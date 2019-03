Hora 25 (27/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

se llamo gen Trip ficción hace un par de años a ese fenómeno que dejaba vacíos los centros de las ciudades para llenar los de aquellos que venían de visita hoy se ha convertido en turista y ficción con este término se alude al impacto que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades de esto vamos a hablarles están noche de la difícil convivencia entre las dos realidades de las medidas que se están adoptando para que sea posible pero antes repasamos otras noticias

Voz 1611 00:44 Bazán crónica de precampaña esta hora de nuevo con la oferta de gobierno de coalición que hizo anoche el líder de Ciudadanos al PP y que Casado ha respondido con reproches Inés Arrimadas vuelve a ponerle encima de la mesa a pesar de todo lo ha hecho en un mitin en Palma de Mallorca

Voz 3 00:57 sí por eso seguimos a pesar de las excusas de la chulería del Partido Popular por el bien de España seguimos tendiendo la mano al Partido Popular para formar formar gobierno de coalición estamos convencidos de que los ciudadanos tienen en su mano decidir si quieren que ese gobierno de coalición lo lidere Albert Rivera o lo lidere

Voz 1611 01:18 Pablo Casado a partir de las diez en la crónica desastre nos ocuparemos también de la investigación de la Audiencia Nacional que atribuye al Ministerio del Interior del PP el robo de datos a Pablo Iglesias en un intento de boicotear un posible pacto PSOE Podemos en el año dos mil dieciséis otra sentencia idéntica en argumentos a la de la manada así la dictada la Audiencia de Valencia en este caso y como en el de Navarra no queda acreditada la violencia ni la intimidación aunque hubo violación Mariola buenas noches buenas noches el tribunal ha condenado por abusos sexuales y no por agresión sexual a tres hombres que forzaron a una joven que estaba ebria hay drogada a cada uno les impone nueve años de prisión dos de ellos la violaron uno la penetró vaginal mente y otro le obligó a realizar una felación el tercero cooperó presencial

Voz 1611 02:02 la condena por agresión sexual y una pena de hasta veintidós años de prisión argumenta que no aprecia en su conducta ni violencia ni intimidación para doblegar la voluntad de la víctima a la que conocieron en una discoteca le propusieron seguir la fiesta en otro local pero la llevaron a un descampado y allí la violaron una nueva cuenta atrás para el última la de esta noche conoceremos el resultado de las votaciones de las ocho alternativas que van a pasar por el Parlamento británico la otra cuenta atrás es la de la dimisión de Theresa May que tras una reunión con los diputados euroescépticos les ha dicho que está dispuesta a marcharse antes de lo que pensaba por el bien del país y del partido eso sí a cambio de que respalden su acuerdo en una tercera votación Reunión de los sindicatos de la Función Pública con el encuentro en el que se ha hablado de la Oferta Pública de Empleo que tiene previsto aprobar el Ejecutivo en próximos Consejos de Ministros con que impresionan salido

Voz 1762 02:51 a Rafa Bernardo las plazas de acceso libre que baraja el Gobierno para dos mil diecinueve son de momento ocho mil cuatrocientos noventa y cinco dos mil menos que en dos mil dieciocho y quinientos menos de las necesarias para cubrir las bajas previstas dicen los sindicatos que por ello consideran esta propuesta insuficiente Javier Martínez Comisiones Obreras

Voz 4 03:05 ante el grave envejecimiento de la plantilla Comisiones Obreras exigimos más empleo público en base al II Acuerdo de mejora de empleo y más oportunidades de promoción interna consideramos que estas medidas son esenciales para frenar el deterioro del servicio público

Voz 1762 03:19 pierna plantea también seis mil seiscientas plazas de promoción interna seiscientas más que en dos mil dieciocho todavía están pendientes eso sí y cifras como las de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Defensa enseñanza y sanidad en Ceuta y Melilla o justicia la Reunión continuará mañana

Voz 0194 03:33 Nos queda una propuesta más para esta ahora la cara B de Sara Vitoria no

Voz 1611 03:36 es un término que no es fácil en la práctica

Voz 17 07:32 de Sidney los nueve

Voz 0194 07:50 ocho minutos de la noche ocho y ocho en Canarias nadie hasta el momento parece haber encontrado la solución mágica que garantice el equilibrio y la convivencia entre los pisos de uso turístico la vida diaria en los barrios más pintorescos de nuestras ciudades son barrios que despiertan un altísimo interés entre los turistas y eso les hace vulnerables a la masificación ya la llamada gen Trip ficción como se conoce a la expulsión de los vecinos por el empuje de intereses económicos hoy nos volvemos a interesar por el tema porque Madrid ha aprobado este miércoles su nueva normativa para controlar los alojamientos turísticos

Voz 13 08:23 esto es lo que opina la calle me parecen para no molestar tampoco al a la otra parte Lozano me parece bien la decisión que tomaron

Voz 18 08:28 tampoco la termino de entender porque el problema va a seguir estando ahí la diferencia que sea un bajo aun quinto piso a generar el mismo tipo de conflictos opino me parece mal porque yo pienso que un inquilino no no buscaría sólo un bajo o sea más valor Le puedes dar a un piso si tiene más altura y abrimos también la antena para aquellos

Voz 0194 08:47 vecinos de aquellas ciudades que se sientan implicados en esta cuestión Pedro Blanco vecinos

Voz 1715 08:53 afectados por estos pisos turísticos propietarios de pisos que ya destinados usuarios usuarios hervía envío de cualquier plataforma similar en fin las opiniones que pedimos cada noche a través de nuestro canal de Whatsapp que abrimos ya es el seis tres ocho siete siete

