Hora 25 (22/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:12 sí

Voz 0194 00:31 hola buenas tardes viernes de una semana en la que el independentismo ha descendido algo más por la pendiente de la gestualidad estéril el presidente Torra ha tardado tres horas en volver a poner una pancarta en el balcón de la Generalitat primero quitaba la del lazo blanco y la del lazo amarillo después colocaba otra en la que se lee una defensa de la libertad de expresión y OPI

Voz 3 00:49 hasta Uría preocupa a la Xunta la actoral no son los de Asus sino a usted decae impresos Politics

Voz 0194 00:55 es Roger Torrent el presidente del Parlamento catalán el lío de los lazos y las pancartas incomoda a algunos dentro del independentismo en le preguntaban hoy por los lazos y él respondía con los presos de los que ha dicho debería preocuparse más la Junta Electoral hoy además se han anunciado querellas cruzadas la Fiscalía la presentará contra Quim Torra por desobediencia y el presidente de la Generalitat se querellará contra la Junta Electoral por prevaricación el presidente Sánchez ha resumido lo vivido estos días de esta forma

Voz 1722 01:20 por tanto si algo refleja toda esta polémica que hemos estado viviendo durante estas últimas jornadas es precisamente que el problema en Cataluña no es la independencia es la convivencia Si miramos la crisis en Cataluña de esta manera desde esta óptica pues es evidente que las instituciones públicas tienen que salvaguardar su neutralidad

Voz 0194 01:40 Sánchez ha vuelto a ser objeto de las embestidas del líder del PP que le acusa de facilitar el desafío de la Generalitat en plena campaña

Voz 4 01:46 todo lo que está pasando no es es culpa de quién le está dejando hacer todo esto que es Pedro Sánchez todo lo que estamos viendo la instrumentalización de las instituciones que entrar la Fiscalía hay que tenga el que entrar el Supremo el que tenga que entrar la Junta Electoral Central y que estemos hablando de esto en plena campaña electoral en la que nos jugamos el futuro de España es porque Sánchez quiere que esto esté pasando

Voz 0194 02:10 de Cataluña llega otra de las noticias del día la confirmación del tercer grado para Oriol Pujol tan sólo dos meses después de entrar en prisión Pujol fue condenado a dos años y medio de prisión por corrupción por cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV

Voz 1804 02:25 el Reino Unido se dispone a vivir otra semana histórica Pedro Blanco

Voz 1715 02:28 sí todos nosotros otras en una historia con el Reino Unido que ya tiene claras las últimas condiciones europeas hubo aprueba la próxima semana el acuerdo del Brexit o la prórroga será cortita de veinte días

Voz 0978 02:37 días para decidir si se va por las malas

Voz 1715 02:40 queda de momento y convoque elecciones europeas

Voz 1722 02:42 ha dado una nueva oportunidad al acuerdo ahora que ratifiquen el acuerdo pues es cuestión de otros vamos a esperar a ver qué decide finalmente el Parlamento británico ella esperemos que que de una vez por todas aclare la la situación en en el reino alguno

Voz 1715 03:01 los líderes europeos han sido especialmente contundentes estas últimas horas al presidente francés por ejemplo ha defendido que Europa tiene que dejar de ser rehén del Brexit en Hora Veinticinco les vamos a contar también la búsqueda de varios jóvenes a los que una chica de veinticuatro años acusa de una violación en grupo los hechos supuestamente sucedieron en la madrugada del jueves en la localidad madrileña de cien pozos

Voz 0194 03:19 que a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:22 esta tarde es el Valencia Basket se ha metido en la final de la Eurocup de baloncesto tras ganar hoy al Unics Kazan setenta y tres a setenta y nueve a las ocho y media tenemos un partido decisivo en la Euroliga en Vitoria juegan Baskonia Real Madrid los blancos ya están clasificados como terceros el Baskonia necesita la victoria para aspirar a meterse en el top ocho también tenemos balonmano en directo ahora en el Palau Blaugrana Se juega un partido entre el Barcelona y el Guadalajara segunda mitad Barça veintiocho Guadalajara dieciocho Si esto termina con victoria azulgrana el equipo azulgrana se convertiría en campeón de Liga habiendo ganado las veintitrés jornadas que ha disputado hasta ahora ya hasta ahora también está entrenando a la selección española en Mestalla mañana jugamos ante Noruega ha dicho Luis Enrique que se acabaron las pruebas que mañana empieza

Voz 0978 04:06 pero ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes tiempo soleado el fin de semana con temperaturas más altas se queja

Voz 5 04:11 hoy subirán tanto las mínimas como las máximas

Voz 0978 04:14 de noche seguir haciendo un poco de frío pero cada vez menos durante las tardes en ambiente al sol incluso llegará a ser cálido máximas tanto el sábado como el domingo de veinte a veinticinco grados en la mayor parte del país las más bajas justo en la costa del Mediterráneo con máximas que apenas superarán los quince grados además en el Mediterráneo viento fuerte en la zona del Estrecho con rachas que pueden superar con facilidad los ochenta kilómetros por hora y el domingo más nubes en Canarias también en Andalucía sur de Castilla La Mancha Extremadura con algunas lluvias pero poco significativa empieza a Veinticinco

Voz 1715 04:46 sin es viernes decía Ángels lo es así que nosotros vamos a por nuestro último Hora Veinticinco de la

