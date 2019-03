Hora 25 (29/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:06 eh

Voz 4 00:13 en la Cadena Ser

Voz 3 00:15 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 5 00:18 no

Voz 6 00:19 habrá que preguntarse ha vuelto un ejercicio que incomoda a algunos sí que muchas preguntas se quedan sin respuesta esta noche queremos repasar cuarenta años de preguntas y respuestas una selección de las mejores entrevistas de Rosa Montero recogidas en un libro El arte de la entrevista con ella hablamos enseguida hay también gastronomía este viernes mar y montaña pero antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches empezamos con lo último que es la precampaña Pedro Sánchez acaba de valorar las declaraciones de Suárez Illana sobre el aborto los neandertales y la ley de Nueva York ha sido en un acto en Almería

Voz 7 00:49 cada día que avanza la de la campaña electoral o la precampaña electoral es que escuchamos unas cosas que es evidente que o miramos al futuro retrocedemos cuarenta años atrás tenemos una derecha Feriz democrática y otra derecha que viene de la Prehistoria hablando de Near dentales de recortar los derechos de las mujeres sabéis al final la conclusión que yo saco después de escuchar las barbaridades que dice Suárez Illana

Voz 4 01:17 qué ser Suárez no Sedena

Voz 0194 01:20 cero derrota ante el plan de May en el Parlamento británico noche

Voz 6 01:23 el Brexit después de que la Cámara tumbara de nuevo el Acuerdo de Salida hoy si la parte política la próxima fecha marcada en el calendario para el nuevo movimiento es el doce de abril dos días antes en Bruselas se ha convocado una cumbre y allí esperan a Theresa May los argelinos vuelven a salir a la calle para pedir un cambio de régimen sexto viernes consecutivo piden la salida del presidente Buteflika rechazan la idea el jefe del Ejército de inhabilitar al presidente como solución a la crisis política la policía de Argel actuó en la capital con gases lacrimógenos y con cañones de agua a fin de semana con más nubes en la Península y Baleares y en Canarias se retiran ya los chubascos para el sábado la nubosidad irá en aumento enconamiento en poco más frío el domingo lloverá según os decía a las ocho Jordi Carbó en prácticamente cualquier punto de la Península van a ser lluvias más persistentes e intensas en el sudeste desde la Comunidad Valenciana hasta el Mediterráneo andaluz

Voz 8 02:18 una casa no sé que tenga es

Voz 0194 02:20 al tres Idígoras

Voz 7 02:23 el buzo circular con la un cierto precio cliente convenio hubo valor ver si el príncipe que piden es el que deberías poder BBVA valora ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la tu

Voz 5 02:34 también diré vea creando oportunidades

Voz 0598 02:40 tiros pasa queridos habitantes Di Cillo gracias por elegir viajar en Renfe gracias también Josefa que incansable ya contaba tuvo el pueblo que se podrían ahorrar hasta un setenta por ciento del precio de sus billetes que tengan buen viaje

Voz 1 02:57 ella con estas ofertas

Voz 9 03:01 viajar con Renfe es la mejor opción compra ahora Tous billetes de tren y ahorra

Voz 0084 03:05 hasta un setenta por ciento de su precio

Voz 9 03:08 EFE fuera estarlo

Voz 10 03:10 oyente tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara Claudio cerca Tu mejilla al altavoz de la radio ya te la mejilla

Voz 1845 03:20 el altavoz de la actual yo lo estás haciendo

Voz 1437 03:23 pues ahí va Mira

Voz 4 03:27 que queríamos darte un beso en la mejilla y te vamos a mimar siempre

Voz 11 03:34 bórico esto eh es decir la mejilla en en altavoz delato audio Italia tras una idea creo yo que bonito eh el acto la indisociables hasta aquí el día Till vine a vivir tu tío más perfecto el sábado seis de abril prueba nuestras máquinas aprovecha las ofertas participa en el sorteo de entradas de fútbol en el días Till gana tu jardín Astún descubre como en día style punto es

Voz 12 04:00 en Los Vengadores guarniciones de la galaxia Ironman

Voz 4 04:04 todos ellos tenían secretos hasta ahora

Voz 7 04:07 colecciona con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas ni detalles de los rodajes por sólo nueve

Voz 4 04:14 y veinticinco euros cada domingo una nueva entrega con el país

Voz 13 04:23 hola

Voz 5 04:31 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló eh

Voz 0194 05:03 el arte de la entrevista cuarenta años de preguntas y respuestas es el título del nuevo libro de Rosa Montero una compilación de entrevistas en las que descubrimos que Paul McCartney ve cada día a las ovejas desde su granja nada ostentosa de Sussex o que Pedro Almodóvar están apetecible de abrazar como un buen Oso de peluche leemos que a Tina Turner les salen las ideas tan a borbotones que ni siquiera se molestan terminar las frases y leemos que Julio Cortázar dobla las piernas con la misma parsimonia con que se hizo un puente elevado descubrimos que el rostro de Lou Reed recuerda a un antiguo medallón grecorromana el retrato amenazante de algún Dios violento o quemar esta Cher dice que para lanzar un

Voz 11 06:15 la política verdaderamente nueva tienes que mantener la con firmeza a pesar de las dificultades

Voz 0194 06:33 encontramos a un Prince al que hay que entrevistar sin blog de notas Ny grabadora ni bolígrafo Luis Miguel Dominguín que por segunda vez accede a una entrevista en posición horizontal desde la cama todo esto y así hasta veintiocho entrevistas a las figuras más importantes del mundo de finales del siglo XX y principios del XXI el arte de la entrevista cuarenta años de preguntas y respuestas Rosa Montero muy buenas noches anchas qué tal

Voz 1845 07:11 esta esta oyente hoy me estaba pensando cuántos muertos mi he dicho leemos porque pensado iba diciendo cosas como hablaban presente digo a ver si la gente a pensar que no hay que algunos de ellos están muertos pero pero esta gente hace pensar no bueno lo que es es un vértigo espantoso del paso del tiempo

