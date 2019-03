Hora 25 (19/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 la respuesta de Vox a la información que les está ofreciendo desde esta mañana la Cadena SER sobre la financiación de este partido ha sido de manual de manual de responso

Voz 1071 00:26 a al medio no dar ninguna explica

Voz 0194 00:28 sobre lo que hemos contado que la dirección nacional de Vox ordenó camuflar donaciones a través de testaferros acusarnos de fabricar noticias falsas y romper cualquier relación con nosotros que Bozzo puse a la SER de fabricar noticias falsas es de nota el mayor fabricante de mentiras acusando al medio que verifica

Voz 1071 00:45 pregunta e investiga pero así están las cosas

Voz 0194 00:48 así es como entiende el partido de ultraderecha la relación con los medios de los que no quiere saber nada a menos que sean amables por eso Bosch cuyo líder apenas aparecen entrevistas canaliza su campaña a través de las redes sociales hoy mismo tanto Abascal como el partido han respondido a la información de la SER vía Twitter han escrito tantos como han considerado necesarios ninguna explica ción sólo acusaciones la campaña a través de las redes no es lo mismo que la campaña a través de los medios y esto es importante que lo entiendan los ciudadanos los medios hacen su trabajo periodístico filtran contrastan contextualizan precisamente lo que no quiere Vox las redes no tienen ningún filtro y así el partido ultra puede dedicarse a la propaganda está estratégicamente pensado el uso de las redes como principal vía de comunicación con los votantes la propaganda les llega de manera directa así que les veremos prodigarse poco por los medios que cuestionan precisamente

Voz 4 01:40 su propaganda Ángels Barceló

Voz 3 01:44 siguen en la tertulia Cristina de la Hoz Milagros Pérez Oliva Berna González Harbour y también Pedro Blanco pendiente de cualquier última hora

Voz 0194 01:50 de sus mensajes al whatsapp Sastre buenas noches otros Barceló bueno han dado ya a las diez de la noche diez y dos minutos ahora mismo y ahí están los lazos amarillos en el mismo sitio en el que está

Voz 1071 02:00 en las fachadas de las consejerías en la fachada del Palau de la Generalitat Quim Torra intentado repetir la jugada que ya intentó hace unos días recurrir a la Junta Electoral para que le diera más tiempo para alargar su desobediencia pero la Junta Electoral ha respondido hoy mismo el tiempo para retirar esteladas y símbolos acababa

Voz 0194 02:18 las dos y media de la tarde y el proceso que ha sido desde el principio un relato de símbolos y épicas vuelve a enredarse en eso son los símbolos amarillos

Voz 1071 02:25 Torra los mantiene ahora con el argumento de que le falta por escuchar la opinión del Defensor del Pueblo catalán aunque esto último es Albert Prat buenas noches

Voz 5 02:33 buenas noches Angels es la búsqueda de un nuevo orgullo

Voz 1071 02:36 esto para mantener los símbolos que hay siguen la falla

Voz 5 02:39 la del Palau de la Generalitat luce la misma pancarta a favor de los presos con el mismo lazo amarillo que este mediodía cuando terminaba el plazo que la Junta Electoral le daba a Quim Torra para que sacará todos los símbolos el presidente catalán no se mueve ni un milímetro decide de esa acatar la orden a pesar del ultimátum de la Junta que le advierte que puede acabar en los tribunales esta tarde Torra enviaba un nuevo escrito al máximo órgano electoral le decía que no los quita porque tiene el deber de defender la libertad de expresión aunque en el siguiente párrafo añadía que hará lo que le diga el Defensor del Pueblo el Síndic de Greuges le guste o no le guste lo explicaba esta mañana la portavoz el ahí

Voz 6 03:16 que al president nunca

Voz 1071 03:19 el presidente sí que ha informado al Gobierno de que

Voz 7 03:21 el esté o no de acuerdo con el posicionamiento del Síndic de Greuges sí que seguirá las recomendaciones del Síndic como hace siempre o intenta hacer siempre el gobierno de la Generalitat

Voz 5 03:32 harta de hoy también ha explicado que la decisión de Torra la tomado Torra sólo Torra aunque

Voz 1108 03:38 el resto de los consellers ya le han dicho que van a hacerlo

Voz 5 03:40 lo mismo si les llega alguna advertencia de la Junta Electoral de esta manera el Gobierno de Jones para Cataluña hay de Esquerra quiere zanjar cualquier polémica quiere dar una imagen de unidad públicamente al sarta de insistía que no ha habido discrepancias con ninguno de ellos en la reunión de esta mañana

Voz 1071 03:56 cuando algo el Síndic de Greuges

Voz 5 03:58 de hoy esta red ha estado redactando este informe sobre si cree o no que se tienen que retirar los lazos y las esteladas y fuentes del sindicato ya nos decían que muy probablemente mañana ya conoceremos el contenido por lo tanto a pesar de que Torra ahora diga que los lazos son libertad de expresión se podría dar el caso que los acaba así retirando porque lo dice el Defensor del Pueblo

Voz 1071 04:19 subrayó Albert en la crónica el esfuerzo que hay dentro del Gober para aparentar unidad bueno existe una teoría que sostiene a veces lo hemos comentado aquí que en el mundo soberanista Esquerra apostaría por una vía más pragmática posibilista y Puigdemont tira del pelo Cata hacia una vía desobediente de hecho ya lo comentamos el viernes en la conversación contará con Campuzano a pesar de que Rufián fue quién personó Opus de Mon para que declarar la independencia aquel tuit de las ciento cincuenta y cinco bienes de plata o a pesar de que tardaron decían en Cataluña Radio esta mañana que ellos no retirarían

Voz 1108 04:48 los lazos que no se cree que han de defensa en Humgría Joyce adivinos lo moría Carlos una

Voz 1071 04:56 la Liga decía Tardá que ya no irá en las listas de Esquerra Siqueira Gabriel Rufián recuerda

Voz 1895 05:02 hay que recordar y luchar contra según qué marcos mentales muy tramposos llevar un lazo amarillo no te hace independentista te hace demócrata no es un símbolo partidista es un símbolo que quiere reflejar o intentar denunciar el hecho de que se estén vulnerando derechos civiles ya ya doce personas juzgadas en el Tribunal Supremo

