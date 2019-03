Hora 25 (21/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0738 00:00 o no convocar europeas ha ido Corbyn no también gris bueno Corbyn está aquí está aquí en Bruselas sabes que antes de las reuniones del Consejo de jefes de Gobierno cada jefe de Gobierno asiste a la reunión de su partido político Corbijn ha estado en la reunión del Grupo Socialista IU lo ha hecho con enorme boato porque si habéis seguido un poco su actividad a través de la red parece que la haya sido el centro de la jornada

Voz 1 00:27 puedo decir es falso

Voz 0194 00:30 el has Griselda buena hasta luego esto en Bruselas en el Reino Unido Begoña Arce buenas noches buenas noches más de un millón de personas ha afirmado para revocar el Brexit los ciudadanos británicos y residentes que quieran pueden firmar en la página web del Parlamento no

Voz 0273 00:46 en la página web del Parlamento van ya en estos momentos un millón ochocientos treinta mil seiscientos noventa y dos y esto es una petición que lanzó una señora británica que es una persona muy muy normal que no está mal en política pero que votó a favor de la permanencia dice que no se ha hecho caso en absoluto ni han tenido voz ese cuarenta y ocho por ciento que votó a favor anoche lo decidió dice que lo hizo muy bien en el último momento porque no estaba muy comenta sida esto ha sido totalmente ha despegado inmediatamente en las redes sociales y estamos viendo que hay pues esta tarde hay casi ochocientos mil votos más desde desde este mediodía va va rapidísimo pero veremos a ver si sirve para algo

Voz 1071 01:29 Jarocho hasta ahora la noticia estaba en la declaración que hizo Theresa May que se dijo harta ya del Brexit vino a culpar a los diputados de esta situación

Voz 1915 01:36 el Leixoes estoy segura de que ya habéis tenido suficiente estáis cansados de las luchas internas estáis cansados de los juegos políticos de que los diputados sólo hablen del Brexit Hinault de educación o de Sanidad queréis que esto se acabe ya estoy de acuerdo estoy de vuestro

Voz 2 01:54 no on

Voz 0194 01:57 sí es curioso estoy a vuestro lado sea es el lado que se deje al lado que sea el caso Begoña es que ha hablado de nuevo el speaker presidente del Parlamento que habla ya casi cada día ya parecido responder a la propia mi

Voz 0273 02:09 sí lo que hizo Theresa May fue declarar la guerra a los mismos diputados que debe convencer y persuadir para que voten su plan del Brexit la próxima semana es decir echó leña al fuego les acusó de ser los culpables de la crisis del Prestige y alentó el enfrentamiento además entre la ciudadanía y el Parlamento una táctica que ella ha explotado Donald Trump su alocución al país y ha sido calificada hoy de tóxica de deshonesta irresponsable peligrosa y el speaker el presidente de la Cámara de los Comunes ha respondido a May defendiendo el derecho de los diputados a votar según sus principios

Voz 3 02:39 no es así

Voz 4 02:44 otro sueño

Voz 5 02:47 traidor todos están haciendo lo que consideran mejor apasionadamente creo ardientemente la institución parlamentaria en los derechos de los miembros de la Cámara tiene el compromiso de su tarea la única obligación de los miembros del Parlamento es hacer lo que él o ella crea que es lo correcto

Voz 0273 03:09 el ambiente esta noche en el Reino Unido es de crisis política y crisis económica en el horizonte aumenta el miedo a que el viernes de la próxima semana el país se vea fuera de la Unión Europea sin acuerdo estamos asistiendo esta noche algo realmente extraordinario y alarmante la presidenta de la Confederación de la Industria Británica la mayor organización empresarial del país la secretaria general del Tuc la mayor confederación sindical son organizaciones que normalmente se llevan como el perro y el gato han enviado una carta conjunta Theresa May han acudido ambas representantes justa juntas a los platos de televisión con un mensaje común estamos ante una emergencia nacional hay que cambiar el curso de los acontecimientos para evitar una catastrófica salida sin acuerdo

Voz 0194 03:51 que es Begoña buenas noches hasta luego al speaker está tan metido en el papel que incluso cuando cuando vaya hace balance comprando hace declaraciones verdad ese tono que quedan porque miedo lo que hay una cosa que es una realidad que yo creo que es que el Reino Unido ha entrado ya Madina en pánico

Voz 3 04:07 esto

Voz 6 04:07 que nos estaba contando ahora ya los otros no lo que nos parecemos porque sí

