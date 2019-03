Hora 25 (27/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:05 eh

Voz 4 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 5 00:18 esta eterna precampaña electoral

Voz 0194 00:20 n sus altibajos sus días de la marmota esos días dignos del mejor guión de comedia y el de hoy es uno de estos de Rivera que ayer ofreció abiertamente un pacto PP para gobernar España está recogiendo hoy las consecuencias de esa oferta de esas consecuencias tienen forma casi de humillación por parte de Pablo Casado ayer desde el PP respondieron a Rivera de manera tímida recordándole que si quería un pacto lo tenía o lo había tenido sobre la mesa en el senado dijo que lo esta noche en el PP de deben haber estado dando vueltas a la oferta y han llegado a la conclusión que la propuesta de Rivera les ha hecho un gran favor les vuelve a colocar en el centro un pacto del centro derecha para sacar a Pedro Sánchez de Moncloa claro que hay ese olvido voluntario por parte de todos de los votos de Vox imprescindibles para que ese pacto pueda ser realidad así que satisfechos por la mano que les ha echado el líder de Ciudadanos en el PP se han puesto creativos lo ofrecen Albert Rivera que ayer no se descarta daba como presidente le ofrecen el Ministerio de Exteriores una manera de ninguna Earle una vez ya lo tienen en el bolsillo la estrategia de Albert Rivera en esta precampaña está siendo desastrosa las encuestas le ponen nervioso en la fuga de votos hacia Vox le tienen en un sinvivir tanto que es capaz como ayer de pedir un pacto al PP obvio por otra parte sin darse cuenta de que el PP le hace un favor ignota pone ninguna de las fugas a ustedes les está haciendo larga esta precampaña imaginen lo larga que es el está haciendo Albert Rivera que ya no oculta su desesperación por lo que hay

Voz 6 01:42 Hannat demoscopia sólo así se explica

Voz 0194 01:44 una oferta cuyo resumen es que da igual votar a ciudadanos que al PP al final votantes

Voz 1 01:49 de derechas va a preferir el original Ángels Barceló

Voz 0194 01:54 se sientan en la Tertulia de hora25 Cristina de la Hoz muy buenas noches buenas noches Carlos Cué buenas noches hola buenas noches y Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches en la mesa de producción ya saben que está Pedro Blanco atento a su participación si si quieren participar en el programa a través del número de whatsapp que atento también a cualquier novedad que se produzca desde ahora y hasta las once y media cuando despedir hemos hora25 es verdad que en este país han pasado

Voz 1071 02:18 muchas cosas Sastre buenas noches esas buenas nuestra verdad

Voz 0194 02:20 hemos tenido escándalos de todo tipo en casi

Voz 1071 02:23 todas partes buen momento en que para entender la Asociación de novedades políticas que se producían cada día teníamos casi un hecho histórico uno tenía que leerse las actas parlamentarias lo mismo que teníamos que leernos los autos judiciales aunque es verdad que han pasado muchas cosas

Voz 0194 02:36 las algunas no dejan de asombrar nos es más no pueden no deben

Voz 1071 02:41 dejar de asombrar no ocurrió cuando fuimos sabiendo que en el Ministerio del Interior se dedicaban a vigilar a determinados políticos ocurre ahora otra vez con lo que sabemos que está investigando en este momento la Audiencia Nacional es que la Audiencia Nacional

Voz 0194 02:54 está investigando el robo de datos de Pablo Iglesias cuando aún era era eurodiputado cuando las encuestas hablaban de un buen momento de Podemos inauguraban auguraban expectativas inéditas para un partido recién creado lo que investigan es directamente si el Gobierno de Mariano Rajoy intentó boicotear con esos métodos un posible pacto entre el PSOE Podemos Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1071 03:17 hola muy buenas el juez ha citado hoy a Iglesias

Voz 0194 03:19 días para que se personara en el caso que investiga el robo del teléfono de una asesora de Iglesias en la Cámara europea allí habría material comprometedor contra el líder de Podemos

Voz 1552 03:29 fotografías íntimas conversaciones de Whatsapp y material de contenido político entre una ingente documentación que es la extraída del teléfono móvil robado a Dina Bush el Hang la asesora de iglesias cuando era europarlamentario ya quién les sustrajeron el dispositivo en dos mil dieciséis iglesias acompañó ha comparecido como perjudicado esta mañana el juzgado y se ha personado en la nueva pieza abierta por el juez el efecto denominada Dina a la salida de él

Voz 1663 03:53 la juez del juzgado ha dicho lo siguiente una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos a medios de comunicación grandes empresarios desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley con las instituciones ICO limpiar nuestra democracia de basura como se trata de un procedimiento bajo secreto de sumario entiendan que hoy no puedo decir nada más

Voz 1552 04:22 ante el juez Angels ha dicho Pablo Iglesias que piensa llegar hasta el fondo del asunto

Voz 0194 04:27 el que viene lo más importante Campos quién le dio la orden a Villarejo porque a ti te han llegado a hablar de una organización criminal en el Ministerio del Interior

Voz 1552 04:37 es lo que dicen los investigadores del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional afirma que esta sustracción obedeció a una maniobra de la y es literal lo que dicen organización criminal del Ministerio del Interior para extorsionar ley boicotear el posible acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en dos mil dieciséis Pablo Iglesias ha declarado algo similar en este sentido también ante el juez pero los investigadores afirman que ya estaban trabajando en esta línea y que tiene mucha muchos visos de verosimilitud porque al principio del verano de aquel año dos mil dieciséis cuando todavía cabía la posibilidad del pacto fue cuando se emplearon contra Pablo Iglesias algunos de los datos de aquel móvil robado en medios de comunicación controlados por Villarejo

Voz 0194 05:21 que se hizo con los datos que se robaron cuando cuando se utilizan

Voz 1552 05:24 bueno pues fue el veintidós de julio del año dos mil dieciséis cuando por ejemplo una conversación de guasa privada entre varios políticos entre varios representantes de Podemos en los que se aludía a Mariló Montero con expresiones pues no de

Voz 6 05:41 en absoluto agradables como

Voz 1552 05:42 el azul daría hasta hacerla sangrar se filtró a un medio de comunicación en concreto a OK diario en los investigadores interpretan que esa filtración junto a otras pequeñas perlas lanzadas en otros medios de comunicación

