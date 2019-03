Hora 25 (20/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

la educación especial tal y como la conocemos ahora podría tener los días contados si finalmente se impone el modelo inclusivo la idea ha estado entre los planes del actual Gobierno hoy para llevarla a cabo todos los colegios deberían estar preparados para atender a cualquier niño con una necesidad diferente a las del resto las familias afectadas no creen que esta sea la mejor solución para el aprendizaje de sus hijos en los próximos minutos vamos a hablar con el padre de uno de estos niños y con expertos para que nos ayuden a Santander la importancia de este posible cambio antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches nos lleva a Cataluña como toda la tarde hablamos de la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos que han pedido la Junta Electoral Central y que comparte el defensor del pueblo catalán a él apeló el presiden Torra para su decisión la Generalitat a emitido

Voz 1880 01:03 en un comunicado ya en qué sentido que dice Paul

Voz 0194 01:05 buenas noches qué tal buenas noches pues dice que van

Voz 0225 01:08 a seguir las recomendaciones del Síndic es decir sacar los lazos amarillos pero el redactado del comunicado también les avala para hacer lo que en la SER venimos avanzando que sopesan que es sustituir esos lazos amarillos otros blancos con una franja roja por lo demás en el comunicado se ofrece una cronología de los hechos a modo de excusa admiten que Torra comunicó a su Bernd que desde el viernes disponía del informe del Síndic hice afirma que ese mismo viernes se pidieron las aclaraciones el viernes decimos en cualquier caso la cronología confirma la ocultación de información que venimos contando desde que esta tarde el envite tras la revelado

Voz 0194 01:42 está en Barcelona por cierto Pablo Casado en un acto de precampaña de precampaña el líder del PP apela al presidente Sánchez y a los

Voz 0113 01:48 Mossos lo que les decimos a Pedro Sánchez es que si Torra no cumple ir retira los lazos amarillos el Gobierno de España tiene que hacerlo de inmediato lo puede hacer a través de la ley de Seguridad Nacional tomando el mando de los Mossos d'Esquadra eligiendo las guardias urbanas que también dependen jerárquicamente competencial mentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la autoridad estatal que lo

Voz 0194 02:16 hagan inmediato a partir de las diez en la crónica desastre volveremos a Barcelona ahí estaremos también en Londres Bruselas había más y otra vez por el Brexit Theresa May día mediodía una prórroga para la salida hasta el treinta de junio esta tarde respondía el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk horas antes de la cumbre de mañana

Voz 0113 02:34 creo que una extensión corta será posible espero estará condicionada a un voto positivo del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes

Voz 0194 02:44 nuevo varapalo de la Justicia Juan arriba obra de Italia ha concedido la custodia en exclusiva de sus dos hijos a su ex pareja y padre de los pequeños que viven con él desde agosto de dos mil diecisiete así lo ha confirmado a la agencia Efe la defensa del italiano Juana Rivas podrá verlos un fin de semana cada dos vive en Italia o bien uno de cada cinco si vive en España Nueva Zelanda empieza a enterrar a las víctimas del atentado en las mezquitas el viernes una semana después se van a guardar dos minutos de silencio y se va a retransmitir la llamada a la oración por la radio y la televisión pública como homenaje a las cincuenta personas muertas otras cincuenta recordamos resultaron heridas a Nueva Zelanda vamos a dedicar hoy la cara B de Sara vítores daremos de Jacinta arden primera ministra del país enseguida vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 21 07:44 sí

Voz 22 07:45 hay muchas veces que somos padres pegadores porque dentro llevaran colegio especial en cuanto tienen que entender que hay niños que necesitan unos espacios adaptados ayer desarrollo

Voz 23 07:59 estamos preocupados porque puedan cerrar el colegio Diego Yacla hay una propuesta para trasladar todos los niños de educación especial a los colegios ordinarios

Voz 2 08:13 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 08:20 estas voces corresponden a algunas de las miles de familias preocupadas por el futuro de la educación de sus hijos están movilizados desde hace casi un año para garantizar la continuidad de unos centros escolares que responden a las necesidades específicas de estos pequeños porque son centros de educación especial como por ejemplo el que eligió Francisco para su hija Paulina Francisco buenas noches porque elegiste la educación especial para tu hijo

Voz 0113 08:44 bueno pues por muchísimos motivos

Voz 9 08:47 el principal es que los recomendaban los especialistas no recabando los expertos y podíamos ver que que era la mejor opción para el beneficio de mi hija para su desarrollo para extraer todo su potencial para su futura inclusión en la en la sociedad

Voz 0194 09:01 porque como es Paulino Paulina tiene una

Voz 9 09:04 tres añitos y medio va a cumplir cuatro mayo nació con una hipoxia terrible vamos propiamente nació nació cadáver las reanimaron como efecto de esta hipoxia pues tiene una parálisis cerebral Tetra parezca un sesenta y ocho por ciento de discapacidad de de momento pero lo bueno de momento también es verdad que ahora dada la la plasticidad cerebral que diría cualquier un euro pedía Trump tiene muchísimo potencial y puede llegar a caminar puede llegar a comunicarse quizá no no mediante pero si por por métodos alternativos puede llegar a alcanzar un nivel cognitivo bastante alto puede tener mucha calidad de vida siempre y cuando claro eso se trabaje esa plasticidad cerebral esa esa motricidad Hay

