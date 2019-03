Hora 25 (29/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1617 00:00 adiós solito para lo bueno y para lo malo para entendernos pero Iceta en esa misma entrevista decía mi receta es más autogobierno mejor financiación que puede parecer una barbaridad pero así a priori no lo parece ahora como todo es tergiversar y tergiversar que a veces lo hace el PSC lo Annette sus propios compañeros del PSOE tampoco han hecho nada por entenderlo son una cosa el PSOE inteligentemente seguramente a efectos de conseguir votos ha decidido que Catalunya no existen esta campaña a diferencia de Casado que interese a mucho que que que exista lo que pasa es que yo como consejo cuando despierten el día veintinueve Catalunya se lea por problemas seguir ahí Berna si el PP efectiva

Voz 0283 00:37 la gente quiere situar el debate de la campaña en torno a la cuestión nacional y el PP y Ciudadanos y Vox el PSOE lo está intentando evitar clamorosamente demasiado clamorosamente no

Voz 1617 00:48 aunque no estén en el problema pero no existes

Voz 0283 00:51 lo ha afianzado la cuestión autonómica cuando ya el PSOE había dado pasos hacia el federalismo desde desde el documento de Granada hay bueno ahora de eso no se habla nada bueno son tan exagerados son muy exagerados los los tres partidos de derechas IS un poco avestruz política de avestruz la del PSOE de esconder la cabeza y esto no no está ocurriendo el es una pena que no salgan a hablar sobre ello porque hay argumentos clarísimos para para defender el statu quo Si lo quieren defender y es que la propia qué está ocurriendo en Londres que hemos comentado en el primer tramo nos está enseñando unas lecciones que que deberíamos grabar en piedra ya para nuestro futuro y es que plantear un referéndum plantear cualquier cuestión importantísima con a los ciudadanos las respuestas de sí o no nos está conduciendo a lo que nos está conduciendo en Reino Unido pero tampoco si da varias respuestas como está proponiendo podemos mejora la cuestión veamos como en el Parlamento británico están votando ya distintas opciones ninguna es mayoritaria entonces hay una lección enorme que nos está viniendo el Reino Unido yo creo que tenemos que hablar de ello y tenemos que

Voz 1617 02:08 hablar de Cataluña no esconde

Voz 0283 02:10 Nos no Juan Carlos

Voz 1170 02:12 a saber el problema territorial es evidente que forma parte de la estrategia básica de Vox poder y el Partido Popular Ciudadanos forma parte estratégica de la del PSOE porque no existe sus elementos esenciales esto no existe jamás ha existido y nosotros vamos a insistir en lo social es que somos ese es el el el elemento esencial el error de Iceta independientemente de que lo que haya dicho sea más hable menos matizar es un error absolutamente garrafal de hecho han tenido que salir todo el el el PSOE a decir no a Iceta se ha equivocado ha rectificado con lo lo que hay es una conciencia clara de que este es un elemento que les puede perjudicar en términos electorales el de puede perjudicar mucho ir podemos lo que ha hecho a mi modo de ver es aprovechar una de las de elementos flacos de del PSOE le está quitando votantes a chorros iraquí Pablo Iglesias tiene que presentarse con algo distinto que le permita jugar en el en el en el panel del juego electoral en el que está muy desmarcado volvemos a otra vez porque en el fondo no deja de ser el problema básico que tiene España ahora mismo a mí lo que me parece una cosa absolutamente extraña es que en una campaña electoral sea un tema inexistente no no consigo entenderlo como no va a ser sí sí sí toda la política lleva girando tres o cuatro años entorno al problema territorial

Voz 1617 03:38 yo lo único que haría es la pregunta que le hicieron a Iceta Solaria todos qué harían con un sesenta y cinco por ciento se lo que haría casado y Vox y a Ciudadanos qué es cargarse la Generalitat que después de dos coma dos millones pues seguramente serían dos coma cuatro dos coma seis pero bueno yo les haría esa pregunta también al PSOE que haría con el sesenta y cinco por ciento lo que pasa es que que la derecha

