Hora 25 (28/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0860 00:00 sí parece que el eventual fracaso de decida no va a afectar orgánicamente y fundamentalmente Hervelle Rivera lo va a afectar orgánicamente de incluso yo veo muy visible en la escenografía preelectoral y electoral que se están jugando ya sustitutoria del del propio ver eso hace que haya mucho nervio hay bueno y ese nervio contagioso como ocurrido la semana pasada o esta misma semana contagiando el propio señor Aguado aquí en Madrid no dictamine n volvió loco es contagioso y hace que se tomen decisión y que se hagan declaraciones infinitamente torpe desde el punto de vista de la electoral porque te van Giba avisando Santé va reduciendo la cabeza Tébar reduciendo el el el el espacio de tal manera que cada día te queda menos sitio electoral yp pero el el PP no cesa lo el PP también está nervioso está inquieto el que volviendo al símil Taurinas que tanto gusta en este bloque pues el señor el señor Aznar ha saltaba al ruedo como sobresaliente porque el señor casado e incapaz de matar al toro y entonces señor Aznar ha salido aves y escapar él de matar el toro en este caso el toro se llama Vox

Voz 0378 01:16 lo malo de perdón lo malo del toro debo es que lo que le reprocha a dar a Vox lo decía Aznar hace unos meses del Partido Popular Mariano Rajoy al Palacio popular sin él mírame a los ojos pero no hablaba del Mari complejidad

Voz 1143 01:36 claro como yo no sé nada de todos los misiles es ciclista no es cuando cuando hay un sprint normalmente ciclista que sabe que no va a ganar que va a perder empieza a esprintar muy rápido de cava desfondado no yo yo creo que esto es lo que lo que le ha pasado arribará con con este anuncio no porque claro primero llamativamente te proclama Sánchez ganador por anticipado no le embiste no no a Assange ha confesado este pacto dice bueno es que como va a ganar Sánchez mejor que no salimos nosotros no ya de la proclamado ganada había dado por perdida la partida después claro esto que va a generar pues que seguramente el PSOE bueno pues se modere el mensaje is Score hacia el centro precisamente para captar a los votantes de Ciudadanos decepcionados por este anuncio porque claro este es echarse en brazos del Partido Popular quizás esto incluso a lo mejor no lo sé hace que en la izquierda tenga un poquito más de aire Podemos es decir no creo que este cálculo salga bien en absoluto lo se mire por donde por donde se mire no hilo que va a generar desde luego es que Ciudadanos que había acertado digamos en su diagnóstico histórico no que en España hacía falta o que había nicho de mercado por decir así para para una derecha liberal moderna en la apariencia que no cayera en este tipo de bueno pues de de valores tradicionalistas muy negro liberal en lo económico parecía que tenía su nicho de mercado y de repente ha pronunciado ha renunciado a

Voz 0860 03:00 eso sería serían otra fase porque eh señor Rivera nació al la política declarándose socialdemócrata cada día te declara social-demócrata al otro debate declara liberal de no sé qué nivel porque depende de decía habla Garicano o habla algún otro miembro del Gobierno si un día dice que el la Diputación hay que suprimirla Hinault hablemos nada el concierto bajo del hotel

Voz 1 03:24 el el el el régimen económico

Voz 0860 03:27 lo de Navarra y al otro día pacta con UPN dice que bueno que donde dije digo digo Diego y claro Jack que no sé ni dónde están liberalismo salvo que sea salvo que sea un liberar Oporto

Voz 1143 03:38 no desde luego si eso sí que no hay principios eso está claro pero que eso de algún modo el momento exitoso Ciudadanos puede identificarse cuando más o menos sea sociedad esa idea y obviamente cuando consiguió tener la bandera de la anticatalanismo no eso eso eso sí eso sí

Voz 2 03:53 el numerado pero hay que venía de catalán

Voz 0860 03:57 claro que este partido no solamente se declaró el principio socialdemócratas sino que llegó a llamarse Ciutadans Gianni es socialdemócrata ni se llama Ciutadans ni parece que el motivo fundamental sea otro que

Voz 1143 04:38 es que ninguna posición el va a tener ninguna ninguna ninguna oposición a dominar el anegó claro claro él va a estar siempre subordinado ya sea ha casado o ya sea Sánchez y eso es yo creo que lo que le pone nervioso que es LB físicamente incluso

