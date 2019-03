Hora 25 (20/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 más radical la Villa

Voz 2 00:02 ya saben ya sabe lo que le espera sobre la mesa todavía no lo sabe alguna cosa alguna cosa relacionada con algún partido político como el PP

Voz 1 00:11 no nos está eso es un poco prematuro porque efectivamente hay que incorporar y entonces bueno pues mirar qué es lo que tengo sobre la mesa pero en este momento no lo puedo decir

Voz 2 00:23 desde Ricardo de Prada muchísimas gracias por habernos atendido gracias sí muy buenas no

Voz 0194 00:28 es interesante no Ignasi la explicación de lo que ocurre es que claro yo le entiendo

Voz 3 00:34 pero una cosa es la Audiencia Nacional de otras naciones Unidas no cuando uno dictaba justicia y el gorro de Naciones Unidas está dictando justicia en un mundo en el que hay pena de muerte en el que queda en el peto a en el que claro las cosas funcionan de otra manera y entonces de alguna manera imponer tus propios valores al mundo pues es discutible vamos a dejarlo ahí es discutible hora

Voz 0194 00:54 no pero bueno las explicaciones que ganado en lo primero que ha dicho es que cualquier pena será insuficiente por proporción pues si una gran proporción posible cualquier pena será insuficiente por lo que había hecho este hombre igual sí

Voz 3 01:08 argumento que yo no querido polemizar porque hombre toca aquí pero con ojo de comer un invitado tuyo pero no estoy de acuerdo con eso porque la proporción de las marca el Código Penal si es él claro qué proporción un asesinato X una violación e Z hay proporciones marcadas por tanto aquí hay tantos como asesinatos casi que efectivamente sí lo reduces a una cosa que sea una pena menor pues efectivamente estas lanzando mensajes al mundo muy malo

Voz 4 01:32 no no sé si queréis han sabido pero pero para su debate quiere decir para su debate pero hemos visto desde la perspectiva español además que creo que es importante y les

Voz 0194 01:42 él está ahí también

Voz 3 01:43 a en calidad de juez español del grupo no no no no no no cuidado no está calidad juez español eso sí que no es perdón

Voz 4 01:50 no quiero decir no quiero que representa decisivo ver algo

Voz 3 01:52 por eso por eso si eres esparto pero sí pero por la misma red pero hay que buscar una porque si no cualquier juez americano lo que hechos colgarlo porque no lo han colgado porque claro porque no he acordado por la mitad por por mucho menos el él no no puede uno venir sólo con justicia de casa

Voz 4 02:12 no no pero en ese sentido digo que es un debate que no sé si es si es sólo genera luego me parece que en cualquier caso es un debate interesante en el debate que en países como España tenemos superado el tema de la cadena perpetua me parece que es una

Voz 0554 02:26 posición bastante razón Emilio los jueces están para aplicar las leyes no para imponer sus criterios personales puede interpretarlas pero si la ley que tiene que aplicar dice que hay lo que hay que aplicar la cadena perpetua pues es muy respetable lo que ha dicho el juez español pero la ley es la ley Nos guste o no eso

Voz 0194 02:47 pero la emitió un voto voto otro moción

Voz 0554 02:50 en particular pero lo voto particular tienen que estar basados en la ley no solamente en mi opinión particular porque claro mal mal andamos si los jueces tratan de imponer su criterio personal es muy respetable como el de este caso por encima de la ley porque eso es la instauración del principio de inseguridad que es todo lo contrario lo que pretende el derecho

Voz 0194 03:07 déjame que que os cuente que cuentan los oyentes uno de los pasajes más extraños de la política de hoy que se ha vivido sabido entre ayer y hoy y que tiene que ver con las pensiones de viudedad

Voz 5 03:20 esto va a ser la

Voz 1071 03:21 primera voz que escuchemos ahora aquellas

Voz 5 03:24 primavera

Voz 6 03:24 verás si nombre gana más que su pareja y su pareja es mujer

Voz 1071 03:30 este es Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social que abrió ayer la puerta si a reflexionar es la palabra que utilizó reflexionar sobre si convenía vincular las pensiones de viudedad con la renta de la persona que las

