Hora 25 (28/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:17 el Partido Popular no tienen nada que decir a la información que desde ayer les está contando Laser la justicia investiga si el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy ordenó espiar pagó el espionaje a Pablo Iglesias para intentar evitar un pacto entre el PSOE y Podemos tras las elecciones de dos mil dieciséis el eje de la operación es cómo no el comisario Villarejo y uno de los elementos utilizados el robo de un teléfono móvil de una de las asistentes de Iglesias hoy el propio Villarejo ha reconocido este trabajo y menciona incluso a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ahora les explicaremos el contexto y cómo lo hace el PP mantiene el silencio como si el asunto no fuera ni con el partido ni con el líder pero es que Pablo Casado ya estaba cuando presuntamente utilizaba la policía hay dinero público para espiar a un contrincante político Él y otros muchos pero no tienen nada que decir y es que claro la noticia asaltado en medio de una campaña copada por los fichajes mediáticos las mentiras y la testosterona y el impacto ha sido en total las cloacas al descubierto y por ellas circulando el Partido Popular el hecho en sí ya es muy grave pero es que lo que pretendía el PP era boicotear un pacto entre dos fuerzas políticas elegidas democráticamente quería alterar uno de los mecanismos de la democracia la negociación el pacto el acuerdo evitar que otras fuerzas se unieran para desalojar les a ellos no escatimó en medios como podemos ver incluyendo el espía en AGE al adversario el espionaje no el político sino a la persona y para ello contó con la ayuda inestimable de algún periodista que se sirvió del altavoz de los medios para los que trabaja o trabajaba lo vimos en el caso de Iglesias pero lo vimos también en el caso de los políticos independentistas que fueron acusados en titulares y luego la justicia no pudo demostrar nada ellos también son cómplices de este atentado contra democracia democracia porque ellos también intentaron influir en el resultado político de este país pero ante todo esto

siguen en la tertulia Carmen del Riego sale velada

Voz 0194 02:14 esto Javier Aroca Pedro Blanco pendiente de sus aportaciones a este programa y también de cualquier novedad que se produzca íbamos ya con todo porque el jueves trae una interesante crónica política con frases que a veces son sorprendentes a veces son indignantes y a veces las dos cosas a la vez pero antes hay algunos asuntos internacionales de las últimas horas que nos iban en directo a Londres sí a Caracas en Londres Begoña Arce buenas noches que hay buenas noches Oña mañana al día el día que se tenía que producir el Brexit ya sabemos que no va a ser así pero no sabemos exactamente qué será porque de momento mañana se vota de nuevo el plan de salida que ha rechazado hasta ahora al Parlamento exactamente Begoña en qué punto estamos

Voz 0273 02:52 estamos ante una nueva quizás la última maniobra de Theresa May para sacar adelante sino su acuerdo al menos parte del acuerdo el Gobierno pedirá a los diputados que voten mañana el Tratado de retirada pero excluyendo del acuerdo ratificado el pasado mes de noviembre con la Unión Europea excluyendo la declaración política no se trata pues del voto vincula durante del texto completo del acuerdo que el Parlamento ya ha rechazado dos veces esta votación de mañana es las dos y media como dicen ya por aquí al presentar un solo elemento May ha conseguido la autorización del presidente de la Cámara John Bercow para someterla a los diputados a pesar de ello May puede tener graves dificultades para la aprobación los unionistas norirlandeses se oponen al igual que un puñado de conservadores los laboristas también votarán en contra como ha anunciado el responsable del Brexit que está

Voz 4 03:46 está hoy al Partido Laborista que vote por el Brexit sin una declaración política que establece la relación con la Unión Europea

Voz 0019 03:54 es totalmente incorrecto los todo esto

Voz 0273 03:56 momentos deben ir juntos está Mehr que ha sido fiscal general del Estado es uno de los parlamentarios que cuestiona la legalidad de la propuesta de May el actual fiscal general ha dicho esta tarde que es legal pero que las aclaraciones los detalles los deja para mañana si los diputados aprueban la moción el Reino Unido evitaría la posibilidad de una salida sin acuerdo el doce de abril en lugar de eso los británicos podrían dejar la Unión Europea el veintidós de mayo sería según el Gobierno la última posibilidad de evitar una larga ampliación del Brexit y la participación en las elecciones europeas

Voz 0194 04:31 bueno pues mañana salimos de dudas o no Begoña ya veremos hasta mañana en cualquier caso del otro asunto nos lleva a Venezuela Amada Sánchez buenas noches

Voz 5 04:41 Anders muy buenas noches Augusto saludarte desde Caracas cuando sondas cinco cuatro de la tarde

Voz 0194 04:45 pues el régimen de Maduro ha inhabilitado a Juan Guaidó por un periodo de quince años le inhabilita como presidente de una asamblea que ellos en realidad no reconocen Amanda qué efectos puede tener esta inhabilitación

Voz 5 04:57 Ángels un oso tiene con certeza es la precisión sobre cuáles podrían ser las implicaciones ya que no ha sido publicada la resolución y mucho menos explicaba pero se asume que en estos casos suele estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos a futuro es decir hizo llegar a convocar una elección libre como lo tiene

Voz 6 05:14 ante a la oposición luego es que eso este es esa

Voz 5 05:16 su pasión Juan Guaidó no podría ser candidato sin embargo dos opciones que existe es que evaluó en alguna ruta para destituirlo de su cargo como diputado como presidenta del Parlamento pero esto no está claro hasta el momento

Voz 0194 05:28 ha dicho esta tarde que la decisión de Maduro le parece una farsa una constituyen una

Voz 1804 05:35 no no existe una inhabilitación decía Guaidó

Voz 0194 05:38 Amanda existe el riesgo de que detengan al presidente encargado como hicieron con su jefe de gabinete