Voz 2 04:53 sí es un lenguaje no verbal

Voz 0860 04:57 en el otro problema porque hasta ahora el había practicado una política interna pues en fin es cierto sentido autoritaria y ahora ya no puede porque incluso se está levantando la gente de mano oí Iván hasta la vía judicial para contestar a alguna de las últimas maniobras orgánica de sigue sin él Rivera no solamente va a tener el problema que habéis de escritura de describir va a mirar a Casado veten a más gente pero va a tener que mira también intruso aludido que poderse que lo GLP en el Giro a que decía muy buenas

Voz 1143 05:30 es un dato más un paso al lado para que las cosas sean posible un dato muy significativo que la media de encuestas que canaliza Kiko Llaneras El País es que de tanto trasvase de PSOE y a Ciudadanos como de Ciudadanos al PSOE es decir que se que esa esa marcha esa ya es equilibrado y seguramente la tendencia sea que haya más de Ciudadanos al PSOE

Voz 1071 05:48 la la crónica política tiene hoy también y como cada día

Voz 0194 05:51 algunas alusiones a Cataluña

Voz 1071 05:54 bueno el PSOE intenta que pase cuanto antes la polémica por las declaraciones de Miquel Iceta que ayer en una entrevista dijo que el Estado debería facilitar la independencia si llegaba a tener el apoyo del sesenta y cinco por ciento de los ciudadanos luego Iceta matizó pero el efecto

Voz 3 06:07 es difícil de frenar creo que es gravísimo que tengo que por lo menos valorar que diga la verdad porque estos la hoja de ruta que Pedro Sánchez pactó en Moncloa con el señor Torra antes del verano esto es la negociación que emprendieron y que culminó con la cumbre de Pedralbes

Voz 1490 06:24 es decir el Sanchís como ha puesto fecha de caducidad a España que es dejarles a los nacionalistas que sigan con la maquinaria para que llegan al sesenta y cinco por ciento de independentistas y cuando llegue nos cargamos a España pues bien nosotros les ponemos fecha de caducidad al franquismo que es el próximo veintiocho de abril

Voz 1071 06:41 los socialistas quieren que la campaña toque lo mínimo la cuestión catalana ayer comentamos cómo presentaron el programa y el asunto pues apenas aparece es evidente sin embargo el malestar que tampoco esconden los dirigentes de Ferraz en Telecinco esta mañana José Luis Ábalos lo hacía saber

Voz 4 06:55 compañero Iceta que el muy dado también hace reflexiones cuando se inserta esto en un contexto como el actual de confrontación y electoral pues resulta inapropiado

Voz 1071 07:03 presidente de Castilla La Mancha García Page ha lamentado el error de Iceta se ha referido así a las declaraciones de Iceta el error IU considera que sus declaraciones suponen tanto como pedir a la gente que vote a los independentistas el casos que Miquel Iceta ha hablado hoy a última hora

Voz 1591 07:18 antes de que se produzca nada de esta de esta dimensión tenemos que encontrar una solución por lo tanto yo no soy de los que se resigna a esperar que el paso del tiempo resuelvan los problemas nosotros estamos convencidos que lo que conviene a Cataluña y España es un diálogo dentro de la ley nosotros estamos convencidos que hay que buscar una amplia mayoría que dé su apoyo a un acuerdo sobre autogobierno y financiación Ésa es nuestra propuesta política ello vamos a dedicarnos ciertamente en Cataluña hoy no existe un consenso amplio sobre ninguna propuesta

Voz 1591 07:53 lo entienda yo estoy en contra de la independencia estoy en contra de un referéndum sobre la independencia porque creo que eso no es una solución yo

Voz 1071 08:02 te agarraba las palabras de Miquel Iceta del primer secretario de los socialistas catalanes era el presidente de Cataluña Quim Torra

Voz 5 08:08 qué al referéndum dos pasan tachas canta Kavafis no

Voz 1071 08:14 qué asco de un las cosas nos vayan a más y en cuanto

Voz 0055 08:16 cientos de lo relativo eso el porcentaje es decía que

Voz 1071 08:19 no puede ser el mercado de calado es decir no puede haber mucho cada uno decir hubo mucho lío eso es las cosas se ganan con el cincuenta por ciento de los votos es lo que alegaba pintor

