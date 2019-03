Hora 25 (21/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

les Barceló llevamos días hablando de los que están desembarcando en las listas de los distintos partidos políticos pero esta noche vamos a ocuparnos de quiénes no siguen bien por decisión propia o porque les han dejado caer vamos a intentar calibrar cómo se valora el capital humano en política cuanto desgasta la primera línea cuánto pesa la veteranía Easy los elegidos suelen ser o no los mejores pero antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches es la Junta Electoral Central ha ordenado a la Generalitat la retirada de lazos y pancartas de los edificios públicos ha abierto expediente sancionador al presidente Torra que dado traslado a la Fiscalía por si hubiera delito de desobediencia se ha redactado ya el acuerdo José María Patiño buenas noches

Voz 1108 00:56 hola buenas noches estén aún no tenemos el texto de ese acuerdo que en todo caso será enviado de inmediato a la Generalitat según nos comentan fuentes de la Junta la redacción de acuerdo es laboriosa porque debe estar sustentada en leyes y sentencias sobre la orden a los Mossos para que retire los símbolos la Junta puede apoyarse en la ley de Administraciones Públicas en el instrumento de la ejecución subsidiaria que se aplicó en dos mil diecisiete por la Junta Electoral de Lleida respecto a la vía penal la alcaldesa de Berga recordar que fue inhabilitada el año pasado por negarse a retirar una escalada del Ayuntamiento en las elecciones generales y autonómicas de dos mil quince

Voz 0194 01:31 compré del Brexit con el debate sobre la petición de prórroga de Men reunión de jefes de Estado y de Gobierno en la que ha participado al inicio de la discusión la primera ministra británica algo que no es habitual el debate continúa a esta hora en qué punto Griselda Pastor adelante

Voz 0419 01:44 la primera vez sí que se rompe el formato por el que el Reino Unido sólo puede negociar con ella ya está bobos horas compartiendo debate ahora sobre el Brexit de cuatro a seis pero a esa hora sí ha ido Illano volver a entrar hasta que los Veintisiete encuentren un consenso por lo que de momento lo que podemos confirmar es que la primera ministra británica va a quedarse sin cena porque buscando la unidad aquí siguen dándole vueltas a una fórmula para acotar la prórroga antes de las europeas

Voz 0194 02:12 en Israel agradece al presidente Trump su intención de reconocer los saltos al gol ambos han hablado en las redes sociales Netanyahu ha calificado al presidente norteamericano de Valiente después de leer lo escrito portarán desde Washington informa Marta del Vado

Voz 1510 02:22 lo he dicho sin dar mayor explicación y vía Twitter como acostumbra para crear y agitar a la opinión pública Donald Trump cree que es hora de que están sonido reconozca la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán una región que los israelíes arrebataron a Siria anexión Aaron en mil novecientos sesenta y siete no ocupación que nunca ha reconocido la comunidad internacional Trump dice que es un paso estratégico crítico para la seguridad de Israel y la estabilidad regional lo hace cuatro días antes de recibir en la Casa Blanca a su amigo y aliado Benjamin Netanyahu el secretario de Estado Mike Pompeo está en estos momentos en Israel apoyan a Netanyahu que se juega la reelección al mes que viene

Nos queda una propuesta más para esta hora la cara B de Sara Vitoria letal lo que decías al principio del capital humano en la política Sara ha elegido desbandada vamos ya contó Nos queda la noticia Iberia antes buenas noches Nacho para

hora veinticinco de

llega este seísmo nuestra oferta

Voz 8 05:23 a ver Lucía entiendo que con estos precios para viajar en Semana Santa pues que invitases a tu madre espiritual se ha ido un poco invitando también a tus primos

Voz 13 05:30 este vecino del tercero y la niña allí esto es el grupo que cantó en nuestra boda con tres

Voz 14 05:37 millones de plazas para trenes AVE Alvia Abanto y media distancia para Semana Santa viajar con Renfe es la mejor opción buscan los precios más baratos que viaja

Voz 13 05:48 Renfe Ramón charcutería pero qué hace aquí el cura del pueblo Pepe

Voz 15 05:54 hola qué tal está muy preocupada mire no está siendo como esperaba Aíto cómoda

Voz 0194 05:59 pues yo no doy abasto desde que anunció la

Voz 8 06:02 radio que en poco tiempo toda la ciudad me conoce

Voz 13 06:04 estos son no parar mismo

nueve y siete minutos ocho y siete en Canarias abrimos tiempo de información de tertuliana hora25 hoy con Carmen del Riego buenas Mozart es muy buena noche Eduardo Madina buenas noches y Javier Aroca buenas noches buena noche Pedro Blanco que está en la mesa de producción atento a la última hora ya sus mensajes para el programa

Voz 1715 08:03 venga vamos a abrir ya nuestro canal de comunicación al que como siempre les pedimos que nos envíen sus notas de voz sus reflexiones en este caso sobre la máquina trituradora que son los procesos pre electorales digo en cuanto a candidatos políticos de de valía que quedan relegados en detrimento de los afines más cercanos como lo interpretan ustedes seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres repito el teléfono seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 08:35 es que este impasse preelectoral en el que nos encontramos suele ser un tiempo de zozobra en los partidos es el momento de la elaboración de las listas en las que no siempre se cumple la máxima de reservar espacio para los mejores o para aquellos con más experiencia ya sea por una renuncia personal o por decisión estratégica de los jefes de campaña o de los líderes hay una lista de diputados que cambiarán de aires Hinault veremos en la tribuna de oradores del pleno del Congreso