Voz 14 07:30 sí es que eh este año cumplo cuarenta años de la publicación de mi primera novela el año que viene en el dos mil veinte cumpliré

Voz 11 07:41 que escribí periodismo porque empecé muy joven en primer

Voz 15 07:45 no pero eso es un error ya pero mira

Voz 1845 07:48 vale si es uno Rosique y matando a todo eso pero

Voz 0194 07:52 con toda la gente que has estado a toda la gente que has tenido posibilitó

Voz 1845 07:55 la de entrevistar eso queda para ti ahora para los le están bien bueno antes también a través del país pero eso queda para ti también no esas vivencias se quedan bueno si no porque las vivencias lo básico si es como cuando les un libro no se te pasa Teno pues un libro te queda si te ha gustado pasa a formar carne tuya de alguna manera lo que has aprendido de ese libro leer un libro bueno es vivir no y además es una vida de primera calidad a lo mejor te olvidas de la historia y tal y dedica un las entrevistas me pasa lo mismo yo calcule que había hecho como dos mil entrevistas a lo largo de de este tipo de personalidad olvidando inmediatamente porque si sí tenía sitio en la cabeza para en la siguiente símbolo del programa que dice el lunes Guardiola de que hablamos el lunes el viernes ya no me has cuestión es imposible porque además supongo vamos supongo no estoy segura porque si no no harían los programas que hacer pues es un trabajar el tienes que meter de dedo en la cabeza las entrevistas lo mismo era como hacer una tesis con cada una aprenderte al personaje leer muchísimo aprender de memoria claro es que eso eso que dice es muy importante la gente cree que vas a la entrevista dejas hablar no uno tiene que saber que va que va a encontrarse que va a preguntar cómo le puede sacar al entrevistado el máximo no exacto sí bueno que va a encontrarse eso quizá no tanto porque una de las cosas que yo creo que no debe hacer un esfuerzo ímprobo es intentar acudir con la cabeza más limpia posible es decir intentar quitar los prejuicios previos es es practicamente imposible conseguirlo del todo porque el prejuicio además como su nombre indica está espera de pensamiento y entonces ignora es que lo tienes no pero intentar ir a los entrevistados pues si te parece detestable pues intentar bajar un poco ex ese hoy de intentar el tipo ya entrevista que yo hago no que no es la informativa sino que es la personalidad que es que procura ver un poco más allá de lo que hay en el personaje no del más allá de la máscara primera el personaje intentar rascar un poquito pues la carne blanda del animal no te cambió el concepto de algún personaje después la entrevista sin sí sí sí sí para bien y para mal viene para mal por supuesto por supuesto muchísimas por ejemplo Arafat no yo era entonces una partidaria tremenda del de del mundo palestino que ahora también pero de él pues me pareció un personaje increíble que había conseguido verdaderamente de los más fascinantes de la historia que ha conseguido sobrevivir a todos los intentos de asesinato del mundo como sabes que que probablemente terminaron matando lo porque parece ser que lo envenenar y entonces yo me había preparado porque sí como un año dos años sin conseguir la entrevista en ese tiempo me leí yo creo que todas las entrevistas que le habían hecho Arafat aquí todas eran horribles hoy sale ponían fatal pero además eran muy malas entrevistas no decía nada no les sacaban nada fíjate Angers que tuve soy bastante insegura pero tuve una de mis pocos momento los debe de vanidad ahí de de de estúpido orgullo dijo hoy pero sí se les ha ido vivo este pedazo de personajes de ABC y yo voy a conseguir una entrevista con el fondo así que iba verdaderamente con muchas ínfulas pensando que me iba a fascinar el personaje y me horrorizó me horrorizó esa que estuvimos en en stand by el fotógrafo huyó en un en un hotel en Túnez esperando a que nos llamaran una semanas en salir de la habitación no llamaron a las cuatro de la mañana fuimos corriendo cada en aquella época fuentes devolver a los territorios ocupados pues dormía cada noche en un el dinero para que no le mataran entonces pose atravesar te da cita llegas a un hotel así torbellino de tíos con kalashnikov una agitación entramos vemos Arafat dándole un periodista suizo le echa el periodista luego con nosotros no es decir una pregunta doble y luego no no voy y vengo va más pues día otra vez al hotel a El día siguiente goles dos días vuelven otra vez a despertar cuatro la mañana otra vez corriendo ya Se supone que empieza la entrevista Le alguna pregunta me contesta un un panfleto que no tiene que ver con la pregunta alegó otra pregunta me contesta él mismo panfleto la quinta pregunta intentando hablar con él además tú vas a buscar el personaje sí sí si no eran preguntas no eran preguntas violentas no era ahora notas conflictivas han preguntas con su estancia pero desde luego no iba a ponérmelo en contra no de entrada por lo menos desde luego me echó también lo mismo que al suizo anterior Italia ERE me fui con la sensación con toda la parafernalia que tenía toda esa serie de personas le rodeaban totalmente fanáticos armados que que que le consideraban un Dios que llevaba viviendo así solamente rodeado por esos fanáticos una de cada dos décadas pues realmente me fui