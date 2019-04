Hora 25 (01/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 cuáles son esas medidas claras y contundentes que según el ministro de Interior ha aplicado para erradicar la cloaca policial no estaría de más un ejercicio de transparencia para iluminar las zonas más turbias son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:24 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:36 hola buenas tardes Pablo Iglesias aseguró ayer que la trama de policías corruptos seguía operando bajo el Gobierno del Partido Socialista y el ministro de interior le ha respondido asegurando que desde que está en el cargo Se puso a limpiar la cloaca Fernando Grande Marlaska

Voz 3 00:49 lo actas no existen en el Ministerio del Interior en lo que es el Gobierno de España viví lo único que recoge es lealtad máxima de todos los funcionarios a la leía la Constitución

Voz 0194 01:03 la Audiencia Nacional sigue investigando todas las tramas organizadas en torno al comisario Villarejo la última tiene como protagonista a Pablo Iglesias ya una colaboradora de su época como eurodiputado el juez ha citado como testigo al presidente del Grupo Zeta este primer día de abril tiene además un nombre propio el de Dolors Montserrat a la que Pablo Casado envía a Europa será la cabeza de lista del PP en las elecciones

Voz 1915 01:23 desde mayo al Parlamento Europeo es rotar en

Voz 4 01:26 las urnas al nacionalismo al populismo y a la antipolítica porque Europa es la solución a los retos de la globalización que Europa es el antídoto y la vacuna al nacionalismo

Voz 0194 01:37 esa lista europea recupera al todavía presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido en quién no confió Casado para repetir como candidato autonómico y el PSOE echa mano de la entrevista de este fin de semana Daniel Lacalle economista y fichaje de Pablo Casado para su lista por Madrid la calle hablaba de aquellos países que habían rebajado suspensiones hasta el cuarenta por ciento un ejemplo que al PSOE les sirve para alertar de los planes de la derecha José Luis Ábalos

Voz 5 02:00 mueren porque ahí no no es un problema de interpretación en un problema de siempre de escucharlo de escucharlo y fíjese que Si hemos entendido lo que dice que se buscar subterfugios de las cuentas públicas es es el tu subterfugio aguja en todos aquellos que cuestionan el modelo de pensiones que tenemos que es un modelo basado en la solidaridad

Voz 0194 02:25 las elecciones del veintiocho de abril se traducen en todo tipo de recetas que acaban poniendo sobre la mesa desde la iglesia hasta los empresarios Pedro

Voz 1715 02:32 los últimos han sido los empresarios de Cataluña en la patronal Fomento del Trabajo ha presentado su carta los candidatos y entre otras medidas piden que el próximo Gobierno facilite los expedientes de regulación de empleo porque ahora son en su opinión muy farragosos carta de peticiones también de los obispos esta a los votantes a los que vuelven a pedir es lo habitual que apoyen a los partidos que rechazan eutanasia o el aborto por cierto andan muy preocupados en la Conferencia Episcopal con las Fake News Ricardo Blázquez es su presidente

Voz 3 03:00 la manipulación de la pereza irá desinformación intencionada son particularmente dañinas en periodos electorales ya que las consecuencias pueden ser graves de largo alcance

Voz 1715 03:13 la tarde nos ha dejado además una novedad Rivera relevante en Argelia el presidente Buteflika abandonará el poder antes del veintiocho de abril cuando finaliza suma

Voz 0194 03:20 dotó el anuncio lo ha hecho la presidencia argelina a través de un comunicado a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:26 estar de mañana vuelve la Liga en Primera División jornada número treinta el líder el Barça juega en Villarreal a esta hora entrena al equipo de Valverde que no ha descartado la presencia mañana de Leo Messi mañana también se jugará el Atlético de Madrid Girona en los rojiblancos se ha confirmado que Diego Costa no tiene una lesión muscular y podría incluso entrar en la lista del Cholo Simeone el otro partido que se juega mañana Espanyol Getafe y hoy se completa la jornada en Segunda División con el partido que juegan a las nueve en La Romareda al Zaragoza y el no

Voz 0194 03:51 el tiempo las lluvias Se van a ir extendiendo poco a poco a partir de mañana Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 03:56 buenas tardes el cambio de mes parece que ha traído también un cambio en la tendencia en precipitación después de un invierno e inicio de primavera muy seco esta semana la primera en abril ya tendremos distintos episodios de lluvia que acabarán afectando a prácticamente todo el país mañana sobre todo durante la tarde lloverá especialmente en la Comunidad de Madrid Castilla La Mancha también en La Rioja surten en Navarra Aragón así como en el interior de cata Luna de la Comunidad Valenciana chubasco dos y alguna tormenta que puede descargar con intensidad sobretodo en puntos de montaña a medida que avanzó la tarde también chubascos en el Cantábrico y fuera de estos sectores algunas lluvias pero más aisladas poco persistentes temperaturas sin cambios importantes esta noche y mañana a primeras horas un poco de frío mañana durante la tarde al sol ambiente agradable máximas de catorce a dieciocho grados empieza

Voz 1915 04:44 la XXV Pedro al cierre portada la muerte

Voz 1715 04:46 es una de las mentes más destacadas de este país escritor ensayista intelectual Rafael Sánchez Ferlosio ha muerto en Madrid tenía noventa y uno años nos lo cuenta Raquel

Voz 6 04:55 Murcia fiel a sus tertulias de los sábados contaba Sánchez Ferlosio lo mucho que le aburría Cataluña o lo poco conforme que estaba con algunas de las cosas que había escrito como El Jarama nunca entendió que hubiera tenido tanto éxito o qué hubiera sido de lectura obligada a los colegios tampoco creía haberse sentido tal libre a la hora de escribir como de El destacó el jurado que le concedió el Cervantes en el año dos mil cuatro no creo que nadie sepa si es libre y actúa por influencia de otras personas decía ni siquiera ser alguien importante como nos contó en la SER poco antes de recibir el premio

