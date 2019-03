Hora 25 (25/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:09 son las dos la una en Canarias un terremoto de siete coma tres grados

Voz 1667 00:12 en la escala de Richter azotado esta noche Haití les contábamos en el dos mil diez en los informativos de la SER el terremoto provocó más de doscientas mil víctimas mortales según cifras de Naciones Unidas y una ola de solidaridad mundial sin precedentes aunque hay quién vio en la reconstrucción de Haití una suculenta oportunidad de negocio

Voz 3 00:34 y así fue el caso

Voz 1667 00:34 de uno de los principales implicados del caso Lezo

Voz 3 00:37 se lo está contando desde esta mañana Miguel Ángel Campos

Voz 1667 00:40 buenas noches Miguel Ángel hola muy buenas noches Pablo él titulares a la vez sorprendente indignante no porque la Guardia Civil está investigando sobornos por parte del Canal de Isabel Segunda de Madrid al entonces embajador español en Haití para intentar asegurarse esos contratos de reconstrucción

Voz 1552 00:57 la clave es la anotación manuscrita hallarán al registro al domicilio de la secretaria del ex presidente de la filial iberoamericana del canal y mano derecha de González el mundo Rodríguez Sobrino en la que se escribe referido al embajador que le pagamos para que nos dé un proyecto un proyecto hilo facturan su padre su hermana literal los pagos de siete mil doscientos euros anuales o de setenta y dos mil porque hay una transferencia por esa cantidad supuestamente se camufla van como contraprestaciones al padre a cambio de artículos de opinión en el diario La Razón los agentes hallan pruebas de la mediación del embajador Manuel Antonio Hernández Ruiz Gómez para que la trama consiguiera sus objetivos en Haití correos electrónico esos en los que el hoy embajador de España en Angola muestras usaban César Rodríguez Sobrino hemos quedado en dar los pasos necesarios para que se basa la que se lleve el servicio el escribe o llega a exclamar satisfecho que una visita a un dirigente Haitiano había sido provechosa y que había conseguido un buen negocio Rodríguez Sobrino contesta por correo al embajador sospechoso de corrupción Si hubiera más como tú el comercio exterior sería una puerta abierta para España de salida a la calle

Voz 1667 02:05 sí porque al final eh campos consiguieran contratos

Voz 0554 02:08 sí Inalsa a través de su filial meto

Voz 1552 02:10 no agua obtuvo dos adjudicaciones por diecinueve coma cuatro millones de dólares americanos en Haití en el periodo durante el que Manuel Antonio Hernández Ruiz Gómez fue embajador en el país que la primera fue un programa de agua potable y saneamiento en la ciudad de Mel en dos mil once y la segunda una depuradora de aguas en el parque industrial Caracol en dos mil doce Manuel Antonio Hernández Ruiz Gómez es en la actualidad embajador en Angola pero

Voz 2 02:35 Pablo ocupó altos cargos con el último

Voz 1552 02:38 Brno de Aznar fue asesor diplomático del presidente para Asuntos Iberoamericanos y africanos y el propio Aznar le nombró director de la Agencia Española de Cooperación Internacional pues bien a pesar de ser raíces el actual Ministerio de Asuntos Exteriores ha declinado cualquier valoración al respecto el departamento del ministro Josep Borrell ha dicho sobre este embajador investigado por corrupción que no tiene nada que ver

Voz 1667 03:01 diez campos buenas noches gracias buenas noches Pedro Blanco escribía hoy en Twitter que alguno debió pensar que no había mejor manera de representar a España Fernando que dejarse corromper

Voz 4 03:12 así es como decidió su labor

Voz 0554 03:16 eh

Voz 5 03:16 sí es una historia de esta es querría

Voz 6 03:19 lo y a partir de reponer que siempre herido este tipo de casos pero que realmente cuando afectan a un a un cargo público