Voz 7 03:45 si tenemos que hacer alguna corrección

Voz 0554 03:47 para vincular la pensión con niveles de renta

Voz 7 03:50 ahí eso tiene que ser una discusión profunda

Voz 1071 03:52 porque al noventa y cinco la frase dicha así además en campaña ha gustado poco nada a la ministra de Trabajo Magdalena Valerio autora de aquella frase de me han colado un gol por la escuadra cuando su propio Ministerio autorizó un sindicato de prostitutas que luego rectificó hoy la ministra despachaba con su secretario de Estado con la misma sinceridad

Voz 8 04:11 opina en alto va conferencias charlas y entonces él opina opina entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un gobierno sabe mucho es un buen técnico de la Seguridad Social ir de vez en cuando voló tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad salvo para seguir subiendo las pensiones en general sobre todo las más bajas ir también las más bajas de viudedad

Voz 0194 04:38 él no se da cuenta que forma parte del gobierno yo tengo que ir aclarando cuestión es dice la ministra Rafa Bernardo buenas noches y noches a qué viene esto nos estamos perdiendo algo

Voz 1762 04:46 bueno no nos perdemos mucho porque esto se ha dado en el pasado mismos protagonistas incluso eh Octavio Granado miembro del Gobierno que además es experto en el tema que supervisa y que en ocasiones hablamos como experto que como político yo creo que en este caso es que la cercanía de las elecciones ha provocado esa respuesta totalmente desacostumbrado una desautorización yo diría sin precedentes en el Ministerio de Trabajo para recapitular Octavio Granado que además la secretario de Estado de Seguridad social como decías un académico que ha dedicado mucho tiempo a estudiar el sistema habló en una jornada sobre el futuro de las pensiones pues de los retos y desafíos que en su opinión la esperan pues eso al futuro de las pensiones ya entró en algo que entre los especialistas habla mucho si la pensión de viudedad que está pensada en principio para que las mujeres que no han cotizado porque no han tenido trabajos remunerados tengan recursos y su marido muere tiene que seguir igual ahora en el momento en el que muchas mujeres cotizan y que pueden acabar beneficiando por ejemplo a maridos que cobran más que sus mujeres y que con todo reciben la pensión de viudedad si ellas fallecen antes este mismo ejemplo que él puso no Granado como escuchábamos en en el sonido de antes enmarcó esta reflexión en algo que pensar de cara al futuro no como podría hacer un experto en definitiva en un foro de expertos pero claro en cuanto esto se convirtió en titulares que indicaban que el Gobierno pensaría estaría pensando en retocar a la baja el modelo de pensión de viudedad curso a este periodo preelectoral pues ha producido esta reacción que hemos oído os decía no es la primera vez que esto le pasa Granado quizás recordáis que hace unos meses dijo también en un foro de expertos que de cara al futuro habría que pensar en una fórmula para revalorizar las pensiones que no tuviese sólo en cuenta el IPC no para garantizar la sostenibilidad del sistema de cara a futuro de nuevo pues en un momento en el que el Gobierno todos los demás grupos estaban defendiendo que el IPC tiene que ser la referida la referencia para actualizar las pensiones en esos momentos no en las que las protestas de los pensionistas estaba marcando ese cambio

Voz 0194 06:31 en gracias Rafa hasta luego hasta ahora pues activado

Voz 1071 06:34 botón del pánico ha contado esta tarde a Europa Press que después de esta propuesta de Granado eso polémica el PSOE ha dado instrucciones para que se limiten las apariciones de cargos del Gobierno y así se eviten errores de campaña cargos menos políticos el asunto ha salido incluso la reunión que ha tenido hoy el comité electoral que prepara en Ferraz la campaña del Partido Socialista ya ya han acordado que mejor evitar riesgos así que van a reducir la exposición de los cargos menos campaña Emilio qué peligro tiene esto no

