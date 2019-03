Hora 25 (26/03/2019)

Voz 0194 00:00 entre las calenturas políticas y el calentamiento global hoy apostamos por el segundo por mucho que éste sea un país de sol y playa que el verano cada vez dure más nunca será una buena noticia son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:34 hola buenas tardes el último informe de la Agencia Estatal de Meteorología es un catálogo alarmante de las consecuencias del cambio climático en España el dato más llamativo de todos habla de veranos cada vez más largos en apenas unas décadas hemos recortado la primavera

Voz 3 00:48 y el otoño de manera que podemos afirmar que el verano sea larga unos nueve días por década podemos decir que en verano de esta década verano actual dura prácticamente cinco semanas más que en verano de principios de los ochenta

Voz 0194 01:00 Javier Gregory Nos detallará ese informe que habla de la extensión del clima semi árido de la subida de temperaturas o del aumento del nivel del mar y el presidente de México insiste en que España debería pedir perdón

Voz 3 01:10 con por los agravios cometidos con esto se qué sucedió hace quinientos años los hechos hubo agravios planteando es necesario pedir perdón la etapa nueva de reconciliación

Voz 0194 01:32 de hermandad cada ministro del Gobierno español al que se pregunta por la carta enviada por López Obrador al Rey repite el mismo argumento el jefe del Estado no tiene que pedir perdón por nada Carmen Calvo

Voz 4 01:41 pero el jefe del Estado el Rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país uno va a ocurrir esto Costa que ha dejado claro el Gobierno en el comunicado que desde ayer tienen usted desde el Ministerio de Asuntos Exteriores

Voz 0194 01:58 en Argelia en jefe del Ejército abandona al presidente Buteflika general apellido que se aplique el artículo ciento dos de la Constitución del país para inhabilitar a Buteflika además les contaremos la orden de detención que la Audiencia Nacional ha emitido contra los asaltantes de la embajada de Corea del Norte en Madrid pero

Voz 1715 02:17 contra dos de ellos fueron diez asaltantes pero la Justicia tiene identificados a siete huyeron de España Estados Unidos el cabecilla es un ciudadano mexicano que reside en ese país y que preparó durante meses el asalto días después de regresar a Estados Unidos se puso en contacto con el FBI de la crónica de precampaña la ruptura de Izquierda Unida con Podemos en la Comunidad de Madrid las bases de ese partido de Izquierda Unida han decidido no confluir con Podemos para las próximas elecciones autonómicas así que salvo cambio de criterio en mayo en Madrid habrá cuatro candidaturas de izquierda o de centro izquierda el juicio para el uno de octubre la descripción que hoy ha hecho uno de los testigos el teniente coronel de la Guardia Civil encargado de investigar la consulta se llamada Anima

Voz 5 02:55 es que aquello literalmente era un polvorín todos los policías que tuviéramos el mínimo de responsabilidad sabíamos que esa situación que el incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable y afortunadamente no

José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas y porque juega la selección el segundo partido clasificatorio para la Euro dos mil veinte lo hace en Malta y sin el seleccionador Luis Enrique que ha vuelto a España por motivos familiares de fuerza mayor estamos en Malta conocemos ya el once de España Javier qué tal

muy buenas hola qué tal duro sí pasó de ser el segundo de Luis Enrique Robert Moreno que dirija a España este es el once con muchos cambios hasta ocho con respecto al partido frente a Noruega que se jugó el pasado sábado en Valencia quepa en portería con Sergi Roberto Mario Hermoso y Sergio Ramos junto con Gaya en defensa Rodri Canales y Saúl Ñíguez en el centro del campo y en punta Asensio Morata Juan Bernat gracias

a mí desde las ocho y media en Carrusel se juegan además en el Grupo F también el Noruega Suecia y el Rumanía Islas Cíes

