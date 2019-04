Hora 25 (04/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 hay más delito gen obligar a alguien a vivir en condiciones que atentan contra la dignidad personal que en ayudar a esa persona a morir y una duda cuánto tiempo habrá ocupado hoy el derecho a una muerte digna en los actos de precampaña son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:38 hola buenas tardes año dos mil diecinueve y en este país la ley sigue prolongando el sufrimiento y castigando a quién colabora para acabar con

Voz 6 00:45 me lo ha tenido muchas veces más de las necesarias pero claro yo confiaba en que se iban a probarlo de la eutanasia pero visto lo visto que ya ya

Voz 0194 01:01 María José llevaba décadas enferma de una esclerosis múltiple ayer su marido les suministró arsénico para provocarle la muerte hoy la policía le ha detenido porque el Código Penal sigue castigando colaborar en el suicidio de una persona gravemente enferma el Congreso aparcó una ley de eutanasia aunque la ministra de Sanidad asegura que la voluntad sigue siendo la de despenalizar

Voz 0194 01:41 este va a ser el tema al que dedicamos la segunda hora del programa les contaremos también la petición que ha formulado la Asociación Arco Polly para que la Comunidad de Madrid cierre una web en la que se siguen ofreciendo terapias para curar la homosexualidad de la política la moción aprobada hoy por el Parlamento catalán para pedir al presiden Torra que se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones la iniciativa era del PSC y ha contado con los votos de Ciudadanos y la ausencia de la CUP que es la que ha permitido que saliera adelante si no gobiernan si no respetan al Parlament sino tiene la portavoz del PSC ha justificado la moción en la inacción del Gobierno al que acusa de no gobernar de haber perdido el respeto al Parlamento Pedro Blanco

Voz 1715 02:19 Torra ya ha dejado claro que no tiene intención de cumplir

Voz 0919 02:22 con esa moción no asumen ni el resultado de la votación

Voz 1715 02:24 son en un Parlamento en el que faltan los diputados fugados o encarcelados en Hora Veinticinco escucharemos al que fue número tres de los Mossos hoy ha declarado en el juicio del uno ha confirmado lo que ayer contó el número dos

Voz 8 02:35 siendo así Mittal respondió que ése será va a esta situación límite y secuencia alguna desgracia pues pues sí creo recordar que dijo pues posiblemente pues procede procede a declarar reivindicó que Catalunya en aquel momento se

Voz 1715 02:46 es la crónica de precampaña el recurso que el PP ha presentado ante el Constitucional contra dos de los decretos aprobados ayer por el Congreso el Gobierno sumó entre otros los votos de Bildu y eso le ha llevado hoy a Pablo Casado de establecer esta conexión

Voz 9 02:57 cómo es posible que ayer tengamos que aguantar que Arnaldo Otegi diga os hemos ganado ha merecido la pena ochocientos muertos han merecido la pena la lucha armada como ellos dicen es decir el terrorismo del disparo en la nuca hemos conseguido ser claves para aprobar unos decretos que el propio está entre decía que eran fundamentales para mantenerse en el poder

Voz 1715 03:17 escucharemos al ministro Avalos asegurar que prefiere acuerdos con Podemos que conciudadanos si es que los votos no les dan para gobernar en solitario ya Pablo Iglesias pedir para Podemos responsabilidades en el Ministerio del Interior si es que finalmente gobierna con el PSOE Pablo Iglesias Enrique

Voz 6 03:31 esperamos

Voz 10 03:32 formar parte de ese ministerio no solamente poner condiciones pondremos a trabajar para limpiar ese Ministerio de cloaca y que pueda ser un ministerio que trabaje cumpliendo la ley y al servicio de la ciudadanía que es como tiene que ser

Voz 0194 03:44 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas

Voz 1038 03:47 tardes buenas tardes hoy se cierra la jornada de fútbol en Primera División con tres partidos tenemos uno en juego desde las siete y media en el Pizjuán se enfrentan el Sevilla

Voz 0919 03:55 alavés un duelo por la Champions cómo estás ante Ortega buenas tardes llegando al minuto treinta y cuatro esta primera mitad con dominio abrumador el Sevilla de juego pero cero cero en el marcador Sevilla Alavés a las ocho y media jugarán Leganés y Valladolid hacia las nueve y media Real Sociedad y Betis y en baloncesto última jornada de la Euroliga el Baskonia está jugando en Moscú los vitorianos necesitan ganar para asegurarse el pase a la siguiente fase al descanso vence por cuatro puntos cuarenta cuarenta y cuatro

Voz 0194 04:20 el tiempo hoy había que abrigarse ya algo más Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0194 05:06 hora25 Petroyo al cierre portada algo que puede parecer

Voz 1715 05:09 es una obviedad pero que describe uno de los males de este tiempo la mala alimentación mata mata cada vez más en dos mil diecisiete una de cada cinco muertes estuvo relacionada con una dieta desequilibrada perjudicial Javier Gregory un consumo es

Voz 0882 05:23 es Yvo de bebidas azucaradas carne procesada y altas dosis de sal es decir una mala dieta provoca ya una década cinco muertes en el mundo en total once millones de muertos cada año que pasa es la dura advertencia de un nuevo informe realizado por ciento treinta científicos de cuarenta países que lidera la Universidad de Washington por lo tanto una dieta poco saludable según este informe provoca ya incluso más muertes que el tabaco o el cáncer la buena noticia es que España está en la lista de los cinco países del mundo con una menor tasa de mortalidad por una dieta deficiente no salva la dieta mediterránea

Voz 0919 05:59 por eso sólo no superan Israel

Voz 0882 06:02 ancianos siguen Japón y Andorra

Voz 5 06:52 es un gran best define Festival de Teatro Festival del colegio Festival de Música Española pinturas cuál fue su primer festival cuál es el próximo

