Hora 25 (22/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 el líder de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado ha anunciado hoy que tras las elecciones no va a pactar en ningún caso con el Partido Socialista que en Madrid encabeza Ángel Gabilondo lo anunciado con toda solemnidad a pesar de que ciudadanos que anunció también solemnemente que nunca pactaría con Pedro Sánchez dijo que este veto sólo afectaba a las elecciones generales que en las municipales y las autonómicas cada uno hiciera lo que considerara bueno pues Aguado con la que Ángel Gabilondo es un radical peligroso separatista con el que no se puede llegar a ningún acuerdo radical y peligroso separatista porque defiende el diálogo como la mejor vía para encontrar una solución para Cataluña desconozco el grado de autonomía de Aguado en la toma de decisiones pero la mano de Albert Rivera se percibe en el anuncio al fin y al cabo el líder de Ciudadanos es el que ya a anti constitucionalista Pedro Sánchez pero no le hace ascos a los votos de vos al error de poner líneas rojas a posibles pactos antes de la celebración de las elecciones hay que sumar el error de trasladar a Madrid a unas elecciones autonómicas el tema catalán en esta precampaña electoral está siendo inexistente el debate sobre propuestas lo está siendo en las generales Cataluña sigue monopolizando el debate lo promueven sobretodo aquellos que creen sacar réditos de su polarización pero en las campañas de autonómicas y municipales los argumentos sigan siendo los mismos es preocupante Madrid tiene suficientes problemas como para abordarlos en serio dejar el debate territorial al margen pero claro

Voz 3 01:40 estamos hablando de Ciudadanos Ángels Barceló

Voz 4 01:45 hoy se sientan en la mesa de análisis para la tertulia en Hora Veinticinco

Voz 0194 01:48 Don Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches y Gonzalo Velasco buenas noches qué tal buenas noches también atento desde la mesa de producción Pedro Blanco atento a cualquier cosa que ustedes nos quieran contar en esta primaveral noche de viernes también atento a cualquier última hora que se produzca desde ahora la que finalice Hora vamos a ir enseguida con el desarrollo informativo del viernes pero antes Alfonso Ojea buenas noches

Voz 5 02:11 qué tal muy buenas noches antes has contado este mediodía que la

Voz 0194 02:14 noche del miércoles al jueves se produjo en Ciempozuelos en Madrid una nueva violación grupal contra una chica de veinticuatro años y la Guardia Civil sigue buscando a los autores de la agresión que serían parece cuatro hombres

Voz 0089 02:26 así es busca a cuatro hombres a cuatro hombres jóvenes como presuntos autores de agresión sexual en grupo los hechos tenía lugar en la localidad madrileña de Ciempozuelos en la madrugada de ayer como tú decías cuando la víctima de veinticuatro años reírse regresaba a su casa de trabajar abandonó la estación de Cercanías justo en ese momento es abordada por estos cuatro individuos todos con gorra en un intento de evitar

Voz 5 02:49 que no les vieron el rostro muy cerca de la estación de tren

Voz 0089 02:52 en en una zona oscura fue golpeada y su ropa rasgada con un objeto cortante muy posiblemente se trate de un cúter después llegó la agresión sexual y más tarde una pareja de agentes de la Policía Local localizaba la víctima rápidamente fue trasladada al Hospital Infanta Elena de la localidad vecina de Valdemoro el examen médico confirmaba Julian Merz la agresión activa por tanto el Protocolo contra delitos sexuales son pocos los datos que esta mujer que esta víctima podía ofrecer a los agentes de la Guardia Civil que llevan la investigación la víctima sufre un cuadro de estrés postraumático pero sí se ha confirmado que su móvil ha sido también sustraído por estos presuntos agresores la ropa de la chica junto a otras pruebas han sido ya remitidas al departamento de Policía Científica de la Guardia Civil que es el cuerpo que está investigando estos hechos

Voz 0194 03:41 gracias Alfonso a vosotros hasta luego buenas noches venga pues actualizada esta información que nos parecía importante además llevarla al inicio de este repaso de la actualidad Sastre buenas noches vamos con lo de cada día con los brazos y la pancarta las pancartas en realidad

Voz 1071 03:56 porque a mediodía Quim Torra mandaba a retirar las que había en el Palau de la Generalitat en su fachada a favor de los presos al poco mandaba colocar otra en el balcón por la libertad de opinión

Voz 0194 04:06 de expresión y así se escribe un nuevo episodio del sainete de la semana Pau rumbo buenas noches o la bueno ni tú estabas en la plaza Sant Jaume has visto como dos operarios retiraban unas pancartas para por sorpresa poner otras un poquito después

Voz 6 04:19 si las que han sido descolgada serán las que contenían lazos primero amarillos después blancos y rojos la que ha aparecido esta tarde contiene únicamente el texto libertad de opinión y de expresión artículo diecinueve de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por cierto esta última pancarta la han colgado personalmente dos altos cargos del entorno más próximo de Torras su jefe de gabinete y un miembro de su equipo de comunicación los encargados de salir en la fotografía descolgando las primeras pancartas eran operarios anónimos la del lazo blanco cuelga ahora de un

Voz 5 04:50 difícil particular en plaza Sant Jaume en en cualquier

Voz 6 04:52 caso es evidente que la nueva lona busca sortear la prohibición de la Junta Electoral con esta referencia expresa a esa libertad que está recogida en una declaración firmada por España lentes es dejar claro que no es partidista aunque el independentismo y argumentaba que los lazos amarillos no eran partidistas porque implica van decían algo compartido por todo el espectro soberanista incluidos los Comunes por cierto lo que sí ha pedido presidencia hoy

Voz 5 05:15 el comunicado oficial es que los particulares

Voz 6 05:18 sus balcones de lazos amarillos pero volviendo la pancarta su imagen y ha llegado a la Junta Electoral la mandado la Delegación del Gobierno es que estaba obligada a ir pasando parte durante todo el día lo que nos han ido contando fuentes de Mossos de interior y Fiscalía es que el contenido de la pancarta actual están buscado digamos que la policía catalana por ahora no quiere tomar ninguna decisión hasta que lo haga la Junta electo