Voz 0978 03:58 tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes esta noche el viento irá aflojando en la mayor parte del país menos en Galicia especialmente en puntos de montaña y en las Rías Altas así como en el Estrecho donde las rachas máximas del Levante pueden superar los cien kilómetros por hora con muy mal estado de la mar en el resto con menos viento la temperatura bajará con más facilidad mañana hacerlo frión prácticamente todo el país al empezar la jornada con heladas en la mayor parte del interior y en pueblos de montaña después el sol lucirá la mayor parte de horas con temperaturas máximas más bajas que las de hoy en el conjunto de la Península Baleares y Canarias máximas de quince veinte grados solo en el sur se superarán los veinte durante la tarde algunas tormentas en Canarias especialmente en las islas de Gran Canaria Tenerife y La Gomera

Voz 7 05:14 estas los siguientes si por fin llego el seísmo

Voz 8 05:20 prepárate porque te va a encantar ligue director ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo

son los datos recogidos desde los años setenta por los cincuenta y ocho observatorios de Aemet la Agencia Estatal de Meteorología este es el diagnóstico el verano es ya cinco semanas exactamente más largo en España que hace sólo cuarenta años extras la consecuencia en la práctica las zonas semi áridas han aumentado en más de treinta mil kilómetros cuadrados un seis por ciento del territorio nacional en la península Ibérica desde hace sólo medio siglo y este proceso de desertificación ha afectado sobre todo a tres regiones Castilla La Mancha el Valle del Ebro y el sureste peninsular son sólo algunas de las advertencias que realiza este nuevo informe sobre el impacto del cambio climático en España porque es todavía preliminar y lo ha presentado el portavoz de AEMET Rubén del campo

Voz 0882 07:46 son los datos recogidos desde los años setenta por los cincuenta y ocho observatorios de Aemet la Agencia Estatal de Meteorología este es el diagnóstico el verano es ya cinco semanas exactamente más largo en España que hace sólo cuarenta años extras la consecuencia en la práctica las zonas semi áridas han aumentado en más de treinta mil kilómetros cuadrados un seis por ciento del territorio nacional en la península Ibérica desde hace sólo medio siglo y este proceso de desertificación ha afectado sobre todo a tres regiones Castilla La Mancha el Valle del Ebro y el sureste peninsular son sólo algunas de las advertencias que realiza este nuevo informe sobre el impacto del cambio climático en España porque es todavía preliminar y lo ha presentado el portavoz de AEMET Rubén del campo

Voz 3 08:31 de manera que podemos afirmar que el verano se alargan unos nueve días por década podemos decir con verano de esta década verano actual dura prácticamente cinco semanas más que un verano de principios de los ochenta es decir el verano comienza antes

Voz 0882 08:45 según este informe siete españoles de cada diez treinta y dos millones sufren ya las consecuencias del recalentamiento de la tierra y esto afecta directamente a nuestra salud otro ejemplo que está en el informe el número de muertes por olas de calor se han multiplicado por cinco en los últimos doce años han provocado ya la muerte de cuatrocientas cuarenta y seis personas

Voz 1715 09:03 vamos a descender algo más al detalle Javier si miramos a los diferentes territorios como se nota el cambio climático dependiendo de las zonas que observemos en qué se traduce sobre

Voz 0882 09:12 ya que estamos en Madrid empezando por la capital de España las noches aquí tropicales es decir con una temperatura que no baja de los veinte grados no se puede dormir se han duplicado desde el año mil novecientos setenta y uno viajamos Mientras tanto la estación del aeropuerto de Barcelona registrado como muy cálidos los últimos ocho años sin excepción viajamos a otro lugar de España cinco observatorios como el de Murcia eh el de Teruel todos los años menos uno han batido también récords de calor Beatriz Marbella es también meteorológica de Ahmet explica que en la costa mediterránea las olas de calor son cada vez más largas

Voz 16 09:49 las olas de calor lo que podemos decir es que es que se están agolpan dos están acumulando sobre todo en la última década y quizás el valor más relevante es que cada vez son más largas

Voz 0882 09:59 también está subiendo la temperatura del mar Mediterráneo y esto provoca una expansión que llaman termal que sube el nivel del mar por ejemplo cuando llegan los temidos temporales de invierno

