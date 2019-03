Hora 25 (22/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Ángels Barceló libros y gastronomía para esta noche de viernes a este espacio les traemos hoy una biografía la de un intelectual agitador Un político economista historiador melómano tertuliano profesor de universidad no los voy a desvelar más datos para que sigan ahí disfruten con nosotros de la conversación sobre este intelectual agitador los esperan también Martín Berasategui Carlos Cano con los que vamos a viajar a Galicia

Voz 6 02:10 ya

Voz 16 05:43 hay

Voz 8 05:56 Ángels Barceló

Voz 17 05:59 los contables look

Voz 0194 06:01 cuando consiguió tener el vinilo del Mesías de Haendel acabó rayando lo de tanto escucharlo y hoy Händel vuelve a sonar porel recuperamos el sonido más antiguo que conservamos en la zona Uteca de láser de

Voz 18 06:14 se le ha comparado usted con el presidente norteamericano Reagan diciendo que su programa es muy parecido lamentablemente tengo decir que no que más que Río

Voz 0194 06:25 es el veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y uno el economista y diputado del PSC por Girona Ernes look interviene en el Congreso de los Diputados durante el debate de investidura a la presidencia del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo poco antes del intento fallido del golpe de Estado y este es el último señor cómo ha ido la tarde lo terrible ha ido ayer bien la tarde vivir si si bien corresponde a la tertulia de sabios de la Ventana dirigida por Gemma Nierga en la que compartió aquella tarde de reflexiones y recuerdos con Íñigo Cavero y Santiago Carrillo era el veinte de noviembre del año dos mil Aquella tarde acabaron hablando de cómo hacer frente al terrorismo

Voz 0851 07:02 por ello pido moderación a Arzallus que creo que lo ha hecho los alemanes está muy mal pero pido moderación a Mayor Oreja y mayor dedicación a su ministerio sobre todo cuando se tiene el poder y sutil la responsabilidad

Voz 0335 07:21 aislar a los terroristas exacto

Voz 3 07:23 pero también cuando que tienen los muertos también peso sí pero

Voz 0194 07:26 menos degradación al día siguiente ETA asesinó a Luke en el garaje de su domicilio de Barcelona

Voz 20 07:31 buenas noches estamos frente al cordón policial se ha instalado aquí a unos escasos cien metros del garaje de la vivienda aquí en la avenida Chile de Barcelona concretamente es al que intentaba entrar el ex ministro socialista Ernest yo

Voz 0194 07:46 pero los derrotar a los terroristas no consiguieron silenciar su palabra y la prueba es que han pasado diecinueve años de su muerte de look sigue presente buenos días buenas noches transcurridas es escritor historiador y autor de Ernes look Biografía de un intelectual agitador editada por RBA la vida de Luc Joan te ha permitido dividir la temporal y geográficamente Barcelona Valencia Madrid y el norte especialmente Euskadi así que primera Geografía Barcelona de mil novecientos treinta y siete a mil novecientos sesenta y nueve Joan tu cuenta es que todo empieza en Vilassar de Mar en plena Guerra Civil en una familia de menestra de cardenales

Voz 6 08:23 sí bueno eso decía decía You cuando quería darse una cierta importancia no de hecho su padre tenía un negocio en en Barcelona de de cinturones correas de de persiana nació en en Vilassar de de forma fortuita porque estaba pues nació en el año treinta y siete en medio de la de la Guerra Civil no ha pero subida básicamente Se desarrolló en esos años en Barcelona

Voz 0194 08:51 hablas de del negocio del negocio de la familia de hecho su padre no quería que estudiara con lo cual lo hizo a escondidas pero tuvo que ejercer como viajante para vender todos estos productos que tú antes decía si de alguna manera estos viajes le permitieron estar en contacto con otras Españas resalta es que son curiosos no los comentarios que deja por escrito de esa etapa

Voz 6 09:12 sí lo que vemos en en You que es que ya de de adolescente de de joven a pues en su viajes que hizo por Extremadura Castilla también por el por el norte conoció también San Sebastián Madrid ha era un gran observador de la de la realidad que que veía a su entorno no no era un simple chaval que iba por ahí pues vendiendo lo que le decía su padre teniendo sus problemas también con con su con su padre porque no Le no le alaba sus surge tiene siempre en cambio él tomaba apuntes a iba describiendo la la realidad que que encuentra allí eso con el paso de los de los años el mismo quizá quizá con un poco de de de ser presumido no ha pues dijo bueno eso me me permitió conocer las Españas me gusta decirlo a él

Voz 0194 09:56 yo ya como estudiante como Ernes como estudiante

Voz 6 09:59 eh era una persona como fue durante toda la subida muy muy curiosa y eso hizo que por ejemplo profesores suyos a como Fabián Estapé que fue muy importante en su en su vida se fijase en en el no está por ejemplo vino una vez a Barcelona antes de de instalarse como catedrático dijo que la Universidad de Zaragoza donde estaba él ha pues la Biblioteca estaba mejora a surtida que de de libros no que que había más libros en Zaragoza que en Barcelona You junto a un compañero fue a comprobarlo entonces ahí nació un poco el el vínculo muy muy estrecho y ese amor que detuvieron a los dos durante toda su vida no

Voz 0194 10:40 tenía para para que que es a su alrededor se aglutinar a la gente hablar además es que el título es la biografía de un agitador que tenía el para para mover a la gente cómo lo hacía

