Hora 25 (25/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1667 00:18 el asesinato esta mañana de una mujer de treinta y nueve años los en Madrid en la localidad de Loeches supone un baño de realidad para todos especialmente para aquellos que cuestionan las políticas públicas dedicadas a salvar las vidas de estas mujeres y apuestan por la derogación de la Ley Integral contra la Violencia de Género ignorando que hay hombres dispuestos a matar a su mujer incluso con sus hijos en casa como ha ocurrido esta mañana

Voz 4 00:41 por lo visto pues ha sido la niñera a la que ha bajando al establecimiento ofrezca que está justo debajo de la vivienda para para avisar que había encontrado a sus padres en el Estado

Voz 5 00:52 ella tiene once años hemos sabido entonces de cuatro años la ciudad de Escalante por los servicios sociales de la Mancomunidad en el Centro Municipal y el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados

Voz 1667 01:06 esta es la realidad no es el primer caso y ojalá que fuera el último lo verdaderamente dramático es que ni siquiera crímenes como éste provoquen una reflexión entre aquellos que como niegan la violencia específica contra la mucho Pery la conveniencia de una ley integral que sirva para acabar con esta lacra el debate no debería estar en derogar esta ley sino en cómo mejorarla como mejorar la protección de estas mujeres porque en lo que llevamos de dos mil diecinueve ya han sido asesinadas el doble de mujeres que en el mismo periodo de dos mil dieciocho y sólo una una de trece mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor ni siquiera este dato avala la crítica de las denuncias falsas que espolea la ultraderecha lo dramático es que estos negacionistas ni siquiera entren en razón con el trágico goteo de mujeres que van quedando por el camino Pablo Morán no lo siguen acompañando en la tertulia desde las nueve de la noche Fernando Vallespín Emilio Contreras y Miguel Ángel Aguilar y antes de nada vamos a conocer lo último la última información disponible sobre ese asesinato de Loeches y de los niños que estaban en casa Javier Casal jefe de contenidos de Radio Madrid buenas

Voz 0867 02:12 sabes qué tal buenas noches a las seis de la tarde ha finalizado una inspección ocular de la Guardia Civil en el domicilio mañana si le va a practicar la autopsia a la víctima en la asesinato se producía a primera hora de la mañana después de que la pareja hubiese mantenido una fuerte discusión ella de treinta y nueve años presentaba varias heridas de arma blanca Él se quitó la vida después cortándose las venas a partir de aquí se sabe que fue ley Jade de once años la que acudió al superen el que ambos trabajaban el había llegado a España hace tan sólo unos meses fue la niña la que avisó en el establecimiento de lo que estaba

Voz 6 02:42 viendo la Guardia Civil se presentó en casa y allí encontré

Voz 0867 02:44 los dos cuerpos en una de las habitaciones familiares y servicios sociales se han hecho cargo ya de los dos menores que han estado acompañados durante todo el día de psicólogos de la Guardia Civil Cruz Roja el relato de los niños especialmente el relato de la niña mayor es determinante Nos aseguran fuentes de la investigación para aclarar los hechos ocurridos el Ayuntamiento de Loeches aguarda el resultado de la autopsia para convocar una concentración sí lo han hecho esta noche por ejemplo en la Puerta del Sol como todos los días veinticinco de cada mes el foro

Voz 6 03:10 en Madrid contra la violencia a las mujeres y el Ayuntamiento

Voz 0867 03:13 la capital ha convocado para mañana una concentración frente al Palacio de civil

Voz 1667 03:16 es quiero saludar a Miguel Lorente es ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género muy buenas noches señor Lorente

Voz 7 03:22 hola buenas noches en este caso no había denuncia

Voz 1667 03:25 vía tampoco la vía en doce de los trece asesinatos de mujeres este año qué está fallando para que las mujeres no denuncian señor Lorente bueno

Voz 7 03:34 el reales que asesinaban mujeres porque cuando la asesinan sin haber denunciado el fallo de de prevención cuando lo asesinan después de haber denunciado el fallo desprotección pues dando siempre hay fallo cuando se señalaba mujeres yo creo que que ese fallo esas reflexiones que necesitamos desarrollar las medidas que vayan a cubrir el espacio digamos de normalidad de invisibilidad animo juega a favor del machismo no por eso en no sólo hay que trabajar sobre el resultado de la violencia sino sobre las causas que un lugar a adolecía mejoran mucho la prevención y sobre todo la detección las mujeres que sufren violencia acuden al servicio públicos fundamentalmente al sanitaria servicios sociales lo hacen con mucha frecuencia no diciendo que suelen violencia pero sí reflejando las consecuencias de esas violencias sino a ser desarrollamos me animó de detección será muy difícil que una cultura el machista una violencia estructural normalizada justificada integrada como parte de la normalidad pues podía ser cuestionado hasta el punto de que esa cuestión se se refleja en una denuncia

