Hora 25 (04/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:16 Ángels Barceló nada menos que veintiún años han pasado ya desde la muerte de Ramón Sampedro pero la regulación de la eutanasia sigue siendo otra de las grandes asignaturas pendientes de este país es incomprensible porque las encuestas apuntan a un apoyo masivo de los ciudadanos a la regulación de la muerte digna pero ni los partidos ni los sucesivos gobiernos han sido capaces o han querido normalizar esta realidad una situación que sigue provocando mucho dolor en los pacientes y en las familias como lo demuestra la detención de un nombre en Madrid que ayudó ayer a morir a su mujer después del último intento fallido de nuestros políticos para regular la eutanasia antes de ir con ello vamos con nuestro habitual repaso a la información hasta ahora Pablo Morán buenas noches Ángels buenas no empezamos en Libia donde se reactiva la tensión

Voz 1667 00:58 si uno de los militares que controla el este del país ha ordenado a sus tropas avanzar hacia Trípoli de hecho ha hablado de iniciar una marcha triunfal hacia la capital del país para acabar con lo que ha llamado opresores que controlan Libia tras la caída de Gadafi este general ya ha conseguido hacerse con el control de una de las principales localidades cercanas a la capital Francia Italia Reino Unido y Estados Unidos han expresado su preocupación por esta escalada de tensión que llega cinco años después de que el inicio de la guerra

el cuñado de Rita Barberá a la espera de entrar en prisión

Voz 1667 01:28 está acusado de cobrar comisiones a los contratistas que acudían al ayuntamiento de Valencia en tiempos de Rita Barberá Valencia Inma Pardo

Voz 0808 01:35 Tanto José María Corbijn como su socio Diego el humo habían sido trasladados a primera hora de la tarde a la Ciudad de la Justicia de Valencia desde la Comandancia Provincial de la Guardia Civil donde permanecían detenidos desde este miércoles tras participar en los registros de sus domicilios y despachos tras la declaración de ambos la magistrada del Juzgado de Instrucción número trece de Valencia ha decretado su entrada en prisión se investiga el supuesto cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de gobierno de Rita Barberá en una operación denominada Food y en la que también figuran como investigadas la mujer de Corbijn hermana de Rita Barberá Asunción Barberá y sus tres hijas

Voz 0194 02:12 sin Torra ignora la moción del Parlament la moción aprobada

Voz 1667 02:15 la esta mañana Iker les reclama someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones Él dice que seguirá gobernando y que la votación de hoy está ganada si se tienen en cuenta los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo un argumento que ha abrazado el independentismo Josep Costa ex parlamentario de Qatar pronto puso a otras creían política nosotros creemos que políticamente esta moción ha sido rechazada por el Parlament porque políticamente tenemos que ser fieles al resultado de las elecciones del veintiuno de diciembre queremos destacar especialmente que el Gobierno hoy en esta votación

Voz 1 02:47 ha demostrado tener el mismo apoyo que tuvo en su envés

Voz 1667 02:49 te dura ni a la investidura condiciones infrahumanas para esperar a así un informe del Defensor del Pueblo detalla las condiciones más que precarias en las que esperan los inmigrantes recién llegados al aeropuerto de Madrid informa Javier Bañón

Voz 0861 03:02 los la visita fue sorpresa el resultado desolador la era de solicitantes de asilo que la Policía Nacional tiene en Barajas no tiene por ejemplo agua caliente las sábanas están rotas las habitaciones no están separadas por sexo no se lleva un control de los menores que llegan solicitando asilo estas dependencias ni siquiera tienen un servicio sanitario propio el abogado Marcelo Belgrano es el coordinador de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid

Voz 5 03:31 no nos olvidemos que una persona solicitante de asilo puede llegar a estar ocho días en esa situación encerrados bajo llave

Voz 0861 03:38 durante su inspección los técnicos del Defensor del Pueblo también han constatado que durante días estas personas no tienen contacto directo con la luz natural unas dependencias muy deterioradas la situación de Stahl por ejemplo que la zona de juegos para niños está siendo utilizada ahora mismo como almacén

a partir de las diez ampliamos todo hoy hacia las nueve y media la cara B de Sara vítores

Voz 1667 04:00 esta semana hemos hablado de algunas ilegales otras clandestinas a las Sara hoy de las cera

pues abrimos nuestra tertulia enseguida pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 4 04:52 Pedro Almodóvar y Antonio Banderas muy buenos días buenos días

Voz 7 04:55 en que eso yo para merecer esto mi madre salía haciendo de una señora de pueblo que se encuentra con Chus Lampreave entonces lo primero que preguntan y seas quién se ha muerto últimamente y entonces me a revisar qué dijo el torrezno se ahorcó a su mujer de pena también se murió presunta que Torres no era real y la Familia del torciendo se molestó muchísimo porque estaba enemistado con otra rama de la familia que se enteró a través

Voz 8 05:17 la película que se había muerto pide llamaron la atención a mi madre a mi me parece una anécdota ahora

hoy por hoy con Pepa Bueno Toni

síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 5 06:16 sobre terrenos bici

Voz 11 06:18 Viti que el español como se dice por cierto sino no ser o no ser suele ser todo eso está en hacer exótico

Voz 10 06:27 hoy diez de lunes a viernes pasa de por El Larguero y hablaremos de todo el deporte lo que surja

Voz 0378 06:35 en la Cadena Ser

cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 08:08 ocho minutos ocho y ocho en Canarias la regulación de la eutanasia de nuevo a debate y en los mismos términos que hace más de dos décadas cuando un español pidió por primera vez la aplicación de la muerte digna fue Ramón Sampedro aunque después de él han venido muchos más casos El último hoy mismo pocos días después de confirmar el último fracaso parlamentario para regular esta realidad vamos a debatirlo con Carmen del Riego buenas noches muy buena Ángel Emilio cuando