Voz 1715 10:09 gracias Javier hasta luego vamos a acercarnos también a Galicia a esta hora estamos pendientes de la evolución del fuego en la provincia de A Coruña son más de ochocientas las hectáreas afectadas buscamos la última hora Galicia Ricardo Rodríguez va a estar va a estar de Pedro

Voz 1817 10:22 es preocupante el incendio de Rianxo continúa activo y ha devorado ya ochocientas cincuenta hectáreas la Xunta mantiene el nivel dos de alerta por precaución las llamas se han acercado con peligro a las casas pero no ha habido que lamentar daños personales efectivos de la UME la Unidad Militar de Emergencias se han desplazado hasta Galicia para colaborar en las tareas de extinción de un voraz incendio que mantiene en vilo a los vecinos

Voz 17 10:42 como él fue como este tiempo no hay nada que hacer noche pues sin dormir por la mañana nos levantamos esto todo aún más extendidos es lo que vemos desde aquí es el humo que está llegando las casas de todo eso

Voz 1817 10:56 lo que hay un chispazo en una torreta eléctrica es la principal hipótesis de este fuego en Rianxo en las últimas veinticuatro horas Galicia ha registrado más de veinte incendios la mayoría asegura la Xunta sí han sido intencionados

Voz 0968 11:08 cuando capítulo de López Obrador

Voz 1715 11:10 para el Rey de España el presidente de México ha propuesto hoy que se cree un grupo entre su país España del Vaticano un grupo que se encargue de construir un relato sobre la conquista que después permita avanzar en la reconciliación

Voz 3 11:22 con esto se va a saber qué sucedió hace quinientos años como se dieron los hechos si hubo agravios o Nou agrarios si cómo estás planteando es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación

Voz 0194 11:43 de hermandad bueno gobierno está poniendo un

Voz 1715 11:45 especial empeño en responder a López a Obrador prácticamente todos los ministros que han hablado hoy han despreciado la carta del presidente mexicano sus intenciones uno de los últimos en hacerlo desde Argentina y unos es del todo bueno pero es escucha is entiende perfectamente al ministro de exteriores

Voz 18 12:01 yo me voy a presentar esas extemporáneas claro este un minuto secular que cuestiones que ir disculpas lo va a acudir a la República francesa que presente disculpas hicieron

Voz 1715 12:24 es como si le pudiéramos decía Borrell como si le pidiera vamos a Francia que pidiera disculpas por el comportamiento de los soldados de Napoleón los líderes de PP idea Ciudadanos han sido muy contundentes con el presidente de México Pablo Casado despreciar la idea era una tendencia de la izquierda a alimentar la leyenda negra y al ver Rivera atribuye la carta al populismo

Voz 0113 12:45 no es de una ignorancia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España y contra su historia que venga un presidente de México a decir que España hizo toda clase de barbaridades en ese país hermano y amigo es algo que yo no voy a admitir

Voz 0040 13:07 me parece que las declaraciones de López Obrador son inaceptables e son una ofensa para el pueblo español porque los populismos se dedican a es como no tiene proyecto económico lamentablemente para Méjico como el populismo no tiene credibilidad para gobernar en una economía mercado una economía global se dedica a difamar en este caso el nombre de nuestro país y tergiversar la historia

Voz 1715 13:28 de la crónica de precampaña este mensaje que acaba de lanzar en uno de los actos del Día el líder de Ciudadanos Albert Rivera que plantea abiertamente al Partido Popular un gobierno conjunto para echar al PSOE

Voz 0040 13:41 que creo que es una emergencia nacional enviar a Sánchez a la oposición es una emergencia nacional yo como compatriota y como español voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que Sánchez se vaya a la oposición

Voz 19 13:54 hoy quiero pedirle aquí

Voz 0040 13:57 Alicia desde Ciudadanos al Partido Popular al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España