Voz 16 09:10 cuatro siete cuatro tres lo recuerdo seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 09:17 acaban de escuchar hay debate de hecho el Ayuntamiento ha aprobado esta normativa en un pleno dividido con el rechazo del PP Ciudadanos y las plataformas que agrupan a los propietarios y operadores esta noche les proponemos escuchar ambas partes José Manuel Calvo es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid muy buenas noches bueno exigía también nos acompaña Adolfo meras que representante de Adri aloja una plataforma de propietarios de viviendas turísticas que se han organizado para defender este modelo de negocio muy buenas noches buenas noches antes de escucharles quiero contarle a los oyentes que contempla esta normativa del Ayuntamiento de Madrid Carolina Gómez buenas noches Ángels buenas noches una normativa que no prohíben los pisos turísticos pero sí les exige unas condiciones que no cumplen en noventa y cinco por ciento de los alojamientos que se ofertan actualmente en la ciudad

Voz 0393 10:00 bueno lo que hace el Ayuntamiento es exigir a los pisos turísticos lo mismo que se les exige a los hoteles olas las pensiones una licencia de uso terciario de hospedaje según lo que se ha aprobado hoy todos los pisos que se alquilen más de noventa días al año serán considerados apartamentos turísticos tendrán que contar con un acceso independiente en el edificio una puerta y un ascensor distintos que usan el resto de vecinos en la práctica esto supone la prohibición del noventa y cinco por ciento de los pisos que están operando ahora mismo en la ciudad según los cálculos de la propia del propio Ayuntamiento de Madrid iban a quedar fuera de esta normativa unas diez mil viviendas el plan entra en vigor en tres o cuatro días en cuanto se publique en el Boletín Oficial a partir de ese momento los veintidós inspectores del Ayuntamiento de Madrid podrán clausurar todos los apartamentos turísticos que no cumplan esos requisitos

Voz 0194 10:47 gracias Carolina cómo va a conseguir el Ayuntamiento que la ordenanza se cumpla con sólo veintidós

Voz 19 10:54 tú eres para todo Madrid pues optimizando los recursos que tenemos ahora mismo nosotros ya está condición que que se comentaba la introducción la exigencia de que cualquier vivienda uso turístico que opera de manera profesionalizada es decir más de noventa días al año debe contar con la licencia de actividad esa obligación está vigente desde enero del año dos mil dieciocho

Voz 20 11:20 desde junio del año

Voz 19 11:22 dos mil dieciocho tenemos un servicio inspector reforzado con esos veintidós inspectores que complementar a los inspectores que se dedican a la disciplina urbanística en el conjunto de la ciudad pues bien desde junio hasta ahora estos inspectores han hecho más de doce mil inspecciones estamos hablando de diez mil viviendas de uso turístico han hecho más de doce mil inspecciones de las cuales han concluido en un procedimiento sancionador de cese y clausura entorno a quinientas algo más de quinientas creo que tenemos capacidad para hacer cumplir esa normativa y desde luego tendremos que esforzarnos y tendremos que poner todos sus recursos para garantizar que se pero

Voz 0194 11:55 cómo puede averiguar el inspector si saga ese piso ha sido alquilado más de noventa

Voz 19 11:58 sí bueno el inspector tiene distintos instrumento de de inspección uno un elemento fundamental tiene que ver con la inspección de las web de las páginas web donde esos esos pisos turísticos que ofertan los inspectores lo que hacen es cruzar datos nosotros esperamos además que que todo lo que tiene que ver con la transparencia el Ministerio del Interior por ejemplo planteó en su día que cualquier ciudadano que alquila su vivienda un tercero tenga que dar cuenta al Ministerio del Interior no por aquello que sucedió tienen los atentados de Barcelona etcétera pues bien si consiguiéramos cruzar esa base de datos del Ministerio de el Ministerio del Interior con las bases de datos que tenemos en el Ayuntamiento sería muy sencillo sabríamos exactamente qué viviendas sean alquilado y cuántas noches lo han hecho cada año no es verdad que todavía eso no está todavía tenemos que hacer una inspección web contrastando direcciones y anuncios etc pero creo que se puede hacer lo hace Madrid lo hace en otras ciudades como Barcelona como Ámsterdam desde luego el futuro va por por ahí va por tener sistemas operativos sistemas informáticos que permitan identificar qué viviendas sean alquilado el alquiler turístico y cuántas noches lo han hecho a lo largo del año

Voz 0194 13:10 se me presentó me parece un trabajo ingente para para los inspectores

Voz 19 13:14 pero ya digo que se está haciendo esto

Voz 0194 13:16 ya lo decía antes Carolina asume que esta normativa supone el cierre de casi toda la oferta de pisos turísticos de Madrid decía Carolina el noventa y cinco por ciento de los pisos

Voz 19 13:25 no porque es casi como que lo de negocio no efectivamente es que hay que distinguir entre la vivienda de uso turístico que se alquila pues un particular que sea un fin de semana o que se va a todos los fines de semana el año que Se va en el verano y alquila su vivienda o que llega la Semana Santa y alquila su vivienda estas personas estas familiar van a poder seguir ejerciendo esa actividad sin ningún tipo de problema y sin tener que solicitar ninguna licencia sin tener que cumplir ninguna obligación como las que estamos planteando ahora aquellas viviendas de uso turístico que se alquilan de manera profesionalizada es decir donde hay un negocio detrás

Voz 0194 14:00 estamos hablando de plataforma estamos hablando de bien

Voz 19 14:02 estamos hablando de propietarios de empresas o particulares que alquilan su vivienda como negocio han a modo de de negocio pues evidentemente tienen que estar regulados y tienen que cumplir las mismas condiciones que cualquier otra actividad comercial que cualquier otra actividad terciaria porque sino lo que estaríamos estableciendo la desigualdad entre esa actividad y las otras y lo que quiere el Ayuntamiento es establecer una homogeneidad de criterios a la hora de aplicar esos esos esa normativa no

Voz 0194 14:29 me que le pregunte Adolfo meras y así podemos establecer un diálogo entre ustedes un debate ni una enfrentamiento sino un dialogo a ustedes no les gusta nada la medida aprobada por el Ayuntamiento