Voz 0194 08:28 el presidente de esta mañana aquí Cataluña ha hecho estas declaraciones y muchas otro

Voz 1673 08:33 lo sobre su decisión de poner lazos amarillos y luego blancos sino quitarlos hasta que se lo repitió el Síndic por mucho que ya se lo hubiera dicho la Junta Electoral no batallas patitas no hay batallas pequeñas sobre libertad de expresión por lo tanto si tu conciencia te lleva a defender lo que tú consideras que son derechos fundamentales esto ayuda al prestigio de esta institución al castillo de la institución

Voz 1071 08:53 ha dicho también Torra que el juicio en el Supremo el juicio Feico es como lo llama acabará siendo de la gran indignación si las sentencias no absuelven a los acusados

Voz 0194 09:02 muy conseguido declarando agentes de la Guardia Civil también Mossos d'Esquadra que descrito episodios de violencia Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 09:08 es que tal Ángels buenas noches es episodios que van

Voz 0194 09:11 más allá de aquella de aquellos que tanto han aparecido en el juicio que se centran en el uno de octubre en Barcelona y en el registro en el famoso registro ya de la Conselleria de Economía

Voz 0055 09:20 sí estamos escuchando testimonios Anger sobre todo pedidos por la Fiscalía que abundan no tanto ya en los dos días digamos grandes de este juicio que son el veinte de septiembre y también el uno de octubre es en en Barcelona en la Conselleria después durante el referéndum ilegal sino también en otros puntos de conflicto que la Fiscalía entiende que apuntaban su acusación por rebelión hoy hemos escuchado por ejemplo agentes de la Guardia Civil de diversos cuarteles de diversas casas cuartel como por ejemplo de Byrs explicar cómo decenas de personas acudían día tras día para protestar no contra los registros de la operación han Ubis o no contra las operaciones contra el referéndum sino directamente contra su presencia allí

Voz 6 09:57 perros fascistas bueno algún que otro hijo de puta

Voz 1071 10:02 asesinan a sus hijos de puta fuera

Voz 0055 10:04 educación yemas lindezas todo tipo de insultos que han dicho también el lanzamiento de algún objeto que han definido como incendiario hemos estado también a guardias civiles explicar como este lo que algunos han definido como escrache ese producía también en los hoteles los que no son de Cataluña en los hoteles donde se alojaban esos días

Voz 6 10:23 lo venían posteriomente escoltando un camión de bomberos de la Seo d'Urgell que separaron en la misma puerta pusieron Ana apoyando el escrache ir dándose literalmente un baño de Massa

Voz 0055 10:35 iré a la cabeza de estas protestas en las que por ejemplo han puesto a los bomberos de allí del del Ayuntamiento hemos escuchado Guardia Civiles pero también hemos escuchado por primera vez a Mossos d'Esquadra que estaban sobre el terreno no a mandos de los Mossos d'Esquadra han explicado también como durante unos registros del veinte de septiembre en Sabadell en casa de uno de los colaboradores más cercanos de de la entonces consellera Meritxell Borràs pues ellos encontrarán un esto lo han dicho en los últimos días varios guardias civiles no como dejaron de ser la nuestra policía como les decía la gente allí para dejar de serlo en cuanto los veían que actuaban con el dispositivo me un puñetazo para zafarse de mí en el codo luego forcejeando con otra persona me doble uno de los dedos de la mano aquí bueno que atrás no hacia una luxación en ver empujones

Voz 7 11:16 adelante e intentar evitar que haya

Voz 1071 11:19 la proporción

Voz 0055 11:21 en fin vamos a ver si estos testimonios para el Tribunal apuntalan unos y podemos hablar de violencia con la misma gravedad con la que se habla en otros testimonios en las próximas semanas hemos miro la lista de testigos y las matrículas de los policías que iban a comparecer y de los guardias civiles íbamos a escuchar pues más de esto

Voz 8 11:36 lo al guardia civil al que le dieron con una silla en

Voz 0055 11:38 en la cabeza durante los durante los disturbios del uno

Voz 0194 11:42 pues veremos cómo son estas declaraciones gracias Pozas hasta hasta luego

