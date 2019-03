Hora 25 (25/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1667 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1667 00:18 la llamaron Operación Sofía el nombre de la niña somalí que nació a bordo de una fragata alemana después de que su madre fuera rescatada en aguas del Mediterráneo es la operación militar que puso en marcha la Unión Europea en dos mil quince para intentar combatir la migración hablar y luchar también contra las mafias que trafican con personas desde las costas libias hacia Europa la operación está a punto de terminar se desconoce su futuro así que esta noche queremos hacer balance de lo que se ha hecho en el Mediterráneo en estos cuatro años y situar lo que queda por hacer antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches

Voz 1454 00:50 las noches acaba de concluir un acto del presidente del Gobierno en Málaga es un acto de partido enmarcado en la precampaña electoral allí ha estado Jesús Sánchez adelante buenas noches

Voz 5 00:59 las noches este hereda el primer mitin de campaña tras los roces con la federación andaluza cuenta de la elaboración de esas listas electorales al Congreso y Senado tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz han querido hacer gala de su buena sintonía El presidente del Gobierno anunciado aquí la que quiere que sea su primera medida social si repite la Moncloa después del veintiocho de abril

Voz 6 01:17 una de las propuestas que llevábamos en los Presupuestos Generales del Estado era precisamente es eliminar los copagos farmacéuticos que están expulsando a muchos mayores de la compra si somos elegidos de nuevo el próximo veintiocho de abril de las primeras medidas que vamos a poner en marcha es la aprobación de unos presupuestos sociales incorporen también la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas que tienen menos

Voz 5 01:43 dice el secretario general de los socialistas ante sus militantes que va a ser clave la participación para garantizar futuro porque la abstención supondría involución en referencia a un posible pacto PP Ciudadanos y Vox como ha ocurrido en Andalucía

Voz 1454 01:55 a partir de las diez hablaremos de otros anuncios de las listas termina el plazo de las relaciones de Vox y la Fundación Franco de las primarias de ciudadanos o de la jornada número veintiuno del juicio del

Voz 1667 02:05 haremos novedades de lo que parece un nuevo crimen Machín

Voz 1454 02:08 es una de las líneas de investigación aunque todavía está en marcha porque los hechos han ocurrido esta mañana en la localidad madrileña de Loeches el marido habría matado a su mujer y después se habría quitado la vida la pareja tenía dos hijos de cuatro y once años

Voz 7 02:20 por lo visto pues ha sido la niñera a la que era bajado al establecimiento ya que está justo debajo de la vivienda para para avisar de que había encontrado a sus padres en ese estado

Voz 1454 02:29 el Ejército israelí bombardea se ha destruido la oficina del jefe político de Hamás después de que drones israelíes y aviones de combate dispararan al menos en cinco ocasiones contra la sede la aviación bombardeó otros dos edificios Israel responsabiliza a Hamás del lanzamiento de un cohete de madrugada sobre una vivienda israelí que provocó siete heridos tres de ellos menores la operación israelí con coincidía con la visita del primer ministro israelí Netanyahu a la Casa Blanca donde se ha reunido contra

Voz 0831 02:56 Nights es Estados Unidos reconoce el derecho legítimo de Israel para defenderse estamos tomando una decisión histórica que reforzará la legitimidad de Israel para defenderse ayer un cohete lanzado al corazón de Israel dejó heridas a siete personas incluidos a dos niños Israel no tolerará yo personalmente no tolerar esto mientras hablamos Israel está respondiendo enérgicamente hasta ataque tengo un simple mensaje para los enemigos de Israel haremos lo que haga falta para defender a nuestro pueblo

Voz 1667 03:34 si Venezuela que se ha quedado otra vez a oscuras nada

Voz 1454 03:36 sus Empar de de Caracas según ha podido constatar la Agencia EFE ha interrumpido el servicio del Metro en la capital venezolana los cortes de electricidad electricidad han afectado a otros estados según ha dicho en Twitter el diputado opositor Carlos Valero los problemas se producen sólo tres semanas después de un corte que dejó sin servicio a casi todo el país

Voz 1667 03:54 quitamos a los oyentes a otra propuesta más para esta ahora

Voz 1454 03:57 cada vez deshora vítores un término que seguro da mucho juego hoy con Sara hablaremos de conspiración inspira haremos con

Voz 1667 04:03 Sara ahora la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 4 04:31 hora veinticinco normal

Voz 0554 07:40 Hora veinticinco

Voz 1751 07:42 nada como como pena para las mujeres aquí no hay ningún tipo de seguridad cuando nuestro marido sale de la tienda teníamos miedo a salir de aquí a unos escapamos de la guerra pero aquí la situación es igual de mala tenemos miedo porque aquí hay gente borracha esa gente acusa a las mujeres y a los niños Nos acosan por ejemplo en la fila para recibir nuestra ración de comida ni siquiera podemos ir al baño por la noche va sobre todo los acusadores son hombres solteros

Voz 21 08:08 aquí sufrimos demasiado Jamal ya ya ya

Voz 25 08:15 ella es una de dos estoy muy

Voz 6 08:19 con ante de no hay higiene aquí no instalaciones de higiene y a nadie le importa con las mujeres enfermas nadie Lizarra medicamentos la mayor parte del tiempo llueve y el agua de la lluvia entre la tienda Díaz de que todas las mantas y las ropas no que no nos quejamos de esta situación pero a nadie le importa alguien viene a echar un vistazo a la gente nada nuevo la comida no es comestible es tan mala que la gente enferma el agua de la ducha es muy fría por eso nadie se mucha sólo hay cinco baños para todas estas personas recrearte de higiene los baños están siempre sucios que Anadir imponer habitada esta es la situación a la que nos enfrentamos

