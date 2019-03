Hora 25 (27/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0806 00:00 intervención por cierto Ángels que los periodistas no hemos podido hacerle preguntas sobre el programa porque ha sido un acto con invitados sin margen para poder profundizar en todos los contenidos que incluyan en el documento gracias Inma gracias hasta mañana

Voz 0194 00:13 Milá Cataluña en el eje de la campaña pero Cataluña ausente de los

Voz 1 00:17 programas claro claro por qué

Voz 2 00:19 eh por qué Cataluña sobre todo para para PP para para ciudadanos es la gran es es es el gran motivo de campañas no van a centrar todo en la mano dura con con Cataluña por lo tanto si lo que pretende es es aplicar un ciento cincuenta y cinco indefinido mano dura no dar ni osea revertir cualquier diríamos posibilidad de que el independentismo sigue gobernando etcétera etcétera no tienes que hacer ninguna oferta tu propuestas esa Mendes que que que eso sea suficiente no porque yo creo que como dicen las encuestas cuando preguntan estados de opinión de la gente sobre todo las el Estado pidió en general no es muy proclive a un enfrentamiento mayor del que ya ha existido y no cabe duda de que era un ciento cincuenta y cinco indefinido y sin justificación como sería en este caso crearía un conflicto mucho más enconado del qué pero yo creo que la ciudadanía española no está paralelos divorció muy grande entre el clima el estado de ánimo el el tipo de eslóganes y de planteamientos que se hacen para sustentar la campaña electoral las políticas que son posibles eh porque claro a una cosa es gritar mucho y otra cosa es que si mañana tuvieran los votos que harían exactamente

Voz 0436 01:53 me da la sensación de que el tema catalán es un tema en el que el PSOE

Voz 2 01:57 te incómodo hoy ha salido Iceta hablando

Voz 0436 01:59 si hubiese una mayoría social del sesenta sesenta y cinco por ciento se habría que plantear un referéndum de autodeterminación no sé si lo hay un reparto de papeles en el que pretenden que todo el debate sobre Cataluña lo lleve el PSC habida cuenta de que de que la Catalunya como circunscripciones muy importante para los socialistas en estas elecciones y pretenden recuperar el terreno perdido perdido en dos mil quince y dos mil dieciséis cuando ganó podemos allí también me da la sensación de que bueno de que de que Sánchez no se quiere cerrar ninguna puerta en el tema catalán y aunque sabemos que el grupo parlamentario que llega al Congreso va a ser un grupo de la sensación que no hacen ningún tipo de concesión de ninguna clase que REC siempre aparece como la cara más amable pero de hecho va en alianza con Bildu está por ese lado yo creo que que tiene pocas esperanzas Sánchez de poder encontrar ningún aliado en todo caso yo creo que no quiere cerrarse puertas no quiere meter la pata quiere dar a esta campaña un perfil bastante bajo

Voz 0194 02:56 creo que Carlos pero como citabas tú lo que había dicho y esa entrevista Pedro si esas declaraciones del líder del PSC

Voz 3 03:02 han provocado cierto revuelo sobre todo en

Voz 1715 03:06 en redes sociales en el diario Berria

Voz 3 03:08 de preguntado por

Voz 1715 03:11 en referéndum y el porcentaje a partir del cual habría que aceptar la independencia en realidad la pregunta del periodista era si el cuarenta y siete por ciento de los votantes están a favor de independencia suficiente si fuera un sesenta y cinco por ciento el responde si el sesenta y cinco por ciento quiere la independencia la democracia tiene que encontrar el mecanismo para hacerlo posible pero no en el último penalti con el cual ante y siete por ciento con el cincuenta y uno por ciento tampoco los independentistas dice deben retrasar el referéndum diez quince años y los partidos políticos españoles proporcionar mayor autogobierno y una financiación mejor a Cataluña para arreglar la situación política después a través de Twitter en la escrito un hilo para intentar contextualizar o aclarar su posición insistieron que es federalista convencido que cree una España de todos que es contrario a la independencia que no cree que un referéndum sobre independencia sea una solución algo en lo que ha vuelto a insistir esta noche en un acto político