con la sensación de que era un monstruo de que había conocido a uno de esos grandes monstruos de la historia no como si hubiera entrevistado algo yo qué sé esa hablabas ahora de piezas fuera entre la entrevista con Arafat paralelismo importante el arranque de la entrevista es decir como como le entras al personaje porque yo pienso siempre que depende de cómo le en tres vas a conseguir más vas a conseguir lo vas a llevar por el camino no sabes bien sobre sobretodo en en prensa escrita sobre todo si tienes muy poco tiempo no entonces si tienes media hora pongamos que es muy poco para las entrevistas de personalidad pues tienes que medir muy bien el principio porque sino realmente al final en radio es obligatoria en todas porque siempre tienes un tiempo muy corto serio está claro yo siempre pregunto cuando llegarán te pregunto depende de quién ser un tema político sino de de como esta es importante nada importante saber si tienes que entrarle suave aunque luego pero si la entrada en una entrevista siempre es muy importante yo me lo preparaba siempre me preparaba siempre las entradas y luego te haces pues son poco pues como lecturas ha apuntado poco antes no te hace un esquema de lo que quieres hablar de los puntos que que ir esto cae y luego va fluyendo no la entrevista pero la entrada siempre Qorei coreografiada primero sea la entrenar es esencial y luego va fluyendo a veces por caminos que tú no tú imaginabas Canadá nada por supuestos ese uno y esa es la gracia las mejores entrevistas que que te salen que me han salido son aquellas en donde la entrevista en realidad es un acto dramático es un hecho dramático quiero decir teatral es decir que hay como un deseo Arroyo de la acción y Lleida y la reacción y el personaje a veces cambia aquí va mente no habló largo de si se produce de todo se producen conflictos se produce a Zidane se produce al contrario como como una intimidaron y entonces cuando se produce lo imprevisto es porque hay algo que está ahí fluyendo lo que sea que es importante y además es es fantástico porque había una cosa que que lo he dicho estos días así tal pero que me parece totalmente estúpida de la peor manera desde luego a hacer una entrevista que es la de intentar quedar el periodista que es muy común que intenta quedar más listo más y más yo qué sé más gracioso los medios audiovisuales Se da mucho tremendo que les previsto no no es que dices pero bueno es que no estás para eso está justamente para lo contrario para intentar entender a Israel entrevistado a entender entonces igual que un psicoanalista tú no puedes por ejemplo cabrear Teo o sentirte implicado si el entrevistado te te agrede yo al contrario cuando alguno perdía los nervios y se decía una palabra esa poníamos agresivo contigo yo intentaba que no se me notara pero por dentro aplaudía porque eso está rompiendo su coraza y eso permite es un arma para ti maravillosa que el entrevistado pierda los nervios ese no pero tú no les hecho una magnífica entonces yo no me siento agredida por subo al contrario yo pienso que es me está haciendo un regalo en esta terapia entre dos entrevistadores yo me enfado conmigo misma cuando a veces algo de alguna entrevista dándome cuenta que debatido con el entrevistado se yo creo que nuestro trabajo como periodistas no es debatir con el entrevistado no aunque sí que es rebatir cosas claro dicho no implicarse exacto Picard se emocionalmente en esa disputa eso porque hay efectivamente hay pierdes pierdes el lugar tú no hablábamos del arranque de las entrevistas sí yo siempre te he admirado a medias una cosa que yo creo que tampoco hay que hacer cuando vas a entrevistar a alguien manifestarle que que las miras estoy rompiendo ahora una de las reglas del entrevistado pero de la entrevista pero bueno ahí arriba pero me quedé fascinada leyendo otra vez la entrevista con Luis Miguel Dominguín que tú llegas te reciben la cama se yo pensaba como arrancas una entrevista con un señor que te recibe en la segunda sabes es que era es que era un personaje realmente es la más antigua que recojo en el libro y luego es que es un personaje que que la entrevista y cómo cómo se actúa y tal yo creo que refleja muy bien la cutreces ese mundo franquista porque es que un retrato de esa cutreces este era esto era el más sofisticado de aquella época como el resto no entonces cada inteligente que desde luego tonto no era pero es dato es todo tan cutre no entonces este hombre ya me había recibido otra vez en la en la anterior entrevista ella era una costumbre que la hacía yo creo yo creo en mi opinión es que tenía una depresión de caballo yo diría de hecho es una entrevista tremendamente crepuscular que también a mí me parece que es un poco como la muerte del franquismo en esa sociedad también no es en ese sentido es muy interesante coger té para mí que que al al hacer el libro de me he tenido que leer estas entrevistas de acceso cuarenta años de repente pues porque es como un retrato de repente te transporta a aquella época no en la entrevista que hago a a al modo bueno pues es también cuando él era un chiquito no se como que estaba empezando y tal casi tal entonces les cuento que estaba en su casa es la única vez que estaba en la casa de Almodóvar y era un apartamento alquilado