Voz 0194 05:41 todo esto pavo acaba con un cruce de querellas no la Fiscalía se querellará contra Torra que a su vez se va a querellarse contra la Junta Electoral

Voz 6 05:47 sí lo que tenemos que hacer para entenderlo un poco resume

Voz 1452 05:50 las razones de cada uno Torra en primer luz

Voz 6 05:52 por se querella contra la Junta Electoral porque entiende que ha prevaricado es decir que se ha excedido en sus funciones dice el president que sus actuaciones han sido arbitrarias e injustas por tanto es por la vía penal el delito de prevaricación hay una segunda medida que es un recurso contencioso administrativo que digamos que es preceptivo cuando se quiere anular burocrática mente este tipo de resoluciones segunda querella en dirección opuesta es una que ya estaba medio anunciada por la Junta Electoral que trasladaba a la Fiscalía General del Estado sus sospechas de una posible desobediencia ese serial delito desobediencia también por tanto vía penal de Torra en este caso la investigación recaería sobre un fiscal catalán porque Torres aforado y se le debería juzgar llegado el caso en el Tribunal Superior de Justicia

Voz 1071 06:34 Catalunya veremos qué curso tiene esta querella por desobediencia estaba en Lleida esta tarde a Quim Torra en un acto en el que le han pedido más subvenciones le pedían colectivos de vecinos más subvenciones y el bromeaba con la posibilidad de que le acaben inhabilitado

Voz 7 06:48 su capullos de ha parados las Hitachi en cada entra dos a cuando llegue al Palau todavía puede entrar me parece que me voy a poner a firmar decretos de subvenciones al final de

Voz 0194 07:01 la polémica los que han quedado de nuevo en el centro de la atención pública son los Mossos d'Esquadra

Voz 1071 07:05 si el conseller de Interior ha comunicado a las siete menos veinte de esta tarde la Junta Electoral que el cuerpo policial catalán ya ha cumplido su requerimiento en el plazo que le dieron a las dos y diez antes de que se colocará esta nueva pancarta en Palao cara contaba Pau

Voz 6 07:17 el propio comisario jefe de los Mossos llamativos

Voz 1071 07:20 esta ha escrito a la Junta para comunicarle que el conseller examen dado que cumplieran su instrucción cosa que han hecho y han comprobado que la simbología Se había retirado o que se estaba retirando

Voz 0194 07:30 de hecho en ese escrito el comisario jefe y un añadido que no se ha llamado la atención

Voz 1071 07:33 su último punto concreto donde este comisario jefe dice este cuerpo policial seguirá haciendo comprobaciones de la ausencia de estos símbolos ya que no es descartable escribe el comisario jefe de los Mossos no es descartable que en algún edificio se volviera a colocar los mozos de

Voz 0194 07:49 del tanto Se está hablando en el juicio del Supremo han querido comunicar de inmediato que ellos obedecían las instrucciones que les dan

Voz 1071 07:57 lo que no quita para que se quejen porque este enredo político pone en otra otra vez eso es el foco sobre ellos con el portavoz del sindicato mayoritario de los Mossos con Toni Castejón hemos hablado este mediodía aquí en La Ser en Hora catorce

Voz 8 08:09 eso feliz a todo el mundo es decir a veces hemos ofrecido ataques desde el propio guber por cargas de orden público pues recelo alguna manera a la oposición

Voz 3 08:17 cuando se ha hecho o no se ha hecho algo según ello

Voz 8 08:20 pues han cargado contra los Mossos diciendo que somos policía política quiero decir que aquí todo el mundo nos ha utilizado Si bueno pues una parte pues ya creo que hasta pues estamos acostumbrando pero la verdad es que el cuerpo tiene problemas serios en cuanto a las más reales

Voz 1071 08:36 malestar en los dos malestar también entre los socios de

Voz 0194 08:38 el Govern ellos mismos dijeron tanto en el P de Cat como una Esquerra que aguantaría hasta que se conociera la sentencia del proceso pero en episodios como este PAU

Voz 1452 08:46 evidentes las diferencias en público

Voz 6 08:49 no hay reproches ningún reproche estamos en precampaña y los partidos pues van poco con pies de plomo para no desatar guerras antes de tiempo pero en privado como suele pasar el tono es distinto diferentes dirigentes consultados se preguntaban por ejemplo porqué tanta parafernalia si todo el mundo sabía que esto acabaría como ha acabado el malestar se nota sobre todo en Esquerra pero también en ciertos cuadros de Cataluña recordemos además que esto llega días después de la decisión de Torra recordaréis de ocultar el informe del Síndic a miembros de su propio ese informe en el que el defensor del pueblo catalán

Voz 1071 09:20 recomendado al president retirar los lazos

Voz 6 09:22 durante el periodo electoral

Voz 10 09:27 no

Voz 1071 09:29 en Bruselas preguntas para el presidente del Gobierno para Pedro Sánchez

Voz 1722 09:32 por tanto si algo refleja toda esta polémica que hemos estado viviendo durante estas últimas jornadas es precisamente que el problema en Catalunya no es la independencia es la convivencia Si miramos la crisis en Cataluña de esta manera desde esta óptica pues es evidente que las instituciones públicas tienen que salvaguardar su neutralidad es más que evidente que los líderes políticos en Cataluña independentistas no están garantizando la neutralidad de las instituciones públicas

Voz 1071 10:00 sabía ha dicho la portavoz del Gobierno Isabel Celaá que el Gobierno ha actuado con diligencia ante esta crisis de los lazos la oposición más que a Torra critica directamente a Sánchez por ejemplo Pablo Casado todo lo que está pasando

Voz 10 10:14 no es culpa de Torra

Voz 11 10:17 es culpa de quién le está dejando hacer todo esto que es Pedro Sánchez todo lo que estamos viendo la instrumentalización de las instituciones y que tengan que entrar la fiscalía y que tengan que traen el Supremo el que tenga que entrar la Junta Electoral Central y que estemos hablando de esto en plena campaña electoral en la que nos jugamos el futuro España

