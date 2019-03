Hora 25 (21/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 un Torra ha continuado hoy con su particular espectáculo de los lazos ahora ya no amarillo sino blancos atravesados por un trazo rojo el símbolo que habitualmente se vincula a la reivindicación de la libertad de expresión la pancarta la misma pidiendo la libertad de los políticos encarcelados y el emplazamiento el mismo el balcón de la Generalitat más allá de la decisión de la Junta Electoral Central de la que ahora hablaremos que vela por la neutralidad en periodos electorales y cuyas decisiones son vinculantes las órdenes deben ser cumplidas porque así se articula los Estados de derecho más allá de esto digo Quim Torra juega ahora con este nuevo desafío con la libertad de expresión el Gobierno de Quim Torra no es un Gobierno amordazado él tampoco lo está puede defender sus ideas y postulados donde quiera y como quiera pero siempre dentro del marco de la legalidad de la democracia que entre otras cosas obliga también a respetar a las minas días Torra no sólo desprecia este marco legal el que lo obliga a retirar los símbolos sino que desprecia a todos los catalanes que no piensan como él y a los que la Generalitat también representa este sentido patrimonialista de los independentistas un sol Pobla dejando al margen al resto Torras se viste de titiritero hice ríe de todos integrada hasta unos límites es inimaginables el cargo que ostenta la institución de la Generalitat pero es que hay más reivindica Torra presidente del Gobierno catalán el derecho a la libertad de expresión pero este es un derecho sobre todo de los ciudadanos que ex para expresar sus opiniones y criticar al poder si creen que este poder no lo está haciendo bien pero no es en absoluto una prerrogativa del poder que le permita saltarse las leyes llevar la polémica de los lazos al terreno de la libertad de expresión como hace Quim Torra es otra de las falsedades del independentismo y utilizar de esta manera las instituciones democráticas es una amenaza para la propia democracia y las libertades de los ciudadanos Ángels Barceló

Javier Aroca Eduardo Madina en la mesa de producción Pedro Blanco

Voz 1071 02:22 que no es lo mismo que el desenlace sí sí que lo hemos aprendido

Voz 0194 02:25 el problema es que los capítulos nunca se cierran en un día que se alargan sinfín o los alargan a propósito

Voz 1071 02:30 Eto'o Sastre buenas noches buenas noches Barceló Barcelona El día acaba al menos con una decisión clara de la Junta Electoral podía abrir expediente sancionador a Torra lo abre podía ordenar a los Mossos que retiraran los lazos lo ordena podía dar parte a la Fiscalía lo dará José María Patiño buenas noches buenas noches

Voz 0194 02:48 la Junta se ha reunido esta tarde y en vista del caso que ha hecho Torra ha optado incluso por ordenar a los Mossos d'Esquadra que retiren los símbolos independentistas pero eso sí vuelve a dar un plazo

Voz 1108 02:58 hasta las tres de la tarde de mañana viernes veintidós de marzo la Junta requiere al conseller de Interior directamente para que de manera inmediata de instrucciones a los Mossos para retirar de todos los edificios y entidades dependientes o vinculadas a la Generalitat de Cataluña y leo textualmente banderas esteladas lazos amarillos blancos con

Voz 1715 03:17 rayas rojas u otros de análogo significado

Voz 1108 03:20 fotografías de candidatos au políticos así como pancartas carteles o cualquier otro símbolo partidista o que contenga imágenes o expresiones coincidentes So similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades públicas concurrentes a las elecciones

Voz 0860 03:35 eso hasta quiero textual además deberá

Voz 1108 03:38 vigilar estos edificios para que no se vuelvan a colocar

Voz 0860 03:41 durante el periodo electoral el conseller de

Voz 1108 03:44 de comunicar el momento en que se produzca esa retirada y la Junta le ha percibe de las responsabilidades administrativas y en su caso penales en las que pudieran incurrir si no cumple esta instrucción que también se transmite al prefecto de policía de

Voz 1715 03:57 los Mossos la Junta como habéis avanzado

Voz 1108 04:01 abre un expediente sancionador al presidente Torra remite testimonio a la Fiscalía General del Estado para la responsabilidad penal en que haya podido incurrir por el incumplimiento consiste consciente reiterado dice de los acuerdos de la Junta y por último requiere a la Delegación del Gobierno para que informe sobre todo cumplimiento a este nuevo acuerdo de la Junta en el plazo previsto

Voz 0194 04:22 cuáles son Patiño los argumentos que ha dado la Junta Electoral para tomar este tipo de medida

Voz 0378 04:26 las pues las

Voz 1108 04:28 la acción llevada a cabo no tiene otra finalidad que eludir a burlar los requerimientos emitidos por esta Junta se señala textualmente Se recuerda que ha habido dos requerimientos el once de dieciocho de marzo y que a la luz de los informes enviados por la Delegación del Gobierno en Cataluña los días diecinueve veinte y veintiuno de marzo el president de la Generalitat se ha limitado a aparentar dicho cumplimiento al haber sustituido os superpuesto de los símbolos inicialmente instalados otros de idéntico sentido partidista

Voz 1715 04:56 manteniendo una simbología que no

Voz 1108 04:59 Sultan neutral dice la Junta Ikea vulnera el principio de neutralidad política recogido la ley electoral al final del acuerdo Se recuerda que cabe la interposición de recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses por año

Voz 1715 05:15 que en una nota informativa aparte

Voz 1108 05:17 se aclara que los magistrados del Tribunal Supremo vocales de la Junta Electoral Central Anna Ferrer y Luciano Varela que participan además en el juicio del proceso se han abstenido de participar en las deliberaciones sobre este asunto en los que están relacionados con Cataluña