Voz 6 05:56 control Villarejo estaban encaminadas

Voz 1552 05:59 a ese objetivo a intentar boicotear ese intento de pacto entre el PSOE Podemos IU también desprestigiar la figura del líder de esa formación morada

Voz 0194 06:11 hablas de medios de comunicación controlados por Villarejo que hacen de voceros de Villarejo

Voz 1552 06:14 sí es lo que se refiere lo en las fuentes de la investigación consultadas por la Cadena SER que tenía contacto directo Villarejo con distintos medios de comunicación a los que cedía este tipo de información forme pisa en su día otro tipo de informaciones para intentar desprestigiar a la formación morada

Voz 7 06:33 sí sí

Voz 1071 06:37 pues vamos a hacer una pequeña excursión al año dos mil dieciséis que han ido las cosas demasiado deprisa hay pasajes que nos parecerán actuales dirigentes que se reparten ministerios en comparecencias públicas pactos entre políticos que habían jurado que no pactaría en fin ayer como hoy pero lo que más sabía en ese momento era un partido que irrumpía y no sabía entonces cuál podía llegar a ser su techo estamos en disposición de

Voz 8 07:00 las elecciones al PP que es nuestro objetivo las elecciones del veinte de diciembre que alguna manera podemos ejemplificó la remontada parece que nos ponían muy atrás creo que ahora somos la principal alternativa al Partido Popular y nuestra obligación es intentar ganarles

Voz 0194 07:17 este era el propósito de Iglesias esto es de mayo del año dieciséis mano pues lo hemos pedido a la jefa de Documentación de la Ser Ana Martínez Concejo buenas noches buenas noches hemos pedido que nos sitúen aquel año que fue el año en que se repitieran elecciones por primera vez sí

Voz 0142 07:30 dos mil dieciséis aunque todo tiene su origen en las generales del veinte de diciembre de dos mil quince que dieron la victoria al PP pero le arrebataron la mayoría absoluta con la evidencia pues que Rajoy no iba a tener los votos suficientes para la investidura el Rey abrió consultas para la designación de candidato a la Presidencia de Gobierno y sorpresa en un gesto sin precedentes Rajoy declinó el ofrecimiento

Voz 1 07:54 PSOE

Voz 9 07:55 le puede haber un gobierno de cambio puede tener un Gobierno que esté a la altura de su gente será un honor para mí será un honor para nosotros formar parte de ese gobierno

Voz 0142 08:07 escuchábamos a a Pablo Iglesias recordad que en aquella ronda de contactos era que en aquella ronda de consultas Pablo Iglesias nada más salir de su reunión con el monarca entre otras exigencias se postuló como vicepresidente de de un futuro Ejecutivo de Sánchez tras el paso horas de Rajoy Felipe VI propuso a Pedro Sánchez como candidato para que intentara formar Gobierno en las negociaciones Rivera adelantó a Podemos por la derecha y el veinticuatro de febrero Sánchez y Rivera sellaron un

Voz 0247 08:36 acto Gobierno esto es un acuerdo histórico

Voz 10 08:39 es un acuerdo histórico entre dos formaciones de ámbito nacional que no solamente acuerdan una investidura sino que acuerdan una senda de reformas progresistas que necesita nuestro país y que están demandando los ciudadanos

Voz 0142 08:53 Podemos rompió entonces con el PSOE con Sánchez que sin apoyos suficientes perdió la investidura con el fantasma de la repetición electoral en el horizonte Pablo Iglesias anunció que iba a llamar a Sánchez para tratar de desbloquear las negociaciones y al cumplirse justo cien días sin Gobierno ambos se reunieron pero la cosa volvió a torcerse

Voz 11 09:13 el problema es que depende de una persona que se llama señor Iglesias y que parece que no quiere dar su brazo a torcer por eso yo pido humildad generosidad y un último esfuerzo

Voz 0142 09:21 ahí ese no Angels ese no que tantas veces ha recordado Pedro Sánchez que desembocó en las elecciones del veintiséis de junio que ganó otra vez el PP que hicieron presidente de nuevo a Rajoy

Voz 0194 09:31 mira hacia sana eso es lo que pasó en ese dos mil dieciséis

Voz 0142 09:35 veis cuando

Voz 6 09:37 le roba el teléfono aún así

Voz 0194 09:40 sustente de Pablo Iglesias y cuando aparece en algunos medios de comunicación datos que hay en ese teléfono todo en una operación dirigida desde el Ministerio del Interior para intentar desprestigiar a esa persona a Pablo Iglesias que iba a pactar con Pedro Sánchez Campos por todo lo que se está investigando qué es lo que el PP en el Ministerio del Interior con los fondos públicos porque esta investigación sobre Villarejo llega después de todas las investigaciones a Villarejo con por ejemplo la policía patriótica

Voz 1552 10:09 como dicen los investigadores una auténtica organización criminal que en algunos casos lleva a cabo investigaciones que bueno han acabado siendo pues bueno investigadas en los juzgados y que han obtenido pues un nuevo objetivo al parecer lícito pero en otros no hacemos un breve repaso de todas las investigaciones que se atribuyen aquella policía política de Jorge Fernández Díaz las acusaciones contra el clan Pujol la falsa cuenta de Xavier Trías la falsa cuenta en Luxemburgo del padre de Artur Mas dossieres contra otros líderes soberanistas el informe PISA acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima que se llevó

Voz 6 10:51 por todos los órganos jurisdiccionales

Voz 1552 10:53 éticamente de de España en Plaza Castilla en la Audiencia Nacional finalmente en el Tribunal Supremo que fue absolutamente desautorizado por todos estos tribunales al no encontrar ningún indicio de que hubiera

Voz 6 11:06 calidad a una financiación ilegal o Blanco

Voz 1552 11:09 veo dentro de Podemos y que se trataba tan sólo de copia y pega de distintos medios de comunicación

Voz 12 11:15 y por último la operación Kitchen

Voz 1552 11:18 en la que se han intentado Si Si las otras operaciones eran para desprestigiar a acosar a los bueno opositores que al Partido Popular en la operación Kitchen lo que intentó también con fondos reservados como en todas las otras operaciones