Voz 3 09:00 habla uno y a uno le parece bien el otro lo otro oiga haya dicho que ya lo he dicho ya lo estamos

Voz 21 09:11 la final si no hay una garantía de que de que vamos a llevarlo a buen puerto usted haríamos aquella máxima de Ortega de que los juez inútil

Voz 3 09:25 ya es demasiado poderosa que ha demostrado durante estos años que no se puede gobernar en Cataluña ni se puede gobernar contra Carlos

Voz 18 09:36 que decidido que con quince años y Madrid

Voz 22 09:39 haciendo política parlamentaria ahí ya tenía suficiente se trata de cambiar de trinchera a Toño

Voz 23 09:50 mi deseo es incorporarme a la

Voz 19 09:53 la velocidad Baker muchísima ilusión volver

Voz 0194 09:55 al final señorías

Voz 24 09:58 han secuestrado la democracia en Europa y utilizan las sustituciones que tienen a su servicio para socializar sus pérdidas privatizar sus beneficios

Voz 18 10:10 esta última voz corresponde al diputado de Podemos Pablo Bustinduy

Voz 1667 10:13 en el último dirigente que ha decidido dar

Voz 8 10:15 a un paso atrás habrá Morán buenas noches Ángels buenas noches podemos lo había elegido como cabeza de lista para las europeas pero esta mañana ha sorprendido al anunciar su renuncia

Voz 1667 10:24 Segura en una carta publicada en redes sociales que no tiene ni la fuerza ni la entereza necesaria para seguir y que hace lo que cree más honesto y constructivo Bustinduy era el último Errejón insta que quedaba en la dirección de Podemos y su renuncia

Voz 0194 10:37 o llega sólo dos días antes del regreso de Pablo

Voz 1667 10:39 deseas entró en el Congreso en dos mil quince Joyce alaba sus intervenciones en el pleno que con frecuencia se han hecho virales en la red como el último del pasado veintisiete de febrero sobre la crisis y el Estado de bienestar

Voz 24 10:52 es el capitalismo a la europea en la era de la austeridad rescatamos aquí me dieron el sistema nosotros pagamos la factura y a ellos les brindamos los beneficios para hacerlos intocables todo esto no es el reto multado de una tormenta el desmantelamiento del Estado del bienestar del Estado social que le dio sentido identidad a Europa es una operación política intencionada que cristaliza en ese artículo ciento treinta y cinco el Estado el Estado debe garantizar primero los beneficios

Voz 11 11:18 los acreedores financieros después

Voz 13 11:21 puede pagar hospital F pensiones en su carta de despedida Angels no hay ninguna mención

Voz 0194 11:27 a Pablo Iglesias además de Carmen de Aroca de Madina nos acompaña en el estudio uno de nuestros politólogos de referencia Lluis Orriols profesor de la Universidad Carlos III muy buenas noches hola buenas matices emprendido la irrenunciable Bustinduy

Voz 25 11:40 obviamente no no no no esperaba esta noticia pero tampoco me parece los acontecimientos que estamos viendo estas últimas semanas que afecta no sólo a a Unidos Podemos en el resto de partidos en la configuración de listas tapón que parece particularmente sorprendente no estamos en un momento en un contexto de gran común visión política donde los partidos políticos están redefiniendo no estamos en un momento de velocidad de crucero sino que estamos en momento en donde las de los partidos es están redefiniendo están muy se están Rea adaptando

Voz 0194 12:10 o no entorno muy particularmente el espacio

Voz 25 12:13 a la derecha en este caso a lo mejor no es tanto una redefinición de un espacio que ya ese espacio se había quedado digamos más o menos asentado en Vistalegre II pero sí en abrir las heridas justo tres meses antes de las elecciones que seguramente es el error táctico que es que que ha hecho un partido político más grave en los últimos en los últimos años no como desde el de Podemos y abrir las viejas heridas justo pocos meses antes de las elecciones

Voz 0194 12:37 Bustinduy ha sido el último pero estos días hemos visto los que entraban los que salían los que salían por voluntad propia a los que salían porque les echaban los marginados sea sacrificado la capacidad os está sacrificando talento por fidelidad al líder

Voz 25 12:52 bueno es que en en política tiene que haber un compromiso entre ambas Erik y además la fidelidad no tiene porque ser antagónico al talento pueden haber gente talentosa infiel no pero es verdad que puede sorprender cuando los partidos políticos ese dotan de sistemas de de primarias para elegir a sus candidatos y luego digamos hay mecanismos correctores por decirlo de esas primarias eso puede sorprender pues porque cuando digamos el el electorado ha hablado parece que se sea la última palabra pero en todo caso no es algo tan excepcional en política es decir las las primarias para selección de candidatos muy a menudo los partidos políticos intentan buscar un compromiso entre dar voz a la ciudadanía tener un cierto poder de veto o seleccionar candidatos hay diferentes fórmulas para intentar condicionar o hacer digamos el margen digamos de decisión más más estrecho

Voz 0194 13:47 pero sí que hay algo de ajustar cuentas a la hora de confeccionar la lista si te hablo del del Partido Popular y del Partido Socialista como Pedro Sánchez borra por ejemplo todo lo que tenga que ver con Susana Díaz por poner un ejemplo o como el Partido Popular como Pablo Casado borra todo lo que tenga que ver con Mariano Rajoy o con Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 25 14:04 a mí me parece más comprensible en el caso del Partido Popular y el Partido Popular es un partido que llevaba muchos años dándole la espalda a la a la a la crisis política en un partido digamos que había quedado congelado que necesitaba una remodelación de su proyecto un recambio importantísimo y eso hay llegó tarde pero llegó era una asignatura pendiente bueno es normal que al Partido Popular se redefine en un momento en que su espacio está totalmente es un espacio absolutamente distinto donde sus postulados ideológicos y estratégicos nada tienen que ver con los postulados ideológicos estratégicos que tenían hace un año y pronto se se tiene que trasladar también