Voz 1667 04:36 pero de qué manera puede estar afectando señor Lorente estos discursos políticos que estamos escuchando la negación de la violencia de género a esa decisión de las mujeres en riesgo de denunciaron

Voz 7 04:47 mucho mucho definitivamente si es una violencia normalizada e integrada como parques lo normal es decir tenemos el dato de que la macroencuesta el último estudio sociológico realizado sobre que degeneró en dos mil quince Desde que el cuarenta y cuatro por ciento la mujer que no denuncian no lo hacen porque la violencia que sufren no es lo suficientemente grande es decir está totalmente afectada normalizado dentro de la relación se critica la cantidad de violencia no la violencia en sí pero es que además la macro encuesta refleja que hay un un veintiséis por ciento que no denuncia por por miedo y un veintiuno por ciento por vergüenza decir por esa sensación de que ya la culpable no luego si sobretodo circunstancias sociales estructurales Se añade un mensaje de que son mujeres que denuncian para beneficiarse quedarse con la casa con los ni ni con la paga de tener ventajas en el en el divorcio para tener ayudas económicas se habla de Chiringuito de las mujeres cuando todo eso se dice la duda en los miedos la desconfianza en el sistema es mucho mayor por lo tanto yo creo que es muy muy imprudente el que permitamos que este tipo de discursos se siga haciendo haciendo como planteamiento político todavía es más grave

Voz 6 12:42 cuánto que nunca o casi nunca fue no hay una determinada proporción que antes yo no veía a lo mejor estoy entonces a mi me parece que también habría que decir bueno pues invierte invertirán invitamos el orden de los factores pues sería muy importante primero se suicida usted y luego ya veremos lo que pasa pero yo creo que sí se alterara el orden pues el resultado sería muy distinto no es decir que que esta esta cuestión que está muy enraizado ir después han hablado de la educación pero los estereotipos de esas cosas se transmiten también por poner elementos que están fuera de las aulas no estamos hablando de la violencia digamos en las en las series claro en las películas en en fin en un montón de elementos que que forman parte de lo que se podría llamar la educación ambiental no la educación institucional y ahí también habría que intentar hacer algo inteligente no vamos a recordar

Voz 1667 13:53 para empezar a las mujeres que estén en esta situación que que necesiten ayuda que pueden llamar al cero dieciséis es una llamada gratuita que no deja rastro en la factura telefónica pero que conviene borrar del registro de llamadas del terminal desde que utilicen para para hacer esa esa llamada tenemos otro suceso no voy a añadir otro suceso a este tramo es en Alicante Carlos cerca ya buenas noches hola buenas noches un suceso que ha tenido lugar en un campo de entrenamiento del Ejército con el resultado de de de una víctima mortal que ha pasado exactamente Carlos

Voz 9 14:29 pues así es ha falleció un soldado de la Legión que responde a las iniciales A J C ha fallecido como decimos a las seis de la tarde en el campo de tiro de agosto en la provincia de Alicante cuando participaba en un ejercicio con fuego real los servicios sanitarios del Ejército han intentado reanimarle y han llamado a una unidad del SAMU pero ha fallecido cuando era trasladado a un centro sanitario el caballero legionario fallecía como decimos cuando era trasladado al centro sanitario pertenecía a la octava Bandera del Tercio Don Juan de Austria de la Legión una unidad con sede en la localidad almeriense de Viator

Voz 1667 15:03 gracias Carlos por esta última hora vamos ya con la crónica política del día que hoy llega marcada por la información que desde esta mañana les viene contando la Cadena SER son testimonios que refuerza la relación entre y la Fundación Francisco Franco que parten de una llamada telefónica los mismos dirigentes de Vox la definieron como la llamada del millón

Voz 10 15:27 pero

Voz 5 15:27 la llamada en mil dio apañar es llamado para personas con la que he estado formando barricadas hasta ahora si por favor que no salga de aquí de coger luego al grupo club

Voz 11 15:39 esta conversación se produce el doce de OC

Voz 1667 15:41 sobre de dos mil dieciocho acaban de escuchar al entonces presidente de Vox en León Carlos Porto Melle que llama a su secretario general provincial que se llama José Carlos Rúa para comunicarle que hay un importante donante que quiere colaborar con ellos

Voz 5 15:56 Jaime Alonso el presidente de la Fundación France vale a que natural de León pero ha venido porque él está con nosotros los absolutamente quería conocer yo a ver qué es lo que puede ayudar e ir tal y lo que es importante el tema de la financiación que sólo que tiene bajo su nombre sí que estoy ya lo tenemos también claro no no hay otro paso adelante nada muy bien tío

