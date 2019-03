Hora 25 (21/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0919 00:00 cuando acabe la legislatura en Cataluña el Gobierno de Quim Torra habrá redactado más pancartas que leyes son las ocho

Voz 1715 00:07 las siete en Canarias

Voz 1 00:21 hora veinticinco

Voz 0194 00:31 hola buenas tardes la Junta Electoral de decidido ser todo lo contundente que podía ser y ordena una triple actuación contra Torra la Generalitat José María Patiño buenas tardes

Voz 4 00:40 buenas tardes en estos momentos edad redacción al acuerdo de la Junta Electoral Central que ha decidido abrir un expediente sancionador al presidente de la Generalitat ordenar a los Mossos la retirada de los símbolos y trasladar a la Fiscalía la existencia de un delito de desobediencia del presidente de la Generalitat Quim Torra por incumplir la instrucción de retirada de esos inmoral

Voz 0194 00:59 el presidente había ordenado colocar una pancarta más sobre la que lucía el lazo amarillo la nueva tiene el mismo texto pero con un lazo blanco después del teatrillo le ha dicho a la Junta Electoral que ya no quedaban lazos amarillos en las fachadas

Voz 1715 01:11 los edificios públicos de la Generalitat

Voz 0194 01:14 sí que nos asomamos son nuevo enfrentamiento entre el Estado y el independentismo que no deja de buscar nuevos agravios hoy el presidente Sánchez pedía Torra que respetara la neutralidad obligada de las instituciones

Voz 5 01:24 todos y cada uno de los actores las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas ya sea en Cataluña de nacionalistas como no nacionalistas y por tanto sus dirigentes sus líderes lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad IESA esa concepción de la institución al no patrimonializar la como en este caso están haciendo algunos actores políticos en este caso independentista

Voz 0194 01:47 en la sesión número veinte del juicio por el uno de octubre hoy hemos escuchado el testimonio de más agentes de la Guardia Civil que participaron en el despliegue policial de esos días en Cataluña la mayor parte de ellos han hablado de la tensión que vivieron la cara de las

Voz 1 02:00 de muchas de las personas que había allí vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio lo vi en la cara de la gente aquella

Voz 6 02:07 yo lo único que sufre un daño moral en el sentido de las amenazas que yo sufrí yo no sé si me insultaron porque yo fui a cumplir una orden judicial yo no lo sé

Voz 1 02:19 o es porque la Guardia Civil

Voz 0194 02:23 en Bruselas los jefes de Gobierno endurecen su posición ante Teresa

Voz 1715 02:26 may Pedro la primera ministra pidió ayer una prórroga del Brexit hasta el treinta de junio pero el borrador de la cumbre que se celebra en Bruselas habló de una extensión más corta hasta el veintidós de mayo antes de las elecciones europeas

Voz 1509 02:38 claro no es es escaso especial Eric Abidal

Voz 1715 02:41 ahí decía esta mañana que bastado a Bruselas a discutir con el resto de líderes europeos la extensión el artículo cincuenta ayer en Londres hoy en Bruselas May ha vuelto a pedir al Parlamento que apruebe su plan el líder del PP también ha viajado a la capital europea desde allí Pablo Casado ha respondido a una de las ideas preelectorales de Vox esa de que las armas deben estar en manos de las personas de bien

Voz 7 03:00 a actualizar o promover la tenencia de armas por parte de los particulares los palos un disparate pensamos que nosotros confiamos en la Policía Nacional la Guardia Civil las policías autonómicas y locales las tortas alzada que defienda a todos los españoles

Voz 1715 03:17 en Hora Veinticinco les contaremos también la espantada de Pablo Bustinduy hasta ahora cabeza de lista de Podemos en las europeas desde hoy uno más de los que ha dado un paso a un lado en ese partido dice que no tiene la fuerza y la entereza necesaria para seguir en la primera línea institución

Voz 0194 03:29 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas

Voz 1715 03:32 Arde buenas tardes en directo está jugando un amistoso

Voz 0239 03:34 la selección española sub veintiuno se juega en Granada segunda parte España cero Rumanía cero la absoluta de Luis Enrique viajará mañana a Valencia para jugar el sábado en Mestalla el primer partido de la clasificación para la Eurocopa ante Noruega Joy también tenemos Euroliga de baloncesto acaba de comenzar en Alemania el Bayern de Munich Barça es un partido fundamental para los azulgrana de cara a asegurarse la cuarta o quinta plaza en la clasificación luego también jugará El Gran Canaria con el Olympiacos ya sin posibilidades de clasificación para los canales

Voz 0194 04:04 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes aparte

Voz 0978 04:06 sí de mañana las temperaturas van a subir de manera apreciable un ascenso que se notará sobre todo durante las tardes del fin de semana de noche aunque menos seguirá haciendo frío también al empezar las mañanas por ejemplo esta próxima noche volverá el ar en muchas zonas llanas del interior también en pueblos de montaña sobre todo en el centro de la Península después el sol mañana calentara más máximas en la mayor parte del país de quince a veinte grados superando los veinte cerca de los ríos Guadiana el Guadalquivir también en Canarias el viento seguirá soplando a ratos fuerte en el Mediterráneo sobre todo en la zona del Estrecho a ratos con algunas nubes en el sudeste de la Península empiezan a veinticinco Pedro

Voz 1715 04:40 es parte del ritual década primavera preguntar a los expertos cómo lo van a pasar los alérgicos hilo que dicen es que este año no va a ser del todo malo para ellos nos lo va a contar Laura Marcos

Voz 1509 04:50 casi nueve de cada diez alérgicos al polen lo son a las gramíneas esta primavera están de enhorabuena porque la falta de lluvias y el calor seco harán que estas plantas les den un respiro en toda España están Extremadura pero los niños desarrollan alergias antes los más mayores están teniendo primeros episodios muy tardíos y acabamos de dejar atrás el invierno más duro del último cuarto de siglo para los alérgicos a las Arizona Ángel moral de la Sociedad de Alergología lo achaca al cambio climático y sobre las restricciones al tráfico que aplica por ejemplo

