Hora 25 (22/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 Cal leninista precisamente con saque de algún modo estamos ante una evidencia que goza de Gonzalo perdona de Intur Moon segundo y la la patronal dio datos el ocho el nueve de marzo por esto que Margaret que hay un amplio consenso acerca acerca de esta cuestión no segundo esto es un síntoma de esto que se viene campismo no por porque emula la estrategia de Trump y sabéis que difundió el bulo de que bueno Obama no se sabía nada de la infancia que era hubiese nacido en Estados Unidos hasta el punto de que Obama siendo presidente tuvo que sacar su partida de nacimiento obviamente era falso pero consiguió generar una sospecha generalizada esto es lo que está pasando aquí tenemos que sacar datos y evidencias pero la sospecha de que

Voz 1452 00:43 bueno cómo va a haber en empresas uno han muerto una mujer con diferentes salario el mismo puesto ya está circulando no esto no es cómo va a haber sino no hay

Voz 1510 00:52 es que es que claro que sí las hay que se hubiera hombres Mar es que cobran pero creo que él

Voz 1452 00:57 afirma no es verdad es mentira

Voz 1 01:00 pero pero ya está circulando la sospecha tercero recordaba yo nuestros estos días en Twitter una imagen que difundió el momento cinco Estel en dos mil catorce que una imagen terrible porque era una estética muy fascista en la que había un obrero llevándose el dedo a los labios decía callados que el periodista escucha porque en momentos en que sabes que no participó en medios de comunicación no les movían redes lo mismo que lo mismo lo lo mismo que Vox Abascal no aparece en los medios de comunicación están haciendo que esto que estamos haciendo aquí nosotros que será en un espacio público con evidencias y con reflexiones y con argumentos tratar de limitar sus excesos parezca ya bueno pues el síntoma de una conspiración contra ellos no aquí todos somos pues un soldado sicarios de poderes fácticos que van contra la verdad no esto es realmente lo que nos pone en una posición difícil lo que está minando pues el consenso que sostiene el espacio público y la deliberación colectiva

Voz 0194 01:54 sé que no se somete con una misma duda no qué fuerza tenemos nosotros con nuestros datos en otras verificaciones sobre el ruido porque al fin y al cabo

Voz 2 02:03 en las redes sociales no tienen filtro es decir

Voz 0194 02:05 la propaganda va directa al ciudadano que es lo que hace que es lo que hace Vox no sé cuánta fuerza tenemos nosotros los medios sobre esto

Voz 1 02:13 es realmente compleja la posición que tenemos que asumir aquí no pero seguramente se traté más de construir verdades no tanto como de descubrir las au desvelar cosas la verdad sino de construir verdades que compita no que se impongan a las que ellos mismos están construyendo es un juego difícil pero de realmente estamos entrando sumar algo que requiere reflexión estamos entrando en una en una verdadera Nueva Era que esto sea posible que no va a haber un cambio no no va a haber un un retroceso no vamos a volver a la función tradicional de los medios de Love tradicional de las mediaciones que ejercían como control ETA

Voz 0194 02:43 Kiko como verificación de todas las informaciones que

Voz 1 02:45 producían de tal manera que tenemos que replantearnos todos que lo es es imposible cumbre de comunicación serio solvente con muchos años de tradición y todo esto sea capaz de articular una estrategia contra el whatsapp

Voz 1452 02:59 es imposible tú recibes un

Voz 1 03:02 claro una cosa de éstas tienden de forma natural a darle velocidad y encima es un vídeo como muy gracioso tal te impacta más hilo tienden a reproducir lo mandas a tus amigos como nos el amigo no va a creerse algo que le ha mandado un amigo y es una estrategia absolutamente ya ya Vox ha superado el el el el ámbito de las redes ya no utiliza Twitter ni tal utilice

Voz 1510 03:24 pero también lo utiliza pero lo que más utiliza es votará por el hecho de la inmediatez de la olla automatismos y además tuvieron una cosa porque a mí me contaba

Voz 0194 03:33 una historia referente esto whatsapp muy directo es decir a al al segmento directo al segmento porque tú puedes indican exacto tu tu tu público objetivo cuál es cuál es tu ayer lo lo lo explicaba muy bien Eduardo Madina no dirigido a los cazadores a los que les gustan los toros a

Voz 1510 03:53 la los agraviados en un divorcio es decir el tienen muy claro los que les puedes decir ustedes son las nuevas minorías que tienen que reivindicar eso eso es el elemento central esta mayoría global lista de hacerlo claro pero ahí la única duda que yo tengo