Voz 5 05:44 ese riesgo siempre sobre todo desde que está en curso esta investigación dos investigaciones en contra de Juan Guaidó recordemos que ese tumor estaba muy vivo luego de que llegara el surgirá internacional que realizó por países del sur de Latinoamérica sin embargo no se ha concretado el de hecho decía que apresaron a subdirector del Gabinete a su jefe de gabinete y mano esta Roberto Marrero porque no pueden detenerlo a él ya que la presión de la comunidad internacional sería muy grande pero por supuesto que el riesgo está siempre allí la

Voz 0194 06:13 durante muchos días y además hablábamos contigo Amanda Venezuela estuvo en el centro de la actualidad internacional porque parecía que el desenlace iba a llegar muy rápido parece que la situación se ha enquistado en todas estas semanas da la sensación de que se avanza hacia algo hacia el diálogo os extreman las posiciones

Voz 5 06:31 según lo que está a ojos vista lo que puede haber en la población de lo que dicen los dirigentes políticos pareciera que tal cual como tú lo has dicho está enquistada la situación sin embargo en la comunidad internacional sigue avanzando en las sanciones en contra de Nicolás Maduro en la Unión Europea con este grupo de contacto que busca promover una negociación ayer hubo una reunión bastante relevante de Fabian Rosales la primera dama encargada con el presidente de Estados Unidos Donald Chon ir parecerá que se está moviendo mucho la política en lo que tiene que ver con el tablero internacional sin embargo internamente los ciudadanos siguen preguntándose cómo se va a lograr este cese de la instrucción y lo que he dicho Juan Guaidó es que por ahora hay que avanzar en la organización ciudadana para poder lograr este objetivo

Voz 0194 07:11 porque cuál es la situación de la gente cómo es la vida cotidiana allí ayer mismo nos contaba cantabais apagones por ejemplo

Voz 5 07:17 sí bastante difícil de los últimos días con esto con estas fallas en el servicio eléctrico con los constantes apagones que no han cesado desde el primero que ocurrió el pasado siete de marzo hubo un gran apagón que afectó casi ochenta por ciento del territorio nacional se fue solventando de manera parcial e intermitente sin embargo este lunes se volvió a dar un nuevo apagón en el país quedó incluso sin comunicaciones e Internet no veintiún por ciento del territorio nacional no tenía forma de comunicarse y hasta hoy siguen las fallas hace apenas aproximadamente una hora y media en el principal aeropuerto del país en el aeropuerto internacional de Maiquetía se fue también la luz el saqueo para el vuelo han tenido que hacerse de forma manual

Voz 0194 07:55 Amanda muchísimas gracias

Voz 5 07:57 a grasa se deja seguimos en contacto

Voz 0194 07:59 exacto porque quedamos pendientes de estos dos asuntos internacionales el primero en qué se traduce esa inhabilitación que hemos conocido hoy de Juan Guaidó también quedamos a la espera de ver qué pasa con esa votación la enésima votación de mañana en el Parlamento de Westminster en relación con el sí mientras tanto vamos con el caso Villarejo y las novedades que estamos conociendo las últimas horas de hecho ayer supimos algo que en cualquier rincón del planeta hubiera generado al menos reacciones desde luego en una campaña electoral que es en lo que estamos en campaña hubiera sido una de esas revelaciones que cambian el guión yo obligan a todos a pronunciarse sobre el escándalo pero Sastre buenas noches buenas noches Barcelona no ha ocurrido nada de eso en el PP silban

Voz 1071 08:38 Ciudadanos que propone un gobierno de coalición tampoco hemos escuchado hoy mucha referencia vamos mucha ni poca ninguna ayer supimos que la Audiencia Nacional investiga si el PP mandó a la policía que robar al teléfono de Pablo Iglesias para usar contra el material que pudiera comprometer le contra él y por extensión contra la posibilidad de que hubiera un pacto entre el PSOE y Podemos hoy mismo el propio Villarejo ha confesado que investigó a Pablo Iglesias que robo

Voz 0194 09:00 formación de su entorno y que la utilizó

Voz 1071 09:03 tú misma los señaladas en la portada hoy Villarejo ha hecho algo más

Voz 0194 09:06 si es que se ha referido a Soraya Sáenz de Santamaría Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1552 09:10 buenas noches Angels confirma esto Villarejo que invento

Voz 0194 09:12 digo Iglesias dentro ha dicho de una operación policial y cómo ha sido esa alusión al ex vicepresidenta del Gobierno

Voz 1552 09:19 bueno Villarejo ha reconocido ante el juez según fuentes jurídicas que existió una operación policial contra Podemos y su líder Pablo Iglesias siempre según Villarejo esa operación se produjo después de que la pequeñita dicho literal en referencia a la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría dijera que podemos había subido mucho en intención de voto en detrimento del PSOE y que había que compensar esta situación a partir de ahí ha manifestado iniciaron el operativo policial Villarejo ha admitido que habla de oídas en ningún momento ha afirmado que fuera Sáenz de Santamaría quien ordenara esa operación anticorrupción la preguntado entonces quién ordenó puedes ese operativo policial contra Pablo Iglesias y Podemos Villarejo sea limitado

Voz 1071 10:00 Adif estar que la decisión vino de ahí

Voz 1552 10:02 alguien de arriba sin desvelar la identidad Por su parte la defensa de Villarejo niega que el excomisario se haya referido a la ex vicepresidenta en esos términos afirma esta fuente que Villarejo ha dicho te Soraya Saenz de Santa

Voz 0995 10:13 día sugirió suavizar el informe PISA

Voz 1552 10:16 el acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima para favorecer a Podemos el entorno de la ex vicepresidenta se ha limitado a asegurar la SER como única respuesta que nunca tuvo relación o contacto alguno con Villareal