Voz 0554 03:28 pues duele

Voz 6 03:29 me duele todavía más porque no estamos hablando de por desgracia nos hemos acostumbrado casi ya que a que los políticos caiga en más en en en estos casos de corrupción pero que que sean funcionario no en el ejercicio de de sus actividades profesionales el que el que se ha señalado primero que es bastante excepcional Jade me parece que es que es muy positivo que los subrayemos no en España este tipo de este tipo de prácticas en no se dan en el sobre todo en el en el en el servicio público y luego pues es también por las propias condiciones de de del paisaje lo estamos refiriendo no de Haití un país necesitado donde realmente pues bueno están estás está recibiendo comisiones no con lo cual esa comisión en vez de dársela a esta persona pues se la regala usted a los pobres haitianos no va abaratando les digamos la obra que hayan contrataron no a mi me parece que es bastante repugnante y luego pues claro el gol que alguien debería hacer una vez una lista de todos los cargos de José María Aznar que se han visto envueltos en este tipo de este tipo de de escándalos no me parece que la lista sería muy muy larga empezando por algunos de sus ministros claro

Voz 0554 04:43 Emilio sí hombre Raquel esperar a que concluya la investigación del Ministerio pero la verdad es que por lo que hemos oído la cosa no no pinta bien porque una cosa es que los embajadores y en general lo funcional de la carga diplomática hagan gestiones para ayudar y promocionar la presencia de las empresas españolas en en el mundo no de ayudarles y otra cosa es lo que aquí se insinúa o lo que aquí se de lo que quiso ofrecen conciertos indicio con un cierto aire de verosimilitud porque claro la contrapartida del pago es pues eso sería lo digo eso sería lo vuelvo a repetir lo que ha dicho Fernando eso en la carrera diplomática es en los cuerpos de la Administración grandes cuerpos de la Administración es algo completamente inusual

Voz 1667 05:34 treinta segundos Miguel Ángel si quieres

Voz 7 05:36 su mala no

Voz 0554 05:39 te doloroso porque yo creo que tenemos asumido que los políticos en fin están sometidos a muchas tentaciones ya a veces caen miserablemente en ellas pero los digamos la confianza de la confianza en los fusiló alto

Voz 8 05:55 en el Estado que preservar por encima de todo venga Última parada lo prometo Hora veinticinco

Voz 9 06:04 venga buenas noches en el sorteo del Cid

Voz 1 06:07 treinta y nueve tiene hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 9 06:12 seis veintiuno tres cinco veintiséis veintiocho diez

Voz 1 06:23 no olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabore con su labor social vidrio el siete setenta y nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o el fuegos once punto es el once Mueve tu ilusión

Voz 10 06:35 en este martes juega

Voz 1 06:40 desde las ocho y media de la tarde una hora menos en Canarias Malta España no hay rival más mítico para seguir sumando de cara a la Eurocopa de dos mil veinte

Voz 8 07:11 un motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 11 07:13 el humo Duero hace lo mismo por menos dinero

Voz 12 07:17 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel bienvenido

Voz 13 07:29 las condiciones el Mutua punto es tías y me toca el triple ex de la ONCE pasamos la mañana en un spa luego nos vamos de compras a nuevo centro comercial cenamos comida china y a las once en casa a las once en casa City a que mañana madruga

Voz 14 07:42 te cambia la vida pero te cambia el día lex de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos Feliciano tres cifras hay dos sorteos diarios

Voz 1 07:53 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 07:59 Pablo Burana Hamza ir aligerado que nos quedan tres escenarios que visitar tres escenarios internacionales como son Oriente Próximo Washington y Londres en Oriente Próximo vuelve la tensión Beatriz Le con Berry buenas noches

Voz 1040 08:12 hola buenas noches vuelve si alguna vez

Voz 1667 08:14 ese ese rebajó la tensión a lleno pero bueno el caso es que hoy Israel ha respondido al lanzamiento de cohetes desde Gaza su territorio y lo ha hecho con un bombardeo de su de su aviación la novedad hasta ahora a esta hora de la noche Beatriz es que Se ha anunciado un alto al fuego entre Hamás e Israel

Voz 15 08:32 sí un alto el fuego logrado con la mediación de Egipto Si anunciado hace dos horas desde entonces la situación es algo inestable ha habido algún bombardeo israelí también disparos de proyectiles desde Gaza aunque la calma pareciera instalarse poco a poco la tregua ha sido confirmada por el movimiento islamista Hamás que gobierna en Gaza aunque no por Israel que nunca

