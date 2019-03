Hora 25 (27/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 tenemos que creer que en la cloaca sólo se movían agentes de policía Ike el hedor no impregnaba las alfombras de los despachos del Ministerio de Interior tenemos que creer que la delictiva policía patriótica era un arrebato de supuesto patriotismo de agentes corruptos y que nada tenían que ver el Gobierno y el partido en el poder

Voz 0415 00:18 son las ocho las siete en Canarias eh

Voz 0295 00:33 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:43 hola buenas tardes es la última que conocemos de Villarejo y su camarilla la Audiencia Nacional investiga el robo de información del teléfono móvil de una asesora de Pablo Iglesias en su etapa como eurodiputado los investigadores trabajan con la hipótesis de que la orden partiera del Ministerio de interés Miguel Ángel Campos de la organización criminal

Voz 2 01:01 en qué se transformó interior dicen los investigadores para extorsionar a Iglesias boicotear el posible acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en dos mil dieciséis el juez abierto pieza separada sobre esta causa se esperan nuevas declaraciones

Voz 0194 01:15 ahora ampliamos esta información que llega en una precampaña que exija de aquel momento de la espantada de Rajoy de la repetición de elecciones Si de la fragmentación parlamentaria hoy Pablo Casado ha hecho lo que ayer le puso en bandeja Albert Rivera al pedirle un gobierno de coalición actuar como líder del bloque de la derecha hasta el punto que hoy ha empezado a repartir Ministerio

Voz 3 01:31 los gobiernos de coalición entre las formaciones de centro derecha me parece muy bien yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de México ir contra la actuación de senadores franceses

Voz 0194 01:49 el PSOE ha presentado hoy su programa electoral son ciento diez medidas que reúnen muchas de las promesas ya conocidas las políticas las leyes y los decretos que han decaído en esta legislatura varias propuestas de pactos de Estado en un clima de gran polarización y ninguna referencia a la crisis política catalana Pedro Sánchez no deja de pedir el voto para no tener que depender de casi nadie España

Voz 0415 02:09 cita un gobierno fuerte que hable con todas las fuerzas políticas creo que dependa de sus propias fuerzas gobierno fuerte exige un amplio respaldo en las urnas una participación masiva en las urnas el próximo veintiocho de abril que asegure un gran apoyo parlamentario al nuevo Gobierno y abordar así las reformas sociales desde la estabilidad

Voz 0194 02:31 el Reino Unido vive una tarde de alto voltaje político la primera ministra abierto la puerta a su dimisión Pedro

Voz 1715 02:36 tras haberse reunido con el grupo parlamentario con su partido a sus compañeros les ha dicho que está dispuesto a dejar el cargo una vez haya superado la primera fase de negociaciones con Europa o dicho de otra forma si cambian el voto que se apoyen su plan y sale adelante

Voz 4 02:50 sí estará mucho más cerca de irse el paladar

Voz 1715 02:52 esto vota esta tarde las alternativas al plan de Theresa May que de momento ya saben sigue sin contar con los votos suficientes en Cataluña la Fiscalía se ha querellado contra Quim Torra por desatender las órdenes de la Junta Electoral Central de forma deliberada y consciente son los términos que usa la Fiscalía y a su vez el presidente de la Generalitat se ha querellado contra la Junta por prohibir los lazos amarillos el episodio de hoy de la conquista de la carta de López Obrador de la petición de perdón la voz de Mario Vargas Llosa en la inauguración del Congreso de la Lengua en Córdoba en Argentina

Voz 0415 03:20 que esta carta debió mandar será él mismo responderse a la pregunta de porqué México tiene todavía tantos millones de indios marginados

Voz 0194 03:41 y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:44 las tardes el Atlético de Madrid y el Bayern de Munich han hecho oficial el traspaso del defensa Lucas Hernández al equipo alemán el Bayern va a pagar ochenta millones al Atlético y Lucas firmará por cinco temporadas el jugador no volverá a actuar ya con el Atlético de Madrid para recuperarse de la lesión de rodilla que padece ahora mismo y en la Champions femenina de fútbol tenemos en juego ahora mismo la vuelta de los cuartos de final del Barça que juega Noruega ante el Lille Strong la sala

Voz 0415 04:07 se están vendiendo venciendo cero uno habían

Voz 0919 04:09 pero ya en el partido de ida así que están a un paso de meterse en semifinal

Voz 0194 04:13 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:15 es pocas novedades vamos a tener la situación meteorológica por una parte las tormentas que afectan distintos puntos del Archipiélago canario irán a la baja durante la noche pero sin desaparecer del todo y mañana la que disputen el sol de nueva actividad tormentosa especialmente en las islas más occidentales hasta la isla de Gran Canaria en la península destacamos una jornada más para mañana y los próximos días el calor que hará en Galicia con máximas alrededor de los veinticinco grados temperaturas como las del Valle del Guadalquivir todavía con vientos a ratos fuertes techo el viento mañana por la tarde volver a soplar en la mayor parte de la Península y Baleares en un día que será soleado con frío a primeras horas de la mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy también las máximas en general de quince a veinte grados empieza hora25 Pedro venga

Voz 1715 04:58 vamos con todo y hay mucho que contar pero antes de cerrar portada anda por aquí Íñigo Sastre tiene algo que contar no sólo a ellos

Voz 0415 05:05 hola Pedro hoy con un mensaje para quienes acaban de cambiar de coche y necesitan un seguro también te toca renovar quieres cambiar pues escucha esto porque te interesa línea directa se ha vuelto a superar por primera vez te da seis meses gratis en tu seguro de coche es el seísmo de Línea Directa que hace temblar el mundo de los seguros seis meses gratis en tu seguro de coche llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta

Voz 0919 05:30 en esa línea directa apunta con una compañía Bankinter

Voz 5 05:37 hora veinticinco

Voz 6 05:40 los premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes dice

Voz 0415 05:59 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank Repsol

Voz 7 06:03 una casa no sé que tenga ese algo sabes que en tres días

Voz 8 06:08 pues mucho con la cresta que quieres pero horas

Voz 9 06:10 así la acertar con su precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que te pido les el que deberías para BBVA valora ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la tu también BBVA crear