Voz 1472 04:51 ahora

Voz 2 06:08 hora veinticinco

Voz 3 06:12 Pedro Blanco tanto quitar y poner

Voz 1715 06:14 en Catalunya se van a agotar las bridas a eso de las doce quitaban una pancarta a eso de las tres ponían otra el presidente de la Generalitat ha decidido volver a cubrir el balcón del edificio de la presidencia con una lona la que esta vez lo que sale es una defensa al derecho a la libertad de opinión y a la libertad de expresión unas horas antes Torra había obedecido la Junta Electoral sin necesidad de que los Mossos echaran mano de las tijeras Nos vamos una tarde más en directo hasta la plaza de Sant Jaume Gerona y está Pau rumbo Paco buenas tardes qué tal van a estar

Voz 9 06:46 de San sido dos trabajadores anónimos los que han descolgado a la pancarta cuando faltaban dos horas y media para agotar el plazo pancarta que por cierto aparecido en otro balcón de otro edificio de plaza Sant Jaume un edificio particular hará una media hora en cualquier caso de la Generalitat ahora cuelga una pancarta blanca en la que se le Llibertat

Voz 0919 07:05 d'Opinió ida expresó artículos

Voz 9 07:07 diecinueve de la Declaración Universal de los Derechos Humanos este mensaje busca de una manera deliberada esquivar la prohibición de la Junta Electoral que se refiere a símbolos partidistas aquí hay que explicar que los mossos estaban obligados a eso a retirar símbolos partidistas y además a vigilar permanentemente que no se recolocará en pero de nuevo este mensaje arroja

Voz 0919 07:25 dudas a fuentes de Mossos d

Voz 9 07:27 cuadra tanto de interior también como decía que nos cuentan que ante esta nueva Arona sería la Junta Electoral la que se tendría que posicionar la imagen ya la tiene la Junta Electoral porque se la ha mandado la Delegación del Gobierno esta tarde en este mismo sentido ahora también unos minutos ha trascendido un conjunto de información que Interior la Conselleria d'Interior ha mandado a la Junta Electoral que apuntala esta tesis que los Mossos por ahora no actuarán interior le explica la Junta que consideran que se ha dado cumplimiento a la orden de ayer de cuenta también que son los Mossos quiénes han ordenado Presidencia te quite la pancarta en caso de que no lo hiciera dice interior que lo harían los mismos mossos ir relatan también las comprobaciones que han hecho en todo tipo de edificios públicos durante la tarde de hoy desde Consellerías hasta centros educativos en los que han identificado símbolos partidistas como lazos también en algunos casos los han quitado cristales

Voz 1715 08:15 la crisis la última crisis el último enfrentamiento se va a ventilar en los tribunales la Fiscalía va a presentar una querella contra Quim Torra y Quim Torra a presentar una querella Pau contra los integrantes de la Junta Electoral Central

Voz 9 08:27 sí es un auténtico cruce judicial vamos a resumir las razones de cada uno Torras se querella contra la Junta Electoral porque entiende que ha habido prevaricación es decir que la Junta se ha excedido en sus funciones dice que sus actuaciones han sido arbitrarias e injustas y a esto también acompaña Torra un recurso contencioso administrativo que busca la anulación administrativa de la orden de ayer sirvió al Real su burocrático de trámite la propia orden contenía esta opción un Torra que también en su comunicado de esta mañana hace un llamamiento a llenar los balcones particulares con esteladas ir lazos amarillos segunda querella la ella también estaba medio anunciada por la Junta Electoral que trasladaba a la Fiscalía las sospechas de una posible desobediencia al delito seguir desobediencia de quintos en este caso la Fiscalía General del Estado delega en la Superior de Cataluña la Fiscalía Superior de Cataluña porque el presidente de la Generalitat desaforado en tanto que diputado del Parlament hice tendría que juzgar llegado el caso es una hipótesis en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Voz 1715 09:22 gracias Fago hasta luego hasta luego un abrazo el Gobierno y la oposición mantienen versiones enfrentadas sobre la realidad nada nuevo bajo el sol la portavoz asegura que en el caso de los lazos y las pancartas el Gobierno ha hecho lo que teníamos

Voz 10 09:34 el Gobierno ha sido absolutamente diligente y eficaz es decir aquí no ha habido ninguna pasividad desde luego eh absoluta legalidad lo que sorprende es eh la reiteración e de determinar las fuerzas políticas reclamando al Gobierno algo que ya debería saber esas fuerzas políticas que el Gobierno no debe hacer o es que acaso están pidiendo una injerencia en el procedimiento electoral al poder

Voz 1715 10:01 ni la oposición cree que el Gobierno ha sido tibio con el independentismo por sus propios cálculos por sus necesidades hoy también críticas en boca de Pablo Casado de Albert Rivera

Voz 11 10:11 creo que es lamentable que el Gobierno de España se deje manipular por los independentistas simplemente con la esperanza de volver a recibir sus votos para una investidura

Voz 12 10:21 bueno lo que ha funcionado es el recurso de Ciudadanos en la Junta Electoral porque el Gobierno no ha hecho nada por tanto efectivamente el está derecho ha funcionado no quiere decir que hayan funcionado ni los me algunos partidos y el presidente de gobierno en el Gobierno

Voz 1715 10:32 la Junta Electoral Central no sólo agarre convenido a la Generalitat ayer también advertía la vicepresidenta por el uso que ha hecho de su cuenta de Twitter la cuenta de la Vicepresidencia del Gobierno para difundir mensajes críticos con los partidos de la derecha bueno o algo por lo que hoy le han preguntado Laporta voz que asegura que en el Gobierno tienen muy claro el uso que tienen que hacer de esas

