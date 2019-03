Hora 25 (20/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:20 el Síndic de Greuges a quién se encomendó para tomar la decisión sobre la retirada de los lazos amarillos y las escaladas de los edificios oficiales ha recomendado que se retiren estos símbolos y Torra que necesita una excusa para obedecer al Estado y que no le llamen traidor ya late el problema es que ya la tenía el viernes porque desde el viernes Quim Torra tiene sobre la mesa arme Cindy con la recomendación de la retirada ir desde el viernes el presidente de la Generalitat ha estado escenificando su resistencia ante un Estado opresor que no le deja exhibir ni lazos ni escaladas lo que lleva haciendo desde que llegó a la presidencia alimentar una teatralización que cae por su propio peso como cuando el sábado miles de independentistas se manifestaron con todos sus símbolos en el centro de Madrid volvieron a casa sin que ese Estado opresor moviera un día ante la falta de política recordemos que el Gobierno gobierna y el Parlamento está más cerrado que abierto ante la inexistencia reconocida por los encausados de una república ante el desmoronamiento de un relato que ya no se sustenta el independentismo que representan torre Eiffel Yamón sólo les quedan los símbolos los lazos las banderas IS pulso constante al Estado pero siempre hasta el filo de la desobediencia esta vez la escenificación del pulso con el Estado ha sido a cuenta de los símbolos y un requerimiento de la Junta Electoral Central que es vinculante y Torra sólo obedece al Síndic cuyo informe no es vinculante pero sí el hace ver que la Junta Electoral que vigila la neutralidad en unos comicios a los que su partido se presenta por cierto no tiene ninguna ascendencia sobre el cuál será o a cuenta de que el próximo pulso que ya sólo alimenta los suyos porque para el resto

Ángels Barceló

Voz 0194 02:00 la Tertulia en este momento a Carlos Cue muy buenas noches hola buenas noches Emilio Contreras muy buenas noches es algunas noche Ignasi Guardans que está con la máquina intentando conectarse entiendo para poder participar en esta tertulia en breve la política catalana hizo extensión sobre la campaña en la que ya está inmersa conjunto de la política española vuelve a ser hoy la historia de unos cuantos metros de tela amarilla de un amago de desobediencia

Voz 1071 02:23 Sastre buenas noches buenas noches Barceló pues es fue siempre un relato de símbolos y quiénes quiere mantenerlo

Voz 1186 02:31 no viven lo hacen como lo hacían como vivir

Voz 1071 02:34 entonces agarrándose a los símbolos primero fueron las banderas pero se fue acabando la tela ahora son los lazos

Voz 1478 02:39 la al president SICA informada guber nunca el Steely o no ya por la mal Tingid al de Greuges si seguirá la nación preside validó ya sabes sarta bendijo Guber

Voz 1071 02:52 qué haría como dejó de hacerlo alcaldesa el Barcelona que mandó retirar el lazo de la fachada municipal al primer aviso de la Junta Electoral y así dejó que se viera el que queda enfrente en la plaza de Sant Jaume del Palau de la Generalitat punto simbólico donde por mucho que enfocar las cámaras en aquel octubre que ahora se juzga nunca se arriado la bandera española banderas y lazos y ahí seguimos sesión de control en el Parlament

Voz 3 03:15 qué parte de retire la propaganda separatista no ha entendido señor Torra que aquí son muy gallitos ante los jueces no veas cómo se vienen abajo eh

Voz 4 03:23 si ustedes consideran que los lazos amarillos y las esteladas son símbolos políticos ustedes han aceptado que tenemos presos políticos

Voz 1071 03:31 en su intervención en el pleno Arrimadas ha roto una imagen con lazos amarillos basta ya de propaganda decía Oscar echaremos de menos su sonrisa sus cartelito se despedía Quim Torra en el capítulo de hoy ya por la tarde esto que contaba Saura la portada el Síndic le ha dicho a Torra en público lo que por lo que hemos sabido también esta tarde ya la había dicho y escrito antes en privado que tiene que retirar los GAL

Voz 0194 03:54 los pagos rumbo buenas noches qué tal buenos están pensando en Palao quitar los lazos amarillos y poner en su lugar lazos blancos pero los amarillos los han quitado ya

Voz 5 04:04 de momento no pero bueno lo primero es lo primero como dices iremos avanzando en la SER el Ejecutivo de Quim Torra estudia sustituir los lazos amarillos esto con

Voz 4 04:12 Nos daría con el compromiso de este

Voz 5 04:15 de respetar la recomendación del Síndic recomendación que no es vinculante escuchemos

Voz 6 04:19 las palabras de Rafael Ribó han la campaña actual después de Toral también edificios públicos puede haber expresión de la mayoría que gobierne aquí hay ilusiones de simbología e con concreta pero que en perdido electoral a esta simbología sólo de Jennifer ellos públicos tal como dice la Junta no deberían exhibir

Voz 5 04:44 esta sustitución también la confirma un comunicado que Presidencia hará emitido pues ahora poco más de una hora

Voz 4 04:50 sustituir decimos cambiarlos por unos lazos blancos

Voz 5 04:52 cruzados con una franja roja es un diseño que ya dimos en los carteles de la campaña de las elecciones del dos mil diecisiete del veintiuno de diciembre y que la Junta Electoral por cierto llamando retirar en este momento habrá que ver qué pasa como reacción a la Junta que se reúne mañana por la tarde

Voz 0194 05:08 hemos escuchado ahora pagó al Síndic de Greuges recomendando la retirada de los lazos aunque en realidad Torra ya sabía que el Síndic se lo se lo iba a recomendar no

