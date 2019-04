Hora 25 (03/04/2019)

Voz 0700 00:00 no hay nada como una campaña electoral y el rumor

el Gobierno ha conseguido aprobar los seis decretos ley que hoy sometía convalidación en el Congreso son las ocho las siete en Canarias

hola buenas tardes sólo el PP se ha opuesto a todos y cada uno de los decretos los seis han salido adelante en una Diputación Permanente de alto voltaje electoral casi todos los partidos incluso los que han apoyado los decretos han acusado al Gobierno de un comportamiento electoral

Voz 3 00:46 lista la urgencia este decreto se llama conseguir votos partido intentaba marcar su perfil en vísperas de campaña lo que nos podía salir es un churro porque cada uno aquí iba a tirar a sus mayores ofertas de desarrollar un programa electoral

Voz 4 01:03 nos pone a todos los grupos eh

Voz 3 01:06 son complicada en términos

Voz 0194 01:08 el PSOE está satisfecho la número dos del partido ha puesto el foco en la actitud del PP Adriana Lastra

Voz 5 01:13 lamentar la actitud del Partido Popular que ha dejado de ser un partido de Estado porque lo que es inexplicable es la votación especialmente del del Brexit que rompan que quiebren así la unidad que había existido hasta ahora en este caso en política exterior

Voz 0194 01:30 en Hora Veinticinco les contaremos la investigación abierta por la Fiscalía contra el número dos de Vox por un presunto delito de incitación al odio el origen de este caso están estas palabras del pasado mes de septiembre

Voz 6 01:44 Iberdrola y digo el progreso el enemigo de la democracia el enigma de la familia el enigma de la vida El enigma al vino sellado al vació islamista la den

Voz 0194 01:55 once A contra Ortega Smith la presentó la organización musulmanes contra la islamofobia y en el juicio por el uno de octubre una de las declaraciones más llamativas de este proceso su autores Ferrán López jefe de los Mossos durante el ciento cincuenta y cinco relataba una reunión de los mandos policiales con el president y varios consejeros

Voz 7 02:14 eso sí que recuerdo pues señor Puche Mon dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos en ese mismo momento declaraba independencia así lo dijo así lo recuerdo perfectamente no sé yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil

Voz 0194 02:30 es cierto que el Supremo ha decidido dejar para más adelante una decisión sobre el careo que ha solicitado la defensa de

Voz 1715 02:35 exconsejero Ford Pedro Blanco un careo entre el ex mando de los Mossos aquí en acabamos de escuchar y el coronel de la Guardia Civil que coordinaba el despliegue policial en Cataluña o los dos mantienen versiones divergentes sobre qué sabía ese coronel del despliegue de los Mossos diseñado para el uno de octubre hablaremos un día más del Brexit Theresa May Johnny Corbijn ha mantenido hoy el primer contacto después de que ayer la primera ministra le pidieron a corto para salvar el Brexit el líder laborista asegura

Voz 8 02:58 pero el claxon a las veces marcha en que han tenido una

Voz 1715 03:04 discusión que no ha sido concluyente que ha sido útil que no les ha hecho cambiar de posición mañana por la mañana van a volver a negociar y mientras tanto en Bruselas insisten en exigir al Reino Unido que apruebe el plan de desconexión en su Parlamento si quiere más tiempo Jean Claude Juncker presidente de la comida

Voz 9 03:19 yo considero que todavía tenemos un pequeño margen por delante si el Parlamento británico está en condiciones de aprobar un acuerdo de salida viable de aquí al doce de abril si se da el caso la Unión Europea tendría que aceptar una prórroga hasta el veintidós de mayo

Voz 0194 03:35 ya a las ocho y media Carrusel deportivo porque hoy también hay jornada de Liga iban Álvarez buenas tardes