Voz 1 17:24 pero son que no estaban nada la UNIA estaban a horroroso horroroso horroroso no

Voz 1845 17:29 parece ser que en su última película que quiero verla que dicen que está muy bien pues que sale como su casa al cual es copiada y que son una casa estupenda que tengo una colección de arte estupendo bueno todo lo contrario claro hemos sido hemos ido creciendo con dedo para presentar este libro pues me comentó una chica esto hija hoy fíjate tú no como ha cambiado de repente caí en la cuenta de que yo en aquella época no tenía sofá en mi casa

Voz 1 17:55 porque me parecía burgués

Voz 1845 17:59 yo como era más porque yo tenía una en un rincón de mi casa presupuestal clave tal un rollo así como de de de de de colchón así cojines y te tiras al suelo a él porque yo era hippy para entonces cuando con treinta y un años me operé un ovario volvía a casa con el tripa rajada

Voz 1 18:19 pues si me necesitas hay entró la burguesía en mi casa claro

Voz 1845 18:25 final cuando repasa yo no he tenido tiempo de leerlo entero pero sí cuando vas repasando es un retrato de personajes imprescindibles de la historia de este país y de fuera pero al final también es un libro que es un retrato de de cómo ha cambiado de cómo ha cambiado este país si no sólo cero tú qué sensación has tenido el releerlo bueno lo primero una sensación de finalidad porque ya lo había hecho algún otro libro de entrevistas mientras hacía entrevistas en ese sentido pues eso los libros eran un poco como una recopilación han perdido el trabajo en marcha no hay que de repente me cuenta que es como mi libro de entrevistas en el sentido de que ya no hago entrevistas muy raro que vuelve a hacer entonces hay una sensación como de no son trabajo termina y luego una lo que más me ha impactado ha sido el tempo el tiempo Illa fue la diferencia en el cálculo del tiempo no porque una cosa que que realmente hemos ganado es que ahora es verdad que la no es vista de otro modo y no sólo porque sabemos más viejas es que la edad es vista completamente de otro modo en estas entrevistas la gente de cincuenta años de cincuenta años se considera mayor ancianos fuera ve la vida verdaderamente vamos como que ya no les queda nada no por ejemplo Luis Miguel Dominguín que tenía cincuenta y dos años exacto y que está como para margina imagínate cómo ahora los es de cincuenta y dos años que van por ahí alegando no yo leo una entrevista Tina Turner que antes ha expuesto su música Aitán eh y me maravilla yo de lo guapísima in posiblemente guapa y maciza que está para la edad que tengo ahora la edad que tenía tan mayor aquí a cumplir cincuenta años imagínate ahora hay montones de mujeres actrices no de Hollywood que siguen siendo es lo más lo tienen cincuenta y cinco a cambio el concepto de tiempo y lo Master si hay una una entrevista que es que me dejó helada cuando la ley que es la de Marco Ferreri director de cine italiano que estuve trabajando aquí mucho en España y haciendo unas películas increíbles como el cochecito por ejemplo que era maravillosa en y entonces vino más tarde a hacer va a presentar una película horrible la yerno era un tipo muy raro y muy como muy viejo uno verdaderamente parecía muy derrota o caminaba así como como un barco ya derrotado ordena entonces eso estábamos hablando ahí en un momento determinado Mehdi me dice es que tú lo quieres todo el a mí tú quieres escribir tu quieres ser feliz y yo digo sí claro yo lo quiero todo me queda tienes me pregunta Yoigo veintisiete años me contesta él pero yo tengo cincuenta ya los cincuenta ya la vida se ha acabado ya con común como mucho si tengo suerte me quedan veinte años de vida ya desde luego no puede esa explica la vida ha sacado hilo parecía Claudia sabe acaba y es verdad que se murió diecinueve años después casi a la edad que yo tengo el espeluznante entonces esto es que me parece muy importante el concepto del tiempo porque personas de cincuenta años entonces que nosotros pensábamos que eran mayores pero claro tú me estás hablando tenía veintisiete años antes enfrentaban a todo este tipo de personajes claro cosa que era también parece un poco sea combina ah y pico de años la gente todavía es becaria aquí yo creo que ha cambiado el concepto para unas es para todos y también para la algún estado leyendo UTE me he conmovido había cosas que me gustaba más cosas que me gustaban menos pero sobretodo más que más que una actitud crítica literaria pues ha sido un encuentro con el pasado y antes que un poco como como verte bien no en espejos ir no irnos viendo en espejos porque ya te digo que se transparente efectivamente la sociedad El país El Mundo no aunque existe hacer entrevistas encargaron quince entero bueno yo hacía de todo pero desde muy temprano fue muy entrevistadora quizá tenga soy muy empate K me gusta muchísimo la gente desde muy pronto cuando yo llegué al país como te digo empecé a trabajar a los diecinueve años y cuando llega el país llegué porque me llamaron como entrevistadora ya era muy conocida como entrevistadora en la profesión sí sí sí entonces por ejemplo había hecho montones de antes la lista es posible en la revista personas muchísimas entrevistas en Fotogramas donde me habían dado por las entrevistas al Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos por ejemplo no así que ya si había habido como una especie de especialización en la entrevista

Voz 16 22:53 es uno de los géneros más agradecidos dirías tú dentro

Voz 1845 22:56 yo creo que fíjate que el género el género que más me gusta pero lo que pasa es que hace falta ser joven para hacerlo porque es dificilísimo un pelotazo de adrenalina y tal pero es la crónica la crónica del que tienes que hacer en el momento sobre el Villa tienes que hacerlo eres como era la mujer orquesta tienes que dominar todos los palos y encima escribir algo que sea personal y literario pero dándole información no equivocando P y hacerlo en dos horas no pues es es la crónica para mí es maravillosa pero ya te digo que es necesitas realmente tener un luego el reportaje es muy bonito porque los reportajes grandes yo he vivido la época de vacas gordas del del periodismo y del país entonces a lo mejor estado dos meses trabajando no sólo reportaje no pues ahí eso eran otros eso eran otros tiempos y una curiosidad como persona que se dedicado siempre a medios audiovisuales que mis entrevistas habitualmente son en directo ISIS son grabadas a no ser que nos pasemos de tiempo nunca corto nada cómo se traslada una entrevista a al papel al periódico porque entiendo que la transcripción sí que tiene que ser fidedigna pero claro no por espacio todo no cabe con cómo lo hacéis no esto es muy duro era hecho además una de las cosas más tediosa es de hacer en la vida es la transcripción de las cintas no sí además son pues de media apagamos dos horas de conversación encima es en otro idioma por ejemplo es horroroso y eso te da páginas y páginas y páginas de conversación claro y luego tienes que y además ha antes que había papel eran muchísimo más corto hoy pues lo primero que tienes que tener que es un cuidado exquisito pero exquisito absoluto para no de formar las palabras de la persona que tienes que hacer un extracto muy grande entonces si realmente te ha dicho en una contestación algo de un tema pero media hora más tarde en otra contestación ha matizado un poco esto tú la segunda ya no lo vas a poner pero tienes que poner el matiz la primera claro porque tienes que tener un cuidado absolutamente exquisito con la línea de su pensamiento de lo que ha dicho eso eso lo primero son ya es un esfuerzo intelectual en realidad acercase como tomar apuntes en una imagen y luego pues el el sentido del ritmo de la valorar lo que es más importante ir poniendo tal como ha sucedido pero pelando hoy en las cosas más necesarias y de haciendo sacar un poco casi como tallar las palabras no hizo otra cosa que aprendes y es que la transcripción exacta no te recuerda a la a la el personaje no al diálogo que has tenido tú has hablado con si transcribe sexo tal cual está puesto veces no esto no fuese porque esto hemos acostumbrados por un lado a la al al idioma que hablamos por otro al idioma que le entonces para que lo que le suene como lo que ha hablado tienes que hacer una cierta manipulación una cierta manipulación te quiero decir equipar una repetición es que hablamos no se notan porque además de estar bañadas un gesto claro pero es que nunca no se vendería entonces al hacerla transcripción tal cual es que desvirtúa realmente la conversación de manera que tienes que hacer una especie de traducción a lo que es la página escrita manteniendo la manera en que habla a la persona pero Ketama pues eso por ejemplo esos repeticiones cuál es vivo se llama el arte de la entrevista cuarenta años de preguntas y respuestas es de Rosa Montero que yo es la primera vez que la entrevista no creo que exista nos hemos visto Nos conocemos pero es la primera vez que esto cese encanta muchas gracias ha sido para mí también para mí