Voz 1645 05:34 es interesante aclaración Patiño gracias en Barcelona El Prat buenas noches buenas noches Ángels al ver que hay ahora mismo en la fachada de la Generalitat

Voz 4 05:42 pues lo mismo que a las diez de la mañana cuando cuatro trabajadores de la Generalitat han puesto la pancarta con el lazo blanco y una franja roja encima de la que lleva meses colgada en el balcón del Palau de la Generalitat la del lazo amarillo no han cambiado una por otra sino que esta una detrás de la otra

Voz 0378 05:58 así nos fijamos en la nueva pancarta al mar

Voz 4 06:01 del lazo de color blanco el mensaje que hay es idéntico Libertad presos políticos exiliados en catalán y en inglés además en una ventana de la misma fachada hay colgada también una nueva tenga una nueva pancarta algo más pequeña donde se puede leer libertad de expresión y una cara también con una franja roja encima que quiere reivindicar la libertad de de expresión y a la puerta de de Palau dos agentes de los Mossos aparentemente muy tranquilos no es nada raro que Stenson habituales y como también están las vallas metálicas que rodean esta fachada como como medida de de de seguridad de hecho insisto normalidad absoluta porque acabamos de ver incluso media docena de trabajadores de la limpieza saliendo con varias bolsas de basura charlando tranquilamente y marchándose marchándose a su casa eso sí somos muchos los los medios de comunicación que estamos aquí algunos curiosos si preguntan pero la mayoría de gente que cruza por la plaza lo hace con absoluta calma porque seguro que tiene nota

Voz 1071 06:54 los problemas ni siquiera deben mirar a ese balcón hablado

Voz 0194 06:57 Torra para decir que no hay marcha atrás al ver pero sin explicar qué es lo que quiere decir con

Voz 4 07:01 eso pues no ha dicho nada esta tarde comparecía en un mitin de campaña de Jones para Cataluña en un teatro del barrio de Poblenou de Barcelona ha llegado en este acto una hora después de conocer la decisión de la Junta Electoral y cuando entraba migrantes su discurso ha querido reaccionar a lo que les pero o al menos a lo que la Junta Electoral le acababa de decir discurso centrado en Barcelona y con una sola referencia a la libertad de expresión

Voz 1923 07:24 me marché premiado Tura nubes ya la posibilita Sallent naval dada fans cama

Voz 4 07:31 si no damos marcha atrás desde el uno de octubre sólo hay posibilidad de seguir adelante de defender hasta las últimas consecuencias nuestros derechos

Voz 0378 07:39 como es de la libertad de expresión el de la manifestación

Voz 4 07:41 hoy el derecho a la autodeterminación esto es lo que decía Quim Torra hace unos minutos ninguna referencia verbal directa los lazos pero sí a la estética ya esta tarde llevaba en la solapa de su América de su americana la la al lado del lazo amarillo que que ya lleva un pin con el nuevo lazo blanco ir la raya de color rojo esto es lo que os podemos confirmar a esta hora una última hora es que el Departamento de Interior osea los Mossos d'Esquadra no han recibido aún la notificación oficial de la Junta Electoral añaden pues que a esta hora ya no queda nadie en la sede del departamento y que por lo tanto al menos hasta mañana no van a decidir nada o al menos no van a acatar nada si se tienen que acabar retirando o no estas estas pancartas

Voz 0194 08:23 el caso no es hasta mañana a las tres de la tarde que se cumple el plazo dado por la Junta Electoral Central para que retiren estos lazos antes de que haya cualquier tipo de actuación al ver en lo que está haciendo Quim Torra están de acuerdo de Esquerra

Voz 4 08:36 en público han querido ir eran todos a una han dicho que los lazos se habían que mantener y como ya os vamos contando el martes en la reunión de gobierno acordaron que todas las consejerías actuarían coordinadamente de hecho esta coordinación ya se ha dejado ver en distintos departamentos hasta departamentos tanto de Esquerra como de Jones para Cataluña a lo largo de hoy la mayoría han sacado los lazos amarillos de las fachadas y los han cambiado por una pancarta con el mismo lazo blanco la misma raya roja pero sin el mensaje de libertad presos políticos sin ir más lejos el de vicepresidencia que depende de los republicanos también haya esta esta nueva pancarta esto pero no significa que que se según fuentes consultadas por la SER que haya gente tanto Esquerra como del PDK que no están de acuerdo con con las formas en la gestión de este episodio entre otras cosas por ejemplo critican que se haya escondido que ya desde el viernes Torra tenía un informe del Síndic en el que aconsejaba retirar

Voz 1645 09:32 todos los lazos amarillos Albert gracias

Voz 5 09:35 a vosotros

Voz 1071 09:39 por los lazos preguntaban en Bruselas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Voz 6 09:43 bueno lo que diría a todos los actores políticos es que España es un Estado social y democrático de Derecho y cuando entramos en un proceso electoral lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central todos y cada uno de los actores las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas ellas en Catalunya de nacionalistas como no nacionalistas y por tanto sus dirigentes sus líderes lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad IESA esa concepción de la institución plural no patrimonializar la como en este caso están haciendo algunos actores políticos en este caso independentistas

Voz 1071 10:16 Sánchez ha decidido ser un radical que está con los extremistas de España ha dicho Pablo Casado que ha llamado trilero al presidente de Cataluña