Voz 10 10:54 bueno no es que vayamos a dejar de usar es que no lo usamos es decir oiga eh no lo usamos e una cuestiones la la cuenta de los ministerios y otras cuestiones la cuenta personal eh la cuenta el Ministerio no se utiliza eh hubo una utilización que saldrá la que ustedes se están refiriendo que ocurrió justamente como digo en la frontera entre un periodo y otro eh es que todo el mundo todos los ministros y ministras sabemos que las cuentas del Ministerio son del Ministerio

Voz 1715 11:29 este viernes ha quedado demostrado que si uno de los precios que se paga por delinquir es la cárcel algunos delincuentes le sale barato la Generalitat ha confirmado hoy que concede el tercer grado a Oriol Pujol fue condenado por corrupción a dos años y medio Decca Marcel ya ha pasado algo más de sesenta días dos meses ingresado en prisión Barcelona sí

Voz 0196 11:51 el hijo del ex presidente de la Generalitat Oriol Pujol que pactó con la Fiscalía una condena de dos años y medio de prisión por el caso ITV entró entre rejas el diecisiete de enero la junta de tratamiento de esta prisión le concedió el tercer grado hace unos días por unanimidad de todos sus técnicos educadores psicólogos y juristas y ahora lo ha ratificado la Secretaría de medidas penales departamento de Justicia si la Fiscalía no presenta recurso el próximo jueves se aprobará definitivamente eso significa que el hijo del ex presidente de la Generalitat podrá salir de la prisión sólo tendrá que ir a dormir entre semana los fines de semana podrá pasarlos en su casa y además será trasladado o módulo de régimen abierto embriagó uno huelas prisiones de Trinitat o atrás

Voz 1715 12:33 a la paciencia europea no daba más de sí decía hoy el presidente francés que la Unión no podía seguir siendo rehén del Brexit casi que Theresa May ha dejado Bruselas con un calendario más duro del que ya había propuesto o la semana que viene el Parlamento aprueba el plan que ya ha rechazado por cierto en votaciones anteriores y en ese caso tendría una prorroga más larga

Voz 0089 12:54 no tendrá una prorroga

Voz 1715 12:56 sí pero más cortita para decidir si rompen por las malas au si convocan elecciones al Europarlamento en fin que la semana que viene como decía años antes otra semana histórica Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 13:08 buenas tardes exactamente lideran prórroga también si los Comunes rechazan el acuerdo y es una novedad te habían dicho que sólo la obtendrían si decían que sí pero se han dado cuenta que las opciones de un voto favorable a Theresa May en los Comunes son prácticamente nulas himno quieren empezar con el caos este viernes que viene escuchamos al presidente Sánchez

Voz 1722 13:28 es que no yo creo que la política se tiene que basar en hechos los hechos hasta ahora son negativos o lo cual pues eh

Voz 3 13:36 saquen le pero quería usted

Voz 13 13:38 si fuera tres a mí quiere saber la desee Yellen entre risas que eso

Voz 0738 13:46 no juega Illes que los Veintisiete han decidido que el juego siga en Londres hasta el doce de abril y entonces en otra reunión extraordinaria decidirán qué pasa dando por hecho que otro castigó a May no tiene forzosamente que implicar la ruptura silos comunes aceptan ir a las europeas o si una crisis política obliga amplia

Voz 1715 14:07 les has plazos gracias Griselda hasta luego chao desde luego jugar a ser Theresa May ahora mismo no es nada divertido bueno una vez más el Reino Unido la política del Reino Unido tienen el reto de sacar al país del lío en el que lo ha metido la clave es doble saber cuándo se va a votar pero sobre todo aclarar si a la tercera hoy tendrá alguna posibilidad de éxito y parece que las cosas no pintan nada bien vamos a Londres Begoña Arce el número dos

Voz 0273 14:33 el Partido Democrático Unionista Ana y el Docs ha lanzado un ataque frontal contra Theresa May En un comunicado hecho público esta tarde dogs acusa a la primera ministra de haber fracasado inexcusablemente ya haber capturado ante el Consejo Europeo antes de conseguir los cambios necesarios para lograr un acuerdo en la Cámara de los Comunes dogs le reprochó también el responsabilizar a los diputados de la caótica situación del Brexit sin los votos de los diez diputados unionistas en Westminster May no puede sacar adelante su pacto en la tercera votación prevista en principio

Voz 1715 15:07 para la próxima semana eso sin contar

Voz 0273 15:10 con el rechazo y sus propias filas la primera ministra se enfrentan los llamamientos de varios diputados conservadores euroescépticos reclamando su cese incluso los aliados más fieles parecen estar la abandonando entre tanto la petición ciudadana reclamando la revocación del artículo cincuenta y la permanencia en la Unión Europea rebasa ya los tres millones y medio de firmas

Voz 1715 15:31 sí luego está atrás Suu incendiaria exterior la Casa Blanca según ha contado un funcionario y ha relatado la agencia Reuters está preparando un documento de reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán un documento que podría firmar la próxima semana en el encuentro que va a mantener mantenían en Washington con el primer ministro israelí Washington Nos vamos informa Marta del Vado

Voz 1510 15:53 sí Donald Trump va a recibir el lunes que viene a Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca fuentes de la Administración aseguran que puede ser es el momento que elige al presidente de Estados Unidos para reconocer oficialmente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán una decisión que cambia la política que Estados Unidos tiene desde mil novecientos sesenta y siete sobre este territorio hasta ahora estaba en línea con la comunión la de internacional que no legítima a la ocupación trampa asegura que esta decisiones estratégicamente crítica para la seguridad de Israel el secretario de Estado Mike Pompeo avisó en una entrevista a una televisión israelí que es posible que Dios planear a la llegada de Trump para salvar al pueblo judío los críticos ven más bien un movimiento calculado desde la Casa Blanca para garantizar la reelección de Netanyahu en las elecciones del próximo nueve de abril