Voz 5 05:16 sí lo sabía derecho desde el viernes esto lo ha revelado propio Síndic Rafael Ribó también lo ha confirmado la cronología que ha distribuido el guber a modo de excusa en este comunicado de hará poco más de una la la la línea el tiempo es la siguiente el viernes hace seis días Ribó le manda Presidencia una resolución que ya recomienda hacer caso a la Junta Electoral Ribó afirma que hubo esta tarde una llamada con dos y hasta un breve encuentro en persona esto es algo que el Gobierno del Govern también confirma por si faltaran pruebas el propio procedimiento de cómo han ido sucediendo los hechos basta como prueba Ribó ha comparecido ante la prensa y no lo ha hecho hasta hoy porque ahora ya se pueden explicar unas últimas aclaraciones que ha hecho el sindical al petición del Govern es unas aclaraciones que ese pidieron el mismo viernes y que lógicamente tenían que ser aclaraciones sobre algo ese algo es el primer informe del Síndic que queda demostrado que se entregó el viernes por tanto queda meridianamente claro que ha habido una ocultación de información entre medias pues es que ha habido ni más ni menos que la rueda de prensa de después del Consejo Ejecutivo los martes el equivalente a toda España para que todo el mundo entiende sería el viernes después del Consejo de Ministros habido también una entrevista del la consellera portavoz del Govern en nuestra propia casa en Cataluña esta mañana fuentes del guber niegan que se haya mentido esto tampoco lo hemos afirmado nunca lo único demostrado es que no se ha contado toda la verdad y esas fuentes del Govern también cuentan que simplemente se estaba esperando a estas últimas aclaraciones por parte de los indies

Voz 0194 06:43 claro porque lo que él salta di ha dicho tanto en la rueda de prensa como en la entrevista de esta mañana en Catalunya es que estaban a la espera del informe del Síndic no

Voz 5 06:51 exacto forma que tenían sobre la mesa

Voz 0194 06:53 a la que sólo le faltaba añadir las aclaraciones

Voz 5 06:56 lo que no nos contaban es que lo tenían encima de la mesa desde el viernes desde hace seis días

Voz 0194 07:02 aunque muchas gracias a vosotros hasta luego en Barcelona estaba esta tarde Pablo Casado que ha ido a compartir acto y discurso con su candidata por Barcelona con Cayetana Álvarez de Toledo Albert Prat buenas noches

Voz 7 07:12 qué tal Ángels buenas noches como no podía ser de otra manera

Voz 0194 07:14 dado buena parte a los lazos de hecho el presidente del PP pide a Pedro Sánchez que intervenga que intervengan los Mossos si no se retiran los lazos pues si Pablo

Voz 7 07:23 casado no ha querido desaprovechar su visita en Barcelona para cargar contra el presidente del Gobierno le ha acusado de dejarse la pelota con Quim Torra cuando se trata de hacer cumplir la ley y por eso ha pedido a Sánchez que tomen el control de los Mossos y de las policías locales para que descuelguen los lazos las esteladas lo que

Voz 8 07:41 Vimos a Pedro Sánchez es que

Voz 7 07:43 sí Torra

Voz 8 07:45 no cumple ir retira los lazos amarillos el Gobierno de España tiene que hacerlo de inmediato lo puede hacer a través de la Ley de Seguridad Nacional tomando el mando de los Mossos d'Esquadra diciendo las guardias urbanas que también dependen jerárquicamente competencial mente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la autoridad estatal que lo

Voz 9 08:07 hagan de inmediato real

Voz 7 08:11 son el líder del PP a la gran polémica del día lo decía como decíamos en este acto de presentación de Cayetana Álvarez de Toledo Casado que por cierto la ha presentado como la Leo Messi del PP porque es ha dicho quién marcará más goles en un discurso muy duro la candidata por Barcelona al Congreso de los Diputados a Khedira ha querido ir más allá sobre los lazos color amarillo en Cataluña

Voz 8 08:33 Cataluña no está condenada a ser una tribu amarilla Si acaso serán condenados los que intentaron convertirla en una tribu amarilla

Voz 7 08:41 Álvarez de Toledo que no ha no se ha movido ni un milímetro sobre por qué considera que el proceso independentista la declaración de independencia fueron más graves que el 23F lo ha vuelto a repetir

Voz 8 08:52 quieren hacer un golpe de Estado nacionalistas y que sea políticamente correcto fantástico no quieren liquidar un Estado constitucional y que la gente diga bien que políticamente correcto mainstream quieren romper la democracia convertir a la mitad de población extranjeros que les den el Nobel de la Paz bueno

Voz 1071 09:09 las cosas

Voz 7 09:15 bueno son muy también ha acusado los independentistas de Chen no Fobos ya ha dicho que si el PP acaba gobernando tratarán los independentistas como adultos como hizo el Rey el tres de octubre de dos mil diecisiete feb

Voz 0194 09:28 ya tengo entendido que ha habido referencia por parte del portavoz del Partido Popular al Parlament algunos de los catalanes que que vivimos en Madrid no pues

Voz 7 09:36 el líder del PP en Cataluña Alejandro Fernández ha defendido a Cayetana de las últimas críticas por ser de Madrid de hecho ponía atención estos ejemplos para demostrar que a diferencia de Barcelona los catalanes que vivís en Madrid si son aceptados

Voz 8 09:51 hubo un tiempo que por cierto coincide con el que el Partido Popular gobernó en Madrid

Voz 0194 09:57 solía decirse con mucho orgullo que Madrid

Voz 8 10:00 dado el de a nadie se le preguntaba de dónde venía sino que se le preguntaba hacia dónde quería ir todos juntos fue realmente un espíritu que permitió por ejemplo que miles de catalanes pudieran desarrollar su talento sus proyectos de vida sus ilusiones en Madrid en todos los ámbitos profesionales también en la política yo estos días recordaba cómo recibieron a Meritxell Batet en Madrid con los brazos abiertos no sólo tapó con la política