Voz 0194 10:27 la edad Campos el juez ha llamado hoy a Villarejo no era para hablar de Iglesias no para ahora para hablar del 11M

Voz 1552 10:32 y la teoría de la conspiración ha quedado enterrada Ángels tras la declaración de Villarejo hoy después de haber intentado Villarejo alimentar esa tesis durante semanas tenía la oportunidad de explayarse ante el juez aportar pruebas de sus afirmaciones ha quedado retratado según las fuentes consultadas según esas fuentes jurídicas Villarejo estado impreciso durante todo el interrogatorio sobre el 11M sin aportar dato alguno nombre que sustente su teoría de la conspiración él afirmó recordarás que el espionaje del BBVA

Voz 0995 11:01 formaba parte en realidad de un operativo mucho mayor para averiguar

Voz 1552 11:04 la autoría intelectual del suceso también acusó a los servicios secretos marroquíes y franceses de estar detrás de los hacendados pues bien hoy ha manifestado que eso se lo dijo un general que general le han preguntado no recuerdo el nombre ha dicho respecto a la implicación de otros países eso se lo contó un agente de los servicios secretos marroquíes

Voz 7 11:24 que gente no recuerdo tampoco en fin

Voz 0194 11:27 así ha sido todo campos gracias al Tribunal coches Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 11:33 qué tal Ángels buenas noches el asunto excede el espionaje

Voz 0194 11:35 Pablo Iglesias ha cambiado algo la estrategia de campaña del Partido Popular

Voz 0019 11:39 bueno pues no para nada ante este tipo de casos los dirigentes del PP ya sabes recurren al argumentario de turno y siguen con su discurso como si hubiera pasado

Voz 0194 11:46 qué es lo que han dicho porque tanto Casado como García Egea se han dejado preguntar al menos por este asunto

Voz 0019 11:52 sí aunque su respuesta se pueden sacar pocas conclusiones Casado ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la cuestión el argumento es que estamos ante informaciones que no están contrastadas no

Voz 8 12:02 informaciones contrastadas portando cuando las allá opinar al respecto de todas formas bueno quiero que mi posición

Voz 9 12:11 ante cualquier conducta no ejemplares sin equipo

Voz 0019 12:16 bueno más que informaciones habría que decir la Casado estamos ante una investigación judicial en eso precisamente se escuda el secretario general Teodoro García Egea para no Pinar las cuestiones que se están jugando actualmente especialmente escrupuloso en esto respetuoso con la justicia y creo que afecten a quién afecte incluso si afectarán a un adversario político yo creo que todos deberíamos de hablar en base a sentencias vas a conjeturas sobre todo porque no no dispongo de formación así que Ángels como decíamos en el PP de momento ningún sobresalto

Voz 0194 12:44 en todo caso Adri Casado está decidido a que ningún escándalo le discuta ni ahora ni tampoco después de las elecciones aunque las pierdes Le pueda formar una corriente en contra del partido

Voz 0019 12:53 si el líder del PP la habrá que lo tiene claro según fuentes de la dirección nacional Casado no está dispuesto a dar un paso atrás y seguirá al frente del partido pase lo que pase tras las elecciones dicho otra manera Casado no se piensa a ir aunque el PP sufra un revés electoral en su entorno creen que hay motivos suficientes que refrendan su liderazgo el fundamental que ganó unas primarias y se impuso a dos de las candidatas del aparato del partido Soraya Sáenz de Santamaría Dolores de Cospedal y lo hizo con el apoyo de casi el sesenta por ciento de los compromisarios otro de sus logros dicen recuperará el gobierno de Andalucía al líder del PP atribuye al trabajo de su equipo el éxito del pacto con Ciudadanos y con Vox que ha dado a la presidencia de la Junta Juanma Moreno siempre he dicho que es el preámbulo de lo que pasará en el resto de España desde un punto de vista interno ha conseguido renovar el partido en tiempo récord alejando cualquier elemento distorsionador que recuerda a etapas pasadas en resumen dicen fuentes del PP nadie puede decir ni reprochar absolutamente nada evidentemente no lo ven así en el sector crítico del partido precisamente acusan a Casado de rodearse de los suyos para evitar cualquier contestación interna si las cosas no les salen bien pan para hoy y hambre para mañana Nos dice uno de los integrantes de ese a la critica convencido de que los fichajes estrella se irán venido si las cosas

Voz 0882 14:02 van mal gracias a vosotros hasta mañana

Voz 9 14:07 Podemos cree que todo este episodio demuestra la operación de algunos poderes del Estado en contra de su partido

Voz 1336 14:13 bueno yo creo que tiene que quieren desmontar las cloacas del Estado cuanto antes que vienen funcionando desde el franquismo limpiado están atascadas a la influencia política demostrar como ha quedado demostrado no voy como ha quedado demostrado procedimiento soluciones a que hay una complicidad ante el poder económico explican que algunos sectores del poder mediático que lo echó de voceros para intentar acabar con la violencia política en este país

Voz 0995 14:39 mañana por la mañana a Pablo Iglesias en Hoy por hoy a partir de las nueve de la mañana y evidentemente no le va a preguntar

Voz 1071 14:44 por por este asunto de momento esta era la valoración de Rafa Mayoral y esta mañana en Hoy por hoy el representante del Sindicato Unificado de la Policía Ramón Cosío explica

Voz 0995 14:52 cada que eso que se conoce como policía patriota

Voz 1071 14:55 ECA era un grupo reducido de agentes que trabajaban para los intereses políticos de terceros ha dicho pero que no representaban en ningún caso a todo el cuerpo policial

