Hora 25 (20/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

hola buenas tardes parecía un gesto de respeto a esa institución cuando sólo era una maniobra dilatoria más el Síndic de Greuges ha desvelado que el viernes de la semana pasada le hizo llegar a Torra un informe en el que apoyaba la retirada de los lazos amarillos ordenada por la Junta Electoral

Voz 0831 00:51 ante la campaña natural y después actual también edificios públicos puede haber expresión de la mayoría que gobierne aquí hay funciones de simbología e con con Keita pero que en periodo electoral esta simbología Jenny vicios públicos tal como dice la Junta nos debería exhibir el presidente de la

Voz 0194 01:15 Generalitat se había comprometido a asumir el criterio que fijar arribo hilo que estudia ahora es cambiar unos lazos por otros los amarillos por unos blancos con ribetes rojo que según ellos simbolizaban a la democracia los lazos y la presencia de los símbolos independentistas ha sido el argumento central en el cara a cara de esta mañana en el Parlamento catalán entre Inés Arrimadas el president

Voz 4 01:33 de la Generalitat que parte de retire la propaganda separatista no ha entendido señor Torra que aquí son muy gallitos el gol ante los jueces no veas cómo se vienen abajo eh

Voz 0831 01:43 ustedes consideran que los nos amarillos y los esperada son símbolos políticos ustedes han aceptado que tenemos presos políticos presos políticos

Voz 0194 01:50 por cierto que se ha convertido en protagonista de la décimo novena jornada del juicio por el uno de octubre un agente de la Guardia Civil ha contado que fue visto entrando la nave que almacenaba millones de papeletas del uno de octubre

Voz 5 02:01 las vigilancias les hicieron sobre la nave ahí se dieron una serie de personas los días previos a la entrada y registro señor su Trías medio en las naves Mercedes el actual presidente de la dieta pintor si se viera una seis personas que entraban y salía una con alguna caja se dio en los en las vigilancias

Voz 0194 02:21 del Brexit del nuevo calendario que se abre después de que Theresa May haya pedido formalmente una prórroga del artículo cincuenta Pedro las

Voz 0831 02:27 ha dicho que otra manera después de que yo ha pedido que se retrase la fecha para el divorcio prevista inicialmente para el veintinueve de marzo made pide que Europa amplía ese plazo hasta el treinta de junio yo en Bruselas

Voz 6 02:38 sólo Tristán

Voz 0831 02:40 el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk ha citado los pasos a dar a partir de ahora Sima Iker una prorroga ha dicho que el Parlamento apruebe primero el acuerdo del Brexit que ella rechazó la semana pasada el Parlamento británico ha celebrado esta tarde un debate extraordinario ese país esperan novedades en las próximas horas no se descarta una declaración institucional de Theresa May esta misma noche por la mañana

Voz 7 02:59 vais a ser lo entendió

Voz 0831 03:03 también en el Parlamento la primera ministra confirmaba que llevará a la Cámara de los Comunes una nueva propuesta para que sea votada por tercera vez y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:13 tardes tenemos en juego la Champions femenina de fútbol partido de ida de los cuartos de final en el Miniestadi las chicas del Barça están ganando tres cero al Wiener de Noruega dando un paso casi definitivo para meterse en semifinales de la Champions y también Euroliga de baloncesto a esta hora comienza en Grecia el partido entre el Baskonia y el Panathinaikos fundamental para los vitorianos ya a las nueve el Real Madrid recibirá al Armani Milán en mayo

Voz 0831 03:35 si el tiempo el primer día de primavera Se va a parecer mucho

Voz 0194 03:38 eso al último del invierno Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 03:40 buenas tardes la segunda mitad de la semana el tiempo va a ser soleado en la mayor parte del país sólo algunas nubes en el Mediterráneo pero poco activas temperaturas que poco a poco irán subiendo un ascenso que será más evidente durante las tardes del fin de semana cuando el ambiente ese volverá suave no cálido como el fin de semana pasado las noches todavía por ejemplo la próxima con pocas nubes y poco viento en el conjunto del país las heladas serán frecuentes en pueblos de montaña y también en zonas llanas del interior después mañana va a hacer mucho sol con temperaturas máximas de catorce a dieciocho grados en la mayor parte del país superando con facilidad los veinte en el archipiélago canario viento fuerte en todo el Mediterráneo

empieza Hora Veinticinco Pedro si esta noche se acaba el invierno esta noche llega la primavera si acabo el invierno más caluroso desde que hay registros sacado un invierno muy seco en resumen

Voz 0831 04:31 termina un muy mal invierno Javier Gregori

Voz 0882 04:34 al segundo invierno menos lluvioso del siglo y el más cálido por el día en España desde que existen registros históricos en nuestro país es decir desde hace casi sesenta años les sucederá una primavera también más calurosa más seca secado lo normal en toda España según el pronóstico estacional que acaba de realizar Aemet Delia Gutiérrez es la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 8 04:55 el escenario más con más

