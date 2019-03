Hora 25 (25/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:14 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 00:24 cómo están muy buenas tardes es la dramática historia que no cesa otra mujer asesinada en España a pesar de los discursos que niegan la violencia machista en nuestro país el número de mujeres muertas a manos de su pareja dobla este año el que se registraba en el mismo periodo de dos mil dieciocho y además bajan la cantidad de víctimas que había denunciado

Voz 1071 00:43 Luis Astre las trece mujeres asesinadas este año sólo una había presentado denuncia el último caso se ha producido hoy en Loeches en Madrid la hija del matrimonio tenía once años tiene once años la niña ha descubierto el cuerpo de su madre sin vida y también el de su padre que se ha suicidado después

Voz 1667 00:57 el alerta el Gobierno Mariola lo de cómo decae entre las víctimas el número de mujeres que piden ayuda si esto

Voz 0259 01:03 no vemos señales de alarma en lo que se refiere a la violencia oculta con el resultado más extremo el noventa y dos por ciento de las víctimas mortales no había denunciado a su pareja o ex pareja no había acudido a la comisaría ni había llamado alguna puerta para salir del infierno son sólo tres meses es verdad pero nunca había sido tan alto este porcentaje era del setenta o del ochenta por ciento así que la pregunta Pablo qué esta pasando el perverso debate de las denuncias falsas de Vox está disuade yendo a las mujeres

Voz 1071 01:35 intentaremos resolver esa pregunta en este hora25

Voz 1667 01:38 por lo demás Vox como el presidente del partido

Voz 1071 01:40 lo Leo le contó al Secretario General el dinero que recibían del número tres de la Fundación Francisco Franco una llamada que hoy les estamos contando aquí en la SER

Voz 4 01:47 pero la llamada del propio detenidos esta mañana te tan llamado y esto por favor que no Soraya Matas

Voz 1071 01:54 millón dijo el presidente del partido en esta provincia ya no lo es tampoco está en el partido Secretario general que he dicho en Hora catorce que la cantidad que recibieron superaba los cincuenta mil euros explicaba porque él se fue de vos

Voz 5 02:06 aquí vender la provincia mostraba a los que siempre han estado en estos en estos quehaceres de las corruptelas y los amigos las personas que están entrando son dirigentes que en su día estaban en en partidos radicales tipo Fuerza Nueva Democracia Nacional en algún en algún caso

Voz 1667 02:25 hoy también les estamos contando que la Guardia Civil investiga presuntos sobornos de la trama Lezo al embajador de España en Haití para que les consiguiera obras de la reconstrucción del país devastado por el terremoto

Voz 1071 02:35 es están acabando las horas ya para que los partidos confirmen sus listas para

Voz 1667 02:38 a las próximas elecciones lo Casado ha fichado a Adolfo Suárez Illana de número dos por Madrid

Voz 1071 02:42 sí sí Morante de la Puebla apoya Vox el PP incorpora la lista a dos toreros a Miguel Abellán ya Salvador Vega

Voz 1667 02:48 por incorporar incorpora hasta ideas que el PP había descartado ya

Voz 1071 02:51 por ejemplo las reválidas de Berto un examen para poder aprobar la ESO Bachillerato y que además esas listas se publiquen publican los resultados para que se vea en qué centros se aprueba o suspende vas

Voz 1571 03:02 la la evaluación pública de conocimientos pública porque lo hace el Estado pública porque ese publica puntualmente para que los padres puedan pasar sobre elección en cómo va al centro para que las autoridades puedan también administrar cómo van esos centros y los profesores

Voz 1667 03:17 del exterior estamos pendientes a esta hora de Oriente Medio mientras Donald Trump recibía a Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca ir reconocía su hegemonía sobre los Altos del Golán

Voz 1071 03:25 el Ejército israelí ha bombardeado la franja de Gaza de hecho sigue ahora mismo el bombardeo

Voz 1667 03:30 la ONU pide moderación ante el riesgo de que se produzca una escalada bélica desde Jerusalén Beatrice con Berry

Voz 6 03:35 en este momento aviones del Ejército israelí están bombardeando diversos puntos de la franja de Gaza

Voz 1510 03:40 todos ellos objetivos militares vinculados al mes

Voz 6 03:43 viento islamista Hamás que gobierna en la franja jamás lo ha confirmado el ataque de esta mañana pero Israel lo considera responsable ya ha prometido una respuesta contundente hasta el momento el Ministerio de Salud palestino habla de un herido en estos bombardeos

Voz 1667 03:58 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:01 buenas tardes la selección de fútbol entrena hasta ahora en Malta donde mañana jugamos partido de de clasificación para la próxima Eurocopa Luis Enrique ha defendido en rueda de prensa la capacidad goleadora de La Roja ya firmado que su selección tiene mejor media goleadora que el Barcelona y el Real Madrid sale al paso de la portada de la revista France Football que afirma que los blancos ofrecerán doscientos ochenta millones el próximo verano para comprar a embate el Madrid desmiente la noticia y afirma que ni se plantea la operación Ike no hará ninguna oferta por Kilian embate

Voz 1667 04:30 si completamos portada con el pronóstico del tiempo Jordi Carbó hola

Voz 0978 04:33 buenas tardes los chubascos y las tormentas que ahora mismo afecta en gran parte del archipiélago canario las próximas horas y mañana irán a menos pero sin desaparecer del todo todavía tendremos algunos pero afectando a menos poblaciones menos rato en la Península y Baleares mañana tiempo parecido al de hoy muchas horas de sol con viento del norte reforzándose en el mediterráneo en el Estrecho girará levanté ir a medida que avance la jornada de mañana cada mes lo hará con más intensidad con más fuerza en el conjunto del país mañana tiempo soleado un poco más de frío a primeras horas de la mañana durante la tan

Voz 0259 05:05 las máximas bajarán en la mitad norte de la península

Voz 0978 05:07 hay Baleares en cambio en el sur todavía algo de calor en el Guadalquivir máximas de más de veinticinco grados

Voz 1667 05:13 hoy sin los titulares pero empieza a Hora Veinticinco Sastre haremos