Voz 9 07:01 claro porque él

Voz 0554 07:03 es un experto sabe que los número de la Seguridad Social no cuadran el día uno de enero el Gobierno tuvo que aprobar un crédito a la Seguridad Social de trece mil y pico millones de de euros a finales de este año la deuda de la Seguridad Social por estos créditos en su conjunto Corsario pues aunque se aprobaron otros hace dos años el año pasado también alcanzará la cifra de cuarenta y dos mil millones de euros por qué he dicho esto Octavio Granado porque él sabe cuáles son las cuentas y sabe que eso no encaja y lo ha dicho como un instrumento o lo ha propuesto como un instrumento para tener menos gato para reducir el gasto en definitiva es proponer unos recortes que sucede por qué lo ha dicho en plena campaña electoral y claro al Gobierno al presidente a la ministra serán abierto la carne de pensar que la porque además no solamente se ha referido se ha referido a la pensión de Videla se ha referido también a las pensiones de invalidez permanente la baja permanente por enfermedad que dice que pues que a lo mejor en lugar de ser permanente porque tenían podían trabajar dos tres horas cien en definitiva ahorrar claro ahorrar a base de bajarle la pensión alguna viuda de bajarle la expresión obligar a trabajar los que tienen una pensión por invalidez permanente pues claro ha hecho que sentirme todas las

Voz 3 08:17 de Rojas emitido salvando salvando las distancias y sólo por parafrasear hace un momento trece los jueces tienen que aplicar las leyes inédito toda la razón por los secretarios de Estado tiene que aplicar los gobiernos los principios políticos de los gobiernos han elegido eso puede ir por libre los catedrático de que eso eso eso te pueden hacer pueden decir lo que les de la gana o haga Johnny y tal pero lo que está de de Estado está aplicar unas políticas concretas y si tiene otro plan pues lo que se va a su casa

Voz 0194 08:45 por eso que es que no se controle libros

Voz 0554 08:47 ahí fijos lo que acabo de decir

Voz 0194 08:50 encima de la mesa un problema que a lo mejor lo ahí

Voz 0554 08:52 eso sin ningún tacto político y electoral pues probablemente que cualquier gobierno no solamente te sino de cualquier otro partido la habrían llamó la atención también pero que hay un problema de fondo gravísimo con nuestras pensiones

Voz 3 09:03 si el Gobieno reflexiones hay que hacerlas de puertas adentro SAE pero claro tú no puedes salir a la que hay que hace falta te no puede ser no

Voz 0554 09:11 no debes hacerlo puedes pues

Voz 0194 09:14 a lo mejor él sobre sobre todo mejor

Voz 0554 09:16 por tener un compromiso con la ciudadanía si es decir

Voz 0194 09:19 dos instrumentos y sabes que tienes una ministra que no tiene ningún empacho en rectificarlo

Voz 4 09:23 pero que hay paternalista que hubiese Venezuela manda la política tiene sentido si ganas la batalla hace digo a la le ha durado la batalla unas poquitas horas no entonces la primera vez que le pasa es verdad que soy pero

Voz 0554 09:34 dejó la semilla y bueno pero las semillas y

Voz 4 09:37 lo acuerdan políticamente opta Bernardo no tiene capacidad política para imponer una decisión pero pero pero la duda queda pero lo que quiere lo que quiero decir es que es verdad que no es la primera vez que pasa con él pasadas las veces porque su técnico con su propia agenda digamos que tiene su dinámica porque además la pasado incluso de anteriores gobiernos lo que pasa es que claro una cosa es hacer lo hace seis meses y otra cosa es hacerlo en plena campaña electoral y la ministra ha tenido que salir en tromba yo creo que es que es interesante porque además lo cuenta cosas de el del PSOE el PSOE tiene dos almas como casi todo el mundo la verdad al cabo casi todos los partidos últimamente por lo por lo menos dos almas y representa una de esas dos almas que además de ser un técnico de idiomas cuando los sindicatos cuando habla cuando hablas con ellos te dicen bueno hablas con los ministros los sucesivos dirigentes del PSOE sobre estos temas y luego llevado Tower Octavio Granados que es el negociador tiene otra visión otra visión bastante diferente de la línea política yo creo que marca ahora

Voz 3 10:37 pero fíjate en algunas cosas y les

Voz 4 10:39 estás en concreto también está un poco a la izquierda de la tradición de del PSOE un poco