Voz 1 05:19 abrir el CO2 deja de subir por lo menos se estabiliza aunque no sé si lo veremos que diga a descender pues probablemente veamos que el factor cambio climático contaminación ambiental dejará de ser importante en el aumento de la selección de nuestros pacientes

Voz 1509 05:32 la contaminación es la culpable de que se alargue la época de polen y de que sea más agresiva de seguir a este ritmo en dos mil treinta habrá doce millones de alérgicos en España un cincuenta por ciento más que

Voz 1 05:42 no este seísmo hacer una llamada albur

Voz 8 05:52 yo diría pese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 9 06:00 cursó precondiciones el INE directa punto com una compañía

Voz 1509 06:02 quinto sabes que te digo que si me toca el triple

Voz 1264 06:05 once empezamos el día en el circuito de karts después Nos vamos al campo de béisbol luego una en el cine ya las nueve y media como un clavo en casa a las nueve y media sitio es que tengo que sacar al perro

Voz 10 06:15 no te cambia la vida pero te cambia el día triple de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta

Voz 0419 06:20 el doctor sólo cincuenta céntimos te eligiendo tres cifras

Voz 10 06:22 hay dos sorteos diarios

Voz 0919 06:24 como dirías que has cambiado has cambiado

Voz 1 06:27 el mundo ha cambiado radicalmente o a cambiar el has vuelto a reunir con la gente el colegio acostumbrado al ex trabajar ahora con el fervor ya me entiende cómo ha cambiado la tecnología en tu casa intuía como ha cambiado tu pareja me recordaba una canción de esa de cómo hemos cambiado que ha quedado aquella amistad ya puedes dejarnos dos mensajes de voz en el whatsapp del programa

Voz 0194 06:49 el seis hecho uno cero uno seis siete

Voz 1 06:51 tres Un esta noche hablamos de cómo hemos cambiado en tardará Sagardoy cosas que lo cambió todo está igual que cuando era joven a partir de Faro con Mara Torres Cadena SER perdónenme podría poner un capuchino entonces

Voz 3 07:07 vale y yo quiero un aquí Hato vale

Voz 11 07:10 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leches

Voz 1 07:12 vale pero descafeinado se marchando cuatro cortados

Voz 12 07:18 no todos nos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros y King Wang igual no el Space Itu cree en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 3 07:30 cadena SER como una veinticinco

Voz 1715 07:37 Pedro Blanco y siete minutos de la tarde siete y siete minutos en Canarias el trilingüismo no has erguido era lo previsible posiblemente ni siquiera pretendían que sirviera la Junta Electoral Central asume que Torra ha desobedecido sus órdenes Hinault ha retirado los símbolos independentistas de las fachadas de algunos edificios de la Generalitat así que esta tarde tras la reunión de esta tarde la Junta ha decidido aplicar todas las medidas correctivas que tiene a su alcance las hemos escuchado ya en el primer fases de José María Patiño vamos a volver al Congreso José María buenas tardes

Voz 1108 08:10 hola buenas tardes Pedro la Junta Electoral Central han tenido en cuenta toda la información enviada esta mañana por la Delegación del Gobierno es decir la retirada de los símbolos y la colocación de otros nuevos ya decidido actuar por las tres vías que avanzábamos en la SER este mediodía por la administrativa ordena a los Mossos a través de la Conselleria d'Interior retirar los símbolos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat como instó al presidente Quim Torra hace once días ir reiteró el pasado lunes por este incumplimiento además la Junta abre un expediente administrativo por el que Torra será sancionado con una multa de hasta tres

Voz 0340 08:44 el euros la Junta también abre la vía penal

Voz 1108 08:46 puesto que como le advirtió también el es podría haber incurrido en un delito de desobediencia por su negativa contumaz a retirar los símbolos que incumple la neutralidad que se exige a toda autoridad pública durante el periodo electoral este indicio de delito es trasladado a la Fiscalía que tras evaluarlo deberá a su vez comunicarlo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dada la condición de aforado de Quim Torra

Voz 1715 09:10 se abre así Pedro un proceso judicial que

Voz 1108 09:12 podría concluir con penas de hasta un año de cárcel e inhabilitación para cargo público

Voz 1715 09:17 gracias José María ya ahora qué qué estará pensando hacer el presidente Torra y su Gobierno para intentar o cumplir con la orden de la Junta Electoral o intentar sortear de nuevo la orden de la Junta Electoral Central supuestamente van a tener que ser los Mossos d'Esquadra las fuerzas policiales en todo caso los las que se encarguen de garantizar la retirada de los símbolos en fin vamos a

Voz 13 09:38 Barcelona a ver si podemos aclarar algo rumbo buenas tardes qué tal buenas tardes la imagen aquí en plaza Sant Jaume a eso entramos es la que venimos contando desde media mañana esta superposición de pancartas de hecho no están atadas por debajo cuando la nueva ondea un poco por el viento por la brisa pues se puede intuir de bajo la anterior aquí no parecido mentó ningún mosso d'Esquadra más allá del que monta guardia bajo la puerta del Palau y que pensara Quim Torra pues no lo sabemos ya Nos gustaría sería todo un lujo para un periodista político de tener ese tipo de alcance de información lo que sí que podemos contar es que en unas alegaciones que presiden ha mandado esta tarde la Junta Electoral intentando frenar las intenciones de ese ente pues se aseguraba que la orden original de esta Junta Electoral se limitaba a las esteladas y a los símbolos amarillos esa podría ser por tanto la excusa que escribiría Torra ahora mismo

Voz 1715 10:32 gracias Pau nos quedamos pendientes por tanto de si alguien retira la pancarta sin Adela retira si anochece definitivamente con la misma pancarta en la fachada Si amanece mañana con la misma pancarta has estamos en este país siente del Gobierno ha pedido hoy al independentismo que no pervierte la obligada neutralidad que debe mantener las instituciones públicas sobre todo en un periodo preelectoral

Voz 5 10:58 para lo que vendría a todos los actores políticos es que España es un Estado social y democrático de Derecho y cuando entramos en un proceso electoral lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta

Voz 1 11:07 para todos y cada uno de los actores

Voz 5 11:10 las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas y por tanto sus dirigentes sus líderes lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad IESA esa concepción de la institución al no patrimonializar la como en este caso están haciendo algunos actores políticos en este caso independentistas

Voz 1715 11:31 el líder del PP acusa al presidente del Gobierno de pasividad de mantener una altitud laxa con Torra con el independentismo catalán

Voz 7 11:37 Torra sigue jugando a los cubiletes de los helenos no la verdad esconderla amarillo presenta una fan blanco poner una estrella amarilla yo creo que al final el problema es que hay quién está engañando al Gobierno de España o mejor dicho quise está dejando marañar Sánchez porque porque este es el caso en costas y en las

Voz 1715 11:54 la de hoy del juicio del uno de octubre más testimonios de agentes de la Guardia Civil con una mezcla peculiar entre quiénes han puesto en valor el trabajo de los Mossos d'Esquadra o los que les han acusado de no haber sido muy leales con las otras fuerzas de seguridad otros agentes han contado la tensión que vivieron esos días por Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes en algunos registros los mossos si ayudaran a la policía judicial

Voz 14 12:15 el dispositivo policial de uniforme que había allí

Voz 13 12:18 no cuadra hicieron un buen trabajo pero

Voz 15 12:21 el uno de octubre según estos agentes de la Guardia Civil ni siquiera se acercaron

Voz 6 12:24 en ningún momento en forma pasiva en ningún momentos acertaron a prestamos sauce

Voz 15 12:29 son algunos relatos de los diez guardias civiles que han comparecido hoy en el Supremo muchos han coincidido en decir que esos días además de violencia detecta

Voz 6 12:36 con odio sabían comportado por decir una palabra que a lo mejor no es la adecuada como delincuentes

Voz 1 12:44 la la vida nunca porque era una muestra de

Voz 1309 12:48 te odie una advertencia del juez Marchena al abogado de Jordi

Voz 0919 12:51 Sánchez no haga preguntas para la galería intente mejor convencer al tribunal

Voz 1 12:55 hora veinticinco fría en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en resumen tiempo que lleva desde diecinueve mil trescientos euros para que cualquier día sea Puntí oferte permitidas distinciones conforme vayan Hainan hasta el treinta y uno de marzo

Voz 16 13:19 esto Playa de la ACB esté Rafita es tiempo libre te imaginas todo lo bueno del verano concentrado en una semana pues eso es la Semana Santa Un verano en miniatura reserva ya tus vacaciones de Semana Santa y el puente de mayo en Viajes el Corte

Voz 1 13:34 les costas capitales europeas

Voz 16 13:36 mismo de salud y belleza y todo con todas las garantías el mejor servicio y pago aplazado en tres meses si no puedes esperar al verano vete de vacaciones ya vamos yo es que ni me lo pienso esta Semana Santa voy a disfrutar a lo grande de mi verano en miniatura con Viajes El Corte Inglés disfruta de un verano en miniatura disfruta de la Semana Santa y el puente de mayo con Viajes El Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones

Voz 3 14:08 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 14:15 Pedro Blanco ocho catorce minutos siete y catorce en Canarias vamos en directo hasta Bruselas los jefes de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en una nueva cumbre que vuelve a tener como argumento central el Brexit el interminable problema británico por lo que se sabe del borrador de conclusiones de esa cumbre los jefes de Estado y de Gobierno han decidido ser más duros con Theresa May ponérselo más difícil ya saben que ayer la pedía una prórroga hasta el próximo treinta de junio Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 14:45 muy buenas tardes si el debate no ha terminado aún pero lo cierto es que tiene algo de Ultimátum aunque Milla quitado dramatizar al llegar a la cita la escuchamos

Voz 1460 14:52 Nos ha empujado ha llegado el momento en que el Parlamento decir a una pequeña ampliación al Parlamento la oportunidad para decidir abandonar la Unión Europea cumpliendo lo que decidió el referendo y sinceramente espero que esto se produzca con un acuerdo negociado si hay tío

Voz 0738 15:10 hay que decir que es la primera vez que Mick participa en la reunión para debatir con los jefes de Gobierno europeo hoy ha salido a las seis de la sala sin respondernos dicen a las preguntas de qué pasará si los Comunes Le vuelven a tumbar la propuesta lo que no ayuda a suavizar la posición de los

Voz 1715 15:26 esto gracias Griselda así que nos vamos a quedar en guardia esperando novedades el líder del de hechos que intervenido antes de lo que debía no porque bueno seguir Griselda estás todavía por ahí si aquí íbamos a escuchar que me ha lanzado la Davis perdóneme gramos es

Voz 0738 15:45 Sarah Mc venga vamos ha echado más pero cuando ha llegado sistema y yo estamos aquí dice para para valorar su sistema

Voz 1509 15:52 es político pero sí que

Voz 0738 15:55 queríamos que hay que hablar claro y decir que la condición a la prórroga es un sí si no hay sí pues la verdad es que esto va a ser una salida sin acuerdo es mensaje advertencia Macron está entre los duros también el presidente del Gobierno español que ponen como condición que esa prórroga Hakkari como mucho en la fecha de las próximas europeas es lo que pone el borrador del texto pero como decía esto se alarga no sabemos exactamente ahora qué es lo que está pasando en las

Voz 1715 16:26 ahora sí ahora hay informaciones completa gracias a la hasta ahora estás luego el PP está hoy en Bruselas Le hemos escuchado antes es lo habitual antes de estas cumbres europeas Pablo Casado ha bajado hoy a la arena electoral para enfrentarse a Vox para responder a a una de las ideas populistas una más de ese partido la de permitir que la gente tenga armas

Voz 7 16:47 por Izar o promover la tenencia de armas por parte de los particulares unos palos un disparo pensamos que nosotros confiamos en la Policía Nacional la Guardia Civil de las policías autonómicas y locales las tortas para que defienda a todos los españoles y quiero que estas protestas demagógica de Vox son tremendamente irresponsable si me permite creo que no son muy respetuosas con la labor que hacen nuestras fuerzas puede sobre el Estatut