Voz 1667 16:18 muy bien trío es más en esa conversación a la que ha tenido acceso la Cadena SER Porto portorriqueño insisto entonces presidente de Vox el León confirma su compañero de partido que la dirección nacional está al tanto de esa colaboración porque el donante tiene línea directa con Santiago Abascal

Voz 12 16:34 ha mandado un abrazo es una cantidad muy superior esto es dar un informe sueños al costoso pero o sea que presenten una fundación propiamente dicho lo de mi teléfono Cabanas

Voz 1667 16:47 Alonso habla con Abascal hasta tres veces al día dice el ya ex presidente de Vox en León Mariela Rubio buenas noches

Voz 13 16:54 qué tal buenas noches oye cuéntanos para empezar quién es ese MR

Voz 1667 16:56 brioso donante quiénes Jaime Alonso

Voz 1450 16:59 actualmente es el número tres de la Fundación Francisco Franco portavoz patrono y hasta dos mil dieciséis era vicepresidente además ha sido y es uno de los más estrechos colaboradores de Mario Conde de hecho aportó dinero

Voz 0554 17:11 a la fianza que en dos mil dieciséis permitió al ex

Voz 1450 17:13 presidente de Banesto salir de prisión además Alonso ha sido también asesor jurídico de Manos Limpias en conversación con la SER ha dicho lo siguiente

Voz 1667 17:22 yo ni afirmo ni niego ser donante de voz

Voz 1450 17:24 tengo derecho a que nadie sepa en qué me gasto mi dinero en mi vida privada

Voz 1667 17:28 bueno lo cierto es que tenía una buena cantidad de dinero no uno de los interlocutores de esa llamada que acabamos de escuchar José Carlos Roa ha confirmado en Hora catorce está este mediodía que estamos

Voz 1 17:39 cuando como mínimo como mínimo de cincuenta mil euros

Voz 1667 17:42 los de donación para el partido a pesar de las reservas de en fin muchos militantes que no consideran conveniente esta alianza tan próxima con la Fundación Francisco Franco así consta en las conversaciones de Whatsapp

Voz 1450 17:52 Comité provincial de Vox en León varios miembros de la ejecutiva protestaron en enero por la entrada en el partido de gente de Fuerza Nueva próxima a la Fundación decían atribuían esté hecho a la proximidad de Jaime Alonso al partido el presidente de Vox en León entonces Carlos portó Melle respondió en ese grupo lo siguiente Jaime Alonso nos va a ayudar en la parte cómica algo fundamental para la campaña no estoy dispuesto a renunciar ayudas que consideró pueden ser muy valiosas él nos permite llegar donde no podemos llegar por nosotros mismos como decías en Hora catorce Juan Carlos Rúa al que escuchábamos en conversación con el líder de Vox en León ha asegurado que el propio puerto Melle le dijo cuanto Donavan Jaime Alonso al partido el máximo legal cincuenta mil euros

Voz 14 18:35 eso mención que Jaime Alonso era un un partido en que se lo había comunicado la gerencia de los España

Voz 15 18:42 porque si le decía

Voz 14 18:44 ya Jaime Alonso no podía pagar la afiliación porque ya superaría los máximos legales que que la ley establece que cantidad se pues si el máximo legal marca cincuenta mil euros ese sobreentendido en esa conversación que no en cincuenta mil euros lo que él estaba ganando títulos articulado el paro

Voz 0656 19:01 de la Rúa lo escuchábamos situaba el origen de

Voz 1450 19:03 la información en Enrique Cabanas que es el gerente nacional el partido

Voz 1667 19:07 Varela explícanos qué ha pasado con los dos protagonistas de la llamada porque ninguno sigue en el cargo orgánico

Voz 0656 19:13 eso es Vox la ejecutiva fue destituida

Voz 1450 19:15 en febrero tras esa discusión sobre la deriva ultra en los afiliados el secretario

Voz 1667 19:20 general José Carlos Rúa salió entonces pero el

Voz 1450 19:23 presidente Carlos Puerto Meyer continúa sin embargo este fin de semana por causas que el partido todavía no ha explicado el líder de Vox en León ha sido finalmente destituido de su puesto

Voz 0554 19:32 sí

Voz 1667 19:33 gracias Mariela buenas Melchor le preguntábamos este mediodía y también a José Carlos Rúa cuál era la razón que le había llevado a darse de baja del del partido de Bossi respondía esto

Voz 14 19:43 si vender la provincia nuestra a los que siempre han estado en estos en estos quehaceres de las corruptelas y los amiguismo las personas que están entrando son dirigentes que en su día estaban en en partidos radicales tipo Fuerza Nueva o Democracia Nacional en algún en algún caso

Voz 1667 20:02 o sea que por la llegada de radicales dice José Carlos Rúa Miguel Ángel cuantos piensas que pueda ver como Vox así que cuando se den cuenta de esos lazos que parece muy evidentes con la Fundación Francisco Franco echar un paso atrás y digan yo aquí en esto no participo

