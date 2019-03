Hora 25 (19/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 con pues mañana iba a haber un acto de presentación de de las cabezas de para las listas del Senado que no case confirmó de un actor Madrid se los que eran los que que era para eso esa desconvocado esta tarde y efectivamente el está sin cerrar y el encaje está siendo muy complicado porque hay muchos dirigentes que han saltado de las listas del Congreso como puede ser Fernández Maíllo como puede ser Carlos Floriano que imprevisión iban al Senado pero bueno te están teniendo dificultades con con encajar los nombres luego hay una hay una peculiaridad también del futuro el grupo popular del Senado ha insistido mucho Genova en que éstos van a ser los senadores de ciento cincuenta y cinco su poco incluso el lema no los senadores de ciento cincuenta y cinco ellos que también han advertido en que no va a haber ni un catalán entre los senadores de ciento cincuenta y cinco porque el PP nunca ha tenido un senador electo ya lo único que tenía era por designación autonómica pero después de perder siete diputados de pasarán a cuatro se quedó sin senador catalán entonces se quién ha alertado también de que a lo mejor sea interesante meter algún catalán aunque fuera por otra circunscripción porque es que ni siquiera va a haber un representante del Partido Popular catalán en en la nueva Cámara alta con la que Casado pretende poner en marcha hace cinco

Voz 0194 01:17 el viernes hablábamos Mila algo de de las de las listas y cómo estaban configurando luego lo fuimos ya comprobando el fin de semana y el lunes no todo en torno a los líderes en este caso Pablo Casado pero lo mismo pasa en el resto de partidos que son ellos quién deciden eh obviando pasando por encima de las agrupaciones de los militantes de las circunscripciones se generan problemas como éste

Voz 2 01:43 yo creo que estamos ante un repliegue de los partidos que en los últimos diríamos de los últimos diez años conforme iba creciendo las le iban creciendo las críticas a al bipartidismo iba creciendo la desconfianza hacia los aparatos de partido porque eran vistos por la ciudadanía como prácticamente empresas de colocación etcétera Una de las reacciones que ha habido por parte del PSOE y también de los partidos nuevos era la idea de de de hacer ambas formaciones políticas au de abrir las ventanas de estas formaciones políticas y que hubiera primarias y tuviera una democracia interna lo que estamos viendo ahora es un repliegue de ese de esa apertura que se había producido y que había arrastrado de alguna manera algunos tardaron más que otros en en en establecer mecanismos internos de democracia pero en realidad se iban acoplando a esta corriente

Voz 1 02:43 que había pero yo creo que ahora estamos en un reflujo muy caro

Voz 2 02:47 estamos en un reflujo porque creo que responde a la necesidad de los líderes de estos partidos de y a asegurar que en una etapa política en la que van a necesitar diríamos pactos y algunos de ellos pactos que son percibidos por sus propias bases como problemáticos pues no tener demasiada oposición Internet poder hacer y deshacer con mayor libertad si tienen una una unos grupos parlamentarios que son muy homogéneos que no tienen pluralidad etcétera no esto empobrece un poco la democracia porque bueno hasta ahora teníamos un dos grandes partidos que representaban el sistema bipartidista y dos pequeños partidos en los en los aledaños ahora tenemos muchos tenemos más partidos en el escenario político entonces tienen más necesidad de cerrarse cuanto más se cierran más empequeñece en porque tampoco cerrándose dan respuesta a la necesidad de las diferentes sensibilidades que hay cada vez más en el escenario político así que no sé cómo puede evolucionar esto pero no no creo que evolucione en un sentido positivo de de la apertura de más democracia etcétera

Voz 1 04:09 si luego hay además hay otro aspecto que que es muy importante y es que las primarias que nacieron como para responder a una necesidad de democracia interna mucho mayor que la legislación española todavía no no contempla en contra de otras legislaciones como la alemana etcétera empezaron a a a utilizar las primeras primero en el PSOE por último en el PP aunque muy indirectas todavía hace para fortalecer la democracia interna se está utilizando realmente para fortalecer al líder elegido en esas primarias y que ha tenido todo el poder para elaborar sus listas bueno de forma muy personalista muy cesa arista casi no entonces podemos comprender es comprensible que quieran efectivamente como dices Mila en tiempos en que van a tener que decidir coaliciones no muy populares en sus propios militantes pero en el fondo bueno pues estrechan el margen de de debate al eliminar la disidencia