Voz 5 10:27 Ángels Barceló y Carles Francino en el ámbito de la como

Voz 8 10:29 educación ni les hicieron un examen del chotis miles pidieron un examen de tradiciones madrileñas

Voz 11 10:37 pues ya lo besas me quedo quizás me quedo sin palabras nunca imaginé que formaría parte de un mitin del Partido Popular Albert muchísimas gracias a vosotros

Voz 0194 10:45 luego es cierto que no he aprendido a hablar a bailar el chotis ni ni me han hecho bueno me gusta mucho el cocido no sé si eso sí eso puntúa pero en cualquier caso los catalanes siempre han sido muy bien recibidos en Madrid igual que en Cataluña han sido recibidos muy bien recibidos los madrileño y la gente venga de donde venga eso es así las cosas son así no sé si así nos está escuchando no todavía no está escuchando Ignasi venga pues abro tertulia con Carlos Cué y con y icono Emilio Contreras luego iré si acaso a Cayetana y eso hecho lectura a Luque a ver yo creo que tú tampoco es madrileña y no size al el set es muy bien recibida

Voz 12 11:25 Cataluña donde voy con mucha frecuencia tengo algunos mejores amigos hija ambas en dotado que haya ningún reto

Voz 4 11:31 no baila tú me parece que lo derecho

Voz 0194 11:37 pues la verdad las cosas polémica de los lazos la polémica al señor Torra que lleva mareando la perdiz desde hace unos cuantos días el president de la de la Generalitat lo que diga la Junta Electoral Central no me incumbe pero si lo que diga el Síndic de Greuges que resulta que lo dijo el viernes no es que la he dicho disco lo dijo el viernes

Voz 12 11:57 que vivimos permanentemente Torra parece que simplemente cada día es ganar un día más no ganar un día ganar un titular en una en fin buscar un poco de protagonismo Torra lo sabemos todos y lo dicen los los expertos en Cataluña es uno de los presidentes de la Generalitat sino el peor valorado de la historia quiero decir está en una situación dramática de imagen dentro el independentismo que es lo que le preocupa porque evidentemente en el resto España le ve muy mal en el independentismo en Cataluña era muy mal pero bueno eso a él le preocupa pero dentro de independentismo tiene serios problemas de credibilidad porque no ha cuajado la la imagen que él esperaba en filas expectativas han sido bastante defraudadas está intentando buscar pues eso buscar su heroicidad Si todo el mundo todo el independentismo los dirigentes independentistas tienen algún momento gran ah bueno hoy con Torra no lo tiene entonces yo creo que lo está intentando buscar aquí pero le ha salido bastante mal la jugada porque si al final vamos a ver porque esto no ha acabado seguro que habrá horas siguientes

Voz 0194 12:55 los enlazo todavía está en la fachada de la esta

Voz 12 12:59 ya habrá otro lazo y la y la Junta Electoral Central tendrá que decir señores el otro lazo tampoco porque de lo que estamos hablando todo es del color del lazo sido de que no haya símbolos políticos de los las instituciones que es algo que como ha dicho Síndic de Greuges es bastante razonable no sea no hace falta de preguntarle al Síndic de Greuges para saber en cualquier democracia europea normal consolidada que durante el periodo electoral que además es muy cortito son en otros países es más largo pero es que aquí solo quince días en hay países en Latinoamérica son dos veces tres veces aquí son quince días durante quince días mantenga una cierta neutralidad Isaac que los carteles de la sólo es eso yo creo que yo creo que hasta ahí ahí el el punto es que él tenía que buscar la manera de contarnos que no había cedido ante la Junta Electoral Central cuando todos

Voz 4 13:49 no sabía que le iba a hacer ha conseguido conectar

Voz 0194 13:52 ese Ignasi Guardans buenas noches hablando del teatro unos estabas escuchando hasta hasta ahora hablando del teatro del president de la Generalitat que tenía sobre la mesa ese informe que para el informe que no es vinculante pero él era imprescindible para saber cuál tenía que ser el siguiente paso con la retirada o no de los bolos

Voz 13 14:11 sí lo triste es que además el propio Síndic se sume a ese a ese teatro no cosa que es verdad que ya llevan tiempo haciendo ver que ellos cumplen sólo una legitimidad catalana y cualquier cosa que venga de del Estado en la terminología del independentismo pues se desprecia entonces tiene que venir revestidas flanqueada por las instituciones catalanas no eso ya en el Parlament con las decisiones del Supremo que lo hicieron hay todo tipo de ocurrir lo que ocurre quizá la novedad que que claro que es una vuelta de tuerca porque acaba manchando todas las instituciones el propio Síndic tarde Síndic de Greuges no eh a Rafael Ribó se sume sus una este juego es es patético yo lo que espero es Carmelo sedados de Cataluña se den cuenta de que más hay un punto en que ya no se puede Manolo lo decía Carlos Aina de legitimidad o deslegitimación hay un ridículo qué bueno es verdad que sólo porque qué gentes la cárcel pues les impide a algunos hacer el gesto de dejara de dejar caer a Torre de esta banda de bueno hasta banda porque les parece como traición a los que están en la cárcel Emily

Voz 0554 15:17 a mí lo que me ha sorprendido es que el señor Torra recurra el dictamen del síndico de las quejas no del Defensor del Pueblo equivalente para que el conjunto España no porque en fin con todo el respeto al señor Ribó pues quizá no sea esa institución en su persona la institución adecuada para resolver este tipo de problema es una cuestión puramente jurídica y la Generalitat la Generalitat tiene el Consell consultivos Consejo Consultivo que es el que revisa si las leyes están ajustadas a a derecho y las hacia es política entre ellos perdona pero yo creo que no

Voz 0194 15:52 hace falta recurrir a eso ya es decir la la la orden de la Junta Electoral Central este obligado

