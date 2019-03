Hora 25 (29/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 hoy el Reino Unido debería haber vivido un día histórico pero ha vuelto a vivir un día patético son las ocho

Voz 5 00:30 hola buenas tardes por tercera

Voz 0194 00:31 pues el Parlamento le ha dicho no a Theresa May por tercera vez ha rechazado el plan de la primera ministra para desconectarse de Europa allí su acorta tanto los plazos que el calendario es cada vez más asfixiante ola política británica reacciona o el doce de abril el Reino Unido saldrá de Europa de la peor forma posible

Voz 1460 00:47 ni con naves hipnosis quién la fórmula legal ahora es que el Reino Unido tiene que abandonar la Unión Europea el día doce de abril dentro de catorce días no hay tiempo suficiente para acordar y legislar para ratificar un acuerdo pero al mismo tiempo el Parlamento ha dejado claro que no permitirá que se abandone la Unión Europea sin acuerdo así que tenemos que buscar una vía alternativa fuga la

Voz 0194 01:10 P ha convocado una cumbre de urgencia para el próximo diez de abril dos días antes de que acabe la prórroga corta aprobada la semana pasada algunos gobiernos asumen públicamente que están preparados para una salida sin acuerdo pese a que es el escenario que nadie desea enseguida en los vamos a Londres y Bruselas después resumir hemos otro día más de precampaña que empezaba muy pronto aquí en la SER con la entrevista Pablo Iglesias el líder de Podemos no tiene ninguna duda de la larga mano del PP en los informes y seguimientos que sufrió

Voz 6 01:36 es la vinculación del gobierno del Partido Popular parece bastante evidente a tenor de las conclusiones de una comisión parlamentaria y a tenor de sus propias declaraciones todo el argumentario de los informes falsos creados por por los policías corruptos y difundidos por lo que Diario era el argumentario de la vicepresidenta bueno que la gente saque sus propias conclusiones

Voz 0194 01:54 el líder de Podemos ha confirmado que su partido incluirá en su programa electoral la convocatoria de un referéndum sobre la crisis catalana en el que no sólo se pregunte por la independencia una promesa que les sirve a Pablo Casado para cuestionar los compañeros en los que se quiere apoyar el presidente del Gobierno

Voz 1715 02:09 hoy hemos conocido que Pablo Iglesias incluye en su programa electoral la independencia de Catalunya no es nada que no sorprenda porque hay que reconocer que él ya lo viene reclamando mucho tiempo lo que nos sorprende es que Pedro Sánchez tenga Pablo Iglesias

Voz 5 02:23 su futuro socio y que ni siquiera se niegue tenerlo su Gobierno como le pedía hace una semana Pablo Iglesias

Voz 0194 02:30 el Gobierno ha tenido que repetir hoy de varias formas que no contempla ningún referéndum porque no reconoce el derecho auto determinarse Isabel Celaá portavoz

Voz 7 02:38 el referéndum no hay tal derecha referéndum no hay tal de de autodeterminación no existe en la Constitución y este Gobierno desde el día uno así lo ha venido expresando por lo tanto eso es una raya roja para este Gobierno no contemplamos nada que tenga que ver con eso en relación a la investidura

Voz 0194 03:02 el Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público para más de treinta y tres mil plazas Pedro blanquillos

Voz 1715 03:07 sí reponer los puestos que van quedando libres por la jubilación del personal de la Administración General del Estado será más de la mitad de la plantilla dentro de diez años además el Consejo ha dado luz verde a la estrategia nacional frente al reto demográfico un plan que lleva pendiente desde la legislatura anterior Meritxell Batet ministro de Política Territorial

Voz 8 03:23 conseguir una igualdad real y efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas la libertad de elegir donde quieran vivir y que no se vean supeditados a esa lección por condicionamientos externos a la no discriminación por tanto un mayor equilibrio entre el mundo

Voz 5 03:42 oral y el mundo

Voz 1715 03:44 este domingo miles de personas van a viajar a Madrid para participar en una manifestación contra el proceso de despoblación de algunas zonas del país vamos a fijar otro viernes más en Argelia hasta un millón de personas echado hoy a la calle para pedir al presidente Buteflika que renuncie escucharemos otra amenaza de Donald Trump esta vez a México al que advierte con el cierre de la frontera si no prohibe la entrada de los inmigrantes de dos caravanas que han partido desde cuatro

Voz 9 04:08 hola fui a Wright tal y claro tenemos ahora mismo dos grandes caravanas viniendo desde Guatemala caravanas masivas atravesando México México puede parar las pero han decidido no hacerlo ahora tienen que parar las y si no lo hacen cerraremos la frontera la cerraremos la mantendremos cerrada por mucho tiempo yo no me ando con juegos México tiene que para Cabo es esta

Voz 0194 04:30 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 04:33 tardes hoy vuelve la Liga después de las dos semanas de parón a las nueve se juega el Girona Athletic de Bilbao que abre la jornada también tenemos fútbol de Segunda un interesante duelo por el ascenso a las nueve en La Rosaleda entre el Málaga y el Sporting de Gijón y en la Euroliga de baloncesto el Baskonia recibe al Efes Pilsen los vitorianos buscan clasificarse entre los ocho primeros

Voz 1715 04:53 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el fin de semana cada vez veremos más nubes pero mañana sábado todavía podremos disfrutar de muchas horas de sol incluso los chubascos que en los últimos días han afectado a Canarias o incluso pone algunas tormentas mañana por la mañana irán desapareciendo y al final en el archipiélago canario el fin de semana será soleado y con temperaturas cada vez más altas en la Península y Baleares pasará al revés es decir cada vez más nubes mañana todavía con muchas horas de sol durante la tarde chubascos en cualquier punto de montaña de la península y temperaturas sin cambios importantes respecto a las de hoy eso sí con más viento sensación de ambiente un poco más frío y el domingo las nubes serán abundantes irán cayendo chubascos en prácticamente cualquier punto de la Península la lluvia más persistente e intensa en el sudeste desde la Comunidad Valenciana hasta las provincias mediterráneas de Andalucía aquí la lluvia muchos momentos caerá incluso de manera torrencial