Voz 10 06:22 de oportunidades después de haber sido siempre la madre más moderna la primera en traer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el ojalá a las redes sociales le pides a tu hija que te recomiende una serie a lo que ella te contesta para T puente Anselmo abedules treinta

Voz 0684 06:39 hay dos días preguntado si ser madre compensa

Voz 0919 06:42 como ya puedes comprar

Voz 0415 06:44 donde el extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa hola cariño

Voz 11 06:55 Evo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra este alquiler pues te puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya de diecisiete cambias de casta tela vuelven a instalar

Voz 12 07:06 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece Cadena SER

Voz 0295 07:22 una veinticinco

Voz 13 07:25 Pedro Blanco y siete minutos

Voz 1715 07:27 te y siete minutos en Canarias otro brote de la cloaca la Audiencia Nacional investiga el robo de información de un teléfono móvil de una asistente de Pablo decías cuando él era eurodiputado los investigadores trabajan con una hipótesis la de que se tratara de un encargo del Ministerio de Interior para con la información obtenida intentar dinamitar las negociaciones entre PSOE Podemos y Ciudadanos que ya saben podrían haber arrebatado el Gobierno al Partido Popular después de las elecciones de finales del año dos mil quince del mes de diciembre del dos mil quince hoy Pablo Iglesias ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional como perjudicado por el robo de esa información Miguel Ángel Campos buenas tardes las tardes los investigadores del Juzgado Central de Instrucción seis de la Audiencia Nacional afirman a la Ser que la sustracción del móvil a un asesora de Pablo Iglesias del que extrajeron conversaciones privadas y fotografías del líder de Podemos obedeció a una maniobra de la literal organización criminal del Ministerio del Interior para extorsionarlos boicotear el posible acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en dos mil dieciséis fue el principio del verano de aquel año cuando todavía cabía la posibilidad del pacto cuando se emplearon contra Pablo Iglesias algunos de los datos de aquel móvil robado en medios de comunicación controlados por Villarejo el juzgado tiene previsto ampliar próximamente las diligencias de investigación de esta causa con nuevas declaraciones los investigadores sostienen que esta causa apunta la la acusación que se sigue en el juzgado contra la policía política de Jorge Fernández Díaz utilizada por aquella cúpula de Interior contra líderes soberanistas la izquierda o para destruir pruebas que perjudican al PP en el caso de su caja B gracias Miguel Ángel vamos a recordar con la ayuda de Ana Martínez Concejo el contexto de aquel año dos mil dieciséis una de las etapas políticas más extrañas vividas en este país de interinidad absoluta con un ganador de las elecciones que les dijo no al Rey hagamos memoria las elecciones del Bate

Voz 0194 09:18 de diciembre de dos mil quince dieron la victoria al PP pero le arrebataron la mayoría absoluta con la evidencia pues de que Rajoy no iba a tener los votos suficientes para la investidura el Rey Felipe VI abrió consultas para la designación de candidato a la Presidencia del Gobierno en un gesto sin precedentes Rajoy declinó el ofrecimiento

Voz 0415 09:36 no estoy en condiciones de presentarme a la investidura

Voz 0194 09:40 en el paso atrás de Rajoy influyó la propuesta de Pablo Iglesias

Voz 14 09:43 insisto estamos plenamente disponibles para sentarnos con el partido

Voz 0919 09:47 los socialistas sin líneas rojas

Voz 0194 09:49 da ronda de consultas el Rey propuso a Pedro Sánchez como candidato para que partiendo de los noventa escaños socialistas intentará formar gobierno en las negociaciones Rivera adelantó a Podemos por la derecha y el veinticuatro de febrero Sánchez y Albert Rivera sellaron un pacto de gobierno podemos rompió entonces con el PSOE y Sánchez sin apoyos suficientes perdió la investidura con el fantasma de la repetición electoral en el horizonte Pablo Iglesias anunció que iba a llamar a Sánchez para tratar de desbloquear las negociaciones al cumplirse cien días sin Gobierno ambos se reunieron pero la cosa volvió a torcerse

Voz 15 10:23 el problema es que depende de una persona que se llama señor Iglesias y que parece que no quiere dar su brazo a torcer por eso yo pido

Voz 0919 10:29 la generosidad

Voz 0194 10:31 que tantas veces ha recordado Pedro Sánchez desembocó en las elecciones del veintiséis de junio que ganó el PP hicieron presidente de nuevo a Mariano Rajoy

Voz 1715 10:40 gracias Ana la crónica de precampaña de hoy nos deja una especie de cada Erazo de Pablo Casado Albert Rivera el líder del Partido Popular en el papel del líder del bloque de la derecha en el papel de posibles futuro presidente del Gobierno por la derecha andaba de hecho ir repartiendo ministerios la manera además de apartar a Albert Rivera de cualquier opción de gobierno que sólo sea simbólica después de que ayer ciudadanos propusiera un gobierno de coalición

Voz 3 11:06 el Gobierno de coalición entre las formaciones de centro derecha me parece muy bien yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de Méjico ir contra la actuación de senadores franceses

Voz 1715 11:24 el Gobierno de coalición dice Pablo Casado muy bien pero gobernado por mi viene a decir con Albert Rivera lejos de mi de ministro de Asuntos Exteriores pero Pablo Casado tiene respuesta a través de la número dos de Ciudadanos que acaba de decir esto que vamos a escuchar en Palma de Mallorca

Voz 0419 11:39 a que la cosa es muy seria e que la cosa es muy seria para las excusas y la chulería del Partido Popular en el señor Pablo Casado ya está bien que con lo que tenemos que estar aguantando en Cataluña ya está bien que el Partido Popular se toman a la ligera a broma y con chulería una oferta Clara sensata nítida innecesaria para España que es la que ha hecho el señor Alves

