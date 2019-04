Hora 25 (01/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:20 hizo en España la custodia compartida la figura que reconoce las obligaciones de ambos padres en la crianza de un menor aún en caso de separación de los padres su adaptación al Código Civil fue polémica pero horas se aplica ya en uno de cada tres casos de divorcio el Poder Judicial ha encomendado a un grupo de expertos la evaluación de la custodia compartida quiere analizar cómo se implante en qué problemas judiciales suele provocar su aplicación en seguida vamos a charlar con una de las vocales que forma parte de este grupo de evaluación y les vamos a recordar también las nuevas condiciones del permiso de paternidad que entra en vigor hoy mismo con el estreno del mes pero antes vamos con lo habitual en la habitual repaso la información hasta ahora Pablo Morán buenas noches

Voz 1706 00:57 hola Ángels buenas noches Podemos retó al ministro

Voz 0194 00:59 Interior a cuenta de las cloacas del Estado

Voz 1706 01:02 expuesta Fernando Grande Marlaska que hoy ha dicho que las cloacas son cosa del pasado

Voz 3 01:06 las cloacas no existen en el Ministerio del Interior en lo que es el Gobierno de España lo único que rige es lealtad máxima

Voz 1706 01:16 de todos los funcionarios será día de agosto la Secretaria de Acción Institucional de Podemos Gloria Elizo quiere que lo demuestre quiere que el ministro aclare si los policías que trabajaban para el ex comisario Villarejo siguen en activo y lo hace con nombres y apellidos José María Patiño buenas noches es Chelse Pablo el ministro no ha contestado a la dirigente de Unidos Podemos al menos públicamente Auken interior se recuerda que Grande Marlaska destituido a tres de los policías salpicados por este asunto que habían sido destinados en embajadas por Juan Ignacio Zoido sucesor de Fernández Díaz al frente del Ministerio del grupo de policías que señala el hizo en ese hilo de tuit hay en efecto tres jubilados Eugenio Pino Marcelino Martín Blas García Castaño de los otros seis esta redacción ha verificado que dos han sido apartados del servicio otro el chófer de Bárcenas está suspendido a la espera de la resolución de su situación judicial y otros dos están destinados en comisarías de España uno de ellos por cierto a punto de jubilarse

Voz 0194 02:11 asunto éste que marca la crónica de precampaña de este lunes junto a las pensiones

Voz 1706 02:15 exacto al Partido Socialista Podemos quieren que Pablo Casado aclare si respalda a su asesor económico Daniel Lacalle que este fin de semana hablaba de un recorte del veinte del treinta ya está al cuarenta por ciento de las pensiones respuesta de José Luis Ábalos y Pablo Echenique que lo rico en menos

Voz 0171 02:30 y que aquellos que necesitan el amparo del Estado reciban menos prestaciones que eso es la ecuación

Voz 4 02:36 Nuestra Señora calle quería eh quería que el Partido Popular porque era recortar un veinte un treinta o un cuarenta por ciento las pensiones públicas en este país para para de faltó privatizar el sistema de pensiones

Voz 0194 02:54 la Eurocámara reconocerá a Gibraltar como colonia en los textos del Brexit

Voz 1706 02:57 lo hace a propuesta del Gobierno español después de apartar al eurodiputado laborista británico que se oponía a esta propuesta Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 03:05 el presidente le pidió que dimitiera ya de forma voluntaria pero su rechazo ha obligado hoy a socialistas ya populares a forzar su retirada como ponente de un informe contaminado por el debate sobre Gibraltar

Voz 5 03:17 que sepas pare es española

Voz 6 03:20 aquí no tenemos

Voz 5 03:22 es una una colonia que es un anacronismo y eso tiene que resolverse ha dicho con palabras que todo el mundo la tienda está dicho pues Naciones Unidas

Voz 7 03:32 son declaraciones de la eurodiputada Jiménez veces

Voz 0738 03:34 Abril el afectado laborista británico no ha asistido a la cita en la que el informe se ha pasado un socialista búlgaro con objetivo de desbloquear un tema clave el de evitar que los ciudadanos británicos necesiten visados para entrar

Voz 0194 03:47 la UCI una cita más para la próxima hora la cara B de Sara vítores

Voz 1706 03:50 el Boletín Oficial del Estado publica mañana las listas definitivas para el veintiocho de abril y Sarah nos va a explicar todo lo que las listas así en general no sólo las eh las electorales pueden dar de sí

la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 9 04:49 oyente tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara nadie cerca tú mejilla al altavoz de la radio ya te la mejilla en el altavoz de la radio lo estás haciendo

Voz 10 05:02 pues mira nada

Voz 11 05:06 que queríamos darte un beso en la mejilla

Voz 12 05:09 cadena SER te vamos a mimar siempre

Voz 0738 05:13 acabo único perdí o la mexicana en altavoz delató a asegura irá a creo que bonito eh en la actual indisociables guapa

Voz 13 05:23 hasta aquí el día Still ven a vivir tu día más perfecto el sábado seis de abril prueba nuestras máquinas aprovechan las ofertas y participa en el sorteo de entrada excepto

Voz 14 05:32 en el día Still gana tu jardín Astún descubre como en días style punto es

Voz 0051 06:03 en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico

Voz 0171 06:07 la prejuzgar si lo vamos a organizáis que

Voz 0194 06:09 tal el pan es igual que estar el

Voz 0171 06:12 pues bien una herramienta gratuita es tan rematadamente mal

Voz 11 06:14 no no sí sí se lo digo yo esté diciendo que para mí no está preparado