Voz 19 14:39 en en cuál es el equipo que va a estar ahí

Voz 25 14:41 no por tanto a mí no me parece tan sorprendente en el caso del partido del Partido Popular en el caso del partido socialista obviamente también ha habido un cambio estratégico estratégico importante preso ya desde hace más tiempo podían haberse las heridas de haberse sellado un poquito más a lo mejor hubiese habido más margen digamos para para la integración que por otro lado la integración de las distintas facciones en los partidos políticos es importante y si alguien piensa que tener un grupo fiel es algo ventajoso es equivoca eh la fidelidad el a menudo y no se paga con ruido cuando las facciones perdedoras y no se les ofrece digamos una cuota no se les ofrece digamos una posición digamos cómoda dentro del partido eso puede generar lesiones Masca

Voz 0194 15:31 dos y les tienes dentro hay esto

Voz 25 15:33 Nos es es es digamos ruido interno se intercambia ruido interno por por por cuotas no y eso funciona y eso funciona empezábamos hablando de

Voz 0194 15:42 Bustinduy pero Podemos no ha sido una excepción y la lista de bajas hemos empezado apuntar algunas no se limitan sólo a esta fuerza política Pablo

Voz 1667 15:50 desde luego que no los dos grandes partidos lo decía hoy se llevan la palma especialmente el Partido Popular la renovación de Pablo Casado en sus listas deja fuera figuras con amplísima experiencia parlamentaria y también de gobierno Cristóbal Montoro es un ejemplo

Voz 26 16:02 el Gobierno echó el anzuelo sino un cebo mínima mínimamente atractivo decía pues no tienes ningún éxito

Voz 1667 16:10 los peces hitos van a otro sitio justificaba la última amnistía fiscal el dos veces ministro y diputado desde el noventa y tres esta vez no ocupará ningún puesto en el Parlamento en idéntica situación otros marianistas como José Luis Ayllón Fátima Báñez o el exportavoz de Gobierno Íñigo Méndez de Vigo permítame

Voz 3 16:28 que acabe recordando Cervantes el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho por tanto a la Feria del Libro a comprar libros que este año también también es un buen año para industria del libro con

Voz 1667 16:42 como relaciones culturales como esta finalizaba sus ruedas de prensa de los Consejos de Ministros abandona la política activa después de treinta años en el PSOE pierden en general decíais los que apoyaron a los que no apoyaron a Pedro Sánchez en las primarias

Voz 27 16:56 tuvimos país muchísimo mejor que que teníamos hace treinta años muchísimo mejor que han sufrido muchísimas transformaciones de que hemos desembocado a una sociedad bastante distinta a la que teníamos cuando comenzó la democracia y esa sociedad distinta seguramente va a necesitar un PSOE distinto un peso distinto con un proyecto político distinto te puedo

Voz 1667 17:13 ser un buen ejemplo Ignacio Urquiza desplazado por el propio Sánchez en las listas a pesar de haber obtenido el apoyo de las bases socialistas para ser número uno por Teruel

Voz 0194 17:21 Luis edita sorprendido alguna alguna de las bajas todas estas que hemos estado hablando durante todos estos días

Voz 25 17:27 yo más que bajas me han sorprendido más las altas no es verdad que a Ignacio quiso por ejemplo obtuvo el noventa por ciento de los apoyos en su territorio también es verdad que formaba parte digamos de de la facción rival pero es es es en ese momento en que a lo mejor el compromiso hubiese ayudado pero bueno el caso es es normal que los partidos ahora no no estamos en en en en en situaciones de normalidad te decía que me que me ha sorprendido más las altas porque yo de la última semana y media quizás de las de los fichajes que más y creo que que que son erráticos y que y que y que son contra intuitivo es para entender son los vox no Vox todos pensábamos hubo muchos no todos muchos pensábamos que estaba llamado a ser un partido de corte extrema derecha populista al estilo de los partidos que tanto éxito están teniendo ahora mismo en las democracias parlamentarias de nuestro entorno ergo un partido de extrema derecha de corte populista raramente raramente recluta gente del establishment no encontrarte a la vocación de reclutar a militares y reclutar muy particularmente a históricos políticos del Partido Popular lo que hace es en la poner digamos una losa ese proyecto populista es decir lo que están haciendo es limitar muchísimo la capacidad de crecimiento y alcance que tiene que tiene que tiene que tiene Vox evidentemente podrá lograr ganar terreno en la competición que tiene en la derecha pero es que precisamente la extrema derecha populista se caracterizaba no por ser un partido que lograba votos propios de los partidos de los votantes más conservador sino crear coaliciones entre votantes muchos de los cuales provenían de la de de los lectores de las de las bases de la socialdemocracia

Voz 0194 19:13 déjeme que tenga una última pregunta antes de abrirla a la mesa de tertulia los fichajes mediáticos es decir la búsqueda de un nombre más o menos conocido porque luego también hay nombres que son conocidos en un sector determinado que luego el gran público los electores tampoco los conoce Enrique te parece