Voz 1715 16:39 y otras historias del día a la búsqueda de un grupo de hombres de jóvenes acusados de una violación la denuncia la ha presentado una joven de veinticuatro años asegura que fue agredida sexualmente por ese grupo en plena calle de madrugada en Ciempozuelos en Madrid informa

Voz 0089 16:54 José Ojeda la Guardia Civil busca a cuatro varones jóvenes como presuntos autores de una agresión sexual en grupo sobre una joven de veinticuatro años el ataque se producía en la madrugada de ayer jueves en una de las calles de la localidad madrileña cuando la víctima fue abordada por sus agresores localizada después por la Policía Local de Ciempozuelos fue trasladada rápidamente hasta el Hospital Infanta Elena de Valdemoro allí el diagnóstico médico se confirmó se activó el protocolo para este tipo de delitos sexuales la chica no ha podido por el momento aportar muchos datos debido a que sufre un cuadro de estrés postraumático pero los agentes de la Guardia Civil que desarrolla esta investigación tras recibir la denuncia trabajan sin descanso para identificar a estos cuatro hombres de hecho el móvil de la chica fue también sustraído por sus atacantes

Voz 1715 17:44 entre las estadísticas que deja este viernes nos hemos fijado en esta del Instituto Nacional de Estadística Adelina el año pasado aumentó un veintinueve por ciento el número de mujeres que optó por un trabajo a tiempo parcial para poder cuidar de personas con discapacidad Carlos Sevilla

Voz 5 18:00 son datos del INE que han conocido hoy en dos mil dieciocho el número de mujeres que no trabajaron a jornada completa para poder cuidar a dependientes subió casi un veintinueve por ciento con respecto al año anterior en total son más de trescientas cuarenta y cuatro mil mujeres la mayoría el cincuenta y siete por ciento dice que lo hicieron porque no hay servicios adecuados para atender a estas personas o porque no pueden pagarlos por estudios la tasa de empleo más alta sería entre las personas formadas en Agricultura Ganadería Pesca I veterinaria que es la rama con más porcentaje de mujeres especializadas en tecnologías de la información el ámbito con la tasa de actividad más alta entre hombres además los parados que dejaron su último otro

Voz 0919 18:34 bajó hace tres años son más bajaron del millón por primera

Voz 5 18:36 Abe desde dos mil doce aunque todavía triplican las cifras anteriores a la crisis

Voz 1715 18:40 es otra estadística esta Laporta una empresa de trabajo temporal Adecco ocho de cada diez trabajadores con hijos tienen problemas de conciliación el noventa y cinco por ciento de las peticiones de reducción de jornada por el nacimiento de un niño de una niña la presentan las mujeres por cierto que líder de Vox en Andalucía ha vuelto a hacer gala de su imprudencia en una parte de su discurso político Francisco Serrano niega que llega muchas cosas en fin ese partido niega muchas cosas muchas realidades una de ellas que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres

Voz 0919 19:11 existe la brecha salarial

Voz 14 19:14 esa es una de las grandes mentiras que hay que ir combatiendo existe la brecha salarial que una persona oro que sea hombre y otra persona que sea mujer por el mismo trabajo él amén va condiciones Pollock mismas o la misma antigüedad él mismo horario las mismas Conde en situación de dificultad en el trabajo cobre

Voz 1715 19:45 que yo le es lo que decía Francisco Serrano ese ha sido su argumento y al sector eléctrico ha decidido pedir la prórroga de licencias de tres centrales nucleares esta prórroga les permitirá seguir operando al menos hasta el dos mil treinta Javier Gregory

Voz 0882 19:59 perderla de esta han acordado también en pedir la renovación de los permisos de explotación de otros dos de sus reactores nucleares Vandellòs dos y Ascó II ambos situados en la provincia de Tarragona ambas compañías eléctricas junto a Naturhouse también habían pactado ya a pedir la prórroga por diez años de Almaraz la primera central cuyo permiso termina antes en el dos mil veinte y que éstas situada en Extremadura para poder superar la inspección obligatoria que les realizará el cese en el Consejo de Seguridad Nuclear antes de emitir su preceptivo informe estas tres compañías eléctricas también están dispuestas a invertir unos mil millones de euros en renovar los equipos de estos cuatro reactores atómicos Almaraz y Ascó II sólo tenían hasta el treinta y uno de marzo para poder solicitar la ampliación del permiso de explotación cuya decisión final dependerá del Gobierno que salga de las próximas elecciones generales si el informe eso sí del CSN es favorable para la renovación hora25

Voz 15 20:52 a de Europa iniciativa del Parlamento Europeo la Comisión ha aprobado un programa que permite a los jóvenes europeos mayores de dieciocho años viajar gratis en tren por todo el continente una oportunidad para conocer otras culturas otros países y a otros jóvenes que los Europa

Voz 0978 21:10 diputados pero también como una manera de combatir el

Voz 15 21:13 censo del populismo el desapego hacia la Unión Europea

Voz 1460 21:18 se llama Discovery IU es una iniciativa que comenzó el año pasado y continúa este que permite a más de quince mil jóvenes europeos viajar por territorio comunitario en tren gratis con un Inter Rail que pagan las instituciones europeas después de que el Parlamento Europeo presentada debatiera ya aprobara por mal moría este proyecto se han presentado más de ciento treinta mil solicitudes que no han podido atender todas pero más del diez por ciento han conseguido uno de los preciados pases María Teresa Jiménez Barbato es diputada por la formación Ciudadanos en el Parlamento Europeo y parte de la comisión que ha trabajado y elaborado puesto en marcha este proyecto