Voz 13 07:05 ya sabes con quién y cómo va a saber el festival de Eurovisión ya puedes dejarnos sus mensajes en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche mandamos un festival en el

Voz 5 07:19 pues entonces deberíamos abrir el champán no por favor acreditaciones a partir de la una del faro

Voz 15 08:09 estoy decidida pues adelante que quiero ausencia definitiva del sufrimiento

Voz 0089 08:56 ayudó hoy cooperó de forma evidente en el suicidio de su esposa eso es lo que se ve en las imágenes emitidas por Mediaset que tenía un equipo desplazado al domicilio de la pareja ella era conocida por la opinión pública se llamaba María José Carrasco llevaba más de treinta años luchando contra la esclerosis múltiple ante los micrófonos de Radio Nacional de España ya reconocía que había intentado quitarse la vida su marido en aquella ocasión lo impidió

Voz 6 09:21 pensó en el en el suicidio en algún momento

Voz 16 09:28 eso lo provocó lo que pasa es que yo aborte eh

Voz 6 09:34 este suicidio en las próximas horas su marido pasar

Voz 0089 09:36 a disposición judicial se le imputa un delito de cooperación para el suicidio con penas que pueden llegar a los diez años eso sí existe una petición expresa y es el caso de la víctima sobre su deseo a morir ya además esta víctima estaba afectada por una enfermedad terminal estas dos circunstancias reducen la respuesta penal en todo caso el detenido no cumple ninguna de las condiciones para que la Fiscalía solicite su prisión provisional

Voz 1715 10:02 bueno estamos en plena precampaña la eutanasia la muerte digna no están siendo argumentos centrales de este tiempo preelectoral tampoco fueron motivo de acuerdo entre los partidos en el Congreso que decidieron dejar para mejor ocasión un cambio en la ley para por ejemplo despenalizar las Mario el aludido buenas tardes

Voz 7 10:31 eh esto pues podía haber estado ya regulado porque hace ya perfectamente hubo tiempo suficiente para que pudiera estar finalizado no no fue posible pero que bueno la voluntad política sigue en pie para para regular este asunto tanto éste como la Ley de Cuidados Paliativos

Voz 0259 10:49 hay que aclarar Pedro que al PSOE le costó también lo suyo llegará esta posición hace justo dos años no respaldó dos iniciativas de Podemos para despenalizar la eutanasia entonces los socialistas no lo consideraban prioritario pensaban que requería un debate sosegado el PSOE evolucionó hay empezó a tramitarse en junio del año pasado fueron en los últimos meses PP y Ciudadanos los que la bloquearon el partido de Rivera lo condicionó a que se aprobara primero su Ley de Cuidados Paliativos y el portavoz Villegas señalan

Voz 17 11:20 todos debemos hacer autocrítica desde luego no fuimos los responsables de ese de que no se aprobaran esas leyes por intereses partidistas no se pudo avanzar

Voz 0259 11:31 el PP rechaza la eutanasia niega que sea un derecho lo ha llegado a comparar con la venta de órganos y con la esclavitud pese a que según las últimas encuestas el ochenta por ciento de los españoles apoyan esta despenalización

Voz 1715 11:43 gracias Mariola por completar este capítulo de anacronismos en Madrid la Asociación Arco Polly ha pedido a la comunidad que clausure una página web que sigue ofreciendo supuestas terapias para curar la homosexualidad es la misma web que por ejemplo el Arzobispado de Alcalá de Henares utiliza como vehículo para ofrecer esos cursos algunos de ellos largos de hasta tres años Radio Madrid Teresa Rubio

Voz 1933 12:06 la terapia dura tres años y los responsables de la página la definen como un camino de maduración y sanación integral en la página es posible la esperanza punto com incluyen textos y audios dice por ejemplo que las mujeres lesbianas pueden llegar a liberarse de su comportamiento adictivo y destructivo el psiquiatra Aquilino Polaino colaboran está web con sesiones donde entre otras cosas vincula homosexualidad masturbación

Voz 18 12:28 el niño se habrá alguno que les pique rotándose y tocando la entonces tener algún día su cabeza volverá sobre el experimento irá cuando se sentir placer el proceso no será

Voz 1933 12:49 la muestra Arco Polly lleva meses trabajando con varias víctimas que siguieron estas terapias al menos una de ellas sigue en tratamiento psicológico traspasar por estas sesiones la asociación ha pedido a la Comunidad de Madrid que suspende la actividad de esta web el guión

Voz 1715 13:03 porque hoy en Cataluña tiene más valor político que practico el Parlamento catalán ha aprobado una moción del PSC que pide al presidente de esa comunidad que opte por una de las dos salidas a su parálisis que se someta a una moción de confianza o que convoque elecciones como eso no va a ocurrir ni una cosa ni la otra como Torra no tiene ninguna intención de hacer lo que dice la moción ICOM el independentismo no se da por aludido qué cree que tiene más valor Parlamento en el que están o no están los diputados que deberían estar porque están fugados encarcelados en fin lo relevante por tanto hoy es la aritmética Hinault las consecuencias prácticas la suma de Ciudadanos al PSC y el abandono de la copa al independentismo en esta votación Barcelona Albert Prats

Voz 19 13:46 se trata de un varapalo del Parlament Quim Torra que termina aquí su recorrido a pesar de que políticamente está obligado a cumplir esta moción el gobierno catalán ya ha dejado claro que no va a convocar elecciones después de esto los partidos no tienen ningún mecanismo para denunciar el incumplimiento