Voz 1591 04:03 es que tu Tom Ziggy que en una sociedad dividida como la nostra para una solución puntual a veces en una sociedad dividida en ser una situación puntual pues no aportará ninguna abstención la vía de una Cor sobra sobra Financial de un acuerdo equilibrado Javier de financiación a la sociedad catalana ir Barça un amplio avance a otras mayorías la independencia o un referéndum sobre la independencia no serviría que unió independencia

Voz 4 04:31 no sé no serviría de Carlos no buenas que estamos ya en un nivel de sobreactuación tan fuerte en España que ha realmente y menos en campaña electoral no se puede decir nada al final a lo que yo lo que tiene que explicar lo después claro ya lo que llega a lo que llevamos esa esto que criticaba Inma con razón y que me sumo qué es esta cosa de la campaña del PSOE ultra controlada en la que no se puede preguntar en la que presentan nada menos que un programa electoral con ciento diez medidas in siquiera se puede preguntar Oiga pero esto en qué consiste cuánto dinero cuesta esto enfiló lo básico de la presentación de un programa electoral vamos a unas campañas cada vez más en cápsulas sobre todo en el PSOE no nos olvidemos porque como bien decía Cristina ha casado se le pueden criticar muchas cosas pero no que no responda a preguntas mañana seguramente sí pero otra casi siempre disponibilidad que separan a los periodistas a las cosas como son decirlo casado con con la relación que la prensa hago luego le dan le da premios en el Parlament los los par los para los periodistas parlamentarios quiero decir que está muy encapsulado porque están todos asustados es decir vamos a ver lo que dice Iceta en el fondo el mensaje Iceta lo sabemos todos y lo hemos hablado mil veces en esta tertulia el gran problema del independentismo la gran locura del independentismo entre otras cosas es intentar romper una hacer una independencia con un cuarenta y siete por ciento y forzar las leyes y saltarse la Constitución que está mal en cualquier caso pero con un cuarenta y siete por ciento es directamente una locura si tuviera Si el independentismo sacaran el resultado es del sesenta y cinco por ciento en Cataluña no sé si con un referéndum o con otra cosa habría que buscar una solución

Voz 1071 05:55 la verdad es que Cataluña es a la vez la realidad o una de ellas en las que el PP pretende impulsarse para volver a la Moncloa Pepa entrevistaba esta mañana Teodoro García Egea en Hoy por hoy que le decía que sí que el ciento cincuenta y cinco sin límite estará en la mesa de un eventual Consejo de Ministros de Casado en el primer Consejo de Ministros sería lo más conveniente para restablecer como digo el orden en Cataluña porque en este momento es un presidente telemático que recibe las órdenes de un señor que es un prófugo de la justicia si eso no es una situación anormal pues que me diga alguien que es ya en la crónica judicial al poses hoy era el turno para que declararan lo que la Generalitat llamó observadores han intentado las acusaciones saber si cobraron del Gobierno catalán por ello una de ellas ha dicho que cobró a través del diplomático y apuesta incluso la cantidad

Voz 5 06:42 han recibido ocho mil euros como remuneración eh no recuerdo exactamente lo que cobre por gastos a diario

Voz 1071 06:53 lo que han evitado es describirse definirse como

Voz 0194 06:56 qué valores estamos impacientes

Voz 6 06:58 asistirle hablar con todas las partes en ningún caso había una prioridad en en este elemento digamos de observación o validación de envío de la monarquía gratis

Voz 1071 07:12 de d'Esquadra descrito violencia en las protestas contra los agentes y un guardia civil ha contado el difícil papel de los Mossos

Voz 7 07:19 sí había una parte de de esa masa setenta ochenta personas que tiene actitud muy agresiva violenta hacia hacia los compañeros la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra

Voz 8 07:28 es que cuando llegaron los Mossos dijeron vosotros sois la nuestra policía derogada actuaron ya no la nuestra policial viaja por ellos también por cierto peso