Voz 0515 04:12 no yo creo que entra en pánico que además Europa eso buscando

Voz 0194 04:15 fórmulas una prórroga más corta pero luego trató hablar claro

Voz 0515 04:18 no yo creo que me ha perdido su crédito el Parlamento votó que no permanentemente a todo no se ha ido ofreciendo da la sensación de que es una clase vamos a decir de dirigentes de los distintos partidos que uno se metieron en una aventura sin saber muy bien cómo iban a salir de allí en la actualidad siguen sin saber muy bien cómo van a salir de aquí una prórroga estupendo para qué dos van a decidir presentarse a las elecciones europeas es que tocan ya son ya no tienen estos señores cinco meses para decidir si quieren lo que demandar a diputados a Bruselas ya Estrasburgo lo tienen que decidir va por tanto una prorroga estupendo yo creo que es necesaria pero para qué va a votar algo alguna vez a favor todo lo que se someta a votación por parte Theresa May el Parlamento rechaza rechaza el acuerdo rechazos agudos referéndum Red

Voz 0194 05:07 todos los rechace el acuerdo con con la mujer

Voz 0515 05:10 entonces bueno pues en fin da la sensación de que todos saben lo que hay que hacer esto es una frase que me viene de otros ejemplos vitales pero después no sabe ninguno como tienen que ganar las elecciones ni los respectivos congresos de sus formaciones políticas y en esas estamos es yo lo siento Chamber leen aparte tal no hay en la historia de Inglaterra una una una generación de de con tan volumen de responsabilidad

Voz 0860 05:35 ya está bien y ojalá ojalá ojalá Theresa May pueda corregir no es esa la sensación que da la

Voz 0378 05:43 no es que es precisamente lo decíamos para que porque el actual Parlamento británico lo que quiere es irse entonces no no se les puede dar prórrogas lo que pasa que juegan con que también la Unión Europea le da mucho miedo el el Brexit sin acuerdo porque el Reino Unido sale perjudicado pero los demás países también lo vamos a pasar mal si no hay acuerdo ahora que servirían seis meses yo creo que no sirven para nada para nada ni dos meses ni seis meses ni nada más si tienen que que votar el acuerdo la semana que viene que acuerdo con quemas no hay más

Voz 0860 06:31 sin problemas de bien yo solo que esto se haya eliminado el Parlamento ya aprobó una moción impidiendo que se volviera a votar de la guardo o sea que esa es una dificultad hay otra se ha referido ante Comadira tu Madina la proximidad fechada de las elecciones europeas que eso eso en corsés ETA mucho la decisión sobre la duración de la prórroga y sobre qué hacemos con el problema británico yo creo que tanto al Parlamento británico como como el no de Su Majestad haya perdido suficientes reputación en todo este proceso el problema que quién no se puede permitir perder la son los Veintisiete tienen que se tienen que demostrar la seriedad que no han tenido los británico por muy dolorosa que sea la la escisión de una parte de la Unión Europea sin embargo los Veintisiete se pueden ver reforzado porque habrá un reforzamiento de sus instituciones hice la reputación y la credibilidad internacional en un momento en que el proyecto europeo no estaba precisa

Voz 0194 07:36 simplemente está manifestando una firmeza no

Voz 0860 07:38 hoy una una serie da institucional lo visas reunido el core per los embajadores cuando se cada una de los estadios del institucionales que se están reuniendo demostrando primero una gran responsabilidad están demostrando también muchísima seriedad y respeto los procedimientos lo por tanto estos quizá pueda ser también una gran ocasión para que la Unió se fortalezca y cuando se vayan al Reino Unido si es que se quieren ir pues qué hacemos nosotros el camino adecuado pero yo no sé lo que va a ocurrir porque es verdad porque prorroga para qué porque ojalá fuera una una prórroga para que se revoque la solicitud en Bir como hemos escuchado ante en la campaña que hay que en este momento seguramente irá acordó billones ya de de de lectores no hoy mismo el propio lo digo por lo que nos toca de proximidad no El ministro principal de Gibraltar ha hecho una declaración pública que ya hizo el día once en sede parlamentaria en Gibraltar reclamando al Gobierno británico que utilice en fin la la los argumentos jurídicos que dejó claro el abogado general de de del Tribunal de Justicia Europeo el día cuatro de diciembre y que la propia el propio tribunal sentó de que el sentido de que la declaración se puede remojar es decir si el Gobierno va mañana británico dice mire usted que donde dije digo digo Diego retiro la solicitud de no para a nada el Europa lo va a aceptar agua no ha sido una mala pesadilla vamos otra vez reunir no ibamos bueno ya sé ya sé que es muy complicado pero lo grande movimiento político suelen robar acabar con grandes sorpresa yo no quiero pensar que para eso tiene que estar al frente