Voz 16 21:58 ciento setenta jóvenes durante la primera ronda de solicitudes en junio del dos mil dieciocho y al menos quince mil jóvenes decidirá los pasos de viaje es interesante constatar que los jóvenes españoles son los que más absorbe citamos pases junto a los animales eran franceses

Voz 1460 22:15 uno de los que se ha beneficiado el primer año ha sido ya que Edwards un joven irlandés que incluso ha narrado su experiencia en las redes sociales

Voz 3 22:23 la enemistad

Voz 1460 22:26 me llamo ya que si el pasado verano tuve la suerte de disfrutar del pase internacional fue una de las mejores cosas que he podido hacer en la vida si me preguntáis y Davis aplicar para conseguir un pase la respuesta es clara indirecta

Voz 3 22:39 qué tal está siendo

Voz 1460 22:42 el éxito del proyecto que la eurodiputada española nos anuncia

Voz 16 22:46 al Discovery cuyo para forman parte del programa Erasmus plus a partir del dos mil veintiuno

Voz 1460 22:51 así que estar atentos el anuncio se hacen las redes sociales en la página del Parlamento Europeo en el foro jóvenes quizás el próximo año tu puedas estar Isère uno de los agraciados porque se incrementa la partida económica por lo tanto también el número de clase

Voz 3 23:10 espacio ofrecido por el Parlamento Europeo a las nueve en la segunda hora del programa vamos a recordar

Voz 1715 23:18 la vida de Ernest Lluch asesinado por ETA en noviembre del año dos mil en el tiempo dedicado a la gastronomía hoy hablaremos de la gastronomía gallega era tertulia Juan Carlos Jiménez Gonzalo Velasco María Esperanza Sánchez está son para ella las claves del día

Voz 0611 23:33 el presidente anuncia querella contra la Junta Electoral Central incurren abierto porque usted es el balcón del Palau para cambiar pancartas e incidir en la desobediencia a la Junta Electoral que en cada intento del president ha vuelto a exigir que sus pancartas sean retiradas Torra ha utilizado ese balcón beneficios creas porque ese es un balcón de todos los catalanes también de los no independentistas pero también lo ha utilizado contra la ley según le ha advertido una y otra vez la Junta Electoral señor Torra está viviendo una ficción un relato fantástico personal en el que el héroe Cell y por eso atada a requerimiento de la Junta Electoral ha tenido una respuesta la última hasta con tintes épicos llamando a llenar los balcones de Stella a las las los amarillos tras lo cual ha comunicado que no se tendrá con todas las consecuencias que tenga que asumir por cierto el señor Torra para defender sus pancartas en el balcón argumentados su derecho apelando a la Declaración Universal de Derechos Humanos todo con tal de no reconocer a la Constitución española y el derecho a la libertad de opiniones que son búsquelo señor Torra seguro que le gusta

Voz 17 24:41 aunque no lo diga nunca es el artículo veinte de la Constitución española

Voz 1915 28:44 PSOE acusa Ciudadanos de abandonar las posiciones moderadas para pactar con la extrema derecha hoy la formación naranja ha cerrado la puerta a pactos poselectorales con el PSOE también aquí en la Comunidad de Madrid su candidato Ignacio Aguado ha seguido finalmente la directriz Albert Rivera a nivel nacional y asegura que no gobernará con el PSOE de Gabilondo a pesar de que en otras ocasiones aseguró que no cerraría la puerta nadie lo suyo

Voz 3 29:04 el que se ha movido ha sido señor Gabilondo

Voz 9 29:07 el que asume las tesis de Sánchez el que antes de ayer dijo que estaba dispuesto a seguir negociando

Voz 0194 29:15 con los independentistas el secretario general de los socialistas de Madrid José Manuel Franco decía hace unos minutos en La Ventana de Madrid que Ciudadanos muestra una actitud contradictoria

Voz 17 29:23 allá ellos con su discurso pero lo que es es contradictorio y sobre todo una falta de respeto a los ciudadanos de Madrid si el señor aguaceros decide ya había Dios que es más conveniente es gobernar con la extrema derecha que apoyaron un hipotético gobierno de señor Gabilondo allá él con consecuencias

Voz 0194 29:42 llegamos a las ocho y media con dieciséis grados

Voz 25 29:44 en el centro de Madrid sigue Hora buen fin de semana

Voz 26 30:01 euros veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus

Voz 2 30:07 llego ya llegó buenas tardes y buenas tardes empezamos con balonmano

Voz 0919 30:11 balonmano sí porque el Barça acaba de proclamarse campeón de Liga ha ganado en el Palau Blaugrana cuarenta veinticuatro al Guadalajara la noticia es que ha ganado todos los partidos disputados hasta ahora ha sacado la Liga uno matemáticamente campeón matemático llevan veintitrés jornadas ya ha ganado los veintitrés partidos ha batido su propio récord porque otro año la ganó en la jornada Veinticuatro está la ganado el noventa y tres pero bueno en cualquier caso los azulgrana están celebrando el título con champán como tú de que ser vamos hasta el Palau como está el ambiente de fiesta Raúl González buenas tardes

