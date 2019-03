Hora 25 (29/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 era el día en que teníamos marcado en el calendario hoy es veintinueve de marzo el día en el que el Reino Unido tenía que abandonar Europa y lo tenía que hacer de manera ordenada porque se suponía que durante todo este tiempo de negociación habría llegado a un acuerdo con las instituciones europeas y que este acuerdo habría sido ratificado por el Parlamento británico la decisión de los tan ricos en referéndum fue la de irse y hoy debían estar fuera pues bien nada más lejos de la realidad hoy el Parlamento ha votado por enésima vez sobre el Brexit ir por enésima vez la primera ministra ha salido derrotada de la votación la nueva fecha de salida se sitúa ahora en el doce de abril antes habrá una nueva cumbre europea y veremos si en esa fecha se acaba todo esto quiere decir la salida sin acuerdo o una prorroga lo que ha pasado en los últimos meses en el Reino Unidos digno de la mejor serie británica todo empezó con un político irresponsable convocando un referéndum continuó con las mentiras en las que la ciudadanía basó su voto para salir de Europa mentiras proclamadas por otros políticos irresponsables y acabado con la escenificación de la incapacidad de otros políticos para encono tras una salida a este callejón hoy los británicos deberían estar fuera siguen dentro y capitaneados por un grupo de políticos que ni saben qué hacer ni entienden lo que está pasando y al frente una Theresa May absolutamente calcinada hoy era el día marcado en el calendario acabado siendo un día más de caos en la política del Reino Unido el mejor resumen ha sido la respuesta a la pregunta de por qué Theresa May ha convocado una votación que sabía que iba a perder ni puta idea respondido ya ni me preocupo es como vivir entre muertos vivientes Ángels Barceló se sientan hoy a la mesa de análisis en la tertulia de esta noche de viernes Berna González Harbour buenas noches hola buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches en Austria más buenas noches buenas noches llegamos a las puertas del fin de semana con la atención puesta en un doble escenario internacional vamos a acercarnos en primer lugar Argelia donde un viernes más centenares de miles de personas han tomado las calles de Argel por sexta semana consecutiva la movilización de hoy ha estado marcada por la propuesta del jefe del Ejército a favor de inhabilitar al presidente Abdelaziz Buteflika corresponsal Sonia Moreno buenas noches buenas noches Ángels Sonia no convence a esta solución para quien ha sido el timón de Argelia durante décadas

Voz 3 02:32 pues no los argelinos no quieren y a Buteflika en al Ejército en el poder piden una revisión completa el sistema también quieren un rejuvenecimiento de la clase política que sigue estando dominada en gran parte por los veteranos de la Guerra de la Independencia y por eso han salido a las calles en este sexto viernes consecutivo

Voz 4 02:48 Evo en todas las ciudades grandes del país la de

Voz 3 02:51 Gil ha sido una marcha de miles de personas los medios hablan hasta de un millón de manifestantes pero la Dirección General de la Seguridad Nacional lo ha negado en un comunicado esta tarde aludiendo a que esta cifra no es oficial en todo caso se vio más gente que en semanas anteriores y las demandas también se han renovado pidiendo no sólo la marcha de Buteflika sino también la del General Jefe del Estado Mayor que esta semana aludía al artículo ciento dos para incapacitada al presidente la policía cargó contra los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos y cortó el acceso al bulevar que lleva al palacio presidencial en Argel precisamente Amnistía Internacional pidió hoy a las autoridades argelinas que reformen el artículo noventa y siete del Código Penal relativo a las concentraciones desarmadas porque está procesado a manifestantes pacíficos que pueden enfrentarse hasta un año de

Voz 0283 03:35 prisión gracias Sonia buenas noches buenas noches

Voz 0194 03:39 iremos pendientes de la situación en Argelia y además lo decía al principio es viernes veintinueve de marzo un día que inicialmente estaba marcado en el calendario como un día histórico era la fecha inicial del premio

Voz 1667 03:49 si te el primer día en el que la Unión Europea no contaría con los británicos que votaron a favor del divorcio en referéndum del veintitrés de junio de dos mil dieciséis así que hoy es el día que pudo ser pero no fue que finalmente puede ser el doce de abril o el veintidós de mayo aunque hablamos del Brexit todo está sujeto a la improvisación para

Voz 0194 04:08 Morán buenas noches Ángels buenas noches

Voz 1667 04:19 el día en el que inicialmente se tenía que haber consumado el Brexit miles de personas han respondido a la llamada del Yuki pilló transformaciones Ebro escépticas al grito de Shane Of You han tomado las calles de Londres para protestar por el retraso de la salida de la Unión que hoy está más cerca de producirse sin acuerdo

Voz 0194 04:37 hombre es duro porque el Parlamento británico ha rechazado otra vez por tercera vez el Acuerdo de la primera ministra Theresa May Londres Begoña Arce buenas noches buenas noches en Bruselas sigue Griselda Pastor buenas noches buenas noches el Parlamento británico Begoña ni siquiera ha aceptado la versión light el acuerdo que ha sometido a votación en una llamada desesperada los diputados

Voz 0273 04:58 era realmente una maniobra lamentable la de disociar las dos partes de un acuerdo que Theresa May siempre dijo que eran inseparables no ha servido de nada esta mañana empezó a haber un goteo de euroescéptico radicales que habían calificado con los peores epítetos este acuerdo anunciando que ahora lo iban a apoyar por miedo a prolongar el caos eh