Voz 4 03:40 hola buenas tardes para contarnos cuatro partidos que se juegan hoy miércoles en primera división en directo en San Mamés gana el Athletic dos cero al Levante con goles de Yuri Williams en el minuto treinta y tres de la primera parte a las ocho y media hay dos duelos por la salvación Eibar Rayo Vallecano Huesca Celta de Vigo y el último del miércoles Valencia Real Madrid se juega a las nueve y media de la noche en Mestalla y una cita también con el baloncesto porque Iberostar Tenerife que juega a partir de las ocho y media en el Santiago Martín necesita ganar al Hapoel Jerusalén por al menos tres puntos para meterse en la Final Four de la Basketball Champions League

ni el tiempo la primavera se va a aparecer más al invierno a partir de mañana Jordi Carbó buenas tardes buenas la lluvia que ahora mismo cae en forma de chubascos en el Cantábrico más aislados en Galicia también en la ibérica When Cataluña provincias como Castellón irá desapareciendo a lo largo de la noche pero cuidado en puntos de montaña porque en algunos momentos la cota de nieve se situará por debajo de los mil metros nevada que irá desapareciendo a lo largo de la madrugada y mañana el conjunto la semana va a ser de los días con más horas de sol solos pero hemos lluvia en Galicia durante la tarde en el resto del país hasta el viernes y el sábado no esperemos que vuelvan las precipitaciones mañana con frío a primeras horas ambiente plenamente invernal heladas en la mayor parte del interior durante la tarde al sol el ambiente será agradable sólo suave en el sur de la península con máximas alrededor de los veinte grados el viento del norte la próxima noche soplará fuerte reduciendo su velocidad a lo largo de bañar empieza a Veinticinco

pero bueno vamos a ir con todo pero hoy como ayer Íñigo Sastre anda por aquí tiene algo que contarnos hola Íñigo

hora veinticinco Pedro Blanco así que la reunión de

Voz 1715 07:58 diputación permanente se ha convertido en un acto más de precampaña ruido en el debate pero no el suficiente como para impedir que el Gobierno sacar adelante los últimos decretos ley que aprobó el Consejo de Ministros algunos de ellos ya saben formaban parte de esa agenda de los viernes sociales decretos que molestaron mucho al PP que molestar mucho a Ciudadanos pero este partido Ciudadanos ha terminado por sumar sus votos a algunos de esos decretos vamos con el resumen de un largo día de debate en el Congreso José María Patiño el PP ha mantenido su rechazo por la

Voz 1108 08:30 forma y el fondo de los decretos leyes sin embargo se ha inclinado finalmente por apoyar tres Brexit igualdad y el superávit de los ayuntamientos se ha abstenido en subsidios para los mayores de cincuenta y dos años estiba ya votado en contra en vivienda esto ha permitido al Gobierno sacar adelante con holgura las medidas Isora ha sido necesaria la llamada mayoría de la moción de censura para convalidar el día alquileres la ambigüedad del PNV hasta el último momento sobre su respaldo al de vivienda ha provocado suspicacias en el resto de grupos que durante todo el debate han acusado al Gobierno de buscar el voto un extremo que rebatió así en los pasillos

Voz 0194 09:06 la vicepresidenta a Carmen Calvo entendemos

Voz 4 09:08 que quién no ha hecho nada en siete años le molesta enormemente quien considera la política propaganda también

Voz 0738 09:15 te moleste pero para nosotros la política sexto

Voz 4 09:17 ninguno de los decretos leyes su tramitará como

Voz 1108 09:20 acto de ley a través de las diputaciones una posibilidad que vuelve a quedar inédita

Voz 1715 09:24 bueno al final el voto de Ciudadanos ha permitido al Gobierno sacar adelante esos decretos ley sin necesidad de otros votos en lo político quizá más comprometidos por ejemplo los de Bildu pese a todo el Partido Popular ha cargado contra el Gobierno por echarse en brazos de Otegi para a escuchar a Pablo Casado

Voz 0700 09:42 hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y la responsabilidad contra España para que Pedro Sánchez tenga que abrazarse a Arnaldo Otegi un terrorista confeso condenado por secuestrar a nuestro compañero Javier Rupérez ir por intentar secuestrar y asesinar a nuestro compañero Gabriel Cisneros que le metieron un tiro en la tripa cuando intentaba huir en El Retiro du secuestro seguro la helada