Voz 1040 08:54 corrobora este tipo de informaciones según fuentes

Voz 15 08:57 médicas oficiales los bombardeos israelíes de esta noche han provocado siete heridos en Gaza los blancos de los ataques han sido objetivos militares de Hamás Se desde sus servicios de inteligencia de su aparato militar también la oficina de su líder Ismail Haniyeh en total más de una decena de puntos en diversas partes de la franja han sido bombardeados ante el miedo de la población casi dos millones de personas que no tienen dónde ir porque no es refugios no hay manera de salir de Gaza

Voz 1667 09:25 si hay alguna relación entre esta tensión de estas últimas horas y la próxima cita electoral en Israel

Voz 1040 09:32 si esa

Voz 15 09:32 claro que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha querido dar una respuesta contundente en Gaza hizo una de las razones es que está en campaña en Israel hay elecciones legislativas el próximo nueve de abril Netanyahu quiere mantenerse en el puesto la seguridad en este país es un tema crucial en cada cita con las urnas irá de Airbus a Hamás Siria son cuestiones muy importantes para los ciudadanos los dirigentes palestinos han advertido esta mañana de que el Gobierno israelí podría estar exagerando su respuesta militar en Gaza para convencer a una parte del electorado de la firmeza de Netanyahu frente a Hamás los adversarios del primer ministro también han aprovechado esta ocasión para criticar la política de Netanyahu en Gaza que consideran demasiado blanda totalmente equivocada el primer ministro ha garantizado que Israel se iba a defender pero está claro que en este contexto electoral al Gobierno israelí tampoco le convenía implicarse en una ofensiva militar en Gaza en este momento

Voz 16 10:30 gracias vea buenas noches buenas noches

Voz 1667 10:32 exacto el primer ministro israelí está de campaña yo ya seguido la acción de su Ejército desde Washington corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 10:40 hola buenas noches Trump le ha regalado algo

Voz 1667 10:43 lo que bueno viene a romper el consenso internacional porque Estados Unidos ha reconocido la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán

Voz 1510 10:51 sí Donald Trump ha cambiado mediante decreto la política que Estados Unidos ha mantenido durante más de medio siglo sobre este territorio ocupado reconociendo la soberanía israelí de los Altos del Golán

Voz 17 11:01 qué es

Voz 1510 11:06 la nube provincias lo que es algo necesario para apoyar la defensa de Israel ante las amenazas externas por la presencia de Irán de otros grupos terroristas en Siria en Líbano

Voz 18 11:18 has Navas Borja Amparo friend the new

Voz 1510 11:22 querido Donald decía Netanyahu Israel no ha tenido nunca mejor amigo que tuvo lo demostró con la retirada del acuerdo iraní la imposición de sanciones con el traslado de la embajada Jerusalén y ahora con este reconocimiento de Hezbolá que socava el consenso de la comunidad internacional Netanyahu ha adelantado su vuelta Israel para dirigir de primera mano dijo en ese momento esta tarde la nueva ofensiva sobre Gaza

Voz 1667 11:45 pero claro Marta el tema ahí sigue siendo el informe final de la investigación del fiscal Müller sobre la trama rusa en la Casa Blanca Trump está desatado no eufórico después de que nos hayan encontrado pruebas de conspiración con Rusia para las presidenciales de dos mil dieciséis

Voz 1510 12:01 sí en la Casa Blanca celebran como una victoria política ese resumen de cuatro páginas que presentó ayer el fiscal general William bar sobre el informe confidencial de Robert Mueller

Voz 19 12:11 Campoy ancho oro

Voz 1667 12:13 eres

Voz 1510 12:15 Donald Trump decía que le exculpa completamente de los delitos de conspiración y de obstrucción a la justicia pero los demócratas no se conforman con ese resumen sobre todo por los relacionado con la obstrucción un delito que Müller no aclara si se cometió o no es el mismo delito por el que se iniciaron por ejemplo los impeachment contra Nixon y Clinton en cualquier caso que la posibilidad de un juicio político es más remota tras saber que no ha habido colusión con Moscú los demócratas exigen ver el informe completo no les vale la opinión del fiscal bar y quieren el documento íntegro