Voz 0194 09:51 eso es lo que hacen en el centro donde llama eso es lo que hace en el centro donde cuánto tiempo lleva en el centro pues éste sí

Voz 9 09:56 primer año infantil estuvo unos mesecitos en la guardería del mismo centro el año pasado se debió básicamente que cuando nosotros empezamos a buscar escolarización para la niña nos gustó tanto al centro que deja unos guardería empezamos ya con esto aparte también hay que decir que los primeros años de cuando empiezas con al mundo de la Atención Temprana que son fiarnos Los mundos de las burocracias la sanitario te vuelves loco es un taxista de de los problemas de de la niña hay cuando descubres que de repente hay un lugar que que puesto como un faro de esperanza de que van trescientos pueblos por delante en lo que es bueno para para la niña pues te sientes un alivio y una tranquilidad que que que vamos es incomparable

Voz 0194 10:38 tú notas los avances Not desde el primer mes

Voz 9 10:41 para los amantes de este primer mes bueno siempre lo decimos que Juan no sabemos tampoco si se debió mucho un poco a la casualidad de que tuvo hay un pico de de crecimiento y desarrollo o qué pero pero desde luego a lo largo de septiembre ya misma dentro en Infantil la niña responde a colectivamente mucho mejor si se se interactúa con la mente mucho más gracias también al colegio pues hemos descubierto una serie de cosas que para nosotros son alucinantes no como que mi hija ama a nivel motriz está muy muy afectada no pero sino decir que cognitiva ante lo esté tanto con lo cual el problema que tienes para comunicar todos a eso cognitivo que ya tiene dentro a través de que empezaron a a escoger un método alternativo de comunicación para ya que que bueno en este caso de pictogramas que va poco a poco pues señalando dibujos para para para expresarse pues con unas técnicas que nos enseñan ahí pues hemos empezado a descubrir que no está tan mal

Voz 0194 11:32 las de música las comunicaciones pues sí

Voz 9 11:34 diamante que tiene sus preferencias que escoge creo que que que juegos les gustan y que no que hay que tiene le gusta más ir a los columpios que ir a otras cosas así y lo puede contar bueno son cosas que en que gracias a este colegio o y a su profesionalidad pues no nos dan cada vez más esperanzas

Voz 0194 11:52 ahora sigo sigo hablando con con Francisco de su caso de su experiencia de del porqué de esta reivindicación que escuchábamos al principio vamos a hacer una cosa Pedro vamos a recordar el número de whatsapp a los oyentes porque puede haber alguien que esté en la situación de Francisco o la contraria es decir que que le parezca bien que desaparezcan estos centros y que estos chavales tienen que estar escolarizados en escuelas ordinarias o trabajadores de estos centros

Voz 1715 12:15 también cuál es su experiencia su día a día los servicios que prestan el número de guasa con nuestro canal es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres hay pedimos que nos envíen lo recuerdo siempre sus notas de voz lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 12:32 la polémica y la preocupación de padres como Francisco comienza con un informe de Naciones Unidas que acusa a España de discriminar a estos alumnos con necesidades especiales y apuesta por llevarlos a centros ordinarios Adela Molina buenas es hola qué tal buenos es cree la ONU que sólo así se puede conseguir la integración real de estos chavales si Naciones Unidas apuesta por abolir la educación en centros separados de alumnos discapacitados y por integrarlos en el sistema ordinario con los ajustes que requieran el informe que mencionabas se público en mayo de dos mil dieciocho y es muy duro con España en sus conclusiones dice que aquí se margina los alumnos discapacitados por escolarizar a una parte de ellos menos del veinte por ciento en centros especiales para la ONU la escolarización en este tipo de centros invisibilizan las personas con discapacidad dejándolas fuera del sistema general identificando las desde sus primeros años de vida dice textualmente como personas que no pueden lograr como las demás el informe incluye una serie de recomendaciones para el Gobierno entre ellas contemplar la educación inclusiva en la que se realiza en centros ordinarios como un derecho y eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa tras la publicación de este documento el Cermi el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad presentó una enmienda en el Consejo Escolar del Estado a final de dos mil dieciocho que fue aceptada en la que pedía cerrar todos los centros de educación especial en el año dos mil veinticinco Adela de control unos estamos hablando en España de cuantos centros también estamos hablando pues en total son algo menos de doscientos veinte mil los alumnos discapacitados matriculados según los últimos datos oficiales que son del curso dos mil dieciséis dos mil diecisiete la mayoría más de ciento ochenta mil estudian en centros ordinarios hay otros treinta y cinco mil el diecisiete por ciento alrededor del diecisiete por ciento que lo hacen en centros especiales o en aulas específicas de colegios ordinarios que sólo estos modelos rechazados por la ONU en España hay cuatrocientos setenta y siete centros de educación especial un cincuenta y nueve por ciento son privados casi todos concertados el cuarenta y uno por ciento por tanto son públicos aunque escolarizan a la mayor