Voz 1715 10:10 oración de las listas electorales por cierto no fue condenado por eso en realidad fue absuelto digamos que es una declaración Face del líder del Partido Popular digo que la elaboración de las listas electorales suele causar algunos estragos gente que se queda fuera de juego y que tiene que tomar decisiones sobre su futuro Carlos Iturgaiz eurodiputado del Partido Popular ha anunciado hoy que deja la política que se retira lo anuncia apenas unas horas después de que se hiciera pública la lista del PP a las elecciones europeas en esa lista Iturgaiz ocupa la posición diecisiete es decir si iba a quedar fuera del Parlamento Europeo así que hoy ha anunciado que deja la política y Albert Rivera ha defendido este miércoles los virajes de algunos de sus nuevos candidatos llegados desde el PSOE desde el Partido Popular mismo por ejemplo ha anunciado que el ex presidente de Baleares el popular José Ramón Bauza va a ser el número cinco de la lista de Ciudadanos esas elecciones Europa

Voz 20 11:03 hasta ahí medios que están utilizando la palabra tránsfuga que es una cosa delictiva para personas que libremente deciden dejar de votar a un partido o dejar de militar en un partido yo no sabía que militar en el PP el PSOE era vitalicio

Voz 1715 11:14 bueno el discurso de Vox bajo la lupa de la justicia la Fiscalía de Valencia va a analizar una de las intervenciones del número dos de ese partido fue ocurrió el pasado mes de septiembre en esa ciudad en Valencia

Voz 0700 11:26 sí ya le digo

Voz 6 11:29 con qué tiene nombre UCLA yo dejaré decirlo en toda la intervención nuestra digo de la libertad el el el IVA del progreso el enemigo de la democracia el heredero de la familia el libro de la vida en el enero el futuro sellado vació islamista no tenemos

Voz 2 11:53 bueno eso es lo que decía la organización musulmanes contra

Voz 1715 11:56 había presentó una denuncia contra Ortega Schmitt por estas palabras si acusado de un presunto delito de incitación al odio la fiscalía como les decía ha abierto una investigación Radio Valencia Amparo otro

Voz 0122 12:08 en un mitin celebrado en Valencia el pasado dieciséis de septiembre y la apertura de diligencias de investigación se inició tras la denuncia de la organización musulmanes contra la islamofobia en la denuncia se transcribe todo lo que allí dijo el secretario general de Vox poniendo el énfasis en lo que puede constituir un delito de odio el coordinador y portavoz de la organización denunciante Ibrahim Miguel Ángel Pérez asegura que son palabras que atentan contra la paz social en la convivencia al fomentar la creación de una atmósfera de temor y rechazo hacia las comunidades musulmanas

Voz 21 12:40 creemos en los derechos políticos una cierta política faltaría más hay un montón de españoles que se sienten identificados con el discurso del box lo que no es aceptable en democracia es en el juego democrático en una carrera electoral está permitido llevar a cabo discursos que pueden poner en riesgo la convivencia y la cohesión social

Voz 0122 13:00 se muestra satisfecho con la decisión de la Fiscalía señal según afirma de que las instituciones están preocupadas por este tipo de discurso

Voz 1715 13:08 es un poco más al sur en la Comunidad de Murcia un informe técnico ha analizado los votos de la candidata que ganó la las primarias y ha descubierto que casi la mitad de los que residió se efectuó desde fuera de esa comunidad la dirección del partido asegura que eso es perfectamente posible porque el voto es telemático y cada uno vota desde dónde quiere Óscar García

Voz 1645 13:29 doscientos treinta y tres de los casi seiscientos votos que recibió la candidata ganadora de las primarias en Murcia Isabel Franco procedían desde direcciones IP ubicadas desde fuera de esa comunidad es un cuarenta por ciento del total lo dice un informe técnico de una empresa informática externa ciudadanos Ikea rastreado todas las IP desde las que se hicieron los votos pesa candidata la apoyó da por la dirección del partido algunas de esas direcciones contienen concentraciones de hasta diez votos pero la mayoría son de cuatro apoyos la dirección dice que no hay nada raro en todo eso fuentes oficiales explican que los afiliados con derecho a voto pueden hacerlo desde donde quieran el voto telemático y tan sólo se les exige un usuario y una clave es decir que pueden votar desde un teléfono móvil ubicado fuera de la región el caso de Murcia no es único también el candidato que perdió frente a Ignacio Aguado en Madrid Juan Carlos Bermejo asegura que el veintiséis por ciento de los votos que el ganador recibió también proceden desde fuera de la comunidad

