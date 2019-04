Hora 25 (02/04/2019)

Voz 1 00:00 Theresa May quiere que Europa prolongue la respiración asistida a un gobierno incapaz de gestionar la salida de la Unión ya un Parlamento que se ha demostrado inútil para administrar la crisis que ellos mismos provocaron son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:36 hola buenas tardes no hay forma de que el Reino Unido salga del bloqueo político en el que sigue instalado después de siete horas de reunión con su Gobierno Theresa May ha enviado un mensaje a su país se voy bolillos necesitamos una extensión del artículo cincuenta una que sea lo más corta posible y que acabe cuando se apruebe de acuerdo y necesitamos dejar claro para qué es esa extensión para asegurarnos de que nos marchamos de modo ordenado en tiempo al uso ha anunciado que va a pedir a Europa una prorroga algo más larga que le permita apurar hasta el veintidós de mayo en busca de un acuerdo de salida que esta vez sí cuente con votos suficientes así que ahora es Europa la que tiene que decidir si mantiene el ultimátum del doce de abril aussie vuelve a ceder en la aplicación del calendario y en Bruselas cada vez pesa más la idea de un Brexit sin acuerdo Michel Barnier es el negociador europeo Ruth

Wesley Abbott Israel no acuerdo nunca fue un escenario deseado pero los Veintisiete están preparados se está convirtiendo cada día en un escenario más probable si Reino Unido todavía quiere dejar la Unión Europea de una manera ordenada este acuerdo es y será el único and will

Voz 0194 01:43 Andrew en cuanto cerramos portada volveremos un día más a Londres después tendremos la dosis diaria de precampaña con un nombre propio el de Soraya Rodríguez gran fichaje para ciudadanos traidora para socialista

Ciudadanos la presentado en sociedad esta tarde en Madrid injusto en el día en el que Pedro Sánchez presentaba su lema de campaña haz que pase junto a una apelación al voto para evitar el riesgo de exceso de confianza

Voz 1722 02:20 yo un voto puede decidirlo todo decide sin duda alguna que Gobierno pero me parece que es mucho más importante lo que se decide decide con ese voto no se decide qué país quieres qué modelo de sociedad quienes en definitiva al futuro de España se decide en las urnas

Voz 0194 02:36 en Cataluña el Tribunal Superior de Justicia va a investigar por desobediencia al president de la Generalitat contra el que se querelló la Fiscalía por negarse a retirar los símbolos independentistas de las fachadas de algunos edificios públicos y otra vez la Iglesia católica y su obsesión con curar la homosexualidad Pedro la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente los

Voz 1715 03:19 la propia terapeuta como escuchábamos en esta grabación difundida por el diario punto es les reconocía al periodista que podía ser sancionada por incumplir esa ley hoy sumamos un nuevo caso de violencia machista podrían ser incluso dos el primero ocurrió ayer en Alicante la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado del asesinato de su pareja la mujer había aterrizado unas horas antes de ser asesinada los dos son una Rossi en Canarias la policía ha detenido a un hombre al que acusa del asesinato de su ex pareja los hechos ocurrieron en enero la mujer murió después de que su coche chocara contra un árbol ya está hoy se creía que había sido un accidente

Voz 1643 03:56 jornada treinta en primero la misma está en juego el Atlético de Madrid Girona con empate a cero en el minuto treinta y uno de la primera parte en el Metropolitano además a las ocho y media se juega el Español Getafe ya las una y media el Villarreal Barcelona mañana continúa una jornada con cuatro partidos entre los que destaca el Valencia Real Madrid a las nueve y media además el Barça juvenil va a jugar la Final Four de la Liga de Campeones después de ganar tres dos al Olympique de Lyon en el tiempo descuento con un gol de penalti marcado por Alejandro Marco