Voz 25 19:28 bueno la esto no es nuevo aquí es es un fenómeno que va acompañado con la personalización de la política en en el mundo anglosajón Services se conoce como Celebrity Politics e Isaac pudiera lo bastante hondo e en en ciencia política lo que muestra es que en en reclutar a famosos permite una altísima visibilidad permite dotar al partido digamos de cierta de un candidato que es imprevisible ilusionante a que digamos que es menos conocido y que por tanto se generan expectativas ciertas te activas pero también es verdad que si los los los estudios que que intentan vuestras y al final esto es rentable electoralmente son bastante escasos no es decir la rentabilidad electoral que se hace la visibilidad así pero la rentabilidad electoral es escasa hay por ejemplo algunos estudios de de de de famoso los norteamericanos la Jennifer Aniston por ejemplo a la selección de Friends no con su en D'Ors menor no ha al Partido Demócrata no qué efecto podía tener no el resultado es estudio mostraba que los que los efectos eran incluso negativos que no sumaba sino que que resta

Voz 0194 20:33 te voy a abrir a la mesa de análisis Luis tú te incorpora si participas como como uno más Madina voy a empezar con claro como no porque no sé por qué porque tú has estado allí incorrecciones de listas asestado en listas tú dirías que ahora se confeccionan de una manera diferente

Voz 0378 20:50 sí yo creo que sí yo creo que

Voz 0515 20:53 indudablemente no yo creo que la política está en proceso de cambio a todos los efectos y bueno digamos que esto que denominamos en la crisis de partidismo dando organizada por la ciencia política la sociología derivó en una demanda de democratización de los partidos además de muchas otras variables no no se puede pedir democratización de las organizaciones políticas después de analizar esa democratización como si fuera una guerra por tanto en los procesos de democratización ganador

Voz 0194 21:18 los perdedores no hay facciones Urquijo

Voz 0515 21:21 te decía ninguna facción Urquiza pertenecía a un partido político los que votan a un candidato u otro candidato en un proceso interno de primarias da igual de un nivel regional local autonómico o federal en el caso del Partido Socialista optó por una opción de lo que forman parte de un partido por tanto primer análisis desde mi punto de vista no podemos demandar democratización ya los procesos de democratización darles una dimensión bélica con con con un concepto de guerra que en mi opinión es una mala comprensión de esos procesos que nosotros mismos demandamos no yo creo que hemos entrado en una fase en la que ya no es sólo que los partidos elijan a sus líderes sino que algunos líderes están cayendo en la tentación de elegir a los partidos que este es un paso novedoso como tienen ellos que sea

Voz 0194 22:02 partido exacto

Voz 0515 22:05 en primer lugar incapaces de convivir con la propia pluralidad interna de sus organizaciones políticas caro cuando alguien tiene dificultades para convivir con la pluralidad interna de su partido es muy difícil imaginar le Noya comprendiendo gobernando la pluralidad interna de un país de cuarenta y ocho millones de habitantes complejo como pocos en nuestro entorno europeo como es éste que es el nuestro no por lo tanto bueno yo creo que en ese sentido no no a mí al menos no se me hace raro ver qué parte de esta vamos a ver cómo en el recorrido que viene no pero esta parte en la que estábamos de precampaña los candidatos no están proponiendo gobernar una España que es como es están intentando que España se parezca ellos ya digo afortunadamente este país se parecen poco a Soler

Voz 0194 22:48 hasta cuatro también ha estado en la en listas y en confección de listas también dirías que se confeccionan ahora de una manera diferente

Voz 0860 22:54 yo creo que no yo creo que siempre se ha confeccionado de la misma manera de hecho la disolución los Parlamento bien sean adelantado en su momento constituyen por sí un auténtico ERE político no sea en principio va tomando la calle lo que ocurre es que bueno yo creo que además deben de ser así yo no creo en la permanencia la constancia en el ejercicio de la dictadura política creo la renovación de hecho no me parece bien que algunos diputados hayan llevado cuarenta años sentado en su silla cubrir algunos de los cuales era conocen apenas intervenciones tanto a mi me parece que bueno ahora que esto es novedoso ahora no lo novedoso lo que ha dicho ante Lluís que los partidos están en crisis por tanto los aparatos incluido su secretario general es libre controlan menos y por eso se ve más lo que ocurre pero si uno tuviera la paciencia y la edad que yo tengo even lo que yo he visto la lista de muchos partidos alguno muy todopoderoso con secretario general y presidente que hoy no son ni siquiera discutido sino a los que se les reconoce una trayectoria y una paternidad de principio democrático pues yo creo que ha pasado hecho Asahi que ahora es mucho más visible a mí ante decía Lluís que a él le le llamaban la atención las altas no a mí lo que me preocupa es la persistencia de algunos es que hay alguno que no cuiden con ellos hay algunos que son auténticos émulo de Pío Cabanillas no que no había quien pudiera con él no o por ejemplo del mismísimo Alfonso Guerra que no se en virtud de que primarias mágicas salía siempre de número uno por Sevilla no por eso digo que yo no veo nada nuevo ahora lo que sí veo es que todo es más elocuente porque los los partido tienen

Voz 13 24:46 bueno o menos poder menos estructura

Voz 0378 24:49 yo creo que siempre se han hecho de forma parecida en las listas pero ahora yo creo que se ha agudizado sea siempre por lo menos se intentaba disimular

Voz 0194 25:02 de manera menos elocuente como decía antes

Voz 0378 25:04 disimular que carga o a todos los que no te han apoyado

Voz 0194 25:09 o por lo menos rescatar algún

Voz 0378 25:11 no a los más valiosos que no a todos para así garantizar te

Voz 28 25:16 ni un un

Voz 0378 25:19 el caudal que la verdad es que yo creo que ningún líder actual está en condiciones de desaprovechar y de paso poder decir que había hecho la integración cuando directamente la minas a a todos que me parece que ya estamos hablando de otra cosa de lo que estamos hablando yo creo voy a hablar del Partido Popular que es lo que yo más conozco porque es el partido al que sigo creo que en este caso lo que esta intentando hacer Pablo Casado o Teodoro García Egea que parece que es que no está haciendo esa hace por un grupo de amigos para que en el caso de que los resultados no sean buenos garantizarse que no le van