Voz 1071 07:38 ante el Supremo aquejado por carta de los senadores franceses que hablaron de represión contra los independentistas Carlos Lesmes que es también presidente del Poder Judicial en España ha enviado una carta al presidente del Senado de Francia para decirle que ve inadmisible el texto que suscribieron cuarenta parlamentarios cuarenta y uno de trescientos cincuenta en el que hablaban de represión en el juicio aunque eso es que la actualidad catalana de este miércoles se sigue explicando en clave judicial pero más allá del Tribunal Supremo Pau rumbo buenas noches hola buenas buenas noches

Voz 0194 08:06 la Fiscalía se querella contra el presiden Quim Torra porque desobedeció de manera deliberada el mandato de la Junta Electoral para que retirara los lazos amarillos Torra ha replicado con otra querella

Voz 9 08:16 sí además estaban anunciadas por lo tanto oro lo interesante es entrar en los detalles para no perdernos pues os cuento primero y después la otra la Fiscalía entiende que el president ha desobedecido que intentó burlar la prohibición de la Junta Electoral cuando cambió la pancartas recordaréis con el brazo Murillo con otra con un lazo blanco consideran que este segundo cartel también representaba las ideas de sólo una parte de la sociedad y por tanto quiera partidista lo cierto es que la orden original de la Junta Electoral se refería al lazos amarillos y esteladas pero aquí la Fiscalía dice que esta prohibición entiende que era extensiva a todos los símbolos independentistas el Ministerio Fiscal pide que se cite a Torra a declarar ante un juez y el president se enfrentaría a una multa ya una posible inhabilitación de seis meses a dos años segunda querella Torre entiende que la Junta Electoral ha prevaricado dirige una querella contra todos los miembros de este gran organismo de quién por cierto destacan que dos se sientan en el tribunal del juicio al Bruselas en el Supremo dice Torra por ejemplo que el requerimiento que le hicieron era imposible de cumplir porque afectaba a todos los edificios públicos al final recordaréis que se ordenó a los Mossos que sacarán los símbolos el president Se remite a la jurisprudencia del Supremo del TC según la cual no se podría cometer delito de desobediencia mientras no se hayan resuelto medidas cautelares como dice él Torra era el caso

Voz 1071 09:32 la delegación de la Generalitat en Londres por cierto por si faltaba algún punto el planeta ha retirado de su balcón el lazo amarillo lo acordado el Govern porque sólo había ordenado la Junta Electoral Central fue Ciudadanos que denunció ante la Junta que el símbolo amarillo pues todavía se podía haber en ese edificio y después Paula Junta permite a Torra no que mantenga la pancarta que puso después la tercera sobre la libertad de expresión

Voz 9 09:54 sí porque entienden que está no vulnera la Ley electoral entienden que no es partidista aquí lo interesante para entender un poco cómo ocurrió todo es que la Junta llega hoy a esta conclusión como respuesta al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra Miquel a esquivos que en la tarde del viernes el día de quita y pon a media tarde skins de pregunto la Junta oye con con esta pancarta la Delegación del Gobierno le mandó la foto a la Junta que había dado orden a los Mossos como he contado antes de retirar toda simbología prohibida como os contábamos ya ese día el viernes los Mossos optaban de momento por esperar porque esta pancarta en concreto la de la libertad de expresión les generaba dudas pues hoy hemos conocido que en efecto esquivos logró lo preguntó formalmente la Junta que resuelto hoy avalando como decimos esta pancarta que por tanto entendemos que Torra mantendrá colgada del balcón del Palau de la Generalitat gracias Pau hasta luego hasta luego y salimos al exterior

Voz 0194 10:44 que ha vuelto a ocurrir otra jornada de debates y votaciones en el Parlamento británico sobre el Brexit aunque esta vez tenemos un anuncio relevante Londres Begoña Arce buenas noches buenas noches la primera ministra dice que va a dimitir cuando empiece la nueva fase de negociación con Europa