Voz 6 14:01 si no gobiernan no respetan al Parlament sino tiene mayoría

Voz 19 14:05 no gobiernan sino respetan al Parlament sino tienen mayoría ya han renunciado a presentar presupuestos váyanse esto le decía Eva Granados del PSC al Gobierno catalán finalmente ha sido de ciudadanos quién ha decantado la balanza votando al lado de los socialistas y en contra de Torra la culpa a pesar de criticar la inoperancia del Govern no ha querido alinearse con el PSC ya decidido no votar después de esto públicamente Quim Torra no ha querido asumir la derrota y a través de Twitter ha dicho que si hubieran contado los votos de los diputados independentistas suspendidos la moción habría sido rechazada

Voz 1715 14:37 el Constitucional ha tumbado definitivamente ese intento del Parlamento catalán de constituir una institucionalidad día Sky anula la regulación que debía permitir la investidura no presencial de un presidente Qatar no la celebración de Consejos de Gobierno a distancia por vía telemática el juicio del uno de octubre el que fuera número tres de los Mossos ha confirmado la versión de quién era el número dos él también escucho al presidente Mon es lo que ha dicho hoy amenazar con declarar la independencia si es que se perdía el control de la situación el uno de octubre y además se han escuchado testimonios de agentes que sufrieron algún tipo de agresión en esa jornada Alberto Pozas

Voz 0055 15:14 es Joan Carles Molinero es el segundo mando de Mossos que relata este episodio como Carles Puigdemont dijo estar dispuesto a proclamar la República se había brotes violentos

Voz 8 15:22 siendo hayan y tal respondió que que sí será va a esta situación límite y una desgracia pues pues sí creo recordar que dijo pues posiblemente pues procede procede a declarar en Palencia Cataluña en aquel momento

Voz 0055 15:34 el tribunal tendrá que valorar si el resto de pruebas permiten establecer Pedro una conexión entre estos dos elementos la independencia y la previsión de violencia una violencia que han relatado agentes de la Guardia Civil que actuaron el uno de octubre en la provincia de Barcelona

Voz 6 15:45 pues que vino un chico a partir pierda me dio una patada en la cabeza

Voz 5 15:49 me dieron pimientos con la boca el tapado junto a disputas cabrones maricones

Voz 0055 15:55 Versión Pedro que pone también en entredicho el relato que hacen las defensas sobre los disturbios de ese día gracias

Voz 1715 16:01 es Alberto a la vuelta de la publicidad la crónica de precampaña eviten la tentación de huir que hoy hay cosas interesantes que escucharlo

Voz 20 16:10 hora veinticinco tengo

Voz 11 16:13 además no pudo afectar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño noventa pero eso tiene solución Carey está muy cerca

Voz 6 16:21 embriagador tenemos más de sesenta tiendas cerca de tres la solución que necesitas Bin

Voz 5 16:27 pura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 21 16:35 mamá quinientos años la primera ciudad del Pacífico reflexión y debate a cargo de especialistas

Voz 6 16:40 en Economía e Historia e innovación

Voz 21 16:43 nueve de abril Ciudad de Panamá

Voz 5 16:45 organizan el País Cadena SER Radio Panamá patrocinan Iberia va a ser Atón gran Panamá con el apoyo de Acción Cultural Española

Voz 22 16:56 cuando vas a ver el partido de fútbol siete de

Voz 5 16:58 novio un sábado a las ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 22 17:04 hice puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid no

Voz 5 17:17 SER Hora veinticinco Pedro Blanco el Partido Popular ha acudido hoy

Voz 1715 17:26 el Tribunal Constitucional ha recurrido dos de los decretos aprobados ayer en la Diputación Permanente del alquiler y que aumente el permiso de paternidad hasta las ocho semanas el PP cuestiona la urgente necesidad de esos decretos que Saro

Voz 1258 17:39 ha ido hoy a Pablo Casado para elevar algún gol

Voz 1715 17:41 Tomás la virulencia de esos ataques al Gobierno al que acusa de facilitar un discurso de justificación de la violencia etarra por apoyarse en Bildu

Voz 9 17:52 cómo es posible que ayer tengamos que aguantar que Arnaldo Otegi diga os hemos ganado ha merecido la pena ochocientos muertos ha merecido la pena la lucha armada como ellos dice es decir el terrorismo del disparo en la nuca hemos conseguido ser claves para aprobar unos decretos que el propio Sánchez decía que eran fundamentales para mantenerse en el poder yo de verdad perdonen la dureza no lo puedo entender

Voz 1715 18:16 bueno PSOE viene diciendo el Gobierno viene diciendo que no iban a renunciar a gobernar hasta el último día así que mañana el Consejo de Ministros también va a aprobar algunas medidas más con ese halo de los viernes sociales lo ha anunciado hoy el presidente

Voz 23 18:30 la determinación e para sacar adelante estas medidas y también el compromiso social de este Gobierno sobre todo con los más desfavorecidos va a continuar hasta el último minuto de la legislatura la de una todos cosas mañana el Consejo de Ministros aprobaremos

Voz 1715 18:46 a lo que pasará después de las elecciones del veintiocho de abril bueno pues es la pregunta para la que las encuestas todavía no tienen una respuesta clara el Partido Socialista aspira a que su resultado no le obliga a depender de nadie el PSOE cualquier partido que quiera ganar las elecciones aspira por tanta gobernar en solitario aunque a su sube que lo probable casi seguro que si lo consiguió va a tener que tejer algún alianza en ese caso el ministro Dávalos desmiente que el prefiera a Ciudadanos como socio

Voz 0527 19:13 has dicho que yo prefería un gobierno de coalición con Ciudadanos y no es cierto que hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos yo creo que es positiva yo me parece que que esta colaboración debería seguir dándose era una forma de gobierno pues no lo tengo tan claro porque aspiramos como digo a un gobierno monocolor un Gobierno del Partido Socialista pero yo creo que esas fórmulas de colaboración que hemos tenido hasta ahora deberían seguir dando

