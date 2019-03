Hora 25 (28/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1715 00:00 y cuando despertó Suárez Illana era disputa

Voz 0194 00:03 son las ocho las siete en Canarias

Hora veinticinco

Voz 0194 00:28 hola buenas tardes este jueves escribe con varios apellidos muy popular es el del comisario Villarejo que hoy ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional que la policía investigó a Pablo Iglesias no sólo eso Villarejo asegura que la operación Vido ordenada desde arriba allí en la explicación de su origen ha mencionado a Soraya Sáenz de Santamaría y su preocupación por el avance en los sondeos de Podemos el PP se pone de perfil esa posición que se adoptan política cuando se intentan evitar las salpicaduras de algún escándalo Pablo Casado

Voz 4 00:57 ofrecer aquí cargos Si in menos antes de que se forme el Gobierno no yo ayer estaba hablando en Melilla sobre política internacional en inmigración y a colación de una pregunta como la suya yo lo que dije es que que Albert Rivera sería mucho mejor ministro Exteriores que Borrell como sería mucho mejor ministro otra cartera o mucho mejor vicepresidente de Carmen Calvo pero vamos no lo dije como un mensaje

Voz 0194 01:19 en un minuto podrán escuchar como se pone de perfil cuando le preguntan por el espionaje a Pablo Iglesias Éstas eran palabras de Pablo Casado hablando de los ofrecimientos de ministerios a ciudadanos y casado hoy ha elevado al rango que estaría dispuesto a conceder a Rivera en un futuro gobierno de coalición ya lo han oído ni han ascendido hasta una vicepresidencia en ciudadanos están molestos con lo que consideran una frivolidad impropia de la gravedad del momento Inés Arrimadas

hora veinticinco

Voz 0194 01:49 la derecha copa hoy los titulares de este día de precampaña hay una parte de la culpa la tiene el número dos del PP a lo a Casado en la lista el número dos del PP con Casado en la lista para Madrid Adolfo Suárez Illana y sus teorías sobre el aborto que esta mañana aireada en Onda Cero

Voz 1715 02:03 lo que no es un un embrión es un tumor eso está claro que no toca ese embrión es un paisano con barba como usted o una señora maravillosa como la que tenemos enfrente los neandertales también lo sábados Topas que esperaban a que naciera entonces Le cortaba la cabeza en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento que es curioso

Voz 0194 02:34 ya por la tarde el candidato del PP ha rectificado su referencia a una ley que no existe

hora veinticinco

Voz 1715 02:53 entre otras cosas ha recordado las condiciones que el independentismo que él representa le pondrá Sánchez en el caso de que el presidente del Gobierno les necesite para seguir

Voz 7 03:00 la Moncloa nosotros lo hacen a Chema desbloquear la situación nosotros no vamos al bloqueo vamos a desbloquear la situación pero para desbloquear la situación le plantearemos al señor Pedro Sánchez lo que le hemos estado planteando en cada reunión que he tenido con éxito que vamos a hablar del derecho a la autodeterminación que él ponga sobre la mesa cuál es la propuesta del Gobierno español y que haya un relator para que podamos avanzar en un proceso claro limpio y transparente de negociación sin hoy esto nosotros no podremos otros datos no podemos gratuito

Voz 1715 03:27 el resolveremos el día veinticuatro del juicio por el uno de octubre centrado en los testimonios de los agentes de la Guardia Civil que vivieron la presión de la calle antes del referéndum

Voz 8 03:36 plenos zarandea bandos coge intentaron tiene actividad de chaleco era cosa que ordena seis retira la bandera retira la bandera cierra la puerta millón puñetazos

Voz 9 03:44 a base de mí en el codo y volveremos a Londres el Parlamento debatirá de nuevo mañana votará de nuevo mañana

Voz 1715 03:50 de acuerdo ente Theresa May las instituciones europeas sólo el acuerdo no la degradación política es un intento de conseguir un sí parlamentario que pueda presentarse en Bruselas para que le concedan la prorroga hasta el veintidós

Voz 0194 04:00 vaya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 04:03 tardes penúltima jornada de la primera fase de la Euroliga de baloncesto hasta ahora comienzan dos partidos el Real Madrid juega en Grecia con el Panathinaikos los blancos ya están clasificados como terceros también a esta hora comienza en Israel el Maccabi Gran Canaria los canarios no tienen opciones de clasificación a las nueve el Barça recibe en el Palau al Buducnost los azulgrana buscan la quinta plaza en ciclismo cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña ha ganado el colombiano Miguel Ángel López que es el nuevo líder de la general en automovilismo destacamos que Mclaren ha anunciado esta tarde oficialmente que Fernando Alonso probará el nuevo coche la próxima semana en los tres de Bahrein recordemos que Alonso sólo es piloto probador de Macron