Voz 3 10:44 claro que quiere decir que está en su derecho a tener otra visión así no nos espera con secretario estos son robot pero hay que ser coherente si tú tienes otra visión protones tienes que hacer una batalla interna política que eso es hacer política también para conseguir cambiar las cosas dentro del Gobierno etcétera Lo que no puede hacer es convencer a la ministra hay de tener un memorándum ahí sobre lo cómo hay que de las pensiones lo que no puede hacer es largarse a un congreso soltar una cosa de este calibre ir aplicándose ha pasado nada porque eso es de una es irresponsable

Voz 0554 11:14 sí pero como como ciudadano Amine enciende una luz ya mucha ciudadano en ese caso concreto de la vida de la cesión de Pekín el permanente por invalidez permanente sino porque pone de manifiesto el problema de fondo gravísimo que hay en las iglesias alegan

Voz 4 11:29 van lleva tampoco seguimos está tan de manifiesto que hubo un intento hace dos semanas de cerrar el Pacto de Toledo que no se puede cerrar quiere decir tampoco es que grado haya descubierto que hay un problema con las pensiones que evidentemente nos lo ha dicho el propio Gobierno no sea la propia intentaron pactar el otro día ha hecho

Voz 0554 11:46 no te digo que él haya pretendido descubrir la pólvora blanca mucho tiempo lo que quiero decir es que ha vuelto a recordar que hay un gravísimo problema y además el problema es tan grave que en no solamente en la Seguridad Social sino en el conjunto de las cuentas del país que en las últimas decisiones que ha tomado el consejo de ministros en el último mes desde que se anunciaron las elecciones el Banco de España ha dicho hoy que ha comprometido el gasto de mil millones de euros sin que haya previsto de dónde va a sacar ese dinero paralelamente emitiendo más deuda dice el Gobierno para defender esto lo hacemos porque son de una gran urgencia hay esto sería injusto que no se abordara hombre han tenido usted nueve meses para hacer lo que casualidad que la urgencia ha surgido cuando convoque elecciones hombre

Voz 0194 12:31 donde que cuente un par o tres de cosas que todavía

Voz 1071 12:34 ya me quedan de la primera es la nueva multa a Google que impone la Comisión Europea esta vez de mil quinientos millones por abusar dice Bruselas de su posición de dominio en el mercado de la publicidad es la tercera sanción en menos de dos años a la compañía por impedir la libre competencia y de hecho es la de menos cantidad ésta ha contestado Google que en los próximos meses hará cambios para que sus competidores tengan mayor visibilidad y el otro asunto nos lleva a Italia a la etapa en la que el entonces primer ministro Silvio Berlusconi organizaba sus fiestas bunga bunga hoy se le practicaba la autopsia la modelo Iman Adil que describió con todo detalle cómo era en esas fiestas en las que Berlusconi invitaba a chicas menores

Voz 0194 13:09 otro Button y larga a cuatro metros

Voz 10 13:11 Ali cromo níquel cobalto a esta pendiente de extra Historia

Voz 1071 13:17 está entre las más vistas por ejemplo de todas las semanas la RAI

Voz 0194 13:20 cuerpo había restos de metales como el cambio Anti Money o cromo corresponsal en Roma Joan Solés buenas noches buenas noches Angie se sabe ya algo

Voz 0946 13:27 sabemos que los forenses del Instituto de Medicina Legal de Milán han iniciado la inspección y la autopsia del cuerpo de imán fácil esta mañana que se ha prolongado toda la tarde y que se darán a conocer las primeras conclusiones mañana jueves los dos fiscales jefes de la capital lombarda han coordinado los trabajos ya ha movilizado una unidad de los bomberos especializada en contaminación radioactiva pero seguimos sin indicios razonables de un posible envenenamiento químico o radioactivo por ahora como ha indicado el fallecimiento de esta testigo de los procesos judiciales en los que está imputado Silvio Berlusconi ha adquirido un interés informativo desmesurado en Italia supuestos espías con maletines radioactivos especulaciones sobre trama rusa son marroquíes y escasos hechos probados Ésta es la verdad Por consiguiente la versión del hospital de una neoplasia de médula espinal como causa probable del fallecimiento de imán sigue siendo por ahora la hipótesis más probable a la espera de las conclusiones de los forenses de la fiscal