Voz 6 11:35 fue el lavar la imagen de

Voz 1552 11:37 el Partido Popular destruir las pruebas que perjudicaban al PP en el caso de su caja b los investigadores sostienen que esta nueva causa la operación Dina que ahora se va a investigar en la Audiencia Nacional apuntala esa acusación que se sigue en el juzgado contra la policía política

Voz 13 11:55 Jorge Fernández Díaz Campos gracias gratis buenas noches buenas

Voz 0194 11:59 decíamos al principio con Sastre Cué que en este país han pasado muchas cosas casi rememorando esa película de Blade Runner cosa es he visto cosas que vosotros exacto que nosotros imaginaria ex hemos visto muchísimas cosas pero que la audiencia está investigando si un ministerio del Gobierno del Partido Popular

Voz 0816 12:18 pagó con dinero público a Villarejo para que buscara lo que fuera a través del móvil lo que fuera para desprestigiar para boicotear ese pacto entre PSOE Podemos

Voz 13 12:32 lo peor de todo es que además consiguió el móvil no es que unos que estamos

Voz 0194 12:36 Miguel móvil hubo medios de comunicación y hubo periodistas que no tuvieron escrúpulos de publicar lo que quisieron de lo que salía de ese móvil que también me parece importante

Voz 6 12:47 además ni siquiera se publicó una cosa de enorme trascendencia política de que demostraba un caso de corrupción gravísimo dentro de Podemos que en fin todos hemos publicado en todos los medios cosas que hemos obtenido por medios siempre discutibles pero en fin por lo menos se refieren a cosas que puedan ser de interés para todo el público aquí lo que publicaron en un chat entre entre en fin entre probablemente compartan comentarios súper machistas de entre entre un grupo de de hombres que están hablando de un de una mujer de forman fin absolutamente indefendible pero sin la trascendencia política que puede tener un caso de corrupción todo lo que tiene que ver con esta historia lo que demuestra sobre todo porque es la combinación de esta historia Con la Kitchen que es la policía utilizada para tapar para tratar de arrebatar pruebas o perjudicar las pruebas de un del mayor escándalo de corrupción del partido del Gobierno sea la combinación lleva a una podredumbre democrática que es difícil de escribir y que realmente una vez más pecamos de ingenuos porque ni en el peor de todos sabemos que hay muchas cosas nos movemos en un mundo que es el mundo del periodismo y el mundo de la política que en fin que sabemos que siempre se hablan estas cosas hay hay gente que espía teléfonos hay gente que que mira cosas uno nunca puede llegar a imaginar hasta que que te que te cuentan exactamente como es que la policía está investigando y robando al final robando un móvil para conseguir información de uno de los principales líderes de la oposición que en ese momento nada menos que estaba decidiendo quién gobernará España porque no es que estamos hablando de un personaje irrelevante un político de segunda fila estamos hablando de una persona que en ese momento tomó la decisión claramente no se hubiera tomado otra decisión la Historia de España sería completamente diferentes a la persona que tomaban la decisión más importantes sumada a la persona que en el caso de Bárcenas que tenía la información más delicada de este país a mí lo que me parece increíble a estas alturas es las pocas explicaciones que han dado los gobernantes de esa época porque tanto él

Voz 0194 14:51 las pocas o enmiendas tanto

Voz 6 14:54 esto de la época como el presidente de Gobierno de la época alguna vez le preguntaron por el tema de las que The Kitchen Oporto el tema del de conversaciones yo de eso no sé nada no usted tiene que saber esto necesitamos llegar hasta las no ya la justicia era su trabajo pero aquí hay política aquí hay responsables políticos de la policía patriótica no puedes el que no den por lo menos explica la pupila

Voz 0247 15:17 no yo creo que esto es uno de los episodios que asilo si se hubiera producido en cualquier otro país europeo hubiera sido sería un terremoto en en en en en toda la política no porque es utilizar el poder los recursos el dinero público para hacer guerra sucia perjudicar a los rivales políticos al mismo tiempo que se utiliza para tapar la corrupción propia es que como ha dicho Carlos esto es no es

Voz 0194 15:45 es tremendo tremendo es que es que no

Voz 0247 15:48 no aquí el problema es que hace mucho tiempo ya que en este país el umbral de escándalo sea superado tantas veces y tantas veces que que es que es un poco te da la sensación de que de que nada tiene efecto ni siquiera mal Si ahora su saliera a un un escándalo mayor no tendría efecto porque hay una parte de la política que quiere considerar que esto no va con ellos saber el PP de Casado no tiene nada que ver con el PP de Rajoy que Casado está ahora representando y que está haciendo una campaña diciendo que quiere gobernar España yo iba anunciando posibles ministros de Asuntos Exteriores no tiene nada que decir de las prácticas de su partido el que lo eligió a él en primarias el que le entronizó como principal líder de ese partido no tiene nada que decir de estas prácticas que se hicieron en la etapa inmediatamente anterior gobernada por su partido claro pero es que lo hoy no ha dicho nada ni nadie dice nada no es es muy sorprendente francamente Cristina

Voz 0436 16:58 tenemos ocasión de preguntarle sobre este tema en el acto de presentación

Voz 13 17:01 qué tiene de los miembros de su lista madrileña en ese

Voz 0436 17:06 ese sentido bueno digamos que que no elude la confrontación y la vamos la confrontación que nunca no elude las comparecencias con la prensa el tema es gravísimo independientemente de si consiguió los objetivos que perseguía no yo creo que no hubo acuerdo en ese momento político por circunstancias que nada tenían que ver

Voz 0194 17:23 con el teléfono robado con el teléfono robado Nicola de Mariló Montero ni vamos en absoluto

Voz 0436 17:28 la sino que yo creo que es el propio Pablo Iglesias es que se carga la posibilidad de pacto a aquel día que aprovechando que Sánchez está con el Rey dice aquí un vicepresidente el CNI y el Ministerio de Defensa en ese momento es el principal osea boicotea se boicotea asimismo Además también se negó a una mera