Voz 0194 05:43 empieza hora25

Voz 1715 05:46 que también ha aprobado hoy el Consejo de Ministros hay cuatro especies más considerados como invasoras ya no se podrán comprar no podrán ser mascotas el cerdo vietnamita ni la pitón real y el verano de la sabana ni la tortura de la península

Voz 7 06:02 en añadir al catálogo nacional tres especies de reptiles un mamífero dos plantas del mamífero es el cerdo vietnamita dice de ella que características singulares

Voz 1715 06:25 es bueno cada kilo extra portavoz acostado un poquito informar con seriedad de las plantas y de los animales que han sido incluidos en esta lista de especies en los bueno vamos con todo ocho y seis mil euros

Voz 1715 08:28 peines ser

Voz 5 08:34 Pedro Blanco

Voz 1715 08:37 desde este momento ascienden

Voz 0194 08:40 hace unos minutos el representante permanente de Reino Unido ante la Unión Europea ha entregado en Mi nombre al presidente del Consejo Europeo la carta en la que se confirma la decisión del Gobierno de invocar el artículo cincuenta desde ese momento

Voz 1715 08:56 el Viking Line

Voz 0194 08:58 el señor presidente creo que en este Parlamento

Voz 1460 09:00 hemos llegado al límite en lo que a este proceso se refiere este hemiciclo ha rechazado el no acuerdo rechazado no Brexit el miércoles rechazó todas las Variaciones

Voz 1715 09:10 en su momento y otro han pasado dos años y el Reino Unido en estos dos años ha perdido buena parte del prestigio institucional que se les reconocía meses de caos político de incapacidad parlamentaria de debilidad gubernamental derivado hoy en la tercera y definitiva derrota del plan de Theresa May para el Brexit objetivamente hoy el Reino Unido está más cerca de un divorcio traumático que de una rotura ordena vamos a Londres Begoña Arce Begoña buenas tardes buenas tardes íbamos a Viena Bruselas Éste es el eje Londres Bruselas Bruselas Londres más recorrido esta semana buenas tardes hola buenas tardes uno derrotada por tercera vez cierto que por el menor margen de todas las votaciones pero al fin y al cabo derrotada Theresa May no ha podido sacar adelante su plan se mantiene por tanto el bloqueo y la primera ministra acusaba a los diputados de llevar Begoña a su país a una situación grave

Voz 0273 09:57 y ciertamente lo es sigue sin haber una opción válida

Voz 1715 10:00 para el Brexit que el Parlamento británico puede dar la espalda

Voz 0273 10:02 Theresa May lo ha intentado por tercera vez de nada le ha valido eliminar la parte política del acuerdo y la conversión de algunos euroescépticos recalcitrantes como Boris Johnson Ian Duncan Smith o Dominique prueba que en esta ocasión han votado su acuerdo el pacto ha sido rechazado por cincuenta y ocho votos de diferencia May ha advertido que las consecuencias de este resultado Song

Voz 1715 10:23 sabes

Voz 12 10:25 si te llamas trofeos recuerda

Voz 1715 10:28 señor presidente aclaró que cada miembro de ETA

Voz 13 10:30 esta cámara debe lamentar el que una vez más no hayamos sido capaces de respaldar la salida de la Unión Europea al final de su intervención May ha dado a entender

Voz 0273 10:40 que su propósito es seguir insistiendo este Gobierno ha dicho seguirá defendiendo una salida ordenada como reclama el resultado del referéndum el lunes hay nuevas votaciones indicativas la hipótesis que se baraja es que May presente a los diputados su acuerdo frente a la opción alternativa que recaude más votos el líder laborista Jeremy Corbijn ha pedido que la primera ministra presente su renuncia inmediatamente y convoque elecciones generales

Voz 1715 11:07 con un poco de pudor hacer esta pregunta lo reconozco por todas las veces que la hemos formulado hoy sobre todo por el riesgo que implica atreverse a responder pero Begoña ahora que va a pasar

Voz 0273 11:17 pues puede haber una salida sin acuerdo el doce de abril pero lo más seguro es que May pida una ampliación made también podría convocar elecciones generales incluso haber un segundo referéndum o puede haber una moción contra la primera ministra que los laboristas tienen capacidad para presentar en cualquier momento y por supuesto May de motu propio puede marcharse aunque va en contra de sus instintos presentar la renuncia como veis las posibilidades son muchas las decisiones

Voz 0738 11:43 son muy pocas o ninguna una cosa más

Voz 0273 11:45 las a las puertas del palacio de Westminster se han congregado esta tarde miles de partidarios del Brexit convocados por dos grupos rivales el You Keep it Live Minsk Live él líder de este último grupo el eurodiputado en Farràs ha aludido al Parlamento como territorio enemigo hoy ha dicho ha sido el día de la traición

Voz 1715 12:06 gracias Begoña Europa endureció su posición la semana pasada en un intento de forzar al Reino Unido a aprobar el Acuerdo de ruptura pero ya ven no ha servido de nada así que sigue corriendo el plazo el plazo para la salida abrupta sin acuerdo el plazo que finaliza ese doce de abril dos días antes Griselda los jefes de Gobierno iban a volver a Roma

Voz 14 12:25 se exactamente ahí vamos

Voz 0738 12:28 a una nueva semana de llena de incógnitas porque los jefes de Gobierno Dani ese tiempo antes de la reunión lo que desean recibir por escrito se puede ser una propuesta así sólo sí claro los diputados británicos desean otra prórroga aprobarla es posible pero la condición sigue siendo la participación en las europeas lo que por el momento parece parece que nos deba al Brexit sin acuerdo One proceso tan largo dilatado que acabe sin ser una salida osea que en Bruselas sigue el impasse aunque al cansancio práctico que puede generar este tema se añade hoy la expectación por saber si al final los británicos opta