Voz 0978 04:20 si el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes los chubascos que tenemos ahora repartidos por distintos puntos del centro y este de la península irán desapareciendo cuando llegue la noche sobre todo pero en cambio en el Cantábrico la lluvia caerá de manera continuada a reactivar ya avanzada la madrugada y a lo largo de mañana en todo el Cantábrico el ambiente va a ser prácticamente de invierno con temperaturas bajas y nevadas en puntos de montaña a partir de unos mil metros de altura viento fuerte lluvia continuada la lluvia a partir de mediodía también afectará a gran parte de la ibérica el Valle del Ebro alcanzando la mayor parte de Cataluña también el norte de la Comunidad Valenciana así como Baleares en el centro el sur de la península más ratos de sol que hoy algún chubasco en Canarias Icon temperaturas claramente más bajas en todo el país sobre todo las máximas además a medida que avance el día de mañana viento más fuerte que acentuará esta sensación de ambiente fresco

Voz 1715 05:11 o frío empieza hora25 Pedro bueno porque han visto la tarde está más que interesante vamos ya con todo pero antes quiero saludar Íñigo Sastre que anda por aquí y eso supone

Voz 9 06:01 la sabiduría dice todo a su tiempo

Voz 1 06:04 las duras dicen yo miraría un poco más no

Voz 4 07:49 la pena SER Hora veinticinco

Voz 7 07:56 Pedro Blanco

Voz 1715 07:58 los siete y ocho en Canarias vamos a Londres Theresa May pide más tiempo otra vez pide más tiempo la primera ministra británica asume que su país no podrá ponerse de acuerdo antes del doce de abril ese es el día que Europa fijó para una salida abrupta si es que el Parlamento no aprobaba el plan de salida y de momento eso no ha ocurrido y no parece que vaya a ocurrir así que May mira suelas y le suplica que le de algunas semanas más Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 08:23 buenas tardes Theresa May pedirá una nueva prórroga para el Brexit tan corta como sea posible ha dicho para evitar una salida sin acuerdo en una declaración al país tras una reunión del Consejo de Ministros que ha durado siete horas May ha ofrecido al líder laborista Jeremy Corbijn el estudiar juntos una solución para acabar con el actual impasse

Voz 1460 08:44 así pues tomó la iniciativa para acabar con el bloqueo me ofrezco sentarme con el líder de la oposición y tratar de acordar un plan al que ambos Nos comprometemos para asegurar que que abandonamos la Unión Europea y lo hacemos con un acuerdo

Voz 0273 08:57 cualquier plan que ambos acuerden ha indicado May será sometido a aprobación de los diputados para presentarlo al Consejo Europeo del próximo día diez Si no hay acuerdo con Corbijn algo bastante posible May presentará una serie de opciones a votación en la Cámara de los Comunes sobre la futura relación con Europa el Gobierno acata la decisión de la Cámara en este caso pero solo si los laboristas también lo hacen todo este proceso añadido desea que esté concluido para el veintidós de mayo de modo que el Reino Unido no deba tomar parte en las elecciones al Parlamento Europeo de momento no hay reacción de Jeremy Corbijn Se espera en los próximos minutos su plan recordemos propone que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera pero también lo que parece es que May está tratando de responsabilizar a los laboristas en caso de que no haya un acuerdo para el doce de abril

Voz 1715 09:47 gracias Begoña nos quedamos por tanto pendientes de cuál es la respuesta de Yeremi Corbijn el líder del Partido Laborista lo hemos escuchado en portada el negociador europeo del Brexit Michel Barnier asumía públicamente que es cada vez más probable que ocurra lo que nadie quiere que ocurra es decir un Brexit sin acuerdo y el presidente francés se suma a esa teoría comparte el pesimismo de las instituciones europeas Macron también cree que el Parlamento británico está arrastrando a su país a un Brexit desordenado

Voz 16 10:16 luego pasó el el rechazo que se ha producido hasta en tres ocasiones en el Parlamento británico todos los acuerdos propuestos nos conduce a un escenario de una salida sin acuerdo ahora es el turno del Reino Unido de presentar un acuerdo fiable refrendado por una mayoría parlamentaria iraquí al diez de abril para evitar precisamente esta situación si los británicos no han sido capaces de proponer una solución consensuada tres años después de referéndum la salida sin acuerdo será una responsabilidad únicamente suya la Unión Europea no puede seguir siendo el rehén de una crisis política en el Reino Unido

Voz 1715 10:50 la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha confirmado hoy que su organismo va a revisar a la baja la previsión de crecimiento global y claro el Brexit aparece como uno de los factores que explican las dificultades crecientes

Voz 7 11:04 lo mismo en enero el FMI proyecta un crecimiento mundial para dos mil diecinueve y dos mil veinte de alrededor del tres coma cinco por ciento más bajo del que hemos visto en los últimos tiempos desde entonces el crecimiento ha seguido perdiendo ímpetu

Voz 1715 11:20 es noticia también esta tarde de la crónica del mundo el ejército de Argelia el poder que ha tutelado al país y al presidente pide a Buteflika que renuncie de forma inmediata ayer la presidencia argelina anunció que Buteflika dimitiría pero antes del veintiocho de abril vamos a Marruecos informa Sonia Moreno

Voz 17 11:37 el ministro de Defensa Nacional y jefe del Ejército en Argelia Guide Salat presidió esta tarde una reunión en la sede del Estado Mayor con los comandantes de los diferentes cuerpos militares el secretario general del ministerio y los jefes de los dos departamentos del ejército a su salida hace menos de una hora emitieron un comunicado explicando que esta reunión es parte del seguimiento de la propuesta que realiza el Ejército para implementar los artículos siete ocho y ciento dos de la Constitución mantiene que el Cuerpo General del Ejército siguió de cerca las marchas pacíficas en las que el pueblo argelino se manifestó para expresar sus legítimas defensas aclamó el comportamiento civilizado y el alto nivel de conciencia inmadurez que han demostrado los ciudadanos en las calles expresando su adhesión a las reivindicaciones legítimas cercanas a la Constitución que dice que el pueblo es la única izó la fuerza del poder

Voz 7 12:23 el último ejemplo de transmutación

Voz 1715 12:25 lógica Soraya Rodríguez que fue una de las voces más visibles del PSOE llegó a ser portavoz en el Congreso se va a ciudadanos hace unos días Rodrigues abandonaba el Partido Socialista molesta decía ella con la posición de su ya ex partido con Cataluña se viaje Se viaje ideológico persona le lleva a cambiar el rojo porel naranja esta tarde ha sido presentada ha participado en un acto con Albert Rivera que está siguiendo Oscar García Óscar buenas

Voz 1645 12:51 hola Pedro qué tal buenas tardes y Soraya Rodríguez irá en la lista europea de ciudadanos según acaba de confirmar su cabeza de cartel Luis Garicano en este acto que continúa Rodríguez ha dicho que el momento es crítico y queda el paso porque cree en el proyecto constitucional está de España

Voz 5 13:05 cuando hay una cuestión tan esencial que está en juego por la que tenemos que luchar creerme y no es fácil

Voz 7 13:11 por encima de la lealtad a tu partido está la lealtad a tu país a España

Voz 1645 13:18 Albert Rivera ha tenido palabras de bienvenida hacia ella de la que cree que es buena gestora preparada y con valores

Voz 18 13:23 creo Luis Soraya que Ciudadanos va a tener a personas con vosotros al frente en un gran equipo en Europa precisamente para arreglar problemas de las medias verdades que sí que existen

Voz 1645 13:36 Soraya Rodríguez abandonó hace casi un mes el PSOE por las profundas diferencias que decía tener tras la decisión de Pedro Sánchez de pactar con los independentistas ahora el fichaje de Rodríguez ha causado congoja en las filas socialistas según fuentes del PSOE porque dicen cambie todo por un puesto en la lista continúa como decimos Pedro este acto de presentación ya de Soraya Rodríguez en ciudadanos irá en la lista europea de momento se desconoce el puesto gracias

Voz 1715 13:59 esos cara el Partido Socialista por cierto ya tiene lema de campaña

Voz 1722 14:02 todo está nuestra mano porque las cosas pasan porque hacemos que pasen porque cada uno de nosotros y nosotras hace que pase a que a que pase ese lema Haz qué pasa

Voz 1715 14:12 se ha presentado esta mañana es el lema con el que se ha diseñado la campaña electoral

Voz 0194 14:16 es que pase eso es precioso es de Titanic

Voz 7 14:20 es de Titanic es precioso

Voz 0194 14:22 dice bueno pues que pase como el Titanic de

Voz 1715 14:24 decía la administra portavoz a la que le han recordado que es ejemplo no presagia un buen final

Voz 0194 14:30 hombre

Voz 6 14:31 no estamos mirándolo sin Alice estamos mirando la historia de amor que hay en la película cuando él le dice a ella que cuente

Voz 1715 14:40 bueno más allá de los juegos de palabras sede el presidente y candidato del PSOE ha vuelto a alertar contra el riesgo de un exceso de confianza en su electorado Pedro Sánchez llama a la movilización no vaya a ser que la certeza de la victoria acabe dejando a sus votantes en casa

Voz 1722 14:54 para que España no separe es para lo que pido un esfuerzo extraordinario de movilización el próximo veintiocho de abril que la acepción no nos robe el futuro y un voto puede decidirlo todo decide sin duda alguna que Gobierno pero me parece que es mucho más importante lo que se decide decide con ese voto no se decide qué país quieres qué modelo de sociedad quieres en definitiva el futuro de España se decide en las urnas

Voz 1715 15:17 el juego del Titanic claro le ha venido bien como argumento en este día de precampaña al líder del Partido Popular

Voz 20 16:08 así podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila pero si nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de piso no es la vuelven a poner

Voz 4 16:19 te protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line Securitas Direct punto es

y siete minutos en Cataluña el presidente Torras enfrente

Voz 1715 17:22 a una posible condena proceso por desobediencia por negarse a retirar los símbolos independentistas de algunas fachadas el Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite la querella que presentó contra él la Fiscalía Torra exhibido en Twitter la firma de la notificación del tribunal en un tuit en el que entre otras cosas ha escrito con la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias robo contar Aitor Álvarez

Voz 0706 17:46 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía por desobediencia y designa como instructor al juez Carlos Ramos Rubio Él se encargará de decidir si llama a declarar al presidente de la Generalitat para dar explicaciones en función de la investigación previa que haga eso implicaría la imputación de Torra eso sí el Tribunal deja claro que pese admitir a trámite de esta querella no está asumiendo los postulados de la Fiscalía Superior de Cataluña que recordemos que considera que Torra intentó burlar las órdenes de la Junta Electoral Central simulando que las cumplía cuando cambió el lazo amarillo del Palau de la Generalitat por uno blanco con una franja roja

Voz 1715 18:21 pues ya ha retomado el juicio por el referéndum del uno de octubre El día nos deja testimonios de mandos de la Policía o agentes de la Guardia Civil que han abundado en la parte del relato que ya hemos sido escuchado estos días la presión social los escraches las dificultades de los agentes para intervenir el uno de octubre o la falta de colaboración de algunas unidades de los Mossos y siguiendo el juicio Alberto Pozas

Voz 0978 18:41 el Comisario Jefe de Información de la Policía Nacional en Cataluña ha cargado con dureza contra los Mossos d'Esquadra el uno de octubre no sólo no les ayudaron a ellos no ayudaron y a sus propios compañeros

Voz 22 18:50 Jean refuerzos para llevar a cabo la intervención de las urnas en no tiene respuesta cuando ya eran cien a ciento y pico las personas que lo rodean dijo me tengo que ir dejarlos aquí y se marchó no tuvo respuesta

Voz 0978 19:00 fueron los movimientos de Policía y Guardia Civil en más de doscientas setenta ocasiones

Voz 22 19:04 cuando termina su actuación se da a la media vuelta saluda reglamentariamente a los concentrados

Voz 0978 19:09 día también para escuchar testimonios de agentes que denuncian escraches acoso en Cataluña y un agente de la Guardia Urbana de Badalona explicando lo que le dijo Jordi Cuixart cuando intentaron intervenir carteles del referendo

Voz 0521 19:19 el me insinuó varias veces de que podíamos haber pasado de largo

Voz 0978 19:22 mañana declaran dos mandos de los Mossos que advirtieron a Carles Puigdemont de los peligros de cerebral el referendo

Voz 1715 19:27 en la Comunidad de Madrid iba a investigar al Arzobispado de Alcalá de Henares por ofrecer cursos au terapias para curar la homosexualidad una practica que ya había sido denunciada por los medios primero el año dos mil doce después en el dieciocho esa práctica ha vuelto la reaparecer hoy tras la publicación en el diario punto es de que se siguen ofreciendo esas terapias desde dos mil dieciséis es la gran novedad en este caso la Comunidad cuenta con una ley que prohibe este tipo de actividad de Javier Vallés

Voz 0861 19:52 nos es una infracción muy grave que contempla multas desde los veinte mil hasta los cuarenta y cinco mil euros además de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública

Voz 1722 20:02 la durante tres años nunca en la vida oirá hasta de mi boca hablar de homosexuales una palabra que no nombre

Voz 0861 20:07 el obispo de Alcalá denuncia que están siendo víctimas de una figura pero la decisión de la comunidad es firme no descartan abrir un expediente sancionador lo avanzaba el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 23 20:17 que Sara es efectuar una investigación Si como resultado se determina que sea incurrido en algún tipo de incumplimiento en base a la aplicación LGTB pues aplicará la sanción

Voz 0861 20:29 canción que hoy mismo se han activado contra una supuesta terapeuta que ofrecía en su web terapias para salir de la homosexualidad la Comunidad ha cerrado la investigación después de casi tres años será la primera vez que aplican una sanción de carácter muy grave la más alta que contempla esta ley

Voz 1715 20:44 otra de la violencia machista la Guardia Civil ha tomado hoy declaración al hombre acusado de asesinar a su pareja ocurrió ayer mujer de treinta y nueve años acababa de llegar unas horas antes desde Hungría Eagle supuestamente le quitó la vida la asesino en Canarias la policía detenido a un hombre acusado del supuesto asesinato de su ex pareja todo ocurrió en enero la mujer murió después de que su coche chocara contra un árbol desde entonces se había barajado la hipótesis de que se trataba de un accidente pero sin embargo la policía arrestado a este hombre

Voz 8 21:16 la Adif

Voz 26 21:53 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya y eso ayer robaron a los de enfrente y no tenía la alarma está bien sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Carrusel deportivo así que a partir de las nueve de la noche nos van a tener que buscar en ser más en nuestra web la aplicación una onda media hispanos buscan y no se encuentran escucharán que la veo vamos a hablar de las cloacas siempre tras empatar ante Agroseguro

Voz 1880 23:12 vamos a hablar de las cloacas del Estado porque lo llevamos haciendo mucho tiempo y lo que nos queda escuchado hoy mismo al ministro del Interior a Grande Marlaska

Voz 27 23:20 las cloacas no existen en el Ministerio del Interior si alguien tiene algo que decir eh lo refiera y lo diga expresamente

Voz 1880 23:29 hablamos de las cloacas como si supiéramos exactamente qué son cómo funcionan que ahí en ese mundo que está debajo de nosotros y al que no accedemos pero hoy descubrimos todo esto en la cara B con música con cine y también con el ingeniero Fernando Morcillo que es el presidente de la Asociación Española de abastecimiento Isaiah

Voz 1715 23:45 en la tertulia de Hoy Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Ignasi Guardans estas son para él las claves del día

Voz 1171 23:51 Europa sigue mirando con pasmo algo borde del que se ha convertido la política británica una de esos comicios de enredo constante sorpresas y cambios que ya ha dejado de hacer ninguna gracia se le ha perdido el respeto y sólo produce hastío aunque el sentido de responsabilidad de muchos gobernantes les empuje todavía algo de prudencia en España Torra ya está Alaska hartas de lo que puede ser su inhabilitación el hombre cree que como activista he víctima logrará lo que su esterilidad como gobernante no ha podido alcanzar Tirso equivoca entre tanto el Tribunal Constitucional ha puesto negro sobre blanco con lo que ocurrió en el Parlament en septiembre del diecisiete fue un abuso que esas leyes el referéndum y de la transitoriedad no sólo eran en color

Voz 1722 24:31 estos generales ocho contenido sino que se

Voz 1171 24:34 pusieron sin respeto ninguno ni a la ley el Estatut el propio Reglamento del Parlament nada nuevo ya lo sabíamos pero está muy bien leerlo ahora en papel oficial

recuerda que volvemos a las nueve a través de ser más de la onda media de la aplicación móvil de la Cadena Ser de la web de la Cadena SER horas son las ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 29 25:04 buenas tardes la Comunidad investiga siete años después