Voz 1071 05:20 el personal las así que Esquerra en sus declaraciones públicas por lo menos lo que escuchamos no está por que se retiren los lazos amarillos sobre esos lazos han opinado hoy Pablo Casado Alves Rivera no tanto para pedirle a Torra que lo retire sino para centrar el foco en Pedro

Voz 8 05:35 antes Sánchez diga claramente

Voz 0763 05:38 sí Torra hoy incumple el ultimátum de la Junta Electoral que diga si el Gobierno va a hacer a través de la policía o a través de las delegaciones del Gobierno lo que todos estamos reclamando que es que se mantenga la neutralidad del espacio público

Voz 8 05:53 los haga propaganda

Voz 0040 05:54 a favor de los que tenemos y si no lo hace Torra en tu propio está prevaricado que actúe la Fiscalía porque evidentemente no atender a la resolución de la justicia es Tito y además el gobierno España tiene que actuar Sánchez lo siento mucho ya sé que son sus socios ya sé que se pasean con ellos ya sé que le apoyaron la moción de censura pero es el presente España hasta que deja de serlo

Voz 1071 06:15 Albert lo que ha hecho el Gobierno la Delegación del Gobierno en Cataluña es informar a la Junta Electoral

Voz 5 06:20 sí a las tres de la tarde media hora después de que se acabara el plazo que tenía Torra para sacar los lazos la Delegación del Gobierno ha empezado a comprobar cuál era el panorama en los principales edificios de la Generalitat en el Palau en las consellerías fue ayer la misma Junta Electoral quién le hizo este encargo de mensajero poco antes de las siete de la tarde a la Delegación del Gobierno le ha empezado a mandar información y fotografías de las fachadas de los edificios sin ningún cambio respecto ayer o la semana pasada con los mismos lazos y con las mismas esteladas ahora se la Junta Electoral pues quién tendrá la última palabra

Voz 1071 06:55 a José María Patiño buenas noches hola qué tal buenas noches ahora que era la Junta

Voz 1108 07:00 bueno no está fijado si se reunirá en las próximas horas mañana o pasado de hecho se especulaba con una reunión el jueves ya esta mañana o lo dejará para su reunión semanal de los lunes decidir entonces cuál es el siguiente paso una vez que ha recibido la constatación del incumplimiento crear remitido como decíamos la Delegación del Gobierno tiene dos vías de actuación creativa por la que puede abrir un expediente al president de la Generalitat insultarle con hasta tres mil euros irá penal en este segundo caso y dado que la ley electoral establece que la Junta en sus competencias puede corregir infracciones pero no delitos debería dar traslado por tanto el incumplimiento a la Fiscalía ya en suscrito de ayer de hecho advertía el presidente de la Generalitat que si no ejecutaba su instrucción de retirar lo que considera símbolos partidistas podría incurrir de hecho en ese delito de desobediencia

Voz 1071 07:49 el cuando actuará la fiscalía

Voz 1108 07:52 moros y la Fiscalía ve indicios en efecto de un delito de desobediencia deberá a su vez trasladarlo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dado que Torra es aforado será en ese momento también según fuentes jurídicas consultadas por la SER cuando se podrían pedir al juez medidas cautelares para que los Mossos retire los lazos brillos en las esteladas esas mismas fuentes y de acuerdo con las prerrogativas que otorga la ley electoral que hacíamos referencia señalan que la Junta puede retirar papeletas carteles urnas en el proceso electoral pero como en este caso hay un delito de por medio la retirada debería ordenar la un juez en todo caso Angels la instrucción contra Torra por este delito podría durar meses e incluso años como sucedió con la alcaldesa de Berga que fue condenado el año pasado por negarse a retirar una instalada en dos mil quince Torra podría ser en cualquier caso condenado a un año de cárcel hasta un año de prisión e inhabilitación para cargo público

Voz 1071 08:46 Patiño Albert gracias a los dos buenas noches

Voz 1108 08:49 a vosotros

Voz 0194 08:52 bueno pues aún sobre Cataluña Albert Rivera pide que la CUP deje de recibir fondos públicos tras los ataques que ha sufrido esta noche su sede

Voz 1071 08:59 en Barcelona sede de ciudadanos que ha amanecido con cristales rotos y pintadas con la firma de A Ram las juventudes de la CUP han pitado también la fachada del PP en la capital catalana Rivera pide que dejen de percibir asignaciones públicas

Voz 1108 09:11 me pregunto tiene que seguir cobrando dinero público

Voz 0040 09:13 está a un partido que reivindica atentados ataques contra otro partido alguien se imagina ciudadanos y que alguien reivindicando un ataque a la sede de otro partido bueno pues esto sobre llorar no yo no veo al punto en decirle a los partidos políticos de las instituciones del Estado que no podrá recibir dinero público quién se dedica a romper este caso la democracia y la convivencia

Voz 1071 09:35 Pablo Casado ha pedido ilegalizar a lo mismo que planteaba Cayetana Álvarez de Toledo a número uno en la lista del PP por Barcelona decía esta mañana en Televisión Española que ella es partidaria además de esta ilegalización de que el PP una fuerzas con Ciudadanos antes incluso del veintiocho de abril decía más sostenía que el proceso ha sido lo más grave que lo ocurrido a nuestra demócrata

Voz 9 09:57 eso es lo más grave que ha pasado del el año setenta y ocho

Voz 4 10:00 es ver que Tejero y Milans más grave magra

Voz 9 10:04 lo que Tejero y Milans con los tanques como se demostró Tejero y Milans entran dura lo que dura por suerte el Rey y la sociedad civil y los periódicos y los medios frenan eso esto es una movilización estos

Voz 4 10:17 suerte

Voz 9 10:17 muy peligroso porque es un golpe lo que podríamos llamar ahora los golpes posmodernos que significan movilización de la sociedad de una parte de la sociedad exaltación nacionalista movilización de la sociedad bajo una supuesta manta de pacifismo para intentar cargarse un sistema constitucional si un señor entra

Voz 1071 10:34 la pegando tiros

Voz 9 10:35 es más fácil en neutralizar que cuando salen muchas personas en una supuesta legítima votación diciendo oiga democracias votar porque no no nos