Voz 21 14:41 en al final cuando hablamos de modelo de ciudad José Manuel hemos hablado mucho de esto a nosotros se nos escapa que haya un modelo de ciudad que al final acabe cerrando al noventa y cinco por ciento de las que ganara dicho yo lo ha dicho yo digo noventa y nueve

Voz 0194 14:54 vamos que si se aplica la normativa ustedes piensan que es el noventa y los que las que está

Voz 21 14:57 hemos solamente se podría Aguilar entre las chalés y los viviendas en edificios

Voz 0194 15:04 de ellas que se alquilará menos de noventa días incorrecto

Voz 21 15:07 sí lo que pasa es que el tema del noventa días al final cuando hablaba del modelo de ciudades noventa días son los cuarenta y ocho fines de semana entonces al final si estamos diciendo que Madrid tiene un turismo que no es un turismo lo que no es un turismo de borrachera pues al final que nos vamos a otras solamente gente fin de semana yo no voy de todo lo que voy a decir ahora sí que quiero que quede bien claro que nosotros pienso y tengo que interiorizar que tenemos un discurso en el que nosotros no somos cada en históricamente por qué pues porque hay diez mil viviendas en Madrid diez mil quinientas en la Comunidad de Madrid y a lo mejor hay nueve mil que es estén ocho mil quinientos estábamos otras cuentas pero Noemí que se alquilan Hoy por Hoy de esas nueve mil quinientas probablemente estén dando los problemas cien ciento veinte

Voz 0194 15:47 cuando se refiera problemas es decir problemas de convivencia con Dario

Voz 21 15:50 malos actores gente que en general no cuida de sus problemas au tal y probablemente porque la propia Ley de Turismo y el propio Ayuntamiento las administraciones no están preparadas para castigar no tanto al gestor como al usuario de la vivienda es decir si haces algo maltrecho de la vivienda siete al hojas aquí nuestras autorizado techo de la vivienda te multó como hemos aprendido todos a conducir por debajo de ciento sesenta o ciento ochenta no esto lo hemos perdido yo estoy que recuperarlo porque hay que poner a esos cien en el foco no nos pueden quitar a todos el carné de conducir porque uno vaya doscientos sesenta tampoco nos pueden cerrar todos porque haya gente que moleste

Voz 0194 16:23 lo que pasa es que hay ustedes de estas viviendas son una minoría las que generan problemas pero hay un problema que no lo generan los vecinos sino que lo genera el modelo y el modelo es como edificios enteros se van convirtiendo poco a poco en edificios de de de de viviendas turísticas y eso al fin y al cabo cambia el perfil del barrio

Voz 21 16:43 probablemente sea otro error sobre ese es otro problema

Voz 0194 16:46 a mí también es un problema yo te voy a dar la razón Angela

Voz 21 16:48 es en eso en esas cosas nosotros propusimos en la Comunidad de Madrid que el decreto saliera con un máximo de cincuenta por ciento de viviendas nuestro turístico y si me preguntas ahora te diría el veinte a veinticinco yo creo que estamos todos de acuerdo en un número semejante limitaciones limitaciones edificio limitaciones incluso en Andalucía está haciendo por propietario José José Manuel perdón Le dijo a la Comunidad que no hiciera eso les dijo que no limitara por porcentaje y luego ha decidido prohibirlas todas cuando tú entras en la actividad de prohibición y no de regulación te sientes sobre todo al acabar la legislatura ya la tuvieron los datos podemos ponernos tiene que decir si conoce estos datos sonó para saber si hemos hecho en plan exagerado no era la siguiente

Voz 19 17:29 entiendo que Adolfo representa a unas empresas representarnos

Voz 21 17:34 de esas que hacen negocio con la vivir

Voz 19 17:36 das en Madrid hacen negocio con las viviendas el Madrid por qué porque se las alquila a turistas podía alquilar a madrileños a familiar madrileñas yo creo que el alquiler estable sigue siendo rentable en el centro y en el conjunto de la ciudad creo pero ellos se dedican a un negocio muy concreto que es alquilar viviendas donde se juntan familias personas que tiene en su vida cotidiana lo barrios con turistas que vienen momento en fin de semana en una semana tienen un comportamiento diferente al nuestro lo sabemos todos todos los que hemos sido turistas todo lo que hemos convivido de cerca o alguna experiencia aproxima con un piso de uso turístico nosotros como Gobierno como gobierno de la ciudad de Madrid tenemos que defender los derechos de los madrileños a tener una adecuada convivencia en barrios a tener una adecuada convivencia en sus edificios a no verse obligados a compartir zonas comunes con lo que hemos visto en infinidad de documentales donde están los turistas sacando maletas en las zonas comunes donde ocupa en el ascensor donde se estropea censor lo decía la presidenta de la Comunidad de la del El del Colegio de Administradores de Fincas decía hay viviendas turísticas por las que pasan ochocientas personas diferentes en un año es que eso a ver qué comunidad de propietarios lo aguanta a ver qué vecino aguanta situación nosotros como Gobierno no podemos permanecer digamos impasibles ante esta situación lo que planteamos es regular y es verdad que esa regulación a veces como le como plantea a Adolfo pues genera confrontación genera oposición pero pero fíjate Angels y con esto termino hablaba Adolfo de datos dicen hoy cien que incumplen de momento nosotros te da el dato de seis meses hemos identificado más de quinientos pero no más de quinientos que tiene una denuncia hay mucha más denuncias más de quinientos que están en proceso de cese o clausura de la actividad sólo viviendas en Madrid ya digo seis meses de inspección y como bien decía jo las dificultades que supone identificar una vivienda turística estén cumpliendo quinientas en seis meses en Madrid