Voz 14 17:46 a a a abstenerse

Voz 0436 17:49 hacer posible el acuerdo posterior que que que alcanzó Pedro Sánchez con con Albert Rivera es decir no no tenemos que encontrar en esto los motivos de que de allí no surgiera un gobierno encabezado por Pedro Sánchez independientemente de eso de que ese no fueran motivo que yo creo que poco tiene que ver no el asunto es total y absolutamente gravísimo tú dices no pasa nada yo me imagino que cada vez que si hay un eje hay un eje en todo esto conductor que es Villarejo conforme avancen las investigaciones del caso tándem del caso Kitchen la cosa todavía parece más tremenda a lo mejor llega un momento en que el juez porque ya las responsabilidades políticas de personajes como Jorge Fernández Díaz ya sabemos cuáles son apartada de la política pero a lo mejor tendrá que llega el momento en que el juez los impute a los llame a declarar osea yo creo

Voz 0194 18:34 día que tendría que tener responsables penales es el punto

Voz 0436 18:37 inflexión de si se demuestra que esto es así porque estamos en la fase de instrucción no estamos el Faso juzgada todavía ni siquiera se prueba que eso sea así pero los indicios son terribles pues a lo mejor si en algún momento se tienen que sentar como investigados los que formaron parte de aquella cúpula de Interior y dar las explicaciones ante el juez ya sé que se dice que una cosa son las responsabilidades judiciales y otras políticas pero es verdad que aquella parte de la cúpula ya no está ya no tiene un cargo ejecutivo ya no está en la primera línea y bueno que la que la justicia llegue hasta el final y que si estos señores tienen que comparecer ante el juez que lo hagan yo no lo vincula haría cuál es el objetivo es no descarto que el objetivo fuera impedir un pacto de izquierdas en España no lo descarto pero creo que no fracaso

Voz 6 19:27 pero dices vale quitó gravedad qué tal gravedad y yo esté de acuerdo en que no que no fue no fue determinante pero desde luego el intento si sí

Voz 0436 19:35 no existió y claramente

Voz 6 19:38 lo único fin podía ser eso no no con el tema del del chat este que es más irrelevantes sino con el tema del informe que trataron de judicializar Louis trataron de generarle un problema podemos portal

Voz 0194 19:47 bueno también se hablaba de temas de financiación Gemma iraní además venezolano no era sólo el tema de

Voz 6 19:52 no pero los lo que quiere decir no no pero lo que quiero decir es que la policía intentó a través del rojo de un teléfono a través de otras cosas intentó lograr información para tratar de inmiscuido a Podemos en un acto de financiación ilegal que se mostró falso y la policía tenía que saber en ese momento que era falso y sin embargo intentó generar un problema político a Podemos por tanto al PSOE para que el PSOE tuviera dificultades para pactar con Podemos sea la estrategia basta otra cosa es que no él saliera pero el intento es increíble tú dices bueno las las las responsabilidades políticas esto de que las responsabilidades políticas sustancia simplemente porque a lo largo de mucho tiempo porque como todo esto es lentísimo y la justicia tardan montón a lo largo del tiempo realmente la gente acaba desapareciendo de las listas bueno ya está se acabó no yo quiero yo creo que en un país esa conocida ahora está efectivamente pero el caso es que creo que es aún más grave lleva muchísimo tiempo y sin embargo nadie de los de los presuntos responsables tomó la decisión de dejar el Congreso que tampoco era una cosa pero la percepción están ahora no lo sé no Peter mentalmente repiten porque en aquel momento había cable at debería antes que yo he escuchado a mi posiblemente he escuchado al presidente del Gobierno que le han preguntado en una entrevista hace hace no tanto tiempo sobre este asunto le pareció que era un asunto sobre el que no tenía que dar explicaciones

Voz 0194 21:16 pero anterior anterior perdón sí sí pero Mariano Rajoy

Voz 6 21:19 hoy quiero decir es que si es que es una cosa que además en España no tenemos tener siempre tenemos esa cosa de las comisiones de investigación que las tenemos totalmente desautorizada porque no con lo hemos conseguido organizar comisiones de investigación como se hacen en otros en en Parlamento británico incluso en Estados Unidos con alguien realmente creíble independiente que gestione pero es que yo creo que un país democrático ante una cosa como ésta no se debe sustancia en los medios ni siquiera en los medios y la justicia sedes sustancial en los medios la justicia y la política y la política tiene o comisiones de investigación o un lugar donde esta gente dé explicaciones por lo menos por lo menos para que alguien les pueda presentar

Voz 0194 21:56 yo creo que los ciudadanos se merecen más allá de las explicaciones judiciales se merecen las explicaciones

Voz 6 22:01 políticas en el lugar por eso el Parlamento de los sistemas siglos sino

Voz 0194 22:04 sí sí sí pero llegar porque además yo creo que es el el hecho es muy muy grave si lo de la operación Kitchen estrías muy muy grave que

Voz 0816 22:11 a ver en democracia gobierna quién gana quién pacta

Voz 0194 22:15 la democracia es así unas veces te gusta otras veces no te gusta una vez el Gobierno otras ves te vas a la oposición pero es que con esta operación lo que se pretendía que luego fracasó no por esta mañana seguramente a ver si se intento a través de esta operación

Voz 0436 22:29 sí esto es unas negociaciones para

Voz 0194 22:31 alcanzar un gobierno democrático en una democracia como es España se intentó boicotear su intento que esto no fuera asimila que querías decir algo

Voz 0247 22:40 pero decir que además mientras eso ocurría con Podemos estaba estaban haciendo lo mismo con otros adversarios básicamente los independentistas y recordar la la la noticia que fue publicada y que lo quiénes la publicaron lo ni siquiera pidieron excusas de de las cuentas de Trías en Suiza que le hicieron pasar un buen mal rato mundo efectivamente no ha salido nada absolutamente

Voz 0194 23:09 es que me parece muy importante también lo destacábamos al principio el papel de algunos periodistas vinculados son unas veces a un medio de comunicación y otras veces a otros medios de comunicación pero papel de algunos periodistas en hacer de voceros de las cloacas de desenterrar de sacar de las cloacas la porquería ponerlas sobre las mesas de Los desayunos de los ciudadanos todas las mañanas a través de de los periódicos