Voz 13 08:32 qué tal buenas noches buenas noches y Javier Aroca buenas noches

Voz 0194 08:34 es la noche que ustedes como siempre invitados también a participar a través de nuestro Whatsapp y Pedro Blanco que espera sus mensajes en la mesa de producción

Voz 5 08:41 este es un debate interesante recurrente Ipar el que pedimos también sus opiniones sus análisis hoy sus experiencias y es que han vivido alguna en primera persona nuestro número de guasa para enviar las otras de

Voz 14 08:54 CS el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 15 09:10 el Liverpool

Voz 16 09:14 esto no es vida al niño

Voz 1667 09:33 este es el sonido del vídeo de despedida que grabó Ramón Sampedro en mil novecientos noventa ocho justo antes de terminar con su vida después de treinta años postrado en una cama reclamando la aplicación de la eutanasia más de dos décadas después un matrimonio ha reabierto el debate estos son María José Carrasco y Ángel Hernández que Perera

Voz 17 09:54 no no que es que se lleve a Carulla

Voz 1667 09:59 Mediaset ha publicado hoy el vídeo en el que Ángel ayuda a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple desde hace treinta años

Voz 17 10:10 que si va a aprobar la eutanasia pero visto lo visto desde que que arte que es que lo prepare y lo hagamos mañana modernos pues no hay nada que hablar que ya

Voz 1667 10:34 cuanto antes mejor se la escucha decir a María José el martes y ayer mismo Ángel grabó el desenlace

Voz 17 10:42 oye vente en que tanto desean las te voy a prestar maneras es lo que tú no puedes y entre entre esta misma mucho tenerlo puede que sepa más que tienes que soportarlo está decidida pues adelante que quiero notar los Mencía definitiva de tu sufrimiento ese es el momento en el que María José bebe el vaso

Voz 1667 11:18 Ángel él permanece detenido desde ayer el artículo ciento cuarenta y tres del Código Penal castiga con entre dos diez años de prisión la inducción no la cooperación al suicidio aunque se prevé una rebaja de esa condena si hay petición expresa de la víctima padece una enfermedad grave

Voz 0194 11:34 tres sigue tipificado como delito entre la muerte de María José de Ramón Sampedro hay decenas de casos más como el de Iván

Voz 1900 11:41 esta enfermedad llega de pronto que agarra por los Juegos iría día selló iban poco a estas alturas física y mentalmente soy casi una lechuga pero moral y anímicamente ya hace más de un año que me diagnosticaron ELA día Amaury Molí de muchas maneras murieron mis objetivos personales profesionales mis ambiciones bisexualidad mi independencia y por último mi dignidad por lo que viene ahora para mí es peor que la muerte es tal sufrimiento que no tengo intención de pasar por ello los cuidados paliativos que me dan son una cantidad de fármacos opiáceos que no calmará mi sufrimiento sólo me irán dejando lerdo atontado adormecido sin poder articular palabras inteligibles y sin ninguna garantía de cuánto sufrimiento tendré que aguantar hasta llegar al final la lucha por morir con dignidad me está produciendo más sufrimiento y me está matando más rápido que la enfermedad cuando en estos momentos de mi vida debería estar tranquilo ya que tengo suficiente con la él y su sentencia de muerte yo no quiero morir pero tampoco quiero vivir así

Voz 0194 12:55 sí que acaban de escuchar lo escribió Iván antes de morir con cuarenta y tres años Karma Barahona es su madre Karma hola buenas noches

Voz 1 13:05 Karma

Voz 0194 13:05 hace cuanto murió Iván

Voz 18 13:08 hace dieciséis necios el treinta de noviembre

Voz 0194 13:12 él eligió morir después de que le diagnosticaran la enfermedad por las razones que acabamos de escuchar en esta carta que el que él escribió tu

Voz 19 13:20 no o la familia cómo lo afronta estéis

Voz 18 13:24 bueno es una decisión que por supuesto tomó él sí lo es una decisión que siempre hemos tenido muy claro que uno puede estar enfermo pero no es necesario llegar a un sufrimiento así él en el momento en que les diagnosticaron decidió que hay que no llegaría a un final porque él lo creía así hay siempre se apoyó en todas las decisiones que quisiera tomar

Voz 0194 13:52 vosotros desde el principio entendiste Ace la decisión

Voz 18 13:56 si se si es que no no había por mi parte yo soy una defensora tan

Voz 20 14:01 bien el derecho a morir dignamente

Voz 18 14:04 entonces cuando se le planteo la enfermedad lo hablamos con toda la naturalidad el mismo vi al salir del médico el mismo día del diagnóstico hablamos de este tema

Voz 0194 14:16 él no quiso dejar pasar el tiempo

Voz 21 14:20 bueno es que el tiempo iba pasando así

Voz 18 14:24 este tipo de enfermedades y lo que hace es que cada día vas perdiendo un poquito más de Ci lo que has perdido hoy no hay posibilidad de te lo recupere mañana o dentro de unos meses porque hagas rehabilitación no o haya alguna medicación es que lo que has perdido hoy ya no volverás a tenerlo y mañana será otro poquito más y al otro otro poquito más y entonces no hay ninguna esperanza nada más que la de ir acabando de poco a poco si cada persona tiene un grado de sufrimiento al que puede llegar al que considera que es su dignidad me permites

Voz 19 15:05 decidió que no

Voz 0194 15:06 cómo cómo eligió morir Iván Karma

Voz 18 15:10 bueno él antes de por supuesto antes de elegir morir también a pesar de que tenía lo que nos planteamos alguien el mismo día que se que lo diagnosticaron por supuesto intento buscar por todos los medios alguna solución aquí en España y fuera de España pero es que no lo había entonces la única decisión que había era ésta qué qué ocurre que hay el problema más grande era

Voz 21 15:38 que él tenía que estar solo

Voz 18 15:41 muy triste eso

Voz 21 15:43 eso es horroroso yo en este caso quiero

Voz 18 15:48 darle un abrazo muy grande muy grande a él porque me ha demostrado a su mujer Linda mayor dice el mayor grado de amor que se le puede