Voz 0194 04:41 me el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:44 en la recta final de esta semana va a presentar algunas novedades cambios muy progresivos cada día que pase veremos más nubes será el domingo cuando éstas serán más abundantes y también más activas con chubascos en gran parte de la Península pero no lluvia persistente y generalizada de momento de lluvia hoy sola en Canarias chubascos y alguna tormenta que con el avance de la noche ir antes apareciendo para volver a partir de mañana al mediodía en la Península y Baleares mañana pocas novedades con un poco de frío a primeras horas de la mañana con heladas significativas en gran parte del interior durante la tarde al sol ambiente agradable cálido en Canarias Galicia y el Valle del Guadalquivir con máximas alrededor de los veinticinco grados y el viento seguirá soplando fuerte tanto mañana como el fin de semana en los mismos sitios que las últimas jornadas

en Hora Veinticinco

Voz 1715 05:30 de al ha publicado hoy el catálogo de la catástrofe medioambiental un balance del año dos mil dieciocho de las temperaturas récord de la subida de los niveles del mar de la concentración de gases de efecto invernadero Javier

Voz 0882 05:42 hombre huracanes olas de calor inundaciones durante el dos mil dieciocho se intensificó el cambio climático aún más en todo el mundo porque ese registró un nuevo récord de calor récord de subida del nivel del mar y récord también en la emisión de los gases que están ahora recalentado el clima de la Tierra así lo advierte ya la vigésima quinta declaración sobre el estado del clima mundial que acaba de emitir la agencia de la ONU que se encarga precisamente de estos asuntos la Organización Meteorológica Mundial

Voz 1157 06:08 tal y todavía hay más porque esta agencia Internación

Voz 0882 06:11 tal denuncia también que el aumento de las temperaturas mundiales alcanzado ya niveles peligrosos y que las catástrofes provocadas por el cambio climático afectaron en el último año

Voz 5 06:20 a sesenta y dos millones de personas en todo el rato

hora veinticinco

Voz 1715 08:14 Pedro Blanco así que si la policía investigó a Pablo Iglesias robó información de su entorno la concesiones del comisario Villarejo que hoy había sido citado en la Audiencia Nacional para que declarara sobre sus contratos con el BBVA Villarejo ha confirmado que el Ministerio de Interior investigó espió al líder de poder hemos apunta a lo alto para explicar quién dio la orden y aporta también una hipótesis una explicación política en la que menciona a quién entonces era vicepresidenta del Gobierno Miguel Ángel buenas tardes

Voz 1552 08:46 tardes Pedro ha reconocido Villarejo ante el juez que existió una operación policial contra Podemos y su líder Pablo Iglesias siempre según Villarejo esa operación se produjo después de que la pequeñita ha dicho en referencia a la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría dijera que podemos había subido mucho en intención de voto en detrimento del PSOE y que había que compensar esa situación por ello ha manifestado iniciaron el operativo Villarejo ha admitido que habla de oídas en ningún momento hace

Voz 1157 09:11 firmado que fuera Sáenz de Santamaría quién ordenara

Voz 1552 09:14 directamente la operación anticorrupción le ha preguntado entonces quién ordenó ese operativo policial contra Pablo Iglesias y Podemos Villarejo se ha limitado a manifestar que la decisión vino de alguien de arriba sin desvelar su identidad por su parte la defensa de Villarejo niega que el comisario se haya referido a la ex vicepresidenta en esos términos afirma esta fuente

Voz 1157 09:32 que lo que Villarejo ha dicho es que Soraya Saenz de Santa

Voz 1552 09:34 María sugirió suavizar el informe PISA acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima para favorecerá

Voz 1715 09:40 Podemos gracias Miguel Ángel Podemos cree que este episodio es una prueba más de la operación orquestada por algunos poderes del Estado contara proyectos políticos como el que representa Podemos escuchen a Rafael Mayoral es miembro de la dirección

Voz 17 09:51 bueno yo creo que lo que tiene que es lo que se tiene que descontar las placas del Estado cuanto antes que vienen funcionando desde el franquismo limpiado están atascadas persigue una la incidencia política demostrar quedó nuestra la que el sido investigado no voy como ha quedado demostrado con los procedimientos policiales ahora hay una complicidad ante el poder económico que algunos sectores del poder mediático que lo ha hecho de voceros para intentar acabar con la violencia política en este país

Voz 1715 10:17 bueno la policía investigó por tanto a Pablo Iglesias cuando el PP gobernaba cuando Fernández Díaz era ministro de Interior cuando el grupo de policías corrompidos esos que algunos llamaban la policía patriótica se dedicaba a hacer elaborar informes políticos hoy le han preguntado al número uno y al número dos del Partido Popular por este caso crónica sado ni García Egea tenían mucho que decir

Voz 5 10:40 no hay informaciones contrastadas por tanto cuando las allá eh podré opinar al respecto de todas formas bueno

Voz 18 10:47 creo que mi posición ante cualquier

Voz 13 10:50 conductas no ejemplares inequívoca espeta

Voz 0866 10:53 sin escrupuloso en esto respetuoso con la justicia y creo que afecten a quién afecte incluso si afectaran a un adversario político yo creo

Voz 0919 11:01 que todos deberíamos de hablar en base a sentencias

Voz 0866 11:03 y no en base a conjeturas sobre todo porque no dispongo de formación

Voz 1715 11:06 la derecha anda estos días intercambiando puyas Ciudadanos con el PP el PP conciudadanos el PP convoca Bosch con el PP también conciudadanos entre los nervios de unos por lo que puede ser un desastre electoral y la ansiedad de otros por lo que puede ser un éxito pues cierto es que la derecha está excitada esta precampaña hoy Casado intentado rebajar el menosprecio a Rivera a la vez que Arrimadas Seguí ha afeado a Casado su actitud mientras Vox respondía andar que ayer se envalentonó con Vox nos va a contar Javier Carrera