Voz 0194 07:40 áreas estrenamos semana Inés en Hora Veinticinco acompañados de Eduardo Madina buenas noches o y con qué ánimos venido perdedores que es beber y arriba buenas noches y Carlos Cué buenas noches es que de Bilbao y dejarlo para otro día por cierto hablamos de chulería en en la cara B de árbitros no lo digo ahora digo nada vamos a debatir con ellos sobre la custodia compartida retó a la actualidad política que Nos deja al día sobre sus problemas y conflictos más frecuentes que ahora se ha propuesto identificar el Poder Judicial quieren elaborar una guía útil para los jueces de familia seguro que a muchos de ustedes les ha tocado alguna de estas situaciones de cerca así que abrimos como cada día del programa para que puedan intervenir Pedro Blanco desde la mesa de producción espera ya esos mensajes

Voz 0171 08:23 aquí estoy conectando el teléfono al PC para escuchar sus mensajes sus notas de bosques nos pueden enviar quieren seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo recuerdo seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 08:41 empezamos con un rápido vistazo a nuestra zona porque la regulación de la custodia compartida en España es relativamente reciente

Voz 1706 08:50 exacto se reguló por ley por primera vez en España en dos mil cinco hasta entonces y desde la aprobación del divorcio esa custodia se otorgaba a un solo progenitor aunque el otro tenía derecho a visitas durante años se debatió si esa solución era justa para los menores y su estabilidad emocional fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que introdujo como digo en dos mil cinco la figura de la custodia compartida en el Código Civil lo hizo con Paul de Mika porque dejaba en manos de los jueces la posibilidad de aplicarla aún sin acuerdo entre los cónyuges así lo explicaba en la Ser Juan Fernando López Aguilar entonces ministro de Justicia

Voz 1186 09:25 la solución es que sólo procede de la llamada custodia compartida o al caminante cuando hay acuerdo entre las partes pero excepcionalmente debe haber un margen para que el juez pueda resolver para qué no sea posible que una de las dos partes no queriendo acordar pueda vetar lea la otra el acceso a unos hijos habidos en el matrimonio cuando no existen y violencia de género ni voluntad en contra de los menores ni nada que el punto de vista de los expertos el Misterio Fiscal diga que es inviable

Voz 1706 09:54 en abril de dos mil trece el Supremo estableció en una sentencia que esta custodia compartida permitía a los padres seguir ejerciendo sus derechos y obligaciones como tal y a participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de los hijos lo que a juicio del tribunal es lo más beneficioso para ello

Voz 0194 10:10 pues desde entonces la aplicación de la custodia compartida se ha disparado Alberto Pozas buenas noches Ángels buenas noches se ha disparado Pozas hasta representar en la actualidad un tercio de los casos

Voz 0055 10:21 los datos son tozudos y la última década con algún pequeño valle pues de Jonas gráficas de aumento constante es según los números del Instituto Nacional Estadística que a su vez proceden de la justicia española en dos mil siete hace doce años las custodias compartidas no llegaban al diez por ciento del total hablamos dos años después de su implantación diez años después en dos mil diecisiete que son los últimos datos disponibles ese porcentaje sube por encima del treinta por ciento el treinta coma dos sigue siendo mayoritaria más de la mitad las custodias concedidas a la madre y las concedidas sólo al padre son minoritarias pero en la última década se ha multiplicado por tres la custodia compartida

Voz 0194 10:55 claro que esta no es la solución mágica contra los conflictos y el poder judicial ha encargado a un grupo de expertos identificar cuáles son los problemas que plantea ahora la custodia compartida

Voz 0055 11:04 en el Consejo han llegado a la conclusión de que es un asunto primero que afecta a mucha gente y segundo y más importante que afecta a menores y han puesto en marcha un grupo de expertos y expertas para llegar pues finalmente a una guía una guía de criterios de actuación que pone bajo ningún concepto pretende decir a los jueces españoles lo que tienen que hacer lo que no pero sí permite tener delante todas las herramientas y el contexto necesario para abordar este asunto lo hemos visto recientemente por ejemplo el Consejo ha hecho lo mismo después de mucho tiempo de trabajo

Voz 7 11:30 la trata de seres humanos que recomendaba finalmente

Voz 0055 11:32 entre otras muchas cosas eran más de cuatrocientas páginas un enfoque de género para luchar judicialmente contra la trata también se hizo ya hace unos años en dos mil trece creo recordar uno que constituyó punto de inflexión en muchas cosas una guía como la que se está preparando ahora contra el para la lucha judicial contra la violencia de género es un grupo en el que hay magistrado una fiscala abogadas especializadas una catedrática psicólogos forenses y trabajadoras sociales además de cuatro vocales del propio Consejo van a analizar casi todos sentencias del Supremo de Tribunal Superior de Justicia de audiencias provida Tales el Código Civil las leyes autonómicas también derecho comparado derecho internacional en otros países también es sobre este asunto para detectar pues lo que comentabas las posibles controversias cuáles son los puntos más litigioso de este asunto sobre los que menos se ponen de acuerdo los tribunales españoles bueno hipoteca dejar por escrito en una guía todo lo que ayude a solucionarlo entre otras personas que están en este grupo que son muchas y son todos muy importantes por ejemplo mencionaba antes Pablo esa sentencia del Supremo del dos mil trece bueno pues hasta el ponente de esas

Voz 0171 12:31 decía José Antonio Seijas Quintana uno de los magistrados

Voz 0055 12:34 qué dijo entonces que si se otorgaba así se imponía la custodia compartida tenía que ser en todo caso en interés del menor pero que sobre el papel y a falta de estudiar caso por caso era sin duda

Voz 0194 12:44 José Pozas gracias hasta luego una de esas vocales que participa en esta en esta comisiones Concepción Sáenz es vocal del Poder Judicial forma parte de ese comité de expertos muy buenas noches