Junta Electoral Central por ciertas hacia nada TV3 ya Cataluña Radio por vulnerar dice el pluralismo y la neutralidad en el tratamiento de la manifestación independentista que se produjo en Madrid hace unos días contra el criterio de la Junta Provincial de Barcelona considera la central que retransmitir más de dos horas en el canal generalista TV3 el Todonoticias el tres veinticuatro el despliegue de medios con múltiples entrevistas pues produjo entienden ellos una puesta a disposición del medio a favor de los intereses de partido ahora lo que van a tener que hacer estos medios tanto la tele como la radio publicas es adoptar medidas compensatorias con los partidos perjudicar eso después de la manifestación de Madrid pero también ha habido decisión de la Junta Provincial de Barcelona que prohibe a TV tres ya Cataluña Radio que utilicen en espacios informativos a estas expresiones exilio juicio a la represión o presos políticos cuando se refieran a los ex miembros del Govern de Carles Puyol

Voz 9 12:32 Nos queda la famosa entrevista de Borrell esto será después de la publicidad

Voz 8 12:35 hora veinticinco

Voz 17 14:58 cadena SER y así me toca el triple ex de la ONCE pasamos la mañana en un spa luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial cenamos comida china y a las once en casa a las once en casa City a que mañana madrugó

Voz 18 15:10 no te cambia la vida pero te cambia el día triple ex de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos Feliciano tres detrás hay dos sorteos diarios

Voz 4 15:21 cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló tanto UNIA Carmen del Río

Voz 1071 15:31 Gonzalo Velasco Javier Aroca yo he dicho que nos quedaba la entrevista de Gorriz entrevista en una televisión alemana es VRAC en el canal inglés de esta televisión alemana que evite para varios países del mundo con el mundo entero es un periodista que acostumbra a apretar a sus invitados prestigioso en Alemania el ministro español de Exteriores llegó a amenazar con plantarse Ésta es la secuencia

Voz 8 15:52 aislada quince horas al día un abuela de sesenta y tres años sin

Voz 0055 15:57 condenas

Voz 8 16:00 disculpe por qué dice que

Voz 1071 16:02 no está condenada por nada conoce algo de las condenas de este caso empieza a pensar que no sabe nada sobre ello Pinto donde no ha sido condenada por nada o no ha sido acusada pero no condena ha sido con pares si seguimos así pararé en la entrevista de Interviú y si sigue así paro usted no me está interrogando me está entrevista hilo lo estoy intentando

Voz 8 16:27 no no no no no no me está entrevistando usted no es la policía yo no estoy sin lo entiendo mejor hostelero entiendo así que haga las preguntas correctas déjeme hablar sino pararé absolutamente lo que está bien empecemos otra vez

Voz 1071 16:45 que no tener un debate sobre reformas constitucionales eso podría responder a esas disposiciones que proscribe en la independencia para las regiones españolas podrían haberlo hecho podrían haber ido al Parlamento español presentar una propuesta para reformar la Constitución como hicieron los bases no lo han hecho porque no lo hacen ustedes no están interesados reformar la Constitución quién lo está pidiendo el sesenta por ciento de los españoles quieren una no vamos a diciembre según el Centro de Investigaciones Sociológicas el setenta por ciento

Voz 8 17:18 está bien paremos con Fine Line estás mintiendo constantemente

Voz 1071 17:26 es ha dicho ha dicho que el setenta por ciento de los españoles quiere reformas constitucionales reformas sobre que ya abren Queipo de algún tipo

Voz 8 17:35 Phoenix las grabaciones paramos la grabación que pues no no no no se acabó no quiero seguir con tu

Voz 1071 17:45 me ser especial Nacho ya Bryant el doblaje también han preguntado Borrell y esta tarde ha llegado a Quito porque participar en un encuentro sobre Venezuela y ha dicho yo creo que no es para tanto no creo que bastante paciencia TUP esta frase también

Voz 0194 17:58 pido para para la cara B o para la cara B y quedan un par de minutos de todas formas yo me hubiera levantado cuando hablando de Carme Forcadell el periodista se ha referido a una señora de años como una abuela de sesenta y tres años ahí yo creo que hay motivo para levantarse de la entrevista ya lo otro ya ya es otra cosa ministro de exteriores es verdad que el periodista dice pone sobre la mesa algunas cosas que no son ciertas pone muchos datos y entre ellos algunos son cierto pero claro estamos hablando el ministro de Exteriores