Voz 17 12:47 es que hasta este fallo fue de que merece

Voz 1510 12:51 el presidente del comité de Justicia ya ha pedido al fiscal que comparezca en la Cámara de Representantes porque creen que su interpretación del informe no es neutral el fin de la investigación de la trama rusa no significa ni mucho menos el fin de los problemas con la justicia para el presidente varias fiscalías estatales investigan sus negocios privados las cuentas de su fundación Illes del acto de su toma de posesión mientras se cursan en paralelo diferentes investigaciones parlamentarias que van a estar en el centro de la batalla política entre el Congreso y la Casa Blanca y que van a determinar sin duda la segunda mitad del mandato de

Voz 1667 13:24 Donald Trump gracias Marta buenas noches

Voz 1510 13:26 buenas noches así que todavía queda mucho por saber de

Voz 1667 13:29 ese informe del fiscal especial Müller el de las investigaciones en marcha sobre las actividades económicas de Donald Trump pero hoy creo que era Miguel Ángel la prensa americana a la que se preguntaba qué puede pasar con Trump en ponderado que es como se siente el presidente de Estados Unidos después de lo que se ha sabido de deseo

Voz 0554 13:47 informa que puede pasar que haga más canalla a dar de las que lleva hecha uno y dos que que demuestra esto pueblo camine hacia con con reiteración un amigo mío hoy magistrado emérito del Tribunal Supremo siempre me decía la evidencia es lo contrario de la prueba es decir que este señor está metido con la trama rusa está hasta las cejas no no hay ninguna absolutamente ninguna duda ahora que hayan podido probarlo es otra es otra cuestión distintos pero de todas maneras es interesante lo que están reclamando la lectura reiteraron forme porque claro lo que tenemos es una versión me pasaba por un tamiz que no

Voz 7 14:31 de fiar el que

Voz 0554 14:34 a recordar que el fijas Bull Müller no es un fiscal cómo entendemos en España que es un funcionario Cacho en oposición y que pertenecía a un cuerpo

Voz 1667 14:41 y en algún poder del un cuerpo independiente de del está o no a él

Voz 0554 14:46 es un militante republicano un hombre que ha tenido muchos cargos políticos ha sido director del del FBI ha sido designado por el ministro de Justicia de los Estados Unidos hayan al fiscal general para hacer esa investigación con lo cual dicho sea con todo el respeto hasta Boa señor y al sistema de investigación americana siempre hay sobre él un punto de dudas sobre la ecuanimidad con la que igual la independencia con la que haya podido hacer esté esta investigación porque claro es un como un un para un señor que pertenece al mismo partido el presidente es un correligionario suyo me sería la palabra Itar pues está sobre todo ello sobre una la cierta sospecha que planea sobre esa investigación

Voz 6 15:29 de todas maneras no yo a mí me interesa mucho la la actitud de los demócratas no bueno que cada vez se parece más además al actor este que lo que lo imita en Saturday Night Life estoy cómo se llama bueno es que le clava la voz y los gestos no sea que se notaba además particularmente eufórico no les demócratas primero quieren ver el informe completo pero en segundo lugar es que tienen todavía en el cajón cantidad de cantidad de tema es relacionados con el asunto que van saliendo uno detrás de otro que esto no va a acabar hasta muy probablemente hasta las próximas elecciones ahora eso sí claro no se ha podido demostrar que existía una trama no y eso efectivamente cohecho Miguel Ángel no es no es no es nada sencillo Alec Baldwin sale ese drama era maravilloso sobre todo la voz esquís

Voz 1667 16:24 venga que tenemos una conexión más pendiente en Londres esta sigue Begoña Arce buenas noches Begoña buenas noches bueno en tres días llegamos a la fecha que era inicial para la entrada en vigor del Brexit que es el veintinueve de marzo lo hacemos con una Theresa May muy debilitada Medio en fin de una conspiración de los suyos para para echarla del poder ir la cuestión en este momento es saber quién se hace con el control de la agenda del Brexit no si es el Parlamento británico o continuar en el Gobierno Begoña