Voz 1715 16:00 por el día en el que de una forma quizá más clara se ha planteado la ecuación violencia independencia en el juicio por el uno de octubre que ha escuchado hoy el testimonio de quién fue el responsable de los Mossos durante la aplicación del ciento cincuenta y cinco fue también el número dos de Trapero se llama Ferran López ha asegurado que el entonces presidente Puigdemont dijo en una reunión para hablar de los preparativos del uno de octubre que se había violencia el declararía la independencia lo ha dicho hoy pero es verdad que no lo había contado hasta ahora Alberto Pozas Alberto con

Voz 0055 16:32 es que estos buenas tardes en lo esencial la declaración de Ferrán López ha sido muy similar a la de Trapero haciendo una defensa cerrada de la actuación de los Mossos el uno de octubre asegurando que no recibieron órdenes políticas explicando cómo advirtieron personalmente a Carles Puigdemont de los riesgos la novedad ha sido cuando ha revelado que contestó el president de la Generalitat de Cataluña que sí había altercados el declararía a la República

Voz 7 16:52 sí que recuerdo presionan Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos él en ese mismo momento declaraba independencia tal así lo dijo así lo recuerdo perfectamente sé yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar

Voz 0055 17:08 esto no lo dijo hace un año ante Llarena no lo ha dicho tampoco ninguno de los asistentes a esta reunión que fue tres días antes del referéndum pero es el primer testimonio que liga en boca de Puigdemont la violencia con la independencia el pilar maestro de la rebelión de la Fiscalía

Voz 1715 17:20 cierto Alberto que el tribunal ha decidido dejar para más adelante una tomar una decisión sobre el careo solicitado por la defensa de Joaquim Forn es un careo entre el ex mando de los Mossos a quién hemos oido el coronel de la Guardia Civil que estuvo al frente del despliegue policial en Cataluña

Voz 0055 17:35 el abogado Xavier Melero ha pedido el careo porque dice que hemos escuchado dos versiones incompatibles de lo mismo importantes para su defendido que entonces será el conseller de Interior hace unos días el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos dijo que él no supo del dispositivo de Mossos hasta el mismo día del referéndum yo y Ferrán López ha dicho que claro que lo sabía que hizo llegar dos días antes Marchena mantiene suspense ha dicho que decidirán más adelante cuando hayan visto más pruebas decidan si realmente es necesario un cargo que por otra parte es poco habitual

Voz 1715 18:03 gracias Alberto y seguimos en compás de espera este miércoles no ha servido para aclarar ni siquiera un poco futuro del Brexit de Theresa May Yeremi Corbijn ha mantenido el primer contacto hoy la primera ministra le pidió ayer que le eche una mano que busque un acuerdo para sacar adelante el Brexit y de momento han quedado en seguir hablando vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 18:22 la reunión entre Theresa May Jeremy Corbijn con sus respectivos equipos ha durado dos horas una más de lo que estaba previsto en los comunicados ambas partes hablan de ambiente constructivo de discusiones exploratorias en las que se ha fijado un plan de trabajo desde el Gobierno se afirma que ha habido flexibilidad y compromiso para acabar con la incertidumbre del Brexit me Corbijn han quedado en volver a reunirse mañana la prioridad para el líder laborista es que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera hice garantice los derechos de los trabajadores en la Cámara de los Comunes la primera ministra ha resaltado los puntos en común que le unen con el líder de la oposición

Voz 0194 19:00 has y Font sutileza los dos

Voz 26 19:02 queremos dejar la Unión Europea con un acuerdo los dos queremos proteger los puestos de trabajo queremos terminar con la libertad de movimiento ambos reconocemos la importancia de la puerto de retirada

Voz 0273 19:15 hay respondía así a las críticas virulentas de los conservadores euroescépticos que le reprochan el haber legitimado aún marxista dicen al iniciar consultas con Corbijn

Voz 1715 19:24 en Bruselas insisten en que su flexibilidad tiene un precio Si en Londres quieren más tiempo van a tener que aprobar el acuerdo antes del día doce de abril o al menos esa es la posición que haya fijado el presidente de la Comisión vamos a Bruselas la Pastor buenas

Voz 0738 19:37 buenas tardes exactamente la primera respuesta suena advertencia porque una prorroga corta como desean ella es posible pero sólo si antes del viernes día doce en Londres aprueban el famoso tratado de salida escuchamos

