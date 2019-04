Hora 25 (01/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 el asunto del presunto espionaje a Pablo Iglesias que investiga la Audiencia Nacional es un escándalo de enormes dimensiones que en un país democráticos espía a un líder político para evitar que sume lectores o para evitar posibles pactos es de una gravedad colosal ante la que la política debería ser unánime en la condena pero no está siendo así de momento Ibiza está siendo el elemento común entre la oposición al partido que gobernaba cuando pasaron los hechos el PP de Mariano Rajoy el PSOE no levanta la voz tantos años en el Gobierno tienen siempre sus partes de cloaca y en ciudadanos que llegó a la política recuerden para regenerar también andan callados quizá piensen que es el espiados el líder de Podemos el espionaje es menos grave ha dicho esto ayer en una entrevista en La Sexta Pablo Iglesias afirmó con contundencia que las cloacas del Estado siguen trabajando ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez si tiene información sobre esto que el AVE sino que no lance este tipo de sospechas la responsabilidad de un líder político es tan bien esto no todo vale para hacer campaña

Voz 4 01:15 Pablo Iglesias no tiene razón el Gobierno

Voz 0194 01:17 tiene que desmentirlo categóricamente lo ha hecho el ministro Marlaska informar de las medidas que ha tomado para que episodios de este tipo no vuelvan a ocurrir a la vez que pone en marcha todos los mecanismos para investigar a fondo el funcionamiento de esa policía llamada patriótica no vale con decir que eso son cosas del anterior gobierno hay que buscar a los responsables investigación transparencia asunción de responsabilidades no vale con decir que aquellos que mandaba en el interior ya están fuera de la política deben explicar lo hicieron y asumir ante los ciudadanos las responsabilidades que ello comporte

Voz 2 01:51 Ángels Barceló

siguen en la tertulia Javier González Ferrari Carlos Cué Eduardo Madina

Voz 0194 02:10 propio del que hablábamos ahora hace un momento en cultura

Voz 6 02:18 claro queda que esas cosas que dicen debe resulta un huevo tan repetida que lo universalmente variado que unan a puede dejar desconfiar ya está sospechar cada día más de las gallinas que promete poner

Voz 1071 02:34 fue conocido Rafael Sánchez Ferlosio por su magisterio en la literatura social de la posguerra pero fue también y sobre todo un pensador ensayista que dejaban las esquinas frases como ésta fueran sobre la libertad fueran de cualquier asunto de la vida política política e ideológica

Voz 4 02:49 y también una provocación desde aquel que odio a España decía el fallo

Voz 1071 02:59 no había en ese Ferlosio que irle buscara las novelas El venía a ti se presentaba con sus ideas sus incomodidades en un titular de periódico en Un por cierto de una conferencia en una entrevista el intelectual es ese que lleva la contraria que alza la voz y se pregunta entonces él respondía esa definición Si hay que contrariar las expectativas que en aquel momento

Voz 4 03:19 se levantaba por ejemplo Barack Obama Sequoia

Voz 6 03:22 daría todo damas la hacienda en nada será porque no pueden porque se ha fijado la meta que lo va el primero que te cazar reñir con Israel Iker Israel ya no se puede iniciase divido en la ocupación de los territorios de Cisjordania

Voz 1071 03:39 frases de dos mil nueve año en que gobernaba en España Zapatero la oposición de la oposición se encargaba Mariano Rajoy

Voz 6 03:46 Política Española RAE competencia de Gobierno ir a por los dos ERE la política española no es ya que una discusión de partidos era una discusión de personas

Voz 1071 03:58 y otra más de las últimas finales del año diecisiete dos mil diecisiete el escritor cumplía noventa años recogía el diario El País su opinión sobre el asunto que iba entonces en todos los titulares informativos entonces y ahora

Voz 6 04:10 Cataluña mucho el tema que saben puesto relataron a Clinton a son los nosotros frenó este sabes que ellos una cosa y otra otra más es todo lo contrario que que pesar

Voz 1071 04:33 pues ese fue el prosista pero ese fue también el intelectual dijo Delibes de él que era el único escritor español de la posguerra que merecía

Voz 5 04:41 a la inmortalidad no se estaría pensando cerrar en estos tiempos de ahora no se ha entrado en su último tramo

Voz 0194 04:46 Vida que si si le parecía Zapatero y Rajoy lo que le parecía no sé qué es tarea pensar en esta campaña electoral y horrible

Voz 4 04:54 vamos a la Ferlosio que yo tuve la oportunidad de entrevistarle ADC muchísimos años muchísimos años nuestra casa era Eugenio vamos a ver a los genios no se les tiene que entender necesariamente a los genios hay que respetarlo

Voz 7 05:09 y hay que cuidarlos yo creo que no

Voz 4 05:13 las instituciones culturales políticas españolas nos trataron bien ahora bien en los grandes cantos y los pero en vida en sus últimos años hacerlo no le han hecho ni caso

Voz 0194 05:28 no sé si siempre había hablado con tanta claridad pero en la última etapa de su vida era de una lúcida lo que decías

Voz 4 05:37 bueno yo conocí hace ya unos cuantos años más o menos le he visto siempre un poco en la misma línea no a mi me gustaría vivir en un país que se parecerá más a él que de que de que lo hubiera leído más que hubiera leído más al fan hui que hubiera leído más en ese libro que él mismo vamos a decir rechazó que era El Jarama

Voz 8 06:00 parecido donde del Jarama El Jarama marcó una gira nacieron sea sólo te pasa es que luego renegó renovador