Voz 21 08:54 el broche de guías dos de dos

Voz 1933 09:00 tiene sea estas la clínica pediátrica fuera de Murcia tratamos alrededor de ochenta y dos niños por día vemos muchas enfermedades por las condiciones de vida no hay suficientes instalaciones de lavandería duchas de agua caliente para todos en el campamento así que tratamos a muchos pacientes con sarna u otras enfermedades el Ariel por el momento también vemos mucha varicela esto se propaga muy fácilmente porque las personas viven muy cerca unas de las

Voz 2 09:29 o leen Entel vuelva es nada

Voz 12 09:35 bueno aquí estamos vivimos aquí puedes ver nuestra situación no hay agua tenemos que caminar hasta allá arriba algunos de nosotros estamos enfermos no hay baños vivimos en estas caravanas aquí mira a tu alrededor somos diez en esta caravana la gente duerme una encima de otra por la noche nos estamos congelando frío no hay electricidad a veces obtenemos electricidad pero sólo durante dos horas por la noche los servicios son inexistentes por la noche no hay agua en los vamos esta es la situación en la que vivimos

Voz 1667 10:12 estas voces piden paso a dos meses de las elecciones europeas siguen representando la imagen y el testimonio del fracaso de Europa y su política migratoria hay de asilo se acaban de cumplir tres años del acuerdo entre Bruselas y Turquía it doce mil personas siguen malviviendo como acaban de escuchar hacinados en las islas griegas siguen llegando allí

Voz 26 10:33 están afuera del campamento los demás en el poste con tiendas plásticas Paco lluvia pago añade con basura por todos lados con mosquitos Coloradas hay mucha gente que tienen problemas de salud que no pueden salir que Fidel sin Ana agua caliente y tampoco con sin agua que pueden una tomar o no existe y que que estamos en un país europeo de verdad

Voz 1667 11:02 esto es lo que nos contaba este fin de semana en Punto de Fuga el coordinador de Médicos Sin Fronteras en la país en las islas de Samos y quien se llama Antoni ricas pero podemos sumar el testimonio de un compañero que acaba de volver de la isla de Lesbos de visitar el campo de Moria Nicolás Castellano buenas noches qué tal buenas noches Pablo tú que viste allí pues lo que ve como tú decías al fracaso

Voz 1620 11:23 paz

Voz 14 11:24 es un campo de refugiados en Europa en una isla de la Unión

Voz 1620 11:28 P a Grecia en Lesbos que presenta peores condiciones que muchos de los campos que he podido ver en muchas partes del Sahel incluso en los países que rodean a Siria en esta crisis tan larga que sigue exportando personas desplazadas por el conflicto no Moria se habilitó en lo que iba a ser o unas antiguas instalaciones carcelarias para la isla se empezó a construir con algunos contenedores prefabricados algunas tiendas de campaña empezó cada vez más gente recordemos cuatro mil cinco mil personas diarias en dos mil quince Pablo y aquello se convirtió en uno de los peores lugares para llegar y solicitar asilo que tantos años después el problema está en que seguimos teniendo aparcadas a doce mil personas en la isla griega en este caso en Moria hay más de cinco mil quinientas en diciembre llegaron a concentrarse más de diez mil en ese campo de refugiados hay muchas tiendas de campaña alrededor en lo que llaman el Monte de los Olivos y hay por ejemplo Pablo en diciembre morían chico Cameron de frío porque la Unión Europea mantiene a los solicitantes de asilo a los migrantes que quieren acceder al territorio durante muchos meses en en esa situación hay que recordar Pablo que hay hay somalíes hay congoleños ahí

Voz 14 12:37 sirio afgano en los sirios

Voz 1620 12:40 leer de manera más rápida acelerada hacia el continente hacia Atenas sobre todo pero el resto nacionalidades Celestin ahí catorce quince meses nuevas y encontré muchos chicos de Somalia que se quejaban de de la situación y ahora Pablo lo más desesperante nos contaba también la gente Médicos Sin Fronteras en la clínica de memoria escuchamos algunos testimonios es que la gente que acaba de llegar les están dando cita para pedir asilo en dos

Voz 14 13:01 mil veintiuno déjame a Nico que antes de seguir contigo presente en la mesa de análisis que

Voz 1667 13:07 ella está compuesta por Emilio Contreras buenas noches buenas noches y Miguel Ángel Aguilar buenas noches muy buenos y Fernando Vallespín buenas noches qué tal buenas noches en la mesa de producción que hoy se estrena José Luis Sastre atento a la última hora ya los mensajes del programa los de los oyentes que esta noche

Voz 1454 13:23 no están los titulares pero vamos a intentar romperlo justo algo yo creo que sí

Voz 1071 13:26 Lopera en fin me saca todos los oyentes ahora sobre el fracaso de Europa en la gestión de la inmigración después sobre la actualidad política pero ahora nos centramos en este tramo del programa en esta cuestión así que les preguntamos qué les parece que podría hacer Europa en qué ha fallado mensajes notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres ya saben nuestro número de siempre seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres Nico recordó

Voz 1667 13:52 vamos que se cumplen tres años del acuerdo de la Unión Europea con Turquía que balance podemos hacer del resultado de ese