Voz 5 05:16 me hubiera al final Un

Voz 0273 05:19 peor escépticos de peso como el ex ministro de Exteriores Boris Johnson como el ex ministro para el besito mirra que por cierto ahora son rivales para suceder a May daba la impresión de que el margen de derrota iba a ser más estrecho más ajustado se sabía también que había laboristas votando a favor a pesar de la orden de hacerlo en contra pero finalmente esa diferencia de cincuenta y ocho votos han mostrado elocuente mente que esta no es la vía esta noche hay un sentimiento de que este Parlamento está agotado después de tres años de dar vueltas en círculo y que hacen falta unas elecciones generales lo piensan muchos conservadores muchos miembros del Gobierno y es lo que pedía además esta tarde el líder de la oposición Jeremy coordine House los esprín crea

Voz 0194 06:02 lo ha dicho claramente

Voz 0273 06:03 de este acuerdo debe cambiar ahora se debe encontrar una alternativa la primera ministra no puede aceptar no debe marcharse no en una fecha indeterminada sino ahora de manera que podamos decidir el futuro de este país a través de una elección general esto es que al final de su intervención May ha dado a entender que su propósito es seguir insistiendo este Gobierno ha dicho seguirá defendiendo una salida ordenada

Voz 0194 06:27 como reclama el resultado del referéndum

Voz 0273 06:30 el lunes quizás el miércoles también hay nuevas votaciones indicativas de las que puede salir la propuesta de un Brexit suave con la permanencia de Reino Unido quizás en la unión aduanera la hipótesis que se baraja es que May querría presentar a los diputados su acuerdo frente a la opción alternativa que recaude más votos

Voz 0194 06:48 ahí en la pregunta del millón Begoña ahora que no porque estamos a veintinueve de marzo y ni siquiera al Parlamento británico sabe que va a pasar

Voz 0273 06:55 la realidad es que nadie lo sabe y eso es algo que da bastante miedo puede haber la convocatoria de elecciones generales como decíamos es algo que debe convocar la primera ministra con la autorización del Parlamento puede haber una salida sin acuerdo el doce de abril que sería lo más catastrófico lo seguro quizás sólo más probables que May pida una ampliación aunque esto contradice todo lo que ella ha venido diciendo hasta ahora lo que ha dicho que nunca haría puede haber una moción contra la primera ministra los laboristas la pueden presentar en cualquier momento y en estas circunstancias quizás saldría adelante lo que a estas alturas en cualquier circunstancia la lógica es que ella presentar a la renuncia pero conociéndole va a insistir en que en quedarse a no ser que la empujen de momento no situamos

Voz 0194 07:43 de otra fecha clave que es el doce de abril Griselda el Consejo Europeo convocado una cumbre extraordinaria para dos días antes para el diez exactamente para qué

Voz 0738 07:52 bueno gel para que depende mucho de lo que pase en Londres la próxima semana porque como sabéis May también está invitada If falta por decidir si es para despedirse para pedir prórroga no la fecha de esta convocatoria casi al límite pero con dos días de margen permite concluir que hay voluntad de negociar la prórroga se pide el texto de la Declaración Política exactamente el que aún no se sabe aunque sí ves Monster no quiere pues será para escenificar el final partido no hoy es todavía un poco pronto para pensar ya en el orden del día porque la Unión querría dar más tiempo si el Reino Unido pide una ampliación pero eso pasa porque participen en las europeas participar es una condición obligatoria yeso visto lo visto nos podría llevar irremediablemente a la ruptura durar

Voz 0194 08:44 les en la muchas gracias buenas noches hasta luego Ignacio Molina investigador de Europa para el Real Instituto Elcano Ignacio muy buenas noches

Voz 1406 08:50 buenas noches

Voz 0194 08:52 día veintinueve yo decía estábamos en lo que tenía que ser un día histórico ya habíamos en lo que ha quedado este día histórico tú querías que estamos más cerca ahora mismo de una salida sin acuerdo de de que estamos más cerca

Voz 1406 09:06 bueno la verdad es que espera que nadie lo sabe pero yo creo que el escenario en este momento más probable es el de la extensión porque porque lo que el Parlamento británico ha votado con un con un de la único donde se ha puesto de acuerdo hasta ahora es en evitar la salida sin acuerdo porque saben que eso sería muy desastroso para la economía británica porque lo que puede ocurrir después desde el punto de vista social y político nadie lo sabe bueno pues de arriesgarse a eso cuando puede articularse dentro del Gabinete dentro del Parlamento una mayoría de decir vamos al menos habitar eso ir y la Unión Europea lo ha facilitado siempre y cuando organicen el Efes al Parlamento Europeo

Voz 0194 09:55 riesgo obviamente de que eso produce más

Voz 1406 09:57 en la apostilla de anticipo electoral británico incluso pues uno refrendo claro pero yo en este momento pienso que hay posibilidades de que haya un no acuerdo porque realiza de no lo quiere no lo quiere nadie no hay una mayoría que lo quiera pero bueno hay unos cuantos que sí que lo que lo desean como sabemos que eso pueda ocurrir porque por falta de Un bueno pues de esta responsabilidad que estamos viendo que también falta pero en principio la racionalidad si es que queda algo de eso en este proceso Nos llevaría a la extensión a partir del doce de abril

Voz 0194 10:29 cómo cómo puede reaccionar Europa porque estábamos hablando de esa cumbre prevista para antes de esa fecha límite para ese doce de abril pero claro en Europa hemos visto algunas voces España entre ellas pero Francia también como que ya empiezan a manifestar al manifestar hasta que que movimiento puede hacer Europa