Voz 19 15:59 demostrará entonces bueno

Voz 0194 16:03 me he tiene hoy todo el día

Voz 18 16:06 con encogido que encima esté en esta situación

Voz 21 16:09 un hijo te decidió irse solo si eso fue lo más duro que hay que que poder

Voz 18 16:17 llevarse porque si no yo estaría ahora en la misma situación que está

Voz 0194 16:22 tu hijo decidió morir decidió quitarse la vida tú te fuiste de casa

Voz 18 16:28 bueno yo no llamaría quitarse la vida las persona no no se quitan la vida porque mi hijo no quería morir hijo quería vivir igual que me imagino que María José también quería vivir que

Voz 19 16:44 la nota Carmen como todo el mundo

Voz 18 16:47 no por lo tanto no es definir o no es creo que no es correcto decir quería quitarse la vida sino que mi hijo quería vivir lo que no quería vivir en esas condiciones que es muy diferente entonces pues ahí la diferencia que hay cuando los políticos o la sociedad no entiende el que queramos luchar por una ley de la eutanasia porque es que a morir vamos a morir todos sufriremos más y otros menos de hecho hay una frase que cuando tú dices pues no se ha muerto fulanito fíjate se ha quedado esta noche nada un fardo Wang ha quedado esta noche durmiendo todos todos no conozco a nadie que no diga la frase hoy qué pena pero que viene al menos más sufrido

Voz 0194 17:36 claro entonces porque hay que

Voz 18 17:39 dado que vas a morir porque hay que sufrir y no hay que confundir del que se suicidó con el que él no podía soportar más un dolor que le provoca una enfermedad que él no ha ido a buscar a ti te viene la enfermedad y la tienes que aceptar porque no puedes eliges la enfermedad que quieres por lo tanto coges la que te viene intenten llevarla con la máxima dignidad que te permite la vida

Voz 0194 18:09 el día que murió tú me decías y además que que lo llevas clavado que él estaba solo yo te preguntaba tú ese día te fuiste de casa sabiendo que él iba a morir

Voz 18 18:20 yo me fui si me fui de casa dicho él vivía solo quiso vivir solo hasta el último momento hay nos estuvimos despidiendo como unos tres meses tres meses que buscábamos el día porque no es fácil o sea que nadie de las personas que no están a favor de la eutanasia se piense que es fácil porque una él no quería morir osea es que hay que insistir en esto no se suicida él no quiere morir lo que no quieres vivir así por lo tanto buscar el día y la hora es muy difícil muy difícil y durante tres meses estuvimos buscando que diría que ahora dejamos un día más bueno a ver si siempre habían algún objetivo dar la semana siguiente hasta que un momento dices bueno es que si no llega hoy es que pierdo el tren que se diría no y entonces implicó a otras personas a las leyes de este país dicen que a esa persona la gana me tiene a la cárcel como le ha pasado hoy a Ángel entonces no me parecerían no me parece bien que mi hijo tuviese que morir solo y no me parece bien que aunque él esté hoy detenido no me parece nada habían porque todos todos aquí todos nacemos todos vamos a morir entonces no se me gustaría que alguien dice si si le gustaría morir con sufrimiento todos pensábamos que una muerte rápida que es lo mejor entonces porque porque en este caso Ángeles la cárcel yo y sin poderla haber cogido la mano a mi hijo

Voz 22 20:12 sean del partido que sean

Voz 18 20:14 la convicción que

Voz 22 20:17 sean de ahí las ideas reales

Voz 18 20:19 diosas que tengas aquí nos morimos todos porque todos hemos tenido la suerte de poder nacer un día de hecho yo he visto lo que ha tenido que lo que he vivido yo soy socia también de la sociedad derecho a la muerte digna iban también lo era mi en estos momentos además ante el temor el horror que a mí me provocaron aquellos tres meses de angustia del tomar la decisión yo soy socia también ahora Di L de Dignitas en Suiza

Voz 20 21:00 porque para poder vivir tranquilo

Voz 18 21:02 hola para poder vivir en paz necesito saber que mi muerte también será digna y también será en paz y en este momento las leyes que hay en este país a mí no me ofrecen la garantía de que según la enfermedad que yo tenga yo pueda tomar la decisión de morir por supuesto como esa decisión no la podría tomar tendría que hacerlo como lo hizo mi hijo mi perra persona me apena pues me he hecho socia de multas en Suiza porque por encima de todo Quiero ser libre el día que yo tomé la decisión de morir por encima de todo no me gustaría estar sola como M tuvo que estar mi hijo muy por encima de todo no me gustaría que alguien que me acompañase

Voz 19 21:55 acabase como ancianos karma de hoteles

Voz 0194 21:59 es con muchísimo la sinceridad la franqueza que el haber querido contarnos la historia de Iván tu historia en definitiva muchísimas gracias muchísimas gracias un beso ven grande podríamos famoso

Voz 1667 22:13 más casos otro de los más recientes es el de José es paciente era paciente de esclerosis múltiple que poco antes de morir explicó su determinación en A vivir que son dos

Voz 23 22:23 sí esto es un una muerte porque no puedo más porque no me deja otra salida la enfermedad Si entonces es una muerte consensuado yo lo he hablado con mi mujer y con mis hijos hemos argumentado todas estamos todos de acuerdo en que es lo mejor mis hijos sufrirán mi mujer sufrirá pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno entonces vamos a terminar el duelo ya de una vez por todas y que puedan seguir viviendo sus vidas porque tener a un padre enfermo lejos o marido lejos de esta manera líbero a mi familia de

Voz 1667 23:08 porque tenía cincuenta y tres años ya al igual que Iván el hijo de Karma tuvo que morir solo a pesar de que su mujer es terapeuta y acompaña a enfermos terminales precisamente en ese último viaje ella se llama Ana