Voz 9 19:50 hemos consideró que todavía tenemos un pequeño margen por delante si el Parlamento británico está en condiciones de aprobar un acuerdo de salida viable de aquí al doce de abril si se da el caso la Unión Europea tendría que aceptar una prórroga hasta el veintidós de mayo

Voz 0738 20:06 a la alternativa claro es una prórroga larga esa prórroga de un año o algo más la que obliga a ir a las elecciones europeas tema que Juncker no ha evocado pero que sigue sobre la misa Ike que desde Bruselas quieren que quede claro que no va a ser suficiente con que me ya habrá conversaciones Concorde

Voz 1715 20:23 gracias Griselda ocho veinte

Voz 0738 20:25 y cinco por ciento de los puntos

hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 21:53 antes de avanzar nuestras intenciones el acuerdo alcanzado hoy entre el Gobierno y las comunidades autónomas para mejorar la atención a las víctimas de violencia machista cuando se aplique este acuerdo las víctimas no tendrán que interponer una denuncia como condición previa para poder acceder a ayudas o prestaciones bueno todo ayudas como atención psicológica jurídica económica prioridad en

Voz 0259 22:14 el acceso a la vivienda esta medida permite además hacer un seguimiento y acompañar a las maltratadas que no se atreven a denunciar de las quince asesinadas este año sólo una lo hizo un dato alarmante extraordinario en el que tiene mucha responsabilidad en negacionismo de Vox según declara a la SER la secretaria de Estado soledad

Voz 27 22:33 Murillo es que existiera un discurso desconfianza hacia las cimas de derecha de género como si esto fuera algo que no estuviera respaldado por datos correctos absolutamente certeros pero yo creo que es el momento de que la violencia de género no sea en absoluto

Voz 1915 22:49 cuestionada en términos de Sierra lo no

Voz 27 22:52 bueno que de merece todo el reproche social

Voz 0259 22:55 el Gobierno ha repartido también entre las comunidades autónomas los cien millones del pacto de Estado para este año

Voz 1715 23:01 a las nueve en la segunda hora vamos a hablar de Gibraltar oí que el Europarlamento dado un paso más para acabar reconociendo al Peñón como una colonia llega vez los lemas o eslóganes de campaña SAR vítores hola

Voz 1880 23:12 hola pero dices bien porque se puede decir de es la de las dos formas las dos son válidas pero Javier Laskurain que es el coordinador de la Fundéu de la Fundación del Español Urgente opta por eslogan

Voz 28 23:22 con las definiciones académicas en la mano no creo que sean incorrectas ninguna de las dos pero me parece más clara eslogan como hemos visto un eslogan es un tipo concreto de Lema uno pensado sobre todo para usarlo en publicidad o propaganda política así que me parece más preciso de ese término

Voz 1880 23:38 sobre el ya famoso haz que pase del PSOE au sobre el de Vox que es por España o el del PP que es valor seguro sobre los de esta campaña hay también los de la de mil novecientos setenta y siete vamos a hablar en la cara B a partir de las nueve y media más o menos con Miguel Ángel Simón profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense

Voz 1715 23:54 en la tertulia de Hoy Berna González Harbour Gonzalo Velasco Victoria Lafora Éstas son para ella las claves del día

Voz 1971 24:00 el Gobierno ha conseguido la aprobación de los últimos reales decretos en el Congreso sus aliados en la moción de censura le han dado sus votos sin desaprovechar la ocasión para eso estamos en precampaña de criticar modos y contenidos el apoyo de Bildu le ha costado a las más agrias criticas del Partido Popular se convertirá en un argumento de campaña en los próximos días el respaldo de independentistas proetarras Podemos va a ser un arma arrojadiza recurrente la vista del poses sigue su tránsito normal en la Sala Segunda del Supremo donde hoy ha comparecido Ferrán López quien sustituyó a Trapero al frente de los Mossos ha contado la pretensión del prófugo Puigdemont de proclamar la independencia ante altercados graves nadie descartaba entonces que se pudieran producir heridos e incluso alguna tragedia no por sabido causa menos impacto poderlo en boca de un responsable policial