Voz 0194 14:29 días Joan Berlusconi será candidato en estas elecciones europeas pero lo último que se sabe de él es que lo iban a operar no hemos pedido Joan yo me he quedado con la incógnita operaban era Berlusconi en principio sí sí ya Joan no quedarme en todo con la incógnita de quién lo iban a operar aunque bueno me lo puedo imaginar de algo estético e algo estético pues creo que no va por ahí la cosa ahora a ver si lo recuperamos el caso era tiempo de ser candidato siempre se oculta déjame mientras esperamos es Joan porque yo decía que teníamos un paro tres de cosas que contar y la tercera Pedro

Voz 4 15:04 nave Pedro una noticia que tiene que ver con el ámbito empresarial con el ámbito empresarial del grupo editor de esta casa de la SER porque el consejo administración deprisa ha fijado en un Airbus un euro perdón y treinta tres céntimos el precio de la acción en la ampliación de capital que va a lanzar por doscientos millones de euros y con la que se va a financiar la compra del veinticinco por ciento del capital de Santillana que ahora está en manos de un fondo de inversión accionistas que ostentan el cuarenta y dos por ciento del capital deprisa

Voz 0194 15:37 se han comprometido ya a acudir a la ampliación pues noticia de de hace de hace nada Joan estás ahí está ahí Joan vale no sé qué ha pasado que iban operar a Berlusconi se ha cortado de que lo iban a operar si

Voz 0946 15:53 estábamos contando que Silvio Berlusconi de ochenta y dos años ha ingresado hoy en el servicio de Urgencias del Hospital San Rafael de Milán ha sido sometido a una intervención quirúrgica de hernia inguinal encarcelada sus médicos han informado que evoluciona de forma favorable desde hace años Ángels hemos elogiado algunas medidas del Gobierno de Berlusconi por ejemplo el aumento de las pensiones mínimas en el dos mil cinco en otras muchas ocasiones hemos destacado decisiones suyas que se demostraron desastrosas sus condenas por graves delitos de

Voz 0554 16:23 corrupción y fraude fiscal comportamientos

Voz 0946 16:25 incoherentes chistes machistas su fortuna acumulada au su desventura con los amor

Voz 4 16:31 pues y lo seguiremos haciendo pero esta noche

Voz 0194 16:33 vamos a desear a Silvio Berlusconi una pronta recupera una pronta recuperación eso sin Joan muchísimas gracias a vosotros buenas noches a ver si no tenemos ibas a decir a los hasta no digo que no era estética pero desde luego si le dejan arreglado le mejorar sembró déjame que salude si tengo suerte con la comunicaciones no se me corta esos Luis Vilela director de La Voz de Galicia muy buenas noches hola muy buenas noches ahí estoy si tienes suerte ahí está escucha perfectamente vamos con las apuestas de de la Voz de Galicia para mañana

Voz 11 17:01 bueno pues el tema principal que vamos mañana es como si consideramos que esta estratagema ha hecho Torra para evitar su inhabilitación los Raptors pero de aquella manera bueno tratamos a pocos ese tema y también muchas otras novedades sobre la carrera electoral en Galicia donde hay grupos que que se integran y desaparece Ny como quién ha no va por ejemplo que estaba Unidos Podemos ella ha dicho que no va concurrió a las elecciones si el ex militantes y cargos públicos están pasándose al Bloque Nacionalista Galego de donde muchos de ellos procedían antes de todo la irrupción de Podemos osea que está viviendo muchas novedades otro tema que que que que tocamos e Iker resulta interesante en Galicia por el granito tenemos muchísimo gas radón es que hay un estudio que ha vinculado definitivamente el pulmón incluso en no fumadores la exposición digamos alguna recomendación es que como lo que es muy sientes simplemente ventilando sótanos y bodegas si hay otro tema a las cuatro de del día aparte de nuestras predicciones es para el Rey que ha estado visitando los bosques gallegos Boqueixón y bueno son algunos de los temas

Voz 2 18:21 pues lo que podemos encontrar en La Voz de Galicia Xosé Luis muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego el tema de