Voz 1867 05:25 el premiado le van a dar más importancia de la que desea tener la humildad es en mí una virtud desconocida de manera que no es ponen por humildad es rechazo

Voz 0017 05:36 de la importancia no deprimen ya

Voz 1867 05:39 yo por sentir del rigor crítico obsesionado con el uso

Voz 6 05:41 el lenguaje su última obra se titula Páginas escogidas una antología de sus cuentos poemas apuntes y artículos

Voz 1715 05:49 si con todo con todo lo que nos ha dejado este día primer día del mes de abril primer día la semana antes a ver que nos cuenta Íñigo Sastre Íñigo buenas tardes hola Pedro qué tal

Voz 10 06:57 a los libros infantiles por Salvador

Voz 11 07:02 a nadie

Voz 12 07:03 el primero que conmocionó el quite abrió a la lectura cuál es el primer libro que regala estatus lejos aquel libro tienes especial cariño

Voz 11 07:11 por cierto muy bueno es tu personaje infantil favorito yo pude es dejarnos sus mensajes en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche leemos

Voz 12 07:27 Nuestro primer libro en el Faro de la SER a partir de la una y media

Voz 11 07:54 apenas ser

Voz 2 07:56 en Hora veinticinco

Voz 8 08:00 Pedro Blanco

Voz 1715 08:03 el siete y ocho minutos en Canarias y es que el hedor de las cloacas tarda en disiparse anoche en La Sexta el líder de Podemos aseguraba que las cloacas policiales siguen operando con el Gobierno del PSOE

Voz 15 08:12 cree que a día de hoy las cloacas siguen existiendo digo a día de hoy con Pedro Sánchez en Moncloa siguen funciona

Voz 16 08:17 si tiene constancia un procedimiento secreto pero ha dicho que sigue ocurriendo me ha dicho que sí

Voz 8 08:26 creo que es evidente que esta trama criminal sigue funcionando todos los días todos los días en Internet podemos ver la fabricación de pruebas falsas es gravísimo Marlasca el poder no solamente de Marlaska

Voz 1715 08:38 bueno es lo que decía anoche Pablo Iglesias hoy el ministro de Interior ha negado que haya zonas turbias en su ministerio vamos a escuchar a Fernando Grande Marlaska

Voz 3 08:45 las cloacas no existen en el Ministerio del Interior en lo que es el Ministerio del Interior en lo que es el Gobierno de España lo único lo único que rige es lealtad máxima de todos los funcionarios a la ley a la Constitución policías guardias civiles funcionarios de instituciones penitenciarias funcionarios laborales absolutamente cómplices de la ley de la Constitución exclusivamente

Voz 1715 09:16 bueno lo que decía el ministro que ha tenido respuesta de Podemos a través de Twitter respuesta de la secretaria de Acción Institucional de Podemos se llama Gloria Elizo que ha pedido expresamente al ministro de Interior que aclare si los policías que trabajaron de una otra manera para el ex comisario Villarejo mantienen sus puestos sus condecoraciones su capacidad de manipular pruebas a través de un hilo en Twitter Gloria Elizo apuntado una serie de nombres sobre los que ha pedido explicaciones al ministro de Interior que además el juez que investiga los manejos de Villarejo ha citado a declarar como testigo al presidente del grupo de comunicación Zeta quiere aclarar si tuvo o no alguna relación con algunos de los contenidos que se han ido manejando estos últimos días nos va a contar Ángel Campos

Voz 1552 10:01 en el Grupo Zeta comparece a las diez de la mañana ante el juez para explicar cómo tuvo acceso en dos mil dieciséis a los datos sobre Pablo Iglesias robados del teléfono móvil de la colaboradora del líder de Podemos Dina bous el Ham fue el propio Iglesias quien indicó al juez la semana pasada que el presidente de este grupo de comunicación editor de la revista Interviú le dio una copia de esta información dile manifestó que nunca la iban a publicar el juez intenta averiguar cómo llegó otra copia con esas fotografías y datos de Pablo Iglesias al comisario Villarejo con los que la policía política de Interior intentó desprestigiar le supuestamente boicotear un posible acuerdo de gobierno con el PSOE en dos mil dieciséis

Voz 8 10:42 Rotary

Voz 4 10:42 las urnas al nacionalismo al populismo y a la antipolítica porque Europa es la solución a los retos de la globalización y Europa es el antídoto la vacuna al nacionalismo

Voz 1715 10:54 Muere elegidas Dolors Montserrat que desde el primer minuto marca el tono de su campaña como cabeza de lista del PP en las elecciones europeas Cataluña el mensaje antinacionalista que en un escenario de Europa donde el independentismo centrado la mayor parte de su acción internacional bueno va a contar Adrián Prado

Voz 0019 11:12 por eso el PP recurre una lista con marcado carácter catalán según casado y con un objetivo claro contrarrestar la propaganda independentista

Voz 17 11:19 esta es muy bueno que presentemos a personas con la experiencia con el empuje

Voz 1867 11:23 eh

Voz 17 11:23 no voy a ocultar uno de los matices que ha pesado en esta decisión es que necesitamos que nuestra representación en Bruselas tenga muy claro que hay que hacer para invertir el relato de la propaganda de las pequeños sobre Cataluña