Voz 2 10:59 sé que va a dimitir si el Parlamento aprueba su plan

Voz 0273 11:02 sí eso está realmente por ver esa es la propuesta May se reunió esta tarde a puerta

Voz 0194 11:07 con en una sala abarrotada del Palacio

Voz 0273 11:10 de Wes con trescientos diputados conservadores la primera ministra les presentó su oferta estoy dispuesta a dejar el cargo antes de lo que pensaba por el bien del país y del partido les dijo no dirigirá la segunda parte de las negociaciones del presi con la Unión Europea pero a cambio ellos deben respaldar su acuerdo Ésa era la condición minutos más tarde la B de BBC anunciaba que Boris Johnson ex ministro de Exteriores que dejó Calvo precisamente por desacuerdo con este plan lo respira daba ahora ha habido una cadena de cambios de opinión en el mismo sentido al menos veinticinco tories ser que se resistían al plan de mí lo apoyan la tercera votación podría ser la semana próxima si el presidente de la Cámara lo autoriza is email tiene los votos necesarios y no los tiene porque esta noche y aquí viene la segunda parte la líder del Partido Unionista Democrático Arlene Foster ha dicho que lamentando lo mucho ellos no apoyan el plan de May

Voz 10 12:04 Buika ante este es once de ella no

Voz 0268 12:07 moción lo aquel no podemos estar de acuerdo con algo que amenaza la Unión que eso en peligro estratégico para la Unión porque para nosotros el Partido Unionista Democrático la Unión es lo primero huy siempre lo ha sido desde el principio no podemos afirma

Voz 0273 12:21 algo que pueda dañar la Unión un conocido comentarista político Robert Peston decía esta noche que Mason

Voz 0194 12:28 alejado debajo de un autobús para nada

Voz 0273 12:30 ha sido el último sacrificio de su renuncia para sacar adelante un acuerdo que está muerto y si es así no está claro cuándo se va a ir

Voz 0194 12:38 los Begoña se han producido los debates justo cuando estaba reunida con los suyos finalmente las votaciones en el Parlamento lo que se votaba era orientativo pero es verdad que puede introducir nuevos giros en el guión

Voz 0273 12:48 sí debería debería los diputados habían presentado dieciséis alternativas al plan de Brexit de May el presidente de la Cámara el speaker eligió ocho se acaba de conocer el resultado ninguna propuesta ha logrado la mayoría en la Cámara la que más se ha aproximado por una diferencia de sólo ocho votos en contra ha sido la presentada por el conservador Kenneth Clarke que pedía que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera iré tras la que pide que cualquier decisión que tome el Parlamento sobre el Brexit sea sometida a consulta en referéndum de los ciudadanos no ha salido

Voz 0738 13:22 con una diferencia de veintisiete votos El

Voz 0273 13:24 eran en principio es elegir las que más se acercan a una mayoría volverlas a someter a consideración de los diputados el próximo lunes si al final hubiera una alternativa una mayoría suficiente pediría al Gobierno que el adoptara pero me ha dicho que no lo haría y eso puede abrir un conflicto muy grave pero de momento ya digo la Cámara no logra poner

Voz 0194 13:45 de acuerdo y una cosa Begoña y quién se pone

Voz 0273 13:49 eso eso o otro día Frieze pero bueno en principio yo había un plan E había un plan de que el veintisiete de mayo comenzaría a elegirse nuevo líder conservador el veintiocho de junio me iba a asistir a la última cumbre del G20 en en Osaka sería su última cita internacional el diez de julio podría ser designado un nuevo líder conservador y por su sería el primer ministro o la primera ministra del Reino Unido pero ya digo que todo vuelve a estar cada vez más complicado de cada vez más en el aire

Voz 0194 14:17 gracias Begoña

Voz 0273 14:19 buenas noches antes de que se produjera el debate de Sadam

Voz 0194 14:21 venga míster en el Parlamento Europeo ha vuelto a enredarse con el Brexit y además con declaraciones que son llegados a este punto muy reveladoras Griselda Pastor buenas noches hola muy buenas noches porque ha sido muy gráfico el presidente del Consejo pidiendo a Europa que no abandone a los británicos que no quieren irse más gráfico aún el líder ultrafacha es no