Voz 0194 04:07 esta gente se queda sólo con la parte porque no se plantea que está votando osea que se queda con la vida

Voz 1 04:14 que ha introducido una cierta idea de la irresponsabilidad del voto el voto no sirve para nada el voto es un ámbito de protesta y evidentemente es un ámbito de protesta y tú puedes votar lo que te dé la gana yo no en jamás me meter en eso pero yo insisto yo por ejemplo a mis alumnos les digo muchas veces votar tiene efectos tiene consecuencias no es un acto donde vas te lo pasas muy bien y un día el voto y se te ha olvidado no tiene consecuencias muchos que piensen que no tiene consecuencias acaban generando un marco de consecuencias que por lo menos ya digo de una legislatura dura

Voz 0194 04:49 pues mira ya que estamos en en reflexión sobre sobre la política que me gusta mucho que hayamos llegado a este punto una reflexión un poco más amplia y alejada de la confrontación partidista

Voz 1667 05:00 esta mañana ha estado en Hoy por hoy el historiador Santos Juliá que presenta su libro demasiados retrocesos hacía este diagnóstico a partir de la base de que los partidos se niegan unos a otros

Voz 1873 05:10 la política sea puesto de tal manera el patio político por de células seis sea puesto de tal manera que por primera vez la distribución en el espacio político de la izquierda y la derecha de en el otro no El adversario con el que tú tienes que negociar necesariamente cuestiones de Estado sino el enemigo al que tienes que les prohíbe se está expresando en un lenguaje extremista que en España es negarle dad al otro al otro que se sienta contigo en el mismo parlamento no eres legítimo eres un traidor eres un filón o eres un franquista eres un fascista tal ese lenguaje ha vuelto pero para aprenderse necesita un lenguaje el lenguaje que se está empleando no

Voz 1 05:59 es un lenguaje

Voz 1873 06:01 de aprender sino un lenguaje de ignorar la Historia

Voz 1667 06:05 problema central de la política española es en este momento Cataluña y Julia aboga precisamente por retomar un gran consenso para lo que hace falta que la izquierda y la derecha estén dispuestas a entenderse el Estado

Voz 1873 06:17 español tiene ante sí una crisis abierta que requiere repetir o reanudar o recuperar la posibilidad mínima de un nuevo consenso constituyente en el sentido de que conduzca una reforma de la Constitución no puede ser que el problema de crisis de Estado que tenemos planteados no puede resolverse sino es con un acuerdo entre derecha izquierda y el camino que ha emprendido la política a partir de la el año doce agravada en el catorce una gravísima en el diecisiete es que izquierda derecha han roto las posibilidades de encontrar un terreno común restaurante a Santos Juliá onza nada es imposible con los políticos que tenemos ahora mismo

Voz 1 07:06 es que en la lógica en las premisas de lo que venimos comentando y de y de los testimonios de Aznar y otros estos testimonios son de un izquierdista que se sitúa fuera de la Constitución sí sí como lo es también Gabilondo es decir el plantear la posibilidad de un acuerdo la posibilidad de consenso de una reforma pues del acuerdo constitucional para introducir variaciones que mejoren un marco de convivencia colectiva eso ya les sitúa fuera no entonces estas el problema cuando de algún modo las posiciones que hasta ahora

Voz 3 07:35 eran neutrales eran universales las del diálogo la la conversación del intercambio las del entendimiento de diferente

Voz 1 07:44 antes se sitúan como como parte de un espectro ideológico

Voz 1452 07:47 no

Voz 1 07:48 entonces esta estrategia es muy difícil de combatir porque si la combates apelando como hace normalmente no a los valores de la Ilustración a los valores de la democracia liberal pues entonces ya te está situando

Voz 1452 07:57 fuera

Voz 1 07:57 porque la comprensión de la democracia liberal que tiene estas personas que tienen estos partidos es como arma arrojadiza es como mecanismo de exclusión del otro entonces bueno esta es la paradoja en la que nos encontramos encerrados claro eso es lo que pasa que si a la derecha por el hecho de ser derecha es fascista pues el diálogo es imposible si la izquierda por el hecho de ser izquierda son peligrosos rojo revolucionaria previstas accionistas es otro problema eh el problema es que también la lógica electoral genera ahí ha generado un problema importante una de las preguntas es por que en España en estos últimos cuarenta años el PSOE y el PP prácticamente no han podido llegar a acuerdos de Estado en los que la inmensa mayoría de los dos partidos eran coincidentes que es lo más extraño porque no se diferenciaban sustancialmente y sin embargo era imposible que articularán estrategias que el permitieran gobiernos más o menos estables apoyados de forma tangencial que tampoco necesitabas coaliciones de gobierno pero de forma tangencial por qué no se ha podido producir ese es el el el tantos no había que conoce muy bien