Voz 1406 10:44 es cierto que una situación de limbo en la cual no se sabe qué es lo que el Reino Unido quiere hacer teniendo en cuenta que tenemos elecciones hay que elegir al presidente de la Comisión hay que elegir hay que va a aprobar el marco financiero no podemos estar no Europa empieza una nueva legislatura de cinco años condiciones muy importantes no sólo perdiendo tiempo con el Brexit sino teniendo dentro de ella pues a un a un a un actor aún socio que está con un pie dentro y con un pie fuera entonces claro que se van a poner condiciones o pues yo creo que la ahí mera idea de convocar elecciones al Parlamento Europeo y que esas elecciones evidentemente se van a convertir en una suerte de de consulta de voto de voto plebiscito de la sociedad británica en relación con el Brexit pues ya es una buena condición porque claro si los británicos fueran a las urnas en mayo in it bueno se viera que hay un cambio de voluntad pues eso propiciará un cambio de escenario Si por el contra frío sigue la la sociedad dividida o incluso vuelven a ganar los que votan conservador o Yuki pues entonces una salida más o menos rápida yo creo que la Unión Europea ha sido inteligente siempre tirando la pelota al lado británico y ahora de nuevo tiene que el Reino Unido tiene que articular esa petición bueno Si no lo hace pues efectivamente tenemos hombres y sin acuerdo que están más o menos en la Unión Europea más o menos preparada pero que será realmente triste

Voz 0194 12:07 ahora ahora te hago un par de preguntas más déjame qué vuelo momento con con nuestra compañera con Begoña Arce porque queremos hacer algo de memoria para tener claro qué ha pasado ya hemos explicado Begoña que era la fecha inicialmente prevista para consumar ese Brexit pero todo comenzó a complicarse hace pocos meses cuando Theresa May

Voz 0283 12:23 es incapaz de conseguir apoyos al acuerdo

Voz 0194 12:26 que ella había alcanzado con Bruselas

Voz 0273 12:28 realmente el acuerdo de Theresa May nunca les gustó a nadie ni a los partidarios del Brexit suave ni a los del Brexit duro que en un momento creyeron que estaban controlando la situación pero a medida que va iba avanzando la negociación con Bruselas se fueron introduciendo modificaciones que no les gustaban si recordáis en julio del año pasado uno hubo una gran crisis porque dimitió el ministro de Exteriores Boris Johnson y al mismo tiempo el ministro del Brexit evita seis luego hubo más portazos en noviembre dimitió el segundo ministro para el Brexit y lo hizo además diez días antes de esa cumbre en la que la Unión Europea con muy poco entusiasmo firmó el acuerdo al Reino Unido faltaba la ratificación del Parlamento británico email sabía que los diputados no iban a aceptar el acuerdo pero insistió hizo única táctica ha sido retrasar la votación estaba prevista para el once de diciembre en el último momento la aplazó al quince de enero la perdió

Voz 4 13:20 una diferencia de doscientos treinta votos la silla

Voz 0273 13:22 retrasando el doce de marzo volvió a perder por ciento cuarenta y nueve votos hoy ha sido la tercera y en medio de todo esto May ha sobrevivido a un intento de los suyos de inutilizar la como líder de interrogarla a una moción lanzada por el partido lo laborista ha habido un pulso muy grande entre el Parlamento y el Gobierno que finalmente el Parlamento ha ganado en

Voz 4 13:44 arte controlando la agenda del Brexit

Voz 0273 13:47 es decir continuas convulsiones pero su estrategia ha sido desastrosa ha perdido la mayoría cuando convocó erróneamente unas elecciones ha quedado en manos de los unionistas norirlandeses ya ha ido improvisando en lo que es el reto más grande en la historia moderna de este país y en este laberinto seguimos

Voz 0194 14:04 ahora Begoñia muchísimas gracias buenas noches hasta luego Ignacio se podría haber gestionado mejor eso es evidente que si no

Voz 1406 14:12 sí se podía haber gestionado mejor y además hay una manera relativamente clara que es verdad que supondría romper con una pauta de funcionamiento de la política británica es esa incapacidad de tomar decisiones entre los dos grandes partidos es verdad que en España nosotros tenemos en ese sentido un estilo democrático una cultura cultivó relativamente parecida pero conocemos y otros muchos pese de Europa donde eso es impensable porque si hay más cultura de coalición Si de consenso en España estamos un poquito más cerca de los británicos pero cuando siempre ha habido momentos realmente decisivos en los últimos años tenemos la experiencia no y atentados terroristas grandes catástrofes la situación de incluso la reforma constitucional con todas las críticas que se pueden hacer de la crisis artículo ciento cincuenta y cinco en el cual los grandes partidos se han puesto de acuerdo ir a España que tenemos una política muy confrontacional crispada esto parece que es intenso imposible para los británicos que el Partido Laborista del Partido Conservador han tenido una posición bueno pues como si estuviéramos jugando una táctica de política normal de AVE a ver si convocó

Voz 5 15:19 si fueran primero amigos pero incluso dentro de los propios partidos

Voz 1406 15:23 sí claro claro como resulta que la fractura europea no es izquierda a derecha Charles una fractura que parte al propio partido pues eso multiplica la claro porque si al menos la la primera ministra obteniendo la capacidad de conseguir disciplinada supo a su partido que recordemos que no tiene mayoría absoluta que necesitaba también a los unionistas que son un partido de derecha populista ultranacionalista de ley ronda Norte pero bueno pues todavía pero es que cuando ella sabe perfectamente noviembre que no tiene esa mayoría porque tienen estos son llamados le van a votar que siguen votando en contra ella tenía que haber cambiado su actitud bueno pues efectivamente como como acaba de decir ella simplemente prefiere pasar la Navidad tranquilamente manda la votación a enero no da el paso no hemos visto alguna fotografía de Theresa May con Corbijn ese esa es realmente sorprendente es cómo se puede haber gestionado