Voz 4 06:08 texanos marcó a vendrán más años malos y nos harán más ciegos o sea me gustaría que este autor hubiera sido mucho más leído ya que están hoy me ha venido muy arriba ha dicho voy a terminaba de tener a la frase que algunos otros lo fueran menos porque creo que seríamos un país mejor me da un poco de pena creo Javier tiene razón los últimos años ha sido un autor que ha pasado bastante desapercibido hubiera sido seguramente sí hiciéramos una encuesta no tanta gente como pensamos conocían eso si tal vez autor

Voz 9 06:36 han desaparecido pero no en sus artículos y no en su participación en en el debate político yo creo que lo vamos a echar muchísimo de menos precisamente por esa parte es es así en esa en esa sí que ha tenido sin duda un seguimiento porque era un intelectual implacable entre otros consigo mismo

Voz 7 06:50 y que y que es una pena que

Voz 9 06:53 los intelectuales en general en España cada vez menos quieren porqués es verdad que es un terreno muy resbaló para intelectual en la política española está tremenda y el debate político esta tremendo ya que como muchos intelectuales que bueno como que lo consideran que eso es un barro en el que no deberían meterse pero ahora que hay que está volviendo a entrar gente la política hasta militares gente torero torcidos y gente del mundo de la economía la verdad que ojalá vuelvan los intelectuales también a la política no necesariamente a las listas sino por lo menos a la manera en la que estaba en política Sánchez Ferlosio que es una manera maravillosa de estar desde punto de vista intelectual que es siendo implacable recomendándonos queso todo el día exacto

Voz 0194 07:32 bueno pues el relato político de este lunes ya lo siento empieza donde lo más turbio que son las cloacas

Voz 1071 07:39 Sastre debía saludar hola buenas noches Barceló la semana pasada lo dejamos en este punto y en este punto lo han retomado los partidos que se lanzan acusaciones sobre el uso de fondos reservados para maniobrar en su propio beneficio político de eso acusan PSOE y Podemos al PP más aún eso es lo que está investigando la Audiencia Nacional en este momento pero es que hay más está la acusación que anoche los referías en la portada en el objetivo de la Sexta dejó Pablo Iglesias que no se refiere en pasado las cloacas lo hacía en presente

Voz 10 08:06 cree que a día de hoy las cloacas siguen existiendo digo a día de hoy con Pedro Sánchez en Moncloa siguen funcionando así tiene constancia de un procedimiento secreto pero ha dicho que sigue ocurriendo me ha dicho que sí

Voz 0194 08:20 creo que es evidente que al trama criminal sigue funcionando todos los días todos los días en Internet podemos ver la fabricación de pruebas falsas es gravísimo Marlasca por el Gobierno solamente de Marlaska bueno pues ha respondido Marlaska José María Patiño buenas noches hola buenas noches vino sólo él ha habido respuesta de más miembros del Gobierno

Voz 1108 08:40 sí Fernando Grande Marlaska por empezar por él

Voz 9 08:43 ha dado la respuesta a Iglesias que hubiera dado

Voz 1108 08:45 quiere ministro del interior defendiendo a sus actuales funcionarios pero además como un juez que ha entrado en política con una misión ética evitar que precisamente puedan existir entramados oscuros en su departamento las

Voz 11 08:58 lo Cannes no existen en el Ministerio del Interior en lo que es el Ministerio del Interior en lo que es el Gobierno de España lo único lo único que rige es lealtad máxima de todos los funcionarios a la ley a la Constitución

Voz 1108 09:16 lo decía Marlaska desde Cádiz donde se presenta como candidato al Congreso de los Diputados por el PSOE el secretario de Organización de este partido y ministro de Fomento José Luis

Voz 0194 09:24 Avalos añadía a la palabra dada por

Voz 1108 09:26 Marlaska una conclusión política que saca de lo dicho por el propio líder de unidas por

Voz 0194 09:32 vemos que hace a juicio de Ábalos

Voz 1108 09:34 posible que ahora continúen esas prácticas

Voz 12 09:37 lo que queda claro de esto que denuncia el señor Iglesias es que el objetivo era que el señor Sánchez no se hiciera con la presidencia del Gobierno ese era el objetivo de las cloacas del Estado

Voz 13 09:49 eh funcionan

Voz 12 09:51 ahora el presidente es aquel que trataron de impedir que por lo tanto no hay función dentro del Ministerio equiparable en ningún caso ni tiene ningún cometido que se le parezca aquella operación de policía patriótica cuyo responsable ha estado de portavoz en el Senado eh eh criticando continuamente la gestión de este que era algo larga documentación

Voz 1108 10:18 antes de de Ábalos como hemos oído que no ha desaprovechado la oportunidad para arremeter contra el Gobierno del PP el anterior gobierno del PP identificar si nombrarle al responsable de una trama Ignacio Cosidó que no sólo buscaba desprestigiar a la oposición

Voz 12 10:33 Car investigaciones sobre adversarios políticos procurar cubrir a los correligionarios está más afectados en causas de corrupción incluso en algún caso hasta seguir investigar los propios colegas efectivamente cloaca maloliente

Voz 1108 10:50 era cloaca maloliente case un oxímoron político podemos decir

Voz 0194 10:56 de personas Patiño las explicaciones del Gobierno no convencen a Podemos