Voz 6 20:16 lo que más me interesa es eso de que la llegada de radicales no hay no se han dado cuenta Verdasco otras en aunque siempre haya alguien más radical siempre hay alguien que va más allá siempre bueno buscando un verso y encuentro ahora te lo ahora te lo que requiere

Voz 1667 20:35 de tiempo con esto

Voz 6 20:38 pues Pernando no

Voz 0656 20:40 vamos a ver si yo yo hacía años que no he escuchado eso de Fuerza Nueva no sea es como es hombre recuerda la transición no de Fuerza Nueva Era no es que se elevaban a palos hay cada vez que la gente se reunía hay era era tremendamente activo pero evidentemente la aparición de Vox por lo que ha significado es que tienen ya hay una cámara no de de todo este tipo de grupo se sienten representados indudablemente no es yo creo que ese es el el hecho difería algo lo cual va a ser muy difícil que Vox consiga dar una imagen distinta de la que en su día dieron de hecho pues Broto estos tipo de de partidos neonazis y de extrema derecha no

Voz 0554 21:18 sí como continuación a lo que acaba de decir Fernando es que en la transición hubo dos grandes derrotados derrotado políticamente no

Voz 6 21:26 tienen los primeros fueron

Voz 0554 21:29 la izquierda rupturista que no consiguió llevar a la práctica sus planes la izquierda reformista la izquierda que aceptó la transición fue la que triunfo que fue fundamentalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista Santiago Carrillo y en la derecha estuvo el neo franquismo que no quería no no voy a hacer una ruptura sino que no hubiera ni el más mínimo cambio estaba representado fundamentalmente por Blas Piñar y por otra serie de político ya había un franquismo sociológico que estaba ahí pero claro la la la la vida política normalizada de la después de la Transición hizo que esos dos grupos quedaran quedaran ignorados creada marginados no salieran a la a flor en el pelo a la superficie en la realidad social y política en nuestro país pero la crisis económica de estos años pasados que ha producido un gran descontento social ha hecho que esa izquierda rupturista derrotada entonces tuviera de nuevo un cierto eco yo cierto apoyo ir mayores en el símbolo el partido que representa del renacer de esa izquierda Podemos el problema de Cataluña el año diecisiete fundamentalmente ha hecho que esa derecha neo franquista muy radical de nuevo recupere protagonismo porque el el separatismo catalán los ser reactivado de manera que la crisis económica en la quise de Cataluña ha hecho que dos fenómenos sociales hay políticos y electorales que creíamos que estaban abandonados definitivamente y que el país funcionaba por por el camino de la moderación desde la izquierda a derecha pues está en entredicho no digo que haya asaltado por las por los aire porque claro es que entre los dos en las próximas elecciones según los sondeos puede sacar sesenta setenta ochenta diputados yo soy un renacer de los extremismos

Voz 1667 23:20 claro pero pensáis que en fin esa

Voz 0554 23:23 ese impulso que está está tomando a esta

Voz 1667 23:25 esta opción política en concreto en fin Se puede mermar cuando se haga más evidente esos lazos con la Fundación Francisco Franco

Voz 0656 23:32 no no pero yo creo que no yo creo que a mí no me ha extrañado lo más mínimo lo quiera ese tipo de

Voz 1667 23:38 tampoco pero

Voz 0656 23:40 no yo creo que no yo creo que que quién ha dado el salto ya incluso precisamente porque tiene lazos con eso es por lo que lo OTAN no sea que realmente son personas que ideológicamente están próximas claro

Voz 1667 23:51 Miguel Ángel lo tienes

Voz 6 23:53 es un poema de Calderón de la Barca fíjate qué bonito está hablando de otra cosa pero se puede entrar esto venga Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía habrá otro entre sí decía más pobre y triste que yo y cuando el rostro volvió halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que el arrojo osea que es lo que les pasa a estos

Voz 0656 24:23 de la de la ultraderecha que está más allá siempre que

Voz 6 24:30 qué va más lejos siempre hay otro que es más consecuente siempre hay otro que saca las últimas con

Voz 1667 24:35 pero siempre hay alguno que no se da cuenta de dónde está comida

Voz 6 24:37 luego además se convierten están blindados ante cualquier razonamiento ante cualquier argumento todo eso no sirve de nada pero eso lo ves ahí cómo lo ves en el campo independentista en Cataluña que es igual puedes decir lo que quiera pero no se dado cuenta que esto ridículo no será usted cuenta que y siempre la respuesta es a Sammy favor sea están blindados son absolutamente in penetró

Voz 1667 25:05 Paul en las grabaciones que han escuchado en fin se habla de una donación de Jaime Alonso efectivamente vamos a pensar que a título personal pero nos hemos preguntado por la misma financiación de la Fundación Francisco Franco de la que Alonso es portavoz recordemos Adela Molina buenas noches