Voz 0554 13:57 exacto de ese acuerdo

Voz 1620 13:59 bueno el balance secretario militarista de aquellos que creen que pagando a terceros estados para que controlen las fronteras exteriores de la Unión Europea podría ser entre comillas positivo según esa visión porque se han reducido considerablemente de la llegada de ciudadanos sirios afganos y de otras nacionalidades a través de la isla griega ya no llegan pues eso en más de medio millón de personas que llegaron en el año dos mil quince a través de esa ruta que salían prácticamente desde las cotas cercanas de Turquía pero el balance no puede ser positivo en la medida que sigue generando Muerte en el que sí llegando cuatrocientas comienza personas de media por ejemplo a la isla de Lesbos la medida en que como denuncia Médicos Sin Fronteras Oxfam Amnistía Internacional se siguen vulnerando los derechos de esas personas lo que nadie se explica es que ese acuerdo y ha supuesto que los solicitantes de asilo o las personas que necesitan protección que llegan a suelo europeo recordemos la isla griega siguen siendo sólo europeo se les ocurre la posibilidad de pedir asilo como podría ser cualquier persona que aterrizara en el aeropuerto de Barajas o aterrizara en el aeropuerto de Charles de Gaulle el derecho de asilo debe ser él

Voz 1667 15:00 lo para todo allá donde se sitúe en cualquier país

Voz 1620 15:02 del planeta estamos viendo cómo este acuerdo está permitiendo que CC

Voz 14 15:08 en esos derechos como denuncian todas estas organismo

Voz 1620 15:11 tienes humanitaria como ha constatado por ejemplo

Voz 14 15:13 agencia de Naciones Unidas como el ACNUR o UNICEF

Voz 1620 15:17 Soria por ejemplo me preguntaba bastante ahí hay más de trescientos niños que han llegado solos los famosos menos ese acrónimo que consiga esos menores que se les criminaliza muchas veces en la contienda política más de trescientos de ellos más de la mitad eran niñas con catorce quince años imagínate la situación de vulnerabilidad de esas personas y esos niños durante meses en contenedores prefabricados en una isla griega sin pasar al continente sin escolarizar y sin tener acceso a los mínimos derechos

Voz 1667 15:42 el fracaso de la Unión Europea se mide también en su respuesta militar de socorro a las embarcaciones en el Mediterráneo Unió Griselda Pastor buenas noches hola buenas noches el próximo domingo expira la prórroga de la operación Sofía puesta en marcha en dos mil quince para desmantelar las mafias que trafican con seres humanos desde la costa africana pero la negativa del Gobierno italiano en concreto de Matteo Salvini a permitir el desembarco de estos náufragos rescatados en en su territorio va parece que acabará con con esta operación finalmente hoy Griselda ha discutido sobre el futuro de esta operación pero sin resultados

Voz 0738 16:15 bueno resolverla la operación Sofía equivale a resolver el problema de los desembarcos de inmigrantes en puertos europeos como sabéis Éste es el juego en el que se ejercita el Gobierno Salvini desde que se ha estrenado en Italia que es un juego muy tenso que ha convertido a los seres humanos en cargamento juego con el que se ha penalizado a las ONGs y que ahora parece que podría conseguir retirar a los barcos militares no en en la práctica Italia tiene la la obligación ley por por por el pacto que se hizo para esa operación de acogerlos pero te los ha dicho que no y los barcos no llegan la Comisión podía intentar un proceso los gobiernos podrían apoyarla pero no es la opción por la que se han decantado ir provisto está en peligro la operación Sofía que hasta hoy ha salvado cuarenta y cinco mil vidas en el Mediterráneo dicen aquí que una alternativa es la formación de soldados da Costa en Libia dicen también que en la práctica las salidas desde Libia ya no merecen el esfuerzo que hay que realizar para esta operación dicen muchas cosas lo cierto es que en estado dos horas más discutiendo el problema significara ninguna solución y que mañana en Bruselas hay una

Voz 19 17:34 nueva reunión movía ingresa la gracias

Voz 1667 17:36 buenas noches cero saludar a Felipe González Morales ex relator especial sobre derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Diego Portales señor González Morales buenas noches

Voz 27 17:50 buenas noches hemos aprovechado su paz

Voz 1667 17:52 a España para participar en el IV Encuentro en Córdoba Ciudad de encuentro y diálogo sobre la migración sobre la política europea de inmigración como la definió usted cómo define usted la respuesta de Europa a este fenómeno de la inmigración en los refugiados es digna para lo que representa el proyecto europeo

Voz 27 18:12 fueron observaciones desde hace años las política europea en esta materia y un término que es la respuesta que suele en el Mediterráneo por ejemplo puede implicar una de las una principios no hubo en esto es que es la persona ser devuelta a países como Libia por ejemplo que está en su derecho humano sólo uno de los puntos el otro aspecto que hemos puesto énfasis autoría tiene que ver con la externalización de las fronteras que de alguna manera se ha sido yo hice una visita a Níger hace algunos meses y allí pudo comprobar cómo efectivamente se ha montado una operación para los efectos de impedir el paso de la mitad norte de Níger he pensado en inmigrantes que vienen de otras partes especialmente el África subsahariana entonces ahí hay distintas a distintos aspectos y el otro tema que nos preocupa también es el discurso xenófobo que sabido instalando en varios países de la Unión Europea dicho esto yo creo que es importante Por otra parte el papel que desempeñó la Unión Europea para el Pacto Mundial al sobrevenir que es el primer instrumento de gran número suscripciones en materia de inmigración en una ceremonia Lotto importando también la incorporación de la remesa solamente nacional de las migraciones Annan tenía de manera de tener una institucionalidad propiamente la materia que antes no existía entonces creo que estos dos últimos son pasos que hay que puedo echar para fortalecer la protección de los derechos humanos en Irán en este sentido también creo que es importante la bosón de España porque España ha sido elegido recientemente como uno de los dos países facilitadores osea a cargo del seguimiento del Pacto Mundial sobre inmigración lo es