Voz 7 10:23 Torra sigue jugando a los cubiletes de los helenos no habrá esconderla amarillo y blanco o poner una estrella amarilla yo creo que al final el problema es que a quién está engañando al Gobierno de España o mejor dicho quise está dejando marañar es Sánchez porque porque necesita esas cosas

Voz 1071 10:41 a las puertas del Parlament convocaba esta mañana la prensa Inés Arrimadas la jefa de la oposición en Cataluña lidera de Ciudadanos pedía sanciones contra quinto

Voz 1490 10:49 esto no puede ser ninguna astucia el señor astuto más esto tiene que ser ya un tema de falta de

Voz 2 10:56 Eto'o la democracia algo

Voz 1490 10:58 de pensar que es el dueño de Cataluña ni el dueño los edificios públicos más de media Cataluña está harta del separatismo

Voz 0194 11:07 bueno Quim Torra que ha ido dilatando la retirada de los lazos amarillos al final todo quedaba pendiente de ese informe del Síndic de Greuges que conocimos ayer por la tarde a pesar de que King tenía sobre la mesa desde el viernes pasado como el Síndic de Greuges dijo que había que retirar los lo que ha hecho esta mañana Torra desafiando otra vez al Estado ha sido sustituir no ni siquiera sustituirlos ha tapado tapar la pancarta con el lazo amarillo con otra pancarta con el mismo texto Icon el lazo blanco con la barra con la barra roja atrás pensándolo y la Junta Electoral Central que tenía tres posibilidades abrir expediente ordena a los Mossos que lo retirara no dar parte de la Fiscalía Carmen al final la junto a lo que ha dicho pues las tres

Voz 0378 11:47 las tú efectivamente yo creo que es que no no tenía otra otra solución la Junta Electoral no puede permitirse que se empiece como se empezó en su día con el proceso

Voz 8 12:00 a maga para tirar a estirar a a querer engañar para que parezca que se hace sin hacerse Ice T se tiene que que

Voz 0378 12:10 que ordenar la el cumplimiento de la Ley de cumplimiento de la ley no ha sido tal hoy con la con el invento éste que es lo que se han hecho de aquello que si Boadella lo lo veo que es una de las paradojas de

Voz 0194 12:25 de la vida ese símbolo quién lo lanzó fue el Joglars cuando Gasol episodio de La torna cuando fueron encarcelados fueron ellos que enseñaron es cara

Voz 0378 12:36 dos Croce eso de guerra e Khedira término dónde está

Voz 0194 12:41 a Boadella quedará hoy

Voz 0378 12:43 ha de ya cuando se utiliza cuando se utilizó a lo suyo además hablando sea poniendo en valor el derecho a la libertad de expresión un derecho de las personas sino de las instituciones y entonces el señor Torra lo hemos visto hoy puede llevar en la cito del color que quiera puede llevar el amarillo y el blanco todos juntos pero pero no la institución porque la institución en época electoral también eso es algo que hay que que hay que puntualizar en época electoral tiene que ser neutral nada más entonces bueno ahora el problema es que la retirada de los símbolos que ordena a la Junta Electoral se encarga al conseller de Interior que va a hacer el conseller de Interior va a hacer lo mismo que Torra mañana a las tres de la tarde van a seguir igual o o tendrá que dar la orden a los Mossos también ha remitido para que bueno a las tres de la tarde tiene que recibieron informes se han quitado no Madina

Voz 0515 13:49 yo creo que todo parte de una confusión de independentismo por parte de independentismo con Cataluña que creen que lo que piensan ellos que lo que ellos opinan es lo que cubre toda la realidad de un país tan grande tan plural con tanta historia y con una institucionalidad tantas veces admirada y durante tantas décadas puesta como ejemplo como es Cataluña así que hemos visto una escena de circo de un señor que nuestra de altura en la institución que ocupa que es la Generalitat que no lo va a estar nunca da igual cuánto tiempo más esté en el cargo da igual si disuelve cuando el Tribunal Supremo anuncie su sentencia o no se agotara la legislatura o no es imposible que un presidente peor que el que ha tenido en esta etapa Cataluña no no sólo se puede ir a mejor

Voz 0860 14:33 ya sé que la historia es susceptible de empeorar pero en este caso creo

Voz 0515 14:36 esto es récord olímpico por tanto creo que hemos visto en capítulo que es una broma que le ha gastado una más a su propia sociedad veremos ahora como señalaba Carmela posibilidad una carrera de ir corriendo detrás de lo que se va pidiendo para ganar uno dos días más de atención ante un Gobierno que forma parte de un partido de una estructura política que no parece que tenga mucho que ofrecerle a la sociedad catalana mi tenga tampoco mucho que ofrecer a la ciudad dada ni ha de Catalunya ante los procesos electorales entre otros direcciones generales y en poco tiempo municipales y europeas que se abren en los próximos meses pero yo yo creo que lo siento lo digo con respeto porque me duelen las palabras cuando las pronunció pero añade esto es una broma no es yo creo que

Voz 0860 15:19 del señor Torra está demostrando que es más más activista que presidente de las Islas

Voz 0515 15:24 esta es una activista y le faltaba

Voz 0860 15:27 algo no el quiere una pérdida si es que alguna vez lo tuvo una pérdida de protagonismo tremendo en Cataluña el protagonismo está centrado en un ausente que Push the money en un presente encarcelado que el señor Junquera y él está ahí sin sitio no de pronto bueno ha hecho lo que sabe hacer que es el activismo político y ha encontrado este este camino no ya digo muy poco presidente de la Generalitat porque incluso hay tecnológicamente ser presidente de la Generalitat Generalitat en general para todos no no lo hace no lo hace tanto y además otra cosa es su burla en su fuga en su finta se ríe incluso de las propias instituciones de la Generalitat de Cataluña pero porque si primero reclama ahora que quiere que se pronuncia otro ahora en Lillo por delante