Voz 0194 19:32 cuáles eran esos datos que ibas a dar pues no lo entiendo

Voz 21 19:35 lo que no cabe entender cava localizado quinientos y localizar a las ocho mil quinientos los que fueran ilegales que tú has decidido hoy que en base al Plan General de noventa y siete eran ilegales bueno pues sí que inventar no no es así mira a los datos que haga José Manuel cuando lo ponen nosotros nos preocupa mucho cuando daban los datos en Madrid decíamos ayer en Madrid no existe esta violencia turismo fue ubica que vemos en otros sitios no entonces resulta resultaba José Bono en un día dice no es que en en Cortes y en Centro y en Sol hay dos turistas por cada vecino en Cortes Un turista por cada vecino en Sol dos turistas por cada décimo hicimos no puede ser Innes vamos al Plan Especial de hospedaje en el Plan Especial de hospedaje sabes lo que son el contar el número de plazas alojativas disponibles pero eso también lo ha hecho para Madrid esos datos no son reales y José Manuel hasta durante un año repitiendo esos datos haciendo que todo el mundo vea turistas donde no los hay te voy a dar el dato más brutales que en Madrid ha dicho ciento cincuenta mil turistas al día que son las plazas alojativas disponibles es el cálculo de tiene el Plan Especial hospedaje con esas ciento cincuenta plazas que son turistas José Manuel San cincuenta y cinco millones de pernoctaciones al año veintiún millones es lo que da Madrid Destino que es una empresa que dirige José Manuel entonces cuando tú a la opinión pública al están metiendo dos coma cinco veces dos coma siete veces los datos que estás dando está intentando dirigir cuando dices que nosotros y que yo soy una empresa yo soy en la empresa pero gente que represento no hay seis mil tíos aquí que sobreviven a base de esto cuando

Voz 1305 20:54 es que somos multi propietarios quieres es decir que sí

Voz 21 20:57 yo le llevo una casa a un amigo no me convierto en el propietario lo que estoy haciendo

Voz 0194 20:59 gestionar su vivió cuando cuando me interese a eso cuando dices gente que sobrevive gracias a esto no sobreviviría gracias a un alquiler regular

Voz 21 21:08 bueno es complicado nosotros llegamos aquí en la crisis dejó que

Voz 0194 21:11 no no no no no de pregunta nosotros llegamos aquí

Voz 21 21:14 la crisis llegamos en la crisis con cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y tres ahora seis años después cuando en ese momento alquilar a largo plazo era complicado no había avales no había garantías no había procesos de expulsión cuando tú te pones a trabajar en esto dices oye yo limpio yo me hago el check in yo abro la vivienda si ahora me lo cierro qué hago dónde voy a hacer una

Voz 0194 21:32 que las regular

Voz 21 21:33 efectivamente vivo de esa quiere regular a lo mejor no sé

Voz 0194 21:35 además tú bueno es el ejemplo más contigo yo vivo en el centro Chema qué pruebas que quedó bastante tú dices gente que que tiene la manera de de de subsistir gracias a esto me hablas de particulares que los hay pero también hay empresas que están detrás de esto también hay fondos que están tras de este tipo de viviendas también necesitan este tipo de viviendas para subsistir no

Voz 21 21:58 te he dicho presente monos de forma racional como hemos hablado durante esta legislatura queremos ir ir regulemos a mí no me gusta competir con unas sostiene que cuando compra un piso luego no tiene que pagar impuestos cuando voy a comprar lo compito con ella ahí esta ley que hace años que era una ley para regular el alquiler para animar alquiler pues a lo mejor no tiene sentido pero lo que yo te digo es que la persona que lo está haciendo y lo está haciendo bien no se le puede llegar hoy mil hay una cosa que hoy coincidía en el pleno Ciudadanos y PP ha llegado y ha dicho no tenga retroactividad PSOE aprobado este plan de ha apoyado este plan de hospedaje también ha dicho esto no va no va a afectar a la llenas que ya estaban dadas todos nos podemos sentar ahora con calma es decir oye que queremos para esto vamos a regular por qué no vamos a controlar esto de forma que todo esta a nadie le cabe en la cabeza que hoy por hoy alguien que abrió una vivienda hace cuatro años y con José Manuel o hace cinco Gerona no sabía ni lo que hablábamos hoy les digan no esto qué hiciste era ilegal y ahora yo digo que lo tiró para atrás

Voz 19 22:50 lo complicado entenderlo hace cinco años esa actividad no era ilegal en todo caso era legal lo estaba muy de regulada porque la Comunidad de Madrid nunca se ha preocupado por este tema y el Ayuntamiento de Madrid cuando ha llegado desde el año dos mil quince para acá y muy particularmente con este plan especial ha decidido regular y lo que hay que decirle a cualquier persona Si se lo planteabas Adolfo oí es que es así a cualquier persona que está alquilando una vivienda que no es su vivienda porque la economía colaborativa sigue en el Estado no que se encuentran nadie va a impedir a alguien que alquiló una habitación o que alquile su casa unos días al año repito para que quede claro por tanto alguien que hacen negocio alquilando una vivienda que no es su vivienda bien sea o particular bien sea una empresa bien sea un fondo lo que es él está diciendo es que tiene que cumplir las condiciones que cualquier otro que hacen negocio de la misma manera que es alquilando su vivienda porque es un apartamento turístico porque es la habitación de hotel a alguien para que se aloje en Madrid una temporada esto es lo que estamos diciendo Angels yo creo que esto es bastante razonable y quien tenga una vivienda viva de alquilar una vivienda en el centro como tú bien decías en fin no parece que vaya a ser poco rentable el alquiler estable y con eso que ganamos ganamos dos cosas una ampliamos el parque publica el parque privado de alquiler y por lo tanto bajaremos los precios que no es tan bajos en Madrid y en segundo lugar garantizaremos que muchas familias que se ven expulsadas porque esos fondos a los que hacía referencia Adolfo la compra de sus casas las pone en alquiler turístico porque muy rentable les sube la renta se tienen que ir a otro barrios y cuando van a otro barrios suben a suben los precios del alquiler en otro barrios y esto genera un efecto onda expansiva que está subiendo los precios la ciudad de Madrid ese ayuntamiento tiene que regular esos precios y evitar que ese proceso semántico