Voz 0194 09:25 claro grandes político claro

Voz 0860 09:28 está pretendiendo también la Unión Europea a través ejerciendo una presión para que la señora May se vaya haya elecciones que hayan político más fresco y que no necesite un speaker tan tan Inter

Voz 0194 09:41 sería el destino que el Brexit acabara como Los Serrano suelta lo gordo sueño bueno me está siendo un mal sueño para muchísima gente rondaba acompañada de dos representantes de las Cámaras de Comercio por llamarlo de alguna manera juntas dos personas antagónicas que nunca juntas en ataque de pánico ya dentro de de de de las de esta situación estamos dado explicar todas formas estos días que no todo es Brexit no porque también es por ejemplo Holanda

Voz 1 10:08 a obtener cuyos

Voz 1071 10:12 no entendemos mucho el holandés pero siguieron una Gaza no pero los alcanzado para entender como el líder del reciente partido ultra Foro para democracias se llama se felicita por un fantástico resultado el mismo día en que se produjo en el tranvía de Utrech lo que se investiga como posible ataque terrorista la extrema derecha recriminó ya ese día al primer ministro del país que el atacante estuviera en libertad bueno ahora este otro partido consigue la mayoría en el Senado

Voz 0194 10:37 ha sido reciente que ha logrado la mayoría que hasta ahora tenía la coalición de Gobierno

Voz 1071 10:40 pidiendo menos inmigrantes menos

Voz 0194 10:43 picas contra el cambio climático en Holanda y de muy buenas noches

Voz 7 10:47 hola buenas noches le estoy lo que piden textual

Voz 0194 10:49 antes menos inmigrantes y que se acaben las tonterías climáticas es así tal cual

Voz 8 10:55 sí así llaman su líder Thierry Bode todas las políticas que propone el Gobierno holandés para frenar el calentamiento global las tonterías climáticas que sólo sirven para gastar dinero público justificar una idolatría por la sostenibilidad hay que abandonar la zona Schengen cerrar las fronteras a todos los inmigrantes especialmente a los musulmanes sus planes son un éxito la versión holandesa del Brexit porque la

Voz 0194 11:18 ya

Voz 8 11:20 mal el multiculturalismo amenaza la raza blanca con un discurso elitista e lleno de metáforas se presenta como un mesías que llega para salvar a la sociedad occidental es indudablemente machista y homófobo para El lado más la homosexualidad hace que la sociedad no avance es una amenaza a la conservación de la raza blanca dice que las mujeres destacan menos que los hombres en el ámbito laboral porque tienen menos condiciones tampoco podían faltar ataques al feminismo una cosa que dice que es de mujeres de izquierdas que todavía no tienen un marido que les explique cómo funciona la vida real lo ha dicho así tal cual literalmente

Voz 0194 11:58 se está produciendo un giro a la ultraderecha de la sociedad holandesa

Voz 8 12:02 en Holanda está es está todo el mundo tan sorprendido como en el resto de Europa por esta victoria se preveía se preveía alguna pérdida para los liberales los progresistas y los socialdemócratas pero no este ascenso de una ultraderecha que es prácticamente nueva según las encuestas que han ido saliendo a lo largo del día de hoy el líder de este partido atrae a muy pocos jóvenes sus principales votantes tienen más de treinta y cinco años y son mayormente hombres y con un nivel de educación medio alto

Voz 7 12:33 eso sí la mayoría de sus votantes

Voz 8 12:35 me conocen que el suyo fue un voto de castigo a la actual coalición de gobierno un setenta y nueve por ciento lo hizo porque no está de acuerdo con las medidas anunciadas hace menos de un mes consideren que tienen un coste muy alto para las arcas del Estado que la inmigración es muy alta en Holanda que hay falta de integración tiroteo en Utrecht no ha ayudado en absoluto contra estas ideas aunque no se conozca todavía el móvil desde ATA que sí se sabe la nacionalidad el principal sospechoso un turco Bonet no ha dudado en utilizar ese detalle en los últimos dos días de campaña aprovechando también que el resto de partidos habían cancelado sus apariciones públicas por respeto a las víctimas

Voz 0194 13:18 y una última pregunta los liberales van a pactar con los ultras allí