Voz 3 10:34 es porque Sánchez quiere que esto esté pasando

Voz 1071 10:37 por ejemplo Alberto

Voz 0926 10:38 pero bueno lo que ha funcionado es el recurso de Ciudadanos en la Junta Electoral porque el Gobierno no ha hecho nada este recurso quiero recordarlo que viene por un recurso que nos da la razón la Junta Electoral porque el Gobierno a España no lo ha hecho por tanto efectivamente el está derecho ha funcionado no quiere decir que hayan funcionado ni los de algunos partidos y el presidente de gobierno en el Gobierno

Voz 1071 10:57 mientras Quim Torra enreda la política el lazos y pancartas la vida real sigue iba produciendo noticias con efectos reales palpables sobre la vida de la gente Nissan plantea despedir se ha conocido hoy platea despedir al menos a cuatrocientos empleados en sus dos plantas de Cataluña donde se ha vuelto a producir el relevo en la titular de la Consejería de Cultura de la que apenas se conocen sus políticas la vida pasa

Voz 0194 11:18 el guber de Torra por no tener no tiene ni presupuestos

Voz 6 11:21 si el Ejecutivo recordemos no llegó ni al llevarlos al Parlament en un enésimo juego con el mensaje los explicaron en la Cámara catalana con una comparecencia de Torra petición propia pero no había nada debe a debatir porque no entregaron las cuentas pero repasemos algunos ejemplos cultura la consellera Borrás se marcha al Congreso tras diez meses en el cargo en los que ha tenido que gestionar un presupuesto pírrico del cero coma siete por ciento del total además que su departamento gasta por debajo de lo presupuestado eso viene siendo así

Voz 5 11:49 en los últimos tres años está él

Voz 6 11:52 el caso que comentabais de Nissan que plantea echar cuatrocientos de sus tres mil trescientos trabajadores entre la Zona Franca Montcada i Reixac esta misma semana también los trabajadores de la sanidad pública catalana han vuelto a amenazar con una huelga ante las condiciones en el en las que trabajan hoy a pararon en diciembre y también esta semana hemos sabido que el riesgo de caer en la pobreza en Cataluña ha vuelto a subir ya afecta a uno de cada cuatro al veinticinco por ciento de los ciudadanos son sólo ejemplos de problemas sociales que el guber tiene ante sus una

Voz 0194 12:20 al menos que aparezca una pancarta Pau cosa que no es descartable gracias y buen fin de semana

Voz 6 12:25 de momento mi pancarta ahora mismo dice que hasta el lunes no me gusta bueno si de aquí a las once y media ves alguna pancarta llámanos por favor luego ya te vas de fin de semana bastante haremos eso está Colón esto venga pues abro abro tertulia

Voz 0194 12:37 ya ya con este sainete de de las pancartas tenía Quim Torra de plazo hasta las tres de la tarde y le había dado la Junta Electoral Central para retirar las pancartas que había en los edificios oficiales de hecho a primera hora de la mañana alguna Conselleria como la de Economía que forma que pertenece a Esquerra Republicana de Cataluña el titular es el vicepresidente del Gobierno opera Pere Aragones lo habían hecho eso no apurado las horas y Quim Torra pero lo que ha hecho ha sido retiraron una pancarta Juan Carlos y al cabo de cinco minutos

Voz 1170 13:07 poner otra sobre lo que pasa que llegados al viernes el hastío es de tal calibre el aburrimiento es totalmente absoluto que verdaderamente es difícil articular una digamos una explicación mínimamente racional la gente tiene que

Voz 5 13:22 escuchándonos sino

Voz 1170 13:24 es más yo yo yo puedo estar hablando hasta

Voz 0194 13:27 dos y medio pero pero yo creo que realmente es complica hay cansancio previo que ya la gente lo siguen con cierta porque realmente además

Voz 1170 13:34 cuando estamos en un nivel de infantilismo de tal calibre que verdaderamente es es difícil incluso encontrarte de una una mínima explicación con este elemento de racionalidad que podemos tener entonces qué va hemos a decir yo creo que hay un elemento por qué esta provocación permanente yo con no de verdad que no lo consigo entender se que es la política que quieren mantener Irak

Voz 0194 14:01 no hay más que la política es el activismo si es

Voz 1170 14:03 de esta de que mientras que estemos dando guerra esto sigue vivo pero se dan cuando no se dan cuenta que están matando al al al la autonomía el el Gobierno de la Generalitat no hace nada es completamente inservible Il yo creo que lo que van a transmitir a una parte importante de los ciudadanos catalanes es que eh bueno este a este marco de de esa república que no existe en lo que en realidad les está ahí llevando a una desaceleración económica extraordinariamente importante que van a empezar a sufrir claro lo que pasa es que no lo van a sufrir quiénes están en el Gobierno ni quién están de los cargos de la Generalitat lo vamos a sufrir la lo las personas y sobre todas las personas más vulnerables en algún momento les pedirán cuentas porque yo creo que ha sobrepasado cualquier elemento incluso de reivindicación independentista nacionalista yo creo que estamos en otro elemento

Voz 0194 14:55 ante la inexistencia de esa república ya además como se ha demostrado en las declaraciones en el juicio de lo ya sólo les queda agarrarse a los lazos ya las pancartas

Voz 1170 15:03 pero realmente es como si fueran niños de cinco años

Voz 5 15:06 sí de hecho yo estaba pensando en una en una metáfora que alude un poco esta cosa de cuento infantil no hay dos interpretaciones posibles una en la que comentamos el traje del Rey desnudo y otra en la que decimos que el rey está desnudo no soy comentamos que el traje el Rey desnudo pues decimos pues lo que en realidad es bastante evidente no que las instituciones no son titulares de derechos civiles que la escritura es instituciones deben mantener la neutralidad los partidos políticos sí que puede expresar su opinión que los lazos amarillos no son símbolos universales en defensa de la libertad de expresión y otras libertades civiles y que esto sería como si no se ahora Pedro Sánchez en Moncloa con de pancartas contra la sólo en los partidos que bueno no lo haría porque también tiene un poquito en el suyo pero pero seguramente sería hacer campaña en contra del PP en un momento pues que no buen momento electoral es decir no no lo podemos pensar ahora se haremos que el rey está desnudo da igual esto se hace para que salga a ruido para generar una cierta confusión entre partido político institución en Cataluña es decir hay una idea de que las instituciones son propiedad de esos partidos y que por lo tanto pueden utilizarlas por precisamente como como como carteles para colgar propaganda electoral no de algún modo bueno pues sé que es un unos una sociología exacta pero cuando se escuchan en los diferentes medios de comunicación las reacciones de la gente que pasa por delante de estas plazas públicas en Cataluña muchas veces no sabían todas