Voz 24 23:21 porque es una persona que no está en el proceso de morir de una manera natural tiene que hacerlo de esta forma es era escondiendo la sociedad exponiendo que lo ha que te hagan una autopsia también no me parece justo pero que no se permita que la gente siga muriendo sola en casa y en hoteles de mala manera la reglamentación está como está sobre la eutanasia no le puedes acompañar como permitir que una persona que ha tomado la decisión de morirse como permites que se muera sola es que a mí me parece natural

Voz 0194 24:01 bueno pues estos son sólo algunos ejemplos Mariola buenas noches qué tal anda es lo apuntábamos antes se hace pocos días ha fracasado el último intento para regular la eutanasia hay que acabar con este sufrimiento innecesario porque eh bueno el último freno ha sido el adelante electoral las elecciones dejaron atascada en el Congreso la ley de eutanasia propuesta por el PSOE la iniciativa fue bloqueada en los últimos meses por el PP Ciudadanos ambos grupos paralizaron su tramitación pidiendo prórrogas y prórrogas del plazo de enmiendas hasta nueve veces la solicitara Ciudadanos lo justificó con el argumento de que primero había que probar aprobar su ley de cuidados paliativos lo que llamamos Ley de Muerte Digna que por cierto pues también ha quedado estancada en el Senado el PP se opone radicalmente a lo que dejó escrito en en la enmienda a la totalidad comparó a la eutanasia y el derecho a morir pues como si legales éramos la esclavitud o incluso la venta de órganos al PSOE pues también le llegó les llevó mucho tiempo llegar hasta aquí asumir la legalización de la eutanasia desde hecho hace tan solo dos años no apoyó dos propuestas que defendió de forma consecutiva Podemos en el Congreso los socialistas dijeron entonces que la despenalización no era prioritaria que necesitaba un debate sosegado bueno yo quería entrevistar a los portavoces de los cuatro principales partidos para preguntarles sólo Tengo una pregunta para ello se es después de haber escuchado de haber visto lo que hemos visto todos hoy qué piensan hacer con este tema ya les advierto que Partido Popular ha declinado la invitación para estar en el programa ciudadanos tampoco encontrado a ningún portavoz que pudiera estar en el programa si nos atiende Adriana Lastra vicesecretaria general del PSOE muy buenas noches esa es la pregunta es qué va a hacer el peso soy después de escuchar después de ver lo que lo que estamos contando hoy

Voz 18 26:00 pues es lo que hemos intentado en esta última legislatura que es tener una ley de ventana hacia una ley de muerte digna regular al final bueno pues el último derecho que es el derecho a morir bien yo creo que la defensa bueno pues plan hecho perfectamente muchísimo mejor que yo no por supuesto la madre de Iván y la esposa de José por lo tanto nada mas que añadir nosotros simplemente dos dos apuntes a lo que decía a lo que añadían antes no sobre lo que ha pasado en estos últimos meses es cierto que nosotros habíamos presentado una ley de eutanasia que no sólo de penal Zabala eutanasia no de mal sino que regulaba todo el proceso Llera muy garantista para en este caso es la persona que iba a ejercer el derecho pero también para los profesionales sanitarios que iban a hacer que ese derecho se pudiera cumplir es decir era muy garantista era una ley muy avanzada lo que hemos encontrado es que ha sido paralizada entendía antes no creí entender hasta nueve veces no hasta diecinueve ha sido paralizada no nosotros bueno pues el compromiso es evidentemente sacarla adelante ya como proyecto de ley como con el próximo Gobierno es así lo quieren los ciudadanos hay que darle máxima prioridad contamos con el apoyo del resto de fuerzas políticas excepto del Partido Popular idea Ciudadanos y el compromiso en este caso del Partido Socialista es eh bueno pues pues regular como decía antes el último derecho que la gente tiene derecho a morir bien tiene derecho a morir con dignidad tiene derecho a morir sin sufrimiento lo que ha pasado ahora que hemos fracasado como sociedad y el Congreso de los Diputados en este caso ha fracasado porque así lo han querido en este caso lo que ha dado la ley pero todos los días mueren ciento cuarenta personas en este país en solitario como decían antes que bueno pues

Voz 0194 27:48 a los familiares

Voz 18 27:50 en este caso de dos de estas personas o generando alarma social incluso bueno pues cierta eh preocupación por lo que vaya a ser por las personas que las han ayudado a morir esto no no puede ser las personas tienen derecho a morir con dignidad como decía su familia a acompañarlas en todo el proceso hasta el último suspiro

Voz 0194 28:11 pues Adriana Lastra muchísimas gracias

Voz 18 28:13 muchísimas gracias a ustedes saludamos también a John M

Voz 0194 28:16 es la portavoz adjunta de Unidas Podemos muy buenas noches

Voz 18 28:19 buenas noches como está muy bien la la

Voz 0194 28:22 es una pregunta que le hacía Adriana Lastra qué hacer ahora después de haber visto lo que hemos visto después de haber escuchado lo que hemos escuchado que tienen que hacer los políticos

Voz 20 28:32 bueno yo lo primero que quería hacer era aprovechando

Voz 18 28:35 que estoy con vosotras mandarle un abrazo

Voz 20 28:38 fuerte Ángel porque no me puedo imaginar lo que es pasar un duelo de tu compañera de vida pues estando detenido no por qué porque no hay un derecho civil fundamental como es el derecho a la vida porque al final el derecho a morir dignamente se garantizar el derecho a la vida pues nosotros teníamos que haber legislado hace mucho tiempo que es lo que intentamos nosotros con nuestra ley de eutanasia en el año dos mil diecisiete y por desgracia no se pudo tramitar porque no contó con la mayoría suficiente porque el Partido Popular y Ciudadanos se se opusieron y también porque el Partido Socialista en ese momento

Voz 18 29:12 aunque la sociedad española no estaba preparada

Voz 20 29:14 yo creo que la sociedad española lleva preparada muchísimo tiempo lleva mucho bueno yo es que no conozco a nadie que no entienda el