Voz 0554 15:57 blanquita es evidente que lo que trato con decir con esto que lo que quería era escenifica el conflicto entonces recurre recurre al al señor Ribó sabiendo de antemano que señor Ribó no podía responderle otra cosa como sabía que el Consejo Consultivo tampoco le podía deparar otra cosa porque no es una evidencia lo que trata es como bien ha dicho vosotros de Ted Dean teatralizada un enfrentamiento que él quiere prolongar durante días y tal ávido no obstante una frase del señor Ribó que me has me resulta un poco chocante cuando ha dicho que ante eso después de las elecciones pueda haber símbolos esos partidos el edificio público pero que late en la campaña electoral no hombre yo no sé si estaría bien que en La Moncloa con Sánchez o con Rajoy o ante con Suárez hubiera símbolo de la UCD del sol

Voz 0194 16:45 hecho que podrían exhibirse símbolos de la mayoría

Voz 0554 16:47 no claro pero yo yo creo que no es decirle a alguien que el Ministerio de Hacienda hay un ahora mismo un símbolo que recuerde al Partido Socialista o hace un año al Partido Popular lo hace treinta la UCD no no lo en la título edificios públicos son instituciones públicas que son de todos que en un momento determinado están gestionados y dirigidos por unos dirigentes políticos legítimamente elegidos por los ciudadanos pueblo de diputados que nosotros votamos pero no sólo se desde partido es normal que hay en la sede del PP del PSOE de Convergencia por su banderas y boscosa pues un se de partidos políticos pero en el resto de los

Voz 13 17:22 por eso esos zona más gris en yo ahí yo hay fíjate que no yo creo que eso está

Voz 0554 17:26 pues yo a tiene te parecía mal parecería mal que en la Moncloa ahora mismo me hubiera un símbolo que recordar

Voz 13 17:31 no no no opte algún matiz no te haga lo que pone es ya el logotipo del PSOE no pero por ejemplo cuando el Ayuntamiento de Madrid hay que discutir qué es lo que es político no cuando no entenderlo así

Voz 4 17:42 lo de su partido

Voz 13 17:43 no símbolos no porque el acto de la mayoría de hecho de hecho los Eslalom

Voz 0194 17:47 amarillos no son símbolos de partido

Voz 13 17:50 yo si tú pones un bienvenidos los refugiados en un momento determinado estás dando mensaje político que yo comparto pero no es no es discutible que cuando de repente el Ayuntamiento de Madrid pone refugiados Welcome y sobre todo lo pone reaccionando a una determinada acta tú por parte del Partido Popular en ese momento está haciendo una acción política que decir la hasta octubre que compara

Voz 0554 18:12 hable a lo de los lazos que protestan por los supuestos presos políticos yo es que no lo creo

Voz 12 18:17 no pero la discusión es verdad que la discusión interesante sobre el tema de porque por ejemplo hay muchas otras causas está la cosa de de la lucha feminista Ecoembes

Voz 4 18:25 en ese esos es la lucha mayoritaria

Voz 12 18:27 pero no ve evidentemente hay gente

Voz 14 18:30 hombre el muy serio con gente que está claro

Voz 0554 18:32 esos símbolos representan a una parte de la sociedad Hinault a todos es por lo que yo creo que ni antes ni después ni dentro de las elecciones deben estar en los edificios públicos y ni los de los refugiados pregoneros es que tampoco pregunta sobre lo los refugiados lo de los refugiados una cosa mucho Magí de la lucha feminista lo de la lucha feminista sí porque yo creo que la inmensa mayoría de la gente está contra el synchrotron cosas

Voz 0194 18:53 una parte que no soy bueno pero pero

Voz 0554 18:56 pero es un es un planteamiento mucho más genérico que el tema de separatismo

Voz 12 19:01 es un debate muy interesante porque llevados al extremo incluso los símbolos contra el terrorismo por ejemplo en El País Vasco llega llevados al extremo de de de de la neutralidad es difícil de establecer el está lo que no es difícil establecer la diferencia es en campaña electoral lo que es bastante obvio lo dice cualquiera lo sabe Torra perfectamente

Voz 0554 19:22 bien no Carlos ávido en ningún edificio público del País Vasco ningún ningún símbolo contra el terrorismo

Voz 4 19:28 hombre es que hombre el Ayuntamiento es Angeles

Voz 12 19:32 ayuntamientos principales a mí me pareció abre me pareció ver en su momento con buen con muertos encima de la mesa en fin los a las instituciones democráticas del País Vasco se pronunciaban con

Voz 4 19:43 tengo una defensa por eso nuevos partidista yo estoy a favor

Voz 12 19:50 quiero decir es que es un debate que es complejo porque aquí tiene

Voz 4 19:53 difícil límite donde empieza cuando termina el partido a tener cambiar Milán termina Carlo

Voz 12 19:57 pero de todas formas digo yendo al a porque siempre hay estos días de campaña electoral que actúa toda esta gente que hay de estamos peor que nunca incluso peor si lo pensamos con un poquito de distancia pasar de una declaración de independencia con dos millones de personas movilizadas decenas de miles de personas en la calle todo el día como estamos viendo ahora en el análisis en el juicio de todo lo que pasó aquellos días pasar de aquello a discutir si ponemos So quitamos el lazo islandés

Voz 0194 20:27 ellas es lo único que les queda pero eso voy quiero decir que desde

Voz 12 20:29 desde el punto de vista de la solución del problema que evidentemente ni estamos lejos y probablemente lo verá mi generación que en fin que creo que los que eran bastantes años y sin embargo creo que no lo veremos la solución de este problema pero veamos un poquito la evolución evidentemente la evoluciones por lo menos a menos mala la es bastante más suave y bastante más gestionaba desde el punto de vista político que el problema sean los lazos a Torra pone otro lazo en la Junta Electoral Central Se lo acaba quitando a los que teníamos hace dos años que era dos millones de personas movilizadas para dividir un país y para