Voz 0194 16:13 no estamos más cerca también de unas elecciones en Reino Unido

Voz 1406 16:17 el liderazgo de Theresa May es que no puede estar más desautorizado para todos los estándares de una democracia parlamentaria tan asentada tan referente como el Reino Unido pues por supuesto que tenía que haber ya hace tiempo en llamado elecciones es verdad que claro cómo estamos hoy mismo es el veintinueve de marzo como estamos en un momento de calendario muy complicado ya ella ya sabe que metió la pata en dos mil diecisiete cuando convocó elecciones is it digamos que salió claramente trasquilado cuando fue a por la valla le asusta mucho eso que es lo que por cierto de forma sacó una pide Corbijn entonces él claro llegaba un momento en que su propio partido bueno yo creo que ya ha llegado los miembros de su gabinete decidan pues bueno que es una tradición muy británica la de apuñalar en el gabinete al primer ministro que ya paso con Tony Blair con Margaret Thatcher como recordamos esto puede que ocurra lo que pasa es que ahora mismo hasta el doce de abril pues claro la el calendario esta tan estrecho lo que se juega tanto que tal vez tal vez tengamos esa tregua de un de pocas semanas pero es verdad que su liderazgo está muy muy tocado

Voz 0194 17:21 bueno veremos a ver qué pasa Ignacio Molina muchísimas gracias

Voz 1406 17:24 buenas noches hasta luego

Voz 0194 17:27 no la tertulia Berna con esta fecha veintinueve de marzo en la que tenía que pasar todo lo que ha pasado ha sido otra votación y una situación que intentamos explicar tanto como podemos pero quién y los propios británicos ni los propios políticos que se sientan en esos bancos del Parlamento acaban de entender

Voz 0283 17:45 sí efectivamente Ángels yo creo que hoy era el día en que íbamos a contemplar irse al Reino Unido y lo que vamos a contemplar o a quién vamos a contemplar irse esa Theresa May y ante eso después yo creo que está Quemadillas Gemma bueno no sé que no hay ninguna certeza en en esta cuestión del Brexit en pero lo que la única certeza que tenemos ante nosotros es el derrumbe de la imagen institucional del Reino Unido y un bloqueo que jamás habríamos imaginado en este país que hemos admirado tantísimo desde tantos siglos no no años no la el juego de deslealtades dentro de cada partido es es brutal el el la deslealtad de Corbijn también hacia hacia hacia al país hacia el Reino Unido es increíble porque ha maniobrado con un cortoplacismo queriendo sólo con la convoca la teoría de elecciones y sin apoyar jamás nada que no que que pudiera llevar como estaban analizando Molina y tú aún consenso bueno habido deslealtad de todos sabido un derrumbe institucional lo de la imagen institucional del Reino Unido yo creo que lo que decía antes es lo que tenemos cerca

Voz 4 19:00 o deberíamos tener cerca es la salida de tres

Voz 0283 19:02 esa May que eso sea con un sucesor al frente del Gobierno o a través de elecciones ahora mismo estaba leyendo en el Guardian que ya se prepara para una cuarta votación de su acuerdo y que sólo después e iría es bueno es es absolutamente suicida me gustaría hablar también de Escocia pero bueno no

Voz 0194 19:22 arena de paro ahí ahora ahora te pregunto por ello Neus

Voz 4 19:26 pero bueno yo le tomó la palabra a Begoña Arce que está ahí dice que nadie sabe lo que va a pasar pues

Voz 0194 19:33 sí debería por eso no se pregunta por eso

Voz 4 19:36 incluso a veinte no que decían que no nos atrevemos a preguntar qué pasará no porque bueno a mí me ha llamado la atención dos cosas una eso que es este y apuntando una nueva fecha llevamos ya han rechazado ocho planes en una semana yo no sé cuantos más de aquí al doce de abril son capaces de de plantear y asusta pensar que van improvisando planes sobre la marcha luego me parece interesante esto de de que el aplazamiento claro les obligaría a presentarse a la a la selección reacciones europeas que me parece un contrasentido brutal estar negociando como te vas y a la vez estar no

Voz 0194 20:12 tener que hacer campaña a participar

Voz 4 20:15 It is según como vaya incluso participar en negociaciones posteriores bueno yo creo que es el ejemplo de la máxima barbaridad que es todo esto luego en algún momento la la parecía que la única manera que tenía May de salvar todo esto que no de salvarse ella era pues forzar de alguna manera un segundo referéndum a sea a través de unas elecciones previas o no pero es que yo eso ya lo veo con con muy complicado con lo cual yo entiendo que nadie ve la salida porque yo no sé cuál es la salida Griselda decía no Griselda Pastor de ciudades de Bruselas que la Unión Europea tenía ganas de de negociar pero al margen de maniobra que tiene Bruselas también es muy injusto y además tú en sí vistas que hay países que no todo el mundo lo ve así a España por ejemplo es muy dura y no sólo es España no con lo cual bueno decía Ignacio Molina hay que confiar en la racionalidad aunque en este caso yo

Voz 0194 21:10 la apuesta cuesta un poco Juan Carlos

Voz 1170 21:13 pues yo me vais a perdonar pero no puedo dejar de tener una sonrisa un poco malévola porque todavía recuerda esa empresa inglesa absolutamente prepotente en tiempos de crisis esa esa catalogación de los Pierce como si fueran países de segunda que eran incapaces de gobernarse y que por supuesto estos latinos estos estos estos de la Europa del Sur que no son capaces de este pragmatismo y este realismo político pues llevan tres años dando un ejemplo no sé si de pijos sino de algo bastante más no por tanto yo no puedo dejar de detener esta sonrisa en la boca dicho esto que lo de Theresa May a mí me fascina porque hablaba Berna de liderazgo es la única líder que no tiene ningún tipo de liderazgo es una cosa verdaderamente