Voz 6 10:51 Bono Él era un gran relaciones públicas hizo durante toda su vida yo creo que tuvo un Charm algún encanto no tuvo también a algo que la gente corriente detecta en las otras personas que es un sentido común a que creo que eso le ayudó ayer por por la vida no y también en su ámbito pues en las tertulias por ejemplo en los artículos que que escribía eso Le le ayudó de una manera muy muy importante ya en esos años pues también hizo muchas relaciones con con distintas a persona o personas de distintos

Voz 0194 11:24 siempre desde bien jóvenes siempre desde joven en lo universal

Voz 6 11:27 era ya a través como decía de destape por ejemplo en el Círculo de Economía ya conoció a personas como hace por ejemplo que no por otro lado no hubiese conocido porque porque venían de de una estrato social diferente al suyo no

Voz 0194 11:41 tú utilizar la palabra agitador biografía entre el agitador podrías utilizar también la de un líder

Voz 6 11:47 bueno era líder en tanto que como a él le gustaba decir a convoy ya va o reunía a la gente lo que yo digo es que él era un básicamente un intelectual todo lo que a menudo cuando hablas con con la gente te dicen mono era polifacético bien si era polifacético pero todo esto eran caras de su vertiente el núcleo intelectual no y entonces el el subtítulo del libro este intelectual agitador lo quería así lo quería contraponer sobre todo a la idea actual de los agitadores no se tenemos muchos agitadores pero son poco intelectuales y entonces a You que era justo lo contrario será no era un intelectual que lo que hacía era generar conocimiento generar ideas y luego Oleg gustaba ponerlas a en el ágora pública para que fuesen debatidas llega muchísimo se también muchísimo muchísimo porque le gustaba conocer absolutamente todo de de la gente de hecho en el en la burguesía entre la burguesía catalana tenía un cierto miedo por por su profundo conocimiento que de de los que hacer es que que tenía no

Voz 0194 12:52 y al margen de seguidores Joan tú dirías que tenía muchos amigos

Voz 21 12:56 amigos menos a yo amigos a así del alma vamos a decir sí

Voz 6 13:03 seguro que los podía contar con los dedos de la mano lo que pasa que a mucha gente le ha gustado luego decirse amigo

Voz 0194 13:08 la segunda geografía Valencia del setenta y nueve al setenta y siete en un momento de libro traza una raya cronológica y hablas de la segunda biografía de lo que es la expulsión de la Universidad de Barcelona porque le expulsa

Voz 6 13:22 lo expulsaron porque el rector a García Valdecasas pues a después de del intento de de montar un Sindicato Democrático de Estudiantes cortó la carrera a él y a unos setenta profesores jóvenes y entonces él se tuvo que buscar la vida Hay IF fue a parar a la Universidad de de Valencia donde trasladó el conocimiento que él había aprendido en un en Barcelona no fue muy importante en Valencia

Voz 0194 13:46 yo es que creo que supone Valencia para unas look y también para Valencia

Voz 6 13:50 sí ha para ambos no en un sitio donde se percibe todavía hoy de forma muy clara que que You fue fue querido fue muy muy querido fue en Valencia en de modo

Voz 0194 14:02 pero es que es una parte de su biografía que tiene mucho peso

Voz 6 14:04 denuncia al porque en Valencia a sobretodo comprende a través de de su política de la policía que intentó hacer en Valencia que es necesario unirse a los imaginarios valencianista el imaginario vamos que traen la gente que que viene a trabajar de otros puntos de España no porque sino va van van a perder ambos y entonces ahí deja también a muchos discípulos como por ejemplo avisa en su le que es consejero actual de de economía en la Generalitat valenciana hay otros profesores de de la Universitat de València no hay ahí es como lo vemos en las imágenes como un Tony Perkins y muy joven que es una persona que baja al Alvar habla con los estudiantes es muy cercanos el típico profesor que va de viaje de fin de curso y y les abre un mundo les dice que tienen que leer revistas internacionales etcétera de transporta todo lo que el desconocimiento que el que él tiene eh fue muy muy importante para esa generación

Voz 0194 15:02 en el peso que tiene Valencia para él para Valencia es que además ahí coincide con él está allí cuando muere Franco se inicia ese difícil proceso de convergencia de los distintos socialismo socialismo defendía el look y que reflexiones hacía ya en ese momento del nacionalismo de la estructura del territorio

Voz 6 15:20 n muy claro que en ese momentos importantísimo la unión de el socialismo valencianista incipiente del que él participa Hay que hay unos cuadros no muchos pero que entre otros pues el mismo prisión suele que que están intentando montar este este pequeño o inicial pese PB no entonces

Voz 0194 15:40 el Partido Socialista del País Valenciano

Voz 6 15:43 perdón entonces él él quería la unión de del PSPV con con el PSOE lo que pasa que por motivos históricos pasivamente no era no era posible porque

Voz 21 15:51 los líderes del PSOE habían

Voz 6 15:55 llamado nazis incluso incluso a los a los propios a valencianistas entonces no fue posible la unión como sí lo fue en en Cataluña no hizo entonces pues al final del año setenta y siete a fue llamado aunque él también pues lo lo lo propició pues para a para encabezar la las listas por por Gerona en en Cataluña

Voz 0194 16:18 cero uno en las listas de del Partido Socialistas de Cataluña y eso nos llevará tercera geografía que es Madrid desde el mil novecientos setenta y siete a mil novecientos ochenta y seis archivo del Congreso de los Diputados Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas trece de junio de mil novecientos setenta y ocho durante la legislatura constituye