Voz 1071 10:44 queréis opinamos opina sobre las declaraciones

Voz 10 10:46 Cayetana Álvarez de Toledo pero

Voz 1071 10:49 voy con los lazos Mila con el pulso que van

Voz 10 10:51 en el president de la Generalitat que mantiene

Voz 1071 10:54 los lazos y las instaladas en los edificios oficiales a la espera dice ahora de lo que diga el Síndic de Greuges que no lo sabremos hasta mañana

Voz 6 11:03 bueno yo estoy de Ausiàs me suena a buscar una pista de aterrizaje para cumplir la la la resolución de la Junta Electoral sin hacer ver que cumplen esa resolución obedecen esa resolución no manteniendo la apariencia de una de eso no es decir es posible que el Síndic diga yo yo veo difícil que el single pueda decir algo distinto de lo que dice la Junta Electoral en el sentido de que las instituciones deben permanecer libres de simbología o de o pancartas o de eslóganes que son de signo partidista sólo sólo haría la prueba del algodón dándole la vuelta a la situación imaginemos que en los en la delegada o del Gobierno en Cataluña o en las instituciones del Estado en Cataluña militares civiles de cualquier signo

Voz 8 12:00 mañana empezarán a aparecer pancartas

Voz 6 12:02 en contra de los partidos independentistas los propios partidos independentistas clama harían ir reclamaría la neutralidad de los instituciones públicas y no creo que el Síndic de Ausiàs en ese aventuré a hacer una resolución que diga que que los las instituciones públicas no han de ser neutrales en periodo electoral aunque es verdad que los lazos desde mi punto de vista no son ni ni subversivos ni nada de que pueda considerarse una ofensa es simplemente una expresión del descontento pero es verdad que el señor Torra puede llevar lazo donde quiera y cuando quiera a los mítines a los que vaya como candidato de su partido pero cuando vaya

Voz 11 12:50 la inaugurar una

Voz 6 12:52 esa como presidente de la Generalitat o en las instituciones en periodo electoral las reglas dicen que no debe haber símbolos partidistas son las reglas que nos hemos dotado lo que pasa es que aquí en Cataluña últimamente y sobre todo los partidos independentistas las reglas no las tienen en cuenta sino las tienen en cuenta para cosas mucho más importantes cómo fue el cinco y el seis de desde septiembre del dos mil diecisiete pues menos las van a tener para

Voz 1071 13:21 sí de esas ideas obedecieron al Constitucional

Voz 6 13:23 claro ahí está no pero yo creo que este juego éste ya da la impresión de que es un poco eh a ver si quieren desobedecer quedes obedezcan no sé que haré lo que el Defensor del Pueblo el Defensor el Síndic de Greuges medida me suena a buscar una excusa para poder hacer aquello que evita males mayores que nadie les diga que

Voz 1071 13:48 pues que sean rajado Bernard sí

Voz 8 13:51 voy a la mayor porque debe escuchar al Síndic de Greuges sí que es lo que tiene que hacer algo mal pero efectivamente a qué tipo de autoridad es esta que tiene que decir

Voz 0283 14:01 en el Govern no que lo que debe hacer es es absurdo y como siempre Torra

Voz 8 14:06 dentistas nos llevan a la esquina

Voz 0283 14:08 al al rincón del ruedo al que quieren llevarnos y ahora estamos debatiendo si el síndico a decir esto sí les indico a lo otro cuando se trata de cumplir la legalidad y no quiera hacerlo está burlando y como dices ni siquiera está revelándose contra contra ella verbalmente sí de facto porque en su propio escrito de respuesta a la Junta Electoral enviado hoy introduce las dudas sobre que no sabe bien a qué edificios se refiere porque claro hay algunos que son de gestión pública de universidades

Voz 12 14:41 el pueblo realmente ella

Voz 0283 14:44 es absolutamente ridículo es decir dicen no sé exactamente qué edificios son bueno pues ahí tienes el guber el Palau del Govern que tiene una pancarta y un gran lazo amarillo pues supongo que no tiene dudas sobre este lazo amarillo pero no entonces otro capítulo de la famosa astucia de los independentistas catalanes que han dado bastante muestra de ello y que les ha llevado a a un juicio que ahora estamos que asistimos con yo con deleite francamente por por ver cómo se están retratando todos los protagonistas pero bueno vemos cinismo vemos astucia vemos jugarreta juegue cito no vemos cumplimiento vemos cómo huye verbalmente de algo que debe hacer pero que no hace en fin que lo decías

Voz 8 15:32 también te agotador es mentalmente es muy muy muy muy mentalizado es llevamos ya muchos años así y aparte de rozar aparte de saltarse la ley roza el ridículo más espantoso es cierto que Torras siempre había tenido la habilidad la astucia que es un término utilizado Tubert la de no saltarse la ley ir por el filo de intentar que es la asaltaran otros vía Puigdemont porque muchas veces ha puesto un atolladero por ejemplo el presidente del Parlament que dejó muy claro que no va a asaltar sino tenía previsto saltarse la ley aceptar votos delegados de aceptar ningún tipo de de medida que pudiera acabar con él también en en el en el Supremo Torra por su parte se ha cuidado muy mucho de no sobrepasar ese filo lo he criterios distintos entre los partidos sobre si Torra sí ha pasado ese filo de la legalidad habría motivos para actuar contra el independientemente del debate sobre los lazos amarillos por eso ella está convencida de que al final más probables que lo retirara estoy bueno no sé si si es el último cartucho el defensor del pueblo catalán es el último cartucho para justificar una retirada digamos honrosa de esos lazos amarillos o realmente está dispuesta a desobedecer vamos a ver Salsa todo la Constitución el Estatuto las sentencias del Supremo vamos a verla junto a los letrados de los propios letrados rosas que se han empezado han empezado saltándose su propia legalidad estatutaria la cuestión mes ya no tanto que va a hacer Torra yo creo que me preguntaría qué es lo que va a hacer el otro lado que lo que va a hacer la Junta y que es lo que va a hacer el Gobierno porque lo que el Gobierno ha dicho esta tarde que esto es un tema tú decías que tiene que ver el Defensor del Pueblo con este asunto no pues el del pueblo catalán pues el Gobierno ha decidido que este tema no tiene que solventar la junta electoral y que sea la Junta la que vaya la Fiscalía o que sea la Junta la que pida la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sería los Mossos