Voz 1715 12:00 chulería lo que dice Inés Arrimadas el Partido Popular ha presentado hoy su lema de campaña el lema es valor seguro un lema que el PP quiere contraponer a la amenaza que le llega desde el extremo el PP es un valor seguro decía de Javier Maroto no cómodos

Voz 0893 12:18 Vox no es un valor seguro no es un valor seguro porque quién hace propuestas estridentes como el que los españoles debemos armas por la calle no es un valor seguro pero especialmente no es un valor seguro un partido que ni tiene un modelo económico me ha gestionado nunca nada la seguridad también pasa por los equipos una experiencia

Voz 1715 12:46 bueno pues nada así anda el bloque ideológico de la derecha cruzando reproches entre unos y otros el presidente de gobierno ha presentado hoy la ciento diez medidas que incluye su programa electoral es un catálogo de todo aquello que había prometido antes y sobre todo de todo aquello que no ha podido hacer en esta legislatura en la que no tuvo ni tiempo ni mayorías mucha política social varias propuestas de pactos de Estado y ninguna referencia a la crisis política catalana Inma Carretero

Voz 0806 13:13 sí ha sido en el teatro Gran Maestre con una escenografía muy presidencial veinticinco banderas de España y de Europa pero sin ningún anuncio estrella no quiere Pedro Sánchez estridencias en esta precampaña así que la mayoría de las ciento diez prioridades son de carácter social sin referencia alguna por ejemplo a sus recetas para superar la crisis de Cataluña el líder socialista ha pedido un gran apoyo parlamentario un gobierno fuerte para aprobar las cosas que se le han quedado pendientes como el ingreso mínimo vital

Voz 1722 13:41 durante nueve meses de gobierno hemos sentado las bases de las grandes transformaciones que necesita nuestro país hemos marcado el rumbo ahora lo que hacemos es pedir la confianza de los españoles para consolidar ese cambio de rumbo para conquistar nuestro futuro

Voz 0806 13:55 ha hablado el candidato del PSOE de ambición pero sobretodo de sensatez ha ofrecido además diálogo a través de ocho pactos de Estado el documento no desciende mucho a detalles pero sí que promete por ejemplo que en dos mil veinticinco el cincuenta por ciento de los menores de tres años tengan escuela gratuita que en cinco años se corrija el déficit de la Seguridad Social también promete la progresiva incorporación de la salud bucodental en el sistema público

Voz 1715 14:20 por cierto que la Fiscalía ha abierto una investigación por las irregularidades detectadas en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León la semana pasada a alguien presentó una denuncia ante la Fiscalía que ha citado al ganador de esas primarias a Francisco Igea bueno al ganador después de la rectificación esta mañana pasado por láser

Voz 16 14:36 es decir una denuncia anónima pero en cualquier caso con nosotros estamos encantados de que sea intensa otros tenemos plena confianza en la investigación que está abierta a nuestro país de garantías pero la justicia siempre es una garantía para cualquier español para nosotros también

Voz 1715 14:51 vamos a escuchar de a Inés Arrimadas que cree que su partido no sólo no debe avergonzarse de lo sucedido de ese supuesto intento de pucherazo sino que encuentra motivos para presumir

Voz 0793 15:01 somos el partido más democrático de España hemos hecho trescientos procesos de primarias en los últimos cuatro años decenas de procesos de primarias en los en las últimas semanas se ha detectado un error que la Comisión de Garantías de Ciudadanos detectó en menos de veinticuatro horas

Voz 1715 15:15 en Cataluña de nuevo la política desemboca en una la Fiscalía ha presentado la querella anunciada contra el presidente de la Generalitat por desobedecer en primera instancia las órdenes de la Junta Electoral Central ya su vez Quim Torra se ha querellado contra la Junta Electoral Central a la que acusa de haber prevaricado por haber ordenado la retirada de los buenos si está el ambiente Barcelona por

Voz 0978 15:36 la Fiscalía entiende que presiden intentó burlar la prohibición de la Junta con el cambio de pancarta de lazo amarillo a Blanco en la querella destacan que el nuevo cartel también representaba únicamente las ideas de una parte de la sociedad y aunque la orden de la Junta focalizada la prohibición en este heladas y lazos amarillos la Fiscalía considera que eso era extensivo a todos los símbolos independentistas por todo ello el Ministerio Fiscal pide al Tribunal Superior de Cataluña que investigue a Torra por un presunto delito como decimos de desobediencia que se le cite a declarar ante el juez Torras se enfrenta a una multa y a una posible inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años Ésta es una querella la segunda es la que al president dirige contra todos los miembros de la Junta Electoral por prevaricación dice que el requerirá tanto que le hicieron era imposible de cumplir porque afectaba a todos los edificios públicos Se remite a jurisprudencia del Supremo yo el TC según la cual no se puede cometer delito de desobediencia mientras no se haya resuelto la solicitud de medidas cautelares el texto destaca que dos miembros de la Junta forman parte del tribunal que juzga el Supremo en un comunicado el president avisa que llevará este caso hasta donde haga falta si el Estado no quiere investigar los hechos lo último es que la Junta Electoral ha permitido la pancarta a favor de la libertad de expresión que cuelga ahora mismo del balcón de Palau

Voz 1715 16:46 en la jornada de hoy del juicio los primeros testimonios de unas figuras a las que cuesta hasta poner nombre no fueron observadores internacionales pero lo cierto es que se pasar unos días en Catalunya para ver cómo se votaba el uno de octubre las acusaciones intentan saber si cobraron de la Generalitat por esa labor lo que apuntala haría esa acusación de malversación de caudales públicos Alberto

Voz 0978 17:08 una de ellas Elena Acat que coordinó un equipo de doce expertos internacionales ha reconocido que cobró por transferencia directamente de diplomático

Voz 17 17:15 a pesar recibí ocho mil euros como remuneración ir no recuerdo exactamente lo que cobré por gastos diarios Express

Voz 0978 17:26 aunque como el otro testigo que ha declarado hoy ha evitado definir su trabajo como de observación Bernhardt von Greenberg

Voz 18 17:32 el club está la motivación asistido poder hablar con todas las partes en ningún caso había una prioridad en en este elemento digamos de observación