Voz 18 27:21 el sábado desde la estrés una hora menos en Canarias comienza el carrusel oye ese pase la primera hora Daimiel se a el partido tienes dieciséis quince el derbi de Barcelona desde el Camp Nou Barça Espanyol Sex hay algunos que empiecen a jugarse la vida y el Villarreal que juega a las seis y media y dos horas más tarde

Voz 19 27:42 apagamos todo por la naturaleza nos unimos a la hora del planeta

Voz 18 27:45 oye y con qué piensas acaba de salir del Alavés Atlético de Madrid y el carrusel compromiso con Pablo Pinto pues me parece Carrusel deportivo nueve horas del mejor programa deportivo de la Razón Dani Garrido con Dani Garrido

Voz 12 27:57 no cabe en ser genial tú tienes enorme casa si la de Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet

Voz 1437 28:05 yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 18 28:12 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 21 28:35 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 5 28:39 Ángels Barceló apareció como secreto escondido

Voz 0194 28:56 Tito con uno de los momentos más relajados más interesantes más divertidos de Hora de esos gatitos en los que siempre estamos a gusto que es la hora de la gastronomía porque no sólo nos encanta comer también Nos gusta mucho cocinar y en estos minutos cada semana aprendemos todo sobre cocina seguro que ustedes han oído eso de mar y montaña Marie montaña platos típicos de la sin catalana que llevan productos tanto del mar como de la montaña caza hay pescado pollo y langosta debemos aprender en qué consiste en estas mezclas y están de moda Si siempre lo han estado aussie nunca dejarán de estarlo Carlos Cano es nuestro compañero de la sección Gastro en Cadena Ser punto com Carlos hola buenas noches qué nos gusta tanto el mar y montaña medias porque los dos somos catalanes pero pero gusta mucho normativas

Voz 0335 29:40 sí me gusta en Cataluña hay fuera también eh yo creo que es una cuestión empírica no no no creo que se pueda teorizar sobre por qué nos gusta pero los temas que cuando lo probamos Nos gustan es cierto que de hecho de mezclar texturas distintas de que los sabores contraste entre ellos todo eso ayuda no pero bueno yo partiría de que a priori si juntamos dos cosas que están muy buena Mas quizá hay alguna excepción pero sí las juntas pues al mezclar las siguen estando buenas no podríamos decir que que si Cataluña es sobre todo el Ampurdán es un poco la cuna de del mar y montaña de hecho Josep Pla se ha hecho bueno se ha hecho se hizo eco del éxito de platos como el arroz negro con marisco como una langosta con pollo o cigalas con pollo no yo que yo fui de los primeros platos que aprendí a cocinar así Cigales pollo con cigalas que seis igual igual los ricos hasta pueden cigalas entre sí seguramente hay algo también de de de necesidad de quizá que no haya suficiente cantidad de de un ingrediente vamos con otro que tenemos más a mano no no me extrañaría para nada que que si hubiera sido un poco el origen pero lo cierto es que hay presencia de platos de María dañan muchas otras cocinas en Mallorca por ejemplo es muy tradicional la leche una con mero sea un poquito pero se está recuperando hay tipos de paella que son mar y montaña en sí mismos y muchísimos más la al final el hecho es que más que sumar multiplicará esa combinación de ingredientes

Voz 1845 31:08 tanto yo con caracoles Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 31:11 buenas noches está Carlos

Voz 1845 31:14 estás muy bien muy bien yo contigo no lo tengo nada claro porque sé que eres de mar y el otro día que hablábamos de Galicia nos quedaba muy claro pero yo sé que también eres un poco de montaña yo no sé con qué te quedas

Voz 1520 31:26 ah pues pues me he criado a la del puerto de Donostia eh soy más de Marc que los monitores cantábrico en aquellos tiempos de chaval pues nos llevaban de excursión como algo exótico a la montaña que era el santuario de Loyola o restringía para visitar a la familia y a mí aquellas extensiones de verde y becas serios y me parecían algo muy extraño porque siempre cuando era niño el desplome contaba los mayores hacia dónde quedaba mar que era mi medio natural llena de pueden pues al puerto de San Sebastián jugábamos al igual que era saltar y zambullirse detrás de las monedas que nos tiraban al agua en el puerto oí luego ya un poquito más crecidos pues el plan de la semana era darse un baño con los amigos y las amiga en al espigón y luego pues muy joven me puse a trabajar come mal y Committee ahí descubrí mi llegarán vocación que es la que me sigue a la que Messi volviendo loco que es cocinar

Voz 1845 32:20 Carlos la semana pasada se lo decía yo Martín hablamos de Galicia ha estado en la montaña no

Voz 0335 32:24 sí he estado en un congreso en Huesca que se llama hecho

Voz 1845 32:28 no es mal sitio de

Voz 0335 32:31 ha dado mucho de cocina pero te diría que se ha hablado todavía más de producto porque en esta zona tienen auténticas joyas a veces poco conocidas empezando por ejemplo por la fruta de montaña y había sido la alguna vez el anís Pola o por ejemplo de la Zerolo no son frutas que yo no sabía ni que existían también hay granadas que es algo que yo tenía muy asociado a zonas más tropicales pues en la montaña

Voz 1845 32:53 pues no te lo sabría decir pues también tienen Granados

Voz 0335 32:56 no se carne de vacas que están pastando en el campo razas de cerdo como la donde la prueba que vive libertad son hombres que no como así no bueno pues los pruebas están riquísimo los que esos fantásticos como el de erradicar pero luego quizá lo más de lo más la trufa negra duermen por en Huesca es como la la gran capital histórica de de este producto y también por los ríos caviar trucha esturión azafrán embutidos bueno tienen un montón de de productos interesantes hice están poniendo las pilas en la cocina