Voz 1 13:06 por continuar en la Unión un poco más

Voz 0738 13:09 parecía algo que es imposible clarificar aún aunque lo que sí que se empieza a imponer estar casi casi por enterrado el famoso tratado de salida

Voz 1715 13:19 gracias a ti también bueno en fin Éste es el cuento luego el cuento contemporáneo ya veremos cómo acaba ya veremos si el lobo viene usé acaba quedar el euro túnel ya que estamos recorriendo el mundo vamos a mirar hoy a Argelia viernes de movilizaciones masivas cientos de miles de personas de nuevo en la calle para exigir un día más el abandono del presidente Buteflika que sigue resistiendo en el poder entre promesas de cambios políticos Constitución Tales las protestas de hoy las imágenes han dado la vuelta al mundo han sido reprimidas por la policía con botes de humo y con cañones de agua informa Sonia Moreno

Voz 15 13:53 sí

Voz 16 13:56 las manifestaciones escuchaba fuera el Frente de Liberación Nacional partido de Buteflika

Voz 0591 14:00 en el Gobierno estamos hartos del poder estamos hartos los manifestantes entrevistados hoy por los medios locales insistieron en que quieren que se vaya todo el Gabinete y no solamente el presidente como pidió esta semana el jefe del Ejército en los carteles de podía leer el pueblo en sus marchas exige la salida del poder que siempre lo ha despreciado la policía utilizó cañones de agua gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos y los agentes antidisturbios formaron un grueso cordón para evitar que los manifestantes subieran por el bulevar Mohamed quinto que desemboca en el Palacio de la presidencia es difícil evaluar el número de participantes en ausencia de cifras oficiales pero una señora mayor en el centro de angel que salió dijo para reclamar un cambio radical del régimen aseguró a los periodistas que probablemente la de hoy es la manifestación más grande desde la independencia

Voz 5 14:45 hora veinticinco aquí el día Steele

Voz 17 14:49 vine a vivir más perfecto el sábado seis de abril

Voz 3 14:51 a prueba nuestras maquinas aprovecha las ofertas participa en el sorteo de entrada excepto

Voz 17 14:56 Ball en el días Till gana tu jardín Ica Astún descubre como en style punto es

Voz 6 15:03 hola cariño ha de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra alquiler o este puedes sin problema una vez que te instalando alarma es tuya de te cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 4 15:16 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula un Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 18 15:27 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño

Voz 19 15:35 con esta muy cerquita tímbrica

Voz 17 15:37 tenemos más de sesenta tiendas cerca de di Barquisimeto encuentres la solución que necesitadas Bin

Voz 5 15:43 dura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del Grupo El Corte Inglés Víctor que arreglamos hoy KPN S

Voz 4 15:53 hora veinticinco

Voz 5 15:56 Pedro Blanco y Cleries el minuto

Voz 1715 15:59 siete dieciséis minutos en Canarias vamos con la crónica de precampaña ya les digo que hoy no aporta grandes emociones es un tanto anodina pero sí tiene algunas declaraciones de interés por ejemplo las de Pablo Iglesias esta mañana en la SER en el programa Hoy por hoy el líder de Podemos ha dado por hecho que el Partido Popular que el último Gobierno del Partido Popular está detrás de los manejos de la cloaca policial del robo de información del móvil de una persona de su equipo o de la elaboración de informes falsos publicados después algunos medios

Voz 6 16:28 la vinculación del gobierno del Partido Popular parece bastante evidente a tenor de las conclusiones de una comisión parlamentaria y a tenor de sus propias declaraciones todo el argumentario de los informes falsos creados por por los policías corruptos y difundidos por lo que ideario era el argumentario de la vicepresidenta bueno que la gente saque sus propias conclusiones

Voz 1715 16:46 has entre otras cosas ha presidido por ejemplo a Manuela Carmena que diga públicamente a quién va a votar en las próximas elecciones generales es que el líder de Podemos está algo más que dolido con la alcaldesa de Madrid a quién a su manera acusa incluso de haber purgado el autor del milagro económico municipal

Voz 6 17:03 lo de Madrid es ha sido terrible para nosotros para nosotros ha sido muy duro que hace cuatro años nosotros fuimos quién propusimos a Manuela Carmena como candidata a la alcaldía no entendemos que ella haya decidido construir un nuevo partido que excluya Podemos Izquierda Unida ya fuerzas políticas que fueron absolutamente cruciales no solamente para

Voz 0684 17:21 que ganará las elecciones sino para el Gobierno cuando

Voz 6 17:24 se habla de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid que es una gestión magnífica a veces se omite que el artificio de esa gestión económica un señor Izquierda Unida que se llama Carlos Sánchez Mato que finalmente fue a mí esta expresión me parece terrible pero se utiliza mucho en los medios de comunicación

Voz 1715 17:41 bueno algo más este compromiso que vamos a escuchar compromiso que podemos mantienen no es nuevo lo que ha cambiado es el contexto es verdad pero Pablo Iglesias confirma que su partido va a incluir en su programa electoral un referéndum sobre la crisis catalana pero no un referéndum solo sobre la independencia

Voz 6 17:55 en un referéndum donde todas las opciones sean posibles y además las opciones no tienen porque ser necesariamente dos nosotros vamos a defender que Cataluña siga dentro de España quizá con un encaje constitucional diferente ahora bien que no se puede ocultar que hay muchos sectores de la sociedad catalana que querrían irse eso es una realidad