Voz 0866 11:34 tratan al presidente popular de temblar la polémica de ayer cuando ofreció Rivera ser el ministro de Exteriores de un futuro gobierno sin haber celebrado elecciones hoy casado buscaba justificación en la interpretación de sus palabras

Voz 4 11:45 más si se analiza mi tono y Mi Mis semblante cuando lo dije Se ve perfectamente que no eran ningún recado

Voz 0866 11:50 en el contexto de Política Exterior del que hablaba

Voz 4 11:53 Rivera sería mucho mejor ministro Exteriores que Borrell mucho mejor vicepresidenta de Carmen Calvo

Voz 1715 11:57 con cazado que sin embargo se muestra convencido de que

Voz 0866 11:59 socialistas y Ciudadanos pactarán si se dan los números desde la formación naranja no olvida la afrenta pero siguen tendiendo la mano al PP lo hacía desde Alicante Innes arriba

Voz 1490 12:08 que se dejen de ir de sobrados y de cachondeo pitos y de bromitas que España no está para cachondeo pitos

Voz 0866 12:15 luego de reproches entre las derechas en el que entraba Vox contestando el desafío de Aznar de atreverse a tildar al PP de derechista cobarde esa Teresita cobarde es la que ha preservado el nefasto legado decía Santiago Abascal

Voz 1715 12:26 del ex presidente Zapatero Casado fichó a Suárez Illana como número dos de su candidatura por Madrid y Suárez Illana afirma hoy una de las intervenciones más ruidosas de esta precampaña esta mañana pasaba por Onda Cero y lo hacía lo vamos a comprobar entre prejuicios morales y mentiras burdas lo que no es es o un embrión son tumor eso está claro si usted no toca ese embrión es un paisano con barba como usted o una señora maravillosa como la que tenemos enfrente entonces eso es una vida segura sino lo tocamos eso acaba siendo una vida eso es incuestionable el que a mí me digan que se puede mal

Voz 1157 13:07 antes o después los de antes

Voz 1715 13:09 Tales también los sábados Topas que esperaban a que naciera entonces Le Le cortaba la cabeza en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento que es curioso no es un es curioso eso sería un asesinato el aborto después del nacimiento sería un crimen no una curiosidad bueno lo cierto es que Suárez Illana intervenía esta tarde en un acto político en Logroño claro ha tenido que asumir que esta barbaridad que acabamos de escucharla de Nueva York Charles no haber que neandertal viene a desmentir le digo que lo de Nueva York no era cierto

Voz 0016 13:46 el buscando si era correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley un despacho Nueva York me confirma que no es correcta con lo cual cuando uno se equivoca mete la pata lo mejor es pedir disculpas no era la ley de Nueva York como yo decía así que lo siento mucho pido disculpas y punto se acabó la polémica

Voz 1715 14:08 venga sigamos con otras cosas el presidente de la Generalitat en la SER Quim Torra pasado esta mañana por aquí Cataluña Torre insiste en dos condiciones para negociar un futuro apoyo a Pedro Sánchez si es que éste necesita los votos de los independentistas para gobernar dos condiciones autodeterminación ir relatos vamos a Barcelona Albert Prat

Voz 1157 14:26 Pinto ha insistido en que la única moneda de cambio para que los independentistas apoyen la candidatura de Sánchez es que los socialistas se sienten a negociar un referéndum y ha vuelto a plantear la propuesta de un intermediario quemadas bloques ya la situación nosotros no vamos al bloqueo vamos a desbloquear la situación pero para desbloquear la situación le plantearemos al señor Pedro Sánchez lo que le hemos estado planteando qué vamos a hablar del derecho a la autodeterminación que él ponga sobre la mesa cuál es la propuesta del Gobierno español y que haya un relator para que podamos avanzar en un proceso claro limpio y transparente de negociación sin hoy esto nosotros no podremos a los lazos no pero en todo caso Torra dado por hecho que Sánchez pactara con Ciudadanos esta mañana el presidente catalán también ha vuelto a insistir en las razones por las que no descolgó los lazos cree que este debate no es nada estéril y que de ello ha salido reforzado el prestigio de la Haya

Voz 4 15:13 ahora lo hayan batallas patitas no hay batallas pequeñas sobre libertad de expresión y por lo tanto si tu conciencia te lleva a defender lo que tú consideras que son derechos fundamentales que tan difícil ha sido que este país pudiera disfrutar esto ayuda al prestigio de esta institución dan la ayuda sobre el juicio del sí

Voz 1157 15:28 Supremo Torra ha dejado claro que haya una condena por ahora no va a convocar ni elecciones ni a declarar ninguna duda

Voz 1715 15:34 la Junta Electoral Central por cierto ha formulado hoy un reproche contundente entre contra los medios públicos de Cataluña TV3 y Catalunya Ràdio por la cobertura que hicieron de la manifestación independentista de Madrid le hace unos días considera la Junta Electoral Central que no se respeta Aaron los principios de pluralismo político o de neutralidad informativa impide además a TV3 y Catalunya Ràdio que compense a aquellos partidos que en aquella retransmisión se vieron excluidos de su representación política el juicio por uno de octubre el testimonio de varios agentes de la Guardia Civil que en otras otro han ido relatando los escraches los actos de presión que vivieron durante los días que precedieron al uno de octubre presiones las casas cuartel o en los hoteles donde estaban alojados Alberto Pozas