Voz 1468 04:58 eso es que sea más cálido

Voz 0831 05:00 lo normal siguen los datos negativos según

Voz 0882 05:03 Ed porque la reserva de nieve acumulada durante el invierno fue también la mitad de la media de los últimos cinco años el déficit de lluvias atención se eleva ya al cuarenta por ciento desde el mes de enero

hora veinticinco

Voz 7 06:49 Pedro Blanco el presidente

Voz 1715 06:52 de la Generalitat se había encomendado al defensor del pueblo de Cataluña y Rafael Ribó le ha dicho que haga lo que no tenía muchas ganas de hacer es decir que retire durante este tiempo de campaña daña los lazos amarillos los símbolos independentistas de las fachadas de los edificios públicos pero no sólo eso porque Ribó ha desvelado también que Quim Torra tenía desde el pasado viernes el contenido de su informe es decir desde el pasado viernes Torra conocía cuál iba a ser la respuesta del Defensor de Pueblo de Cataluña después de que

Voz 0919 07:25 allí

Voz 1715 07:26 Air Hinault el viernes se anunciara públicamente que solicitaba ese informe por cierto di lo ha destacado años ya en el arranque de esta Hora Veinticinco la Generalitat está pensando en sustituir los lazos amarillos por otros lazos de otro color vamos hasta Barcelona informa Paula rumbo

Voz 14 07:42 el Síndic de Reus ya sea alineado con el posicionamiento de la Junta Electoral y esto abre la puerta a que ahora el Govern como se comprometió le obedezca aunque su opinión no es vinculante

Voz 0831 07:51 Dios electoral a esa simbología IN edificios públicos tal como dice la Junta nos deberían exhibir

Voz 14 07:59 el Govern según hemos adelantado aquí en la SER estudia sustituir como mínimo el cartel de Palau por un lazo blanco con una franja roja es un diseño que ya se usó en las elecciones de dos mil diecisiete y que la Junta Electoral obligó en ese momento también a retirar Pero volvamos a arribó al Síndic de Greuges que en su rueda de prensa ha hecho esta revelación el Govern disponía de una resolución suya en esta misma línea de hoy desde el viernes en la cadena de acontecimientos está la prueba Ribó ha querido ser fiel al procedimiento no ha hecho esta rueda de prensa hasta hoy para explicar unas aclaraciones que le pidió presidencia de la Generalitat aclaraciones que el Govern decimos pidió el viernes ACS

Voz 0831 08:35 dos días sobre una resolución que el Síndic

Voz 14 08:38 ese día el viernes del que hasta hoy no hemos tenido conocimiento por lo tanto sea ocultado información al menos en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo de ayer también en una entrevista de la consellera portavoz el sarta di esta misma mañana aquí en Ser Catalunya

Voz 1715 08:52 todo muy serio por lo que ven la declaración de los agentes de la Guardia Civil citados como testigos en lo que por uno de octubre está resultando está resultando muy jugosa por algunos de los detalles que están ofreciendo los interrogatorios soy uno de ellos ha contado cómo mientras vigilaban la nave en la que se habían guardado millones de papeletas para la consulta para el referéndum pero a políticos altos cargos de la Generalitat entrar y salir de Salva hacen algunos transportaban cajas entre ellos entre esos políticos a los que vieron estaba el hoy presidente Quim Torra contra Alberto Pozas

Voz 0831 09:28 vigilaban una nave del polígono barcelonés de Camba Risi entre otros políticos con cajas y mesas plegables estaba el ahora presidente de la Generalitat de Cataluña

Voz 5 09:35 los que habían pues el señor su Trías se vio en las naves el actual presidente de la avioneta entorno ahora

Voz 0831 09:41 días más tarde allí encontraron casi diez millones de papeletas es la anécdota en otro relato de un registro realizado ante la oposición de decenas de personas que en este caso bloquearon durante horas la salida de los coches de la Guardia Civil relato que hoy otro agente ha ascendido al uno de octubre al día del referéndum ilegal la orden prioritaria que los Mossos recibían por radio ese día era vigilar a la policía y la Guardia Civil

Voz 15 10:00 agradar cuáles eran nuestros movimientos y cuál era la diré

Voz 0919 10:03 León que tomábamos y sabían que en algunos sitios

Voz 0831 10:06 los votantes iban a los niños y ancianos ha dicho para repeler la acción policial

Voz 15 10:09 en la primera línea pues colocarían a niños y a personas

Voz 0831 10:12 la avanzada edad relatos Pedro que abundan en la acusación de la Fiscalía unos mossos permisivos con la violencia que según su versión utilizó el independentismo para doblar el brazo al Estado

Voz 1715 10:20 por cierto que la Fiscalía va a investigar la denuncia que ayer presentaron varios parlamentarios de ciudadanos que sospechan que el consejero de interior que Miquel Buch fichó como asesora Humoso que en realidad se dedicó a ejercer como escolta del fugado puso la Fiscalía cree que podrían haberse cometido dos delitos prevaricación malversación de caudales públicos sí muy también hablar los del Brexit porque hoy se ha despejado un poco sólo un poco el camino después de que Theresa May haya pedido oficialmente una prórroga del artículo cincuenta ya sabemos por tanto algo de lo que debe ocurrir los próximos días porque Europa ha vuelto a marcar el camino si Theresa May quiere la prorroga hasta el treinta de junio es la fecha que ya Pires la fecha que ya propone debe ocurrir algo antes y es que el Parlamento británico tiene que haber aprobado el acuerdo del Brexit esa es la condición que se ha puesto esta tarde Nos vamos hasta Bruselas presenta Pastor bestia de buenas tardes