Voz 0738 14:40 exactamente se ha sido un debate apasionada hay que decirlo con sentimiento de que estábamos de que está hemos llegando casi al final del acto no pero en la práctica Donald Tusk ha insistido en criticar a los grupos parlamentarios reivindicando el derecho de intentar prolongar hasta que se pueda la relación con los británicos el Europarlamento no ve claro los eurodiputados están muy preocupados porque en la práctica temen que el Reino Unido vuelve a ir a las elecciones no por el voto sino porque vuelva a presentarse a unas elecciones europeas sin garantías de quedar quedarse no si este es el tema que ha sido el debate aunque en la práctica esta opción la de prolongar la permanencia de los eurodiputados británicos ha sido ridiculizada hay que decirlo

Voz 2 15:26 pues yo prefiero Alfares lo escuchamos

Voz 11 15:28 de verdad me quieren ustedes de vuelta que escucháis bueno aquí estamos

Voz 1 15:38 por eso les digo el Brexit va a pasar de cualquier modo

Voz 0738 15:43 una ironía que hoy no ha generado la tensión habitual porque en la Cámara la verdad es que hoy había un sentimiento de de final de pulso de final de partido hay que decirlo tendiendo siempre de lo que decidan en el Reino Unido

Voz 0194 15:58 es el da muchísimas gracias buenas noches la BBC que tiene tanta mano para hacer series históricas y de política yo entiendo que ya hay guionistas haciendo esto preparando una serie sobre el ya evitó una película sobre el Brexit sobre la campaña de de Almanza

Voz 12 16:13 era todo para ver de qué

Voz 0194 16:16 la siendo todavía más intenso que aquella aquella infame campaña si los guionistas de la veces son los que están haciendo el guión del Brexit de verdad no no de una asesoría sino de lo que está pasando

Voz 4 16:26 no el problema que que el problema es que no saben cómo acaba de cómo te tengas que apuntar todas las todas las vicisitudes como Los Serrano

Voz 0194 16:34 todo era una pesadilla pero realmente estoy

Voz 4 16:36 en con con la allí en la cumbre de la cumbre el el fin de semana el juez el viernes la sensación de los líderes europeos el apartado porque está viendo los parlamentarios pero es que líderes europeos son los que tienen que gestionar esto no saben que cuando estuvieron una hora y media preguntándole Amey que puede ofrecernos ella evidentemente como lo estamos viendo no saben y que puede ofrecerles

Voz 0194 16:56 una última cosa que está a caballo entre la crónica internacional era nacional y es el asunto de México con el presidente del país proponiendo a España que pida perdón por los abusos de la conquista

Voz 1071 17:05 de hace quinientos años mientras en Argentina sin referirse en concreto a ninguna polémica el Rey llamaba la fraternidad de los pueblos allí mismo en el Congreso de la Lengua Española el Premio Nobel Vargas

Voz 13 17:15 Llosa decía el mandatario Mexicano se equivocó de destinatarios que esta carta debió mandar será el mismo responderse o respondernos a la pregunta de por qué México qué hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace doscientos años es independiente y soberano tiene todavía tantos millones de indios marginados pobres ignorante el ministro de Exteriores mexicano Martín

Voz 1071 18:03 lo Ebrard sostiene que las relaciones con España van a seguir siendo ha dicho cordiales y vigorosas y en la frontera de Tijuana López Obrador se lamentaba de las reacciones exageradas que observa en nuestro país

Voz 13 18:14 se me hace que

Voz 14 18:17 Hugo pues una

Voz 15 18:20 sobre respuesta se exageró mucho lo cual demuestra también que que ahí está el tema Terra

Voz 1071 18:32 Pablo Casado no deja la polémica y recurre a ellas mítines primero para responder a López Obrador que llama amigo de Sánchez y luego como hoy para proponer incluso medidas que él aplicaría si llega a ser presidente del Gobierno