Voz 18 29:22 suprimiendo que está pasando seguramente Ángel

Voz 20 29:25 siempre pasan miles de familias que ven como una persona que quiere está en una situación límite y que te dicen que que no quiere vivir más no me puedo imaginar lo que es eso y creo que todo el mundo en este país no sé por qué las cámaras y las instituciones van siempre muy por detrás de de las demandas de la sociedad creo que tenemos que ir más rápido creo que habría habido margen para para apretar juntos desde el El de del país desde Podemos al resto de partidos sino hubieran apoyado esa ley yo lamento mucho que que ahora mismo no haya un amparo legal a a lo que ha hecho Ángel

Voz 19 30:00 ida verdad

Voz 20 30:02 emitirla tanto a él como a todas las familias que se vean en esa situación nuestro apoyo máximo pero también me el sentimiento de responsabilidad de no haber sido capaces de dar respiro

Voz 0194 30:14 pues una nueva Larra muchísimas gracias

Voz 20 30:16 a vosotros un abrazo ni Pepe

Voz 0194 30:19 en y ciudadanos han querido poner a ninguno de esos voces a Hora Veinticinco para dar su versión sí ha hablado hoy José Manuel Villegas para decir esto

Voz 1089 30:29 todos debemos hacer autocrítica desde luego no fuimos los responsables de que no se aprobaran esas leyes teníamos desde prácticamente al principio de la legislatura una propuesta de Ley de Cuidados Paliativos que obviamente y por lógica debería ser aprobarse antes que la regulación de la eutanasia que también apoyamos por intereses partidistas no se pudo avanzar

Voz 0194 30:53 pero para que quede claro Mariola PP Ciudadanos han bloqueado en la ley si se con con esa solicitud continua no de prórrogas como me ha corregido hasta hasta diecinueve hasta el dieciocho de CES la forma que tiene no en la en el Parlamento de paralizar los partidos políticos que no estaban los grupos políticos que no están de acuerdo con las le abro la mesa de tertulia no tenemos mucho tiempo pero sí quiero conocer vuestra opinión vuestra reflexión sobre es el caso en concreto que hoy ha sido noticia pero hemos conocido también la historia de de Iván de su madre hemos conocido también que está haciendo la política que se está haciendo desde el Congreso de los Diputados para evitar que se repitan casos como éste sí de momento lo que se está haciendo es bloquear una ley Carme

Voz 0378 31:34 en yo creo que cualquier persona que haya visto el vídeo en el que se acaba con la vida de de María José ya haya visto cómo ha cuidado anteriormente en marido a María José no puede mantener que ha cometido un delito afortunadamente hay una reducción de penas para estos casos que ahora que no entre en prisión pero el mero hecho de que no pueda estar velando a su mujer sino que está en un calabozo me parece que ya es debería remover las conciencias de quienes no se dan

Voz 0194 32:14 cuenta que el alta en Asia con todas

Voz 0378 32:16 las garantías al final es un ejercicio

Voz 25 32:21 de de amor a la vida

Voz 0194 32:23 Emilio

Voz 23 32:25 sí yo en los últimos tiempos hecho una reflexión sobre este asunto yo de confesar que cambió de opinión porque yo he visto el sufrimiento extremo sin la menor esperanza de vida y como y como no aquello parecía que no tenía fin y claro hay que ver esas cosas para sobre el terreno para para formarse una opinión teórica no filosófica no no política sino humana no el cuando

Voz 0194 32:55 la más mínima esperanza debido se ha partido

Voz 23 32:58 se ha perdido merece la pena prolongar el sufrimiento terrible de una persona mucho más cuando esa persona pide pone fin a su vida yo creo que no el algo del gobierna el Estado es decir los partidos políticos

Voz 0860 33:13 viento deben de regular una

Voz 23 33:15 una que en una ley los casos de este tipo ojo con que eso no se convierta en una espita abierta para que sea

Voz 0194 33:21 no coló como decía Carmen la suficiente todas las recientes garantías y creo eso es bueno pues yo creo que sí

Voz 0860 33:27 el garantía siempre echan encima de la mesa yo no creo que estemos en un país insensato ni en un continente insensato ni ante un problema insensato creo que el problema suficientemente grave para que todas las personas con sensibilidad y con cabeza entiendan lo que está pasando lo que hemos escuchado es simplemente lo que se puede escuchar lo malo que no escuchamos porque casos como éste hay muchísimo en España no todo alcanza la notoriedad alcanzado eh

Voz 0194 33:56 sí pero hay muchísimos la madre de iban con la que

Voz 26 33:59 has hablado lamenta

Voz 0860 34:01 Clemente la los cuidados

Voz 1900 34:04 el motivo no es la solución hay muchas comunidades autónomas Andalucía hay una ley en vigor de cuidados paliativos

Voz 0860 34:11 eso no acabar con el sufrimiento de estas personas que tienen que tomar este tipo de adhesión a mí lo que me gustaría es que hoy haber podido escuchar tanto Ángel Rivera como a Pablo Casado para que no explique los dos porque es su partido han practicado este filibusterismo insensato en la Mesa del Congreso que ha impedido que tengamos una ley consensuada progresista y que permita que la gente pueda morir con dignidad

Voz 0194 34:36 no sólo hemos podido preguntar a los portavoces de esos partidos porque insisto no no han atendido a nuestra invitación

Voz 10 34:42 con tampoco este tema creo que haya ocupado

Voz 5 34:45 los actos de precampaña hoy pero sí hay una entrevista que es esta

Voz 0194 34:48 haciendo todavía en estos momentos en Telecinco a Pedro

Voz 5 34:51 Sánchez si Pedro le han preguntado por bueno de hecho la entrevista empezado por ahí no es el asunto más impactante del día el presidente del Gobierno al que le han preguntado si o si vuelve a gobernar dará el indulto al hombre detenido hoy si es que finalmente es condenado a la que de llegar tan lejos pero en todo caso sí que ha expresado que su compromiso político es de sensibilidad y cercanía hacia esa persona en este menos de un minuto Pedro Sánchez resume su compromiso político pero también su sus sensaciones personales que bascula entre la emoción y la indignación