Voz 0738 11:19 hola muy buenas tardes exactamente M quién esta primera respuesta positiva pero no es gratuita porque desde el lado europeo exigen garantías de que volver a poner a votación la prorroga a la prórroga con garantías de que el Tratado de salida será probado por los Comunes escuchamos al presidente tus

Voz 6 11:38 viento de extensión

Voz 0738 11:41 creo que una extensión corta es posible pero por las consultas que he hecho es necesario que se garantice que habrá un sí al Tratado de salida la condición es clara ahí está es la posición que según tú mantendrán los jefes de Gobierno mañana

Voz 1715 11:57 no te retires Elisa hace ahora vuelvo contigo por otro asunto vamos a terminar este bloque del Brexit en Londres la Cámara de los Comunes ha vivido esta tarde otro debate un debate más sobre el Brexit que no llega la crisis política que ha abierto en ese país la estar gestionando con no pocas dosis de improvisación la primera ministra ha mantenido negociaciones durante todo el día incluso no se descarta una declaración institucional de Theresa May esta misma noche eso sí no se sabe exactamente qué es lo que puede decir si es que finalmente habla vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 12:29 Theresa May viaja mañana a Bruselas sin acuerdo y con un Parlamento en abierta confrontación y un partido el conservador sublevado el plan de May es volver a presentar por tercera vez su acuerdo en la Cámara de los Comunes la próxima semana si el presidente de la Cámara levanta el bloqueo una propuesta rechazada esta tarde en un debate urgente por los laboristas May sigue sin tener los votos que necesita presiona a la desesperada a esta hora la primera ministra mantiene una reunión con algunos diputados conservadores rebeldes influyentes antes se ha reunido con los líderes de la oposición también ha recibido en Downing Street a un grupo de ministros euroescépticos que le habrían advertido contra una ampliación más prolongada del artículo cincuenta

Voz 7 13:14 pero expresa en menos está Ascó en esta

Voz 0273 13:18 como primera ministra no estoy dispuesta a retrasa

Voz 7 13:21 el Brexit nadie se más allá del tres

Voz 0105 13:26 cinta de junio ha advertido Mei re

Voz 0273 13:28 en de los euroescépticos hasta el final el peligro de una salida sin acuerdo es ahora

Voz 1715 13:33 mayor que nunca el ministro español de Asuntos Exteriores ha puesto el acento en una de las incógnitas que abre este nuevo periodo después de que el Reino Unido haya solicitado esa prórroga y es cómo encajar cómo encajar la extensión del calendario con otro calendario electoral

Voz 0831 13:49 hay que estudiar jurídicamente si eso es viable sin que el Parlament sin que los británicos participen en las elecciones europeas por lo demás dependerá de lo que decidan los jefes de Estado y de Gobierno si fuese jurídicamente viable atender su petición pero decirse que era grave y no está pidiendo negociar otro acuerdo lo que está viviendo es tiempo para intentar que se apruebe el acuerdo al que se había llegado

Voz 1715 14:18 decía que íbamos a volver a Bruselas porque esta tarde se ha consumado la ruptura entre el Partido Popular Europeo el partido del primer ministro húngaro que ocurre tras los ataques que Viktor Orban ha lanzado contra la Comisión Europea contra su presidente Jean Claude Juncker al que ha llegado a describir como un defensor de la inmigración ilegal así que el partido de Orban expulsado

Voz 0738 14:40 no porque lo haya pedido el partido

Voz 1715 14:42 lo popular español que en este caso decidió mantenerse al margen Elisenda

Voz 0738 14:46 es una expulsión inicialmente temporal que aquí que se presenta más como una suspensión no son ciento noventa votos a favor contra tres para prohibirle de momento que pueda participar en las reuniones que participen votos y que pueda proponer candidatos ya esto hasta que reconduzca su campaña antieuropea una campaña dura contra los responsables de las instituciones ya hasta que finalmente permita que trabaje con todas garantías en Hungría la universidad tesoros

Voz 1715 15:16 gracias Griselda ocho y cuarto seguimos

Voz 1468 15:19 Hora veinticinco

Voz 13 15:22 Black Panthers Thor

Voz 0521 15:24 está en América todos ellos tenían secretos hasta ahora

Voz 0867 15:28 colecciona con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas detalles de los rodajes por sólo nueve noventa y cinco euros primera entrega veinticuatro de marzo vengadores Infinity Ward con el país

Voz 0521 15:40 más de racimo de uvas de globo aerostático

Voz 7 15:45 es día de hombre invisible de que te has dispara

Voz 16 15:49 el come tres o hace Estudis por qué crees que nos gusta disfrazar nos cuál es la mejor fiesta de disfraces en la que has estado Eladio

Voz 7 15:59 esto una conspiración fingiendo normalidad ya puedes dejarnos sus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche nos ponemos un disfraz de la SER a partir de la El el Faro con Mara Torres

Voz 1203 16:21 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras sí reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés y disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés Path to reserva desde sólo setenta y cinco euros que recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puente de mayo aprovecha los últimos días de esta promoción sólo hasta el veintidós de marzo en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 13 16:51 cadena SER