Voz 27 30:45 era muy buena gallego pues he aquí en el Palau Blaugrana por lo que comentabas tú porque ganan una nueva Liga Asobal la novena de forma consecutiva tras ganarle cuarenta veinticuatro a Guadalajara el dominio del Barça de la competición es total son ya veintiséis títulos Don Henley en el equipo de Xavi Pascual en total en la historia de la competición son nueve ligas consecutivas un dominio absoluto como no podía ser de otra manera euforia champaña corre huele aquí a champán en el centro de la pista a los jugadores muy contentos ya agradeciendo a la afición la mejor entrada de la temporada hoy casi dos mil personas viendo este Barça Guadalajara para Gallego un nuevo título es que desde la llegada de Xavi Pascual el Barça de balonmano no hace otra cosa que ganar Being

Voz 0919 31:23 ti tres partidos disputados veintitrés victorias noveno título del Barça consecutivo sin duda alguna la Asobal tiene que replantearse la competición otra victoria importante en el día de hoy el Valencia hagan al Valencia Basket ha ganado en la cancha del Unics Kazán en el segundo partido de la semifinal de la Eurocup siete tres siete nueve los taronja se mete por lo tanto en la final de la competición luego tendrá que jugar el Andorra con el Alba de Berlín los andorranos tienen que ganar este partido para forzar el desempate poder aspirar a estar en la final con el Valencia ya está ahora en la Euroliga en la máxima competición continental baloncesto Se juega un importantísimo partido en Vitoria Baskonia Real Madrid los blancos ya lo tiene todo hecho son terceros de cara a la siguiente fase pero Baskonia necesita los puntos seguro que hay un ambientazo vamos hasta Vitoria Kevin Fernández hola

Voz 0684 32:15 hola Gallego buenas tardes ambientazo sí porque es un partidazo entre el Real Madrid y el Quirós vez Baskonia eso sí con bajas en el conjunto vitoriano que quieren mantener la sexta posición y dejar muy encerrado muy cerca su pase a las ocho bajas

Voz 0919 32:30 ahora volvemos del partido acaba de comenzar iba a haber emoción a raudales y luego tenemos a la selección española de fútbol que ha tiene que estar terminando su entrenamiento en Mestalla ya sabéis mañana primer partido de clasificación para la Eurocopa jugamos ante Noruega dado de rueda de prensa Luis Enrique le han preguntado a los compañeros por todas las pruebas todo lo los cambios que ha hecho el suceso reciente etapa como seleccionador lleva ocho meses no sabemos a qué juega la selección no sabemos cuál la defensa centro del campo cuál es su delantera dice Luis Enrique el panorama está

Voz 2 33:03 complicado tengo ninguna premura de ninguna prisa

Voz 1336 33:07 me encantaría tener ya once y veintitrés jugadores es fijo siempre pero este es un poco la ser largo esta evolución no se hace una semana ahora empiezo partidos oficiales ya no hay pruebas ya no hay ningún test para comprar cosas sino que hay que conseguir resultados Si llevará selección a la a la siguiente fase de clasificación pero seguiré probando nuevos jugadores seguro ojalá me encantaría tener ya veintitrés once y seguros pero eso en el fútbol no existe y menos en nuestra selección venimos de tres fases finales en las que no hemos estado ni de cerca de lo que buscamos Si y ahora hay que buscar llámalo relevo generacional llámanos evolución llámalo como quieras pero

Voz 3 33:52 buscar esos necesita tiempo yo lo llamo larga travesía del desierto la que no se espera con la selección española pero bueno esperemos que mañana empecemos una Victor

Voz 0919 34:00 si a esa fase de clasificación el feudo para en primera no es segunda hoy empieza la jornada con dos partidos Depor Almería y Tenerife Osasuna luego nos damos una vuelta por allí y como siempre en el inicio del programa

Voz 2 34:12 vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 28 34:16 cómo ve Gallego la capital de Baviera se llama Múnich el español Múnich en andaluz en alemán de Berlín y piensas cosa que difícil de te va ante el pedante donante los la noruego español acusa a ver

Voz 0919 34:38 pedante somos de vez en cuando pero bastante así que iremos Munich Se acabó el tema dejad vuestros mensajes

Voz 8 34:46 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 1171 35:02 buenas tardes Gallego señora Barceló nada acabo de escuchar el comentario que ha hecho usted referido a la sanción a Cristiano Ronaldo sobre su gesticulación aquí en el comentario pues usted parece que se indigna porque el castigo es el mismo que al señor Simeone no sé qué qué tipo de gesto es diferente el uno al otro pero ya al margen de eso se la vea usted bastante el plumero procure ser un poquito más comedida disimules porque es que no todos en España somos del Barcelona Soy usted entonces casi mejor que a un poquito más imparcial que no serán noté tanto porque es que ya hay veces que ya es un poco ya hacia ellos

Voz 8 35:49 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 2 35:56 exprésate

Voz 0919 35:59 en total que a menos LB también Ángels Barceló a mis Mb no pero aquí pues

Voz 29 36:15 gallego que TCB pluma

Voz 0919 36:21 vamos a Valencia vamos a Mestalla donde ha entrenado a la selección española de Luis Enrique esta tarde no sé si ha dejado alguna pista de cómo va a ser el primer equipo de la fase de clasificación para la Eurocopa mañana ante Noruega Javier Herráez buenas tardes

Voz 30 36:35 qué tal Gallego pues no no ha dejado ningún tipo de pista acaba de terminar el entrenamiento pero yo puesto como hacía este mediodía con Egido en SER Deportivos por De Gea en portería Sergi Roberto Iñigo Martínez Sergio Ramos Jordi Alba en defensa con Busquets compare