Voz 1108 11:00 no en unirlo de Twitter la secretaria de Acción Institucional vicepresidenta cuarta el Congreso de los Diputados Gloria Elizo ha pedido explicaciones a Marlaska esta tarde sobre algunos de los nombres vinculados a lo que Pablo Iglesias ha calificado de cloacas como oíamos pide en concreto que aclare cuál es la actual situación de estos policías el ministro en Aragón de Estado a la dirigente unidas podemos al menos públicamente aunque en Interior se recuerda que Marlaska destituido a tres de los policías salpicados por el asunto y que habían sido destinados en embajadas por Juan Ignacio Zoido acordemos sucesor de Fernández Díaz al frente de este ministerio del interior del grupo de policías que señala el hizo en ese hilo de tuit hay un efecto tres jubilados Eugenio Pino Marcelino Martín Blas García Castaño de los otros seis esta redacción ha verificado que dos han sido apartados del servicio otro el chófer de Bárcenas está suspendido a la espera de la resolución de su situación judicial y otros dos están destinados en comisarías de España uno de ellos a punto de jubilarse

Voz 0194 12:00 gracias Patiño buenas noches este tengamos un momento en eso de las cloacas y sus efectos Ana Terradillos buenas noches qué tal buenas noches de toda esta refriega política en la policía que dicen cómo están

Voz 0125 12:11 bueno los que nunca han participado en este tipo de maniobras políticas muy interesados claro no han que avance esta investigación que está llevando en Asuntos Internos de la Policía también en la Audiencia Nacional para limpiar esa imagen de la policía y los que están implicados de alguna forma salpicados pues echándose los trapos entre ellos os señalando a los político los de arriba es cierto que en este caso concreto el conocido como policía patriótica está pasando más factura porque eh

Voz 0194 12:34 jo es que tiene hasta diez piezas abiertas

Voz 0125 12:37 momento diez y las que le van a venir encima Hinault tú todo es digamos todas las cosas de Villarejo tienen que ver con la policía patriótica pero sí que es cierto que se entremezclan con lo cual digamos que a pesar de que siempre ha habido este tipo de casos a lo largo de los años en la policía así que este caso se está alargando más de más de lo que a la policía lo gustaría no con lo cual está pasando factura de todas formas desde las cloacas unas de ahora claro sin éxito

Voz 9 13:00 no es que cloacas han existido siempre no

Voz 0125 13:03 la mayor parte de las veces sus trabajos han llegado también a la opinión pública la sabido cuando ETA mataba cuando la cúpula de Interior con bereber de nuevo la cabeza pero en el banquillo de los acusados y después en la cárcel por todo el tema de los GAL y también de los fondos reservados importante de los fondos reservados con Aznar hubo casos también de torturas a miembros de ETA a Rubalcaba le tocó el Faisán el chivatazo a miembros de ETA de que iba a haber una operación o el espionaje Ignacio González porfía esto lo hicieron también dos policías que ahora mismo están rindiendo cuentas en la Audiencia Nacional unos Villarejo y el otro es Enrique García Castaño sin embargo en contraste con todos estos precedentes singular lo que sucedió

Voz 0194 13:39 policía en la época de Fernández Díaz claro es que este que es trabajar

Voz 0125 13:41 en el propio Ministerio que este caso es muy diferente porque no es habitual Ny grabará el ministro del interior ni tampoco claro poderle escuchar hablando con el que era el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña acordaros hablando de buscar casos de corrupción de adversarios políticos soberanistas en este caso catalanes ya asegurando aquello que todo eso vimos no y luego la Fiscalía te lo afina no por cierto caídas grabaciones Ángels que se hicieron en el despacho del ministro en Castellana cinco aquí en Madrid también parece que fueron obra de dos policías que también ahora están rindiendo cuentas ante lo mismo la grabación y la filtración también un medio de comunicación parece que estaban implicados esos dos policías que están ahora rindiendo cuentas hay una última cosa el recurso las cloacas es posible porque existen unos fondos opacos antes que son los famosos fondos reservados es que yo creo que es aquí donde empieza el problema no porque hay muy poquita trasparencia para unos fondos que se utilizan a veces para servicio es de un partido o guerra sucia por cierto fondos públicos que pagamos todos todos los que estamos aquí todos los españoles no los fondos reservados son por definición legal materia secreta ese regulan por una orden del ministro del Interior del año noventa y cinco de mil novecientos noventa y cinco que también es secreta el sistema se basa en la confianza encadena es como un sistema de firma mancomunada los operativos que disponen de los fondos los utilizan para el pago de colaboradores Éstos deben firmar la cantidad que respiran y a la vez el superior firma el uso el superior al superior así llega al dado después al director de gabinete el último el secretario de Estado de Seguridad cuál es el problema que la contabilidad que se presenta sólo se describen conceptos genéricos nombres de operaciones pero no se especifica el uso de esos fondos y que al final en la práctica solamente los operativos conocen para que se gasta en esos fondos fondos que se utilizan según esa ley secreta para comidas para consumiciones para regalos o para dinero por supuesto eso Ángels nunca nadie sabe nada de la autoridad judicial es decir es que de hecho ni la Fiscalía en la autoridad judicial sabe nunca para que se usan en la región de rechazos y nunca ha habido nunca en la en la historia de de España en ningún tipo digamos comunicación a la autoridad judicial de yo pago a este señor que es confidente le pago con consumición eso contra malos y le pago porque me ha contado no sé qué de lo que sea no pues no existe eso porque esa orden de mil novecientos noventa y cinco ampara eso