Voz 1071 05:16 que podremos con Marcos Granado Halcón Juan Carlos Ingelmo en la técnica y Josema Jiménez en la producción empezamos

Voz 2 05:25 a lo vestir Muller con su moto y sabes que es un auténtico experto por su forma de tomar las curvas de freno simplemente por cómo se baja de ella lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes cómo no que salen los expertos por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto es de solo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 7 05:49 la condiciones en línea directa punto com un acompañaban contar

Voz 8 05:53 todos tenemos los mismos vecinos la que nunca saluda el amable el súper amable el que siempre se ofrece de presidente el fanático del taladro también está el típico vecino que te ofrece una nueva línea de móvil a qué es ese no lo tienes si sigue lo tienes porque ahora en Correos también puedes contratar una línea de móvil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos

Voz 9 06:21 llegan por Correos es como estar ahí en la azotea de tu casa y un paracaidista aterrice a tu lado Celia actúa de siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos eso sería

Voz 10 06:34 explicarlo bien que te sientes los encuentros de bienestar no es fácil pero pude venir a uno y comprobarlo Tunis por La Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino a Ana García Siñeriz Daniel Gascón Juan Cruz muchos más disfruta de nuestro

Voz 2 06:54 Paqui especial de habitación doble que incluye paseos Salinero con después que hay degustación de productos de las marismas gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa T en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar

Voz 9 07:08 colaboran Ayuntamiento de Cádiz Unicaja Banco y Loterías y Apuestas del Estado si sueñas lotes

Voz 2 07:16 la Cadena SER

Voz 3 07:19 hora veinticinco

Voz 11 07:25 lo echas a su municipio

Voz 1071 07:26 del este de la Comunidad de Madrid tiene ocho mil quinientos habitantes en el que esta mañana una niña encontrados sin vida los cuerpos de sus padres él el padre el habría matado a ella la madre y luego se suicidó

Voz 12 07:36 por lo visto pues ha sido una niñera a la que ha bajado al establecimiento comercial que está justo debajo de la vivienda para para avisar que se había encontrado a sus padres en ese estado la niña tiene once años hay de de cuatro años la aquí ha sido atendida directamente por los servicios sociales de la Mancomunidad en el Centro Municipal y El niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados

Voz 1071 08:00 era el relato que hacía el alcalde del que SAS confirma la décimo tercera mujer asesinada en España en lo que va de año por la violencia machista Mariola al olvido buenas tardes buenas tardes de quienes como Vox cuestionan este tipo de violencia de género son ya más víctimas que las que se habían producido el año pasado en estas fechas a la puerta decíamos el doble son incluso más del doble más casos Mariola y sin embargo cada vez menos denuncias menos mujeres que piden ayuda en estos tres primeros meses

Voz 0259 08:24 el repunte mortales preocupante trece mujeres asesinadas frente a las cinco del año pasado en el mismo periodo sólo una había denunciado a su verdugo a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género de hemos preguntado si el recurrente debate de las denuncias falsas de Vox puede estar retrayendo a estas mujeres respuesta de Pilar Llop

Voz 13 08:43 no se puede hablar de denuncias falsas cuando vemos que las mujeres denunciando y ello con independencia de los estudios que se hacen por parte de la Fiscalía del Consejo General del Poder Judicial que revelan que es un porcentaje mínimo las denuncias falsas en relación con el nombre de denuncias que se interponen anualmente pero como hablar de denuncias falsas signos está denunciando

Voz 0259 09:07 las denuncias falsas recordamos José Luis son el cero coma cero uno según la Fiscalía las mujeres no denuncian porque minimizan el riesgo por miedo a represalias por vergüenza por dependencia económico emocional porque se culpa a ellas mismas las elecciones anticipadas dejaron sin desarrollar una de las medidas urgentes del pacto de Estado habilitar la condición de víctimas para aquellas que no denuncian con el objetivo de que reciban la ayuda adecuada en todo caso Pilar Llop la recuerda que hay recursos para que den el paso y hace una llamada también a la implicación del entorno familiar

Voz 1071 09:38 que luego derivada de la violencia machista esta también Mariola en la que sufre los niños que como en este caso van a quedar

Voz 0259 09:43 el huérfanos once niños y niñas huérfanos este año ya por culpa de la violencia machista doscientos cuarenta y uno desde que en dos mil trece se empezó a incluir a estos menores en las fichas estadísticas oficiales desde este mes de marzo estos huérfanos tienen derecho por fin a una pensión de orfandad a les garantiza un mínimo de seiscientos euros al mes para paliar la precaria situación económica en la que queda

Voz 1071 10:06 gracias Mariola hasta uno de los últimos consensos desde que ahora que detallaba Mariola de esta legislatura recuerden el teléfono contra el maltrato es el cero dieciséis ya saben que no aparece la factura pero si hay que borrarlo del registro de llamadas del teléfono que el cero dieciséis Se teléfono al que dijo en esta mesa en Hora Veinticinco Rocío Monasterio de Vox que llamaban en su partido haciéndose pasar por víctimas

Voz 14 10:24 un anciano que está maltratado en su casa llame al cero dieciséis Le cuelga el teléfono por el hecho de ser varón eso les preocupa estamos preocupados vamos con esto esto pasa hoy entonces como lo saben qué pasa bueno porque ya hemos llamado aprobarlo entonces edicte a amable

Voz 1071 10:43 los de Vox les estamos contando desde primera hora esas conversaciones entre los que eran los dos máximos responsables del partido en León eran porque ya no lo son celebraban las aportaciones económicas muy valiosas que les ofrecía el número tres de la Fundación Francisco Franco un dinero que les llegaría a través del líder del partido de Santiago Abascal la información la firma Mariela Rubio

Voz 1450 11:01 he recibido la llamada del millón decía en esta conversación telefónica el pasado doce de octubre el líder de Vox en León Carlos Porto Melle a su subordinado

Voz 15 11:09 pero la dio detenidos esta mañana Jaime Alonso al presidente de la Fundación Franco que es natural de León está con nosotros absolutamente sí a ver qué es lo que puede ayudar a lo que es importante el tema de la asignación pisó lo que tienen es la hombre no no hay otro paso adelante nada muy divertido