Voz 0194 16:21 ya ya sé que hace río ayer cuando pero cuando supimos que tenía el informe desde hace Lars

Voz 0860 16:26 yo no quiero decir que si él lo que quiere vender en Cataluña es que él Nos respeto a las instituciones de Estado del Estado que notan en Cataluña supongo que entiende Iker si respeta las instituciones flaco favor está haciendo pocas está cachondeo todo incluso el propio Síndic no porque lo está no se Zico con qué nivel de complicidad pero pero luego se ataja ondeando pero lo peor de todo todo

Voz 0515 16:53 E hilando un poco con lo que hablamos en el la semana pasada en

Voz 0860 16:57 Barcelona no sí desde luego desde el independentismo lo que se apuesta por el diálogo esto no es apostar por el diálogo porque esto lo que hace precisamente es alimentar a sus extremos como está demostrando la oposición cercana a la extrema derecha de España tanto el PP como ciudadano que lo que están haciendo es un ejercicio de de de indicar la dura política intentando involucrar a lo que es un conflicto de la Generalitat ida su presidente ni más ni menos con el propio presidente del gobierno yo creo que las instituciones en España en este caso están funcionando este un partido de fútbol en el patio de un colegio todo el mundo encabeza la Junta Electoral Central

Voz 0194 17:36 no es la que tiene el protagonismo en la que tiene el papel

Voz 0860 17:40 yo creo que lo está haciendo bien incluso mañana veremos que lo va a ser mejor no sé lo que gira la oposición a lo mejor lo que quieren es que Pedro Sánchez de un pucherazo en la Junta Electoral Central o en alguna otra institución del Estado pero si queremos luchar contra los que se ríen de el Estado de derecho lo que tenemos que hacerlo el Estado de Derecho no dando pucherazos las instituciones del Estado se sea la Junta Electoral Central osea la Fiscalía cada uno en su sitio

Voz 0194 18:08 decías tú decías pintas mientras va haciendo esto Quim Torra lo hace para para ganar atención también porque el relato independentista ya se sustenta en muy pocas cosas

Voz 0515 18:18 está en el aire sin ninguna duda

Voz 0194 18:21 cuelgan de los balcones se busque

Voz 0515 18:23 la de pequeños agravios jugando siempre en minúscula adiós en minúscula para mantener vivo con respiración asistida la narrativa como se suele decir en política el relato de que el proceso por el cual Cataluña terminará siendo una república un Estado etcétera estamos ante las ruinas de ese discurso que durante un momento tuvo una intensidad una arquitectura ahora fortaleza un acompañamiento social que ha terminado como ha terminado no compartidos completamente impresionados con narrativas impresionar alas contó en la presidencia con huidos fugados encarcelados un proceso cárcel ha terminado vamos a decirlo suave mal para sus protagonistas no buscar ahora elementos como digo de respiración asistida bueno yo creo que es demasiado pequeño incluso fíjate te diría Llanos tanto como decía Javier y Carmen que comparto plenamente el el el agravio Itu también a la institucionalidad a lo que significa de que es la institucionalidad del de la generalidad de la sociedad acatarán no para el propio proceso independentista también creo que hubo un día que pareció serio señor Torra hasta que llegó usted por tanto hasta aquello que dice querer defender hasta aquello que dice querer defender a eso también está insultando con este propio comportamiento portando yo creo que esto estamos ante un capítulo caricaturesco

Voz 0860 19:39 en ese enfoque también le quería llevar no desde el respeto que me merecen el sistema democrático todas las opciones a mí la opción independentista también me me me merece el respeto que el que yo le quiera tener no quiero decir como como una actitud es decir si respeta por supuesto todos leyes como la concesión eso porque la democracia sin procedimiento no

Voz 1071 20:00 tal democracia

Voz 0860 20:01 pero quiero pensar que habrá mucho catalán y catalana de ideología independentista que tiene que tener una frustración absoluta no solamente ya porque el proceso está moribundo exigen ha muerto ya huele sino porque sus ideas que son absolutamente legítimas en mi opinión pues quedan absolutamente analizada o por lo menos podrida en este momento por qué porque es que lo mismo que la fuerza del independentismo yo creo que tuvo uso G en un gran movimiento estético yo creo que la estética hoy del independentismo ha desaparecido sea por qué no no uno no puede estar satisfecho con que el presidente de tu futura república construya construya el futuro de tu país sobre la vulneración de las leyes yo creo que eso no no no les debe de gustar a la gente sensata que lo hay en todas partes supongo

Voz 0378 20:53 pero sin embargo el así es como han hecho el proceso osea yendo en contra de la legislación poniendo un supuesto valor superior como es el de el de poder votar por encima de la legalidad diciendo que la democracia solos votar dan dando como fuera a a la ley yo lo la norma que habría que había que saltarse no nos olvidemos de que precisamente Puigdemont saltándose todas las normas dejando a todos en la estacada fue el que después ganó las elecciones en en al Parlament de Cataluña es verdad que ahora sí parece que que está bajando Iker Esquerra Republicana

Voz 0515 21:49 dolor no Arrimadas si era la primera quizá más votado hablaba de élite

Voz 0378 21:54 el mundo independentista a todo el mundo se creía que iba a ser Esquerra Republicana que tenía su líder en la cárcel