Voz 3 16:54 hora veinticinco

Voz 1715 16:58 Pedro Blanco andan algo revueltos los ánimos en el Ministerio de Empleo la ministra Magdalena Valerio ha puesto hoy un empeño especial en desvincular la opinión de su número dos de los planes del Gobierno Octavio Granado planteó ayer cambios en la forma de calcular las pensiones de viudedad y claro cualquier movimiento en falso en plena precampaña hace saltar las alarmas Rafa Bernardo las palabras de la discordia las pronunció ayer el secretario de Estado de Seguridad Social en unas jornadas sobre el futuro de las pensiones entre las cuestiones que Octavio Granado cree que hay que pensar para el porvenir es la posibilidad de ligar las pensiones de viudedad al nivel de renta del beneficiario el hombre gala

Voz 17 17:34 que su pareja su pareja ex mujer y su pareja fallece vamos a seguir incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la de la familia no parece razonable lo que parecería en todo caso razonable es al contrario que mejor haríamos las pensiones de muchas mujeres que al perder su pareja se encuentran con que han perdido estatus y calidad de vida

Voz 1715 17:58 la ministra de Trabajo se ha esforzado hoy en enfatizar que esta posición no es la del Gobierno que Granado hablaba más bien como estudioso del sistema Ike el Ejecutivo sólo se plantea tocar las pensiones al alza va

Voz 18 18:08 a conferencias charlas y entonces él opina opina

Voz 0194 18:11 a veces no se da cuenta que forma parte de un

Voz 18 18:13 ayer no sabe mucho es un buen técnico de la seguridad

Voz 16 18:16 sí

Voz 0831 18:16 rectificó totalmente no hay ido

Voz 19 18:19 sea de de que el Gobierno vaya modelo

Voz 0831 18:21 dar en absoluto nada de las pensiones idea no es la primera vez en la que el Gobierno rectifica o matiza las reflexiones del Granado aunque sí es la primera

Voz 1715 18:29 qué queda desautorizado con tal rotundidad que España necesita mano de obra en algunos sectores que no consiguen encontrar trabajadores y el Gobierno cree que nuestro país podría asumir la llegada de doscientos setenta mil inmigrantes al año hasta el dos mil cuarenta y ocho Consuelo Rumí secretaria de Estado emigra

Voz 16 18:44 cuando se explican la cosas entienden Iggy hay que explicar que hay sectores deficitario en nuestro país donde no hay trabajadores ni español ni extranjero con su permiso de trabajo que pueda resolver la situación de alguna empresa vinculados sobre todo a sectores como la tecnología o la y

Voz 1715 19:03 hoy el Banco de España fe al Gobierno sus viernes sociales algunas de las medidas que ha ido aprobando según los cálculos de esa institución el impacto en la economía en el producto interior bruto ronda los mil millones de euros

Voz 1468 19:14 el Banco de España dice que los decretos sociales uno a uno tienen un impacto pequeño en el gasto público pero sí los vamos todos en peor aún las cuentas el supervisor critica al Gobierno para reducir poco el déficit público apenas dos décimas este año para quedarse en el dos coma cinco por ciento del PIB también le preocupa que siga tan alta la deuda pública y que es el producción sea muy lenta Se reafirma su previsión de que la subida del Salario Mínimo destruirá ciento veinticinco mil empleo

Voz 0194 19:38 dos y alerta de que las empresas deberían

Voz 1468 19:41 adaptar esta subida con los costes laborales y la productividad que tengan España de momento sigue creciendo por encima de la Unión Europea pero la debilidad de la economía comunitaria puede pasarnos factura porque dependemos mucho de las exportaciones a la zona euro lo que alimenta nuestro crecimiento es la demanda interna el consumo de los hogares pero el Banco de España percibe ese ralentizará que las familias que ahora ahorran muy poco comenzarán a ser más prudentes debido a la incertidumbre económica hora veinticinco

Voz 1715 22:14 ahora les vamos a contar lo que estamos preparando hoy a partir de la segunda hora antes el testimonio de un ex militar a la que el Ejército expulsado por trastorno psíquico esta mujer fue maltratada su marido fue condenado denunció un superior por acoso que obligó a cavar zanjas cuando estaba embarazada ahora digo le han expulsado y le niegan el derecho a cobrar una

Voz 1468 22:31 cuando ya estaba en el hospital se acercaron muchos mandos para que yo no denunciara ello no supe qué hacer y me dijeron que me daban una vacante fuera de allí para que yo no hiciera pues es la denuncia que tenía que haber puesto en su día a raíz de ahí empiezan los problemas en mi casa porque me echa la culpa de haber perdido del bebé de no haber denunciado hoy empieza pues hay todo más hasta que empieza a amenazar me pues de muerte a mi y a mis hijos pues estado de bajaba un año

Voz 0831 23:00 pero esta tarde ha pasado por la ventana en la segunda programada cada vez de hoy lo vamos a dedicar a la primera ministra de Nueva Zelanda servidores hola

Voz 1880 23:10 hola Pedro la primera ministra de Nueva Zelanda que es jardín Darden que en estos días nos está dando lecciones de respeto entereza ese carácter conciliador esa determinación vamos a recordar lo que decía ayer del autor del atentado