Voz 0194 21:59 sí pero ahí están Juan Carlos convocará

Voz 1170 22:02 una cuarta votación y una clienta voto cambio es una de esas cosas pero Iker Bing y claro cuando a Ignacio Molina decía es que no hay un acuerdo entre los dos partidos que realmente el Partido Laborista está a favor del Brexit yo no lo creo que quién quién puede encabezar una alternativa al Brexit sobre todo teniendo en cuenta que hay un mandato popular de salida del Brexit ir todo lo que no sea asumir un mandato popular pues hombre es un elemento de de repudio de la democracia que yo creo que ninguno de los dos partidos grandes quiere quiere quiere tener por tanto yo no creo que haya una solución muy muy inmediata lo de la racionalidad pues hombre como elemento intelectual está bien a la racionalidad de los políticos pues no dejó yo yo soy muy partidario de eso pero llevaban tres años en la irracionalidad absoluta insisto la Europa del Sur no es mal

Voz 0194 23:01 claro imagínate que estarían diciendo esté diciendo que esto vaya si esto llega a pasar exacto no esos países en uno de esos países del sur de Escocia

Voz 0283 23:10 sí sí sí a mí la verdad es que yo no sonrió a mí me apena muchísimo lo que estamos viendo porque me gusta tener modelos y Reino Unido siempre fue un modelo para las democracias hispanos está derrumbando no a mí no me produce ninguna satisfacción en ese sentido no pero

Voz 5 23:26 es verdad más malo que puntea yo es que soy me di cuenta

Voz 0283 23:31 no vamos a ver qué quería resaltar también otro otra situación que va a ser gravísima la que se aprobó caries que ya sabéis que Escocia no quiere salir de la Unión Europea entonces sí se ven abocados a un Brexit duro desde luego le espectáculo de unas elecciones europeas área a cualquiera intentar evitar iba a evitarlo porque porque como van a hacer campaña Ignacio Molina ha dicho algo que que me deje nada me ha abierto más dudas porque he hablado de de que esta nueva elección si hay una lección europea puede servir para para reconfigurar las voluntades pero efectivamente no sé hasta qué punto votar laborista es no votar o votar tories es no votar Brexit si en en ambos partidos hay ambos bandos osea que no está tan claro que pudieran servir como catalizador de esa confirmación pero bueno bonito en Escocia e Irlanda del Norte si ahora el Reino Unido tiene que salir abruptamente

Voz 6 24:28 de de del de la Unión Europea

Voz 0283 24:31 a estas regiones especialmente Escocia van a abrir una crisis tremenda porque van a querer entrar en la Unión Europea posiblemente van a replantear un un nuevo referéndum de independencia van a estar más cerca de la independencia si con ello se pueden acercar a la Unión Europea entonces el rizo se va rizando Se va contaminando la crisis institucional en este caso a nivel regional ya sabemos lo que eso significa para otros geografías como la nuestra o sea que realmente los los los apartados de de esta crisis son

Voz 4 25:07 por los daños morales comenzó curables

Voz 0283 25:09 con cómicos porque el cuarenta por cien de sus exportaciones viene al continente

Voz 4 25:13 sí

Voz 0194 25:14 perdón pero son geográficos son políticos son identitarios y el riesgo de contaminación es extreme citaba estudiantes que algo que avanzaba ya el The Gardien Pedro Blanco está en la mesa de producción estas estado repasando Pedro que dicen los periódicos británicos después este de este día de este veintinueve de marzo

Voz 1715 25:32 pues a un poco de pavor sinceramente porque la el escenario de otro intento más parece que es la hipótesis que se va configurando es el escenario repetido por todos los periódicos en el Reino Unido ninguno de ellos no lo hace el Gardian dependen no lo hace el Telegraph ninguno descarta que Theresa May

Voz 5 25:52 el va a intentar una nueva votación

Voz 1715 25:55 en el caso de que no consiga sacarlo adelante entonces sí convoque elecciones titular The Gardian es ese Theresa May una votación más o elecciones generales el Independent cuenta que Theresa May está preparada para convocar elecciones en un plazo de diez días después de que haya sido derrotada de nuevo hoy en el Telegraph recuerdan que ha sido derrotada por cincuenta y ocho votos y que no descarta la convocatoria de elecciones para acabar con el bloqueo déjame que hayan de algún análisis más de los que salen en los periódicos por ejemplo en el Gardian Jonathan Fritz Lang para dice que ahora mismo no hay ningún caballo más muerto en el Reino Unido que el acuerdo del Brexit propuesto por Theresa May it apunta algo interesante hice junto a el fallecimiento definitivo de ese acuerdo ha muerto otra cosa que es la ilusión de que los parlamentarios estaban en contra no del acuerdo en sí sino de ese otro acuerdo político que iba a regular los términos de la relación futura este analista dice lo que hoy se ha votado ha sido el acuerdo en sí tampoco el acuerdo sí ha sido apoyado en el Independent otro de sus analistas llama John Rehn tul dice que lo que probablemente cree que va a ocurrir es que Theresa May intentará una vez más que su acuerdo salga adelante que para conseguirlo tendría que convencer a diez diputados escoceses ya veinte diputados del laborismo y que el momento crítico va a ser entre el diez y el doce de abril una vez la cumbre europea hable de una prórroga en el once o el doce de abril dice este analista es probable que se vuelva a votar en el Reino Unido y un último análisis un titular más bien el de Andrew Roberts en el Telegraph es muy gráfico dice Theresa May pasará a la historia viene a decir como una de las primeras ministras dos los primeros ministros del Reino Unido que menos exitosa con sede o dicho de otra forma uno de los que mayores fracasos ha sembrado

la Hora veinticinco

Voz 0194 33:11 Jiménez y Neus Tomàs aquí en casa la actualidad política comenzó a escribirse este viernes bien temprano con la entrevista de Pablo Iglesias en Hoy por Hoy en la que el líder de Podemos ha hablado de la guerra sucia contra su partido sobre la operación atribuida a la llamada policía patriótica para evitar que unidos podemos entrar en el Gobierno en dos mil dieciséis