Voz 0283 04:02 esta partiendo de una premisa básica que es otro debate

Voz 1617 04:05 te distinto de una premisa falsa perdón que es un debate distinto a la cuestión

Voz 0283 04:09 catalana y que y que tiene su importancia en sí es que están mintiendo verdaderamente es decir están presentando Pedro

Voz 1617 04:17 Sánchez como

Voz 0283 04:18 hombre que ha entregado la soberanía española Cataluña vamos que que ha entregado la soberanía a los catalanes el hombre que está pactando la independencia ya ha decidido que Pablo Iglesias tiene la independencia en su programa es decir más allá de la cuestión territorial

Voz 1617 04:33 pp

Voz 0283 04:34 que Ciudadanos Vox están mintiendo sobre sobre el PSOE para empezar ya no hablar de de Pablo Iglesias y esto me parece muy grave sea lo que sea de lo que estamos hablando

Voz 1617 04:44 mira la simplificación hemos escuchado que Pablo Iglesias ha hecho de plantea un referéndum con una de una manera determinada en unas condiciones determinadas Pablo Iglesias en en su programa pero ya la frase de Pablo Iglesias es que podemos lleva la independencia en su programa de Casado perdona que podemos llevar a independencia en su programa en su programa electoral

Voz 1170 05:04 pasó quince años diciendo que el PP va a privatizar la sanidad déjame sigue habiendo

Voz 1617 05:09 pública déjame que que avance porque ha dicho más cosas Casado Pablo

Voz 1667 05:13 esta tarde ha estado en Burgos ha vuelto a apelar al voto útil a favor del PP ha lamentado que Ciudadanos quiere hablar de pactos demasiado tarde aunque el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha continuado esa particular subasta que está manteniendo con el PP para un posible gobierno tras el veintiocho de abril un gobierno que obviamente Rivera quiere liderar

Voz 0040 05:33 que Ciudadanos no es el enemigo los equivoque se llama Torras Puigdemont se más Rufián no es Ciudadanos C's es la solución no parte de la solución pero les digo también legítimamente que quiero encabezar ese gobierno no es lo mismo un gobierno sin mochilas un presidente que pueda sin mochilas con presidente con demasiado mochilas un presidente sin mochila

Voz 1667 05:52 es que con demasiadas mochilas Rivera se esfuerza por marcar distancias con sus potenciales rivales a la derecha pero también a la izquierda

Voz 0040 05:59 no me iban a ver a mí esta campaña darle vueltas dentales huesos de Franco yo soy más del futuro así que a ver si nos ponemos las pilas que dejamos de enredar Colomer dentales con los huesos de Franco porque esto no es una clase de arqueología

Voz 1667 06:14 obviamente se refería Rivera las polémicas declaraciones sobre el aborto de Adolfo Suárez Illana flamante número dos del PP en las listas para el Congreso en Madrid que sigue sin rectificar casi orgulloso y respaldado según dice por su partido

Voz 0031 06:28 yo creo que el poder ha pasado hoy en el en el futuro de la ayer cada uno califica mis palabras como entienda oportuno es yo llenaron entró más en en este asunto no tengo nada más que decir el Partido Popular y habla del apoyo a la maternidad y ahí no

Voz 1667 06:46 a oyes en el futuro del ayer merece

Voz 1617 06:50 de ahí no debo Sally merece una respuesta alguna

Voz 1667 06:52 si se siente respaldado por su partido le preguntaban a Suárez Él cree que sí pero hoy un referente en el PP como Ana Pastor ha hablado así de rotunda sobre esta polémica

Voz 1617 07:03 que no quiero que nadie hable por mí como mujer porque esto va más allá de los partidos yo pertenezco un partido pero desde luego no nadie va a hablar a por mí como mujer perdona Pablo pero esto no sólo va para Suárez Illana también para el propio Pablo Casado que recordó recordarán los oyentes sobre las oyentes que nos dijo que es lo que llevábamos nosotras dentro cuando estábamos embarazadas por ejemplo perdona