Voz 1667 20:19 me hablabas hablabas González de la externalización de las fronteras y en ese sentido me gustaría que escuchará con nosotros las palabras del coordinador de Médicos Sin Fronteras en las islas griegas de chiquillos lo escuchábamos hace un momento de santones ricas le preguntábamos este fin de semana si el plan acuerdo de la Unión Europea con Turquía está orientado en concreto a resolver el problema a resolver este fenómeno a gestionarlo mejor o bien a enviar una un mensaje de disuasión para los inmigrantes que quieran venir aquí esta es su respuesta

Voz 28 20:50 eso es lo que estamos viendo no es posible que Europa no puede exhibir a sesenta la mil personas en conté Enders y no podemos explicarlo de otro modo porque lo están a eso hay tantos lugares en Grecia hay tantos vacíos hoteles hay tantos propietarios de hoteles que quieren recibir dinero de Europa para a poner entonces no sabemos porque lo hacen tardes por los demás que están a en Turquía X son uno casi cuatro millones para que no entran porque la situación es verdad en las Islas es malísimo

Voz 1667 21:36 es decir la intención señor González de Europa es enviar un mensaje a los que quieran venir para que no lo hagan para que no vengan aquí está de acuerdo con eso

Voz 27 21:47 yo creo que ya es mucho de eso efectivamente es un problema cuando se adoptan políticas migratorias que vulneran los derechos humanos pensando en disuadir a otra persona que llegan a un territorio muchas de esas personas en realidad podrían calificar también como refugiado hizo un refugio realmente en el territorio au sea el mismo problema que estamos viendo en Estados Unidos con inmigrantes que vienen desde Sudamérica Centroamérica México se da también otra característica pero se da también en la frontera de la Unión Europea creo quién es el que recalcar que no se puede usar políticamente a los derechos humanos como una manera de soledad de disuadir es la llegada opondrán o solicitan pero de refugios

Voz 29 22:43 SER González dijo que se está haciendo

Voz 1667 22:47 esta están aplicando estas políticas

Voz 29 22:52 son González me oye si me he puesto bueno

Voz 1667 22:56 qué está haciendo que puede hacer Naciones Unidas contra estas olas ideológicas las fábricas del odio contra los migrantes que representan los discursos de Salvini de Donald Trump o de otros partidos populistas en auge

Voz 27 23:08 bueno yo creo que hay una feria están tomando un papel muy activo en esto desde luego los distintos mecanismos venas de derechos humanos la soberanía es que como las que tienen que ver con temas como el racismo extra para la sobre ante el alto la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos yo otras haciendo en la medida que también tengan que ver con la situación de migrantes como en términos de inmigrante o de ONU Mujeres en relación con la situación de las mujeres inmigrantes etcétera en este sentido más importante que la OIM Laurence migraciones se ahora parte de Naciones Unidas de manera que esto se ha cometido de manera sistemática dan ver ahora hay un claro déficit de cumplimiento lo ha estado en materia política migratoria los estado históricamente esto no es nuevo han resistido a abordar políticas multilaterales ceñirse a las normas internacionales en materia de migraciones a pesar de que muchos de los tratados de derechos humanos que han suscrito tiene una aplicación también en materia migratoria creo que en ese sentido el quizás haya adoptado el pacto global es un paso delante ya es muy importante hacer hacerlo efectivo llene sólo hasta luego

Voz 1667 24:30 vamos a seguir atentos Felipe González Morales relator especial sobre derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas gracias

Voz 29 24:37 entonces habrá ya tertulia

Voz 1667 24:39 ya no se Fernando tenemos todos estos elementos sobre la mesa Nos comentaba ahora el relator que ese pacto Mundial efectivamente por la migración que al que se llegaba hace muy pocas semanas pero la la calidad está ahí nos habló también de la externalización de las enteras de la Unión Europea de esa operación de rescate en el Mediterráneo fallida de esos inmigrantes que hemos escuchado hacinados y viviendo en condiciones infrahumanas en las islas griegas esa sigue siendo la respuesta de Europa a día de hoy

Voz 0554 25:07 sí yo creo que que que es muy importante tener

Voz 0656 25:09 en cuenta que una cosa es las suscribir tratados y otra cosa es aplicarlos no uno de los grandes problemas que tiene siempre el derecho internacional es el de su aplicación efectiva y la imposibilidad digamos de recurrir a un poder coercitivo para obligarnos a a cumplirlo cumplir las responsabilidades en las que incurrimos eh yo creo que el problema no es de de ordenamiento jurídico yo creo que está bastante bien y además lo ha dicho relator no está bastante bien especificado creo que el problema es de falta de voluntad política es más yo creo que lo que lo que está ocurriendo es que la política concentrado uno de los temas fundamentales hoy en día no del del conflicto político sobre este tema específico no que es lo que permite que Europa mire para otro lado para no ocurren en las islas griegas pero tampoco le interesa lo que pueda ocurrir lo que ocurrió ya en Italia por ejemplo y una de las consecuencias es realmente que después al final pues tienen en Italia el Gobierno que tienen tampoco interesa realmente qué es lo que pueda ocurrir

Voz 0554 26:14 iré ahora mismo en India en tierra firme en Libia

Voz 0656 26:17 no no sea que nos enfrentamos a ese enfrentamos una especie de vejación de conjunto de responsabilidades que si la Unión Europea como tal unión asumiera asumir de alguna manera eficaz pues tenía una respuesta también en la práctica el problema aquí es que la Unión Europea no tiene