Voz 0378 18:27 tienes que saber que con quién te va a entrevistar a qué programas y no te gusta porque a mí me han dicho que que tiene cierto deje independentista pues dices que no pues hace es la de diplomacia Lecompte contestar porque le puedes contextual y cuando te dice que el setenta por ciento de los españoles quieren reformar la Constitución le dice sí pero uno para quitar las autonomías otro para la independencia que hacemos y ya está

Voz 0860 18:58 no yo no he visto Señor Borrell muy pocas cintura diplomática se supone que el debe de es el que mejor maneja la Diplomatique la diplomacia en España no lo ha hecho Easy yo creo que no da mala imagen no da buena imagen levantándose de la entrevista porque yo creo que los medios de comunicación yo incluso aunque no hagan preguntas no pues merecen respeto democrático hay que responder hay que ir hay hay que hay que estar muchas veces a la buena y otra mala idea me temo que esto es un nuevo a Bennati de lo que les suelen dar al siguió Borrell con relativa

Voz 1143 19:31 pues bien y si te preguntan sobre datos que no son ciertos desmentir los teléfonos supuesto lo es un poco chulesco desde luego es un poco casi casi más de de Aznar pero él es su propia figura no representa bastante Asimismo Ilan puesto ahí en cierto modo para eso para ser un poco un perro de presa de cara al exterior de tal manera que por desgracia vende más ahora quizás esa imagen cosas más la intención que no imagen diplomática argumenta activa que responda o sea o medias verdades con con argumentos

Voz 0194 19:59 pues venga vamos a buscar las apuestas del Diari de Mallorca para mañana María Ferrer muy buenas

Voz 1071 20:04 Moisés hola qué tal que nos encontramos destacado en el Diari

Voz 19 20:09 pues no no es lo que nos vamos a encontrar destacada es que la polémica dos los lazos amarillos de Cataluña se ha trasladado a Palma porque la formación de ultraderecha Vox ha recurrido ante la Junta Electoral la colocación de dos lazos amarillos por parte de una formación nacionalista balear que se llama Ahmed en el Parla en sus oficinas del Parlamento autonómico y en el Ayuntamiento de Palma y la Junta Electoral han incidido les ha dado un plazo de veinticuatro horas para que retiren los la noche atendiendo la demanda de lo que es la formación nacionalista boxes que uno de esos lazos amarillos no es tanto por el tema de la defensa de los pies se por el pues es catalán sino que es por un tema de defensa de la lengua propia lengua catalana que hablamos en Baleares y después por otra parte la portada contamos la historia Margarita que es una de las doscientas umma Ésta estimado la cifra en unas doscientas personas sin techo que viven en en Palma que están contabilizadas en Palma por parte de voluntarios de la Cruz Roja bueno tenemos la imagen de ella no una chabola hay cuenta un poco como la vida la llevado hasta aquí contamos la historia esa persona que dice que le gustaría salir de esta situación pero que explica que se siente bien tratada por los voluntarios en una frase como en y casas tan digna dice como la de los raids Margarita ahí aportada mañana el Diario de Mallorca

Voz 0194 21:35 pues estas son las apuestas María muchísimas gracias

Voz 19 21:38 gracias a vosotros buenas

Voz 0194 21:40 de Mika de los lazos amarillos llega hasta mayo

Voz 1071 21:43 porque vamos con el cuaderno de frases hay alguna sí empezando por Renfe que apartado nueve vigilantes de empresas privadas de seguridad que anoche delante de los viajeros que pudieron grabarlo golpearon a un joven inmigrante en el vestíbulo de la estación de la plaza de Catalunya en el centro de Barcelona se había colado sin billetes y algunos de los pasajeros pudieron grabar

Voz 0194 22:02 ya decimos el momento

Voz 20 22:05 el niño tío

Voz 1071 22:09 eso en Barcelona los trabajadores afectados por los despidos de Alcoa se han manifestado este mediodía en Madrid entre al Congreso de los Diputados mientras el Gobierno confirma que dedicará a este tipo de empresas noventa y uno millones de euros una cifra que consideran insuficiente los manifestantes han intentado saltar las vallas ha habido un momento en el que la policía ha cargado frases tres representantes