Voz 10 18:46 comprometo desde el Gobierno de España a celebrar el próximo año el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México a celebrarlo como hacen las ganancias naciones

Voz 16 18:58 atribuido al descubrimiento dio dos

Voz 10 19:01 pueblos

Voz 16 19:03 que además con el orgullo de que el

Voz 10 19:07 papel de España Atlántico fue imprescindible

Voz 0194 19:11 Paco Marhuenda director de La Razón muy buenas noches muy buenas noches Elia este con México en la portada de la razón para mañana

Voz 1 19:19 nos vamos a llevar hemos optado por el tema

Voz 17 19:21 más de de Theresa May no con la foto de ella que May ofrece su cabeza los tories para salvar su Brexit y luego pues los anuncios sois el presidente Sánchez candidato socialista no en la idea de que olvida Cataluña para veintiocho A

Voz 0194 19:36 por qué no aparece en su programa

Voz 17 19:38 exactamente lo cual demuestra que todos sabemos no que es el talón de Aquiles que tiene el candidato socialista en estas elecciones ya vilmente yo haría exactamente lo mismo pues intenta soslayar lo que es algo que en Andalucía y creemos que le costó un importantes

Voz 0194 19:55 el intercambio de ministerios entre Rivera y Casado de eso llevamos algo

Voz 17 19:58 sí sí sí sí sí lo llevamos Casado prefiere gobernar en solitario para que Ciudadanos no le ate como a Rajoy es muy divertido que ella ha ofrecido el Ministerio de Exteriores siempre parece que tenga que ser la oferta cuando se vaya a hacer un acuerdo no es tú te acordarás de Duran Lleida siempre se decía para exterior

Voz 1 20:16 esta tarde Paco lo hemos recordado argumenta muchísimas gracias gracias

Voz 0194 20:21 hasta luego las apuestas de líder la razón para las próximas horas luego aquello no cuajó luego sé tampoco era vamos frases

Voz 1071 20:30 esas tren pues mira la primera frase es una muletilla judicial visto para sentencia que es cómo ha quedado el juicio por el caso de los Maristas en el barrio de Sants en Barcelona tanto el acusado de abusar de cuatro niños como el fiscal han cargado contra los Maristas porque consideran que tolerar con las agresiones durante décadas frases de la acusado Joaquín Benítez que dice que en el año ochenta y seis de permitir con un abuso Ike acababa así alegato final

Voz 18 20:53 lo que de verdad repetido aunque no lo parezca estoy profundamente no

Voz 15 21:05 es contener las lágrimas del final

Voz 1071 21:08 bueno contaba antes Torres el discurso del Rey en Argentina en el Congreso de le de la lengua aunque al referirse a Borges el Reino acertado del todo con el nombre

Voz 15 21:19 vuestro José Luis Borges nuestro también vuestro José Luis Borges nuestro también por Universal dejó escrito

Voz 1071 21:30 pues yo creo que es que hemos hecho sino Maribel en Italia un barco con ciento ocho personas rescatadas en aguas del Mediterráneo se dirige a un puerto italiano a pesar de que el ministro Salvini no los quiere en su país los rescatados obligaron al capitán a dar media vuelta cuando estaba ya a punto de devolverles a Libia Éstas son escuchadas porque aquí no perdemos la capacidad asombró las frases de esa

Voz 15 21:56 Vine primo cada el primo acto

Voz 1258 22:00 puede que se trate del primer acto de piratería de delincuencia en alta mar con unos inmigrantes que pedían auxilio y fueron rescatados por un buque mercante una vez a bordo obligaron al capitán a que se dirigiera al norte y al sur cuando apenas faltaban seis millas para llegar a Trípoli y ahora se están dirigiendo a Malta o a Lampedusa pero saben perfectamente que Italia la verán a través de un telescopio pero desde muy muy