Voz 1667 07:26 también para el número dos del Partido Popular que ayer recordaba que las mujeres pueden el fuera no de España abortar esta noche en Almería Pedro Sánchez no ha perdido la oportunidad de hablar de lo neandertal

Voz 1722 07:36 sabéis al final la conclusión que yo saco después de escuchar las barbaridades que dice Suárez Illana que ser Suárez no se hereda es que escuchamos unas cosas que es evidente que miramos al futuro retrocedemos cuarenta años atrás tenemos una derecha pre democrática y otra derecha que viene de la prehistoria hablando de Near dentales de recortar los derechos de las mujeres

Voz 1667 08:00 por cierto y al margen de esta polémica la ex diputada de la CUP en el Parlament catalán Mireia Boya ha anunciado que abandona su puesto en la dirección del partido ha publicado una carta en la que justifica esta marcha en el continuo acoso emocional dice Illa agresión psicológica que sufría por parte de un compañero de la dirección más tarde ha matizado que ese presunto acosador no forma parte ni de la dirección de la CUP tampoco es diputado

Voz 1617 08:25 antes de cerrar este bloque político y entrar en lo en lo económico Pedro ahí alguna novedad sobre bueno lío que tiene la izquierda básicamente si estaba revisando lo que cuentan otros colegas encontró en el diario punto es con este titular Podemos Izquierda Unida acercan posturas para evitar el desastre de las dos candidaturas en la Comunidad de Madrid

Voz 1 08:45 hasta ahora a esta esta ahora no

Voz 1715 08:48 sí concurrirán juntos podemos diera unida Joss haría que en Madrid el el espectro ideológico del centro izquierda izquierda tuviera cuatro candidaturas sin embargo cuenta el diario que las negociaciones están llevando in extremis que parece que se ha registrado algún avance aporta un nombre como una de las claves ahora explico porque lo cuento vamos a escuchar otro fragmento de esta mañana de Pablo Iglesias en la entrevista en Hoy por hoy el diario punto es dice que en el acuerdo o en esta en este acercamiento forma parte au apareció el nombre de Carlos Sánchez Mato como posible candidato de esa unión nueva unión de esos dos partidos al Ayuntamiento de Madrid renunció Mauricio Valiente con un mandato Izquierda Unida suena el nombre de Sánchez Mato ojo a lo que decía esta mañana Pablo Iglesias en Hoy por hoy respecto a la figura de Sánchez Mato una crítica directa muy directa muy clara a Manuela Carmena

Voz 2 09:41 el Madrid es ha sido terrible para nosotros para nosotros ha sido muy duro que hace cuatro años nosotros fuimos quién propusimos a Manuela Carmena como candidato a la alcaldía no entendemos que ella haya decidido construir un nuevo partido que excluye a Podemos Izquierda Unida ya fuerzas políticas que fueron absolutamente cruciales no solamente para que ganara las elecciones sino para el Gobierno cuando se habla de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid que es una gestión magnífica a veces se omite que el artificio de esa gestión económica un señor de Izquierda Unida que se llama Carlos Sánchez Mato

Voz 1667 10:12 que finalmente fue a mí esta expresión me parece terrible pero se utiliza mucho en los medios

Voz 2 10:17 comunicación purgado el raca

Voz 1617 10:20 venga este ha sido también un viernes marcado por cifras que nos indican la marcha de la economía

Voz 1667 10:25 empezando por el crecimiento que sigue a buen ritmo el producto interior bruto aumentó en dos mil dieciocho un dos con seis por ciento una décima más de lo que había avanzado el Instituto Nacional de Estadística además el déficit del año pasado se quedó en el dos con sesenta

Voz 1617 10:38 tres por ciento por primera vez en diez años

Voz 1667 10:41 es por debajo del tres por ciento que activa la vigilancia especial de la Comisión Europea una senda que la ministra de Hacienda piensa mejorar a pesar de la prórroga presupuestaria María Jesús Montero