Voz 1071 17:26 para retirarlos para retirar los largos osea local

Voz 8 17:29 ha hecho el Gobierno nosotros que nos está contando que nos dicen ustedes esto es cosa de la Junta Electoral que vaya ya la Fiscalía o que pida una intervención de retirada de los lazos por parte de los Mossos lo que me resulta también

Voz 6 17:40 una respuesta bastante llamativa Dunga

Voz 8 17:43 ah no que parece que no no tienen opinión en un tema en el que lo que se está jugando es la la neutralidad de las instituciones pero ya no sólo porque estamos en etapa electoral sino porque son las instituciones que representan a todos los catalanes estemos en un momento electoral o no los lazos Vadillo pero las instituciones

Voz 6 18:02 podían haber estado permitidos en ningún momento ya pero de la misma manera que hay reglas normas leyes que prevén que la Junta Electorales quién tiene que decir que esos lazos se retiren pues también las hay para establecer cuando se interviene sino obedece y entonces el Gobierno ahí pues no tiene la iniciativa es la Junta Electoral la que tiene la potestad de decidir bueno se me ha desobedecido insto a la Fiscalía etcétera etcétera yo no veo tan escandalosos que aquí a ver yo creo que todo el mundo en este en este tema hay una tendencia muy grande a sobreactuar no puedo hacer más la ley pero el Gobierno con que diríamos con que prerrogativa ya hay unos cauces para que se haga cumplir la ley es que a ver eso esos cauce son los que están en marcha por qué se sea de pedir que el Gobierno actúe por encima de esos cauces que ya están funcionando

Voz 8 19:03 hombre yo les pidió al Gobierno al parte los mecanismos yo sí le pidió debería el Gobierno quiere averías narra los brazos no no perdones lo he hecho no sé si lo ha dicho a otro esos escucha a otro no pero el Gobierno sí podría tener por lo menos el discurso político frente a lo que está pasando con los lazos amarillos es que ni eso es que yo lo que me espero del Gobierno es que se manifieste políticamente es un hecho político independientemente de que a lo mejor se podía tomar otra actuación pero es que se ha limitado a decir que esto es cosa de la Junta Electoral Central y eso como gobierno pues sí me parece grave parece grave que no hago un llamamiento al cumplimiento de la legalidad sinceramente incluso no sé si habría posibilidad de que fuera el propio Gobierno Orchestra

Voz 1071 19:45 a quién tiene que velar por el cumplimiento esta legalidad hay un mecanismo que es la la Junta

Voz 8 19:49 litoral central pero aparte de eso te lo puedes entender políticamente

Voz 0283 19:54 no te pues de ese nombre no controlado todos pero he oido algún ministro criticando seriamente esto y apelando al cumplimiento de la legalidad no nótese decir ahora si todos los portavoces y se le ha preguntado si lo han omitido no he seguido todos los comparecencias de todos los ministros pero sí

Voz 8 20:11 todo lo saber que llevan mucho tiempo pollos e incluso pero efectivamente ahora es el momento electoral

Voz 0283 20:19 y ha habido esta decisión por cierto por iniciativa de Ciudadanos pero yo sí he oído una condena de este uso de los lazos por parte de un ministro del Gobierno efectivamente los mecanismos están funcionando hay una junta hay un electoral que ha tomado unas decisiones yo creo que es la otra parte que es Torra quién está mareando la perdiz otro capítulo de este culebrón al que nos tienen acostumbrados de ir y bueno intentando ganar tiempo no enfrentarse a las cosas no vulnerar la ley porque efectivamente desde después de los sucesos del año pasado todos intentan ahí parecer que La Habana vulnerar pero luego al final cumplen estamos en otro episodio arrestados

Voz 1071 21:05 de todo esto se solapa con y lo decías tú antes Berna eh en el Tribunal Supremo que sigue el juicio del Pucela

Voz 13 21:10 entonces ante esta concentración de gente Gd han trescientas cuatrocientas personas lo comunico al secretario de las diligencias le digo que hay que mandar a alguien allí para que nos den apoyo que que que pudiéramos Saleh salir sin sin riesgos

Voz 1071 21:27 en agentes de la Guardia Civil que participaron en varios dispositivos en este del veinte de septiembre el registro de la Consejería de Economía que escuchábamos u otros el registro Exteriores o lo que uno de los cargos del Govern Salvadó dijo a su secretaria esta mañana en que tenían orden de detenerle sí registrar su casa su despacho Alberto Pozas buenas noches

Voz 1108 21:45 hola estamos con las declaraciones que han hecho esto

Voz 1071 21:48 los agentes sí que trata de aprovechar la Fiscalía al tiempo que las defensas como es normal intentaba rebatir las

Voz 1108 21:55 si las agentes que han declarado hoy han conseguido arrojar quizá un poquito de luz en dos escenarios que todavía no habíamos visto en este a menos a lo largo de este juicio Innova de luego sobre el terreno una de las caras más desconocidas por lo menos por ahora del veinte de septiembre que fueron los registros no en la Conselleria de Economía sino por ejemplo en la Conselleria de Exteriores que está cerca pero no es el mismo se concentraron unas doscientas personas fueron a detener a uno de los altos cargos del guber supuestamente relacionados con la organización del referéndum según ha dicho hoy uno de los guardias civiles que estuvo allí a la salida había tal cantidad de gente a cometían detenerme a los coches de la Guardia Civil con empujones rompiendo incluso una de las ventanillas del coche que fue lo vamos a escuchar el propio detenido el que les imploró que les sacaran de allí

Voz 14 22:38 el detenido no daba crédito a lo que estaba viendo el detenido estaba viviendo como así está viviendo como como así luego dijo un capítulo total y el detenido lo único que decía era