Voz 1450 11:28 Alonso dice portorriqueño tiene línea directa con Santiago Abascal

Voz 16 11:32 que si estos no no sea que el presidente de la Fundación igualmente

Voz 1450 11:39 meses después de esta conversación los miembros de la ejecutiva de Vox en León se quejaban en el chat oficial del partido de la influencia del portavoz de la Fundación Francisco Franco en ese contexto el presidente de Vox en León aseguraba lo siguiente Jaime Alonso nos va a ayudar en la parte económica algo fundamental para la campaña no estoy dispuesto a renunciar a ayudas que considero pueden ser muy valiosas la ejecutiva fue destituida en febrero tras esta discusión pero no el presidente

Voz 1510 12:05 de Vox en León Carlos Lomeña sin embargo ahora

Voz 1450 12:08 desde hace sólo cuarenta y ocho horas por causas que el partido no ha explicado el líder de Vox en León ha sido sustituido en su país

Voz 1071 12:15 bueno en Hora catorce hemos hablado con una de las personas que aparecen esa conversación con el dimitido ya secretario general José Carlos Rúa de Vox en León daba la cifra de la cantidad de la que estaríamos hablando

Voz 1266 12:26 sí me hizo mención que Jaime Alonso era un un partido que sólo había comunicado la Gerencia de España es porque le decía Jaime Alonso no podía pagar la afiliación porque ya superaría los máximos legales que que la ley establece

Voz 1071 12:44 cantidad hablaba el máximo legal marca cincuenta

Voz 1266 12:47 mil euros ese sobre esa conversación que no al cincuenta mil euros lo que él estaba donando títulos articuladas

Voz 1071 12:52 por cierto Vox en Toledo dice que ha abierto una investigación sobre su militante que perteneció a una organización neonazi y que fue condenado a cuatro años de prisión por agredir a un profesor universitario de Valencia lo contaba hoy la María el partido alega que es un militante

Voz 11 13:05 sólo de base

Voz 1071 13:08 la Guardia Civil está investigando supuestos sobornos de la trama Lezo al embajador de España en Haití que ahora lo es en Angola lo estamos contando hoy en la ser el hombre de confianza de Ignacio González ordeno presuntamente que se pagara al embajador a cambio de contratos en las obras que necesitó el país después de aquel terremoto que prácticamente lo ha sólo en Exteriores en el Ministerio no tiene ningún comentario que hacer de la noticia Miguel Ángel Campos

Voz 1552 13:30 la clave es una anotación manuscrita hallada en un registro a la trama en la que se escribe referido al embajador literal que le pagamos para que nos dé un proyecto hilo facturan su padre su hermana los pagos de siete mil doscientos euros anuales o de setenta y dos mil porque hay una transferencia por esa cantidad supuestamente se camuflaba como contraprestaciones al padre de a cambio de artículos de opinión en el diario La Razón los agentes hallan pruebas de la mediación del embajador Manuel Antonio Hernández para que la trama obtuviera contratos por veinte millones de euros en Haití correos electrónicos en los que el hoy embajador de España en Angola muestra sus avances a la mano derecha de González en el canal Edmundo Rodríguez Sobrino este contesta por correo al embajador sospechoso de corrupción Si hubiera más como tú el Comercio Exterior sería una puerta de salida a la crisis literal Exteriores ha declinado cualquier valoración al respeto

Voz 1071 14:23 en Ciudadanos no quieren saber nada de las denuncias de irregularidades en sus primarias a pesar de que no se sepa todavía de dónde vinieron aquellos ochenta y dos votos de más en Castilla y León aquellas primarias de Silvia Clemente ya saben que luego las perdió el caso es que hay cien militantes críticos que están dispuestos a llegar incluso a la Audiencia Nacional si hace falta si el partido no reacciona Óscar García

Voz 1645 14:44 Fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguran no tener ningún tipo de miedo a la posibilidad de que este grupo de militantes entre los que hay concejales cargos locales y regionales del partido presenten una querella ante la Audiencia Nacional como es su intención ellos con un informe jurídico en la mano aseguran que la conducta delictiva es clara y que las primarias no sólo en las de Castilla y León se cometieron los presuntos delitos de falsedad documental corrupción entre particulares revelación de secretos y daños informáticos

Voz 0919 15:10 sin embargo fuentes de la dirección niegan la mayor

Voz 1645 15:13 Irán por cerrado este episodio porque no ha habido dicen anomalías eso sí un grupo de técnicos implementará un nuevo Software y medidas de seguridad según las fuentes consultadas los más de cien militantes que respaldan la querella habían dado de plazo una semana al partido para que diera explicaciones pero viendo que no las habrá analizan ya la forma de presentarla

Voz 1071 15:34 de Ciudadanos dijo el ministro José Luis Ábalos que no les gustaría que votaran en una eventual próxima investidura de Pedro Sánchez lo dijo en el Espanyol este fin de semana que le gustaría de hecho dijo más que recibir los votos de los independentistas hoy le preguntaban a la vicesecretaria

Voz 17 15:50 que el PSOE Adriana Lastra si necesitamos apoyos para gobernar serán en base a nuestro programa de gobierno pero es que en estos nueve meses discúlpeme hemos aprobado veintiocho reales decretos la mitad con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos ojalá pudiéramos llegar a acuerdos con el Partido Popular en temas clave de Estado en asuntos clave

Voz 1071 16:08 una cosa son acuerdos y otro los apoyos venía a decir lastra la crónica de campaña pasa también por Podemos después de la reaparición el sábado de Pablo Iglesias

Voz 0919 16:16 los propietarios de los medios de comunicación privados tienen más poder que cualquier diputado diputada

Voz 1071 16:27 bueno pues la primera propuesta que ha hecho el partido de Podemos desde que volviera Iglesias tiene que ver con los medios con los medios con los partidos políticos ICO los bancos

Voz 1480 16:37 era el detalle quedaba Noelia verá esa nuestra propuesta de hoy proponemos que no se pueda financiar a través de los partidos políticos pero tampoco a los medios de comunicación vamos a abrir un grupo de trabajo para tratar todas esas cosas que creemos que son fundamentales en este país insisto una cuestión de defender un valor democrático y constitucional como el derecho a la información recogido en el artículo veinte de la Constitución ni más ni menos el PP el PP