Voz 15 23:33 hola

Voz 0194 23:35 qué tal está muy preocupada

Voz 15 23:37 mire casino está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 16 23:39 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio que en poco tiempo

Voz 1 23:43 toda la ciudad me conoce esto sólo parar deberías probarlo es fácil rápido y económico indicar hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 17 23:53 ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apuntarían al ser publicidad punto es

Voz 16 24:00 en tenemos un problema no vamos a poder colgar ese cuadro tan original que

Voz 0194 24:03 pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 1 24:05 pero esa tiene solución Cary ya está muy cerca Ymbro tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que se encuentre solución que necesitas herramientas electricidad jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy en El Larguero de la Cadena SER

Voz 0684 24:25 todas las opiniones que seamos capaces de opinar sin perder el respeto sobre todo a la autoridad en este campo

Voz 17 24:32 Francho poder claro clarísimo Mané Papa Bogotá por petróleo hábito yo tengo muchas dudas Baltar murciano o peligrosos rápido fue el campo en el campo y creo que es falta dentro durara dentro de los otro

Voz 18 24:45 Campo El Vestuario y Sebastopol yo lo que digo es lo que dice

Voz 0684 24:48 para mi falta de ejemplo de más

Voz 17 24:52 yo creo que sí hombre que os creéis el viernes desde las once y media una hora menos en Canarias

Voz 1 25:14 únete a la Comunidad veinticinco escucho opina en Hora Veinticinco punto eh

Voz 3 25:22 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 0142 25:32 cuando Gregorio Sansa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo sin control sobre su cama convertido en un monstruo swing estaba tumbado sobre su espalda dura forma

Voz 19 25:44 ah de caparazón y al levantar un poco la cabeza

Voz 1 25:47 veía un bien bombeado por Dusko dividido por partes duras en forma de arco sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertura

Voz 0684 25:57 a punto ya de sus sus

Voz 0142 26:00 muchas patas ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño Levy desamparadas ante los ojos no es un en su habitación una auténtica habitación humana Si bien algo pequeña permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas

Voz 20 26:23 la metamorfosis Franz Kafka mil novecientos quince

Voz 16 26:33 silencia Go Il que Gray tímida

Voz 21 26:42 esa incluso vivir dignamente mira

Voz 1 26:45 cada mes dos capítulos de estreno que mostrará este jueves en Podium podcast punto com un nuevo caso

Voz 0684 26:52 he intentado hacer las cosas aciertos vetará la vida a cabo aunque bueno acabo hito el mal Murga

Voz 17 27:02 el GREIM criminal con otra León Siminiani

Voz 22 27:07 Podium podcast punto com

Voz 16 27:10 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1 27:18 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido ochenta y tres mil setecientos veinticinco Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido diecisiete mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión buenas noches y recuerda con los de la ONCE la ilusión

Voz 23 27:50 no de señalar de lejos tu coche cuando estás en el mostrador es ese blanco que está detrás el blanco de pasa bastante Beppe lo que te pasará siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros eso en vez

Voz 0684 28:02 en otros sitios en BP sí

Voz 11 28:05 promoción baliza en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 1 28:12 hola soy el planeta y ha llegado mi hora el próximo sábado treinta de marzo de ocho y media a nueve y media celebramos la hora del planeta DW humedal le fe el momento de apagar la luz por la naturaleza las emisiones de gases están cambiando me clima por eso te pido que durante este día te conviertes no consuman combustibles fósiles cundía cero emisiones te atreves Hora del Planeta punto Torres los cuarenta atún contra el cambio climático

Voz 16 28:40 Aíto Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 28:49 Marcelo la tertulia Cristina de la Hoz Carlos Cué Milagros Pérez Oliva a una empezado la campaña y no se sabe quién podrá gobernar pero hay quién a pesar de todo esto se ha puesto ya a repartir ministerios

Voz 1071 29:02 anoche antes de que acabara otra jornada viajera de esta campaña Albert Rivera dejó para los informativos de la noche para el cierre de los periódicos el anuncio que marcará la campaña al menos la suya

Voz 1061 29:13 no quiero pedirle al Partido Popular al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España

Voz 1071 29:22 formemos un gobierno casado en otro mitin claro que ahora es dónde se tiene que estar contestó primero que bueno que vale pero que quizá llegaba un poco tarde parece cuando se abran las urnas contemos cuántos escaños sacamos es lo que dijo Casado ayer la verdad que hoy he ido un poco más arriba Adrián Prado buenas noches quedara Ángels buenas noches

Voz 0194 29:44 ha venido arriba no es que acepte la coalición con Riberas que le ofrece ser uno de sus ministros ese ha sido el ofrecimiento público pero en realidad en el PP están alucinando y es textual Adriano que Rivera les hiciera ayer este regalo

Voz 0019 29:57 sí digamos que en el PP tiene una mezcla de sentimientos que mueven entre la sorpresa la incomprensión que al mismo tiempo el agradecimiento sorpresa incomprensión pues por la oferta que hace ahora Rivera después de rechazar hasta en dos ocasiones la posibilidad sentarse a hablar de una alianza de ambos partidos enfocada en principio al Senado y agradecimiento porque según fuentes

Voz 1722 30:16 de la dirección nacional el líder de Ciudadanos les está

Voz 0019 30:18 siendo un regalo les está devolviendo al centro Nos ha centrado tres puntos de golpe comentan en la calle Génova así que el movimiento de Rivera interpretan en el PP les da la razón cuando repiten hasta la sociedad que la única alternativa viable para sacar Sánchez de La Moncloa Pablo Casado y al mismo tiempo les permite al menos de cara a la galería marcar distancias con Vox y que la gente les vuelva a identificar como un partido de centro en público el discurso puede llegar a parecer incluso un poco confuso porque por un lado Casado recibe con buen ánimo la oferta de Rivera y como decías la Liga situar como ministro

Voz 1061 30:48 el Gobierno de coalición entre las formaciones de centro derecha me parece muy bien yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de Méjico contra la actuación de senadores franceses

Voz 0019 31:06 y por otro lado reprocha abiertamente las contradicciones de ciudadanos que desde su punto de vista pueden esconder una estrategia en cubierta