Voz 1645 22:01 eso acabó acabó siendo

Voz 0194 22:04 Pedro novedades también que afectan a la campaña electoral

Voz 1715 22:07 sí Instituciones Penitenciarias va a tener que tomar una decisión eh a partir de la petición que ha formulado Esquerra Republicana de Cataluña que quiere poder eh realizar mítines en las prisiones de Soto del Real y de Alcalá Meco que es donde están internados los políticos presos procesados en el juicio del uno de octubre también Esquerra pedido poder llevar a cabo mítines en las prisiones de Cataluña

Voz 0515 22:35 esa petición afortunado claro a través de la

Voz 1715 22:38 las autoridades catalanas pone como ejemplo o como precedente que adelante ante entabló de Andalucía se le permitió realizar

Voz 1071 22:46 unos actos electorales durante la campaña

Voz 1715 22:48 en en prisiones andaluzas de momento la petición esta fórmula

Voz 0194 22:51 claro eso respuesta cuál va a ser la respuesta ya todo esto sigue

Voz 1071 22:54 a juicio del proceso en el Tribunal Supremo hoy como ayer han declarado a agentes de la Guardia Civil han sido diez que participaron en alguno de los dispositivos o del uno de octubre o de los registros de los días previos algún mensaje positivo para los Mossos también otros mensajes menos positivos han llegado a decir que la policía catalana hizo salir a la Guardia Civil en una de las intervenciones por una calle que era una ratonera declara

Voz 1715 23:16 en uno de los testigos Otro de los agentes

Voz 1071 23:20 sostiene que la Generalitat calculo que necesitarían veintidós mil ochocientos millones para poner en marcha el Estado catalán en cuanto se declarase la independencia

Voz 10 23:29 de dónde saldría ese dinero ya en once mil millones de euros de financiación a Chela salió un documento que necesitaban los cuatro mil quinientos millones de ese programa informático contabilizaban también seis mil millones de ingresos de los ayuntamientos y mil trescientos millones de ingresos de

Voz 1071 23:44 puesto propios se incluía ha dicho este policía pedirá China once mil millones muchos de los agentes han descrito las miradas que aseguran ellos que vieron en la gente que acudía a protestar contra la

Voz 1923 23:55 registros la cara de las de muchas de las personas que había allí vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio

Voz 0515 24:02 con una cara de odio

Voz 11 24:05 muy grande sabían comportado

Voz 1071 24:07 por decir una palabra los la de

Voz 11 24:10 Ada como delincuentes

Voz 12 24:11 he tenido experiencia de todo tipo y lo que va de olvida nunca portera

Voz 2 24:17 una muestra de de odio de desprecio

Voz 1071 24:19 palabras más citadas no sobre eso precisamente sobre este odio que describen estos testigos que vieron un agente estaba describiendo la protesta de doscientas personas contra la incautación de sobre siete papeletas que se produjo en una nave industrial de Barcelona eso le ha llevado a una comparación que el presidente de la sala Manuel Marchena ha cortado por los

Voz 13 24:39 allí la gente está bastante exaltada yo la verdad que que no vivido el conflicto vasco gracias a Dios pero compañeros míos veteranos me han dicho que era los principios del conflicto vasco ese asemejaba muchísimo de la gente Claudio nuestras células Dios Dios lo compró creo que ha habido

Voz 0194 25:01 otro corte de Marchena llamativo si en esta vigésimo

Voz 1071 25:04 el día del juicio este aviso para en este caso uno de los abogados para Jordi Pina

Voz 2 25:08 Paul que es con defensa reglamentaria en la cabeza y en la cara de ciudadanos con las manos levantadas gritando son yendo a Pau

Voz 1923 25:16 el letrado conociendo es que sabes que sabe que la gente usted está preguntando algo que no está dirigido al debate jurídico y lo sabe perfectamente sabe las preguntas yo les sugiero que intenten convencer al tribunal no la galería porque eso le perjudica enormemente esculpe le le hago la pregunta de otra manera

Voz 3 25:37 hora veinticinco

Voz 0194 31:23 Carmen del Riego Javier Aroca y Eduardo Madina antes y ya a las nueve tanto en la primera parte como en la cara B hemos hablado de la desbandada a partir de la renuncia Podemos de Pablo Bustinduy luego lo habéis destacado porque al hablar de las desbandadas de pájaro

Voz 1071 31:37 la descripción pero usted hecho un experto Nos ha evocado mucho a una descripción del mapa del mapa político

Voz 28 31:43 en mitología hablamos del desbandadas cuando estas aves que son gregarios que están en un bando vuelan cada una hacia un lugar diferente con motivo de una alarma o de un ataque o de algo que les ha generado S

Voz 1071 32:00 pánico cuando las aves vuelan por alarma por ataque por pánico el capitalismo

Voz 29 32:06 europea en la era de la austeridad

Voz 1071 32:09 rescatamos Ara Agustín agustino y todo fueron flores de su partido en el discurso con el que se despidió del Congreso hace apenas unas semanas hoy ha anunciado que renuncia a encabezar la candidatura de su partido

Voz 1645 32:18 las europeas Javier Carrera buenas noches qué tal buenas noches explicación

Voz 0194 32:23 el ex diputado que es próximo a Errejón y sobre todo como lo encaja la dirección que vamos a decir que no pasa por su mejor momento

Voz 0866 32:29 sí desde luego es un nuevo revés para el partido una decisión triste para Podemos decía Irene Montero en un escueto tweet y cuando menos es una salida inesperada no tanto como la la de Errejón de hecho el partido tenía ya fichada a su