Voz 1071 16:57 Ariane Prado buenas tardes hola buenas tardes ya guardado hasta el último día para completar las listas con la incorporación de Adolfo Suárez Illana pero también de un par al menos un par de torero

Voz 1667 17:07 sí eso es uno de ellos Miguel Abellán quieran la lista por Madrid aunque todavía no se ha concretado el puesto previsiblemente entre los quince primeros Nos dicen fuentes populares también Salvador Vega Akira en este caso en la lista por Málaga el líder de los populares ha elegido como compañero de ticket electoral a Suárez Illana un número dos que encarna los principios y valores nuevo PP que Casado define como una persona audaz prudente patriota y sobre todo con afán de Concorde encarnando así el legado de su padre él afronta esta nueva etapa agradecido y convencido de lo que va a hacer

Voz 18 17:35 esto no es para bien personal esto no es un orgullo para alcanzar determinadas ambiciones es una vocación de servicio y es el momento de poner lo mejor de un

Voz 1667 17:46 llevo al servicio de los recién casado además ha elegido a una periodista como número tres Edurne Uriarte y a uno de sus referentes económicos Daniel la calle como número cuatro el quinto puesto en la lista lo va a ocupar la presidenta del PP de Navarra Ana Beltrán el sexto Andrea Levy la vicesecretaria de Estudios y Programas de los populares desembarca en Madrid por partida doble en la lista al Congreso y como número dos en la candidatura de José Luis Almeida a la alcaldía de la capital gracias Adrian

Voz 11 18:09 y dieciocho del juicio al

Voz 4 18:14 literalmente dice estáis locos si salís con las cajas

Voz 0919 18:17 para que el elemento objetivo de riesgo no

Voz 4 18:20 sólo lo teníamos los guardias civiles han seguido

Voz 1071 18:22 declarando como testigos agentes de la Guardia Civil que participaron ahora lo escuchaban en el registro la Conselleria de Economía esta gente ha declarado pues eso que los propios Mossos d'Esquadra ha dicho él les advirtieron de que si salían por la Rambla de Cataluña les mataban ha señalado como responsable a Jordi Sanchez entonces presidente de la Asamblea Nacional un teniente ha llegado a decir ya esta tarde que temió ser masacrado en el Supremo está Alberto Pozas

Voz 0978 18:45 sesenta mil personas rodeando la Conselleria el interlocutor de la Guardia Civil no era un mando de los Mossos d'Esquadra a Jordi Sanchez presidente del ANC

Voz 4 18:52 en una reunión que era un poco esperpéntico la voz cantante de seguridad de lo que había fuera la llevaba

Voz 0978 18:58 el señor Sánchez que les ofrecía salidas no seguras por ejemplo un pasillo de voluntarios para salir andando con todo lo intervenido en los registros contra los que estaban protestando trescientas

Voz 4 19:07 toma empujando a donde hay cuatro los trescientos gama cuatro eso está más claro que no es seguro

Voz 0978 19:13 en su declaración Sánchez negó haberse hecho cargo de las labores de seguridad ciudadana hoy uno de los tenientes ha dicho incluso que no fue colaborador

Voz 2 19:25 algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo lo lógico es decir hola seísmo Linke Direct ese supera por primera vez seis meses gratis tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 7 19:45 consulta condiciones el INE directo punto com UCA compañía Bankinter

Voz 19 19:49 el camino ya busca todo

Voz 2 19:53 en generaciones ha dicho el camino desde hace más de mil años has hecho al Camino de Santiago cuándo desde dónde con quién mucho gente como llevas de de las ampollas a quién conociste

Voz 1176 20:08 que transformó te puedes dejarnos tus mensajes de voz en el del programa

Voz 19 20:12 el seis ocho uno cero uno seis siete tres

Voz 0259 20:15 el cabello

Voz 19 20:19 Nos encontramos a partir de la OMS

Voz 2 20:22 Mara Torres Cadena SER desde aquí el días Till vena más perfecto el sábado seis de abril prueba nuestras máquinas aprovecha las ofertas participa en el sorteo de entradas de fútbol en el días Till gana tu jardín Ica Astún descubre como en días style punto es Cadena SER

Voz 3 20:43 hora veinticinco

Voz 1510 20:48 del exterior el escenario más incierto en este momento en la franja de Gaza bombardeada esta tarde por el ejército israelí mientras Netanyahu se reunía

Voz 1071 20:55 la contra ANPE en la Casa Blanca es la respuesta al impacto de un cohete palestino muy cerca de Tel Aviv así que vamos primero a Jerusalén Beatriz de Kun Berry

Voz 6 21:03 durante todo el día los habitantes de Gaza no debatían sobre si habría o no bombardeo israelí sino sobre cuándo se produciría sobre su magnitud la respuesta llegó justo cuando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunía en Washington con Donald Trump aviones israelíes comenzaron a tratar objetivos militares del movimiento islamista Hamás al sur de la franja Se han bombardeado hasta ahora unos diez puntos todos ellos vinculados a esta organización que gobierna en Gaza ya la que Israel considera responsable del lanzamiento del misil la pasada madrugada no obstante la organización no ha confirmado el ataque y ha advertido a Israel de que no cruce la línea roja porque reaccionarán de manera contundente Netanyahu ha avisado de que la respuesta israelí será dura

Voz 1510 21:49 primer ministro se encuentra en plena campaña

Voz 6 21:52 para las elecciones legislativas del nueve de abril la seguridad siempre ha sido un factor clave en las votaciones en Israel sus adversarios también han aprovechado el momento para reprocharle que su política hacia Gaza ha sido blanda y equivocada