Voz 3 10:52 por la Intervención General ha remitido un informe preceptivo en donde estima que efectivamente el déficit público de dos mil diecinueve cerrará en el dos por ciento una cifra que mejora las previsiones que por ejemplo el Banco de España ha estimado hace unos día en el dos coma cinco

Voz 1667 11:11 conviene recordar aquí que cada décima del déficit equivale aproximadamente a mil millones de euros

Voz 1617 11:17 pero la cifra más comentada hoy es la de la oferta de empleo público que ha aprobado el Gobierno

Voz 4 11:21 no toda esta planificación por tanto sea elaborado la Oferta de Empleo Público dos mil diecinueve cuya cifra total de puestos asciende en dos mil diecinueve a XXXIII mil setecientas noventa y tres puestos

Voz 1667 11:37 la mayor oferta de empleo público de la última década una de las mayores de la historia el Gobierno la convoca a Penn

Voz 1617 11:43 tras un mes de las generales Aresa ha provocado polémica entre los grupos de la oposición pero ante Rafa Bernardo buenas noches buenas noches como se va a repartir esa oferta de empleo público pues esos XXXIII mil setecientos noventa y tres

Voz 1762 11:54 costoso plazas van a ser veinte mil para la Administración General del Estado mil ochocientas para las fuerzas armadas cinco mil quinientas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y más de cinco mil se dedicarán a la estabilización de empleo temporal en la justicia la educación y la Administración central

Voz 1617 12:07 los objetivos de esta convocatoria son dos decías

Voz 1762 12:10 la ministra de Función Pública uno ayudar a rejuvenecer una plantilla que necesita recambio

Voz 4 12:14 en los próximos diez años es decir a dos mil veintinueve algo más del cincuenta y un por ciento del personal se prevé que se jubile

Voz 1762 12:24 el segundo reforzar la presencia del Estado en las áreas en las que se presta servicio directo hayan menguado las plantillas en los últimos años como Seguridad Social catastro os servicios temple

Voz 1667 12:32 después de este no habrá más decretos aseguraba la portavoz del Gobierno Albert Rivera comparaba estos viernes sociales del Gobierno con el Plan E de Zapatero

Voz 0040 12:43 caso los los viernes sociales son los viernes de poner dinero encima de la mesa sólo que hizo Zapatero son me suena que es endeudar al país y luego que te largan cuerpos por lo menos

Voz 1617 12:53 hacemos lo segundo Taha como justificado el Gobierno esta convocatoria de empleo público a un mes de las elecciones sin que parezca una medida de campaña

Voz 1762 13:01 la ministra la ATP llevaba claramente preparada la pregunta porque cuando se la formularon daba cuatro razones la primera que la oferta de empleo público se presenta todos los años sobre esta fecha la segunda que se hace para garantizar la prestación correcta de los servicios públicos la tercera que los opositores están esperando esa convocatoria y la cuarta que no están seguros de que legalmente puedan hacer la convocatoria después de las elecciones

Voz 1617 13:22 tenemos duda de si efectivamente un gobierno

Voz 5 13:25 funciones tendría la capacidad tono de aprobar una oferta de empleo público

Voz 1762 13:29 por estas razones decía Batet lo que sería es una irresponsabilidad no dar luz verde a las plazas en este momento gracias Rafa hasta luego

Voz 1617 13:37 aquí no nos olvidamos Pablo de la llamada revuelta de la España hacia que está ultimando su gran protesta en Madrid para el próximo domingo

Voz 1667 13:43 impulsados por plataformas como Soria ya o Teruel Existe han organizado una gran manifestación por Madrid para denunciar el abandono de las zonas rurales y exigir medidas contra la despoblación algunos ya están de camino como el alcalde de la localidad soriana de Torrubia que viene en burra hemos hablado con él en La Ventana es Raimundo Martínez tiene sesenta y siete años