Voz 1715 17:14 por cierto que Vox ha decidido dejar caer al que iba a ser su cabeza de lista al Congreso por Albacete es Fernando Paz se llama Fernando Paz estos días desde que se supo su elección abundaban en las redes los vídeos con declaraciones suyas teorías suyas homófobas negacionistas en fin el ruido ha llevado ese partido a prescindir de en lo que dice a través de las redes sociales es que nadie le ha pedido que se marche que lo hace el por qué no quiere servir como excusa para campañas de linchamiento esa ha sido su justificación este periodo electorales está convirtiendo también en una dieta de adelgazamiento para Podemos que ha ido perdiendo efectivos de forma más o menos constante hoy ha sido Pablo Bustinduy quién ha anunciado que no va a ser el candidato del partido a las elecciones europeas suyo es otro de los nombres más significativos de Podemos el también da a su manera el portazo Javier Carrera

Voz 0866 18:13 una decisión personal ha explicado el propio Bustinduy en un comunicado que supone el alejamiento de uno de los pocos afines a Íñigo Errejón que permanecían en la primera línea del partido Bustinduy siguen Podemos mantiene la secretaría internacional pero renuncia a ser número uno en las listas europeas porque dice no sentirse con fuerzas para asumir esa responsabilidad revés para el partido a sólo dos días de la anunciado regreso de Pablo Iglesias que desde la formación morada han tratado de asumir con naturalidad pero buscando pasar página rápidamente es una de

Voz 1715 18:45 John triste para Podemos decía Irene Montero

Voz 0866 18:48 a través de Twitter para reivindicar seguidamente en ese mismo tuit las dos nuevas incorporaciones María Eugenia Rodríguez Palop como sustituta del propio Bustinduy la jueza Victoria Rosell que vuelve al partido que será candidata al Congreso por las

Voz 1715 19:02 alma y algo más la desaparición separación entre el PNV esos dos partidos no van a concurrir juntos a las elecciones europeas Andoni Ortuzar presidente del PNV

Voz 1 19:11 las circunstancias políticas que vive

Voz 0509 19:13 de Cataluña desde hace unos años el proceso político en el que están envueltos a ellos les hace eh querer y querer una candidatura netamente exclusivamente catalana eh a las elecciones europeas para darle una unidad de acción política a lo que van a hacer también las elecciones generales en las elecciones las futuras elecciones catalanas

Voz 1715 19:40 enhorabuena muy preocupante triunfo de la ultraderecha populista que pasa a ser el grupo mayoritario en el Senado de ese país la irrupción de foro para la democracia si se llama ese partido conlleva el triunfo de un discurso excluyente y xenófobo y la derrota de la coalición de partidos que gobierna con más Rutte como primer ministro vamos hasta La Haya informa imán Rachid

Voz 17 20:00 Foro para la Democracia fundado hace poco más de tres años por el ultraderechista tío Ribó de ETA logrado incluso superar al populista Geert Wilders más curtido en la política holandesa ocupará trece escaños en el Senado será el partido más grande incluso por encima de los liberales los progresistas los democristianos su líder de treinta y seis años ha logrado convencer a una sociedad cada vez más descontenta con las políticas del gabinete del primer ministro Mark Rutte lo ha hecho con un discurso xenófobo antieuropeísta machista y sobretodo escéptico hacia las políticas propuestas por el Ejecutivo para frenar el calentamiento global que considera una tontería climática que no merece dinero público pide cerrar las fronteras a todos los inmigrantes sobretodo

Voz 1509 20:47 sí son musulmanes y quiere sacar a Holanda

Voz 17 20:49 de la Unión Europea porque según él viola la soberanía nacional además de desestabilizar a la actual coalición del Gobierno los analistas habían presentado estas elecciones como un termómetro para las europeas pero ahora temen que se cumpla sus provisiones

Voz 1715 21:05 en Brasil la policía detenido es una réplica de la operación la bajada una operación contra la corrupción al ex presidente temer vamos a Brasil Francho Barón hola

Voz 18 21:12 saludos la Fiscalía sostiene que el ex presidente Michel Temer lideró un grupo criminal que cometió delitos de corrupción peculado blanqueo de capitales en adjudicaciones de contratos públicos para la construcción de la central nuclear Angra III en el Estado de Río de Janeiro la Fiscalía también habla de un sofisticado esquema en el que incluso habría un tentáculo de contra de licencia para intentar obstaculizar la labor de la justicia de las investigaciones por orden del juez Marcelo libretas temer ha sido detenido por la policía federal en San Paulo y casi simultáneamente el ex ministro de Minas y Energía de su Gobierno Moreira Franco también ha sido conducido a dependencias policiales por los mismos delitos tanto el expresidente como el ex ministro niegan taxativamente todas las acusaciones temer dejó la presidencia brasileña recordemos en diciembre del año pasado con una popularidad históricamente baja según los principales analistas de este país Se esperaba que en cualquier momento se produjera esta detención ya que ahora no goza de inmunidad presidencial

Voz 19 22:13 hora veinticinco

Voz 1 22:15 tú tienes al alemán tu piso si la de Securitas Direct qué tal

Voz 20 22:18 estoy pensando en ponerme un nada desde que robaron a unos vecinos se lo están poniendo todos en bloque y creo que voy a hacer lo mismo pues yo te lo recomiendo y más si ya han robado en tu portal

Voz 21 22:27 y provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula un punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 22:39 tenemos un problema no vamos a poder colgar este cuadro tan original que ha pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 1509 22:45 pero eso tiene solución Cary está muy cerca

Voz 1 22:49 tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que Q3 la solución que necesitas

Voz 0738 22:54 herramientas electricidad jardín todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés no arreglamos hoy

Voz 17 23:01 en silencio

Voz 1509 23:04 así vivieron muchas mujeres que han hecho historia por eso esta colección es tan necesaria

Voz 11 23:09 descubre las vidas de Roselyne Franklin Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia domingo veinticuatro segundos Patti Smith por nueve euros con noventa y cinco con El País

Voz 0194 23:22 oye desbandada árbitro pero sí la desbandada de muchos de los miembros de Podemos ya hemos hablado de Agustín hoy el hemos preguntado a Juan Carlos Atienza que responsable de gobernanza de SEO Birdlife que es una desbandada de pájaros