Voz 1071 31:13 cada lector lo que puede pensar

Voz 1061 31:16 es que no están diciendo toda la verdad o incluso que es una estrategia táctica para ocultar lo que en otras ocasiones ya ha hecho que ha sido pactar con el Partido Socialista cuando han podido

Voz 0019 31:27 casado ha llegado a comparar lo que está haciendo Rivera pues como cuando acabas una carrera propones a tu competidor correr por relevos o llegar a casarte cuando la Iglesia ya cerrado

Voz 0194 31:35 Adrià ha encontrado con este regalo cuando todavía no había ni siquiera presentado su eslogan no que es lo que ha hecho hoy

Voz 0019 31:41 eso es sí un eslogan compuesto únicamente por dos palabras valor seguro con el que el PP quiere transmitir la idea de que es un partido con experiencia fiable en el que se puede confiar para superar los problemas lo explicaba así el vicesecretario general Javier Maroto

Voz 6 31:53 esto es un lema que sepuede doctrinario

Voz 0893 31:56 está rápidamente en la cabeza de cualquier español que piense cuáles son mis problemas cuáles son los problemas de mi entorno y que necesitan mi país cuando alguien piensa eso en nuestra opinión la respuesta asegura el valor seguro la garantía siempre es el Partido Popular

Voz 0019 32:16 valor seguro en educación en economía en seguridad en la unidad de España y en contraposición con lo que representan al resto de partidos dice el PP pues del el PSOE y Podemos que representa la incertidumbre y el riesgo Ciudadanos la contradicción Vox bueno

Voz 16 32:30 a Vox Maroto Le achaca varios problemas no es un valor seguro

Voz 0893 32:34 por qué quién hace propuestas estridentes como el que los españoles debemos armas por la calle no es un valor seguro pero especialmente no es un valor seguro un partido que ni tiene un modelo económico mía ha gestionado nunca nada

Voz 0019 32:54 eso sí el PP afronta esta campaña con la idea de que el próximo presidente del Gobierno se llamará Pedro Sánchez o Pablo Casado por tanto mucho de los mensajes van a estar centrados pues precisamente en contraponer los modelos de gestión que ambos representa

Voz 0194 33:06 el gracias Adrian

Voz 0019 33:07 a vosotros mañana todavía no formar gobierno junto

Voz 1071 33:10 ya hay una crisis de Gobierno es Braque

Voz 6 33:13 ya lo hemos seguido otras veces Inés

Voz 1071 33:15 cubanas expresaba esta tarde lo mal que ha caído ciudadanos esta respuesta de Pablo Casado

Voz 1490 33:20 día que la cosa es muy seria e que la cosa es muy seria para las excusas y la chulería del Partido Popular el señor Pablo Casado ya está bien que con lo que tenemos que estar aguantando en Cataluña ya está bien que el Partido Popular se toman a la ligera a broma y con chulería una oferta Clara sensata nítida innecesaria para España que es la que ha hecho el señor Albert Rivera

Voz 0194 33:41 bueno no ha gustado en Ciudadanos esa oferta del Partido Popular de ese Ministerio de Exteriores para Albert Rivera pero lo que ha hecho el vez Rivera Pedro es contraatacar con otra

Voz 1071 33:50 ETA lo cierto es que el tono que vamos a escuchar ahora de Albert Rivera es mucho menos grave que el tono que acabamos de oír dice arrimar en la intervención de Inés Arrimadas el líder de Ciudadanos ha pasado esta noche por el hormiguero allí le han preguntado por la oferta de el líder

Voz 24 34:07 el Partido Popular Il ha contra ofertado con idea

Voz 25 34:11 Pablo Casado de ha ofrecido públicamente el Ministerio de Exteriores me parece una oferta a valorar o es una broma de fin de semana

Voz 1061 34:22 hombre sí yo el Ministerio universidades no no todo lo que hay

Voz 0194 34:29 el tono evidentemente efectivo es festivo pero sí que les suelta también la puñeta porque nada más y nada menos le da Pablo Casado el Ministerio de universidades bueno aquello del más de todo eso Cristina como está poniendo la precampaña es decir primero con esa salida a la desesperada de Albert Rivera pidiendo ese pacto cuando tenía el pacto sobre la mesa en el Senado no aceptó a ello y claro se ha venido arriba al Partido Popular como decíamos Si hará este intercambio de gol

Voz 0436 34:58 yo añadiría de todas maneras otro sentimiento en el PP que fue el de irritación precisamente porque Rivera cese anunció justo el día que se cierran las candidaturas es decir si hubiese esperado unos días más pues quizá no hubiera salido como salió el PP ya anoche diciendo pero bueno a qué viene esta oferta de mano tendida cuando para hacer posible un gobierno de coalición antes se que sumar de ellas dificultades de sumar con la con la dispersión del voto de centro derecha Josa que al principio fue de bastante irritación extemporáneo yo creo que fue extemporáneo como cuando anunció aquello de que no iba a pactar con el PSOE justo al arranque del periodo electoral es decir sí que que que yo creo que a Rivera el está empezando a pasar como a Gallardón se factores que decíamos que Gallardón era un hombre muy brillante pero todas sus estrategias las hacía en el peor de los momentos posibles pues yo creo que me da esta sensación no es la primera vez que le pasa ciudadanos que hace una mala campaña que entra con muy buenas perspectivas electorales pero luego la campaña siempre a ciudadanos les hacen las campañas demasiado

Voz 0194 35:55 creo que se ponen nerviosos lo que están cambiando

Voz 0436 35:58 las estrategias se nos entienden muy bien a la de repente hombre se lleva hablando de la fórmula andaluza un pacto PP Ciudadanos con el apoyo de Vox desde que convocó Pedro Sánchez las elecciones es decir la posibilidad de que de que de que pacten un gobierno de coalición se suman sabemos que va a ser así lo damos por hecho pero hacer es ofrecimiento de forma pública justo el día que se terminara la presentación de de las listas tocó provocó de mucha irritación en el PP lo que yo sí he notado en las palabras de Casado incluso en las de Maroto en la rueda de prensa es que sí han elevado el tono contra ciudadanos y contra vos es decir el el el el vamos a tener cuidado que a fin de cuentas los votantes de Vox han sido votantes nuestros es que conciudadanos bueno Nos vamos a tener que entender después que era el propio Pablo Casado el que más le le costaba entrar en batalla con Rivera porque tiene muy buena relación y pero no ha ocultado Pablo Casado ha dicho tengo una excelente relación hasta el punto de que en la época de Mariano Rajoy cuando había una cuestión de ciudadano le decía Mariano Rajoy a Pablo Casado a hablar con Rivera que Swiss tan amigos es decir la costado mucho entrara al al al al ataque contra Rivera yo creo que bueno que que la