Voz 0019 11:39 Dolors Montserrat se va a Europa después de que Casado colocas a Cayetana Álvarez de Toledo como número uno por Barcelona desplazando así a la ex ministra que va a estar acompañada en Bruselas de otros dos antiguos miembros de los gobiernos de Rajoy José Manuel García Margallo Juan Ignacio Zoido otras incorporaciones destacadas la del presidente madrileño Ángel Garrido que será el número cuatro y la de Isabel Benjumea perteneciente al núcleo duro de Casado es una de sus asesoras de confianza y que ocupará el puesto diez

Voz 1715 12:04 bueno la elección de Montserrat ha permitido al número dos del PSOE al ministro de Fomento echar mano de ciertas obras

Voz 5 12:09 pero la señora Montserrat pues a mi me parece muy bien lo que haga lo demás partidos en este sentido va este caso es una militante del Partido Popular no han tenido que inventarse nada lamenta haremos es la echaremos de menos en las sesiones de control en Europa es otro

Voz 1715 12:29 bueno estaba los ha tenido que dejar el humor para ponerse algo más serio cuando le preguntaban por las teorías de Miquel Iceta sobre el posible futuro de Cataluña sobre la diferente relación entre las fuerzas independentistas son independentistas dice el secretario de Organización del PSOE que su partido en ningún caso barajado la hipótesis de que el apoyo al independentismo crezca tanto como para constituir una mayoría indiscutible

Voz 5 12:53 jamás hemos planteado ese escenario en ninguno de las casos ni hipótesis yo no me planteo jamás sesenta y cinco cincuenta y setenta porque mi mi mi plan de acción mi voluntad radica en que el independentismo sea cada vez menor bueno cuando se acercan las selección

Voz 1715 13:15 es algunos se dedican a escribir sus recetas presentado las suyas la patronal catalana organización Fomento del Trabajo es un conjunto de medidas que les gustaría que aplicara el nuevo Gobierno para por ejemplo hacer más felices más fáciles perdón los expedientes de regulación de empleo los eh que a Fomento el trabajo de parece que son muy engorrosos vamos a Barcelona Sergi López

Voz 1895 13:39 Men trasladará sus propuestas a los cabezas de lista por Barcelona de los diferentes partidos que concurren a las elecciones del veintiocho de abril la patronal catalana prepara una batería de peticiones para rebajar la presión fiscal también quiere eliminar el impuesto de patrimonio Josep Sánchez Llibre es al presidente de fumen no es nosotros entendemos desde Fomento

Voz 0919 14:00 Yebra que el impuesto de patrimonio si los humanos

Voz 1895 14:02 al impuesto de la renta no deja de ser un impuesto confisque Orio para la economía productiva de nuestro país y querríamos que en este caso las formaciones políticas sepan que nosotros lo queremos eliminar al limina fumen también pide que se facilite la tramitación de los expedientes de regulación de empleo consideran que actualmente se exige un exceso de documentación que dificulta la presentación de un ERE

Voz 1715 14:24 sí es casi una tradición como la misa de los domingos la Iglesia católica interviene siempre se acercan las elecciones para aconsejar a los suyos a los católicos cuál debería ser su voto este año tampoco va a haber sorpresa los obispos prefieren a los partidos que se oponen al aborto a la eutanasia y ahora además y es un signo de este tiempo a aquellos que luchan contra las noticias

Voz 3 14:45 la manipulación de la verdad y la desinformación intencionada son particularmente dañinas dañinas en periodos electorales ya que las consecuencias pueden ser graves largo alcance la papeleta que depositamos en la urna con tiene nuestras legítimas expectativas expresa nuestra responsabilidad todo

Voz 1715 15:08 día de la crónica de precampaña de este lunes la evolución en la posición de Ciudadanos respecto a la prisión permanente revisable de dudar en su momento de aquella medida a plantear ahora una ampliación de los supuestos a los que se debería aplicar Rivera se ha reunido hoy con el padre de Diana aquel Óscar García

Voz 1645 15:25 Ciudadanos ha dado hoy un paso más en su posición sobre la prisión permanente revisable de pedir su derogación inmediata en el año dos mil dieciséis el partido de Rivera ha pasado después por abstenerse y ahora pedir no sólo que se mantenga sino que se modifique esta figura penal Nacho Prendes portavoz de Justicia

Voz 18 15:41 sí nos comprometemos es abordar una reforma de esa de esa figura creemos que han quedado fuera otras figuras delictivas que se pueden

Voz 1645 15:51 incorporar esos supuestos son los casos de violadores en serie los acusados de secuestro y asesinato de una persona para los crímenes con ocultación del cadáver el candidato de Ciudadanos y abogado del Estado Edmundo Bal dice que tendrá que ser una reforma Serena no en caliente

Voz 0978 16:05 no es un sistema de venganza individual es un sistema de protección de la sociedad y que estas cosas no vuelvan a pasar

Voz 1645 16:11 la promesa SER recogida por Ciudadanos

Voz 1715 16:13 su programa electoral y algo más para cerrar este capítulo salíamos contando desde primera hora un grano más en ese montón de pruebas de la relación entre Vox y la Fundación Franco el número tres de esa fundación prometía atraer a empresarios como posibles donantes para el partido de Abascal María

Voz 0978 16:29 en la conversación tenía lugar el pasado mes de noviembre el entonces presidente de Vox en León Carlos Puerto Meyer habla con su número dos le asegura que Jaime Alonso portavoz y número tres de la Fundación Francisco Franco va a encargarse de conseguir financiación para Vox que ya ha reclutado a un grupo de empresarios

Voz 0267 16:45 dejando a los objetos son ha informado tienen poco sensible Esther me va a temblar empresarios me decía Jaime Ciudad de cincuenta a cincuenta mil euros todo límite que quieran para que veas que poco a lo grande