Voz 1071 22:06 le ajusta como decimos en la Casa Blanca donde Donald Trump ha hecho oficial lo que ya Twitter hace unos días reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán Trump está exhibiendo realidad euforia después de que la Fiscalía ya saben le haya exonerado de la conspiración con Rusia durante su campaña completamos pues la crónica en Washington con Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 22:24 buenas tardes Donald Trump interpreta el informe como una victoria política el exculpa completamente de los delitos de conspiración con el Gobierno ruso de obstrucción a la justicia el fiscal general William Bart publicó ayer un resumen del informe confidencial de Müller en el que disipa la sospecha de colusión que ha perseguido la administración Trump desde el inicio Müller sin embargo no se pronuncia sobre la obstrucción a la

Voz 6 22:47 justicia delito por el que se iniciaron los impíos

Voz 1510 22:50 Ann Nixon y a Bill Clinton sin embargo el fiscal barrio interpreta que no hay evidencias suficientes para acusar a trámite obstrucción el presidente del Comité Judicial Adler ha pedido al fiscal que comparezca cuanto antes ante la Cámara de Representantes acusándolo de no ser neutral los demócratas quieren que fiscal haga público el informe leer en su totalidad el fin de la investigación de la trama rusa no significa el fin de los problemas judiciales para Trump varias fiscalías estatales investigan las cuentas de sus negocios de su fundación incluso de su toma de posesión y en paralelo se desata una batalla política entre el Congreso y la Casa Blanca que va a marcar la segunda mitad de esta Administración

Voz 1071 23:29 las nueve abordaremos la política migratoria de la Unión Europea y luego la cara B conspiración Sara vítores a la Sara

Voz 0259 23:35 hola qué tal nuestro tanta ahora mismo a Marta del Vado escuchemos este término en Estados Unidos aunque Trump lo niegue dice que no hubo conspiración con Rusia pero también en Reino Unido donde varios ministros y el líder de la oposición parecen estar conspirando para acabar con Theresa May bueno pues desde la historia la música o el cine hoy la conspiración en la clave

Voz 1071 23:53 las claves en las hemos pedido hoy a Fernando Vallespín

Voz 0656 23:55 el voy a hacer una excepción y como noticia elegir una entrevista me refiero en la que Daniel Verdú hace astigitano en El País mismo titular hay que echarse a temblar Salvini Jordan son los políticos más importantes hoy en Europa los dicen pero eso no es más que un pequeño aperitivo lo que resulta ser la declaración sin pelos en la lengua sobre su visión de la política y Eto'o el que le compete como gurú encargado de llevar a nacional populismo lo que espera que sea un resultado espectacular en las próximas elecciones europeas entre otras cosas reconoce que está en contacto con Vox y habla sin tapujos de su visión de la política que hay puntos sobre el populismo buscar la cercanía a la gente corriente soberanía seguridad economía y desde luego un mantiene mismo prefiere un gobierno de camareros un gobierno de abogados no queda nada por decir así que ahora le toca a la otra parte en la que llaman los aburridos partidos de centro buscar argumentos para contrarrestar este discurso se preparen bien porque lo que se avecinan las próximas elecciones europeas va a ser como diría a Sadam Hussein la madre de todas las batallas políticas que no se esperan es al menos lo tienen claro

Voz 1071 24:55 hoy la tertulia con Vallespín Emilio Contreras y Miguel Ángel Aguilar son las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 20 25:07 que actualizarse o partir de ahora venderemos los churros con Quino

Voz 21 25:11 los autónomos no toman decisiones precipitadas porque piensan lo que piensan de Yoigo negocios la fibra con la red que necesitas casi infinitos informa el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 1510 25:24 ha llovido

Voz 1 25:27 hora veinte

Voz 0259 25:29 buenas tardes es la tercera víctima mortal de la violencia machista en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año tenía treinta y nueve años hace poco más de un año hoy su marido la matado y después se ha suicidado tenían dos hijos en común de cinco y once años la mayor ha encontrado los cuerpos a sus padres en la casa ya ha avisado a los vecinos esta tarde el Foro de Madrid contra la violencia machista se ha concentrado en la Puerta del Sol como hace el veinticinco de cada mes Lourdes Hernández es su portavoz no podemos

Voz 22 25:56 dejar de sería la calle deslucida al Gobierno que de verdad cumplan con su de grupo en nuestro derecho en Hoy no nos quiten ni un solo dinero de lo de todos

Voz 0919 26:05 lo que tienen que poner para arreglar este tema

Voz 22 26:08 que el pacto de Estado se cumpla de verdad a la mujer le decimos y no quieren acudir a comisaría que acudan a las asociaciones de mujeres que ya acudiremos nosotras con ella acompañando las pero no podemos seguir permitiendo que la mujer muera

Voz 0259 26:21 Isabel Serra apuesta por confluir con Izquierda Unida y los anticapitalistas de cara a las elecciones del veintiséis de mayo en una entrevista aquí en La Ser en La Ventana de Madrid la candidata de Podemos a la comunidad ha dicho que la de la unidad es la mejor opción para la izquierda

Voz 0268 26:35 es posible yo espero que que sea así eh yo creo que es una responsabilidad de todos que realmente vayamos conjuntamente creo que las personas que nos miran y que nos van a votar no entenderíamos que con un acuerdo tan e importante respecto a las medidas programáticas vayamos por separado

Voz 0259 26:54 y se acercan las elecciones las generales y las autonómicas y municipales los partidos terminan de cerrar sus listas hoy el PP ha confirmado lo que venía siendo un secreto a voces Andrea Levy será la número dos de José Luis Martínez Almeida en la lista del PP al Ayuntamiento

Voz 23 27:08 además dijo que vengo en el sitio en el que me señalan por pensar diferente déjeme decirle que Madrid me siento

Voz 1071 27:15 Levi decía esto aquí

Voz 0259 27:17 en la SER el pasado dieciocho de enero será también la número seis de la lista del PP por Madrid al Congreso de los Diputados en esa lista irá también el alcalde de Boadilla Antonio González Terol ir el PSOE la Comisión Ejecutiva Regional ha dado ya su lista definitiva para Comunidad Ayuntamiento como principales novedades en la lista de Gabilondo está por ejemplo la entrada en el número diez de la hasta ahora portavoz municipal Purificación Causapié y en el cinco el presidente del Círculo de Bellas Artes Juan Miguel Hernández en los puestos de salida estarán también la delegada para la Violencia de Género Pilar Llop o el delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes en la capital Pepu Hernández lleva de número dos a la concejala Mercedes González enseguida vamos con otros asuntos de este lunes pero antes vamos a echar un vistazo a la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 24 28:03 buenas tardes a esta hora tan sólo encontramos complicaciones de entrada a Madrid por la A5 a la altura de campamento en la seis en Majadahonda en la M50 densidad circulatoria en este caso a la altura de Alcorcón en dirección a la A5 en el resto de la red vial de la comunidad de momento se circula sin problemas a así desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo no bajen la guardia y por supuesto moderen la velocidad