Voz 19 12:57 hola buenas noches Ángels bueno buenas tardes

Voz 0194 12:59 a usted que está en Montevideo no

Voz 20 13:01 sí sí buenas tardes aquí pero bueno me hago cargo esa allí allí son buenas noches

Voz 0194 13:05 gracias gracias por atendernos

Voz 0171 13:08 es que inquietudes les plantean los magistrados

Voz 0194 13:11 los con qué problemas se encuentran los magistrados que trasladen que esos magistrados que tienen que decidir sobre la custodia compartida en casos de divorcio

Voz 20 13:21 bueno nosotros lo que hemos considerado en todo caso es que era preciso pues de establecer una especie de guía que criterios para conocer cuáles son las es a partir de las cuales se pueden hacer una aplicación de la figura de la custodia compartida en los procedimientos de familia porque ciertamente es una figura que otorga

Voz 21 13:48 la número seis más ventajas a las soledad

Voz 20 13:50 tienes a las relaciones parentales a las relaciones e incluso balas entre entre las parejas que ya se han roto los progenitores pero ciertamente es que también ha generado numerosas más dificultades que en el trabajo de los juzgados de Familia en se hacen notar no entonces bueno lo lo lo principal yo creo que es lo que ocurre en casi todas las estas figuras en donde donde nada es blanco es negro sus tonos de grises que realmente no no se trata de la panacea no es una panacea pero sí que es verdad que que bueno que ha venido desde la

Voz 21 14:28 luego a activar o agua

Voz 20 14:31 poner en valor el la la la necesidad de que bueno de que las relaciones parentales se ajuste a criterios de corresponsabilidad real

Voz 0194 14:41 pero para ajustándose

Voz 20 14:43 ya las necesidades sociales del momento en que vivimos lo que ocurre es que evidentemente no se puede plantear ni se puede aplicar para todas las parejas para todos los padres para sobre todo para todos los hijos

Voz 0194 14:55 claro la persona que ha si no y por eso mismo por lo que me está diciendo ahora claro en todos estos años de aplicación de la custodia compartida debe entiendo que han detectado algún algunos problemas alguna faltas de ajuste es verdad que cada caso es cada caso pero desde el momento que piensan que es momento de parar Iber dónde están los problemas y ver cómo avanzar es porque han detectado algún tipo de problemas no

Voz 20 15:19 no problemas no lo que ocurre es que sí que es verdad que esto surgió esto es a partir de la Ley quince del año dos mil cinco dio unos cuantos años desde entonces fíjese tiene que darse cuenta de que en nuestro país se han producido muchísimos cambios sociales que afectan fundamentalmente pues desde la base de los de los que me Ellos de igualdad igualdad de género afectan a la familia de igual manera muy nuclear y muy intensa no entonces estamos hablando pues esto es de de corresponsabilidad parental estamos hablando de supuestos de de violencia de género de que bueno de un món montones de de de factores que han decidido anda vida social y la vida familiar y la vida personal de los ciudadanos desde dos mil cinco hasta hasta el momento y que de alguna manera pues tenemos aprobó ha producido también y han generado como antes ha dicho su compañero o la persona que estaban fantásticamente documentada hay que felicitarle el el como antes ha dicho es decir se han producido variaciones modificaciones incluso en las ideas jurisprudencia del propio Tribunal Supremo por qué pues porque se trata de una materia que es osea que que bueno pues que quieren que en exige que en cada momento y que en cada ego emoción bosque se ajuste a la aplicación una interpretación de las tres las normas al al momento en que es tiene que ser aplicadas buenos una regla de interpretación que está en nuestro Código Civil desde hace muchos años pero que en este en esta cuestiones tan candentes como digo hay que olvidar por ejemplo que este grupo de trabajo al que hacemos referencia a surgido dentro de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial es decir afectar manera nuclear ha pues a algo tan absolutamente en que es importante que ha tenido una incidencia Él nuestra vida y nuestra vida como país en los últimos años como es la igualdad

Voz 0194 17:12 en la igualdad de género

Voz 20 17:15 me imagine la cantidad de variables no insisto variables que han exigido que hasta el propio Tribunal Supremo se replantee algunas de las de las líneas doctrinales que ha ido fijando por lo tanto si es el momento de parar hay que detenerse iré a ver hasta dónde hemos llegado cuál es el recorrido que todavía nos queda por donde se conviene que que empecemos a enfocar esta cuestión

Voz 0194 17:39 para cuando prevén que para cuando ven que puedan tener algunas conclusiones

Voz 20 17:43 pues si nosotros prevemos que para él verá no pueda estar perfectamente terminado dese cuenta que tenemos que bueno tenemos un equipo de expertos bárbaro sea

Voz 0194 17:53 encima

Voz 20 17:56 a quién es que seguro que me dejo algo no no no me gustaría que hacer daño a nadie y menos porque la verdad es que es un equipo muy bueno de personas de expertos y expertas de lo mejorcito que tenemos en nuestro país y tenemos mucho y muy bueno él esta materia desde luego es un grupo que está entusiasmado ilusionado con este proyecto y que con el acto nuestra nuestro propio cronograma imaginemos hemos quedado bueno muy satisfechos porque pensamos que en cuestión de pocos meses Podemos

Voz 0194 18:26 pues le podemos poner sobre la mesa

Voz 20 18:29 otro de quinientos general es otro método de nuestros jueces y juezas magistrados y magistradas las bases de él el resultado de estos trabajos sobre todas las conclusiones

Voz 0194 18:39 pues Concepción Sáenz y a la vez con muchísimo que no haya atendido minutitos muchísimas gracias

Voz 20 18:44 nada un placer muchísimas gracias a ustedes

Voz 0194 18:47 las particularmente hasta luego cómodo buenas noches os pregunto custodia compartida antes con Pablo cuando planteábamos el tema Pablo Benito la mesa y me ha dicho tú sabes cuándo es lo de la custodia compartida de dos mil cinco porque no pensábamos que toda la vida y la verdad es que sí había sí