Voz 0194 05:11 vamos a abrir la crónica internacional y lo vamos a hacer con una novedad a esta hora de la noche sobre el tiroteo bueno que todavía no sé cómo calificar qué pasó

Voz 1715 05:20 ayer de momento tiroteo ataque ya veremos si de atentado terrorista hace unos minutos la policía holandesa ha informado de la detención de una segunda persona un hombre de cuarenta años aproximadamente que ha sido detenido esta tarde a última hora ha sido detenido por qué la Policía dice Se sospecha que tiene algún tipo de relación con el tiroteo aunque el papel que había jugado está todavía bajo investigación de momento y tras el hallazgo de una nota en el vehículo del principal sospechoso de ese tiroteo hoy ha vuelto a cobrar fuerza la hipótesis de que fuera podría tratarse un atentado terrorista pero no está cocer

Voz 0194 05:56 venga pues seguimos avanzando con la crónica internacional yendo Washington que hoy una buena fotografía del rumbo que toma el mundo por qué Tomás recibido a Bolsonaro en la Casa Blanca Marta del Vado buenas noches

Voz 1 06:09 hola buenas noches acordábamos esta tarde que ha Bolsonaro algunos

Voz 0194 06:12 le llaman el trámite el trópico tanto como lo han mira en el encuentro han exhibido una gran sintonía sintonía también sobre Venezuela

Voz 1510 06:20 si el trance el trópico y Bolsonaro del norte como les llama John Bolton Venezuela ha sido uno de los asuntos principales y efectivamente los dos presidentes están en esto también en el mismo canal

Voz 3 06:32 andenes se encuentra aquí

Voz 1510 06:36 Venezuela no puede seguir así ese pueblo tiene que ser liberado decía Bolsonaro que no ha aclarado si apoyaría o no una intervención militar esto

Voz 4 06:45 o sea que tú era ahorros son

Voz 1510 06:50 Donald Trump asegura que con esta alianza de las dos economías más importantes del continente americano estamos ante el ocaso del socialismo en el hemisferio occidental mandando a la vez

Voz 2 07:02 un mensaje en clave interna

Voz 4 07:04 lástima no atendieron aire es sexo

Voz 1510 07:08 lo último que queremos en Estados Unidos es socialismo refiriéndose sin citarlos a los demócratas como Bernie Sanders que se autodenominan socialistas que en este país ya sabéis que son tabú bueno ambos mandatarios han cerrado acuerdos en comercio trampa va a apoyar la candidatura de Brasil a la OCDE también quiere que Brasil sea un aliado militar preferente quizás dentro de la OTAN ha dicho Estados Unidos va a poder usar la base militar espacial de Alcántara Ibra Silva eliminar todos los visados para los ciudadanos estadounidenses

Voz 1 07:37 tu mente vamos

Voz 3 07:40 las duras dentro de medicinas

Voz 1510 07:42 Bolsonaro de voto ha defendido a la familia tradicional y adiós ya augurado que Donald Trump va a ganar las presidenciales de dos mil veinte

Voz 0194 07:52 el hombre cuyo padre

Voz 1510 07:54 decir ha dicho que sí que él también está de acuerdo Bolsonaro váter minar su viaje en EEUU con una reunión con líderes evangélicos esta primera gira internacional la va a acabar en Israel donde mostrará su lealtad a Benjamín Netanyahu para que no queden dudas si las había del lado en el que en su posición en el escenario mundial Bolsonaro con este viaje declara al mundo que pretende seguir la estela de su maestro Donald Trump siguiendo sus pasos populistas anti niños

Voz 0194 08:21 ideas mediante gracias Marta un abrazo algo más que buena sintonía no entre en mi Bolsonaro amor es decía me decían las amistades peligrosas de detrás no son bastante inquietantes y en política internacional mucho más la crónica internacional también trae complicaciones como no por el Brexit aunque si fueran Melli bosques ras han Bolsonaro pero no no efectivamente esta vez hay que decir que las complicaciones no llegan en las últimas horas de Londres sino de Bruselas donde están a punto de que se les acabe la paciencia europea saben está en principio dispuesta a darle a Theresa May una prórroga para salir de la Unión Europea pero como el presidente del Parlamento británico lo contamos anoche se niega a que se vuelva a votar lo que otras veces ya le han rechazado dos veces ahora en Europa no lo tienen del todo claro así que ahora quizá nos vamos al mismo día en que estaba previsto el Brexit qué es exactamente dentro de diez días el veintinueve cuando a lo mejor Europa tiene que decidir qué hace antes esta misma semana Se se van a reunir los líderes europeos y jueves y viernes el negociador europeo del Brexit Michel Barnier se planteaba estas dudas esta tarde avisaba de que