Voz 22 16:35 la gente tiene la palabra el objeto de enmienda

Voz 8 16:43 Joan vienes a la vida de un diputado catalán N

Voz 0194 16:46 en Madrid de finales de los setenta con una demora

Voz 8 16:48 hacía todavía iba a decir muy joven no todavía en pañales que negociaban

Voz 0194 16:53 los Pactos de la Moncloa sino sí

Voz 6 16:55 te sorprenderá a la gente ahora que que los políticos están tan tan denostados en general no sobre todos los de la grande Paul gran política a los socialistas catalanes en ese momento compartían piso a ocupar diversos pisos a heteros podías encontrar pues bueno comprando la Guía del Ocio vamos sin tener tiempo para para USA la comiendo así como si fuese una una cantina con con joyas de de arroz

Voz 0194 17:23 será más una vida de estudiante que una casi

Voz 6 17:26 la gente Si tal como lo vamos lo narra por ejemplo Ana Vallés Bono que que estuvo en Madrid tratando de buscar piso para ella Hay hice marcho con un poco de miedo ante ante lo que vio porque incluso en una visita que hizo la los recibió la recibió que en calzoncillos no sé entonces esa bueno seguramente visto desde hoy de un tanto esperpénticos eh

Voz 0194 17:50 volvemos a los archivos del Congreso primera intervención de Luque en el pleno seis de julio del setenta y ocho Se están negociando las bases de la Constitución española

Voz 22 17:58 Nuestro nacionalismo consiste básicamente en poder dejar de ser ayer Madrid eh

Voz 0194 18:04 Luque izado por la figura de Felipe González que por cierto también pensaba que aquel diputado daba Leyma

Voz 6 18:10 si Luque en Madrid era Ernesto no hay y eso es importante señalar porque el normalmente ese se llama ABAO contestaba al teléfono como Lluc Martín también ha recalcado su segundo apellido y en cambio en Madrid pasa a ser Ernesto entonces hay un momento clave en su en su día grafía que es a en una moción de deseo de censura a Suárez que él antes de de bajar

Voz 19 18:36 de del al

Voz 6 18:40 sitio de donde donde hablan los de la tribuna del La Tribune

Voz 8 18:43 sí dice bueno ahora

Voz 6 18:45 tiendo porque a este banco se llama el banco azul porque unos vienen del banco y otros vienen del azul entonces hay Felipe dijo bueno yo dada la imagen y eso no fue determinante por supuesto pero sí contribuyó también a agrandar su figura ya que años después poco después pues fuese nombrado ministro de Sanidad y Consumo no

Voz 0194 19:05 qué aporta de la sanidad de este país una cosa

Voz 6 19:08 la básica que utilizamos cada día seguramente se ha olvidado no la ley general de sanidad que creo que con el tiempo ha ha ganado porque en importancia porque él estuvo cuatro años para sacar adelante la ley Le costó muchísimo a al menos presentó una docena de de de anteproyectos que estaban muy pero muy provocar los socialistas porque por el coste que la que va a tener la la sanidad no propio

Voz 0194 19:35 feria gasto y más gasto no claro y el popular Alfonso E

Voz 6 19:37 era pues como vicepresidente de la FIA vete a otra vez a otra vez al Ministerio traje otra veces el otras dos nada otras cuenta otras cuentas para que para que lo podamos presentar ese aguante y al final después de cuatro años lo lo logró ir dijo a todos sus amigos que al final había podido dormir tenemos que pensar que se enfrentó a las farmacéuticas al sector médico ha al propio partido a los partidos a nacionalistas como se unió a PNV etcétera no a todo el mundo le le montaron Damián una una campaña que se llamó operación primavera para intentar a hacer fracasar a sus intentos de de Ley General de Sanidad y al final la la sacó adelante pero quedó un tanto quemado y entonces pues Felipe consideró que no podía continuar ni como ministro sanidad ni como ministro no

Voz 0194 20:29 y ahí empieza la cuarta geografía el norte de mil novecientos ochenta y siete a dos mil también yo creo que además por por ser como era él no todas sus etapas a él le marcan muy profundamente porqué esta también la marca Profés

Voz 6 20:42 tampoco es que yo que era una persona que no sabía pasar por los sitios tenía que formar parte del paisaje y eso es muy importante en la vida de de Ernest ir también en esta faceta lo fue a él le costó un poco encontrar su sitio a después de ser ministro pero apenas tres años después a Javier Solana otro gran amigo suyo Le le nombró a rector de la Menéndez Pelayo que como sabéis tiene la a la sede de la en el Palacio de la Magdalena en Santander y ahí una de las primeras cosas que que dijo yo porque había estado en Princeton y tenía un poco ese modelo de de reconversión de de la Universidad dijo que no quería que que la Menéndez y Pelayo fuese a como Marbella no donde iban a a descansar los a haber una veranear va veranear los famosos sobre los políticos famosos y entonces en Marbella le declararon persona non grato

Voz 0194 21:37 principios de junio de noventa y nueve Nestlé o participaba en un mitin en la ciudad de San Sebastián ETA mantenía una tregua que rompería poco meses después fue en la plaza de la Constitución en el casco viejo al fondo había un grupo de personas con catas gritando Gora ETA algunos hasta les apuntó daban como si llevaran una pistola en la mano el look se dirigió a ellos