Voz 0295 17:42 con o validación de incendio de la amonal Ginsburg aún va para

Voz 0978 17:48 la Fiscalía el matiz es importante entiende que su presencia en Cataluña esos días responde a una estrategia de legitimar el proceso del referéndum ilegal con más de doscientos mil euros de dinero público en total

Voz 5 17:58 hora veinticinco

Voz 19 18:04 a veces el mejor sonido es el del silencio por eso para tu tranquilidad aprovecha el chequeo gratuito de veinte puntos en tu servicio oficial lleva T una luz el FLA consulta condiciones en Seat punto Seat contigo

Voz 0415 18:17 qué necesitas hoy

Voz 8 18:20 cómo suena tu despertador adelantarse tienes un mal dulce despertar como te gusta que te despierten

Voz 0415 18:30 lo siento no quería despertar tesoro venía a por mí

Voz 8 18:34 tienes insomnio eres sonámbulo sueñas despierto yo puedes dejarnos tus mensajes de voz

Voz 0919 18:40 en el whatsapp del programa el seis ocho uno

Voz 8 18:42 cero uno seis siete tres esta noche Nos despertamos en el sorteo la SER a partir de la una y media

Voz 0415 18:50 el fardo con Mara Torres que apenas ser

Voz 20 18:54 tenemos un problema mejor anula hemos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotee ahí no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 12 19:02 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentre es la solución que necesitas

Voz 13 19:08 a Rentería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés bricolaje que arreglamos hoy

Voz 0295 19:19 hora veinticinco

Voz 13 19:22 Pedro Blanco bueno vamos a tener el puente aéreo

Voz 1715 19:25 Andrés otra jornada de votaciones en el Parlamento británico que cada semana se pronuncia sobre cómo debe ser el Brexit sin que eso nos haya servido para saber cómo va a ser el Brexit en fin tratar deja una novedad relevante Theresa May les ha dicho a los suyos que está dispuesta a dimitir a marcharse antes de lo que ella querría Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 19:44 buenas tardes Theresa May se ha reunido a puerta cerrada con los diputados euroescépticos y les ha anunciado que dejará el cargo antes de que comience la nueva fase de negociaciones con la Unión Europea estoy dispuesta a dejar el puesto antes de lo que pensaba por el bien del país del partido les ha dicho pero a cambio les ha pedido que respalden su acuerdo en una tercera votación minutos más tarde el ex ministro de Exteriores Boris Johnson que había Habbo minado de ese plan anunciado que lo respaldará el calendario de la salida de May podría ser este el veintiocho de junio la cumbre del G20 en Osaka sería la última cita internacional de la primera ministra allí el diez de julio estaría nombrado un nuevo líder conservador primer ministro o ministra entre tanto hasta ahora los diputados han comenzado a votar las ocho opciones alternativas para el Brexit que pueden potencialmente cambiar el curso del proceso como señalaba el veterano conservador proeuropeo Kenneth Clarke

Voz 7 20:34 la aussies vivir Schubert cuya afirmando

Voz 0268 20:38 esta cámara se están moviendo en un ambiente para hacer posible el acabar con el catastrófico caos de los últimos seis meses estamos empezando a hablar de poder tomar decisiones por el consenso entre diferentes partidos a la búsqueda de una mayoría será

Voz 0273 20:53 a última hora de esta noche cuando se conozca el resultado de esas votaciones orientativas y un apunte interesante el Partido Laborista ha pedido oficialmente a sus diputados que voten la enmienda a favor de un segundo referéndum aquí ha sido Jeremy Corbijn el que ha tenido que ceder

Voz 1715 21:08 gracias Begoña el presidente del Consejo Europeo ha defendido hoy en el Europarlamento que Europa no debe abandonar a los millones de británicos que quieren seguir en la Unión Donald Tusk no descarta una prórroga larga ni siquiera que al final del Reino Unido nunca abandone la Unión Europea claro que todo está sujeto a lo que ocurra en el Reino Unido y nadie es capaz de decir qué va a ocurrir en el Reino Unido vamos a Bruselas buenas tardes

Voz 0738 21:31 buenas tardes exactamente ese aunque como este no es el ambiente que parece que se está imponiendo en Londrés de momento lo que preocupa a los eurodiputados son las repercusiones de prolongar los plazos si el Reino Unido vuelve a ocupar su setenta y tres escaños sin voluntad de quedarse una opción que ha ridiculizado y nadie es el hombre del UKIP bandera de séptico lo escuchamos

Voz 13 21:52 de verdad mejores en esta desde Vuelta bueno aquí estamos

Voz 0919 22:02 eso les digo el Brexit a pasar de cualquier modo

Voz 0738 22:05 es una ironía que hoy no ha generado la tensión habitual quizás porque sus señorías en Estrasburgo tienen también la sensación de empezar a llegar al final de este pulso aunque claro pendiente siempre de los comunes

Voz 1715 22:22 venga vamos con el avance de intenciones de aquello que va a ocurrir a partir de ahora el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente la normativa que si se cumple la salvedad fundamental va a acabar con muchos de los pisos turísticos en las zonas que soporta una mayor presión de este tipo de negocio

Voz 2 22:40 eso vamos a hablar hoy en la segunda hora del programa de hecho

Voz 1715 22:42 Pedimos ya su participación a través de nuestro número de guasa que abrimos desde este momento para que no puedan enviar sus notas de voz para contarnos qué bueno pues su experiencia con ese tipo de alojamientos turísticos tal vez vecino de Madrid o de cualquier otro ciudad haya visto cómo no su bloque haya aparecido uno de esos alojamientos que han hecho para intentar evitarlo cómo han reaccionado lo han conseguido uno seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres los recuerdos seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres en la cara B de hoy reconciliación servicios

Voz 1880 23:14 hola Pedro llevamos desde el lunes hablando de López Obrador de la petición de perdón al Rey al Papa lo que quiero Obrador así lo ha dicho es buscar la reconciliación entre los dos países

Voz 22 23:27 conciliamos pero primero pidamos perdón

Voz 0919 23:30 eh

Voz 22 23:30 yo lo voy a ser también tenemos que pedir perdón

Voz 1880 23:33 de Obrador que quiere que sea en el dos mil veintiuno porque ese año se conmemoran los setecientos años de la fundación de la actual Ciudad de México los quinientos años de su caída a manos de los españoles bueno porque uno necesita reconciliarse que significa hacerlo de dónde viene la palabra la reconciliación en la resolución de conflictos o en la filosofía todo eso hoy en la cara B a partir de las nueve y media

Voz 1715 23:54 en la tertulia Milagros Pérez Oliva Carlos Cué Cristina de la Hoz Éstas son para ella las claves del día

Voz 0436 23:59 sean lo más interesante del programa electoral con el que el PSOE concurra a las elecciones no es tanto lo que dice como lo que no dice que cosos indisimulado es Viñas a los pensionistas en lucha no deja de ser llamativo el silencio con respecto a Cataluña Ferraz admite que de lo que se trata de no meter la pata está darán perfil bajo a esta campaña por su parte de manera harto curiosa arrancado campaña Pablo Iglesias personado en el caso Villarejo después de conocerse que el ex policía supuestamente extorsionador les sustrajo datos personales que se publicaron algunos medios de comunicación para desacreditarle aún más inquietantes que el objetivo fuera evitar un pacto con Pedro Sánchez en dos mil dieciséis aunque lo cierto es que él mismo cerró esa puerta en aquella famosa rueda de prensa en la que se pidió la vicepresidencia el CNI y el Ministerio de Defensa entre otras muchas cosas mientas Sánchez tenían noticia de ello gracias a que lo contó al Rey

Voz 1715 24:56 así llegamos a las ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 7 25:05 los caza fantasmas en Nueva York pero lo realmente asombroso

Voz 23 25:09 es que con los increíbles precios de Lufthansa puedes volar a Norteamérica desde trescientos veintiocho euros ida y vuelta con todo incluido reserva antes del tres de abril en tu agencia de viajes en Lufthansa

Voz 0415 25:20 ya estuvo

Voz 20 25:23 sabes la que hasta de moda pues hay que actualizarse a partir de ahora venderemos los churros

Voz 12 25:29 los autónomos lo toman decisiones precipitadas porque piensan lo que piensan que eligen Yoigo negocios la fibra con la que necesitas y casi infinito informa el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 24 25:42 yo digo cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa con su bombo su K

Voz 7 25:47 a esos platillos está pensando con los pies

Voz 25 25:51 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener

Voz 13 25:58 la litio piensa con los pulmones recicla el cohete

Voz 25 26:01 ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 0194 26:06 veinticinco Madrid buenas tardes Ángel Gabilondo llama a la unidad de la izquierda en Madrid el candidato del PSOE a la Comunidad ha estado hace unos minutos en La Ventana de Madrid donde ha lamentado la fractura abierta entre los partidos a la izquierda de los socialistas consciente dice de que esas fuerzas serán necesarias para sumar tras las elecciones autonómicas y municipales del veintiséis de mayo

Voz 0175 26:25 sí ahora mismo hacemos heridas heridas insalvables diferencias irreconciliables luego quien va a ser capaz de liderar un proceso que aglutine esas voluntades ahora tan encontradas por eso yo pido no hagamos esfuerzos por dividirnos sino por unirnos ya que no llamamos por ejemplo Izquierda Unida que nombre está muy bien que Unidos Podemos también el nombre me gusta mucho todos los demás no entonces yo creo que hay una voluntad de unidad

Voz 0194 26:51 Nabil hondo o no cierra la puerta a negociar acuerdos conciudadanos a pesar de que la formación naranja si ha rechazado sumar sus apoyos a los socialistas si rehúsa cualquier pacto con Vox porque dice es un partido que hace propuestas fuera de la constitución de las tres Gabilondo ha sido el primero en valorar

Voz 26 27:09 de también esa noticia que les hemos Adela

Voz 0194 27:11 en la Cadena Ser los diputados de la Asamblea de Madrid han acordado quedarse con las tablets y los móviles que han usado durante la legislatura unos dispositivos de la Cámara pagados con dinero público en concreto con ciento ochenta mil euros se planteo reutilizar los donar los centros escolares pero los diputados han decidido quedarse las Gabilondo defiende la decisión de la Mesa de la Asamblea aunque él no usa latas

Voz 0175 27:32 lo que los primeros respetar la decisión de la Mesa y tratar de explicar las razones que se han dado en esa mesa que digo que es material obsoleto amortizado borrados en I más caro que hacer una nueva pero yo me pregunta qué pienso yo que voy a hacer yo con mi tableta no voy a hacer yo como vecinos que con su tableta por yo voy a hacer una cosa decirles que yo no recibí la tableta porque no la quise aceptar

Voz 0194 27:54 situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad de GT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 27 27:59 buenas tardes a esta hora se normaliza el tráfico en Madrid tan sólo dificultad en la M cuarenta en la zona de Coslada en sentido A tres

Voz 0194 28:10 pues ahora todo el mundo da con pajarita las bodas

Voz 28 28:13 pues hoy ya ha quitado el escaparate las taladradoras

Voz 0415 28:17 en los negocios nadie toma

Voz 12 28:18 decisiones precipitadas porque piensan porque piensan eligen Yoigo negocios la fibra con la red que necesita Si Gil casi infinitos informa en el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 24 28:30 yo amigo sabías que en Toronto puede subirla

Voz 23 28:32 cadena metálica más alta del mundo con mil setecientos setenta y seis escalones pero lo realmente asombroso es que con los increíbles precios de Lufthansa puedes volar a Norteamérica desde trescientos veintiocho euros ida y vuelta con todo incluido reserva antes el tres de abril en tu agencia de viajes su en Lufthansa

Voz 0415 28:47 punto com ya estuvo

Voz 1915 28:51 el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente la regulación que acabará con el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos de la capital el plan ha salido adelante con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE contempla que todos los pisos que se alquilen más de noventa días al año sean considerados apartamentos turísticos tendrán que contar por tanto con un acceso independiente en el edificio una puerta y un ascensor distintos al que usan el resto de vecinos el delegado de Urbanismo José Manuel Campa