Voz 1715 24:55 así llegamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1855 25:05 con Madrid buenas tardes el acuerdo entre Podemos y Madrid en pie la plataforma que integra a Izquierda Unida y anticapitalistas para concurrir unidos a las elecciones del veintiséis de mayo está más cerca es lo que ha asegurado aquí en La Ser en La Ventana de Madrid Carlos Sánchez Mato candidato de Izquierda Unida a las primarias de Madrid en pie que confía en una unidad de la izquierda después de que Carmena decidiera crear su propia plataforma vice Mato que no guarda rencor al alcalde

Voz 0362 25:29 no desde el punto de vista del análisis de estos cuatro años creo que ha sido eh han sido muy buenos para Madrid lo que ocurre es que algunos algunas pensamos que pueden ir deben ser mejores todavía

Voz 1915 25:43 la concejal de Carmina sí ha reprochado a Íñigo Errejón su marcha esa plataforma

Voz 0362 25:47 Mata Mato habla de error político he defendido la confluencia en el sentido más amplio del término también con el compañero Íñigo Errejón lo que ocurre es que bueno el abandonó el el el el barco ahí ya podemos hacer poco estamos hablando y me parece un profundo error político el el fragmentar el espacio eh bueno anteponer decisiones individualistas a las necesidades colectivas siempre es una mala decisión en La Rioja

Voz 1915 26:12 donde esta mañana Podemos ha trasladado un documento con veinticinco propuestas como la reversión de la Operación Chamartín la fecha límite para presentar la candidatura es el próximo doce de abril enseguida vamos con otros asuntos de este miércoles pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 29 26:37 el Puerta de Hierro en la ronda de circo

Voz 1855 26:40 la acción m cuarenta en Villaverde dirección a la A42 yen Coslada sentido A tres en el resto de la red vial madrileña no hay dificultades en los accesos a Madrid de entrada y salida ni tampoco en la ronda de circunvalación M cincuenta Eso sí hay previsión de lluvia a lo largo de estos días en gran parte de la comunidad así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto ponga una dosis extra de prudencia al volante

Voz 1715 27:32 ocho y Veintisiete se lo venimos

Voz 1915 27:34 contando en la SER uno de los agentes absueltos en el caso por el espionaje político del Partido Popular en Madrid denuncia Manuel Moix ex fiscal jefe anticorrupción en esa denuncia el guardia civil asegura que Moix manipuló datos durante la investigación para favorecer al partido la denuncia se gestó durante el propio juicio a partir de la declaración como testigo del comisario de Policía Jaime Barrado

Voz 10 27:54 que yo me niego a rectificar uno de los informes Sky ordenado por el señor Rivera quería que pusiera falsedades todo esto con punto de cosas yo no me fío miden señor han ido el señor Boix le ha contestado a la pregunta

Voz 1915 28:09 IU Jesús Campos el joven conocido como el acusado de matar a un vecino de Vallecas ha mantenido en su declaración ante la jueza que actuó en legítima defensa sólo ha contestado a preguntas de su abogada la jueza al enviado de nuevo a prisión como presunto autor de dos delitos uno de homicidio consumado y otro de tentativa de homicidio la basura empieza a acumularse en el tercer día de huelga del servicio de limpieza en el Hospital Clínico los trabajadores han pedido al inspección de trabajo que intente mediar con la empresa la concesionaria Garbín Aldi que por el momento se niega a dialogar la plantilla denuncian los impagos y los incumplimientos de contrato Ana Iglesias ex secretaria del comité de empresa

Voz 31 28:43 una vez más la indiferencia del hospital es absoluta no nos quiere escuchar no nos contesta a los escritos no nos ha contestado nunca las reclamaciones que él hemos ido dando y no entendemos como todo el mundo mira para otro lado y nos vemos obligados a la situación que tenemos ahora mismo

Voz 1915 29:00 ya hace media hora Se han cerrado las urnas la Complutense donde se han celebrado elecciones a rector la universidad más grande de España elige entre el actual rector Carlos Andradas el catedrático de Veterinaria Joaquín Goya H

Voz 0700 29:12 elaborar un plan de choque de regímenes

Voz 32 29:15 viento de renovación de las plantillas que sea también compatible con el desarrollo de la carrera profesional de los que ya están dentro y la eliminación de la precariedad

Voz 33 29:24 evidentemente en la plantilla está claramente envejecida y el problema es que no han tomado medidas durante este tiempo para tratar de ir paliando el problema poco a poco