Voz 1667 33:29 operación que como les venimos contando investiga la Audiencia Nacional aunque Iglesias parece tener bastante claro quién está de

Voz 1663 33:36 tras la vinculación del gobierno del Partido Popular parece bastante evidente a tenor de las conclusiones de una comisión parlamentaria y a tenor de sus propias declaraciones

Voz 21 33:46 varias declaraciones de la entonces vicepresident

Voz 20 33:50 estaba señalando todo el argumentario de los

Voz 21 33:52 informes falsos creados por por los policías corruptos y difundidos diario era el argumentario de la vicepresidenta bueno pues que la gente saque sus propias conclusiones

Voz 22 34:01 en el argumentario de la vicepresidenta yeso que sea dejado preguntas sin respuesta por respeto al secreto de sumario Varela Rubio buenas noches qué tal buenas noches e Iglesias ha asegurado que Podemos es la única garantía para acabar con este tipo de tramas en España

Voz 1450 34:15 sigue el líder de Podemos ha reconocido que sabía de la investigación que estaba en marcha cuando volvió de su baja paternal con el mensaje de vienen a por nosotros pero como decíais no ha querido entrar en detalles sobre esta investigación aduciendo secreto de sumario lo que sí ha asegurado Iglesias sin ambages es que hay una operación para evitar que Podemos forme parte del Gobierno tiene esta tres patas una policial porque dice Iglesias un grupo de policías corruptos fabricó pruebas falsas contra Podemos y hay también una pata política porque quien les daba las órdenes decía

Voz 21 34:42 estos mafiosos estos corruptos están fabricando pruebas falsas contra una formación política para tratar de evitar que en el Gobierno esa es la pata policial después hay una pata política gubernamental quién les daba cobertura quién les daba las órdenes parece que se apunta al Ministerio del Interior parece que se apuntó al Gobierno del Partido Popular

Voz 1450 35:01 hay una tercera pata mediática continuaba Iglesias tres exclusivas del digital o diario con información obtenida por esa trama corrupta en momentos político clave para Podemos según Iglesias el partido estudiará todas las vías políticas y judiciales derivadas de este caso ha dicho mantener la confianza en las instituciones pero ha añadido que Podemos es el único partido que puede garantizar que desde un Gobierno se limpien las cloacas para apoyar este argumento ha insistido en que el Partido Socialista ha impedido en la última legislatura la comparecencia de Villarejo en el Congreso gracias Mariela buenas

Voz 0194 35:33 pues bueno hay hoy con explicaciones de Pablo Iglesias con las que podido dar porque insistía en que había secreto de su

Voz 4 35:40 Mario pero no está mal todo lo que ha dicho

Voz 0194 35:42 donde no hay explicaciones Neus es del Partido Popular

Voz 4 35:46 de no llegan bueno es que esta era tan grave como esta es que esta policía patriótica que en realidad yo creo que la expresión que utiliza Pablo Iglesias es acertada es la cloaca policial es la unidad secreta de la policía que se creó en dos mil doce para investigar empezaron que sepamos como mínimo dos mil doce para investigar a políticos independentistas siempre sin orden judicial con partidas presupuestarias que nadie conocía desde entonces y con todo lo que ha salido nunca ha dimitido nadie nunca se han dado explicaciones y nunca nadie ha pedido perdón hablo de Jorge Fernández Díaz pero a partir de ahí podríamos ir citando pues mandos políticos y mandos policiales los propio Villarejo Martín Blas Bono toda toda esta tropa quiero recordar cuando hablas del Partido Popular y del Gobierno que Jorge Moragas que era el jefe de gabinete de Mariano Rajoy fue el que participó en una operación que era una mezcla de operación para desmontar los negocios o para que se conociesen los negocios de la familia Pujol que hasta ahí es decir pero de una manera con una praxis muy poco clara nada política que olía muy mal yo recuerdo que ahí apareció incluso un mensaje de whatsapp a la ex novia del primogénito de Pujol donde les decía tú así puede salvar España y ahí se mezclo todo ahí recuerdo que hubo un acuerdo entre las partes Alicia Sánchez Camacho

Voz 0194 37:21 pero el la la la los investigadores de los famosos

Voz 4 37:24 método tres Se cerró allí hubo un pacto y nunca más se supo luego quedó la grabación del director de la Oficina Antifraude con el propio ministro Jorge Ferrer

Voz 5 37:36 fíjate lo que te lo afina

Voz 4 37:38 Thalía lo afinó por aquí por Barcelona supongo que por Madrid también pero en Barcelona circularon informes a los grifos yo tuve alguna en mis manos porque llegaron no tenían en mi opinión no tenían solvencia además nosotros estuvimos investigando Lo en ese momento yo estaba en el periódico y estuvimos mirándolo nos pareció que no no había base y además ya te digo eran apócrifos pero algunos aparecieron publicados prensa llegaron a publicar llegaban a Viena se acordaba

Voz 0194 38:08 lo que pasó con las cuentas de Trías con las cuentas de otros dirigentes

Voz 4 38:12 de todas Valle finalmente entonces y yo no sé si si Pablo Iglesias tiene razón o no pero con todos estos antecedentes podría tener razón y además aquí acabo que aparezcan estos informes sobre una financiación vinculada Irán que del se demostró que era falsa se mostró judicialmente y que aparezcan en OK diario cito en medio porque me parece que en este caso es importante citarlo aparecieron bastantes ocasiones sin parece evidente en ningún tipo de comprobación periodística

