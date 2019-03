Hora 25 (28/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias la Cadena SER veinticinco Ángels Barceló la Comisión Europea

eso fecha el cambio de hora el pasado mes de septiembre dio seis meses a los Estados para notificar si querían permanecer en el horario de verano o cambiar al de invierno un debate difícil con muchos intereses enfrentados en distintas consecuencias finalmente el plazo se va a alargar más de lo previsto hasta dos mil veintiuno esta noche queremos retomar el debate justo antes del próximo cambio de hora antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buena

Voz 1454 00:43 noche Suárez Illana pide disculpas pero sólo lo ha hecho por sus declaraciones sobre el aborto en relación a la ley de salud reproductiva de Nueva York sobre el resto pide respeto a escuchamos de lo que ha dicho esta mañana en Onda Cero como ha rectificado diez horas después después ya Alarcón

Voz 3 00:57 vaya en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual permite el aborto después del nacimiento que es curioso

Voz 4 01:05 he estado toda la tarde buscando e hiciera correcta o no era correcta me afirmación sobresalir un despacho confirma que no es correcta con lo cual cuando uno se equivoca es meter la pata lo mejor es pedir disculpas no era la ley de Nueva York como yo decía así que lo siento mucho pido disculpas y punto puntos acabó la guardia

Voz 1454 01:27 a partir de las diez en la crónica desastre Nos pondremos el traje de precampaña les contaremos que la Junta Electoral Central ha ordenado la apertura de un expediente sancionador a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio por vulnerar el pluralismo político y social y la neutralidad informativa en el tratamiento de la manifestación independentista de Madrid volveremos también hablar de Villarejo y la investigación policía a la Pablo Iglesias ha ido dice que el anuncio de su inhabilitación para ejercer cargo público es una farsa el presidente encargado no reconoce al organismo que le ha inhabilitado por un periodo de hasta quince años y que se encarga de fiscalizar las finanzas de las instituciones públicas en el país la inhabilitación no es lo peligroso ha dicho Guaidó lo peligroso es que se sigue atacando a la presidencia encargada dimite uno de los hombres clave en el Círculo de Buteflika trata del presidente de la patronal argelina el primer alto responsable que se marcha desde que estallaron las protestas hace algo más de un mes manifestaciones que piden no sólo la marcha del presidente sino un cambio de régimen información desde la zona de Sonia

Voz 0194 02:22 bueno Ali Haddad uno de los hombres de negocios más

Voz 5 02:24 oyentes en Argelia hay gran apoyo del régimen del presidenta de las seis Buteflika había asumido el cargo en dos mil catorce y ahora en su carta de dimisión afirma que ha decidido sin presiones dejar la presidencia del foro de líderes de empresas para preservar la coherencia y la sostenibilidad de la organización

Voz 1880 02:40 ha estado treinta de marzo la junta ejecutiva de

Voz 5 02:42 el foro de líderes empresariales se reunirá en sesión regular la única orden del día la dimisión de su cargo de presidente Se espera que esta renuncia que es unánime entre los miembros de la organización frene la ola de hostilidades de la mayoría de los argelinos ya argelinas dicen en un comunicado a la prensa local

Voz 0194 02:59 Nos queda una propuesta más para esta hora a la a veces árabe y Toreno como

Voz 1454 03:02 no soy de Madrid seguro que no voy a decirlo como debería

Voz 0194 03:05 además no voy a intentarlo hoy Sarah nos trae chulería

Voz 0194 06:59 nueve y siete minutos de la noche ocho y siete en Canarias anoten bien la hora porque la madrugada del sábado al domingo entramos en el horario de verano himnos toca adelantar de nuevo el reloj de asiento recordarles que tendremos un fin de semana más corto porque a las dos de la madrugada serán las tres la Comisión Europea propuso que este cambio de hora fuera el último y quedarnos con el horario de verano o de invierno pero casi nadie se pone de acuerdo sobre cuál es la mejor opción así que Bruselas ha terminado por retrasar la medida hasta dos mil veintiuno esta es complicado acordar el mejor horario para todos ya les avanzo que no es tan fácil pero vamos a escuchar que dicen los expertos en nuestra mesa de tertulia de esta noche con Carmen del Riego buenas noches muy buenas noches Gonzalo Velasco buenas noches buenas noches y Javier Aroca buenas noches buena noche me queremos escucharles como siempre a ustedes Pedro Blanco espera sus notas de voz en la mesa de producción de Hora Veinticinco Pedro

Voz 1715 07:48 cómo les afecta si es que les afectan algo el cambio de hora regula sus biorritmos les cuesta dormir más menos creen que habría que acabar con esta costumbre el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es el número de Whatsapp que Miers notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 08:08 así que como haremos este domingo seguiremos cambiando la hora al menos hasta dos mil veintiuno no es tan fácil elegir entre quedarse con el horario de verano o de invierno depende a quién se pregunte

Voz 1880 08:23 sí

Voz 1 08:26 buenos días hay que decirlo así ya Arda mente son buenos porque Amanece que no es poco

Voz 0194 08:35 por qué no amanece a la misma hora en la localidad menorquina dos Castell el punto más oriental de España que en el punto más occidental del país que es Finisterre Pablo Morán buenas noches Ángels buenas no tenemos como ejemplo mañana tomamos el ejemplo de mañana penúltimo día antes del cambio de hora a qué horas saldrá el sol en Castel

Voz 1667 08:51 saldrá a las seis y treinta y dos minutos de la mañana

Voz 0194 08:54 en Finisterre casi una hora más tarde

Voz 1667 08:57 las siete it veinticinco minutos de la mañana

Voz 0194 09:00 en cambio Galicia tendrá más sol por la tarde exacto

Voz 1667 09:02 Sol se dejará de ver en Finisterre a las ocho menos dos minutos de la tarde en Menorca a las siete y tres minutos