Voz 2 09:29 no van a dar prórroga al Reino Unido a cambio de nada

Voz 5 09:34 cuál sería el propósito y la consecuencia de una extensión y cómo podemos asegurarnos de que al final de una posible ampliación Nos encontramos otra vez en esta situación en la que estamos hoy en cualquier caso el Consejo Europeo necesita establecer lo que es mejor para los intereses de la Unión Europea extender la incertidumbre sin un plan claro deberá costes adicionales a nuestros negocios también incluirá un coste político para la Unión Europea

Voz 2 09:59 qué es lo que falta bosque Theresa May envíe la carta para explicar precisamente qué es lo que ofrece si puede ofrecer algo a cambio de esa prórroga corta que es lo que ya está

Voz 0194 10:09 yo y en eso estamos Pedro no la espera de de la carta

Voz 1715 10:12 si la carta según el portavoz de Theresa May podía haberse enviado hoy o mañana la BBC cuenta hace unos minutos que Downing Street confirman que la cartas enviará mañana miércoles

Voz 0194 10:25 eso sí sería alguien que pensaba pasar la noche en vela pendiente de la carta tenemos que esperar a mañana para saber qué es lo que ofrece Theresa May a cambio de de

Voz 2 10:35 la prórroga y en línea con esas voces que antes escuchábamos

Voz 0194 10:38 llegan de Bruselas el presidente francés avisa con que igual vetó

Voz 2 10:41 la prórroga corresponsal en París Carmen Vela buenas

Voz 0194 10:44 noches muy buenas noches porque hace saber que se agotan

Voz 0390 10:47 tiempo sí a dos días del Consejo el Elíseo ha vuelto a presentar la cara más firme al alertar que de que una extensión del periodo de negociación para el Reino Unido no es evidente ni fácil ni automática podría Francia vetar una prórroga como la que parece quiere pedir la primera ministra británica pues es un escenario posible si las condiciones para eso sanción esta exención no serán estas condiciones son primero han dicho que el Gobierno británico presentó una estrategia clara un plan que pueda conseguir una mayoría en el Parlamento británico segundo esa estrategia no perjudica las instituciones comunitarias eso quiere decir que la extensión de las negociaciones complica la vida a todo el mundo porque seguirían teniendo daños en el Parlamento osea tendrían que participar en las elecciones comisario en la Comisión Londres tendría su sitio en el Consejo influyendo en decisiones futuras pese a que su objetivo es abandonar el club los altos funcionarios del Elíseo advierten también de que cualquier prórroga tiene que ser votada por los veintisiete países miembros y a juicio de París el mejor camino sería que el Parlamento británico votara de aquí al jueves el documento de salida ordenada que ya han rechazado dos veces los Comunes en este caso no queremos han dicho los consejeros de el Elíseo que ninguno de los Veintisiete se niega una extensión técnica de un par de meses más allá del veintinueve de marzo para que el Parlamento pueda votar esas leyes necesarias y lo desea pero

Voz 1 12:11 la irritación aquí en París

Voz 0390 12:14 dentro muy preocupado hay mucha preocupación no París recuerda que Francia ni ningún otro miembro de la Unión han intentado empujara al Reino Unido para que se vaya que nadie lo ha querido ni lo quiere pero que dos años bastan ya han recalcado que se ha intentado todo para que el divorcio sea ordenado y Francia insiste en que no habrá sanción sólo para salvar al Reino Unido de una salida caótica Si el Brexit Se produce sin acuerdo

Voz 0194 12:39 gracias Carmen hasta que

Voz 1722 12:41 hemos un acuerdo de retirada que es el mejor posible el único via el Parlamento británico tiene de entenderlo España tendrá una posición constructiva para lograr una salida ordenada del Reino

Voz 2 12:51 se decía esta tarde Pedro Sánchez que avisaba de que tiene que aclarar qué es lo que quieren

Voz 1722 12:56 si no se ratifica el acuerdo de retirada antes del veintinueve de marzo escucharemos con atención cuál es la propuesta que hace el Gobierno británico Sí se propone una extensión deberá implicarnos para qué con qué fin por cuánto tiempo no se puede avanzar haciendo circo no se puede avanzar haciendo círculos el Banco de España