Voz 0194 24:29 Madrid es una ciudad turística evidentemente pero si hablamos también de otra ciudad de España eminentemente turística esas Barcelona Monica Peinado buenas noches qué tal buenas noches Mónica hay también se han tomado medidas para poner coto a los pisos turísticos que se ha hecho

Voz 1600 24:43 pues aquí en Barcelona el número de pisos turísticos ya no puede crecer más hay registrados unos nueve mil quinientos y el Ayuntamiento cerró el grifo de nuevas licencias hace dos años cuando aprobó el Plan de Ordenación de los alojamientos turísticos este plan dice que sólo podrá abrir un piso turístico nuevo cuando se cierre otro siempre que esté lejos del centro que ya está muy saturado además este plan obliga a que los nuevos pisos turísticos se sitúen en edificios específicos para esta actividad osea que no pueden convivir con pisos dedicados a viviendas por lo tanto están fuera de las escaleras de vecinos Barcelona tenía además sobre todo un problema de pisos ilegales sí ha conseguido reducirlos drásticamente ha cerrado más de tres mil pisos turísticos que no tenía licencia puso en marcha el Ayuntamiento Un plan de choque con cuarenta personas que buscaban este tipo de alojamiento ilegal en la calle o revisando los anuncios de plataformas como Airbnb para localizar estos pisos y licencia se han llegado a revisarlo más de diecisiete mil anuncios esta plataforma no colaboró demasiado al principio de hecho tiene dos sanciones de treinta mil seiscientos mil euros por las que todavía están batallando con el Ayuntamiento pero finalmente sí ha aceptado colaborar con el Ayuntamiento y exigir a los anunciantes que los pisos tengan la licencia correspondiente para poder operar ya Barcelona ahora lo que le preocupa es otro tema relacionado también pero otro tema

Voz 1880 26:07 es el alquiler de habitaciones turista

Voz 1600 26:09 es que esto no está regulado Mónica Gracia

Voz 0194 26:12 las buenas noches decíamos Barcelona turismo Lisboa turismo ahí está nuestro corresponsal Aitor Hernández Aitor muy buenas noches ahí están empezando a movilizar no ante la investigan la invasión de estos pisos en barrios tan emblemáticos como el de Alfama

Voz 22 26:27 efectivamente a ver es que las la situación aquí es un poco increíble Lisboa ahora mismo tiene más apartamentos turísticos que Barcelona concretamente hay diecisiete mil novecientos treinta y siete pisos con este tipo de licencia versus los nueve mil registrados en la ciudad Condal cosa que es alarmante porque mientras que Barcelona tiene uno coma seis millones de habitantes la población de Lisboa este apenas quinientas mil personas en algunos barrios realmente es una locura en el número alto llega a ser del treinta y tres por ciento en el número de casos registrados como pisos turísticos en Castelo y al fama llega a ser del cuarenta por ciento el mes pasado el Ayuntamiento de Lisboa dio a las juntas municipales la potestad para suspender la emisión de nuevas licencias para este tipo de pisos pero de momento se han seguido emitiendo y por eso el Bloque de Izquierda que es un poco el podemos portugués ha pedido decretar la suspensión de la emisión de nuevas licencias en todo el centro histórico de la ciudad de momento no está claro que la medida cuente con el apoyo suficiente en la Asamblea municipal pero los poquitas ha anunciado que esperan que las iniciativas como la tomada en Madrid sirva para convencer al gobernante Partido Socialista

Voz 19 27:32 dos muchísimas gracias a vosotros buenas noches

Voz 0194 27:36 es una pregunta cada uno unos pido brevedad Adolfo van hacer algo van a tomar algún tipo de iniciativa contra este reglamento que ha aprobado el Ayuntamiento

Voz 21 27:42 sí claro vamos a impugnar lo una pena sobre todo y lo ganamos dentro de dos años habremos perdido dos años preciosos los cobremos haber regulado José

Voz 0194 27:50 bueno cuando conoceremos datos entiendo que el Ayuntamiento no informando de Joan te preguntaba no cómo cómo lo van a conseguir hacer los inspectores conoceremos datos el resulta

Voz 19 27:59 sí sí nosotros periódicamente vamos dando datos del número de inspecciones y del número de viviendas que se encuentra en situación regular la hacemos periódicamente cada tres meses y lo seguiremos haciendo además nos hemos comprometido a convocar una comisión de seguimiento del Plan porque además el plan plantea un mecanismo de auto revisión es decir que a lo mejor hay que tocar alguna condición porque efectivamente no está dando los resultados

Voz 21 28:19 es penados que sí de crear el tema de la expulsión que también nos hemos estado durante años es muy breve en Madrid el año pasado dos mil quinientas personas más en el distrito Centro cien mil personas más en los últimos cuatro años eso es una demanda de de gente que quiere viviendas nos han construido en ninguna José Tomás sólo podía hacer entregar ochenta y siete en esta legislar

Voz 0194 28:37 sí pero unos han construido viviendas pero tampoco tienen posibilidad de alquilar las de comprarle

Voz 21 28:40 he entendido porque eso nota son usadas para la verdad

Voz 19 28:43 sí pero el centro Ángels como no las construyamos flotantes

Voz 0194 28:47 no hay muchas alternativas Dios agradezco a los dos que os hayáis prestado desde el Ayuntamiento a explicarnos en qué consiste este plan y evidentemente desde la Madrid Aloha esta plataforma que engloba a gente que tiene viviendas turísticas también hay que dar su punto de vista oral vez con muchísimo muchas gracias a sus puertas en antes de ir a la cara B yo quiero contar una cosa que de alguna manera tiene algo que ver con el tema del turismo y esta vez es para intentar controlar la circulación de coches en la isla de Formentera Ibiza Víctor Guerrero buenas noches las noches porque el Consell de Formentera puesto un límite sólo dos mil doscientos ochenta coches doscientas treinta motos al día