Voz 1715 18:14 bueno todo se puede aprovechar en campaña estas palabras de Pablo Iglesias la han servido hoy al líder del Partido Popular para embestir de nuevo no tanto contra Pablo Iglesias sino contra Pedro Sánchez por los socios de los que ese apodo

Voz 1706 18:25 hoy hemos conocido que Pablo Iglesias incluye en su programa electoral la independencia de Catalunya no es nada que no sorprenda porque hay que reconocer que él ya lo viene reclamando mucho tiempo lo que nos sorprende es que Pedro Sánchez tenga Pablo Iglesias como su futuro socio y que ni siquiera se niegue a tenerlo su Gobierno como le pedía hace una semana Pablo Iglesias o a tenerlo como responsable de la negociación presupuestaria por parte del Partido Socialista líder del PSC

Voz 1715 18:54 de Miquel Iceta se ha pasado de la segunda parte de la semana intentando limitar el eco de sus declaraciones sobre la viabilidad de la independencia Si el sesenta y cinco por ciento apoyara reflexiones sobre un referéndum o la viabilidad de un referéndum dentro de diez o quince años William preguntado por esas palabras a la ministra Meritxell Batet

Voz 1544 19:10 lo que hace es defender el sistema constitucional y estatutario y dentro de ese sistema constitucional y estatutario referéndum no tiene no tiene cabida lo que sí que es una realidad es que hoy la sociedad catalana está más dividida más fracturada que hace unos años tenemos que poner muchísimo empeño en mejorar la convivencia entre todos los ciudadanos

Voz 1715 19:29 pero luego está el de los neandertales el número dos de la lista del Partido Popular por Madrid Suárez Illana para quién la prehistoria lo de los neandertales le parece un argumento de pura actualidad pero sus palabras de ayer le parecen Prehistoria

Voz 20 19:45 de ayer pasado el en el futuro

Voz 1715 19:49 la cita un espaldarazo

Voz 20 19:51 no entiendo a oportuno es yo no entro en este asunto no tengo nada más quiero decir el Partido Popular habla del apoyo a la maternidad y no entiendo cómo

Voz 1715 20:04 si lo de ayer es pasado hoy es el futuro del haya es lo que decía Suárez Illana al líder de Ciudadanos han preguntado hoy por las declaraciones del pasado o del futuro del pasado no del futuro de la de lo que ayer dijo Suárez Illana el líder de Ciudadanos Albert Rivera dice que no va a perder tiempo ciertos temas no me van a ver en esta campaña darle vueltas ni al honor dentales huesos de Franco yo soy más del futuro así que a ver si nos ponemos las pilas que dejamos enredar Colomer dentales huesos de Franco porque esto no es una clase de arqueología en el Consejo de Ministros ha aprobado hoy definitivamente la oferta de empleo público más de treinta y tres mil plazas a las puertas de las elecciones precisamente a la justificación del Gobierno que prefería que esa oferta no quedara en el limbo entre la campaña la negociación posterior de un nuevo Gobierno Rafa Bernardo

Voz 1762 20:52 de las treinta y tres mil setecientos noventa y tres plazas anunciadas hoy la mayor oferta de empleo

Voz 1715 20:56 público en once años veinte mil su amparará admite

Voz 1762 20:58 estación general del Estado mil ochocientas para las fuerzas armadas cinco mil quinientas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya hay más de cinco mil que se orientan a la estabilización de empleo temporal en los ámbitos de Justicia Educación y Administración central según la ministra de Función Pública los objetivos son mejorar la prestación de servicios directos el rejuvenecimiento de una plantilla que hay que renovar Meritxell Batet

Voz 0591 21:18 en los próximos diez años es decir a dos mil veintinueve algo más del cincuenta y un por ciento del personal se prevé que se jubile en grupos como los auxiliares administrativos estos porcentajes son incluso mayores alcanzando el sesenta y dos coma seis por ciento en el caso más extremo a la pregunta de críticas

Voz 1762 21:40 lo aprobar esta oferta de empleo en periodo preelectoral

Voz 1715 21:43 responde que sería irresponsable no haberla presentado

Voz 1762 21:45 por las necesidades de prestación de servicios por las expectativas de los opositores y por la duda legal de Sí Se pueden aprobar estas convocatorias una vez que el Gobierno entre en funciones pasadas las elecciones

Voz 1715 21:54 el Consejo también ha dado luz verde la estrategia nacional frente al reto demográfico un conjunto de medidas con las que intentar frenar la despoblación en algunos territorios en el mejor de los casos revertir esa T

Voz 0259 22:03 tensión bueno enológico dos días antes de la gran manifestación de la España vacía en Madrid el Gobierno aprueba lo que califica como un proyecto de país son ochenta medidas para fijar población en el abandonado rural hay dos cruciales asegurar la prestación de los servicios básicos y la cobertura de internet hay más de seis mil municipios que pierden habitantes desde hace años la mitad ya está en riesgo de despoblación y añadimos otro factor

Voz 0591 22:28 el movimiento de jóvenes y mujeres que conlleva la pérdida de población de nuestro territorio provoca como resultado una progresiva más cool iniciación del territorio en seis mil ochenta y cinco municipios para que se hagan una idea que supone el setenta y cinco por ciento de los municipios hay

Voz 0194 22:45 muchísimos más hombres que mujeres

Voz 0259 22:48 ha explicado las directrices de un plan de largo recorrido que tendrá que aprobar la próxima Conferencia de Presidentes

Voz 1715 22:55 la segunda hora del programa la vamos a dedicar al último libro de Rosa Montero una compilación de decenas de entrevistas realizadas durante los últimos cuarenta años árbitro resume