Voz 0011 14:26 día de los alumnos al cincuenta y ocho por ciento La uno rechazado

Voz 0194 14:28 en aulas especiales en centros en centros ordinarios adiós si este modelo tampoco es decir tiene que ser negado en en aulas en el aula normal de de los centros ordinarios apuesta por cerrar esos colegios por integrará a los chavales en las escuelas ordinarias que ha hecho el Gobierno para despertar esta preocupación entre los padres

Voz 0011 14:46 el Gobierno asume las recomendaciones de la ONU incluido en el proyecto de ley que reforma la Lomce una apuesta evidente por la educación inclusiva frente a los centros de educación especial el proyecto que aún no ha empezado a tramitarse dice que en el plazo de diez años el Gobierno junto a las administraciones educativas desarrollará un plan que permita que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesario es para poder atender en las mejores condiciones a los alumnos discapacitados añade que los centros de educación especial continuarán pero para escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada o como centros de referencia de los centros ordinarios el Ejecutivo ha repetido por activa y por pasiva que esto no va suponer el cierre de los centros de educación especial hoy mismo lo ha repetido la ministra Isabel Cela en Radio Nacional claramente la ley

Voz 6 15:31 afirma que si bien sirviendo además la Convención

Voz 0194 15:38 el aún teniendo ese objetivo de educación inclusiva de escuela inclusiva vamos a cerrar ningún centro de educación especial lo especializada que tienen todas sus relajantes ser eso dice la ministra Agnes la redacción de la ley sin embargo lo hemos visto no deja tan claro lo que sigue alimentando la preocupación de muchas de las familias Francisco tú piensas que tu hija está discriminada por enviar la a ese colegio al que va a mí

Voz 9 16:04 es que me da risa Ángels cuando Bono cuando lea o cada vez que leo el el el informe de del Comité con con esas palabras tan duras yo es que no se cree que no no no sé qué se creen que hacemos los los padres como yo que que

Voz 0194 16:18 los malos padres y les lleváis a un sitio donde donde los niños tan discriminar una locura mira yo yo

Voz 9 16:23 que me gusta mucho jugarán las metafóricas las comparaciones siempre hablo de mi hija como un centro de alto rendimiento para la inclusión no para otra cosa es lo que me interesa es decir tú si nace un niño como Rafa Nadal con un determinada circunstancia que es que es bueno en tenis y tú quieres que James Roland Garros lo lleva son centro de alto rendimiento de para que juega para que juegue al tenis no es Ignacio una niña como Paulina algunas determinadas circunstancias que es una una discapacidad un una parálisis cerebral tu objetivo en nuestros Roland Garros sino que es una inclusión social lo llevas a la llegas a un centro de alto rendimiento para la inclusión en este caso o quizá lo alto rendimiento suena suena

Voz 0194 16:59 a ver si la metáfora me parece muy muy explícito

Voz 9 17:01 pero pero una de las cosas que incluye hasta centro es crear un entorno en las que en los que personas tan vulnerables como los niños como como Paulina como tantos otros se sientan seguros de una nada vamos siguiendo cualquiera de las teorías pedagógicas que existen hoy en día cualquier niño se aprende más cuando se siente seguro cuando se divierte en sus clases hablando de cosas como método Montes cualquier por porque no va a funcionar es un parón discapacitado no crear un entorno al que se sienten seguros en las que se sienten incluidos en las que las clases van a su ritmo que están adaptados a sus capacidades es lo que puede hacer que ellos aprendan

Voz 0194 17:39 tú es que hay que se generaliza es decir que que la ONU o el Gobierno en este caso es quién lo traslada al final a la legislación lo consigue bueno que habrá diferentes niveles de discapacidad abra chavales que sí tendrán más facilidad para integrarse otros que tendrán más dificultad

Voz 9 17:53 yo lo que creo que es que no se porque hay un empeño en generar un relato unívoco de la discapacidad cuando cada discapacitado es un relato

Voz 24 18:02 asimismo es que es ir

Voz 9 18:04 incluso vamos no te digo ya para cuando nos metemos los mundos de la diversidad que también defiende un poquito da un poco extraña pero que tendrá que ver Paul

Voz 24 18:16 Lina con con un niño con con un trastorno autista muy

Voz 9 18:23 potente no o incluso dentro de los propios mundos de la parálisis cerebral una parálisis cerebral es un daño cerebral que se traduce en mil cosas distintas hay niños

Voz 0194 18:32 acción es diferente pero puede haber dos niños

Voz 9 18:34 misma parálisis cerebral con el mismo grado de discapacidad un sesenta setenta por ciento pero que uno igual a las piernas la cognición el vocabulario y el otro tren afectado los brazos esté perfectamente a nivel cognitivo es que no sé realmente no sé qué se les pasa por la cabeza a nivel de de de alejamiento de la realidad puede llegar a tener