Voz 0273 16:53 sí esa ha sido la batalla hoy la Cámara de los Comunes acaba en estos momentos de aprobar la enmienda presentada por un grupo integrado por diputados de diferentes partidos que está encabezado por el conservador proeuropeo Oliver le tuit este grupo ha presentado una enmienda en la que pide llevar a cabo una serie de votaciones alternativas para tantear diferentes opciones al plan de May para el Brexit es su supone que el Parlamento trata de tomar control de la agenda del Brexit después de que Theresa May haya reconocido esta tarde que aún no tiene votos suficientes para su acuerdo pero así y todo la primera ministra sólo admite como válida su solución incluso ha dejado claro que no respaldará ninguna otra versión del Brexit que los diputados puedan aprobar por mayoría asisto llega a ocurrir cuando voten el próximo miércoles en el Parlamento vamos a escuchar Amey

Voz 1 17:41 el seis y el SAE

Voz 0273 17:45 Londres dedica activo es exactamente eso indicativo y los miembros de esta Cámara no pueden esperar que el Gobierno les dé simplemente un cheque en blanco a cualquier votación que se apruebe los laboristas han apoyado la enmienda esta noche Corbijn ha acusado Amey de ser el obstáculo para la solución del Brexit

Voz 1667 18:03 sí claro

Voz 0273 18:05 usas nos aún no puede aceptar quiso acuerdo no tiene el número necesario de votos y encima obstaculizar una alternativa que quizá sí los tenga es ridículo sugerir el hecho de que el Parlamento tome el control esté tras tocando las instituciones democráticas posible ninguna de estas votaciones indicativas de las que hablamos el miércoles

Voz 1667 18:27 puedan llegar a algo puedas

Voz 0273 18:30 SER pueden ser además unas votaciones indicativas sobre un suave un nuevo referéndum todavía eso no está decidido pero lo que sí que es cierto es que el Parlamento no puede forzar al Gobierno a que las adopte y por último se acaba de producir una nueva dimisión en el Ejecutivo la del secretario de Estado para negocios Richard Harrison una más un proeuropeo sin duda porque ha votado en favor de esta enmienda de lengua de le en contra del orden en contra de la orden dada por el Gobierno

Voz 1667 19:00 madre mía otra semana de suspense ideal de enredo que sale Begoña muy buenas noches también

Voz 1552 19:08 esos Maraña es el director editorial de Info Libre muy

Voz 16 19:11 buenas noches Jesús hola buenas noches que se van a encontrar

Voz 1667 19:14 los lectores de Info Libre cuando Avram vuestra página en las próximas horas

Voz 1040 19:19 pues mira venimos publicando datos sobre esa fundación que dirigió Santiago Abascal el líder de Vox Madrid yo hoy el enfoque es el balance de final de la Fundación deja a oscuras los movimientos financieros de todo un año sobre los que además el Gobierno de Madrid innovar respuestas y luego sobre la carrera hacia las elecciones damos dos informaciones interesantes una el PSOE se resiste a cerrar ningún escenario de paz después del veintiocho A a la vista de la incertidumbre el resultado por otra parte Casado busca fuera del PP candidatos con un perfil duro para pelear conmigo

Voz 1667 19:55 eso es lo que lleváis ahora mismo abriendo estoy estoy mirando ahora esas listas de Casado no con tantas sorpresas

Voz 1040 20:02 que no tenemos

Voz 1667 20:04 periodistas economistas

Voz 1040 20:06 otra

Voz 16 20:07 bueno pues Jesús Maraña gracias gracias a vosotros un abrazo

Voz 20 20:11 hallan Pérez ya hasta aquí llega con otras voces otras noticias de este lunes Brian buenas noches

Voz 21 20:16 buenas noches Pablo comenzamos en la Audiencia de Barcelona donde ha comenzado hoy el juicio por los presuntos abusos cometidos en la Escuela de Los Maristas durante décadas los Mossos que investigaron esos abusos han asegurado que el director del centro no quiso darles más datos que el nombre completo del profesor acusado de Joaquín Benítez que yo lo disponía

Voz 7 20:34 ningún dato paralelamente recibo los compañeros de la oficina relacionados con la Comunidad que son los encargados de establecer relaciones gracias entidades del barrio y me dicen que desde Maristas no quieren facilitar más datos en relación de más datos personales de Joaquín Benítez