Voz 0194 13:16 ya proyectado hoy posibles escenarios en el caso de que se produzca el Brexit una salida con acuerdo tendría dicen un efecto mínimo en nuestro PIB hombre éxito ordenado pero sin acuerdo restaría medio punto a la economía española y en cambio un Brexit a las bravas supondría un impacto en cinco años de más del cero con ocho de nuestro producto interior bruto es decir más de diez mil millones de euros tomando como base las estimaciones de PIB del Gobierno para este año para dos mil veinte vamos a acabar el programa como lo empezábamos deseamos cuando hablábamos de los lazos y de los símbolos no que cansancio que cansancio produce también el Brexit en este punto en el que nos encontramos porque ahora mismo

Voz 1 13:55 se nota por las declaraciones

Voz 0194 13:57 como a Europa se le va acabando la paciencia no sólo a los responsables de las instituciones europeas sino a los máximos responsables de de los países de los estados Macron escuchábamos a también a Pedro Sánchez ya que es lo que quieren y sobre todo qué es lo que ofrece May para para pedir esta prórroga no que no lo sabremos hasta mañana pero que algo tendrá que

Voz 1 14:16 que se lo debe estar ella sí que va a pasar la noche en vela preparándolo nosotros no no pero es verdad como la tensión que hemos tenido estos meses por el Brexit se traslada ahora a la tensión por la prórroga que es como el rizo dentro del rizo cuantos rizos más habrá dentro de este nuevo Rizzo pues un montón es muy cansino efectivamente es muy grave lo que está ocurriendo sea no es un país que lleva décadas integrado en la Unión Europea y que está comprobando ahora como es muy difícil deshacer todos esos hilos que han hilvanado y cosido toda esta relación May ha sufrido un traspiés enorme lo habéis mencionado tremendo a su estrategia porque ya estaba en la estrategia de desgaste pensando que cinco minutos antes del final podía volver a someter a votación el acuerdo en el Parlament en el Parlamento el Barça iraquí

Voz 6 15:09 eh esto es su ayer que se dejó ayer exacto de esa forma que bueno

Voz 1 15:15 Justa May sus todavía

Voz 7 15:17 a aliados

Voz 1 15:20 a revertir esta decisión del speaker pero pero éste

Voz 7 15:24 ha tirado de una

Voz 1 15:26 no legislación sino de una práctica que por lo visto es de mil setecientos doce que se utilizó de mil setecientos épico y que se utilizó por última vez en mil novecientos doce en el de no permitir que se volviera a votar una una cosa han tenido que recurrir a la a la práctica es es lo que forja la el pilar de la democracia británica pero bueno es un es otro otro episodio

Voz 2 15:51 Milá de un prócer buenos que están en un bucle y entonces eso alguien dice aquí no se puede seguir votando indefinidamente la misma cuestión sin modificar nada eternamente

Voz 0194 16:02 para volver a llevar lo mismo claro

Voz 2 16:04 por otra parte en la en la Unión Europea también plantean el mismo dilema prorroga para qué sino se modifica nada es decir esa prórroga en qué se basa en que justificada no cambio de que durante esta prórroga que es lo que va a hacer el Reino Unido que puede conseguir una tiene sentido si hay una propuesta que se puede conseguir gracias a esa prórroga pero sí la prórroga es en el vacío pues no no veo yo la

Voz 8 16:38 no sé es que estamos en un bucle que que bueno yo yo conozco algunos británicos que los pobres están si en desesperado que es a España además tienen muchas inquietudes respecto qué puede pasar con ellos y no sólo británicos que viven aquí hay muchas empresas que con intereses allí aquí mezcladas es es decir que hay mucha gente pendiente de la decisión que se pueda tomar y estamos ya decíamos antes a diez días de veintinueve de marzo

Voz 1 17:00 estamos en una situación de hartazgo generalizado con el Brexit lo que sentaran en el Reino Unido con este asunto con este pero hay excede mezclar con preocupaciones exacto claro claro osados pero es un asunto que es de los que depende su futuro qué tendría cae a ver algunas vías de diálogo entre las fuerzas políticas del Reino Unido intentar ofrecer algo viable es verdad que no tiene sentido ir a una nueva votación sólo una votación cuantas votaciones llevan ya si si no hay de momento ya a lo mejor dentro de unas semanas se alguna posibilidad de que hayan variado las fuerzas pero es que de momento no estoy en una y entonces ya opera vuelos no ha variado de unos unos espera que caiga y lograr su avance lo único que yo creo que hubiese sido una salida para estas situaciones y a un segundo referéndum Koke veo que pudiera ir a todo esto siga corriendo el reloj para la yo para gracias decisiones europeas que ya están convocadas un reparto y que hay un reparto el Reino Unido va a tener que presentarse es algo que que hay un cuarto