Voz 0806 37:08 la la pinta que tiene vamos a ver esto pueden

Voz 0436 37:11 ha pasado mañana pueden estar dándose besos pero en principio si se ha elevado el tono contra dentro de del bloque porque como estamos hablando de una política de bloques dentro del bloque Dret

Voz 0247 37:21 de de centro derecha

Voz 0436 37:24 hecho el torneo y la crispación Mela

Voz 0247 37:27 yo creo que en política no hay nada peor que la impaciencia y sobre todo demostrar impaciencia por llegar al poder porque eso los electores lo perciben muy rápidamente no creo que en estos momentos ciudadanos particularmente Albert Rivera creo que está empezando a temer que le vuelva a ocurrir lo que ya le ha ocurrido en otras campañas electorales que es que parte con como favorito que parte como con muchas diríamos muchas apuestas a favor no se va desinflando se va desinflando y el resultado final de las urnas casi siempre está muy por debajo de las expectativas que se ha creado en torno al partido no

Voz 0142 38:09 entonces

Voz 0247 38:10 esto si esto ocurriera esta vez sería bastante dramático porque aquí ya se plantearía la cuestión no ya Si se ha hecho una buena estrategia o no sino también se plantearía probablemente la cuestión del liderazgo Rivera es un liderazgo que puede soportar este tipo de diríamos sí es un liderazgo con cuajo suficiente como para tener una mirada largo plazo Isabel orientar al partido hacia una victoria que que pueda ser posible claro Si ahora en las próximas elecciones el Partido Socialista sube mucho Pablo Casado va a caer seguro que va a perder muchísimo el PP pero consigue mantener la segunda plaza pues pasa como en Andalucía que a pesar de perder el PP puede decir que no ha sido un descalabro porque mantiene la segunda plaza no Ciudadanos no hace un sorpasso al PP ya queda como muy marcado como un partido que es incapaz de de de de hacer acopio de la fuerza suficiente como para demonizar el espacio de la derecha no

Voz 6 39:27 yo creo que este es el nerviosismo que hay en este momento es algo algo algo muy raro ha tenido que hacer Albert Rivera para tomar una posición y que todos los meses todos los demás estén encantados sea eso si te pasa en campañas que has hecho porque no es que está encantado el PP es que está encantado el Gobierno y el PSOE es que esta mañana en el acto de presentación de del programa del PSOE pues hablando con los ministros diciembre es que preo sea por qué porque nos hace este favor porque que desde el punto de vista por supuesto es el punto de vista del PP lo explicado por qué porque de alguna manera y el PP puede aprovechar para decir bueno soy el el el jefe de obviamente Rivera dice no quiero serlo yo pero como todas las encuestas le dan que el que el líder de la derecha va a ser el PP pues caos Pablo Casado rápidamente sea cómodo cómodo todo el ministerio de Exteriores lo que quieras pero es que desde el otro lado el uno de los ejes fundamentales de la estrategia de la campaña de del del PSOE es el eje de la derecha Ben Bot un ustedes porque sino bien el eje de la derecha y que existe ya lo hizo la primera ya lo hizo hace tres semanas pero que sistemáticamente Rivera este recordando que hay un eje de la has visto ese eje el que está consolidado lo sabemos todos pero que lo recuerde precisamente él todo el mundo sabe yo creo que en este país más o menos la gente que le interesa la política la que no que si la derecha suma va a gobernar pero es que Rivera enzimas lo recuerda cada día con lo cual está poniendo fácil la campaña al PSOE y al Gobierno de movilización de la izquierda que está claramente desmovilizado y ese fue el problema en Andalucía de darles un argumento para ir a votar señores vienen estos ya están ya están casi acordando el gobierno sea de más más claro el agua por eso digo que es es evidente que obviamente Rivera no se ha vuelto loco no verá obedece a una lógica interna a una lógica de encuestas si se encuentra esa lógica la lógica de las encuestas digo puede equivocarse evidentemente pero quiero decir luego no no no no es un uno se levanta por la mañana dijo esto evidentemente el tiene una estrategia que se refuerza porque yo creo entre otras cosas porque habla yo habló el fin de semana Ábalos volvió a hablar de la posibilidad de de pacto pero tiene una estrategia que es se está desangrando con Vox

Voz 0194 41:39 sí pero pero la estrategia no iba por ahí también Mila es decir y aquí lo hemos comentado más de una vez la estrategia de Ciudadanos siempre va muy pegada a los datos siempre va muy pegada a las encuestas

Voz 6 41:49 más que ningún otro pero esta vez la estrategia no se corresponde

Voz 0194 41:51 las encuestas bueno pero las al contrario

Voz 6 41:54 pero si la fuga de Vox es un hecho si no es así

Voz 0194 41:56 eso sí la fuga del ICO y como pretende tapón Orlando

Voz 6 41:59 bueno pretende ponerla porque ellos haciendo

Voz 0194 42:01 que hay que ellos en pararla claro

Voz 6 42:04 lo que ellos asumen es que una parte que yo creo que eso es lo que súper discutible pero sus expertos les dicen votos a Vox porque hay mucha gente que piensa que tuvo en el fondo vas a acabar pactando con el PSOE es gente de derechas que no quiere que gobierne Pedro Sánchez bajo ningún concepto que dice ante la duda me voy a Vox que seguro que no va a pactar