Voz 0194 15:58 Terradillos muchísimas gracias

Voz 1071 16:00 por cierto por completar el dibujo del día sobre esto el juez del caso Villarejo Manuel García Castellón ha citado mañana como testigo al presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio en relación con el robo del móvil a una con el supuesto robo del móvil a una asesora de Podemos esos datos acabaron ya saben en poder del ex comisario que admitió que elaboró a partir de ahí uniforme a partir de ese material

Voz 0194 16:18 bueno pues habremos tertulia Cué decía en esa entrevista en el objetivo de la Sexta Pablo Iglesias que las cloacas del Estado siguen funcionando hablaba de Marlaska hoy Marlaska ha salido a a hablar estaba en un acto y ha aprovechado para hablar claro la respuestas de manual no yo cuando llegué aquí hice limpieza

Voz 9 16:34 si las respuestas de manual pero efectivamente debería ir más allá debería contarnos exactamente con detalle lo que están cuentan que no la contando los compañeros que es evidentemente la limpieza pero yo no creo que hay que ir más allá creo que un país cuando sufre una de este calibre primero tiene que ser asunto central de la política española es que es que es que es de una gravedad máxima osea que más puede haber que que el que el que los dinero de un país se utilice a través de los de la gente a la que le hemos dado la autoridad para usar la fuerza para usar la si a la gente que sabe de investigación para investigar a la oposición o que ese dinero se utilice para proteger al Gobierno porque hay un tesorero como la operación Kitchen pues para porque hay un tesorero que tiene información en contra el Gobierno y vamos a ver si se la quitamos desde el Gobierno financiado con nuestros impuestos ya es de una gravedad tremenda lo llamativo es poco revuelo que ha causado yo creo que Pablo Iglesias ha conseguido el efecto que buscaba ayer y creo que hace bien en que es es se convierta en un asunto de primera magnitud trincar

Voz 0194 17:31 qué tendría que ser como central

Voz 9 17:34 es que yo el viernes hubo el viernes bueno el consejo de la rueda del Consejo Ministros que es la rueda central de Gobierno de la semana hubo una compañera que preguntó le contestaron eso es secreto de sumario yo insistir en jerga secreto sumario no tiene nada que decir el Gobierno sobre lo que ha leído en los periódicos sencillamente y sobre todo que esta haciendo el Gobierno que es lo que pregunte qué está haciendo el Gobierno para garantizar ante todos los españoles que esto no vuelva a pasar o que no vuelve a pasarlo del lo del BBVA que es que ha sido espiado incluso el Gobierno sea un asunto de tal magnitud que yo del Gobierno y del asistir no sólo el Gobierno del Parlamento que ahora está medio parado pero bueno pero también hay gente allí hay Diputación permanente de todas las instituciones que se dedican a analizar qué hemos hecho mal y cómo lo mejoramos espero que nos cuenten señores esto pasó por esto por esto por esto hemos hecho estas cosas para que no vuelva a pasar y hacemos un análisis en serio de país de porque llego a pasar una barbaridad como esta

Voz 0194 18:31 digna

Voz 4 18:33 bueno yo creo que podemos definir cloaca como elementos policiales agentes libres dentro del Ministerio del Interior que vayan a lo suyo otro tipo de cloaca es agentes libres elementos policiales de dentro del Ministerio de Interior que reciben órdenes del Ministerio de Interior es estamos ante un caso como ese todo indica que esto es eso y además elementos que al margen de la ley dentro del Ministerio de Interior dentro de la policía reciben órdenes si tienen vínculos mediáticos desembocaduras mediáticas de un tipo de otro donde se cuentan cosas goteando para presionar políticamente a alguien alguien a normalmente se ve como un adversario común enemigo como alguien a quien parar en este caso Pablo Iglesias esto no va de nadie más que del hoy por ejemplo parece que ha sido llamada declarar el presidente del Grupo Zeta que parece que tenía en propiedad en su propiedad no sé si en su propiedad pero la tarjeta del móvil robada parece que por orden de Villarejo a la asistente de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo es decir esto tiene un tamaño enorme a mi me gustaría escuchar al Gobierno de mi país opinar sobre esto me gustaría que aunque estemos en campaña que me da igual completamente la campaña electoral me explicara qué está haciendo para que todo esto qué sucedió hay alejado de suceder prefiero vivir en un país donde este tipo de actuaciones dentro el Ministerio de la policía han dejado de suceder sí cambió el Gobierno de España quiero pensar que para cambiar otras cosas pasto en la moción de censura pero el mes de abril mes de mayo

Voz 9 20:05 bueno yo es que creo que es interesante por eso digo de país porque Marlaska dice yo creo Marlaska tiene credibilidad para decirlo porque conocemos la trayectoria es un juez con larga otra

Voz 0194 20:13 ella se ha referido el como para

Voz 9 20:16 el de hice mi trayectoria de cuarenta años me avala Joe limpiado esto pero es que yo creo que es más interesantes que no yo no a mí no me interesa sólo que Marlaska porque ha impuesto ministro de Interior que es muy limpio y lo ha limpiado a mí me interesa como país que cuando se vaya Marlaska porque Marlaska dejará de ser ministro de interior un momento no pueda volver ningún ministro interior de otro tenor y hacer estas cosas que estamos haciendo como país que es lo que está haciendo el Gobierno para que estas cosas no se puedan volver a repetir para no darle no sé cómo funciona yo no soy un experto en interior pero estoy seguro de que hay mucha gente que sabe que se puede hacer para que para que no pueda haber un Villarejo para que los policías no puedan tan no tengan tanta independencia tanta autonomía como para que puedan crear ese mundo paralelo como para que si hay algo si hay una orden de ese calibre haya alguna estructura de control que lo para