Voz 1706 19:01 prendido el coste de compartidas sobre la mesa

Voz 0194 19:03 no fue de dos mil cinco con Zapatero en la Presidencia del Gobierno Madina era lo decía la boca Consejo de policial bueno pues un momento de parar porque es verdad que la sociedad es viva que han cambiado muchísimas cosas y a lo mejor esto hay que modular lo de otra manera

Voz 19 19:18 yo me acuerdo que la reforma lo diputado la Boted y es verdad que han pasado muy rápido estos trece o catorce años ya desde el año dos mil cinco la primera legislatura Zapatero tuvo muchas reformas en el ámbito del Derecho Civil esta fue una de ellas no bueno vamos a ver qué opinión termina este grupo de personas tan expertas tan conocedoras a fondo de este tipo de situaciones de esta formulación jurídica que terminó aportando es verdad que después el juez en última instancia tiene siempre la última palabra en situaciones sobre todo dificultades de unas situaciones de divorcios vamos a decir no amistoso no o no consensuados pactados no pero innegablemente cuando se da una situación en la cual una pareja de manera acordada opta por este modelo y además estado eh este acuerdo este pacto tiene el refrendo de juez desde el punto de vista de lo que debe primar aquí que es la menor o el menor es el escenario

Voz 0194 20:09 es que parece claro es que parece lo natural

Voz 19 20:12 lo natural y hasta dos mil cinco no lo era no como tantas cosas que hoy son naturales en nuestra legislación que hasta hace no muchos años pues no eran tan naturales no eran una no tenían eran digamos no tenían espacio dentro de nuestros códigos de convivencia legal así que si esto es el escenario más o Timo pues desde luego vamos a ver qué aportaciones puede hacer porque es verdad que la sociedad española ante el año dos mil cinco el año dos mil diecinueve han tenido cambiado bastante bien qué mutaciones siempre un montón tenemos tenemos cambio bastante no así

Voz 0055 20:39 cómo se puede ajustar que se puede hacer

Voz 19 20:42 en qué se puede corregir qué instrumentos son necesarios que modificaciones legales en última instancia se pueden obtendría por llevar a cabo en en nuestro derecho civil para que éste sea un escenario mejor siempre que haya acuerdo no haya obviamente situaciones ni de violencia de género ni nada de esto lo que sea que bueno estaremos atentos a ver ese informe

Voz 22 21:00 no es muy interesante porque yo creo que la la sociedad española se ha modernizado a una velocidad que a veces espectacular y a veces por encima de su estabilidad tanto hemos asumido tanto la modernización que nos hemos pensado que toda la vida vivíamos con esto sino de hecho esa modernización está siendo cuestionada y contestada por un sector muy importante activo efectivo que está creciendo a las leyes y que tiene mucho que ver con la modernización acelerada de la sociedad española hay gente que no lo acepta hay gente que le parece muy mal y que quiere volver al anterior se siempre muy incómoda e hay gente machista hay gente que vivía mejor en un en una sociedad en fin con una diferencia mucho más clara y con con la mujer en una situación de inferioridad hay mucha gente que está reaccionando a esta modernización también este tipo de cuestiones también tienen que ver porque hay movimientos reaccionarios que tienen que ver con temas de custodia compartida con con gente con con padres si puedes hablar directamente de Vox que tiene que un nicho precisamente en divorcios complicado digo pues complicados en padres indignados en en en personas que caen que han perdido uno Status Quo el statu quo que le daba una sociedad claramente machista y que ahora no lo tiene no es de España esto pasa en todo el mundo pasa en Estados Unidos pasa en toda Europa o sea esto esto genera reacciones pero es verdad que yo creo que por generación yo estoy en una edad en la que estoy rodeado de custodias compartidas porque es la edad en la que suceden los divorcio Sol la edad la que tiene la gente tiene hijos relativamente pequeños donde la al conflicto de la custodia compartida es más o menos en este Cámara ahora tenemos los hijos tardes en la generación mías efectivamente hay un montón de problemas todos con unos conocemos casos problemáticos pero en general que la la pregunta que te haces cuando lo ves cuando ves cómo funciona pregunta que te haces es cómo es posible que hayamos tardado en darnos cuenta de que estará la opción razonable por muchos problemas que todos conocemos en nuestro entorno que por supuesto genera porque los divorcios son un gran drama hay un gran problema para muchas cosas

Voz 0171 22:57 bueno yo ya que ha hablado de la Edad Carlos gusto de la edad de

Voz 19 23:01 de tener la custodia complicidad del es la que tengo toda la de los nietos vamos a ver esto es lo razonable estos lo razonable y que haya una ley marco es lo razonable pero que hay que ver caso también lo razonable es decir primero si hay problemas de violencia de género si hay problemas porque el padre o la madre son rarito son gente que tiene una mala influencia sobre su hijo si se utiliza a los hijos y eso mi generación lo ha visto cómo se utilizaba a los hijos como arma arrojadiza entre padre y madre entre entre los entre los matrimonios eres las cosas tienen que quedar bastante claras en la ley marco Itziar el quedar bastante claras en la cabeza de los magistrados

Voz 0194 23:48 que son los que deciden exactamente de los mal

Voz 19 23:50 ilustrados porque aquí lo que importa son los hijos importan los hijos porque los hijos el futuro es decir una relación se rompe se ha roto ya no tienen futuro pero los hijos tienen que tener un futuro si los padres son los dos vamos utilizar una palabra muy vulgar pero normales los hijos tienen derecho tienen derecho a que los dos