Voz 1715 14:08 bueno pues Albert Rivera acaba de proponer un gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos para echar al Partido Socialista la izquierda por cierto está viviendo un fenómeno interesante desde el punto de vista político o del análisis político el camino que va de la confluencia a la atomización la izquierda sigue con ese proceso de fragmentación electoral en algunas comunidades y si nada cambia Izquierda Unida junto a los anticapitalistas se enfrentará en Madrid a Podemos las bases de Izquierda Unida ha decidido no concurrir electoralmente con el partido de Pablo Iglesias esa coalición que si se mantiene en las generales sin embargo no ha resistido algunas comunidades Radio Madrid Carolina

Voz 0393 14:47 pues el sesenta por ciento de la militancia apuesta por confluir con los anticapitalistas sino con Podemos que ofrecía un tercio de los recursos del grupo parlamentario y varios puestos de salida en las listas Izquierda Unida Madrid quiere que Podemos participe en unas primarias proporcionales un trato de igual a igual Alvaro Aguilera ex secretario general del Partido Comunista

Voz 1386 15:05 autoritarismo que la imposición no deben caber en la en la política y por eso estamos trabajando en este espacio y por eso nosotros tendemos la mano y creemos creemos que el resto de organizaciones políticas y especialmente Podemos tiene que trabajar con responsabilidad y la responsabilidad sin corporal a un proceso amplio

Voz 0393 15:23 el plazo para presentar candidaturas termina el doce de abril así que en teoría todavía habría tiempo para el entendimiento las consecuencias de la fragmentación son ya conocía

Voz 1915 15:31 todas en dos mil quince Luis García Montero

Voz 0393 15:34 quedó por debajo del cinco por ciento no obtuvo representación ciento treinta mil votos se perdieron Cristina Cifuentes fue investida por un solo voto gracias al apoyo de Ciudadanos

Voz 1715 15:43 hoy en la SER les estamos contando los manejos de Vox en León una segunda parte los contactos de los responsables de ese partido con un empresario de la comunicación José Luis Ulibarri que pasó por la cárcel por la operación enredaderas ya a través de una persona interpuesta el número tres de la Fundación Franco con quién esperaban conseguir un mejor trato de los medios esta grabación que van a escuchar esta hecha en octubre del año pasado el entonces presidente de boxeo en León habla con su numerados

Voz 20 16:09 de lo del tema de escandaloso vale para hablar con con Ulibarri porque ella ha salido no sé si sabes si confió en Fabra con él para que el tratamiento nuestro sea como merecemos quién dice es hacer caso de quedar con él antes de que ingresara en prisión pero esto trapos puesto ahora que estoy y fíjate en los niños que controla controla yo no digo que nos apoyan fervientemente pero que no hagan hueco de vez en cuando yo lo he dicho y con necesitamos hizo déjalo de mi mano

Voz 13 16:36 hora veinte

Voz 0968 18:29 algunas novedades de la tarde la Audiencia Nacional

Voz 1715 18:31 te ordenes de detención contra dos de los asaltantes de la embajada de Corea del Norte en Madrid hoy se ha levantado el secreto de sumario hoy sabemos algo más de cómo se efectuó aquel ataque aquel asalto Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 18:46 ese es el juez acaba de pedir Estados Unidos la extradición de los dos supuestos líderes del asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid Se trata del mexicano Cinca de un Nueva York Adrian Hon Chang que llegó a ampliar hasta dos identidades falsas distintas del Estado Unidese Sam Wood junto a una decena de asaltantes entraron el veintidós de febrero la embajada de Corea golpearon a sus ocupantes llevándose diversas pertenencias entre ellas pen drives ordenadores ya está los propios vehículos oficiales de la embajada el líder Adrian Hon Chang que utiliza como decíamos al menos otras dos identidades falsas contactó con el FBI en Nueva York a los cinco días del asalto se especula con la posibilidad que pertenezca a la inteligencia norteamericana