Voz 22 23:34 nosotros hablamos de desbandadas cuanto estas aves que son gregarios que están en un bando vuela cada una hacía aún desde la

Voz 1715 23:44 la ornitología pero también desde las filas hacia buenas

Voz 0194 23:47 Ana Carrasco y también las referencias a las desbandadas en el cine la música o la literatura todo eso hoy en la clave

Voz 1715 23:53 hoy en la tertulia hemos convocado Eduardo Madina Javier Aroca Carmen del Riego

Voz 1 23:57 estas son las claves de día anda que nada

Voz 0378 24:00 política qué tristeza que se haya convertido no en el noble arte de gestionar los asuntos públicos para mejorar la vida de los ciudadanos sin han preocuparse solamente de haber Ken gana por la mano al otro como juego para ver quién parecen más visto o como burló de la manera más graciosa las reglas que nos hemos dado ya no se trata de solucionar las cosas sino de parecer que dejas al otro portón ya no se trata de buscar proyectos que atraigan a la gente sino de remover los instintos más básicos que tristezas

Voz 1264 24:32 esto no es política ya todos

Voz 0378 24:34 el espectáculo marroquinería demagogia populismo en los partidos que los años en los que no lo son en los partidos nuevos en los viejos donde quedó la política que se pretende que voten el veintiocho de abril en los ciudadanos pese a todo Irán el veintiocho de abril a votar

Voz 1 24:52 así hemos llegado a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1509 25:01 sabes lo que no ha estado de moda pues hay que actualizarse a partir de ahora venderemos los churros con Quino

Voz 24 25:08 los autónomos sólo toman decisiones precipitadas porque piensan lo que piensan Tegui Yoigo negocios la fibra con la que necesitas y casi infinito informa el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo yo

Voz 0919 25:21 no

Voz 1 25:23 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:25 buenas tardes al gel Garrido en la SER el presidente de la Comunidad de Madrid advierte que el informe medioambiental de Madrid nuevo norte puede tardar meses en llegar el Ayuntamiento de la capital está pendiente de ese informe para poder aprobar definitivamente el Plan pero Garrido cree que el trabajo necesita tiempo

Voz 0177 25:40 falta algo pero en cualquier caso todo el mundo puede entender que para dar el visto bueno técnico que al fin la escénico pero también del Consejo de Gobierno aún algo de esta magnitud hay que estudiarlo con mucho detenimiento esto no se resuelve teniendo entre el días ni en meses es verdad que yo creo que es un es una operación muy bueno muy importante pero muy compleja hay que dar tiempo a los técnicos el tiempo pollo requieren ahí nosotros hemos sido siempre muy claros por encima de las intenciones políticas y de los políticos está también el trabajo técnico ilegal

Voz 0194 26:09 el Gobierno de Carmena pedía la Comunidad de Madrid esta mañana que no boicotee la operación la portavoz municipal Rita mal

Voz 25 26:14 es nuestra sorpresa si una cierta decepción porque la tarea de las instituciones mejorar facilitar y garantizar los procedimientos no responder a ellos con intereses partidistas entendemos que la Comunidad de Madrid no va a boicotear operación de estas características y por lo tanto ni siquiera nos hemos puesto a contemplar esto

Voz 0194 26:37 escuchábamos a Garrido hace unos minutos en La Ventana de Madrid Garrido que hoy ha vivido su último pleno al frente del Gobierno regional se ha despedido de la Cámara tras menos de un año en el cargo teorías para mí

Voz 1 26:48 ha sido un auténtico honor servilleta nuestra cámara la Mariano Sue

Voz 0194 26:55 le ha ovacionado la Cámara él reconoce que ha vivido una legislatura difícil y ahora espera la decisión de su partido sobre su futuro en la política nacional o en la europea

Voz 0177 27:04 pues no lo sé sinceramente deberá que será como digo el el partido que tenga que que anunciarlo oí bueno hay altos responde pospuesta presidente nacional y la dirección nacional anunciar todas las designaciones de de candidatos sean en las candidaturas que sean autonómicas locales nacionales o con supuesto europeas

Voz 0194 27:22 una avería en la catenaria entre Villaverde Alto Villaverde Bajo ha provocado problemas durante toda la tarde en la línea hace cuatro de Cercanías con retrasos y desvíos de trenes Renfe acaba de dar por solucionado el problema los trenes vuelven a circular con normalidad y poco a poco se va ir recuperando las frecuencias de paso eso en la red de Cercanías vamos a ver la situación de las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 26 27:43 buenas tardes a esta hora tenemos un accidente la M40 de la zona de Val de Marine en dirección hacia las seis y con gestiona la vía en diez kilómetros para que se hagan una idea todo lo que une desde la A uno hasta la A6 por la M cuarenta en dirección hacia la seguís otro accidente en la A5 en su enlace con la M40 de la zona de alcohol como cuestiona también la salida hacia Badajoz por lo demás tenemos algunas retenciones habituales entrada por la A uno a seguir de salida en Aravaca ahí la M40 en la zona de Coslada hacia la A3

Voz 27 28:16 este mes ve en el entrenamiento que superé Airways de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos centrado desde veintiséis con noventa en Parque Warner punto com

Voz 28 28:26 sabías que en Toronto puede subir la escalera metálica más alta del mundo con mil setecientos setenta

Voz 1509 28:31 el seis escalones

Voz 28 28:34 cuantas más en el parque de bomberos de los caza fantasmas en Nueva York pero lo realmente asombroso es que con los increíbles precios de Lufthansa puedes volar a Norteamérica desde trescientos veintiocho euros ida y vuelta con todo incluido reserva antes del tres de abril en tu agencia de viajes o Lufthansa punto com Se aplican condiciones sella su Dubois

Voz 1915 28:57 los vecinos de Vallecas llaman a la tranquilidad quieren que vuelva a la normalidad al barrio donde algunos vecinos han tratado de vengar la muerte violenta de un hombre de sesenta y cuatro años el pasado domingo el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado

Voz 1715 29:09 la seguridad y pide que se deje actuar a la policía el

Voz 1915 29:12 ahora el del distrito Paco Pérez hace unos minutos en la SER

Voz 29 29:14 yo creo que es momento de dejar actuar a la en este momento concreto que dejar actuar

Voz 1245 29:21 la policía que los responsables de este asesinato sean puestos a disposición judicial

Voz 30 29:29 sí bueno

Voz 1245 29:31 a partir de ahí si tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión entre todos para ver qué cosas están fallando

Voz 0194 29:38 llegamos a las ocho y media con trece grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 1 29:53 hora veinticinco Madrid

Voz 31 30:01 euros veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus de ayer

Voz 1284 30:10 buenas tardes sanción a Cristiano Ronaldo por ese gesto por no me lo ha parecido al de seguimiento

Voz 1 30:17 el mismo no era el mismo pero le han puesto la misma sanción veinte mil euros para esta mejor hecho

Voz 1284 30:23 no sabría decirte a mí no me gustó pero por veinte mil euros a cristianos y marca en la Champions en la final el gol que daba a hacer yo creo que por veinte mil euros lo hace otra vez deporte directo está jugando la selección española Sub Veintiuno partido amistoso en Los Cármenes en Granada ante Rumanía uno cero están ganando los chicos de la sub-veintiuno luego nos damos una vuelta por allí ya sabéis que la absoluta de Luis Enrique está todavía en Madrid mañana viajará a Valencia para jugar el sábado ante Noruega el primer partido de clasificación para la Eurocopa mañana se hablará Luis Enrique nos explicará cómo lo ve todo desde el andamio donde con pero la los entrenamientos tenemos Euroliga de baloncesto está jugando el Barça en Alemania en la cancha del Bayern de Munich y es un partido importante para que el Barça vaya asegurando la cuarta plaza si puede o la Quinta de cara a la siguiente fase cómo está el partido Chaves y son buenas tardes

Voz 0684 31:17 todo lo Gallego buenas tardes es que el Barça que de momento está ganando de un punto veintisiete a veintiocho quedan cuatro minutos treinta y tres segundos para llegar al descanso un partido muy igualado el Barça como bien decías busca la cuarta

Voz 1284 31:34 luego también jugarán Gran Canaria y Olympiacos los canarios ya no tienen opciones a que se me olvidaba nueva pelea entre la Liga y la Federación es decir entre Tebas y Rubiales con la mediación del Consejo Superior de Deportes por saber quién tiene que poner los horarios quién tiene que patrocinar el balón el nombre de la petición no perderse el capítulo de Tebas y Rubio hoy porque la pelea sigue pero bueno como estaba como estaba pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 32 32:07 los municipios Noruega mira una pequeña aclaración cines en ruego significa mujeres quiere decir que no es el nombre del equipo el equipo es el Lille Strong post club entonces peinar porque excluye el Roma femenina le un abrazo desde luego

Voz 0919 32:27 gracias Rafa desde los fiordos claro que nosotros ayer al rival del Barça en la Champions femenina lo llamamos el Wiener y eso en noruego quiere decir mujeres el equipo se llama Lille Strong Esport club de mujeres pero es que el noruego todavía no lo controlamos el sueco el finlandés el a lo mejor un poco pero sueco

Voz 3 32:47 pero noruego no dejamos promesa queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica

Voz 33 32:56 que hay vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0318 33:06 buenas noches gallego venir aquí Luis de Vitoria aquí tenemos un central como la Guardia que está haciendo temporada John un portero eh como Pacheco que está haciendo otro temporal don Abel cuando miran para que arriba joder

Voz 33 33:19 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 3 33:26 exprésate

Voz 0919 33:30 la verdad es que la Guardia Pacheco

Voz 0340 33:32 todo el ala vez está haciendo un tema

Voz 0919 33:35 paradón a ver si Luis Enrique lleva alguno del Alavés a la selección además que el entrenadores amigo suyo el Pitu Abelardo Si se lo dice el Pitu a Luis Enrique

Voz 0340 33:44 seguro que lleva alguno bajo la selección venga último entrenamiento de la selección española hoy en Las Rozas antes de viajar mañana a Valencia entrenarán en Mestalla en Mestalla supongo que Luis Enrique no Saura llevado el andamio que está utilizando Javier Herráez buenas tardes hola qué tal Gallego no no hace falta que se lo lleve aunque sí trabaja en él hasta hoy por la tarde al entrenamiento a puerta cerrada acaba de concluir hace apenas diez minutos en Las Rozas sin ningún tipo de novedad Marco Asensio está bien esa es la mejor noticia puede jugar el partido también reculado preocupado Pau López aunque va a jugar como siempre De Gea que es su portero pase lo que pase De Gea es sigue siendo su portero como digo Marco Asensio con Rodrigo podrían jugar de inicio en esa dupla de ataque para medirse a Noruega mañana a las seis y cuarto rueda de prensa en Mestalla del propio Luis Enrique de Rodrigo Moreno ID calla para celebrar el centenario del equipo si este mediodía en rueda de prensa en Las Rozas han hablado dos futbolistas uno que no esperaba venir Jaime Mata y otro que hacía siete años que no venía a la selección Iker Muniain estas opinión

Voz 34 35:01 novedad nueva final pues un caso atípico no es conseguir llegar a absoluto humedad con mi trayectoria no lo que genera un poco más de inquietud pero yo creo que que nada más de eso ha atado ya a ritmo asentamientos de todo sea que muy feliz

Voz 7 35:16 cuando tenía trece años los y de ser imitada extra que sub-veintiuno un poco las lesiones son las que han marcado la trayectoria de la

Voz 1284 35:23 Mata Muniain no parece que suenen para el once inicial

Voz 0340 35:25 pero esos esos son delanteros hoy en el análisis de la selección a cuarenta y ocho horas del debut en la fase de clasificación para la Eurocopa tenemos que hablar del centro del campo Antonio Romero buenas qué tal Gaye muy buena centro del campo fue la base de la selección española que lo ganó todo Xabi Alonso Iniesta Xavi Hernández Busquets bueno de Luis Enrique sabemos que Busquet para él es importante pero luego los otros puestos en los últimos partidos también ha ido variando me he hecho los deberes Romero mira Saúl Busquet Zeballos e Isco jugaron con Croacia en España ante Inglaterra metió a Tiago con Busquet con Saúl y con Asensio luego en el partido que jugamos en Croacia Busquets Ceballos