Voz 22 24:14 a la madre y el padre y la madre

Voz 19 24:17 puedan puedan puedan influir en su educación

Voz 0194 24:21 a casi leído el tema este de la custodia compartida hoy con el estreno del mes entra en vigor también el nuevo permiso de paternidad buenas noches buenas noches Ángels recordarnos cómo queda este permiso que se amplía en virtud de la apuesta por la igualdad laboral que promueve el Gobierno

Voz 0259 24:35 bueno antes de nada la ampliación ocho semanas no vale para los hombres que hayan sido padres en marzo es seguirás teniendo las doce de la noche de ayer está altamente pobres las cinco semanas de las ocho se benefician los que sean padres a partir de hoy desde la Madrugá

Voz 0194 24:50 nada

Voz 0259 24:51 cómo se las pueden coger pues a ver vamos a ver las dos primeras semanas obligatoriamente de forma simultánea con la madre los dos juntos La Ser restantes en las puede guardar para más adelante y alargar así el tiempo de quieran sea del BD por ejemplo la poder reserva para cuando la madre termine su permiso y se reincorpore a su puesto de trabajo entonces se turnan el padre en los cuidados debe es lo que va a hacer Luis Solera padre primerizo que esto

Voz 0194 25:17 a esta mañana muy temprano en Hoy por hoy después del nazismo

Voz 0259 25:20 entonces su hijo Enzo la idea es fuerte

Voz 23 25:22 en estas dos primeras semanas y luego

Voz 24 25:25 verano coger coger las otras seis

Voz 23 25:27 es ideal el próximo año el permiso

Voz 0259 25:30 lo recordamos de paternidad aumentará doce semanas y en dos mil veintiuno Se va a equiparar a las dieciséis como el de maternidad ya hay cambios porque cuando sean doce los padres tendrán que coger las cuatro primeras semanas con la madre de forma ininterrumpida cuando sean dieciséis la pareja tendrá que acogerse de forma conjunta las seis primeras ya sé que es un poco lío So

Voz 0194 25:51 algo que no le o no pero los para los padres y las madres lo van a tener en cuenta a los que se lo van a saber seguro

Voz 0259 25:55 es algo que no le gusta por ejemplo a la plataforma de los permisos igualitarios e intransferibles que va a luchar para que se mantenga este modelo actual de este año que sean las dos únicas semanas las dos primeras simultáneas porque dice que de lo contrario se va a perpetuar el papel de la madre cuidadora del pádel ayudante María Pazos es la presidenta

Voz 0051 26:15 este colectivo que no se obligue a más tiempo simultáneamente porque las familias lo necesitan los bebés lo necesita ir las mujeres lo necesitamos

Voz 7 26:26 para poder estar en el empate

Voz 0051 26:28 Leo al mismo nivel que los hombres recordar

Voz 0194 26:30 es que el permiso de paternidad es intransferible ir remunerado al cien por cien cuando en dos mil veintiuno se equipare los dos permiso las dieciséis semanas España se va a colocar entre los países más avanzados incluso los no la gente estas primeras semanas que tienen que coincidir los dos que se irá ampliando el número de semanas en función de que se vaya ampliando el permiso de paternidad si los quieren si quieren coger todo el permiso juntos también pueden por supuesto porque lo pueden sí sí pero para alargar digamos la la crianza pero lo bueno lo bueno sería porque así tendría un padre o la madre presente en casa siempre bueno curiosamente Mariola El año pasado se concedieron más permisos de paternidad que de maternidad

Voz 0259 27:06 sí por primera vez el año pasado se produjo ese sorpasso la Seguridad Social tramitó doscientos cincuenta y dos mil procesos de maternidad menos que los de paternidad que superaron los doscientos cincuenta y cinco mil hemos llamado a un experto para conocer los motivos es Carlos Bravo secretario de protección social y políticas públicas de Comisiones Obreras

Voz 25 27:26 las que hay un incremento de de corresponsabilidad paterna en el cuidado de los hijos recién nacidos en segundo lugar que hay una diferencia en el mercado de trabajo español entre la tasa de actividad personas en disposición de trabajar con empleo entre hombres y mujeres y por la podíamos apuntar también una cierta incidencia ve la economía sumergida que es mayor en mujeres que en hombres especialmente en algunos sectores casi completamente feminización como es el de las empleadas de hogar o el empleo Messi

Voz 0259 27:57 ya hay un dato negativo ambas prestaciones han bajado en dos mil dieciocho por la caída de la natalidad casi un seis por ciento las de maternidad

Voz 0194 28:05 un tres por ciento las de paternidad gracias Mariela hasta este es uno de los asuntos también que cuando lo veamos dentro de quince años os parecerá que toda la vida ha existido no

Voz 0171 28:12 no pero muchísima gente se acordará de cuando eran tres días

Voz 0194 28:15 no hace tanto claro que no hace nada no cenaba va se va se va ampliando volviendo al tema de la custodia compartida que pedíamos la participación de los oyentes que dicen venga vamos a escuchar tres testimonios

Voz 1715 28:25 Nos han llegado al grupo de Whatsapp para nuestro canal el de una oyente que considera que la custodia compartida tendría sentido si durante toda la vida se han compartido las labores para cuidar a los hijos por ejemplo el otro oyente que cree que en algunas de las posiciones actuales sobre la custodia compartida hay un prejuicio de género el de un padre que nos cuenta

Voz 0171 28:50 enseguida hace un par de semanas no custodia compartida de sus hijos poco más de un minuto escuchamos a otros tres oyentes

Voz 26 28:56 pero no entiendo que se pida una custodia compartida cuando el hombre en este caso ha estado prácticamente toda la vida eh dedicado exclusivamente casi a su trabajo y a sus menesteres IET la mujer la que se ha quedado casa la que los ha cuidado que un montón de años entonces se pida una custodia compartida