Voz 8 13:22 pues no sería nada raro ya lo hicieron en dos mil diez con el ultraderechista del Estado

Voz 9 13:28 aunque se arrepienten mucho de aquello

Voz 8 13:30 el tenista les dejó caer después de dos años en plena crisis económica hay tuvieron que convocar elecciones generales anticipadas pero bueno Holanda es un país de coaliciones tonos son conscientes de eso y el primer ministro Mark Rutte ha dicho claramente que buscará en la izquierda en la derecha o incluso la ultraderecha las mayorías sensatas que le permitan aprobar las las leyes Lupe es un convive un superviviente de la política lleva desde dos mil diez

Voz 7 13:58 Salma no igual a para asegura hasta el final pero habrá que ver qué pasa cuando las leyes empiezan a hacer cola en el Senado Mi más muchísimas ganas

Voz 0194 14:05 días buenas noches hasta luego pues vamos paralelismos Carmen

Voz 0378 14:09 fue y es que según él estaba describiendo Kenner les ha votado porcentaje de edad sexo nivel de estudios es que es exactamente lo mismo que se atribuye a Vox que pasó en Andalucía exactamente lo mismo

Voz 0194 14:22 de todas formas tenemos este debate y ahora con Sastre lo teníamos nosotros vosotros mientras estábamos escuchando a la gente sabe lo que vota es decir que recogen el voto de los enfadados yo creo que la gente ya sabe lo que vota no fue contra el es un voto a favor de otro alguien Madina tú piensas

Voz 0515 14:40 no yo no no no lo creo tú crees que no sé que aquí me juego no no no no no no es un debate es un dato me parece muy oportuno no a poner las próximas elecciones generales Se van a votar contra los independentistas por la derecha y contra Vox por la izquierda va a haber dos contras como motores nucleares de la calle de las campañas de los dos lados por decirlo rápidamente estos a favor de alguien hombre habrá gente a favor que obviamente pero que va a ser un factor ultravioleta adelante lo tengo

Voz 0194 15:07 pero sí tuvo que siempre es ese

Voz 0515 15:10 no es cierto si tú votas a Vox contraído

Voz 0194 15:12 independentismo

Voz 9 15:14 tú votas

Voz 0194 15:16 a favor de de los homófobos votas a favor de los franquistas y esto la gente no lo sabe

Voz 0515 15:22 quizás sea un voto a la carta quizá quizás sea un voto segmentado y a la carta por eso unido a los lugar por ejemplo en Andalucía en Andalucía fueron a los lugares donde más problemas ha habido con custodias de niños en divorcios a las zonas donde más cazadores ahí a las zonas de más presencia de de esa así de toros saben dónde van y ahora nos reímos mucho con este señor que están medio loco de la cabeza que dice que es historiador que iba por La Rioja y que finalmente renovar para allí donde la presencia de una base militar hay un general cabeza de lista de Vox ahí donde está la Legión Melilla el cabeza de lista de Vox ella es de la Legión allí donde hay una base policial es un policía están sabiendo que ponen en cada circunscripción están tratando de identificar la lista con aquello que identifican parte no digo todos y en parte esa circunscripción o cuidado yo creo que es un voto más a la carta Angers que uno vota aquello que quiere votar lo que no quiere decir que sepa todo lo que está votando por qué quién vota produce la hablar contra el roce la parte si es de discurso anti feminista qué se ha metido en un sector que en que en fin mi opinión no hay prolongarlo está votado por otro lado la herencia franquista más nítida que nunca ha presentado las elecciones en este país

Voz 0378 16:34 claro pero insisto en Andalucía quedaba claro cuando se preguntaba a la gente porque votaban Llera para eso porque es que estos defienden sí o no

Voz 6 16:44 la unidad de España y les daba igual lo de la violencia de género o la violencia de género le daba igual le daba discutiendo como

Voz 0515 16:51 qué quiere defender la unidad de España cargándose la unidad entre

Voz 0860 16:54 danos peludo pero yo yo yo no yo en eso soy bastante más escéptico y yo creo que lo que ocurre es que las tretas extrema derecha en Europa nos han puesto a todo de pronto ante al espejo y en cada sitio tiene una versión con pero luego tiene muchos territorios comunes como dicho tu ante ante Jan a explicaré algo yo llego a la conclusión de Payá lo que pasa que había muchísimo más franquista de los que creemos lo que pasa que hasta ahora no ha habido posibilidad electoral de éxito de expresarse eso es verdad la gente a su homólogo otra opción cuando ven entre otro gracias al inapreciable apoyo de los medios de comunicación que su acción política de algo no