Voz 4 28:33 cuando abres la nevera para acoger una ventanita tarta chocolates estas pensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con las reciclado latas bricks y envases de plástico en el americio ayuda a examen

Voz 1 28:46 en el aire limpio recicla Ecoembes

Voz 20 28:50 duración hacían de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid pues ahora todo el mundo da con pajarita las bodas

Voz 2 28:58 con pajarita en los negocios nadie toma decisiones precipitadas porque piensan porque piensan eligen Yoigo no

Voz 21 29:05 adiós la fibra con la red que necesitas y casi infinitos informa en el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 1510 29:12 ha llovido Izquierda Unida ha presentado una querella contra Begoña Villacís por participar en decisiones sobre la Policía Municipal a las que representaba el bufete de abogados de su marido la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento

Voz 0259 29:23 Madrid asegura que la denuncia no prosperará

Voz 1510 29:26 porque ella no tiene competencias en seguridad

Voz 25 29:28 jurídicamente es que siempre es inviable ellos lo saben también como yo no tiene ningún tipo de base uno porque Getxo no era administradora hay dos porque no tengo funciones de gobierno esa es la razón por la que el Ayuntamiento de Madrid no tengo estómago ninguna acción

Voz 0259 29:41 esto ha gustado al de gamos a las ocho y media con dieciocho grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 3 30:03 ahí Hora veinticinco Deportes Jesús

Voz 26 30:11 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos un día más y gracias por escuchar el programa ya sabéis que

Voz 0919 30:17 la semana sigue siendo protagonista la Selección Española de fútbol que mañana juega en Malta el segundo partido de clasificación para la próxima Eurocopa después de que el sábado la selección de Luis Enrique ganase dos uno a Noruega partido de España hizo una buena primera parte pero al final el marcador fue muy ajustado realmente España falló muchas ocasiones y de esa falta de gol le han preguntado hoy al seleccionador a Luis Enrique antes de jugar mañana con Malta el jefe de prensa de la federación son ya pasado unos datos a Luis Enrique sobre la capacidad goleadora de la selección porque sabía que le iban a preguntar sobre el tema yo Luis Enrique ha sacado pecho sobre que el muchísimo gol que tiene su selección

Voz 1336 31:05 ojalá sigamos con esa falta de gol ya puestos a reforzar ese mismo planteamiento tuyo llegamos en los siete partidos que nosotros llevamos como seleccionadores diecinueve goles a favor lo cual significa entre siete partidos dos coma siete goles de media por partido el máximo el equipo más goleador de la Liga española ahora mismo creo que es el Barça ahí hace dos coma seis hombres va a estar faltos de gol no no no pita

Voz 0919 31:32 pero le falta decir Messi en la selección no jugaba Messi a nosotros para que ahora de siete partidos diecinueve goles el Barça lleva la Liga veintiocho partidos setenta y tres goles comparar esas dos media goleadoras es como comparar el tocino con la Estación Espacial Internacional yo entiendo que el trabajo del jefe de prensa Pablo García Cuervo pues es ayudar a Luis Enrique a desenvolverse ante los medios y hay preguntas difíciles pero si le pasa estos datos yace es que el seleccionador viga que la media goleadora de España es mejor que la del Barça estás haciendo quedar mal sobre todo si pensamos que en los últimos tres partidos de la selección de Luis Enrique perdió con Inglaterra perdió con Croacia ganó dos uno a la potentísima Noruega estamos para sacar pecho yo creo que no pero bueno allá cada cual porque Luis Enrique es muy efectiva esta es una de las noticias del día junto con la portada de France Football que hoy a eso de la una de la tarde ha lanzado mundialmente una portada donde aparecían Zinedine Zidane y Kilian en papel y titulaba operación en papel contaba que el Real Madrid va a ir con Zinedine Zidane con doscientos ochenta millones este verano a fichara el chaval del París Saint Germain el Madrid luego nueva contra el Mario Torrejón ha tenido que salir esta tarde a decir que es mentira y que este verano ni se plantea hacer una oferta por Kilian embate aunque bueno hay gente ilusionada con con fichara en papel solamente hay que escuchar vuestros mensajes de Guaro

Voz 1336 33:15 ni yo pues mira lo que me gustaría del mundo te viniera al Real Madrid lo que más me gustaría asalta mi

Voz 27 33:26 ah bueno vaya sobre todo en papel me encanta

Voz 4 33:29 pronto Mino

Voz 27 33:31 Marcelo mi

Voz 19 33:39 y que no será de la galería de que no

Voz 29 33:49 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 30 34:04 juro que precio encima galleguismo de menos más hombre ha dicho ya Meji mejor del mundo llevaba veinte quince minutos de programa inhabilitado nunca me de medicina del mundo me dinero del monto merecimiento al mundo para luego

Voz 29 34:18 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo echar nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 31 34:27 hola a Messi el mejor del mundo pero la selección española de Luis Enrique

Voz 0919 34:31 tienen mejor media goleadora que el fútbol

Voz 31 34:34 Club Barcelona empezamos

Voz 32 34:36 no

Voz 0919 34:47 vamos a Malta donde mañana juega la selección ante un equipo el de Malta que se hizo mundialmente famoso aquel partido cuando encajó doce goles ante España en Sevilla un partido mítico un partido histórico por mucho que quieran decide el partido estaba comprado que se había envenenado al jugador desde Malta doce uno ese doce uno queda para la historia nunca antes fue tan famosa la selección de Malta vamos a escuchar que más ha dicho Luis Enrique en esa rueda de prensa donde ha estado nuestro compañero Javier Herráez antes de jugar mañana ese segundo partido de clasificación hola Javi buenas tardes