Voz 0194 09:09 de la tarta obviamente el cambio de hora este fin de semana no afectan interesa por igual a ambos territorios

Voz 1667 09:14 a partir del domingo es más probable que la mayoría de los gallegos vuelvan a tener que levantarse cuando todavía no ha salido el sol cuando todavía no ha amanecido aunque ganen

Voz 21 09:22 en una hora más de luz por la tarde algo que sin duda

Voz 1667 09:25 decenas más en Baleares ocurre lo mismo pero a la inversa cada año cuando entramos en el horario de invierno

Voz 0194 09:30 esta ha sido una de las principales dificultades que ha encontrado la comisión de expertos nombrada por el Gobierno para estudiar la conveniencia de mantener o no el cambio de hora una comisión que después de seis meses de estudio no ha llegado a ninguna conclusión

Voz 1667 09:42 por ese factor sobre todo por el factor territorial hemos hablado con una de las integrantes de esta comisión es María Ángeles Durán socióloga e investigadora del CSIC

Voz 22 09:51 para algunos aspectos por ejemplo del transporte aéreo de las comunicaciones que a ser muy cómodo todo Europa tenga un horario muy parecida o igual pero el Diego en cada país no sólo hay un azul tira bastante distinta sino que además el sol sale ahora es muy diferente las a lo largo del a lo largo de todo el año va cambiando distinto en distintos países en definitiva que no era nada nada fácil esa esa propuesta de homogeneizar

Voz 0194 10:22 en total han sido trece Los expertos que han formado parte de esta comisión entre ellos Aitor Domínguez investigador y responsable de Proyectos en la dirección de Ahorro de Energía IDAE que es el insulto que depende del Ministerio de Transición Energética editor muy buenas noches

Voz 23 10:34 hola buenas noches antes que nada como trabajaba como sí

Voz 0194 10:36 porque entiendo que es gente de diferentes de diferentes sectores no

Voz 23 10:40 sí eso es eso es hemos estado o intentaron con este grupo pues crear de alguna forma representar de alguna forma todos los sectores que podrían estar afectados cada uno pues hemos estado desarrollando durante muchos años nuestra labor en pro de de saber qué qué impacto podría tener el el cambio de hora aquí el primer momento en las primeras reuniones pues se trataba poco más de conocernos sobre el trabajo que ha hecho cada uno de nosotros algunos nos conocíamos ya porque ya habíamos leído pues estudios de otras etc pero es verdad yo creo que cada uno hemos mirado siempre durante estos años hemos estado haciendo análisis sobre nuestro propio sector en mi caso por ejemplo que es el de el de la energía pues me impactó mucho por ejemplo los análisis que se habían hecho desde el punto de vista del suelo del sueño de los biorritmos la parte claro que nunca había pensado en eso se había pesado organizada habías trabajado sobre eso no no tenía una información de primera mano y no había leído estudios en profundidad sobre todo pues igual no es lo mismo leer lo que te lo cuente la persona que lo ha hecho que que es experto

Voz 0194 11:36 claro y el problemas encajarlo todo eso es

Voz 23 11:38 eso es eso es porque lo que puede ser bueno para el ahorro

Voz 0194 11:41 digo puede ser malo para el impacto en el sueño

Voz 23 11:43 mente efectivamente y yo creo que eso es lo que ha ido haciendo un poco la la evolución y el cambio principal que hemos tenido ahora el yo creo que hace unos años el el cambio de hora o el que tengamos un cambio de hora he estacional a bordo de de los años pues ha venido principalmente motivado por temas de energía de ahorro de energía pero es que hay muchos más factores que que no se habían tenido en cuenta porque parecía que será un poco el que englobaba a todo no hay que tenía un peso más importante ir realmente cada vez cada vez que se hacen más estudios nos vamos dando cuenta cómo va evolucionando no es decir cómo van cambiando el peso de cada uno de los sectores él no eres tú

Voz 0194 12:16 tú eres el encargado de estudiar el supuesto ahorro energético que siempre atribuido lo decíamos al cambio de hora sacarnos de dudas hay o no hay ahorro energético con el cambio de oro

Voz 23 12:25 pues ahora mismo sería muy difícil de discernir porque los análisis en primer lugar nosotros España no ha tenido no tenemos una experiencia como han tenido otros países en los que han convivido ya durante durante un tiempo un horario fijo y además pues un huso horario determinado y entonces han visto fehacientemente que consumo de energía tenían antes después durante y aún así es difícil porque hay condiciones que cambian por ejemplo a la climatología pero en España por ejemplo no hemos tenido esa experiencia lo ha sido siempre un análisis cualitativo e obviamente desde el punto de vista de que te poseemos información de cuáles son los consumos donde están los impactos pero claro esto estudios que hicieron pues están basados en datos del año dos mil cinco dos mil siete han cambiado mucho las cosas en los últimos años pues hemos tenido desde cambios de de tecnología es decir hay un esfuerzo muy importante por parte de de los gobiernos europeos de la Comisión Europea hay de los gobiernos nacionales en particular de España y hemos desarrollado normativa que hacen que nuestros equipos por ejemplo las lámparas de iluminación que siempre estos ahorros sociales sí pues son mucho más eficientes ahora ya no se pueden vender lámparas de de un consumo muy elevado claro el impacto será el de iluminación y ahora el la potencia de las lámparas son más bajas nuestro hábito ha cambiado ahora ya tenemos horarios diferentes liberalización de horarios de tener los edificios que son más eficientes porque la normativa no obliga a construir edificios más eficientes con sistemas de control automático en oficinas pues claro el peso de la energía cada vez se va haciendo menor