Voz 1645 32:43 sustituto pero decimos inesperada porque

Voz 0866 32:45 sin duda era el candidato de consenso ganó las primarias hace cuatro meses y la noticias llega además a sólo dos días del anunciado regreso de Pablo Iglesias que debe servir para relanzar la campaña Bustinduy enfatizaba en un comunicado que se trata de una decisión personal algo por cierto que subrayaban desde Podemos y que toma porque no cree tener las fuerzas necesarias para asumir una responsabilidad tan importante con la dedicación estos interesante a largo plazo que requiere paso a un lado por tanto del último de los afines a Errejón en primera línea de Podemos aunque en principio seguirá en la secretaria de internacional un colaborador desde los inicios que a pesar de su proximidad a los Errejón estas ansias es respeto

Voz 1645 33:28 dado por casi todos a la formación morada lo que se intenta

Voz 0194 33:31 la dirección Javier S enfatizar la otra parte que es destacar por ejemplo que regresa a las listas la juez Victoria Rosell

Voz 0866 33:37 sí porque además el anuncio de la nueva desde la nueva número uno a las europeas se ha producido de forma simultánea al de al de la renuncia la elegidas la jurista María Eugenia Rodríguez Palot así que de las despedidas y las gracias a Bustinduy los dirigentes de Podemos han pasado en cuestión literalmente de minutos a ensalzar a poner en valor este fichaje también como decías el de Victoria Rosell que renunció en dos mil quince tras una querella del ex ministro Soria finalmente archivada y que ahora anchas concurrirá al Congreso en la ley

Voz 1645 34:07 esta por Las Palmas sin gracias Javier hasta mañana

Voz 0194 34:10 de qué se va de las listas en Podemos y gente que se queja de que les empujan de las listas en Ciudadanos Oscar García buenas noches sí

Voz 1071 34:17 qué tal antecedentes rápido Sastre presunto pucherazo en Castilla y León quejas de los candidatos que perdieron en las primarias de Madrid de Cantabria de Murcia dimisiones en Cádiz Zamora o Talavera de la Reina

Voz 0194 34:28 pues sí hay respuesta del partido según la investigación interna todos los procesos fueron limpios y es más quién siga quejándose de presuntos fraudes Oscar puede acabar sancionado

Voz 1645 34:37 eso es de momento la Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos estudiando posibles infracciones de los estatutos que hayan podido cometer los candidatos que denunciaron irregularidades en sus primarias los supuestos pucherazos Herraiz como decís de del caso de Castilla y León sabíamos que se habían presentado quejas desde Cantabria desde Madrid desde Murcia pero resulta que había hasta once quejas presentadas de otras primarias Aragón Canarias Valencia ciudad de la provincia de Cádiz y esto lo emo sabido augura que la Comisión de Garantías de Ciudadanos ha emitido una resolución diciendo que la gran mayoría de esos casos no tuvo ninguna incidencia todo en orden todo correcto menos lo de Castilla y León dos votos nulos que localizaron en Las Palmas pero como decimos nada que corregir así que carpetazo al asunto que ha hecho la Comisión pues además de cerrar estas reclamaciones trasladar el acta a sus compañeros de régimen disciplinario porque según dice el texto se ha tenido constancia de que algunos de los candidatos no dice cuáles han podido crear una situación anómala y perjudicial para el partido por haber hecho pública su denuncia es decir que por contarlo se arriesgan ahora a un expediente

Voz 0194 35:45 qué sanciones contemplan Oscar pues según

Voz 1645 35:48 sensatos de Ciudadanos hay diferentes sanciones que la Comisión podría imponer en función de si considera que lo que han hecho estos candidatos es una falta leve una falta grave o una falta muy grave Ivan desde la suspensión de la condición como militante de dos hasta cuatro años pasando por la pérdida de cargo orgánico también la inhabilitación para ser cargo orgánico

Voz 0515 36:09 o la sanción más dura la expulsión del partido

Voz 1645 36:12 Rivera Rivera estado esta noche en Telecinco y él también ha dado carpetazo al asunto de esta forma

Voz 1923 36:18 el un de garantías en democracia los procesos democráticos tienen garantías precisamente cuando alguien pone el recuento y no ha funcionado pues se le emite el resultado y se respeto

Voz 1645 36:26 el resultado se respeta dice el presidente de Ciudadanos que hace aceptar recontar los votos como han hecho con las once reclamaciones presentadas es prueba de que hay democracia Isère respetan los procedimientos gracias Oscar a ti

Voz 0194 36:39 bueno una baja más en las listas el historiador Fernando Paz renuncia a encabezar la lista de Vox por Albacete

Voz 1071 36:45 se queja Él se queja capaz de una cacería mediática escribe porque hayan trascendido sus declaraciones homófobas o negacionistas con el Holocausto ha escrito en Twitter que renuncia a pesar de las muestras de apoyo que le ha hecho llegar el partido y también sus dirigentes la Federación de Comunidades Judías en España había advertido contra su nombramiento que de paz de este dirigente que se había expresado a favor del franquismo ir en contra de la homosexualidad

Voz 0194 37:08 completar la ronda de partidos antes de entrar en el análisis hablemos del Partido Popular cuyo comité electoral que tiene que cerrar las listas seguía reunido esta noche Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 37:18 tal Ángels buenas noches vamos a detenernos en un nombre el de Ignacio

Voz 0194 37:21 Cosidó al que pese a todos los escándalos Casado ha mantenido como portavoz en el Senado pero que ahora pende de un hilo