Voz 29 26:06 a a

Voz 0378 26:08 era que en que no van a planta

Voz 0194 26:11 la han iban a decirle que malo

Voz 0378 26:13 eres esto hay que cambiar me parece que por ahí

Voz 0194 26:16 pero las cosas en por lo menos son para siempre crees tú no

Voz 0378 26:19 en absoluto hemos visto bueno en el Partido Socialista también hemos visto cómo ha habido cambios de unos bandos a otros y al final pues tampoco eso se paga porque quizá se ha hecho demasiado evidente en algunos casos no yo creo que no son las fidelidades nunca nunca son son para siempre

Voz 0194 26:39 me que apunte una una baja más

Voz 1667 26:41 nadie bajas más ahí en los partidos independentistas baja involuntaria la de Joan Tardà o involuntaria como la del portavoz del PDK hasta ahora Carles Campuzano

Voz 20 26:50 CS va o lo echan bueno yo cree quedarme os quería quedar debate discusión defendimos

Voz 30 26:59 buenas ideas parece ser que no es lo hicieron

Voz 0860 27:02 algunos ya que ellos quieren

Voz 30 27:04 pero mucho caso

Voz 1667 27:06 pues no estamos en las listas las hace una semana decías es sincera Bassi en Hora Veinticinco ahora se despide del Congreso después de veintitrés años de vida parlamentaria

Voz 0860 27:15 no quería decir también que hombre que irse irse tampoco se va mucha gente definitivamente que tenemos delante un caso especial que de Madina no porque al final fijar estaban diciendo o duelo pero los que no en algunos partidos lo que no estén en la lista del del Congreso

Voz 0194 27:34 en el Senado

Voz 0860 27:36 y además no siempre lo mismo es son siempre las mismas tortuga la mismo cubo y además hay sí alguno al final no le toca Palomera le damos la pedrea la pedrea que el Parlamento Europeo es decir que hay un círculo de de diputados que al Firat que se vaya que se vaya aquí se va muy poca gente

Voz 0194 27:53 cuando Campuzano olvidarse estaba pensando se pierde también con algunos de los nombres Campuzano uno de ellos se diputados experimentados en la negociación bueno

Voz 25 28:03 el caso de Cataluña desde de los partidos catalanes perdona es sin duda sin duda sí de hecho era el grupo parlamentario del Congreso de los Diputados una reserva una reserva de los últimos de los últimos convergentes no de los últimos diputados que vivía nunca habían vivido y que habían mamado y que y que y que creían en en la vieja en la en la vi en las viejas lógicas de partidos nacionalistas de pacto yo creo y quiero recordar que España aún siendo una democracia parlamentaria es una democracia de las más Catair todos los gobiernos más longevo de todo de toda Europa es decir la la esperanza de vida digamos de un Gobierno hasta hasta la ruptura sistema de partidos era prácticamente de cuatro años es decir se culminaban legislaturas y esto a los españoles os puede parecer normal tienes unas elecciones hay cuatro años y un sistema parlamentario no es tan común la esperanza de vida de los partidos políticos es prácticamente la mitad de años no esa estabilidad que vivía que debía España era gracias a esta a este es grupos parlamentarios vascos catalanes de pacto no esto esto y es probable que muera con con este relevo no oír claramente había una disputa en Cataluña entre los que estaban en el Congreso los diputados y los que dirigían los partidos no que que nos que nos han dado pues se sonadas broncas en durante el último año

Voz 0194 29:24 déjeme que le cuente a los oyentes que la idea de reflexionar un poquito sobre esto me lo ha dado dardo Madina esta mañana que me ha mandado una fotografía de cuatro miembros de una T Tulio apolítica que hacíamos aquí en Hora Veinticinco maravillosa con Carles Campuzano con Eduardo Madina con Errejón Icon Aitor Esteban muy claro Eduardo Madina ya no se dedica a la política Carles Campuzano no quería irse pero se va Íñigo Errejón ya no está en el centro de Podemos ya no está aún podemos Aitor Esteban sí sí sí ahí ahí en el PNV con lo cual Madeira casi estoy pensando que claro cuando llame algún político para que participen la tertulias veinticinco me va a decir que no

Voz 8 30:02 sí yo creo que ya te dije que lo seguro esta experiencia previa

Voz 0860 30:07 a mí salen de aquí hasta ministros e también alertó también ministros diputados y ahora lo único que falta que le toca algún algún día

Voz 0194 30:16 es un claro alguno seguro que le habrá tocado pero no quiso rival muchísimas gracias un placer Pablo hasta mañana

Voz 31 30:24 no

Voz 3 30:41 vino de yo yo de editores buenas noches al año

Voz 0194 31:00 es continuación de lo que veníamos hablando esta mañana el diputado de Podemos lo hemos citado antes incluso lo hemos escuchado Pablo Bustinduy anunciado su marcha de la formación morada de Podemos

Voz 11 31:09 sí ha dicho que era una decisión personal y que no se siente con fuerzas para asumir una responsabilidad tan importante él formaba parte del equipo de Íñigo Errejón en Vistalegre II ya alza el vuelo como Errejón parece que ha seguido sus pasos sí pero además no es el único alzado el vuelo después de que muchos otros de su partido lo hicieran esta última anuncia da pie al concepto del que vamos a hablar hoy en la cara B que es la desbandada es más es que del