Voz 0194 17:41 los medios de cómo es eso sí

Voz 0860 17:44 surge surge una opción política que además como hemos dicho ante puede tener un escaño

Voz 0194 17:50 lo dice bueno yo no solamente es que me voy sí

Voz 0860 17:53 la ley de diputado entonces explica de miel que decíamos ante militares policía es que puede salir de diputado es que esto es la hacemos la extrema derecha ha presentado aquí siempre a la elecciones es que la la los partido de extrema derecha asisten en España hay se presenta a las elecciones los votaban los con lo votaban cuatro cuatro por qué porque los otros franquista votaban al partido que le daban otra expectativa ahora eso ha cambiado eso pulula y Lotto que quería decir con ocasión del último atentado ha sabido nueva en Nueva Zelanda se está haciendo un rastreo por lo la navegación de este de del autor de la matanza no he gastado muchísimo por Europa es decir es que resulta que hay un nexo común no habían vendió la burra de los lobos solitarios es mentía hay una internacional de la extrema derecha está Stipe mano al al frente de las operaciones comulgan nunca mejor dicho de ideas comunes y luego derivada aquí sólo toro en Noruega el boxeo pero siempre tienen algo bueno y eso está ahí ahora yo no sé si el pueblo por pueblo tiene siempre tiene razón supongo

Voz 1071 18:58 pues precisamente Nueva Zelanda ha anunciado que prohibirá las armas semiautomáticas y rifles de asalto es la respuesta a esta que ahora comentaba Aroca por cierto Facebook ha reconocido que su sistema de inteligencia artificial falló no reconoció el vídeo del atentado de Nueva Zelanda que el terrorista ya saben transmitió en directo el vídeo fue visto cuatro mil veces antes de que Facebook retirase la acusación pero luego ha habido internautas que han intentado volver a colgarlo en más de un millón de ocas

Voz 0194 19:25 pero es que además Youtube ha retirado decenas de miles de virus del ataque algo que ha dicho la empresa no tiene precedentes saludar a esta hora de la noche a José Gabriel Múgica director del diario vasco muy buenas noches

Voz 7 19:37 a sus socios vamos a buscar las apuesta

Voz 0194 19:39 las del diario vasco para mañana

Voz 7 19:41 bueno hay una puesto de promoción local el sentido de que esto reconoce sicarios son modelo de atención a mujeres Motocross haber aumentado los casos denunciados Franklin en Kosovo alrededor de por ciento y también ofrecemos una foto pastón que saca currar de la recoge fue él que se está viendo hacer allí en el Golfo en más que habitual América naufragó hace unos días o una pérdida apreciable que fue el que amenazaba o poder acercarse a la a la costa cantábrica cuando inicialmente de la previsión era que que fuera hacerlo a la costa atlántica de Francia y además también presentamos una información sobre la candidatura de Puigdemont que es la que separa al PNV y al PKK de su habitual coalición de cara a las elecciones europeas

Voz 0194 20:41 no van a ir juntos esta vez

Voz 7 20:43 ahora es no van a ir por primera vez en Noone juntos porque pero no entiende que la candidatura puede distorsionar el mensaje de campaña de del PNV y además también la propia estrategia que candidato catalán fuera desarrollar el Parlamento Europeo en el futuro

Voz 10 21:05 pues José Javier Múgica director del Diario Vasco muchísimas gracias muchas gracias

Voz 0194 21:10 bastante esta ruptura en la candidatura para Europa entre el PNV y el y el PDK vamos al cuaderno de frases

Voz 1071 21:17 seguimos la bienvenida en directo a la primavera a la que pueden seguir dando la bienvenida a aquellas personas alérgicas porque va a ser suave para los siete millones de españoles que padecen de alergia a las gramíneas lo que sí sucederá a decir de los expertos es que la contaminación va a disparar en unos años el número de alérgicos frases de Ángel moral de la Sociedad de Alergología

Voz 0016 21:38 si tenemos en cuenta que hay cada vez más pólenes durante más tiempo encima son más agresivos no sería nada raro que la cifra que dábamos al principio el doctor Valero yo de ocho millones de pacientes alérgicos a pólenes en el año dos mil diecinueve el el dos mil treinta podrán ser unos doce millones que tuvo que probablemente se espera Bellow