Voz 10 15:03 Indica que obviamente está trabajando bajo la influencia Basile tenencia de nadie o de esta pues orienta es tienen que diriges trabajo esto no es una policía patriótica esto es un grupo de personas que que supuestamente Ny a la espera de que se marchen judicialmente pues al trabajado pues para intereses partidistas luego los para la sociedad

Voz 0194 15:24 es decía yo antes que en cualquier otro punto de países democráticos esto hubiera supuesto un escándalo tremendo pero ya no sólo esto lo que está pasando o lo que está investigando la Audiencia Nacional sobre el espionaje a Pablo Iglesias está también el caso de el intento de robo de los documentos que tenía Bárcenas para intentar de alguna manera impedir que la justicia avanzara en sus investigaciones contra el Partido Popular y su presunta financiación irregular pero el PP no tiene nada que decir a esto

Voz 0860 15:53 claro porque si ello se define así mismo como los más constitucionalista de los constitucionalistas que hay en este país además apoyados por otros constitucionalista que por cierto guardan silencio cómo explicar que han violado presuntamente derechos fundamentales constitucionales derechos políticos fundamentales Sommer recuerda hoy está va recordando un libro maravilloso Roberto Bobbio el retratando una situación en Italia el el el libro se llama secreto democracia hay secreto en donde dice que las Asia es luz y la oscuridad los Cristo Gobierno los gobiernos las cloaca eso es lo contrario la democracia lo que está ocurriendo que muy grave y es muy grave porque si además demuestra

Voz 0995 16:37 así se puede comprobar hay políticos

Voz 0860 16:40 nativo que todavía está en México Fernández Fernández señor cosido persona que han salido bueno pues bajo bueno bien parado su periodo del ejercicio de la política como Soraya Sáenz de Santamaría que Rajoy que salen en todas las quinielas cada beca hay un asunto relacionado con las cloacas no iré por estos temas también grave en mi opinión no esto abunda en la menguada rebufo reputación tanto de la Policía cómodo el periodismo ir muy grave para la democracia que tanto el periodismo como la policía que debe de ser la policía de todo pues estén involucrada en este tipo de operaciones no yo creo que efectivamente tanto la Policía como periodismo queda muy tocado Si se demuestra todo lo que se está diciendo y desde luego la democracia bueno está empezando a da síntoma de decrepitud en algún aspecto porque claro si la democracia y el juego los partido que un derecho constitucional ve atacado de la manera abyecta vergonzosa que está siendo descrita en este caso pues que muy cuesta mucho trabajo presumir demócrata

Voz 0019 17:51 C concuerdo con Arauca la Constitución no tiene un solo artículo el carácter indivisible del Estado tiene otros muchos artículos por los cuales se podría decir perfectamente que el Partido Popular no ha actuado con partido constitucional lo que es inconstitucional del mismo modo que no actuó como un partido Liberal el liberalismo defiende la neutralidad del Estado y aquí estamos viendo una Stasi practicamente no una unas fuerzas policiales al servicio de un partido político estamos en momento en el que claro las conspiran ollas son realismo Galdeano además es curioso justo sur retorna Pablo Iglesias con un discurso bueno duro digamos o de ir en contra hoy a denunciar la realidad y la realidad es que existe una trama de poderes fuck Ecos económicos periodísticos y políticos lavados resulta que surge esto es decir que le confirma del mismo modo que es curioso pasó con la cuestión esta de tramabús comunicativa ente fue nefasta pero esa misma semana surgió todo lo de Ignacio González no sea que de algún modo pesa Nos parece exagerado hay algo de descripción objetiva en todo esto que está pasando yo lo que lo que me llama la atención y quizás sea lo más grave se pide mucha responsabilidad políticas y efectivamente Fernández Díaz ha seguido ocupando puestos de responsabilidad en comisiones en el Congreso pero lo que me a acciones que esto de la estructura del Estado no sepa ocupar a sus no sepa controlar a sus ocupantes políticos porque cuando hablas con con gente que trabaja políticos que llegan a puestos de responsabilidad o ayudantes de esos políticos te dicen Jo el Estado tiene una estructura muy fuerte hay funcionarios que son verdaderamente los que mandan los que no nos impiden hacer cosas no que pasen el Ministerio del Interior qué pasa en el Ministerio interior que en cambio sí es posible hacer este tipo de cosas esto es lo que verdaderamente grave y habla de una cierta crisis de Estado

Voz 0194 19:34 Carmen

Voz 0378 19:35 a mí me parece gravísimo el mero hecho de que alguien pueda pensar que puede utilizar los los aparatos del Estado para ir contra un adversario político eh lo importante para mí es que se está investigando esta judicializado y que va a haber una sentencia que condene si hay caso sino pues restituya a la verdad porque si de si se comprueba lo que se está diciendo para me gusto sería gravísimo otra cosa es entrar en qué consecuencias ha podido tener esto yo sinceramente no creo

Voz 0194 20:19 la cuestión como es el pacto no fraguó por otras cosas

Voz 0378 20:23 entre otras cosas por algunas actitudes de los de Podemos que dieron

Voz 0019 20:27 en la rueda de sí pero eso eso

Voz 0378 20:30 quita quita la gravedad lo lo que estoy diciendo es que lo que no se puede es utilizar esto que es gravísimo para intentar ahora aprovechar de tú

Voz 0860 20:39 la política yo estoy de acuerdo de eso pero yo no yo por lo menos no le quito ni un ápice de gravedad al asunto independiente a independientemente de los protagonistas me da igual que sea Podemos que fuera alzó aquí fuera Alianza Popular claro que no es que sí que que podemos luego cometió los errores que cometieron es que de eso no se está discutiendo no se está curando