Voz 0978 16:57 lo que también se revelan estas conversaciones es que el número tres de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso daba libre de Vox en León indicaciones sobre quiénes tenían que ser los candidatos vamos a escuchar un ejemplo el secretario general del partido en León apuesta por un nombre para el municipio de Cistierna pero el presidente de Vox le para los pies espera que Jaime Alonso me dice que otra persona

Voz 0267 17:16 voy a comer con mi amigo el de civismo es visto desde que representa al pueblo candidatura pero tampoco ir porque también tenemos y uno que había sido un paso más a lo mejor puede haber otra persona más idónea para presentarme como candidato

Voz 0978 17:31 recordemos que según contaba en la SER la pasada semana uno de los protagonistas en estas grabaciones Jaime Alonso Donald partido el máximo legal cincuenta mil euros

Voz 0867 17:39 hora veinticinco

Voz 2 18:29 en Hora Veinticinco

Voz 8 18:33 Pedro Blanco algunos nombres de la terreno

Voz 1715 18:36 Geli el anuncio del final de la presidencia de Buteflika si cumple con lo que hoy ha anunciado su oficina antes del veintiocho de abril habrá dejado el cargo habrá renunciado a la presidencia Sonia Moreno

Voz 20 18:48 como se esperaba desde que el domingo se formó un nuevo gobierno en Argelia el presidente de la República de las seis Buteflika renunciará al poder antes de que finalice su mandato el veintiocho de abril informa un comunicado de la Presidencia aunque se precisa que debe tomar medidas importantes para garantizar la continuidad del funcionamiento de las instituciones estatales durante el periodo de transición a Ben Salah el actual presidente del Consejo de la nación de Argelia será quien tutelarán la transición durante noventa días en los que tiene que convocar elecciones presidenciales esta solución sigue sin convencer a los argelinos que tan solo dos horas después del anuncio de nuevo Gobierno la noche del domingo tomaron las calles del centro de Argel para gritar contra el poder y reafirmar su demanda de una transición democrática

Voz 1715 19:28 también volvemos a Londres la fiebre del Brexit han ido bajando el interés por lo que ocurre en el Reino Unido es directamente proporcional a cada intento a cada debate ya cada votación y hoy vuelven a debatir iba hoy o el ven a votar la primera ministra está midiendo sus fuerzas intenta saber si tiene opciones para intentarlo por cuarta vez Londres Begoña

Voz 0273 19:49 todas y cada una de las cuatro opciones que hoy se votan serán problemáticas para la primera ministra si alguna de ellas saliera adelante la qué

Voz 1915 19:56 propone que el Reino Unido continúe en la unión aduanera

Voz 0273 19:59 la es la que más posibilidades tiene hay además otra que estipula el permanecer en el mercado único un Brexit suave estilo Noruega cuenta con el apoyo de los laboristas una tercera exige que cualquier forma de Brexit sea ratificada en referéndum y una cuarta opción pide la revocación del artículo cincuenta como modo de evitar una salida sin acuerdo recordemos que son votos indicativos Theresa May no tiene por qué afectar los resultados que mañana estudiará en un Consejo de Ministros extraordinario en un gabinete profundamente dividido los partidarios del Brexit duro sospechan que todas estas votaciones sólo tienen como fin detener definitivamente el Brexit el resultado se conocerá entrada la noche

Voz 8 20:43 esta es una de las historias más llamativas

Voz 1715 20:45 día la detención de la presidenta de un asoció

Voz 8 20:47 la llamada infancia libre está ocupada

Voz 1715 20:50 nada de haberse fugado con su hijo para incumplir una sentencia que concedía la custodia del menor al padre vivía en el campo el niño no estaba escolarizado no tenía contacto con el exterior esta mujer incluso llegó a comparecer en el Congreso para hablar de abusos sexuales en la infancia Nos vamos hasta Cuenca Nos lo va a contar Paco Gyan

Voz 21 21:10 la mujer se encontraba en busca y captura desde septiembre de dos mil dieciocho por incumplir una sentencia judicial que otorgaba al padre la custodia de su hijo de once años tras un divorcio los investigadores comprobaron que el niño no había sido escolarizado ni atendido en ningún centro sanitario de España y finalmente lograron localizarlo en la provincia de Cuenca se trataba de una finca de seis mil metros cuadrados en una urbanización despoblada y totalmente vallada con medidas de seguridad que impedían comprobar lo que sucedía en su interior según ha precisado la Jefatura Superior de Policía de Madrid tras varias

Voz 0919 21:38 más de vigilancia los agentes comprobaron su nombre actual

Voz 21 21:41 pareja de la detenida abandonaba la parcela en algunas ocasiones y realizaba compras pero no veían al menor finalmente vieron que en ocasiones ese hombre sacaba al menor a dar un paseo breve junto a su madre por las inmediaciones también vieron en la finca otra menor de edad que resultó ser hija de la mujer de su actual pareja los agentes entraron en la vivienda la madrugada del pasado sábado detuvieron a la madre por un presunto delito de sustracción de menores

Voz 1715 22:04 yo y en la SER les hemos contado la iniciativa del Consejo del Poder Judicial ha formado un grupo de expertos para analizar cómo se aplica que problemas judiciales esta planteando la custodia compartida en casos de separación o de divorcio el informaciones de Alberto

Voz 0978 22:19 el objetivo del consejo es elaborar una guía de criterios de actuación similar por ejemplo a las que ya existen en torno a la trata de seres humanos sobre la violencia machista para ello han organizado un grupo multidisciplinar con fiscales jueces abogadas catedráticas trabajadoras sociales psicólogas forenses que van a buscar los aspectos de la custodia compartida que más controversia pueden estar generando los tribunales españoles analizan sentencias del Supremo Tribunales Superiores de Justicia audiencias provinciales y también la normativa en otros países además de nuestro Código Civil y las leyes autonómicas entre dos mil siete y dos mil diez según datos del INE del Instituto Nacional de Estadística las custodias compartidas se han multiplicado por tres en nuestro país hasta constituir el treinta por ciento del total