Voz 30 26:36 una voluntad política eficaz porque esa

Voz 0656 26:39 cree además que muchas de esa que no cuenta con la voluntad política efectiva de muchos de los Estados no yo creo que el el el hecho de que Italia esté prohibiendo que puedan que pueden arribar a puertos italianos a inmigrantes o refugiados provenientes de África pues no ha hecho más siempre hablar las cosas no porque realmente además no hay medios para llevarles a otro lugar el la inmensa mayoría en una zona muy central el del Mediterráneo en Lampedusa está desbordada tienen que venía hacia las costas españolas se supone pues casi dos semanas no puede suponer o bien las cosas griegas Grecia también está está superada él me parece que Centro Europa hizo un ejercicio de de responsabilizó acción después de la en el dos mil quince Merkel tuvo la gran suerte de que sus sus vecinos del sur empezaron a construir los muros

Voz 31 27:37 con lo cual ya no hubo

Voz 0656 27:39 esa esa entrada masiva de de refugiados y migrantes que fueron quedando a fía en en

Voz 30 27:47 en Turquía y allí pues llegó a un acuerdo con el Gobierno turco

Voz 0656 27:50 bueno te damos tanto dinero para que tú los esta los jefes allí no entonces eso es lo que ocurrió a mi me parece que es una situación verdaderamente lamentable

Voz 0554 28:01 no es que el problema de fondo está en que Europa tiene pánico a que África se la echa encima es una evidencia que en África no tengo la cifra en este momento viven cientos de millones de personas con un nivel de vida bajísimo con ningún horizonte de mejorar tienen información bastante precisa por los familiares amigos que han emigrado a Europa sino por las televisiones de cuál es la diferencia abismal debe de nivel de vida entre Europa ahí el conjunto de los países africanos están dispuestos a venir aquí como sea incluso Arrieta

Voz 32 28:37 de la propia vida aquí

Voz 0554 28:40 en Europa lo que no existe es el coraje político unificado de decir mire usted solo podemos recibir a tantos íbamos a poner estas por qué pues porque hay una cierta tendencia humanitaria muy comprensible sino a las personas que viene huyendo de la pobreza tenemos que acogerla pero claro es que todo tiene un tope todo tiene un límite y entonces los países que están al norte que son lo que reciben con menos con menos fuerza con menos potencia y por lo tanto con menos dramatismo el los efectos de de esa oleada de inmigración de emigrantes y refugiados fotos de migrantes pues tratan de mirar para otro la bien de pasarle el problema a lo que están en el sur que es el caso de de de Italia

Voz 32 29:22 sobre todo como acaba de recordar Fernando qué es lo que ha ocurrido en Italia porque han mirado para otro lado

Voz 0554 29:29 los italiano han reaccionado de una manera de una manera radical y eligiendo a un señor como Sabino al eso siguiera siendo así corremos el riesgo de que ese problema se extienda se extienda a otros países que no son Italia por lo tanto no se trata de decir bienvenidos todos sino lo que acordemos o lo que acuerden los gobernantes europeos se tiene que llevar a la practica

Voz 30 29:53 la parte que sea eh

Voz 0554 29:56 populares aceptable y en la que en aquella parte que que no lo sea no podemos hacer recibir a todos los que quisieran venir no tenemos medios para hacerle frente a y solamente unas Nazif

Voz 0656 30:08 las mínimos que podemos

Voz 0554 30:10 al aceptar el reto hay que decir que no Hinault mirar para otro lado tratar de ayudarles ahí en fin buscar fórmulas alternativas que son enormemente complicadas

Voz 1667 30:21 Miguel Ángel deja un minuto pero luego te compensó te lo prometo

Voz 0554 30:24 no no de blues yo creo que

Voz 32 30:27 que la cuestión está en que como dicen los farmacéuticos no hay venenos hay dosis que la dosis puede ser venenosas entonces hay que efectivamente a dejar un poquito el fin las emociones y trabajar con datos efectivamente pues en fin a establecer con claridad qué capacidad tenemos de acogida y cumplirla así que todos los países lo hagan no porque si aquí cada uno va quitando sede medio como he visto así también parece Fernando los países de Centroeuropa que han hecho un papel papelón pues entonces no vamos a ninguna parte osea que esa es la cuestión si no queremos vernos en manos de los Salvini Si de toda esta gentuza no quiero iría una cosa cómo está con qué entusiasmo está cooperando para resolver este problema Trump no pero en fin agitando todos los problemas en en Oriente Medio ahora con el Golán calentando a este Netanyahu que necesita muy poquito para echarse a en fin para seguir tirando pólvora luego luego hablaremos de eso

Voz 14 31:44 el Miguel Ángel habíamos pedido la opinión de los de los oyentes ya algunos algunos han nos han enviado sus

Voz 1454 31:50 de gozó del programa mensajes notas de voz efectivamente ya hay consenso entre la audiencia Pablo en el fracaso de la Unión Europea la gestión de la crisis de los refugiados e incluso algunos los vamos a escuchar alertan de las consecuencias de cómo se va abriendo camino el discurso de los poco listo

Voz 31 32:04 yo creo que Europa no ha hecho absolutamente nada con los inmigrantes es pedo que cambie el Gobierno europeo

Voz 14 32:14 yo creo que esto se debe a que realmente te somos incapaces de mantener una generación completa al margen de la guerra del miedo y del odio

Voz 33 32:26 si Europa no ponen practica lo que dice defender estamos dejando un campo muy amplio aseguró mentiras a otras actitudes populistas y xenófobas que preferiría no ver en una Europa que podría ser diferente estos seudo refugiados son los

Voz 34 32:44 Nuevo los nadie Eduardo Galeano nos acordamos hoy de algunos héroes que jugándose la vida durante la II Guerra Mundial hicieron lo posible por salvar vidas hoy un cónsul de cualquier país de la Unión Europea podría dar salvoconductos humanitarios de veinticuatro de cuarenta y ocho horas para garantizar

