternal que tenemos los machos las preside humana por nuestras alegrías y lo que quiero eso desde el punto de vista biológico dentro del grupo al que pertenecemos que son los grandes simios para ser llamados homínidos tan no son tan iba a ver si las personas eh pues es una originalidad de la especie humana es decir somos los únicos machos los hombres

Voz 24 35:12 que que dimos a nuestras crías ha recordado

Voz 21 35:14 sabemos sino a costa ocuparnos Bella ya que tenemos sentimientos maternales a nuestra crías

Voz 0194 35:20 pero si nos quedamos en lo biológico padre sólo hay uno pero el concepto de paternidad ha ido cambiando con el tiempo

Voz 21 35:28 yo creo que los locomotor dejé a uno que los barrios de la especie de que esto contesta biológico es una novela queremos a nuestras crías de lo que al comportamiento humano tiene una base biológica y luego eso está muy muy muy moderado por la cultura entonces ha ido cambiando a lo largo en el tiempo de la geografía prometió las presidiendo hacen las distintas culturas ya a lo largo del tiempo pues os ha ido expresando de distintas maneras

Voz 1454 35:52 y los roles que atribuimos en la historia al padre a la

Voz 0194 35:55 Madre excepto en el embarazo y el parto que esos es intercambiable han sido fruto de convenciones sociales lo que lo que le corresponde a uno corresponde al otro

Voz 21 36:03 yo estoy absolutamente convencido de eso no se en un hombre fuera de lo que como tú muy bien ha dicho la biología que son embarazo el parto yo esto lo demás es un fruto de una cultura

Voz 0194 36:16 ya ha habido en alguna ocasión o en alguna cultura en la que haya sido el padre el que se ha responsabilizado del cuidado de la alimentación del sustento

Voz 21 36:25 bueno los padres siempre nos hemos ocupado eso eh yo estoy hablando como biólogo y como decía Groucho Marx comparado con que es lo comparo como digo con nuestros parientes más próximos los grandes simios en los que los machos los que pasan completamente de sus ayudan en absoluto a la célula son problema de la hembra en una especie humana dependiendo de las culturas no pero sí podemos hablar de la nuestra no que ha cambiado en los últimos treinta cuarenta cincuenta años muchísimo pues incluso incluso los padres que menos se podían aparentemente copar de sus hijos como mínimo

Voz 24 36:58 o acaso iban a cazar iban a buscar el alimento

Voz 21 37:02 claro eso es una aportación tremenda eh cuidado con todas las crías porque permite pues que mujeres esos va a sembrar se puedan dedicar a cuidarlos con

Voz 24 37:13 con más tiempo no vamos a todos los que yo tengo claro dime dime perdidas no nadie tú edito si no no han dicho lo que cazar sí

Voz 21 37:21 a ser un poco esa idea de que en la prehistoria pues los chicos salen a cazar a las mujeres se quedaron en la cueva

Voz 24 37:27 sí pero es un topicazo eh así no entonces qué pasaba

Voz 21 37:33 pues mira no lo sabemos muy bien yo suelo decir que la prehistoria no conozco a nadie que haya ido ya haya vuelto a contarnos lo entonces cuenta que nosotros

Voz 0194 37:42 ya pero eso me dice pero si me dices que es un topicazo quiere decir que habéis comprobado que no era que no era exactamente así

Voz 21 37:49 bueno que no lo sabemos con exactitud que más a la prehistoria en lo que hacemos utilizar dos cosas para intentar entenderlo no uno es hacer proyecciones etnográficas veremos lo que pasa en la mayor parte de las culturas que tienen una economía apareció la cazadoras recolectoras obliga y luego hay una cosa que es inevitable cuando la prehistoria eso se ve muy bien a las representaciones pictóricas llevas películas no cuando se reconstruye la Prehistoria lo que hacemos muchas vidas proyectar sobre la Prehistoria nuestros modernos sociable nuestro afables cada eso es diabólico no porque lo que hacemos es mandamos un prejuicio en la construcción pinos vuelven un dato

Voz 24 38:26 dicen que luego no enseñamos a las aulas de los museos no entonces toda la representación

Voz 21 38:32 no es una gran mayoría el afortunadamente están cambiando de la Prehistoria setecientas pues se a los hombres cazando con lanzas

Voz 24 38:40 no son dignos tremendo pintando

Voz 21 38:42 eran mujeres siempre al fondo el acuerdo a que los niños en brazos no en eso eso es un prejuicio cultural entre además poblados por las dos vertidos por las dos vertientes se una respecto a las mujeres hoy sabemos que las tribus cazadoras recolectoras las mujeres son importantísimas en el aporte de calorías para el grupo de en la caja menor porque la caza mayor está de los hombres es muy esporádica y no es la que permite que se asustó ante el grupo y luego con otra cosa es que no verás excepto en un caso de simbiosis de comento no eras ninguna representación prehistórica nunca a un hombre a un varón con un bebé en brazos lo cual es asombroso porque los nombres nos gusta tener a nuestros hijos en brazos no demostrar que es un pedazo