Voz 0019 37:28 pues mira Pepe Ángels nos acaba de hacer pública o hacer pública la lista con los número uno al Senado y Cosidó precisamente no

Voz 1645 37:34 tan ella

Voz 0019 37:35 pero el ex senador por designación autonómica y por tanto seguirá ocupando ese cargo hasta las elecciones del veintiséis de mayo su designación dependerá por tanto de la composición de las nuevas Cortes de Castilla y León que salgan de las urnas esto significa tal y como nos confirman fuentes del grupo popular en el Senado que al menos hasta entonces seguirá siendo el portavoz del PP en la Cámara Alta no olvida los que Cosidó ha logrado sobrevivir en el puesto pues a pesar de verse inmerso en el caso Kitchen en el escándalo del Whatsapp en el que presumía pues del control político que se ejercía sobre los jueces en concreto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo una forma con la que quería justificar ante los suyos pues el acuerdo con el que el PP había cerrado con el PSOE para la renovación del Poder Judicial esto en cuanto a cosidos y de parece el repasamos otros nombres que aparecen en esa lista por ejemplo el presidente del Senado Pío García Escudero que volverá a ser el candidato del PP a la Cámara Alta por Madrid en las últimas horas había muchos rumores sobre su continuidad en ese puesto bueno pues finalmente el PP lo confirma también se confirma el salto del Congreso al Senado de Carlos Floriano Cáceres de Fernando Martínez Maíllo por Zamora también este notan esperado el de Rafa Hernando en principio todo apuntaba a que iría en un puesto destacado en las listas europeas pero al final Casado lo ha recolocado en el Senado será número uno por Almería y además de García Escudero hay otros dirigentes del PP que repiten en esta lista por ejemplo José Manuel Barreiro por Lugo fue portavoz del grupo en el Senado precisamente durante la etapa de Mariano Rajoy también repiten Iñaki Oyarzabal por Alava Paloma Sanz por Segovia o Miguel Ángel Cortés por Valladolid el resto como ocurrió en el Senado una amplia renovación en la lista que ha llevado a cabo Génova con

Voz 1645 39:08 en Casado al frente gracias a vosotros hasta mañana

Voz 0194 39:11 hace un par de cuestiones que tenemos sobre la mesa la primera de alguna manera lo hemos tocado a las nueve de la noche cuando hablábamos de la confección de las listas a raíz de la salida de de Bustinduy Aroca en cinco años que ha pasado con Podemos como dilapidado ese capital político y su todo ese capital humano que tenía

Voz 0860 39:32 el Regino desesperada preguntas están haciendo ellos no yo creo que quizás fueran demasiado jóvenes no en el sentido de la edad el sentir de la experiencia política para tanto vieron yo creo que eso no no no han sido capaces administrarlo sobre todo no han sido capaces de de adaptar orgánicamente las ideas de renovación de la política que tenía en la cabeza

Voz 0194 40:00 claro reproducido Bricio de deporte

Voz 0860 40:02 el antiguo se ha convertido en viejo muy pronto hice saneado contaminan muy pronto propicio del partido no pero también debo decir que que bueno la expectativas ajenas con respecto a Podemos también eran altas no unos porque lo querían como socio otro porque no lo que vivían como enemigo yo creo que honestamente independientemente de los propios errores que ha cometido Podemos que seguramente han sido muchos yo creo que su entorno político mediático no ha sido tampoco es más favorable

Voz 1923 40:37 bueno para la misma pregunta difícil porque su partido lleno de gente muy querida hay muy admirada y con la que convivir durante unos cuantos años en el Congreso no

Voz 0515 40:47 yo apuntaría tres elementos como como como pinceladas de una respuesta seguramente se queda corta y no es exacta ni muchísimo menos el primero que se ha producido un cambio de ciclo de contexto económico político

Voz 1923 41:02 al al momento en el que

Voz 0515 41:04 Podemos nace y surge y apareces con aquellos cinco famosos sólo diputados en las europeas del año dos mil catorce y los setenta diputados posteriores en las primeras elecciones generales segundo elemento la institucionalización yo creo que ese es un entorno donde la pureza de las ideas propias convive mal con la impureza de la realidad y aparecen las contradicciones de arte de gestionarlas no es tan evidente no es tan sencillo desgasta mucho yo creo que algo de eso ha habido en Podemos tres la supeditación al Gobierno llevan un tiempo que no se les ve un tiempo largo tiempo de nueve meses diez meses que entre unas cosas y otras estar un poco escondidos debajo o dentro o al lado a la sombra no lo sé

Voz 0194 41:58 dio con la desaparición del líder también

Voz 0515 42:01 Badiola con exacto con con la figura principal que es la de Pablo Iglesias su secretario general y su candidato a la Presidencia de Gobierno no bueno yo creo que es todo eso es mucho más si seguramente algo de lo que he dicho es injusto pero pero es el producto político producto de sentido de expresión política más relevante de mi generación de la generación de los que nacimos entre el setenta y cinco y el ochenta y cinco y ha tenido una vida hasta la fecha más corta con la intensidad que alcanzó de lo que parece cuidado aquí todo va bien es sube baja no sabemos dentro de diez años igual es la primera fuerza eh pero a fecha de hoy las sensaciones de que está están un ciclo de baja