Voz 0194 13:46 es decir impacta menos el cambio de hora eso es hora

Voz 23 13:48 al menos eso es a la vez que otros estudios pues desde el punto de vista de la salud de de la seguridad vial pues o se han ido analizando con los años ya hemos ido viendo cómo han ido aumentando el impacto y han ido viendo cómo cómo tenía cada vez un peso mayor llevamos un punto en el que ya la energía no es lo principal sino que es

Voz 0194 14:06 en dicho siempre ha sido la excusa

Voz 23 14:08 la excusa hay realmente hace unos años pues seguramente sí se puede asegurar que que había un ahorro energía pero ahora yo creo que el impacto es menor por todos estos puntos probablemente sigamos teniendo pues un pequeño ahorro de energía pero pero probablemente es decir las hipótesis con las que hemos partido siempre pues ya no son tan claras no tendríamos que que experimentar y aún así las que lo experimentamos eh yo creo que dentro de este grupo de trabajo una de las cosas que que hemos tenido clara todos es que eh la gente se adapta igual que nos adaptamos al invierno hablaré de invierno en el de verano si decidimos mantener un horario fijo que es lo que priori pues a la hace dos días la Comisión ha aprobado aunque lo haya retrasado pues seguramente dentro de cinco seis años no nos vamos a acordar del cambio de hora no vamos altar nuestros horarios nuestros nuestra forma de vivir el ser humano se se adapta

Voz 0194 14:55 que a veces no le toca no le tocaba otra hay algún sector industrial al que le cueste más adaptarse al cambio de hora

Voz 23 15:01 yo creo que desde el punto de vista industrial no está demostrado que se analizado oí ahí podría tener un impacto mayor es el de la agricultura y sobre todo el de la ganadería sí es cierto que en la parte de la ganadería habrá está todo mucho más automatizado pero depende de la luz del día sin embargo a la hora a la que nosotros tenemos que reciben los productos pues pues es la misma entonces es verdad que para ellos el impacto podría ser algo mayor desde el punto de vista de la energía pues seguramente no afecta no no creemos que el sistema productivo tenga un impacto muy importante porque van a producir el mismo número de horas y da igual que a los que no

Voz 0194 15:34 el factor territorial tampoco el Territori

Voz 23 15:36 al desde el punto de vista de la energía seguro es decir cuando decimos que de forma global España pues puede tener un ligero ahorro pueden obtenerlo y que es difuso está claro que si nos vamos a una zona de la geografía pues eh el impacto puede ser algo mayores y nos vamos al otro extremo o lo vamos a veces con la introducción contadores

Voz 0194 15:53 los los dos extremos claro entonces

Voz 23 15:56 cuál es el que más impacta es decir de de todos los cambios que hay cuál es el que más importancia tienen desde el punto de vista de la energía pues no está claro nuestra claro porque son hipótesis es decir no no lo tenemos tan tan

Voz 0194 16:07 sí parece extraño que haya un solo uso horario con tanta distancia entre un apunta y la otra

Voz 23 16:11 claro aparentemente si es decir aparentemente es es complejo es complejo pero bueno también es cierto que que tenemos el mismo huso horario con otros países ir realmente los análisis dentro de los análisis que se han hecho y para eso pues parte del del equipo de expertos e tiene muchísima experiencia hecho muchos análisis de de cómo impacta el sol cuál es el el la posición del sol en determinar ahora a la que estamos haciendo determinadas cosas eh pues demuestran y los han demostrado yo creo que todos más o menos hemos quedado convencidos que realmente no tenemos un un uso muy diferente al del resto de Europa es decir al de Italia por ejemplo no

Voz 0194 16:43 y tú dirías que será difícil llegar a un consenso

Voz 23 16:46 yo creo que sí será difícil creo que es complejo porque el consenso está claro es decir el el huso horario el el cambio estacional de de ahora va a desaparecer ahí no hay consenso no hay opciones eh que uso es el que deberíamos adoptar pues ahí va a estar ahí va a estar el problema depende de sector de actividad hay depende de la parte de la sociedad hay depende de la geografía pues vale pero si te diría depende de cada individuo

Voz 0194 17:07 bueno cada uno que Raúl

Voz 24 17:12 bueno yo estaba comentando Aitor la Comisión ha estudiado el cambio de hora desde un enfoque multidisciplinar también por ejemplo

Voz 1667 17:19 médico han estudiado cómo nos afecta a la salud y aquí al contrario que en el caso del ahorro energético pues sí que hay diferencias José María Borrell es médico de atención primaria de Huesca

Voz 25 17:30 como siempre los más afectados serían las personas más débiles o mejor dicho las más sensibles como los niños y los ancianos un adulto sano no veo justificado que alegue problemas de salud por una hora más o menos los ancianos que ya padecen los grandes síndromes geriátricos como el insomnio o las alteraciones del estado de ánimo sí que lo notan sumado al consumo de fármacos con acción en el área neurológica y cognitiva la desorientación el sueño no reparador o los problemas de conciliación del mismo pueden durar unos pocos días en la clínica sería María Nin específica al igual que en el caso de los niños en donde de Ci Amos que lo veo un poco raro no puede estar irritable somnoliento apático pero a ellos se les pasa enseguida

Voz 0378 18:20 con lo cual mejor mantener un horario no cambiarlo

Voz 1667 18:24 estos estos días de adaptación podemos hablar también del del punto de vista del transporte unificar horario pues podría significar simplificar podría simplificar las cosas incluso para reducir la siniestralidad en las carreteras es al menos lo que defiende la organización Stop Accidentes Ana no bellas