Voz 0866 16:20 manifestaciones insultos y acoso es lo que han descrito los guardias civiles por ejemplo desplazados a Cataluña ya alojados en hoteles manifestaciones encabezadas por bomberos que se

Voz 0919 16:28 pararon en la misma puerta pusieron

Voz 19 16:30 apoyando el escrache ir dándose literal no

Voz 1715 16:33 el baño de Maza también los que vivían en qué

Voz 0866 16:36 esas cuartel de bytes Travessera de Gràcia o Igualada

Voz 20 16:38 perros fascistas bueno algún que otro hijo de puta asesino unos hijos de puta

Voz 0866 16:45 la Guardia Civil también Mossos d'Esquadra que vivieron la oposición de decenas de personas a los registros de la operación han Ubis contra el refrán

Voz 5 16:51 no millón puñetazo para zafarse de mí en el codo empujones ponerse delante e intentar evitar que para la Fiscalía

Voz 0866 16:58 estos testimonios refuerzan la acusación por rebelión al dibujar un ambiente general de tensión contra la acción policial

Voz 2 18:40 cadena SER

en Hora veinticinco

Voz 15 18:47 Pedro Blanco

Voz 1715 18:49 además a Londres ya sabemos que mañana el Parlamento británico volverá a votar sobre el Brexit ahora hay que saber exactamente qué se va a votar Theresa May en todo caso busca que antes de que se cumpla aquel primer plazo en el que debería haberse sustanciado el Brexit el Parlamento lo apruebe algo que le permita volver a Bruselas impedirla prórroga hasta el veintidós de mayo vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 19:10 el Gobierno pedirá a los diputados que voten mañana el Tratado de retirada pero excluyendo la declaración política del acuerdo ratificado el pasado mes de noviembre con la Unión Europea no se trata pues del voto vinculante del texto completo del acuerdo que el Parlamento ya ha rechazado dos veces algunos diputados cuestiona a la legalidad de la estrategia de Theresa May que tiene aún muchos puntos oscuros al presentar un solo elemento Made ha logrado la autorización del presidente de la Cámara para la votación es la última baza de la primera ministra pero aún así tiene muy difícil la aprobación los unionistas norirlandeses se oponen al igual que un puñado de conservadores los laboristas también votarán en contra como acaba de anunciar el responsable para el Brexit que está

Voz 1915 19:57 me

Voz 0273 20:00 pedir al Partido Laborista que vote por el Brexit sin una declaración política que establece la futura relación con la Unión Europea es totalmente incorrecto los absorbido lo los dos documentos deben ir juntos si los diputados aprobaran la moción el Reino Unido evitaría la posibilidad de una salida sin acuerdo el doce de abril en lugar de eso los británicos podrían dejar la Unión Europea el veintidós de mayo sería según el Gobierno la última posibilidad de evitar una larga ampliación del Brexit y la participación en las elecciones europeas

Voz 1715 20:34 ni la Cadena Ser en Madrid y esta tarde está contando el informe que la Cámara de Cuentas elaborado sobre los contratos que los gobiernos de Esperanza Aguirre Ignacio González firmaron con empresas de la Gürtel Púnica un trabajo minucioso que tiene el valor de reunir toda la información sobre los contratos ojo casi mil doscientos contratos diferentes que acabaron en manos de esas empresas Radio Madrid Javier Bañuelos el trabajo de las

Voz 1157 20:56 Cámara de Cuentas es interesante han cruzado esas ciento ochenta y cinco empresas investigadas por la Audiencia Nacional con la relación de contratos que le ha remitido la Comunidad de Madrid de esos siete años y el resultado es este con Aguirre y con González se pagaron ciento treinta y tres millones a las veintitrés empresas de la Gürtel el noventa por ciento de las adjudicaciones fueron obras algunas irregulares por ejemplo en el hospital de La Paz porque siempre es adjudicaba la misma empresa siempre con fraccionamiento irregulares en esos años hicieron nada menos que mil cien contratos menores sobretodo con la púnica la Cámara de Cuentas también ha fiscalizado las contrataciones con esta trama en este caso se ha verificado que estas empresas cobraron de la comunidad treinta y siete millones euros la mayoría se gastó en dos mil ocho con Esperanza Aguirre en el poder

Voz 1715 21:44 pero en los sindicatos han firmado esta tarde el acuerdo que se va a traducir en una oferta pública de empleo más de más de treinta mil plazas del Gobierno tiene prevista aprobarlo mañana los sindicatos han conseguido aumentar el número de plazas que ayer ofrecían a la Moncloa Rafa Bernardo

Voz 1762 21:58 finalmente el Gobierno aprobará once mil trescientas treinta y ocho plazas de nuevo ingreso en la Administración General del Estado ochocientas más que el año pasado ya ocho mil trescientas cincuenta plazas de promoción interna dos mil trescientas más que en dos mil dieciocho en total cinco mil más que las que ofrecía ayer por eso los sindicatos están satisfechos José Manuel Vera comisiones Carlos Álvarez UGT Francisco amarillo CSIF