Voz 7 23:25 fenómeno reinas nunca me

Voz 1880 23:28 serán decía a Jacint a decir el nombre de este terrorista es un criminal un extremista y seguirá sin nombre al resto les suplico digan los nombres de las víctimas no el del hombre que les Mato analizamos a partir de las nueve y media hemos menos a la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinta Arden

Voz 0831 23:45 en la tertulia de hoy vamos a escuchar las opiniones de Carlos Cué de Ignasi Guardans de Emilio Contreras está son para en las claves del día

Voz 0554 23:53 el secretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado ha afirmado que habrá que recortar el gasto de las pensiones de viudedad incapacidad permanente la ministra de Trabajo lo ha desautorizado en el acto pero Granado ha puesto el dedo en la llaga porque el consejo de ministros del pasado día aún aprobó un préstamo la Seguridad Social de trece mil ochocientos veinticinco millones es el tercero en tres años en diciembre su deuda estará en los cuarenta millones

Voz 22 24:19 datos unimos que el Estado debe casi un billón doscientos

Voz 0554 24:21 los mil euros y que el año pasado pagó solo en intereses cada día ochenta y seis millones y medio nadie ni el más voluntarista en este caso la más voluntarista puede negar que estemos ante un cráter problema el problema de Octavio Granado no es que como ha dicho suministra con cierto paternalismo opine en voz alta ya tenga que aclaran algunas cuestiones su problema es que ha dicho el acuda a belga a sólo cinco semanas de las elecciones y esa cruda verdad puede costarle

Voz 0831 24:49 así hemos llegado a las ocho y veinticinco minutos de la tarde a las siete y veinticinco en Canarias

Voz 24 25:03 está de moda pues hay que actualizarse a partir de ahora venderemos churros

Voz 0194 25:57 Verdes una M30 para los autobuses el Ayuntamiento de Madrid quiere poner en marcha una vía que una Carabanchel con San Blas nueve distritos en total mediante autobuses interurbanos la medida no es nueva ya implantado en otras ciudades de Latinoamérica y ahora el Gobierno de Carmena quiere trasladar ese proyecto a la capital la delegada de Movilidad Inés Sabanés

Voz 0795 26:15 no es absolutamente necesario porque como sabéis esta zona en conflicto todo el rato necesitamos por alumnado mejor conexión de Metro pues la línea once y su conexión con Metro Sur y nosotros queremos un proyecto potente en superficie con los buses que tenga esa línea periférica conectando nueve distritos

Voz 0194 26:37 las asociaciones ecologistas y de movilidad creen que es una buena medida para promover el transporte público Adrián Fernández de Greenpeace movilidad en La Ventana de Madrid

Voz 26 26:45 el tema de estas características podemos ver unos veinte mil viajeros a la hora que es prácticamente lo mismo o más de lo tomó de muchas líneas de metro es un sistema que permite la misma capacidad se ejecutan mucho menos tiempo otras obras han mucha menos costosas y todo eso que cuesta diez veces menos que una línea de metro para mover la misma gente

Voz 0194 27:03 de momento es sólo un proyecto y en ningún caso aseguran en el Ayuntamiento sería esta legislatura lo que sí se ha aprobado ya es la moratoria de pisos turísticos el plan irá al pleno de la semana que viene y hará desaparecer la práctica totalidad de los pisos turísticos de la capital el delegado de Urbanismo José Manuel Calvo

Voz 27 27:19 es un plan que tiene una clara vocación de limitar restringir la implantación de viviendas de uso turístico por los problemas que genera de convivencia de problemas en el edificio también de incompatibilidad la actividad terciaria que Dudus hospedaje con la actividad residencial

pero veinticinco Deportes con Ángels Barceló

Voz 22 30:06 lo que sus buenas tardes collages jornada de Champions Champions femenina pues sin cuartos de final el partido de ida está jugando el Barça en el Miniestadi ante el Wiener de Noruega iba ganando ganando tres cero si esto a los chicos los estaremos volviendo loco Ana ya estarían ser más así qué vamos a volvernos locos también con las chicas del Barça que están dando un paso importantísimo para meterse en las semifinales de la Champions Elena de Diego buenas tardes

Voz 1490 30:35 hola Gallego qué tal pues si en el minuto veintiocho gana el Barça tres a cero al del SK Skinner con dos goles de Toni Duggan y uno de penalti de Mariona candente y un partido muy plácido para los azulgranas que ganan desde el minuto tres en el que las noruegas apenas han creado peligro la grada también tenemos buenas noticias porque hay cinco mil quinientas sesenta y tres personas viendo esta exhibición del Barça en Champions

Voz 7 30:58 supone la mejor entrada la temporada aquí en el Mini

Voz 22 31:00 recuerdo el partido de ida con este marcador tres cero es un paso importantísimo para estar en semifinales el Barça femenino y también tenemos una jornada importante en la Euroliga desde las ocho está jugando en Grecia el Baskonia los vitorianos quieren asegurarse estar entre los ocho primeros queda poquito para que termine Top dieciséis cómo está el partido Kevin Fernández Panathinaikos Baskonia buenas