Voz 21 20:51 la fiscalía acusa a Benítez de haber abusado sexualmente de cuatro alumnos cuando era profesor de Educación Física y pide para él una pena de veintidós años de cárcel y catorce de inhabilitación de la política la ministra de Trabajo ha respondido al Banco de España que a juicio del supervisor bancario dificulta la reducción del déficit público con los viernes sociales Magdalena Valerio en Radio Zaragoza

Voz 22 21:13 no el Banco de España es que últimamente está muy cumbre eso con todo eh todo como que le parece mal la subida del Salario Mínimo rápidamente empiezan a decir que se va a destruir empleos unos empeñan que va a ir mal voy mal y mal es todo esto fatal y al final claro empiezas adoptar actitudes en tu vida que termina haciendo que todo te vaya

Voz 20 21:32 ah no para no no gana para disgustos la la ministra entre el Banco de España

Voz 7 21:38 en pie y el secretario de Estado de Seguridad Social exacto

Voz 21 21:42 precisamente el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández ha reconocido hoy en el juicio de la salida a Bolsa de Bankia que se perdió el control del asunto escuchamos a Fernando Ordóñez

Voz 23 21:52 que quién había acogido la gestión del tema porque había hecho pues lo contrario que quería supervisión y que era un tema más suave menos menos impacto en los mercados de tal era el señor Guindos y entonces el tema fue decir a partir de ahora hay que ponerse a disposición del ministro y todo lo que no sea ilegal por supuesto pues apoyarle en todo lo que diga no

Voz 21 22:13 dice que ellos tuvieron que ponerse a disposición del Ministerio de Economía y hemos dejado atrás el fin de semana más trágico en las carreteras españolas en lo que va de año dieciséis personas han perdido la vida en accidentes de tráfico diez de ellos eran motoristas ciclistas y peatones

Voz 24 22:29 dieciséis personas han muerto seis de ellos motoristas tres ciclistas y un peatón este fin de semana los conductores de vehículos de cuatro ruedas deben ser conscientes de que en la había conviven usuarios muy vulnerables también estos usuarios deben conocer la normativa

Voz 21 22:43 Javier Llamazares es el director de la Fundación Española de Seguridad Vial al que escuchábamos y desde la ciencia hoy hemos conocido que un equipo de científicos españoles del CSIC ha descubierto que el cerebro humano es capaz de generar nuevas neuronas hasta los noventa años un hallazgo especialmente importante para los enfermos de Alzheimer ir por primera vez utilizando el funcionamiento de nuestro cerebro se ha conseguido que un robot reconozca su imagen frente al espejo los otro

Voz 25 23:08 bajamos con probabilidades el robot y lo que está llega un momento que estás seguro de que es él porque coincide en una modelo matemático detrás que creó un una persona muy importante extrema Cal Frings stone de neurociencia en el cual el modelo vamos como si fueran probabilidad entonces es un momento que el algoritmo me dice estoy seguro de que soy yo

Voz 21 23:29 Pablo la anillos doctor en tela agencia artificial ha liderado este proyecto lo explicaba esta tarde en la Ventana y terminamos en el exterior donde poco a poco se está restituyan del servicio de luz que afectado a Caracas y varios estados de Venezuela el Gobierno de Maduro lo ha vuelto a achacar a un ataque que busca dicen agredir atacar generará