Voz 35 33:12 a

Voz 0073 33:32 buenas noches llega al Pablo vamos a conspirar en la cara B podríamos hacerlo pero yo creo que con acercarnos al concepto tenemos suficiente para acercarnos lo primero que vamos a ver es salir de España supongo que Estados Unidos hora aunque parece que no hubo conspiración TRAM ha dicho bien claro que no

Voz 2 33:49 pero bueno no muy friki no esperen a Navarra

Voz 0073 33:55 dice no hubo conspiración con Rusia es la cosa más ridícula que escuchado nunca no hubo conspiración con Russian y obstrucción a la justicia ninguna luto fue una completa total exculpación es lo que estaba diciendo Trump y el fiscal especial ha terminado su informe sobre los posibles vínculos entre el Kremlin la campaña de Trump no ha encontrado pruebas de conspiración tampoco entre Rusia pero sí ha dejado abierta la puerta a que exista un delito de obstrucción a la justicia sobre Estados Unidos

Voz 1667 34:24 en Reino Unido podemos hablar de conspiración contra mí también

Voz 0073 34:27 pues de conspiración estamos hablando sí parece ser que varios ministros también líder de la oposición quieren que se vaya porque dicen que es la responsable de haber colocado a Reino Unido en este desastre ella sin embargo erre que erre que no hay más opción que el Brexit

Voz 21 34:41 sobre la mesa esta vez sí

Voz 1454 34:45 dice cualquiera que sea la decisión del Parlamento esta semana

Voz 0073 34:48 deben saber que renegociar el acuerdo de salida no es una opción sobre la mesa

Voz 1667 34:53 pues este es el asunto con nuestro término de la cara BDO y cuál es la definición de la RAE de conspiración

Voz 0073 34:59 pues mira dicho de varias personas unirse contra su superior soberano o particular para hacerle daño también entendimiento secreto entre varias personas con el objetivo de derribar el poder establecido el término conspiración tiene mucho que ver con otros como por ejemplo complot o conjura yo esos palabros de los hizo mucho si la palabra conspiración viene del latín conspira dio con conspiración y entonces está compuesta por con que ese prefijo que indica Unión por el verbo pira haré que es respirar que también es aspirar a algo o algo así que es la unión de los que están respirando lo mismo anhelando lo mismo íbamos ya a Pablo con la primera canción de la noche así es como título en mil novecientos ochenta y tres olé olé uno de sus grandes éxitos luego están las teorías de la conspiración no sí que vamos a hablar ahora mismo pero sí son hipótesis más o menos argumentadas que tienen cierto grado de coherencia pero que no son más que especulaciones y sospechas y hay muchos otros símiles de conspiración de los hablaremos ahora mismo pero escucha algunos símiles que hace Miguel Liaño exmagistrado profesor de Derecho Civil en la Universidad de Granada primero acercado la conspiración a una carretera

Voz 22 36:26 quién de Santa sospechando de conspiraciones por lo general no se han enterado de que existen las carreteras no conozco mejor ejemplo de gran conspiración que una carretera cómo si no puede explicarse que millones de viajeros que quieren ir por ejemplo de Granada a Madrid lo hagan exactamente por el mismo sitio no es que se hayan confabulado que van por el sitio más fácil las conspiraciones más eficaces son así te ponen muy fácil un camino muy difícil de todos los demás

Voz 0073 37:01 pero es que también lo compara con un tablero de ajedrez escucha

Voz 22 37:04 no fascinan las pequeñas invictos a conspiraciones de peones y alfiles para dar jaque el Rey pero no nos damos cuenta de que la verdadera conspiración está en el tablero de juego tienen mandan no están interesados en cada jugada sino en decidir a qué se juega esa es la gran conspiración el tablero la carretera todo aquello que nos hace la vida más fácil su único coste que nos hace mucho más difícil la rebeldía

Voz 21 37:41 interesante no Pablo la gran conspiración lo que nos hace la vida más fácil pero que a la vez nos hace más difícil ser rebeldes

Voz 1667 37:48 los Sánchez León es historiador investigador de la Universidad Nova de Lisboa buenas noches Pablo hola buenas noches antes de nada estás de acuerdo con esta definición del magistrado la conspiración en el tablero de juego en la carretera en lo que nos hace la vida más fácil nos permite ser rebeldes

Voz 19 38:04 bueno yo más me ha llamado la atención de que no realidad de la la la conspiración por lo menos la tradición de la filosofía política de Maquiavelo o más o menos a la revolución porque era un ingrediente esencial de cualquier levantamiento popular insurrección tenía que estar ahí básicamente porque ese asumía que la plebe o el populacho no tenía capacidad intelectual ni moral ni material para digamos urdir revoluciones por sí sola entonces existe esta idea de que tiene que haber una conspiración siempre en juego no de la Revolución Francesa la cosa cambia porque se dignifica al pueblo no a los ciudadanos y entonces obviamente se rompe esa idea de que la conspiraciones lo determinante para derrocar pero en realidad en los procesos de revolucionarios siempre se puede hablar de que existe una conspiración la cuestión es si es lo que es determinante es muy difícil que la una conspiración sino tiene una base social de apoyo llegue a a modificar digamos las estructuras políticas por sí sola salvo situaciones en las que se cierra el sistema político sobre sí mismo y entonces ABC son golpe palaciego llega muy lejos porque lo que no haya una respuesta popular en contra o a favor no no puede haber movilización pela la de clave determinante es quizá la movilización ciudadana vamos de apoyo en este caso lo que pasa de Inglaterra es que los conservadores no no digamos estará una pelea interna entre ellos no