Voz 24 18:55 da para escribir un un un informe como el que no sacaba

Voz 0194 18:59 Francisco forma parte de la plataforma educación inclusiva así especial también que agrupa padres como él que siguen confiando en la educación especial José María Escudero Andres también es padre presidente de la plataforma José María muy buenas noches buenas noches vosotros cuestiona el rigor del informe de Naciones Unidas porque

Voz 25 19:15 a ver la información que tenemos nosotros es que no se ha visitado en un colegio de educación especial en España como el el informe secreto pues no se puede dar información pero lo que nos ha llegado es que no sea

Voz 0194 19:26 no había recibido la visita de de algún tipo de inspector

Voz 25 19:30 los de la gente que conocemos no sí que visitaron ciento sesenta y cinco personas durante diez días pero la información que nos llega es que no se visitó ningún colegio de Educación Especial entonces

Voz 6 19:42 no te puedes llevar una una

Voz 25 19:44 la buena una buena idea de de que se está haciendo en la educación especializada en España sino conocer los centros como si vienes a conocer cómo funciona el sistema sanitario en Madrid pero no te llevas nada

Voz 0194 19:57 dentro del Ramón y Cajal

Voz 25 20:00 en la paz de Gregorio Marañón pues te vas a llevar un una información muy sesgada que es lo que ocurrió con conoció a fondo

Voz 0194 20:07 me dices que el informe secreto vosotros habéis intentado acceder a él y no no lo habéis conseguido

Voz 25 20:12 sí sí nosotros tuvimos hace quince veinte días una reunión con el presidente de Cermi estatal con Luis Cayo preguntamos abiertamente si era verdad esa información que no sabía llegado que cuando vino el y la ONU no habían con los no que han visitado en un colegio de educación especial dijo que era secreto y que no se podía decir entonces el el tema es que como el CERMI es la entidad que representa a toda la discapacidad en España desde hace unos años ellos son los que hacen la denuncia a la ONU y ellos son los que reciben a la propia ONU Illes organizan la visita entonces bueno y encima ese ese informe secreto pues nos queda

Voz 0194 20:48 es duda quién decide que un niño vaya a un centro de educación especial

Voz 25 20:53 hay equipos de orientación en en las zonas de diferentes ciudades donde se decide si ese niño pues es por sus características es mejor que esté en un colegio en ordinario

Voz 6 21:03 o estoy en educación especial

Voz 0194 21:05 decía antes cuando escuchamos los gritos y las reivindicaciones del del principio había un eslogan que decía centros de educación especial nos dan lo que necesitamos que quedan

Voz 25 21:16 pero en el caso de caso particular mi hijo Jaime tiene nueve años y tiene autismo él ha pasado por todas las modalidades que como en que comentábamos antes el con seis años estuvo en un colegio ordinario luego paso a un colegio ordinario pero con un aula específica de autismo una platea que también es el modelo que que rechaza la la ONU llegó un momento él él estaba feliz en el colegio estaba perfectamente atendido a nivel a nivel les

Voz 6 21:42 sus principales necesidades

Voz 25 21:44 era un niño tremendamente querido en el colegio les ayudaban todos los niños por la calle pero llegó un momento en el que propio colegio las propias profesora Nos dijeron es que estamos perdiendo el tiempo con con Jaime él necesita que todas las horas del día estén trabajando con él para sacar su máximo potencial aquí está bien cuidado pero no se les está sacando su mayor rendimiento ya son los padres pues no nos gusta que nos digan eso queremos una vida lo más normalizada posible que vaya colegio con su hermano pero nos lo planteamos fuimos a varios colegios Nos gustó mucho uno a uno de ellos Il la verdad es que cambio fue fue radical desde claro llegas allí te hacen un traje a tu medida le hacer una valoración muy concreta Jaime Event cuáles son sus sus limitaciones cuáles son sus potenciales donde puede crecer más yo recuerdo que no que nos decían pero Jaime se viste sólo no conmocionado estoy solo si tiene autismo seamos no pero que tenga autismo no quiere decir que no se pueda valer por sí mismo come solo pues no tampoco come solo y tiene tiene un hábito de trabajo pues pues no no mucho dos tres meses había de una evolución tremenda

Voz 0194 22:54 claro que todo esto que estáis contando de de la atención en la escuela en el centro yo entiendo Francisco que también a los padres tienen que aprender también a a a ver cómo funciona todo decías ahora te pregunta si no no se viste sólo tiene autismo bueno pues si es que con autismo se se podrá vestir solo no tú también tienes que ir aprendiendo no

Voz 9 23:15 hay un tremendo desde hace cuatro años no tenía ni maldita la idea de discapacidad esos que tampoco me sentía tan comprometió ni en absoluto comprometido para asomarse a ver cómo era aquello no sabes nada estás esa cuando te llega un niño con una discapacidad tu vida da un giro de ciento ochenta grados diez minutos

Voz 26 23:35 a mí me tienes que

Voz 9 23:38 en aprender un montón de cosas de las que no sabias absolutamente nada a estas totalmente perdido entonces realmente existan estos centros es una grandísima ventaja