Voz 1170 16:27 pero bueno pues parecía bien incluso la ironía el juego a cambio de pancartas bueno pues ser modo defender y de no

Voz 5 16:34 capitular ante lo que se está sentando en el sentido común de muchas personas como un atentado contra la libertad de expresión no entonces esto es lo peligrosos que es lo que va calando y produce una tergiversación en la comprensión de lo que son los derechos civiles que es lo que verdaderamente es grave esperanza

Voz 1452 16:50 sí yo no sé si seguramente hay muchas personas que están absolutamente convencidas de la misma manera que está convencido o o aparenta estar convencido Torra de fin de la imposibilidad o dificultad de su de practicar su libertad de expresión posiblemente hay muchas personas pero es pero es verdad según nos han ido contando a lo largo del día que la gente que estaba en la en la plaza de Sant Jaume verdaderamente en fino no se sentía atribulada por por el asunto de las pancartas que iban por su lado el resto de la gente que pasaba hiperactiva

Voz 5 17:27 la vida va por otro lado claro va por otro lado no

Voz 1452 17:30 si realmente yo creo que además esta es una aventura sinceramente me parece pueril o como mucho un juvenil que que tiene esa cosa de en fin vamos a dejarlo en juvenil que seguramente me gusta más porque tiene esa cosa de de rebeldía sin causa generalmente no era verdaderamente yo me pregunto qué ha hecho como gobernante como presidente responsable de un Gobierno desde que ha llegado a la Generalitat yo que yo sepa Clemente vosotros tengáis noticia de algo concreto de alguna decisión política que afecte a la vida de los ciudadanos yo desde luego no tengo ninguna referencia por lo tanto me parece que hacer tanto ruido con algo que no va a regalarle nada absolutamente nada a la gente de todo lo demás sea secreto o no haya existido me parece que es el gran fracaso de este de este momento no y además el problema que también es problema desde mi punto de vista de que Cataluña ha perdido brillo no solamente brillos sino aprecio en el resto de España y eso también es muy grave a ver cómo se recompone eso hice vuelve a mirar a Cataluña con la admiración y el respeto que siempre sea militar

Voz 0194 18:44 lo que pasa es que ellos si quieren seguir manteniendo el relato se lo decía antes cuando hablaba Juan Carlos ante una república inexistente hay que agarrarse a los símbolos a los lazos ya ya las pancartas una cosa que me parece muy interesante porque esta alimentación del relato de estas últimas horas ha sido el tema de la libertad de expresión no es que no se están cortando nuestra libertad de expresión de hecho los lazos amarillos son sustituidos ayer ayer ya no me acuerdo si fue ayer que fueron sustituidos por los lazos blancos con la con la banda roja que es la reivindicación de la libertad expresión pero pero me parece importante la gente debería saber debe saber lo que pasa que ahí está la manipulación del relato que la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos tú apuntabas antes no no del poder el poder lo que tiene que hacer es vigilar que esa libertad de expresión que los puedan gozar de libertad de expresión

Voz 5 19:30 es ejerce como garantía para que no haya nadie excluido de la posibilidad de decir lo que bueno pues precisamente aquello con lo que no están conformes los poderes fácticos no pero que los poderes fácticos tengan la capacidad de usar todos sus sus sus poderes para precisamente expresa su opinión y sus intereses pues eso no es libertad

Voz 1452 19:48 es un abuso claro una sobretodo no

Voz 5 19:51 quizá a la pluralidad del espacio público no usa va hay hay algo legítimo en intentar ocupar el espacio público por parte de los activistas con lazos amarillos es una lucha por la hegemonía de una intérprete de la interpretación de un acontecimiento de un periodo histórico como el que estamos viviendo no habría Víctor entre bueno pues si colgar lazos amarillos en calles emplazará en carteles por parte de asociado

Voz 1170 20:11 peones de de individuos de personas me individuales

Voz 5 20:16 pues sería legítimo no legítimo pero yo creo que sí lo es en la medida en que bueno pues funciona como un intento de cambiar de captar la opinión pública pero por parte las instituciones no entonces esta confusión entre institución y ciudadanía es lo que es totalmente ilegítimo

Voz 1170 20:31 sólo ahora hay otro problema no es un no solamente el intento de de apropiarse del espacio propio público si no es el el también el intento de escuchar a los demás de ese espacio público de que la utilización sólo solamente sea exclusivamente sea de quién detenta el poder porque aquí el gran problema perdón no es que sean asociaciones sea iniciativas civiles es que es una después de exitosas puramente institucional el problema es que estamos en el marco de una institución que es la institución representativa de todos los cantarla en esté todos absolutamente de todos que ha abandonado ese concepto de todos los catalanes y exclusivamente quiero representar

Voz 5 21:11 algunos ejemplos lo mismo que les reprochaban al Rey en su discurso no el Rey debe ser de todos los españoles criticó en su discurso en su momento porque no fue representante también de los catalanes que también son españoles dijo no pasillos deben de ocupar esa misma elemento curioso porque

Voz 1170 21:26 indican que la falta de libertad de expresión falta libertad de manifestación y hace una semana se manifestaron en Madrid sí claro

Voz 0194 21:35 pero la prueba más clara de que de que el señor Quim Torra puede puede no se puede expresarse puede reivindicar la independencia en el foro que quiera dentro del marco de la legalidad es la propia manifestación del sábado pero

Voz 1452 21:47 no es que nadie en el disco

Voz 1170 21:49 qué que tienen pleno derecho a utilizar la calle a lo que no tienen derechos apropiarse de la calle son dos conceptos completamente diferente disfrutaba apropiarse