Voz 1722 35:23 estoy absolutamente sobrecogido emocionado yo tengo que decirle también que un punto indignado porque esto se tenía que haber evitado antes y el Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia en nuestro país que en definitiva no es más que como bien ha dicho María José el buen morir como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y Ciudadanos que hasta en diecinueve ocasiones en diecinueve ocasiones han evitado la tramitación parlamentaria de su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia no ha podido reconocerse ese derecho a este mandato pero mi compromiso con los españoles es firme con las personas que están sufriendo como María José es firme si tengo una mayoría parlamentaria a partir del próximo veintiocho de abril ese derecho será reconocido Innova haber una minoría parlamentaria que lo pueda bloquear Hypo

Voz 1667 36:19 hemos añadiera una voz más la de los juristas a los que hoy hemos consultado por la situación de de Ángel detenido ayer hemos hablado en Hora catorce con Ignacio González Vega es portavoz de Jueces para la Democracia Él confía en que esa acción de Ángel no tenga consecuencias penales para el detenido forestal

Voz 27 36:36 sabes lo que apelar al sentimiento de humanidad y sobre todo a la dignidad de las personas en este caso en concreto cuando es la propia persona que lo está sufriendo que está demandando una muerte digna pues creo que en este caso incluso podría apreciarse alguna circunstancia eximente como fuera les sin de necesidad exhibiera de cualquier tipo de responsabilidad penal

Voz 0194 37:00 no sabemos qué responsabilidad penal tendrá o no tendrá pero el caso lo comentábamos ahora hace un instante es que Ángel está detenido es que Ángel estará esta noche en el calabozo en lugar de están donde debería estar donde estado todo este tiempo que es al lado de de su mujer cuidando hasta el último momento sujetando la mano hasta el último momento pues esta noche Ángel no puede estar en el velatorio de de su mujer Mariola gracias a vosotros hasta mañana Pablo

en la Cadena SER Hora veinticince Ángels Barceló

Voz 13 37:56 Sara habituales buenas noches hola hemos hablado esta semana

Voz 0194 37:59 de las terapias ilegales y clandestinas para curar

Voz 1880 38:02 la homosexualidad si el martes mismo tú hablas aquí con Sergio un chico que acudió a ellas y ahora lo vamos a recordar lo que quiere hoy la cara B es explicar que es una terapia is saber si a este tipo de encuentros de charlas se les puede calificar así antes de continuar que lo que escuchemos el inicio de la entrevista que le decías el martes a Sergio

Voz 0194 38:22 Sergio asistió hace años algunas de estas terapias Sergio muy buenas noches

Voz 18 38:27 hola buenas noches como como llegas

Voz 0194 38:30 a las terapias para curar la homosexualidad quién te lo recomienda

Voz 30 38:35 pues miren estas terapias de por voluntad propia porque yo estaba muy metido en un ambiente de la Iglesia y entonces en el año dos mil once que de ella como Bunnymen Le con una chica hay todo la intuición de hablar con el grave Mi un y le conté que yo gustaba los chicos aquí no quería no aceptaba no quería que yo a mí

Voz 1 39:04 lo que contaba severos si el cura de la Parra

Voz 1880 39:06 Nokia en vez de ocuparse de que Sergio se aceptara buscó una terapia para que se rechazara ya hemos escuchado también esto pero son unos segunditos quiero recordarlo también porque hoy la cara B habla de terapia pero claro también habla de terapeutas Ésta es la mujer que hacía de terapeuta que podía ir a la cárcel por dar ese tipo de charlas es lo que decía

Voz 13 39:26 ya

Voz 16 39:28 sí sí yo

Voz 13 39:34 es

Voz 16 39:36 punto

Voz 1880 39:39 y una frase más de esta mujer escuchar dice eres un elenco de impulsos que no tienen Gobierno

Voz 31 39:51 ingresar a duerme pulsos

Voz 13 39:58 bueno ha denunciado ante la

Voz 0194 39:59 la Comunidad de Madrid una página web además de este caso del Obispado de Alcalá en la que se ofrecen servicios para curar la homosexualidad la justicia tiene ya en sus manos el caso del Obispado Facua lo ha denunciado hoy ante la Fiscalía

Voz 1880 40:11 si algún pasito se va dando Ángels pero ahora mismo vamos indirectas a la definición de terapia la etimología hoy quería empezar la cara B con una canción de Caetano Veloso fijaos cómo relaciona aquí ese sentimiento con el pecado dice no sé si es pecado que tiene castigo se titula así pecado

Voz 3 40:29 yo no sé si es Sina tiene el cine lleva no sé qué

Voz 25 40:42 ah es

Voz 3 40:44 ha querido

Voz 1880 40:51 es la raíz de la palabra alteración pues mira la primera acepciones tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra disfunción la segunda tratamiento destinado a solucionar problemas psicológicos terapia también es partícula de muchas otras palabras su uso en ellas es como tratamiento de cada una de ellas no osara psicoterapia hidroterapia quimioterapia serían tratamiento psicológico con un tratamiento con agua tratamiento con quimio vale en cuanto a la etimología terapia viene del latín terapia y a su vez esta del griego clásico sería hacer Capella que es cuidado vamos a seguir con cuidado con el Take Care of mi que es el

Voz 13 41:28 déjame del spam phishing Ana Adán es psicóloga sexóloga es terapeuta Ana muy buenas noches veíamos unos leía Sara la definición de la RAE pero que es una terapia

Voz 18 41:57 a la terapia que el tratamiento o la intervención quirúrgica cuya finalidad es la cura o no la lidia de una enfermedad síntoma lo llevamos a la terapia psicológica o la psicoterapia quería el tratamiento que tiene como objetivo el cambio de pensamientos sentimientos y conductas de personas aquejadas de un malestar psíquico lo emocional