Voz 7 29:21 mucho me temo que esta revisión busca una perspectiva de género de la custodia compartida habría que preguntarse esta figura no está funcionando lo suficientemente bien dado que cada vez son más los juzgados que el aplican porqué precisamente que revisarla

Voz 0051 29:41 yo soy un padre de un niño de ocho años y tengo la custodia compartida es un par de semanas con importante para vida estar con mi hijo me he tirado dieciocho meses viendo la de

Voz 12 29:52 sin motivo

Voz 0051 29:55 nada hay que seguir que con esta prerrogativa para que la custodia compartida sea establecida de forma normal los padres no podemos estar sufriendo la pérdida de tiempo con nuestros hijos

Voz 0194 30:10 la opinión de los oyentes sobre la custodia compartida Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 11 30:35 a vítores buenas noches buenas noches

Voz 0194 30:38 el BOE publicará las listas definitivas al Congreso y al Senado para las elecciones del veintiocho de abril

Voz 7 30:43 si la semana pasada ya se publicaron para que las juntas electorales

Voz 0194 30:46 comprobaran que todo estaba correcto

Voz 7 30:49 llena ya podremos ver las listas definitivas y hemos conocido

Voz 0194 30:51 en nombre de la lista del PP pero para las europeas sí par

Voz 28 30:54 a las europeas Dolors Montserrat eh vamos a presentar a la número uno en la lista del partido para las elecciones europeas es la exministra de Sanidad y ex vicepresidente al Congreso Dolors Montserrat

Voz 7 31:08 sido pero ha habido varios sorpresas en las configuraciones de las listas para las generales por ejemplo los toreros Salvador Vega y Miguel Abellán en las del PP esté Sabella

Voz 29 31:17 con ilusión con esfuerzo y sobre todo con dedicación y a aportar a Alberto

Voz 19 31:23 pero sobre todo para lo que antes

Voz 20 31:25 a los exmilitares de las listas

Voz 7 31:28 con cuatro generales del Ejército retirados Fernando Paz Manuel Mestre Agustín Rossetti o Ia Alberto Asarta Cuevas el único militar español al mando de la misión de la ONU en Líbano entre dos mil diez y dos mil doce

Voz 18 31:40 la fuerza con la fuerza para mandar liderar a soldados de diferentes nacionalidades en este caso estamos hablando en Líbano la fuerza viene

Voz 7 31:48 estos son sólo unos cuantos ejemplos en total se han presentado mil doscientos veintidós candidaturas seiscientas ocho van a los trescientos escaños en el Congreso y los otros seiscientos catorce para los doscientos ocho escaños del Senado

Voz 0194 32:02 listas electorales que son agrupaciones de candidatos políticos son cargo electo

Voz 7 32:05 sí son listas de políticos que inspiran además de muchas otras cosas el concepto de hoy de la cara B le damos la vuelta a la cinta de caset nos quedamos con las listas íbamos con la primera de la noche la más apetecible la lista de etapas del combo Linda

Voz 30 32:21 era Tata abra lo que crea pero hoy lo liso

Voz 7 32:31 eso sí que es una lista pop al Diccionario pues la acepción que nos interesa es la tercera de la RAE pero buenos voy a leer las tres la primera es tira osea pieza delgada de tela o papel la segunda es señal larga y estrecha que por combinación de un color con otros se forma en cualquier cuerpo y la tercera que sala que vamos enumeración generalmente en forma de columna de personas cosas cantidades que se hace con determinado propósito parece ser que las primeras listas los primeros conjuntos de signos secuencial es según los arqueólogos tendríamos que coloca Rosa alrededor del año tres mil doscientos antes de Cristo

Voz 0194 33:07 de dónde viene la palabra lista pues viene del germánico

Voz 7 33:10 leíste que es orilla franja o tira Se refería esa tira de tela de papel que se pone alrededor del objeto para donarlo pero luego pasó a ser la tira de papel que contiene una serie de nombres algunos sinónimos catálogo nómina relación índice inventario repertorio letanía sería registro padrón o director

Voz 0194 33:28 a los humana porque nos da por por hacer listas

Voz 7 33:31 esto sólo preguntado al escritor conferenciante además autor del libro donde tu sueño te lleven que es Javier Iriondo es lo que me ha hecho

Voz 24 33:37 por unos hagas personas que busca más una sensación de control para tener un poco más control de su subida pero lo que está demostrado es que las personas se consiguen los resultados son los que hacen las listas los que se quedan en deseos sin ganas por mucha intención que tengan al no tener listas lo que ocurre es que hay una dispersión enorme o India el gran problema que tenemos es la enorme dispersión la falta de atención no tengo claro qué es lo que tengo que hacer que es lo que quiero conseguir podemos tener todas las intenciones del mundo pero no va a desbordar absolutamente la dispersión esas listas es para tener enfocado absolutamente es a ser cuando lo tengo que hacer para poder conseguir esos resultados que buscamos sino acabamos perdidos por poco sitios con muy buenas intenciones

Voz 7 34:21 así que las listas están para controlar la dispersión pero claro tiene que haber una forma de hacer bien las listas un truco no para que sirvan para algo

Voz 24 34:29 sido importantísimo tener prioridad es tener un enfoque sobre qué es lo que realmente es importante que quiero acabar hoy quiero lograr este mes o este año y cuando está activa e hay una cosa que ese sistema radicular del cerebro que se activan cuando tenemos claro que queremos definir con lo cual a la hora de hacer listas es importante valores y propiedades Iker Borg realmente importante para poder dirigirnos hacia ellos

Voz 7 34:53 así que tener prioridades y así activados el sistema reciclar una de mis prioridades hoy en la cara B será incluir el tema que vamos a escuchar ahora de Pearl Jam