Voz 23 21:57 ya en el email creemos que no no no él conmigo no tal

Voz 0194 22:40 es brutal esta intervención

Voz 6 22:42 intervenciones la seguramente la que más conocemos de de You porque en los medios de comunicación se ha habido muchísimas veces pero en cambio es la menos representativa de Lluc porque yo que era una persona muy tranquila que incluso cuando iba al Camp Nou que era un muy gran soy del Barça era una persona que nunca insultaban y al horario ni ni tan siquiera al árbitro no y entonces este momento de siempre

Voz 0194 23:06 es quizás representativa pero también quiere decir mucho con este mal

Voz 6 23:09 quiere decir mucho porque es un momento de tregua a lo que hay es la campaña de las municipales y vive con angustia el llevaba preparado otro discurso pero luego al pasar lo que has contado pues la reacciona de este de este modo a tenemos que pensar también que unos días antes habían entrado en su o en su piso en San Sebastián hay el posa entendió que como no habían robado nada a quién había entrado allí era alguien de ETA no

Voz 0194 23:37 él sabía que era objetivo de ETA

Voz 6 23:40 la mente que que era objetivos es

Voz 0194 23:42 sí como lo o cómo lo vivía

Voz 6 23:44 con angustia claro al final de el año noventa y nueve ETA rompió la tregua a partir de enero del dos mil la volvió a matar otra vez entonces pues a partir de ese momento y cuando cuando vio que que algunos amigos suyos pues eran un objetivo y que al final la cosa habían sido asesinados pues lo vivió mucha angustia yo creo que es una de las de los aspectos que que hemos olvidado con el con el tiempo o algunas personas han han olvidado de de lo que llegaron a sufrir las personas que estaban amenazadas por el terrorismo no

Voz 0194 24:17 déjame solo acabar con una anécdota es verdad que le confundían mongol tema bonito

Voz 24 24:23 eso porque como era presumido una vez en cenando cenando en San Sebastián a alguna de las acompañantes Remigio y Ernesto durante toda la noche esas señoras de la Mesa de la OTAN estaba mirando no hice nada nada es que me parezco o me han confundido con Walter en pocos y en pocos

Voz 0194 24:40 diecinueve años del asesinato de Ernest yo quiero decía al principio sigue estando muy muy muy presente esa es la verdad toda la historia que recoge este libro de John esculpidas Arnés luego biografía intelectual

Voz 24 24:52 por llevan muchísimas gracias a vosotros hasta luego

Voz 26 24:58 sí

Voz 28 25:06 eh

Voz 31 25:15 sí

Voz 29 25:32 y yo

Voz 8 25:39 es una txapela un juguete escocido croquetas a bicis somos capaces de reciclar una vida distinta

Voz 3 25:45 siempre hemos dicho que no sé si Klaus también las bombillas Aznar en supermercados puntos limpios tiendas de iluminación cuidar el medio ambiente es más patente lo que crees han Pilar

Voz 12 25:58 es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterrice a tu lado Celia actúa siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más

Voz 8 26:09 menos eso sería explicar muy bien que te sientes

Voz 2 26:11 centros de bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo turismo La Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino Ana García Siñeriz Daniel Gascón Yolanda Domínguez Juan Cruz muchos más de nuestro parque especial de habitación doble que incluye paseos Salinero y degustación de productos de las marismas gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa T en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es

Voz 12 26:45 elaboran Ayuntamiento de Cádiz y Unicaja Banco

Voz 0194 27:08 nuestra cocina destila este viernes aromas que alimentan el cuerpo y el alma una cocina que nos ofrece la lo mejor de la tierra y sobretodo los tesoros más sabrosos del Atlántico y algo debe tener de mágico cuando tienen hasta un conjuro para su digestivo más célebre que es la queimada

Voz 33 27:30 se día Brito das de bodas Bay

Voz 0194 27:36 dicen allí que las meigas no existen pero haberlas haylas y es normal que hayan elegido esta tierra para quedarse porque su gastronomía tiene la verdad pocos rivales se vienen con nosotros de visita a Galicia Carlos Cano es nuestro compañero de la sección Gastro en la Cadena Ser buenas noches pero no te has estado unos días en Galicia algún descubrimiento gastronómico

Voz 0335 28:05 varios varios descubrimientos redescubrimiento descubrimientos porque cuando te plantas en Galicia ves productos como una buena merluza una Lampre a unas algas claras que es difícil no emocionarse aunque ya las hay has probado antes no incluso para alguien como yo que que está acostumbrado a estar hablando siempre de esto el te das cuenta de que las tendencias pasan pero que

Voz 0194 28:26 sí claro hay cosas que perduran

Voz 0335 28:29 sí es es un infinito el placer que te puede dar me ha llamado la atención de todas maneras como cosas nuevas que hay varias empresas gallegas indagando en su propia tradición para engancharse a la modernidad y muchas veces desde espacios rurales afectados por la despoblación y dificultades para las infraestructuras la tecnología pero que bueno convierten eso en una ventaja en una garantía de calidad no Egea los desde unos Gaye Tones veranos hechos con castaña que elaboran en Ourense las ganas hasta conservas tan curiosas como la de un pisto en tan pisto manchego pero con algas que era un toque buen también un grupo de panaderos que están recuperando panes y dulces tradicionales casi olvidados

Voz 34 29:11 buenísimo sí pero conocemos algo

Voz 0335 29:14 Nos formatos más o menos hasta finales y ahí tienen muchas variedades que antes se hacían Iker dejándole hacer pero hay un grupo de panaderos que está otra vez promocionando no