Voz 1715 19:31 veintidós jornadas llevamos ya del juicio por el uno de octubre estos últimos días son circulares testigos que abundan en el relato de los incidentes registrados en Cataluña en los días que precedieron al uno de octubre había sido el turno del teniente coronel Daniel Baena hay una palabra que le va a acompañar a partir de ahora que queda como parte de la pequeña historia de este juicio que es polvorín así ha descrito el clima que según él se vivía en Cataluña Alberto

Voz 0055 19:56 el teniente coronel ha ido un poco más allá que el resto de testigos en Cataluña no había un ambiente hostil era directamente un polvo

Voz 1715 20:02 Brin Quart que incidente pequeño

Voz 24 20:05 no podía derivar en una escalada incontrolable y

Voz 0055 20:08 el juez Marchena incluso ha pedido mesura en las valoraciones de las preguntas las respuestas

Voz 25 20:13 Hinault le diga Sadena sino fue Serena por favor evitemos que él etiquetaje las

Voz 0055 20:19 firmas tan todos los informes clave de la Causa así que su declaración ha ido desde relatar las manifestaciones contra los registros hasta como la logística del referéndum Se contrató sin papel de por medio de forma verbal las defensas además cuestionan su imparcialidad por estar detrás supuestamente de una cuenta anónima de Twitter que criticaba a los líderes independentistas mientras investigaba el pluses

Voz 24 20:37 ha sido desmentido a prensa ha sido desmentido en el Congreso ha sido desmentido en el Senado vino no es no ser propietario de esa cuenta algo que

Voz 1715 20:44 el anegado el Supremo por cierto ha mantenido la orden dada por la Junta Electoral Central para retirar esos amarillos y símbolos independentistas de las fachadas de edificios de la Generalitat el Supremo no acepta la medida cautelarísima que pedía el Gobierno catalán pero sí que va a estudiar el fondo del asunto claro que con algo menos de premura de la que se le solicitaba

vamos con el avance de intenciones la segunda hora del programa la vamos a dedicar a la mutación que van a vivir algunas de las grandes empresas como Apple ayer confirmó que dejarán de ser compañías meramente tecnológicas para convertirse en proveedoras de qué contenidos eso hablaremos a las nueve y habrá cabe la cara B de hoy va a ser el perfil de alguien que se encuentra detrás del éxito de algunos de los proyectos políticos más discutidos a discutibles de los últimos tiempos

hola Pedro hoy en la la figura de Steve Banon fue asesor de Trump en la Casa Blanca y ahora se dedica a asesorar a líderes políticos de extrema derecha de todo el mundo está en Europa ya he dicho que tiene cita con los líderes de Vox también escuchar cómo habla de él ven Roach que fue asesor de Obama durante una década el tiburón fue dice allá donde va tiene la misma estrategia política como dividir a la gente y cómo encontrar a quién culpar de los problemas en Estados Unidos serán los inmigrantes en Alemania eran los refugiados sirios bien el Brexit fue la Unión Europea en España dice podría ser de nuevo los inmigrantes sólo separatistas catalanes Pedro a partir de las nueve y media más o menos en la clave es tímpanos

Voz 1715 23:44 Victoria Lafora María Elvira Roca e Ignasi Guardans son los tertulianos de hoy está son para Guardans las claves del día

Voz 28 23:50 de todas las noticias que yo podría haber en anticipado que hubieran ocupado nuestro tiempo en plena precampaña electoral jamás hubiera podido incluir estar hablando de la conquista de México y menos aún imaginar un debate entre fuerzas políticas para ver quién es más patriota y quién reaccionó con más contundencia ante absurda petición Mexicana realmente vivimos en tiempos muy raros eh el resto del día redondo en términos político me parece importante destaca lo que está ocurriendo en Podemos porque tiene consecuencias importantes porque es un síntoma de algo mucho más profundo va mucho más allá de la realidad de Madrid iba a tener impacto sobre el futuro Parlamento que se va a elegir a finales de este mes por lo demás pues ahí sigue el juicio pluses y ahí sigue el conflicto del Brexit el conflicto político la crisis británica alrededor de esos dos temas tremendamente importantes que nos van a seguir dando cámaras durante un cierto tiempo