Voz 11 35:03 lista de deseos

Voz 31 35:06 lo han sido eh eh está está

Voz 11 35:23 me acordaba hoy Severino Donate un artículo

Voz 0194 35:26 el escritor Juan Tallón hecho que se titulaba haga una lista con Juan Tallón hablamos Juan muy buenas noches

Voz 0171 35:32 hola buenas noches qué tal cómo estáis muy bien tú eres mucho de hacerlo

Voz 0194 35:35 Listas

Voz 32 35:37 hago demasiadas pero inevitablemente algunas si tengo que hacer porque sin una lista yo creo que es imposible la convivencia es imposible la vida doméstica es imposible la la vida laboral profesional se pueda hacer hora25 sí

Voz 0171 35:56 sin varias les

Voz 0577 35:57 da yo desde que llegó a que las tres de la tarde Juan me pone

Voz 0194 36:00 hacer listas la primera sobre los temas que vamos a tratar otra sobre los invitados que podemos traer etcétera etcétera es cierto

Voz 32 36:07 pero al final acabamos haciendo una lista

Voz 0577 36:09 de de de listas con como las

Voz 32 36:13 las yo creo que la la lista es una maniobra primaria sí sin apoyos sin apuros la la vida es una una una lista no de lo que hiciste de lo que lo hiciste cuando empezábamos a estudiar cuando éramos muy pequeñitos en os decía que el ser humano nace crece se reproduce y muere eso eso es una

Voz 0194 36:30 eso sí ya ya es una lista Itu como las haces en una columna porque ahora cuando estamos escuchando a Sara a hablar del origen de la parábola arista que era una tira de papel hacemos la lista siempre una cosa debajo de la otra nunca hacemos las listas con una cosa al lado de la otra

Voz 32 36:45 sí pero yo creo que es una cuestión de de de de de acceso a la propia a la propia lista no le la lista de calmar los los nervios y yo creo que si está en forma de columna es más accesible no la lista es eso un es un refugio en la en la en la en la brevedad no sé si la lista no es no es sucinta pero que ya ni siquiera es es lista no le da lista de ser finita muy bonita pero claro ahí hay infinitas listas no

Voz 7 37:13 la lista tiene que ser finito sea honesto tiene que tener

Voz 0194 37:15 en un final claro

Voz 32 37:17 yo creo que le necesitamos las listas porque podemos empezar las podemos que podemos acabar las no yo creo que es un viejo sueño humano el poder hacer algo de principio Aziz él no siempre consiguen todos somos especialistas no conocemos a alguien que soy especialista en empezar cosas

Voz 0577 37:41 no no no acabar las la la lista a mí lo que más me gusta es que es que puedo puedo abarcarla no

Voz 32 37:49 voces acabar las cosas y finalizar las pues es algo para que lo que la lista está en cierto sentido pensado no la la lista final yo creo que no nos ayuda a vivir no o al menos a dar prioridad Si yo orden a David

Voz 22 38:04 evita el desorden Juan sí claro bueno

Voz 32 38:07 sí a veces también los ayuda a morir yo tengo una una anécdota personal que incluso la tuviera artículo esto yo Dawn sobre las listas que han hace años en mi época de ir en mi época Seve no tristemente célebre periodista de sucesos hizo migas con una con una fuente era era era un forense que un día me contó algo terrible como acudió al escenario de de un suicidio en un pequeño pueblo de la provincia de Orense llegaron en la en la ropa de cadáver una hoja de papel espita Manu con una lista qué te lava el corazón y la lista bueno yo casi me has venido con dos listas

Voz 33 38:54 es terrible

Voz 32 38:56 y una bellísima que si quiere después también te comento la la lista del señor que se había suicidado decía insertar Castaño recomendaba al gallinas recoger huevos pagar al fontanero ir a putas cerrar la bombona matarlo

Voz 34 39:15 es que

Voz 0194 39:18 sí sí pero

Voz 32 39:20 cómo puede que de acuerdo con los que no quede mal después de estadista

Voz 0577 39:24 la lista bonita cuál era la lista bonita es la que Joan Didion

Voz 32 39:30 tenía escrita en un papel adherido al a la parte interior de de los armarios y de las casas en las que en las que vivía en para hacer el equipaje básico que debía llevarse cada vez que salía pitando a hacer un reportaje realmente a mí me parece una lista bellísima y si quieres

Voz 0577 39:56 lema en breve

Voz 32 39:58 entonces muy John vivió cada vez que salía de casa debía introducir en la maleta dos faldas dos camisetas leotardos USA seis dos pares de zapatos medias sujetador camisón batín pantuflas cigarrillos y Burgo así como una bolsa con un champú cepillo y pasta de dientes jabón maquinilla desodorante medias tan pas tema facial polvos acción infantil si para llevar en la mano un chal máquina de escribir dos cuadernos para octavos bolígrafos fichero llaves de casa

Voz 0577 40:32 qué bonito no encanta lo que queda compensada una cosa con la con la otra Juan muchísimas gracias gracias a vosotros un beso bien grande nosotros

Voz 11 40:53 les entiende perfectamente dijo cantaban este Kiss on my Lis tú beso está en mi lista de las mejores cosas de la vida es la cara del disco Voice desde el año ochenta de hacer listas tú haces lista de la compra hoy

Voz 0171 41:11 pero sobrevive un desastre hecho muchas listas como hacía programas de radio efectivamente ni llegabas a Laura que tuvieras que llegar bien por la mañana o bien por la noche pero luego se olvidan hacer listas no nos soy bastante desastroso Pitu Cué esto lo pierdo todo pero vamos

Voz 7 41:27 lista

Voz 22 41:29 esto de la tecnología es maravilloso porque ahora yo te tomo notas todo en el móvil y ahí sí hay encuentro algunas cosas más porque