Voz 0194 18:29 de las confluencias de Podemos en tema interesante quién del que hablaremos antes yo creo que después cuando veamos los resultados de de las elecciones nos queda el cuaderno de frases bueno y alguna cosa más

Voz 1071 18:39 ya bueno con algunas de así cientos de vecinos de El Pozo del Tío Raimundo en el distrito madrileño de Vallecas Puente Vallecas se han manifestado de nuevo este miércoles hoy tercer día consecutivo ya frente a la casa del presunto asesino de un hombre que murió apuñalado después de una discusión la casa estaba acordonada por policías en principio Colección Municipal luego han llamado antidisturbios que han tenido de hecho que cargar a eso de las nueve de la noche contra los manifestantes la policía está buscando al presunto asesino

Voz 12 19:10 esta noche en Vallecas también de esta tarde

Voz 1071 19:13 juez italiano ha concedido al padre la custodia en exclusiva de los dos hijos de Juana Arribas los niños viven con él desde agosto de dos mil diecisiete Rivas podrá verlos un fin de semana de cada dos si se instala en Italia frases de Paul McCartney después del documental sobre Michael Jackson de EH veo realizado por dos víctimas de abusos del cantante Jackson en el que cuentan su historia Living Neverland se titula pues si quieren buscar nuestros compañeros de Radio Futura emisora de Prisa Radio Chile hablaban con el ex beatle con McCartney que dice que las revelaciones de parecen difícil después de las revelaciones le parece un caso difícil caso triste

Voz 13 19:49 sí estoy usadas a Billy suavizará cabe hay que vive en Bilbao iba a Illinois K I not AXA

Voz 14 20:00 a quince gusta triste que no sabía del lado oscuro de Michael Jackson lo que ha dicho

Voz 1071 20:06 Carrie la empresa Ford va a dejar de exportar a Estados Unidos el modelo de la Transit Connect que fabrica en Almussafes en Valencia a partir del año dos mil veintiuno lo fabricarán en México para el mercado de Estados Unidos fuentes de la compañía han asegurado que el volumen de exportación al mercado de Estados Unidos son entre treinta y cinco mil y cuarenta mil unidades al año frases de Carlos Faubel que es el presidente del comité de empresa en Almussafes

Voz 15 20:30 el años de mala noticia es don informa aparte de todas las de de digiere que disconformidad dos voto para reestructurar su negocio a nivel global y en concreto en Europa pues una mala noticia que a día de hoy no tiene impacto pero que lo va a tener sin duda pues de aquí a los años no

Voz 1071 20:49 desde luego no son buenas señales hemos hablado en La Ventana esta tarde con la cabo maltratada por su marido y acosada por un superior que ha sido expulsada del ejército por un trastorno psíquico después de diecisiete años de servicio y sin derecho a pensión embarazada de cuatro meses le ordenaron cavar zanjas ella advirtió al sargento de otro Estado lo hizo caso perdió al bebé Éstas son sus frases

Voz 16 21:08 he estado de baja un año y pico esperando pues una resolución por el Tribunal médico pero no se hacen cargo de nada dicen que me patologías no tiene nada que ver con el Ejército yo lo que quiero que quede claro es que a mí esto me pasa cuando yo ya soy militar llevo casi dieciocho años hice me reconozca lo que a mí me pasan porque a mí me pasa siendo militar no lo traigo de antes me pasa a mí me ocurre dentro de mi servicio y Finlandia

Voz 1071 21:36 vuelve a ser dicen el país más feliz del mundo según el Ranking que ha publicado hoy le decía que era el día de la felicidad Naciones Unidas en nuestro España no está entre los primeros de la lista estamos en el puesto treinta de una lista de ciento cincuenta y seis países los primeros son Finlandia Dinamarca Noruega Islandia y los país

Voz 0194 21:52 vago no estamos mal treinta de ciento cincuenta acabando este programa Un drama que vamos a empezaban

Voz 4 21:57 invierno pero que acabamos en primavera es primavera desde las veintidós cincuenta y ocho

Voz 1071 22:02 además esta noche hay una luna una luna This

Voz 0194 22:04 la luna la llaman del gusano luna de gusano primavera eran demasiadas cosas como para no pedirle a Severino Donate que cerrara al programa inaugurará la nueva estación