Voz 1452 21:57 en bien de las personas que decir secreto es esa utilización del balcón de la de de la residencia del del Gobierno la Generalitat es verdaderamente bueno con una cosa muy escandalosa teniendo en cuenta que la mitad hay un poquito más de los catalanes por por los datos que tenemos hasta este momento no es no son independentistas por lo tanto a qué juega el presidente de esa manera no luego decía antes yo lo de la la perilla o o fino o la comparsa de la euforia juvenil no sé cuál de las dos cosas es el hecho de que el señor Torra para de jefes defender su idea de su derecho a expresarse va a acude al al artículo diecinueve de la Declaración de los humanos por despreciar el artículo veinte de la Constitución española qué es esa dice exactamente lo mismo ampliado y corregido por tanto en lugar de recurrir a la Constitución que la Constitución claro el lugar decir de acuerdo al artículo veinte de la Constitución Española yo tengo derecho a aunque luego sea discutible que tenga ese derecho para hacer lo que ha hecho pero me parece tan ridículo me parece ofensivo real

Voz 0194 23:10 luego hay hay un elemento que me parece importante que lo destacaba también antes Sastre como vuelven a involucrar Juan Carlos a los Mossos d'Esquadra

Voz 5 23:17 cómo vuelven a poner el foco

Voz 0194 23:20 sobre la policía autonómica catalana del fondo

Voz 1170 23:22 yo creo que es estas semanas de del juicio lo que les ha parecido a muchos de los independentistas es que los Mossos d'Esquadra han tomado una posición un poco digamos no no son de los nuestros no son exactamente de los nuestros Ícaro sólo tienen que evitar a toda costa porque el el discurso puede funcionar sobre la base del monolingüismo nosotros somos esto no admitimos la las divergencias por eso cuando se expresan en términos públicos no hay diferencias entre los partidos en términos internos están a matarse pero claro eso expresión pública tiene que ser porque en el momento en que se rompa ese monolingüismo el proceso ha muerto en en su esencia y eso yo creo que están intentando evitar los juegan hizo infantiles yo no lo voy a discutir pero tampoco tenemos que utilizó el concepto de de infantilismo como una valoración de lo que hacen no no no no no no es el elemento central es introducir un marco de conflicto inherente a la propia estructura vivencia que que hay en Cataluña eso es lo que me parece extraordinariamente grave ya no es que vaya a ser difícil a mi modo de ver coser lo el roto que hay ahora en la sociedad catalana yo cada vez lo veo más difícil sinceramente es viernes quiero ser más optimistas pero cada vez lo veo menos optimista

Voz 0194 24:43 la situación ha llegado al punto que hay una persona que se prodiga poco porque sus temas judiciales pendientes se prodiga poco y habla poco pero hoy Pedro incluso con el tema de los lazos se ha visto obligado a hablar que es Jordi Pujol

Voz 1715 24:55 sí sí el ex presidente de la Generalitat que además en su intervención en Lleida en un acto en el que estaba presente Quim Torra ha tenido un reproche hacia el independentismo la frase de el ex presidente Pujol es esta yo aún no veo que haya demasiada gente que haga algunas propuestas que permitan que la gente se siente ni por un lado ni por el otro es decir que aquí el expresidente Pujol reprocha afea a quiénes lideran ahora el independentismo no estar facilitando el el diálogo los lugares

Voz 0194 25:29 esto con Quim Torra adelante con Quintero durante este año

Voz 1715 25:31 por el XXV aniversario del Consejo Social de la Universidad de Lleida

Voz 0194 25:35 mensajito pues bueno pues a al hilo todavía de Cataluña ya que hablábamos de Jordi Pujol y completar la crónica del día un par de apuntes más

Voz 1667 25:40 lo primero sobre el hijo de Jordi Pujol Oriol Pujol Ferrusola en prisión por el cobro de comisiones ilegales en el caso de las ITV la Generalitat le ha concedido el régimen abierto así que a partir del jueves sólo tendrá que ir a la cárcel para dormir en ella cada noche salvo los fines de semana habrá pasado en total dos meses entre rejas recordemos que está condenado a dos años y medio de prisión tras su pacto con la Fiscalía Anticorrupción que le evitó ser juzgado por un jurado popular

Voz 0194 26:06 el asunto tiene que ver con la declaración de la Junta Electoral Central que anoche no sólo actuó contra Quim Torra

Voz 1667 26:10 también advirtió a la vicepresidenta del Gobierno a Carmen Calvo para que deje de utilizar el tweet oficial del Ministerio de la Presidencia para lanzar mensajes que puedan ser partidistas durante la campaña electoral la portavoz dela respondía hoy desde la mesa del Consejo de Ministros

Voz 12 26:24 en relación a lo que usted me dice de de de la señora dicen de lo que usted me dice desde el Gobierno se atiene a una sola cuestión fue ayer un eh el momento de Linde justamente la separación entre la campaña o no

Voz 0194 26:45 periodo electoral periodo electoral

Voz 12 26:47 por supuesto que el Gobierno atiende en esta cuestión de la Junta Electoral

Voz 1667 26:51 a la ministra de Economía que ha comparecido junto a Cela esta mañana sí ha aprovechado la rueda de prensa para hablar de lo bien que eleva a la economía española y lo mucho que se lo reconocen

Voz 13 27:01 este buen tono ha sido confirmado como he señalado en introducción por parte de inversores internacionales analistas nacionales e internacionales y medios de comunicación de referencia también internacionales que en esta misma semana han publicado diversos artículos señalando lo notable de este proceso de crecimiento y la tendencia positiva de nuestra economía en este ejercicio dos mil diecinueve

Voz 6 27:28 a la vuelta seguiremos con la política y al final lo que les contaremos es después de la presidenta nos va a volver a llevar a Cataluña seguro

Voz 2 27:35 hora veinticinco

Voz 0194 27:38 si buscas hipoteca te viene bien conocer

Voz 2 27:40 gasto notaría gestoría registro buscas hipoteca termina aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 14 27:46 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra las NG punto es

Voz 0564 27:58 tenemos un problema mejora nula hemos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo goteando no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 15 28:07 Ymbro tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre es la solución que necesitas

Voz 16 28:12 fontanería carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 10 28:19 no renovaría Antonio Banderas muy buenos días buenos días