Voz 6 14:03 los políticos del central de dice ven cuenta que hay que te unas darme hay que prever empresas que estructura tanto de carretera ferrocarril me voy te tónica en se tienen que dar cuenta desde arriba desde el Madrid desde el Gobierno central

Voz 1617 14:21 bueno pues dos días antes de esta movilización el Gobierno ha aprobado la llamada Estrategia Nacional frente al reto demográfico que es un plan para combatir la despoblación del mundo rural María buenas noches

Voz 0259 14:32 buenas noches Angels que propone el Gobierno para frenar este éxodo bueno pues son ochenta medidas la implicación de todo el Gobierno la complicidad de las comunidades autónomas y ayuntamientos en lo que define un proyecto de país para fijar población y evitar que la gente huya del rural es imprescindible asegurar los servicios básicos centros de salud farmacias colegios es crucial también la cobertura de internet la wifi a apoyar los proyectos socio económicos de los

Voz 1617 15:00 tienes que garantice Jose

Voz 0259 15:02 le voy intergeneracional inversiones en infraestructuras canalizar una regulación regular y ordenada facilitar el retorno de los emigrantes y asegurar las mismas oportunidades y la no discriminación de la infancia para ir si residen en el rural la abandonada a España vacía se enfrenta a la baja natalidad al envejecimiento y a un nuevo factor la masculina

Voz 5 15:25 no de jóvenes y mujeres que conlleva la pérdida de población de nuestro territorio provoca como resultado una progresiva más cool iniciación del territorio en seis mil ochenta y cinco municipios para que se hagan una idea que supone el setenta y cinco por ciento de los municipios hay muchísimos más hombres que mujeres

Voz 0259 15:45 la ministra Batet ha pintado un panorama muy preocupante el ochenta por ciento de los municipios es decir unos seis mil quinientos llevan ocho años perdiendo habitantes la mitad de los pueblos están ya en riesgo de despoblación es una estrategia Ángels a largo plazo que tendrá que ser aprobada en la próxima Conferencia de Presidentes un gracias Mariola buenas noches hasta luego

Voz 1617 16:06 bueno invento yo tú eres de zona rural negó y rural con el tema el tema la despoblación lo conoce bueno pues mira que te podría dar nombres y apellidos y en bueno somos menos de ochenta y es necesaria una estrategia como totalmente necesaria ahora hablando en serio es es es es totalmente necesaria básicamente una para conseguir que los jóvenes se queden dos no puede no podemos convertir determinadas zonas en solamente destinos turísticos Berna en esta hiperactividad del Gobierno los viernes se ha acordado también de la España vacía si yo creo que sea recordado sobre todo de que si no hace

Voz 0283 16:43 algo el PP le van a robar este asunto no es me parece penoso que que algunos partidos unos u otros ese ese se atribuyen esta competencia yo creo que es tendría que ser un acuerdo también

Voz 1617 17:00 es la política de esta política de Estado

Voz 0283 17:02 es una un acuerdo de todos los partidos que Biden

Voz 1617 17:05 demente todas las zonas estas zonas rurales

Voz 0283 17:07 es tan tan sensibles al al abandono deben tener buenos servicios de wifi de sanidad de educación de de helicópteros si alguien se hiere de de de de trenes etc infraestructuras han sido muchísimas décadas abandonados ir efectivamente sí ahora mismo se ha dejado el asunto hoy justo cuando Vox el Partido Popular están levantando la bandera de estas zonas el para el partido socialista se ha sumado bueno es es un poco

Voz 1170 17:37 pero Juan Carlos no a mi me parece lo lo de la la bipolaridad de España una España poblada despoblada es es es realmente sirves las cifras son una cosa pavorosa pero no me parece tan fácil estrategia o de tener muchos puntos pero hay algunos elementos que que que son extraordinariamente difíciles el atractivo de las zonas rurales para los jóvenes es realmente y escasísimo no yo recuerdo hace muchos muchos años que se puso en marcha eso de los polos de desarrollo vamos a generar desarrollo muchos sitios de los cuales si viéramos cincuenta sesenta años después pues los polos de desarrollo no fueron y pueblos de desarrollo