Voz 24 39:32 pero cuál es la excepción no me dices

Voz 21 39:35 pues mira no son dibujo fantástico que que realizó una gran artista Sonia Cabello no es profesora en la Facultad de Bellas Artes en la Complutense pues que es el único dibujo que existe que es un pedazo de neandertal muy reacciones no es un bebé en brazos que se le vamos a saber qué alababa consecuencias ya es la única no encontrarás otra en que haya un hombre prehistórico con el y con brazos que bueno y estoy absolutamente seguro vamos no tengo ninguna duda leído la prehistoria tampoco eh eh pero así a dos hombres actuales no os gusta si queremos a nuestros hijos bueno demonios no creo que haya sido porque no sabes los extraterrestres en los últimos quinientos años más hayan cambiado no

Voz 0194 40:18 pues pues sí Ignacio

Voz 24 40:20 tiene Mendizábal muchísimas gracias muchísimas gracias al darle

Voz 31 40:40 Li D

Voz 0136 40:46 es también la recordaréis étnica Acosta como bueno la verdad que escuchando este tema y escuchando su voz es muy fácil ponerse en situación era el año mil novecientos ochenta y uno diga cuesta tenía nueve años entonces iba a su padre con todas las partes no es don Costa su padre que era músico productor letrista le hizo esta canción salía en la carátula del disco también en el vídeo y le acompañaba también en las actuaciones tocando la guitarra preguntó

Voz 1454 41:12 las tertulias las que ya se ha incorporado prescinda de la Hoz buenas noches tú crees que los hombres que conoces con los podríamos encuadrar en nuevas maternidades

Voz 9 41:21 es que yo no planteo fíjate una cuestión generacional mujer ha sido una excepción pero

Voz 32 41:29 recuerdo ese espíritu paternal de mi padre y que nacionalmente debía haber sido un hombre mucho más distante incluso de Mi abuelo es decir yo luego afortunadamente tengo un compañero que ha compartido la crianza de nuestro hijo desde el principio incluso con más dedicación que yo en muchos momentos no esto de que las madres escuchamos a nuestro hijo cuanto yo era falso lo escuchaba el padre no digo más entonces yo creo que que en el fondo la paternidad es como de como como ha dicho el biólogo que ha estado más que al magnífico esta también arraigada en los hombres si en mi entorno también eh como Cristina entre mis jefes no

Voz 9 42:08 ahí ya sabéis que a jefes llega

Voz 25 42:11 aquí en esta ahí pero me encanta lo que ha hecho este biólogo de que para venir a decir que para un mamut que cazaban los hombres que eso era este tercero

Voz 9 42:19 ahí estaban las Paloma Mila sí bueno yo creo que el

Voz 26 42:28 el tema de la paternidad así que está cambiando muy rápidamente eh pero esto es una cuestión de cultura y de roles economía de Economía fijaos que en la economía hasta hace un siglo menos hasta hace medio siglo las familias es sustentaban con los ingresos del barón fue totalmente las mucosas de trabajar exactamente excepto las del campo que siempre han trabajado como en casa y fuera eh esto hay que decirlo también pero el modelo diríamos patriarcal diríamos más extendido era este pero en estos momentos ninguna familia o pocas familias se sustentan con sólo los ingresos del necesitan los ingresos de las mujeres tienen que trabajar los dos claro y entonces ahí se produce una situación más de igualdad los roles están cambiando yo veo a los jóvenes más preocupados ahora también más conscientes de lo que significa la paternidad porque hasta ahora no es que los hombres no les preocupara la paternidad claro que les preocupaba hechos les preocupaba tanto que han tenido la posesión de las mujeres para garantizar que los hijos que tuvieran fueran realmente suyos que eso era otra cuestión no pero pero ahora yo creo que ellos la paternidad hasta ahora la la sentían intensamente la vivían intensamente el incluso consideraban que era una cuestión muy importante para transmitir herencia etcétera pero delegaba en las funciones del cuidado paterno

Voz 0194 43:53 eres déjame que escuchemos otra canción

Voz 33 43:55 por qué yo les

Voz 9 44:08 este como ya lo estáis escuchando es el fijo discontinuo de la cara B nadie diría que te gusta mucho Jorge Drexler nadie nadie es que la letra de esta canción es para quedarse con ella se titula

Voz 0136 44:18 en octubre Luca Di Luca son organismos marinos Nominees entes saque lucen en el mar está en el mar son como lucecitas que hay ahí Drexler en estaban Cabo Polonio en Uruguay allí Seven muchísimo justo supo del embarazo de su mujer dando un paseo Cabo Polonio no ese origen debida lo compara a una no no te Luca de el mar muy bonito

Voz 1454 44:42 me bonito bueno pues vamos con otro tema éste es más bien

Voz 34 44:46 en su más nada

Voz 32 44:58 el que canta Will Smith aseguró que

Voz 9 45:00 os suena la canción él habla en las estrofas de su hijo de lo que quiere al niño desde que apareció pero realmente es una versión del jazz detuvo FAS el original que es una canción de amor Will Smith Le cambió la letra en las estrofas y se queda con el mismo estribillo se queda tan contento vamos con la original que es de Gruber Washington júnior