Voz 1880 23:04 hola Pedro si hoy viene Rosa Montero a presentarnos su nuevo libro se titula El arte de la entrevista cuarenta años de preguntas y respuestas sus charlas con Paul McCartney del que nos cuenta que cada día disfruta viendo las ovejas desde su granja de Sussex o con Pedro Almodóvar que dice que es tan apetecible de abrazar con un buen Oso de peluche o continúa Turner a la que les salen las ideas están a borbotones que ni se molesta en terminar las frases así hasta veintiocho entrevistas con las figuras más importantes del mundo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI y después Pedro es viernes así que tenemos cierta con la gastronomía hoy todo sobre el mar y montaña

Voz 1715 23:38 todo eso sí en la segunda hora del programa daremos tertulia los viernes ya saben a partir de las diez una vez hemos dejado de hablar de la cultura de la gastronomía os van a acompañar en el tiempo de la reflexión y el análisis Juan Carlos Jiménez Berna González Harbour y Neus Tomàs estas son para ella las claves del día

Voz 0591 23:55 la primera clave del día la situamos una vez más en Londres el Parlamento británico sabe cómo votar no pero es incapaz de sumar una mayoría para aún sí que permita encontrar un mínimo acuerdo para que el Reino Unido salga en mejores condiciones de la Unión Europea a estas alturas ya nadie descarta que el doce de abril sea la fecha de un Brexit sin acuerdo veremos si se confirma el desastre este viernes nos deja también una frase la que Pablo Iglesias ha pronunciado aquí en la SER al afirmar que en España se ha gastado dinero de todos los ciudadanos para fabricar pruebas para que Podemos no pudiese gobernar en este país si fuese así sería un escándalo mayúsculo pero hay tanta gente a la que no le interesa que se sepa si eso es verdad o no que tal vez nunca se compruebe si fue así

Voz 1715 24:48 a partir de las diez más reflexión en Hora Veinticinco ahora son las ocho veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 3 24:55 no

Voz 5 25:03 el siete de tu novio un sábado a las ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 0194 25:09 si puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener

Voz 5 25:16 el aire litio los pulmones

Voz 0194 25:19 ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 2 25:24 hora veinticinco Madrid bueno

Voz 22 25:26 las tardes la Comunidad de Madrid estudia elevar a la Fiscalía el informe de la Cámara de Cuentas que cifra en ciento setenta y dos millones de euros la cantidad que los gobiernos de Esperanza Aguirre Ignacio González pagaron a empresas

Voz 1715 25:37 y la púnica el presidente Ahmad

Voz 1995 25:39 con todos los informes que vio la cámara cuenta en la que estado algún indicio de irregularidad por supuesto lo hemos elevado la Fiscalía en este caso pues imagino que haremos como en todos que la propia Abogacía de la Comunidad será quiénes a medida los datos y quién decir así debemos elevar o no

Voz 1715 25:53 en el PSOE su secretario general José Manuel Franco asegura que el informe justifica aún más la moción presentada por los socialistas contra el gobierno del Partido Popular en la cómo no

Voz 0298 26:02 presentamos la moción de censura no solamente por el caso Cifuentes sino por el clima de corrupción que reinaba en la política madrileña y concretamente en el Partido Popular presentamos la moción de censura y porque no se podía soportar a un Gobierno que estuviese secuestrado como estaba el Partido Popular

Voz 1715 26:20 por la corrupción esta tarde el PP ha dado a conocer los candidatos para sus principales feudos en el noroeste de la comunidad y precisamente entre los que repiten está Borja Gutiérrez el alcalde de Brunete imputado en la Púnica por intentar amañar un contrato de ocho millones de euros que se iba a adjudicar a Feli una de las principales empresas investigadas la trama el PP lejos de de apartarle mantiene para revalidar el cargo y el que no repite es el alcalde de Boadilla Antonio González Terol que irá en la lista del PP al Congreso les sustituye Javier Ubeda a su número dos y que participó en un escrache junto a miembros del grupo neonazi Hogar Social enseguida vamos con otros asuntos de este viernes pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes buenas tardes a esta hora todas las sin de Madrid

Voz 23 27:05 dónde salida de la capital lo más complicado la A cuatro a la altura de Pinto la A42 en Fuenlabrada y también en Torrejón de la Calzada la A5 Navalcarnero siete kilómetros de retención por un accidente que se ha producido en la provincia de Toledo hoy también las seis en Las Rozas y Torrelodones la M50

Voz 1715 27:22 esa embajada Honda hacia la A6 en el resto

Voz 23 27:25 normalidad

Voz 1 28:09 ha llovido el tribunal

Voz 1715 28:12 el Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Podemos a los presupuestos de la Comunidad de Madrid en la formación morada impugnó varios artículos de esa ley de Presupuestos por considerar que recortan beneficios sociales para el personal del sector público de la región Eduardo Gutiérrez es el diputado que llevó el asunto a los tribunales

Voz 25 28:27 sí hay elementos sustanciales de inconstitucionalidad entre ellos hoy en concreto algunos que eh conculcan derechos básicos del Estatuto de la de Básico del Empleado Público de la negociación colectiva que eso no se congratula que el Tribunal Constitucional vea que hay elementos inconstitucionales en la de Presupuestos aprobada para el dos mil diecinueve por Ciudadanos por el Partido Popular

Voz 1715 28:52 ya hace unos minutos que ha salido de la base de Torrejón de Ardoz el avión en el que un grupo de bomberos de Madrid viaja hacia Mozambique allí la unidad la arrasado poblaciones enteras dejando centenares de muertos estos bomberos van a participar en labores de rescate y logística Gonzalo Velasco es uno de ellos

Voz 26 29:08 sí es duro porque son ejemplo te está pasando una que se seguramente el peor momento de sus vidas pero bueno nosotros pues lo que tenemos que hacer es intentar hacerlo lo mejor posible quinientos pues compartir con el resto de la gente que se allí para para intentar que todo salga lo mejor posible y poder ayudar a cuanta más gente mejor