Voz 17 28:23 en que eso yo para merecer esto mi madre salía haciendo de una señora de pueblo que se encuentra con Chus Lampreave entonces lo primero que preguntan ella seas está muerto últimamente y entonces me dijo el torrezno se ahorcó a su mujer de pena también se murió presunta que Torres no era real y la Familia de alto riendo se molestó muchísimo porque estaba enemistado con otra rama de la familia que se enteró a otra

Voz 3 28:45 desde la película que servían de llamaron la atención a mi madre a mi me parece una anécdota verdad

Voz 18 28:52 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 20 29:04 a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco

Voz 3 29:10 tú ves

Voz 21 29:13 hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al la Sergio qué tal estás hora bien tras rodilla ha estado mal pero las muñequitas no la pierde se cuando te pones a enchufar triples Daimiel muchas mandarinas que siga que sigue viendo muy rica no me dices lo contrario cuanto resto noticias al día

Voz 4 29:32 sí ya puede sí lo abandonó el vestuario del Real Madrid ante la mirada de esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias sólo hay pero Yago de Vega también en El Larguero Cadena SER

Voz 3 29:53 la vida tiene al menos una historia algunos otros las Len para unos y otros muchos libros

Voz 0194 30:02 el programa de la literatura es el punto

Voz 3 30:04 partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vida en la madrugada del viernes hasta las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 23 30:13 qué es lo que hay en el interior de todos estos aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 3 30:20 los muchos libros Cadena SER los viernes después del Larguero Ortega Carlos Ortega buenas noches del programa de hoy será muy distinto a los habituales Can Can Las Noches de Ortega Carlos

Voz 4 30:43 también en nuestra obligación móvil Cadena Ser punto com

Voz 3 30:49 bonitas

Voz 4 30:57 las

Voz 0564 31:01 lo que pase

Voz 3 31:09 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido noventa y ocho mil setecientos cincuenta y tres

Voz 4 31:20 sería

Voz 3 31:24 este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al cubo

Voz 0194 31:30 plazo XXL

Voz 3 31:32 puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto Es mañana tienes una nueva oportunidad con el suelo plazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE tengo una nueva temporada

Voz 24 31:56 incluso ridículamente bien

Voz 3 31:59 cada mes dos capítulos de estreno bastante ya disponible en Podium podcast punto com con un nuevo caso

Voz 4 32:08 sí sí

Voz 3 32:09 hacia era pura maldad eran malos la masacre de Columbine criminal con otra León Siminiani

Voz 10 32:22 hola punto com

Voz 21 32:26 perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña vale yo quiero un cierto vale

Voz 23 32:32 pues para ningún respeto pero con una no Becilla de leche

Voz 2 32:34 vale cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 15 32:40 los Toros queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros y Road King Wang Warhol Space situarle en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 3 32:52 cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 32:59 Ángels Barceló y en la tertulia fan

Voz 0194 33:01 Carlos Jiménez María Esperanza Sánchez Gonzalo Velasco en la crónica política ha resultado llamativo el giro del candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado saben que Albert Rivera ha vetado cualquier pacto con el PSOE después de las generales pero en su partido explicaron que ese veto no se extienda día las autonómicas sólo Toni Cantó decidió replicarle en Valencia bueno ahora Aguado lo va a aplicar también en Madrid contra Ángel

Voz 5 33:25 cuando la primera decisión que hemos adoptado por

Voz 10 33:28 la Navidad es que tras las elecciones

Voz 1170 33:30 del veintiséis de mayo

Voz 10 33:32 no gobernará con el Partido Socialista de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad de Madrid han sido yo el que se ha movido ha sido señor Gabilondo el que asume las tesis de Sánchez el que antes de ayer dijo que estaba dispuesto a seguir negociando con los independentistas es decir a volver otra vez a meternos en la rueda de hámster a partir del veintiocho de abril para en lugar de hablar con los partidos más moderados seguir hablando con Torra compuse Puigdemont esto decían

Voz 1667 34:08 hacia Aguado mientras Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP por Madrid muy próxima a Pablo Casado cree que el veto de Ciudadanos a Gabilondo es sólo de palabra que luego se lo llevara el viento

Voz 25 34:17 ya no me parece que no se lo creen ni ellos sí que desde luego tanto en España como en Madrid casi Ciudadanos puede intentará por todos los medios al final pactar con el Partido Socialista lo harán al final y luego dirán que es el mal menor que es la situación que es la responsabilidad como ya hizo por ejemplo el de Rivera con Pedro Sánchez

Voz 0194 34:36 me insiste el PP insiste el propio Casado impedirla ciudadanos que se presente al Senado con el PP para que no se disperse

Voz 1667 34:42 esta mañana precisamente el ex presidente José María Aznar insistía en eso de la unión de la derecha que él ansía que él presume de haber logrado dejaba esta reflexión es donde yo creo que están

Voz 1091 34:55 el secreto de las próximas elecciones generales en España es una elección entre el líder del Partido Socialista Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular Pablo Casado Pedro Sánchez es el candidato de la secesión la secesión será reconocida en España permítame una cosa está produciendo ahora es que se está Molino fenómeno

Voz 26 35:17 sí

Voz 1091 35:18 unificación en el bando de Izquierda secesionista se está produciendo un fenómeno de fragmentación en la parte constitucional si la parte constitucional tiene yo apelo a esa responsabilidad tiene

Voz 10 35:39 truncar su esfuerzo y su voto en torno a un esfuerzo

Voz 0194 35:44 bueno yo les decía que la política hoy nos llevaría otra vez hablar de de Cataluña Gonzalo los argumentos de Ignacio Aguado que con esta solemnidad ha anunciado que no va a pactar con el PSOE de Ángel Gabilondo porque Ángel Gabilondo se ha movido la verdad es que era argumento no hay por dónde cogerlo sí yo espero que se o algo al salir de de del Parlamento