Voz 4 22:53 saque de aquí por favor sacarme de aquí

Voz 1108 22:55 eso el veinte de septiembre frente a una de las consellerías registradas en la operación han Ubis un par de semanas después el uno de octubre bueno pues también ha declarado otro guardia civil Éste fue el encargado de hacer el atestado conjunto de todas las zonas rurales de de Barcelona estaba allí para hablar de violencia y lo ha hecho por ejemplo esto es lo que sucedió en la localidad barcelonesa de menos de ocho mil habitantes de San Esteban subidas

Voz 15 23:17 producen dos hechos graves más graves todavía que es una patada en la cabeza de forma violenta de un guardia civil que se cuentan tumbado en el suelo tendido en el suelo posteriormente tiene también es detenido pero es que cuando está perdiendo de uno de los dos que sí tienen ese día otro agente recibió una fuerte patada en la cabeza después una vez identificados a persona también se detiene posteriormente

Voz 1108 23:40 en fin a este Ángels muy buscados por la Fiscalía que pronuncia las palabras mágicas de la de la violencia que apuntala su acusación por rebelión las defensas como dices se quejan desde hace semanas de que algunos testigos pues desde luego no son concretos y no lo son en perjuicio de los acusados pero que el presidente del tribunal no les deja dicen poner los vídeos que supuestamente demuestran que esto no sucede así yo y lo vamos a escuchar hemos escuchado pues unos enfrentamientos

Voz 4 24:04 preguntarle si ratifica después de la advertencia dicho esta mañana equivocado en algo de lo que ha dicho esta mañana o alterado conscientemente lo que ha dicho esta mañana y ha dicho a esa rectificación era la

Voz 1108 24:20 abogada de Jordi Cuixart Marina Roig en uno de los casos este guardia civil que hemos escuchado pues si a recula en una de las cosas que que ha dicho el enfado de las defensas en este aspecto

Voz 4 24:29 grande de cartelería para mañana Pozas

Voz 1108 24:32 pues mañana el menú tenemos más agentes de la Guardia Civil algunos que intervinieron en registro revisando por ejemplo casi diez millones de papeletas en un polígono de Barcelona y los agentes que

Voz 0283 24:42 examinaron decenas de emails

Voz 1108 24:45 de los acusados que estado echándole un ojo el informe de la Guardia Civil que van a tener que ratificar que van a hablar íbamos a tener sin duda cosas interesantes llamativas porque hay afirmaciones la guardia no se limita a mirar los inmensa saca también conclusiones de cada uno y vamos a ver cómo consigue que

Voz 0283 25:00 esto pueda ir a favor o encontradas

Voz 1071 25:03 gracias hasta luego hasta mañana donde es que de los agentes ha declarado el quiera número dos de Cristóbal Montoro en Hacienda y alega que aunque el Ministerio tenía las cuentas catalanas intervenidas pues pudo haber gastos que se escaparon de su control todos estos testimonios son con los que la Fiscalía querría apuntalar la acusación por malversación

Voz 16 25:20 estos certificados llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen que son los propios estar centrado en una actividad de control financiero y presupuestario la realidad material es mucho más completa

Voz 4 25:33 y los certificados se limitó

Voz 16 25:35 van exclusivamente a temas financieros presupuestarios

Voz 17 25:40 hora veinticinco y buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos notaría gestoría registro buscas hipotecas Devine aún mejor conocerla de un banco que no te cobra

Voz 18 25:49 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 19 26:02 te invitamos a los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius y ahora inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 20 26:14 se conocen desde hace casi cuatro décadas

Voz 1804 26:16 pues yo creo crecimos en el ochenta o el ochenta y uno anterior

Voz 21 26:20 los años treinta y ocho por aceptar treinta

Voz 20 26:23 y a lo largo de ocho películas se han convertido en una de las parejas más sólidas del cine español bueno yo creo que Ana Belén y Víctor Manuel son tomen no pareja muy sólido este jueves en Hoy por hoy dos de las figuras más importantes de nuestro cine hablarán de dolor de gloria ir experiencias compartidas el jueves en Hoy por hoy Antonio Banderas y Pedro Almodóvar de cháchara con uno dos

Voz 22 26:48 durante ocho con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 23 26:53 síguenos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 0283 26:55 de Nasser

Voz 1804 26:57 buenas noches en el sorteo extra día del padre de la ONCE celebrado hoy el número premiado ha sido el

Voz 0763 27:06 veintidós mil seiscientos diecisiete ahora la serie con un premio especial de diecisiete millones de euros

Voz 4 27:14 veintiocho

Voz 1804 27:17 era buena a todos los premiados al afortunado ganador de los diecisiete millones de mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches sabes con sorteos de la ONCE

Voz 19 27:35 con sólo dieciocho años se ha convertido en la mayor alegría del madridismo esta tempore

Voz 24 27:39 habrá que que que recién llegado tan joven le dio tantos motivos de satisfacción no puedo dejar de verlo como como una buena noticia vino

Voz 4 27:49 es el futbolista llamado a liderar el Real Madrid en la próxima década concede su primera entrevista a un medio español desde que viste la camiseta blanca será en El Larguero

Voz 25 27:59 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias con Manu Carreño que hemos también en Cadena Ser punto com muestra

Voz 27 28:13 united a la Comunidad veinticinco

Voz 1804 28:15 le escucha opina en Hora veinticinco punto Torres ser los primeros no es una prioridad que esta semana este rodando últimas escenas de Cuéntame colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto hay poco saber que las mejores respuestas está

Voz 4 28:36 en la segunda pregunta pregunta

Voz 1804 28:39 pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí esa es la alzó la respuesta muy profesional y tengo que creer dejar que los sentimientos afloren con naturalidad que estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante pueda discrepar contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche encantada o si le ha gustado mucho y lo más importante sabe reírse hasta de uno mismo

Voz 18 29:20 en La Ventana su madre Frantino saca el apoyo de las TIC

Voz 4 29:24 la séptima temporada con

Voz 27 29:34 sin renunciar Chacón está teniendo una imagen nueva temporada de entre discriminado

Voz 28 29:43 esa gentuza ridículamente

Voz 2 29:46 cada mes dos capítulos de estreno está ya disponible en Podium podcast punto com un nuevo caso real