Voz 0194 42:24 pero también está diciendo que el PP votar Ciudadanos es lo mismo

Voz 0436 42:27 exactamente eso es que también le gustaría uniendo

Voz 6 42:30 temas tiene un riesgo que es otro riesgo más fuerte porque es que el voto de Ciudadanos es muy particular es un voto lo hemos visto en las encuestas del país este fin de semana es un voto que que es un voto de aluvión de gente enfadada con el PSOE de gente enfadada con el PP de gente enfada golpea más de derecha más de centro es un voto muy

Voz 0194 42:47 a mí me voy Cristina en fin mil Cristina mil por la misma razón

Voz 0247 42:53 que que que beneficia a Casado aparentemente creo que a quien más beneficia es al PSOE realmente esta estrategia creo que que que en el PSOE deben de estar regocijarse mucho

Voz 6 43:08 así nació esta mañana es un claro cómo

Voz 0247 43:11 cómo cómo han entrado los dos partidos casado y Rivera en una especie de competición para ver cuál de los dos es más genuinamente de derechas eh en contraposición a Vox y entonces o por supuesto cuando Rivera después de decir que de ninguna manera pactará con el PSOE como todavía percibe que no es creído insiste en pedir una coalición con el PP para ser creído con lo cual lo que está demostrando una vez detrás de otra es que no no no es capaz de dar la confianza en las palabras que dice es decir que ni siquiera sus propios aliados en este caso Casado le dan el crédito que él está intentando desesperadamente cultivar delante del electorado

Voz 0194 44:01 sin

Voz 0247 44:02 y creo que lo que está provocando además es es un un una un reforzamiento del voto útil al PSOE en el en el a la izquierda

Voz 0436 44:10 Cristina pero a lo mejor también lo hace porque hicimos bueno que que sus estrategias ven muy pegadas a los datos lo que no sabemos hasta qué punto de la podido detectar que por esa falta de credibilidad de que no va a pactar con con el PSOE a lo mejor hay una parte de ese voto no que se le fue a vos sino que es elegir este fue cuando el propio PP es decir ante votante del PP que consideraba que bueno que Ciudadanos podía venir a moderar al PP podía hacer un frente de centro derecha pero que se al final este señor va a acabar pactando con Pedro Sánchez como en el dos mil dieciséis pues yo me vuelvo a la Casa Madrid porque es la única explicación que le veo yo al al al al al al la oferta de de que todos conocíamos no pero a verbalizar esa oferta de un gobierno de coalición decir señores que mis votos no van ir al PSOE local PSOE le viene muy bien pero que quizá lo que intenta a lo mejor la la la explicación es tan eso es parar una cierta fuga de voto que se puedan estar produciendo no a las posiciones ultraderechistas de Vox sino al propio PP en el sentido de para asegurarnos que esté calando también a lo mejor entiende que está calando el mensaje del voto útil en el que insisten una y otra vez en el partido popular un lema el pequeño problema de las pequeñas circunscripciones donde se se roban votos que no consiguen representación ya lo mejor es tan temiendo que ese discurso del voto útil si si está calando entre el electorado Milá Bremer el problema es que sí

Voz 0247 45:34 bascula hacia un lado pierde por el otro ese osea bascular hacia el PP hacia hacia hacia Bosch también puede haber que no sabemos qué amplitud puede tener esta franja un porcentaje de lectores que no quiere un gobierno con vos y que preferiría un pacto entre PSOE y Ciudadanos no tiene garantías de que se pueda hacer un pacto PSOE conciudadanos y en cambio teme que pueda ser un gobierno como el de Andalucía con Vox marcando la agenda igual deciden cambiar el voto dejar de votar a ciudadanos votar directamente al PSOE

Voz 0194 46:10 bueno veremos a ver por qué mientras pasa todo esto todo lo que estamos hablando la Fiscalía se incorpora también al relato de la actualidad política de ciudadano abierto diligencias

Voz 1071 46:22 pero el presunto fraude en las primeras de Castilla y León el candidato que resultó perjudicado en aquel proceso que si no llega a denunciar si hubiera quedado como derrotado a De Gea estaba esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 26 46:32 yo me alegro de que se esclarezcan nosotros tenemos plena confianza la pinta abierta nuestro convoy garantías pero no para nosotros siempre que son más gente y lo hemos demostrado partidarios de la justicia la justicia siempre

Voz 1071 46:48 quizá sorprende que se ría cuando se le siga preguntando al preguntaba por el origen misterioso de aquellos ochenta y dos votos de más

Voz 26 46:58 no lo sé si supiera yo todas las encuestas están siendo dos tenemos la sentimos pública en los próximos sepamos tanto del partido como

Voz 1071 47:06 bueno desde la dirección Arrimadas presumía de la diligencia de su partido en resolver las dudas aunque las dudas todavía están por resolver

Voz 0793 47:12 ya me gustaría a mí que el resto de partidos tuvieran la democracia interna y la claridad y la rapidez en solventar los problemas como tenemos nosotros pondremos toda la información a disposición de quien la pida de los procesos de de primarias

Voz 0194 47:26 bueno de la unión de las derechas Si hay alguien que lo patrocina además de Cayetana Álvarez de Toledo es José María Aznar estaba esta tarde en Valencia ya recuperado

Voz 1071 47:32 en el combo mágico PSOE Podemos chavismo y ETA en la misma

Voz 0684 47:37 hoy es el sistema constitucional está puesto hoy en riesgo por los que han gobernado y siguen gobernando España hasta ahora aun

Voz 27 47:46 que parezca mentira sea difícil de explicar por la izquierda del Partido Socialista que ha dejado de ser un partido constitucionalmente fiable por los pode

Voz 0684 47:56 las chavistas por los secesionistas por los cachorros de esta que todavía no han pedido perdón ni se han arrepentido ni han condenado el terrorismo

Voz 1071 48:08 Nos línea es bingo eh Aznar por si alguien dudaba renovaba su apoyo a Casado

Voz 0684 48:14 pero este es mi partido este es el partido por el cuello trabajado ese es el partido en el cual yo lo contribuye a hacer contribuía darlo y me siento identificado con Pablo Casado al frente que esto unido líder formidable

Voz 1071 48:29 aunque para gran hit de Aznar deberíamos cambiar hasta de sintonía podemos hacer una cosa para después de la publicidad te veía venir

Voz 1 48:39 el dios

Voz 16 48:40 peines seres

Voz 28 48:49 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco