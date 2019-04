Hora 25 (01/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1071 00:00 la larga vida en la campaña porque para la oposición explica claramente qué es lo que quiere hacer la derecha con las pensión son Ábalos

Voz 1 00:06 Echenique que los ricos paguen menos y que aquellos que necesitan el amparo del Estado reciban menos prestaciones y eso es la ecuación no hay

Voz 2 00:15 doctora en la calle que dirá la verdad eh quería que el Partido Popular porque era recortar un veinte un treinta o un cuarenta por ciento las pensiones públicas en este país para para de faltó privatizar el sistema de pensiones

Voz 0194 00:33 bueno pues nuestro especialista en pensiones es Rafa Bernardo Rafa buenas noches ya tardaba en asomar la polémica de las pensiones que es un clásico de cada campaña que capta la atención del electorado especialmente de los pensionistas que además están muy movilizados y que llega rodeado

Voz 0995 00:47 debate muy ideológico cuando además hemos estado ahí

Voz 0194 00:50 el punto de que se alcanzara un acuerdo sobre el pacto de todos

Voz 1762 00:52 sin de momento hasta que ha estallado el tema con estas declaraciones de la calle no se ha dicho mucho ya ir precisamente a la espera de que las promesas de campaña en este asunto en pensiones se vayan perfilando de momento el PSOE es de los que más ha dicho sobre lo que quiere hacer con las pensiones en su documento de propuestas de la semana pasada plantea derogar el índice de revalorización de las pensiones previsto en la reforma del PP de dos mil trece apuntalar el sistema tan bien con ingresos del Estado y consagrar el IPC como mecanismo de revalorización anual junto con algo que añadía Pedro Sánchez este fin de semana

Voz 1 01:21 mi compromiso amigos y amigas es que el Partido Socialista Obrero Español

Voz 3 01:25 defender el pacto de todo

Voz 4 01:30 el Pacto de Toledo en la Constitución el Pacto de Toledo una propuesta llamativa por lo que señalaba que el último grande ese encuentro

Voz 1762 01:38 el partido sobre pensiones ha sido precisamente hace poco hace mes y medio la ruptura in extremis del preacuerdo del Pacto de Toledo que llevaba tejiendo ese más de dos años en el Congreso fue Unidos Podemos el protagonista de la ruptura al acusar al resto de partidos de estar preparando un texto que recorta derechos a los pensionistas de nuevo a la espera de que presenten su programa el jueves que viene en esta formación momento ya se han dicho partidarios de blindar legalmente la actualización de las pensiones con los precios de recuperar la edad de jubilación a los sesenta y cinco años de que se quite el tope a lo que cotizan los que más ganan también se muestran contrarios a los infames incentivos fiscales a los planes privados y en este punto planes privados su tratamiento fiscal favorable es precisamente donde más se ha pronunciado el PP en este caso a favor hoy mismo Pablo Casado

Voz 1046 02:21 cualquier contribuyente pueda desgravarse ocho mil euros hasta ocho mil euros en su plan de ahorro su plan de pensiones o vivienda habitual dirigida al ahorro que no tenga costes de transferencia si cambia la modalidad el ahorro durante toda su vida laboral y que no tengan coste fiscal de rescate es toro revoltoso

Voz 4 02:39 en cuanto a la cuestión más candente lo de ligar las pensiones

Voz 1762 02:44 Ypf el PP siempre se ha mostrado más proclive más proclive a utilizar los precios como un ingrediente más de una fórmula ligada al ciclo económico un poco como ciudadanos que ha entrado poco en precampaña en esta refriega de pensiones eso sí todos los partidos citados hasta ahora se mueven en el respeto a la configuración actual del sistema de pensiones un sistema público de reparto es decir que las cotizaciones de los actuales trabajadores son los que pagan las pensiones de los actuales jubilados mientras que Vox es el único que quiere cambiar el modelo quiere introducir el criterio de capitalización la parte pública del sistema iría a pagar una pensión mínima para todos los ciudadanos según el programa de este partido y el resto por encima del mínimo dependería de la Torre

Voz 5 03:21 bueno gracias Rafa un hasta luego pues hablando de propuestas que pueden ser polémicas estas desde luego lo será la patronal catalana Foment del Treball ha publicado hoy sus peticiones a los partidos para estas elecciones piden una amplia batería de rebajas fiscales que se elimine el impuesto de patrimonio y facilitar la tramitación de los expedientes de regulación de empleo porque dice textualmente la patronal Foment se exige un exceso de documentación que dificulta que se presente un ERE demasiada burocracia

Voz 0194 03:47 demasiado papeleo pensiones las pensiones si entrar en campaña es decir han entrado es verdad que por las declaraciones en un periódico de la calle del inspirador del programa económico de de Pablo Casado hablando de recorte aunque luego él dice que no pero lo que decía la entrevista era lo que decía lo que decía la entrevista y eso ha dado pie a que las pensiones entraran

Voz 5 04:08 bueno sí entran para bien bienvenida sea la metida de pata de este señor que tampoco es experto en párrafos muy clavados porque ya ha dado más de una vez mucho de que hablar en tertulias análisis artículos etcétera no con excentricidades de todo tipo está una de ellas una propuesta un recorte un veinte un treinta por ciento vale que se ajusta más viera criterios ideológicos que a otro tipo de criterios no pero sí sirve para que los dirigentes de los distintos partidos tenga no propongan en campaña un debate medianamente serio sobre la sostenibilidad de un sistema que a día doce años tiene problemas muy gordos muy serios muy profundos de financiación y de funcionamiento tal y como actualmente está concebido pues bienvenido sea tengo la sensación de que más bien según fogueo contra el PP por la propuesta de este señor que bueno no sé si lo ha pensado bien o no pero desde luego a su partido la hecho un ocho con esta propuesta porque era colocada defensiva a tener que justificar lo injustificable a explicar que no dijo lo que dijo etcétera etcétera no es la campaña el lugar perfecto el paisaje óptimo para un debate a fondo sobre el sistema no lo es

Voz 0194 05:11 en estas siempre han sido interesante para esta

Voz 5 05:14 si los dos millones y pico de personas danesas Levante desde el punto de vista electoral pero el debate tenía conexión el Pacto de Toledo estuvo a punto y saltó por los aires poco antes de disolverse las Cortes precisamente lo por Podemos sí pero esos dos veces pero que digo que precisamente

Voz 6 05:29 que es un tema absolutamente sensible porque son nueve millones de personas que además votan mayoritariamente hay una abstención más baja que en que en otros colectivos precisamente por eso la campaña es imposible que alguien hable en serio de de pensiones de hecho Dani la que haya salido inmediatamente desmentir no es eso lo que yo quería decir está clarísimo que ha metido la pata aquí

Voz 5 05:48 hasta hasta dentro hasta el fondo porque habla menos

Voz 6 05:50 ver la pata con pensiones en plena campaña además en el PP que es un partido que tiene voto importante hay en el mundo en el mundo pensionista es un despropósito el PSOE obviamente está exagerando les está sacando hasta la última gota a esta polémica pero lo cierto es que yo creo que la cuestión de fondo es que Pablo Casado ha tomado una decisión una más muy arriesgada y es poner gurú económico a alguien como Daniel Lacalle porque con todos mis respetos para evidentemente con toda toda su trayectoria lo que quiero hacer lo Daniel Lacalle no está ni siquiera en la línea mayoritaria dentro de la derecha europea está está el monte está en una línea está en una línea de ultraliberal que en España tiene un cierto éxito mediático porque bueno porque en las tertulias queda juego da juego porque generan

Voz 0194 06:39 la controversia que dice como he dicho en la calle mucho

Voz 6 06:41 a veces en hasta hace muy poco ahora no lo dirá pero hasta hace muy poco ponía en cuestión hablaba de que había que hacer un sistema mixto de reparto pero también de de de capitalización y demás gente que dice estas cosas pues las tertulias tienen un éxito espectacular y hay otra hay otros economistas que que tienen mucho éxito pero el problema es que esas posiciones llevadas no nos olvidemos es una persona que en por lo menos la estructura a la que está montando Casado podría ser ministro de Economía porque este es su referente económico y Casado podría ser el presidente de este país llevado al extremo ese tipo de ideas al aún ministro de Economía no hay ningún ministro de Economía y Europa está gobernada por la derecha mayoritariamente y no hay ningún ministro de Economía la Deutsche Oper que se acerque ni de lejos

Voz 5 07:22 es que van a lo que una por semana

Voz 7 07:24 no obstante ha hablado para para sacaros este tema porque tú decías ha metido la pata pero él no

Voz 0194 07:31 todos agradecían número dos de la calle número cuatro que decíamos el otro día esta gente es la que tiene que legislar porque van a sentarse en los escaños en el Parlamento y tú lo sabes hacen las le

Voz 5 07:41 yo quiero ir a Mari Luz Cortés al Papa el padre de Mariluz que iba a que espera Pablo Casado para utilizar aquella famosa frase del Rey Juan Carlos que le dijo a Chaves por qué no te callas sí por qué no les dice a los suyos que esté más que añadir

Voz 0194 07:58 entonces que sólo hablan créditos sólo habla Pablo Casado

Voz 5 08:01 la hable que hable él el que vaya a hablar que le pregunte por ejemplo que le pregunte antes pero es que eso que que como diría una folclórica me dijo a mí una vez cetro Egipto detrás eh eso es inviable

Voz 6 08:15 es esto es inviable precisamente por el sistema

Voz 0995 08:18 mediático que el elegido porque la plena mediáticos ibas a pedir aún mediático como Daniel Lacalle si tú le has fichado precisamente para eso para que se ponga delante de los micrófonos quién en uno fue en uno de los dos debates del año no

Voz 5 08:31 treinta y tres entre Felipe González y José María Aznar eh creo que fuentes de Telecinco que fue el que ganó Felipe fue definitivo en la cena tres todo el mundo dijo al que lo había ganaban pero por qué porque sacó el tema de las pensiones muy inteligentemente cuando no se lo esperaba y José María Aznar le dejó bastante pegadito común un sello en ese momento del año noventa y tres es el Partido Popular yo quiero terminar de verlo porque no lo termino no lo no lo intuyo más o menos al resto de las fuerzas políticas lo puedo ver el PP no termino de verlo están con un concepto de campaña un poco de charco que ven charco en el que se meten no el abortos un charco inmensos entró alguien pues que tiene un criterio muy personal muy particular el suyo propio que seguramente de muy poco más a su alrededor ahora entrada ni en la calle con las expresiones no sé qué les falta alguien que pueda quedar hagan Bains queda mucha campaña entonces bueno no lo sé si estos la posición defensiva en la que ha decidido entrar al Partido Popular pues bueno no sé si están viendo las encuestas lo sé

Voz 0194 09:34 me voy voy vamos a hacer una pausa de la vuelta no iremos a Londres porque los oyentes no se lo van a creer pero han votado están votando otra vez en el Parlamento británico cuatro votaciones el resumen que nos lo va a contar a la vuelta Begoña Arce es que no a todo

Voz 0194 11:39 y en la tertulia Javier González Ferrari Carlos Cuello Eduardo Madina en la crónica del mundo como cada noche diría yo pendientes hoy también del Reino Unido corresponsal en Londres Begoña Arce buenas noches porque volví a ver votaciones esta noche cuatro posibles salidas todas ellas complicadas decía antes creo que el resumen ha sido que no a todo no

Voz 0273 11:57 ha sido que no a todo cuatro propuestas a debate votación ninguna de ellas ha salido con mayoría suficiente en la Cámara de los Comunes como ocurrió ya la semana pasada la primera era la pertenencia a la Unión Aduanera permanecer

Voz 0194 12:11 mi manera la segunda un modelo tipo Noruega

Voz 0273 12:15 que permitiría el Reino Unido formar parte de la Asociación Europea de Libre Comercio y participar en el Espacio Económico Europeo Se había dicho que esta era la que quizás tenía más posibilidades de ganar porque en esta ocasión las respaldaba al Partido Laborista pero no ha sido así la tercera opción era eh que cualquier salida se sometiera a referéndum la cuarta la anulación del artículo cincuenta y cancelar el Brexit de May hubiera tenido graves problemas para aceptar cualquiera de ellas ha habido muchas expresiones a lo largo del día graves problemas con los euroescépticos de su partido con los miembros de su partido como le advertía el diputado Simon Clark el juez Juan este creo que probablemente acabaría con varios ministros sentando la dimisión y es muy posible que esa situación en esa situación el Gobierno sobreviviera lo cierto es que el Gobierno el Gobierno británico ha autorizado planes de emergencia para iniciar los preparativos de las elecciones europeas el veintitrés de mayo el Reino Unido deberá tomar parte en los comicios si solicita una prórroga para el Brexit pero no sabemos qué camino va a tomar ahora el Gobierno

Voz 0194 13:19 le voy a preguntar número téngase en cuenta e Begoña pero qué va a pasar porque de momento se sabe que mañana a mí reúne en su Gobierno

Voz 0273 13:25 si va a ser una reunión excepcionalmente larga normalmente a dos horas pero este caso va a durar cinco arrancará con el llamado gabinete político y es el gabinete más próximos más reducido es van a discutir posibilidades de salidas después de este resultado pero ya digo que hay muchos miembros del Gobierno que no están en absoluto por cualquier tipo de tendencia ante un Brexit suave eh

Voz 12 13:50 en pueden analizar la pongo

Voz 0273 13:52 civilidad de unas elecciones generales van a ver algunos sondeos al parecer el último conocido el Sunday Times le daba a los laboristas ayer cinco puntos de ventaja las selecciones quizás podrían desbloquear el Brexit pero también le pueden dar las llaves de Downing Street a Jeremy Corbijn la agenda en los próximos días dependerá en parte de lo que decida la primera ministra pero en principio hay posibilidades de que ella vuelve a intentar por cuarta vez su acuerdo también es posible que el miércoles los diputados vuelvan a intentar otra vez los votos

Voz 0194 14:21 indicativos bueno pues seguiremos hablando Begoña nos toca otro remedio

Voz 13 14:29 el que tiene cerrado otra vez que decías

Voz 5 14:32 cinco horas con May inciden es sencilla

Voz 0995 14:34 Arias sacó un es un cadáver político bueno

Voz 5 14:38 llamativa una de las declaraciones esta tarde porque contradice alguna manera lo que hemos venido escuchando hasta ahora es el vicepresidente del Banco Central Europeo el ex ministro Luis de Guindos que asegura que los riesgos de un Brexit duro serían manejables ha dicho él para la economía del continente europeo

Voz 0882 14:54 gracias a los preparativos hechos por las autoridades públicas y el sector privado un escenario de un no acuerdo plantea riesgos manejables para la estabilidad financiera de la eurozona de cualquier modo Se mantienen algunas vulnerabilidades que podrían generar aún más efectos adversos interactúan con los riesgos inherentes a la situación

Voz 0194 15:13 por cierto que esto no es lo que hemos venido escuchando hasta ahora que hablan del desastre que supondría es sin salida de todas formas es como en esos partidos de fútbol que hay un equipo que dices mira podría estar jugando doscientos minutos y nunca marcaría un gol hay pueden estar votando hasta hasta cuando sea in nunca van a votar que sí a nada es la es la foto fija

Voz 5 15:32 en un país bloqueado que nos ha totalmente dar la respuesta de una sociedad a una pregunta innecesaria forzada por unas circunstancias internas de un partido cuyo líder ya no está

Voz 0194 15:42 me donde les ha llevado les ha llevado es Aulestia

Voz 5 15:45 el área de inercia que es éste del que no sabe nadie cómo se puede salir y el que diga que no sabe seguramente se lo está inventando votan que no permanentemente a todos los una portada muy interesante The Gardian eran no no no no cuántos no es llevan hoy sólo hoy cuatro o hoy sólo cuatro cuatro es claramente la sensación que le queda no todos saben lo que hay que hacer pero ninguno sabe cómo se ganan las elecciones después o incluso los congresos internos de sus propios partidos portando veremos ante los pocos días que quedan como resuelve esta situación los dirigentes por llamarlos de alguna manera políticos británicos

Voz 6 16:19 el otro dieran ocho no es Hodgson cuatro vamos bajando pero sigue siendo sistemas

Voz 0194 16:23 han bajado o vamos sumando a los ocho les sumamos los cuatro

Voz 6 16:26 acto porque los otros no se han ido exacto y no es la situación es desastrosa pero además es desastrosa ya no sólo para los británicos que evidentemente será juegan todo sino para para los propios líderes europeos que hay una cumbre extraordinaria el próximo día diez están todos hablan unos con otros todos más o menos están de acuerdo en que no aguanta más pero no saben cómo salir de esto porque es que evidentemente esta cosa tan británica que hay alguna vez alguna broma me parece que esto afecta más a la Unión Europea que al Reino Unido eso es imposible es evidente que les va a afectar más a ellos pero ahora la Unión Europea le afecta mucho porque realmente es un país importantísimo en nadie sabe cómo ahora está todo el debate dentro de los líderes europeos están sí sí hacerlo directamente por las bravas voy o en cuánto tiempo se se presenta sección no pero es que nadie sabe cómo separarnos porque nos hemos tirado sesenta años uniendo

Voz 0194 17:14 esto es un es una pesadez el proceso de sí pero en inglés en inglés El otro punto de interés son Estados Unidos donde está el ministro español de Exteriores Burriel tras verse con Mike Pompeo Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 17:27 hola buenas noches oídos a reunión que ha dicho pues el ministro Borrell y Mike Pompeo han estado reunidos media hora han tratado asuntos bilaterales cooperación en defensa en el marco de la OTAN y han hablado sobre Venezuela uno de los aspectos que han tratado es que las empresas petrolíferas españolas que tienen actividades en Venezuela puedan entrar en coma

Voz 0194 17:45 dictó con el régimen de sanciones impuestas por Estados

Voz 1510 17:48 dos pero ha explicado que va a pasar con esa empresa a la que no ha querido mencionar si va a seguir operando sino el secretario de Estado ha pedido a España que haga todas las presiones políticas y financieras posibles para no dar ninguna facilidad al gobierno de Nicolás Maduro Borrell se ha limitado a decir que España va a actuar dentro del marco de la Unión Europea pero que en cualquier caso descarta cualquier tipo de intervención militar Borrell Borrell también ha expresado la oposición de España a un posible endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba Estados Unidos puede estarán barajando en concreto la aplicación de la Ley Helms Burton que lleva veintiuno años congelada pero que si entrara en vigor cualquier compañía cualquier empresa que esté operando en Cuba podría ser sometida a sanciones legales en este país en Estados Unidos

Voz 0194 18:29 tiene ahora mismo la reunión

Voz 1510 18:31 acaba de determinar si pues muchas gracias Marta

Voz 0194 18:35 hasta hasta luego hizo un último punto porque también es noticia

Voz 5 18:38 hoy también Argelia en la presidencia de este país ha informado esta tarde en un comunicado de que Buteflika va a renunciar al cargo antes del veintiocho de abril no tiene nada que ver con las elecciones en España lo que ocurre el ven que sepamos lo que ocurre ese veintiocho de abril es que acaba su mandato ya dijo después de las protestas que renunciaba o dijeron sus portavoces porel que renunciaba a su idea de volverse a presentar a pesar de la enfermedad según la constitución de ese país ahora a empezar la transición es algo inédito en Argelia que sería tutelada por el presidente del Senado que deberá convocar elecciones presidenciales porque sabes que pospuso la fecha electoral pero no le puso fecha así que las elecciones según la Constitución

Voz 1071 19:13 tiene que convocarse en un plazo de noventa días

Voz 0194 19:16 pues pendientes también un día más de Argelia hay saludamos a Mikel Iturbe que es el director del Heraldo de Aragón muy buenas noches con que va El Heraldo de Aragón cuáles son las apuestas

Voz 14 19:26 bueno pues seguimos con dejamos de fijación de Aguirre Madrid Kiko hablamos que no es que el Madrid sujetan en este caso nos partidos políticos ayer en Teruel el pacto contra la despoblación según compromiso pues para frenar de manera más selectiva con el descubre que como gráfico siquiera sigan porque en la puerta principal venerado mañana y luego pues o tantos porque ha docente más que cobraron

Voz 0995 19:49 no era partido era partido de Liga

Voz 14 19:54 efectivamente nos estamos jugando los lunes en partido que jugábamos en casa hay que lógicamente pues el pues nos la finca tranquilidad

Voz 0194 20:02 cierta tranquilidad que decir que se queda en unos puestos para respirar

Voz 14 20:05 es efectivamente estábamos un porque a ojo pero cuando creo que eran situados en la tabla Henze poner con la mitad de la tabla que nos viene bien pensar que bueno que queda todavía mucha Liga y antes la tranquilidad deportiva discutirá el caso quizás lo más significativo

Voz 0194 20:20 pues muchísimas gracias Miquel desde luego sobre sobre la despoblación y la España vacía dice que los promotores de la manifestación que invitan a los partidos a sellar en Teruel el reparto el tema de de la despoblación es curioso que sólo se acuerden de las zonas más despobladas cuando necesitan los votos de las zonas más despobladas no

Voz 5 20:40 pero si este tema por la campaña entra bienvenido sea si por porque no eso sí pero pero de todas formas el ruido con el ruido de las agentes organizado han decidido saliendo incidió llamar la atención pero sí sirve aunque sean campaña para que de una vez tengamos un debate a fondo sobre la distribución poblacional del territorio interior español bienvenido sea es que ves el mapa de la despoblación desentrañar hutu eh

Voz 0194 21:05 sí sí son son algo más que votos

Voz 6 21:07 como son algo más que votos y además el drama es que lo que nosotros hicimos en una información el otro día nos contaban del Gobierno en los que están haciendo estudios que el drama ya no sólo en los pequeños pueblos sino al drama son las ciudades intermedias que se están esas también se están despoblado y eso es un drama porque cuando una pequeña ciudad de estas sagas de cincuenta mil treinta mil y cuando se empiezan a vaciar los pueblos que que también necesitan los servicios que están en esas pequeños claro también era sabido se van porque ya no tienes una barman consultorio unos cerca de acabas yendo

Voz 0194 21:36 vamos con el cuaderno de frases empezando precisamente por esto qué es

Voz 1071 21:38 estamos comentando porque después de la manifestación del fin de semana hemos hablado esta tarde aquí en La Ventana con el portavoz de la plataforma Teruel Existe antes lo citaba Aguirre que quiere aprovechar esta protesta de este fin de semana para impulsar pues eso un pacto de Estado que comprometa a todos los partidos políticos así que empezamos las frases de este portavoz que se llama Manuel Gimeno

Voz 15 21:59 entonces hemos recibido y por qué no este pacto de Estado que estamos demandando porque no que sea pues que se llame pacto de Teruel sí que se encontraba la despoblación y que lo firmen los máximos responsables de los partidos políticos antes de las elecciones

Voz 1071 22:15 a si lo firman Silverman antes de las aves sí porque si es después sigo al ser frases del presidente de la Conferencia Episcopal hablando de las elecciones Ricardo Blázquez aconseja a los católicos criterios que puedan determinar decidir su voto que criterios que parámetros pues por ejemplo deben tener en cuenta para pedir la papeleta y el citaba

Voz 1814 22:33 lo de la defensa a la vida la defensa de la vida humana desde el amanecer hasta el ocaso desde la concepción hasta el fin natural ya que en todo su recorrido quién todas las circunstancias está en juego la dignidad de las personas debe ser cuidada esta causa de forma singular

Voz 1071 22:55 también ha dicho que hay que protegerse de las News frases del ministro Marlasca al que después de un Coloquio en Algeciras esta tarde han preguntado por la gestación subrogada él es o no es partidario no parece que los

Voz 1 23:06 no no no no

Voz 16 23:10 eh porque entiendo que es una Einstein meditación de de la mujer no no mi propósito era la adopción las excusas son y la vida tiene que ser entiendo York razonable es decir no hace falta tener un hijo o una hija con tu propio ADN y utilizando el vientre de una mujer lo importante es tener un hijo un hija que ayude que crezca ha continuado

Voz 1071 23:33 el secretario general de Comisiones Obreras ha denunciado esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy que hay no pocas empresas ha dicho que no aplican la subida del salario mínimo interprofesional

Voz 17 23:41 estamos teniendo bastante gente que está dirigiendo el sindicato porque entienden que no se está aplicando correctamente en sus nóminas están absorbiendo pluses que cobraban en otros conceptos y por tanto el montante final en la nómina es el mismo que estamos teniendo problemas queda Ramoneda

Voz 18 23:57 el dietario

Voz 19 24:00 el primero de abril de mil novecientos treinta y nueve La guerra ha terminado ochenta años después flanco vuelve a estar de actualidad la sombra el franquismo alargada y cuando por fin gobierno afronta la exhumación de Franco de su mausoleo aparecen resistencias que se multiplican tanto en frentes políticos como institucionales los vientos extrema derecha que corren por Europa se han concretado en España a través de de una parte de la derecha en la recuperación de lo imaginario del franquismo la derecha viene de allí Fraga la llevó de la dictadura el PP pasando sin ruptura algunas su unificador José María Aznar nunca asumió la condena el franquismo la derecha liberal es una especie rara en este país cuando el régimen constitucional ha dado señales de inestabilidad la sacrosanta unidad a la patria sido ultrajada ha regresado a la España eterna Icon era uno de sus deportes favoritos la confrontación entre dos bloques patriotas y traidores Pino es para retomar la broma este año se cumple el centenario de la República de Weimar ya sabemos lo que ocurre cuando no se ve no no se quieren ver las amenazas que acechan hagamos de la historia Un factor de actividad cívica la ex ministra nuevos Montserrat encabezará la candidatura del PP a las elecciones europeas está claro que la agenda de Pablo Casado sólo tiene un tema Cataluña ya así justifica la elección de Serrat como una misión muy concreta contrarrestar el relato de los independentistas ni Europa no parece que este tema sea hoy prioritario en la agenda europea y Estopa son del PP encerrado con un único juguete no mejorará su posición en la Unión Europa merece más pero Casado está atrapado en las cuentas electorales no ve más lejos su proyecto es monocolor y en medio del barullo milagro el presiente Torras reúne a todos los partidos catalanes con representación parlamentaria más las instituciones locales de asociaciones civiles y firman un documento en que según prometen no favorecer discursos racistas y xenófobos que estigmatice la inmigración una imagen insólita en los tiempos que corren cuánto aguantará el compromiso resistirá la promesa los avatares de la campaña

Voz 20 26:01 pues pues determinamos aquí Javier González Ferrari Carlos Cué Eduardo Madina hasta la semana que viene que tenga es una buena semana los tres horas de nosotros hasta mañana lloro antes de ir de casa hubiese a secar el corte de Pedro diciéndole prisa por favor hasta mañana que mañana por cierto hay Liga nos toca ser más estudio pequeño pero venimos esto sí venimos pero estudio pequeño hasta mañana feliz noche

Voz 21 26:40 en Hora veinticinco

Voz 1 26:44 Ángels Barceló servicios informativos