Voz 13 18:42 su presidenta

Voz 26 18:45 no es positivo que se mantenga el mismo horario durante todo el año porque la luz solar y paseo mayor evidentemente más horas de luz natural y esto de cara a la conducción consideramos que es más positivo que la que pueda negarse de las farolas etcétera no produce deslumbramiento y bueno eso aparte de que está constatado también por este neurólogo sitar de que el cambio horario siente afecta a las personas tenemos más somnolencia durante sus días casa producido cambio y eso también es peligroso a la hora de de conducir con lo cual sistema sido ese va a mantener durante todo el año el mismo mismo horario pues consideramos que va a ser más positivo a la conducción

Voz 1667 19:37 yo un último aspecto casi a modo de anécdota es el de la nutrición un enfoque que también ha estudiado esa comisión de expertos nombrada por el Gobierno como reconocía María Ángeles Durán la socióloga que escuchábamos antes del CSIC

Voz 22 19:50 a mí me interesan mucho el énfasis que pues que puso la experta en el tema de salir cuando insistió en que vivíamos desayunar más fuerte pero sin embargo ya en el resto de digamos Dylan de las conclusiones no era nada que me fuera muy novedoso en lo ve el desayuno fuertes sí porque bueno a mí me convenció desde entonces de hecho estoy desde alineando más fuertes y creer dando tratando de ajustar en la digestión aun los ritmos biológicos más más adecuados

Voz 0194 20:20 o sea que hay que desayunar fuerte siempre en horario de verano y en horario de invierno no yo creo que eso es una de las de las primeras normas venga abre mesa de análisis y abro tertulia yo no sé si os afecta a vuestra disposición si os afecta nos afecta al cambio de horario Gonzalo Bueno comen afectar cuando intentaba cuando duermes no hay cuando darme una hora menos eso te afecta cuando intenta costará al niño el domingo eso eso no se notan los sí

Voz 21 20:41 yo lo voy a notar porque no se va a dejar no pero pero bueno esos como como decía antes pues eso se pasa muy rápido a ver a mí es verdad que como afectado yo no hablo como experto desde luego sino cómo ha afectado con un ciudadano para que no tiene ningún conocimiento especial sobre esto es verdad que conducir de noche yo soy de los que me desplace chocó necesariamente en coche siempre es algo molesto in en ese sentido con irá trabajó en penumbra ahí esto pasaría en invierno sino cambiaremos la hora pues puede ser algo negativo pero por otro lado claro ganar luz también en invierno es una cosa muy positiva no a todos nos deprime un poco ese cambio horario que que hace que bueno

Voz 0194 21:17 Cereceda claro no podemos hacer cosas

Voz 21 21:20 aire libre así que yo renunciaría a un ahorita en esos veranos excesivos que tenemos no que tenemos tanta tanta luz por una horita más de luz en en invierno la verdad es que sí

Voz 0194 21:30 qué te parece bien

Voz 0860 21:31 perfecta perra me afecta mal debates sobre el que no que no el hecho en sí yo creo que yo soy de la tendencia que defiende que había que adaptarse a lo natural lo que pasa que el ser humano tiene la manía histórica de medirlo todo hay que clasificarlo todo no y el tiempo es otra en fin o toma una madera más de medidas no lo creo yo estaba escuchando quizá porque yo soy de un sitio distinto nueve particular no pero yo trabajo en el debate sobre sobre sólo sale a cuenta bueno hay muchos sitios Gasol no sale nunca como lo único malo hay sitio en sitios de Madison nunca qué dan buena yo desde lo plantearía el punto de vista simplemente un utilitario no si vivimos en un mismo contexto económico político social digamos que la Unión Europea no misma orar a que se pero la misma porque porque eso facilita mucha Josa la globalidad a los intercambio el transporte todo lo facilita no lo contrario no lo facilite voy a poner dos ejemplos muy próximo Hinojosa quien próxima todo Ceuta y Melilla no tienen el mismo horario que su entorno no sea en hay una hora de Castillejo otra en Melilla hay un ahora hay Nador hay otra y no tiene sentido en mi opinión no tiene sentido seguramente algún experto me lo explicara

Voz 0194 22:55 si vas de Ceuta Melilla en coche el rato das transitable

Voz 0860 22:57 es una hora claro yo alguna vez me he beneficiado al horario porque gracias a eso he podido comenzar aunque en Tetuán por ejemplo que no había vamos me voy a a Ceuta como mejor oí iba rápido no se lo poco significativo de lo caprichoso que en la medición del tiempo

Voz 0378 23:14 a mí no me afecta tampoco ahora es que tengo la la capacidad

Voz 0194 23:18 noche del sábado al domingo éste me va a afectar

Voz 0378 23:20 a mí no es una hora pero es como cuando sales por ahí duermes una hora menos que habitualmente ya

Voz 0194 23:26 psicológicamente también es verdad que insisto

Voz 0378 23:28 tengo bastante capacidad de adaptación me pasa cuando viajo yo cuando llego a un sitio pongo el reloj digo son las ocho en la noche dentro de mediadora o de un ahora hay que cenar ya estás aunque me toque lo que me toque porque me parece que es la mejor forma de adaptar de adaptarte a mí lo que me en todo este debate lo que me ha llamado muchísimo la atención es como cuando se le pregunta a la gente mayoritariamente quiere el horario de verano cuando es una barbaridad yo creo que es una barbaridad el horario de verano por qué por qué cree que los los los ciudadanos consideran que el horario de verano puede ser mejor que ustedes no han llegado a ninguna conclusión pero por qué