Voz 23 29:24 sí se ha fijado ese techo de vehículos es una cuestión de la que se venía hablando ya desde hace años en la isla para hacer frente a la sensación de saturación que se vive durante la temporada alta horas sólo podrán desembarcar en Formentera los meses fuertes del verano julio y agosto como decías dos mil doscientos ochenta coches doscientas treinta motos diarias en el caso de las flotas de alquiler de vehículos se autoriza un máximo de dos mil setecientos coches

Voz 0194 29:46 diecisiete mil ciclomotores y se ha reservado también

Voz 23 29:49 no para los residentes en Ibiza en este caso el techo máximo diario será de doscientos veinte automóviles motocicletas es una medida pionera en el país que se pondrá en marcha por primera vez este verano estará en vigor desde el uno de julio al treinta y uno de agosto el conseller de Movilidad de Formentera Rafael González explicaba esta misma mañana en el pleno de la institución que se va a votar por una implantación tranquila en las próximas temporadas serán introduciendo ya las mejoras necesarias la escuchamos

Voz 22 30:19 la aplicación en este primer

Voz 24 30:20 el año será tranquila hay que decir que es una ley innovadora haremos una aplicación tranquila para que no haya desajustes y cada año que vaya pasando con la experiencia que vayamos adquiriendo iremos mejorando esas propuestas estas soluciones para llegar a la sostenibilidad Brito

Voz 23 30:35 los vehículos tendrán que solicitar una tarjeta que les permitirá el acceso hoy deberán abonar una tasa que será de un euro para los turismos y cincuenta céntimos para las motos quedan exentos del pago de esta tasa los residentes del resto de las islas de Baleares y en cuanto a las sanciones para quienes accedan a la isla sin esa autorización podrán ir desde los mil a los diez mil euros está previsto que a mediados de abril este activada ya la página web Formentera punto eco donde se ofrecerá información de esta regulación se podrá hacer ya la pre reserva

Voz 0194 31:04 corresponde Peters escuchábamos ahora las discrepancias entre el Ayuntamiento de Madrid y los afectados en el caso de Formentera ha habido consenso para la aplicación de estos límites sí

Voz 23 31:12 pero no ha sido tarea fácil hay que recordar que la legislación europea obliga a garantizar la libre circulación de personas y mercancías en los países miembros y por tanto ha habido que buscar la fórmula legal y afrontar una larga tramitación hasta que esa limitación de la entrada de vehículos ha podido culminarse pero había como dices un consenso importante entorno a este asunto en la isla en general en Baleares todos tenían claro que había que poner límites aunque esa unidad a nivel social y ciudadano no ha quedado tan patente en esa sesión plenaria de esta mañana aunque ésta era una de las medidas pactadas al principio de la legislatura por todas las formaciones políticas que tienen representación en el Consell finalmente Partido Popular la formación insularista compromiso en Formentera se han desmarcado porque creen que una regulación de este tipo Se debe hacer sin alarmas y con más tiempo para preparar los ciudadanos

Voz 0194 31:58 si finalmente se han abstenido por tanto ha salido

Voz 23 32:01 adelante como decía él no ha sido tarea fácil se ha encontrado la fórmula para limitar la entrada de vehículos como se pedía desde la isla de Formentera basándose en las competencias de movilidad sostenible que son de carácter autonómico a partir de ahí el Govern balear aprobó la Ley de Medidas Urgentes de sostenibilidad ambiental y turística para la isla de Formentera que ya abría la puerta al Consell Insular para regular las medidas concretas para limitar esa entrada de vehículos durante determinados momentos del año en todo este tiempo Paralelamente se ha ido llevando a cabo un proceso constante de participación ciudadana porque cada uno de estos pasos que se han ido dando ha contado con el visto bueno del llamado Consell de entidades de la isla

Voz 0194 32:36 eh que agrupa a las asociaciones y agentes sociales

Voz 23 32:39 Formentera así lo explicaba la presidenta del Govern Francina Armengol y el presidente del Consejo de Formentera Jaume

Voz 1880 32:44 Ferrer

Voz 25 32:45 es una hay absolutamente pionera española

Voz 24 32:48 es una ley absolutamente pionera en el Estado español es la primera vez que se legisla en este sentido es pionera a nivel europeo porque no habrá ninguna isla tan grande tamaño que tenga esa regulación por tanto estamos innovando también a nivel europeo y me siento muy orgullosa de que haya surgido esa iniciativa política

Voz 25 33:04 la orgullosa hasta aquí suerte que esta iniciativa política inicia de dos mil quince pues las bajas en los malos

Voz 24 33:12 a principios de dos mil quince se inició ese debate en el marco del Consell de identidades de Formentera destacando la necesidad de buscar una solución a la saturación y a la entrada de vehículos y podemos decir que estas dos demandas

Voz 0194 33:23 pues a partir de ahora Víctor quién vaya a Formentera en coche primero que consulte a ver si puede o no puede muchísimas gracias venga hasta luego

Voz 26 33:53 Sara vítores buenas noches buenas noches Angels

Voz 0194 33:57 dos días vamos a estar hablando de las cartas de López Obrador de la conquista de la petición de perdón de los

Voz 1880 34:01 Texas uno más por lo menos hoy Pablo Casado nos ha prometido a los españoles que añadir hemos una fiesta más en el calendario si él llega a La Ser presida

Voz 26 34:09 de me comprometo desde el Gobierno España a celebrar el próximo año el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México a celebrarlo como hacen las grandes naciones pues como

Voz 1880 34:22 decía llevamos unos días hablando de esa petición de perdón de López Obrador al Rey Carmen Calvo ya dejó bien bien claro que no va eh