Voz 1667 39:30 que qué medio sus son conspirador para llevar a cabo su conspiración hay alguna regla de oro algunos experimentos que siempre tienen que estar ahí

Voz 19 39:40 tener buenos muchos contactos de decisivos no de interesantes más bien observar la cantidad de conspiraciones fracasadas que se dan a lo largo de la modernidad habría todo un listado de conspiraciones fracasada normalmente se fijaron las exitosas dientes él es terminando un protagonismo al hecho en sí de la conspiración mayor del que ha podido tener en un proceso político más amplio

Voz 0073 40:01 tiradores también habría un listado cuál cuál es destacaría es dudoso tres así los importantes de la historia

Voz 19 40:06 conspirado bueno de la española por ejemplo un conspirador exitosas Prim sin el cual en realidad al al derrocamiento de la monarquía en mil ochocientos sesenta hecho hubiera sido imposible a pesar de que lo que hay es una base social de apoyo muy sólida el punto de que digamos no hace falta el recurso a la violencia pero la conspiración existió sería un gen en fin otro sería Franco dieciocho

Voz 14 40:29 pero claro es la gran

Voz 19 40:31 se unió hoy día ante lo ponen no conspiró

Voz 0554 40:36 se unió al día siguiente la muerte

Voz 19 40:39 si hay algo que define a los conspiradores cuál es el carácter

Voz 1667 40:42 en los define Pablo

Voz 19 40:43 pero bueno yo creo que la tradición tenga algo de razón los conspiradores ser gente que tiene un nivel un estatus social reconocido no suelen ser marginados sociales precisamente son visionarios a menudo que también son arriesgados pero claro por otro lado a menudo son también gente muy insensible a determinados tipos de problemas sociales a la legitimidad y la legalidad que esto digamos podemos decir algo no en pequeño perfil con lo Casamance arreglar lo todo tipo claro bueno Ador casi bruto es obvio

Voz 21 41:18 hay si se abre

Voz 0073 41:37 a este coro de niños Pablo son la Escolanía de la cuadratura del círculo que están colaborando en este tema con Jaume este que canta aquí en un tema de dos mil cinco sacos pira sitio desde el disco el Congreso de los solitario

Voz 2 41:53 eso

Voz 1667 41:55 por Miguel Ángel que te veo muy callado muy agazapado pero tú has tenido que vivir una conspiración lo has tenido que ver muchas muy muy cerca muy cerca

Voz 21 42:06 exactamente la transición semanalmente no estábamos siempre conspirando

Voz 3 42:15 esta es una rueda de prensa después del Consejo de Ministros no volveríamos al frente del Ministerio de Turismo hoy Ministerio de Defensa en una cafetería quizá Aitana que hoy es un hotel hotel se ahí ahí y con con ayuda del Código de Justicia sí es la es fundamental yo tras otros otros elementos auxiliares Nos repartimos las preguntas de como se esperaba más entonces ahora bueno yo creo que entonces sí que era necesario no se votaba ya había que recurrir a a ese procedimiento un poco complicado a día que había que darle vueltas a las cosas buscar siempre lo que sí va a hacer por donde y la escalera de incendios poder ir que fuera mano Pablo no lo hemos hablado pero

Voz 1667 43:05 también en esos lugares en los que se cocinan esas esas conspiraciones también también es importante queda hay un poso histórico

Voz 19 43:13 no de de de yo también sí a menudo bueno no siempre pero emergente en el mundo del la modernidad la masonería cierra puertas pero es un tipo de escenario en el que se pueden producir este tipo de de actividades pero normalmente también hay documentación finalmente claro

Voz 36 43:44 pues el título de esta canción

Voz 0073 43:47 el es vía dice la mirada de la gente que conspira y la verdad es que sí que es el anota uno no cuando está conspirando tiene una mirada algo algo algo replica la mirada así Sarah queremos hacer un repaso de conspiraciones históricas que nos ha mostrado el cine sí que voy a empezar nos habla Fernando ya de brutos no nos vamos hasta Roma para hablar de la primera conspiración de la historia que es la conspiración de brutos contra Julio César

Voz 21 44:11 apretando solo para el Olimpo no está bruto arrodillado hablan por sí

Voz 0073 44:20 esto es la película Julio César de mil novecientos cincuenta y tres el fue asesinado en el idus de marzo que es el quince de marzo además del año cuarenta y cuatro antes de Cristo bueno pues parece ser que invidente ya le había avisado a Julio César le dijo al vidente ese mismo día quince oye que los idus de marzo ya han llegado no el veinte contestó sí pero aún no han acabado entonces Speer en su Julio César de mil quinientos noventa y nueve había incluido ya esa frase que era acuérdate de los idus de marzo bueno pues en dos mil once

Voz 1667 44:49 el estreno una película que lleva sí mismo título

Voz 0073 44:52 los idus de marzo protagonizada y dirigida por George Clooney es esta

Voz 16 44:55 eso es lo que estoy oyendo desde el supermartes sometido muy popular Christian vuestros menos que polvo han tiene muchos detractores

Voz 0073 45:04 las películas que nos trae la historia pues por ejemplo la conspiración para el atentado del veinte de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro contra Adolf Hitler es Valkiria

Voz 37 45:14 alemanes que esta noche me dirijo a vosotros por dos razones la primera para que hoy instigó el país que ha resultado ileso que cunda para que conozca estos detalles de un crimen sin parangón en la historia de Alemania un pequeño grupo de oficiales ambiciosos sin escrúpulos han conspirado para difícil