Voz 0194 31:32 inicial de Podemos no queda nadie se fue Errejón

Voz 11 31:34 en enero así que les comunico que

Voz 3 31:38 entrego mi acta de diputado de

Voz 11 31:42 mucho antes ya había dejado el partido quién hablaba de la estructura más democrática Luis Alegre

Voz 32 31:47 el conjunto los ciudadanos todo el que quiera recibir

Voz 11 31:49 un código de votación va a poder

Voz 32 31:51 dar no solamente los candidatos que concurran como todo

Voz 11 31:54 los que se emociona van hablando de la unidad de la pluralidad Juan Carlos Monedero somos

Voz 13 32:00 la unidad una identidad compartida que representa la pluralidad

Voz 11 32:05 también las que dijeron sentirse desplazadas Carolina Bescansa

Voz 0378 32:08 que qué marco de choque de trenes no tendría sentido que la una

Voz 11 32:12 auxiliarias no sólo fue el núcleo duro otros compañeros de Podemos también volaron Tania Sánchez sentía que podía ganar

Voz 13 32:19 de alegría de saberse capaces de ganar merece incorporarse gol por Rita Maestre con esa misma idea

Voz 33 32:26 pero caer nuestra efecto ganador y ese es el proyecto que yo aspiro a a encabezar también en Podemos la Comunidad de Madrid

Voz 11 32:33 zona para hablar de desbandada vamos al diccionario que dice de desbandada pues dice acción y efecto de desván darse desbordarse la RAE lo define como desparrama se huir en desorden apartarse de la compañía de otros como sinónimo los desperdiciar set dispersarse esparcir se diseminarse separarse o apartarse de la presencia de otro abandonar los deberes y las obligaciones íbamos con la parte que más me gusta es la etimología la primera parte de es es esa partícula latina que indica negación o acción inversa y la segunda bandada es de banda de un grupo de personas que comparten un mismo interés así que este banda dará lugar a palabras por ejemplo como bandera desbandada en origen entonces sería la negación de la banda el salirse de la banda el adiós a la bandera

Voz 0194 33:19 el grupo de todas formas el término desbandada nos lleva también a las bandadas

Voz 11 33:22 Janos si eso es es la referencia a la principal idea en nuestra primera canción de la cara B del jueves y también de ahí la intervención de nuestro primer invitado es Juan Carlos Atienza responsable de Gobernanza Ambiental de Blair a quien lo que le he preguntado es que es una desbandada de pájaros hay muchas aves que

Voz 34 33:49 aunque de varias es decir que vive en grupo con otras aves ya sea durante todo el año o en una determinada época no y eso lo hacen para reducir el tiempo de búsqueda alimento o bien también para reducir el tiempo que cada uno de los ejemplares tiene que vigilar para posibles amenazase Nos metodología hablamos de desbandadas cuando estas aves que son gregarios que están en un bando vuela cada una hacía un lugar diferente con motivo de una alarma o de un ataque o de algo que les ha generado ese pánico

Voz 11 34:30 así que nos quedamos con esto aves gregarios que en grupo ahorran tiempo y que salen despavoridos de un bando por pánico

Voz 0194 34:38 en el país

Voz 11 34:40 dice Atienza que hay dos tipos de pánico dos tipos de ese miedo

Voz 34 34:44 los que son natos y los que son aprendidos por lo general los sin natos suelen estar en la gran mayoría de los animales suelen ser muy básicos y muy pocos no por ejemplo un ruido seco que puede alertar de un posible depredador es un miedo innato luego tenemos otros miedos aprendidos que sobre todo en el ser humano que es un un animal social pues son transmitidos de padres a hijos in de dentro de cada una de las comunidades

Voz 11 35:13 entonces estas desbandadas de personas no son miedos sin natos ahora veremos saque deben mientras más música sobre quién sale corriendo que huyen desórdenes Sophie Auster la hija de Paul Auster y el tema se titula corre corre Herrán

Voz 35 35:29 sin embargo que han no van a Pekín estén en paro

Voz 0194 35:38 es hora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid es Ana Carrasco habitual en nuestra cara B muy buenas noches

Voz 11 35:44 muy buenas noches Ana en Filosofía se usan los animales para explicar comportamientos humanos

Voz 19 35:49 claro que se utilizan los animales de hecho Odierno que vamos a hacer

Voz 11 35:52 es filosofía

Voz 13 35:54 venga andaluza que también sino porque claro filosofía Zoé tiene que ver con con la vida

Voz 19 36:02 es una de las características pertenecer humano es que es un animal político siempre hay eso es un animal político entonces claro cómo somos animales muchos de los comportamientos ser humano tienen que ver con ciertas relaciones con los animales y en ese sentido sí somos somos fan político somos animales políticos es interesante como la filosofía recupera la imagen de Nani mal porque las formas que tenemos de organización política imitan muchas de estas formas de decir

Voz 1715 36:28 además que ante las hacía partimos siempre de la desbandada recordaré porque

Voz 19 36:35 cómo está roto el vínculo social vínculos sociales muy complicado o vivir en convivir en una polis una ciudad es muy complicado siempre se piensan alternativas diferentes no es por eso gratuito que el comunismo tenga que ver con lo mismo que la democracia GS generarán un momento de eclosión de la filosofía porque partimos de la desbandada partimos de que estamos completamente separados y tenemos que pensar cómo no