Voz 0194 29:24 además de buen producto también sitios interesantes no para comer

Voz 0335 29:27 sí sobre todo los oyentes no la cara de Carlos y es clave sobre todo en Coruña porque estuve en el Fórum Gastronómico de Coruña y fui a un par de restaurantes mira tienes que ir a nado que estén el nuevo local de Iván Domínguez que es chef que estuvo en Hora veinticinco hace un tiempo tenía una estrella Michelin Alborada restaba tenga cerrado y entonces el abierto un sí yo chiísmo en el centro de Coruña en el que pone platos como un guiso de garbanzos poco agria un poco picante receta de su abuela que es una cosa para ponerse a aplaudir y que está tremendo o algo que es tan transgresor por lo sencillo lo rico como un huevo frito de oca eso sí es un huevo frito enorme con con champiñón laminado y panceta de porque Celda eso sí porque es todo todo muy gallego es sí me me gusta mucho nada pero también Bocanegra que es un sitio más de de gama media en el que tú entras sí parece un bar normal pero luego te llevas sorpresas como una raya la mantequilla enrollada de forma que parece una sepia ya sin la espina o por ejemplo que acabas de traen un carrito de quesos como en los mejores restaurantes

Voz 0194 30:33 pero qué maravilloso

Voz 0335 30:35 y luego zona en Santiago que es el último estrella Michelín de la ciudad un restaurante que lleva la chef Lucía Freitas y que tiene un menú con muchísimo producto gallego sobre todo del mar una vieira con leche de tigre un gallo con salsa de carabinero espectacular merluza de Celeiro bueno muchas más cosas

Voz 0194 30:52 se sede que otro incondicional de la gastronomía gallegas Martín Berasategui Martín muy buenas noches

Voz 34 30:57 buenas noches Sanders Carlos cómo estás muy bien mejor que bien

Voz 0194 31:01 recuerdas la primera vez que visita este Galicia recuerdas que Comics

Voz 34 31:05 pues la primera vez que estuve en Galicia hubiera muy muy chaval fue con mis compañeros del Club de Roma que en una competición tengo que decir que los gallegos y los vascos estaremos siempre hermanados por un denominador común que es la mar esa dependencia que hemos tenido de ella para sobrevivir siglo tras siglo somos un pueblo que nos hemos pasado la vida mirando al horizonte tengo que confesar que yo me he criado en el puerto muy yo donostiarra viviendo al ir viendo siempre a las redadas que esperaban a los maridos a que llegarán con las capturas y algunos de ellos eran gallegos porque saben mucho de Mare hay algún producto

Voz 0194 31:40 la llegó Martín que no falten Tous en tus menús en tus platos

Voz 34 31:43 pues el marisco que llega desde Galicia no tiene rival no hay mejor escenario ya que las del de las de invierno que llegan desde aquellas lonjas y como yo soy un apasionado del yo y del fondo marino pues alucinado con las cajas con los como todo el mundo e o los percebes la Espiga darlas langosta las volando ir a las navajas todo ese tipo de productos con los que hago platos increíbles pero ya hay que confesar también que Galicia es más que marisco que la huerta también es de primera clase con esos graneros patata sin igual con los que eso sí el culto que tienen al cerdo extreme la carne claro lo que voy a decidió hay algo que marcada diferenciar el mundo que es la carne de vaca que es de las mejores del mundo yo siempre a mis clientes los sorprendo ponerse solomillo de vaca que tengo en el menú degustación que eso es gracias a mi amigo Luis Miguel hallar el tesón de los ganaderos gallegos que me entrar en unas carnes de vaca impresionantes yo creo que Galicia es el templo a Pima dice de todo hay que aplaudirles y animarles

Voz 0194 32:43 nos acompaña en Radio Galicia alguien que está consiguiendo renovar la cocina gallega la apuntabas tuya ya antes Carlos Lucía Freitas no

Voz 0335 32:49 sí la verdad es que es una cocinera muy interesante con una trayectoria digna de de explicar también porque durante años hasta o hacia no menos el día para sobrevivir pero ha persistido y acabado pues teniendo una estrella Michelin en en Santiago de Compostela donde por cierto yo he hablado de de varios platos con pescados muy nobles pero su producto fetiches el Congreso que es un poco herencia de esa época en la que tuvo que hacer de la necesidad virtud y que ahora sirve de diferentes maneras en buñuelos la corteza frita con una emulsión y sobre todo la empanada una empanada

Voz 0194 33:23 Cruïlla que es espectacular lucía muy buenas noches o a la muy buenas noches qué tal cómo se pasa del menú del día a la estrella Michelin

Voz 35 33:31 pues con mucho trabajo oí con diez años en mi caso ha entre entre que comenzado pues sí nueve nueve añitos largos pero bueno con con mucha ilusión yo creo que progresando muy poquito a poco pero quizás ha sido por eso que que en todas las etapas que tenido las eh valorado muchísimo las he saboreado mucho y ahora cuando las cosas cambian y realmente te te viene todo de cara es es maravilloso poder poder valorar todas las cosas que que te estampa

Voz 0194 33:59 hay hagas lo que hagas siempre mimando el producto desde desde el menú del día hasta la estrella Michelin siempre mimando ese producto