Voz 17 22:16 si las órbitas de la Tierra y la Luna y la atracción que ejerce el sol sobre ella sigue las pautas que han mantenido hasta

Voz 12 22:22 ahora no hay noticias de lo contrario el Gill anoche durarán lo mismo en casi todos los puntos del planeta

Voz 5 22:32 en el hemisferio sur se les ha terminado el verano aquí en el norte con las notas astillas de primavera llegará el reclamo de la Autilla hoy apenas la Agencia Española de Meteorología prevé una primavera más caluroso de lo normal ya estamos en el ochenta por cien unidades la entrada del equinoccio de primavera coincide con la luna llena de marzo que completará esta madrugada habrán oído leído que se anuncia como la Súper Luna del Busan varios canales en la red retransmiten en directo su evolución desde varios puntos del planeta pero la super lunas no existe son una mentira astro lógica que nada tienen que ver con la ciencia

Voz 18 23:14 Javier Armentia astrofísico deberíamos decir que no es un término desde luego no es un fenómeno astronómico relevan ahora coincide que es comité la primavera tenemos

Voz 19 23:24 la luna llena hizo ballena es buenísima tres días Penín Geo con lo cual pues de que en la del mes que viene pero sólo podemos distinguir con lo con lo cual sigue siendo igual de interesante podemos decir llevo al de Bella humilde llamativa pero pero nunca

Voz 20 23:43 no no esto es de los amerindios la llamaban la luna del gusano por qué era el tiempo en que la tierra empezaba a descongelarse y San Remo habían las lombrices aunque otras tribus la llamaron una de Arcelor la luna de la corteza del cuervos el lugar

Voz 5 23:59 les con tradiciones cristianas también se la llama la llamaba Luna de Cuaresma por razones obvias la próxima vez que coincida el equinoccio de primavera con el GEO de la luna será el año dos mil XXXVIII para entonces si se mantiene la tendencia es probable que sigamos hablándoles de lazos amarillos IR conquistas esperemos que no de verdad el primer Ramoneda de la primavera

Voz 21 24:29 el dietario

Voz 1150 24:34 nadie puede escapar el enorme significado el encuentro Trump Bolsonaro en Washington el presidente de Estados Unidos el primero de Brasil la gran potencia sudamericana el segundo hoy representan el liderazgo de la Internacional de la derecha populista e hizo presencia propague legitima ojos de mucha gente el fenómeno su banderas haber derrotado Hillary Clinton y su conexión con el universo feminista y con las minorías raciales al PT de Lula y el inmenso mundo de la diversidad brasileña siempre en nombre de la libertad sin límites para el dinero para enriquecerse para destruir el planeta parecer alguien y con una bandera común el machismo la cultura de las armas cuando los jefes gritan los peones envalentonada en el último episodio Santiago Abascal quiere traer a España la liberalización de las armas tenemos el rifle aquí trama al frente es una irresponsabilidad tomase un fenómeno como Vox como una broma no es un problema español es una amenaza mundial el gobernante es el máximo responsable de los actos del Gobierno y es muy feo que comprometa a otras personas en responsabilidades que sólo a él le conciernen es lo que ha hecho el presidente Torra trasladando los consellers la decisión sobre la retirada de lazos amarillos en otros edificios o exponiendo a los Mossos a tener que actuar por los de la Junta Electoral o apelando al criterio del Defensor del Pueblo al president de se ha dirigido a la Junta suya es la responsabilidad es libre de jugar a la provocación si este su cálculo político pero no de compromete a los demás principio elemental de ética del mando debate sobre el cambio climático en Barcelona una frase de Pierre Ortí ha planeado sobre la escena la verdad por sí misma carece de potencia política sólo se podrá convencer a la ciudadanía de afrontar el problema aunque ya sea tarde si se encuentra una narrativa una nueva idea de qué es la vida buena

Voz 22 26:19 nos vamos Carlos Cué Ignasi Guardans Emilio Contreras buenas noches y buena semana buenas noches y hasta mañana Sastre vamos a ver la luz venga en Gaza en una primera noche primavera eso es venga hasta mañana feliz noche