Voz 4 21:07 pero fíjate cosas que eso haya desaparece

Voz 12 21:09 lo que por supuesto creo que no por supuesto se demostrará las próximas elecciones que sigue sigue estando ahí pero por lo menos la representación política institucional de ese movimiento independentista

Voz 1645 21:20 otra cosa Ignasi sí

Voz 13 21:23 bueno cada uno se consuela con lo que sobre sobre entonces

Voz 12 21:28 deber hacia dónde va y por eso no

Voz 13 21:30 yo entiendo por dónde vas Vero y claro si ves una botella medio medio llena comparando conoció dos años yo lo que veo un Gobierno darle la vuelta no un gobierno que hace unos pocos años pues era motor de crecimiento recuerdo incluso los tiempos en los que era uno de los Cuatro Motores de Europa que así se llamaba no Cataluña uno de los cuatro motores económicos de Europa en este momento pues la inversión extranjera en Cataluña ha caído este año un diez por ciento mientras que Madrid ha subido yo me a no sé la cifra porque lo he visto hace poco pero vamos a multiplica por muchísimo no es un gobierno que lleva dos años sin Presupuestos donde hay un problemas sanitarios gravísimos hay una lista enorme y lo que tenemos un presidente payaso y lo llamo así con todas las letras que su única preocupación es estar haciendo este tipo de tonta líneas con un plástico en en los edificios públicos que decirle yo no me siento nada consolado perdona yo sigo creyendo en la autonomía de Cataluña en lo que la gente se ha dejado de esfuerzo por conseguir que Cataluña tenga poder político para tener a un personaje patético hay que que que utiliza todo lo que es ese poder político luchado durante toda la dictadura idea durante toda la transición democrática para conseguir un poder político y reconducir es una especie de activista Mo de barriada de de de de de tribu urbana debe yo estoy sorda yo sí saben eso me parece lamentable me da mucha pena no

Voz 12 22:51 bueno yo insisto que el gran problema entre otras cosas Torra osea un lugar como Cataluña que le da muchísima importancia al president de la Generalitat

Voz 13 23:00 a quienes les siguen perdona pero tú decías ahora la gente ya no sale a la calle no pero todavía osa en un país normal en un país normal habría gente en la calle echándole tomates a Torra no por no por por lo menos no se ha decidido espera que está haciendo usted con nuestras vidas

Voz 12 23:14 yo creo yo creo que han gritado y hay una cosa que yo sólo quería contar esta semana Se Se salía una información porque digo en Cataluña lo lamentable es que estamos con esto Villaverde no ponemos el foco en otras cosas están pasando cosas muy interesantes en Cataluña esta semana publicado en El País una cosa muy interesante que era el tema de la de la segregación en los colegios y en los colegios públicos se concentra la mayor parte de los inmigrantes en Cataluña Cataluña es la es una comunidad en la que han conseguido llegar a un acuerdo vamos a ver con qué efectos pero un acuerdo para reducir esa segregación para que los inmigrantes se repartan también en los concertados que es un gran drama en Madrid es un drama fenomenal están pasando un montón de cosas en Cataluña que todo a esta sobreactuación absurda

Voz 0194 23:52 no lo tienes tapado Emilio breve sí

Voz 0554 23:54 hay menos tensión en la calle porque es muy difícil mantener la tensión durante un año y medio pero el problema sigue siendo el mismo hay con todas las reservas y con todas las críticas al señor Torra ahí todavía o como ha dicho Carlos durará por lo menos una generación un sector de la sociedad catalana que son entorno dos millones de catalanes que siguen creyendo en lo que en lo que se apoyó hoy los se puso lo que se trató de poner en marcha en el mes de octubre del año diecisiete el problema político sigue estando ahí y otra cosa es que Torra y los separatistas lo gestionen mal Seguimos ahora con la política

Voz 15 24:29 hora veinticinco

Ángels Barceló en la tertulia

Voz 0194 29:45 Carlos Cué Ignasi Guardans Emilio Contreras hablábamos antes de Catalunya del sainete de los lazos y de las señeras de Cataluña le ha llegado Albert Rivera un nuevo mensaje en este caso de Manuel Valls primer ministro ya saben francés y ahora con el apoyo de ciudad

Voz 1071 29:58 buenos aunque sin representar exactamente ese partido su marca aspirará a la Alcaldía de Barcelona en Francia Macron al que tanto cita Rivera es porque ahora ya les cito en poco menos basa su política en distanciarse de Marie Le Pen Manuel Valls insistía hoy en que Ciudadanos y el PP deberían aclarar que no pactarán

Voz 0194 30:15 convoque pero de momento Óscar García buenas noches las ocho sanciones ciudadanos prefieran silbar

Voz 1645 30:20 sí en Ciudadanos hoy no han respondido a esta petición de Valls que él ha hecho por cierto a través de Twitter la verdad es que llaman la atención las formas que tiene de comunicarse con Ciudadanos por Twitter por carta porque Rivera siempre presume de tener una relación muy fluida con el candidato a la alcaldía de Barcelona pero sí a través de Twitter Valls dice que Ciudadanos y también el PP tendrían que aclarar ya que no van a pactar jamás As en lo subraya así con Vox y con el nacional populismo