Voz 1617 18:18 sólo una cosa hay países en los que se hace se ha hecho y ha funcionado es decir yo no me zonas del Pirineo que tú ves la política que ha habido por ejemplo en zonas como los Alpes italianos Illa que hay aquí pues pues seguramente es la diferencia entre es Francia en Francia han apoyado siempre o ultimamente el comercio de proximidad por ejemplo que obliga por ejemplo por mencionar un ejemplo si tengo tiempo es que no los en medio minuto los las bibliotecas locales y colegios tienen que comprar libros por ejemplo

Voz 0283 18:54 librerías locales no a las centrales

Voz 1617 18:56 ahora mismo estoy leyendo las horas de proximidad claro pues mire es que quería saludar Ángel Ortiz muy buenas noches

Voz 1 19:03 hola qué es director del norte de Castilla

Voz 1617 19:05 tuvo que han seguido las decisiones que tomaba el Consejo de Ministros de una manera especial

Voz 7 19:11 si para nosotros en Castilla y León es un pueblo que con el que convivimos desde hace muchos meses no hay obviamente el hemos estado mucho interés

Voz 1 19:22 cómo cómo va al periódico para mañana

Voz 7 19:25 nosotros estamos en una es que bueno pues ese planteamiento que hoy el Gobierno pero veréis como para nosotros esto es el día a día bueno pues hoy hemos he intentado reflejar un reportaje que publica de forma una de esas realidades lo que son tan visibles de combatir relacionadas con la despoblación a vivimos un periódico con un dato que nuevamente a la alarmante en la provincia de Valladolid de la que más afectadas aunque también lo está por la despoblación las jubilaciones dejan a las zonas rurales sin la mitad de los médicos de familia en sólo cinco años quiere decir que junto a necesidades fumó mandar o infraestructuras no encontrar problemas la existencia de siglos juez pase imposible que ahí bueno pues prospere ningún tipo de iniciativa no de de repoblación

Voz 1617 20:25 esta esta son los datos y las fotografías que que se desconocen muchísimas gracias

Voz 1 20:30 Ángel muchísimo siempre hasta luego buenas noches Pablo vamos cerrando con el cuaderno de frases roces entre risas

Voz 1667 20:38 la portavoz del Gobierno para empezar al explicar los ánimo bueno comentaba a explicar en realidad los animales y plantas que entran en la lista de especies invasoras

Voz 8 20:46 el mamífero es el cerdo vietnamita lo reto

Voz 0259 20:50 miles son lápida

Voz 8 20:52 Real o la tortuga de Florida

Voz 9 20:56 la planta ya sido verdad

Voz 10 21:09 acordado el día que que José Blanco dijo que le habían dado la nacionalidad española Ibaka al jugador de baloncesto que dijo Ikea

Voz 1617 21:15 el arrestado sobre todo permiso

Voz 1667 21:17 lo hace han hecho las medidas que ha anunciado el Vaticano para actuar contra la pederastia no convencen porque sólo afectan al estado del Vaticano cuando la mayor parte de los abusos se cometen fuera is establece un plazo de prescripción de veinte años muy corto muy lejos de lo que piden víctimas como Miguel Ángel Hurtado ganó tres no es una medida punitiva es una medida preventiva dices bueno pero que no ha salido antes pues sencillamente porque las víctimas más mayores cuando se han recuperado y está en una posición de poder denuncia el delito ha prescrito de manera que éstos abusadores que muchas veces son pederastas en serie continúan en las instituciones es impedir que hay otros delitos en el futuro frase también de Carmen Negrín nieta del último jefe de Gobierno durante la Segunda República sus frases sobre la exhumación de Franco a nuestros compañeros de Radio Alicante