Voz 0194 18:09 va a ser que no está al Reino Unido más que le tocaran

Voz 1 18:12 España España si hay alguien de esas listas paradoja de todo esto es que hay un proceso para elegir al nuevo Parlamento Europeo y no sabemos que va a nacer había es decir algo no yo quería decir

Voz 2 18:23 que es es difícil que se plantee un referéndum

Voz 1 18:25 exactamente pero creo que antes de ver pasar

Voz 2 18:29 a unas elecciones el mandato de esas elecciones puede permitir que un segundo referéndum pero antes habrá que pasar por las urnas no como referéndum sino por por las urnas diríamos para para aquilatar y para ver qué qué opina exactamente era lector

Voz 0194 18:43 a ver a ver qué sale también de esas urnas bueno claro se árbol pero pensamos que estamos que las selecciones pueden ser la solución o no

Voz 1 18:51 bueno eso no se ha movido la opinión pública británica e indiscutible en la legitimidad de un segundo referéndum Berna pasión a esta recorrido creo que ya no hay vuelta atrás y la legitimidad de un segundo referendo que muchos lo habríamos deseado es muy dudosa porque qué vas a hacer un referéndum hasta que logre estar solo

Voz 9 19:17 creo que es menos a Dios

Voz 1 19:20 sería se podría dudar de esa legitimidad pero puesto que no dan ninguna solución yo creo que es la única sí

Voz 0194 19:25 saludamos a esta hora de la noche Enrique Hernández director del periódico muy bueno las noches bueno aquí estamos nosotros con el Brexit aunque empezábamos a las diez con los lazos y las señeras y entiendo que esto también la portada del periódico

Voz 10 19:39 me me dijo con unos cuantos días consecutivos Iquique una mujer cargo exacto no de hecho el sainete de la clara no ocultamos nuestro hartazgo tampoco con este asunto que ya había comprado ya hasta el paroxismo no era el hecho de que el presidente Torra diga que los once que Galán lo que les parezca pero que lo acatará la decisión doctor actoral acataría así se lo pidiese el Iker euros para mostrar el intento irritar al ritmo absolutamente ridículo y cuando íbamos a noticia toda la atención es una entrevista Santiago Abascal en publicaciones especializadas ganar fueron humanístico en la que defiende directamente lamenta librería

Voz 11 20:22 transmitir sus defensas propias Miguel Bosé me hago absoluta perdone perdone no esquema Bolsonaro hay trampa absoluto pasan esos antecedentes penales Enrique

Voz 10 20:36 una entrevista que se publica apenas cuatro días después de que Nueva Zelanda hay abierto debate sobre sobre este mismo asunto a raíz de la masacre y holandeses más sensatos que quizá aquí estas propuestas ambas que deberían de caso junto a ello llamamos la devaluación de los salarios de igual acusaban en estos la de mañana

Voz 0194 20:58 pues Enric muchísimas gracias como siempre hasta luego cuando decíamos antes que no daba entrevistas Santiago Abascal claro no da entrevistas Irak pero bueno de del sector armamentístico Sastre las frases

Voz 1071 21:12 citaba ahora en rica Nueva Zelanda y mira frases de su primera ministra arden después del ataque de un ultraderechista contra dos mezquitas

Voz 12 21:24 Carmen Thyssen extremeñas para Gil huevo a Spike Dunga

Voz 1071 21:30 me escucharán decir su nombre el nombre del terrorista es un terrorista es un criminal es un extremista seguirá sin nombre para mí al resto de les suplico digan los nombres de las víctimas el nombre del hombre que les mató en Israel es noticia hoy que la ministra de Justicia haya hecho un vídeo electoral en el que aparece junto al ministro de Educación el líder ultra Bennett ella se roció con un perfume la marca se ve en el vídeo la marca de ese perfume es fascismo se le que promete cambiar el sistema de justicia en el cuando lo huele dice la ministra a mí