Voz 1571 35:23 hola qué tal Gallego muy buenas tardes si Luis Enrique que ha tirado de libreta ha sido un gesto yo desde comparada nadie pero desde Mourinho lo recordaba algo parecido sacar un papel para decir que España tiene mucho gol e también ha hablado de la estadística que es eso sólo estadística que lleva treinta y dos partidos marcando de goles al menos uno por partido pero es que en esos treinta y dos últimos partidos España ha tenido es técnicos tres entrenadores cero títulos pésimo Mundial en Rusia eliminado de la fase final de la liga de las naciones así que la estadística que dejarla lo importante es tener buenas sensaciones y hacer buen papel en los campeonatos y también ha hablado del partido ante Noruega España jugó muy bien mereció más escuchamos a Luis Enrique

Voz 1336 36:06 para mí es incluso mejor partido que el VI cero a Croacia el partido que jugamos hace dos días porque hay muchas menos muchos menos errores hay muchas más acciones buscando ocupar todos los espacios y generando muchas situaciones hay muy buenas acciones de presión después hay muy buena presión alta hay hay muy buen acierto a la hora de colocarnos para el segundo Balón muy contento después en el partido diría un partido que roza el nueve no rozaría porque porque no estuvimos no fuimos efectivos se porque nos faltó un poco de de suerte eso es la línea hay que intentar repetirlo hay que intentar

Voz 1571 36:43 el sí en eso tiene razón España jugó bien es verdad que no es faltó gol pero el gol es muy importante en los campeonatos para conseguir títulos de en lo deportivo en no ensayado nada a puerta cerrada incluso hemos visto tandas de penaltis Sergio Ramos fallaba un curioso lo mete de los partidos y los entrenamientos Muniain lo tiraba de paradigma vamos de Panenka lo paraba Kepa en principio parece que Gaya podría entrar por Alba Rodri por Busquets Bernat por Marco Asensio en cuanto a ese encuentro que tu recordaba el famoso doce uno hidrantes habló a que el partido haya estado gracioso Luis Enrique ha dicho esto como

Voz 1336 37:23 lo vivió él lo celebré como cualquiera de español de esta sala me imagino gritando y cantando Asturias patria querida yo lo recuerdo como una noche de las más bonitas de de mi época de de niños tampoco se veían muchos partidos de pongo la tele pero los que se veían seguirán como se merecía la mira

Voz 0919 37:40 claro que sí es su partido inolvidable para todos los que lo vimos Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 4 37:48 qué tal muy buenas

Voz 0919 37:51 la selección de Luis Enrique tenga mejor media goleadora que el Fútbol Club Barcelona de Leo Messi en la Liga el otro día nos gustó mucho la primera parte de España pero si no tiene el gol termina sufriendo como sufrimos

Voz 33 38:05 sí yo soy muy de acuerdo con todo lo que he dicho Luis Enrique de las virtudes que se le dio al equipo el sábado pasado sólo la faltón pequeño matiz enfrente teníamos un equipo que llevaba tiempo sin perder pero es verdad que casi todos los partidos no suele perder por la mínima y los suele trabajar mucho tácticamente por eso yo me quedo con lo positivo es evidente que con una delantera en la que perdimos fantasmas en ese gol se te presenta son campeonato del mundo campeonato Europeo una fase final tienen mucho más dificultades porque lo que se premia en el fútbol de elite es el gol creo que Luis Enrique debería estar preocupado por la falta de acierto de nuestros delanteros dándoles confianza seguramente el paso hacia adelante pero conviene crecer desde la autocrítica sino desde los papeles la todo lo bueno que hicimos lo reconocemos todos pero symbol en la selección española ante equipos más importantes importantes de equipo más competentes seguramente sufrirá más

Voz 0919 38:54 aunque mañana si todo es normal subiremos la media goleadora porque jugamos con Malta no le vamos a meter doce porque eso ya no existe lo que vamos a incrementar esa súper media goleadora de la selección gracias Romero que mañana nos narrará en Carrusel deportivo y la selección Sub Veintiuno acaba de terminar un partido amistoso ante Austria en Algeciras Cándido Román era como ha sido buenas tardes

Voz 1176 39:18 hola buenas noches bueno pues eh un buen partido de los eh Luis de la Fuente que han ganado por tres a cero con dos goles de Carlos Soler el segundo de bandera ICO un tercero además Roca la salida de un córner que votaba el jugador del Villarreal lleno en el Nuevo Mirador donde siete mil quinientas personas han disfrutado de este último preparatorio frente a Austria del Rojita

Voz 0919 39:40 son las ocho y treinta y nueve esto es hora25 deportes en la SER el mejor sonido es el del silencio por eso para tu tranquilidad aproveche

Voz 2 39:58 el chequeo gratuito de veinte puntos en tu servicio oficial lleva te una luz el FLA consulta condiciones en sea punto sea contigo que necesitas hoy premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad

Voz 34 40:16 el Corporativas José ha puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes diecisiete de mayo con el patrocinio de Caixabank ir Repsol hola Ana qué tal está

Voz 1071 40:34 muy preocupada

Voz 35 40:35 yendo como esperaba Aíto cómodas Abbas

Voz 2 40:38 desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 0919 40:40 toda la ciudad y conoce esto sólo parar

Voz 2 40:44 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 36 40:50 ser publicidad punto es y en tu negocio a despegar apunta Diana

Voz 2 40:56 punto ves tú tienes alarmen casa si una descritas dirá qué tal es que estamos pensando instalar una alarma cuéntanos podemos al chalet yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 36 41:10 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula una el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 41:30 mañana juega España pero hoy en esa jornada de clasificación para la Eurocopa hay otros partidos importante jugaba campeona del mundo Francia juega la Portugal de Cristiano Ronaldo juega en Inglaterra repasamos todo con Bruno Alemany mola Bruno hola Gallego muy