Voz 0919 36:49 jo Icon Ceballos en el centro del campo

Voz 30 36:52 enganchando Canales y arriba Asensio que estalla sino al cien por cien está ya recuperado ese problema en el sóleo de su pierna izquierda Marco Asensio el balear del Real Madrid Iker Rodrigo el delantero del Valencia como hombres de ataque e como digo mañana es el como tú decías viene el el partido número uno para intentar meternos en la Eurocopa dos mil veinte Issa sentado aquí esta sala de prensa Luis Enrique hace un par de horas hombre no es un recién llegado que parece que cuando hablaba Luis Enrique que acaba llegar hace un día no ha llegado ya de ocho meses y medio casi nueve meses ha llamado a cuarenta y un futbolistas ya hemos pasado de esto es lo que hay cuando España la pega con él en el banquillo ante Croacia porque España también a la liga de las naciones que estaba para meterse en los ha metido da que ha fracasado en dos Mundiales Brasil y Rusia que ha fracasado una Eurocopa con Vicente del Bosque y con Fernando Hierro y también la figura evidentemente de Lopetegui pero también ganaron una Eurocopa dos Eurocopas y un Mundial con Vicente del Bosque pero él también ha fracasado en la liga de las naciones pero hemos pasado como decía de esto es lo que hay a venimos de donde venimos lo escuchamos

Voz 1336 38:02 todo es un poco que veo gente con gran rendimiento que que puede tener un espacio los quiero ver ideas escogido los veintitrés jugadores mejores para esta para estos dos partidos los que yo he considerado que está mejor yo estaría encantado que dieran todos el salto adelante y tuviéramos ese bloque cada hablamos casi hecho pero es irreal es irreal de dónde venimos no hay que crear una selección hay que volver a generar con buenos resultados que esos jugadores adquieran peso y eso sólo se consigue con tiempo compartidos con buenos resultados

Voz 30 38:33 es verdad todo que hizo Luis Enrique pero que lleva ya aquí nueve meses que no acaba de llegar no llegó hace unas semanas y que ese venimos dónde venimos también con él en el banquillo y como responsable de que España no esté por ejemplo en la fase final de la liga de las naciones toca asumir que cambiar todo ir uno de los que tiene que cambiar algo es Rodrigo el delantero del Valencia que está en racha y que decía esto

Voz 31 38:53 no me considero nueve de la selección a pesar de llevar el dorsal pero bueno Mi intención desde que llegué que el primer día siempre ha sido de de poder jugar de poder aportar de crecer de evidentemente ser protagonista Krueger cualquier mejor que viene aquí tienes intención idea sigue siendo la misma y siempre va a seguir siendo ahora mismo

Voz 0919 39:11 Rodrigo que dice mañana a Javier Herráez formará en la punta de ataque del equipo español Paul con Asensio y con canales de enganche hijo Ariane Parejo Ceballos y busqué es decir otro ataque nuevo Antonio Romero terminamos hoy el análisis de la selección

Voz 30 39:27 con lo de arriba en lo de arriba Romero

Voz 0919 39:30 las tardes también estamos también estamos probando

Voz 32 39:34 bueno yo creo que la la rueda de prensa hoy de Luis Enrique ratifica todo lo que venimos diciendo durante todas las semanas dando palos de ciego son no sólo está dando palos de ciego la portería no sólo está dando palos de una portería menos en el centro del campo sino también en la delantera e parece que el que más le gusta es Rodrigo porque han venido en todas y le ha metido goles menos seguramente de los que debería el delantero centro titular de la selección española pero parece el tipo de Luis Enrique y a partir de ahí a a tocar con palos de ciego Morata eso lo fijó cuando está bien no termina de encajar Aspas pasó de no convocado a imprescindible hasta lesionado y hay casos eh Expediente X como el de Alcácer al que le negó la convocatoria cuando detrajo le metió dos goles y nunca más ha vuelto a aparecer por tanto creo que estas declaraciones hoy de Luis Enrique que es me parece que vienen a demostrar muy a las claras lo que venimos contando de todas las semanas se contagian también a la delantera dos menos lo tiene claro son Rodrigo y alguno más el problemas que tienen que meter bastante más goles de los que están vecinos ahora

Voz 0919 40:31 a ver si empieza mañana bien la cosa cantar goles de España allí ganamos a Noruega para empezar bien la clasificación abrazo Romero

Voz 32 40:38 otro fuerte seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 40:41 en la SER

Voz 3 40:44 perdónenme podría poner un capuchino vale yo quiero un mandato vale

Voz 6 40:50 pues para distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 2 40:53 vale no cortado pero descafeinado eh

Voz 0919 40:55 es marchando cuatro cortado

Voz 2 40:58 Nos

Voz 3 40:58 no todos los que demuestre lo mismo y todos son iguales Volkswagen ticos Tirreno Taiwán Space tuareg en cualquier caso si eso eso eso

Voz 33 41:11 tengo un problema no pueda afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 1804 41:20 imbricados tenemos más de sesenta tiendas cerca de Ci para que se encuentre islámico solución que necesitas Bin

Voz 6 41:26 dura herramientas ferretería todo con la garantía al servicio del grupo El Corte Inglés

Voz 1804 41:30 bricolaje que arreglamos hoy hoy el vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín sólo unos detectores de la alarma Spurs si alguien intenta entrar por ahí eso es Silvio secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo que todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 8 41:46 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 3 41:57 en silencio

Voz 33 42:00 así vivieron muchas mujeres que han hecho historia por eso esta colección es tan necesaria

Voz 34 42:04 nos descubre las vidas de Rosa Franklin Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia domingo veinticuatro según dolido Patti Smith por nueve euros con noventa y cinco con el país

Voz 0919 42:22 ahora sí vamos a Vitoria ver cómo ha empezado este partido de Euroliga entre vascos