Voz 1715 19:37 bueno es lo que decía el ministro esta mañana en Hoy por hoy y una vez más en este capítulo la de Pablo Iglesias que señala ya algunos de los ministerios en los que les gustaría mandar en los que le gustaría que Podemos tuviera algún poder hoy ha puesto la diana en Interior

Voz 10 19:52 esperamos formar parte de ese ministerio no solamente poner condiciones pondremos a trabajar para limpiar ese Ministerio de de cloaca y que pueda ser un ministerio que trabaje cumpliendo la ley y al servicio de la ciudadanía que es como tiene que ser

Voz 1715 20:06 es lo que decía esta mañana en Racó en la entrega de hoy de las cloacas y de la policía patriótica una parte más de la grabación que ayer empezó a difundir Moncloa punto com una parte pequeña de la conversación entre el ex ministro chavista y sea el policía José Ángel Fuentes Gago inspector jefe que viajó a Nueva York para entrevistarse con el exministro para conseguir que firmara un documento que avalaba la financiación venezolana de una fundación relacionada con quiénes después en fundaron Podemos

Voz 24 20:32 venga el Gobierno cabinas en España en España no igual entiendes lo que quiero deciros en España es un Estado de derecho todavía aunque llegan los de Podemos que no va a pasar pero aunque llegan los de Podemos pues menos ayuda que no lleguen los de Podemos nunca bueno manda por viajó mejor todos

Voz 1715 20:50 el ministro de Interior ha insistido hoy en poner en valor la operación limpieza que dice puso en marcha cuando llegó al cargo una operación que ha afectado a policía son mandos implicados en esa policía patriótica

Voz 25 21:03 desde que estamos nosotros todas las personas que están bajo investigación imputación pues los hechos a los que se hace referencia de gravedad se manifiesta han sido apartados de cualquier puestos de libre disposición que estaban en puestos de libre disposición por parte del Gobierno anterior recordemos que el Gobierno archivo popular fueron retirados nada más tomar nosotros posesión con lo cual están simplemente en los puestos sucesivamente estrictamente burocráticos

Voz 1715 21:34 una historia más al programa que pone en marcha Google para ayudar a los más jóvenes a distinguir las noticias falso

Voz 0194 21:39 los de las verdaderas News son un reto

Voz 1715 21:43 tal un caballo de Troya de cualquier sociedad conectada casi la mitad de los adolescentes

Voz 0194 21:48 no sabe distinguir lo da de la mentira María Manjavacas es el reto enseñar a los jóvenes a que distingan información de opinión ya darles herramientas para que detecten los bulos verifiquen contenidos que recibe sobre todo a través de las redes sociales que es el canal por donde ellos mayoritariamente ese informa casi el cincuenta por ciento de los chavales lo reconoce abiertamente no saben distinguir la noticia de la fe en News para ayudarlos nace este programa creado por la FAD la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción Google que explica su director Francisco Ruiz Antonio

Voz 26 22:21 tenemos un objetivo ambicioso que es formar a treinta mil adolescentes de todo el territorio nacional para que sean conscientes de la importancia de cheque

Voz 0919 22:28 dar la veracidad de los contenidos que recién

Voz 26 22:31 plataformas que utilizan sobre todo esto muy importante también para que valoren lo que supone la información con rigor que cuesta mucho dinero y mucho tiempo a los medios de comunicación

Voz 0194 22:40 este programa ya estará listo el curso que viene los colegios que lo pidan para alumnos de entre catorce y dieciséis años

Voz 1715 22:48 hoy todo es normal no tendrán que buscarlos en ser más Holanda media la segunda hora del programa vamos a dedicar por una parte a la eutanasia a la situación del debate político en torno la eutanasia la cara B en la cara vamos a hablar de terapias árbitro Besora

Voz 1880 23:04 hola Pedro terapias es así como llamaban a esas clases ilegales y clandestinas para curar la homosexualidad que impartía el Obispado de Alcalá hoy hemos conocido más casos aquí en Hora veinticinco hablamos con Sergio

Voz 27 23:15 si estas terapias por voluntad propia porque yo estaba muy mal

Voz 28 23:19 igualmente te la Iglesia la inhibición de hablar con el futuro de mi parroquia Lecompte es que yo me gusta los chicos

Voz 1880 23:29 bueno lo que hoy vamos a intentar aclarar es que es realmente una terapia que si le puede llamar ya que no como siempre en la cara B vamos a ir al diccionario la etimología a las referencias en la música y el cine y vamos a hablar con Ana Adán ella es psicóloga sexóloga es terapeuta

Voz 1715 23:43 desde las nueve en la segunda hora y a partir de esa hora también se incorporan los tertulianos cada noche para aportar análisis al día hoy hemos citado a Carmen del Riego al Javier Aroca Emilio Contreras Éstas son para él las claves del día

Voz 0554 23:55 la inactividad gubernamental no requiere socio que te la mayoría la actividad que es gobernar si los precisan como no la tiene Torra convertido el Parlament en un órgano pasivo de la autonomía catalana no ha presentado ni una sola ley para solucionar los problemas de los ciudadanos y ha renunciado a presentar un presupuesto consciente de que no tiene mayoría para sacar adelante la moción aprobada hoy por el Parlament para que presente una moción de confianza o convoque elecciones aunque sin ser vinculante pone a Torra ante el espejo de su incapacidad de su fracaso Pablo Iglesias ha pedido hoy el Ministerio del Interior si llega a formar gobierno con Pedro Sánchez tendría lógica que quién se presenta como el portavoz de los marginado por la crisis pidiera al Ministerio de Trabajo Economía para acabar con la temporalidad o los horarios bajos pero controlar la Guardia Civil y la Policía refleja el deseo de controlar una parcela clave del Estado Iglesias olvida una vez más que no hay que vender la piel de los antes de matarlo ya le ocurrió en enero de dos mil dieciséis así llegamos a las ocho