Voz 5 36:08 es verdaderamente llamativo que que elija a una diana como Ángel Gabilondo no Ángel Gabilondo es una persona que lleva el diálogo como identidad como idea como sistema filosófico la concordia la tolerancia incluso la amabilidad no dudar de Ángel Gabilondo y sobre todo traer a la Comunidad de Madrid el debate nacional el debate sobre Cataluña es verdaderamente un atropello es una falta de respeto a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid estaba lo que llama la atención además porque bueno yo no sé cómo Aguado que bueno hasta ahora más o menos mantenía ese perfil centrado moderado que en cierto modo uno puede pensar que en una región como esta tiene cierto futuro porque en un tiempo de división al que está centrado es capaz de templar pues entre los dos extremos no yo no sé por qué demonios habrá optado por competir en barbaridades con con Ayuso y con Vox es que primero no no va a hacer capaz de ser mejor que ellos a la hora de afirmar variedades no sé qué beneficio puede puede conseguir de ello pero además llama la atención de nuevo repito que sea contra la izquierda más

Voz 1452 37:16 realista más segura

Voz 5 37:18 gente con más lealtad institucional y con con más competencia o con más apuesta técnica de todo el ámbito nacional porque tanto Gabilondo cómo voy a decir por extensión porque ha dicho Gabilondo y Errejón son lo mismo bueno Errejón se ha salido de un partido precisamente para apostar por una candidatura con un perfil muy técnico que abandonado ese bueno a esa quizás hipérbole de discursiva nacional populista no con un tratamiento ecologista de región etcétera etcétera contra eso está planteando su guerra cultural contra eso está atrayendo la cuestión del nacionalismo y del independentismo contra Gabilondo contra Errejón no se puede entender realmente es lamentable que un partido que se planteaba como regenerador como virtuoso como con una actitud política dialogante distinta de recuperar los valores de transición se incline finalmente por pactar con los que defienden en que tengamos armas en nuestras casas para defendernos personalmente en lugar de con alguien como baja Don Juan Carlos

Voz 1170 38:14 cabe parece que es una apuesta puramente electoral las las elecciones están ahí las encuestas están ahí y es evidente que hay dos bandos cada vez más claramente delimitados Ike al Izquierda de del del P eso están dos partidos con un porcentaje de votos que si se sigue reduciendo pueden dejar al Partido Socialista solo ciudadano se encuentra en una tesitura de es sin nos inclina uno de ellos se puede quedar en el centro de la nada yo creo que tienen que optar en en en algún momento vemos las encuestas si es que las podemos creer estoy un poco descreído de esto pero sí que parece que hay una cierta fuga de votos de Ciudadanos a Vox este voto digamos un poco irreflexivo que de pronto quiere a cambiar lo que se ha y apuesta por lo nuevo porque el hecho de ser nuevo y que da igual que sea de izquierdas y de derechas de arriba abajo que atrae a un a un público seguramente está en en una posibilidad de de de quitarle tantos votos a a ciudadanos que lo pueda dejar en una situación de inanidad política yo creo que la puesta de agua yo me voy aquí y aquí puedo ser importante porque Le pueden ser los cuatro cinco diez diputados que para el PP pueden ser necesarios para conformar gobierno mientras que la izquierda ciudadanos prácticamente no tienen ningún papel esa quimera de que se va a poder pactar con con Gabilondo es sólo a mi me parece que no es posible es decir Gabilondo va en el tándem con el más Madrid y con Podemos y por tanto hay ciudadanos no tiene ninguna posibilidad ni tiene una base electoral susceptible de y de de de de participar en una alianza externa que extensa perdón con el Partido Socialista o más más Madrid Si Unidos Podemos por tanto me parece que es una pura estrategia política de encontrar un cierto sitio que cada vez se está viendo más reducido esperanza sí pero es desolador si eso es así realmente

Voz 1452 40:22 no hay una mediocridad absolutamente increíble es verdad que hay mucho miedo por parte de de Ciudadanos porque yo creo que Ciudadanos que efectivamente no yo en fin como partido de centro moderado capaz de pactar a derecha e izquierda cuando fuera necesario buen fin pues todo eso todo lo que parecía ha quedado derretido en este camino terrible que lleva la derecha con un miedo tremendo miedo miedo tiene Ciudadanos haciendo esto y miedo demuestra casado haciendo lo que hace miedo demuestra ese señor aparentemente tan seguro ido Toral que es el señor Aznar miedo miedo tienen porque las cosas parece ser que no son que nos las están a ciento del de una manera tan estupenda como ellos presumen es decir ellos en Andalucía que lamentablemente en fin hemos sido los primeros ojalá sirva de vacuna claro pero es que aquí sentado alrededor de una mesa el Partido Popular y Ciudadanos Ian firmado un plan con los señores de Vox y no pueden decir que no lo han hecho porque está ahí lo hemos visto todos no estamos viendo cómo está envenenada la la vida del Parlamento en Andalucía no yo creo que lo de Ciudadanos es verdaderamente lamentable que ha perdido su sitio yo creo que estas alturas tiene perdido su sitio y claro puede hacer cosas como ésta no efectivamente decir de Gabilondo eso que ha dicho el el señor Aguado es una ignominia realmente es posible también que sea que el el panorama político español es tan triste y tan tan bajo de calidad que que en fin cuando se encuentran con un ilustrado tan ilustrado tan realmente ilustrado con un hombre tan absolutamente comedido tan prudente pero tan valiente al mismo tiempo

Voz 0194 42:20 algo de defender pase lo que pase y los

Voz 1452 42:23 mira quién lo mire la idea que él tiene me parece una ofensa inútil estúpida Eaton completamente yo entiendo el argumento de

Voz 5 42:33 Juan Carlos aunque habría que hacer el cálculo porque la última encuesta de Telemadrid que efectivamente le daba un descenso del dos por ciento a ciudadanos se quedaban el dieciséis y al PSOE debe Ángel Gabilondo un veintitrés por ciento Entonces en conjunto rondarían un cuarenta por ciento que no sé cómo se traduciría finalmente en escaños y daría para una mayoría supongo que les daría con Madrid

Voz 1170 42:52 con Unidos Podemos y sacan están en el nueve coma dos y nueve coma tres pero eso puede ser uno o dos