Voz 0301 41:43 buenas pues si partidos importantes por ejemplo el que tiene la selección de Portugal que no pudo ganar en la primera jornada ante Ucrania vuelve a repetir partido en casa y juega contra Serbia uno de los gallitos de de su grupo así que necesita la victoria con Cristiano titular juega también el William Carvalho el el Betis en el centro del campo ante una Serbia en la que en no vamos a ver en el día de hoy a Jovi Chea el delantero centro en el que suspira al Barça al final juega micro Beach el del Fulham como delantero centro Etura juega Francia también contra la selección de Islandia el partido empieza también ahora menos

Voz 0259 42:12 los cuarto repite esa pareja de centrales

Voz 0301 42:14 Tití Varane Griezmann evidentemente como siempre en la mediapunta francés que goleó a Moldavia en la primera jornada y una de las mejores selecciones en la primera jornada de esta fase de clasificación para la Eurocopa Inglaterra que ganó por cinco a cero a la República Checa juegan Montenegro una alineación con varios jugadores estrellas de sus equipos en la Premier League abundó arrancar también es en Montenegro Inglaterra

Voz 0919 42:35 marginando la zona mixta del Francia Islandia cuando termine el partido en Saint-Denis Isadora en papel dos mundos preguntándole por la portada de France Football en vez de por el partido ahora hablamos de esa portada de France Football antes un pasito por un amistoso que se juega hoy que enfrenta a Cataluña y a Venezuela Elena de Diego supongo que con Gerard Piqué como gran capitán buenas tardes

Voz 0419 42:58 hola Gallego aciertas bien si ahora mismo están calentando las selecciones de Cataluña hay Venezuela también Gerard Piqué en Montilivi quise van llenando las gradas que se espera que se llenen con catorce mil personas porque ya no quedan entradas juega Cataluña con Edgar Badía en portería defensa para Aleix Vidal Gerard Piqué Marc Bartra y Dídac Vilà centro del campo para Joan Jorba Pera Pons y Alex Granell por bandas Melendi Wolfram y arriba Sergio García quien finalmente no se ha unido a la selección catalana ha sido Xavi Hernández que ayer anunciaba su ausencia debido a sus compromisos con el alza de Qatar Xavi se une así a las bajas de los jugadores del Valladolid Rayo Huesca Watford que tampoco tienen permiso de sus clubes a las nueve vuelve a jugar la selección de Cataluña dos años y medio después de su último partido

Voz 0919 43:40 yo creo que es el primer partido internacional de Piqué desde el Mundial de Rusia cuando la selección porque antes yo diría que sí sí sí bueno recuperando sensaciones en El Larguero juntamos como ellos el partido y si le han preguntado algo a Gerard Pique también en la zona mixta ahí como decía en la zona mixta del Frente Velandia a papel le van a preguntar por esa portada de France Football que ha lanzado esta mañana al medio día donde sale en primer plano una foto del rostro de Zidane en segundo plano una foto del rostro de embate la operación en va P y luego la información dice que el Madrid tiene preparados doscientos ochenta millones de euros para ir a por empate

Voz 0691 44:15 hace dos Mario Torrejón bueno hasta qué tal buenas tardes Gallego sí

Voz 1552 44:18 eso es lo que dice France Football que como viene de la mano de la prestigiosa publicación L'Equipe parece que es imposible que fallen pero pero a veces fallan y en este caso

Voz 0919 44:26 que creen el ramo bueno no lo que cree el Real Madrid sino de puestos

Voz 1552 44:29 en contacto con el Real Madrid que dice que es mentira radicalmente mentira que hay una operación en va P y que se va a gastar doscientos ochenta millones de euros ni siquiera que vayan a presentar una una oferta porque piensan en el club que no va a salir del país Anne Germaine hay que recordar que en Francia no hay cláusulas de recesión

Voz 0919 44:44 si el país no quiere negociar no hay caso

Voz 1552 44:47 no no hay operación de ningún tipo por doscientos ochenta o trescientos dos mil seis queda igual es que no no de ninguna manera de hecho hurgando un poco más en la información que que creo que no sé si publican realmente mañana aunque la tasa visto hoy pero sí que han adaptado con la página web hablaban de unos quinientos mil dejen de Real Madrid preparado para para el fichaje de los cuales cuatrocientos ya los tendrían un poco apartado por así decirlo más contar con unos cien de la venta de Bale todo suposiciones Ike como tú dices doscientos ochenta irían destinados a Mapei en el Real Madrid desmienten rotundamente que haya operación en papel desmienten que vayan a hacer una oferta en va P te dice

Voz 19 45:23 fuera de micrófono por supuesto que siempre

Voz 1552 45:25 va P venga lo que venga el Real Madrid que salgan directamente del país

Voz 0919 45:28 además hay de tenis siquiera lo van a intentar

Voz 1552 45:29 y además es un club con el que tiene especialmente buenas relaciones creen que la información es malintencionada para hacer primero chocaron club con otro segundo cuando eso no suceda porque no va a suceder porque el Real Madrid dice que no va a hacer ninguna oferta e el que no venga al Real Madrid se venda en Francia como Fraga y eso no le gustó nada al Real Madrid

Voz 0919 45:47 los sentimos for my de pero empate va a ser tranquilidad vamos a Valencia porque ayer se jugó un partidazo celebrando el centenario del club las leyendas vivas del Valencia contra jugadores de la selección española Fran Guaita fue un espectáculo tremendo buenas tardes

Voz 0691 46:03 hola buenas tardes Gallego fue precioso una tarde noche preciosa ganó tres la selección española el marcador es importante pero quizá lo de menos en comparación con lo vivido en el campo de Mestalla con más de cuarenta mil personas más que en cualquier partido de Liga este año en primera división con más de doscientos jugadores de todos los tiempos con maño más veterano ochenta y siete años y los capitanes de la actual primer equipo Dani Parejo y Jaume Mas

Voz 19 46:25 Juanjo of Kempes Cañizares

Voz 0691 46:28 Piojo Kily González una fiesta preciosa gallego que el valencianismo recordará para toda la eternidad

Voz 0919 46:33 que celebrar mucho esos cien años segunda división hoy se cierra la jornada con el partido que Juan el Mallorca y el Zaragoza dos históricos de la primera hoy el segunda vamos a ver si hay ambiente Pedro Borrás