Voz 0554 30:45 a

Voz 1645 30:46 el dice que cada día que pasa Vox se quita la careta con sus candidatos que son nostálgicos del franquismo o revisionistas y homófobos pero también pide a Sánchez que no vuelve a pactar con los separatistas porque sus listas están encabezadas por presos y la de Podemos en Barcelona por un independentista Val se queja de que ninguno de estos tres líderes ni Sánchez ni casado ni Rivera ni siquiera Rivera le hayan contestado a su carta de hace una semana y media en la que pedía que se pusieran de acuerdo los tres en un gran pacto de constitucionalistas nosotros nos hemos esto en contacto con el departamento de prensa de Ciudadanos para que nos explicaran porque Rivera no ha contestado a su propio candidato a esa carta todavía no hemos recibido una respuesta ciudadanos dice Ángels que lo de los pactos vendrá el día después de las elecciones y que Vox tendrá que elegir de qué lado quiere estar

Voz 0194 31:32 en una una cosa Óscar que tiene que ver con esta política de fichajes que han prendido Rivera Ciudadanos han salido a defender la incorporación ahí sí que han salido eh del ex directivo de Coca Cola Marcos de Quinto pese a que por ejemplo tributaba en Portugal para pagar menos impuestos

Voz 1645 31:45 sí lo que nos cuenta el entorno de Marcos de Quinto es que el apagado hasta dos mil dieciocho impuestos en Portugal porque residía en Lisboa según nos dicen cada uno paga impuestos donde reside ahora este año como se ha trasladado a España pues el asegura que pagará sus impuestos aquí en fin esto se suma a una noticia que hoy cuentan además nuestros compañeros eldiario punto es que asegura que la justicia condenó a Marcos de Quinto por intentar saltarse un contrato de compra de un chalé en un pueblo de Cuenca ya han salido además a la luz estos días los tuits en los que él defiende a Bolsonaro al presidente ultraderechista de Brasil otros en los que digamos se muestra complaciente con Vox ponen ciudadanos dicen que pelillos a la mar y que su número dos por Madrid es el mejor candidato que podrían tener Toni Roldán diputado naranja

Voz 24 32:31 tenemos la suerte que tenemos a un señor que ha trabajado en muchos países una primera figura mundial en el ámbito ejecutivo un empresario de primerísimo nivel que lógicamente ha pagado impuestos en otros países porque ha vivido en otros países no entonces no creo que haya absolutamente nada que preocuparse por eso estamos orgullosísimo de que alguien de su talla de Un paso adelante para mejorar la gestión introducir criterios de gestión también privada e ir de eficiencia en el ámbito público hoy estamos enormemente agradecidos de que haya dado ese paso

Voz 1645 33:01 sobre listas y candidatos Ángels dejadme que os cuente algunos datos más Ciudadanos ha publicado hoy sus listas completas tanto al Congreso como el Senado en toda España ya podemos decir que finalmente Silvia Clemente la ex del PP fichada por la dirección y que perdió las primarias en Castilla y León las polémicas primarias de Castilla y León no va a ir en ninguna lista ni al Congreso pero tampoco al Senado veremos qué ocupación Le busca el partido porque la cúpula sigue queriendo contar con ella en la lista al Senado sí que está como número uno por Madrid el tesorero de Ciudadanos Carlos Cuadrado que se ha visto envuelto en el último año en varios asuntos judiciales que le afectaban a su actividad privada anterior incluso fue llamado también a declarar en la comisión de investigación sobre financiación irregular de partidos en el en el Senado bueno pues va de número uno por Madrid a la Cámara Alta y otra cosa la imposición de candidatos por parte de Rivera sigue aumentando el goteo de dimisiones los últimos dos concejales en Cádiz que se van del partido porque la dirección les comunicó que no contaba con ellos para las listas de esta forma escuchar que como explica una de ellas María Fernanda Trujillo suya

Voz 1480 34:03 yo solamente manifestar que creo que se están perdiendo la moda oí la buena forma es sociales dentro de la política alguien que lleva cuatro años en un proyecto trabajando por una marca trabajando para un partido esta forma no de de despedir a alguien con la puerta de atrás

Voz 1645 34:20 por la puerta de atrás ya empezamos a perder la cuenta de las renuncias y dimisiones Ángels que se están produciendo de manera inédita hay que decir en Ciudadanos por estos motivos gracias Oscar a vosotras problemas con los fichajes está tenía

Voz 0194 34:33 los ciudadanos no me quiero entretener en esta cuestión que traducido quiere decir no alarguen vuestra intervención pero sí que si quería tirar un momento hacia atrás y sobre todo con el tema de Valls Ignasi hueco contigo directamente porque hombres LB nervioso avales no

Voz 13 34:50 está nervioso porque está intentando sorber y soplar y eso es muy complicado osa que está intentando vender donde terminó antes discurso en el Cataluña porque pieza en Cataluña ahora que ya lleva un tiempo ahí que se da cuenta que la marca Ciudadanos vinculada hace mucho daño pero a la vez claro no se puede enfrentar en este momento con con con el que su partido está claro

Voz 0194 35:10 pues es complicado pero el equilibrio es complicado eh

Voz 13 35:13 sí claro y le han puesto y le han plantado él pensaba tener una plataforma de sociedad civil tipo tipo Carmena y tal y en lugar de eso pues su número dos era la portavoz de C's en el Parlament no saque aparato de total en ese sentido no así que te tienen problemas graves y

Voz 12 35:29 ha sido yo creo que tiene problema El problema Rivera con él porque él

Voz 4 35:34 el representa

Voz 12 35:35 es el como la el la conciencia que el estadio

Voz 4 35:39 pero todo el día el problema que supone para Rivera Vox que su problema que quieren olvidar y que quieren decidir quieran hacernos creer que no pasa nada porque no tienen ningún pacto con ellos porque

Voz 12 35:49 si gobernaran en La Moncloa sería sólo con ellos con apoyo Esther

Voz 9 35:53 no es evidente que tiene un problema

Voz 4 35:55 cada día yo creo que Valls es el recuerdo vivo del problema el problema el problema que tienen que supone para ciudad