Voz 25 22:18 Ornella un incremento considerable respecto a la propuesta que ayer en torno al treinta por ciento más en promoción interna que va a salir de ocho mil trescientas cincuenta lo que abre unas posibilidades de progresión en la carrera profesional potente de los empleados públicos

Voz 26 22:37 la oferta pública de empleo que genera plazas netas al igual que el año pasado por lo cual entendemos que la senda es la adecuada

Voz 1762 22:45 a estas veinte mil plazas acordadas hoy habrá que sumar las que el Gobierno apruebe en colectivos como fuerzas armadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Justice

Voz 1715 22:53 ya todo está prevista para mañana en el Consejo de Ministros

Voz 1762 22:55 los los sindicatos dan por seguro que el total superará las treinta mil

Voz 5 23:00 a las nueve en la segunda hora de Hora Veinticinco hablaremos de la hora del cambio de hora de este fin de semana en la cara de la cara B de la chulería que andamos sobrados no nosotros el clima en general últimamente es Árbitro

Voz 1915 23:12 hola Pedro andamos sobrados de chulería en la política pero es que además unos lo llaman a otros se insultan llamándose chulos escucha por ejemplo Arrimadas de ayer hablando de

Voz 27 23:22 fui a que la cosa es muy seria que la cosa es muy seria para las excusas y la chulería del Partido Popular el señor Pablo Casado

Voz 13 23:30 ya está bien que con lo que tenemos que estar aguanta

Voz 27 23:32 Cataluña ya está bien que el Partido Popular chulería sí chulos

Voz 1915 23:36 en la cara B ya te digo que todos no van a caber pero te puede sigue imaginando los perfiles el chulo es el que habla con chulería con cierto aire gracia en las palabras su ademanes jactancia o arrogancia a partir de las nueve y media desde la comunicación política el cine

Voz 1715 23:49 la literatura o la música la chulería catálogo de chulos y chulas a partir de las nueve y media si hoy una tertulia Carmen del Riego Javier Aroca Gonzalo Velasco

Voz 28 23:56 estas son para él las claves del día tres notas para resumir el día bueno algo de vivir muy mal cuando las conspirar no ya se convierten en realismo Galdos ya este fin de semana Pablo Iglesias retornó al escenario con el discurso del predicador que revelará la verdad sobre el poder en la sombra y resulta que desvela fue objeto de vigilancia ministerial a cargo de Jorge Fernández Díaz más que pedir responsabilidades políticas a mí me preocuparía que una estructura de Estado no sea capaz de controlar a los políticos corruptos los despachos dos cuando lo progres una fobia lo carcas se pone de moda Suárez Illana su incultura católico genuino pero sus jefes un conservador posmoderno obsesionado por jugar a la guerra cultural como bien reseñando Banon practicando los Salvini Le Pen que recorren Europa y algún se había creído que el elegían como heredero del espíritu de la Transición tres flirteos preadolescentes entre casado y Rivera con el anuncio de su compromiso Rivera proclama Sánchez ganador por anticipado les regaló al electorado moderado dejó hueco para que podemos ocupe el espacio la izquierda que seguramente deje el PSOE al intentar captar al centro el ciclista que se sabe perdedor empieza el Spirit demasiado pronto

Voz 9 24:54 eh

sin género de los ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:05 buenas tardes la Comunidad de Madrid pagó ciento setenta y dos millones de euros a empresas de la Gürtel y la Púnica en un informe publicado hoy mismo por la Cámara de Cuentas les hemos adelantado en la SER el organismo de fiscalización ponen negro sobre blanco los contratos que los gobiernos de Esperanza Aguirre Ignacio González firmaron con empresas ahora investigadas por la Audiencia Nacional más de un millar de contratos que saquearon las arcas públicas de la Comunidad en sólo siete años entre dos mil ocho y dos mil quince más Madrid la plataforma de Íñigo Errejón anuncia ya que va a llevar el asunto a la Fiscalía cerca de

Voz 0799 25:36 ciento setenta y dos millones de todos los madrileños que deberían haber ido por ejemplo al metro o a la sanidad pública han acabado en empresas de la Gurtel o de la Púnica lo vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción pero también interpela hemos directamente a la señora Ayuso esto es el pasado y el presente del Partido Popular y ella aspira a seguir gobernando para tapar todas estas vergüenzas

Voz 1915 25:58 hoy precisamente les estamos contando que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón da por finalizada la investigación del caso Feli una de las piezas de la trama Púnica que investiga los sobornos que se pagaron a esta empresa cambio de numerosos contratos en ayuntamientos madrileños semana sentar en el banquillo cincuenta y siete imputados entre los que hay políticos y ex políticos la mayoría del Partido Popular como el alcalde de Brunete Borja Gutiérrez o el exalcalde de Collado Villalba Agustín Juárez enseguida vamos con otros asuntos de este jueves pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 30 26:31 buenas tardes a esta hora todavía complicaciones de salida de Madrid por la A cinco a la altura de Arroyomolinos sin también con entrada por la A6 en Majadahonda y El Plantío la M40 sigue densa en Coslada hacia la III en Carabanchel nacieran cuarenta y dos in Val de Marín hacia las seis en el resto normalidad

hora veinticinco Madrid

Hora Veinticinco Deportes con Ángels Barceló

Voz 8 30:09 buenas tardes me hablabas de ese fichaje del Atleti Lucas de Lucas Hernández Bayern se ha despedido no de de la gente del Atleti