Voz 15 22:21 José estos piratas son ordena de Piera fin por seguir

Voz 1071 22:26 en las frases del mundo las del ex presidente colombiano José Manuel Santos estaba en Hoy por hoy se refería así la situación en Venezuela la única forma

Voz 15 22:34 de encontrar en la salida es a través de una negociación una negociación con los factores reales de poderlos que pueden en cierta forma diseñar un puente de plata

Voz 1071 22:49 ser reunido en la Casa las da por sorpresa con la mujer del presidente encargado de Venezuela con la mujer de Guaidó ella ha pasado por algo muy duro ha dicho Trump al recibir en el Despacho Oval junto a su hija Ibaka en Madrid ha habido frase si algún tararea declaraban en el juzgado Carlos Vives y Shakira por el presunto plagio de la canción la bicicleta y al salir del juzgado este es Carlos

Voz 19 23:11 pues de Tete Tete ya sí me fui a mi casa sin encender el disgusto ofrecido quédame gusto el mal gusto se le pasa y me ha tomado ocho años volver a la madre patria ya al asomarse a la puerta la noticia me extrañado dado que un cubano me ha acusado de rock

Voz 0194 23:32 a su bicicleta

Voz 1071 23:35 está muy bien tiene mucha gracia hombre a Vives no le va mal el mundo de la música pero cuando se dice que alguien va a cantar ante el juez nunca se nunca te imaginas que secante literalmente otras literal y sólo el recuerdo de que hoy se cumplen veinticinco años de la liberación de Maria Angels Feliu la farmacéutica de Olot tenía treinta y cuatro años tres hijos cuando la secuestraron situación en la que la mantuvieron sus captores casi quinientos días nos queda Ramón

Voz 0542 24:03 el dietario

Voz 1394 24:07 con la ambición da la medida del estado de salud de los partidos cuando uno va de su vida se atreve a todo cuando siente que sus fuerzas flaquean mira a derecha e izquierda hizo presionó en las fugas de votos de las ciento diez medidas de Pedro Sánchez se pueden discutir su viabilidad pero tienen la virtud de poner el punto de mira en la desigualdad mientras todos separa P tantas retórica identitaria el presidente ha pero al estado real de la sociedad es decir pone la acción sobre las causas del malestar como prioridad en tanto que sólo actuando sobre ellas se podrán superar las consecuencias de no haber sabido afrontarlas en cambio ciudadanos vacila desde que Vox lleva la voz cantante en la derecha Albert Riba se transmite rutas tantas que en su último golpe de efecto electoral ha optado por una posición son parte alguna se ofrece a Casado para aparecer desde ya como coalición de gobierno sin esperar los resultados electorales de una tacada Ribera reconoce que no está en condiciones de alcanzar el sorpasso al PP y renuncia jugar la carta de la polivalencia ante un resultado actoral que puede ser endiablado miedo al fracaso obstinación contra el independentismo que va camino de convertirse en el único signo de identidad de ciudadanos que se ha hecho de la retórica liberal que debía distinguirlo del PP darle las llaves de cualquier superación transversal del eje derecha izquierda el nacional populismo atendido la trampa de la polarización y Rivera está atrapado en Hilla el juicio por el proceso catalán sigue encallado en el mismo punto la enorme distancia entre las palabras y los hechos ni siquiera la esperada declaración del teniente coronel Baena rompió el círculo vicioso como sus colegas fue generoso con el relato de la Fiscalía en las palabras escogió como concepto la palabra insurrección nadie había llegado tan lejos pero al descender del nombre a la cosa resultó que no había habido detenciones ni heridos ni grandes desperfectos ni se tomaron decisiones de una intervención especial como requerirían unos hechos tan graves Moraleja estamos donde estábamos tensa reducciones de esa

Voz 20 26:09 sí hay terminamos aquí Cristina de la Hoz Carlos fue Milagros Pérez Oliva buenas noches y buena semana días hasta la semana que viene Sastre mañana mañana aquí estamos ya veremos que contaremos ver lo mejor que tienes te fichen más pero no nos abre como los empezamos a esta hora