Voz 29 29:15 hay que recordar incluyo con esto que la masificación turística acaba con el turismo que la masificación turística no genera un valor añadido a la ciudad de sino muy por el contrario degrada fundamentalmente aquellas zonas que tienen una mayor presión turística

Voz 0194 29:30 en poco más de media hora las nueve hablaremos sobre este asunto con el delegado de Urbanismo con José Manuel Calvo y con el portavoz de la Asociación Madrid aloja que está en contra de la medida estarán en Hora Veinticinco con Ángels Barceló llegamos a las ocho y media con dieciséis grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 30 30:01 euro veinticinco Deportes con Ángels Barceló sus

Voz 4 30:10 buenas tardes fichaje en la portada hoy no Lucas Hernández veintitrés años tiene solamente trío o a de defensa central puede jugar también de lateral y el Bayern

Voz 0919 30:19 se lo va a llevar

Voz 4 30:20 pagando ochenta millones de euros al Atlético de Madrid como está el mercado eh

Voz 0194 30:23 ochenta hace nada el City

Voz 4 30:26 pagaba por la por delante de Bilbao setenta bueno pues ahora ya más ochenta es el defensa más caro que sale de nuestra Liga

Voz 0919 30:34 en casa había pagado esta cantidad por tan bueno eh

Voz 4 30:37 el mensaje es bueno pero es que como diría Rato es el mercado Angers es el mercado oí ya está esta noticia avanzada por los compañeros del diario Marca en el mes de diciembre se decía entonces que en enero incluso iba a salir el Atlético de Madrid lo desmintió ha intentado convencer a Lucas para que se quedara en el Atlético le ha hecho una oferta de renovación tremenda pero al final hoy primero el Bayern de Munich y luego al Atlético de Madrid en sendos comunicados hacían oficial el tras

Voz 0919 31:05 pasó ochenta millones Lucas va a firmar Porto

Voz 4 31:07 cinco temporadas hasta dos mil veinticuatro va a ganar aproximadamente trece millones de euros netos dos al año y además no va a volver a jugar con el Atlético de Madrid lo que queda de temporada porque dice el Bayern de Munich que tiene el ligamento de su rodilla algo tocado que quizá tenga que pasar por el quirófano en definitiva que el Atlético ha llegado a un acuerdo con el Bayern para que ya no fue además el Atlético ya no se juega prácticamente nada en lo que queda de temporada y Lucas se marchará al Bayern de Munich ha emitido un comunicado de chaval diciendo que le ha costado mucho decirle no al Atlético de Madrid y que siempre estará en su corazón pero al final trece millones de euros limpios un contrato de cinco temporadas

Voz 0919 31:49 Lucas se va al Bayern de Munich es

Voz 4 31:51 la noticia del día que ahora vamos a abordar desde todos sus aspectos pero no

Voz 0919 31:56 des deporte en directo acaba de terminar la vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina el Barça jugaba en Noruega en la cancha del Lille Strong ya había ganado el partido de ida las chicas del Barça han ganado también en la Vuelta y Elena de Diego están en semifinales de la Champions buenas tardes

Voz 0545 32:13 hola Gallego sí gran éxito del Barça que se clasifica por segunda vez en su historia para unas semis de Champions las azulgranas han ganado al él ESK noruego por cero a uno gracias a un golazo Delia que Martens ha sido un partido que han dominado de principio a fin a pesar de que no lo han tenido fácil por el pésimo estado del terreno de juego el resultado de la ida fue de tres a cero así que el global aplastante para el Barça cuatro a cero y ahora a esperar el rival de semis que se juegan el veinte y veintisiete de abril contra las ganadoras de la eliminatoria Bayern de Munich Slavia de Praga ahora mismo a falta de que se disputó el segundo tiempo las alemanas ganan tres a cero estarían clasificadas la otra semifinal será Olympic de Lyon contra Chelsea o PSC

Voz 0919 32:52 más noticias del día en la Volta a Catalunya hoy se ha llevado la etapa el británico Adam ahí los españoles han estado mal la verdad y estamos pendientes del Master mil de Miami a ver qué pasa con la participación de los es

Voz 4 33:07 señores en el día de hoy pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 1715 33:16 conscientes que

Voz 1623 33:18 papel va a venir al Real Madrid no ahora cuando le queda un año de contrato vale cuando desde vaya a acabar su contrato ahora es imposible pero vais a seguir dando la matraca con empapelar por qué ser casi tenéis el debate y el quilombo montado y luego cuando no venga en va P que no va de DNI que el Madrid no hacer nada para que venga vosotros vais a decir que Florentino ha fracasado en los fichajes una vez más tela marinera como actuales

Voz 0919 33:47 sí sí pero nosotros damos la matraca como la dimos en su día con lo de Lucas Hernández y el Bayern de Munich y al final que ha pasado Lucas Hernández al Bayern de Munich deja vuestro mensaje

Voz 0295 33:57 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 34:12 hay que ver cómo soy un circo cantando que dirán lo mal te por favor cómo soy oye mira Gállego yo lo de La Casa Azul también están en han aquí en Radio tres e también están promocionando lo que me gusta me gusta

Voz 0295 34:39 con el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 0684 34:47 exprésate

Voz 0919 34:51 la Casa Azul también suena en Radio tres Nos ha dicho Maite luego cerraremos el programa con ellos ahora empezamos con lo de Luca venga acabamos de abrir una encuesta en el Twitter de Hora veinticinco Deportes la marcha de Lucas Hernández al Bayern de Munich por ochenta millones es una buena o una mala noticia para el Atlético de Madrid mil doscientos cincuenta votos en apenas diez minutos y la cosa está muy igualada buena noticia cuarenta y seis por ciento mala noticia cincuenta y cuatro por ciento hay que recordar que cuando la noticia salió el Cholo Simeone delante de los medios sobre la posibilidad de que Lucas se fuera al Bayern dijo esto