Voz 1264 31:22 buenas tardes Gallego Val realmente mal el patio de quiero volver Baskonia primer cuarto horrible osea podría calificar con algo peor mira lo te cuento ha salido con un parcial trece a cero en contra le ha costado ocho minutos anotar la primera canasta sus tres primeros puntos han sido en tiros libres y al final del primer cuarto estaba dieciséis abajo y con cero de valoración de todo el equipo

Voz 22 31:43 está superarlo absolutamente en todo para activar ecos

Voz 1264 31:46 mucho más cómodo han tumba suele individualista poco defensivo en ataques muy poco organizador restan ahora mismo cinco minutos cuarenta y cinco segundos para llegar a tiempo de descanso mucho que reflexionar porque Baskonia está perdiendo contra el Panathinaikos marcador treinta y siete a dieciocho

Voz 22 32:02 luego a las nueve jugará el Real Madrid con el Armani Milán en un partido de Felipe Reyes se va a convertir en el jugador de baloncesto que más partidos ha disputado en esta competición de la Euroliga ni más ni menos que trescientos cuarenta y dos Felipe no para debatir récords

Voz 1187 32:19 luego también la última hora de la Selección Española de Luis

Voz 22 32:21 Enrique ya sabéis el sábado jugamos con Noruega primer partido de clasificación para la próxima Eurocopa esta mañana entrenamiento ruedas de prensa grabación de spots publicitarios que también hay que contribuir por la tarde según estoy leyendo en el diario As Luis Enrique se ha llevado a la selección aún pim ball sea lo de pegar tiros con las bolitas de pintura para desahogarse un poco la anterior concentración se los llevó a un skate Brun luego llegamos y perdimos con Croacia y no nos clasificamos para para a a ver si el PEN Val les va mejor ya afinan la puntería un poco de falta bueno pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp también modestos mirada

Voz 32 33:07 hola Gallego tarde de mira

Voz 33 33:11 pongo que guasa

Voz 32 33:14 por qué no sé dónde quejarme mira es la jornada veintiocho de tercera división del Grupo IX se juega un partido el Linares El vele pone un jugador que está sancionado por FIFA por siete años por cuestión de la puesta está deportiva siete años el Linares recurre el partido y ahora Competición desestima el recurso de Linares cuando hasta el propio Vélez al jugador lo ha expulsado y la sacado el equipo Hole bien y ahora ya digo el caso se que está sancionado por un partido el Madrid propone comete alineación indebida y echaron al Madrid de la Copa este futbolistas que está sancionado para sí

Voz 34 33:53 siete años siete lo han iría se juega el Linares recurre ya al juego único dice que Linares no lleva razón

Voz 13 34:04 pues que me lo expliquen señor Gallego

Voz 0919 34:06 yo voy a explicarlo Vélez dos Linares dos con el B de Juan

Voz 22 34:10 a Iván Moya

Voz 10 34:11 que cuando

Voz 0919 34:14 jugaba en Gibraltar fue suspendido por siete años por la Federación gibraltareña por apuestas ilegales pero luego se vino a España y fichó por el Vélez según dice el juez único este de la federación la Federación de Gibraltar informó tarde a FIFA FIFA informó tarde a la Federación Española la Federación Española informó tarde a la federación andaluza y por lo tanto e Iván Moya cuando jugó ese partido el Vélez no sabía que estaba sancionado por siete años ahora luego cuando ha sabido que tenía una sanción de siete años le ha echado coger habrá dicho oye echó que tienes una sanción de siete años ya venido aquí no has dicho nada siete años por apuestas ilegales cuidado eh cuidadito deja vuestro mensaje

Voz 3 35:01 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica y vinos lo que quieras

Voz 22 35:46 efectivamente Maite más amor es lo que nos hace falta a todos vamos con la selección de Luis Enrique Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes Luis Enrique ha buscado también un entretenimiento alternativo para la tarde de hoy de los chavales

Voz 0584 36:11 sí sí pero no es el Ball porque eso me dicen que puede hacer daño son bolas de pintura insite sacude te puede hacer daño bueno alguno a lo mejor la tierra con mala con malas artes a un compañero broma evidentemente hay buen ambiente en Las Rozas es una es como una pistola de láser sabes algo así para A la convivencia es como una especie de las es bueno pero en cualquier

Voz 0919 36:32 eso es a disparar disparar que tirad que tiene

Voz 22 36:34 para nada pero ahora para afinar la puntería les

Voz 0584 36:37 en avenida bien no eso es eso es que iba a pasar la tarde y desde el lunes concentrados para dos partido Noruega Malta Luis Enrique los quiere muy activos esta mañana de hecho ha estado con ellos cuarenta minutos en Le gusta a Luis Enrique esos arengas en la sala hay Villalonga con todos los futbolistas de hecho ha empezado entrenamiento entre la charla de cuarenta min

Voz 7 36:56 a esa arenga más la foto

Voz 0584 36:58 una hora más tarde de lo previsto y bueno pues están todos bien salvo el tema del gemelo de de Marco Asensio