Voz 1667 23:47 es Brian hasta mañana hasta mañana nos vamos con Ramoneda

Voz 26 23:51 el dietario

Voz 1150 23:54 no en un electorado tan volátil no hay previsión que valga tiene un mes cualquier acontecimiento inesperado puede hacer saltar la banca pésimas encuestas el fin de semana confirman algunos indicios a Pedro Sánchez leído bien el paso por la Moncloa Se la puesto cara de presidente y esto siempre tiene un plus electoral la alarma cunde los sectores progresistas y el fe monopoliza el voto útil contra el tripartito de la derecha en Cataluña por ejemplo puede beneficiarse la fatiga del independentismo PP y Ciudadanos pagan automutilación que arrestado polivalencia Vox les ha hipnotizado Illes puede salir caro yo seré R bronca Ana Torrent Sabadell el presidente les acerca hay dice yo soy el pueblo no me podéis decir que no soy el pueblo porque estoy aquí le suena me he acordado de Erdogan nosotros somos el pueblo quién sois vosotros detrás la única cosa importantes la unificación del pueblo porque los demás no cuentan cuando el presidente Tarradellas remiso Cataluña hay saludo desde el balcón de la Generalitat no dijo pueblo dijo Ciudadanos de Cataluña ya estoy aquí esta es la diferencia dice Pablo Casado que nacionalismo hecho mucho daño a los españoles y puede sorprender en boca de quién vive agarrado la bandera española pero me temo que el presidente del PP al emitir su alarmante juicio sólo piensa en el nacionalismo vasco y en el catalán es muy humano ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio bueno sufre ochenta y ocho años historiadora francesa de la revolución dice Le Monde hay una diferencia fundamental entre mil setecientos ochenta y los chalecos amarillos estos no miran al futuro están en la inmediatez efectivamente como la sociedad en la que vivimos en que la idea de progreso como aceptación se ha desvanecido y a lo sumo se habla de invención tecnológica es decir las herramientas pasan por delante de los proyectos

Voz 1667 25:46 pues cerramos aquí Fernando Vallespín Emilio Contreras Miguel Angel Aguilar gracias a los tres buenas noches buenas noches nosotros mañana volvemos a las ocho ya con todo el equipo completo con Angels con Pedro a las ocho a pesar del partido de la selección aquí que acompañarles adiós

Voz 1 26:42 hora veinticinco Pablo Morán servicios informativos

Voz 27 26:56 Hora Veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales del híper la arroba Hora Veinticinco tiempo

Voz 28 27:03 Facebook hora25

Voz 10 27:10 la Cadena SER presenta el pie

Voz 29 27:13 ACM escucha he vuelto hace unos instantes de visitar a mi casero me hace que ese solitario vecino inquieta por más de una causa en este bello país

Voz 30 27:25 es un misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra es señor sí Fillon sabíamos llevado de maravilla

Voz 31 27:32 que hombre me ha parecido extraordinario

Voz 29 27:35 y eso que él no imaginaba la espontánea simpatía que me inspiro por el contrario un

Voz 30 27:41 dio los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco Hisusa desaparecieron el tres sus párpados

Voz 29 27:47 cuando oyó anunciar mi nombre y preguntarle señor asintió con la cabeza su nuevo inquilino

Voz 32 27:57 la distrito tan pronto como me ha sido posible para decirle que espero que no insistencia en alquilar la granja de frascos no le haya causado molestia puesto que la casa es mía respondió apartándose de no no hubiese consentido que nadie me molestarse sobre ella

Voz 29 28:11 si así se me antojaba dijo entre dientes como si quisiera mandarle al diablo ni siquiera tocó la puerta para confirmar lo que decía esto bastó para que yo resolviese entrar interesado por aquel hombre al parecer más reservado que yo mismo y como Mi caballo empujaba la barrera el soltó la cadena del portón y me precedió con los que da hacia el patio donde dijo a gritos al caballo

Voz 33 28:43 tres las cosas Emily Brontë mil

Voz 1510 28:45 ochocientos cuarenta y siete

Voz 29 28:48 en el él

Voz 26 28:50 Kutcher

Voz 29 28:53 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia Queralt José Antonio Pérez

Voz 11 29:00 lo mira José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros el mundo

Voz 29 29:09 nos explica sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo con Pepa Bueno y Antonio

Voz 28 29:17 ver como soy Ponseti y quiero recordaros que cien traéis ahora mismo en Cadena Ser punto com podéis descargarlos el podcast del último programa de Ser aventureros de todos los programas que queréis escuchar ya sabéis aquí Weisz encontrar las mejores aventuras ya los más intrépidos aventureros y también estéis en redes sociales en Twitter arrobas el aventureros bien Facebook si os gustan los viajes y la aventura este gusto programa Ser aventureros os espero

Voz 34 29:51 cuenta con la SER