Voz 13 36:02 viste es la entrevista a la candidata de de de Ciudadanos en Valencia que les recomiendo vivamente yo no sé si lo podían contar

Voz 0194 36:09 sí la vi yo soy Lago en la que decía

Voz 13 36:12 no no vamos a atar purgó con Vox porque ya el acuerdos que nosotros pactamos con el PP y el PP o pacto con Vox se ha interiorizado es que me lo decía así con toda página

Voz 0194 36:19 hemos a través de intermediario

Voz 0554 36:24 lo que ocurre es que desde el principio Valls lo que propuso fue un pacto de gobierno entre los constitucionalistas entre los tres grandes partidos constitucionalistas el Partido Popular el Partido Socialista y Ciudadanos eso no tiene el más mínimo viso de ser así ha preferido pactar con los que ha preferido pactar Rivera en Andalucía han hecho lo que ha hecho el Partido Popular y Ciudadanos tiene un serio problema porque van incluso en contra de lo que son la línea del Partido Popular Europeo que hoy ha suspendido por ciento noventa votos contra Ted al líder del sentido del partido de Hungría de la derecha que está ahí el popular europeo porque consideran que está la extrema derecha y que no comparte los valores porque una cosa es ser conservador y otra cosa estar alejado de la de

Voz 0194 37:10 de esto que estás hablándonos Griselda Pastor en en un momento pero antes el paréntesis de siempre de del juicio en el Supremo porque mientras la vida política se agita o José atrapan lazos y banderas en el Supremo sigue el relato sobre lo que ocurrió en el octubre catalán de hace un par de años ayer declararon agentes

Voz 1071 37:28 la Guardia Civil hoy ha sucedido lo mismo también se han evitado las imágenes de los testigos cuyo anonimato se preserva han contado las dificultades para salir de los registros de las consejerías o de la nave donde se guardaban hasta diez millones de papeletas de allí es donde un agente sostiene que vio salir con cajas a la hora president

Voz 25 37:46 ahí se dieron una serie de personas los días previos a la entrada y registro los que habían pues señor su Trías vio en las naves

Voz 24 37:53 el actual presidente de la dieta

Voz 1071 37:55 en Torre durante el uno de octubre otro agente ha declarado que la instrucción que recibieron los Mossos d'Esquadra fue vigilar cómo se movía la Policía y la Guardia Civil por Cataluña

Voz 26 38:06 quiera dar cuáles eran nuestros movimientos ido

Voz 8 38:09 cuál era la dirección que tomábamos

Voz 1071 38:11 lo más llamativo quizá del día la frase de este agente sobre la orden prioritaria ha dicho que tendrían los Mossos para vigilar a los otros cuerpos policiales se llegó a dar casos ha dicho textualmente se llegaron a dar casos en los que se siguió convoyes nuestros para ver dónde íbamos a pasar placas de matrículas de vehículos camuflados para comprobar si era de la policía de los Mossos e incluso a seguir este testigo se decía por la emisora en algún caso que se mandaran fotos sobre los peligros cierto que la fiscalía catalana bien

Voz 0194 38:40 es una investigación al consejero catalán de Interior proponer es

Voz 1071 38:43 Colita Carles punto en bloque quiere saber el fiscal jefe de Cataluña ese Miquel Buck ha podido cometer un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos al poner a uno de sus asesores hacer labores de escolta al ex president en busca y captura nacional como ayer varios diputados de ciudadanos presentaron denuncia en la propia Fiscalía ni si bien Sam que la cuestión catalana un bucle

Voz 0194 39:04 vamos al siguiente bucle porque el guionista loco del Brexit ha tenido una tarde entretenida no iba a haber pleno en el Parlamento británico pero al final lo ha habido es verdad que de urgencia no esperaba que hablara tus que el presidente del Consejo Europeo pero también hablado hablado de la prórroga de hecho que pide Theresa May para que se produzca dos meses más tarde que es el treinta de junio tus

Voz 1071 39:22 dice que por el vale a cambio eso sí

Voz 0194 39:25 de que el Parlamento británico apruebe lo que en realidad ha rechazado ya dos veces el Acuerdo de Salida y eso nos devuelve a la casilla de salida al Parlamento Europeo y a la primera ministra británica Londres Begoña Arce buenas noches que buenas noches la política británica empezó explica dándose con House of cards y acaba resumida en episodios de Benny Hill Seat debidos reuniones a lo largo del día mañana viaja a Bruselas la tortuosa

Voz 0273 39:49 nada especialmente virulenta porque está llegando a la hora de la verdad en la jornada digo ha concluido con una declaración el país de Theresa May desde la residencia oficial de Downing Street la puesta en escena

Voz 0194 40:00 ha sido para echar al Parlamento la culpa

Voz 0273 40:02 actual situación en la que se encuentra el Brexit como si ella la primera ministra no hubiera sido durante más de dos años no hubiera dirigido con una catastrófica estrategia las negociaciones con Bruselas vamos a escuchar lo que decían

Voz 9 40:17 han leído

Voz 8 40:19 luego yo voy a hacer

Voz 1478 40:21 estoy absolutamente seguro que ustedes el público está dos muy cansados de luchas internas cansados de que los diputados sólo abren del Brexit queréis que esta fase del proceso del se termine y se cumpla estoy de acuerdo estoy de vuestro lado

Voz 0273 40:37 ella al lado del pueblo los enemigos del pueblo son los diputados al Parlamento es un argumento que ya ensayó a medio día en la sesión habitual del miércoles entre gritos que pedían su dimisión Theresa May quiere repetir por tercera vez la votación de su acuerdo la próxima semana no tiene aún los votos necesarios hoy ha celebrado todo tipo de reuniones para presionar a unos y otros la petición de una prórroga tan corta aumenta el riesgo de que el Reino Unido acabe marchándose de manera desordenada finales