Voz 5 42:58 no no sé así con los dos serias sucediendo bastaría con uno con uno de ellos habría que verlo pero con independencia de eso hay que condenar primero el cinismo Groucho marxista no se note el modo no te gustan los príncipes Moi a los del extremo absolutamente contrarios eso ya debe ser condenable en sí en un partido que además reivindicaba lo contrario pero además es que no sé cómo se va a frenar su caída vale se pueden sentir importantes en un gobierno en el que van a estar pegados al Partido Popular iban a estar plagados discursiva de Vox porque aquí cuando Ciudadanos ha conseguido ser un partido creciente del mismo modo que lo fue Podemos fue cuando ambos consiguieron ocupar la centralidad pero esa famosa que hablo es decir llevar la iniciativa el discurso cuando impusieron el discurso de la corrupción el discurso de la regeneración pero si se incorporan a un discurso que no es el propio evidentemente van a quedar con una mala copia de lo auténtico en ese sentido situarse en ese bloque electoral porque es de algún modo caballo ganador a un futuro les abocar la disolución de pero piensa

Voz 0194 43:58 y además como el argumento es coincidente es que antes y quería detenerme pero como sabía que iba a sacar el tema cuando Pablo Casado dice hoy que quién está haciéndolo de las pancartas es Pedro Sánchez ha dicho si textualmente que nace estos Pedro Sánchez no es no es Quim Torra no no no el que cuelgue descuelga pancartas es Pedro Sánchez Aguado hablando del peligroso separatista que es Ángel Gabilondo escuchamos a José María Aznar diciendo que bueno nosotros la izquierda son los que van a provocar que la secesión sea reconocida en España es decir extendiendo el mantra de de de de la del vínculo entre la izquierda y el separatismo

Voz 5 44:37 sabes si seguimos razonamiento lógico el portero de la casa Ángel Gabilondo es culpable de de la del independentismo en Cataluña porque todo el que haya estado por por por contacto indirecto con Pedro Sánchez es independentista que tendrá que ver claro tendrá

Voz 0194 44:52 yo ahí decidí decía una cosa antes Gonzalo Juan Carlos Higuero destacaba también la verdad que me parece importante donde está el debate de las cuestiones autonómicas de las cuestiones madrileñas

Voz 1170 45:03 no existe claro pero no existe y a mí me gustaría saber si

Voz 0194 45:07 veintisiete cuál porque hoy Ignacio Aguado dice que no quiere saber nada con el PSOE por el tema de la independencia hombre yo si dijera no quiero saber nada porque quieren cerrar colegios porque quieren no sé qué pero el en dependencias del veintiocho de abril

Voz 1170 45:20 elecciones me parece ir a salvo los lazos amarillos nadie sabe lo que se van a hacer los partidos en ningún sitio desde el veintiséis de los que elijan al alcalde si el alcalde está todo en Andalucía generó un elemento que yo creo que es muy importante que es la la idea de que el debate nacional el debate territorial puede tener unos efectos importantes en muchas comunidades autor más y eso es un elemento esencial y además hay otro elemento y me parece que es digamos la explicación de por qué tanto ciudadanos como Vox como el Partido Popular van a insistir en esto es el único pegamento que tienen real es el único pegamento que tiene el Real fuera de eso es muy difícil que ese espectro de centro derecha tenga elementos que que realmente sean comunes porque no no no los tienen y hay por más que lo quieran intentar y lo hicieran articular un discurso eso más divergentes que convergentes salvo en ese tema ese tema y yo creo que en el discurso de nada que me parece enormemente clarificador el elemento esencial es sin Nos presentamos juntos ganamos y nos presentamos separados perdemos la emboscada permanente permanente para que en el Senado se vayan juntos la idea es el Partido Popular has ha lanzado su estrategia de captar tanto a Vox como a ciudadanos a unos digamos de de un efecto más empate ICO hacia Vox y el otro a ejerciendo un efecto arrastre y me parece que en este marco de están teniendo un cierto

Voz 1452 46:55 Esperanza no no es que yo creo que en el fondo y según la estrategia que están desplegando los dos partidos tanto ciudadanos como como el Partido Popular y yo creo que tienen miedo tienen mucho miedo no están nada seguros de que bayana a poder tener un buen resultado electoral porque si estuvieron seguros no darían buscando en fin por todas partes votos que ese regalaran los votos unos a otros que fueran todos juntos que no vote que no se presente Vox en los sitios donde

Voz 0194 47:27 es que no está recordemos que Casado llegó a decir que no se presentará Vox en las provincias pequeñas que al final la conclusión era votará votar al PP es lo mismo nos presenta

Voz 1452 47:36 bueno ganamos nosotros porque si no no vamos a ganar es yo creo que que tienen miedo los dos partidos tanto ciudadanos como como el Partido Popular bueno yo no creo que vayan a a llegar a un acuerdo antes de las elecciones pero sí pueden después de las elecciones van a acordar incluido incluido Vox por supuesto porque lo han hecho aquí porque no lo van a hacer en el resto de España

Voz 5 47:57 dos que tiende la polarización se abre tradicionalmente llevábamos mucho tiempo desde la época de la crispación del propio Aznar

Voz 1170 48:04 pero ahora ya hemos llegado a una extremo quizás inédito no en escena que Aznar dice que o bien hasta el constitucionalismo o bien está izquierdas acceso a que ya no se puede ser de izquierdas ser constitucional no está están consiga una contradicción entera graves ha agradecido pero el problema es que el Partido Socialista su bloque natural es Unidos Podemos otros partidos independentistas entonces el el el el para sumar

Voz 5 48:28 la lógica de de un posible gobierno del PSOE es eso fuera de eso no tiene ninguna posibilidad de llegar al Gobierno el el otro lo que quieres pero Juan Carlos como de toda la vida porque Izquierda Unida Podemos en un trece por ciento es la Izquierda Unida toda la vida y los partidos el PNV ha estado ahí de toda la vida desde el mismo desde el mismo setenta y ocho vaya sea que tampoco es convergencia real pero Convergència no Cataluña

Voz 1170 48:53 calles de déjame que vaya a publicidad

Voz 0194 48:56 ha salido Vox sobre la mesa después iremos al Parlamento de Andalucía con la última con la última de Vox María Esperanza que tú ya te la conoces