Voz 2 45:20 año ochenta

Voz 0136 45:33 más música una canción más Illa vamos a las recomendaciones del cine pero quería que escucháramos el Papa was a Lorin stone de los treinta visión realmente es también una versión pero fueron ellos quienes la popularizaron es del año mil novecientos setenta y dos y la letra es un hijo que les está preguntando a su madre por su padre que no conoció que sí murió la madre le dice que el padre era un Rolling Stone que era como una bala perdida o algo así

Voz 2 46:00 bueno

Voz 9 46:07 tiene me estoy acordando de Fischer con todo menos

Voz 0136 46:12 su álbum tú cuentas mentiras Vic FISA es la película de Tim Burton sobre la relación entre un padre y un hijo el hijo se marcha de casa pero vuelve cuando descubre que su padre está enfermo ahí es cuando se da cuenta de quiénes realmente su padre segunda película todos están bien

Voz 9 46:34 esa

Voz 35 46:36 tienes ruedas pues claro tiene menos número puesto que hizo

Voz 9 46:40 esta es una película de dos mil nueve es un padre de familia viudo que Robert De Niro que deje de hacer

Voz 0136 46:46 el viaje porque sus hijos para casa Navidad entonces él pues se pone a visitará a sus hijos descubre que la idea que tenía de las vidas de sus hijos no se parece nada a la realidad que esperaba Íbamos con la tercera peli de hoy es también me impresionó muchísimos de dos mil dieciséis dieciséis perdón se llama Captain Fantastic

Voz 36 47:03 haremos lo que nos han dicho hay batallas que no se pueden ganar los poderosos controlan la vida de los indefensos así es como funciona el mundo ese injusto ya es inmoral y esto que escuchamos

Voz 0136 47:17 de la película es el padre y los chavales tocando y cantando este tema de a Reus is es una familia que vive en el campo el prótesis Viggo Mortensen que es el padre la madre muere se tiene que hacer cargo el padre de la educación de todos los hijos en la vida anterior ha sido muy hippie horas difícil saber dónde están los límites y cómo educa

Voz 37 47:38 bien

Voz 1454 47:44 es una novela sobre paternidad no valen los libros escritos por esos que han tenido un hijo secreto

Voz 0136 47:49 nosotros no Nobel de autoayuda yeso nada tres novelas Mortal y rosa de Francisco Umbral de mil novecientos setenta y cinco es una mezcla de poesía memorias diarios sobre la muerte de su hijo enfermos el amor de un padre que se desgarra ante la muerte de su hijo la segunda novela sería la invención de la soledad de Paul Auster realmente son dos partes de una misma historia en la primera es la relación con el padre y la segunda la relación de él con los hijos como padre y la última recomendación patrimonio de Philip Roth son reflexiones que al final nos valen a cualquiera pero realmente es la relación con su padre con Herman Roth en los últimos días de su vida y nos da tiempo yo creo rapidísimamente antes de marcharnos otro original y su copia el originales este Joe Cocker My father's son el hijo de mi padre que realmente suyo

Voz 9 48:40 íbamos con la versión escuna Riis

Voz 38 48:45 X quieres va mal

Voz 9 48:57 R de la cara B dedicada a los padres y como somos tan educadas lo que vamos a hacer para cerrar es decir adiós nosotros pues fijos discontinuos verdad aunque vaya esto es cuando aún estaban los Ronaldos del disco saca la lengua

Voz 0136 49:19 la de mil novecientos ochenta y ocho

Voz 9 49:24 hasta mañana

Voz 43 53:20 no

Voz 5 53:28 Torres buenas noches hola buenas noches así que estamos como en el club no en la John Bores y Barcelona tantos años que no voy a veces hombre de Barcelona pero muchísimos los oyes un buen día hoy está tocando a Fred Wesley pero no llego a tiempo un momento que hace muchísimo ahora me ha hecho pensar en eso

Voz 9 53:50 un libro que acaba de llegar ha logrado

Voz 5 53:52 el Unicaja de Novela Fernando Quiñones se titula turcos en la niebla ha escrito la escrito Enrique del Risco que es cubano cincuenta y dos años vive en Nueva York y cuenta la historia de un exiliado cubano que se atrinchera en su taller de carpintería porque se tiene que ir y que cuenta

Voz 44 54:11 por Face Time sus razones mi vida podría terminar en unas horas pero lo que me calienta la sangre es la sensación de que no ha empezado todavía que nunca o a empezar así que cuando un francotirador de Swat consiga reventar Mela frente de un balazo va a ser una especie de aborto como matar a alguien que no ha nacido todavía

Voz 29 54:36 todo lo que les había prestado

Voz 44 54:38 por del aborto y más si es el feto que está tomando sus propias decisiones como es mi caso