Voz 0073 45:38 Singer el protagonistas Tom Cruise cuando íbamos con una conspiración más la que terminó con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy año mil novecientos sesenta y tres y la peli JFK

Voz 16 45:48 México hubiera pensado que Kennedy fuera tan peligroso para el sistema fue preso

Voz 2 45:55 es como Birkin

Voz 0073 45:58 esta es una película de Oliver Stone en esta escena al señor X está explicando al fiscal que es Kevin Costner las razones de la conspiración

Voz 1667 46:05 Pablo cuál es la mejor conspiración que sea llevado al cine por el a la mejor película refleja una conspiración tu preferida al menos cuál no recomiendas dice

Voz 19 46:15 el asesinato de tres grandes otros el documental Javier Rioyo eso es una conspiración de otro tipo pero fue derrotado y débil que es lo peor vosotros

Voz 1667 46:25 mis alguna preferida creando

Voz 19 46:28 Emilio yo creo que hay mucha Sturges

Voz 0656 46:30 aspiración muy recientes que además Internet las promueve como fue la del once S del 11M la del 11M Además fue estratégicamente diseñada y la conspiración además y que además fue completamente abierta esa que se presentó incluso no como una conspiración sino como

Voz 19 46:51 con una una digamos

Voz 0656 46:54 como una presentación alternativa de los hechos nunca mejor dicho eso que los hechos alternativos pero no en la LOCE ese todavía sigue circulando hay algún es muy divertidas como la bueno de Kennedy por supuesto pero también la muerte de Marilyn sí sí vive uno vive Elvis qué cosas podemos ir entrando bregar además es que yo creo que

Voz 14 47:15 la la la la reedita ahora es una fuente ilimitada ya tú eres de la conspiración que vamos a terminar con con música a la banda sonora de este tema que hemos elegido para la carrera de conspiración

Voz 0073 47:45 la verdad es que este tema no traído porque yo creo que tengo estaban no los of spring Vega es un tema del año dos mil y vamos a seguir con otros temas con otras músicas para ir términos sobre conspiraciones por ejemplo Alaska y los Pegamoides dos mil seis

Voz 2 48:03 de

Voz 21 48:09 es porque vamos con los sinónimos uno cuando conspira lo seguro que lo que es tienes segurísimo

Voz 2 48:18 esta máquina Paqui Ramos

Voz 21 48:23 estamos ya nos tenemos que ir cerramos hoy la cara B pues que te he dicho antes que conspiración

Voz 0073 48:30 viene de de respirar no

Voz 21 48:33 con otra canción que te va a encantar

Voz 38 48:37 no

Voz 21 48:41 que traerá Vetusta

Voz 1667 52:19 a probar esta conexión a distancia hoy con Javier Torres Javier buenas noches hola buenas noches oye funciona muy bien a pesar de la distancia de donde estás son más fantásticamente

Voz 14 52:30 es la la tecnología y las nuevas tecnologías de Marcos Marcos que estás sudando tinta ahora mismo por estas estas en Argentina no

Voz 30 52:41 estoy en Argentina en Rosario llevó ayer a Córdoba el miércoles se celebra el Congreso de la Lengua que la organización quiere que sea recordado así como

Voz 0554 52:51 super potente

Voz 30 52:53 como el que se celebró osea que mejore al que se celebró en Rosario que se celebró también en Argentina en dos mil cuatro y que se abrió con un discurso de Roberto Fontanarrosa que tituló malas palabras

Voz 9 53:05 a la pregunta es si ahora me hago

Voz 1882 53:08 no es porque son malas la mala palabra sea quién las define porque qué actitud tienen la mala palabra le pegan a la otra palabra son son son de mala calidad o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan

Voz 14 53:28 ese discurso es que si hay buenas palabras tiene que haber malas palabras también si ese discurso

Voz 30 53:35 eso mira rompió ha quedado en la historia del del de los congresos de la lengua como aquel en el que Gabriel García Márquez te acuerdas que decía que había que jubilar a la ortografía

Voz 3 53:45 sí

Voz 30 53:46 eliminarlas H Si las jotas quedan bastante molestas eso en Zacatecas pero bueno estoy aquí en esta ciudad que bueno se ha puesto de tiros largos tanto fíjate que el miércoles que es cuando vienen los Reyes cuando están los Reyes de España junto al presidente Macri bueno eso sí logran bajar por la escalerilla light pues si logran bajar de la escalerilla del avión pues decretado el miércoles día libre para los funcionarios han cerrado los colegios y las escuelas es alucinante

Voz 14 54:17 por si eso no pasa aquí con el Congreso verdad

Voz 32 54:21 pero no pasa

Voz 14 54:24 yo llegué ayer porque

Voz 30 54:25 hoy se celebran unos seminarios de periodismo cultural que es curiosísimo Pablo porque la mayor parte de ellos se refieren a periodismo escrito

Voz 1667 54:37 cuando el audiovisual más audiovisual claro ahora la gente consume más productos audiovisuales no notan escritos

Voz 30 54:44 es lo que tenemos que los de los periodistas

Voz 19 54:47 qué audiovisuales esto es una queja constante

Voz 30 54:49 somos como somos de segunda categoría

Voz 14 54:52 pero hay que actualizar eso no no claro claro

Voz 30 54:56 en los temas que se va a hablar los discursos sexistas la utilización del género de lenguaje inclusivo la diversidad y la desigualdad lingüística hay cosas más intelectuales por ejemplo las manipulaciones del silencio la importancia que tiene el oficio en la fábrica de derechos humanos en América Latina qué sé yo hay una decena de asuntos que yo creo que tienen importancia para el oficio que es bueno que a veces en los que hacemos este oficio nos relajemos un ratito y vi descanse hemos no veo