Voz 1845 33:29 el Martín hay productos de los Pirineos en tu despensa

Voz 1520 33:32 pues uno de de cocina desde hace más de veinticinco años es David B de deparan que Tauste que es una pieza fundamental en mi vida profesional fieles Aragonés ir desde hace unos años gestiona con su familia un hotel en el Valle de Benasque que se llama Casa arcas si deben cuando pues es un lujo ir por allá para empaparme de ese ambiente de alta montaña ahí de esa naturaleza tan viva y tan salvaje y lógicamente detrás de tanta pureza no puede haber más que productos de primera categoría ellos soy un fanático de la aceptas que se recolectan podrá ya de esos establos y esos pastos que están llenos de animales de una carne aprieta aprieta como los vascos las terneras de leche también lobo esta proclama Abbey dicho de las trufadas de los quesos de los panes de los embutidos de la Mier illes un privilegio tan lejos tan cerca Aitana mano hoy tan buena gente

Voz 1845 34:24 decíamos antes Martín que la cocina catalana es muy de mar y montaña muy tradicional yo no sé si tradicionalmente ha sido más de una cosa o de la otra sin mezclar tanto

Voz 1520 34:34 pues yo creo que en el País Vasco si siempre ha habido dos economías muy diferenciadas que no han compartido puchero como en el mes de Tarragona que sí que ha parido esa cultura mestiza de Carney pescados aquí en el es vasco ha asistido una frontera entrena el caserío y a pesar de que los hombres o las mujeres de ambos mundos en algunos casos han intercambiado la labor cada uno de ellos ha definido sus ingredientes y su

Voz 22 35:00 presentarlo eh esto nunca se ha hecho

Voz 1520 35:02 yo mezclado y a lo sumo a lo sumo que yo recuerdo pues hemos llegado a meterle pues un punto de jamón al relleno visado de los chipirones en su tinta si yo tengo que decir que aquí somos muy de si haces besos bueno pues él ver con refrito la verdad con almejas y cuando al como hemos pollo cordero pues lo acompañamos con derecho va con un poco de cebolleta tengo que decir que cada vez más los vascos sobre todo la gente joven se atreven a un medido o nos atrevemos a unir las maravillas del Cantábrico en con la de nuestros te Rossi nuestros bosques y hay muchas recetas de las en los últimos años con mezclando

Voz 1845 35:42 de hecho uno de nuestros mar y montaña preferidos porque su y montañas tu milhojas de foie con manzana anguila ahumada que no puedes quitar de la carta jamás ese a nosotros nos encanta Atica Marais montaña te parece memorable

Voz 1520 35:54 pues amén todas esas cazuelas que entremezclan los menudos la casquería con los crustáceos sólo mariscos me parecen lo extraordinarias luego hay combinaciones que la reparación de matrícula de Madrid como el conejo con caracoles hiciera las o el pollo con cigalas y butifarra que me vuelven loco o el regusto que deja en un sofrito en Calamaro unos o una sepia si luego a incorporar un buen pollo unas codornices a unos buenos pichones hay que decir que las variaciones son inmensas yo también soy un apasionado del arroz y cuál quiera de las combinaciones que se hacen a lo largo y ancho de la costa mediterránea son un vivo ejemplo de esa sabiduría popular que reúne eh nunca alteró pues el mar y la montaña no hay más que fijarse en un básico como pude como puede ser el pollo con anguila con calamares con almejas con cerdo o los concertado con verdura yo creo que tenemos mucha suerte de haber nacido en este país porque existe una diversidad gastronómica increíble

Voz 1845 36:51 Carlos vamos a hacer una cosa vamos a Akon bueno ya conocemos él ellas pastillas pero quién es su chef quienes Carmen

Voz 0335 36:56 el bosque bueno pues es el responsable de este restaurante para mí el mejor de Huesca Un restante que tiene una estrella Michelin desde hace muchos años pero para mí es uno de esos que tienen una estrella coma nueve sabes un notable alto si está más cerquita de la segunda de la primera en mi opinión eh hemos estado comiendo allí esta semana ratifico eh siempre

Voz 1845 37:19 se come muy bien el altísimo fue cocinero

Voz 0335 37:21 relación en Madrid Fusión en dos mil tres hace dieciséis años sobre todo es conocido por por ser un gran defensor de la trufa negra de la duermen menos Fórum pero también embajador de toda la despensa de de la provincia de Huesca Pirineos además es oyente de grave

Voz 1845 37:38 además ha participado en alguna ocasión Carmelo muy buenas noches Merche ahora Carmelo es más fácil pero en la cocina tradicional oscense hay platos con pescados encontramos platos con pescado

Voz 22 37:51 sí yo tuve la gran suerte mira te yo cuando yo nací como cocinero lo después de conocer a Martín yo estaba bastante Navas de Huesca ya entonces el el pescado que era de pescados Conde de San Sebastián todos los cada tres días lleva al tren a recoger cuando el tren Estrella que género yo iba a recogerlo y era un pescado maravilloso SA nosotros yo tengo la suerte de tener mejor pescado de aquel momento desde del mundo eh en mi mano cigalas vivas las angulas cuando iban en papel y era una auténtica lunar lubinas que cogía es que van rectas y pescados Conde para mí era una auténtica locura

Voz 1845 38:28 tú has practicado el mar y montaña bueno

Voz 22 38:30 cría de montaña pero ahora ahora más tenemos un plato que refleja lo estos momentos no porque porque ya sabes que ahora se hace a en Huesca en el Pirineo

Voz 0084 38:39 sí además un plató de es una Royal

Voz 22 38:41 azafrán con trufa y caviar no entonces no es Tata como tal pescado pero sí está el caviar es un plato que que tomó el tomaron el otro día en la cena no se dice Jo que que bueno no tenemos otro que al tener esturión es pues una parte de otra una judías con una liebre que hacemos una judías y una liebre unas albóndigas con con cerdo y anguila no la anguila nosotros trabajamos muchísimo