Voz 21 22:30 no no soy Ganemos o sea que no hay un precio regulado como Dios manda cuatro lo único que pedimos es que regule hagan su trabajo políticos el acuerdo ya hagan su trabajo igual

Voz 1071 22:43 mientras fuera de aquí el Papa estaba en el Vaticano y al Papa a la vez Celaá visto pasear por las calles de Roma pero a otro Papa que nos Ratzinger decir tres hasta cuatro Papas hoy en Roma que ha pasado John Malkovich que está encarnando al Pontífice en la segunda temporada de The New Pop la serie de Sorrentino es cómo se va a llamar la segunda parte de de John P

Voz 15 23:05 Jordi la marcha negra

Voz 1071 23:09 sonidos del rodaje y mientras en la Ciudad del Vaticano el portavoz del Papa ha explicado por qué Francisco iba retirando la mano a quienes se acercaban para besarle en ello lo comentamos aquí el portavoz del Vaticano alega que fue por higiene que cuando hay un grupo de mucha gente el Papa prefiere que no leves en el anillo para evitar la difusión de gérmenes es textual todo el portavoz del Vaticano subraya que a él al Papa le gusta abrazar y ser abrazado por la gente pero que también teme que se puedan enfermar

Voz 23 23:38 el sonido del momento

Voz 1071 23:40 bueno el veintiocho de marzo Tal día como hoy del año cuarenta y dos murió en prisión Miguel Hernández Se dice de aquella muerte de madrugada que no pudieron cerrarle los ojos al poeta y confiesa recordar tantos poemas de Hernández hemos ido al que sobre este hecho escribió su amigo Vicente Aleixandre dos grandes ojos azules abiertos se quedaron bajo el vacío ignorante cielo de los oscura masa total que lenta

Voz 15 24:02 dónde vamos a Ramoneda

Voz 24 24:07 Tale dietario

Voz 8 24:10 vox lo

Voz 1150 24:12 sólo Italia acaba de aprobar una ley de autodefensa que considera legal el uso de armas para repeler un robo sólo el Partido Demócrata votó en contra es decir el Movimiento cinco Estrellas antaño partido antisistema ya ha entrado en la ignominia la fronda reaccionaria sigue avanzando en Europa y este es el problema no Vox los de Abascal y sus extravagancias por los solos tendrían poco recorrido pero sí la extrema derecha europea sigue ascendiendo su lenguaje y sus propuestas por el continente y cada vez son más los que se pliegan a su discurso como ocurrido con la derecha española la amenaza es seria Weimar no supo aplicar medidas profilácticas que hiciesen frente al auge del fascismo será capaz Madrid de aprender la lección se pregunta el historiador Jesús casquete en plena campaña electoral el tema del momento es la invitación del presidente mexicano López Obrador al Rey de España para que pidan disculpas por el proceso colonizador así anda el de despistadas felices mientras en España suenan tambores patrióticos respuestas irritada las reflexiones más sensatas han venido de América si el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos ha acertado al etiquetar la proclama de López Obrador como expresión del populismo folclórico ha sido el escritor argentino Martín Caparrós quién ha ido al fondo del problema creo que toda esta cuestión forma parte de una ambigüedad básica de muchos de nosotros sentirse y declararse latinoamericanos y apoyar causas aborígenes pero hablando en español la lengua de los colonizadores nuestros ancestros demasiado profundo para que tenga eco en el debate político con treinta y cinco por ciento de independentistas habría que buscar una solución esta obviedad ha dicho Miquel Iceta la derecha se echa encima el PSOE asustado y él ha dado un paso atrás mal asunto cuando en política no se puede decir siquiera aquello que es evidente para tranquilidad de Iceta el Financial Times que no tiene nada el independentista ni revolucionario pero sí tiene tradición democrática ya escribió un editorial después de las elecciones catalanas del dos mil quince algo muy parecido o lo que ha dicho el secretario general del PSC

Voz 25 26:13 lo dejamos aquí Carmen del Río Gonzalo Velasco Javier Aroca buenas noches buena semana Sastre mañana mañana tú no vienes que libras feliz fin de semana largo para Haití y nosotros con los oyentes nos encontramos mañana como siempre les esperamos