Voz 7 29:26 llegamos a las ocho y media con catorce

Voz 1715 29:29 el centro de Madrid Hora Veinticince

Voz 7 29:31 adiós

Voz 7 29:31 adiós

Voz 27 29:53 hora veinticinco Madrid

Voz 29 30:04 Hora veinticinco Deportes Jesús

Voz 0919 30:12 hola qué tal buenas tardes a todos bienvenidos y un día más muchas gracias por escuchar el programa este viernes en el que por fin por fin vuelve la Liga después de dos semanas de parón que había gente que estaba despistado máxima bueno pues hoy vuelve la Liga Se abre la jornada dentro de media hora con el Girona Athletic de Bilbao un partido de la zona media de la tabla el Gironès décimo segundo treinta y cuatro puntos el Athletic noveno con treinta y siete la jornada que tiene mañana un gran partido en el Nou Camp el líder el Barça recibe al vecino al Real Club Deportivo Espanyol en un duelo siempre picante lo que pasa es que ahora tiene más picante en el más picante por qué Gerard Piqué ha vuelto a hablar del Espanyol al referirse al Real Club Deportivo Espanyol lo hizo ayer en el programa La resistencia de Movistar un programa de humor en el que entre otras cosas le preguntaron a Piqué cuánto dinero tiene en el banco cuántas veces había realizado el acto sexual el último mes bueno Piqué dijo que

Voz 30 31:22 va sobrado en ambos asuntos pero a Prodi

Voz 0919 31:25 echó para lanzarle una pullitas al Espanyol una pullitas que además se había preparado como él mismo reconoce lo dicho le preguntan por el sexo y el dinero oí esto dijo

Voz 30 31:40 a ver a las dos

Voz 31 31:44 os que diciendo esto muy repasó de Gran no va bien

Voz 1715 31:49 que te pone más yo hablo por España el dinero tiene quieres ponen lo quiere ponerlo en contexto igual puedes decirlo por el por el presupuesto de alguna ciudad nómina por el presupuesto español en patrimonio tengo más que pues pues pues podemos estar

Voz 31 32:09 hola hoy podemos ir buscando el dinero de España el pasado veintisiete millones de euros dicen que tiene

Voz 1715 32:14 era el presupuesto de este año cincuenta y siete millones cincuenta y siete es mucho más que lo miraban

Voz 0919 32:24 tengo más patrimonio que el presupuesto del español quien reconoce que lo había mirado antes del programa es decir que lo llevaba preparado para lanzar esa pullitas lo dicho dos días antes de que se juegue ese partido entre el Barça y el Espanyol en la parroquia perica no ha sentado demasiado bien

Voz 1715 32:41 esta

Voz 0919 32:41 la nueva salida de Gerard Piqué le ha contestado así el vicepresidente Carlos García

Voz 1995 32:49 cuando se dedica en vez de a fomentar el deporte a comentar que la gente se le da una quedar mucha importancia no habiendo marchando muy en serio cuando aquellas declaraciones que lo que hacen es de alguna forma minusvalorar los valores que el deporte debería fomentar hay que tomárselo con calma tranquilidad no Grassley dice

Voz 0919 33:09 otro día dirá algo inteligente bueno evidentemente sus declaraciones pueden para hacerte graciosas o qué sé yo hirientes inconvenientes lo que no hacen es fomentar la deportividad hoy los entrenadores de los dos equipos han posado juntos con la camiseta del equipo rival intentando transmitir una a una serie de valores de de competición pero deportividad de limpieza de tranquilidad

Voz 1715 33:38 Piqué no ha hecho eso eso está claro Piqué no ha hecho

Voz 0919 33:43 ahora hablamos de ese partido hoy de los otros de la jornada pero empezamos con baloncesto porque se juega en Vitoria el partido del Baskonia ante el Efes penúltima jornada de la primera fase de la Euroliga en un partido importante para los vitorianos como ha empezado qué ambiente tenemos Kevin Fernández

Voz 0684 33:58 hola Gallego buenas tardes tiene que ser hoy el día que deja Quirós Baskonia matemáticamente clasificado para el play off porque depende de sí mismo tiene que ganar a un equipo que no se juega nada porque pase lo que pase va a acabar cuarto la competición ha salido con Sein quien el equipo turco marcando la distancia marcada de primeras el conjunto de ATA Amán pero el Baskonia se quiere agarrar al partido siquiera garra al factor Buesa que tiene más de once mil personas en la grada marcador a siete minutos treinta segundos de acabar el primer cuarto Quirós vez Baskonia siete Anadolu Efes de Estambul nueve como siempre

Voz 0919 34:30 en el inicio del programa vuestros mensajes de aguas

Voz 0194 34:36 bola gallego ligada a cabo dentro de buenos días

Voz 19 34:39 me acabo de enterar de esta noticia de pique pero fue no este tío qué pasa que va marcando el tempo de todo osea que encima se les rinden veo porque por lo visto ha sido el el que ha llamado a Broncano para decirle que que una entrevista en otro mitin del húngaro perdido el culo sí señor para suscriben el presunto hemos puesto que CTIC eh el verdad calentando el tema para el a la que ahora todo el mundo le ponga verde para que ahora todo el que marca marca la la opinión marca el tempo de todo hombre por favor ya está bien que no hay que rendirle no hay que seguirlo eh al el rollo este tío además me ha parecido muy Maire de John como decimos en mi tierra muy Maire de John mucho más que poca categoría que poco que poco de de de todas las cosas buenas que debe de tener una persona este niño no de este niño no las tienes no me extraña bueno Benedicto que

Voz 1715 35:41 buf venga lo dejamos ahí de dejad vuestros mensajes

Voz 4 35:45 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes de Ice parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 15 35:59 los o como se nota se te va la marcha que no quita se les luego Anese de venga Gallego es vida unos límites la participación de los participantes dicho sea de paso que lo de esa señora ya empieza a cansar un poquito