Voz 1 42:20 no importan dime dime no perdón de una moto

Voz 18 42:23 por tanto se lleva a cabo por profesionales con la formación y la sabiduría es necesarias para facilitar dicho cambio

Voz 0194 42:30 es decir tan importante como la terapia es el terapia boutade

Voz 18 42:33 sí sí sí al final la herramienta de la terapia somos los propios terapeutas

Voz 0194 42:39 hilo de estos cursos charlas para curar entrecomilla la homosexualidad se pueden llamar terapias

Voz 18 42:47 no sería una terapia porque si bien podíamos decir que pretenden un cambio de pensamientos sentimientos y conductas el objeto sobre el que hacen dicho cambio es la homosexualidad que no es ninguna enfermedad ningún síntoma

Voz 19 43:00 en mil novecientos setenta y tres La

Voz 18 43:02 ya ves que habría americana ya sacó del Manual Diagnóstico trastornos mentales la enfermedad homosexualidad como enfermedad

Voz 0194 43:11 que qué hace que hace el paciente en una terapia

Voz 18 43:15 el paciente una terapia es fundamentalmente aprende a conocerse también la manera de pensar percibir hizo sentir las cosas todo eso le va a llevar a una mejoría

Voz 0194 43:29 no aprende aceptarse si te lo digo porque el chaval con que hablábamos el otro día Sergio que había participado en estas charlas Él decía que tenían problema el él era Le gustaban los hombres gustaban los chicos pero él no se aceptaba para esto para aceptar ti mismo sirven las terapias

Voz 18 43:47 si hay una terapia concreta que es la terapia afirmativa que trata el amor fobia interiorizada que sería que no que el propio homosexual no aceptar su homosexualidad Iker muy buen pronóstico muy buen resultado

Voz 0194 43:59 claro es en ningún caso la terapia sirve para que cambie de idea vamos a decir así sino para que acepte como es

Voz 18 44:07 sí sí sí no se puede convertir un un heterosexual el acto intervención terapéutica que vaya en contra de la orientación del deseo afectivo-sexual lo que genera es más malaguistas genera problemas como ansiedad depresión e incluso suicidio cuál es la misión final de una terapia

Voz 0194 44:26 dos se considera que se puede no sé si si llama y dar de alta al paciente no

Voz 18 44:31 el paciente es el propio paciente al que se da de alta es el que hice a mi me vale hasta aquí me siento bien estoy a gusto conmigo mismo con Mi vida entonces son ellos los que deciden salir o dejar la terapia

Voz 0194 44:47 puede costar más a otros puede costar menos

Voz 18 44:49 porque no no asisten dos personas iguales entonces yo teniendo de la problemática del terapeuta y de cómo uno profe se reflexiona sobre sí mismo anunció poco otro

Voz 0194 45:02 ir al psicólogo ahora sí que tome hacer terapia Casillas llama a hacer terapia no sí sí con los homosexuales con los que tú trabajas Ana qué tipo de ayuda buscan ellos en una terapia

Voz 18 45:17 en normalmente en el la la la mayor demandas la homofobia interiorizada es decir aceptar que asimismo sentirse bien con el hecho de ser homosexual y luego estrés ansiedad asociada a la discriminación que sienten por ser homosexuales

Voz 0194 45:35 pues Ana Adán muchísimas gracias

Voz 18 45:37 gracias a vosotros hasta luego

Voz 13 45:49 son bastante reconocibles estas verdades Ángels Joy División

Voz 1880 45:53 este tema se titula disolver que es el trastorno y dice algo así como estaba esperando una guía que viniera y que me cogiera de la mano sea estaba esperando una terapia una forma de salir de ese de ese desorden

Voz 13 46:04 Benidorm hora25 no cuenta que ha sido alguna vez una terapia Carme la verdad es que no porque no lo he necesitado pero eso han vendido aquí no cuenta volvéis como veces pero voy a poner en claro claro de verdad verbal lo de verbalizar las cosas bien sólo preguntado Ana pero yo creo que esto también ayuda Aroca tú

Voz 0860 46:24 yo no estoy siempre en terapia terapia continua yo creo que vivo en un mundo de loco y tomo yo también si trató una terapia Se agradece cualquier texto

Voz 0194 46:34 te la haces tú mismo no me voy

Voz 0860 46:37 yo donde estoy feliz estoy a gusto oí allí alcanzó a pie de todas formas yo vuestra experiencia pero yo que soy ya mayorcito yo empecé a escuchar a una terapeuta en Estados Unidos porque se puso de moda ante diga que hice cucharas avalar y uno la escuchaba terapia sí pero terapeuta no entonces un terapeuta era algo como lo tenían los rico la gente bien de estado sobre todo de Hollywood tenía su masajito era su entrenador personal de Gijón personal era ir pero a mí esto que estamos contando que lo que da origen seguramente a a esta sesión hoy a este nombre que lo que ha pasado con la esta terapia para la homosexualidad a mí me me recuerda más exorcismo o sea más que una terapia parece un exorcismo moderno es decir lo mismo objetivo que pretendía la Iglesia católica con determinadas conductas sobretodo cuando alguien les llega tenía el demonio juega ahora parece que el demonio al sexo bueno siempre ha sido el de móvil sexo para la Iglesia católica lo que quieren practicar un esos blanquear Emilia

Voz 33 47:35 yo no sometido nunca a Teherán

Voz 0860 47:38 ya lo que sí tengo que decir negó

Voz 33 47:41 hoy abrir un poco yo soy muy autocrítico

Voz 5 47:44 pues a lo mejor eso es una buena terapia yo soy muy autocrítico muy auto exigente

Voz 23 47:47 eso de las pequeñas cosa que hago a diario

Voz 10 47:49 sí sí lo sois pues esa debe ser una terapia

Voz 13 48:00 esto esprín cantando es el festín que significa autoestima lo que uno recupera después de la terapia Bueso que no hay que perder nunca es un tema que se escuchaba en todas partes en mil novecientos noventa y cuatro la entidad además la calificó a esta canción como la canción de el año una canción más estos son y no si una canción del año pasado y este grupo que está en lo más alto ahora mismo en España hay tal