Voz 27 34:28 asistir el Rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país no va a ocurrir esto

Voz 1880 34:35 fue uno de los asuntos que trajo Sastre ayer a la tertulia en este momento está hablando de Lope

Voz 5 34:39 sobre el ha propuesto un grupo conjunto para

Voz 21 34:43 accionar un relato de lo que ocurrió es decía que hay que pedir perdón y luego reconciliarse

Voz 13 34:48 con esto firma sabes qué sucedió hace quinientos años como se dieron

Voz 1880 34:55 tú misma angels en esa conversación hablabas del perdón que también entonaba el propio presidente mexicano

Voz 16 35:02 porque López Obrador reclama al Rey al Papa que pida

Voz 0194 35:04 tan perdón pero también lo pide él yo no sé si éstas

Voz 1880 35:07 cartas que el caso o Ángels es que aunque otro día nos toque hablar de México otro de Hernán Cortés otro de cartas de correspondencia entre países la palabra elegida hoy para la cara B es reconciliar

Voz 0194 35:19 la reconciliación de la que el presidente mexicano hablaba ayer pero que también incluían las famosas cartas al Papa y al Rey de España

Voz 1880 35:25 caña sí grabó además un medio el lunes con su mujer desde Tabasco en el que explica las cartas explica también a qué se refiere con el pedir perdón Icon a reconciliación

Voz 28 35:35 en Vielha una carta al rey España lo otra al Papa para que se haga un relato de agravios que se pida perdón entonces el tiempo ya decir reconciliar pero primero pidamos perdón yo lo voy a hacer también porque después de la luego hablaremos

Voz 1880 36:00 año dos mil veintiuno porque quiere que ese año que se conmemoran los setecientos años de la fundación de Teno Choclán sea el año de la reconciliación de noche clan que es la actual Ciudad de México además ese año también en el dos mil veintiuno se celebrarán los quinientos años de la caída de la ciudad y los los asientos de la independencia de México yo no sé vosotras pero al hablar de tener un recuerdo una canción de Seguridad Social que lo que cuenta sí que es para pedir perdón o bueno para intentar confías

Voz 29 36:28 ahora ya tumba creen no pudo recibir la CRUE hasta que unos hombres Puyo en tono

Voz 0194 36:44 el luz vamos a entrar en materia Jara cuál es la definición de reconciliación el diccionario

Voz 1880 36:49 es es volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos de sonidos la palabra de conciliar viene del latín reconciliar que se forma con el prefijo ahorre y el verbo conciliar que es relativo a con CIU que es la Asamblea reunión Unión así que sería reconciliar sería hacer

Voz 1611 37:08 volver a alguien a la Asamblea al acuerdo con los qué importancia tiene la reconciliación en la resolución de conflictos pues eso es lo que le he preguntado a soñando el ella es profesora de análisis de conflictos en la Universidad de Barcelona

Voz 30 37:20 es la reconciliación sólo aplicar Alsina un conflicto armado para reparar para volver a atraer la situación de paz positiva que es lo que nosotros llamamos que ya no implica sólo una ausencia de violencia física sino que implica de verdad a lo que diríamos entre comillas hacer las paces con el pasado con lo que se ha habido conjuntamente y poder seguir hacia adelante cuando habla de reconciliación en la resolución de conflictos es casi como te digo Law el último paso dentro de todo lo que es la gestión y resolución de un conflicto

Voz 1880 37:56 también le he preguntado si en los conflictos primero hay que pedir perdón luego reconciliarse y esto es lo que me ha dicho ella

Voz 30 38:02 no es que sea una fase previa es parte de la reconciliación depende mucho de la raíces antropológicas de cada sociedad sociedades en las que sólo finado hay un alto valor de la justicia aunque ganado exigiera unos tribunales específicos hice juzgarse a todo el mundo de todas las partes implicadas que hubiese cometido crímenes en otros lugares del mundo se decide que lo mejor para esta sociedad ves hacer una comisión de la es verdad que la reconciliación un cazo que haya con los años se haya visto como perfecto pero el pedir perdón depende de cada sociedad hay sociedades las que realmente pues como en caso de la sociedad española o de origen cristiano no pues que sí que tiene un componente de reconciliarse con otra parte de afectadas la culpa ir por el lado de las víctimas de perdonar

Voz 1880 39:06 así que aprendieron emprendieron a pedir perdón Loquillo y Sabino que después de veintitrés años de distanciamiento ya en dos mil doce volvieron a ser reconciliaron

Voz 0194 39:18 bueno pues vamos a la filosofía está con nosotros Ana Carrasco filósofa profesora de Filosofía moderna y contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana buenas noches muy buenas noches para que existe reconciliación ha tenido que ver momentos previos de relación es volver a conciliar para que exista reconciliación tiene que haber un encuentro esta palabra de encuentro tiene una tiene una hondura que hace que la palabra reconciliación sea una palabra que tengamos que meditar mucho he tengamos que pensar mucho intentamos que a atender muy bien a lo que respondemos Antena petición de reconciliación porque es mucho más profundo como te estaba diciendo porque la palabra reconciliación te decía tiene que ver con un encuentro en ese encuentro lo que se encuentran son

Voz 1305 40:00 dos inicialmente dos sujetos dos identidades dos personas dos pueblos lo que quiero hacer un matiz normalmente entendemos perfectamente que es reconciliarse con tu pareja reconciliarse con uno mismo pero de repente ese Producciones extraña cortocircuito cuando hablamos de reconciliar nos con otro pueblo porque de lo que se trata es de que te reconcilian con

Voz 31 40:25 en un pueblo no con un país con un pueblo

Voz 1305 40:29 con la gente con la gente entonces es una es el lo que hay pero lo que hay previamente es es ese ese encuentro que puede implicar una discordancia que pueden COE puede implicar por supuesto un momento de quiebra de ruptura de fractura de fracaso en ese encuentro y en ese fracaso seáis un fracaso es algo que es algo que se ha hecho trozos para que luego se haga trozos