Voz 35 34:06 siempre siempre yo creo que estoy muy orgullosa de mi tierra de de de mis productores de mis de toda la materia prima que tenemos ahí tenía un menú del día doce euros si usaba la mejor materia prima quizás por eso me costó tanto llegar a a ahora no porque porque he ido muy poquito a poco y ahora pues es lo mismo que puede cambiar es que he tardado ocho años en poder tener un rodaballo salvaje en mi casa de otra manera no lo quería pero bueno te puedo decir que ese día que entró en mi casa todavía ayer estaba mirando las fotos y estaba diciendo qué cara de felicidad no con qué satisfacción servía ese rodaballo es que es algo que no se puede explicar no pero que que todavía hoy me emocionó de pensar

Voz 0194 34:48 en el congreso del que me hablaba del que hablaba a Carlos está infravalorado

Voz 35 34:52 sí sí indudablemente el Congreso una un pescado que que tiene muchísimo sabor que tiene una textura espectacular pero hay que hay que tener conocimiento para saber elaborarlo no y además para tener el aprovechamiento tú date cuenta que encubrió no es un pescado excesivamente caro pero son pescados muy grandes que más de la mitad muchísimo más de la mitad no te vale entre comillas sí sí rizar el rizo si haces como yo y usas la parte más cerrada la piel por un lado las salas como si fueron bacalao por el otro la parte central para otro lado yo puedo aprovechar practican demente Si algo ha tenido de bueno haber empezado tan tan poquito a poco es que que que yo creo que como muchas madres y muchas mujeres aprendes a aprovechar todo oí de cuatro cosas veces haces magia no iba con él es un eso es es un ejemplo de cómo de un solo puede ser añorar cinco platos diferentes

Voz 0194 35:39 Lucía y tú fuiste evolucionando tu cocina mientras hacías ese menú del día es es decir llegó un momento en que se menudo el día ya no era tampoco el que hacías al principio

Voz 35 35:47 sí hombre yo yo yo yo creo que cuando una persona un restaurante como yo con veintisiete años yo buenos bien en Bilbao cocina pastelería en Barcelona trabaje en lugar y Chelsea hay muchos sitios yo creo que cuando empiezas tan joven hace te no de todo lo que ha sido aprendiendo tienes que madurar tienes que coger seguridad anti en lo que haces en tu proyecto al cabo de los años empiezas a ser tú no empieza a florecer a ser tú misma y ese es el punto en el que ya llevo unos cuantos años y bueno pero yo creo que nos pasa un poco todo

Voz 0194 36:18 si en algún momento Lucía y menús del día la crisis Enmedio la gente sale comer menos fuera de casa en algún momento dijiste abandono estos muy complicado

Voz 35 36:28 si en dos momentos importantes uno en plena crisis que fue muy duro muy duro cuando cuando la gente no entra por la puerta a un momento que no tenía ni para vino y otro fue justo después de quedar segunda en Cocinero del Año que que tuve una ruptura con con mi socio yo además acaba de ser mamá tenía un mes mi niño Ifema muy duro para mí porque enfrentarme sola un negocio que que no tenía un rendimiento como el que tenía que tener con poco personal con un bebé de un mes fue muy duro no siempre digo que le debo todo a mi familia mi padre no me dejó tirar la toalla me dijo lucha un año más y demuestra un año más puedes tenerlo abierto lo hice y mira

Voz 0194 37:07 al final ser madre te ayudó mucho

Voz 35 37:09 cambió la vida primero medio motivo por por el que luchar por el que optimizar mi restaurante por el que hacer un negocio viable segundo me dio la seguridad para comerme el mundo

Voz 0194 37:21 tu cocina es muy gallega lo notamos cuando Ara estas estas hablando del pescado sobre todo de ese de ese desequilibrio pero también hay algo de ADN vasco no

Voz 35 37:32 sí yo creo que que el haber estado años en el País Vasco haber estudiado cocina allí que es que siempre digo que nosotros me enseñaron cocina tradicional vasca que que lo que lo valoro muchísimo porque antes de aprender Sferificaciones otras muchas cosas yo creo que tienes que saber la base la muy buena así creo que eso en el País Vasco lo lo maman desde niños que parte de de que que haya llegado a ser la profesional que soy a día de hoy es porque comencé así no me me me inculcaron muy mucho las bases de la cocina vasca Hay bueno y eso también me enriqueció no vive en el País Vasco vivir en Cataluña todo eso que que que tengas más visión la visión un poquito más amplia no de mal

Voz 0194 38:16 Tinto decías que Galicia el País Vasco al final los dos miran al mar y ese es el vínculo que que que que que os unen en la cocina pero también tienen despensas parecidas tú es que es la principal diferencia Martín entre la cocina vasca la cocina gallega

Voz 34 38:29 bueno pues yo creo que que más que resaltar las diferencias entre cocina vasca gallega soy de los de unir extremos y buscar puntos de encuentro que me permitan trabajar porque somos hermanos o hermanísimo de cornisa cantábrica Hay ambas gastronomía beben de una raíz común que es la y la autenticidad de esa cocina que permita un cocinero proyectarse al mundo y en ese sentido os tengo que confesar que las últimas veces que soñados sentado en una mesa han sido una en el Cúllar de Pau como cocina moderna no es una casa gestionada por Javier Olleros a la cabeza y alumno mío y otra es en casa que he ido en plan de cocina tradicional de mi amigo Rogelio y que son gente que quiero mucho y que se están dejando la vida por Galicia hay son unos máquinas y estoy feliz por ver como Alicia está cada vez más en el foco de la atención de todo el mundo gastronómico