Voz 9 30:18 tenido en un tuit o son los tiempos que estemos que corre no sabes si largo cortante uno no sabe si se lo ha escrito él Olga escrito su comunidad y manager ya no sabe si por ejemplo adscrito así una decepción para muchos de vosotros difícil de entender pero se trata de una decisión muy meditada y considerando lo mejor para mi familia para mi esté donde esté siempre Milito será Leti quedaría por frío o a lo mejor lo adscrito así una decepción para muchos de vosotros difícil de entender pero se trata de una decisión muy meditada y considerando sobre todo lo mejor para mi familia para mi esté donde esté siempre será mi grito al lema así queda mejor que yo

Voz 0194 30:55 me quedo con la segunda quiero pensar que lo ha escrito

Voz 9 30:58 el museo lo hecho gratis sólo hecho gratis a Lucas Hernández pues con los ochenta millones que Lehman

Voz 0194 31:03 pagar algo de poder adoro la Comisión Lucas porque la segunda

Voz 9 31:05 ha quedado mucho mejor que la primera bueno es el nombre de las últimas horas haciendo alguna Lucas Hernández y su fichaje oficial por el Bayern de Munich pero bueno el mercado va a tener mucho tanto que por ejemplo hoy L'Equipe L'Equipe dedica la portada a los fichajes del Real Madrid y titula a toda página casi

Voz 0919 31:26 lo Royale

Voz 9 31:27 L'Equipe va a competir de aquí a junio en portadas con el Marca y con el as con los fichajes del Real Madrid ya os lo adelantó Bastad súper interesante

Voz 0919 31:36 y tenemos hoy baloncesto en directo que ese juega la penúltima jornada de la primera fase de la Euroliga juegan a esta hora dos partidos el Real Madrid en Grecia ante el Panathinaikos Marta que hacer los blancos lo tienen todo hecho una estar

Voz 1509 31:49 muy buenas los blancos con los deberes hechos como decía ayer Pablo Laso Gállego son terceros lo tienen ya seguro y tienen practicamente imposible llegar al segundo puesto al primero están sufriendo y de qué manera en el OAKA frente al Panathinaikos primer minuto ya cumplido del segundo cuarto pierde el Real Madrid por dieciocho Panathinaikos treinta y dos Real Madrid

Voz 0919 32:09 también está en juego en Israel el Maccabi Gran Canaria pierde acaba de comenzar el partido ya por veinticinco trece el equipo canario pero Gran Canaria da igual lo que haga no tiene opciones de pasar a la siguiente fase a las nueve se juega un partido importante en el Palau el Barça recibe al Buducnost el equipo azulgrana que quiere ganar para ser quinto porque si fuera sexto en la siguiente fase jugaría ante el Real Madrid si es quinto jugaría ante el Efes así que los azulgrana quieren ganar hoy para ser quintos en la Vuelta Ciclista a Cataluña en la Volta a Cataluña la cuarta etapa ha ganado el colombiano Miguel Ángel López hay que ver cómo están los colombianos Miguel Ángel López que es el nuevo líder de la general y una noticia de automovilismo McLaren ha confirmado oficialmente que Fernando Alonso la próxima semana se subirá al McLaren para probar el coche este fin de semana se disputa la segunda carrera del Mundial en Bahrein después de esa carrera Alonso probará el McLaren porque por ahora por ahora sólo es piloto probador y como siempre en el inicio del programa pues promesas

Voz 29 33:20 hola Jesús Gallego pues bien yo creo que es muy bueno para el Atlético que se haya ido ochenta millones de euros por un tío que les costó apenas nada pues vamos con la cita que mandarlo y el Madrid pues no debería de gastarse ese dineral en papel ni nada ya veremos lo que hacen venga un saludo hizo Yell

Voz 1157 33:41 lo de los fichajes está al cabo de la calle en Ojeda mucho mucho mucho tiempo para hablar de ellos dejad vuestros mensajes

Voz 3 33:48 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 35 34:03 hola Gallego ha sido oyente de la cadena ser considerar con gran periodista que voy a decir varias cosas en primera la Federación no quita acreditaciones algo así inalámbricos Tebas si la Federación no impone unas preguntas a entrenadores o jugadores Tebas si tercero sólo por compañerismo al quedar hasta el carné identidad Tebas en esta vida en esta vida siembras porque recoges porque haya un saludo amigos

Voz 3 34:41 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 22 34:48 exprésate

Voz 1157 34:51 evidentemente este oyente era de de Rubiales porque todo el mundo todo el mundo está dividido o de Rubiales o de Tebas por qué ese conflicto ese conflicto no va a arrastrar a todos el más hoy tenemos un nuevo capítulo de esa serie cómica Tebas y Rubicón la guerra de los horarios del fútbol

Voz 8 35:22 este marco convierte a Javier Tebas en ministro de ya en los últimos meses pero casi no está capacitado para integración