Voz 1715 24:51 soy veinticinco minutos de la tarde y las siete y veinte

Voz 0554 24:53 cinco en Canarias

Voz 1258 25:04 Madrid buenas tardes la Fiscalía de Menores investiga la muerte de un joven de dieciséis años que este lunes se quitó la vida a la policía ha detenido a un compañero del centro donde estudiaba el Ciudad de Jaén en la capital al que se acusa de un delito de acoso los agentes estudian según ha podido saber la láser una nota en el teléfono del joven fallecido la que reconoce que estaba siendo acosado aunque no menciona ninguna identidad es el mismo instituto en el que en dos mil quince se quitó la vida otra menor en La Ventana de Madrid hemos preguntado a Miguel Del Nogal psicólogo de la Asociación Española de prevención del acoso escolar que falla en la prevención del bullying en los centros

Voz 30 25:37 existen programas existen líneas de intervención la cuestión es que falla por un lado que Eric muchas veces esos protocolos en demasiado generales unos aterrizan y tiene que ser la voluntad y la buena predisposición de algunos docentes a que haga que aterrice en IS el verdadero problema era muy bien y todas las medidas atacan a cada uno de los actores pero que que aterrizar las porque nunca terminan de aterrizar

Voz 1258 26:03 el hombre detenido por ayudar a morir a morir a su mujer con una enfermedad terminal pasará a disposición judicial en las próximas horas sufría esclerosis múltiple hiel le administró una sustancia para provocar la muerte de este caso del debate político hablaremos a partir de las nueve en Hora Veinticinco con Ángels Barceló hay más noticias antes vamos a comprobar cómo se circula a esta hora las carreteras de la región Nerea Fernández buenas tardes

Voz 31 26:25 buenas tardes a esta hora complicaciones de entrada a Madrid por la A seis en Majadahonda el Plantío y Aravaca de salida de la capital dificultades en la A5 en Arroyomolinos retenciones también en la M cuarenta en varios tramos en Coslada dirección A3 en Pozuelo hacia la A5 en balde Marín sentido A seis

Voz 1258 26:48 se lo venimos contando en la SER mantas rotas falta de agua caliente ni siquiera una toalla por persona son las conclusiones el último informe del Defensor del Pueblo sobre la situación en la que se encuentra en las personas que pasan por las aras de petición de asilo del aeropuerto de Madrid por allí pasan en ocasiones hasta ocho días y lo hacen sin salir sin ver la luz del sol hace unos minutos hemos hablado con Marcelo Belgrano coordinador de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid que denuncia que esta situación se repite aquí desde el año dos mil uno

Voz 32 27:17 el mismo desde el año dos mil uno Desde

Voz 33 27:19 dos mil uno los centro de resistencia

Voz 32 27:22 en el aeropuerto que jugamos con esa ficciones de que no estamos en territorio nacional porque no se ha franqueado la frontera que cierto la frontera está quite con el control de fronteras pero están perfectamente en un sitio del aeropuerto de Barajas físicamente bajo la jurisdicción española

Voz 1258 27:38 en Ciudadanos el rival de Ignacio Aguado en las primarias Juan Carlos Bermejo ha llevado este proceso a los tribunales le pide al juez que repita las primarias alega que Aguado contó con las herramientas del aparato para hacer campaña y también que vulneró la jornada de reflexión

Voz 34 27:51 Ignacio Aguado se saltó claramente en la jornada de reflexión porque apareció durante la tarde del día veintiocho de febrero y la mañana del día uno pues en diferentes medios

Voz 35 28:03 de comunicación haciendo claramente no

Voz 34 28:05 es electorales no cuando el cuando el partido había dejado claro que la campaña electoral interna terminaba el veintiocho de febrero la diez de la mañana

Voz 1258 28:16 marcó por iba a denunciar ante la Fiscalía otra página web que como el de hoy les estamos contando también ofrece servicios para curar la homosexualidad sobre este asunto Facua ha presentado un escrito a la Fiscalía considera que las terapias ofrecidas por el Obispado de Alcalá pueden incurrir en un delito de odio y también en otro sismo mismo el vicepresidente Pedro Rollán ha anunciado que la comunidad puede tardar hasta seis meses en tramitar el expediente contra el Obispado y la Junta Electoral a electoral ha ordenado al Ayuntamiento de la capital retirar la publicidad institucional del plan ha de calidad del aire de las calles y también de la buen municipal diario punto madrid lo hace después de una denuncia interpuesta por Ciudadanos la Junta Electoral sostiene que la campaña incumple el artículo que establece desde que se convocan las el ex que desde que se convoca las elecciones queda prohibido utilizar imágenes que hagan alusión a los logros obtenidos ya están retirando esta publicidad Rita Maestre portavoz municipal

Voz 6 29:09 a la segunda fase de la campaña de conocimiento público plana de calidad del aire entendíamos que se enmarcada en los principios el servicio público pero por supuesto cumplimos con el requerimiento que nos ha hecho a la Junta de forma inmediata

Voz 1258 29:24 yo estamos contando en las en los trabajos de reputación online que el alcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa encargó con dinero público a empresas de la trama Púnica sobre este asunto le hemos preguntado al vicepresidente Pérez Royo

Voz 6 29:34 los ayuntamientos están en la potestad de poder mejorar los sistemas de comunicación yo creo que estos algo que también el tiempo determinará si está o no dentro de la ley

Voz 1258 29:46 con eso llegamos a las ocho y media con trece grados en el centro de la capital hasta mañana