Voz 1071 21:56 desde el mundo del exterior Brasil por ejemplo ya tiene a dos de sus ex presidentes en prisión después de Lula hoy han arrestado a Michel Temer por su presunta vinculación con la Operación Lava Jato que destapó el mayor caso de corrupción en la historia de ese país una gigantesca red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras el mismo caso por el que Lula está en la cárcel poco después de que lo detuvieran en Sao Paulo un periodista de la emisora brasileña CDN ha llamado a temer en pleno registro

Voz 11 22:22 Vieri y y escrito para mí

Voz 7 22:28 ha sido una o varias

Voz 1071 22:31 esa es la expresión que ha utilizado ha dicho que no podía hablar pero que su encarcelamiento le parecía una barbaridad temer asumió la Presidencia de forma interina después de la destitución de Dilma Rousseff fue el que le dio el relevo a bolso mientras en Venezuela Juan Guaidó mantenía hoy su agenda después de denunciar que el régimen de Maduro ha detenido a su jefe de gabinete Roberto Marrero el denuncia que está secuestrado el propio Guaidó ha hablado esta tarde Maduro ha dicho no se atreve a encarcelar me o no manda

Voz 12 22:57 es de Nicolás Maduro o no se atreve uno manda cancelarle simplemente no manda rompió la cadena de mando pasaran por encima él secuestraron altamente Roberto Marrero

Voz 0194 23:10 quién te rompo las frases porque todavía de la crónica internacional volvemos a Bruselas Griselda ha terminado la Reunión

Voz 1490 23:17 a cambio el que acaba de terminar tal como hemos explicado con una oferta de prórrogas tal veinte de mayo en caso de que los británicos confirma al acuerdo negociado con que se van de la Unión hasta el once de abril si finalmente rechazan ese acuerdo quieren un cierto tiempo para tensar Zidane un portazo o prefieren convocar europea

Voz 0194 23:41 pues otra vez pendientes de Mister de la votación gracias de celda de lo que voten del acuerdo te queda alguna cosa más nos vamos a Ramones

Voz 1071 23:49 Sastre pues simplemente que los Boeing siete seis siete tres siete Maxine siniestrados en Etiopía Indonesia careció de dos mecanismos de seguridad opcionales que en parte podrían haber ayudado a pilotos evitar los accidentes según publicaba hoy The New York Times estaba esta opción

Voz 2 24:03 pero no la compraron Ramoneda el dietario

Voz 0554 24:11 la política no es un juego de patio de colegio ni una treta de niño díscolo que disfruta burlándose el profesor Cataluña merece algo más el sainete de Torres sus lazos sólo puede explicarse por impotencia o por falta de proyecto y ambición si realmente considera que pasar de lazos amarillos a lazos blancos para seguir manteniendo la tensión con la Junta Electoral Central es un brillante ejercicio de persiste en que democrática ante el Estado español apaga y vámonos y si lo que buscas incorporarse a la lista de los represaliados entonces días por infantilismo por este camino el independentismo corren el riesgo de entrada en una fase acelerada de pérdida del capital acumulado como ejemplo un botón mientras Torras siempre tienen sus divertimentos reivindicativos acaba de perder a los pocos aliados que tenía en Spa

Voz 0515 24:51 a sus primos hermanos del Partido de Acción

Voz 0554 24:54 lista vasco que rompen su coalición para las elecciones europeas la candidatura de Puigdemont les pareció una pueblo excesiva aquí no pintamos nada ha dicho Andoni Ortuzar osea que la estrategia Puche Montor va en vez de sumar resta la extrema derecha holandesa se hace con el Senado y promete menos inmigración y menos tonterías climáticas de Europa América de Vox y compañía Trump Bolsonaro la doctrina está unificada xenofobia anti feminismo negacionismo climático y patriotismo trascendental lo dijo Bolsonaro ante Tram respetamos la familia tradicional somos temerosos de Dios estamos en contra de la ideología de género ídolo lo políticamente correctos escribe el filósofo Santiago Alba Rico en el diario Gara la Constitución del setenta y ocho funda un Estado de derecho muy limitado precisamente porque se declara asimismo de facto casi reformable y por tanto es muy difícil ampliar los límites de lo posible de ahí que a un problema político como el catalán acabe tomando dimensiones de crisis de Estado

Voz 13 25:59 el foro hoy terminamos aquí Carmen del Riego Javier Aroca Eduardo Madina buenas noches y buena semana española sigue en esas es jueves pero primavera es bueno que son jueves primaveral que es diferente cumple mañana