Voz 23 24:14 bueno realmente es cierto que no hemos llegado a ninguna conclusión si es cierto que que mirando un poco la la última encuesta del CIS que que además hizo alusión a ella la ministra Celaá este este pasado viernes sí se ve por por rango de edades etcétera hay conclusiones muy interesantes probablemente yo creo que desde mi punto de vista están pensando mucho más en el ocio no en las horas

Voz 0194 24:36 no yo creo que es eso que relacionan el horario de verano y lo decía antes el hay más horas de sol

Voz 0378 24:42 por con lo cual pero sin los chavales salen de noche

Voz 0194 24:46 ya pero pero yo no yo creo que que que vincula se el horario a la actividad de verano con lo cual siempre es más apetecible final

Voz 0860 24:57 pero que verano voy a poner otro ejemplo de mío de mi casa no de mi ciudad no cuando hace cuarenta y cinco grados qué más me da a mí que es a la tras la tarde que las cinco es

Voz 0194 25:05 no puedes no puedes salir de casa o casi

Voz 0860 25:08 yo digo no me hubiese la ilusión de que ya más tarde Vegas algo cuarenta y tanto grado a las

Voz 21 25:12 bueno yo creo Carmen que hay una especie de euforia cultural por el verano está cuando llega el verano y toda esta luz hay una especie de entusiasmo colectivo que hace roza lo lo que no era

Voz 0378 25:22 la gente no se para a pensar lo que sería nosotros en invierno teniendo el horario de verano todo claro

Voz 0194 25:30 es que es lo que nos separa pensar es que tendremos horario de verano pero será invierno con lo cual tendremos que hacer las actividades de invierno que no son las mismas caras verano eso no pienso yo creo que siempre se quede el horario de verano porque al final piensas eso quiere decir que será verano

Voz 0860 25:43 todo el año además ya digo Juni irracional fue encima estamos colonizado por factores externos que sobre todo siempre obedecen a intereses económicos Figaro la polémica que hay ahora sobre el horario el fútbol sea quema en ello no están pensando en si hace sólo se juega de noche

Voz 13 25:59 cada día sí sí ahorramos neuronas está

Voz 0860 26:02 están pensando en derechos de televisión por eso digo que que es un capricho algún capricho en fin una una característica más de ser humano pero que la material ABS tiene justificación en intereses

Voz 0194 26:13 cierto es que sean que lo cierto es que el el acuerdo es complicado la prueba es que la comisión de expertos aquí no lo ha conseguido el todo es que lo va hacer que va a hacer el gol

Voz 0378 26:21 Brno cuando en el dos mil volver a convocar a la comisión

Voz 0194 26:24 de expertos cambiarlo cambiarlos

Voz 23 26:27 hasta hasta donde yo sé nos han dado de margen un año es decir es la propuesta que ha hecho la la comisión es que en en abril el uno de abril del año que viene cada Estado tiene que haber dicho ya qué es lo que va a hacer a partir de crear una comisión de expertos europea en este caso iban a analizar lo que han decidido cada uno de los estados es decir lo que no quieren es que pues eso que que no haya desfases independientemente de la hora que adopte cada uno pues que no haya incongruencias no a intentar suavizar y justificar todo eso entonces era llevará no

Voz 0194 26:55 una conclusión España lleva tendrá en tranquilo

Voz 23 26:59 hola España el compromiso que han adquirido es que en en abril de de el año que viene a España tiene que presentar una propuesta que está porque justificado España a dos una para la península para Canarias y a mí me lo defender los intereses de todo

Voz 21 27:15 me interesa saber si merecería la pena meter una cámara en la comisión de os parece bueno sería de utilidad periodistas

Voz 0194 27:23 para ello sí que ha sido muy interesante porque como decía él yo estaba muy acostumbrado a analizar el impacto en el ahorro energético y al final descubres que el impacto lo hemos escuchado también ahora en algunas declaraciones que no ha hecho otros miembros de la comisión que el impacto va mucho más allá del ahorro energético que es el sector en el que en el que tú trabajas Pablo me pedía es minuto para corregir un dato que hemos dado más

Voz 1667 27:42 que nos lo nos lo han hecho notar los los oyentes hemos dicho que Finisterre era el punto más occidental de España pues no es el punto más occidental de la Península

Voz 0378 27:53 claro está canario claro pero ellos tienen una hora menos ellos tienen una hora menos de todos

Voz 1667 27:57 vamos ya que empezábamos así vamos a contar que en Canarias mañana el sol sale a las siete y seis minutos de la mañana se pone a las siete y veinte

Voz 0194 28:06 ya pero el caso ellos tienen a nuestro horario nosotros hacíamos referencia al mismo huso horario que es la el punto más oriental y el punto más más occidental

Voz 1715 28:15 y los oyentes a ver qué dicen a ver si es sí que tienen un criterio si vamos a escuchar tres opiniones que hemos recibido al grupo de guasa los tres oyen

Voz 13 28:23 es coinciden en querer

Voz 1715 28:26 el horario de verano el horario que si estrena ahora por diferentes motivos porque les da más alegría que haya más horas de luz porque alguien tiene que madrugar de noche bosques aguanta unas semanas porque alguien que es entrenador de perros en invierno les obliga entrenaron pronto porque es preciso y pronto bueno tres obispos vamos a verlo

Voz 1280 28:43 es el mejor de todos yo me quedaría con ese todo el año porque la alegría que iba a la luz con y por las tardes noche increíble eh hoy por las mañanas quién tenga que madrugar pues que lo sabe durante una semana o dos va a estar un poco de noche pero nada más pero luego la luz queda a lo largo de de de tantas horas esos maravilla así llenar la plaza se se se alegra a la gente