Voz 5 30:05 les Barceló Jesús Gallego

Voz 0919 30:10 buenas tardes buenas tardes sigue la jornada de liga a termina hoy de hecho no termina hoy y mañana algo hay X ya no sabía yo que estabas hay preparada no mañana descanso que descanse dice dice viene alguien que quiere aprovechar para increpar a cines de mañana viernes no hay fútbol aprovechar porque el volver a la Liga hoy tenemos tres partidos uno está en el descanso ya lo Juan en el Pizjuán el Sevilla y el Alavés su abuelo por la Champions dos equipos de la zona alta de la tabla vamos a ver cómo está el partido Santi Ortega buenas tardes

Voz 37 30:38 qué tal Gallego buenas tardes con el Sevilla por delante en el descanso uno a cero ha marcado en el minuto cuarenta Roque Mesa claro dominio del Sevilla en la primera mitad así que llegaría a los cuarenta y seis puntos dos amonestado Jesús Navas y Escudero tiempo de descanso saltan a los jugadores del Sevilla gana el equipo de Caparrós uno a cero el de Abelardo gol de Roque Mesa

Voz 0919 30:56 cómo está la pelea por la cuarta plaza que da paso a la Champions madre mía y acaba de comenzar tiene que estar a punto de hacerlo en Leganés Valladolid en Butarque este duelo es de la zona baja dos equipos que intentan conseguir puntos que les acerquen a la salvación definitiva José Antonio Duro cómo salen los equipos cómo está el ambiente hay buenas tardes

Voz 1269 31:15 hola Gallego qué tal acaba de comenzar el choque primer minutos un partido clave para la tranquilidad de los madrileños también clave para la salvación pucelana tras los resultados del día de ayer con alguna que otra rotación la verdad en los onces de unos y otros la vetar imponen lesionado menú en los locales en la zaga dar Waldo el canterano del Valladolid que debuta en la banda de los de Sergio González en el día de hoy acaba de comenzar el partido llegó un minuto y medio desde el Leganés cero Real Valladolid cero mutar

Voz 0919 31:39 ya a las nueve y media se jugará en Anoeta el partido entre la Real Sociedad y el Betis dos equipos que todavía aspiran a meterse en puestos europeos y tenemos también baloncesto última jornada de la Euroliga un partido trascendental porque el Baskonia juega a Moscú con el CSKA sin los vitorianos ganan sea aseguran el pase a la siguiente pase y además jugarían en cuartos de final con el Real Madrid si pierde dependerían de otro el marcador el vamos a ver cómo estás y CSKA Baskonia Javier Lekuona buenas

Voz 38 32:06 qué tal muy buenas tardes Gallego va muy bien falta un cuarto faltan diez minutos CSKA cincuenta y cinco Baskonia sesenta y seis Marcelino Marcelinho Huertas es la gran estrella ha echado el equipo a la espalda en caso de que Baskonia ganen no hay más que hablar si pierde tres posibilidades que pierda Milán que pierda Olympiacos lo que pierda Real Madrid así que no

Voz 0919 32:28 a ganar y asegurarse el Madrid que por cierto juega con el Zalguiris partido que comienza dentro de trece minutos el Madrid que ya está clasificado bueno pues enseguida repasamos las noticias que nos deja la jornada de ayer la previa de la jornada del sábado porque sábado se juega un Barça Atlético de Madrid que puede sentenciar definitivamente el campeonato o quién sabe si gana el Atlético y se coloca cinco puntos darle emoción todavía a lo que resta de Liga pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes

Voz 39 33:01 bueno bueno bueno a ver si soy sinceros con el rollo del debate de la portería el debate de la portería los sabéis vosotros sólo con el Real Madrid vamos a contar cómo es cuando Ancelotti y sólo ocurre rotar a Casillas ya Diego López Liga Champions para cada uno

Voz 40 33:19 suelta que decís que es una aberración que como se atreve carga distintas de los acusados como si fuera un crimen al año siguiente cuando hace Luisa que decís ah pues habrá que acostumbrarse es decir cuando llega Courtois empezáis con lo mismo no puede darle pues eso me parece muy mal tiene que eso solamente uno es decir debate que hacéis vosotros sólo con el Real Madrid sinceros por Dios que sus periodistas hija los de opinar tanto

Voz 0919 33:51 no le falta razón no les falta razón pero ya les digo yo a la tirador como le llamamos cariñosamente de que la cosa

Voz 41 33:56 no va a cambiar dejad vuestros mensajes

Voz 12 33:59 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él divinos los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 42 34:15 hola Gallego buenas tardes llamo para decirte que la bromitas de la señora esa ya empieza a ser un poquitín pesa o a ver si es de plantilla o a qué haces porque

Voz 6 34:27 hemos escuchar otras cosas gracias

Voz 12 34:30 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

hoy no tendría precio meter en nómina a Mayte con su imaginación y su talento pues eso no está no está pagado lo que no está pagado es la vuelta de Antón Meana que hoy vuelve después de agotar su permiso de paz pérdida Antón Meana buenas tardes Gallego buenas tardes vuelve bueno la la crianza bien muy bien Carlos genial diagonal y si come bien come bien descansa hasta saluda a por el siguiente muchas gracias vieron tomen ahí viene con una noticia una noticia que tiene que ver

Voz 1258 35:07 con con la pelea entre la Federación Illa

Voz 41 35:10 oiga es decir una pelea entre Teba

Voz 0919 35:13 es ir Rubiales es decir un capítulo nuevo en la serie de moda Tebas y Rubi

Voz 5 35:29 este marco convierte a Javier Tebas es en los últimos meses ocasionó vivo no está capacitado para el cargo

Voz 14 35:41 los clubes y la Liga ACB hoy traemos hoy Alex Javier te van Ferrovial estemos

Voz 0919 35:51 ya está bien la Supercopa de España la van a jugar cuatro partidos perdón cuatro equipos La Habana jugar en el mes de enero ir a jugar fuera de España o al menos eso quiere Rubiales Antón Meana este es el proyecto que quiere Rubiales para la nueva superior