Voz 1510 09:03 bueno pero quedan algunas por el miedo

Voz 1 09:05 las urnas por la el el hecho de que la democracia era o sea apropiado de unos porque las experiencias democráticas sólo podían ser de una forma

Voz 1452 09:14 el Asetra por miedo a las urnas muy bueno porque se ha ido degradando poco a poco el el discurso y porque se ha ido degradando la el propio ejercicio de de la política porque ve el Parlamento ha acabado siendo un lugar en el que bueno acampado cualquier posibilidad de de expresión por dura y terrible que fuera porque en un momento determinado pues lo que era un consenso de verdad un consenso que fue fructífero que dio una Constitución magnífica y que además sirvió para que se con Se reconciliar a una sociedad que estaba aunque callada absolutamente partida mirándose de un lado una de un lado al duelo al de la otra a ver si se podían reconocer y convivir todo eso ha pasado en este país ha habido un intento absolutamente maravilloso de encontrarnos todos de dejar atrás el tiempo malo y terrible sin perder la memoria pero empezar a vivir de otra manera ha habido un momento en el que esto sea roto absolutamente de todas maneras yo me quedo con lo que leía a propósito en fin de la de la presentación de de toda del libro de Santos Juliá él decía él decía finalmente de todas maneras la democracia española todavía es fuerte bueno que ver si queremos darnos cuenta

Voz 0194 10:46 un último apunte de de la política antes de salir al exterior porque esta mañana Casado han protagonizado un lapsus que seguramente hayan visto en las redes porque se había realizado a gran velocidad a ubicado a Guecho que están Vizcaya en Guipúzcoa lo decía esta mañana en un acto que tenía precisamente en Vizcaya

Voz 4 11:02 el Partido Popular sea la alternativa de gobierno a esos separatistas comunistas y socialistas que están planteando la disolución de la Unidad Nacional hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar Guecho

Voz 0194 11:21 cosas que pasan pero el presidente del PNV Andoni Ortiz

Voz 1667 11:23 Zara ha aprovechado para escribir un tuit que decía lo siguiente definición perfecta de político golondrina aquellos y aquellas que vienen a Euskadi una vez al año en época electoral exclusivamente a la caza de nuestros votos

Voz 1 11:36 si pasa lo que pasa no conocía la presidencia de

Voz 5 11:38 ético golondrina se la compró Andoni Ortuzar salimos al exterior primero Estados Unidos Marta del Vado buenas noches cola buenas noches que el fiscal especial de Estados Unidos para la trama rusa ya acabado su informe no

Voz 1510 11:53 si la investigación de Robert niveles sobre la trama rusa esa gran losa que arrastra la Administración de Donald Trump desde el principio ha llegado a su fin Muller acaba de entregar el informe al fiscal general a William bar y ahora es él

Voz 0738 12:05 es el que tiene que decidir qué hacer con el documento

Voz 1510 12:08 puede ser que sólo de completo al Congreso que es lo que piden unánimemente los congresistas puede ser que haga un resumen del informe que haya información clasificada alegando seguridad nacional y que no se publiquen todas las conclusiones ya que ver también si el fiscal va a dar es el informe a la Casa Blanca o no en el centro de la investigación está Si el equipo de campaña de Donald Trump colaboró de alguna manera con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales de dos mil dieciséis han cometido obstrucción a la justicia con el despido de James como el ex director del FBI con los ataques constantes a la investigación desacreditado diciendo que es la mayor caza de brujas de la historia política de este país

Voz 0194 12:46 Nos se ha dado tiempo a perdona perdona no de inmediato no pensaba que ve has terminado era preguntarte saber alguna reacción de la Casa Blanca