Voz 0995 21:02 discutiendo

Voz 0860 21:04 práctica de lo pasa abrió ayer por cierto cómo cómo podemos saber exactamente todo lo que pasó porque tú estás segura porque yo no lo estoy de que esté judicializado todo lo que pasó

Voz 0995 21:16 Carmen es es tú estás segura de que no de que no está seguro de nada yo tampoco estoy seguro es de que no cabe la mitad de la mitad de la mitad de lo que estaba hablando con las cloacas celestiales

Voz 0378 21:31 sí que también muchas veces se dice el doble del doble también yo como tú no le quitó un ápice de gravedad a lo que estamos diciendo y me parece que empezado por ahí que he sido bastante

Voz 0882 21:44 la nubes referido te lo que lo que es lo que he

Voz 0378 21:47 dicho es que como esto lo ha utilizado Podemos para decir que iba en en contra de Podemos para que no se concretara el pacto de de Gobierno con

Voz 0194 22:00 con el PSOE con el PSOE ha hecho un paréntesis

Voz 0378 22:03 mis diciendo que no creo que esto fuera lo que echar al traste el pacto con Podemos

Voz 0995 22:09 bueno yo no lo sé pues sinceramente sí si te acuerdas de acuerdo bueno si te acuerdas de qué pasó cómo pasó cuando se rompe los acuerdos la oleada de periodistas

Voz 0860 22:30 comunicación deja a gritos hablado sí

Voz 0995 22:33 hay de todo tipo deja termina encontrada que el pacto deja terminada Carme

Voz 0378 22:36 sí pero eso no quiere decir que esté al manipulado por las cloacas de eso yo yo sí yo sí lo sé no todos los que estaban en contra de ese pacto eran porque estaban al servicio a las cloacas del Estado te lo digo así así de claro no todos estaban como como antes decía sale muy tocado la policía y los periodistas salen muy tocados una policía una parte de la policía y una parte de los periodista ya pero tú has dicho la la policía y los periodistas salen muy

Voz 0995 23:13 al final como se es

Voz 0860 23:16 eso explicaban sale muy tocados algunos

Voz 0378 23:18 tenido comportamientos que no son dignos de la policía afortunadamente están en la cárcel y queda muy tocados alguien a los que yo le quito la categoría de periodista pero de siempre no desde ahora sino de siempre

Voz 0019 23:33 mire yo la verdad es que no sé cuál sería el resultado porque fijos que justo en ese momento viento de engrandecer a Podemos no con estos innoven en el periodismo de algún modo aceptable del PP precisamente tenía como estrategia disminuir al PSOE no entonces el ubicar como enemigo a Podemos sirvió incluso para que creciera no sea que le que le hizo para mí lo grave claro en esto claro no estoy seguro en concordar con del todo contigo en la desconfianza hacia las instituciones del Estado pero no sólo a una parte de la Policía sino a los cuerpos de seguridad en cierto modo a la justicia porque ya tenemos episodios previos de políticos presumiendo de designaciones de los directores de los gestores de la de la justicia en este país de tal manera que que todo esto ya tiene sensación de de de de Falla sistémica no es una cosita aislada no de tal manera que que no podamos confiar en las garantías de todos nosotros para preservación de nuestros derechos es lo que verdaderamente grave tiene una consecuencia todo esto no

Voz 0860 24:33 no yo dije No me gusta una palabra al que se suele utilizar cada vez que se producen críticas quién se al este caso Mi caso son los periodistas Si la Policía gala de ontología como si hubiera un mecanismo perfecto de auto depuración no a los periodista los depurado los periodista a la policía los depurar los policías no tiene que haber instituciones Demo práctica que impidan de calle a algunos periodistas al servicio de las cloacas del Estado y tiene que haber te mecanismos constitucionales democrático para impedir que haya policías que estén dañando la reputación de todas las fuerzas y cuerpos del Estado innovar sino no es una parte y bueno qué le vamos a se lo hemos no no mire usted una parte

Voz 0194 25:16 era muy preocupante pero creo que está de acuerdo con Carmen

Voz 0378 25:19 totalmente de acuerdo yo creo que para eso está la justicia

Voz 0194 25:23 antes de de que cambiemos de tema además hagamos una pausa hay una más sobre asuntos turbios que tienen este titular la Comunidad de Madrid pagó ciento setenta y dos millones de euros a empresas de la Gürtel la púnica Javier Bañuelos buenas noches

Voz 0995 25:38 qué tal buenas noches Ángels la Cámara de Cuentas ha hecho el caso

Voz 0194 25:40 culo de los contratos que los gobiernos de Esperanza Aguirre Ignacio González firmaron con empresas ahora investigadas por la Audiencia Nacional y el resultado es esa cifra que adelanta vais esta tarde en Radio Madrid con más de un millar de contratos en sólo siete

Voz 1552 25:52 años si contratos de de todo tipo Ángels por ejemplo con el canal con Metro con todas las consejerías implicadas en algunos tan inverosímiles para la Cámara de Cuentas como el gran festín que si de la Comunidad de Madrid en dos mil ocho el dos de mayo el día de la Comunidad en la Consejería dirigida por Granados cerró de forma verbal en literal un contrato con una de las empresas

Voz 0194 26:12 The Good Gürtel por doscientos mil euros

Voz 1552 26:15 ese es un ejemplo pero hay muchos más también se ha detectado por ejemplo las que las obras de un colegio público de Arganda ese adjudicaron sin publicidad también otra empresa de la red de Correa el trabajo de la Cámara de Cuentas Angels ha sido muy minucioso han cruzado el nombre de las ciento ochenta y cinco empresas investigadas por la Audiencia Nacional con la relacione con tratos que la remitido en la propia Comunidad de Madrid y han resultado pues asusta eso es lo con la Gürtel en los gobiernos de Aguirre González relegaron a esta red con ciento treinta y tres millones el noventa por ciento de esas adjudicaciones fueron para el ladrillo obras irregulares como por ejemplo en la que hizo la Fundación del Hospital de La Paz siempre se adjudicaba las obras a la misma empresa y siempre con fraccionamiento irregulares Ése fue un sistema es muy cara