Voz 0084 39:05 la aprendimos en Martínez sabe lo que es

Voz 22 39:07 por el Ángela hemos traído aquí es un auténtico placer

Voz 1845 39:10 yo te confesaría que Martín es el nuevo consiga que coma anguila no no me gusta la anguila lo siento porque además me me da cosa el animal en sin pero ese milhojas de Martín eso es imposible no comérselo

Voz 16 39:20 pues bien diez o doce non si

Voz 1845 39:23 o Veinticinco incluso un poco eh que productos de montaña Carmelo dirías tú que están al nivel de un lenguado una gamba roja pero claro uno siempre piensa que el pescado es como de mucha más categoría no cambio la carne bueno pues es la carne

Voz 22 39:35 bueno pero he pescado aquí ya sabes que que al estar siempre abre una comunicación muy fácil no llega no pero sí que es verdad que estamos centrándonos un poco en pescado en esturión el anguila estos productos quedaron más cercanos no pero también hay veces que que pedimos quitemos es Pardiñas tenemos un plató bueno guisantes con sobrasada de latón de Nueva es Pardellas no la un guisante lágrima con verde el rojo de del de la sobrasada hilo o la señal o es que ya visualmente ya teatral cuando gusta activamente llega tuvo una auténtica maravilla no

Voz 1845 40:07 estaba estuvo no hace mucho a principio de temporada me entero maravilloso en Huesca in lo pude comprobar pero tú dirías que está viviendo un buen momento la gastronomía de los Pirineos en Huesca y

Voz 22 40:17 es la provincia la provincia estamos muy convencidos estos días pasa también con la convivencia con el par de con aparte yo cuando estará Martín veía lo que él ya estaba comunicado con Francia cuando algún cocinero francés venía a Vitoria el embajador Martín Berasategui izquierda tiene una reacción siempre magnífica con todos ellos y esto me ha pasado el otro y nosotros tuvimos en la Feria de París ya David Tetuán diciéndole que habíamos trabajado con Martín Berasategui no lo dio mesa para esa noche un rincón avale tengo una parada yo pues por favor de aborda ya estuvo maravillosa quiere decir que la relación entre entre la cocina de los cocineros está ampliando muchísimo y estamos convencidos de que llevamos un camino principalmente como te decía Ángels la provincia es excepcional provincia hay gente joven que quiere está en su territorio gente que quiere estar ahí que ha nacido ahí ha hecho su local y esto para mí es maravilloso no descubrirlo Si soy el que les tiene que que va a ayudar di a lo que lleguen al nivel más alto que hemos llegado nosotros

Voz 1845 41:16 porque lo van a conseguir voy a hacer esto que haces tú cuando vayan a un sitio diré que yo era pasado por lo bueno sí diré que pasado por la cocina de Martín Berasategui que no es ninguna mentira a ver si me dan una buena mesa Martínez bien yo he pasado por la cocina de Martín

Voz 1 41:28 Martíns Nombela acosado por eso

Voz 1845 41:32 cuando vaya a un restaurante y diga yo he pasado por la cocina de Martín no estará diciendo ninguna mentira nunca Carmelo nunca ha sentido la tentación de irte a trabajar a una zona turística de Playa

Voz 22 41:42 vaya yo estuve siete años de mi inicio fue a partir de congela Martín que lo conocía lo XXVI yo tenía veintisiete años entonces no India a partir de entonces cambia mi vida porque yo venía de hacer en siete años de Costa no y en la costa prendía quitar muchas plumas a los pollos porque hacía platos combinados en un restaurante y en no podía haber una pluma en el pollo te haces o hasta cuando mejor lo con soplete no vaya las es esa que estoy feliz en mi territorios estoy enamorado de Huesca de mí es donde he podido crea a mi familia donde vivo y donde estoy feliz no yo creo que es cada uno estamos donde realmente queremos estar yo quiero estar en Huesca porque es donde donde disfrutó

Voz 1845 42:21 con mucha calidad de vida y ahora sí nos vamos era la costa porque no se escucha Alberto Ferruccio Chez de bona en Alicante que tenemos que saber de él

Voz 0335 42:29 bueno pues que es un restaurante que tiene dos estrellas Michelin y que eso usted en realidades de Cariñena Zaragoza sea que sí que que le preguntas a creer en el interior irse a la costa además es un tipo al que al parecer le doy suerte porque le conocí días antes de que le dieran la segunda estrella Michelin luego nos hemos reencontrado con su tercer sol Repsol en las manos me lo dice que cada vez que me pasa la algo bueno pero bueno volviendo a a al tema Ari montaña su cocina es eminentemente marinera pero también ha hecho platos que encajaron a la perfección con lo que estamos contando como por ejemplo un cordero con caviar bueno Alberto muy buenas noches

Voz 1 43:08 hola buenas noches años no le estás viendo físicamente pero estás hablando

Voz 1845 43:11 con él está Carlos aquí a lo mejor mañana si mañana te pasa algo

Voz 1 43:14 llámanos vale mañana se reparte algún premio o compra lotería al menos comprar lotería esta noche

Voz 23 43:22 pues no me lo voy a pensar es cada vez que lo veo mojamos

Voz 1 43:26 como yo yo quiero una parte Alberto cuando Alberto cuando

Voz 1845 43:33 no es de de Interior tú dirías que disfruta al mar y sus productos de una manera diferente al resto

Voz 23 43:39 bueno yo creo que al principio puede adelante cuando llegas cuya bastante porque al final la diversidad de producto que tenemos aquí en el Mediterráneo es grandísima no in simplemente yo siempre pongo desempleo que que hay como más luz nórdico Finance hace como un poquito más