Voz 11 22:04 yo creo que se merece otro tipo de tumbas obviamente si es un símbolo fuerte el politiqueo son importante

Voz 1667 22:17 hoy despedimos también al icono femenino de la Nouvelle Vague han muerto Agnès Varda ir recordamos sus frases cuando recibió el Premio Donostia en dos mil diecisiete

Voz 12 22:27 me gusta mucho estoy muy contenta que decir Bercy puestos claras

Voz 0259 22:37 de Francia también frases que rescatamos de la formación

Voz 1667 22:40 para recordar las críticas que recibió la construcción de la pirámide del Museo del Louvre de París que al principio no convence a todos en que haga Sánchez osea que si una pirámide esto va a aparecer Egipto decía esta mujer antes de la inauguración de este emblema parisino que hoy cumple treinta años Hinault treinta sino cincuenta son los años que hoy se cumplen de nuestra última y casi única victoria en Eurovisión

Voz 9 23:06 me encanta

Voz 13 23:13 para terminar con un poco de música la semana no sabe que está en lo mismo que decía Mariano Méndez de Vigo en ABC Salomé tampoco convencía mucho dice parece que nos tienen manía en Europa pero en realidad vamos al festival sin intérprete canción

Voz 9 23:44 vamos hacia Ramoneda

Voz 1150 23:52 escándalos políticos no lo son tanto contra el Gobierno el que afectan no está en el poder pero la confirmación de que el Gobierno de Mariano Rajoy creo en el Ministerio de Interior una policía política encargada de destruir a sus adversarios es de una enorme gravedad revela el deterioro institucional que dejó el PP entre la corrupción económica y el abuso de poder nadie fue cesado nadie dimitió y alguno incluso fue premiado y Casado se desentiende de una historia propia de un régimen autoritario alguien dará la cara la antología de disparates la campaña electoral es tan extensa que el prestigio de la política alguien debería mandara parar que las prohibía les exhibiciones de ignorancia de Adolfo Suárez Illana ahora en relación con el aborto a las fanfarrón heridas de Aznar en pelea de machos con Vox rifirrafes entre Casal Rivera los desahogos patrióticos contra López Obrador la súbita pasión por la tauromaquia que gana toreros para la política o la irrupción del lobby del rifle de la mano la extrema derecha el espectáculo lamentable y merece la repulsión ciudadanas da la sensación de que la derecha ensimismada en su pelea interna ha dejado vía libre a Pedro Sánchez como si abriera diera la batalla por perdida el cálculo político o irresistible poder las bajas pasiones la derecha que tenía fama de saber jerarquizar los intereses y no perderse en batallas menores empieza a parecerse a la izquierda en el narcisismo de las pequeñas diferencias al fin y al cabo todos son de la misma pasta pero los ciudadanos merecen algo mejor diez meses de gobierno habrán sido una buena campaña electoral para el PSOE primero vino el cambio de estilo un Gobierno rejuvenecido civilizado y modernizado que fue un alivio en contraste con el tono antiguo soy burocratización de Rajoy y su desgastado entorno después un inventario de propuestas de nunca acabar que sigue creciendo y ya en tiempo de descuento con la ventaja de una legislatura tan corta no da margen para la sustracción del incumplimiento hoy mismo se ha anunciado una retahíla de propuestas para la España vacía que de momento quedan a beneficio de inventario pero que apuntan al mundo rural donde el despoblamiento no cesa y por tanto el voto de cada ciudad no adquiere mayor peso día a día a Sánchez no se le juzgará por lo que hizo no hubo tiempo sino por lo que podría hacer este juicio es libre depende de unos estados de ánimo

Voz 9 26:11 por hoy por esta semana terminamos aquí Berna González Harbour Juan Carlos Jiménez Neus Tomàs buena semana nuestros aquí viene Pablo nosotros hasta el lunes hasta lunes que estreno vemos mes vaya a mes vaya mes y lo que nos espera en los blogueros espera feliz fin de semana adiós