Voz 9 35:34 el club en la Liga novedades novedades Javier Tebas Royale estemos te Esteban Pollán está Saviola ayer el Consejo Superior de Deportes le dio un palo gordo a la Federación de Rubiales por qué emitió un dictamen jurídico en el que afirmaba que los horarios en Primera y Segunda los pone la Liga que no puede ser que la Liga comercialicen los derechos televisivos y luego llegue la Federación y ponga los horarios que ella quiera la Federación puede imponerlos en Segunda B y en Tercera pero en Primera y en Segunda el que manda es Tebas nos vamos a seguir pudiendo porque así lo dice la ley lo dicen los informes internos del consenso portes nada eh ya estás sacando pecho debas pero claro Rubiales no se iba a quedar quieto y atención se ha inventado una película para tocar las narices ha modificado el reglamento de la Federación para establecer un horario protegido por razones de salud no se puede jugar

Voz 8 36:39 terminada ahora desde mi punto de vista en invierno por la noche hace mucho frío o en verano

Voz 9 36:51 hace mucho calor hace mucho calor del veinte de mayo al quince de septiembre Rubiales impone que no se pueda jugar partidos antes de las siete y media de la tarde para no poner en riesgo

Voz 0919 37:03 la salud de la gente claro además lo aprobado saltándose al Consejo Superior de Deportes porque dice la federación que el Consejo no ha contestado a sus consultas en tiempo Ike por silencio administrativo toma decretazo Caruso

Voz 8 37:17 Javier Tebas que dice es verdad con lo sabemos no en el mismo paquete está Santander que Córdoba no sé si a la temperatura en verano

Voz 0919 37:30 claro efectivamente no es lo mismo el verano en Huesca donde nació Tebas que Murcia donde nació Rubiales y además que con el cambio climático cualquiera sabe qué pasará dentro de unos años no además esta medida dice Tebas que al fútbol profesional no le va a afectar

Voz 9 37:45 Bigas lo que diga Rubial son cosa que tenemos que cuidarlo sino únicamente pensar China en otros países comenzar en en la televisión y el dinero que esto genera muy importa a entonces esto de los horarios tiene que ver con tener audiencia en China sí tener audiencia en Asia que no se puede uno vender para tener audiencia en Asia y eso lo dice Rubiales que es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y amigo del presidente Ceferino Ferine que está diseñando llevarse la Champions al fin de semana para poder poner los partidos de Champions un domingo a las dos de la tarde

Voz 0194 38:25 Ike sea Prime Time en China llena si hay así

Voz 9 38:28 el poder vender a las televisiones vamos a ver Rubiales en España no vale pero cuando te lo cambie en la Champions si va a valer

Voz 0194 38:39 le va a decir Rubiales hace Ferine que piense menos en las televisiones y en China y piense más en la salud de los futbolistas

Voz 9 38:45 o eso sólo vale para tocarle las narices a Javier Tebas seguro que eso sale en un futuro capítulo de la serie

Voz 8 38:54 P

Voz 0919 40:29 son las ocho y cuarenta minutos hace algo más de veinticuatro horas sí concretó el traspaso más importante de la historia del Atlético de Madrid la venta de Lucas Hernández al Bayern de Munich bueno pues hasta ahora nadie ha dicho nada más allá de un tuit comunicado oficial nadie ha dado la cara nadie ha salido a contestar preguntas Pedro Fullana buenas tardes muy buenas y esto va a seguir así o alguien del Atlético de Madrid se va a plantar a dar explicaciones a los socios abonados a contestar a las preguntas de los periodistas a nivel institucional va a seguir así hoy ha tenido

Voz 13 41:02 oportunidad Enrique Cerezo en un acto en el bando

Voz 9 41:04 Metropolitano pero no ha hablado del tema no ha aceptado

Voz 13 41:07 pregunta sobre este asunto simplemente de fútbol femenino así que institucionalmente digamos que no van a responder por ahora sí lo va a tener que hacer Diego Pablo Simeone

Voz 0919 41:16 es decir la tarde y me une va a ser el primero que hable del tema quiere decir dos cosas primero que le obliga mañana a comparecer ante los medios vamos a ver qué dice obligado está pero porque juega partidos en honor haría o hay que interpretarlo como es el que manda

Voz 13 41:28 bueno evidentemente es el que manda nivel deportivos han que manda también en los despachos en cuanto a la planificación deportiva con Andrea Berta y Simeone ex director deportivo entrenador prácticamente todo en el Atlético de Madrid con el consentimiento de Simeone porque no ha podido retenerlo como seguirá Godín porque al final no ha presionado para que le den más dinero y más años al capitán del Atlético de Madrid y lo mismo va a pasar con Filipe Luis así que veremos qué dice mañana Simeone que será el primero que va a hablar de este asunto mañana por la tarde después del entrenamiento ahora el Atlético de Madrid es trabajar mucho los despachos busca dos laterales zurdos dos centrales muchos nombres sobre la mesa

Voz 4 42:02 muchas propuestas pero por los que

Voz 13 42:05 dado profundizando en las últimas semanas son Tagle a Zico de Lalla Alex Téllez del Oporto gusta mucho para el futuro Matías Olivera el lateral del Getafe Lucas no va a estar ya este fin de semana Lucas es historia se operó ya está bajo supervisión del Bayern de Munich lo que sí te puedo decir hoy es que a nivel deportivo como mínimo en los aficionados van a poder ver otra vez el tridente el fin de semana en Vitoria van a jugar de inicio Morata Diego Costa y Antoine Griezmann aunque