Voz 0194 41:05 en junio sino ha logrado un acuerdo hola

Voz 0273 41:08 era ministra renunció a pedir un periodo más largo una opción que había barajado el lunes bajo la presión de los conservadores euroescépticos un grupo de ministros amenazaba con dimitir y dejar caer a May que ha sido acusada hoy de anteponer su cargo y sus intereses personales

Voz 0194 41:23 a los del país gracias Begoña unen buenas noches en Bruselas la Pastor buenas noches una menos lo decíamos ahora dispuestos a la prórroga pero ya bastante hartos con las idas y venidas de los británicos así que iban a dar el aplazamiento sigue

Voz 1071 41:36 dos míster aprueba de una vez el acuerdo de salida

Voz 0738 41:40 exactamente es un regalo envenenado si porque la pro

Voz 0194 41:43 arruga que pueden afectar no va a entrar en vigor

Voz 0738 41:45 siguen los Comunes los diputados británicos no votan a favor del acuerdo rechazado escuchamos al presidente Tusk

Voz 13 41:52 a

Voz 27 41:55 bifaz

Voz 1478 41:56 creo que una extensión corta es posible pero condicionada a la aprobación del acuerdo de salida ese acuerdo es

Voz 0738 42:03 como sabéis el texto rechazado ya por dos veces en el Parlamento británico que ahora quiera obligado a votar otra vez y hacerlo además antes del día veintinueve

Voz 0194 42:13 en Europa cuentan con que los ciudadanos del Reino Unido van a tener que votar presentar candidatos para las europeas de mayo

Voz 0738 42:20 bueno a ver en la práctica si se aprueba esto no aunque el debate que sigue abierto aquí es si esa prórroga corta termina en julio o termina en mayo hay quiénes creen como la comisión que sólo puede terminar en mayo para que no tengan que participar en las europeas hay quiénes dice que aunque incumplan la ley Si es por dos meses sabiendo que se van no pasa nada eso lo veremos también mañana

Voz 1071 42:43 sobre el debate de si puede los británicos alargar el Brexit y que no participen en las elecciones europeas hablaba al ministro español de Exteriores Josep Borrell

Voz 28 42:50 hay que estudiar jurídicamente si eso es vía aprende sin que el Parlament sin que los británicos participen en las elecciones europeas por lo demás dependerá de lo que decidan los jefes de Estado y de Gobierno si fuese jurídicamente viable atender su petición pero decirse que la señora B no está pidiendo negociar otro acuerdo lo que está viviendo es tiempo para intentar que se apruebe el acuerdo al que se había llegado

Voz 0194 43:19 por cierto todavía en Bruselas otra decisión que ya al apuntábamos antes de alcance Griselda es la que ha tomado el Partido Popular Europeo con uno de sus gobernantes más ultras con el húngaro Viktor Orbán han acordado suspender lo que no expulsarlo y además de esta decisión es interesante saber cómo se pronuncia cada país por ejemplo saber la opinión que ha expresado sobre Orban el Partido Popular español

Voz 0738 43:39 bueno hay que saber que esta decisión ha sido a la húngara y nunca mejor dicho es un ciento noventa votos contra tres pero es evidente que bajo impulso alemán los populares europeos intentan hoy marcar distancias con los discursos populistas visto no avala la línea de casado aunque los españoles se han sumado al consenso tras el que el propio Orban comparecía casi sacando pecho ante la prensa lo escuchamos

Voz 12 44:03 Dina Bejarano siempre

Voz 1478 44:07 yo he hecho ninguna

Voz 29 44:09 otra Juncker tengo mi opinión propia en fin Orban provocando las risas en la sala de prensa donde justificaba aún su campaña antieuropea contra Juncker Soros pero

Voz 0738 44:18 la advertencia es muy dura para todos los que quieran jugar a populista porque hay que saber quién esta cita a la que la mayoría enviado representantes del nivel de secretario de Internacional ha asistido la nueva secretaria general del Partido Popular alemán a Kaká acompañando a deber el candidato marcando línea que abre una puerta nueva allí es que el PP en estas europeas no quiere dar un giro ultraderecha lo que quiere es garantizar que es posible un pacto con socialistas y liberales

Voz 0194 44:51 es gracias Griselda buenas noches buenas noches bueno sobre el Brexit algo que añadir porque si decíamos que lo de Cataluña es un buque del Brexit ya ni os cuento hay petición de prórroga pero Europa dice vale prórroga así pero ven ya con este acuerdo aprobado sino una prórroga y hoy sale implorando Theresa May por la aprobación on de de un acuerdo de cómo echando la culpa al resto como si ya no tuviera nada que ver te cuento yo vuelvo

Voz 4 45:15 para allá de Gaspar allá haberla cubre las expectativas de la del Gobierno español son cambian cada hora porque ayer tuvo discursos Sánchez en el Ateneo sobre esto y estábamos ahí hablando con UGT es que no tenemos realmente caro sabía que se iba a pedir una prórroga pero no sabía cuánto Sánchez dijo ayer que no suele ser muy explícito de estos asuntos ayer Sánchez fue muy claro la desesperación hijos tirando exigiera una prorroga de los para qué porque el drama no es la prórroga evidentemente abrió europea está acostumbrada dice iba a llegar al último minuto a dar una prórroga hecho mil veces pero la prorroga para que para que nadie Hadid tiene una certeza de que esa prueba sirva para que ella seguro sí

Voz 13 45:55 el partido que yo esté aquí mañana estaré en la portada de este es tu Carlos que estoy con total aunque entre pero pero no lo divertido es que aquí claro éxito logos no yo hasta hace poco considerado uno de ellos pero ya me dé de baja de éxito logró incapaz de interpretar nada pero los los obreros si no

Voz 4 46:11 ya ve pero no aquí