Voz 0194 23:51 por eso para vosotros para sobre todo también para los claro claro claro ha visitado ya otro actor importante el organismo que denunció ante Naciones Unidas la posible vulneración de los derechos de los menores en estos centros de educación especial lo denunció el CERMI que es el Comité Español de Representantes de Personas con discapacidades saludamos a su presidente Luis Cayo buenas noches buenas noches antes que nada cuénteme el porqué de la denuncia donde o que detectó el CERMI vulneración de los derechos de los menores que denuncian

Voz 27 24:23 no se trata de vulneración de derechos ANSA se enferme el mecanismo de seguimiento de la convención

Voz 0194 24:29 a mí sobre los derechos de las personas Francisco

Voz 27 24:32 nacida en España y tiene que reportar a Naciones Unidas aquellas cuestiones que no están totalmente alineadas por los datos de la de la convención

Voz 0194 24:42 usted piensa ustedes piensan que en estos escuelas de educación especial estos centros a los chavales se les discrimina

Voz 28 24:50 no no nunca has dicho eso no entiendo no entiendo entiendo la denuncia que denunciaron ustedes exactamente a Naciones Unidas

Voz 27 24:57 no no así en Naciones Unidas ha establecido en Estados Panteón ha surgido la mayoría de estados del puesto que la inclusión es el paradigma que todas las estructuras de atención deparado moción de protección de las personas con discapacidad tienen que de que la inclusión significa participar en la corriente general de la vida en comunidad y que por razón de discapacidad nadie debe quedar apartado de ya no tener oportunidades de participar plenamente en esa corriente general esto

Voz 0194 25:28 los iba por ejemplo

Voz 27 25:30 pues España tenía un déficit enorme en nuestra legislación electoral mil personas con discapacidad fundamentalmente intelectual con discapacidad psicosocial con problemas de salud mental deterioro cognitivo no podían votar bueno pues la convención nos ha ayudado muchísimo para que España sea un país que ahora permite el derecho de sufragio para todas las personas con discapacidad

Voz 0194 25:54 pero déjeme déjeme que vuelva a lo de los centros de educación especial los chavales que van a esos centros me está usted diciendo que tienen problemas con la inclusión en la sociedad

Voz 27 26:05 no hablamos de las estructuras de las personas las personas las familias padecen absolutamente respetables yo soy una persona con discapacidad Movimiento agrupa al noventa por ciento del tejido asociativo vivos de la discapacidad en España pero las soluciones que en un momento ha valido que han sido han aportado enorme elementos de valor a la vida de las personas con discapacidad necesitan ir nosotros digamos invitamos a una evolución para que las soluciones inclusiva es estén al alcance de todas la que más

Voz 0194 26:37 Luis que los padres dicen que lo que encuentran en estos centros no concuerdan las escuelas usted sabe que venimos de un periodo de recortes en la educación no hay medios ni siquiera para los chavales que no tienen ningún tipo de discapacidad cómo pueden estos chavales con diversos grados de discapacidad integrarse en una escuela ordinaria

Voz 27 26:55 pero se con la mirada donde esta responsabilidad la responsabilidad en la educación de sus derechos fundamentales en nuestra Constitución no tiene que venir Naciones Unidas a decir lo hizo en los poderes públicos lo que tiene que garantizar la yo entiendo ya suman hoy es absolutamente comprensible que ante el deterioro enorme que no la educación llamada ordinaria ha tenido España la familia se planteen otras soluciones que sean a su oposición más protectoras que favorezcan que potencien estaba escuchando a los padres un saludo y entiendo perfectamente pero entonces el poder a discapacidad nos ha pasado eso me voy a otro prisma imagínense la ciudad en la ciudad de Madrid en la ciudad de Barcelona tienen infinidad de barreras para las personas con discapacidad tendremos que cambiar esa ciudad tendremos que conseguir que el metros accesible que los autobuses puedan ser usados por todas las personas que no hay ningún tipo de difícil

Voz 0194 27:48 pero mientras y mientras tanto que hacemos los discapacitados no salen a la calle mientras la la escuela ordinaria mientras la educación no tengan los recursos para poder para poder tratar a estos chavales que tienen que hacer

Voz 27 28:00 no tenemos que evolucionar y darle una respuesta que quiera cada persona y darle una respuesta pero con una tendencia no podemos obviar que estamos en una profunda transformación social que afecta a todas las estructuras también a las educativas y que la inclusión en su camino ilusionante de tránsito es una obligación no es una posición no es algo que va a restar que va quitar que va a perjudicar de lo último que queremos es perjudicar a nadie somos personas con discapacidad hemos vivido la segregación revolvió la explosión ha vivido la discriminación no lo queremos para nadie pero creo que podemos sensata de con un diálogo participación bueno Sara algo que de mayores respuestas que nadie sesión

Voz 0194 28:47 dígame

Voz 27 28:49 es su libertad de elección y que a la vuelta de unos años se Álamos pues una sociedad mucho más