Voz 1715 22:58 de los tribunales también los apuros judiciales para alguien de apellido ilustre Borja Thyssen para quien la Fiscalía pide tres años de prisión junto a su mujer Blanca Cuesta están acusados de defraudar a Hacienda más de trescientos mil euros y además Adif el gestor de infraestructuras ferroviarias ha decidido acudir a la Justicia para denunciar al cartel de empresas detectados por la Comisión del Mercado y la Competencia quince compañías que supuestamente se adjudicaron de manera organizada decenas de contratos de infraestructuras ferroviarias

Voz 22 23:29 a las nueve en la cara B de hoy vamos a hablar de la

Voz 1715 23:33 Listas y no sólo de las listas políticas que de esas hablamos mucho también pero también el árbitro son

Voz 1880 23:39 hola qué tal Pedro mañana va a publicar esas listas definitivas al Congreso y al Senado para las elecciones del veintiocho de abril pies nuestra excusa para la cara B de hoy así explica el escritor Javier Iriondo nuestra relación con las listas

Voz 23 23:51 por una a las personas que busca más la sensación de control para tener un poco más control pero lo que está demostrado es que las personas se consiguen los resultados son los que hacen las listas los que se quedan en deseos en ganas por mucha intención que tengan al no tener listas lo que ocurre es que hay una depresión enorme

Voz 1880 24:08 así que frente a la dispersión la atención para la atención hacer listas vamos a hablar de todas ellas de las de la compra la lista de invitados o las que nos han traído el cine o la literatura escuchado esta frase de Umberto Eco Nos gustan las listas porque no queremos morir

Voz 1715 24:24 gracias a luego escuchamos esa grave antes habremos hablado de ese grupo que ha puesto en marcha el Consejo del Poder Judicial Paranal zar las custodias compartidas en casos de divorcio o de separación por cierto nuestro número de Whatsapp abrimos ya ese canal para que nos envíen sus notas de voz es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres tenemos tertulia así a partir de las nueve hoy nos van a acompañar Javier González Ferrari Eduardo Madina y Carlos Cué así hemos llegado a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Cannes

Voz 1915 24:53 Arias

Voz 22 25:02 hora veinticinco Madrid buenas tardes

Voz 1915 25:05 Isabel Díaz se desentiende del informe de la Cámara de Cuentas que cifra en ciento setenta y dos millones de euros el dinero que los gobiernos de Aguirre González gastaron en contratos con empresas de la Púnica Gurtel la candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha hablado por primera vez sobre este asunto después de haber reivindicado en otras ocasiones la gestión de Aguirre dice ahora que ella no quiere mirar al pasado no puedo valorar que se esclarezca que se vea yo doy cuentas por mi gestión por lo que yo hago por lo que yo propongo por quién me acompaña Mis listas por los equipos que vaya a hacer yo tengo el hándicap de ser una persona relativamente desconocida porque precisamente ese ha apostado por una renovación por pasar página dentro de evidentemente una gestión que Amina parecido muy buena en Madrid Ayuso ha criticado que más Madrid la plataforma de Errejón haya llevado el asunto a la Fiscalía aunque cree que es correcto que la Abogacía de la Comunidad de Madrid también está estudiando si lo lleva anticorrupción el alcalde de Arroyomolinos Andres Martínez de ciudadanos repetirá como candidato a las elecciones de esa localidad Martínez entre otras la dimisión de Carlos Ruipérez que tuvo que marcharse por su imputación en la Operación enredaderas lo confirmado aquí en La Ser en La Ventana de Madrid el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado

Voz 1715 26:15 sí reveló ya de hecho ya tiene la confianza de la mayoría de los grupos en el Ayuntamiento a pesar de lo que sucedió con el anterior alcalde y eso significa que al margen de lo que pasará con el anterior alcalde el proyecto de ciudadanos tenía sentido se habían hecho cosas bien cuando se presentó

Voz 1915 26:29 en el número tres de esa lista de Ciudadanos en Arroyomolinos irá un exconcejal del PSOE de esa localidad que colocó a una familiar en el Ayuntamiento se lo hemos contado aquí en la SER Aguado dice que lo desconoce

Voz 1715 26:40 sí de colocó a su sobrina o díscolas iban en las las dos cosas y eso sí pero las cosas si la sobrina que por el hecho es el familia no tiene que ser una penalización si es competente y ha pasado todos los trámites oportunos no tiene porqué haber problemas si hay una persona del PSOE que en esta legislatura se siente más cómoda y mejor representada en el proyecto de ciudadanos que en el Partido Socialista pues también bienvenida no es transfuguismo otros

Voz 1915 27:05 si los trabajadores de Metro secundan hoy una nueva jornada de paros paros hasta las diez y media de esta noche coincidiendo con el inicio del primer juicio contra el suburbano por la muerte de un trabajador a causa del contacto continuado con el amianto este empleado murió el pasado mes de octubre poco tiempo después de llevar a la hembra a los tribunales sus compañeros se han concentrado esta mañana frente a los juzgados de lo Social donde ha comenzado ese juicio para pedir que se tomen medidas que eviten nuevos casos enseguida vamos con otros asuntos de este lunes uno de abril pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 1915 28:29 Enrique Álvarez con del catedrático que estaba al frente del polémico Master de Cristina Cifuentes sin principal imputado en el caso ha muerto a los es ahí seis años tras una infección y sufría desde hace meses un cáncer de pulmón su última aparición pública fue el pasado quince de febrero en la comisión de Universidades de la Asamblea de Madrid entonces se negó a declarar aunque reconoció que había recibido presiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid para elaborar pruebas