Voz 0194 36:57 me llama la atención eso no que digas qué comportamientos políticos se parecen a comportamientos de de los animales de grupos de animal

Voz 11 37:02 sí sí es lo que es una es horas

Voz 19 37:05 metáfora hace de las fábulas políticas cualquiera de los filósofos políticos yo invito a los que más escuchan a vosotros cojines banco

Voz 11 37:11 por algún libro Weiss haber siempre que hay alguna menos

Voz 19 37:14 a los animales no hay muchas variadas no está desde la imagen del topo la imagen de la de la araña más que es muy bonita y me gusta mucho la imagen de la abeja la baje la imagen del herido

Voz 12 37:26 hizo del asno de las palomas no conocidísima el lobo

Voz 0194 37:31 aquí qué tipo qué tipo de persona que pájaros sería qué tipo de persona sería el pájaro en en esta en el comportamiento de la política

Voz 19 37:39 claro persona sería bueno dentro de los pájaros hay muchas especies claro en Filosofía Se va a hablar por ejemplo de mucho de la grullas que se le considera el animal más racional por cierto

Voz 13 37:51 prudente

Voz 19 37:54 la paloma la lechuza no es muy curioso porque cuando se habla de este tipo de de elementos en la lo que se va a decir es que la la la el pájaro representa el pase a la especie representa al el mono el moho un un un grupo algo gregario como decía este experto el monitor ornitología no y como somos animales gregarios de lo que se trata de entender si realmente de la relación que tenemos con los entre Comunidad tiene que ver con las bandadas de los pájaros o bien con otro tipo de formaciones animales y aquí hay una cosa súper interesante es que en Filosofía vemos la paloma vemos grullas vemos la lechuza pero no se suele hablar de banderas entonces preso vamos a hacer filosofía porque me me parece super interesante que pensamos como es la formación de los pájaros con respecto a una que está muy muy extendida y es muy conocida que expresamente a la idea de que la comunidad en la política tiene que ver con un contrato con un pacto social y eso me parece super interesante porque si hacemos esa vuelta de tuerca en esta en este momento filosófico que quiera presentaron lo que tenemos a los mejores nada porque es para que haya una desbandada tenemos que pensar que significa formar parte de una bandada de pájaros los a las agrupaciones políticas los grupos políticos forman parte repiten esa estructura animal de la banda había pájaros yo a lo mejor lo que no se no se nos llevamos unas cuantas sorpresas no

Voz 0194 39:20 por qué porque hay por ejemplo

Voz 19 39:23 frente al lobo la paloma no que es lo que menos lobos es que la paloma Can Tiana no pues que monóxido diga el lobo implicaba siempre es una metáfora de que de que recupera Derrida que es muy conocida no eso no se lo no se lo lo lo lo lo escuchado antes pero lo que sé lo que se piensa es que el hombre se agrupa por miedo hace un contrato social por miedo ella una especie de soberano con una jerarquía completamente vertical en ese en ese caso hay una violencia estatal se permite Se permite a la coacción estamos atados atados a la ley de forma que lo que se impone es el dominio cuando yo me voy de este tipo de estructuras lo que hay son da sección de ser deserciones acusaciones de traición puntos suspensivos pero cuando estoy hablando de las partidas del de las aves de las bandas vemos otra cosa muy distinta porque es verdad que las bandadas tienen una formación pero vamos a pensar en la formación la formación no es una jerarquía e la formación es una jerarquía ahí es verdad que es decir no hay

Voz 0194 40:21 pájaro que dirija la manada hay un pájaro inicial pero éstos

Voz 19 40:24 súper bonito nuestros de Filosofía pero es que a ver cómo me gustan tantas cosas el el pájaro que lleva que lleva que lleva la banda se va rotando cuando se cambie el primer pájaros se Campsa viene otro

Voz 0194 40:36 pues eso es lo que no va a hacer partidos Pulido

Voz 19 40:38 esta es la bandada lo que encontramos es una cooperación buena cooperación que inicialmente puede ser relacionado con que hay una banda que se reúne por qué se reúne porque tienen un objetivo común porque quiere llegar un objetivo común porque además la paloma canté analistas que lo tengo que decir no una de las características de la ligera Paloma de Lacan esquela Paloma cuando vuela salta cuenta que te que vuela porque resistencia en el aire es decir que la banda se une cuando hay resistencia en el aire cuando se enfrenta la realidad ahora bien si una vez que estamos en vuelo lo que vemos es que el objetivo de cada ave es diferente entonces

Voz 0378 41:13 hay estampida

Voz 36 41:16 quién no

Voz 11 41:29 la verdad es que yo ellos invito a que escuches la letra de me voy de Julieta Venegas porque puede que encontremos alguna de las razones de las desbandada sólo de las estampidas Aroca es excesivo

Voz 0194 41:39 cuando Adán Podemos

Voz 3 41:42 sí porque no creo que vaya que huya

Voz 0860 41:45 en banda no

Voz 0194 41:46 pues una olvidó la dispersión ay ay ay ay ves pero no hay dispersión

Voz 0860 41:50 impida yo estampida yo cuando oigo habla de desbandada me sale de banda porque me acuerdo precisamente de la demanda de la gran población civil que tuvo que huir en la masacre malagueña por la represión de del ejército de la Armada golpista hay rebelde contra ello en nuestro Guernica única de Andalucía ya que hablabas de Andalucía él nuestro Guernica aparte entre tres entre tres mil y cinco mil personas entre mujeres y niños murieron en la carretera de Málaga Almería en una