Voz 27 29:13 qué pasa que yo doy clases por las tardes cuando llega a octubre cambiamos la hora el se nos complica el poder dar las clases muchísimo muchísimo y tenemos que estar dando las toses casi a las cuatro de la tarde y media de la tarde saliendo del trabajo las tres de la tarde por qué nos quedamos sin luz natural

Voz 28 29:39 yo soy partidaria de vivir a relación el horario solar a me gusta mi levantamos Mañanes tenía que ir a trabajar por la noche cuando me tengo que acostar que sea de no no que a las diez de la noche me interesó por la venta

Voz 0194 29:55 bueno todo lo que decíamos antes de depende donde vivas hay muchos países en África se vive yo creo que no miran el reloj lo que miran es la luz del sol levantan con el sol habitualmente con el sol Aitor muchísimas gracias seguir seguiremos

Voz 0378 30:08 hablando todo Pablo esta mañana

Voz 30 30:36 Sara es buenas noches a tiempo para la cara B

Voz 0194 30:40 hay veces que parece que la clase política se pone de acuerdo empiezan todos a utilizar los mismos términos para calificarse unos a otros y de uno de esos términos hablamos

Voz 1880 30:50 si hoy hemos elegido una palabra que ayer Inés Arrimadas utilizaba en un par de ocasiones en la misma frase es chulería

Voz 1490 30:57 ya que la cosa es muy seria eh que la cosa es muy seria para las excusas y la chulería del Partido Popular el señor Pablo Casado la cosa es muy seria ya además ya está bien que el Partido Popular se toman a la ligera a broma chulería una oferta clara sensata nítida innecesaria para España que es la que ha hecho el señor Albert Rivera Arrimadas está

Voz 1880 31:18 harta ya está bien dice no soporta la chulería de casado pero desde el PP tampoco soportan otras José María Aznar

Voz 31 31:24 y que ponga fin al desafío a la insurgencia ya la chulería de esa pandilla de incompetentes de todos los que gobiernan hoy

Voz 0194 31:35 de la insolencia no vas a decir nada no

Voz 1880 31:38 es decir nada de eso si te parece pareces lo dejamos a Isaías ya la Unidad de Vigilancia s in suelen Thiago que dice Aznar pero bueno el caso es que Aznar hablaba de chulería esta mañana en Valencia lo acabamos de escuchar pero Álava de chulería con chulería que esos

Voz 13 31:51 además es lo más eso ser rechazarlo

Voz 0194 31:53 ya no falta lo están viendo lo están oyendo en la clase política pero vamos al diccionario para ver qué dice

Voz 1880 31:58 la mente pues mira la chulería es cierto aire o gracia en las palabras su ademanes jactancia o arrogancia dicho o hecho jactancia eso como sinónimos fanfarrón hería jactancia bravucón hería alarde Viza ría bravura arrogancia el chulo es el que habla con chulería luego iremos a la quinta acepción de chulo pero luego nunca primero como logia es un préstamo del italiano del siglo XVII de chulo niño acortamiento de otra palabra que es fan chulo diminutivo de fan Te tomado del latín Infants infantil o sea que originariamente era el chico niño en general vamos a inaugurar Angels a los chulos musicales de la cara B con los inhumanos

Voz 0194 32:53 Pedro Martínez gerente de la Asociación de Comunicación Política Nos ayuda muchas veces a entender ciertos comportamientos Pedro muy buenas noches para noche habría que hacer una pregunta doble para empezar porque los políticos o qué

Voz 13 33:05 estos políticos tienen tal chulería hay porque a la vez insultan llamándose chulos los unos a los otros bueno seguramente forma parte del de la condición humana políticos sean político no lo sean son también de esta especie lo que sí es probable que tengan más facilidad de a detectarse cebos de detectarse unos a otro cuando un or tiene esas cualidades

Voz 0194 33:28 el exceso de confianza diría eso es una debilidad

Voz 33 33:32 en la chulería podemos encontrar precisamente eso o me estoy pasando de confianza en mí mismo o probablemente tenga subió el tono claro tenga que subir el tono para tapar una serie de inseguridades que probablemente tenga

Voz 0194 33:49 y luego hay cierta crees cierta voluntariedad de hablar como habla la gente luego volveremos a escuchar lo escuchando ayer Aznar sólo faltaba que dijera te espero en la calle de ahí ahí esa voluntariedad decir voy a hablar como habla la gente para que me entienda

Voz 33 34:02 que yo creo que en realidad lo que pasa por ejemplo en el en el caso de las nada de es que hay muchas veces que los políticos se vienen arriba en el se olvidan de que hay una doble audiencia de que tienen no solamente a la gente que te adelante sino la gente que les escucha o que el jueves luego en el informativo ir pierden de vista que el escenario ya no es solamente

Voz 21 34:22 el grupo con el que puede que esté muy agusto que puede que esté muy en confianza sino también gente que va a haber ese corte de una manera completamente de contextualizada es es decir

Voz 0194 34:31 ciertos comportamientos o ciertas actitudes au ciertas palabras pueden enardecer a lo mejor lo que te está escuchando pero te pueden ser contraproducentes totalmente

Voz 33 34:39 totalmente de hecho el votante yo creo que si preguntamos aquí hacemos un sondeo rápido poco representativo pero va a preferir siempre un político que tenga unas cualidades de honestidad de humildad y tal a un político a un representante que sea más bien chulesco ella límite entre la

Voz 0194 34:58 Bulería en La mala educación

Voz 13 35:00 hay una falta de de

Voz 33 35:03 el coro digámoslo así porque uno puede tener una persona educada de tener una salida de de del de contexto IU y ahí es donde vamos a encontrar pues esa falta de de decoro de saber ajustarse bien como se suele decir en retórica el el auditorio el audio