Voz 4 29:56 silencia era pura maldad eran malos

Voz 9 29:59 no eran

Voz 4 30:00 la masacre de Columbine criminal Only Podium podcast punto com

Voz 26 30:13 sí

Voz 0763 30:16 perdónenme podría poner un capuchino vale y yo quiero un mandato vale

Voz 29 30:21 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 3 30:24 vale no un cortado pero descafeinado de seis

Voz 4 30:28 estando cuatro cortados

Voz 30 30:30 no todos queremos lo mismo ni todos los su son iguales Volkswagen TIC Trotsky Rogue One world Space actuaré en cualquier caso sí eso eso es

Voz 19 30:40 Volkswagen dicen que la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras puesta en Aquarius queremos desmontar esto invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 2 31:03 cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 31:10 Ángels Barceló la tertulia Cristina de la Hoz

Voz 1071 31:13 Hoz Milagros Pérez Oliva Berna González Harbour Mariela Rubio buenas noches qué tal buenas noches tuya es la información que láser les está ofreciendo desde primera hora Iker vamos a ampliar como ex altos cargos de Vox han reconocido que la dirección del partido les ordenó camuflar donaciones de empresarios a través de testaferros de acuerdo con estas versiones Mariela la instrucción la dio Vox en una jornada de coordinación desazón tardé años eso es el vicepresidente provincial de Vox en Badajoz hasta hace menos de un año Carlos Aurelio caldito Unión asegura que recibió la orden el quince de diciembre de dos mil diecisiete durante las primeras jornadas de coordinación de Vox en la localidad madrileña de Soto del Real la directriz

Voz 8 31:51 puede garantizar a los empresarios que nadie

Voz 1071 31:53 ni siquiera Hacienda podría saber qué Donavan al partido como aceptando su dinero sí pero ingresando a través de testaferros

Voz 31 32:00 yo mejor más rotunda lo que se sugirió fue que pues PSC apostaran por más de camuflaje e incluso alguna mucho armas de ETA esta cerros fueron las indicaciones tenían sentido del interés de aquí eres no se el amor pues hacen CC picó de sugerencias para para ser sus reticencias

Voz 1071 32:22 hablo de SO2 recurrir a parientes

Voz 31 32:25 o amigos Vara para para pasar desapercibido el hecho desgraciadamente es la práctica corriente

Voz 1071 32:31 hay más testimonios Daniel Molina que ocupaba la presidencia de Vox en Toledo hasta el pasado mes de noviembre confirma también esa orden de la dirección nacional

Voz 0662 32:39 el tema de los empresarios que para decir que es que no quería que se vieran a la extrema derecha ni que fueran de este tipo así ya que la gente pensaba que los partido así directamente lo cogí éramos los directores provinciales poco gente de él de lo que es el Comité Ejecutivo provincial lo diría éramos gente de confianza para hacerlo Alfa

Voz 1071 33:01 sí de hecho el ex presidente de Vox en Toledo asegura que un constructor local le ofreció quince mil euros en un sobre dando por hecho que se iban a inscribir a nombre de terceros

Voz 0662 33:11 es señor que es constructor de la zona de aquí de de Yuncos y me trae un sobre con quince mil dos y me dice es que eso es una donación para partido que ya sabré yo como la Cope de individuos yo digo que me perdonara yo no voy a coger ningún sobre sí que lo siento mucho que si lo quieres de te lo doy en Vigo yo eso no lo voy a permitir que se cogen sobre Iker no dividamos entre los la gente del partido entre crecemos por eso digo que sí es cierto lo que estás diciendo de que dijo porque yo me he visto involucrado y ha sido una de las cosas por lo que me han echado del partido

Voz 1071 33:42 aún tercer exalto cargo provincial de Vox ha confirmado también a la SER la orden de la dirección sobre

Voz 8 33:48 de las donaciones de empresarios pero dado que siga

Voz 1071 33:50 eh vinculado al partido ha pedido que no se revele su identidad hablamos de esta jornada de coordinación de hace un par de años pero Mariela hubo una segunda convección el año pasado la consigna que dio el partido fue la misma eso es el partido celebró sus segundas jornadas de coordinación en Valdemoro Madrid en diciembre de dos mil dieciocho ya allí según los testimonios recabados por La Ser volvió a darse esa directriz como en la anterior por boca del captador de recursos de Vox vicepresidente del partido Víctor González Coelho de Portugal

Voz 31 34:19 sí sí así fue presentada efectivamente como un hombre de confianza de de la vasca Eloy Ortega Smith demás bienes encargado de la captación de dineros efectivamente

Voz 1071 34:29 de Víctor González Coelho de Portugal les hablamos Ángels a los oyentes la pasada semana porque en su empresa privada acoge la sede de una asociación ultra católica que preside Luis Alfonso de Borbón presidente de honor de la Fundación Francisco Franco bisnieto del dictador posee dedicado el día tuitear contra esta información News lo ha llamado Abascal adscrito aviso no encontraréis Vox ningún enemigo de España ni aliado de los enemigos de España tampoco ni progres ni comunistas ni separatistas ni miedos antes había recogido un tuit del PSOE con la información que tenía el PSOE el partido más corrupto de la historia de España utilizando sus amamantado medios para esparcir basura de manipulación que desfachatez cada vez que hablan vomita en mentiras y odio menos cuando están en el banquillo por chorizos que entonces hacen otra cosa explicación ni una en los tuits en Telecinco preguntaban esta mañana Rocío Monasterio

Voz 32 35:17 nosotros nos financiamos con con donaciones de particulares a las que tiene acceso todos los españoles simplemente mirando nuestra web están auditadas por organismos independientes y eso es perfectamente legal los particulares pueden hacer donaciones hasta un límite de cincuenta mil

Voz 6 35:36 de eso se financia

Voz 32 35:37 las cuotas de cada uno de los afiliados

Voz 1071 35:40 la se puede saber quién donada Vox como dice monasterio bueno pues Vox ningún partido publica los nombres de sus donantes es una información de carácter interno y protegida que eso sí de ponerse a disposición de la autoridad competente en caso de auditoría de investigación de inspección por ejemplo de Hacienda así que Rocío Monasterio no dice del todo la verdad cuando asegura que se puede comprobar públicamente la identidad de sus donantes no y esta es la clave de lo que contamos hoy porque lo que relatan los exaltos cargos del partido en la SER es una práctica ideada para sortear no la mirada pública que no la tienen sino precisamente la de las autoridades en caso de inspección gracias Mariela hasta un hasta luego hablemos de eso de cómo se financian los paros