Voz 0194 28:56 dígame dígame una dígame una cosa por concretar debo entender que el CERMI apuesta por el cierre de los centros de educación especial por la desaparición de estos centros

Voz 27 29:06 no apostamos en el mundo de la discapacidad angels lo digo con conocimiento de causa Si hay algo que nos caracteriza que en España todavía es la carencia es el déficit es la falta de apoyo nada que sea bueno que haya sido bueno a lo largo de la historia para las personas con discapacidad hay que ser cerrado desmantelado el difuminado

Voz 0194 29:27 es decir que no

Voz 27 29:29 pero nos vamos a negar a evolucionar dentro de un consenso amplio nos vamos a negar a alcanzar mejores cuotas de bienestar de participación de inclusión soluciones que tuvieron toda su justificación hace veinte treinta cuarenta años no puede ser ampliada no podemos tener otros horizontes sólo estamos invitando a un proceso a un proceso que llevará no se sabe cuándo a un proceso en el que la educación no sea un elemento que en

Voz 0194 30:00 sí

Voz 27 30:03 tensión

Voz 0194 30:05 con muchísimo que haya estado con nosotros también aportando su punto de vista este debate mucho

Voz 28 30:09 sí sí más gracias hasta luego

Voz 0194 30:13 me pregunto a Francisco José María entiendo que no es nuevo lo que acabáis de escuchar no porque estáis acostumbrados a escucharlo por parte de CERMI

Voz 25 30:20 pero si no la verdad es que no este cambio surgió el lunes cuando empiezan a cambiar el discurso porque hasta hace quince días la respuesta fue muy clara

Voz 0194 30:30 el cierre

Voz 25 30:31 precisamente hace quince veinte días yo estaba en la reunión con Luis Cayo en el Cermi estatal cuando nos dijo que absolutamente todos los alumnos tendrían que pasar educación ordinaria que ellos no valora no se planteaban que hubiera dos modelos educativos como existen ahora sino que todos los ese modelo de educación especial que podía haber tenido una función en su momento tendría que desaparecer hija absolutamente todos los niños tendrían que pasar ordinaria nuestra pregunta creo que hicimos hasta en ocho ocasiones le preguntamos pero que ellos decían que no querían cerrar por sino que lo que Dean transformar en en centros de recursos decíamos pero eso ese transformación significa con niños o sin niños y al final dijo bueno es que solamente tiene que haber un sistema los colegios de transformada en un centros que den apoyo a la educación ordinaria o se transforma en colegios ordinarios

Voz 0194 31:23 eso es un poco lo que lo que apuntan legislación en lo que tiene el Gobierno sobre la mesa no

Voz 6 31:28 si el Gobierno ha dice que quiere

Voz 0011 31:31 elaborar un plan en coordinación con las comunidades autónomas para que en el plazo de diez años eh la mayoría de los alumnos a vaya a centros ordinarios con apoyo e hizo que los centros de educación especial se queden como centros de referencia o para tratar los casos más graves que no puedan ir a a centros ordinarios

Voz 0194 31:49 me han me llamaba la atención la la respuesta del del responsable del preso gente de CERMI porque claro el final parece que los padres no quieran que sus hijos evolucionen y que se integren en la sociedad no

Voz 9 32:04 es un poco sorprende años imagínate a mí no queremos otra cosa es que siempre que cree que esta gente es una gente que un día lideró un martillo y al Sol alrededor lo único que son clavos como como si la vida de de gente como mi hija empezó si terminase en el colegio y fuese veinticuatro horas diarias al colegio como si no hubiese como hermanos con los que jugar como esto tuviese amigos de sus hermanos actividades inclusiva como sino lo estuviésemos preparado en un colegio para valerse por sí misma

Voz 0194 32:34 pero para primeros interesado por supuesto

Voz 9 32:37 cómo voy con con pero es que no sé es que las palabras para responder a los oyentes Pedro bueno es decir que recibido muchos muchísimos mensajes

Voz 1715 32:45 sobretodo de padres también de algún educador IED decir también que las opiniones son plurales no todos coinciden en que los niños de a estar en colegios específicos durante toda la etapa formativa educativa hay quién cree que debería ir puerta

Voz 9 32:59 la edad son algo más de dos minutos vamos a escuchar la opinión

Voz 1715 33:01 cuatro-cinco antes yo tengo un hijo que tiene

Voz 29 33:04 eh bueno de todos los días cumple veinticinco años tengo toda la experiencia de lo que es una una discapacidad les Diego tiene retraso mental por haber nacido muy prematuro soy partidario de una fórmula mixta hasta una determinada edad que puede ser para los once años más o menos eh que vayan a centros integrados con con chavales sin discapacidad y a partir de ese momento eh pues que sí tengan una una educación integrada

Voz 30 33:32 a jugar el la opinión de los padres la posibilidad real de inversión de técnicos y docentes especializados para que los centros estén adaptados del todo los centros normalizados para que acojan bien a los niños y niñas con diversidad funcional