Voz 4 36:17 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 5 36:24 exprésate

Voz 0919 36:27 sí lo bien que era lo pasamos venga empezamos ya bueno Barça español mañana en el Camp Nou como digo se ha institucionalizado desde hace tiempo que el día antes del partido el entrenador del Espanyol entrenador del Fútbol Club Barcelona pose juntos con la camiseta del equipo rival y hoy hemos visto otra vez esa imagen lo que pasa es que claro por mucho que desde ahí se intente trasmitir una imagen de normalidad de deportividad el asunto Piqué ha estado presente tanto en la rueda de prensa de Valverde como en la rueda de prensa de Rudy el entrenador del Espanyol vamos con lo que se han dicho en esa rueda de prensa aislar noticias primero del Barça Santi Valle buenas tardes

Voz 0684 37:12 qué tal Gallego muy buenas pues el Barça que llega al derbi con ganas un derbi calentado después de el paso de Gerard Piqué por la resistencia y que llega con alguna duda por ejemplo Luis Suárez ya tiene el alta médica pero está entre algodones para jugar el el partido no están de Belén y civiles en por lesión ha contestado hoy Valverde a Gerard Piqué pero no ha querido entrar ha dicho que la rueda de prensa era un lugar serio un programa de humor donde Piqué sí que hizo esas declaraciones también ha hablado del estado físico de Leo Messi dice que arrastra una lesión desde diciembre pero que no le van a impedir jugar

Voz 33 37:50 Leo vine llega

Voz 15 37:53 lastrando

Voz 33 37:55 esas molestias desde hace ya

Voz 15 37:58 hace tiempo que estamos curando el estamos cuidando en ese sentido desde hace meses desde antes de Navidad ha vuelto a tener unos días de descanso mejor y tendremos cuidado con él pero sobre todo por lo fundamental que es afrontar esos partir

Voz 0684 38:11 pues así está Leo Messi físicamente para un derbi que Valverde considera que es vital ganar para darle un golpe a la Liga realmente para saber cómo está Messi los mejores escucharle

Voz 0919 38:22 a él mismo porque hoy en la emisora FM el club octubre de Argentina concedido telefónicamente desde Barcelona una entrevista donde ha hablado de todo de su relación con la albiceleste las criticas que tiene en Argentina

Voz 0684 38:37 ya ha sido así de sincero cuando ha hablado de la pubalgia que viene arrastrando

Voz 34 38:42 con la realidad de que que sueño con una edad de ideas del paro de diciembre y que vengo tengo gente nadie entrenando poco jugando no todos los partidos creo que de los últimos años que menos minutos jugados en este año por el por eso mismo porque vengo arrastrando molestias y me vengo cuidarme cuando

Voz 35 39:09 desde el partido al técnico sabe el técnico en las

Voz 34 39:11 el cargo ni sabe de todo esto por eso decidió que que el segundo no ni siquiera día de casos mi hermano que también para todos los que lo que me viene ahora sí que tú pubalgia está de lo que se esto

Voz 0919 39:28 es difícil de superar sobretodo con todo lo que le viene ahora a Leo Messi bueno pues eso que el Barça en el Espanyol era de Diego todos pendientes de rugby la rueda de prensa ahí si decía algo de Gerard Piqué buenas tardes hola Gallego sí ha empezado

Voz 36 39:42 tranquilo la rueda de prensa diciendo que no quería contestar a Piqué que se desmarcaba de la polémica pero a medida que le han ido preguntando sobre el tema el técnico perico se ha ido calentando

Voz 37 39:50 yo no he contestaba que yo digo que para mí en la vida hay valores más económicos hay más económicos más importantes que lo económico vamos cinco preguntas de que y a mi me da igual lo que diga aquí que

Voz 1509 40:01 nosotros estamos muy por encima por lo menos en este vestuario de todas estas tonterías Ruby se ha mostrado convencido de poder puntuar en el Camp Nou nueve años después tiene la importante baja de dar de por sanción pero han entrado en la lista Víctor Sánchez y Sergio García y asegura Ruby que si ganan será el día más importante de su vida deportiva

Voz 0919 40:19 mañana Barça Espanyol el gran partido de la jornada seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 5 42:04 Kevin suena lo del paseo Salinero eh yo me apunto

Voz 0919 42:07 claro ahora un paseo Bores Girona Athletic que comienza dentro de nada en Montilivi cómo salen los equipos que ambiente tenemos Raúl González ahora

Voz 0481 42:16 qué tal Gallego muy buenas ya con alineaciones confirmadas no juega Bono en el Girona por un problema en el glúteo izquierdo lo hará

Voz 1715 42:22 Gorka Iraizoz como titular en el Athletic

Voz 0481 42:25 Club la principal novedad es que Iker Muniain empiezan en el banquillo ya es Iñigo Córdoba quién ocupa su lugar en el once bilbaíno llegan los dos equipos en un buen momento de forma aunque en el caso de Girona gracias a lo logrado lejos de Montilivi no ganan aquí los de Eusebio desde octubre y una victoria hoy casi se llevaría la permanencia enfrente un Athletic Club que cree todavía en la pelea por Europa ahora mismo a seis puntos y en el que regresa Íñigo Martínez al once tras cumplir sanción en el último partido contra el Atlético de Madrid arranca a las nueve en Montilivi el dieron al Athletic Club con el murciano Sánchez Martínez como árbitro también os damos sopas

Voz 0919 42:56 el Málaga allí empieza la jornada de Segunda División con un partidazo Málaga Sporting de Gijón un duelo que tiene mucho que decir con el ascenso a la Primera cómo está el ambiente cómo salen los equipos Justo Rodriguez hola