Voz 0016 27:00 en en estos siete años en ese tiempo se cerraron nada menos

Voz 1552 27:02 que mil ciento doce contratos menores sobre todo con la púnica a las empresas de esta red cobraron según la Cámara de Cuentas treinta y siete millones veintinueve de ellos en dos mil ocho con Esperanza Aguirre en el país

Voz 0194 27:15 Nos han mal las cantidades Javier gracias buenas noches

Voz 0860 27:19 hora veinticinco

Voz 0194 32:49 la tertulia Carmen del Riego Gonzalo Velasco y Javier Aroca resultaba difícil que con la verborrea de algunos y la cantidad de cosas que se dicen hubiera una declaración que pudiera generar primero tanta incredulidad por el hecho de que alguien fuera capaz realmente decir esas cosas votante indignación

Voz 1071 33:05 pero ahí estaba Adolfo Suárez Illana numerados de Pablo Casado en la lista del PP por Madrid de quién casado dijo que encarnaba a los valores del patriotismo de la entrega la concordia que representó su padre esta mañana estaba en Onda Cero le han preguntado por la labor

Voz 0016 33:20 todo lo que no es un un embrión es un tumor eso está claro Si usted no toca ese embrión es un paisano con barba como usted o una señora maravillosa como la que tenemos enfrente entonces eso es una vida seguro sino lo tocamos eso acaba siendo una vida entonces eso es incuestionable el que a mí me digan que se puede matar antes o después los neandertales también lo usaban Topas que esperaban a que naciera entonces Le

Voz 0019 33:52 el cortaba menores

Voz 0016 33:54 por ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento que es curioso

Voz 1071 34:02 estupefacción general rechaza el aborto después del nacimiento dice es curioso lo que es es mentira rechazo indignación esta tarde en Logroño Suárez Illana ha convocado a los medios antes de que empezara el acto que tenía en la agenda para explicar para explicarse pero para explicarse sólo sobre una parte de lo que ha dicho

Voz 0016 34:19 buscando si era correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley un despacho mayor me confirma que no es correcta con lo cual cuando uno se equivoca mete la pata lo mejor es pedir disculpas no era la ley de Nueva York como yo decía así que lo siento mucho pido disculpas y punto se acabó las no

Voz 0194 34:39 a ser correcta la ley de Nueva York y lo que está diciendo es matar después de que un niño haya nacido esos otra cosa los vinos de

Voz 0378 34:47 el hecho que dice un despacho de abogados

Voz 0194 34:49 en si no se ha tenido que ponerse en contacto con despacho dos María buenas noches qué tal Ángels todavía estamos boquiabiertos antes de de ir con las reacciones empecemos por contrastar las afirmaciones de del número dos de Casado recordemos número dos de Casado e en las listas por Madrid con los hechos con la realidad

Voz 0259 35:06 sí bueno es llamativa no la la rectificación lo comentabas los del despacho luego hay alguna ley que despenaliza el bebé después de nacer

Voz 0194 35:14 porque le han dicho en el despacho que el ADN

Voz 0259 35:16 si no es desde luego que no es por supuesto no conocemos ninguna en el mundo lo que hace la ley de Nueva York es ampliar los supuestos para poder

Voz 0194 35:24 abortar después del plazo legal de las veinticuatro semanas

Voz 0259 35:27 a partir de ahora permite interrumpir el embarazo en el tercer trimestre cuando la vida de la madre corra peligro y también cuando el feto sea inviable cuando venga con una con alguna anomalía incompatible con la vida ese en este punto similar a la nuestra se aprobó en enero gracias a la mayoría demócrata esto es muy interesante te andes con el objetivo de blindar el aborto ante la ofensiva de Trump de restringe pelo y ante el temor de que siga poniendo barreras en España las asociaciones de mujeres no dan crédito evidentemente les recuerdan que el aborto es un derecho y que debería preocuparse por no abocar a prácticas inseguras y clandestinas Yolanda Besteiro ex presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas

Voz 24 36:09 Nos parece triste y lamentable ninguna mujer merece que se frivoliza sobre la situación en la que se ve enfrentada en lugar de apostar por una adecuada estrategia de salud sexual y reproductiva para evitar que se produzcan los embarazos no deseados se realizan este tipo de frivolidades

Voz 0259 36:27 sobre la comparación con los neandertales todavía no hemos podido hablar con ninguno pero sí hemos habla

Voz 0995 36:33 en La Ventana con nadie que los conoce muy

Voz 0259 36:35 bien es el antropólogo gallego Manuel mandones

Voz 25 36:38 no sé no sé de dónde ha podido sacar esta información porque todo lo que yo he leído y he leído bastante sobre los neandertales no dice absolutamente nada es que es un tema que no he visto tratado en ninguno de los documentos que yo he leído sobre los neandertales puede ser que el señor Illana tenga documentos a los que yo no he tenido acceso por lo que yo sé no se puede hacer esa afirmación de ninguna manera

Voz 0259 37:09 hasta sectores del PP Angeles se han quedado consternados al escrutar al escuchar allana Yllana que han incendiado las redes sociales donde también han reaccionado con indignación las políticas en Twitter la portavoz de Podemos Irene Montero le ha llamado salvaje y la vicesecretaria general del PSOE