Voz 0194 38:47 Juan Carlos

Voz 1170 38:48 vamos a ver de una investigación que está su You dice es difícil saber qué qué planteamientos hace que planteamientos temen tiene deducir que estaban encaminados a que Podemos no entrar en el Gobierno me parece una cosa totalmente disparatada el en dos mil dieciséis dos mil diecisiete los dos elecciones sucesivas podemos tenía en su mano al Gobierno sin ningún tipo de problemas independientemente de los informes

Voz 0194 39:16 pero otra pero otra cosa Juan Carlos es que los pactos no no no funcionaran por motivos de negociaciones políticas

Voz 5 39:21 es que no se entendieron otra cosa pero otra cosa

Voz 0194 39:24 los seis que desde el Gobierno se intentara a boicotear intentará que eso no pasara luego no paso por lo que no pasó pero el hecho buenos está se está investigando pero apunta hacia

Voz 1170 39:35 eso sí pero no sé en qué términos puede apuntar a que el Gobierno pueda evitar que Podemos se abstuviera en la votación es que no lo consigo entender a mí me falta la prueba evidente que me permita deducir ese paso que el Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz era turbio pareció que es es incuestionable está ahí tiene muchas operaciones extrañas en muchas cosas extrañas pero ya digo deducir de es una especie de conjura política contra Pablo Iglesias para que no entra en el Gobierno

Voz 4 40:08 me parece una cosa absolutamente de conspiración de de de tercer nivel sinceramente hombre yo creo que conjura o había una conjura

Voz 0283 40:19 en mayúsculas quiero decir

Voz 4 40:21 no si tú estás investigando

Voz 0283 40:24 los siempre vamos a añadir el supuesto nunca

Voz 4 40:27 aunque el gobierno del Partido Popular

Voz 0283 40:29 diera órdenes iba Josu su égida digamos una unidad de la Policía estuviera investigando primero los independentistas a Pujol a Podemos luego a Bárcenas que ya había empezado a suscitar los problemas y me parece que esta unidad financió a A chófer que les robó documentos robar documentos a Bárcenas al falso cura que entró en su casa también ha pruebas ahora sabemos esto es decir en el momento en que unos policías bajo el mando de un ministro del Inter

Voz 4 41:01 yo de el Partido Popular siempre supo

Voz 0283 41:04 la mente están investigando y soltando basura sobre Podemos evidentemente es una conjura

Voz 5 41:11 otra cosa muy importante hombre

Voz 0283 41:13 ya bueno pero pero sí sí

Voz 5 41:16 sí pero se investigando si eso es decir hay un juez y el otro día campos como textualmente la textual y da el magistrado dice la organización criminal del Ministerio del Interior aparte de que si perdonan ya no no sí sí sí

Voz 0283 41:31 eso sí sí sí sí que por ejemplo de los ex también está en el banquillo y eso no nos impide opinar sobre el proceso nosotros una ningún partido político y podemos opinar sobre esto con los argumentos disponibles otra cosa es que Pablo Iglesias que ahí doy te doy un poquito la razón otra cosa es que Pablo Iglesias está utilizando esto para reescribir la historia y eso no se lo debemos permitir es decir nadie impidió que él apoyará el Gobierno o entrar en el Gobierno de de de Pedro Sánchez sólo él decidió abstenerse e impedir que hubiera un gobierno distinto del de Mariano Rajoy que no escriba la historia pero dicho eso parece gravísimo gravísimo lo ocurrido que un gobierno del Partido Popular haya utilizado a las fuerzas de seguridad en su beneficio de una forma de más tan chapucera porque siempre que hacemos esto parece más Mortadelo y Filemón francamente porque encima nunca lograron nada ni con los independentistas Nico Nico parece que con Podemos y de de altura entonces bueno realmente me parece gravísimo materia de exigir responsabilidades al Partido Popular

Voz 4 42:42 yo estoy de acuerdo en que en que Pablo Iglesias puede intentar ahora reescribir lo que pasó en las negociaciones con el PSOE y al final también es verdad que hay una coincidencia temporal estuvo declarando esta semana hay por lo tanto seguramente es más fan el que pueda insistir en esta en esta idea no si se torcieron las negociaciones entre el PSOE y Podemos pues fue por una cuestión política eh pero eso no es incompatible con que es el de espías eso no es incompatible con que hayan aparecido mensajes privados que luego han sido publicados y no precisamente en beneficio de Podemos yo creo que son cosas distintas sí que es el que lo que no sabemos es lo que la justicia deberá dilucidar es si la el objetivo de de este espionaje político era provocar es eso una peor imagen de de podemos perjudicar unas negociaciones bueno seguramente a lo mejor eso no sea acabará demostrando pero el hecho de que estuviese espiando a un partido de manera ilegal me parece ciertamente muy grave y seguramente si no estuviésemos inmersos en Hora precampaña permanente seguramente porque bueno tampoco a veces hay interés también y no sólo políticos una veces económico o incluso a veces mediático también en esta casa pero sí en otras en en en en pasar página pues estaría hablando muy sería

Voz 5 44:07 pero si es que Kelly es muy trajes negros es que eso es muy grave debería estarse habla

Voz 1170 44:12 a todo viene de que han encontrado una memoria de un teléfono móvil en el apartamento de la Casa de de Villarejo teléfono móvil robado

Voz 0194 44:20 sí a una asistente usa ya el hecho que le roben el teléfono móvil a una asistente de un líder político para conseguir información si Youtube