Voz 22 36:14 titulares la Federación Española propone mover la Supercopa de España al mes de enero esto lo avanzaba ayer Cataluña Radio según pueda ampliar hasta ahora la Cadena SER es una propuesta más que avanzada tanto que salvo milagro lo normal es que las próximas ediciones se jueguen siempre en formato Final Four fuera de España y en el mes de enero hay una pequeña salvedad que este próximo verano que tiene sobre la mesa una propuesta para que se dispute en agosto y en España sin sacarla fuera porque algún equipo como el Barça tiene

Voz 0919 36:47 pretemporada en Estados Unidos ya tiene cerrado un calendario claro

Voz 22 36:50 luego el calendario en el cuadra bien pero repetimos salvo este año que lo normal es que sea en agosto y en España a partir del año siguiente se jugaría en enero Final Four lejos de nuestro país increíble es decir la Federación dijo que no a un partido

Voz 0919 37:07 Liga en Miami y ahora quiere en enero una Supercopa

Voz 22 37:11 que se situaría tres partidos uno de ellos en fin de semana

Voz 0919 37:14 decir no

Voz 22 37:15 órdago a la grande si quitaría partidos por ejemplo de la Copa del Rey que recordemos para Rubiales quiere que se juegue sólo a un partido a partir del año que viene y encima si se aprueba este modelo los equipos que jueguen la Supercopa de España solamente entrarían en la Copa a partir de octavos de final no tan pronto como entran ahora les equipos de Primera irse a diez de manera conjunta entre la Federación y la Liga están negociando esto lo deben tener todo encima de la mesa antes del veintinueve de abril que en la Asamblea van a aprobar la nueva Supercopa de España

Voz 0919 37:42 de qué va a decir de los viajes al extranjero la acumulación de partidos de horarios y de todo eso la hace va a decir que si Casino la pregunta que dejo en el aire es por qué la Federación cambia la Supercopa un torneo cuadrangular

Voz 5 37:58 hice lo lleva fuera de España pensado mucho por hacer más grande la competición por por sacar el fútbol español fuera o Corpas

Voz 0919 38:11 ahí lo dejamos próximamente nuevos capítulos de la serie Tebas y Rui

Voz 20 38:22 esa carretera infinita dice

Voz 6 38:26 el maniobrar dice

Voz 0919 39:16 venga o paso rápido por el deporte en directo cómo ha empezado la segunda parte del Sevilla uno Alavés cero Santi

Voz 37 39:23 apretando el Sevilla también con este uno a cero en el marcador por gobiernos que me la primera parte como te contaba pero arrancando con fuerza al equipo de Caparrós que quiere amarrar falta ahora a favor del Sevilla la posibilidad de no perder la compra por la cuarta plaza Falta a favor del Sevilla minuto siete segunda parte uno cero al equipo

Voz 0919 39:40 a diez minutos del Leganés Valladolid en Butarque quién domina quién busca más el gol duro sí

Voz 1269 39:45 en ocasiones claras ni por parte de unas ni por parte de otros sí que es verdad que el balón lo tiene lo intenta controlar más bien el Real Valladolid que intenta buscar sobre todo las posiciones ofensivas de Sergi Guardiola para llegar a la meta del Pichu Cuéllar cumplimos ahora IMO el diez de partido con buen ambiente que de momento cero a cero Leganés

Voz 0919 40:03 a las nueve y media en Anoeta Real Sociedad Betis la Real tiene XXXVII puntos todavía tiene esperanzas de llegar a los puestos de Europa el Betis está un poquito más arriba con cuarenta pero el equipo de Setién necesita puntuar que no está en una racha muy buena vamos a ver cómo salen los equipos novedades Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 0684 40:22 hola qué tal Gallego el tren europeo que pasa por aquí para noventa para la Real Sociedad quizás sea la última escala para poderse subir a esa lucha por las plazas europeas el Betis un poquito mejor colocado Icon cambios en ambos conjuntos rotaciones cuatro con respecto al fin de semana en el Betis Feddal Loren guardado hoy Barragán novedades en el equipo de Quique Setién por parte de la Real social

Voz 45 40:45 Diego Llorente Juan Miguel Merino

Voz 0684 40:48 José ya yen Muñoz cinco o

Voz 45 40:50 hombres de de Derry de nuevo

Voz 0684 40:53 con respecto al fin de semana en el once de la Real Sociedad destacando la suplencia de Teo en el lateral izquierdo todavía no se han abierto las puertas aquí en el noventa hace frío tiene pinta de que va a llover veremos cómo responde la afición que está cabreada con la Real Sociedad y sobre todo con lo que está haciendo el equipo de Imanol Alguacil el choque

Voz 1269 41:11 aunque a las nueve y media lo arbitra catalán media Jiménez

Voz 0919 41:14 en la Euroliga de baloncesto partido decisivo para Baskonia que está jugando desde las siete Moscú Si gana

Voz 38 41:19 más se mete en la siguiente fase Lecuona como está cincuenta y nueve A66 gana Baskonia pero está atascado en ataque en este arranque del último cuarto quedan ocho minutos para el final Si gana su rival será el Real Madrid no Leko exactamente ya se sabe que el Madrid está clasificado y se cruzaría con el equipo madrileño pero también tiene que estar atento a otras posibilidades si pierde el partido y luego se clasifica de rebote

Voz 0919 41:43 el Madrid que juega dentro de unos minutos en el Bicing Center de Madrid ante el Zalguiris o la baja de Sergio Llull que es una baja importante Marta Casas y que puede perderse los partidos de cuartos de final Marta buenas tardes