Voz 0194 37:24 Adriana Lastra se pregunta pero que le

Voz 0259 37:27 hemos hecho las mujeres a la derecha ya basta de tanto machismo tanta mentira

Voz 0194 37:31 no está en la mesa otro antropólogo que es Javier Aroca que todavía me decías yo no hay documentación

Voz 0860 37:36 son no hay ninguna evidencia de que en este caso de mano sería la voto sería infanticidio no

Voz 0995 37:42 pero que UGT si fuere pero no

Voz 0860 37:45 solamente eso sino que las evidencias que hay son de que le cuidaba muy bien a su niño incluso hay enterramientos rituales tenían una cultura más avanzado de la que creemos hidratada muy bien a su niño difunto de todas formas señor Suárez Illana tiene la oportunidad de ir está muy cerca a la cueva de Jan que está Gibraltar que donde se Errejón en los últimos restos de los mudéjar dentales europeos y hablar por ejemplo con el profesor Phil Jackson que uno de las grandes autoridades en este caso ibérica aunque sea con compasión

Voz 0995 38:15 de británico en materia de de AVE

Voz 0860 38:17 Tales no

Voz 0995 38:18 uno pensaba que la campaña nos llevaría como muchas Ram cortesía estamos en los Near sabe mal que Mariano no ha podido hablar con ninguno de ellos vamos a acabar igualmente falló le

Voz 26 38:33 ahora ya Machín

Voz 1071 38:34 eh no sólo ha hablado del aborto en Onda Cero también de educación para la ciudadanía que dice que se imparte en toda España a pesar de que la suprimió el Gobierno de Rajoy ya ha dado este dato enreda estos dos datos sobre

Voz 0016 38:44 estos suicidios no estamos haciendo nada en dos apartados uno se lleva la vida de ocho mil personas al año el suicida no hablamos de Giotto el aborto que lleva cien mil vidas al año

Voz 0194 39:02 bueno esto es datos Mariola tampoco son ciertos

Voz 0259 39:05 tampoco sabemos de dónde saca el número de los suicidios esto es más viable les reconozcan relé les recomendamos que vaya al Instituto Nacional de Estadística que recoge que hay en torno a los tres mil suicidios al año el último dato que corresponde a dos mil diecisiete señala que se registraron exactamente tres mil seiscientos setenta y nueve suicidios Hinault ocho mil por cierto que el Gobierno de Sánchez porque él dice que no estamos hablando no se está haciendo nada está preparando un plan para la prevención del suicidio ya en cuanto a los abortos tampoco es exacta su cifra en dos mil diecisiete hubo noventa y cuatro mil Yllana redondea al alza hace varios años que ya bajaron de los mucho más de cien mili precisamente desde que entró en vigor la ley de plazos una ley que él mismo reconoce en esta entrevista que no hay consenso para modificarla para sustituir a la del año en ochenta y cinco

Voz 0194 39:55 gracias Mariola hasta luego queríamos también conocer la opinión de de Pablo Casado sobre lo que había dicho su número dos

Voz 0995 40:04 qué ha dicho Pedro esta noche Pablo Casado ha estado en la tele ha habido entrevista le han preguntado claro que es una de las polémicas políticas del día bueno pues en respuesta a una larga cambiada vamos a escucharlo

Voz 27 40:17 que en esta cuestión ahí me gusta presentar un programa en las cuestiones que unan los españoles no en las cuestiones que los dividen y además pues pues creo que que en este caso las iniciativas que nosotros proponemos tienen una demanda por parte de las familias y por parte de muchos jóvenes que por falta de recursos a lo mejor no no no os retrasan la decisión de ser padres algo que además en un país con la baja natalidad que tenemos para el sostenimiento de las pensiones quién quiera libremente forma una familia pues es algo también que le viene bien al resto de la sociedad

Voz 0995 40:48 es algo de una larga cambiada una larga camino una larga cambiada así sobre las políticas de familia para que por cierto de lo que no ha habido pregunta es del tema I no hay cierto escándalo cierto run run en redes sociales por algunas de las ausencias en la entrevista sobre el asunto de Villarejo no ha habido pregunta déjame que subraya Carmen Calvo a la vicepresidenta del Gobierno que también es reacciona

Voz 28 41:11 dado a las palabras de

Voz 0995 41:13 Suárez Illana hoy sobre el aborto en estos términos

Voz 28 41:16 yo lo que he visto de él es

Voz 0136 41:18 la comparación bastante disparatada que nada tiene que ver con la ley en democracia para interrumpir voluntariamente el embarazo con garantías secuestradas

Voz 0995 41:30 bastante disparatado decía Carmen Calvo que ha sido más contundente claro en la crítica por cierto lo hemos hecho me he dicho antes que Pablo Casado esta noche estado en Telecinco entrevistadas ha dos

Voz 0194 41:40 donde sí le han preguntado por las declaraciones de Suárez Illana pero no le han preguntado por el caso por el caso Villarejo y la verdad es que no somos sonreído incluso salvo cuando hablábamos con con Mariola cuando hablábamos de los Tales pasa que el tema Gonzalo es tremendo a este señor es el número dos insisto eh quién Pablo Casado ha elegido para que vaya detrás de él en la lista del Partido Popular Madrid señor va a conseguir un escaño y se va a sentar en el Congreso de los diputados y el cruce de los diputados se hacen leyes se legisla se aprueban leyes se debaten leyes este señor va a estar ahí