Voz 1170 44:31 no sí yo tuve la certeza de que ese ese esa sustracción

Voz 4 44:35 ha efectuado

Voz 1170 44:38 un policía estaría perfectamente

Voz 4 44:40 de acuerdo con vosotros pero no lo tengo bueno pero es que Villarejo no lo ha negado claro quiero decir que es llena pero

Voz 5 44:48 Parejo en unos momentos y tiene credibilidad si eso no se pero sí

Voz 0283 44:52 a hablar de Gürtel hasta que diez años después de empezada

Voz 5 44:55 Gürtel llegar cuando dejó

Voz 1170 44:58 de que el beneficio de la duda yo no se lo voy a dar llegado a este precepto América un punto en que la investigación judicial de me demuestre que el el la sustracción de teléfono la efectuado determinada persona estoy dispuesto a creerme absolutamente todo no exigir responsabilidades porque no no no creo que quepan responsabilidades políticos únicamente había delito se tendría que exige que te estás ahí

Voz 0283 45:23 adhiriendo pero al supuestamente al no meternos

Voz 6 45:26 en en en cuestiones que están

Voz 0283 45:29 bajo bajo procedimiento judicial de una forma un tanto extraña Juan Carlos

Voz 5 45:35 hoy te decirles la verdad que en esta mesa no te has pues

Voz 0283 45:38 qué opina sobre el proceso sobre la

Voz 5 45:41 ahí había elementos visibles es decir había hecho unas determinadas cosas en este caso yo no

Voz 1170 45:46 se Iker creo que hasta el momento la investigación judicial no es conocida y no podemos deducir eso era el momento que podamos decir eso es

Voz 5 45:57 el otro elemento que ya hemos egipcios y me Skywalker sigue si estas sabemos ya que Villarejo

Voz 0283 46:02 o investigó a puso medios para que el chófer investigara a Bárcenas sabemos ya que puso

Voz 5 46:10 pero para curarle falso tanto no pues pero de ahí a todo al teléfono del asistente después de de Juan Carlos pero si se mira en el Parlamento Europeo suele decir

Voz 4 46:23 pero ese modelo de Juan Carlos te recuperó el titular del mundo de ayer Villarejo reconoce al juez que la policía investigaba Pablo Iglesias y admite que disponía de información océano es que os creer o no creer a viene a ver

Voz 5 46:36 ya hemos oído de grabaciones de Villarejo

Voz 1170 46:39 si resulta que no tienen credibilidad otras sí quiero decir

Voz 0283 46:43 pero que estas insinuando lo lo que

Voz 5 46:45 no no no iba viendo quiero decir bueno esto es un poco más cuando hay una investigación que demuestre una relación causa efecto Benton bueno no obstante para ver de siete años pero blanca

Voz 4 47:00 esta causa

Voz 5 47:02 mira apriorismos porque sí

Voz 4 47:05 mira si es algo más que una investigadores los investigadores de la causa encontraron entre los distintos objetos que había en la en la en la Casa de de del comisario cuando lo detuvieron en en dos mil diecisiete un pen drive que sea el que citaba Ángels donde había información del contenido del teléfono móvil caviar sino lo robado en el dos mil dieciséis eso no es

Voz 1170 47:27 a acción El Confidencial que dice que fue una amiga de

Voz 4 47:31 el que fue uno de los medios que publicó algunos de estos informes que luego

Voz 5 47:34 es que yo te digo que yo no lo sé las versiones porque no yo no tengo pero te agradezco

Voz 0194 47:39 tampoco te hace sospechar Juan Carlos qué información que sale de ese teléfono haya sido publicada en algún medio como ejemplo o qué ideario

Voz 5 47:48 no te hace sospechar que Villarejo tendrá tenía capacidad para hacer llegar a medios de comunicación miles de informes como pues porque tenía telecos descubrimos a meter porque pero cree que el genial

Voz 0194 48:00 información en el teléfono que sabes

Voz 5 48:03 cubierto en su casa pero ahora bien pero eso no va a cambiar el teléfono pues no ese es el elemento fundamental la cuestión es que sólo ha dado como dice el confidencial una amiga de la de la asistente de de de Pablo Iglesias parece que estamos en una cosa

Voz 0194 48:20 on ahora pues no estamos una cosa radicalmente distinta si hay una amiga no sé si fue un policía que le metió la mano en el bolso a la asistente de Pablo Iglesias o fue una amiga de Pablo Iglesias con chavala con con Villarejo que le consiguió el teléfono como si sólo Rebollo ahora en Euskadi

Voz 5 48:35 has amena el teléfono del saco el resultado es el mismo Estado es el mismo

Voz 1170 48:42 depende de la voluntad ese a mí me dices

Voz 5 48:45 que es que Villarejo ha

Voz 1170 48:47 pagado o ha insistido en esta mujer para que meta la mano en el en el en el bolso y el móvil estaremos hablando de otro te eso sí

Voz 5 48:54 pensar que el móvil estuvieron en poder de también

Voz 1170 48:59 eh sospecharon me dejas de hacer sospechar a mí luego me parece es que damos demasiados pasos adelante ida damos certidumbre a cosas que no tienen

Voz 0194 49:07 bueno vamos a hacer una Bosé seguimos ahí cuatro que está bastante claro muchas veces más dos independentistas Puyol publicidad

Voz 2 49:18 Hora veinticinco y bosques hipoteca

Voz 7 49:21 te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco

Voz 8 49:28 Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 1 49:41 tenemos un problema mejor anula lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo goteando vamos a dejarlo así pero eso tiene solución está muy cerca

Voz 9 49:49 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentres la solución que necesitas

Voz 13 49:55 con tal día carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 12 50:09 únete a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