Voz 21 35:19 decía la que te está dirigiendo y también se puede ser chulo con el gesto no sólo con la palabra muchísimo muchísimo de gente de hecho hay gestos que son muchísimo más ofensivo que cualquier para vamos a hacer una cosa vamos a escuchar a unos cuantos chulos

Voz 0194 35:31 ah y bueno o que los califique lo que los califiquen

Voz 1880 35:35 vale que van a ver yo creo que el ganador es este

Voz 3 35:39 seguirle ansían FTR

Voz 1880 35:43 no sé si recordáis este momento el presidente de Estados Unidos es un periodista de la CNN le dice que debería dejar de trabajar allí en noviembre del año pasado

Voz 33 35:56 de hecho es uno de los ejemplos de lo que hablan justo antes no solamente Trump quiere con la palabra sino que el gesto que tienes de tu que me vas a contar a mí aquí y ahora quiere es un periodo

Voz 0194 36:08 dicho bulerías mezclado con arrogancia como abre potencia es más una quienes arrogante y quiénes prepotente

Voz 33 36:14 puede incluso que que haya ABC en las que no yo creo que Trump no pero que la persona puede que lo haga de manera consciente pero al final hay hay gente que te traslada esa sensación de distancia de arrogancia de tal y luego te pones hablar con ella y es un amor pero en este caso yo creo que no sí pero pero sí que es verdad que entrar lo veo muy claramente como cuando se cuando habla cuando tramitar el discurso pues eso puede habla de periodistas habla de determinados rivales de adversario utiliza una gestualidad facial que denota una bueno un desprecio

Voz 1880 36:45 su luto chulos de España pues yo perdona ahora mismo también Pedro pero yo me quedo con Aznar eso es como esos letreros

Voz 34 36:53 cuando pasa ahora por las autopistas y les dicen No podemos conducir por ti y yo siempre pienso y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí

Voz 35 37:09 Aznar

Voz 33 37:11 no me voy a meter en el berenjenal pero sí diría que tiene premia la regularidad porque

Voz 23 37:17 hay cada vez que sale deje

Voz 33 37:19 el titular Fantástico de hecho salió de puede no sé cuánto tiempo no dijo que nadie se lo dije mira

Voz 0194 37:25 dándole a la además a mirar decirlo y el tono en el en el que lo dice

Voz 1880 37:30 yo creo que otros obra de hete de derechas sería Trillo

Voz 33 37:40 Jack y fíjate rompería una lanza en favor de trigo

Voz 0860 37:42 ya que lo que contó

Voz 33 37:45 al al comienza que yo era aún una votación de un procedimiento en el Congreso y empezó a leer el nombre el procedimiento completo y al final pobres yo creo que al revés lo que quiso decir Madre del Amor Hermoso

Voz 13 37:55 eso sin Elio que Helios yo Elías amigo que Helios aquí

Voz 1880 38:00 no sé yo me quedaría con las madrileñas igual porque las conozco más pero en este caso tampoco se sigan haría Cristina Cifuentes los

Voz 16 38:06 Izaguirre no quiero que la gente piensa que me escondo no tengo nada de qué esconderme otra cosa es que haya dejado la política justamente he dimitido no porque nadie haya insinuado jamás que no lo ha hecho que yo me lleva un duro de los cientos de miles de euros que manejado desde que era concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento ministra de Educación

Voz 0194 38:27 este hecho tu Sara yo me quedaría con las madrileñas antes en el Boletín Ester Bazán dice yo no sabré pronunciarlo porque no soy madrileña o no lo diré con la chulería que lo que vamos a hablar de eso porque España se van a bueno a lo mejor se enfada porque tenemos que pensar que son más chulos que el resto Pedro la chulería no tiene color no no es de derechas ni de izquierdas

Voz 33 38:48 solería como decíamos al principio es algo inherente al ser humano van a encontrar gente de izquierda a derecha tremendamente chulas y hay gente que dé igual de izquierda y de derecha que tremendamente normal conciliadora Hay accesibles

Voz 1880 39:02 mira mira cómo no

Voz 36 39:03 tengo sólo cinco minutos para decirlo un montón de

Voz 16 39:06 cosas pero sobre todo tengo un montón de gente detrás

Voz 36 39:08 lo que las diga

Voz 1880 39:10 este es Rufián o mirar no sé si os acordáis de de todo el niño del chalé del año pasado

Voz 13 39:16 si los militantes que me eligieron para ser secretario general consideran que esa decisión ha sido incoherente y que yo he dicho una cosa que después me he cumplido les doy la oportunidad de que me echen el mismo lunes

Voz 33 39:27 el fijados aquí pasa una cosa muy interesante ya hemos mencionado la palabra hemos mencionado la gestualidad y fija un tercer componente muy importante el tono sea hay hay manera de de de comunicar cosa que es como cuando le dice al perro le das una orden en realidad lo está haciendo solamente a través del tono porque estás útiles en una palabra que obviamente el perro Nautile no no no comprende pero son dos casos muy ilustrativo de que no solamente es lo que están diciendo sin el como lo están diciendo con que con el desprecio con la solería

Voz 1 40:01 harán

Voz 1880 40:09 este es el Tigre de Gales Tom Jones con esa chulería en el escenario además con este de Mazón es nulo ño suele la canción del año sesenta y cinco por la que se le empieza a conocer

Voz 30 40:19 más chulos los políticos de oro los de antes

Voz 0194 40:23 aunque Aznar es de los de antes es que claro ahora es el que tiene primera regularidad como el a saber en todo en todas las pocas porque yo creo que