Voz 25 28:51 hemos de Cifuentes cívicos ramas el no haberme sabido sustraer los días veinte y veintiuno de marzo del dos mil dieciocho a las fuertes presiones del Rectorado de diversidad

Voz 1915 29:03 de la Comunidad el sucesor de Cifuentes Ángel Garrido será finalmente el número cuatro de la lista del Partido Popular a las elecciones europeas lo ha confirmado este lunes el presidente del partido Pablo Casado como esta candidatura es incompatible con su cargo como presidente de la comunidad Garrido dejará el cargo Le sustituirá el vicepresidente Pedro arrolla

Voz 1243 29:21 yo lo que hago en primer lugar es felicitar al presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido que ha demostrado ser un servidor público con

Voz 0017 29:29 mayúsculas en los equipos del Partido Popular

Voz 1243 29:32 que hay son grandes equipos con la figura de Cristina Cifuentes con la figura de Ángel Garrido yo

Voz 1915 29:38 llegamos a las ocho y media con dieciséis grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 26 30:01 euros veinticinco Deportes

Voz 0919 30:05 con Barceló Ike sus

Voz 22 30:08 buenas tardes hemos hecho la digestión de la jornada del fin

Voz 0194 30:12 de semana mañana Liga otra vez mañana jornada nubes

Voz 0919 30:14 treinta y además a esto se acaba ya no queda nada esto sacaba porque hasta hace nada cuando le preguntabas a Valverde bueno el Barça tiene la Liga en la mano queda mucho queda mucho queda mucho pero ya cuando hoy le han preguntado sobre lo que le falta para ganar la Liga ha dicho ha echado cuentas

Voz 2 30:33 nueve partidos Si ganamos seis somos campeones esa es la realidad

Voz 0919 30:38 la casa es la matemática con la matemática quedan nueve partidos ganamos seis somos campeones para que Valverde un hombre que es prudente hasta el infinito y más allá se decida ya echar cuentas quiere decir que estamos aquí terminando terminando cuando termine todo bueno pues cuando termine todo el mundo de los fichajes que este año hasta el bueno tremendo impresionante qué pasará con el Madrid con el Atleti con el Barça bueno en el Atleti hay debates que unos quieren cerrar Enrique Cerezo esta tarde en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva cuando le han preguntado por Griezmann hasta se ha dado su madre

Voz 27 31:19 sí por muchos años porque daría a ver si por favor yo nunca miento a ver si por favor dejan de al tema de Griezmann y el tema adoptó entre otros jugadores del Atlético de Madrid que no se van a ir los que sepan a Se van a ir los que se queda se queda

Voz 0919 31:36 los que se van a ir semana a ir los que se queda se queda bueno no no se puede dejar más abierto el futuro en el Atlético de Madrid bueno pues mañana jornada número treinta el Barça jugará en Villarreal Messi está en la convocatoria mañana podrá jugar el Atlético de Madrid recibe al Girona en el Metropolitano ya en el otro partido que se juega mañana martes el Getafe visita al Espanyol Getafe que es todavía cuarto en puesto de Champions o recuerdo que hoy se cierra la jornada en Segunda con el partido que juegan a las nueve en La Romareda Zaragoza in Nàstic vamos a hablar enseguida de todo ello pero antes como siempre en el inicio del programa

Voz 2 32:12 vuestros mensajes de Whats Gallego

Voz 28 32:15 Versión del Valladolid un poco y el robo que la han hecho no sólo vale hablar de Messi ni de Cristiano del Madrid y del Barcelona que son habláis de eso que llaman unos cuantos robos al Valladolid nunca pasa nada bueno siguiese puedes interpretar el ajuar Atala hombre eso es un gol como una casa no es masiva eso es para el Madrid es gol seguro eso no lo miran y el bar

Voz 29 32:36 no es que pues sí vale hiciera gol que si es que haya dándose puedas Mauel además es que lo del bar del bar empieza a ser un poco cansino dejad vuestro mensaje

Voz 2 32:47 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 30 33:01 está visto que Piqué futbolista por qué no ha querido hacer torero porque hay

Voz 0867 33:07 es como un trapo

Voz 0919 33:10 el incendio

Voz 2 33:12 el PES seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 10 33:17 exprésate

Voz 31 33:21 yo a Piqué de torero torero

Voz 1715 33:24 en no no

Voz 8 33:27 bueno quién sabe empezamos

Voz 0919 33:39 quedan nueve partidos si ganamos seis campeones las cuentas ya las ha echado Valverde esta mañana en la previa del partido ante el Villarreal el Barça ha entrenado esta tarde y estamos pendientes de la cumbre a ver si Messi volvía a entrar descansaba recordemos la próxima semana Champions si el Barça juega con el Manchester United pero parece que Messi a pesar de la pubalgia no necesita descanso Adriano buenas tardes hola

Voz 0017 34:04 Diego qué tal buenas tardes pues no no lo necesita o por lo menos así lo entiende Valverde porque en la convocatoria del Barça para viajar mañana Villarreal están todos los cracks no se deja nada en Barcelona Ernesto Valverde va con todo para intentar ganar mañana al Villarreal viajarán diecinueve jugadores sólo ha descartado a Murillo no están los lesionados le If I les en se intuye que habrá por lo tanto muy pocas rotaciones mañana en el once del Barça porque Valverde dice que cada partido de Liga ya lo afrontan como una final que no piensan lo que le viene que son estos dos partidos frente al Atlético y frente al Manchester United así que la sensación es que Messi no va a descansar a pesar de que seguramente pues bueno sería un buen momento para dosificar Le pero escuchando a Bach a Valverde insisto la importancia que le da al partido de mañana no pare