Voz 0194 21:04 pero sabéis hay por supuesto vaya Marlaska lo que pasa es que te dice una cosa fue para que no haya un Villarejo pero a Villarejo usaron muchos para que para que no haya un Villarejo ni ni haya políticas Villarejo

Voz 9 21:18 no se puede estructural el claro exacto

Voz 0194 21:20 exactamente a una planta muy claro si viera que fueron ser autónomo podría es decir extirpado Villarejo se terminó el problema es que hemos visto si pensábamos que solo era los políticos que no suena Villarejo BBVA nos dimos cuenta que resulta que también es la empresa que no la banca quién utilizaba Villarejo

Voz 4 21:37 mi convencimiento de que Marlaska es es un tipo o de los pies a la cabeza honrado es total lo que yo no sé es si en nueve meses puedes limpiar lo que lleva años y años y años y años yo mi no se habla de las cloacas me imagino una imagen que hemos visto hace muy poco e intentando en Valencia un colector sacar todas las toallitas húmedas esas malditas que que son capaces de taponar lo todo pues es que yo creo que han sido muchos años en que se han taponado muchísimas cosas por lo tanto yo me creo creo lo que dice Marlaska lo que no se es y Marlasca sabe de verdad de verdad todo lo que hay dentro porque hay mucha gente a la que no le interesa que se hable de este asunto porque las cloacas existen desde siempre las tarjetas Visa como la que utilizaba en su

Voz 8 22:31 normal con perdón bueno no pero Laura no

Voz 4 22:35 el bobo eh bobo de

Voz 14 22:37 Amedo eh

Voz 4 22:38 eh para irse a jugar a los casinos que hay que alentar Fun comprendes eh que esas cosas no se terminan de la noche a la mañana CIR los fondos reservados yo llevo toda mi vida oyendo hablar de los fondos reservados los fondos reservados en principio deberían ser hombre yo comprendo que se a un confidente eso no es qué pasa en España pasa en el mundo entero en el mundo entero pero que hay policías corruptos y policías que permiten que es el es corrompa desde el poder

Voz 0194 23:12 pero pero en todos efectivamente

Voz 9 23:14 obviamente todos yo no insisto no despertó pero todos sabemos que hay que hay un submundo en el que sepa confidentes pero tiene que poder existir como estaba contando antes Terradillos ese margen enorme que tiene la normativa tiene que poder existe una normativa tiene que poder existir un sistema para que alguien no somos ni tú ni yo somos los periodistas sino algo que sí para esto que tengan control judicial que te un control de una intervención para que alguien controle que eso no pueda llegar al nivel que ha llegado esa no puede ser que los gobiernos no tengan capacidad de controlarse a sí mismo

Voz 4 23:44 pero guardo ha hecho una cosa Eduardo importantísima estamos en campaña nadie de quiere hacer la campaña al señor Iglesias con este asunto buena hay también explicar

Voz 0194 23:55 silencio de Ciudadanos

Voz 4 23:57 el problema es que nuestro país en mi opinión tiene Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estado plenamente democrático son un comportamiento intachable mente democrática a lo largo de cuatro décadas después tiene algunas o muchas o pocas en función de cómo lo queramos ver circunstancias a lo largo de estas cuatro décadas donde agentes muchas veces libres ya al margen de la ley han operado al margen de la ley Éste no es un caso así a que ha habido una orden directa del ministro que por cierto antes Ana Terradillos contaba recordaba que fue incluso grabado mi pregunta es es posible que un candidato a la Presidencia de Gobierno haya dicho que las cloacas siguen funcionando haya pasado todo lo que ha pasado con este caso de la policía política de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior contra líderes de la oposición y que la campaña siga discutiendo sobre los tramos de IRPF

Voz 0194 24:45 Toni es ojalá Disco grande

Voz 4 24:48 héroe es para discutiera de de de cosas que no sé es que no yo a mí lo que me esfuerzo no sé de qué hablan el el doce de qué habla

Voz 0194 24:57 el asunto del espionaje debería ser el asunto

Voz 4 25:00 tema central porque no sería sostenible por ejemplo que este espionaje hubiera sido contra quién hoy es presidente de Gobierno imaginemos que esto hubiera pasado que el espiado el móvil robado fuera el de Pedro Sánchez imaginemos qué pasa ahora con Pablo Casado bueno cuál es la diferencia que asimetría asiste con Pablo Iglesias sé que está bajo secreto sumario pero anoche en la entrevista tengo alguna duda que puede decir que siguen funcionando y no aporten

Voz 8 25:23 bueno es lo que yo perdona como verías claro

Voz 0194 25:28 se llama si amagan con algo explica

Voz 4 25:31 algo raro pero en un momento es decir vamos a ver señor Ábalos he dicho una cosa que no es del todo cierta decir no iban a Pablo Iglesias se iban a pobres sangre eso está clarísimo y eso no se trataba de evitar que fuera presidente porque el que evitó que fuera preciso

Voz 7 25:48 frente a él Pedro Sánchez fue Pablo Iglesias

Voz 4 25:52 acordados el que no votó la moción de censura digo la moción a la investidura de Sánchez e cuando con después de firmar conciudadanos pero fue el señor quién decide básicamente la gente votando y esto sucede en las elecciones por tanto era imposible saber que iba a salir de las

Voz 0194 26:09 sí habló el pacto sino sino triunfe lo hemos dicho estos días ha sido otra es por otra historia seguramente pero claro