Voz 1510 12:52 sí pues te cuento pero déjame que te diga primero que sabemos que a raíz de esta investigación media docena de de personas del entorno de de Trump entre ellas su jefe de campaña su ex jefe de campaña hay su abogado personal se han declarado culpables por fraude y por otros delitos pero ninguno relacionados con la trama rusa entonces ahora a qué panorama nos enfrentamos bueno pues puede ser que el informe revele delitos federales cometidos por el presidente en ese caso el fiscal general debe decidir si procesa a Trump si sigue la línea que defiende el Departamento de Justicia que dice que solo el Congreso puede procesar aún presidente mientras ocupa su cargo mediante un juicio político otra opción es que Müller no haya trato evidencias de que de trampa ya cometido los delitos que investiga y una tercera opción es que el informe revele delitos que no sean tan graves como para iniciar un impeachment esto haría que la Cámara de Representantes iniciará nuevas investigaciones de que lo hagan las fiscalías estatales como ya está haciendo ola de Nueva York que tiene varias investigaciones abiertas pase lo que pase Ángels esto va a ser una auténtica prueba para las instituciones estadounidenses en juego está la credibilidad de la justicia del sistema de poderes de este país

Voz 0738 14:00 lo único que podemos confirmar en este momento

Voz 1510 14:03 desde que se conozcan las conclusiones es que investigación de Müller ha terminado y que ahora empieza una segunda etapa en esta administración que puede ir desde la absolución del presidente hasta su impeachment me preguntaba

Voz 0194 14:16 pero la reacción de la Casa Blanca que que que haya finalizado el informe lo hemos sabido hace muy poquito no se ha dado tiempo

Voz 1510 14:21 pues de momento la portavoz Sarah Sanders ha confirmado que Trump no ha recibido no tiene el informe el presidente está en mar al agua en su mansión de Florida donde va a pasar allí el fin de semana con su equipo de abogados que la han acompañado Trump abogado estos días porque la investigación se publique de manera íntegra el siempre ha defendido su inocencia ha negado que haya habido colusión entre compañías Moscú iban abra la que ver a partir de ahora cuál es su estrategia la de sus abogados una vez se vayan conociendo el el contenido de éxito

Voz 0194 14:50 ahora nos quedamos a la espera de esa reacción Marta gracias

Voz 1510 14:53 un abrazo buenas noches Dizzy los lazos amarillos

Voz 0194 14:56 cartas de Quim Torra han sido el serial de la semana en la política nacional el serial internacional ha sido el Brexit Griselda Pastor buenas noches hola muy quiso ahora allí en Bruselas sólo quedan los restos de la comisión que ha reunido a los jefes de Estado y de Gobierno salvo May y cuya idea central es la que tú misma nos contabas anoche aquí a última hora que es aclarar los plazos porque se ha agotado la paciencia

Voz 0738 15:16 sí hay mucha frustración por la incapacidad y el Reino Unido de consensuar a nivel nacional y su posición en la negociación pero la novedad que a pesar de este cansancio europeo aquí sí ha decidido eliminar la condición de un voto positivo para otorgar la prórroga es un gesto a los comunes que de facto retrasa en sí mismo dos semanas más la amenaza de una ruptura no pactada porque se da por hecho lo dan por hecho los jefes de Gobierno que May no puede ganar este tercer intento escuchamos al presidente Sánchez

Voz 1 15:50 es que yo creo que la política se tiene que va

Voz 6 15:52 ahora en hechos los hechos hasta ahora son negativos con lo cual

Voz 7 15:56 pues le he ahí hubo juicio inútil fuera de y juego el periodista de la vida

Voz 0738 16:10 sé que le hacía la pregunta en la sala de Prince ahí es que el juego en serio comenzará la semanales de doce de abril cuando en el Reino Unido termine el plazo para decidir si quiere no no quieren ir a las elecciones europeas y esto incluso si vota no al acuerdo que ha negociado mil porque como os decía lo que hay es de momento un retraso y la o la esperanza de que si dicen sí a ese acuerdo abriendo la salida está sea pactada negociada permita llegar a los acuerdos que faltan todavía hasta el veintidós de mayo

Voz 1667 16:43 vamos a recordar que la nueva votación de ese acuerdo en el Parlamento británico sería la tercera oportunidad de May se prevé para la semana que viene esta tarde el número dos del Partido Democrático Unionista acusado la primera ministra de haber capítulo lado ante el Consejo Europeo Theresa May necesita sus votos para sacar adelante el Acuerdo de Salida de la Unión porque parece que todos dejan sola

Voz 0194 17:03 hay cada vez más diputados de su propio partido

Voz 1667 17:05 le piden la renuncia la petición de firmas ciudadanas para parar el Brexit supera ya

Voz 1 17:11 los tres millones de apoyos y si resumía

Voz 0194 17:13 hemos Griselda ahora mismo todo puede pasar salida con acuerdo salida sin acuerdo incluso que no haya salida