Voz 1284 36:05 Luis COI Saúl y luego no ese amistoso

Voz 0340 36:08 no con Bosnia jugó Rodrigo Cevallos Asensio Isco tú tienes claro cuál es el centro del campo de Luis Enrique

Voz 0239 36:14 no tengo claro cuál es el centro del campo para mí son las dudas más preocupantes para Luis Enrique porque estoy convencido que en defensa lo de Piqué ya es insalvable pero que las lesiones pasarán y hay más o menos más o menos vamos a encontrar cuatro las rachas de los delanteros meterá al quemar la están metiendo pero en el centro del campo Joe todavía no sea que quiere jugar la selección española de Luis Enrique se que juega con cuatro tres tres alguna vez mete un centrocampista más tirado a una banda pero el esquema inicial el cuatro tres tres pero le he visto querer tener la querer jugar a la contra querer ser vertical querer tocarla más en horizontal no define el tipo de futbolistas que quieren el centro del campo parece que la idea inicial se le desmoronó solo está a Busquets como fijo y a partir de ahí el resto de sus grandes esperanzas Se le han ido cayendo tengo muchas ganas de ver esta prueba porque me parece que los dos centrocampista las que más en forma están ahora mismo de la Liga española son Parejo y Canales no les había dado bola pueden jugar y pueden ser titulares

Voz 0340 37:04 ya nuevos en el puesto bueno pero por alguna de

Voz 0239 37:06 las apuestas tiene que tener continuidad en el tiempo porque si no tiene continuidad el tiempo Luis Enrique va para

Voz 0340 37:11 en meses en el cargo repito en el centro del campo

Voz 0239 37:14 dudas para mí son lo más preocupante porque todavía no sabemos salió jugando

Voz 0340 37:17 ayer hablamos de la delantera de España ya sabemos hablar esa bueno es que hay que meter goles ya te lo cuenta hay que meter goles pero eso mañana ahora vamos a preguntar cómo está el partido de la selección sub veintiuno que recuerdo está jugando un amistoso con Rumanía Se juega en Los Cármenes en Granada Luis Ruiz cuenta no buenas tardes

Voz 35 37:35 partidos que acaba de terminar en ese momento buenas tardes por eso es todo deuda cero a la selección española sub veintiuno el tanto anotado por Merino en el minuto sesenta y seis un saque de esquina botado por Carlos Soler remates que en primera instancia tuvo Jorge Saenz de cabeza el balón lo detuvo el guardameta de Rumanía bajo palos después consiguió piques Merino a notar el último partido que tienen Luis de la Fuente para preparar el Europeo del próximo mes de junio ha debutado Alicia hace caso los jugadores del Real Madrid de los Cármenes con cerca de

Voz 0340 38:15 la sub-veintiuno ha ganado uno cero yo firmo que ganemos uno cero el sábado a Noruega en Mestalla que serían tres puntitos para empezar no está mal hora25 deportes en la SER seguimos

Voz 8 38:30 lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto por su forma de tomar las curvas de frenar o simplemente por causa baja Bella lo mismo pasa con línea directa de ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes cómo no que son los motos expertos por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto de sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 9 38:52 la condiciones en directo a punto com una acompañaban Bankinter

Voz 19 38:56 Nos vamos de viaje lleva está haber llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga Limited Edition que va totalmente equipada hombre también llevó

Voz 1 39:10 las cosas esa Canaletes eso en este mes de marzo estrenan forzudo antes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada financiación de banca hasta fin de mes condiciones

Voz 16 39:22 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene su proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presentes los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 1 39:41 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank Repsol Roger Sergio tú tienes alarma tu piso la y qué tal

Voz 20 39:49 voy pensando en ponerme una desde que robaron a unos vecinos se la están poniendo todos en bloque y creo que voy a hacer lo mismo pues yo te lo recomiendo y más si robado en tu portal

Voz 21 39:57 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 40:11 hoy nuevo capítulo de esa SIP con melodrama o serie de dibujos animados que protagonizan

Voz 1284 40:18 Eva sí Rubi

Voz 1 40:30 este marco convierte a Javier Tebas en ministro de dejó ya les en los últimos meses pero casi un amigo no está capacitado para gracias al fútbol club y la Liga a pedales pedales Javier Tebas les caemos mundiales te voy voy

Voz 1284 40:57 la pelea entre te vas y Rubiales bien en este caso por la competencia para poner los horarios de los partidos para comercializar el balón de la Liga para poner el nombre del patrocinador a la competición recuerdo en diciembre la liga pidió al Consejo Superior de Deportes que ante la pretensión de la Federación de mandar en los horarios y demás dado que existe un conflicto de competencias emitiera una resolución que estableciera la titularidad

Voz 0340 41:22 de la Liga en esas competencia la parte contratante de la primera parte no era considerada como la parte contratante de la primera parte la parte contratante de la primera parte queramos liderada en este contrato oiga porque hemos de pelear

Voz 1284 41:32 Consejo Superior de Deportes se ha alabado las manos porque dice que está vigente ahora mismo un convenio de coordinación entre la Federación ninguna de las dos ha denunciado ese convenio y por lo tanto no hay conflicto de competencias que eso ya está regulado di ahora

Voz 0340 41:47 la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte eh eso sí que no me gusta nada

Voz 1284 41:53 de dónde viene lo que dice el Consejo Superior de Deportes que esas competencias han sido asumidas hasta ahora pacíficamente por la Liga pero que en el escenario actual se demanda un compromiso basado en la buena fe la confianza legítima la lealtad institucional entre la Liga y la Federación es decir la buena fe la confianza legítima la lealtad institucional

Voz 1 42:16 entre Tebas Rubianes en definitiva les han dicho pónganse ustedes de acuerdo y no nos metan en líos