Voz 0277 41:57 muy buenas gallego si son los va a perder de hecho salvo que la recuperación vaya extremadamente bien una rotura muscular que le va a tener aproximadamente un mes fuera de las canchas una baja importantísima para el equipo de Pablo Laso que haga lo que haga hoy frente al Zalguiris que sí que está metido en esa lucha por terminar entre los ocho primeros pues bien el Real Madrid pase lo que pase váter Henar tercero y está muy pendiente de lo que haga precisamente el Baskonia en la pista del CSKA de Moscú eso que nos contaba ahora mismo Javier Lekuona no juega Sergio Llull tampoco juega Rudy Fernández diga video sí que va a estar Anthony Randolph ya recuperado de sus molestias en el hombro entran jugadores como could Mitch Pepe Lis Yusta a los que apenas hemos visto en la máxima competición continental los dos equipos están calentando el partido comienza en diecisiete minutos

Voz 0919 42:38 el próximo sábado en el Camp Nou se juega un clásico de nuestra Liga Barça Atlético de Madrid si el Barça gana ese partido podemos decir que el campeonato estará sentenciado Si el Atlético gana ese partido se colocaría a cinco puntos y faltarían todavía siete jornadas indudablemente la Liga estaría abierta mucho más abierta que está ahora cómo prepara el Barça el partido

Voz 1038 43:05 Sancio vaya Barcelona buenas tardes qué tal buenas tardes pues lo prepara sabiendo que ganar es darle un golpe absolutamente definitivo a la Liga ese es el ánimo a esta hora en el vestuario azulgrana qué va a llegar en principio sí nos manden velé hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo pero no quiere arriesgar el chin Gurría Valverde con el francés porque ya lo hizo antes del partido contra el Olympique de Lyon no salió bien el invento otro francés va a ser protagonista en la previa el partidos Griezmann atentos al recibimiento que pueda tener por parte de la afición del Barça Joy en el que dice uvas de Radio Barcelona le hemos preguntado a Cerezo al presidente del Atlético por el asunto Griezmann esta es la curiosa respuesta del presidente colchonero porque a lo mejor dicho

Voz 0978 43:49 así el Atlético tiene viene lógica

Voz 1038 43:52 la Messi

Voz 14 43:54 comprar nuca porque no es posible

Voz 0978 43:58 yo creo que un buen

Voz 5 44:01 Gil

Voz 1038 44:02 setecientos millones de cláusula es la cláusula de Leo Messi si quiere ficharle Enrico enriquecer museos en Simeone le iba a gustar esa dupla

Voz 0919 44:11 Cruyff Messi porque le gusta más los delanteros salto si Eli grandes ahí están Morata consta de llevar bueno lo mismo final se convencía el Barça lo tiene su mano y el Atlético de Madrid necesita ganar en el Camp Nou y encima tiene problemas sus delanteros Morata y costas tan tocados ya veremos si pueden llegar cien por cien al partido Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 44:32 qué tal buenas tardes Gallego tendrá que trabajar y correr mucho en defensa Messi para que lo quisiera Simeone pero lo que tienes a Morata ya entre algodones recordó

Voz 0919 44:40 el punta lagartos se tuvo que retirar deben dice

Voz 1576 44:42 roza no pudo jugar en la última jornada de Liga por molestias aunque no tiene rotura iba a forzar para estar en el Camp Nou y algo parecido le pasa al delantero madrileño Álvaro Morata sufrió un esguince de tobillo el obligó a salir del último partido de Liga y eso ha posibilitado que lo tenga bastante inflamado que hoy hayan trabajado los dos con los recuperadores a pesar de que había día libre y que también va a estar en Barcelona forzando aunque veremos en qué condiciones el que lo tiene más complicado es Thomas le mar que también se tuvo que retirar en Vitoria con problemas musculares ya este sigue en un tiempo a llegar

Voz 0919 45:16 jornada deja hoy resaca amarga para el Levante que perdió ayer en San Mamés con una jugada polémica hay más jugadas polémicas pero sobre todo en la que señaló el árbitro Munuera Montero un penalti supuestamente un penalti después de que el jugador del Levante Moses estirarse la pierna para despejar la pelota que tenía controlada Muniaín en el área estiró el pie despejó la pelota y luego por la inercia de ese movimiento pisó a Muniain pero ya había despejado el balón de todo a la vida esto en fútbol no es pena bueno pues ayer Munuera Montero que pudo equivocarse señaló penalti pero es que después de consultar el Bara a cámara lenta en todas las repeticiones Se ve que Moses toca la pelota despeja y luego pisa Muniaín después de revisarlo mantuvo su decisión a mí me parece inaudito están cambiando el fútbol con el bar con la mala aplicación del bar el presidente del Levante se pegó está rajada Quico Catalán cuando terminó partido

Voz 46 46:23 de hoy admisible es un presidente siempre que tendió puentes son presidentes siempre que que entendió ciertas cosas que ha intentado por todos los medios a buscar la cordialidad es un presidente siempre que creo que con el colectivo arbitral me he portado bien no lo siguiente ya no porque lo de hoy es una auténtica han sido tres decisiones arbitrales que yo creo que el árbitro cuando las ven en su casa se echar la cabeza y el árbitro el bar no entiendo no lo puedo entender es que Gianni protocolos Ny formas de trabajar no no vamos señores no esto no puede seguir así se queja un presidente que tiene seis partidos detrás con situaciones como las de hoy seis no es hoy son seis

Voz 0919 47:04 la mejor liga del mundo para algo o para todo está en la queja de Levante no hay otras for ni protocolo ni gaitas Moses despeja la pelota luego pisa a Muniaín pero por el movimiento natural del pie al despejar que va a hacer contárselo no tiene ninguna intención de hacerle daño al jugador se les ha pasado el cabreo en el Levante o Ximo mano van a seguir protestando no sé por qué no llamó a Rubiales como hicieron otro buenas tardes

Voz 5 47:34 hola qué tal muy buena que además buena relación

Voz 10 47:38 se a con el palco mucho en las últimas semanas