Voz 0011 25:21 hola buenas noches la principal vía de financiación de la Fundación Francisco Franco son las aportaciones mensuales de sus socios un millar en toda España según la propia organización fundada en mil novecientos setenta y seis también recibe ingresos puntuales es simpatizantes desde octubre de dos mil dieciocho es posible hacerlos por Internet o por la venta de libros merchandising franquista las aportaciones como ocurre con todas las donaciones a fundaciones están bonificados fiscalmente en dos mil diecisiete la Fundación Franco tuvo un presupuesto de ciento veinticinco mil euros según aparece en su página web que no da más detalles desde hace años no recibe ningún tipo de subvención pública entre dos mil y dos mil tres el Gobierno de José María Aznar le otorgó ciento cincuenta mil euros a través del Ministerio de Cultura para digitalizar los fondos de su archivo

Voz 1667 26:04 para el Partido Socialista esta información de la SER demuestra que Vox representa a los nostálgicos del franquismo habla Adriana Lastra Herederos

Voz 16 26:14 ticos de del dictador son precisamente esa ultraderecha que llega a esa ultraderecha de pistola al cinto hablándonos de españoles de bien no creo que sea nada nuevo que yo diga que creo que no en una democracia ya consolidada como la española no tiene cabida una fue una una fundación como la Fundación Francisco Franco

Voz 1667 26:35 por cierto nos cuentan nuestros compañeros de Castilla La Mancha que Bosch ha abierto una investigación sobre José Ignacio Vega peinado es un militante de Toledo que fue miembro de una organización neonazi Info condena todo a cuatro años de cárcel por agredir a un profesor de Sociología de la Universidad de Valencia diez y veintiséis minutos

Voz 32 32:53 y los que han esperado al último minuto los que han reservado las principales novedades para este momento es el Partido Popular Adrián

Voz 1667 33:01 buenas noches qué tal Pablo buenas noches la mañana se confirmaba que Adolfo Suárez Illana acompañará a Casado como número dos de Madrid pero es que en las listas han incluido a una periodista tertuliana a otra periodista tertuliana y hasta toreros Adrián sí

Voz 0019 33:16 perfiles muy heterogéneos que forman en palabras del propio Casado una lista muy potente y que define muy bien cuáles son las prioridades del partido en el caso de Suárez Illana hablamos de un fichaje según ha contado el líder del PP fraguado ya hace tiempo en concreto el pasado dos de agosto en Ávila en casa del ex presidente Suárez el mismo día en el que Casado le propuso ponerse al frente de la Fundación concordia y libertad una lección ha dicho basada en los valores que representa Suárez Illana

Voz 1660 33:39 la de Adolfo encarna esos valores es audacia pero también esa prudencia ese patriotismo esa entrega y sobre todo ese afán de concordia mientras unos intentaban dividir a los españoles Adolfo se reunía con los mayores expertos constitucionales jurídicos de este país para intentar plantear una ley de concordia que me hubiera restañar esas heridas y que volviera reivindicar la transición

Voz 0019 34:03 casado parece que ha encontrado en el periodismo una buena cantera Cayetana Álvarez de Toledo y a Pablo Montesinos se suma ahora Tourné Uriarte será la número tres en la lista por Madrid a la que van a acompañar un economista Daniel de la calle como número cuatro la presidenta del PP de Navarra Ana Beltrán en quinto lugar y Andrea Levy vicesecretaria de Estudios y Programas del PP que ocupará el puesto número seis además hará tique electoral con José Luis Almeida será su número dos en la candidatura al Ayuntamiento casado también ha querido contar con

Voz 1667 34:30 el jefe de Gabinete con Javier Fernández Lasquetty

Voz 0019 34:33 aunque el nombre más llamativo de los que hemos conocido de los incluidos por Casado analista por Madrid es la del torero Miguel Abellán que figura en el puesto doce el líder del PP hace gala siempre de que puede siempre que puede su defensa de la Tauromaquia y este es el mejor ejemplo además no es el único torero en las estas el PP también está Salvador Vega en este caso se incorpora a la lista por Málaga Adrián para

Voz 1667 34:53 incluir todos estos nombres alguien ha tenido que salir perdiendo quiénes son los que pierden en estas listas

Voz 0019 34:59 bueno se puede decir que las listas de Casado son una enmienda a la totalidad de la era Rajoy muchos hombres de la tapa del ex presidente del Gobierno al frente del partido pues ya nos tran sólo comparando la lista por Madrid de las últimas generales con la que hemos conocido hoy se caen nombres como Cristóbal Montoro Álvaro Nadal José Luis Ayllón o Juan Carlos Vera evidentemente también Soraya Sáenz de Santamaría otros nombres como mayo Hernando y Floriano han saltado del Congreso Senado y ahora Pablo habrá que esperar las listas para las europeas donde se espera que Casado sí que recordó que a varios ex ministros gracias Adrian buenas noches buenas noches Casado