Voz 1715 24:45 habrá tertulia si a partir de las nueve de la noche así hemos llegado nosotros a las ocho y veinticinco minutos de la tarde y las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:23 veinticinco Madrid buenas tardes Se repite la historia salvo sorpresa la izquierda era fragmentada las elecciones del veintiséis de mayo en Madrid como ya ocurrió en dos mil quince las bases de Izquierda Unida han rechazado confluir con Podemos a través del acuerdo consistía en ceder el treinta y tres por ciento del grupo concurrirán a los comicios sólo con los anticapitalistas

Voz 1386 25:42 nosotros no estamos eh está sentando eh nada nosotros estamos invitando sobre una base programática a todos los colectivos de la izquierda madrileña que entienden la dirección

Voz 1915 25:53 dice que no teme la fragmentación escuchábamos al secretario general del PC Alvaro Aguilera esta decisión se ha cobrado ya la primera salida en el partido la del candidato al Ayuntamiento de Madrid Mauricio Valiente

Voz 31 26:12 en uno rompo en este momento esperanza vamos a avanzar en este sentido llamamiento para imaginar para ser capaces de arriesgar que queda poco pero que Tarkovski

Voz 1915 26:29 los el mandato de la ciudadanía si finalmente Izquierda Unida y Podemos se presentan por separado puede ocurrir lo mismo que en las elecciones autonómicas de dos mil quince cuando Luis García Montero se quedó por debajo del cinco por ciento del umbral de voto necesario y las fuerzas de izquierdas no pudieron

Voz 1715 26:44 sumar sus votos acabó gobernando el PP con la absoluta

Voz 1915 26:46 yo decido hice lo hemos adelantado en la SER el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han alcanzado un acuerdo para desbloquear la construcción de un instituto en Montecarmelo tal y como venían reclamando desde hace años desde hace años los vecinos el barrio con más de veinticuatro mil habitantes y ocho mil niños menores de catorce años no cuenta con ningún centro de Secundaria públicos no con dos centros privados o concertados el consejo

Voz 32 27:10 pero de Educación Rafael Van que al final ha imperado el sentido común hemos tenido eh la comprensión por parte del Ayuntamiento y tendremos una parcela desmontada para que realmente se pueda construir un instituto que estará operativo esperamos que está operativo en septiembre del veinte para el curso XX XXI

Voz 1915 27:29 enseguida vamos con otras noticias de este martes pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 13 28:40 el ex consejero de

Voz 1915 28:41 la Comunidad de Madrid Alfredo Prada declara mañana en la Audiencia Nacional como imputado por las irregularidades en el Campus de la Justicia el juez de la Mata investiga los contratos firmados por Prada que dejaron un agujero de cien millones de euros en las arcas públicas de la Comunidad de Madrid en la Ventana el portavoz del PP Enrique Ossorio decir

Voz 1715 28:57 Dido que Prada siga como responsable de vigilar la

Voz 1915 28:59 suena en el partido bueno Suso cuestión suya

Voz 35 29:02 hasta este momento incluso en este momento no tiene ninguna incompatibilidad porque los estatutos del partido dice que es el a del juicio oral yo reconozco que quizá hubo gastos excesivos pero qué visión teníamos nosotros sinceramente en la que estoy exponiendo que era un gran proyecto con unos visos de que es relanzar a Madrid turísticamente hizo con grandes números que ahora después de la crisis no entendemos nada

Voz 1915 29:23 y una cosa más la Fiscalía pide un año de cárcel para cuatro médicos del hospital Gregorio Marañón acusados de malversar de malversar caudales públicos el caso se lo contamos aquí en La Ser en dos mil quince estos médicos patólogos derivaron pruebas diagnósticas a centros privados en los que ellos trabajaban el Ministerio Público pide también también que indemnicen a la comunidad con sesenta y dos mil euros llegamos a las ocho y media con dieciocho grados en el centro de Madrid esta mañana

Voz 36 29:53 muy graves