Voz 0738 17:20 sí francamente que está Actur perfectamente abierto quizás lo importante saber que hay que borrar el veintinueve de marzo como fecha fatídica en la gente europea porque esa ya no es la fecha de salida del Brexit se retrasa hasta el doce de abril es importante tenerlo claro así Isabel que si al final esta semana contra pronóstico el Reino Unido dice que sí al acuerdo Comellas decir confirma que hay un Brexit ordenado la fecha para esa salida será el veintidós de mayo

Voz 0194 17:50 mientras se produce el desacuerdo sobre el Brexit Griselda hay otro asunto del que empieza a hablarse mucho en Europa y que corre riesgo de pasar inadvertido que es la influencia de China y los países que se incorporan a la Ruta de la Seda es interesante porque precisamente ahora el presidente chino está en Italia viajará a Francia la semana que viene

Voz 0738 18:07 sí hay hay varios problemas este es un debate que ha ganado Macron es su bandera a nivel europeo aunque sea arrastra desde la crisis recordaréis que se exigía a Grecia que que pagará la deuda hay por tanto que vendiera lo público y que quién compraba era China

Voz 1667 18:23 exactamente no un problema que ahora

Voz 0738 18:25 si acepta como tal es un problema por el control de las infraestructuras que al final está empezando a obtener un consenso europeo escuchamos en una cruz en el juego el tiempo de la inocencia copiar terminado digo que pensemos todos lo mismo digo que estamos aquí abriendo este debate decididos a encontrar instrumentos comunes bueno todos lo que está por ver cómo os podéis imaginar ha centrado este tema una reunión bilateral entre Conte y Macron entre Italia y Francia ya porque hay en Italia está el presidente chino con voluntad de firmar un acuerdo de eso que se conoce como la Ruta de la Seda que es muy poco bucólica porque consiste en un sistema Quino para comprar infraestructuras europeas

Voz 0194 19:11 pero un nombre tan bonito como éste Griselda muchas gracias

Voz 0738 19:15 buenas noches hasta luego mientras en Holanda

Voz 1667 19:17 el principal sospechoso del tiroteo en el tranvía de Utrecht ha reconocido que es el autor del atentado en el que mató a tres personas ya ha declarado ante el juez que actuó solo la Fiscalía no explicados la motivación era terrorista porque la investigación continúa abierta por otro lado en Alemania la fiscalía de Frankfurt ha informado de la detención de diez personas porque se sospecha que estaban preparando un ataque islamista

Voz 5 19:40 me saludamos hasta ahora Anna Pardo deberá directora de público muy buenas noches qué tal muy buenas noches como muy bien como cuenta la actualidad público

Voz 8 19:50 pues mire a la contamos desde la perspectiva propia batiendo hace un minuto sobre el tema de la VI Muse abrimos con un reportaje de Pablo Romero muy interesante sobre cómo se plantean las grandes redes sociales principalmente Facebook Twitter VI e su lucha contra Segi News esto estoy hay que subyace otra crisis que yo creo que desde el punto de vista nuestro particular tuyo mío o de compañeras la mesa es importante que es el tema el periodismo no son tanto las redes sociales como la crisis de del periodismo que pasa a un segundo plano es muy interesante en ese sentido porque claro las redes sociales al final donde empieza la responsabilidad dónde termina pues el negocio o donde empieza a su vez en negocio y entonces bueno explicamos muy bien ese tema ahora de cara a las campañas electorales poniendo como ejemplos lo que supone el descubierto Whatsapp para Bolsonaro o trámite fue decisivo por ejemplo eh hay más allá de eso he llevamos también un tema partidista que es el PP y sus listas europeas como González Pons sí Dolors Montserrat como posibles números unos una vez descartadas María San Gil que yo sí que pensé realmente que la edad

Voz 5 21:05 sí pero parece

Voz 8 21:08 que no que lo ha rechazado y luego yo me enteré una entrevista muy interesante que recomiendo con Nancy Fleischer la feminista que nos habla del feminismo del noventa y nueve por ciento muy interesante que lucha contra ese feminismo liberal tan sonado es días por parte de Ciudadanos donde sólo se ocupaba de las mujeres que querían ocupar grandes jerarquías a su vez en empresas y lo ha acceso a los puestos directivos ahora nos habla del feminismo en noventa algo ciento Alonzo el todas las mujeres que están en en situaciones tan complicadas como hemos visto durante todos estos años con la con la crisis de a partir de dos mil ocho