Voz 1667 35:30 también está incorporando ideas que el propio Partido Popular ya había ya había desechado en este caso estamos hablando de Larry válidas del ex ministro José Ignacio Wert son esos exámenes para poder aprobar la educación secundaria o el bachillerato Iker además Casado que se publiquen los resultados para que se vea en qué centros se aprueba hoy se suspenden más

Voz 25 35:50 por la evaluación pública de conocimientos pública porque lo hace el Estado pública porque ese publica puntualmente para que los padres puedan pasar sobre elección en cómo va al centro para que las autoridades puedan también administrar cómo van esos centros los profesores

Voz 1667 36:06 pues vosotros diréis eh Emilio no sé si te convence esta estrategia del Partido Popular tanto en las listas como en ese empeño de Pablo Casado por recuperar temas que efectivamente el partido

Voz 0554 36:16 Aznar ya había cerrado hoy tenemos este

Voz 1667 36:18 templó con las reválidas hace bien poco también con la puesta de casado con el aborto para volver a la idea que le costó nada menos que a Gallardón en el puesto de ministro yo creo que está preocupado por Bossi quiere que con

Voz 0554 36:30 estos temas pues puede hacerle frente a a ese partido emergente no ir respecto al a la limpieza o al cambio limpieza no al cambio total que ha hecho en las listas y en el resto de España hay sobre todo un deseo de querer crear una guardia la pretoriana de personas que le deban a él el puesto y en consecuencia Si vienen bien o mal dadas siempre sea un equipo que

Voz 8 36:56 que la haga piña con él y no trate de Si son personas que vienen de

Voz 0554 37:04 de otros sectores del partido de pedirle cuentas y los resultados fueran fueran malo si gobierna pues trataran de imponer su su peso específico porque muchas de las personas que han sido apartada de listas son personas con una experiencia como gestores con lo que se puede estar de acuerdo Nadj o no pero lo que nadie puede negar su formación y su reparación lo más sorprendente a lo más llamativo que no sorprendentes la la la posición de Adolfo Suárez Illana el hijo del presidente del Gobierno de la transición como número dos del partido no es el tercer intento del Partido Popular por a coger incorporar el nombre de Adolfo Suárez en tiempo de de la vida del ex presidente trataron de incorporarlo al Partido Popular Suárez siempre se negó en negó en redondo a formar parte de Alianza Popular y del Partido Popular en segundo lugar fue creo que en el año dos mil tres creo que fue cuando Adolfo Suárez Illana fue designado candidato para presidir la Junta de Castilla La Mancha perdió las elecciones ampliamente ante José Bono retrocedió el Partido Popular en tres en tres diputados respecto a la legislatura anterior iba esa misma noche dimitió ni siquiera llegó a firmar el acta de diputado y ahora

Voz 6 38:15 pero fue una campaña electoral decir patochada

Voz 0554 38:19 hombre yo yo yo yo no sé si fueron patochada no lo que sí sé que perdió tres diputados respecto a la legislatura anterior luego muy brillante no debía estar el argumentario ahora ahora pues lo

Voz 6 38:30 incorpora dos caro lo han colocado de número dos

Voz 0554 38:34 bueno pues vamos a ver la la campaña electoral pero a mí lo que me preocupa a propósito lo que ha dicho el aborto y esas cosas es que los problemas reales de nuestro país fundamentalmente en los temas económicos y sociales pues por supuesto el Partido Popular pero el resto de los partidos no hacen referencia esta mañana Miguel Ángel y yo hemos estado con alguien muy importante en el mundo de la economía española recordó unos datos que están ahí no están ocultos el Estado español este año el año pasado tiene que renovar deuda es decir pedir dinero prestado por un importe de doscientos cuarenta mil millones de euros la deuda vence y como no tenemos dinero para devolverla hay que pedirle dinero prestado

Voz 6 39:13 pero es que además a eso

Voz 0554 39:15 añadir el déficit este año veintitantos mil millones de euros con lo cual nos estamos situando en doscientos setenta doscientos ochenta mil millones de euros por ese dinero el Estado español paga treinta y un mil y pico millones de euros una media de ochenta y seis millones de euros al día sólo de intereses y nadie dice cómo va a resolver el problema es más se cae en la demagogia es decir no vamos a suprimir el copago vamos a aumentar esta pensión eramos esto sin decir de dónde van a sacar el dinero es decir que van a