Voz 31 35:39 la decisión es personal es joven tiene un presente tremendo y un futuro mejor para que elija seguir con nosotros porque aquí hay mucha gente que lo quiere que obviamente el equipo lo necesita

Voz 0919 35:55 ojalá que siga ojalá que elija seguir con nosotros bueno pues al final Lucas Hernández ha elegido marcharse a Alemania Pedro Fullana buena qué tal muy buenas Lloyd comunicado oficial comunicado oficial lo que quiere decir es que entre el Bayern y el Atlético de Madrid ha habido una

Voz 32 36:09 cuerdo si sacaba el culebrón iniciado a finales de diciembre cuando el favor y el Bayern habían cerrado el acuerdo el Atlético consiguió aplazar la salida y retenerlo en enero a cambio de facilitar su salida para junio y esto es lo que ha pasado ahora una vez eliminados la Champions Issing opciones de la Liga los dos clubes

Voz 0273 36:23 han acordado de forma amistosa Trust

Voz 32 36:26 por el precio de la cláusula ochenta millones de euros es el mayor traspaso en la historia del Atlético Madrid y también de la Bundesliga Lucas firma por cinco temporadas cobrará trece millones de euros netos por temporada ideada por ejemplo sirvió el intento de renovación a desesperada por parte del Atlético para convertirlo en uno de los tres mejores pagados de la plantilla llegó tarde porque ya estaba todo hecho con el Bayern de Munich así que el Lucas no volverá a jugar con la camiseta del Atlético de Madrid porque aunque estaba para jugar el Bayern quiere que se opere de esa rodilla para acabar con las molestias que tiene en el ligamento y será el propio ayer el que ya supervise todas la recuperación declaraciones de Lucas es la decisión más difícil de mi carrera me ha costado mucho decir que no al Atlético de Madrid pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern

Voz 0919 37:08 en el comunicado oficial el Bayern de Munich

Voz 4 37:10 dice que Lucas tiene que pasar por el

Voz 0919 37:13 bueno porque tiene tocado un ligamento de la rodilla y que es mejor que se opere cuando ahora estaba entrenando con el Atlético de Madrid y parecía que iba a reaparecer vamos a los entrenamientos entrenamiento del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes Lucas estaba entrenando iba a jugar iba a reaparecer ahora va a pasar por el quirófano que pasa

Voz 1576 37:31 bueno había tenido una lesión de rodilla lo ha tenido en dos fases ha tenido estuvo mes y medio fuera luego estuvo aproximadamente otro mes tenía tocada esa rodilla derecha y es verdad que ha vuelto en ese tratamiento conservador e en el que en la de White entendían que no hacía falta pasar por el quirófano al final después de pasar la revisión médica con el club punto teutón evidentemente miran por sus intereses van a pagar la cláusula iban a pagar la cláusula iban a hacerse con el jugador querían mirar más a futuro para que no tuviera problemas en su rodilla derecha el han aconsejado operarse y por lo tanto ya que se iba a operar Illana voy ya no volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid ha precipitado ese como te decía Pedro es de acuerdo por ochenta millones en principio iba a jugar el otro día provee fue la primera prueba de la semana pensando en el partido del sábado frente al Alavés formaba como central y por lo tanto en principio estaba para jugar evidentemente ya no no pensaba en el presente esta temporada o ha preferido pensar en el futuro tanto él como el equipo alemán y por eso va a pasar por el quirófano

Voz 4 38:31 me decían que hoy mismo entre hoy y mañana y una vez que

Voz 1576 38:35 que lo haga la supervisión hito va la recuperación ya la va a tener en tierras alemanas con los médicos del Bayern

Voz 0919 38:40 a ochenta millones al Atlético le tienen que venir bien el Atlético tiene que pagar sueldos altísimos como el de Griezmann o el Cholo Simeone pero fichar el año que viene un central de garantías eso parece más complicado un mítico Manuel Esteban Manolete buenas tardes hola qué se va Lucas ochenta millones que hay que decir que dan que se muchas gracias o adiós adiós con cierto rencor por qué ha elegido al Bayern en vez de la

Voz 0415 39:08 oferta que le ha hecho late de Madrid para que corran con ninguno que tenga la misma suerte que ha tenido creo cuando fichó por el Real Madrid es lo único que le deseo ya en cuanto al tema de los fichajes créditos el Atleti va a fichar cuatro defensas la próxima temporada otro cuatro ya apunta que el Ajax es el punto de mí

Voz 1372 39:26 mira dónde tiene el Atlético para atar los recambios para el central del hay gente que se ha social al Barcelona el Atleti

Voz 0415 39:34 a entrar y sobre todo quédate con tan gráfico el lateral

Voz 1372 39:38 que lo argentino de Lalla sin descartar que NAP o Gayá también puedan estar en su punto de Mittal pierden Raúl forfait no creo que nadie en el Metropolitano en el próximo partido vaya llora que el Luca no

Voz 0919 39:51 vaya justo después en la encuesta que tenemos en Hora veinticinco Deportes es una buena o una mala noticia para el Atlético de Madrid que se vaya por ochenta millones Lucas al Bayern que pones que

Voz 32 40:02 el porque creo que no no no no

Voz 0919 40:05 no es aún no no no

Voz 0415 40:06 buena o mala en última instancia muy buena porque el sapo ganó la Bota buena votados otros ocho

Voz 0919 40:12 cuarenta Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 33 40:17 ah sí es lo que estás pensando de lo advertimos por fin está aquí eso que notas es el seísmo disfrútalo

Voz 14 40:28 te supera por primera vez seis meses gratis tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 24 40:40 el punto com una compañía Bankinter

Voz 20 40:43 es ese momento en el que quiere pedir la conciliación familiar tú

Voz 14 40:46 jefe pero lo que no con filias es el sueño porque no sabes a qué tienes derecho

Voz 34 40:51 ese es un momento legalizadas monumental desde quince euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesiten llama tratarse al novecientos dos seis seis tres