Voz 0194 41:36 pero yo por ejemplo ha recomendado la segunda lista que nos estaba leyendo que no estaba teniendo Juanda yo yo gol cuando voy de viaje en nada en la sombra que hago las listas porque luego se olvidan las cosas no sé qué tal

Voz 19 41:45 está yo hago de actividades formado parte de algunas cuantas listas tentada no estar nunca en ninguna lista negra pero nada de lo que digamos será superior a lo de Juan Tallón

Voz 0194 41:56 eso es maravilloso la historia del suicidio es con la que arranca el el artículo que lo pueden encontrar los oyentes en esto da o no sé que no se de que año es Sara no lo sé ahora lo buscaremos pero los oyentes pueden entrar porque es delicioso el artículo hablando única y exclusivamente de listas

Voz 35 42:13 en la lista de la compra hay una canción como aliado primas o le da una de las una receta de no

Voz 11 42:27 estaba ya tardando está pero el guión haberse aparecía en algún momento el mismo folio la lista de la compra hay una canción común copan ese supere

Voz 7 42:36 éxito de La Cabra Mecánica la lista de la compra que

Voz 11 42:39 apretaron con con María Jiménez también era el año dos mil tres igual si la lista de la compra es de todas las listas las que más tenemos en la cabeza pero luego también están las listas de invitados a un cumpleaños a una boda o a una fiesta estos son Marcos Dos Santos se llama como el futbolista ítalo es un tema bailable de dos mil cinco lo que estaba repitiendo ella es no estás en la lista de invitados me oyes

Voz 1880 43:23 los ir el cine recomendaciones sobre listas pues es la primera que traemos les tibia también hablaba de ella Juan Tallón en su artículo es alta fidelidad del el año dos mil la película de Stephen Frears está basada en la novela de Nick Hornby que lleva ese mismo tituló el protagonista es el ejemplo de la persona que no puede vivir sin hacer listas es voz Fleming que es el dueño de una tienda de discos que es majísimo es John Cusack

Voz 11 43:49 cinco cosas que echo de menos de Laura un sentido del humor pero también cariñoso comprensivo la mejor risa de todos los tiempos de la historia de todas las risas Se ríe con todo el cuerpo dos tiene carácter o al menos lo tenía antes de la pesadilla desleal esta saña con la gente cuando tiene un mal día

Voz 1880 44:41 la banda sonora de esta película de alta fidelidad sería también una lista de los más grandes no porque están los Kings la Velvet Underground Elvis Costello Stevie Wonder y esa lista también incluye este tema que es most of the Time la mayor parte del tiempo de Bob Dylan no sé si recordaréis la lista de nombres de área Stark la lista de la venganza de Juego de Tronos esa lista de la gente a la que hay que matar free

Voz 11 45:15 obra escondan no ha sido esta serie con lo cual los vamos a ver si con esta niña diciendo que no si me dijo sí sí

Voz 0194 45:23 este juego de cultivo para matar a todos se La lista de Schindler fluido que también las traído sí bueno he traído su banda sonora

Voz 37 45:32 yo

Voz 12 45:34 el problema

Voz 1880 45:59 con la banda sonora de John Williams de la de la lista de Schindler y vamos a recordar a dos escritores dos citas relacionadas con las listas en la primera de ellas es de Ray Bradbury en CNI Land el arte de escribir que dice

Voz 7 46:15 estas listas eran la provocación que causaba que mis mejores cosas salieran a la superficie estaba sintiendo algo honesto oculto bajo la trampilla de la parte superior

Voz 1880 46:25 de mi cráneo salen ahí las listas del cambio curiosidad y Umberto Eco en el vértigo de las listas que son un ensayo en el que analiza las listas en la historia el escribió como nos enfrentamos a lo infinito e intentamos comprender lo incomprensible dice a través de las listas hay una segunda frase que también está en el en el vértigo de las listas que dice nos gustan las listas porque no queremos morir

Voz 28 46:51 en vez de Lille

Voz 7 47:07 es lo que cuesta que te borren de las listas de los grupos Whatsapp por los grupos de whatsapp por ejemplo de las llamaba sus

Voz 0194 47:14 telefónicas inoportunas porque estás en los correos de

Voz 7 47:17 en los miles de gente igual que tú yo también hago mis listas antes de irme de viaje luego en todas pone lo mismo porque no las borro

Voz 0194 47:25 debemos tener sólo una camisa sólo una lista que la podía

Voz 7 47:28 el mar

Voz 10 47:32 porque esa lista

Voz 7 47:33 con este que antes Luis Alberto Posada es un cantante

Voz 1880 47:36 Mariano otro que que no quiere morir porque quiere que el de las

Voz 7 47:40 esta no la verdad es que él quiere desaparecer de la lista de los amores de su amor pues he estado mirando ver quién era este hombre en un poco su vida no la de Luis Alberto Posada resulta que tiene diecisiete hijos seguro que tiene que hacer también una lista de ellos no para acordarse de todos

Voz 0194 48:01 qué tengo que cerramos la cada vez que sea expuesto la lista de la compra de La Cabra Mecánica ya no sé con qué dice la canasta

Voz 7 48:09 la lista no no me regañan se es la lista más europea yo creo bueno mejor dicho la lista más eurovisiva es un listado sólo de cuatro cosas que se bailan así

Voz 38 48:21 uno edil timba USAID tu perro

Voz 7 48:32 insularista no nos valía bueno hace once años del Festival de Eurovisión de Rodolfo Chikilicuatre Baila

Voz 38 48:40 si Chicago Muela podrá hasta mañana en las cárceles Lois Lane lo baila mi madre y también la loca hasta que grupo A con otra guerra haya contra lo en el velatorio pusieron Chen baila bien las pudo Evelyn Vito el Michael Jackson perro

Voz 0194 49:16 con