Voz 13 37:06 si el tema en el cuello que tiene Pau

Voz 0584 37:09 López veremos lo que decide finalmente ya que poner problemas pero en España muy vertical lo ha dicho hoy en esa bueno esa charla con los jugadores Ike que a la gente muy enchufada que Amanda o a llamaba cuarenta y uno pero que va de que lo haga bien se va a quedar en la sala de prensa estado Álvaro Morata el futbolista Atlético de Madrid que ha hablado sobre un amigo suyo ha renovado lo dijo aquí en el Larguero Iker Casillas hasta los cuarenta años buenas robados más tiene XXXVIII de los cuarenta con el Oporto y así con esa sorna lo ha contado Álvaro Morata

Voz 0105 37:38 Bono no sé que decir la verdad ojalá ojalá pudiera venir y es un una leyenda un crack no sabía que había renovado a mandar un mensaje voz porque ahora atracado hay un poco más bien nada estoy muy contento por él todo lo que sea haberle pues ojalá ojalá viniera eh yo creo que que es demuestra cada fin de semana hay K en Champions un nivel yo estaría muy contento personalmente

Voz 22 38:05 bueno Pau López está tocado pero no va a abandonar la concentración luego habría que llamar a otro portero P y ahí estaría el nombre de Casillas que ya sabéis se ha ofrecido para la selección tengo ganas de que le pregunten a Luis Enrique el próximo viernes en rueda de prensa Si sí cuenta con Casillas y Casillas tiene alguna opción ayer repasamos el asunto de la portería hoy tenemos que repasar el asunto de la defensa porque desde que está Luis Enrique no tenemos claro cuál es la defensa de España bueno tenemos claro que Ramos es el fijo porque ha ido siempre Jordi Alba las dos primeras convocatorias estaba castigado bueno no sabíamos lo que le pasaba Luis Enrique no lo convocaba luego le ha convocado hoy evidentemente es titular indiscutible Ramos y Alba indiscutible pero es que luego ha ido Gayá Marcos Alonso Bernat Iñigo Martínez Nacho Albiol hermoso Llorente Bartra Azpilicueta Sergi Roberto Carvajal Antonio Romero buenas tardes qué tal Gallego muy buena ahora mismo no sabemos cuál es la línea titular del equipo español

Voz 0919 39:02 la zona es fundamental es el problema de Piqué que le ha generado un boquete que todavía no hemos sido capaces de de tapar le encantaba uno que era Diego Llorente de esta Fedra que tienen los seleccionadores son los entrenadores le llamó con muletas y el chaval no terminó de tener buena suerte cada vez que coincide con una convocatoria suele estar lesionado sacrificó a Nacho en el partido de Inglaterra no lo ha vuelto a llamar y parece que el que toma ventaja ahora es Iñigo Martínez pero más por descarte que realmente porque enamore a Luis Enrique ha tenido problemas en la banda derecha su laterales Carvajal le pasa un poco lo de Diego Llorente es decir yo creo que Carvajal sí está bien es fijo pero últimamente cuando ha coincido con partido de selección española Carvajal no estaba

Voz 0831 39:39 fundamentalmente el problema que tienes que ha hecho

Voz 0919 39:41 el raras en la anterior convocatoria metió a Johnny Otto para jugar de lateral derecho porque Sergi Roberto no podía jugar los dos partidos IN extra se trae para aprobar a tres Jordi Alba y otros dos laterales izquierdo yo creo que el no tener un central que conjunte plenamente los cuatro de atrás le está volviendo un poco loco no lo tiene claro y además cuando hace alguna cosa se va un poquito de la linde es un poco raro

Voz 1187 40:04 pero eso se nota no porque recorrerá en los anterior

Voz 0919 40:06 los tres partidos solamente

Voz 22 40:09 cuando repitió en las tres defensas titulares

Voz 0919 40:12 la la defensa necesita conocer seis se necesita tener automatismo y lo vamos tenía otro problema que cuando aprobado Nos han mojado la oreja cuando tú pagas una defensa y no te sale bien repetir es más complicado entiendo la prueba pero repito yo creo que en esta línea defensiva en la que tres de cuatro parecen fijos y es también primero por lo de Alba luego por lo de Carvajal menos Sergio Ramos hilo de Diego Llorente e le ha descolocado un poco y no terminan encontrar los cuatro fijo para el partido importante que todo lo que se trata la defensa de pista

Voz 22 40:39 cada mañana hablamos del centro del campo que me da a mí que también está algo de fiesta Dj's salió ocho y cuarenta hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1490 42:33 minuto cuarenta ahora mismo gallegos se mantiene el tres a cero favorable al Barça

Voz 22 42:37 Taha clarísima de las azulgrana ahí en la Euroliga de baloncesto estaba jugando el Baskonia en Grecia con el pin con el Panathinaikos la primera conexión era preocupante que Fernández ha mejorado algo para los vitorianos peor todavía

Voz 1264 42:50 esta ha sido una caricatura Baskonia a dos minutos del descanso está a veintitrés puntos abajo cuarenta y ocho Panathinaikos veinticinco volver

Voz 22 42:57 Baskonia bueno estábamos hablando de la selección española ya sabéis jugamos con Noruega el sábado en Valencia y la semana que viene jugamos con Malta pero ya hay partidos de otras selecciones hoy miércoles en juego cuales Héctor González