Voz 10 40:52 ha habido un golpe para que ella tiene acabaron golpe tiene que haber violencia para que acaba Ebre

Voz 0194 40:56 lo tiene que haber un daño ISS daño el que está en juego

Voz 1305 41:00 eso nos permite además la prueba reconciliaciones importante porque nos permite ver cómo nos relacionamos con otros seres humanos claro que el punto pero también nos permite entender cómo nos relacionamos con nuestro propio tiempo histórico es un punto que podemos

Voz 16 41:14 hablar después estará ahora arde pronto pero espero en la red

Voz 0194 41:16 afiliación hay dos partes evidentemente que buscan reconciliarse decías esto ponía el ejemplo de la pareja de los pueblos de las dos partes quién busca la reconciliación la tienen que

Voz 1305 41:26 buscar ambos otro punto importante para la reconciliación el rico la recuperación no son perdón yo puedo perder

Voz 31 41:32 yo puedo pedir que me pidan perdón o puedo

Voz 1305 41:34 dir yo perdón pero la reconciliación los dos tienen que están ya tienen que estar de acuerdo y no se pide nada a cambio es decir no no te pido perdón sitúa a cambio haces tal cosa no no no no

Voz 0194 41:46 como es una negociación a una negociación

Voz 1305 41:49 a una reconciliación implica que tú te reconoces al otro como un igual que tú reconoce es el daño que tú reconoces la herida porque quizá para tira desconocida para quizá tú has hecho daño no te has dado cuenta pero que vida no te das cuenta no la vida eso no significa que no estuviera así que cómo se reacciona la reconciliación es extremadamente importante porque dice algo del encuentro Ángels dice algo de la persona que ha sido dañada dice algo de optimismo no tenemos que olvidar que aunque tenemos esta fantasía hacen al fondo de que somos sujetos individuales somos seres Inter subjetivos como como me hablan sitúan a como abre yo con vosotras es esta relación es este ahora no somos a nosotros nos al Mossad

Voz 0194 42:36 como si me hablas antes de los momentos históricos te hablaba

Voz 1305 42:39 los momentos históricos que era la palabra reconciliación mucha gente de edad después de lo que ha pasado con López Obrador no dirán bueno pero esto de aceptan todas años que me estás contando claro la cuestión es si podemos pedir reconciliación de algo que es pasado pero mi pregunta y la reflexión que podemos ver con la reconciliación es que es quizá el pasado no es pasado la herida así es pasado pero el daños Pérez

Voz 0194 43:04 si los actores que que provocaron esa herida también son

Voz 1305 43:07 sale son pasados pero se ese se heredan sean los daños cuando tú compras una casa tiene efectos piezas Carlo ve los defectos cuando tú recibes por herencia un un por un problema que es lo que hace es intentar resolverlo pues eso te decía que aunque el daño el golpe sí ha hecho en el pasado sí se pide reconciliación ahora es que aunque tú no lo veías la herida estaba sangrando que aunque tú no lo entiendas la herida estaba sangrando no se pide ningún caso en el momento de dar la de reconciliación bueno yo aquí podría sacar a Hegel nos podemos pasará hasta mañana no pero lo que lo que encontramos es que en esa en ese acto de conciliación hay un acto de reconocimiento recomponer te reconozco común igual reconozco que eres hay que tiene que tiene que haber una vuelta a la simetría frente a una asimetría que se ha producido por el golpe ahora

Voz 26 44:10 donde se acordáis de Oasis hace diez años se separaron estos hermanos el verano paso

Voz 1880 44:15 dolían Gallagher le pidió volver a su hermano lo hizo por Twitter no sé si esto es una reconciliación un intento de reconciliación le dijo tierra Noel escúchame sé que estás haciendo conciertos en los que la gente no puede beber alcohol y es la cosa más bizarra que nunca hayas hecho pero te perdono le dice así que ahora vamos a traer de vuelta juntos la vi o la la la banda de así si las bebidas las como yo le dijo

Voz 0194 44:37 vamos respuesta eh tiene que haber perdonen la reconciliación necesariamente puede haber un perdón sin reconciliación como cuando cuando Pires porque nato pareja notar confías con ella pero para que reconciliación si tiene que haber perdón es decir no se olvida el delito no hay olvido del delito pero lo aceptas puedes avanzar Nos propone Sara distintas formas de pedir perdón en la música de intentar avanzar reconciliar

Voz 1880 45:02 sí porque según estamos viendo pedir perdón es una de las cosas más más más difíciles del mundo Elton John por ejemplo cantaba eso en los años setenta es una canción de la que luego se hicieron muchas versiones pero nos vamos a quedar con la original es Sins to be the heart les

Voz 32 45:18 aquí

Voz 17 45:31 vinos

Voz 1880 45:32 era un antes a la década de los sesenta bueno al mismo año sesenta estas Brenda Ali cantando lo siento y cantándola así la verdad es que hay que decir

Voz 1611 45:52 así que sí se llevó un Grammy ese año a mejor

Voz 1880 45:55 Interpretación Femenina vocal y dice perdona que fui una loca no sabía lo cruel que podía ser el amor tercera forma de buscar la reconciliación la de Morrissey dice era feliz en la obra de los borrachos y ahora el cielo sabe lo miserable que soy ese primer tema de la cara B íbamos con la ultima la última es Tracy Chapman vamos a terminar este recorrido como la empezamos porque la letra dice los años pasan y las palabras no vienen fácilmente lo único que puedo decir es perdón el título de la canción es Baby Cannes

Voz 0194 46:49 del cine te comento Invictus no esa frase de Mandela el perdón libera el alma

Voz 35 46:55 la nación arco iris empieza aquí la reconciliación empieza aquí reconciliación saber si reconciliación chanson