Voz 0919 34:52 G que vaya reservar a Leo Messi escucha nunca es extraído no

Voz 1867 34:57 para qué pudo dosificar a un jugador como Leo pero bueno ya lo veremos de Roberts le damos mucha por lo ha partido que hace que mucha gente tiene puestas puesta la vista en la Champions y luego tenemos un partido votar Atlético el el sábado también fundamental pero los tres puntos de mañanas sobre los mismos que los del de Bético en cierta medida entonces el partido ya veremos mañana

Voz 0017 35:20 bueno pues lo veremos mañana pero insisto no da la sensación de que pueda descansar Messi frente al Villarreal Rakitic está apercibido y sí podría empezar en el banquillo IPIC y Arturo Vidal también están a una amarilla de la suspensión pero veremos qué decide mañana Valverde con ellos el Barça que visita el estadio

Voz 0919 35:36 la cerámica donde el Villarreal se ha metido

Voz 0017 35:38 en el lío completamente perdió convencer

Voz 0919 35:41 de Vigo y ahora mismo es décimo séptimo veintinueve puntos sólo uno por la zona de descenso así que para Calleja y los suyos lo de mañana es un partido importantísimo última hora Xavi Isidro buenas tardes

Voz 32 35:52 qué tal Gallego muy bueno fíjate cómo han cambiado las cosas desde ganar cero dos y ponerte a siete del descenso a perder tres dos ya estar como tú decías aún hoy además a la vuelta de la esquina de percibir al Barça además con muchas bajas es sin Trigueros Bruno Javi Fuego Miguelón Jaume Costa llegar Moreno todos ellos por lesión ir más pendiente del Comité pero tiene pinta de que deban a caer entre dos y cuatro partido de así que tampoco va a estar menos mal que al menos Calleja recupera a Funes Mori todo ello para hacerle frente a un Barça veremos si convencido sin Messi pero Calleja tiene claro que sí puede quitarse de encima el mejor jugador del mundo mucho mejor

Voz 33 36:23 lo repito que se habla de Messi se habla de mejor futbolista del mundo cuando un equipo tiene mejor el mundo no juega pues seguro que lo acusa seguro que lo nota es el jugador más determinante de nuestra del fútbol actual no sé si jugará o no si juega pues tenemos que tener cuidado porque cualquier acción cualquier momento aunque no parezca aunque parezca que no está

Voz 0919 36:47 los juega Villareal en plena crisis un equipo que sólo ha ganado seis partidos en lo que va de campeonato en su estadio en el Madrigal en toda la temporada ha ganado tres mañana buscará la cuarta victoria son las ocho y treinta y siete una hora menos en Canarias y esto es Hora veinticinco Deportes en las

Voz 27 38:48 crímenes sufridos del Atlético de Madrid y por muchos años y a ver si por favor yo nunca miento a ver si por favor dejan ya al tema de Griezmann y el tema adoptó desde otros jugadores del Atlético de Madrid que no se van a ir

Voz 11 39:02 los que se suman a los que se queda se queda claro no también

Voz 0919 39:06 está claro que se que Lucas se iba a quedar ya es jugador del Bayern de Munich pero bueno el Atlético mañana juega recordemos en el Metropolitano con el Girona Pedro Fullana bueno estar muy buena y estaban pendientes sobre todo de Diego Costa que reapareció el otro día marcó un golazo

Voz 11 39:21 se volvió a lesionar si sufre una pequeña contractura

Voz 37 39:25 en el barrio del Alavés por precaución ha hecho pruebas médicas y por precaución no va a jugar mañana porque el objetivo es que no fuerce para estar en el Camp Nou el próximo sábado ahí en principio va a jugarse

Voz 0978 39:33 para que juegue no tiene nada del otro mundo simplemente sabes

Voz 37 39:35 la contractura podría jugar si tuviera que forzar mañana pero como digo no lo va a hacer se queda fuera de la convocatoria Un Diego Costa al que hoy ha defendido Diego Pablo Simeone es curioso cómo ha defendido hoy que le quiere para la próxima temporada que desea que se quede para el año que viene y que confía a muerte en el choque

Voz 0501 39:51 lo que digo se quede ojalá que que pueda tener una continuidad porque tiene una edad ideal para el futbolista donde se conoce todo y sabe lo que tiene que hacer confío a muerte Nelly seco que se quedo quiero que se queda me gustaría que se quede porque siempre que ha estado Costa con nosotros nos ha permitido cosas importante no será no es casualidad que su regreso a partir de enero de la temporada pasada si no me equivoco incluso gana la Europa League no hizo llegar segundos eh en en el campeonato ganamos la Supercopa europea a principios de temporada con el el campo más la ayuda de todos sus compañeros su presencia

Voz 0919 40:25 jerarquizado te digo yo lo qué va a pasar pero pero este año no está siendo ni mucho menos el año de Diego Costa

Voz 37 40:31 con cinco lesiones esta temporada veintidós partidos que se ha perdido cuarenta y dos lesiones en total por cierto que hoy ha entonado el mea culpa ha dicho que fallaron en la planificación y que por tanto tienen que aprender de eso de cara al futuro además de Griezmann no han sido tan tajante he dicho simplemente que espera que hable el jugador si tiene algo que decir que no le afectan los rumores de la política de renovar año a año a los veteranos que es un tema sólo del club

Voz 0919 40:53 recordemos que el Girona el rival del Atlético llega decimotercero en la clasificación treinta y cuatro puntos el equipo de Eusebio está cerquita cerquita de conseguir el objetivo de la permanencia y mañana ocho y media en Cornellà El Prat Espanyol Getafe con el Getafe que es cuarto todo la vía en la clasificación pero tras su derrota ante el Leganés va a tener que pelear lo puede que el empiece a pesar la presión de tener una plaza de Champions Uxue Caballero el equipo de Bordalás que contamos buenas tardes