Voz 1915 25:07 los cursos del Obispado de Alcalá para curar la homosexualidad el caso se destapó en dos mil doce en un documental de Mediaset pero no ha sido hasta hoy después de que el diario punto Es haya recuperado la información cuando activado una investigación eso a pesar de que desde el dos mil dieciséis La ley de la comunidad contra la LGTB y fobia prohíbe este tipo de prácticas más Madrid ha denunciado el caso ante la Consejería también la asociación de consumidores Facua la LGT veía Arco Polly el portavoz de esta última asegura que están valorando llevar el caso ante la Fiscalía son declaraciones en La Ventana de Madrid

Voz 30 25:38 la primera denuncia contra no disparó por estas presuntas terapias que parece ser que realizan ellos lo han negado ya estás la labor de la Comunidad de Madrid una solución lleve el caso de que tengamos la información que hemos recabado en algún testimonio ellos llevará a la Fiscalía

Voz 1915 25:55 para la oposición Se trata de falta de voluntad por parte del Gobierno regional a la hora de aplicar la ley José Manuel Franco PSOE Clara Serra

Voz 31 26:02 Nos parece que existen demasiadas trabas para que se apliquen en yo sinceramente espero una reacción inmediata de la Comunidad de Madrid de la consejería correspondiente ante esta verdadera vergüenza porque es una vergüenza lo que está sucediendo es Uminsa

Voz 0194 26:16 altos tres te montan vamos a aprender actitud

Voz 32 26:19 hablar porque ya sabemos que lo que tenemos es una ley como tú bien dices pero también un gobierno a la al que no le gusta esta ley porque claro no ha habido ninguna voluntad por parte del Partido Popular de llevar a cabo implementar la ley más bien la dejado morir no

Voz 1915 26:34 hoy precisamente la Comunidad de Madrid ha impuesto la primera infracción muy grave por vulnerar la Ley el eje TBI sanciona una página web denunciada en dos mil dieciséis para ofrecer técnicas para curar la homosexualidad esa web tendrá que pagar una multa de entre veinte y cuarenta y cinco mil euros aunque la web sigue activa y todo el mundo que quiera puede visitarla enseguida vamos con otras noticias de este martes dos de abril pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 33 27:00 buenas tardes a esta hora no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad tan sólo tengan especial precaución si iban a transitar por la autovía de La Coruña en las seis hay circulación lenta con paradas prolongadas a su paso por Majadahonda y El Plantío en dirección Madrid en el resto de la red de carreteras de la Comunidad se circula sin problemas no hay complicaciones en el resto de accesos a la capital de entrada y salida ni tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Eso sí ha llovido en gran parte de la comunidad así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no bajen la guardia y por supuesto modere la velocidad

Voz 1715 28:23 el PSOE A P

Voz 1915 28:24 ha sido la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces de Majadahonda para que De Foxá dé explicaciones

Voz 24 28:30 el tema gravísimo uno más desgraciadamente no nos pilla por sorpresa porque ya desde el dos mil tres estamos acostumbrados que ocurran estas cosas el Aldai que sean siempre portada por el stick Kiko de temas eh vamos a pedir un runner inmediata de la junta de portavoces en función de las explicaciones que el alcalde podría llegar incluso a pedir su dimisión

Voz 1915 28:51 el paro apenas bajó en marzo en la Comunidad de Madrid descendió un cero coma trece por ciento hasta los trescientos cincuenta y cuatro mil parados sí aumentaron la afiliación a la Seguridad Social en diecisiete mil cotizantes la contratación un siete y medio por ciento Los sindicatos critican la precariedad de los nuevos contratos los indefinidos no llegan al veinte por ciento del total Isabel Vila Vella UGT

Voz 8 29:10 en lo que llevamos de año se han firmado

Voz 0521 29:12 más de medio millón de contratos perro llegar a dos de cada diez los que son indefinidos y además se tienen que firmar cinco contratos y me dio portada nueva afiliación a la Seguridad la Seguridad Social