Voz 8 36:17 todos

Voz 1071 36:20 el político recibe el financiación pública según la representación electoral que obtenga en las urnas también reciben dinero privado a través de las cuotas de los afiliados de herencias créditos o préstamos que pueden pedir también donación si esas donaciones tienen un límite sólo pueden efectuar las personas físicas no las jurídicas no pueden ser anónimas ni finalistas ni irrevocables ni pueden proceder de personas que tengan contratos con la Administración o que opten a recibir adjudicaciones el máximo que alguien puede donar al año a un partido político son recientes monasterio cincuenta mil euros si donar a más de veinticinco mil esa cándida tiene que reflejarse en la documentación contable del partido a la que se refería Mariela is someterse al control del Tribunal cuenta a catorce preguntábamos a Carlos Cruzado presidente de Gestha la asociación de técnicos de Hacienda

Voz 33 37:04 yo estaríamos hablando de donaciones anónimas puesto que no se registraría quién era el el donante también podría bueno habría que investigar si sabría fraccionado esas posibles donaciones se habría superado también esa limitación hay de cincuenta mil euros que como máximo puede donar alguna persona

Voz 1071 37:22 lo que desde luego no encaja es la figura del testaferro

Voz 33 37:25 por tanto si se utilizaban testaferros o personas que no son realmente quienes están donando ya entradas estaría incumpliendo la ley incial más esta cuando entró hace ando Esau fraccionado esa donación hasta es superior a los cincuenta mil euros estaríamos hablando de otra

Voz 1071 37:41 bueno pues hablando precisamente de la financiación del partido hemos accedido a la carta que Santiago Abascal ha enviado a los afiliados de Vox para pedirles dinero hola escribe la verdad es que estoy muy ilusionado empieza a decir perfila España viva ha derrotado a una legislatura infame que empezaba con un gobierno incapaz y cobarde termina con un Gobierno ilegítimo y traidor suerte que estaba ilusionado pero ha escrito para eso sino para pedir aportaciones para reconquistar el futuro necesitamos escribe Abascal recaudar un millón de euros pregunta puedes colaborar con tu donativo de cien euros o la cantidad que más se ajuste a sus posibilidades venga vamos con el análisis de información que desde primera hora de la mañana les está contando la Cadena SER Mariela Rubio cara nos daba todos todos los detalles Berna no hay ninguna explicación por parte del partido más allá de los ataques al medio en este caso la Cadena Ser que ha hecho pública esta información ninguna explicación sobre vamos unos datos aportados por

Voz 0194 38:37 gente que perteneció a este partido que estuvo en esas convenciones Iker recibió unas Ordes muy concretas de que tenía que hacer con las donaciones además vuestra informaciones muy puntual en cuanto a fechas Isère de ellos se puede decir que es algo sistemático porque hablamos de dos mil dieciséis

Voz 0283 38:54 siete de dos mil dieciocho hoy podemos comprobar que los vicios de la vieja política están en en esto si es que quieren ir de nuevo

Voz 10 39:03 sí pero Abascal llama a parte de la vieja política recordemos todo su tiempo su paso por el partido

Voz 0283 39:08 tanta presentarse como una opción limpia para limpiar España para defender la unidad de España etcétera bueno ya vemos que tiene todos los vicios aprendidos de de del Pitu feo por ejemplo del del Partido Popular vamos a récord dar también osea quiero recordar también el dinero del exilio iraní que fue el inicio de de las del primer dinero que recabó eso es una información que vivió el país hace unos meses no sé si recordáis un exiliado iraní muy conocido fue el que el que dio los menos donaciones au o dinero a a Vox entonces recordáis la que se montó con razón seguramente con la sospecha de financiación por parte del régimen de Podemos de Podemos bueno pues todavía no han explicado por qué había dinero iraní o de exiliados iraníes en en las cuentas de Vox ahora a mí me también me surgen interrogante de bueno quiénes son estos constructores empresarios que llevaban voluntariamente a darles el sobre de los quince mil euros es lo que yo quisiera saber

Voz 1071 40:13 tras la ahora monasterio claro de que no

Voz 0283 40:15 tras estamos auditados por auditorías independientes bueno enseñen las

Voz 8 40:21 en el Tribunal de Cuentas no hay todavía

Voz 0283 40:23 información porque no es un partido que ha llegado a algo bien no todavía ni a ningún sitio que sea Audi Table entonces bueno los interrogantes están todos sobre la mesa los vicios ya los podemos comprobar las explicaciones pues por desgracia esperemos que sean sus votantes las que exijan también

Voz 8 40:44 creo que la única explicación que han dado para desautorizar a las personas que han hablado con la Cadena SER es que se trata de presionar rebotada es del partido no pero parece que olvidan que son los rebotado los enfadados los que suelen destapar las redes de corrupción y así es como han destapado importantes redes de corrupción política en este país no que típico rebotado arrepentido Well que apartaron del reparto de dinero o el que se vio damnificado de alguna manera nos es es es el caso pero bueno el argumento de que estos son rebotados bueno evidentemente tampoco tiene por qué creerse todo lo que dicen pero hay una cosa que para mí tiene mucho peso y es que dos de ellos ayer salió con sus nombres con sus apellidos entonces que no hayan ocultado que hayan hablado de situaciones muy concretas a mí eso sí la añade un plus de credibilidad evidentemente no es una denuncia anónima no es no no son personas que no han tenido ningún problema en salir con su Ross los a decir lo que ellos cuenta que luego evidentemente cuál es la gran dificultad de de este asunto que se pueda demostrar que allá callar ha habido algún algún rastro no que haya dejado algún rastro se proceso de alguna manera alguna conversación no se se han ido a la Fiscalía con esta denuncia porque a lo mejor con esta denuncia lo que es es posibles que el juez determina la intervención de teléfonos de correos de que se pueda saber si ha habido Se ha habido los hechos han producido como ellos cuenta que ya digo yo los de la credibilidad desde el momento en que no ocultan lo que no sé si ello se se han acercado a la fiscalía y luego por lo demás la la la reacción de Vox es mi estilo Banon no esto son las pequeños esto solo los periodistas que nos atacan Éstas son las cosas que cuentan de nosotros cuando no cuentan las verdades porque luego es muy Banon también eso aquello ha pasado esto y es lo que no te cuenta la prensa por lo demás yo creo que siguen el patrón estamos hablando de partido está solado de Berna también de Podemos estamos hablando de partidos que no tienen subvenciones públicas lo recordaba Sastre porque no tienen buena casilla la van a tener en Andalucía no pero porque no tienen representación parlamentaria entonces pues claro tienen un empiezan a moverse ya en en unas líneas que que yo creo que claro que roza la ilegalidad en este caso sólo de los donantes ese iraníes ahora sale esto los partidos que inician campañas que también son costosas aunque en este caso Abascal sólo le vemos en Twitter son que en todo caso son campañas costosas y que están buscando vías de financiación no siempre muy claras bueno ya poco hay que añadir porque estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras no pilló creo