Voz 0019 42:15 el presidente de la Fundación Concordia libertad que el think tank fin que es pensar que era de Partido Popular que sustituyó a faltas no cuando lo lo abandonó vamos a ver yo creo que todos los análisis de su figura que se publicaron cuando se conoció hablaban de que bueno era una suerte de heredero de esa figura tu técnica que es para la democracia española pues Adolfo Suárez su padre no había elegido por eso yo creo que esto demuestra lo contrario él no es un representante de esos valores de la Transición es un representante del franquismo como cultural ni de un catolicismo nacional tan tan tan cañí de algún modo reaccionario no que él se haya comportado así el el genuinamente ultraconservador resulta católico pero forma parte también de una estrategia de de Pablo Casado que tiene que ver con esto que se llama Las guerras culturales no las guerras culturales es una forma de hacer política que inauguraron Estados Unidos con el Tea Party que tiene que ver con formar identidades a través del antagonismo con el otro no pues fortalecer nuestra identidad en este caso católica nacionalista española frente al otro no a Pablo Casado no no le viene mal estas cosas porque Pablo Casado uno quizá mucho esta idea no nos fortalece hemos en torno a cuestiones como el aborto la defensa de la vida los valores de nutra catolicismo y utiliza una figura como es tonto y tiene como esta para ir contra que contra la progre que va contra la apertura contra la emo hacia la inmoralidad etcétera etcétera no cuando cuando lo progre se convierte en una fobia lo carca se pone de moda no esto es un poco

Voz 0194 43:46 la avería es decir algo a pesar de que Rafita como antropólogo

Voz 0860 43:50 pero quiero decir que el Parlamento hubo una cosa muy seria Etoo ha dicho hay un estarlo los legisladores los luego en Estados Unido no lo puede ser un conjunto de botaratas es independientemente de la ideología que puedan tener cada uno todo son muy respetable pero en una cosa de la ideología otra cosa el desconocimiento da la impresión de que esta selección de Lumbreras lo que ha hecho el señor casado es quedado alguna pero no dan una vienen antropología ni en salud ni en Geografía ni en derecho Ekin parece que hacía muchas rabona que no iba mucho a sus clase o que le daban los título no se sabe cómo pero luego está demostrando un desconocimiento preocupante preocupante yo no creo que tiene que haber una élite en el Parlamento pero por lo menos tiene que haber gente prudente

Voz 0995 44:32 cuando no sepa algo lo consulten a las Gerardo Camps no sólo desconocimiento porque tú te puedes equivocar con la ley de Nueva York y los plazos puede son veinticuatro semanas en tú puedes decir que son treinta y dos puedes equivocarse en los plazos lo que tú no puedes decir en ningún caso se en tu cabeza no puede que a ver qué hay una ley en un país como Estados Unidos que permite

Voz 0194 44:51 matar al niño después de haber nacido

Voz 0995 44:53 sobre el título caben ninguna cabeza hay que un pero

Voz 0860 44:56 son a que se supone que tiene una formación jurídica no puede no puede confundir el aborto con el infanticidio entonces estamos en Houston tenemos un problema es que nuestro nuestro legislador que dicen que son licenciados en Derecho no tienen ni puñetera idea de Derecho Canónico

Voz 0378 45:15 sinceramente no sé qué decir porque me parece tal cúmulo de barbaridades que que todavía no salgo de mi asombro si tú decías ahora tú puedes

Voz 0194 45:25 yo Carter en los plazos no pues el club no

Voz 0378 45:28 cuando cuando tú pasa defender una tesis tienes que comprobar lo que vas a decir antes pero puedes tener un lapsus admito admiten lapsus cámara pero puede ser un lapsus pero no tener que llamar a un a un despacho de abogados de

Voz 0995 45:47 de Nueva York para decir que ahí no se practica

Voz 0378 45:49 infanticidio efectivamente sin embargo a mí me parece es que no es es no entender nada y sobre todo retrotraernos a muchos años atrás cuando había gente que se creía con el derecho de incidir en la vida de los demás cuando él a mí que se ultra católico pues mira es es cosa suya lo que no quiero es que intente decirme a mí

Voz 0995 46:18 ahí

Voz 0378 46:19 como tengo yo que comportarme entonces yo lo que yo no creo es que esto le venga bien a a Pablo Casado Pablo Casado que ya ha sido criticado por su propio partido por las cosas que dijo sobre el aborto sin hablar con nadie y sin decir nada a nadie diciendo que iba a proponer la vuelta a la ley de supuestos iba a acabar con la ley de plazos yesos ha metido en un cajón con el reconocimiento de que no hay consenso ni siquiera dentro del partido para modificar la actual ley de plazos que no suponen ninguna una crisis que no hay consenso social alta tampoco Ike no habla de ello ni quiero hablar de ello quiere enterrarlo el que hoy lo haya desenterrado Suárez aparte de desvelar cómo piensan ellos me paré

Voz 0194 47:16 se Suárez al final de todas las burradas que ha dicho es decir barbaridades pero no de las burradas ha hecho reconoció lo de la falta de consenso pero también creo recordar que el número dos al Partido Popular Teodoro García Egea estaba este fin de semana en una manifestación en contra del aborto no en contra de la actual ley de plazos en contra eso son las

Voz 0019 47:33 las culturales no lo llevas en el programa porque sabes que no lo vas a conseguir pero crea un estado de opinión como una sensación de rearme en torno a estas cuestiones porque yo también creo que no le va a ayudar mucho porque es evidente la torpeza no torpeza discursiva la torpeza además de un personaje que es curioso que le hayan elegido porque su falta de Ávila dad en el espacio público y como candidato ya ese texto no cuando fue candidato de Castilla La Mancha

Voz 0378 47:56 pero es solo por una razón Gonzalo es amigo de casa

Voz 0860 47:59 no y además tiene pieza única cadena tiene una biografía taurina también en este momento de ser torero en momento de exageración patriótica de la derecha te ha advertido experiencia taurina

Voz 0995 48:14 mira Gozalo hago yo defiendo que estos