Voz 15 26:15 la idea el el la idea era que mezcla claro es que no se puede mezclar porque inglesas pero iban a Pablo Iglesias porque era un actor fundamental asistamos a un posible pacto de que Albert era

Voz 4 26:30 que era otro país todo gira alrededor del PSOE porque no iban a pie

Voz 9 26:34 la gira todas las hoy digo que saque que van a por él iban a Pablo Iglesias porque se había convertido en referente de la política española iba a tener mucho poder era evidente las encuestas ya entonces daban que iba a tener mucho podría de hecho lo tuvo tanto que fue el que decidió no hubiera cambio de gobierno en España quiero decir pero van a por una persona con muchísimo poder que no que no le eso que no le gusta que el que el Ministerio quiere que el ministro del Interior del momento o quién decidiera eso quiere destruir pero que no olvidemos la importancia política de Pablo Iglesias en ese momento claro claro es clave pero vale

Voz 4 27:06 el significa I por la influencia que un potencial Pablo Iglesias con muchos millones de votos y de escaños pueda tener en un Gobierno que que puede ser el de setenta diputados o en aquel momento no sabía apoyada han sido ciento diez o esto podían haber sido XXXV

Voz 9 27:20 las encuestas le dieron el primer par mi pregunta es por qué iban

Voz 4 27:23 por el IVA por quién fue finalmente el socio en el acuerdo famoso de investidura que no sale adelante febrero dos mil dieciséis sino recuerdo mal Albert Rivera porque veía en peligrosidad en Podemos que no veían peligrosidad en Rivera que por cierto terminó siendo el socio de gobierno el señor Fernández Díaz que es quién montó está en el Ministerio del Interior por tanto

Voz 3 27:41 es que yo me opiniones que iban a por él más

Voz 0194 27:44 de política la vuelta veinticinco

Voz 3 34:01 Ángels Barceló en la tertulia Javier González

Voz 0194 34:04 Ari Carlos Cué Eduardo Madina decíamos antes la publicidad que el tema del presunto espionaje a Pablo Iglesias debería ser el eje central de esta campaña de esto deberían estar hablando los candidatos y los políticos en esta precampaña electoral y nos preguntábamos y Eduardo Madina decía en lugar de hablar del IRPF decíamos no es que no es que no sé de qué están hablando pues mira por ejemplo a estas horas de la noche un lunes mira de lo que están hablando Pedro pues no asumen se lo Twitter que hoy un ambientazo

Voz 0460 34:31 bueno ahí está noche entrevista

Voz 0194 34:32 ya en Antena3 Albert Rivera tiene uno de los momentos le preguntan al líder de Ciudadanos por cien cómo entiende el éxito de proyectos políticos como Vox el defiende el sostiene

Voz 13 34:43 que no hay que

Voz 0194 34:46 dar publicidad a partidos como Vox y algunas de sus ideas

Voz 9 34:50 sí menciona varias que tú

Voz 0194 34:52 lo pueda tener armas dice al verme a que haya tiroteos en los colegios o que los homosexuales sean enfermos bueno pues el líder de Vox a tuitear lo siguiente acompañando este tuit un vídeo que recoge precisamente esa parte de la declaración del Reino este es el nivel Santiago Abascal tú sí que estás enfermo Carlos Alberto eres una mentira con patas

Voz 4 35:16 ya sabemos que tu Samos Macron y Soros

Voz 0194 35:19 poner entre paréntesis Tian ordenado atacarnos pero como sólo se te ocurren estas mentiras tan burdas te van a echar que no sirves ni para difamar Cary Kato así termina el tuit por cierto va a decir que es la RAE es también lo que utilizamos poco primera acepción actor cómico especializado en imitar a personajes conocidos en ocasiones improvisando segunda acepción en la Opera cantante que interpretan los papeles de buf esto la política pues de estas hablando Madina que te parece baila bastamos padre venga avanza hemos avanzamos porque saldrán más cosas seguramente porque vamos a seguir hablando de política porque la crónica has ido escribiendo y con otros nombres propios como el de Dolors Sabat fue Mariano Rajoy que

Voz 1071 36:01 la nombró ministra Pablo Casado la hizo portavoz en el Congreso

Voz 0194 36:03 ha puesto en el que algunos de sus propios compañeros la verdad la habían cuestionado por algunas de sus intervenciones

Voz 28 36:10 tienen a las prostitutas desconcertada la señora Valerio dicen que son un gol por la escuadra la señora Delgado es la máxima defensora de sus servicios y sus compañeros socialistas andaluces frecuentan con dinero público la prostitución tiene la máxima vuelta perplejo con una sociedad

Voz 0194 36:29 aquella intervención histórica estarían hoy Casado ha anunciado que Dolors Montserrat tiene un nuevo destino Europa Casado no la había incluido en su equipo más directo y ahora la envía Bruselas Adrián Prado buenas noches qué tal Ángels buenas noches por qué Casado no lo cuenta exactamente así en el PP lo explican con otro argumento

Voz 0019 36:46 sí el de la catalanidad de hecho el líder del PP ha recalcado en varias ocasiones el marcado carácter catalán de la lista cansado tenía claro que quería como número uno a una persona con experiencia en Catalunya

Voz 4 36:56 eh

Voz 1660 36:57 no voy a ocultar uno de los matices que han

Voz 4 36:59 The Sun esta decisión es que necesita

Voz 1660 37:02 estamos que nuestra representación en Bruselas tenga muy claro que hay que hacer para invertir el relato de la propaganda las pequeños sobre Cataluña se podía