Voz 13 22:06 a mí me huele a democracia

Voz 1071 22:15 este es el Sporting completar el ojo antes comentábamos la novedad Nos lo contaba Pedro que la policía ha detenido a una segunda persona en bueno el primer ministro holandés hoy ha visitado a los heridos del ataque de ayer pero mientras en el Parlamento la extrema derecha le está pidiendo que explique por qué el detenido estaba en libertad a pesar de tener nueve antecedentes por delincuencia como otras cosas que siguen ocurriendo en nuestro continente muy cerquita de aquí al menos diez personas entre ellas había una mujer embarazada han muerto al naufragar el bote de Goma en el que salieron de Libia y con el que pretendían llegar a Europa no lo ha conseguido hoy el Ministerio de Interior italiano Matteo Salvini ha ordenado incautar un barco que rescató el lunes a cincuenta migrantes lo tiene detenido frente a las costas de Lampedusa ahora van a interrogar los carabineros a los miembros de la tripulación frases de Salvini que recuerdan a las últimas frases que ya había pronunciado Salvini

Voz 14 23:06 esta no sustancialmente cometen dos pisos tormentos de la inmigración clandestina porque están favoreciendo

Voz 1071 23:16 la inmigración ilegal Unicef se está movilizando en Mozambique después del ciclón que ha arrasado parte del país esta tarde el presidente mozambiqueño ha confirmado que haya más de doscientas muertes confirmadas las cifras se teme que podría alcanzar el millar además la vida de cien mil personas corre peligro frases del responsable de Unicef en este país africano

Voz 15 23:33 ahora se dice soy un desastre como las

Voz 1715 23:36 antes inundaciones la prioridad de Unicef es ayudar

Voz 15 23:39 a los niños y familias que han perdido sus hogares

Voz 1071 23:41 es decir este Unicef sobre el drama que está viviendo en Mozambique y bueno antes de acabar hoy es la noche de Sant Josep así que en nada en un poquito más de media hora la cremà de las fallas grandes las pequeñas las infantiles Yaser llegas a tiempo sabes llega bueno nos queda Ramoneda

Voz 16 23:58 el dietario

Voz 1150 24:02 los socialistas de un optimismo peligroso porque nada está escrito para el veintiocho de abril el electorado conservador está movilizado con las peores banderas y a costa de abandonar el centro pero irán todos es el electorado progresista viene dando síntomas de que empieza a despertar pero llegará a tiempo el efecto bola de nieve el presidente Sánchez encontrar el tono no sé que por ganar legitimidad al centro al eje de las urnas a partir los suyos y todos sabemos que hay sectores muy poderosos que desearían un gobierno PSOE Ciudadanos no es un momento para frivolidades la situación es muy delicada y hay que parar los pies a una derecha que lleva al nuevo fascismo a cuestas la obligación de un gobernante es gobernar no cayó ha sido una falsa figura de héroes no tiene sentido que Torre intente retrasar el cumplimiento de la orden de la Junta Electoral gélido ordene a recrear lazos amarillos de Generalitat ni que busque socializar el problema dejando la decisión en manos de cada Conselleria él es el responsable en última instancia que ganaría con una inhabilitación seguir dando lavada obtener el reconocimiento como le ha dado su papel de vicario de Puigdemont el tiempo de jugar a hacer política se agota lo que se necesita es un liderazgo efectivo que trabaje a fondo para el retorno a la política de lo posible no tiene sentido mantener la ciudadanía encallada en una promesa que todos saben que hoy no está a su alcance cosas que sólo ocurren en Francia ayer lunes el presidente Macron estuvo debatiendo durante ocho horas y diez minutos hasta pasadas las dos de la madrugada con sesenta y cuatro intelectuales y académicos franceses de diversas disciplinas France cumplirlo emitió en directo esto no era una jornada fácil para el presidente porque el fin de semana los sectores radicales de los chalecos amarillos habían incendiado lesión se dice el día giró entorno a un discurso Securitate oír las promesas de mano dura la noche un diálogo interminable con aquellos que al decir de Macron saben quizá los conocimientos cómo combinar representación y deliberación cómo hacer más horizontal un régimen tan vertical como la Quinta República el Francia ni la marea digital ha conseguido hogar todavía la vieja figura del intelectual público no sé qué pensaría Macron de Peter Sloterdijk filósofo alemán que estos días presidente en París un libro en que describe Europa común club de perdedores

Voz 9 26:14 nos vamos Cristina de la Hoz Milagros Pérez Oliva Berna González Harbour hasta la semana que viene una semana Sastre hasta mañana la crema por la tele por como Radio Valencia hasta mañana y noche creo veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