Voz 1119 43:10 hola buenas tardes Gallego aquí estamos en La Rosaleda Vauvert grandísimo ambiente no hace mucho frío aquí en la capital de la Costa del Sol hay alineaciones ya de uno y otro equipo el Sporting que viene con la baja de Carmona el Málaga con tres novedades Munir en la portería N'Diaye e Iván Rodríguez en el lateral derecho es un partido importantísimo como para el Málaga cuarto a seis puntos del líder el Osasuna ir a cuatro del Granada que es segundo el Sporting se Kerr enganchar al Play Off esta décimo con cuarenta y cinco a siete del Cádiz que VI a las nueve con el arbitraje del madrileño Pizarro Gómez empiece este partido de los históricos equipos de Primera División

Voz 0919 43:48 el zaguero juntamos cómo han ido los dos partidos vamos con lo de mañana en otros campos hay un gran partido Alavés Atlético de Madrid damos todos pendientes de la comparecencia en la previa del Cholo Simeone porque en el Atlético de Madrid nadie había valorado todavía públicamente la venta de Lucas a mitad de temporada al Bayern de Munich el Cholo lo ha hecho y además lo ha hecho con naturalidad Pedro Fullana bueno estar qué tal muy buena

Voz 41 44:12 por fin ha hablado el Cholo de el caso Lucas será despedido de solista francés reconoce que hicieron todo lo posible para retenerle pero el futbolista quiso marcharse

Voz 15 44:21 siempre un agradecimiento todo el trabajo Luca en estos años que no fueron mucho pero el mismo tiempo fueron intensos

Voz 29 44:28 sí la verdad que no dio

Voz 15 44:31 muchísimo como como pudo como chico el club hizo un gran esfuerzo por intentar retenerlo tome una decisión de de cambiar aquí puede deseándole lo mejor para el futuro de él y obviamente

Voz 41 44:48 pues muy bien el argentino ha dicho además que no está preocupado por el futuro porque cada vez hay más jugadores que quieren fichar por el Atlético de Madrid que se quieran quedar los futbolistas es un buen síntoma si alguno quiere quedarse en los demás pues si se quiere marchar como el caso Lucas que se marchen hilo que nos imaginas un Atlético sin Griezmann porque tiene contrato

Voz 15 45:04 no me puedo imaginar eso porque tiene contrato con el club capitán de nuestro equipo uno de los capitanes de nuestro equipo le ha dado todo el Atlético Madrid en el momento en que yo sinceramente no me no me no me preocupa Antoine es un capitán de del Atlético de Madrid en consecuencia ha respondido siempre de ha estado en el club futbolísticamente con hechos lo que quiere sinceramente no me preocupa

Voz 0919 45:29 en lo deportivo Rodrigo es baja para mañana por sanción regresa Filipe lateral zurdo y Morata Diego Costa Griezmann jugarán de inicio novedades en el Alavés con ese pedazo de temporada que está haciendo el equipo del Pitu Abelardo Lecuona buenas tardes

Voz 20 45:40 qué tal Gallego buenas tardes vuelve Duarte están lesionadas Burgui Mari pan que hay tres dudas primera así en el lateral derecho juega Martín os y lo hace de Garay segunda Si el segunda central junto a la Guardia Asimo o Eli tercera en la media si juega con un cuatro cuatro dos habla del equipo del Atlético de Madrid pues vienen cañón

Voz 15 46:00 el partido de Huesca hace jugamos a ese nivel no vamos a Atlético Madrid tenemos que

Voz 0919 46:04 que elevar el nivel pero bueno está nuestra Alavés gana podría estar en Champions dependería de lo que hiciera el Getafe su partido con el Leganés porque el Getafe juega mañana otro partido en puesto de Champions novedad de los dos equipos José Antonio europea en gran parte al suelo de Madrid Gallego que eran muy buenas

Voz 0684 46:19 los locales defendiendo como dices puesto Champions en el Lega intentando no pasar apuros al final es un derbi especial para las aficiones los estadios que están separados por apenas cinco kilómetros y esta mañana Bordalás que recordaba a Luis Aragonés antes del choque de mañana en el Coliseum

Voz 42 46:32 Luis Aragonés decía que si sacas pecho te lo pueden hundir la realidad es que queda tiene jornadas queda mundo dos

Voz 0684 46:43 bajas importantes en los de Pellegrino llegan sino en la zaga Easyjet y arriba el partido mañana a la una en el Coliseum este jeta

Voz 0919 46:51 haga iba ya duelo de urgencia mañana Celta de Vigo Villarreal el Celta decimoctavo puesto de descenso el Villarreal décimo séptimo de saca cuatro puntos si mañana gana el Villarreal en Vigo te da media estocada al Celta que recupera a Iago Aspas qué dicen los vigueses como está fueran escriban este tercer partido de su era en Vigo Paula Montero buenas tardes

Voz 34 47:16 hasta mañana vamos a conocer bolis acongojados con la única baja de yuca pero sin duda

Voz 1715 47:20 otra pesquería

Voz 34 47:23 en esa lista hice además Arija como salvador del no ha querido comenzar el técnico del Real Club Celta si jugará de inicio no pero sin duda su presencia ella cambiar la situación de esa expertas que desde aquí el demonio Moaña seleccionados vez tipos de diciembre sólo han sumado cuatro puntos lo cambia aunque sea sólo anímicamente al técnico del Celta de su jugador más importante

Voz 43 47:41 bueno dispone estos mejores jugadores lo gigante del obeso pues eso más factible los compañeros pues entiendo que igual cuando recuperar a un jugador importante si a nivel lógicamente la afición también será importante la presencia de Yago claro al final la importancia de un futbolista cuando es bueno como es el caso Yago no es sólo lo aporta dentro por también ese ese factor invisible que no se ve que es el anímico

Voz 0919 48:05 ánimo para nos alegramos todos de la vuelta de Iago Aspas fútbol internacional José Palacio buenas tardes muy buena Gallego que destacamos de la Premier el Calcio de Alemania para este fin