Voz 0919 42:31 el objetivo el mercado sin duda alguna es el Real Madrid hoy el diario L'Equipe sale a toda página con una portada dedica

Voz 37 42:40 al Real Madrid

Voz 0919 42:41 Casino Royale una buena película habla de todo el dinero que se va a gastar el Real Madrid este verano en traer según dice el Équipe por lo menos a cinco jugadores claro tras para traer a cinco jugadores que sacará otro seis por lo menos Javier qué tal Gallego buenas tardes y el Madrid mientras tanto no hace nada y piensa en el partido con el Huesca porque todo esto lo que vaya a pasar en el Real Madrid tiene que pasar primero en la cabeza de Zinedine Zidane sí señor que es

Voz 13 43:07 francés y quizá por eso Le equipe estos últimos días también venga desde

Voz 0919 43:12 la prensa francesa cosas como ésta no a mi pesar

Voz 13 43:14 pero no me choca pero sí que alguien en el club sí que la extraña un poquito que L'Equipe eso a toda página con foto de Zidane de IMV AP de Hazard de Pogba hable de que el Madrid se va a gastar quinientos millones de euros así como suena no eh bueno el equipo además que siempre presumido de marcar el paso que llevarla

Voz 0919 43:31 bandera del rigor periodístico no ficha

Voz 13 43:33 en el Madrid OME como no la fichó este año claro que va a fichar a lo que pueda fichar un mega crack tiene casi casi a Eric Sen ya tiene ha hecho público ya el asunto de militado viene Rodrigo quiere potenciada Vinicius

Voz 0919 43:46 así es el que evidentemente el que va a venir es

Voz 13 43:49 Hazard el el belga de del Chelsea pero es lo que ha chocado un poco hizo tarde equipos ha entrenado en Valdebebas Ia Zidane me cuentan que bueno que sabía el tema Poker de esta mañana bueno no ha hecho mucha gracia aunque bueno con esa flema que tiene él evidentemente pasa de del asunto no hay ningún tipo de novedad la portada esté o no esté el Madrid va a seguir su paso nos queda mucha portadas del oficio

Voz 37 44:08 desde del Real Madrid en el Marca en el as en L'Equipe

Voz 0919 44:12 también se ha sumado a la carrera éste sí que su fichaje el del Celta para las últimas jornadas Yago Aspas después de me parece que casi tres meses lesionado Paula Montes vuelve este fin de semana para intentar salvar al equipo buenas tardes

Voz 38 44:26 qué tal Gallego buenas tardes y siendo la mejor noticia que podía recibir el secretismo también Fran Escribá por fin Yago Aspas tiene ya el alta médica

Voz 1694 44:33 sí podrá jugar ante el Villarreal el delantero del Celta se lesionaba el veintidós de diciembre en el Camp Nou día aunque jugaba quince minutos después de mes y medio ante el Getafe recaía cuando iba a saltar al campo ante el Levante en dieciséis de febrero después de tres meses volverá a jugar en Balaídos cuando su equipo lo decías más lo necesita

Voz 0919 44:50 vaya partido este fin de semana entre el Celta y el Villarreal madre mía qué angustia otro gran partido este fin de semana en el que van a jugar el Sevilla y el Valencia el Valencia una mala noticia para Marcelino esta mañana se ha lesionado quién Ximo balonmano buenas tardes

Voz 39 45:05 hola muy buenas Koke le conocíamos el parte médico es uno de los jugadores clave aunque se van alternando nunca están los dos al cien por cien y con Belén esta vez le tocará jugar a vía porque Koke en va a estar de baja este partido contra el Sevilla hay también la semana que viene entre semana el miércoles contra el Real Madrid baja de última hora que acabamos de conocer también Sobrino así que tres lesionados sobrino Koke leen IPIC por cierto Ximo Aid polen

Voz 0919 45:29 ahora con las entradas que el Sevilla le ha dado al Valencia para sus aficionados porque las van a devolver todas porque pues sinceramente es una

Voz 39 45:38 ha habido un problema en cuanto a la política en cuanto al precio parece ser que ese es el motivo del Valencia de todas formas tienen estudiar la cuestión con calma y pronunciarse en las próximas horas

Voz 0919 45:50 cuarenta euros les pedían a los afiliados de Valencia a cada uno por su entrada bueno es el tema va tener lío mañana finalmente por fin vuelve la Liga en Primera División con el partido que a Juárez Girona y el Athletic de Bilbao mañana a las nueve a última hora de los dos equipos Raúl Musac buenas tardes y buenas tardes el Girona para ganar en casa tras cinco meses de sequía el Athletic para engancharse a la lucha por Europa catalanes y vascos abren mañana la jornada

Voz 40 46:17 veintinueve Montilivi Garitano recupera Íñigo Martínez tras sanción cae por sanción Yeray cosa que mantendrá Núñez en la zaga y también podrá regresar capa tras lesión quién no entra finalmente Aduriz en el Girona todos a punto excepto los lesionados de larga duración Mujica y Aday el brasileño Douglas pitas Sánchez Martínez de mal recuerdo en Girona porque era quién pitaba el Girona Lugo que frustró el ascenso en dos mil quince