Voz 0522 43:09 hola Gallego de momento hoy sólo tenemos amistoso el partido más destacado se juegan Wolfsburgo empiezan a unos minutos ahora menos cuarto el Alemania Serbia primer encuentro desde la limpia de Joachim Löw que ha llevado por delante a Müller Hummels o Boateng entre otros han los germanos con un once muy renovado de la vieja guardia sólo juegan Neuer erigiendo Dogan Ter Stegen Cross o Royce son suplen des Jeux en Serbia dos jugadores de nuestra Liga Dimitrov y el portero del Eibar y máximo Beach el centrocampista del Getafe ya arriba el gran objeto de deseo de media Europa el delantero del Eintracht Luca Jobbik además empieza también a las nueve menos cuarto el Gales Trinidad y Tobago partido también amistoso descansan Gareth Bale no está ni en el once ni en el banquillo les reserva Giggs para el partido contra Eslovaquia ya de clasificación para la Eurocopa mañana arranca esa fase de clasificación juegan varias de las favoritas como la Bélgica de Roberto Martínez frente a Rusia la joven Holanda de Koeman ante Bielorrusia o la subcampeona del mundo Croacia que se verá las caras con Azerbayán

Voz 22 44:05 lo contaremos gracias Héctor se ha estrenado Paco Jémez con el Rayo Vallecano primer entrenamiento del nuevo técnico rayista que será presentado oficialmente mañana atenderá a los medios de comunicación con esa amabilidad que le caracteriza pero ya ha estado trabajando Iván Álvarez buenas tardes

Voz 1187 44:23 me da Gallego buenas tardes si esta tarde se ha ejercitado ese primer entrenamiento de Paco Jémez a las órdenes del Rayo Vallecano estaba previsto que comenzara a las cinco lo ha hecho con unos veinticinco minutos aproximadamente de retrasos ha reunido antes con los jugadores en el interior de El Vestuario les ha dado una charla el luego si han saltado al césped de la Ciudad Deportiva se han entrenado y le hemos visto muy activo dando muchas órdenes y sobre todo con mucho uso del balón y de la posesión como Le gusta Paco Jémez que bien has dicho gallego mañana a las doce y media será presentado en la Ciudad Deportiva firma por lo que resta temporada y una más hasta junio del año dos mil veinte

Voz 22 44:53 con los campeonatos parados empiezan a surgir todo tipo de rumores y noticias respecto al mercado cuando termine la temporada haber muchos equipos que van hacer cambios vamos a ver qué pasa vuelve a estar en candelero Griezmann porque como ayer contaba a nuestro compañero Manuel Esteban en el diario As la cláusula de Griezmann que ahora es de doscientos millones en verano pasa a ser de ciento veinte a ciento veinte millones por un delantero goleador campeón del mundo según está el mercado parece asequible en cualquier caso Miguel Martín Talavera más nombres en el Atlético de Madrid el Cholo Simeone que se ponen en el mercado para el próximo verano

Voz 1576 45:32 por tranquilizar a Manolete gallego qué tal buenas tardes Griezmann ni tiene intención de salir del Atlético de Madrid de hacer ninguna operación y lo mismo pasa con Saúl Ñíguez en los compañeros de la Spain hablaban de un posible acuerdo entre el Atlético de Madrid y el City valorado en ciento cinco millones de dólares para ser traspasado el ilicitano rumbo al equipo de Pep Guardiola pues el Atlético de Madrid nevar rebajar nada de su cláusula ciento cincuenta ni va a negociar cuenta con el común pilar indispensable de cara a la próxima temporada por cierto ya ha conocido la la sanción de Óscar Ortega del pozo que fue expulsado en Bilbao dos partidos no va a poder dirigir a los suyos en el banquillo

Voz 22 46:09 y luego está el asunto de la selección catalana que juega un partido amistoso partido que no es oficial el próximo Mier el próximo lunes ante Venezuela ayer fue noticia que el Real Valladolid decidió que dos de sus jugadores y su entrenador Sergio que habían siempre convocados para ese partido anunciaran que no iban a acudir porque el lunes tienen entrenamiento y el Valladolid está jugando lo que se está jugando la permanencia en Primera División luego por la tarde el Rayo Vallecano también dijo que dos de sus jugadores Álex Moreno y Alberto García no se iban a incorporar a la selección catalana por lo mismo porque radios está jugando la vida y el Huesca Luis Sabah días ha dicho lo mismo esta mañana porque también tenía jugadores convocados buenas tardes

Voz 0105 46:52 Luis qué tal buenas tardes Gallego eran eh

Voz 1104 46:55 concretamente al ex Gaillard y en Riga llegó los dos futbolistas que la selección catalana había llamado también para ese partido amistoso pero el presidente Agustí la Xaus ha sido claro ha venido donde estábamos todos los medios de comunicación esta mañana cubriendo el entrenamiento

Voz 38 47:07 dicho esto es una decisión evidentemente exclusivamente deportiva como sabéis estamos jugando no lo que lo cual nos estamos jugando eh el equipo está con pinzas desgraciadamente tenemos muchos lesionados y creemos que no era

Voz 1104 47:24 el momento pues hoy había diez jugadores de campo en total diecisiete con los del filial y los tres porteros entrenando a las órdenes de Francis

Voz 22 47:31 el seleccionador de Cataluña Gerar bueno pues yo creo que entiende la decisión