Voz 1 43:55 no hay producto aragonesa en la carta de bona

Voz 23 44:00 sí sí sí lo hay como si es bueno tenemos el ibérico que que

Voz 24 44:05 con lo lo lo lo

Voz 23 44:08 donde más se Carmelo

Voz 1 44:12 sí bueno

Voz 23 44:14 Cordero que lo alimentan un poco como si fuera un cerdo ibérico de consiguiente influir y la verdad es que yo para mí es parecen poco podríamos decir al cordero francés es un productor de una calidad extrema no hay no hay un cocinero que no pero

Voz 1845 44:28 qué podríamos podíamos llevar o portero ibérico

Voz 1 44:32 si le llaman curioso no lo había oído nunca Alberto qué qué quemar y montaña podemos probar en tu restaurante si es que hay alguno

Voz 23 44:40 bueno ahora tenemos un angosta un poco es un homenaje a Josep Pla que era un escritor catalán grande seiscientas de gastronomía y un tenemos un un un amante que Kerr últimos con una grasa con largas al hoyo hilos simplemente lo acompañamos con

Voz 0335 44:57 porque petitorias hay un peso vez

Voz 1845 45:00 ahora en la lonja que está entrando de temporada que pescado hay

Voz 23 45:02 para tenemos que es un pescado muy muy humilde

Voz 1 45:06 pero dándole un poco una vuelta

Voz 23 45:09 conseguir grandes cosas y nosotros jugamos básicamente hace un poquito menos Pazo que no están en uso hablamos con los pescadores

Voz 1845 45:17 sí

Voz 1 45:17 poco ponemos en valor ganas Alberto

Voz 1845 45:20 el te está escuchando Carmelo hoy impartir lo digo porque les digas adiós que te voy a despedir pero para que sepan que estás ahí

Voz 1 45:27 adiós

Voz 23 45:31 al final adviertan en decir de empecé con Martín con dieciocho años que que con mi padre

Voz 1 45:39 qué ha pasado por la cocina de Martín Alberto muchísimas gracias muchas gracias a disfrutar

Voz 1845 45:47 tenemos que Fernando Martín receta de mar y montaña bueno no lo sé son cogollos con anchoas

Voz 1 45:53 de marihuana iba a decir exacto

Voz 1845 45:55 encima más de mar y montaña Mari Huerta

Voz 1520 45:57 si le pones unas bajas de pato confitado las la convertimos en Malí Montané

Voz 1845 46:01 ya está pues al final se las vamos a añadir a esa vamos a necesitar esas Mollet tapar las aceitunas negras Charlotte bueno ya saben los oyentes que el resto de ingredientes y las recetas la tenemos en la web pero venga como hacemos esos

Voz 1520 46:12 con ellos pues vamos a acortar los cogollos en partos y las vamos a poner en una fuente luego a sacar los gastos del pomelo vivo con un cuchillo quitándole toda la parte blanca luego aparte en un mortero vamos a aplastar el ajo va a llegar una pistita de vinagre de sidra cien gramos de aceite de oliva y el jugo exprimido el corazón del pomelo va masas API mentar vamos a remover bien ibamos a colocar los bajos del pomelo sobre los cogollos vamos a pólvora Earle a cucharadas opera de Alka Parras encima las doce aceitunas ibamos a tirar las dos notas pero en tiras en tiras finas láminas luego le añadimos la conserva de anchoas Oliva la conserva de ventresca de bonito terminamos vertiendo a la vinagreta al gusto oí listo de ponemos las de pato pues la montaña

Voz 1845 47:05 ya tenemos un mar y montaña pues eh Carmelo muchísimas gracias por estar hoy con nosotros

Voz 22 47:10 a vosotros y has tomando nota de la receta de Martín pronto

Voz 1845 47:13 acaban las ideas de Dolores Martín

Voz 22 47:15 es lo que voy a decir no hay palabras para decírmelo comer y lo más importantes lo buena persona que tengo caída tantos y tantos cocineros de gracias

Voz 0194 47:23 dime lo buenas tardes un beso bien grande Martín hasta la semana que viene

Voz 1 47:28 eso un abrazo del tamaño XXL para todos sin buen fin de semana para todos un beso dos Rosario

Voz 25 48:13 veinticinco de

Voz 26 48:23 ingresó en Cadena Ser punto com y en las redes sociales empezaron a creer la arroba Hora Veinticinco quien en Facebook

Voz 27 48:29 hora veinticinco

Voz 4 48:34 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 1437 48:37 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dicen a las claras

Voz 4 48:41 con esta buena más claro agua en este viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER David Broncano nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Andreu Buenafuente Berto Romero dejaba acudió a la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este sábado a la una de la tarde apoteosis a la ignorancia es que nadie sabe nada el título ya te lo está diciendo con Andreu Buenafuente y Berto Romero perdona no te estará escuchando

Voz 5 49:32 cada día un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 4 49:39 sin vencía el técnico el que luego debate imponen credibilidad

Voz 28 49:48 esa fue incluso civil penal aunque

Voz 4 49:52 cada mes dos capítulos de estreno ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 3 49:57 en evoque Xorret he intentado hacer las cosas bien como vetará la vida bueno acabo

Voz 0335 50:05 yo hito el malo

Voz 4 50:08 The Great criminal como Mona León Siminiani glía Podium podcast punto com cualquiera puede hacer historia pero sólo un gran hombre puede escribir Oscar Wilde no podemos hacer la historia sólo esperar a que se desarrolle voto Fon Bismarck quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la Historia Adolf Hitler SER Historia con Nacho Ares síguenos también en la aplicación de la Cadena Ser en Ser Historia punto es No olvides tu historia ni tu destino Bob Marley caderas en la pantalla de tu smartphone pulsa el logo de la SER hito mayor control programas tendencias boletines opiniones Titi

Voz 29 51:05 para compartir o crear tu propia play list tú programas La SER con un dedo toma el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 30 51:26 no

Voz 5 51:32 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 51:57 es viernes se acaba la semana en Hora veinticinco Nos gusta acabarla con música los discos que nos trae Alfonso Cardenal sofá Sonoro Alfonso buenas noches emplazó que maravillosa canción para estas horas bueno digo para esas horas de la noche para cualquier hora del diez de la noche