Voz 31 33:50 hola mi nombre es Paloma tengo un hijo con autismo ahora mismo tiene diecisiete años pero en toda su vida ha pasado por cinco colegios e pasó por dos colegios normales cuando era pequeño uno de integración luego pasó un colegio de educación especial me dijeron que estaba muy bien parieron careció de integración lo volvió a llorar muy retrasó tanto cree tuve que llevar un colegio de educación especial y ahora mismo gracias a estos colegios mi hijo es autónomo va solo al colegio

Voz 32 34:34 en en metro y en el autobús Jonas se padre mucho cinco años que ha estado un colegio especial desde los dos coma cinco hasta los diez hasta los veintiún años eh la educación sin posible para chicos con necesidades especiales porque no ve en el fracaso que ha y luego cuando estos chicos que salen de con difícil con ciertas deficiencias intelectuales

Voz 30 35:00 no pueden pasar a la eso que no tienen que quitar estos centros porque

Voz 33 35:05 qué puede haber una educación inclusiva pero paralelo también a estos centros porque hay chicos y chicas con discapacidades diversas que necesitan ambas cosas eh o sea que no es uno detrimento del otro así es que nada

Voz 0194 35:21 la opinión de los oyentes Francisco José María muchísimas gracias puesto a este tema sobre la mesa de Hora Veinticinco gracias Adela gracias adiós buenas noches

David vítores buenas noches que se nos quedan grabados desde el mismo momento en el que los escuchamos y además no se abordarán sí sonaron los disparos de arma automática que usó el terrorista que acabó con la vida de cincuenta personas cincuenta muertos y cincuenta heridos el viernes

Voz 1880 36:11 Nos Zelanda si en Nueva Zelanda lo hoy vamos a hablar de su primera ministra deja Hacienda arden es lo que quiere

Voz 0194 36:18 la cara B por queja en tarden unos tiene encandilado sorprendidos además como no la conocíamos desde el viernes por sus puestos por lo que dice por cómo se está comporta

Voz 1880 36:27 vamos a hacer un repaso Ángels vamos a escucharla a ella ayer en Hora Veinticinco Sastre ya trajo una de esas frases que cuentan mucho de quién las dice

Voz 6 36:36 ah bueno

Voz 1880 36:40 dice son terrorista aun criminal un extremista pero nunca me escucharán decir su nombre seguirá sin nombre y al resto les suplico digan los nombres de las víctimas no del hombre que les mató ese esa idea de que cuando dejas de hablar de alguien de nombrarlo es cuando desaparece no

Voz 0194 36:55 calificó también el día del atentado como un día oscuro

Voz 1880 36:57 uno de los días más oscuros del país ya aprovechó en aquellas declaraciones del primer día para tener en cuenta los refugiados es claramente hoy es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda es lo que ha sucedido aquí es un acto de extrema violencia que no tiene precedentes muchos de los afectados por este tiroteo son inmigrantes puede que algunos sean refugiados en Nueva Zelanda otro de los rasgos de esta mujer es esa idea de identidad del país lo que es Nueva Zelanda un país no violento y lo que son de ellos sus habitantes en sexto han elegido Nueva Zelanda porque este es un país donde el extremismo violento no tiene cabida rechazamos este tipo de ideas y debemos seguir rechazando las Éste no es un lugar para este tipo de comportamiento ni de ideología queremos debemos rechazarlo es un lugar donde la gente debe sentirse segura donde nos sentimos seguros

Voz 0194 37:55 al día siguiente el sábado ya habló de un necesario cambio en la ley sobre todo en la tendencia

Voz 1880 37:59 más han dejado Jamis Price si él no duda en Nueva Zelanda se preguntan cómo alguien puede tener armas de este tipo uno de los puntos que abordamos es que las armas estaban aparentemente modificadas ese es uno de los desafíos a los que se enfrenta la policía también es un desafío para cambiar nuestras leyes vamos ahora mismo a conocer un poquito más a Darden pero como siempre primero

Voz 0194 38:24 parada con la música con otra mujer

Voz 1880 38:26 también es embajadora de Nueva Zelanda se llama al orden cuando sólo tenía diecisiete años en dos mil trece sacó su primer disco se llama por Erwin con temas como este Royals

Voz 35 38:36 de de cine aclara mal

Voz 6 38:44 sí

Voz 0194 38:52 el Papa ayudará a conocer a Jacinta arden a la primera ministra de Nueva Zelanda Eva Beat glam es doctora en Comunicación Política experta en liderazgo femenino por eso la traemos aquí lleva muy buenas no es los gestos de de Jacinta de estos últimos días desde el mismo momento de del atentado están mostrando que es una verdadera líder

Voz 36 39:13 por supuesto Jacinta estante mostrando en este momento

Voz 1880 39:18 el nuevo escrito gráfico

Voz 36 39:20 el Alavés fuerte empaque como una respuesta muy esperar en el mundo de que hoy en día bueno está bastante populista es una respuesta a la vez utilizándolo símbolos como gestos como como El vuelo pero también a nivel de la retórica entonces hablando primero de los