Voz 0194 42:22 es que te digo Ana escucha esto

Voz 13 42:24 como una población civil que de aquí de mala que lo de todos

Voz 11 42:31 es que Aroca es una de las referencias que teníamos esto esto y esto

Voz 0194 42:35 no es no pero se de afronta de

Voz 11 42:38 banda desbandadas de febrero de mil novecientos treinta y siete y esos treinta mil refugiados otras provincias no sólo de Málaga cien mil malagueños iniciando ese éxodo hacia Almería claro la cuestión es que una desbandada aquellos que

Voz 19 42:51 mandan no Summer movida dónde van porque está intentando salvar la vida en cambio sí salgo desordenado pero en cambio quién abandona una formación política sabe perfectamente

Voz 0515 43:01 pues nada exagerado hablar de desbandada vainas hablamos de pagaría es duda porque se va un bando entero

Voz 13 43:08 vale

Voz 0378 43:10 es que es verdad pero además muchos de ellos no por voluntad propia sino que más bien les echan que que se van ellos

Voz 37 43:31 giro

Voz 11 43:45 es el reino voy de Del Shannon quería me pregunto por qué te vas porque que no se queda mi amor la traducción al inglés de desbandada sería justo esos run Wei correr así a lo lejos un tema de mil novecientos sesenta y uno que la revista Rolling Stone lo incluyó en su lista de las quinientas mejores canciones de todos los tiempos antes estábamos hablando de sinónimos algunos sinónimos de la palabra pero también hay expresiones como por ejemplo salir por patas pies para qué os quiero darle espantada poner los pies en polvorosa listas no sirve para poder totalmente bomba de humo tengo que decirte que todo este listado lo hemos confeccionado en la redacción los compañeros esta tarea empezó todo el mundo a decir pero bueno la expresión ganadora ha sido esto

Voz 13 44:26 no tenías más música propia de la cara del esas de dar la vuelta al él

Voz 0194 44:32 no

Voz 38 44:33 armas van tan en boga

Voz 11 44:40 estas son de Andrews expertas de el Raman Coca Cola os acordáis de esa canción pues estas mismas yo trato

Voz 39 44:46 sería dar la vuelta a la tortilla es el que

Voz 11 44:48 iría a gritos que el otro salgan desbandada

Voz 39 44:51 la es Olga Guillot Beto

Voz 40 44:56 no

Voz 41 44:59 Nos Laso

Voz 42 45:06 sin mirar vais es una razón un abrazo

Voz 11 45:15 pero eso sí que es cara B porque se escucha hasta el salto de la bastante asco de la vamos a ir ahora con la literatura y lo vamos a hacer escuchando este tema que es de Guille Milkyway que se llama la huida pues de literatura rapidamente tres títulos Diario de un emigrante de Miguel Delibes que es la continuación de Diario de un cazador la segunda Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain el niño que huye con con que huye de su padre con su amigo Jim el el negro fugitivo a través del río que estaba buscando la libertad y una más El jinete polaco de Muñoz Molina que recrea esa ciudad imaginaria Mágina Úbeda el portátil se va a Madrid del cine y del cine vamos con cuatro películas esta es la primera

Voz 43 46:02 los pájaros no son agresivos te empequeñece en el mundo el género humano es el que insista en hacer cada vez

Voz 11 46:09 terrorífica pájaros en desbandada o en bandada no lo que sí es que estaban enloquecidos una peli de mil novecientos sesenta y tres de Hitchcock que está basada en una novela de de corta de terror de Daphne du moría

Voz 13 46:22 la segunda la gran evasión usted es el primer América lo que conozco capitán Gil en realidad diecisiete tentativas te dieciocho seis

Voz 11 46:31 en la Segunda Guerra mundial que un grupo de oficiales ingleses y norteamericanos e intenta organizan una fuga de un campo de concentración nazi el protagonista de La gran evasión ese estigma Queen que curiosamente también es el de la huída

Voz 18 46:46 hoy ha atracado esta mañana poco después de pisos puertas al público según los informantes cientos cincuenta mil dólares fueron robados por tres hombres enmascarados

Voz 11 46:54 eso lo he años más tarde en mil novecientos setenta y dos la huida de unos atracadores después del atraco por último Deep Impact que es una peli de mil novecientos noventa y ocho Este es el intento de los humanos de de la Tierra es un cometa que está a punto de chocar con la Tierra

Voz 13 47:08 la gente huye despavorida intentando evitar las consecuencias de ese impacto

Voz 3 47:15 para en pista

Voz 11 47:24 íbamos a cerrar esta parte del cine pero en vez de con un extracto de la película con una canción estos fugitivos enamorados que huyeron hasta la muerte en esta canción cuentan su historia Ginsburg Brigitte Bardot

Voz 0194 47:55 he contado la la intrahistoria del porqué del tema que hemos hecho previamente que es esa fotografía que me ha mandado esta mañana todo Madina pero los oyentes deberían saber también cómo elegimos la palabra de la cara B porque claro nosotros decimos esto de Podemos es una desbandada desmontadas una buena para luego la realidad no sea exactamente este llena Ana Carrasco y nos diga que no quiere exactamente no es una desbandada o los propios tertulianos pero hemos aprendido no llegue es también los tertulianos también y los tertulianos también con quince Ramos la cara B pues no sé si será lo que dice hoy desde esta mañana Bustinduy

Voz 11 48:25 pero quiénes lo cantan son mis cafeína tras poseerá por eso hasta mañana no hasta el lunes hasta luego

Voz 3 48:56 sí

Voz 36 49:01 libre

Voz 0194 49:02 por debería ser también para el para el lunes y libro también

Voz 3 49:24 sí