Voz 37 40:33 lo eh Alfonso Guerra era a principios de los ochenta eran más chulo que un ocho que se decía no corderos de descamisado y la regadera y todo aquello yo creo que todos los partidos además tienen aún chulo al que hace de malo al que hace de de de al que ponen de sparring para que todo el mundo les el problema es cuando líderes su chulo claro

Voz 0194 40:59 entonces ya pero tenemos previene que se del tono de un líder político esté no

Voz 13 41:04 yo creo que no de todo forma y yo creo que chulería una palabra tan bonito en mi opinión que no era hable a los políticos que no se Nos apropien desarticularon en lo político no se merecen ser chulo de utilizar esa palabra un mochuelo día creo que para hacer chulo y para la chulería que tener arte gracia y los políticos no la tiene por ejemplo un chulo y chulería era meter los goles de Beteta un poco lo metía Sócrates chulo es por ende perdón de es un chulo yo de los político de verdad no les concedo ninguno el mérito de ser chulo ni de Eto'o casos son bravucón eh retadora pendenciero

Voz 0860 41:45 sí parece que están ayer me recordaba

Voz 13 41:48 señora el señor Aznar a duelo en OK Corral Band Minustah

Voz 21 41:52 política no porque echarse la mano al cinto Alaska Chavela pistolas no Binter es lo que yo creo que los los líderes de ahora no son chulos porque son inseguros esconde inseguridad el chulo al que habla Aroca que es el que cae bien al que está justificado es el que tiene algo de auto paródico chulo de barrio Echevarría nunca te lo diría pero en el fondo está representando un cierto papel en la chulería es un problema yo creo cuando es un síntoma de creerse invulnerable o de querer parecer invulnerable no cuando parece que que que no te vas a equivocar nunca que no necesitan a nadie eso es un problema además que el chulo chulo

Voz 1880 42:25 suele suele terminar sólo porque si no necesitas al final acabas acababa solo

Voz 38 42:32 el sol Sul loca

Voz 1880 42:35 su del por qué

Voz 39 42:38 días largan bueno porque no hay una Chicuelo que no quiero seguro

Voz 1 42:47 es la familia hablando gozaría a Sara Montiel recordaba la verdad

Voz 0194 42:52 que antes hemos escuchado Esperanza Aguirre ahí algunos fragmentos de intervenciones de Esperanza Aguirre que no son palabras retadora pero que en cambio el tono y además es que era un tono muy parecido a este osea al tono de Sara Montiel viva

Voz 1880 43:05 decía antes Carmen lo más chulo que un ocho bueno pues es una expresión madrileña resulta que aquí en Madrid los chulapos los que van vestidos con el traje típico cogían la línea ocho del tranvía para bajar a la a la pradera de San Isidro o las fiestas de él

Voz 16 43:19 patrón nos iban vestidos de chulapos iré ahí bien

Voz 1880 43:21 no los chulos ocho los chulapos que bajaron a la pista

Voz 0194 43:25 sí es verdad que los madrileños tenéis fama de chulo me I

Voz 1880 43:27 yo soy abulenses

Voz 1 43:35 bueno voy a la tablas él se fue muy pronto fue muy bueno antes una más de la quinta acepción del diccionario de la RAE de la palabra

Voz 1880 43:48 si lo dice persona de las clases populares de Madrid que afecta en el traje y en el modo de conducirse dos en las zarzuelas de finales del XIX de principios del XX todavía ya no eran chulapos sino chulos los que llevaban el traje típico pero poco a poco se fue dejando esa palabra tras para que no se confundían los dos términos los unos con los otros así que ahora nada de chulos ahora los madrileños van vestidos de chulapos y a todo esto con perdón para chulo que a repetir esta semana en la grave Loquillo que nació en Barcelona

Voz 30 44:31 en Barcelona la chulería va por barrios y les de un barrio de chulos así

Voz 1 44:39 el tuyo tu barrio no era de hecho símbolos del cine no sé si perdón de abracen

Voz 0194 44:47 estado John Wayne y claro

Voz 1 44:49 en un mil novecientos treinta y nueve la diligencia con que ustedes el famoso Ringo que mis amigos me llaman Rincón porque que tenía cuando era niño mi nombre es Henry me parece que conocí a tu familia Henry

Voz 1880 45:05 antes hablábamos de los gestos pero aquí habría que eso

Voz 40 45:08 Mar también no la forma de andar de John Wayne que tampoco estaba nada mal

Voz 1880 45:12 los chulos delfines que hay hay muchísimos de ese estilo no

Voz 40 45:15 Locking is good o Marlon Brando o Humphrey Bogart

Voz 1880 45:19 en España también tenemos nuestros chiringuitos acordados por ejemplo de Javier Bardem en Jamón jamón

Voz 41 45:29 le dije oye guapos te diría sobre yo creo que

Voz 1 45:34 es lógico

Voz 1880 45:38 yo no sé si coincidiremos conmigo yo creo que Aroca sino entre todos los chulos pero esa chulería bonita los chulos de la música el mejor es Elvis no y su movimiento de cadera

Voz 0194 46:04 bueno Wayne gilismo tomaron Brando de las FAS también ha habido mujeres chulas en el cine sí la verdad es que esta esta sí estaba pensando pues cara como en esta cabeza mía no me sale el nombre de la compañera de Humphrey Bogart en a las películas Lauren Lauren Lauren Lauren Bacall era una altura Jane Fonda también ha hecho papeletas nulas y si hay mujeres chulas tan ella era hoy con los chicos Agustín Bellvís hay personajes más actores que son la personificación de

Voz 1880 46:31 sí personajes como por ejemplo James Bond el que sea cualquiera de los actores que ha hecho de Jenson es el mito por excelencia

Voz 30 46:37 Martin convoca mezclado lo agitado