Voz 1880 39:49 es un poco de sus gestos

Voz 36 39:51 que supongo que muchos de vosotros ya habéis visto la foto de Jacint en el vuelo mirando hacia La ventana con toda la empatía entonces está foto ha sido vista como una una imagen de solidaridad y empatía con una comunidad que en este momento está en el vuelo eh

Voz 0194 40:16 por políticamente Eva como como la definirías

Voz 36 40:20 críticamente bueno yo la definiría con sus propias paradas ellas se define como una socialdemócrata como la progresista y como una feminista

Voz 0194 40:32 tiene una hija ella

Voz 36 40:34 sí tiende tienen una hija que en este momento tienen que tenerse de más o menos bueno casi casi un año nació nació en julio del año pasado ha hecho has ido es la segunda mujer ejerciendo el cargo de la jefa de Gobierno y dio a luz durante durante su mandato en entonces estoy fuera un gran cambio también actitud a ella bueno nació la crianza de su hija fue algo bastante revolucionario porque

Voz 0194 41:09 porque si yo

Voz 36 41:11 coger sólo seis semanas de baja por maternidad su marido que que es una persona ir amontona bastante conocida en la tele Prison y decidió quedarse en casa con la hija pero al mismo tiempo ella nunca renunció a y a viajar a viajar con su hija cuando su hija tenía tres meses el pues asistió en el pleno de las Naciones Unidas el primer deber debe ir

Voz 0194 41:49 dime dime una cosa deba tú que has estudiado el liderazgo femenino hay una manera de ejercer el liderazgo que sea femenino que sea de las mujeres

Voz 28 41:58 usted ejerce de manera diferente

Voz 36 42:01 yo no creo que ese cómodo no no estoy segura sentir puede generalizar tanto hay mujeres que han adaptado un estilo bastante más cotizados y cuando decía así de fuerte el calzado de Margaret Thatcher por ejemplo abren es un caso muy interesante ella e incluso tuvo clases de voz para para tener una voz más grave este es un caso efectivamente es así no tiene miedo ser una mujer asume plenamente es también una mujer lista es una mujer que bueno que lucha para una sociedad inclusiva que no tiene miedo de sus emociones es un gran problema ahí las mujeres en la política porque es un un grandes SCO que existe es una es todo tipo sobre las mujeres que como son más emocionales entonces no fueran ser buena

Voz 0194 43:05 a ella no tiene ningún pudor en mostrar sus emociones como ha hecho estos días posteriores al atentado

Voz 36 43:11 exacto no sentí injustamente Ésta fue la respuesta que yo creo que no son una gente Nueva Zelanda sino también la comunidad internacional esperaba de ella

Voz 0194 43:22 pues yo te agradezco muchísimo que no sabías ayudado a trazar el perfil de una desconocida hasta hace cuatro días prácticamente por el resto del mundo muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 36 43:33 muchas gracias

Voz 0194 44:45 hemos hemos hablado de la primera ministra pero la sociedad Nueva Zelanda también es especialmente abierta no sí

Voz 1880 44:50 eso es lo que me contaba la periodista Anna Jover que vive allí en Nueva Zelanda

Voz 36 44:57 son realmente muy afables muy tranquilos que se considera muy tolerante Nueva Zelanda son país donde hasta ahora realmente el Chester era que no pasaba nunca nada en sentimiento así general se vio entre los ciudadanos es el era mostrar apoyo inmunidad unidad que esto no es nueva Zelanda que tenemos que demostrar que somos una sociedad unida y que estamos en contra del tal del racismo de la xenofobia a la comunidad musulmana aquí es solo un uno por ciento de la población pero se están repitiendo en todo el país estas muestras de apoyo y solidaridad hay muchas vigilias organizadas para este viernes la más emotiva será sin duda la organizado el Consejo Madrid ha convocado a todos los mayores a las doce y media que es cuando se convoca a los musulmanes a la plegaria a salir fuera de las mezquitas de Nueva Zelanda y hacer una jaca a

Voz 0194 45:47 esa es una de las iniciativas para este viernes pero escucha que hay otra también

Voz 39 45:51 buenas organizaciones ciudadanas han convocado a todas las mujeres nuevas las esas aquí lleven el hiyab el pañuelo o el velo en la cabeza de las musulmanas este viernes a su puesto de trabajo para demostrar su solidaridad

Voz 1880 46:05 con la que nos pidieran hacer esto aquí imagínate

Voz 36 46:08 hecho una máquina

Voz 1880 46:14 esos son Haut Sea de Nueva Zelanda sí bueno los de Nueva Zelanda dicen que es el grupo de Nueva Zelanda los australianos dicen que es Australiano porque los dos ni Clean Era de Nueva Zelanda hay poliéster era de Australia en vamos con otra de las bandas míticas esta de los años setenta incluso de antes split Esther hemos liderado el grupo más emblemático de Nueva Zelanda entre el equipo de rugby a ellos yo creo que además con este I Got You pusieron a Nueva Zelanda

Voz 0194 46:50 también contribuyeron poquito El señor de los anillos sí