Voz 5 21:48 pues interesantes las apuestas de público para mañana Ana muchísimas gracias hasta luego igualmente

Voz 0194 21:55 Nos quedan las frases Pablo empezamos por las frases de brotes

Voz 1667 21:58 en Argelia que se repiten viernes a viernes pese a que Buteflika renunciara a volver a presentarse a las elecciones lo que ocurre es que aplazado sin fecha esas elecciones miles de personas han marchado por las calles de Argel y de otras ciudades del país para exigir un cambio real en El País que Buteflika gobierna desde mil novecientos noventa y nueve eso sí respeten la decisión de los argelinos y su deseo del cambio no tenemos miedo de ustedes decía este manifestante d'Estrac Mónica del mundo ha pasado y también por EEUU cuyo presidente tuiteo anoche que está dispuesto a reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán un territorio que reclaman también Líbano y Siria trampa ha desatado una tormenta diplomática digamos con frases graves Rusia Irán y Turquía consideran que el anuncio pone en riesgo la estabilidad de Oriente Medio tengamos en cuenta que Trump se verá el lunes con Netanyahu que necesita su apoyo para la campaña electoral israelí en los preparativos de esa cumbre han preguntado al secretario de Estado Mike Pompeo si cree que el presidente americano está en el mundo para salvar a los judíos

Voz 9 23:01 éstas serán sus frases como cristiano que soy y creo que ciertamente es posible nuestra Administración trabaja para asegurar que está democracia de Oriente Medio que es el Estado de Israel permanece confío en que Dios esté trabajando aquí porque

Voz 1667 23:16 de atención a esto los españoles seguiremos cambiando la hora de los relojes dos veces al año pese al revuelo que se armó que cuando la Comisión Europea recomendó dejar de hacerlo y de hecho muchos países se comprometieron a aplicar esa decisión en España van a seguir estudiando lo porque la comisión de expertos que organizó el Gobierno pues no ha llegado a un acuerdo sobre si es mejor o peor cambiar las horas o dejar las cosas como están frases de la portavoz Isabel Cela

Voz 10 23:38 que después de estos meses esta comisión que ha venido trabajando no ha llegado a ninguna resolución concluyente nos hemos vuelto a emplazar a que esto vaya en estudio hasta el años dos mil veintiuno

Voz 0194 23:51 nunca imaginé que sería tan difícil llegar a una conclusión sobre esto adelantaremos la hora adelantaremos Laura la semana que la semana que viene en fin aquel fin de semana que viene Ramoneda

Voz 11 24:02 el dietario

Voz 6 24:07 más

Voz 1150 24:07 de a once días mareando la perdiz en el caso los lazos amarillos no han sido suficientes para el presidente Torra y cuando parecía que la comedia había acabado sus colaboradores cuelgan una pancarta en defensa la libertad de expresión en el balcón de la Generalitat robo la Moraleja el periodista Antoni Bassas al que nadie podrá acusar de inquina con el soberanismo el independentismo escribe no necesita más mártir es lo que necesita es más líderes vio las miradas sentir la violencia la gente mastica odio Éstas han sido algunas de las frases que han dejado los policías en el papel de testigos del juicio sobre el proceso catalán uno piensa que la justicia se ocupa de hecho si se pregunta qué aportan como prueba las sensaciones los sentimientos de qué se trata la de provocar un clima que haga creíble la violencia falta de hechos ha sido el tema de la semana en que el juicio ha superado la jornada veinte parece que va para largo ahora ya ha quedado claro que el juicio seguirá en plena campaña electoral su presencia en la escena pública no será irrelevante en la medida en que se ha incorporado de pleno la sociedad de espectáculo a quién beneficiará el Brexit de nunca acabar con solemnidad la Unión Europea señala dos nuevos hitos en el calendario una prorroga hasta el veintidós de mayo para facilitar las tareas de salidas y el Parlamento británico aprueba al acuerdo pactado o un divorcio abrupto el doce de abril en caso de rechazarlo pero como viene ocurriendo desde que esta historia empezó casi nadie se toma en serio su última tus ya se habla de alargar la prórroga sigue Gran Bretaña acepta participar en las elecciones europeas osea que todo sigue igual siempre hay una excusa para no dar el paso definitivo a la vista el espectáculo los ingleses tiran de su recurso favorito el humor y como ejemplo una viñeta de Vance en el Financial Times en que sería un político que arenga a las masas micrófono en mano dice así no tenemos necesidad de formar parte de una Unión Europea en pleno fracaso podemos fracasar solos