Voz 0335 39:21 Cúllar de pago es otro restaurante con estrella Michelin que está en no Grove en la provincia de Pontevedra efectivamente lleva el chef Javier Olleros pero su mano derecha es un japonés del que no se separarán que se llama ataca y ellos se conocieron cocinando en Martín Martín

Voz 0194 39:37 todos están en los los abrieron cuyo estado de Pau

Voz 34 39:40 eh sí son fenómenos que tienen un sinfín de virtudes entusiastas que nada se les pone por delante y que tienen el tesón de los elegidos es han dejado la vida parte gastronómico

Voz 0194 39:51 ese ese el tesón porque te iba a preguntar Lucía tiene una una estrella tú qué consejos le darías para llegar a las diez que tienes tu aunque ya has dicho te son Lucía al principio cuando yo le he preguntado hablaba de trabajo entiendo que son los dos componentes básicos no

Voz 34 40:05 pues yo primero tengo que decir que lucía está llamada a conseguir lo que se proponga y que los clientes que han visitado míos y luego vienen a mi casa me habla maravillas de su talante de su cocina de su creación de su gusto de su pasión de su arte de transmitir lo que más le chifla que es la cocina eh y luego decirle que que los dos compartimos el mejor oficio del mundo entero y sabemos que las estrellas son el fruto del trabajo en equipo del tesoro de la ilusión y de ese carácter inconformista que todo cocinero tiene que tener y mi consejo a Lucía si cabe es que es que siga buscando la excelencia como lo ha hecho hasta ahora lo hace perfecto oí aplicando esa regla de oro que me enseñó mi gran amigo Miguel me enseñaron en casa mis padres emitía que es trabajo trabajo y más trabajo

Voz 0194 40:50 en estas no Lucía

Voz 34 40:53 nos vamos a centrar también en uno de de

Voz 0194 40:55 los productos de esta cocina gallega el que nos trae otro invitado Carlos quiénes somos

Voz 0335 40:59 mira pues mira es uno de los socios de la que sería a Heras Moritz fundada en dos mil diez y ahora mismo desde mi punto de vista es una de las más interesantes de Galicia hace un queso azul Ángels que cuando lo pruebas te vas a acordar de mí con lo que eso eso azul gallego yo no conocía a ninguno éste se llama Isabelle pero bueno en todo caso Suso la verdad es que me iba para quesero porque el estudio políticas ha estado trabajando pues en ayuntamientos Diputación pero bueno a la crisis de la leche le llevó a cambiar de vidas ese junto con un amigo suyo de toda la vida que si se dedicaba a la ganadería viajó por Europa un viaje que le llevó a tomar varias decisiones drásticas que han marcado bastante el devenir de la empresa que además tiene un un nombre bonito con una historia bonita de lo cuento

Voz 36 41:43 sus son muy buenas noches hola buenas noches donde el cómo se llama esta empresa que tiene este nombre tan bonito

Voz 37 41:47 bueno eras Monique es que es un trovador el trovador que hubo aquí en las tierras de alarma concretamente en Chantada hizo fue un poco el precursor de las Cantigas de ayuda nosotros siendo precursores en elaboración de queso de carne de raza ya sin pastoreo a España pues decidimos llamarnos como como acabados Comares

Voz 34 42:05 bonito que bonito

Voz 0194 42:08 azul no es muy tradicional no Galicia

Voz 37 42:11 no bueno la verdad es que quisimos romper nosotros lo que nos propusimos fue un poco romper los moldes que había en Galicia en relación con la elaboración de queso no llamaba la atención que es siendo Chantal de una comarca eminentemente ganadera que no hubiera ninguna industrias de transformación de de leche bueno lo que hicimos fue cambiar un poquito dar una vuelta de tuerca lo que estaba haciendo conocimos a un maestro que ser lujoso Luis Martín que fue el que nos quitó la venda de los ojos y nos hizo viajar por Europa y como decía Carlos antes pues tomamos las decisiones drásticas a la vuelta no uno volver al pastoreo lo que estaban haciendo nuestros padres y nuestros abuelos recuperando pastos que teníamos muy muy esquilmados de plantar maíz queriendo dejar un futuro nuestros hijos dos elaborando quesos de leche cruda que en Europa era lo que es lo que se está haciendo y lo que da nombre a las a las distintas denominaciones después tres buscando una diferenciación completa cambiando la la raza de vacas de la ganadería de de mi socios analizó

Voz 0194 43:20 no es lo mismo Suso no vender en que esos en una feria que hablar de tú que sería ya en un congreso

Voz 37 43:26 sí bueno la verdad nosotros como algo comentó Carlos empezamos el proyecto en el año dos mil nueve dos mil diez Nos llevó seis años cambiar toda la ganadería cambiamos una ganadería extensiva de ganancias son pasamos una extensiva de vacas Jersey durante ese proceso de de tres años porque dimos muchas muchas vueltas y bueno concretamente hace exactamente dos años que nos pusimos en el mercado nunca hubiéramos pensado que en dos años que íbamos a estar donde estamos hoy en día no muy muy contentos yo bastante como

Voz 0335 44:01 digo siempre cuando hablo de de productos de restaurantes bueno doy mi opinión pero de forma comedida con este queso azul o sea lo pondría en negrita mayúsculas y entre exclama

Voz 8 44:12 tanto que está buenísima hace una cosa Suso

Voz 0194 44:14 describe me lo describe el gusto de este queso que esto es la radio