Voz 0019 37:13 se trata de dar la batalla a los partidos nacionalistas que según Casado quieren retorcer estas selecciones presentando yunquera Asia Puigdemont pero ya sabemos que en la configuración de las listas siempre hay un trasfondo la designación de Dolors Montserrat se produce después de que Casado ligera Cayetana Álvarez de Toledo como número uno por Barcelona desplazando así a la exministra sectores el PP lo comentabas momento reconocen que no funcionaba como portavoz parlamentaria siempre la han visto como una imposición de Cospedal otros dos exministros de Rajoy son a Bruselas mejor posicionado José Manuel García Margallo en el puesto siete José Ignacio Zoido en el doce está por ver si el ex titular de Interior consigue escaño en la Eurocámara de los dieciséis conseguidos en las elecciones anteriores el PP esta perder varios en esta ocasión Esteban González Pons repite como número dos y el presidente madrileño Ángel Garrido salta Europa desde un puesto de cabeza el número cuatro

Voz 9 38:01 pero además Angers FAES la fundación

Voz 0019 38:04 Aznar tiene doble representación en la lista por un lado Javier Zarzalejos director de la Fundación en el puesto seis e Isabel Benjumea

Voz 0194 38:10 me ha número diez formó parte de FAES ahora es una de las colaboradoras más

Voz 9 38:14 estrechas de Casado Casado dice que dolor

Voz 0194 38:17 encerrada encabezando la lista en clave catalana pues bueno sobre Catalunya se vean las propuestas que ha hecho hoy el líder del PP quizá porque empieza a ver que será difícil que tenga mayoría absoluta en el Senado y que pueda aplicar el ciento cincuenta y cinco que él promete casado promete por eso Adri otras medidas que le permitan una intervención en las autonomías por ejemplo habla de que los Mossos d'Esquadra la Ertzaintza dependan de la Policía Nacional sí

Voz 0019 38:40 desde el PP maneja ya un plan B S al final los números no le cuadra en lo que Casado llama un reforzamiento institucional de la nación en todas las competencias por ejemplo apostar por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno incluyendo si es necesario una moratoria en la transferencia de algunas competencias con alguna administración autonómica actúe con deslealtad el Estado dice que estado de poder evaluar cómo están prestando esas competencias debe tener mecanismos de inspección control y es ahí precisamente donde entre esa propuesta de fortalecer la jerarquía policial

Voz 1660 39:09 pensamos que la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre las policías autonómicas la policías locales y las guardias urbanas es algo que hay que destacar no podemos volver a ver este tipo de enfrentamientos como vimos el uno de octubre y no podemos tolerar las órdenes ilegales que los propios sindicatos de los Mossos d'Esquadra están denunciando en Catalunya

Voz 0019 39:32 en este caso líder del PP dice que no hace falta modificar ninguna norma Se trataría de aplicar la Ley de Seguridad Nacional y la ley de seguridad ciudadana en ese plan B del que hablábamos el PP apuesta también por una ley de lenguas que desarrolle el artículo tres de la Constitución para que el castellano sea la lengua vehicular en la educación pero también

Voz 9 39:48 en la administración una Ley de Símbolos

Voz 0019 39:50 para que no se exponga en el espacio público pues determinados emblemas como lazo amarillo que tampoco lo puedan usar los funcionarios insiste Casado en aplicar la ley de partidos para que cualquier organización partido

Voz 1071 40:00 político caliente actos violentos como los escrito

Voz 0019 40:02 que sean ilegalizados in modificar la ley defiende

Voz 9 40:05 en de partidos para que aquellas formaciones políticas cuyos

Voz 0019 40:08 líderes estén procesados por rebelión sedición no puedan recibir fondos públicos y por último Angels

Voz 4 40:13 recuperar en el código penal el delito

Voz 0019 40:15 la convocatoria de referéndum ilegal gracias ver

Voz 1071 40:18 a vosotros hasta luego otro está propuesta de Casado de que haya prevalencia de la policía de la Guardia Civil sobre los cuerpos autonómicos policiales bueno preguntábamos al portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil que es la mayoritaria en el cuerpo Chema Juan Fernández Leire de Casado la verdad que ni acaba de verla ni empieza a ver la tampoco

Voz 29 40:34 con una policía no debe estar por encima de otras porque es el modelo no funciona no es lo que está llevando a cabo en el resto de Europa y lo que sí que tiene que haber es mayor coordinación policial entre los diferentes cuerpos policial que teniente cohabitar en en nuestro país

Voz 0194 40:51 y sobre el nombramiento de los Montserrat

Voz 12 40:54 plantearemos pues la echaremos de menos en las sesiones de control

Voz 4 41:02 es otro debate recia hoy habanos en Ferraz con una carga irónica evidente

Voz 1071 41:07 se ha esfumado cuando le han preguntado por otros asuntos por ejemplo no les salía ninguna broma con esa declaración de Miquel Iceta y qué pasaría si los independentistas llegaran al sesenta y cinco por ciento en Cataluña

Voz 0194 41:17 nosotros jamás hemos planteado

Voz 12 41:19 ese escenario en ninguno de las casos ni hipótesis yo no me planteo jamás sesenta y cinco cincuenta y setenta porque mi mi mi plan de acción mi voluntad radica en que el independentismo por si nos plantearemos esa cifra de sesenta y cinco por ciento sabe lo que implica el fracaso de aquellos que intentamos que nadie tenga el deseo de la voluntad de dejar de formar parte de este proyecto que es España

Voz 0194 41:55 han sido los socialistas catalanes los que han presentado una moción que