Voz 6 43:17 este asunto es muy grave porque financiación irregular e ilegal es la madre de todas las corrupciones que hemos tenido en los últimos años que han sido corrupciones

Voz 1071 43:27 es que ya no es que no hemos tenido por eso fue

Voz 6 43:30 es un curso de todo Valencia todo ha sido terrible todo ha empezado con la financiación de los partidos en gran parte no la mayor parte de los casos de corrupción que hemos tenido la reacción como decía Cristina es de manual de manual de Trump cuando hay una verdad incómoda cuando hay una denuncia que que puede dar lugar a una investigación cuando la prensa la resaca trapos sucios entonces es la prensa enemiga miente y lo hace para perjudicar de manera que en lugar de dar explicaciones se colocan en una posición de víctima victimistas Noise consideran atacados con lo cual lo que están haciendo es bueno también de manual no las personas que es son afines ideológicamente siempre tenderán a creer que lo que les digan los dirigentes de Vox es verdad lo que dice la prensa enemiga es la mentira y ellos sólo están preocupados de convencer a los propios de que los adversarios les acusa de les critiquen etc eso lo dan ya por descontado no si forma parte de de este nuevo sistema de Faye News que que bueno que cuando te acusan de una cosa que está además con testimonios que dan la cara que esto creo que efectivamente es una un un hecho diferencial no estamos hablando de fuentes anónimas que aparecen y que muchas veces las personas que se arriesgan a hacer este tipo de denuncias que saben que además corren ciertos los incluso en su integridad personal pues legítimamente se refugió en el anonimato y los periodistas Nos encontramos con mucha frecuencia con personas que nos hacen denuncias pero que luego no podemos sostener porque no nos aportan documentos o porque no quieren ellos aparecer públicamente en este caso han aparecido públicamente por lo tanto eso tiene tenemos te credibilidad además afrontaron

Voz 1071 45:28 cosa que tú estabas diciendo mina no tienen tampoco no tienen la necesidad de dar explicaciones es decir su canal de comunicación es los medios que no le van a preguntar sobre esto o las redes sociales no tienen la necesidad ni siquiera de de de dar algún tipo de explicación aunque sea con evasivas da igual pero no tienen ni esa necesidad entre otras cosa porque su líder está desaparecido

Voz 8 45:48 anda efectivamente de la ausencia por qué se presenta a la presidencia del Gobierno León

Voz 10 46:00 hay algunos medios en los que aparece estaban las tertulias de trece

Voz 8 46:03 es muy épicos pero cuando le preguntan sobre cualquier cosa será invita a responder aquello de que lleva a España en el corazón más que vas a hacer con la fiscalidad en aquí va Berna eso sí no quería subrayar decías Cristina lo de las campañas que no no tienen dinero todavía oficial de las campeones aunque sólo hablen en Twitter es que comunicarse a través de las redes sociales no es como sabéis lo qué podemos hacer nosotros es poner a otro ahora contestar un lector que nos escribe etc sino que son ellos traté Gea es muy medidas efectivamente el cara muy caras yo leí recientemente un informe sobre cómo estaban actuando en en en redes efectivamente decimos están desaparecidos no están ahí por ejemplo tienen una estrategia por la que envían sus sus frases No voy a calificarlas pero bueno yo creo que todos estamos de acuerdo sus exabruptos las envíen a los rivales a los consideran enemigos por cierto que ellos están hablando de enemigos es decir alguien de Podemos alguien de forma que es la reacción por parte del enemigo Ossa de digo enemigo porque ellos dicen enemigo del de Podemos de uno de izquierdas la reacción airada indignada de alguien a sus exabruptos lo que genera un una ola de de reproducciones y de tuiteo sigue de comentarios que en la que pescan seguidores no evidentemente no en todos los seguidores de esos rivales enemigos entonces una estrategia me Division yo muy interesante lo traída de La Sexta que hablaba la cantidad de twis que va lanzando los distintos partidos Vox no era el que más tweets lanzaba pero sí el que más interacciones por no

Voz 10 47:44 claro claro mi querías añadir algo Congreso veinte si en esta línea

Voz 6 47:48 a los medios y las redes son la caja de resonancia que ellos utilizan no quieren dar entrevistas no quieren interactuar con los medios tradicionales porque saben que son medios hostiles en el sentido de que aplican un periodismo riguroso no les eh a la prensa que que que hace un periodismo riguroso pero si le interesa como caja de resonancia es decir para aparecer como víctima delante de su público y es un público que además es proclive proclive porque es un público que tampoco ama especialmente el periodismo riguroso no Un

Voz 1071 48:24 el último dato sobre los ingresos de Vox Pedro bueno

Voz 1108 48:27 lo decía de Rocío Monasterio que las cuentas públicas que se sabe quién dona y que están auditadas por organismos independientes esto es tan sencillo como ir a la cuenta a la página mejor dicho de Vox en Internet bajo el epígrafe transparencia tiene las cuentas de tres ejercicios dos mil

Voz 0283 48:44 quince dieciséis y diecisiete