Voz 38 44:18 bueno he es un queso que no deja indiferente a nadie primero por el color

Voz 37 44:23 que tiene a su cargo Teno del pasto le da un color muy a Mallet amarillento a la a la leche de la vaca Jersey que ya de por sí es de color amarillo debido a la grasa la y la proteína ese color unido a una textura muy suave con muchos sabores a natas mantequilla hace que sea que tengo un paladar muy muy agradable en boca y que persista durante bastante tiempo no entonces bueno sí que es cierto que es un caso que no deja indiferente a nadie ir nosotros estamos orgullosos de poder elaborarlo aquí en plena Ribeira Sacra no

Voz 0194 45:00 Lucía no sé si lo tienes incorporado todo el restaurante pero ya con esto incorporarlo no

Voz 35 45:04 sí sí no yo puedo deciros que para mi referente de queso azul era el de Stilton era maravilloso y te puedo te puedo decir que después de probar esto que encima tiene alma gallega no lo cambio de ese es es es maravilloso

Voz 0194 45:19 Martín y a ti te gusta el queso azul

Voz 34 45:22 sin por supuesto la y las monedas más todavía según pasan los años cada vez apreció más esos que esos de bodega y acciones lentas hablando a los que se les infiltradas aflora que les convierte en casos de raza alucinado con la profundidad de la iras Monique con su perfume y creo que lo convierten en un tesoro para cocinar para hacer salsas para vinagreta Si yo lo utilizo mucho en mi cocina

Voz 0194 45:47 pues no sé qué decirte es algo que ha sido una tortura está siendo una tortura para todo el equipo mientras que tú estabas describiendo el que eso claro la saliva iba va saliendo por la puerta

Voz 6 45:56 una vez que estáis todos invitados aquí

Voz 37 45:58 a y a visitar a Ribeira Sacra hay visitar armonías

Voz 0335 46:02 sí porque los de rescoldos Torres

Voz 36 46:04 mira sacra también del que eso vamos hacemos la noche seguro muchísimas muchísimas gracias uso hasta luego Lucía es verdad que es un postre dedicado a tu hijo

Voz 0194 46:15 jo si Nadia

Voz 35 46:17 por eso es el postre es el regalo de cumpleaños del primer aniversario de mi hijo es un poco ese punto que ves la vida cuando eres mamá cuando lleva un año que todos

Voz 0194 46:28 color de rosa y es muy dice agridulce el postre el postre es un poco todo lo que gira

Voz 35 46:34 en torno a ese día no son los primeros frutos rojos las rosas de mi madre e piruleta porque mi hijo es muy goloso sí bueno lleva también un poquito de pimienta de pimienta rosa lleva un poquito de vinagre que yo siempre he dicho que el vinagres son los dos años los primeros dos años las noches que me daba mi hijo bueno es para mí es emocionante yo creo que los cocineros e trabajamos también con nuestras emociones no creamos con nuestra vida con nuestro día a día a mí me Huerta mi plaza Amis placeros todo eso es lo que me hace crear cada día no te hace tener ideas y la cocina vive contigo

Voz 0335 47:11 porque el restaurante de Lucía Atta fue una está cruzando la calle del mercado de abastos de Santiago de Compostela hasta al habito

Voz 35 47:18 yo es que no concibo pues yo estuve allí hace mucho y unas botas digo yo necesito necesito cada día ir a hablar con mis placeres yo tengo de hecho tengo dos restaurantes el punto Medio es la plaza de Abastos ya es mi corazón necesito ir cada día yo necesito elegir cada higo cada merluza todo tiene que pasar por mis manos porque es la única forma de que sea como yo lo quiero

Voz 0194 47:39 no van ganas de ir a buscarte un día Lucía impedirnos las dos a la plaza que además me gusta cuando la si se habla habla Fainé al mercado

Voz 35 47:46 soy una gran anfitriona yo creo que me encanta presumir de mi ciudad de mi gente de mi placer así siempre que viene gente de fuera yo estoy encantado de que le dan los sábados enseño todo hoy nos tomamos unas ostras y brindamos con buen vino gallego maravilloso para invitado

Voz 0194 47:59 Pitt vamos con la receta que entiendo que tiene acento gallego no

Voz 34 48:02 por supuesto vamos venga unos mejillones picantes las vamos a coger una sartén cien gramos de jamón en David todos los seis dientes de ajo picado sin la caída freímos luego desmenuza sobre el sofrito el pan hilos rogamos bien añadimos cien gramos de vino albariño y vimos lo dejamos hervir diez segundos le añadimos cien gramos de salsa de tomate dejamos de instar unos minutos hasta que reduzca viene líquido y a mí me suele gustar que que bastante consistente e ni una vez el sofrito guisado y reducido añadimos los mejillones tapamos bien la cazuela para que se abran los mejillones y una vez bien abiertos es el perejil sazonado más al gusto en listo para comer estas medidas

Voz 0194 48:49 yo lo explica no homenaje a Lucía Arias a Galicia tan esplendorosa que tenemos una buena hogaza de pan al lado

Voz 34 48:55 parece mojando en esas alza entiendo no es jueves

Voz 0194 48:58 la FIA muchísimas gracias gracias a hasta un placer recordar a los oyentes están los ingredientes de la receta la puede encontrar en él la página web en la en la Cadena Ser Martín muchísimas gracias no gracias a vosotros Ángel Carlos Lucía Garrote incluso van a disfrutar un beso