Voz 0656 39:44 me parece una cosa tan Emilio y alguien ha dicho

Voz 11 39:48 Copa uno sigue y al mismo tiempo que bajo los impuestos y al mismo tiempo para círculo vicioso como para sacar que un candidato del partido que sea diga que va a poner los duros una tres pesetas dígame de dónde sacan dinero a continuación es que esa exigencia debe ser automática a usted va hacer este van Gavin incrementar el gasto en esto enhorabuena a mi querido amigo vamos a recibir todo estamos entusiasmados y ahora te dónde va a sacar dinero

Voz 1667 40:15 segunda pregunta ya no se hace menos de la claro

Voz 11 40:17 sí sí pero todos los impuestos bueno lo hacía en la recaudación y entonces como lo va usted a compensar quede decir FECE degenera ya ya está bien claro

Voz 0554 40:30 pero pero ven ven que es un argumento que tú y yo estamos utilizando ahora pues no les perjudica electoralmente porque en el fondo

Voz 0656 40:38 la DGT no les que la gente no le acaba no creyendo lo hice y además sobre todo dice mire usted de algún sitio saldrá

Voz 0554 40:44 bueno pues mire usted no recuerde lo que ocurrió en España el doce de mayo del año dos mil diez cuando el entonces presidente ha dicho que no se iba a hacer ningún recorte que no se iba a tomar ninguna medida impopular impuesto por Europa porque ya no no dinero tuvieron que hacer unos recortes

Voz 0656 41:00 unos diez o quince mil millones de euros congelados

Voz 0554 41:03 las pensiones congelaron los salarios de los funcionarios suprimieron pagas extraordinaria ha dicho la persona con la que hemos hablado hoy que sabe algo de esto

Voz 1667 41:13 no me voy a decir quiénes eran no no no no no no no

Voz 0554 41:17 lo ha dicho ha dicho que si seguimos así con los números en la mano este señor no entra en política sino solamente lo que es la contabilidad pues en un plazo mediano que pueden ser duró año habría que hacer un recorte de unos quince mil millones de euros que no es ninguna broma ese problema está ahí ni ellos lo abordan ni lo que es más grave la ciudadanía echo de menos que lo aborden veréis cómo va a votar

Voz 1667 41:39 a lo mejor porque gane a nadie le interesa hablar desde un partido comodísimo meter la cabeza debajo del ala como hace pero en el caso del Partido Popular es casado quién habla del aborto es Casado el que dice las mujeres deberían saber lo que llevan dentro es en el de hoy es el casado quién el resto

Voz 25 41:55 pero la idea de la revalida de de José Ignacio Wert sí

Voz 0656 41:59 me parece que encaja no es es un tipo de discurso iríamos de disciplina en el en la escuela para entendernos que ese es un discurso de la derecha no autoridad disciplina y luego pues es el tema este de la amoral no asociada a la moral católica que es lo de lo de la aborto pero no entren en primas y Fernando no necesariamente ha vinculado a la moral católica

Voz 0554 42:24 porque hay personas que no son creyente y considera Etxea de Agüero

Voz 0656 42:26 no mujer eso sí pero bueno pero todos sabemos que que es normalmente que que que que viene sobre todo del del Partido Popular pero Ibai vamos a ver yo creo yo creo que es muy importante que todos los partidos nivelazo un poco lo último de Emilio que todos los partidos adviertan a los ciudadanos atención vamos a intentar gobernar de otra manera o vamos a gobernar mejor pero no podemos hacer muchas promesas no sólo por toda la deuda que tenemos sino porque hemos entrar en época de vacas flacas eso me parecía está fuera de toda duda fíjate por tanto claro es que ahora ahora sin embargo todo parece que sigue habiendo la puja no a ver quién que no parece más a los ciudadanos oiga si es que no se les va a poder ofrecer más es que se les va a quitar eh porque realmente lleva vamos a dejar de seguir creciendo con lo cual ese excedente que permitía después financiar determinados servicios pues se reducirá cometido un turno pequeño sobre Miguel Ángel está muy nervioso que no aprovecha el tal es sobre las listas no has a don Miguel Ángel Pendón

Voz 6 43:38 qué quería decir es que que fíjate si nos dijeran bueno yo ahora los candidatos los cabezas de cartel de los de todos los partidos estuviesen presentes pues que se llevan tienen posiciones muy diferentes pero se han puesto de acuerdo en una cosa Ammán hecho un calendario Ivana van a visitar por escrito al presidente de la CNMV al presidente de la CNMC al presidente de al jefe del Estado Mayor de la Defensa

Voz 11 44:12 al gobernador del Banco de España ha

Voz 6 44:15 al para enterarse de qué va la de qué va esta Baena se van a ver también con el comisario español forma parte de la Comisión Europea Ivana de estar con el señor Guindos este porque all que sea desde el Banco Central Europeo simplemente para para orientarse saber dónde estamos

Voz 0656 44:37 yo creo que ya sabe lo que pasa es que les da igual yo creo que que hay es es inevitable si no a en en en periodo en en modo electoral y en modo electoral y además esto es las características típicas de la democracia todo son promesas pues luego serán frustrada