Voz 1071 41:58 el Parlament debatirá esta misma semana ante la inoperancia dicen del pintor al Govern de la Generalitat que apenas tiene actividad legislativa en la Cámara le piden que se someta a una moción de confianza o que se vaya y mientras en Podemos pues no está del todo clara su posición sobre si quieren introducir o no el referéndum en su programa electoral el viernes en Hoy por hoy aquí en la Ser Pablo Iglesias apostaba por una multi consulta

Voz 1108 42:22 un referéndum donde todas las opciones sean posibles y además las opciones no tienen porque ser necesariamente dos nosotros vamos a defender que Catalunya siga dentro de España quizá con una encaje constitucional diferente

Voz 1071 42:34 bueno el candidato por Barcelona Jaume Assens sostenía hoy que la cosa no está tan claro Ankara nota estancado programa

Voz 4 42:40 ya no hay son talibán

Voz 30 42:42 menos tan discutida dice que todavía no está cerrado el problema

Voz 1071 42:44 coral que están discutiendo con Podemos porque hay alguna propuesta que no es coincidente aseguraba para añadir que no se puede descartar que la pregunta de ese eventual referéndum fuera directamente O'Shea o no

Voz 5 42:56 la independencia venga volverá a preguntar a a los tertulianos por la designación de sala como cabeza de lista para

Voz 0194 43:02 las elecciones europeas en Deportivo Cué porque les conoces bien qué pesa más quitársela de encima aquí en las listas para Congreso para el Congreso esa clave catalana que nos quiere vender el Partido Popular la clave es una es una broma porque además Esteban González Pons si es por eso lleva

Voz 9 43:20 cinco años haciéndole yo estuve ahí hace poco en Estrasburgo hoy sólo habla osea es uno de los temas centrales de Esteban González Pons que además en fin ha sido portavoz en fin no no no no hay ningún problema sobre eso las listas europeas se han convertido cada vez más claramente en un aparca de de de de la de la sabes dónde meterlo en una lo cual es un desastre porque a Esteban Esteban González Pons cuando fue para allá fue un poco eso sea era una persona que había sido relativamente apartada de la cúpula de Rajoy y lo mandaron para ya pero es que a Esteban González Pons ahora después de tantos años se ha convertido en una persona importante de la estructura del Partido Popular Europeo a en fin es un político con con larga trayectoria tanto ha generado sus contactos Ángel tirado sus posibilidades tiene tiene posibilidades reales porque el Partido Popular españoles muy importante porque es muy grande dentro del Partido Popular Europeo tiene posibilidades reales de ser alguien importante infraestructura como lo tenía Elena Valenciano en el otro del SOE porque son personas España es un país de los importante de Europa aunque no nos lo creamos iban generando y ahora pues hombre le ponen otra vez de número dos otra vez otra persona que evidentemente Dolors Montserrat su trayectoria no es la europea a lo que le ha dedicado su su carrera ya lo que le ha dedicado sus intereses es sobre todo a Cataluña por tanto era la nave de naturalmente era la número uno por Barcelona pero Pablo Rivero Pedro Casado decidió que la número uno por Barcelona era Cayetana Álvarez de Toledo y entonces había que buscarle una ubicación una una persona que no nos olvidemos era hasta hace dos semanas hasta hace un mes era la portavoz del Partido Popular que es el puesto cuando estás en la oposición es el puesto más importante después del presidente Illa manda y además claramente se interpreta como una en fin una cosa una opción de segundo nivel porque se entiende que ser eurodiputado es de segundo nivel cuando realmente no debería ser

Voz 4 45:11 te crees lo de la clave catalana novedad creo yo creo que

Voz 0194 45:14 porque además y de los antes quién tiene que explicar el conflicto catalán

Voz 4 45:17 es imposible reducirla bueno el corte de antes lo como se dice son alemán francés los traductores al Parlamento Europeo

Voz 0194 45:24 Castellano se dice cómo es

Voz 4 45:27 dice y es irreparable sólo hay uno y es original no yo creo que el Partido Popular está en una clave está cambiando pastores evangélicos por catedráticos de Derecho Constitucional toreros por abogados del Estado está acabando gente que sabe de Europa por gente que no sabe de Europa no no pasa nada si hay mucha gente yo el primero que no se de muchas cosas no Dolors Montserrat tiene razón Cué no viene de una trayectoria es decir de las instituciones europeas de amplios conocimientos el funcionamiento de la difícil y compleja naturaleza institucional de Bruselas etcétera etcétera no tiene el PP referentes muy buenos para funcionar allí gente que sabe mucho de aquello que ha hecho mucho que puede hacer mucho gente de todas las edades de todos los territorios ha optado por otra clave no yo creo que haber captado es más bien una clave en la que está funcionando el Partido Popular es el último Congreso exclusivamente orgánico tiene sólo que ver con un posicionamiento exclusivo de liderazgo de Pablo Casado de lo que les rodea Ávalos con fina ironía decía la echaremos de menos en las sesiones de control bueno yo creo echar de menos porque es verdad que el PP tiene un problema de cuadros el siguiente congreso de los diputados tiene una tesis doctoral pero no es que los cuadros que vamos a ver ahí entre unos y otros va a ser eso o tremendo

Voz 9 46:46 pero es increíble que el PP tenga un problema de cuadros que dicho

Voz 4 46:50 la gente de nivel hasta quitando eso yo pero que no puede ser

Voz 9 46:53 el veo que sea lo que tenga que tenga un problema de su partido de Ciudadanos