Voz 0378 42:41 Carmen yo añadiría

Voz 1645 42:43 las esas cosas con las que estoy de acuerdo alguna más

Voz 0378 42:47 por ejemplo que el éxito de de Podemos fue de aluvión iraquí recogió votos de un amplio espectro político que como decíamos estaba indignado lo que quería era darle una bofetada al sistema político cuando lo que se decía desde desde quién quería encarnar esa indignación al final se ve que no se puede hacer porque muchos sabíamos que no se podía hacer yo creo que muchos de los que prometían cosas sabían que no se iban a poder hacer al final la gente entre que ve que cogen un sesgo político que no sea la transversal Vida y el arriba abajo sino que de verdad tiene tiene una ideología y que que no cumple lo que se decía yo creo que eso ha pesado mucho en que en que Podemos haya ido perdiendo muchísimas muchísimos apoyos pero mucho

Voz 0860 43:54 yo también quiero añadir que yo no creo que ningún partido político de los que están ahora mismo encima alcalde del que surgieron con la ruptura del bipartidismo llevemos situado en algún momento histórico partido ha soportado las presiones hay muchas veces en Cousteau injusta ha sido podemos independientemente de su propio errores porque es el ha mirado con una lupa muy especial un aumento muy especial a Podemos de una manera distinta yo recuerdo cuando en la gran polémica en todos los medios de comunicación era porque no tenían programa Indica mostró su programa su pueblo amigos iban Isabel programa de lo demás poco todavía seguimos sin saberlo pero en aquel momento había que pedir la podemos al programa no lo decían inmediatamente a era hermana PSF de apostasía democrática pero lo fundamental en el error yo creo que no fue que creo que fue un éxito lo que pasa coló pues no se ha adaptado y no ha mejorado o al menos como me hubiera gustado no lloros el primer partido que puso en cuestión los valores no los valores positivos y not algunos valores consolidados que yo creo que estaban añejos ya hay fosilizado de la propia Transición claro eso eso tiene como contrapartida una reacción de los beneficiario de la transición espectacular que se revuelven y convierten a Podemos en el enemigo político número uno no ya de la democracia sino de España y de los valores de España de todo

Voz 0515 45:18 no no era podía haber sido bueno en el que Eduardo eso pero sí porque no

Voz 0860 45:23 yo también quería terminan sostengo que no lo era pero digo que el el el estás visualmente por decirlo de una manera mucho se lo lo interpretó así dijeron que vienen a por nosotros y entonces claro se creó un frente de de muchos perfiles dónde caer Craig en contra de de de todo es verdad que no lo era no yo creo que no lo era yo

Voz 0515 45:45 que podía haber sido a su intensidad su estética el miedo que en otro sector la izquierda eso a mí me toco dentro no se vivía porque era algo que venía que cada vez que parecía más grande con mayor capacidad que que parecía no es el enemigo de sistemas se llama Boss a ver si nos lo metemos en la que estamos hablando esto claro horas haya corrido a parte del establishment que dijo que el enemigo no ven ese ese y esto sigue sin embargo sin embargo la el estable con Vox

Voz 0378 46:14 esto

Voz 0860 46:15 sorprendentemente más tranquilo eso porque no estuvo con Podemos es exactamente lo que ha dicho lo que ha dicho Madina

Voz 0378 46:23 pero es que Podemos si recordamos todos el discurso de Pablo Iglesias quería asaltar los cielos y acabar con el régimen del setenta y ocho lo decías sí claramente entonces a mí no me extraña que el entre comillas establishment dijera no no reformar si cargárselo no entonces no no me parece que que sea un un algo que haya que haya que esté en contra de de las otras fuerzas el decir vamos a defender esto es lo que creo

Voz 0515 46:59 normalmente quien quiera a que miren con tantas ganas de cambiar la democracia normalmente la democracia cambia el antes pues eso esperemos esperemos que Abós de pases exactamente

Voz 0860 47:07 pero yo ahí tengo menos esperanza yo también ya que ha sido muy difícil domeñar a los enemigos de la democracia en todas las circunstancias históricas en todas no hay ninguna circunstancia histórica entre con cuando que se haya conseguido domeñar a los no demócrata demócrata que combatirlos

Voz 0515 47:24 esto completamente de Pedro

Voz 1715 47:27 hablábamos antes de la junta electoral central de las decisiones que ha adoptado en torno a los lazos amarillos y los símbolos independentistas hoy ha hecho algo más hoy le

Voz 1071 47:37 enviado este mensaje la vicepresidenta Calvo lo dicho ojo vicepresidenta con la cuenta de Twitter que te cae una

Voz 1715 47:42 sanción este es el resumen que lleva joe había presentado una queja el Partido Popular por mensajes como estos que reproduce la Junta Electoral en su resolución las derechas no pueden caer en el error del PP recurrir las leyes entre el Tribunal consta

Voz 0515 47:55 succionar o las derechas tienen bloqueada la ley

Voz 1715 47:57 igualdad laboral desde hace un año o Ciudadanos Partido Popular no paran de decir y hacer cosas insustanciales pues la Junta Electoral le dice a la vicepresidenta del Gobierno que la reiteración de esta forma de infringir dice el artículo cincuenta punto dos de la LOREG no se salva con borrar los tuits eso de decir yo lanzo luego se quejan ahí lo borro dice no no se salva así la reincidencia dice la Junta Electoral Central obliga a que esta se vea en la obligación de a percibir a la vicepresidenta del Gobierno de la posibilidad de que es el incoe un expediente si sigue hablo

Voz 0515 48:31 las como éste es decir basta se va a abstener de tuitear durante durante un tiempo al menos durante la campaña a la vuelta al Brexit pero antes también os quiero preguntar ahora cuando vuelvan

Voz 0194 48:40 no sé sobre ciudadanos y esa amenaza de sanción a aquellos que denuncian

Voz 3 48:46 pues bueno como mínimo piden investigar la limpieza