Voz 0419 41:19 hola qué tal Gallego buenas tardes pues el Getafe quiere recuperar esas buenas sensaciones tras la derrota ante el Leganés de el domingo para ello Bordalás se llevado a dieciocho jugadores a Barcelona entra en la lista sustituyendo al sancionado Flaming y tampoco estarán a Mati Markel Bergara por lesión y esta mañana ha hablado el técnico azulón ha dicho que sus jugadores están motivados y que no hay tiempo para lamentaciones eso sí una cosa ha dejado clara cualquiera hubiera firmado esta situación antes de comenzar la Liga

Voz 38 41:44 nosotros no podemos creernos lo que lo que en realidad no somos nosotros yo siempre lo he dicho debemos ir paso a paso partido a partido oí nosotros estamos en una situación que la hubiésemos firmado antes del campeonato por lo tanto debemos disfrutar de ella pero siendo conscientes de que los rivales juegan los rivales están jugando mucho y los rivales te pongo

Voz 0919 42:06 está muy duro a la pelea por la cuarta plaza vamos a hablar del Espanyol que después de perder en el Camp Nou vio como Adrián Pedrosa chaval de la caída de la cantera del español que le pidió después del partido la camiseta a Leo Messi bueno le cayeron insultos amenazas entre los aficionados supuestos aficionados del Real Club Deportivo Espanyol Raúl González que he dicho Rubio del asunto buenas tardes

Voz 39 42:30 qué tal muy buenas gallego pues le ha quitado hierro al asunto diciendo que el chaval es joven tiene tan sólo veinte años y que son cosas son pecados de juventud el problema Gallego es que hoy no ha entrado en la lista aunque ha dicho Rudy que es por decisión técnica porque eres un tema de laterales que va a jugar día águila pero lo que vamos no ha entrado en la lista es la principal ausencia junto a David Sánchez puede ser si dar de que es la novedad pero sobre Pedrosa esto es lo que ha dicho Rodríguez un tema de que el chaval es simplemente muy joven

Voz 40 42:55 la verdad es que creo que es un chico de veinte años eh es una situación espontánea que ahí iba a mí me sabe mal pues bueno que por un lado la gente haya ofendido eso me está de mal pero por otro lado me sabe mal que él también lo puede pasar mal porque haya gente que que se haya sentido ofendida

Voz 0919 43:12 sí por favor si su puesto natural con veinte años le pide la camiseta Messi que tenía que haber esperado a pedir en El Vestuario a lo mejor pensó Si mezclar vestuarios de otro antes la pierdo normal la pelea por la Champions después de la derrota con el Getafe

Voz 41 43:26 EFE El que mejor lo aprovechó fue el Valencia que ganó cero uno en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Sevilla y ahora se lo empieza a creer Pedro Morata buenas tardes hola Gallego buenas tardes para ilustrar textos datos que te voy a dar te voy a colocar este corte de

Voz 37 43:42 Marcelino García Toral hace diez partidos en ese momento que di Marcelino dijo esto el Sevilla le llevaba diez puntos de ventaja al Valencia is sólo habían pasado o sólo han pasado diez jornadas Marcelino García Toral

Voz 0194 43:57 sobre la posibilidades en aquel momento de que el Valencia pudiera claro

Voz 37 44:00 ligarse cuarto

Voz 27 44:02 es complicado llegar a posiciones Chan al partes tenemos que hacer una segunda vuelta brutal brutal y además la obviedad no podemos evitarla es muy difícil el cuarto puesto para nosotros es una situación complicada

Voz 0919 44:17 bueno pues la realidad Gallego es que le Arri

Voz 37 44:19 cortado al Sevilla eso diez puntos en diez jornadas en este instante el Valencia le gana el gol average al Sevilla el Valencia lleva dieciséis partidos entre todas las competiciones consecutivos sin perder en los cuatro últimos partidos de Liga el Valencia ha ganado tres y en ese instante el Valencia gallego está a tiempo de todo en las tres competiciones en las que está es a tres puntos la distancia que tiene del cuarto clasificado Getafe Ile tiene el golaverage también ganado al Getafe en la Europa League en cuartos de final que si la lograra ganar es otra puerta para ir a la Champions y en la final de la Copa del Rey

Voz 0919 44:55 tremenda la racha del equipo de Marcelino en cambio Sevilla con dudas Santi Ortega se siguen quejando de la actuación arbitral el día de ayer sí porque dejó pasar una opción de recuperar la cuarta plaza de convertirse en perseguir empecé perseguidor como es ahora y la derrota frente al Valencia dejó frío al personal y muy cabreado con arbitraje de González González así tocó el asunto Cuba o en lo que es el arbitro

Voz 0455 45:15 el arbitro también lo tenéis que es jodido vosotros pero sí que a falta falta bueno pues nosotros le hemos está llevando no se me lleva toda la tarjeta en un partido que bueno pues que él que quería ganar resulta que ese lleva más tarjeta

Voz 0919 45:30 palabras de Caparrós por cierto en esa falta que reclama Caparrós terminó lesionado y veremos si no tiene cosa seria la rodilla quejas arbitrales también vamos a hacerle caso al oyente del principio en Valladolid Cano Raúl Martínez buenas tardes hola Gallego

Voz 42 45:42 buenas tardes hay bastante enfado e más de puertas para dentro que hacia fuera aunque por ejemplo el alcalde de la ciudad Óscar Puente que no se pierde un partido que no se corta un pelo ha dicho entre otras cosas que Silván ha venido para esto mejor que no hubiera venido nunca las escucha el alcalde el alcalde Dani del president