Voz 10 48:26 autoterapia dice ya Tora verdad demos la bienvenida que lo demás ya no importa

Voz 1880 48:32 tramos terapias en la cultura pues el propio consumo de cultura es una terapia yo creo yo también nos responden unas cuantas series vamos a empezar con en terapia In Treatment

Voz 14 48:44 tu vida de tu carrera

Voz 1880 48:48 Vigo es una serie en la que cada capítulo es una sesión de psicoanálisis el psicólogo es Bahamontes es Diego Peretti argentino eso es cada día de la semana de así que vamos conociendo les poco a poco la segunda recomendación es también una serie llama Web cero

Voz 29 49:02 sí es tímida nieto estaban

Voz 1880 49:11 esta es Lisa Cuddy lo interpreta y la quiere interpretes Fiona Wallis es una terapeuta que hace eso sesiones por Internet es la terapia de la web la idea de que en tres minutos de sesión se intentan lograr resultados más rápidos que en una sesión más larga en España se hizo también una versión exactamente igual también se tituló además web ZP la terapeuta en este caso ese bache

Voz 34 49:31 dice de digo no te enteras de nada las sesiones

Voz 1 49:34 a cincuenta minutos son para que la gente hable

Voz 34 49:36 ella hable y hable de de sueños íbamos con una ser

Voz 13 49:39 además yo creo que es la mejor de todas Los Soprano

Voz 35 49:45 de hecho creo que puedan dejar la medicación a ver si los cambios que sí

Voz 1880 49:50 seguro que lo recordáis a Tony Soprano no el protagonista de la serie Gandolfini yendo a sus sesiones de Terol de terapia demostrando ese corazón estas y que además tiene una banda solo

Voz 1 50:00 ahora maravillosa empezando por la música de la cabecera

Voz 1880 50:03 la que abre cada capítulo el book This Morning levántate por la mañana de

Voz 30 50:06 Alabama

Voz 13 50:16 de momento sólo de series un par de película más no par de bueno realmente hay cientos podríamos traer cualquiera por ejemplo de las de Woody Allen pero nos vamos a quedar con otras dos la primera Una terapia peligrosa que hable de cosas de un psiquiatra que tiene que ayudar al matón más buscado de Nueva York psiquiatra es Billy Crystal y el paciente Robert De Niro con decir eso yo creo que está dicho todo y venimos a España Tok Tok en seis pacientes con trastorno obsesivo compulsivo tratados por el mismo psiquiatra

Voz 10 50:44 disculpe ha dicho algo todos

Voz 29 50:50 si no nos toca esperar

Voz 36 50:58 sí

Voz 1880 51:01 esta es email James Blake se titula acera pila canción y aparece en la serie de Ana

Voz 13 51:06 comía de Grey tipos de terapia lo hablábamos antes con él

Voz 0194 51:08 hay muchos hablamos de ellos antes pero quiere ilustrar unos cuantos

Voz 13 51:12 de la primera terapia que habría que hablar yo creo es de la del bar pero bueno los porque a los camareros son los terapeutas número uno no pero bueno vamos a la sanación sexuales lo hacían cuando Aroca dicho y voy a muchos sitios esas de terapia he pensado en un barco una Cruzcampo vale no me equivoqué con amigos o con el camarero

Voz 0860 51:28 pero cuando llega la época

Voz 13 51:31 es una canción de Marvin Gaye del año mil novecientos ochenta y dos hasta sería la sanación sexual no dice que un acuerdo sexual va a ser muy bueno para mí

Voz 28 51:59 y otra de las terapias según los

Voz 13 52:01 los expertos muy efectiva sobre todo para enfermos de Alzheimer es la musicoterapia

Voz 28 52:06 lo

Voz 13 52:19 no sé si te vas acordando ahora mismo ya esto nos pasos directo estamos pasan directo ella era Eladia una oyente que antes de darle paso para que ya hablará contigo para la entrevista se puso a cantar esta by cantando este tema del Dúo Dinámico era pero vale

Voz 37 52:37 ese ese día Marco se subió les y ella le cantaba esa canción porque

Voz 13 52:47 en gastaba en sus tiempos mozos y además porque bueno estábamos haciendo ese tema que era de musicoterapia frente al alzhéimer no ella la bailaba el encantaba ir además cuidaba a una mujer enferma con Alzheimer bueno escuchar lo que decía

Voz 38 53:01 yo es que me pone a bailar la hacía piruetas y ella rever la canción I de verme a mí que yo me ponía allí como una Canberra moverme levantaba obra no cantaba la canción no veas cómo se Leila Barros

Voz 1 53:16 el acuerdo se acordó Nacho más pero nos debemos acordar también de la risoterapia reírse para estar mejor esta Ángels la hemos practicado tuvo mucho en Hora Veinticinco esta semana con los prisa Enric bueno pues el Partido Popular es que la Junta Electoral declare sustitutivo de presos políticos Mariela Rubio buenas noches menudo papelón bueno ya hemos visto en Twitter además de pero lo estaba viendo también con hache una terapia que consiste es una terapia japonesa que esto yo no sé si es para risa o a lo mejor sí que funciona consiste en envolverse en una sábana antes el que está fuera hace nudos con la sábana para que no te puedes escapar y estás ahí dentro de la sábana simulando como estar en el útero de tu madre yo

Voz 13 54:16 no sé si esto funciona no funciona pero no estoy como que te que te Ramos Paúl estoy pues vamos a terminar con la libertad lo que significa estar fuera ya de cualquier problema fuera ya de la terapia también mañana hasta mañana

Voz 16 54:49 no

Voz 4 54:59 olé

Voz 1 56:04 y la Ser avanza a esta hora novedades sobre la ópera