Voz 0684 42:25 el Real Madrid Kevin te decía gallego que el Madrid ya está pensando más en la Liga reservada a Campazzo Reyes a Tabares además desde que lo tiene lesionado Baskonia que quiere ganar para seguir en la sexta posición entre las bajas de Shengelia Granger Johnny Gary no hay cerca de trece mil personas ambientazo en el Buesa Arena a empezar lo algo mejor el equipo vitoriano cuatro minutos treinta segundos para acabar el primer cuarto Quirós Albets Baskonia o

Voz 30 42:47 once Real Madrid seis buen fútbol hoy

Voz 0919 42:51 yo creo que todo el mundo del fútbol mira al metropolitano porque ahí juega Argentina un partido amistoso ante Venezuela últimamente todos los partidos importantes de Argentina se juegan en Madrid se jugó la final de la Libertadores hoy juega la selección y en ese partido vuelve a la albiceleste el mejor jugador del mundo Leo Messi que tras el Mundial de Rusia se tomo unos meses de descanso juega en el equipo titular y supongo que hay gran expectación entre la parroquia Argentina ahí nos vamos José Palacio buenas tardes qué tal muy buena gallego como

Voz 1038 43:20 no haberla eh doscientos sesenta y cinco días después vuelve a ponerse la albiceleste Leo Messi ese dorsal número diez también en la banda de capitán de esta selección argentina Un poquito experimental de Lionel Scaloni que su primer partido ya como seleccionador confirmado es titular Leo Messi lo confirmó precisamente Scaloni ayer el

Voz 2 43:38 la rueda de prensa también con

Voz 1038 43:41 dos jugadores de la Liga española como son hay un mercado Giovanni lo Chelsea el jugador del Betis que el que tiene que poner fútbol en la medular Argentina que falta le hace había un ambiente muy bueno entre argentinos y venezolanos entre los aficionados aquí en la previa no contaban en gallego que se habían vendido más de treinta mil entradas que se esperaba un arreón final también por eso de que Leo Messi iba a ser titular y que podríamos estar rodaron rondando los cuarenta mil aficionados en el Wanda Metropolitano pero sería al ser muy generoso si decimos que hay unos veinticinco mil aunque es verdad que están entrando todavía los aficionados que hemos visto en la previa muchas camiseta albiceleste mucha cabeza de la vinotinto en apenas quince minutos comenzará este partido amistoso partido de preparación para ambas selecciones de cara a la Copa América dos mil diez y no

Voz 0919 44:25 a ver qué entrada hay no va a ser muy amplia y vamos a ver cuánto juega Leo Messi que va a jugar lo que él quiera mientras tanto en Barcelona Milán con precaución no vaya a tener algún problema pero hoy hay partido el mucho más importantes que ese de Argentina hay partidos donde selecciones importantes inician su clasificación para la Eurocopa juega Inglaterra juega Portugal juega Francia la campeona del mundo repasamos los enfrentamientos más importantes Bruno Alemany buenas tardes

Voz 0301 44:51 hola Gallego buenas tardes pues si está Portugal a punto de jugar acaba de cantar el himno cristiano en Lisboa en el estadio de del Sporting se vuelve a poner también Cristiano después del Mundial la camiseta eh portuguesa a punto de arrancar ese Portugal Ucrania con Cristiano evidentemente titular juegan también William Carvalho y Andre Silva el del Betis y el de el Sevilla en el centro del campo en la delantera respectivamente como decías la campeona del mundo Francia con alguna cara nueva aquí juega Kingsley coman el jugador del Bayern de Múnich como titular repite Deschamps con esa pareja de centrales que también le fue en la cita mundialista Varane Umtiti como pareja de centrales otra vez en el día de hoy Griezmann estará también en la media punta a punto de arrancar ese Moldavia Francia e Inglaterra República Checa no tiene del todo sencillo en el grupo Inglaterra aunque favorita

Voz 0194 45:40 primera juega iba a debutar como titular llega

Voz 0301 45:42 Don Sancho el chaval de tan sólo diecinueve años del Borussia Dortmund

Voz 0919 45:46 en el Larguero contamos cómo ha ido la primera jornada para Portugal para Francia para Inglaterra y también estamos pendientes de un partido partido homenaje el homenaje a Antonio Puerta Sevilla Schalke cero cuatro juega hoy en el Pizjuán Fran rojillo hay ambiente va a estar animado ese homenaje X Homenaje a Antonio Puerta buenas tardes hola Gallego buenas tardes sí unos veinticinco mil sevillistas en la grada de Sánchez Pizjuán ya ya alineación el hijo de Antonio Puerta Aitor va a hacer el saque inicial ir en el Sevilla salvo Lucho de la cantera el resto jugadores del primer equipo para honrar la memoria de siempre eterno dieciséis siempre presente a Antonio Puerta hoy frente al Schalke equipo al que con su zurda de diamantes le hizo el gol que metió al Sevilla en la primera final europea esto arranca en cuestión de dos minutos son días de recuerdos Villa ya sabéis que ayer falleció Rogelio Sosa un histórico del Real Betis dieciséis temporadas en el Betis trescientos setenta y cinco partidos la zurda de caoba como se le conocía y además como hoy contaba Alfredo Relaño en el diario As Rogelio fue el hombre que se inventó la frase para responder a un entrenador que le decía que corriera más que le hijo Mister correr es de cobardes luego ha habido mucha mitología pero fue Rogelio Sosa que se inventó esa frase tenemos fútbol de Segunda División el líder Osasuna juega en la cancha del Tenerife que se lo juega todo es un partido interesantísimo seguro que hay ambiente novedades como sale el líder como sale Tenerife Malouda Guardiola