Voz 20 41:03 es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterrice a tu lado Celia actúa siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 0175 41:14 harían explicarlo bien que te sientas los encuentros de bienestar no es fácil pero pude venir a uno y comprobarlo tú mismo la Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino a Ana García Siñeriz Daniel Gascón Juan Cruz muchos más disfruta de nuestro para qué especial de habitación doble que incluye paseos Salinero que hay degustación de productos de las marismas fiesteros gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa T en Cadena Ser punto com encuentros de bienestar

Voz 20 41:49 colaboran Ayuntamiento de Cádiz Unicaja Banco

Voz 0415 41:53 loterías y Apuestas del Estado sí sí

Voz 20 41:55 Peñas Loterías

Voz 35 41:58 no

Voz 0919 42:01 evito que Marcos Granado Juan Carlos Ingelmo yo queremos ir a ese congreso de bienestar a aquí lo dejo la selección española ganó ayer su segundo partido de clasificación para la Eurocopa dos cero en Malta tres puntos la verdad que el partido fue

Voz 4 42:19 es un rollo por decirlo de

Voz 0919 42:22 alguna manera a Morata marcó dos goles eso sí se quitó la espina de los que había fallado en el partido ante Noruega y España es líder de su grupo de clasificación por delante de Noruega y de Suecia que parece serán nuestros rivales aunque yo creo que la clasificación no va a peligrar y en cualquier caso me llamó la atención que Morata después del partido y marcar los dos goles dijo

Voz 0105 42:47 era esto yo sé que hay mucha gente esperando que tenemos para opinar Si bueno es normal estoy española en el que Madrid es normal que se me exija hay bueno estoy quizás muy muy observado oí muy criticado probó no lo estaba o creo que desde que desde que empezó a jugar en en el primer equipo oí jamás que intentó trabajar siempre lo mejor posible y ayudar

Voz 0919 43:11 hay gente esperando que no la meta para criticarme bueno también ha

Voz 4 43:15 seguramente habrá mucha gente esperando a que las metas para ensalzar

Voz 0919 43:18 arte que eso nunca lo dicen los futbolistas se acuerda siempre de cuando el critican cuando se destacan en las portadas ponen grandes titulares de todos nunca dice nada hay que ver cómo es en cualquier caso queremos mandarle desde aquí un abrazo a Luis Enrique ya sabéis que el seleccionador no pudo estar ayer en el banquillo por un asunto familiar

Voz 4 43:39 cabe nuestro cariño y nuestro abrazo

Voz 0919 43:41 eso y ojalá todo vaya bien Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego sí la verdad es que esa esa esa ausencia también afectó un poco a la selección que pareció un poco deprimida ayer en la primera parte

Voz 36 43:53 claramente osea no es que fuera un poco y me dice la gente contábamos ayer en Carrusel y en El Larguero que este viaje a Malta hotel pues Hotel Westin muy cerquita de eh desde la playa hay al lado de La Valeta para muchos va a ser inolvidable por desgracia porque fueron horas muy largas para los más allegados a Luis Enrique hubo gente que no sabía nada porque lo quiso llevar con mucha discreción y hay que respetarlo apoyo y respeto para Luis Enrique en un momento muy complicado ojalá todo vaya muy bien incluso hasta ese viaje que se montó por parte de la Federación hasta Barcelona para que Luis Enrique estuviera cerca la familia afectó al partido que en fin ya era malo de por sí porque un Malta España sí es un pestillo en lo deportivo pero bueno pues esa tema eh apago todo lo demás y esperemos que vaya a que vaya bien si nos quedamos con buen partido de Marco Asensio luego en el de Morata como tú decías bien Sergi Roberto y sobre todo Jesús Navas que ya tenemos junto con Carvajal creó lateral derecho para el futuro y el futuro del dentro de dos meses ojalá que Luis Enrique ya pueda estar ahí con la selección dos partidos Islas Feroe Suecia que en principio

Voz 0978 45:00 debe de ser basurero en el Bernabéu se partido eh

Voz 36 45:02 el lunes eso lo que no acaba de cuadrar mucho un lunes a las nueve de la noche en el mes de junio España Suecia Si España gana que debe de ganar al rival más directo pues estará en la Eurocopa dos mil veinte que es el objetivo

Voz 0919 45:14 pero con las Islas Feroe y luego con Suecia a los dos próximos partidos de la selección gracias Javi hasta luego la verdad es que la primera parte del partido ante Noruega dejó claro que ese puede ser el equipo de España a mí no me gustó que ayer se volviera a cambiar todo el equipo porque si Jesús Navas Jordi Alba están jugando en los laterales de maravilla no los cambios deja al es que se vayan adaptando en un al otro que se vayan conociendo lo mismo que los centrocampistas pero como hasta junio no vamos a volver a jugar un partido pues tiempo hay para ver qué pasa con por la cabeza de Luis Enrique con con la estructura con un el esqueleto de la selección más cosas pensando ya en la jornada de Liga el Barça el líder juega el sábado con el español derbi de la ciudad condal siempre un partido duro siempre partido interesante y todas las miradas puestas en Leo Messi a ver si llega recuperado de ese partido que disputó con la selección argentina porque ya sabemos que de baja

Voz 0017 46:07 Suárez y Messi llegan no llega

Voz 0919 46:10 Adriá Albets buenas tardes hola Gallego buenas tardes pues

Voz 0017 46:13 lo que sí que van a llegar los dos a este derbi frente al Espanyol hoy Messi ha vuelto a los entrenamientos como se esperaba la noticias que ha entrenado con aparente normalidad parece que las sensaciones son buenas a pesar de que no jugó el segundo amistoso con Argentina por unas molestias en el pubis pero es verdad que han podido descansar cuatro días y esto le ha venido muy bien así que hoy ha entrenado y en principio podrá jugar este derbi frente al Espanyol y Luis Suárez hoy por primera vez ha hecho una parte de la sesión con el grupo está casi recuperado del esguince en el tobillo derecho como digo apunta también a este partido frente al Espanyol hoy han vuelto otros jugadores como Ter Stegen Rakitic Umtiti irse miedo así que Valverde recupera efectivos para preparar este partido del sábado en el Camp Nou