Voz 1667 44:55 dejando un momento porque en Ciudadanos también hay problemas no terminan de cerrar las críticas internas por los supuestos fraudes en las primarias que se desataron con el pucherazo en Castilla y León la dirección nacional quiere zanjar el tema pero hay un grupo formado por más de cien militantes y dirigentes críticos que exigen aclarar esas irregularidades están después pues para ello incluso a llegar a la Audiencia Nacional Oscar García buenas noches

Voz 1645 45:19 hola Pablo qué tal buenas noches si esa esa es la intención llegar hasta la Audiencia Nacional cómo varios de ellos nos han explicado aunque ahora están analizando todas las posibilidades este nutrido grupo de afiliados asegura que la dirección de Ciudadanos cometió en primarias no sólo en las de Castilla y León los delitos de falsedad documental corrupción entre particulares revelación de secretos daños informáticos creen que la conducta delictiva es clara y por eso preparan una querella la única salvedad que habían fijado es dar de plazo una semana a la dirección para que se explicara aclarara esas irregularidades del sistema de primarias empezando como decimos por Castilla y León pero no la dirección no hará nada ni explicarán y aclarará ni matizar a nada es más fuentes de la cúpula naranja consultadas por la SER aseguran que el asunto está desde el punto de vista legal y administrativo totalmente cerrado que ya se han dado todos los argumentos que como conclusión el sistema funciona si reconocen esas fuentes que los técnicos del departamento de Sistemas de ciudadanos están implementando algunas mejoras cambiando Software añadiendo más seguridad pero nada más que ocurrió entonces con los ochenta y dos votos nulos de Castilla y León que cambiaron que dieron el vuelco a los resultados pues que no sé sabe de dónde vinieron unos dicen las fuentes consultadas la tesis final que maneja la dirección del partido es que esos sufragios no estaban validados por el propio sistema ya que llegaron por un conducto no oficial se contabilizaron sí pero fueron detectados y finalmente se retiraron

Voz 1667 46:49 en Podemos que ha reunido a su Consejo de coordinación el primero tras la reaparición el sábado de Pablo Iglesias tras la baja paternal Javier Carrera buenas noches

Voz 1645 46:57 de todas buenas noches una reaparición con la que Iglesias

Voz 1667 46:59 volvió a la línea dura de su discurso que hoy el partido refuerza con una propuesta también dura no que es quiere prohibir que los bancos financien con créditos a partidos políticos y a medios de comunicación

Voz 1645 47:10 sí son propuestas que sigue la línea de los mensajes contra algunos estamentos que ya comenzó a lanzar Pablo Iglesias el sábado en esa en esa reaparición pretende impedir la formación morada que los partidos puedan acudir a a estas entidades para financiar sus campañas electorales una medida de salud democrática decía esta mañana Pablo Echenique mismo argumento al que Pepe al que trataban de recurrir para justificar su otra propuesta no quiere Podemos que los bancos puedan tener participaciones en los grandes medios una prohibición a la que se ha referido hace unos minutos el propio Pablo Iglesias en una entrevista precisamente en uno de esos medios en Telecinco

Voz 1233 47:47 el problema de que haya medios que son propiedad de multimillonarios o de gente muy poderosa con intereses políticos y económicos es que eso compromete la libertad de prensa

Voz 1645 47:57 una medida de la que no hay muchos detalles un grupo de trabajo con periodistas reconocidos el encargado de desarrollar este compromiso electoral que no impediría según dicen que los bancos puedan conceder créditos a los medios

Voz 1667 48:11 Javier en esa entrevistar a que hace referencia creo que ha hablado de de su posible relevo al frente de la secretaria general de Podemos que ha dicho Pablo Iglesias

Voz 1645 48:19 el ocho preguntado por Pedro Piqueras sobre la posibilidad como ya dijo hace unas semanas Irene Montero de que

Voz 0019 48:25 sea de que sea una mujer su sucesora Jutta

Voz 1645 48:27 en lo creo decía Iglesias aunque relativizado el mensaje asegurando que otros partidos también lo harán sobre si está cerca ese momento decía Pablo Iglesias

Voz 1233 48:37 bueno yo tengo un compromiso de momento hasta dos mil veintiuno en la secretaría general y me convertí comprometido al menos a cuatro años ganando las primarias como candidato a la presidencia del Gobierno eso es algo que me he comprometido a partir de ahí veremos tendrán que decidir los

Voz 1667 48:52 estos hasta dos mil veintiuno tienen compromisos

Voz 1645 48:54 decía Iglesias evitando así poner fecha

Voz 1 48:57 aún próximo Vistalegre del que

Voz 1645 48:59 me diera Pablo salir una nueva dirección gracias Javi

Voz 1 49:02 hasta mañana veinticinco