Voz 0340 42:23 es que va a hacer que la primera parte de la segunda parte contratante de la primera parte pues pese a todo se acostumbra uno si usted quiere lo leo otra vez tan sólo la primera sobre la parte contratante de la primera página hija

Voz 3 42:37 te vas y rubia leyendo la ley

Voz 1284 42:41 Rubiales ha recogido el informe del Consejo Superior de Deportes llaman dado esta misma tarde una carta Tebas citando Le para el miércoles que viene día veintisiete de marzo a las cuatro de la tarde en la Federación Tebas ya le ha comunicado que las negociaciones están rotas es decir que seguimos igual y tendremos nuevos capítulos

Voz 3 43:01 la serie entre Tebas y robe

Voz 1284 43:07 va a ser interminable ya lo veréis bueno estamos pendientes de la selección española pero es que hoy comienza la fase de clásica

Voz 1264 43:13 canción

Voz 1284 43:14 para la Eurocopa ya hay partidos importantes cuales destacamos Uxue

Voz 0419 43:18 pues a punto de comentar ocho partidos les damos cuatro el Bélgica Rusia con atar titulares en Rusia Cherie Said es titular también el Croacia Azerbaiyán con Rakitic Modric titulares en los croatas Holanda Bielorrusia de John ni de Lied saltarán de inicio en el cuadro de Ronald Koeman en el Austria Polonia Lewandowski liderará el ataque polaco y el resto de partidos Eslovaquia Hungría Irlanda del Norte Estonia Israel Eslovenia Macedonia del Norte Letonia y finalizados ya el Kazajistán tres Escocia cero Chipre cinco San Marino cero

Voz 1284 43:46 Kazajistán tres Escocia cero cuidadito con eso eh y un amistoso de que va a estar pendiente todo el mundo sabe que se juega mañana en el Metropolitano Argentina Venezuela Messi lleva entrenando bueno entrenando entrecomilla las paseándose por Valdebebas desde el lunes ya había dudas de si se iba a producir de verdad su regreso a la albiceleste si mañana iba a disputar algún minuto en ese amistoso Héctor González Scaloni nos ha sacado de dudas buenas tardes

Voz 1981 44:12 sí qué tal Gallego ya ha dicho que además de jugar va a ser titular ya que parece que esas molestias en el pubis no le van a impedir jugar mañana contra Venezuela desde las nueve de la noche en el Metropolitano de hecho ha dicho Scaloni que no echó en falta a hablar ni siquiera con los servicios médicos del Barça el seleccionador ha dado el once con la baja de Di María pero con la presencia de Leo Messi en punta que jugará acompañado arriba por el jugador del Inter Lautaro Martínez así que todos felices por la vuelta del capitán el que más el seleccionador Scaloni

Voz 3 44:38 es una alegría que el vuelva podré

Voz 36 44:42 entregarlo lógicamente que son pocos los entrenadores que tienen esa oportunidad hay sopesa mi juventud tengo esta esta oportunidad de hacerlo y estoy estoy contento ahora lo que resta es intentar ve que el equipo lo acompañe y que él le dé lo mejor de sí estamos todos muy contento de su vuelta

Voz 1284 45:00 mañana Messi por lo tanto jugará con la selección argentina Paco Jémez es ya nuevo entrenador del Rayo ha sido presentado oficialmente esta mañana José Palacio hora

Voz 1038 45:09 hola qué tal muy buenas gallego volver tres temporadas después Paco Jémez a la que ha sido siempre su casa al Rayo Vallecano vuelve por lo que resta de temporada estos diez partidos y una temporada más ha dicho que sea en Primera o en Segunda quiere seguir en el Rayo Vallecano y le hemos preguntado si va a ser un milagro lo que tiene que hacer porque le quedan diez partidos diez finales seis puntos por remontar esto es lo que ha dicho Paco

Voz 0696 45:30 milagro es algo mucho más difícil que es un hombre milagro deportivo ante la VI milagro deportivo si la situación es complicada eso lo sabemos todos lo primero nosotros nuestra gente también lo sabe todo el mundo en una situación complicada yo creo que es posible una vez que llega a este club lo que sí aprende de inicio aquí no se rinde nadie que aquí no hinca la rodilla nadie que aquí todo el mundo pelea milagro deportivo bueno pues si te acepto la expresión muy difícil también pero no imposible

Voz 1264 45:57 en esa presentación el presidente del Rayo Martín Presa ha querido defender a Paco Jémez de los que le acusan de haberse marchado después del descenso Villaverde

Voz 0919 46:07 todo tirado al Rayo Vallecano ya querido recordar que en aquella temporada cuando el Rayo descendió Paco lo dio todo pero atención a lo que ha dicho presa sobre lo que sucedió en nuestra liga en tres partidos de aquella temporada fatídica porque insinúa que los tres partidos hubo adulteración

Voz 37 46:27 Paco hasta el último partido que dirigió con el Rayo Vallecano que fue con el Levante ganamos tres uno pero desgraciadamente pues bueno lo que sucedió en el Molinón cosas que no debiera suceder en un deporte limpio pues bueno lo que sucedió nos llevó a Segunda División pero hasta ese día la la responsabilidad la profesionalidad y la lealtad con el club máxima de este señor que si bajamos tiene que ser que nosotros como bajamos el año con todo el dolor que es bajamos pero como bajamos la segunda vuelta que se no adelanta un rival directo como es el Sporting de Gijón y lo igual vamos por dos veces que se nos adelantó a otro rival directo en dos acciones cuando menos sospechosas de Un jugador nuestro que a mi me gusta hablar tan muy claro en Granada no repone hemos y con todo lo que pasó en Anoeta pues porque Manucho no acertó a meter veinte centímetros más abajo un remate de cabeza pero morimos Soir intenta

Voz 0919 47:23 es decir es decir recapitular hemos en El Molinón no hubo limpieza jugaba en el Sporting el Villarreal en el Granada Rayo Vallecano un jugador del Rayo tuvo dos acciones sospechosas si en San Sebastián a pesar de todo lo que pasó es decir también insinúa que hay pasaron cosa Palacio qué pasó

Voz 1284 47:44 en San Sebastián en ese Real Sociedad Rayo